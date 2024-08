Cómo organizar una comida de trabajo eficaz para su equipo

¿Cuál es la mejor manera de fomentar el aprendizaje entre los miembros de su equipo, que resulte atractiva e impulse el desarrollo general de los empleados?

Un evento de almuerzo y aprendizaje

Las sesiones de almuerzo y aprendizaje animan a la gente a hablar de temas novedosos, a pulir habilidades y abren la puerta a interacciones naturales y a la socialización en equipo. Es una forma relajada de combinar el aprendizaje con el almuerzo, haciéndolo ameno y educativo para sus empleados.

Aunque estos programas ofrecen una configuración de aprendizaje informal y cómoda, mantener el interés de los empleados durante el almuerzo puede resultar complicado. Para mantener el interés, asegúrese de que el contenido sigue siendo relevante, las sesiones son interactivas y tiene en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje.

En este artículo, nos adentraremos en la estrategia de Almuerzo y Aprendizaje, desgranando sus ventajas, afrontando los retos y ofreciéndole toda la información necesaria para organizar un programa de éxito.

¿Qué es el almuerzo-aprendizaje?

Un almuerzo y aprendizaje (también conocido como evento "Brown Bag") es una reunión informal e informativa en el lugar de trabajo en la que los empleados se reúnen voluntariamente durante la pausa del almuerzo para aprender sobre un tema específico. Es una forma inteligente de desarrollar habilidades profesionales, transferir conocimientos, compartir información y ayudar a su equipo a estrechar lazos, ¡todo a la vez!

En la estrategia "Almuerza y aprende", se combina la diversión de un almuerzo gratuito/a con los compañeros y una animada experiencia de aprendizaje. Puede convertirlo en un evento único, mensual o trimestral, según las necesidades de su equipo.

Recuerde que un programa Lunch and Learn no se limita a los asuntos de la empresa. Es una oportunidad para profundizar en temas de autodesarrollo y bienestar como la salud mental y física, las habilidades para la vida y el manejo del estrés y la ansiedad relacionados con el trabajo.

Aunque los eventos Lunch and Learn suelen celebrarse en persona, en los últimos años muchas empresas han probado las sesiones a distancia.

Ya sea en persona o a distancia, la clave está en crear un espacio en el que los empleados puedan hablar libremente de lo que les importa. La libertad de elegir y expresarse (junto con algo de buena comida) fomenta el crecimiento sin trabas de los empleados e impulsa la cultura de la empresa. En última instancia, esto se traduce en un importante crecimiento de su empresa.

Ventajas de los eventos de almuerzo y aprendizaje

Los eventos Lunch and Learn le ayudan a usted y a su empresa a

equipo a crecer juntos

. Veamos las ventajas de una buena sesión de almuerzo y aprendizaje:

Creación de un entorno de aprendizaje positivo

Los programas Lunch and Learn abren la mesa a diversas conversaciones que no suelen producirse en el lugar de trabajo. Piense en ello como un foro de equipo en el que todos pueden compartir ideas, abordar problemas e intercambiar conocimientos en un espacio relajado.

Este espacio compartido permite a los miembros del equipo hablar de cosas de las que no suelen hablar, como la salud mental o las finanzas.

Desarrollo del empleado

De abril de 2021 a abril de 2022,

41% de los empleados

afirman que dejaron su trabajo porque no veían oportunidades de crecimiento profesional, según McKinsey. Sustituir a un empleado formado puede incrementar los costes hasta un 200% de su salario anual.

Aunque los programas de formación prolongados aportan información valiosa para el desarrollo de los empleados, también pueden causar fatiga y desinterés por el aprendizaje. Por otro lado, una sesión de almuerzo y aprendizaje ofrece las condiciones ideales para introducir nuevas habilidades, herramientas o software, manteniendo al mismo tiempo el compromiso de su equipo.

Estos eventos de formación breves y relajados ayudan a su equipo a mejorar mediante el uso de software diferente, el desarrollo de ideas creativas y el uso de enfoques estratégicos. Además, contribuyen a las metas generales de crecimiento profesional, como el aumento de la productividad personal,

gestión de equipos

y perfeccionar las habilidades de liderazgo.

Estas sesiones también ofrecen a los asistentes una forma práctica de desarrollar cualidades de liderazgo esenciales para presentar ideas, dar charlas y dirigir debates.

Además, durante las sesiones de almuerzo y aprendizaje, los compañeros crean un ambiente amistoso en el que charlan informalmente, discuten puntos esenciales y ofrecen sugerencias útiles con total libertad.

Fomentar la comunicación interna

Según un estudio de Gartner, 70% de los errores de una empresa se deben a una comunicación inadecuada.

Los programas de almuerzo y aprendizaje permiten a su equipo conocerse más allá de sus roles profesionales, fomentando las conexiones personales.

Los ejercicios de creación de equipos pueden resultar incómodos y, a veces, dar la impresión de que los directivos se esfuerzan demasiado. Los eventos de almuerzo y aprendizaje combinan de forma natural la formación de equipos con el aprendizaje de los empleados.

Cómo organizar un evento de almuerzo y aprendizaje

He aquí una guía paso a paso para ayudarle a planificar un evento de almuerzo y aprendizaje:

Establezca un objetivo definido para su sesión de almuerzo y aprendizaje, de modo que no se desvíe de su propósito al organizarla o dirigirla.

Mantener la concentración

es la clave.

¿Cuál es el objetivo principal de su iniciativa "Almuerce y aprenda"?

Por ejemplo, ¿desea familiarizar a sus empleados con un nuevo modelo de negocio o software? Hable de las implicaciones en el mundo real con ejemplos prácticos para que puedan aplicarlos.

2. Encuentre el tema adecuado

Los almuerzos de trabajo se basan en la participación voluntaria. Así que el tema tiene que ser lo bastante interesante para que la gente se suba al Tablero.

Así que, en lugar de optar por un tema sencillo como 'Nueva actualización de software', intenta destacar lo que aporta a los participantes. Prueba con este tema: 'Cómo la nueva actualización de software ahorra X horas a la semana' ¡A tus empleados les interesará!

Gestione sus documentos y colabore en ellos con ClickUp Docs

Puede utilizar una aplicación de documentos compartidos como

Documentos ClickUp

para que tus compañeros de equipo aporten ideas sobre los temas que tienes en mente.

Y si sigues teniendo dudas sobre el tema, siempre puedes solicitar la opinión de los participantes. Los valiosos comentarios sobre sus preferencias pueden ser una base sólida para planificar futuras sesiones sin contratiempos.

3. Facilite el acceso remoto a su evento

En 2023, aproximadamente el 12,7% de los empleados a tiempo completo participarán en

trabajo teletrabajo

con un 28,2% que adopta un modelo de trabajo híbrido. Así que incluya a sus empleados remotos en sus eventos Lunch and Learn.

Utilice plataformas de eventos virtuales y

herramientas de videoconferencia

para sus sesiones de almuerzo y aprendizaje. De este modo, los empleados podrán unirse fácilmente a la retransmisión en directo estén donde estén.

Acuérdate de compartir el calendario y otros documentos

detalles de la reunión

en línea con cada uno de los posibles participantes. La forma más sencilla de hacerlo es utilizar un sistema de gestión de proyectos con opciones de uso compartido de conocimientos como ClickUp.

Utilice

Pizarras ClickUp

para debates previos al evento y uso compartido de ideas en tiempo real durante el evento.

Vista del Calendario de ClickUp

le ayuda a compartir y comunicar su horario, eliminando el riesgo de falta de comunicación.

4. Elige un espacio inspirador

Normalmente, las sesiones Lunch and Learn se celebran en la oficina para comodidad de todos. El problema es que no siempre hay salas disponibles, e incluso cuando las hay, puede que no ofrezcan el entorno de aprendizaje ideal.

Elija una sala de conferencias tranquila, sin teléfonos, tráfico ni ruidos externos. De este modo, no se molestará a los participantes y usted no molestará a otros empleados o departamentos. Considere la posibilidad de reservar un sitio en una cafetería o restaurante cercanos que inspiren la lluvia de ideas, el debate y el aprendizaje.

5. Ofrezca un buen almuerzo

Asegúrese de que la comida sea deliciosa y apetecible. Contrata un buen servicio de catering o, si el tuyo es bueno, pídeles que preparen algo especial para darle un toque especial.

Tenga en cuenta el número máximo de participantes y haga el pedido en consecuencia. Puedes generar cupones de almuerzo para participantes remotos y compartirlos a través de un

herramienta de colaboración como ClickUp Chat

.

Utilice ClickUp Chat para simplificar la comunicación con su equipo

Asegúrese de que sus invitados se van contentos y con ganas de volver, manteniendo la energía y la asistencia altas.

6. Utilice un facilitador

Para que un almuerzo-aprendizaje tenga éxito, se necesita un líder capaz. No cargue a los asistentes con la responsabilidad de dirigir el evento.

En su lugar, considere la posibilidad de contratar a un experto para que se haga cargo y dirija los debates.

Un líder experimentado garantiza el flujo fluido de los debates y aporta ideas valiosas, experiencia y una perspectiva fresca. Su experiencia puede captar la atención del público y hacer que la experiencia de aprendizaje resulte atractiva e informativa.

Además, contar con un experto externo permite a los asistentes centrarse en el aprendizaje en lugar de tener que ocuparse de organizar y dirigir la sesión. Este cambio permite a los participantes participar, hacer preguntas e irse con valiosos conocimientos, lo que en última instancia hace que el evento de almuerzo y aprendizaje sea un intento correcto.

7. Respete el tiempo de los asistentes

Dé prioridad a la gestión eficaz del tiempo, asegurándose de que sus sesiones de almuerzo y aprendizaje duren como máximo una hora. Tenga en cuenta el tiempo de trabajo de sus colegas y haga un esfuerzo concertado para concluir la sesión dentro de la pausa asignada para el almuerzo.

En caso de que se prolongue más allá de ese tiempo, comunique claramente que no es urgente que los asistentes vuelvan al trabajo deprisa y corriendo. La meta es que los participantes se sientan inspirados y no presionados para compensar el exceso de tiempo.

8. Deje espacio para el debate

Aunque las pausas para el almuerzo tengan una duración limitada, proporcione a su equipo tiempo suficiente y un entorno propicio para el debate abierto posterior.

Intente concluir la sesión en 40 minutos, de modo que pueda dejar al menos 20 minutos para que sus empleados hablen de la sesión y estrechen lazos.

Si las discusiones se prolongan más de lo previsto, no hay que darse prisa. Reserve una hora más en la sala de conferencias o mantenga la videollamada hasta que todo el mundo haya terminado.

Dé tiempo a los asistentes para asimilar y procesar la información. Así aumentará la probabilidad de que recuerden y apliquen los conocimientos, y será más probable que asistan a futuras sesiones para obtener beneficios reales.

Fomente el trabajo en equipo proporcionando a su equipo acceso al

Detección de colaboración ClickUp

plataforma. Es un espacio en el que pueden compartir libremente ideas, expresar inquietudes y aprender unos de otros.

Programe múltiples proyectos, gestione dependencias y priorice tareas con las funciones de colaboración de ClickUp

9. Comentarios bienvenidos

Al final de cada sesión, solicite comentarios: es crucial para mejorar y mostrar a sus empleados que sus opiniones importan, a

meta clave

de la iniciativa Lunch and Learn.

Comunique su receptividad a los comentarios abiertos y sinceros, y proporcione un medio directo para que sus empleados compartan sus opiniones.

Cree el formulario de sus sueños y mejore su proceso de admisión con la función Formulario personalizable de ClickUp

Establezca un formulario en línea fácil de usar en el que los compañeros de equipo puedan expresar sus opiniones sobre su programa. Utilice

la vista del Formulario ClickUp

para que los colegas propongan ideas e iniciativas para futuros eventos o expresen su interés en participar más.

El rol de los almuerzos de trabajo en la retención de empleados

Cada mes, sólo en EE,

entre 3 y 4,5 millones de empleados

renunciar.

En seis meses, un tercio de los nuevos empleados abandona. La fuga de talentos es un gran problema para muchas empresas porque, admitámoslo, todo el mundo quiere más. Es natural que los empleados busquen un sueldo más alto por su duro trabajo.

Según un informe de PwC de 2021,

el 77% de los trabajadores

están dispuestos a adquirir nuevas competencias o a reciclarse. Sin embargo, solo uno de cada tres considera que su empresa actual ofrece oportunidades para mejorar sus cualificaciones.

Laura Baldwin, presidenta de O'Reilly Media, señala algo importante: el 70% de los empleados se plantearía cambiar de empresa si supiera que la nueva invierte más en el desarrollo de su gente.

el 94% de los empleados

permanecerán en la empresa si su empleador actual invierte en su aprendizaje a largo plazo.

Así que, si dirige una empresa pequeña o mediana, ¿cómo se asegura de que sus mejores talentos no sean cazados furtivamente por empresas más grandes?

La respuesta es muy sencilla.

Ofrezca a sus empleados oportunidades de aprendizaje abiertas y atractivas para que impulsen su crecimiento personal y permanezcan más tiempo en su empresa. Lunch and Learn es una de las mejores formas de conseguirlo.

El almuerzo-aprendizaje como herramienta de formación y desarrollo

Aunque la enseñanza formal de materias esenciales es crucial, el programa Almuerce y Aprenda es una útil

herramienta de formación

y desarrollo. Aunque un programa de almuerzo y aprendizaje puede no ser crucial, contribuye al desarrollo profesional de los empleados y al crecimiento general de la empresa.

Un curso de formación formal y rígido no se adapta a todas las perspectivas.

He aquí algunos temas informales perfectos para sus sesiones Lunch and Learn:

Salud y bienestar de los empleados

Desarrollo de habilidades para la vida

Habilidades sociales

Desarrollo de habilidades de liderazgo

Formación en inclusión, diversidad e inteligencia emocional

Nuevos modelos de empresa

Iniciativas de formación cruzada entre diferentes equipos y departamentos

Familiarización con nuevos productos

Cursos de gestión del tiempo

Codificación opcional y otros cursos técnicos

Cursos de autoayuda

Plan de progreso profesional

La informalidad en estas situaciones le da una ventaja sobre la comunicación formal habitual. Los temas que sugerimos tienen algunas cosas en común: suscitan el debate, fomentan el compromiso y son personales, por lo que se aplican de forma única a cada individuo.

Incluso en sesiones informales, es esencial crear un plan bien pensado y compartirlo con tus compañeros de equipo. Utilice

plantillas de planes de formación

para crear planes basados en cronogramas que impulsen el evento. Ahorran innumerables horas gracias a su naturaleza preconstruida.

La plantilla de marco de formación de ClickUp está diseñada para ayudarle a captar ideas, gestionar los cambios de diseño y realizar un seguimiento del progreso.

Desafíos en la organización de almuerzos de trabajo y su superación

Los eventos Lunch and Learn hacen felices a los empleados. Pero, si está organizando uno, es crucial ser consciente de los retos que conlleva. Hablemos de algunos de ellos:

1. Programación y limitaciones de tiempo

La hora de la comida es cuando sus empleados se toman un respiro. La sesión tiene que ofrecerles valor para que dediquen ese tiempo a usted. Pero es más fácil decirlo que terminarlo.

No hay que consumir toda la hora del almuerzo; la meta es que sus empleados vuelvan al trabajo sin sentirse apurados.

Reprograma tus reuniones en un instante mediante la función de arrastrar y soltar en la vista de Calendario de ClickUp

Si está organizando una sesión en la que participan distintos departamentos, tiene que comunicarse y obtener la confirmación de varios equipos. Es un engorro, por muy grande que sea su organización.

Mejore la asistencia programando proactivamente estas sesiones a través de Vista del Calendario de ClickUp . La función de recordatorios hará que sus compañeros de equipo sepan cuándo es el evento y nunca se pierdan una sesión.

Gestione su trabajo en ClickUp con una perfecta clasificación de tareas por estado, prioridad, persona asignada, etc

2. Equipos remotos e híbridos

La parte "almuerzo" del programa Lunch and Learn no es del todo atractiva para los empleados remotos. Así que no hay muchas razones para reunir a una gran multitud. Pero recuerda que la meta no son sólo los números, sino impulsar el crecimiento personal y profesional.

Para conseguirlo, asegúrese de que todas las sesiones estén abiertas a todos los miembros del equipo, aunque no puedan asistir en persona. Puede que algunos estén interesados pero no puedan asistir por falta de tiempo.

No basta con poner los debates en línea. Grabe las sesiones con una herramienta como ClickUp Clip y compártalos con todos los empleados para futuras consultas. Así, todo el mundo estará al corriente.

Elige grabar toda tu pantalla, la ventana de una app o la pestaña de un navegador con Clip de ClickUp y compártela con el equipo dentro de una tarea

Mantenga los debates de alta calidad para que estén deseando unirse al siguiente. Y, por si fuera poco, ¡incluye un par de tentadoras fotos de deliciosos y saludables tentempiés!

3. Temas limitados o poco interesantes

Crear un tema atractivo desde cero es todo un reto, sobre todo uno que consiga que los participantes se unan y participen activamente.

Si no puedes devanarte los sesos lo suficiente como para desarrollar algo realmente inspirador, puedes recurrir al cerebro del futuro..

inteligencia artificial generativa

.

Mejore la eficiencia generando automáticamente resúmenes de reuniones, hilos de comentarios y estados de proyectos con ClickUp Brain

Cerebro de ClickUp

intervendrá aquí y le ayudará a generar ideas para el almuerzo y la formación, así como un esquema temporal completo para toda la sesión.

Combine estas sugerencias de temas con una rápida encuesta a los empleados utilizando la vista Formulario de ClickUp para darle un toque más humano. Obtenga una idea de los temas en los que sus empleados realmente desean profundizar.

Almuerce y aprenda con ClickUp

Las sesiones de almuerzo y aprendizaje no se limitan a la comida, sino que son una forma inteligente de

desarrollar tu equipo

mejorar la comunicación y retener a los mejores talentos. ¿La recompensa? Su empresa crece de forma constante, lo que facilita su ampliación.

Utilice la vista Calendario y los recordatorios de ClickUp para programar las sesiones de forma proactiva y garantizar una asistencia óptima sin interferir en las pausas para comer. Para equipos remotos o híbridos, haga que las sesiones sean accesibles a través de plataformas en línea y grabe los debates con ClickUp Clip para futuras consultas.

Regístrese en ClickUp de forma gratuita/a y disfrute de su evento Lunch and Learn

Pruebe ClickUp gratis/a ahora

Preguntas frecuentes

1. ¿Cómo se hace un almuerzo de presentación y aprendizaje?

Para organizar una presentación de almuerzo y aprendizaje con éxito, establezca metas claras, elija temas atractivos que resuenen entre los empleados, garantice la accesibilidad remota y proporcione un espacio inspirador.

Utilice ClickUp para programar, recopilar comentarios y generar temas de forma eficaz. Haga que sus debates sean atractivos y ofrezca un excelente almuerzo para acompañarlos

2. ¿Cómo puedo organizar un almuerzo de trabajo virtual?

Seleccione una plataforma en línea fácil de usar, como Zoom o Microsoft Teams, para organizar un almuerzo de trabajo virtual en el que los participantes puedan traer su propio almuerzo. Programe la sesión para que coincida con la pausa del almuerzo y sea concisa para respetar el tiempo de los participantes.

Elija un tema relevante y atractivo, asegurándose de que responda a los intereses y necesidades de su equipo. Para mantener un ambiente interactivo, fomente la participación activa mediante encuestas, sesiones de preguntas y respuestas o debates en grupos reducidos.

Comparta los detalles a través de sistemas de gestión de proyectos como ClickUp, garantizando la accesibilidad de los equipos remotos. Grabe las sesiones para consultarlas en el futuro, manteniendo el espíritu integrador y colaborativo de los típicos almuerzos de trabajo, pero adaptándose a un ajuste virtual.

3. ¿Cuál es otra forma de decir "almuerzo y aprendizaje"?

Otra forma de decir "almuerzo y aprendizaje" podría ser "sesión de bolsa marrón" o "taller a la hora del almuerzo" Estos términos suelen utilizarse indistintamente para describir sesiones en las que los empleados se reúnen durante el almuerzo para aprender y debatir sobre diversos temas.