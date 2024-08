Elaboración de un plan de marketing eficaz: Pasos, ejemplos y plantillas

Alguna vez habrá oído decir: "nuestro producto habla por sí solo, no necesitamos marketing" ¡Vaya si se equivocan!

La razón es sencilla: El marketing genera ventas directa e indirectamente. Es un potente motor de crecimiento.

Por esta misma razón, los directivos de las empresas dedican mucho tiempo y energía a crear y aplicar estrategias y planes de marketing. En esta entrada del blog, nos metemos de lleno en el tema.

¿Qué es un plan de marketing?

Un plan de marketing es el conjunto de actividades que una organización pretende llevar a cabo durante un periodo determinado para alcanzar sus objetivos. Algunas de las características que definen un plan de marketing son:

Derivado de la estrategia de marketing de su empresa : El plan es la parte práctica de la estrategia

: El plan es la parte práctica de la estrategia Orientado a metas : Los planes de marketing se diseñan para alcanzar metas como la generación de clientes potenciales, la captación de clientes, el conocimiento de la marca, etc.

: Los planes de marketing se diseñan para alcanzar metas como la generación de clientes potenciales, la captación de clientes, el conocimiento de la marca, etc. De medio a largo plazo : Un plan de marketing suele elaborarse para un periodo de 12 a 18 meses

: Un plan de marketing suele elaborarse para un periodo de 12 a 18 meses Completo: Un plan de marketing incluye metas, presupuestos, canales, actividades, campañas, recursos, etc

Y lo que es más importante, un plan de marketing sirve de hoja de ruta para crear, ejecutar, supervisar y evaluar tácticas y actividades.

Tipos de planes de marketing

Los planes de marketing pueden ser de varios tipos. Se pueden elaborar planes de marketing para una marca, un producto, un canal, una campaña específica o una oferta. Algunos de los tipos más comunes de planes de marketing son los siguientes.

1. Plan de marketing de contenidos

Un plan de marketing de contenidos es el plan que guía la creación, publicación y gestión de contenidos para atraer e implicar a la audiencia adecuada. Un buen plan de marketing de contenidos es:

Creativo: Colaborar con diseñadores, videógrafos, animadores, expertos en la materia, etc., para crear contenidos diferenciadores.

Multimedia: Combinar texto con imágenes, infografías, vídeos, podcasts, etc

Programado: En un calendario de contenidos para asegurarte de que publicas y distribuyes contenidos con regularidad.

Dirigido a la distribución: Con detalles sobre la plataforma, la frecuencia, el estilo y el calendario en que se distribuirá el contenido.

Métricas de marketing de contenidos

Algunas de las métricas más utilizadas son:

Lectores: Nº de visitantes a la pieza de contenido

Participación: Tiempo dedicado a leer un artículo o ver un vídeo

Promoción: Número de comparticiones o comentarios

Conversión: Número de registros o suscripciones después de leer el contenido

2. Plan de marketing en redes sociales

A diferencia del contenido, que es un activo, las redes sociales son un conjunto de canales, como Twitter, LinkedIn, Instagram y TikTok. Un buen plan de marketing en redes sociales es:

Específico para cada canal: Diseñar el contenido de forma que se adapte a la plataforma. Por ejemplo, texto conciso para Twitter y vídeos cortos verticales para TikTok.

Centrado en el cliente: Elegir los canales adecuados en función del cliente objetivo.

Tácticas de compromiso: Definir la acción que se espera del cliente, como "me gusta", comentarios o clics en enlaces.

Métricas de marketing en redes sociales

Las métricas más utilizadas son:

Respuestas o réplicas a publicaciones

Consultas en formularios o mensajes privados directos

Me gusta y compartidos

Seguidores y alcance de la red

3. Plan de marketing para el lanzamiento de nuevos productos

El lanzamiento de un producto puede cambiar las reglas del juego de una empresa. Para lograrlo, el plan de marketing de lanzamiento de un producto debe ser extraordinario. Esto es lo que puede suponer.

Novedades: Describir el nuevo producto, su posición y diferenciación

Por qué comprarlo: Incluyendo una razón de peso por la que deberían comprar su producto ahora

**Cómo Tácticas, como comunicados de prensa, anuncios en periódicos, campañas de correo electrónico, bombardeo de redes sociales, etc.

Esfuerzos de marketing: Activos, canales, presupuesto de marketing y recursos que utiliza para la actividad

Métricas

Las métricas de marketing de lanzamiento de productos más utilizadas son:

Alcance: Número de retransmisiones en directo o número total de impresiones

Buzz: número de comparticiones, comentarios, retweets y otros mensajes sociales sobre el lanzamiento

Análisis de sentimiento: Relación entre mensajes positivos y negativos/neutrales

4. Plan de marketing digital

Un plan integral de marketing digital consta de actividades para:

Optimización de motores de búsqueda

Publicidad en buscadores

Marketing de contenidos

Marketing en redes sociales

Marketing por correo electrónico

Eventos virtuales y patrocinios

Un plan de marketing digital sirve de guía para que el equipo amplíe sus actividades a través de los distintos canales. Además, también esboza:

Objetivos: Grupos específicos de personas basados en datos demográficos, intereses y comportamientos

**Personalización: Mensajes diseñados para ser más relevantes para el público objetivo

Remarketing: Personalizar y volver a dirigirse a los clientes con eficacia

Interactividad: Cuestionarios interactivos, juegos, rompecabezas, etc., para captar la atención del cliente

Adaptabilidad: Adaptación a las tendencias del mercado, los comentarios de los consumidores o la evolución del panorama digital, publicando sus nuevas campañas de forma ágil e incremental

Métricas de marketing digital

Algunas de las métricas más utilizadas son:

Ingresos generados por canales digitales

Contactos generados por canales digitales

Contactos offline acelerados por canales digitales

Alcance de mercado en forma de alcance en redes sociales, impresiones de búsqueda o visitas al sitio web

5. Plan de marketing de crecimiento

En el mundo del SaaS, el marketing de crecimiento es un enfoque que abarca todo el embudo, en el que los equipos asumen la responsabilidad del recorrido del cliente, desde la adquisición hasta la retención, utilizando enfoques experimentales y basados en datos para optimizar el rendimiento y la escalabilidad.

Un buen plan de marketing de crecimiento se caracteriza por lo siguiente.

Enfoque basado en datos

Experimentación continua

Enfoque en todo el ciclo de vida

Creación de comunidades

Uso inteligente de los recursos

Por muy beneficioso que sea, un plan de marketing no es fácil de crear ni de aplicar. Si formas parte de un equipo de marketing, aquí tienes los obstáculos que puedes encontrarte.

Barreras para el éxito de la aplicación de un plan de marketing

Al crear o poner en práctica un plan de marketing, un millón de cosas pueden salir mal. En interés del tiempo, a continuación resumimos algunas de ellas.

En primer lugar, analicemos los factores externos que obstaculizan la ejecución correcta de un plan de marketing.

El mercado ha cambiado: Los mercados sufren altibajos cada pocos años. Últimamente, los mercados se están ralentizando y los clientes optan por gastar sólo en necesidades. Incluso lo que se define como necesidad puede cambiar si la economía no mejora.

Un plan de marketing que no tenga en cuenta estos cambios está abocado al fracaso. Por ejemplo, si se posiciona un bolso de lujo como una declaración de moda, es posible que no se consiga mucha tracción. Sin embargo, si lo posiciona como una inversión, es probable que atraiga más atención.

Los clientes han cambiado: Puede tratarse de un número de situaciones. Tus clientes se han hecho mayores y ya no llevan Crocs. Se han vuelto más conscientes y ya no prefieren las bebidas gaseosas llenas de azúcar. Han pagado sus deudas de estudios y pueden permitirse productos más caros. Ningún plan de marketing puede hacer que compren cosas que ya no usan.

La tecnología ha avanzado: La tecnología evoluciona rápidamente y cada día se lanzan nuevos productos. Si su plan de marketing depende de una tecnología más antigua, está destinado a ser ineficaz.

**La regulación evoluciona: En interés del público, los reguladores siguen endureciendo el cumplimiento de la normativa. Por ejemplo, en el sector del tabaco, la normativa sobre publicidad es cada vez más estricta. Si usted es una empresa de cigarrillos electrónicos con un plan detallado para dirigirse a los adolescentes, un cambio en la normativa acabará con él

No todos los obstáculos son externos. De hecho, la capacidad de una organización para poner en marcha una campaña con éxito también puede verse obstaculizada por sus propios defectos. He aquí algunos ejemplos.

Su organización se resiste al cambio: La mentalidad tradicional y la resistencia al cambio limitan la flexibilidad y la capacidad de respuesta necesarias para el intento correcto. Esto es especialmente cierto en el caso de tácticas de marketing experimentales como TikTok.

Dinámica de equipo: Para que un plan de marketing tenga éxito es necesario que varios equipos trabajen juntos. Por ejemplo, una campaña que abarque las búsquedas, el marketing por correo electrónico y las redes sociales necesita que estos equipos interactúen y se complementen en tiempo real. Sin eso, es posible que te encuentres con un plan de marketing fallido.

Limitaciones de recursos: No disponer de los recursos necesarios puede afectar a los resultados del marketing. Puede tratarse de la falta de un gestor de campañas, de presupuesto para redes sociales o de la herramienta de análisis adecuada.

Entonces, ¿cómo superar estos retos y crear un plan de marketing eficaz? Averigüémoslo.

Cómo crear un plan de marketing eficaz

Un plan de marketing eficaz depende de un número de factores, como la investigación, los presupuestos, los canales y otros. Para ocuparse de todos ellos con eficacia, necesita un sólido proceso de planificación de marketing y una potente herramienta de gestión de proyectos como ClickUp para equipos de marketing .

Una vez que tenga listos los elementos básicos, a continuación le indicamos cómo puede proceder para crear un plan de marketing eficaz.

Paso 1: Utilice sus estudios de mercado

Cuando llegue a la fase del plan de marketing, es probable que su organización y sus equipos de producto ya hayan investigado mucho sobre el producto, el mercado objetivo, los precios, etc. Comprenda los resultados y utilícelos en su plan.

Utilice los datos demográficos, de intereses y de comportamiento de los clientes potenciales para dirigir mensajes específicos.

Ejemplo

Supongamos que vende helados bajos en grasa. Es probable que su mercado objetivo sea:

Demografía: de 25 a 40 años, urbano, de clase media/alta. Utilízalo como segmentación principal en tus campañas publicitarias de Facebook/Instagram.

Intereses: Influencers relacionados con la salud y el fitness, marcas de athleisure, otras marcas de alimentos y bebidas bajos en grasa, etc. Limita tu objetivo a aquellos que tengan estos intereses.

Datos de comportamiento: Es probable que publiquen fotos de comida y ejercicio, participen en maratones o pertenezcan a grupos de ciclismo/trekking. Céntrese en estos comportamientos para segmentar aún más. Si su diferenciación es el precio, haga pruebas A/B con ofertas y descuentos. Documentos de ClickUp es una excelente herramienta de colaboración para documentar las ideas clave de los estudios de mercado que podrían ser significativas para su plan de marketing. También puede utilizar ClickUp AI para resumir la información y facilitar su acceso y uso.

planificación de marketing con ClickUp Docs_

Plantillas ClickUp

Prepárese para el intento correcto con Plantilla de plan de acción de marketing de ClickUp . Utilice esta plantilla de plan de marketing para diseñar sus campañas, realizar un seguimiento de sus progresos, cumplir sus plazos, colaborar con su equipo y alcanzar sus metas, todo en un mismo lugar.

Si piensa a largo plazo, pruebe Plantillas de hojas de ruta de marketing de ClickUp un conjunto de herramientas listas para usar para definir e integrar sus metas con las tareas.

Si le resulta demasiado exhaustivo, aquí tiene otros

plantillas de planes de marketing

entre las que elegir.

Paso 2: Vea lo que están haciendo sus competidores

Aunque obviamente no vas a copiar sus campañas, tienes que estar atento si quieres diferenciarte. Analice las campañas de la competencia en equipo y debata qué es genial y qué no.

Es en esta fase cuando te planteas varias estrategias de marketing y eliges la más adecuada para ti.

Ejemplo

Como fabricante de helados bajos en grasa, tu principal competencia podrían ser otros fabricantes de helados bajos en grasa. Sin embargo, será prudente que pienses en el problema que resuelves y en otras soluciones que utilizan los clientes. Por ejemplo, podría ser cualquier cosa, desde una macedonia de frutas hasta un té verde.

Empiece por hacer una lista de todos los que podrían ser competidores. Utilice Pizarras ClickUp para debatir y realizar lluvias de ideas con equipos remotos. Realiza análisis DAFO, traza recorridos de clientes, organiza ideas y mucho más.

A continuación, reduzca el número de competidores directos e indirectos. Estudia sus esfuerzos de marketing para identificar las carencias del mercado.

lluvia de ideas sobre planes de marketing con las pizarras ClickUp_

Plantillas ClickUp

Para una investigación exhaustiva, pruebe Plantilla de análisis de mercado de ClickUp para evaluar cuidadosamente cinco tipos de competidores.

Directos: tienen los mismos productos que usted

Indirectos: Sus productos son diferentes de los que usted ofrece, pero se dirigen al mismo mercado

Potenciales: No están en el mercado ahora, pero pueden estarlo en el futuro

Futuros: Son competidores potenciales, pero es probable que entren en el mercado en un futuro inmediato

Sustitutivos: Ofrecen una alternativa a su producto

Si necesita algo más sencillo, pruebe la plantilla Plantilla de análisis DAFO del director de campaña de ClickUp . Utilícela para las campañas de su principal competidor para obtener una imagen clara de dónde están las lagunas.

En esta fase, Plantillas de comercialización de ClickUp serán excepcionalmente útiles. Plantilla de estrategia ClickUp GTM : Para listas de tareas en varias fases de GTM, como descubrimiento, análisis, investigación, plan, implementación y (elaboración de) informes. Plantilla de pizarra de estrategia GTM de ClickUp : Para una forma visual e interactiva de generar ideas y planificar actividades de marketing

Paso 3: Establezca sus metas y objetivos de marketing

Antes de hacer planes, cristalice sus objetivos de marketing.

HágalosMetas SMART* Asegúrese de que sus metas se publican en un lugar de fácil acceso

Realice un seguimiento del progreso hacia sus metas Metas de ClickUp está diseñado para ayudarle con todo esto y mucho más. Con ClickUp, puede consolidar todas sus metas, desglosarlas en objetivos, establecer cronogramas, realizar un seguimiento automático del progreso y mantener motivados a sus equipos.

metas de ClickUp y seguimiento del progreso_

Ejemplo

En la sección anterior sobre tipos de planes de marketing hemos hablado de algunas metas posibles. Aplíquelos a sus esfuerzos. Como vendedor de helados de bajo coste, sus metas de marketing podrían ser:

Aumentar la afluencia a las tiendas en un 20 % mes a mes

Aumentar los pedidos online un 40% al mes

Generar 10.000 dólares en ventas con la campaña del Día del Trabajo en las redes sociales (medidos en número de cupones canjeados)

Aumentar en un 25% el valor de los pedidos de los clientes que vuelven

Plantillas ClickUp

Tanto si trabaja en solitario como si forma parte de un equipo más amplio, Plantilla de ajuste de metas para vendedores de ClickUp le ayudará a mantener el rumbo y a superar sus metas de marketing.

Paso 4: Diseñe sus campañas/proyectos de marketing

Este es el paso más importante de su plan de marketing, donde plasmará todas las ideas en papel (o ClickUp, por supuesto).

Ejemplo

Un plan de marketing típico tendrá lo siguiente.

Mensaje de marca: Su equivalente de "Just Do It" o "The Happiest Place On Earth"

Desglose de la campaña: Los mensajes y ofertas que va a anunciar a lo largo del año. En el caso de los helados bajos en grasa, podrían ser ofertas de domingo, descuentos del 4 de julio, ofertas especiales de Navidad, etc.

Desglose por canales: Identifique primero todos los canales a los que quiere dirigirse y luego aclare qué campaña va a cada canal.

Por ejemplo, podrías lanzar una campaña en Instagram pidiendo a los clientes que regalen un 10% de descuento publicando su código de recomendación personalizado en Stories, que cualquiera puede usar durante 24 horas. Esto no funcionará para Twitter, así que necesitas otro plan.

Presupuestos: Asigna presupuestos para cada campaña y canal. Céntrate en los canales que mejor conviertan. Optimice regularmente.

Plantillas ClickUp

De todas las plantillas de planes de marketing, Plantilla de gestión de contenidos ClickUp sigue siendo popular. Planifique y cree contenidos para varios canales: sitio web, blog, redes sociales y correo electrónico.

Agiliza el flujo de trabajo de principio a fin, desde la recepción de solicitudes hasta la planificación con documentos, el mantenimiento de un calendario editorial y la entrega de contenidos.

Si buscas algo específico para cada canal, no te preocupes. Plantillas gratuitas de calendarios de contenidos de ClickUp tienen todo lo que necesitas.

Paso 5: Configure su proyecto de marketing

A intento correcto de plan de marketing necesita una forma sólida de ejecutarlo. La gestión de proyectos de ClickUp para equipos de marketing tiene todo lo que necesita.

Tareas de ClickUp para la gestión granular de tareas

Utilice Tareas de ClickUp tareas, subtareas y carpetas para organizar sus actividades. Asigne usuarios para cada tarea contextualmente. Por ejemplo, asigne sus tareas de redes sociales al redactor, al diseñador y al gestor de canales.

Utilice la vista Carga de trabajo y planificación agregada estrategias para una mejor gestión de los recursos. Comprueba si tu diseñador está sobrecargado de trabajo y reasigna parte de su carga.

Utilice Formularios ClickUp para captar información de interesados internos o externos. Por ejemplo, si su tienda de Times Square tiene una idea única, anímeles a rellenar un formulario y tener su trabajo terminado.

Conecte las tareas a las metas y objetivos para realizar un seguimiento automático del progreso. Utilice la Vista del Calendario de ClickUp para programar eficazmente las actividades de marketing. Active la vista de cronograma para ver si hay solapamientos o dependencias.

vista de cronograma de ClickUp para una mejor gestión de proyectos_

Paso 6: Colaborar en tiempo real

Un plan de marketing tiene cientos de actividades en marcha al mismo tiempo. Gestionar esto puede volverse demasiado caótico con demasiada rapidez. Evítelo con las funciones de colaboración en tiempo real de ClickUp.

Chatee con sus colegas, intercambie opiniones sobre las creatividades y envíe mensajes a sus compañeros de equipo en tiempo real para que el marketing se termine como un reloj.

Ejemplos

Puedes colaborar con un número de usuarios para un intervalo de actividades, como:

Hacer pedidos a proveedores de recursos de marketing, anuncios, etc.

Debatir comentarios y mejoras sobre diseños publicitarios

Interactuar con personas influyentes en las redes sociales y responder a sus comentarios y preguntas

vista del chat ClickUp_

Plantillas ClickUp

Para que los resultados de marketing, como el diseño, los textos o las campañas, sean eficaces, se necesita un briefing claro. Sin embargo, no todo el mundo sabe redactar un buen briefing. Por eso hemos traído ayuda. Plantillas de briefing creativo de ClickUp le permiten redactar informes en cuestión de minutos para diversos casos de uso, como informes de producto, informes de contenido SEO, informes de diseño, informes de campaña y mucho más. Cada una de ellas es una plantilla de plan de marketing gratuita/a que puedes descargar, personalizar e implementar según tus necesidades.

Paso 7: Implementar y supervisar con análisis

No puede considerar que una campaña tiene éxito si no realiza un seguimiento de su rendimiento. Utilice ClickUp para realizar un seguimiento del rendimiento.

Ajuste los KPI: Los indicadores clave de rendimiento (KPI), como las tasas de conversión, el tráfico del sitio web, el compromiso de los clientes y las cifras de ventas, son esenciales para medir el intento correcto de un plan de marketing. Elija los que sean relevantes para usted.

Escuche las opiniones: Recopile y analice las opiniones de los clientes sobre sus campañas de marketing. Puede ser a través de métodos activos, como encuestas o grupos de discusión, o pasivos, como la escucha de las redes sociales.

Experimente: El marketing basado en datos depende de la experimentación con diversas permutaciones y combinaciones de mensajes, diseño, canal, etc. Pruebe varias versiones de lo mismo.

cuadro de mandos de marketing de ClickUp

Plantillas ClickUp

Si está experimentando con sus campañas, ClickUp tiene la base adecuada para usted.

Tanto si sus experimentos son tan sencillos como CTA rojo frente a CTA azul o algo más dirigido como ofrecer descuentos en el precio frente a regalos, monitorícelos y haga un seguimiento de ellos con Plantilla de pruebas A/B de ClickUp .

Planifique como un profesional con ClickUp

Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de un buen plan de marketing. Influye en los ingresos, la rentabilidad, los gastos, la experiencia del cliente, la capitalización bursátil, el valor para los accionistas y mucho más.

Para asegurarse de que su plan de marketing es eficaz, necesita una herramienta versátil de gestión de proyectos como ClickUp.

Con ClickUp, puede dividir sus proyectos en tareas/subtareas manejables, crear listas de control para mantener los estándares de calidad, establecer metas y realizar un seguimiento del progreso, personalizar vistas y planificar con funciones de arrastrar y soltar.

Intégrelo sin esfuerzo con su pila de herramientas de marketing o utilice ClickUp como CRM nativo con potentes funciones.

Refuerce su estrategia de marketing. Pruebe ClickUp gratis, gratuito/a hoy.

Preguntas frecuentes sobre planes de marketing

1. ¿Cuáles son las 7 partes de un plan de marketing?

El marketing mix de las cuatro P se ha ampliado para dar cabida a actividades más complejas del mundo digital. Las 7 P del marketing son producto, precio, plaza, promoción, personas, envasado y proceso.

El producto es lo que se ofrece (incluidos los servicios)

El precio es el valor percibido de un producto, los dólares que los clientes están dispuestos a pagar

El lugar es el punto de distribución

La promoción es el mensaje sobre su producto

Las personas son todas las entidades con las que se reúnen sus clientes en su viaje, incluidos vendedores, proveedores, socios, distribuidores, etc.

El envase se refiere al diseño de la marca en el producto

El proceso se refiere a los flujos de trabajo que contribuyen a la experiencia del cliente

2. ¿Cuáles son los 7 pasos del plan de marketing?

Los siete pasos del plan de marketing son:

Utilizar el estudio de mercado

Investigación de la competencia

Ajuste de metas

Diseño de actividades de marketing

Ajuste de proyectos de marketing

Facilitar la colaboración

Supervisión del rendimiento

3. ¿Cuáles son los 10 elementos esenciales de un plan de marketing?

Para ser completo y eficaz, un plan de marketing necesita unos cuantos elementos esenciales. He aquí los diez principales.