Guía completa de las 10 mejores integraciones de Google Calendar en 2025

Como herramienta imprescindible para la planificación y la organización, Google Calendar se ha convertido en parte integral de nuestra vida personal y profesional diaria. Las numerosas funciones de la herramienta nos ayudan a lograr una mayor productividad y una gestión eficaz del tiempo.

Pero, ¿y si existiera una forma de aumentar aún más tu productividad? Con las integraciones de Google Calendar, puedes hacer eso y mucho más.

Las integraciones adecuadas pueden ayudarte a descubrir el potencial oculto de Google Calendar y utilizarlo como algo más que una simple aplicación de planificación. Tu calendario se puede sincronizar fácilmente con otras herramientas y aplicaciones, mejorar el flujo de trabajo y aumentar la eficiencia.

En este artículo, exploraremos las mejores integraciones de Google Calendar.

¿Qué debe buscar en las integraciones de Google Calendar?

Esto es lo que debes buscar en las integraciones de Google Calendar:

Compatibilidad: asegúrate de que la integración sea compatible con los distintos dispositivos y plataformas que utilizas (escritorio, móvil, diferentes sistemas operativos, etc.).

Facilidad de uso: busca integraciones con interfaces fáciles de usar y procesos de configuración sencillos. El objetivo es optimizar tu flujo de trabajo, no complicarlo.

Sincronización: comprueba si la integración permite una sincronización perfecta entre Google Calendar y otras herramientas y plataformas. Esto garantizará que tu agenda esté siempre actualizada.

Personalización: lo mejor es elegir integraciones que ofrezcan funciones de personalización para que puedas adaptar los ajustes según tus preferencias y necesidades específicas.

Automatización: el uso de integraciones que automatizan las funciones de Google Calendar puede ayudarte a ahorrar tiempo. Busca integraciones que automaticen los recordatorios y funciones como el uso de integraciones que automatizan las funciones de Google Calendar puede ayudarte a ahorrar tiempo. Busca integraciones que automaticen los recordatorios y funciones como plantillas de planificación diaria , creación de eventos y otras funcionalidades que te permitan ahorrar tiempo.

Notificaciones: disponer de ajustes flexibles de notificaciones te permite recibir recordatorios de la forma que mejor se adapte a tu flujo de trabajo, ya sea por correo electrónico, ventanas emergentes u otros canales.

Colaboración: si tu trabajo diario requiere una colaboración fluida, plantéate utilizar integraciones que faciliten los calendarios de uso compartido, la programación colaborativa y la comunicación sencilla.

Soporte al cliente: un soporte al cliente fiable y disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, contribuye en gran medida a mejorar tu experiencia. Busca integraciones que ofrezcan un soporte al cliente de calidad para que puedas resolver rápidamente cualquier problema y obtener respuestas.

Las 10 mejores integraciones de Google Calendar para usar en 2024

Estas integraciones de Google Calendar harán que consultar constantemente tu calendario sea cosa del pasado. Aquí tienes las 10 mejores integraciones que puedes utilizar en 2024.

1. ClickUp

Explora ClickUp para gestionar tus proyectos con la potencia de la IA, más de 15 vistas y automatizaciones de tareas.

ClickUp es una plataforma personalizable de productividad, colaboración y gestión de proyectos para equipos de todos los tamaños y departamentos. Ofrece más de 1000 integraciones y más de 15 vistas personalizables para optimizar tus flujos de trabajo y garantizar que mantengas el control de tus proyectos.

La integración de ClickUp con Google Calendar te permite sincronizar automáticamente (y al instante) tus eventos entre plataformas. También puedes obtener una panorámica de tus tareas diarias, semanales y mensuales.

Google Calendar es la mejor manera de obtener una vista tradicional del tiempo de todas las tareas pendientes dentro de la aplicación ClickUp. ¡Obtén al instante una visión general de tu lista de tareas para el día, la semana o el mes!

Además, puedes utilizar la búsqueda universal de ClickUp para buscar rápidamente un archivo en ClickUp, sus aplicaciones conectadas e incluso en tu unidad local. Encuentra rápidamente tus aplicaciones favoritas (sin tener que buscarlas individualmente) utilizando la búsqueda ampliada.

Lo mejor es que la Búsqueda universal proporciona resultados mejores y más personalizados a medida que lo utilizas.

Busca en las aplicaciones conectadas para encontrar un archivo específico con la Búsqueda universal .

Las mejores funciones de ClickUp

Realiza un seguimiento de los proyectos, obtén detalles de las tareas y visualiza tu calendario por día, semana o mes con la vista del Calendario de ClickUp . Puedes programar tareas al instante, ordenarlas por prioridad y estado, y utilizar la sincronización bidireccional para Google Calendar y ClickUp.

Utiliza la vista del Calendario para ver todas tus tareas de un solo vistazo

Reciba recordatorios puntuales y gestiónelos rápidamente con ClickUp Reminders.

Utiliza estados, campos y vistas personalizados con la plantilla de planificador de calendario de ClickUp para organizar tus proyectos en partes manejables.

Descargar esta plantilla Utiliza la plantilla de planificador de calendario para mejorar la productividad y gestionar tu agenda fácilmente.

Obtén una panorámica de tu agenda diaria y trabaja con ClickUp Inicio.

Limitaciones de ClickUp

Algunos usuarios se han quejado de la lentitud de los tiempos de respuesta.

Curva de aprendizaje pronunciada

Precios de ClickUp

Free Forever

Ilimitado : 7 $ al mes por usuario.

Business : 12 $ al mes por usuario.

Enterprise : Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

ClickUp Brain está disponible en todos los planes de pago por 5 $ al mes por entorno de trabajo.

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9200 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 4000 opiniones)

2. Zoom

Programar reuniones en Zoom a través de AndroidPolice

Lanzado en 2013, Zoom ofrece excelentes servicios de videoconferencia, chatear en línea y reuniones virtuales. En 2024, esta emblemática herramienta cuenta con más de 300 millones de usuarios diarios. Dado que las reuniones virtuales ocupan una parte importante de nuestras vidas, disponer de una integración que se enlaze con tu Calendario puede hacer que tu trabajo sea más fluido y manejable.

La integración de Zoom Meeting y Google Calendar te permite programar, unirte y gestionar reuniones directamente desde tu calendario. Puedes colaborar con otras personas en tiempo real, ya que los usuarios relevantes pueden recibir notificaciones y recordatorios sobre nuevos eventos de Google Calendar directamente en la app.

Las mejores funciones de Zoom

Únete a reuniones directamente desde la aplicación del Calendario.

Programa reuniones en un santiamén seleccionando Zoom en la sección «Añadir conferencia». Zoom creará automáticamente un enlace.

Convierte tus correos electrónicos en reuniones y comparte invitaciones con todos.

Utiliza la sincronización bidireccional para garantizar que todas las reuniones, ya sean creadas en Zoom o en Google Calendar, se sincronicen automáticamente en todas las aplicaciones integradas.

Elimine o realice la edición de la reunión directamente desde Google Calendar. Los cambios también estarán disponibles en la aplicación Zoom.

Limitaciones de Zoom

Solo disponible para usuarios de Google Workspace.

Cambiar el rol de anfitrión de Zoom mediante la acción «Cambiar propietario» de Google Calendar no cambia el anfitrión en Zoom.

Precios de Zoom

Básico: Gratis, gratuito/a

Pro: 14,99 $ al mes por usuario.

Business: 21,99 $ al mes por usuario.

Business Plus: 26,99 $ al mes por usuario.

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Zoom

G2: 4,6/5 (más de 54 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 13 000 opiniones)

3. Documentos de Google

Notas de reuniones y creación de eventos a través de Docs

Los Documentos de Google son procesadores de textos en línea que te permiten crear ideas en tiempo real a través de cualquier dispositivo. Puedes colaborar con los miembros de tu equipo, realizar cambios, etiquetar a personas y realizar el uso compartido de documentos con las personas relevantes fácilmente.

También te permite escribir de forma más inteligente y rápida con Smart Compose, la escritura por voz y las sugerencias ortográficas y gramaticales.

Google te permite conectar Docs a la perfección con otras aplicaciones de Google, como Hojas de cálculo de Google, Google Calendar, Google Slides, etc. Puedes crear eventos de calendario directamente desde Docs, añadir agendas y actas de reuniones, y mucho más.

Lea también: 10 plantillas gratuitas de Google Calendar para organizarse en el trabajo

Las mejores funciones de Documentos de Google

Añade las actas de las reuniones desde los Documentos de Google

Adjunta las actas de las reuniones directamente al evento seleccionado de Google Calendar.

Añade nueva información sobre eventos del calendario utilizando Documentos de Google.

Crea borradores de eventos de calendario en Documentos de Google escribiendo @calendar event draft y realiza el uso compartido fácilmente con Google Calendar.

Añade personas en el campo Invitados utilizando @ y escribiendo la dirección de correo electrónico.

Colabora con otras personas y realiza cambios en tiempo real.

Limitaciones de Documentos de Google

La redacción de eventos del calendario en Docs solo está disponible en Google Workspace.

Precios de los Documentos de Google

Free

Valoraciones y reseñas de Documentos de Google

G2: 4,7/5 (más de 90 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 28 000 opiniones)

4. Slack

Ve y realiza la automatización de los eventos de Google Calendar a través de Slack

Slack es una plataforma de comunicación y colaboración en la nube que une a los equipos. Puedes crear canales separados para proyectos específicos, compartir archivos y realizar la automatización de tareas rutinarias.

La integración de Slack con una de las mejores aplicaciones de calendario te permite crear reuniones, programar eventos fácilmente, añadir recordatorios y recibir notificaciones periódicas. Con esta integración, puedes obtener resúmenes diarios o semanales del calendario.

Las mejores funciones de Slack

Utiliza el botón de atajos para crear un evento directamente desde Slack.

Sincroniza tu calendario con tu estado de Slack para que tu equipo sepa cuándo estás disponible.

Recibe recordatorios antes de que comience un evento y únete a la reunión directamente desde el recordatorio en Slack.

Reciba actualizaciones si se modifican los detalles del evento.

Comparte actas fácilmente y publícalas en cualquier canal utilizando la integración con Google Calendar.

Limitaciones de Slack

Algunos usuarios se han quejado de fallos técnicos en las notificaciones.

Precios de Slack

Free

Pro: 6,67 $ al mes por usuario.

Empresas: 12,50 $ al mes por usuario.

Enterprise Grid: precios personalizados.

Valoraciones y reseñas de Slack

G2: 4,5/5 (más de 32 000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 23 000 opiniones)

5. Calendly

Comprobar disponibilidad, añadir detalles de eventos y programar eventos a través de Calendly

Calendly es una plataforma de automatización de agendas y una popular alternativa a Google Calendar. Automatiza y simplifica la programación de agendas para equipos y particulares a través del uso compartido de tu disponibilidad para reuniones, permitiendo la programación automatizada de varias personas y ofreciendo más de 100 integraciones.

La integración de Google Calendar con Calendly te permite acceder a todo tipo de eventos, realizar la selección de horarios disponibles, guardar eventos, añadir detalles a tu evento automáticamente y mucho más. La integración te ayuda a ahorrar mucho tiempo y recursos.

Las mejores funciones de Calendly

Asegúrate de que nunca tengas reservas duplicadas permitiendo que Calendly compruebe tu Google Calendar en tiempo real.

Comprueba los horarios disponibles en varios Google Calendars y realiza el uso compartido a través del correo electrónico.

Configura automáticamente intervalos entre las distintas reuniones para evitar el agotamiento.

Añade detalles como enlaces a videoconferencias automáticamente a los eventos de Google Calendar.

Límites de Calendly

Algunos usuarios encontraron complicada la integración con varios calendarios.

Curva de aprendizaje pronunciada en comparación con las alternativas a Calendly

Precios de Calendly

Free

Estándar: 12 $ al mes por asiento.

Equipos: 20 $ al mes por asiento.

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Calendly

G2: 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3400 opiniones)

6. Zapier

Integraciones de aplicaciones en Zapier a través de ProductPlan

Zapier ofrece una fácil automatización en más de 6000 aplicaciones para ayudarte a utilizar varias aplicaciones en el mismo flujo de trabajo. Naturalmente, su integración con Google Calendar se encuentra entre las mejores integraciones disponibles.

La integración de Zapier con tu calendario te permite conectar Google Calendar con miles de aplicaciones que facilitan la automatización y la productividad. También te permite automatizar integraciones utilizando las plantillas de Zapier.

Las mejores funciones de Zapier

Céntrate en las tareas más importantes a través de la automatización de las integraciones.

Añade fácilmente eventos de Outlook a Google Calendar.

Combínalas con aplicaciones como Trello, Gmail, Notion, Any. do, ClickUp y muchas más.

Crea nuevas tarjetas Trello. Tareas de ClickUp a partir de eventos del Calendario.

Copie eventos de Google Calendar a otro

Límites de Zapier

Algunos usuarios consideran que Zapier es lento.

A los principiantes les ha resultado difícil utilizarlo al principio.

Precios de Zapier

Free

Starter: 29,99 $ al mes.

Profesional: 73,50 $ al mes.

Equipo: 103,50 $ al mes.

Empresa: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Zapier

G2: 4,5/5 (más de 1200 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2700 opiniones)

7. GoToMeeting

Reuniones virtuales seguras a través de GoTo Meeting

GoToMeeting es un software de reuniones en línea que ofrece administración unificada, audio de alta calidad y reuniones de seguridad. El software hace que las reuniones virtuales y la colaboración sean más accesibles y fáciles que nunca.

La integración de Google Calendar con GoToMeeting te permite programar y gestionar tus reuniones directamente desde tu calendario sin ningún problema.

Las mejores funciones de GoToMeeting

Programa y actualiza reuniones directamente de forma fluida.

Únete fácilmente a las próximas reuniones.

Pasa de una reunión a otra sin salir del entorno de Google.

Límites de GoToMeeting

Algunas personas se han quejado de la falta de tutoriales.

El plan Free tiene funciones limitadas.

Precios de GoToMeeting

Free

Profesional: 12 $ al mes por organizador, facturado anualmente.

Business: 16 $ al mes por organizador, facturado anualmente.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de GoToMeeting

G2: 4,2/5 (más de 13 000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 11 000 opiniones)

8. Tareas de Google

Crear y añadir tareas desde tu calendario a través de Google Tasks

Google Tasks es una aplicación de listas de tareas que te permite realizar el seguimiento de todo lo importante. La aplicación se sincroniza automáticamente en todos los dispositivos para que puedas consultar tu lista de tareas en cualquier momento y lugar. También puedes añadir detalles a las tareas y subtareas para estar al día con las fechas límite.

Puedes añadir y ver tareas directamente desde tu calendario integrando Tasks con aplicaciones de calendario compartido como Google Calendar. También puedes añadir una tarea, que aparecerá automáticamente en tu calendario, siempre que añadas una fecha y una hora.

Las mejores funciones de Google Tasks

Añade una tarea directamente desde el Calendario y viceversa.

Mantén el control de tus plazos con una vista consolidada de todo lo pendiente.

Sincroniza tareas en todos tus dispositivos y termina tu trabajo más rápido.

Limitaciones de Google Tasks

No hay funciones de colaboración disponibles.

Tiene funciones limitadas.

Precios de Google Tasks

Free

Valoraciones y reseñas de Google Tasks

G2: NA

Capterra: NA

9. Asana

Creación de nuevos eventos en Google Calendar a través de Asana

Asana, una plataforma de gestión del trabajo, tiene como objetivo ayudar a los equipos a organizar, realizar el seguimiento y gestionar su trabajo fácilmente. Puedes crear horarios utilizando bloques y gráficos para mejorar la colaboración. Asana permite más de 200 integraciones para facilitar la colaboración.

Una de estas integraciones es Google Calendar. Con esta integración, puedes gestionar tus listas de tareas pendientes, asignar fechas límite y programar eventos automáticamente en tu calendario.

Las mejores funciones de Asana

Crea nuevas tareas en Asana basadas en tus eventos.

Programa eventos automáticamente en el Calendario utilizando las reglas de Asana.

Vincula trabajos relacionados y muestra detalles clave de un evento añadiendo widgets de eventos a las tareas.

Realiza un seguimiento de los plazos y el progreso de los proyectos.

Limitaciones de Asana

Puede sincronizar tareas con hasta 1 calendario personal y de trabajo.

Ofrece funciones limitadas en comparación con otras alternativas.

Precios de Asana

Personal : Free

Starter: 13,49 $ al mes.

Avanzado: 24,99 $ al mes.

Enterprise: precios personalizados

Enterprise Plus: Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de Asana

G2: 4,3/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 12 000 opiniones)

10. Trello

Gestión de tareas a través de Trello

Trello es una aplicación para crear listas que te ayuda a realizar un seguimiento del trabajo, visualizar ideas, optimizar los flujos de trabajo y llevar la productividad al siguiente nivel. La integración con Google Calendar te permite sacar el máximo partido a esta herramienta.

Mejora la colaboración, la gestión de plazos y la programación, y optimiza la gestión de proyectos. Puedes habilitar la sincronización bidireccional, convirtiendo las tarjetas de Trello en eventos del Calendario y viceversa.

Las mejores funciones de Trello

Gestiona todas tus tareas para un evento.

Recibe recordatorios de eventos y reuniones en Trello.

Habilita la sincronización para que los cambios en una aplicación también se reflejen en la otra.

Realiza el uso compartido de datos en tiempo real según las reglas que elijas.

Establece reglas para filtrar eventos.

Limitaciones de Trello

Tiene una curva de aprendizaje pronunciada.

La interfaz puede resultar confusa y abarrotada cuando tienes más proyectos.

Precios de Trello

Free

Estándar: 6 $ al mes por usuario.

Premium: 12,50 $ por usuario al mes.

Corporación: 17,50 $ por usuario al mes si se factura anualmente (para 50 usuarios).

Valoraciones y reseñas de Trello

G2: 4,4/5 (más de 13 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 23 000 opiniones)

Mejora tu gestión de la agenda con las integraciones de Google Calendar

Google Calendar es una de las pocas herramientas que consultás constantemente a lo largo del día. Con estas integraciones, ya no tendrás que hacerlo. En su lugar, tu día tendrá un flujo suave, sin necesidad de estar mirando constantemente tu agenda.

Utiliza las herramientas que mejor se adapten a tus requisitos y necesidades específicas. Por ejemplo, las integraciones de Zoom o GoToMeeting te resultarán útiles para gestionar tus reuniones virtuales.

Si buscas algo más completo que te ayude a gestionar todas tus necesidades de programación en varios proyectos, ClickUp no te decepcionará. ¡Prueba ClickUp gratis hoy mismo!