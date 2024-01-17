los 10 mejores libros sobre meta para alcanzar tus metas en 2025

¿Te preguntas cuántas personas marcan felizmente sus metas como «terminadas»? ¿Cuál es su secreto?

Es bien sabido que tener metas claras te permite mantener un seguimiento adecuado, te ayuda a evitar la frustración y te permite aprovechar al máximo las oportunidades. Por otro lado, las metas poco realistas pueden abrumarte y provocar agotamiento.

Un estudio de la Universidad de Texas reveló que los emprendedores que se desafían constantemente a sí mismos para alcanzar sus metas tienen éxito y prosperan. ¿El truco? Dividir las metas de gran tamaño en tareas de tamaño más pequeño y factibles.

Ese es el poder del ajuste de metas. Pero, ¿cómo se establecen metas alcanzables?

Hemos revisado las estanterías para encontrar los 10 mejores libros sobre el ajuste de metas. Repletos de inspiradoras historias de intento correcto y consejos prácticos que le ayudarán a establecer mejores metas y a alcanzar las que aún le quedan pendientes.

Hagamos de este año el mejor hasta ahora.

Los 10 mejores libros sobre establecimiento de metas para ayudarte a alcanzar tus metas

1. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey

Acerca del libro

Autor: Stephen Covey

Año de publicación: 2020

tiempo estimado de lectura: *12 horas

Nivel recomendado: Principiante

Número de páginas: 447

Valoraciones 4,8/5 (Amazon) 4,6/5 (Goodreads)

¿Alguna vez ha deseado contar con una guía que le ayude a replantearse su enfoque de la vida y le proporcione éxito personal y profesional? Pues bien, este libro le ofrece precisamente eso.

Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva es un clásico atemporal e influyente. Autor: Stephen R. Covey, este libro ofrece siete hábitos fundamentales para cultivar una mente proactiva y basada en principios.

Este libro es más que una recopilación de consejos de autoayuda; es una guía holística para la resolución de problemas y el desarrollo personal. El enfoque de Covey guía a los lectores para que sean proactivos, visualicen claramente sus metas y prioricen las tareas de manera eficaz.

Tanto si eres un experto como si estás en camino hacia el autodescubrimiento, este libro te proporciona un plan para alcanzar tus metas de forma eficaz.

«La mayoría de las personas no escuchan con la intención de comprender, sino con la intención de responder»

«La mayoría de las personas no escuchan con la intención de comprender, sino con la intención de responder»

Puntos clave:

Recargue energías con regularidad: un estilo de vida sostenible es clave para la eficacia a largo plazo

Toma las riendas de tu vida siendo proactivo y responsable de tus acciones

Imagina el futuro que deseas, alinea tus acciones con esa visión y evita las distracciones priorizando lo que realmente importa

Opiniones de los lectores:

«Este libro es una guía fantástica para encontrar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Ayuda a comprender cómo conectar con los demás y con uno mismo. Un libro estupendo para cualquiera que esté dispuesto a adaptarse y crecer ante las situaciones, buenas y malas, que le depara la vida».

2. Tu mejor año, de Michael Hyatt

Acerca del libro

Autor: Michael Hyatt

Año de publicación: 2019

*tiempo estimado de lectura: 7 horas

Nivel recomendado: Principiante

Número de páginas: 271

Valoraciones: 3,8/5 (Goodreads) 4,6/5 (Amazon)

Descubrir Your Best Year Ever fue toda una revelación. La guía práctica de Micheal Hyatt supone un punto de inflexión para cualquiera que esté cansado de ver cómo las grandes metas quedan relegadas a un segundo plano en el caos de la vida cotidiana.

Hyatt, un autor experimentado y experto en liderazgo, simplifica su camino hacia el intento correcto con un plan de cinco pasos que hace hincapié en la claridad, la motivación y las tácticas prácticas.

La capacidad de Hyatt para desglosar estrategias complejas en pasos prácticos queda patente a lo largo de todo el libro, en el que comparte un potente sistema respaldado por investigaciones y estudios de casos diseñados para ayudarte

Supera los contratiempos

Identifica qué te está frenando

Alcanza tus metas sin sucumbir a la tentación de rendirte

Si estás buscando un enfoque estructurado para establecer metas personales y profesionales, este libro es para ti: es hora de que vivas el mejor año de tu vida.

«Una de las principales razones por las que no logramos nuestras metas es que dudamos de que podamos alcanzarlas. Creemos que están fuera de nuestro alcance».

«Una de las principales razones por las que no logramos nuestras metas es que dudamos de que podamos alcanzarlas. Creemos que están fuera de nuestro alcance».

Puntos clave:

Trabajo en las 10 áreas clave de la vida a la vez para lograr un camino equilibrado hacia el intento correcto, mientras te apoyas en buenos aliados en la vida

Aborde las barreras mentales de forma estratégica y crezca aprendiendo de los errores y fracasos del pasado

Establece metas que valgan la pena, que te desafíen y motiven, y adopta un enfoque de «poco y a menudo» para lograr más

Opiniones de los lectores:

*independientemente de cómo decidas hacer un seguimiento de tu progreso, este libro te ayudará. Debería utilizarse en las escuelas para enseñar a los niños a reflexionar, hacer ajustes, fijarse metas y alcanzarlas en la vida. No te limites a leerlo, ponlo en práctica

3. Hard Metas, de Mark Murphy

Acerca del libro

Autor: Mark Murphy

Año de publicación: 2010

tiempo estimado de lectura: *5 horas

Nivel recomendado: Principiante a intermedio

Número de páginas: 192

Valoraciones 4,5/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)

Este libro da un giro radical al ajuste de metas y le anima a abandonar lo habitual y a perseguir metas sinceras y desafiantes para alcanzar logros extraordinarios.

Mark Murphy, experto en liderazgo y cerebro detrás de Leadership IQ, presenta una guía práctica para crear metas que generen una conexión emocional, motiven tu cerebro y te empujen a salir de tu zona de confort.

Consigue este GPS para establecer metas y embárcate en un viaje para liberarte de lo ordinario.

*en casi todos los casos en los que se alcanza la grandeza, es la meta la que impulsa la motivación y la disciplina, y no al revés

«En casi todos los casos en los que se alcanza la grandeza, es la meta la que impulsa la motivación y la disciplina, y no al revés»

Puntos clave:

Comprenda la ciencia que hay detrás de alcanzar el nivel que desea para su empresa, su carrera y su vida

Convénzase de que alcanzar sus metas es una necesidad, no una opción

Visualice técnicas en su mente para empezar a alcanzar sus metas con una mentalidad de crecimiento

Opiniones de los lectores:

«El libro es ideal para aquellos que no están muy seguros de cómo fijarse metas. Si tienes problemas personales o profesionales para conseguir lo que quieres, este libro es una auténtica joya. Se trata de una enseñanza que toda persona que quiera tener éxito en cualquier ámbito debería conocer».

4. The Desire Map, de Danielle LaPorte

Acerca del libro

Autor: Danielle LaPorte

Año de publicación: 2014

tiempo estimado de lectura: *8 horas

Nivel recomendado: Principiante

Número de páginas: 288

Valoraciones 4,4/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)

¿Alguna vez ha sentido que está constantemente persiguiendo metas y tachando cosas de su lista de deseos, solo para acabar sintiéndose insatisfecho? El libro The Desire Map, de Danielle LaPorte, es su pasaporte hacia un enfoque significativo y centrado en el corazón para establecer metas.

En este libro, LaPorte ofrece una herramienta de plan de vida satisfactoria que sin duda revolucionará su enfoque hacia las metas. Es apasionada sin complejos y aporta mucho humor cálido, centrándose en identificar los sentimientos que desea basándose en diversos aspectos de la vida, como el sustento, el cuerpo, la creatividad, las relaciones y la espiritualidad.

Al final, aprenderás que no se trata solo de planear (plan) tus días, semanas o meses, sino de sentirte fantástico y hacer que sucedan cosas increíbles en todos los aspectos de tu vida.

«No siempre puedes elegir lo que te sucede, pero siempre puedes elegir cómo te sientes al respecto».

«No siempre puedes elegir lo que te sucede, pero siempre puedes elegir cómo te sientes al respecto».

Enciende tu vida con deseos, la fuerza motriz detrás de tus acciones.

Confíe en sus sentimientos para guiarle a través de las complejas decisiones de la vida y supere sus debilidades con la autoaceptación.

Acepta las situaciones inesperadas de la vida y evita perseguir metas que te provoquen ansiedad.

Opiniones de los lectores:

«Este libro fue una parte fundamental de mi proceso de sanación. Me encanta la claridad que he ganado al definir cómo quería sentirme en cada área de mi vida».

5. The One Thing, de Gary Keller

Acerca del libro

Autor: Gary Keller

Año de publicación: 2013

Tiempo estimado de lectura: 8 horas

Nivel recomendado: Principiante

Número de páginas: 256

Valoraciones 4,6/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

Imagina tener un libro que simplifique el intento correcto en una regla de oro: céntrate en aquello que hace que todo lo demás sea más fácil, en lugar de limitarte a hacer trabajo duro.

Eso es precisamente lo que hace The ONE Thing, de Gary Keller. Keller, un importante actor en el sector inmobiliario, desvela sus secretos sobre cómo eliminar las distracciones y lograr más haciendo menos.

Este libro destaca la importancia de priorizar y centrarse en lo que realmente importa. Olvídese de la multitarea: el autor sostiene que es un mito. En su lugar, ofrece estrategias como proveedor para identificar y conquistar su única cosa.

Así que, si estás cansado de tener metas desordenadas y quieres más productividad, ingresos, poder y satisfacción para vivir tu vida al máximo, este libro sobre el ajuste de metas es para ti.

«No es que tengamos poco tiempo para hacer todo lo pendiente que necesitamos hacer, es que sentimos la necesidad de hacer demasiadas cosas en el tiempo que tenemos».

No es que tengamos poco tiempo para hacer todo lo pendiente que necesitamos hacer, es que sentimos la necesidad de hacer demasiadas cosas en el tiempo que tenemos.

Puntos clave:

Prioriza las cosas pendientes que debes hacer por encima de las que podrías hacer y crea una jerarquía de prioridades para asegurarte de que utilizas tu tiempo y tus recursos de manera eficiente.

Comprenda el valor del progreso individual a través del desarrollo lento y constante de buenos hábitos. Comience a dividir las metas más grandes en tareas manejables para ganar impulso.

Asume la cuenta de tus decisiones: la responsabilidad personal contribuye al crecimiento.

Opiniones de los lectores:

Acabo de completar este libro y debo decir que nunca había leído nada parecido. Lo que he aprendido ha cambiado mi perspectiva y planifico ponerlo en práctica cada día para trabajar en la visión que tengo de mi vida futura.

6. Succeed, de Heidi Grant Halvorson

Acerca del libro

Autor: Heidi Grant Halvorson

Año de publicación: 2011

Tiempo estimado de lectura: 9 horas.

Nivel recomendado: Intermedio a avanzado

Número de páginas: 304

Valoraciones 4,6/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

En este libro, la Dra. Heidi Grant, psicóloga social, se adentra en la ciencia que hay detrás de la consecución de metas. Desmonta mitos y ofrece estrategias para mantener la motivación.

El libro le enseña a fijarse metas para perseguirlas con perseverancia, incluso en la adversidad. También le ofrece pasos manejables para desarrollar la fuerza de voluntad, fortaleciéndola como si fuera un músculo. Los consejos que se describen en este libro científico sobre el establecimiento de metas no solo sirven para las metas personales, sino que también son muy valiosos para principales, profesores, entrenadores y empleadores.

«Las personas que buscan crecer suelen obtener los mejores resultados porque son mucho más resilientes ante los retos».

«Las personas que buscan crecer suelen obtener los mejores resultados porque son mucho más resilientes ante los retos».

Puntos clave:

Considere el autocontrol como un músculo que se fortalece con la práctica constante y realice actividades disciplinadas a diario para orientar sus acciones hacia sus metas.

Establece metas específicas que sean desafiantes pero alcanzables para obtener satisfacción a largo plazo y lograr tus metas con intento correcto.

Cambie el enfoque de soñar despierto a dar pasos concretos, simulando mentalmente el intento correcto para prepararse mejor y creyendo en sus habilidades para alcanzar una verdadera confianza.

Opiniones de los lectores:

«Me gusta mucho el flujo del libro, que empieza ayudándote a comprenderte a ti mismo y tu forma de pensar, para luego pasar a estrategias para establecer metas una vez que tienes una idea de lo que te funciona y lo que no. Libros como este reviven la reputación de las guías de autoayuda».

7. ¡Metas! Por Brian Tracy

Acerca del libro

Autor: Brian Tracy

Año de publicación: 2020

Tiempo estimado de lectura: 7 horas.

Nivel recomendado: Principiante a intermedio

Número de páginas: 288

Valoraciones 4,7/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)

Metas! es su guía para convertir sus aspiraciones en logros.

No es el típico libro sobre cómo fijar metas: esta inspiradora obra es un marco de referencia con una guía práctica de una experimentada conferenciante motivacional y experta en desarrollo personal. El enfoque sensato de Tracy proporciona estrategias para lograr avances y explora la psicología que hay detrás de la consecución de tus metas.

Este libro ofrece ejercicios prácticos. Abarca todo, desde habilidades de gestión del tiempo hasta cómo superar los contratiempos, con un estilo atractivo, creando un enfoque estructurado y práctico para convertir tus sueños en realidad mediante la consecución de metas.

«Los mayores enemigos del intento correcto y la felicidad son las emociones negativas, de todo tipo».

«Los mayores enemigos del intento correcto y la felicidad son las emociones negativas, de todo tipo».

Puntos clave:

Utiliza el poder de tu mente para transformar tu vida y eliminar la negatividad, y así transformar tu camino hacia el establecimiento de metas.

Realiza ajustes en tus metas específicas y desafiantes con plazos concretos, al tiempo que alineas tus acciones con tus aspiraciones.

Acepta el fracaso, prepárate con antelación y toma el control de tu vida.

Opiniones de los lectores:

«Las ideas del libro están expuestas de forma clara y son muy fáciles de entender. El breve autoestudio al final del capítulo realmente ayuda a establecer metas, tener claras tus fortalezas y las áreas que debes mejorar».

8. Piensa y hágase rico, de Napoleon Hill.

Acerca del libro

Autor: Napoleon Hill

Año de publicación: 1937

Tiempo estimado de lectura: 9 horas.

Nivel recomendado: Principiante a intermedio

Número de páginas: 320

Valoraciones 4,8/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

En 1937, Napoleon Hill publicó un excelente libro que sigue causando sensación en el ámbito de la motivación. No se trata del típico plan para «hacerse rico rápidamente», sino de una guía para alcanzar logros tan relevante hoy como durante la Gran Depresión.

Hill es un proveedor de un camino de paso a paso hacia el éxito financiero que incluye metas claras, una pizca de positividad y mucha acción. ¿Y sabes qué? No se lo ha inventado. Ha recopilado valiosas ideas de más de 500 millonarios, entre los que se encuentran grandes figuras como Thomas Edison y Henry Ford.

El autor hace hincapié en que para desbloquear el intento correcto se necesita algo más que deseos. Se requiere un deseo ardiente de hacer realidad los sueños. Debes examinar tu actitud hacia las metas.

Esta lectura reveladora le ayudará a convertir sus metas en historias de éxito con pasos prácticos y le ayudará a darse cuenta de que la verdadera riqueza proviene de las amistades duraderas, los lazos familiares y la paz interior.

«Cuando llegue la derrota, acéptala como una señal de que tus planes no son sólidos, reconstruye esos planes y zarpa una vez más hacia tu ansiada meta».

«Cuando llegue la derrota, acéptala como una señal de que tus planes no son sólidos, reconstruye esos planes y zarpa una vez más hacia tu ansiada meta».

Puntos clave:

Empieza a rodearte de personas inteligentes para lograr grandes cosas y desarrollar deseos lo suficientemente fuertes como para superar los obstáculos

Utilice afirmaciones positivas, reconozca el poder del subconsciente y mantenga una actitud de «nunca rendirse» para perseverar

Refuerza tu confianza en ti mismo y en tu pleno potencial para alcanzar el intento correcto reafirmando constantemente tu fe

Opiniones de los lectores:

«Este es un libro imprescindible para cualquiera. Es el mejor regalo para personas de cualquier edad. Los conceptos que contiene no tienen precio y hay que leerlo una y otra vez para grabarlos en el subconsciente».

9. Big Potential, de Shawn Achor

Acerca del libro

Autor: Shawn Achor

Año de publicación: 2018

*tiempo estimado de lectura: 7 horas

Nivel recomendado: Intermedio

Número de páginas: 240

Valoraciones 4,7/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

Este libro aboga por un cambio de paradigma en nuestro enfoque del intento correcto.

En un mundo obsesionado con los logros individuales, Achor sostiene que perseguir el intento correcto de forma aislada establece un límite en su potencial, lo que conduce a un aumento del estrés y la desconexión.

Basándose en datos de la neurociencia, la psicología y el big data, Achor revela que tu potencial no se limita a tus logros, sino que también se ve influido por cómo contribuyes al intento correcto de quienes te rodean.

Así que, si quieres aprovechar el poder del intento correcto colectivo para alcanzar mayores logros personales y mayor felicidad, este libro es para ti.

«Al negar la luz de los elogios, la apagamos. Al dirigir la luz hacia los demás, la magnificamos».

«Al negar la luz de los elogios, la apagamos. Al dirigir la luz hacia los demás, la magnificamos».

Puntos clave:

Impulsa tu intento correcto colaborando con otros: no se trata de una competición, ¡sino de una colaboración!

Alcanza nuevas cotas rodeándote de influencias positivas y diversas, convirtiéndolas en tu equipo de crecimiento y adoptando una mentalidad de crecimiento

¡Lidera el cambio! Reconoce tu poder y no olvides hacer uso compartido para generar un impacto positivo

Opiniones de los lectores:

«¡Me encanta este libro! Muchas prácticas de gestión actuales parecen centrarse en tu valor para la empresa como individuo. En este libro, Shawn sostiene que todo el mundo hace trabajo en equipo y que deberíamos intentar crear equipos de primer nivel, en lugar de buscar empleados de primer nivel . »

10. El arte del ajuste de metas inteligentes, de Anisa Marku

Acerca del libro

Autor: Anisa Marku

Año de publicación: 2019

*tiempo estimado de lectura: 1 hora

Nivel recomendado: Principiante interior

Número de páginas: 51

Valoraciones 3,9/5 (Amazon) 3,4/5 (Goodreads)

En un mundo en el que todo el mundo desea crecer personalmente, The Art Of Setting Smart Goals (El arte de fijar metas inteligentes), de Anisa Marku, le ofrece una visión clara y es como tener a su propio entrenador dominando el arte de fijar metas.

Con un enfoque realista y práctico, Marku te ayuda a alcanzar el éxito y la satisfacción desmitificando el proceso de establecimiento de objetivos. El libro te guía paso a paso:

Hágase preguntas cruciales

Escríbelo

Visualizar el panorama general

Encuentre la motivación intrínseca: su POR QUÉ

Marku presenta un marco SMART sencillo pero potente (específico, medible, alcanzable, relevante y oportuno) que hace que el ajuste de metas inteligentes sea factible y divertido.

hay que planear cada minuto de cada día, de lo contrario, las cosas se descontrolan rápidamente. –Anisa Marku

Puntos clave:

Aprenda sobre las metas SMART y cómo crear una para alcanzar el intento correcto a largo plazo

Recompénsese cuando alcance una meta y convierta este proceso en un hábito

Desglose sus metas por tareas y tiempo, y asuma la cuenta de los resultados

Opiniones de los lectores:

«El libro ofrece detalles muy precisos sobre cómo aplicarse para crecer en el futuro. Te da ideas para mejorar tu autoestima y conocer mejor tu vida personal. Es un libro breve, pero muy revelador».

Ajustar metas con ClickUp

Embarcarse en un viaje de superación personal con libros que ayudan a establecer metas es fantástico. Pero seamos realistas, convertir esas ideas en acciones reales puede ser todo un reto.

Sin embargo, con el software adecuado para establecer metas, puede realizar el seguimiento de los proyectos y priorizar las tareas de forma eficaz, mejorando la productividad y el logro de las metas.

Utiliza la plantilla de metas SMART de ClickUp para estructurar y optimizar tus estrategias de ajuste de metas en un sistema manejable

ClickUp es un software que simplifica el ajuste y el seguimiento de metas para el crecimiento personal y profesional. Se trata de un software de gestión de proyectos todo en uno que transforma el ajuste de metas de una mera aspiración a una realidad estructurada y alcanzable.

Funciones de gestión de metas de ClickUp

ClickUp Goals es una herramienta de gestión de metas muy bien valorada que ofrece funciones como seguimiento automatizado, informes de progreso, notificaciones y herramientas OKR para ayudarte a convertir las ideas de los libros en metas alcanzables y realizables.

Te permiten desglosar fácilmente los objetivos generales en objetivos manejables, lo que garantiza la concentración y la motivación incluso ante los retos.

*crea metas destacadas: Gestiona y alcanza tus metas, incluyendo OKR, sprints y tarjetas de puntuación semanales con ClickUp Metas. Te permite establecer fácilmente plazos para las metas del equipo , lo que garantiza la alineación con los objetivos. Colabora de forma eficiente con tu equipo utilizando la función de uso compartido de metas. Aprovecha el campo de descripción para proporcionar información adicional, contexto o detalles de compatibilidad para tus metas

Visualiza el progreso en la carpeta «Metas» de ClickUp

realice un seguimiento de sus metas: *Mida el progreso de sus metas mediante metas numéricas, monetarias, verdaderos/falsos y de tareas. Crear metas a largo plazo, objetivos de sprint y objetivos de ventas semanales, e integrar las tareas de ClickUp de diferentes equipos en un proyecto es muy sencillo. Visualice los porcentajes de progreso de múltiples metas en una vista consolidada y realice un seguimiento de sus metas

Seleccione entre varios tipos de metas para medirlos por moneda, porcentajes, número y verdadero o falso

Mantén el orden: Gestiona tus metas con la función «Carpeta de metas» de ClickUp. Almacena y añade nuevas metas a tu carpeta de metas designada sin problemas. Utiliza esta función para agrupar todas tus metas en Gestiona tus metas con la función «Carpeta de metas» de ClickUp. Almacena y añade nuevas metas a tu carpeta de metas designada sin problemas. Utiliza esta función para agrupar todas tus metas en metas semanales , metas mensuales o incluso metas anuales. Con las carpetas, tú y tu equipo obtendréis información sobre cómo vuestras metas específicas contribuyen al objetivo empresarial. También hace que la comunicación en toda la empresa sea transparente, lo que permite que todos estén informados sobre los avances en las metas

Alcanza tus objetivos con cronogramas claros utilizando ClickUp Goals

La plantilla de metas SMART de ClickUp está diseñada para ayudarte a crear y realizar un seguimiento de las metas para ti o tu equipo.

Ponte en marcha y alcanza tus metas

Ahí lo tienes: 10 libros extraordinarios que te servirán de guía para acelerar tu proceso de ajuste de metas y fomentar el crecimiento personal y mayores logros en tus actividades diarias.

Recuerda que leer es solo el principio; la verdadera magia ocurre cuando pones en práctica esos conocimientos. Ya sea que busques triunfos personales o hitos profesionales, estos recursos serán tus compañeros de confianza.

Aprovecha ClickUp para optimizar tus tareas e integrarlas a la perfección en tu camino hacia el éxito. Sus funciones, desde la organización de tareas hasta las herramientas colaborativas, te ayudan a gestionar tus metas de forma eficiente.

Regístrese en ClickUp para aprovechar su interfaz fácil de usar y sus sólidas funciones, y asegurarse de que sus metas se conviertan en pasos viables que le lleven a adquirir buenos hábitos y habilidades.