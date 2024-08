las 10 mejores integraciones de Notion para conectar tus aplicaciones

Para la mayoría de ustedes, Notion es más que una app para tomar notas.

Combina la gestión de documentos, la gestión de tareas y la colaboración en un mismo lugar, facilitando el trabajo con funciones como las páginas anidadas y la edición colaborativa. Además, funciones como Notion IA han facilitado el trabajo diario.

Sin embargo, Notion es sólo una solución parcial para los complejos procesos y operaciones de tu lugar de trabajo hoy en día. Muchas organizaciones utilizan entre cinco y ocho herramientas más para la comunicación interna, el control de tiempo, el almacenamiento de archivos, los formularios, los CRM y la gestión de tareas.

Hacer malabarismos con numerosas herramientas a lo largo del día puede resultar engorroso. Para mejorar la productividad y reducir el cambio de pestañas hemos recopilado una lista de 10 aplicaciones populares disponibles como integraciones de Notion.

¿Qué debe buscar en las integraciones de Notion?

Aunque la integración de herramientas con Notion puede mejorar la colaboración, puede no ser adecuada en casos de costes más elevados, configuraciones complejas o problemas de seguridad.

Aquí tienes cinco aspectos importantes que debes tener en cuenta a la hora de integrar tus aplicaciones de trabajo con los entornos de trabajo de Notion:

Interfaz de usuario sencilla y fácil de usar: La interfaz de usuario de una herramienta influye enormemente en su funcionamiento. Una interfaz sencilla y fácil de usar es necesaria para mantener el interés de los usuarios y que las operaciones se desarrollen sin problemas

Capacidades de colaboración: Se integra con apps que promueven el uso compartido de información, los flujos de trabajo sincronizados y el trabajo en equipo eficaz. Esto ayuda a fomentar una cultura de trabajo colaborativo y reduce los silos

Tipo de integración : Algunas apps ofrecen integraciones directas con la API de Notion, mientras que otras requierenherramientas de terceros como Zapier o Zoho Flow. Evalúa los pros y los contras de cada opción en función de tus necesidades específicas

Flexibilidad: Busca integraciones de Notion que ofrezcan opciones de personalización para que puedas configurarla según tus preferencias

Escalabilidad : Compruebe si la integración puede adaptarse a medida que escala su empresa, ya sea añadiendo flujos de trabajo más complejos o un mayor número de empleados

Coste : Algunas integraciones pueden ser gratuitas, mientras que otras pueden tener una cuota de suscripción o precios basados en el uso. Tenga en cuenta su presupuesto y elija integraciones que sean rentables y optimicen sus operaciones de trabajo

Automatización: Asegúrese de que la integración se ajusta a sus procesos y flujos de trabajo actuales y no interrumpe el funcionamiento de su equipo

Las 10 mejores integraciones de Notion para usar en 2024

Exploremos algunas de las principales integraciones de Notion disponibles para mejorar la eficiencia y colaboración de su equipo y hacer que su vida laboral sea organizada y productiva.

Aunque algunas de las aplicaciones más populares de esta lista son integraciones directas con Notion, es posible que necesites utilizar una software de integración de terceros o servicio para otras apps. También hemos añadido algunas opciones.

1. IFTTT

vía IFTTT IFTTT (If This Then That) es un popular servicio basado en la web que te permite automatizar tareas y conectar apps usando simples declaraciones condicionales conocidas como applets. Aunque IFTTT no es una app de trabajo, te ayuda a integrar Notion con el resto de apps de tu entorno de trabajo utilizando simples desencadenantes y acciones.

Con IFTTT, puedes generar nuevas páginas de Notion mediante comandos de voz (usando Alexa o Siri) y sincronizar tus listas de tareas pendientes entre plataformas.

Algunos applets listos para usar en Notion son:

Añadir eventos de Google Calendar a tus pendientes en Notion

Añadir entradas marcadas de Medium o Pocket a una base de datos en Notion

Sincronizar nuevas entradas en Hojas de cálculo de Google con bases de datos de Notion y viceversa

También puedes crear tus applets multiacción personalizados utilizando los desencadenantes y acciones disponibles en IFTTT.

Las mejores funciones de IFTTT

Construye y lanza tu automatización para Notion sin escribir ningún código

Enlaza tu cuenta de Notion con más de 700 apps y servicios, incluso aquellos que no tienen su propia integración con Notion

Crea automatizaciones con múltiples acciones en una secuencia y simplifica tus operaciones de trabajo

Intégrate con asistentes de voz como Alexa y Siri para no estar atado a tus dispositivos

limitaciones de IFTTT

Algunos applets (como las tareas de Notion para las menciones de Twitter) solo están disponibles en los planes de pago

IFTTT sólo ofrece un desencadenante y dos acciones para Notion

Precios de IFTTT

IFTTT Free (gratuito/a)

(gratuito/a) IFTTT Pro: 3,49 $/mes

3,49 $/mes IFTTT Pro+: 14,99 $/mes

Valoraciones y reseñas de IFTTT

G2 : 4.6/5 (más de 100 opiniones)

: 4.6/5 (más de 100 opiniones) Capterra: 4.6/5 (más de 200 opiniones)

2. Zapier

vía Zapier Zapier es un automatización del flujo de trabajo plataforma que le ayuda a automatizar tareas repetitivas entre las herramientas de su empresa mediante "Zaps"-un flujo de trabajo condicional que conecta dos o más apps para automatizar una acción específica o un conjunto de acciones.

Zapier permite una integración fácil y sin complicaciones entre Notion y más de 5000 aplicaciones, incluyendo aplicaciones de trabajo comunes como Airtable, Google Workspace y Slack.

Ya se trate de sincronizar tareas y proyectos, añadir respuestas de formularios a bases de datos o sincronizar datos de clientes, todo esto se puede hacer en cuestión de minutos utilizando Zaps preexistentes o creando Zaps personalizados.

Las mejores funciones de Zapier

Automatiza el trabajo en varias aplicaciones, agilizando tu flujo de trabajo y ahorrando tiempo

Conecta varias apps y crea flujos de trabajo complejos en un solo Zap

Describe tu flujo de trabajo al asistente de IA de Zapier y haz que cree tu Zap

Automatiza tareas periódicas como (elaboración de) informes mensuales o llamadas con Zaps programados

Limitaciones de Zapier

Los usuarios informan de que algunas integraciones no son muy robustas

El ajuste de Zaps complejos y de varios pasos puede llevar mucho tiempo

Precios de Zapier

Gratuito

Principiante : 29,99 $/mes

: 29,99 $/mes Profesional : 73,50 $/mes

: 73,50 $/mes Equipo : 103,50 $/mes

: 103,50 $/mes Empresa: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Zapier

G2 : 4.5/5 (1200+ opiniones)

: 4.5/5 (1200+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (2750+ reseñas)

3. Typeform

vía Formulario Si desea crear formularios y encuestas interactivos, piense en Typeform. Esta app, muy popular entre las empresas, es conocida por su interfaz fácil de usar, sus diseños visualmente atractivos y su capacidad para recopilar datos en formato de conversación.

Typeform ofrece una integración directa con Notion que puede utilizar para sincronizar las respuestas de los formularios con las bases de datos de Notion. Por ejemplo, puede crear una nueva entrada de base de datos en Notion para cada respuesta de formulario creada en Typeform. Esto le ayuda a compartir todas las respuestas del formulario con su equipo para que puedan responder a cualquier solicitud utilizando los resultados.

Sin embargo, esta integración sólo es compatible con 'Bases de Datos de Tablas' en Notion y no con otras como Galería o Calendario.

Typeform mejores funciones

Lista sólo una pregunta en cada página, y facilita que la gente responda sin distraerse

Añada formularios a sus páginas web o correos electrónicos para obtener respuestas relevantes y hacer preguntas de seguimiento

Intégrese directamente con Notion sin tener que utilizar una app intermediaria como IFTTT o Zapier

Mantén tus datos actualizados sincronizándolos en tiempo real

Limitaciones de Typeform

Si un token de webhook de Notion caduca, tendrás que crear un nuevo formulario desde cero ya que el token no se puede volver a crear

Sólo puedes correlacionar las respuestas de tus formularios a una tabla de base de datos y no a otros tipos de bases de datos como Tableros o Calendarios

Precios de Typeform

Básico : 29 $/mes

: 29 $/mes Más : 59 $/mes

: 59 $/mes Empresa : 99 $/mes

: 99 $/mes Empresa: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Typeform

G2 : 4.5/5 (700+ opiniones)

: 4.5/5 (700+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (800+ opiniones)

4. GitHub

vía GitHub GitHub es una de las plataformas de desarrollo en la nube más utilizadas del mundo. Proporciona a los equipos de desarrollo y a las empresas soluciones para crear y distribuir código y mantener su base de código.

Integrar tu cuenta de Notion con GitHub puede facilitar a tus equipos de ingenieros y no ingenieros la colaboración en el desarrollo de productos y la creación de tareas para errores e incidencias.

La integración de Notion con GitHub permite a los usuarios de Notion realizar varias tareas, como añadir un enlace de solicitud de validación (PR) a una tarea y actualizar el estado de la tarea en Notion basándose en la propiedad PR.

Las mejores funciones de GitHub

Crea una base de código central para tu producto y una única fuente de información para todos los desarrolladores

Facilitar a los miembros del equipo la visualización del código y la aportación de comentarios, ya que los enlaces a GitHub muestran automáticamente una vista previa del código en Notion

Crea una sincronización en tiempo real entre las propiedades de GitHub en un repositorio y la base de datos de Notion para garantizar la exactitud de los datos

Mantén los proyectos organizados añadiendo automáticamente un enlace PR a las tareas que crees en Notion

límites de GitHub

Los principiantes informan de una pronunciada curva de aprendizaje

Algunos usuarios informan de interrupciones frecuentes durante periodos de alto uso

Precios de GitHub

Gratuito

Equipo : 4,00 $/usuario al mes

: 4,00 $/usuario al mes Empresa: 21,00 $/usuario al mes

Valoraciones y reseñas de GitHub

G2 : 4.7/5 (2000+ opiniones)

: 4.7/5 (2000+ opiniones) Capterra: 4.8/5 (5500+ opiniones)

5. Asana

vía Asana Asana es una herramienta web de gestión de proyectos y colaboración diseñada para ayudar a los equipos a organizar el trabajo, gestionar proyectos y hacer un seguimiento de las tareas. Proporciona una plataforma centralizada en la que los equipos pueden colaborar, comunicarse y supervisar el progreso de los proyectos.

Teams que utilizan Asana como su software de gestión de proyectos y Notion como su herramienta de documentos pueden integrar ambas para garantizar un flujo de datos racionalizado y crear un espacio de trabajo unificado. Ambas plataformas ofrecen integraciones directas que puedes utilizar para realizar acciones específicas.

Notion también ofrece una herramienta gratuita Asana Importer para importar todos tus proyectos de Asana a Notion como base de datos.

Las mejores funciones de Asana

Ver el estado de las tareas y proyectos de Asana en Notion añadiéndolos como vistas previas enlazadas

Añade tus páginas de Notion a las tareas de Asana para que todos los colaboradores puedan acceder a los documentos fácilmente

Crea una base de datos con todos los detalles del proyecto con sólo pegar el enlace de Asana de tu proyecto en Notion

límites de Asana

Algunos usuarios informan que les resulta difícil implementar Asana en todo su equipo, y los nuevos usuarios enfrentan una curva de aprendizaje pronunciada

Los cambios realizados en Asana no se actualizarán en Notion en tiempo real. Tendrás que sincronizar los datos manualmente para actualizar los cambios

Precios de Asana

Personal : Gratis/a

: Gratis/a Iniciador : 13.49 USD/usuario al mes

: 13.49 USD/usuario al mes Avanzado : 30.49 USD/usuario al mes

: 30.49 USD/usuario al mes Enterprise: Precios personalizados

Precios personalizados Enterprise+: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas sobre Asana

G2 : 4.3/5 (9600+ opiniones)

: 4.3/5 (9600+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (12300+ opiniones)

6. Slack

vía Slack Tener una plataforma de mensajería integrada con Notion facilita la comunicación. Puede utilizar Slack, de Salesforce, como plataforma de mensajería de equipo para mejorar la comunicación y la colaboración.

Ofrece canales e hilos para discusiones en grupo, mensajería directa para la comunicación uno a uno y reuniones rápidas para la comunicación por audio y vídeo.

En integración de Slack con Notion puedes reducir simultáneamente el trabajo y mantener informado a tu equipo. Los miembros del equipo pueden comunicarse en tiempo real en Slack mientras acceden a la documentación detallada y a las funciones de gestión de tareas de Notion.

Las mejores funciones de Slack

Notificar a los compañeros de equipo en Slack cuando estén etiquetados en un documento de Notion, cuando se actualice una página o cuando se añada una nueva entrada a una base de datos

Añadir mensajes de Slack a Notion como tareas, entradas en bases de datos o incluso nuevas páginas

Responde a los comentarios y actualiza los permisos de uso compartido de los documentos de Notion desde tu consola de Slack

Añadir un enlace de mensaje Slack a Notion para generar una vista previa y obtener la conversación actualizada en tiempo real

Límites de Slack

Flujos de trabajo y automatización no están disponibles en el plan Free

Puede ser caro para equipos grandes

Precios de Slack

Gratuito

Pro : 8,75 $/usuario al mes

: 8,75 $/usuario al mes Business +: 15 $/usuario al mes

+: 15 $/usuario al mes Empresa Red: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Slack

G2 : 4.5/5 (32.000+ opiniones)

: 4.5/5 (32.000+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (23.000+ opiniones)

7. Webex

vía Webex Webex de Cisco es una popular plataforma de videoconferencia que facilita la comunicación virtual y la colaboración entre organizaciones y equipos.

La integración de sus soluciones de reunión, mensajería y webinar con Notion puede promover el uso compartido de conocimientos y la transparencia dentro de su equipo.

También viene con atajos como @notion track y @notion share para realizar acciones rápidas como obtener una lista de las actualizaciones recientes de una base de datos de Notion o compartir un documento con otros.

Para las reuniones Webex, puede utilizar una herramienta de terceros como Zapier o sus alternativas para integrarlo con la API de Notion.

Webex mejores funciones

Configuración de un flujo de trabajo automatizado para crear una nueva página de Notion para cada nueva reunión

Añade el bot de Notion a tu espacio de trabajo Webex y utilízalo para realizar tareas como compartir documentos

Ahorra tiempo con los atajos específicos de Notion

Límites de Webex

No hay integración directa entre Webex Meeting y Notion

Incluso en servicios de terceros, Webex sólo ofrece un desencadenante y ninguna acción

Precios de Webex

Gratuito

Reunión Webex : 14,50 $/usuario al mes

: 14,50 $/usuario al mes Webex Suite : 25 $/usuario al mes

: 25 $/usuario al mes Webex Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Webex

G2 : 4.3/5 (22.700+ opiniones)

: 4.3/5 (22.700+ opiniones) Capterra: 4.4/5 (6800+ opiniones)

8. Paperform

vía Formulario Paperform es un creador de formularios en línea que ayuda a las pequeñas empresas a crear formularios, realizar encuestas y diseñar cuestionarios. También proporciona una de las integraciones más completas y sólidas con Notion.

Puede sincronizar las entradas de formularios con una base de datos Notion, crear un nuevo formulario basado en las propiedades de una base de datos Notion existente, e incluso diseñar formularios para que se parezcan a la interfaz Notion.

Paperform ofrece una gran flexibilidad: puede decidir qué páginas de un entorno de trabajo de Notion deben integrarse con Paperform y crear integraciones privadas.

Paperform mejores funciones

Cobrar pagos a través de formularios, ya que Paperform se integra con las pasarelas de pago más populares

Añadir envíos de formularios a Notion como entradas en la base de datos para realizar un seguimiento de los envíos en tiempo real

Añade formularios a documentos y páginas de Notion para que los encuestados envíen entradas

Utilice la fuente "inter" para los formularios que se incrustarán en Notion, de forma que sea similar a la fuente de las páginas de Notion

Límites de los formularios en papel

Paperform no guarda envíos parciales de formularios

Puede resultar caro para pequeñas empresas que están empezando

Precios de Paperform

Esenciales : 29 $/mes

: 29 $/mes Pro : 59 $/mes

: 59 $/mes Empresa: 199 $/mes

Valoraciones y reseñas sobre Paperform

G2 : 4.5/5 (40+ opiniones)

: 4.5/5 (40+ opiniones) Capterra: 4.8/5 (90+ reseñas)

9. Google Drive

vía Google Drive Google Drive es un servicio de almacenamiento de archivos en la nube de Google que permite almacenar archivos en la nube, sincronizarlos entre dispositivos y compartirlos con otras personas.

La integración de Notion con Google Drive te permite llevar tus Documentos de Google, Diapositivas y Hojas de cálculo directamente a tu espacio de trabajo de Notion. Esto crea un espacio unificado para toda tu información y permite a tu equipo acceder fácilmente a los documentos y colaborar en ellos.

Puedes utilizar servicios de terceros como Zapier o Integromat para ejecutar flujos de trabajo complejos como exportar y subir nuevos Documentos de Notion a Google Drive.

Las mejores funciones de Google Drive

Crea árboles de enlaces, bases de datos o páginas en Notion que hagan referencia a tus archivos de Google Drive, facilitando a tu equipo la organización y búsqueda de documentos

Realiza un seguimiento de los proyectos fácilmente enlazando documentos relevantes a tareas o proyectos específicos en Notion

Límites de Google Drive

La integración directa de Notion con Google Drive es bastante limitada, y es posible que tengas que utilizar un servicio de terceros para una automatización más avanzada

Tiene un límite de tamaño de archivo que puedes subir por día

Precios de Google Drive

Business Starter : 6 $/usuario al mes

: 6 $/usuario al mes Business Standard : 12 $/usuario al mes

: 12 $/usuario al mes Business Plus : 18 $/usuario al mes

: 18 $/usuario al mes Empresa: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas sobre Google Drive

G2 : No hay suficientes revisiones

: No hay suficientes revisiones Capterra: 4.8/5 (27300+ opiniones)

10. Figma

vía Figma Figma (adquirida por Adobe) es una herramienta de diseño y creación de prototipos basada en la nube que facilita el trabajo colaborativo en proyectos de diseño de interfaz de usuario (UI) y experiencia de usuario (UX).

Es muy utilizada por diseñadores, equipos de producto y desarrolladores para crear prototipos e ideas de soluciones digitales y editarlas de forma colaborativa.

En integración de Figma con Notion puede aumentar la colaboración entre equipos de diseñadores, jefes de producto, ingenieros y vendedores al permitir que todos ellos (incluso los que no tienen cuenta en Figma) aporten comentarios sobre el diseño.

Mejores funciones de Figma

Añade un enlace Figma a un documento Notion para ver una vista previa en vivo del diseño en el documento, facilitando a todos los miembros del equipo la revisión del diseño

Vincula archivos Figma a tareas específicas para que el equipo pueda consultar y colaborar en los elementos de diseño asociados a cada tarea

Crea enlaces o incrustaciones para acceder fácilmente a tus archivos de diseño y prototipos directamente desde tu espacio de trabajo Notion

Límites de Figma

Sólo se puede acceder a las incrustaciones de Figma a través de un navegador y no de la app de escritorio

Los usuarios han informado de retrasos al trabajar con archivos de diseño de gran tamaño o con varias mesas de trabajo

Precios de Figma

Para principiantes : Gratis/a

: Gratis/a Profesional : 12 $/mes (facturación anual)

: 12 $/mes (facturación anual) Organización : 45 $/mes (facturación anual)

: 45 $/mes (facturación anual) Empresa: 75 $/mes (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Figma

G2 : 4.7/5 (1030+ opiniones)

: 4.7/5 (1030+ opiniones) Capterra: 4.8/5 (700+ opiniones)

Otras herramientas de integración de la gestión de proyectos

Aunque hemos explorado algunas de las principales integraciones de Notion en la sección anterior, hay muchas más software de gestión de tareas que, cuando se integran con Notion, pueden simplificar la gestión de proyectos, los esfuerzos de colaboración y la eficacia operativa general de su organización.

Las integraciones adicionales de gestión de tareas con Notion pueden mejorar la responsabilidad y transparencia del equipo, proporcionando a todos los miembros del equipo una visión general de los estados y contribuciones individuales.

¡Una de estas herramientas es ClickUp!

ClickUp

ClickUp es una app de espacio de trabajo todo en uno con diversas funciones, como gestión de proyectos, comunicación entre equipos y gestión de documentos.

Notion ofrece una opción básica de "vista previa enlazada" para añadir tus tareas y proyectos de ClickUp a los documentos de Notion. Para flujos de trabajo más avanzados, utiliza un servicio de terceros como Zapier para habilitar un flujo de datos bidireccional entre ClickUp y Notion.

Por ejemplo, mediante Zapier, puede añadir cada nueva entrada de elemento de base de datos como una lista de control en ClickUp o crear nuevas páginas de Notion para cada nuevo elemento, evento o tarea creados en ClickUp.

Aunque ClickUp es una buena opción de integración, también es una gran alternativa a Notion . ClickUp ofrece una completa herramienta de documentos y soluciones avanzadas de gestión de proyectos y colaboración.

obtenga una vista rápida de todas sus subpáginas conectadas y relaciones en ClickUp Docs para mantenerse organizado y mantener el trabajo conectado_

Como Notion, Documentos de ClickUp también permite a los equipos crear documentos y wikis atractivos, colaborar en ellos, configurar flujos de trabajo automatizados para enlazar documentos con proyectos, etc.

ClickUp también incluye funciones adicionales (y avanzadas) como Pizarras ClickUp y Mapas mentales para fomentar la lluvia de ideas y funciones avanzadas de colaboración como videoclips y consolas para chatear, todo ello dentro del entorno de trabajo de ClickUp.

Con funciones como indicaciones predefinidas para diversos casos de uso y acceso móvil, ClickUp AI (Inteligencia Artificial) es también un una buena alternativa a Notion IA .

haga que toda la información sea accesible al instante con ClickUp Universal Search_ Búsqueda universal de ClickUp de ClickUp es otra de sus funciones más destacadas. Esto le permite buscar y encontrar información en todas las apps integradas con ClickUp desde ClickUp.

De este modo se rompen los silos de información y se facilita el acceso a los archivos a todos los miembros del equipo. También ofrece resultados de búsqueda personalizados.

Las mejores funciones de ClickUp

Cree un espacio de trabajo digital central para gestionar todos los aspectos de su trabajo desde una única ventana

Trabaje de forma más inteligente con ClickUp AI que resume contenidos, edita documentos y realiza acciones rápidas

Fomente la comunicación en equipo en tiempo real y asincrónica con herramientas como el chat, las pizarras, los mapas mentales, etc

Utilice las funciones y plantillas de gestión de proyectos integradas en ClickUp para realizar un seguimiento del progreso de los proyectos, medir sus metas y mucho más

Limitaciones de ClickUp

ClickUp AI sólo está disponible en los planes de pago

La curva de aprendizaje es muy pronunciada

Precios de ClickUp

Free Forever : gratis, gratuito/a

: gratis, gratuito/a Ilimitado : 7 $/mes por usuario

: 7 $/mes por usuario Empresa : 12 $/mes por usuario

: 12 $/mes por usuario Empresa Plus: 19 $/mes por usuario

19 $/mes por usuario Empresa : Precios personalizados

: Precios personalizados ClickUp AI está disponible en todos los planes de pago por 5 $ al mes por miembro del entorno de trabajo

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.100+ opiniones)

: 4.7/5 (9.100+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (3.900+ opiniones)

Trabaja de forma más rápida e inteligente con ClickUp

Ya has visto cuántas integraciones útiles de Notion hay disponibles para facilitarte el trabajo. Pero, ¿alguna de ellas le parece más sencilla que ClickUp?

A diferencia de Notion, donde debe crear su sistema de gestión de proyectos, seguimiento de metas o bases de datos desde cero, ClickUp viene con soluciones integradas (y 1000+ plantillas ) que hacen que empezar y mantener el impulso no suponga ningún esfuerzo.

Las funciones de ClickUp, como los espacios para equipos, las pizarras y las consolas para chatear, pueden ayudar a simplificar sus operaciones y a mejorar la colaboración en equipo .

¿Tiene curiosidad por saber si ClickUp puede ser su alternativa a Notion? Regístrate gratis, gratuito/a y descubra cómo ClickUp puede ayudarle a mejorar la colaboración en equipo y la productividad.