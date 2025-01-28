Los 10 mejores programas de gestión de información de productos en 2025

¿Alguna vez ha navegado por interminables listas de productos en línea, llenas de información contradictoria y detalles incompletos, solo para abandonar el sitio web y pasar a otro?

Frustrante, ¿verdad? Esta es la realidad para muchos compradores hoy en día, y resulta costoso para las empresas de comercio electrónico.

En el feroz campo de batalla del comercio electrónico actual, donde los clientes esperan disponer de información clara y coherente al alcance de la mano, la gestión de la información de productos (PIM) ya no es opcional. Es esencial.

Considérelo como su arma probada en combate contra los mensajes incoherentes, la baja calidad de los datos de productos y las oportunidades de venta perdidas.

En este blog se revelan los inconvenientes de ignorar el PIM y se explica cómo el software PIM puede optimizar el flujo de trabajo y aumentar la productividad. También presentamos los 10 mejores sistemas PIM para 2024.

No se pierda el secreto para una gestión de productos impecable y la satisfacción del cliente.

¿Qué es un software PIM?

El software de gestión de información de productos o PIM centraliza y gestiona los datos de productos y los activos digitales en una plataforma unificada. El software PIM simplifica la gestión de datos de productos en múltiples canales de venta, integrándose con plataformas de comercio electrónico, sistemas CRM y software ERP. Esto garantiza que la comunicación relacionada con sus productos esté actualizada y sea accesible para toda su base de clientes.

Esta plataforma gestiona los datos necesarios para la comercialización y venta de productos, lo que beneficia a marcas, fabricantes, distribuidores y minoristas al proporcionar una única fuente de información veraz.

Para las empresas, el sistema PIM recopila, enriquece y actualiza los datos en su destino, mejorando la calidad de los datos, la eficiencia operativa, el tiempo de comercialización, la experiencia del cliente y la accesibilidad en todos los canales y puntos de venta digitales.

¿Qué debe buscar en un software de gestión de información de productos?

Hay muchos programas de PIM disponibles en el mercado. Sin embargo, cada uno tiene sus propias funciones diferenciadoras, ventajas y desventajas. No obstante, el PIM que elijas debe incluir algunas de estas funciones clave:

Importación y exportación de datos: simplifique la gestión de datos con un software que ofrece una fácil importación y exportación de datos desde diversas fuentes de datos y formatos.

Integraciones: elija un software que se integre con sus sistemas empresariales existentes, como plataformas de comercio electrónico, sistemas ERP y sistemas CRM.

Interfaz intuitiva: el software PIM se suele utilizar en todos los equipos y departamentos. Priorice las interfaces que sean fáciles de usar y navegar, incluso para usuarios sin conocimientos técnicos.

Escalabilidad: asegúrese de que el software pueda adaptarse a su creciente catálogo de productos y base de usuarios.

Informes y análisis: elija un sistema PIM que ofrezca herramientas de elaboración de informes para realizar el seguimiento de las métricas clave y obtener información sobre el rendimiento de los productos.

Gestión de activos digitales (DAM): Considere la posibilidad de utilizar un software con funciones DAM integradas para gestionar las imágenes, los vídeos y otros contenidos multimedia de sus productos.

Gestión de canales: elija un software que gestione los listados de productos y el contenido para diversos canales de ventas y marketing.

Herramientas de colaboración: elige una plataforma PIM que ofrezca funciones de colaboración para facilitar la comunicación y el uso compartido de datos entre equipos.

Los 10 mejores programas de gestión de información de productos que puedes usar

Ahora que ya sabe qué buscar en su software PIM ideal, aquí tiene nuestra lista de las 10 mejores alternativas para ayudarle a aumentar las ventas, vender productos más rápido, redactar contenido de productos de forma eficaz y mejorar la experiencia del cliente.

1. Pimcore

vía Pimcore

¿Quiere una plataforma para gestionar su cartera de productos de principio a fin? La plataforma Pimcore ofrece software que gestiona la información de productos, los activos digitales, la experiencia digital, los datos maestros, el comercio digital y los datos de los clientes.

Piense en ello como un centro de comandos digital desde el que puede gestionar la información de productos y dirigir su tienda online.

Este enfoque centralizado ayuda a las empresas a eliminar los silos de datos, gestionar los datos de los productos, garantizar la coherencia entre los distintos canales y, en última instancia, ofrecer a sus clientes una experiencia fluida y personalizada.

Las mejores funciones de Pimcore

Cree sitios web y portales sofisticados, personalizados y orientados al marketing.

Gestión de los datos digitales y las experiencias personalizadas para todos los canales digitales.

Utilice un sistema de soporte al cliente de código abierto y personalice la plataforma.

Cree y gestione fácilmente el contenido de sitios web, páginas de destino y entradas de blog.

Cree y gestione su tienda online con funciones como listados de productos, carritos de la compra y procesamiento de pagos.

Limitaciones de Pimcore

La plataforma, con sus numerosas funciones, puede suponer una curva de aprendizaje más pronunciada, especialmente para los nuevos usuarios.

Algunos usuarios han informado de problemas de rendimiento con configuraciones complejas.

Precios de Pimcore

Edición Community: gratuita.

Edición Enterprise: Precio personalizado

Edición en la nube: precios personalizados.

Valoraciones y reseñas de Pimcore

G2: 4,5/5 (más de 40 reseñas)

Capterra: 4,8/5 (más de 20 opiniones)

2. Pimberly

vía Pimberly

Pimberly es un proveedor de software PIM que ayuda a fabricantes, marcas, distribuidores y minoristas a gestionar y optimizar los datos de productos en diversos canales.

Con funcionalidad de IA integrada, esta plataforma PIM mejora las capacidades de procesamiento de datos de productos, aprende de los patrones de datos, automatiza procesos complejos basándose en lo aprendido y proporciona orientación estratégica sobre la estructura de los productos y cómo los clientes pueden satisfacer las necesidades cambiantes de su público objetivo.

Las mejores funciones de Pimberly

Almacene y organice todo el conocimiento sobre los productos , incluidas las descripciones, las especificaciones, las imágenes, los vídeos y los materiales de marketing, en una única ubicación.

Automatice y optimice los datos de productos con traducciones, palabras clave SEO y contenido multimedia enriquecido para diversos canales de venta.

Asegúrese de que los datos de los productos cumplan los requisitos específicos de las plataformas de comercio electrónico y los portales B2B.

Proporcione información precisa y completa sobre los productos a los clientes durante la compra.

Obtenga información valiosa sobre el rendimiento de los productos gracias a las funciones de elaboración de informes y análisis.

Conéctese con otros sistemas empresariales, como CRM y plataformas de comercio electrónico, para facilitar el intercambio de datos y la automatización.

Limitaciones de Pimberly

Los usuarios pueden experimentar menos flexibilidad para flujos de trabajo y necesidades de datos específicos.

Pueden surgir problemas de rendimiento con configuraciones complejas o volúmenes de datos masivos.

Funciones de elaboración de informes y análisis menos completas en comparación con otras soluciones PIM.

Precios de Pimberly

Precio normal: 30 000 $ al año.

Pro: 60 000 $ al año

Empresas: 90 000 $ al año

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Pimberly

G2: 4,4/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 15 opiniones)

3. Semarchy

vía Semarchy

¿Busca una solución PIM que se centre principalmente en la gestión de datos y en la obtención de información basada en datos? ¡Semarchy es lo que necesita! Funciona como una plataforma unificada de gestión de datos (UDMP) y ofrece un potente conjunto de herramientas para ayudar a las empresas a gestionar, controlar e integrar diversos tipos de datos.

Aunque puede implementar rápidamente su solución de gestión de datos maestros (xDM) y su herramienta de integración de datos (xDI) de forma independiente, lo mejor es utilizarlas juntas para obtener un mayor valor.

Las mejores funciones de Semarchy

Consolide datos de fuentes de datos dispares, como sistemas CRM, plataformas ERP y bases de datos externas, en un repositorio centralizado.

Limpie, enriquezca y deduplique los datos, corrigiendo las inconsistencias y garantizando su precisión para diversos usos.

Establezca la propiedad de los datos, defina reglas y realice la automatización de los flujos de trabajo para garantizar la calidad de los datos y el cumplimiento de las normativas.

Facilite el intercambio fluido de datos entre los distintos sistemas de una organización.

Utilice herramientas y conectores preconfigurados para optimizar las tareas de integración.

Unifique los datos financieros y de clientes para mejorar la gestión de riesgos, el cumplimiento normativo y el servicio al cliente.

Mejore el conocimiento de los clientes y personalice las campañas de marketing mediante datos de clientes unificados.

Limitaciones de Semarchy

Dificultad para abordar escenarios de integración de datos muy específicos.

Algunos usuarios consideran que ampliar sus empresas para dar cabida a más datos supondría costes adicionales.

Precios de Semarchy

Free

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Semarchy

G2: 4,8/5 (más de 20 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

4. Salsify

vía Salsify

Salsify se posiciona como una plataforma de gestión de la experiencia del producto (PXM), con el objetivo de empoderar a las marcas para que triunfen en el mercado digital.

Permite a las empresas, especialmente a las marcas y los minoristas, centralizar, enriquecer y distribuir los datos de los productos a través de diversos canales de venta, lo que garantiza la coherencia y la precisión de la información sobre los productos. Esto incluye todo, desde las descripciones y especificaciones de los productos hasta imágenes de alta calidad y materiales de marketing.

Salsify automatiza la limpieza de datos, las actualizaciones de productos y la distribución de contenidos en todos los canales.

Las mejores funciones de Salsify

Centralice toda la información de productos, descripciones, especificaciones, imágenes y materiales de marketing.

Adapte el contenido y la información de los productos a los diferentes canales de venta, como plataformas de comercio electrónico, mercados y redes sociales.

Enriquece los listados de productos con contenido multimedia, como imágenes de alta resolución, vistas de productos en 360° y demostraciones en vídeo.

Realice un seguimiento del rendimiento de los productos, supervise el comportamiento de los clientes y obtenga información valiosa.

Limitaciones de Salsify

Los usuarios encuentran problemas al utilizar e integrar API.

Cree un ticket para iniciar la eliminación masiva de productos.

Precios de Salsify

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Salsify

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: 4,5/5 (más de 30 opiniones)

5. Plytix

vía Plytix

Plytix se posiciona como un software PIM de última generación. Su objetivo es simplificar las complejidades de la gestión de datos de productos para las empresas de comercio multicanal.

Plytix también gestiona activos digitales y canales para procesar registros, programar actualizaciones y colaborar en las operaciones de los productos, desde la redacción de la información sobre los productos hasta su distribución en las plataformas de comercio electrónico. Ayuda a adaptar los campos de datos a las necesidades específicas de sus productos, definir atributos personalizados y personalizar la plataforma para que se adapte a sus flujos de trabajo únicos.

Las mejores funciones de Plytix

Optimice la edición masiva y la automatización para realizar actualizaciones eficientes en grandes conjuntos de datos.

Integración con diversas plataformas de comercio electrónico, mercados, CRM y herramientas de automatización de marketing.

Sugiera productos relacionados para aumentar el valor medio de los pedidos.

Defina las relaciones entre productos (como ventas cruzadas, ventas adicionales y accesorios) con unos pocos clics.

Limitaciones de Plytix

Los usuarios con catálogos de productos masivos o estructuras de datos complejas se han enfrentado a retos de rendimiento.

Los usuarios han expresado su preocupación por la madurez de ciertas funciones y el ritmo de incorporación de nuevas funciones.

Precios de Plytix

Free

Básico: 450 $ al mes

Personalizado: 750 $ al mes

Unlimited: 1650 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Plytix

G2: 4,7/5 (más de 260 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 75 opiniones)

6. Akeneo

vía Akeneo

Akeneo ofrece una plataforma PIM para marcas y minoristas que desean gestionar y optimizar la información de sus productos para el comercio omnicanal.

Recientemente adquirió Unifai, una plataforma de categorización de productos basada en IA, y se proclamó «el título de la primera nube de productos inteligente del mundo».

Esta adquisición tiene como objetivo transformar Akeneo de una plataforma PIM única a una solución más completa con capacidades de IA integradas.

Las mejores funciones de Akeneo

Añada los detalles que faltan, traduzca la información de los productos a varios idiomas y garantice la calidad de los datos para una óptima visibilidad de los productos.

Facilite la colaboración entre los diferentes equipos que participan en la gestión de productos, como marketing, equipo de ventas y creación de contenido.

Genere feeds y especificaciones de productos adaptados a diferentes canales de venta, incluidas plataformas de comercio electrónico, mercados y redes sociales.

Ofrece funciones para definir reglas de calidad de datos, establecer flujos de trabajo para la aprobación de datos y realizar el seguimiento de los cambios realizados en la información de productos.

Aproveche el software de código abierto para una amplia personalización y el desarrollo de extensiones de funciones que se adapten a las necesidades específicas de su empresa.

Limitaciones de Akeneo

Tiene una curva de aprendizaje más pronunciada en comparación con soluciones PIM más sencillas.

La transferencia de los datos de productos existentes a Akeneo puede ser un proceso complejo, ya que requiere una planificación cuidadosa y un gran esfuerzo de transformación de datos.

Precios de Akeneo

Edición Community: gratuita.

Edición Growth: 25 000 $ al año.

Edición Enterprise: Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de Akeneo

G2: 4,5/5 (más de 190 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 30 opiniones)

7. Syndigo

vía Syndigo

Syndigo es una plataforma PIM líder basada en la nube que se centra de forma exclusiva en capacitar a las marcas para optimizar el contenido de sus productos para su distribución en diversos canales. Además de ofrecer funciones PIM básicas, como la gestión, el enriquecimiento y la distribución de datos, le ayuda a aumentar la eficiencia, impulsar las ventas y mejorar la satisfacción del cliente.

Con Syndigo, puede optimizar su proceso de creación de contenido, garantizar la precisión de los datos y mejorar la experiencia del cliente. Se integra fácilmente con varias redes de socios comerciales, lo que optimiza el proceso de sindicación y garantiza la coherencia de los datos en todos los canales.

Su interfaz fácil de usar y sus sólidas funciones facilitan la organización y actualización de su contenido de productos en tiempo real.

Las mejores funciones de Syndigo

Optimice el contenido de los productos para canales específicos, asegurándose de que cumpla con sus requisitos únicos y las directrices de formato de contenido.

Aproveche la IA para analizar la información de productos e identificar áreas de mejora.

Facilite la comunicación y optimice los flujos de trabajo de gestión de contenidos.

Gestione de forma centralizada las fichas de datos de seguridad (FDS), los alérgenos y otra información relacionada con el cumplimiento normativo.

Limitaciones de Syndigo

Flexibilidad limitada para adaptarse a flujos de trabajo altamente personalizados o integrarse con plataformas especializadas.

Los usuarios han expresado su preocupación por la posible dependencia de un proveedor debido a las integraciones personalizadas y la dependencia de formatos específicos de migración y exportación de datos.

Precios de Syndigo

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Syndigo.

G2: 4,4/5 (más de 140 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

8. PIMworks

a través de PIMworks en G2

PIMworks se diferencia por hacer hincapié en satisfacer las necesidades específicas y las limitaciones presupuestarias de las pequeñas y medianas empresas de tamaño pequeño o mediano.

A las pymes que buscan una solución PIM fácil de usar y rentable les encantará PIMworks. Su estructura de precios y sus funciones están diseñadas para ser accesibles y relevantes para empresas con catálogos de productos más pequeños y necesidades de datos menos complejas.

PIMworks incluye funciones como el etiquetado automático, el reconocimiento de imágenes para extraer atributos y capacidades de traducción de idiomas.

Las mejores funciones de PIMworks

Empiece rápidamente con una interfaz fácil de usar y un proceso de configuración sencillo.

Aproveche un amplio intervalo de integraciones preconfiguradas con plataformas de comercio electrónico y mercados populares.

Realice una transición fluida de los datos con asistencia dedicada para la migración de datos.

Utilice las opciones de marca blanca para personalizar la marca de manera personalizada y adaptarla a sus necesidades.

Limitaciones de PIMworks

Falta de funciones para manejar estructuras de datos complejas, gestionar migraciones de datos a gran escala u ofrecer funcionalidades avanzadas de seguridad y cumplimiento normativo.

Los usuarios han observado que las funciones de análisis pueden ser menos sólidas en comparación con soluciones PIM más consolidadas.

Precios de PIMworks

Free

Estándar: 499 $ al mes.

Profesional: 999 $ al mes

Valoraciones y reseñas de PIMworks

G2: 4,6/5 (más de 60 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

9. inRiver

a través de inRiver en G2

inRiver es una solución PIM completa que permite a las marcas y minoristas gestionar, optimizar y realizar la distribución de información de productos en todos los puntos de contacto del panorama omnicanal.

Cuenta con una arquitectura componible única: esto significa que la plataforma está construida a partir de componentes modulares que se pueden añadir, eliminar o personalizar fácilmente para adaptarse a las necesidades específicas de cada empresa.

Esto permite una mayor flexibilidad y adaptabilidad en comparación con los sistemas PIM tradicionales con funciones fijas.

Las mejores funciones de inRiver

Integración de sindicación basada en API para una distribución de contenido sin interrupciones.

Las funciones integradas de inteligencia digital para estantes proporcionan información y análisis sobre el rendimiento de sus productos en diversos canales online.

Funciones de automatización de enriquecimiento de contenido, limpieza de datos y categorización de productos.

Dirigido a grandes corporaciones con ciclos de vida de productos complejos, canales de venta diversos y necesidades de datos complejas.

Limitaciones de inRiver

La arquitectura componible y la amplia funcionalidad pueden suponer una curva de aprendizaje más pronunciada en comparación con las plataformas PIM más sencillas.

Puede que no sea adecuado para empresas con requisitos estrictos de residencia de datos o que requieran opciones de implementación local.

Precios de inRiver

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de inRiver.

G2: 4,1/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

10. ClickUp

Alinee a su equipo, correlacione su visión del producto y acelere su lanzamiento al mercado con la plataforma de gestión de productos de ClickUp.

¿No está convencido de que una sola plataforma pueda hacerlo todo? Conozca el software de gestión de productos de ClickUp, la única herramienta que necesitará para automatizar sus flujos de trabajo, adaptarse a las necesidades de varios departamentos y ofrecer herramientas de colaboración que faciliten la gestión de sus canales de ventas y comercio electrónico.

Establezca cronogramas claros, objetivos medibles y un seguimiento automático del progreso para garantizar el éxito del lanzamiento de productos con ClickUp Goals. ClickUp Goals le permite definir metas de producto a largo plazo y desglosarlas en pasos más pequeños y factibles. Esto proporciona una hoja de ruta visual clara para el desarrollo del producto y ayuda a realizar un seguimiento del progreso. Priorice las funciones y tareas dentro de la hoja de ruta. Puede establecer dependencias entre tareas, lo que garantiza un flujo lógico en el proceso de desarrollo y mejora la gestión del ciclo de vida del producto.

Intercambie ideas, documente y realice el uso compartido en tiempo real con ClickUp Pizarras.

Intercambie ideas sobre nuevos productos con su equipo, esboce flujos de usuarios y trace mapas de recorridos de usuarios, visualice todo el ciclo de vida del producto y asigne tareas a quienes hayan aportado sus ideas con ClickUp Whiteboards. Varios miembros del equipo pueden contribuir simultáneamente en la pizarra, lo que fomenta un proceso de ideación colaborativo.

También puede optimizar la comunicación con la vista integrada ClickUp Chat para enviar mensajes de texto a su equipo por grupos o directamente, asignar trabajo, dar feedback, solicitar actualizaciones, realizar el uso compartido de archivos en cualquier formato y crear una colaboración fluida.

Cree, modifique y comparta documentos colaborativos sobre productos con ClickUp Docs.

Cree un repositorio central de información de productos mediante la creación de documentos ClickUp con control de permisos, formato multimedia enriquecido y funciones interactivas. Almacene descripciones de productos, especificaciones, manuales y otros documentos relevantes en los documentos designados.

Utilice la edición colaborativa y el control de versiones para trabajar en documentos simultáneamente con su equipo y experimente la comodidad y la eficiencia de una gestión de documentos optimizada. Puede exportar e importar fácilmente documentos de información de productos en cualquier formato y dar acceso a personas específicas.

Por último, utilice más de 1000 plantillas de ClickUp para el seguimiento y la elaboración de informes sobre incidencias, la gestión de activos digitales, la gestión de canales, el desarrollo y la estrategia de productos, los tableros ágiles de planificación de productos, los sprints de progreso de productos y mucho más.

Descargar esta plantilla Describa quién, qué, por qué, cuándo y cómo desarrollar un producto o función con la plantilla de documento de requisitos de producto de ClickUp.

La plantilla de documentos de requisitos del producto de ClickUp está aquí para ayudarte a organizar todo lo que necesitas para escribir sobre tu nuevo producto.

En esta plantilla, puede añadir el nombre y las especificaciones del producto, definir los perfiles de los usuarios y sus casos de uso, describir las funciones del producto, crear un calendario de lanzamiento, añadir metas y métricas de éxito, y crear una guía de diseño para crear el producto.

Es fundamental actualizar constantemente el documento de requisitos del producto a lo largo del ciclo de vida del desarrollo del producto a medida que se dispone de nueva información.

Utilice ClickUp Brain y deje que la IA cree potentes contenidos de productos.

¿Lo mejor de todo? Cuando necesite un amplificador PIM, puede recurrir a ClickUp Brain, un asistente de IA que le ayuda a crear PRD, realizar estudios de mercado y de la competencia, crear modelos PIM, optimizar los comentarios de los usuarios y mucho más.

ClickUp Brain puede resumir largas descripciones de productos, debates en pizarras blancas o notas de reuniones, proporcionando resúmenes concisos de la información clave. Esto ayuda a los miembros del equipo a comprender rápidamente la esencia de los detalles del producto.

Le permite analizar la información de productos en diversos elementos de ClickUp para identificar tendencias o patrones. Esto puede resultar muy útil para comprender los comentarios de los clientes, los datos de uso de los productos o las áreas susceptibles de mejora.

Las mejores funciones de ClickUp

Consolide toda la información de sus productos en un solo lugar con ClickUp Docs.

Facilite el trabajo en equipo sin fisuras a lo largo del ciclo de vida del producto gracias a las funciones de colaboración de ClickUp.

Utilice amplias capacidades de personalización para adaptar más de 15 vistas flexibles, ClickApps y campos personalizados a su flujo de trabajo, creando productos más rápidamente y gestionando su canal de ventas y marketing.

Realice un seguimiento del progreso de los proyectos, los sprints, la carga de trabajo del equipo, el tiempo dedicado a las tareas y los KPI de los proyectos con los paneles personalizables de ClickUp

Automatice el trabajo en su canalización DevOps y CI/CD con más de 1000 integraciones de ClickUp , entre las que se incluyen GitHub, Figma, Sentry, Slack y muchas más.

Limitaciones de ClickUp

Los nuevos usuarios pueden sentirse abrumados debido a las amplias opciones de personalización.

Precios de ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mes por usuario.

Empresa: 12 $ al mes por usuario.

Enterprise: póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.

ClickUp Brain está disponible en todos los planes de pago por 5 $ al mes por usuario y entorno de trabajo.

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9300 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

Mejore la forma en que gestiona la información de productos con ClickUp.

Con la lista de 10 opciones que hemos enumerado, estamos seguros de que le resultará más fácil elegir el software de gestión de información de productos perfecto para su empresa. Tenga en cuenta las necesidades de sus productos y departamentos de búsqueda, así como su presupuesto.

El mejor software PIM le permite optimizar la gestión de la información de productos, publicar datos precisos sobre los productos y mejorar la experiencia de los clientes en todos los canales.

Sin embargo, si busca una plataforma de gestión de productos completa que vaya más allá del PIM, considere ClickUp.

Aunque no se trata estrictamente de una solución PIM dedicada, ClickUp cuenta con potentes funciones como la gestión centralizada de datos, campos personalizados para la información de productos y una integración perfecta con diversas herramientas de marketing y ventas.

Esto le permite gestionar todo el ciclo de vida de sus productos—desde la ideación y el desarrollo hasta el lanzamiento y la comercialización—en una única plataforma.

¿Listo para simplificar la gestión de productos?

¡Regístrese hoy mismo en ClickUp!