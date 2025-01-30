10 herramientas de creación de ayuda para redactores técnicos en 2025

Como redactor técnico, su trabajo consiste en proporcionar información crítica en un texto claro y fácil de leer. Solo el formato puede llevarle horas.
Tanto si redacta manuales de usuario, archivos de ayuda o preguntas frecuentes de ayuda en línea, las herramientas de creación de ayuda (HAT) son imprescindibles. Con el software adecuado, le resultará más fácil crear, gestionar y realizar la distribución de documentación en línea a la velocidad de la luz. ⚡
En esta guía, explicaremos qué son las herramientas de creación de ayuda y por qué necesita una lo antes posible. También compartiremos algunas funciones imprescindibles de las HAT y nuestras 10 soluciones de software favoritas para la creación de ayuda.
¿Qué es una herramienta de creación de ayuda (HAT)?
Las herramientas de creación de ayuda son programas especializados que utilizan los redactores técnicos para producir documentación de ayuda. Estas herramientas suelen incluir un editor WYSIWYG (lo que ves es lo que obtienes) que le permite centrarse en el contenido mientras el programa se encarga del complicado formato y el índice. Las HAT incluso generan copias en varios formatos de salida, incluidos HTML, CHM, ePub, XML y RTF. ?
Por supuesto, es posible redactar textos técnicos sin una herramienta HAT, pero considere la posibilidad de adoptar una para:
- Ahorre tiempo con plantillas y estilos con formato preformateado.
- Crea contenido una vez y realiza su uso compartido en todas las plataformas y formatos.
- Crea automáticamente un índice y organiza tus textos.
- Localice sus textos con herramientas de gestión de traducciones integradas.
Funciones que debe buscar en una herramienta de creación de ayuda
Cada HAT es un poco diferente, pero te recomendamos una con funciones como:
- Una interfaz fácil de usar para usuarios: cuanto menor sea la curva de aprendizaje, más rápido podrás empezar a escribir.
- Creación de contenido de fuente única: esta función le ahorrará mucho tiempo. Le permite crear contenido una sola vez y publicarlo en múltiples formatos con un solo clic.
- Plantillas: Las plantillas prediseñadas aceleran el proceso de redacción y le dan al texto un aspecto coherente.
- Integraciones: Una buena herramienta de creación de ayuda debe integrarse con las demás herramientas que ya utiliza, como los documentos de Microsoft Word o las herramientas SaaS más populares.
- Control de versiones: Realice un seguimiento de los cambios, colabore con los miembros del equipo y gestione diferentes versiones de documentos sin perder ningún trabajo.
- Gestión de proyectos: Organizar el contenido, asignar tareas a los miembros del equipo y supervisar su progreso es mucho más fácil con un flujo de trabajo integrado.
- CCMS: Un sistema de gestión de contenidos por componentes (CCMS) le permite crear texto en forma de fragmentos modulares que son fáciles de ajustar y reutilizar en una base de conocimientos. Esto supone un gran cambio si su documentación tiene mucho texto repetitivo.
Las 10 mejores herramientas de creación de ayuda
Usted es un experto en traducir jerga técnica en guías de usuario claras y concisas. Concéntrese en el contenido y confíe en una de las 10 mejores opciones de software de creación de ayuda para todo lo demás.
1. ClickUp
¿Alguna vez ha deseado poder agitar una varita mágica y reunir su trabajo, sus comunicaciones y sus documentos en un solo lugar?
No hace falta ser un genio: solo tienes que usar ClickUp. La plataforma de gestión de proyectos favorita del universo es también una de las mejores herramientas de creación de ayuda.
Combina su trabajo, sus archivos y sus datos en un solo lugar para ofrecerle una experiencia totalmente personalizable.
Sabemos que eres un profesional de la escritura, pero ClickUp AI echa una mano a los escritores. Esta herramienta de escritura basada en IA comprueba rápidamente si hay errores tipográficos, aplica formato al texto y lo resume.
Funciona con todos los proyectos, tareas, documentos, plantillas y mucho más. ?
ClickUp Docs es un procesador de textos basado en la nube perfecto para redactores técnicos remotos e híbridos. Como herramienta de creación de ayuda, se conecta a sus flujos de trabajo para que no necesite un sistema independiente para la gestión de copias y tareas.
Si trabajas en equipo, reúne a todos en tiempo real con el editor Docs: no te perderás nada.
Probablemente esté haciendo malabarismos con múltiples proyectos y documentos. Manténgase al tanto de todo con la gestión de proyectos de ClickUp. Cree proyectos y tareas y vincúlelos a sus comunicaciones, archivos y notas. Literalmente, todo está en un solo lugar: se acabó buscar datos o archivos.
Las mejores funciones de ClickUp
- Echa un vistazo a plantillas que te ahorrarán tiempo, como la plantilla de directrices de redacción de ClickUp, que establece normas de lenguaje, formato, tono y mucho más.
- Intercambia ideas con tu equipo en tiempo real con ClickUp Pizarras.
- ¿Tienes grandes metas? Conéctalas a tu trabajo diario con ClickUp Metas.
- Cambie la vista Chat para ver todas sus conversaciones en un solo lugar.
Limitaciones de ClickUp
- ClickUp AI solo está disponible para planes de pago.
- ClickUp tiene muchas funciones, por lo que al principio la plataforma puede parecer un poco abrumadora.
Precios de ClickUp
- Free Forever
- Unlimited: 7 $ al mes por usuario
- Empresa: 12 $ al mes por usuario
- Business Plus: 19 $ al mes por usuario
- Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.
- ClickUp AI está disponible en todos los planes de pago por 5 $ al mes por miembro del entorno de trabajo.
Valoraciones y reseñas de ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 9000 reseñas)
- Capterra: 4,7/5 (más de 3800 reseñas)
2. Helpjuice
Helpjuice es un software basado en el conocimiento para la creación y el formato de contenidos. Si tienes curiosidad por saber cuántas personas leen realmente tu documentación, las estadísticas de Helpjuice calculan cuántas personas interactúan con tu texto.
El sistema de gestión de contenidos por componentes también mantiene un sólido historial de artículos y le permite publicar varias versiones de copia a la vez, por lo que nunca tendrá que preocuparse por perder su trabajo.
Las mejores funciones de Helpjuice
- Se integra con Slack, Google, Salesforce, Zapier y mucho más.
- Controle quién ve qué con permisos por niveles.
- Copie y pega imágenes, capturas de pantalla o texto de un documento de Word directamente en el procesador de textos Helpjuice.
- Interconecta fácilmente los artículos de ayuda con su herramienta de enlace automático.
Limitaciones de Helpjuice
- Helpjuice no ofrece herramientas de gestión de proyectos.
- Algunos usuarios informan de problemas con la interfaz de usuario/experiencia de usuario.
Precios de Helpjuice
- Starter: 120 $ al mes para 4 usuarios.
- Precio: 200 $ al mes para 16 usuarios.
- Premium Limited: 289 $ al mes para 60 usuarios.
- Premium Unlimited: 499 $ al mes para un número ilimitado de usuarios.
Valoraciones y reseñas de Helpjuice
- G2: 4,5/5 (29 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 90 reseñas)
3. Author-it
Author-it se presenta como una herramienta todo en uno para redactores técnicos. Sus herramientas de creación de ayuda ofrecen un CCMS modular que le permite cambiar y ajustar gran cantidad de contenido de una sola vez, con solo un clic.
Publique en múltiples canales y formatos web sin necesidad de formatear.
Las mejores funciones de Author-it
- La gestión de variantes ajusta el texto en función del equipo, el rol y la ubicación del lector.
- Los flujos de trabajo de revisión y aprobación garantizan que solo se publique el texto aprobado.
- Utilice Author-it para la traducción de documentos técnicos.
- Colabora con otros escritores y expertos en la materia.
Limitaciones de Author-it
- Varios usuarios opinan que la interfaz de usuario de Author-it es un poco anticuada y no muy intuitiva.
- Otros dicen que los costes de licencia son bastante elevados.
Precios de Author-it
- Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.
Valoraciones y reseñas de Author-it
- G2: 4/5 (más de 30 reseñas)
- Capterra: 4/5 (2 reseñas)
4. Adobe RoboHelp
Así es: la empresa que te trajo Photoshop también tiene herramientas de creación de ayuda. RoboHelp es una herramienta de redacción técnica diseñada teniendo en cuenta el cumplimiento normativo y la accesibilidad, por lo que, si trabajas en un campo muy regulado, esta podría ser una excelente herramienta HAT para tu trabajo.
RoboHelp incluye un corrector ortográfico, contenido condicional, funciones de reutilización de contenido y microcreación de contenido.
Las mejores funciones de RoboHelp
- Integración con SharePoint Online, Git y mucho más.
- RoboHelp está disponible tanto para Windows como para Mac.
- RoboHelp ha simplificado las importaciones de Microsoft Word, HTML y Markdown.
- Online Review hace que sea muy fácil ajustar o aprobar un texto antes de que salga al mundo.
Limitaciones de RoboHelp
- Algunos usuarios dicen que RoboHelp es mejor para las pymes, no para las grandes empresas.
- Otros dicen que es difícil exportar archivos RoboHelp a otras plataformas y múltiples formatos.
Precios de RoboHelp
- Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.
Valoraciones y reseñas de RoboHelp
- G2: 4/5 (más de 30 reseñas)
- Capterra: 4,6/5 (más de 140 opiniones)
5. Document360
Document360 es una herramienta de creación de contenido basada en IA para POE, documentación de productos, wikis de bases de conocimientos y manuales. Cree un portal de base de conocimientos interno personalizado, con análisis incluidos, para elaborar documentación de ayuda junto con su equipo.
A continuación, puede crear una marca para un sitio de base de conocimientos interno o externo para el uso compartido de información a la velocidad de la luz. ✨
Las mejores funciones de Document360
- Cree widgets incrustables que realicen la conexión entre páginas web y su base de conocimientos.
- Document360 incluye herramientas de documentación para desarrolladores.
- Pruebe el asistente de redacción con IA de Document360, Eddy, para realizar búsquedas asistidas, obtener recomendaciones de artículos y resúmenes.
- Cree hasta seis categorías de contenido para organizar rápidamente los documentos relacionados.
Limitaciones de Document360
- Document360 no tiene aplicación móvil.
- Varios usuarios desean que se ofrezca compatibilidad con archivos de vídeo e imagen más grandes.
Precios de Document360
- Free
- Estándar: 149 $ al mes para 3 usuarios, facturado anualmente.
- Profesional: 299 $ al mes para 5 usuarios, facturado anualmente.
- Empresa: 399 $ al mes para 5 usuarios, facturado anualmente.
- Corporación: 599 $ al mes para 10 usuarios, facturado anualmente.
Valoraciones y reseñas de Document360
- G2: 4,7/5 (más de 370 reseñas)
- Capterra: 4,7/5 (más de 190 opiniones)
6. Madcap Flare
Madcap es un conjunto de soluciones de software, pero su producto Flare es una opción excelente en lo que respecta a herramientas de creación de ayuda. Utilice Flare para importar, crear, revisar, traducir y publicar contenido.
Si te interesa saber cómo se utiliza el contenido en la fase de posproducción, echa un vistazo a las estadísticas en tiempo real de Flare para ver lo útil que resulta tu contenido de autoservicio para los usuarios.
Las mejores funciones de Flare
- Flare incluye una versión de prueba gratuita de 30 días.
- Importe desde Word, Excel, FrameMaker, Confluence, RoboHelp, DITA, Markdown y mucho más.
- Utilice el editor WYSIWYG y las barras de estructura para redactar textos claros y organizados en menos tiempo.
- Si sabes un poco de código, utiliza el editor Split View con vista de código XML.
Limitaciones de Flare
- Algunos usuarios dicen que la plataforma se ralentiza o tiene incidencias.
- Otros dicen que el flujo de trabajo de revisión es un poco torpe.
Precios de Flare
- Madcap Flare: 182 $ al mes por usuario, facturado anualmente.
- Madcap Central: 311 $ al mes, facturado anualmente.
Valoraciones y reseñas de Flare
- G2: 4,4/5 (más de 420 opiniones)
- Capterra: 4/5 (17 opiniones)
7. ProProfs
ProProfs tiene muchas funciones, pero como redactor técnico, encontrará un gran valor en su software Knowledge Base. Cree manuales de usuario, una base de conocimientos interna para sus empleados o un sitio de ayuda al cliente público con menos complicaciones.
Sus herramientas de creación son ideales también para equipos que crean contenido en varios idiomas.
Las mejores funciones de ProProfs
- La base de conocimientos de ProProfs es 100 % personalizable.
- Utilice plantillas prediseñadas o cree las suyas propias.
- ProProfs realiza conexiones con más de 100 aplicaciones diferentes.
- Asigna roles y permisos y gestiona los comentarios con comentarios internos.
Limitaciones de ProProfs
- Varios usuarios desearían que ProProfs tuviera más plantillas.
- Otros dicen que ProProfs falla a menudo.
Precios de ProProfs
- Gratis: hasta 25 artículos
- Empresa: 19,99 $ al mes por 100 artículos, facturados anualmente.
Valoraciones y reseñas de ProProfs
- G2: 4,5/5 (35 opiniones)
- Capterra: 4,8/5 (53 opiniones)
8. HelpNDoc
HelpNDoc es una herramienta de creación de ayuda con más de ocho formatos de documentación de proyectos. Genere sitios web HTML, PDF, libros electrónicos Kindle, CHM o archivos DocX para casi cualquier caso de uso.
En cuanto a herramientas de creación de ayuda, puede que no tenga la interfaz más moderna, pero HelpNDoc integra un montón de funciones, como una biblioteca de contenido, un editor de palabras clave, un editor de índices y mucho más.
Las mejores funciones de HelpNDoc
- Exporte contenido a varios formatos a la vez.
- Necesitará saber programar, pero la plataforma incluye el código fuente completo de todas las plantillas.
- Cree sitios web HTML5 adaptables que funcionen en cualquier dispositivo.
- Automatice las tareas repetitivas con el Editor de scripts.
Limitaciones de HelpNDoc
- No tiene muchas reseñas.
- Necesitas saber escribir código para utilizar muchas de las funciones de HelpNDoc.
- La interfaz de usuario está un poco anticuada.
Precios de HelpNDoc
- Estándar: 99 € (104,39 $)
- Profesional: 299 € (315,29 $)
- Ultimate: 499 € (526,19 $)
Valoraciones y reseñas de HelpNDoc
- G2: 4/5 (15 opiniones)
- Capterra: N/A
9. Confluence
Confluence combina la gestión del conocimiento y la colaboración en proyectos en una sola plataforma. Se trata principalmente de una base de conocimientos, pero también funciona como herramienta de creación de ayuda.
Intercambia ideas con tu equipo en las pizarras de Confluence, crea espacios para proyectos independientes o realiza la edición de contenido en tiempo real con tu equipo.
Las mejores funciones de Confluence
Limitaciones de Confluence
- Algunos usuarios dicen que es difícil integrar Confluence con cualquier plataforma que no sea propiedad de Atlassian.
- No se integra con soluciones de colaboración populares como Microsoft Teams.
Precios de Confluence
- Gratis: hasta 10 usuarios
- Estándar: 6,05 $/usuario al mes (descuentos a partir de 100 usuarios)
- Premium: 11,55 $/usuario al mes (descuentos a partir de 100 usuarios)
- Enterprise: después de 801 usuarios, póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.
Valoraciones y reseñas de Confluence
- G2: 4,1/5 (más de 3600 reseñas)
- Capterra: 4,5/5 (más de 3100 reseñas)
10. ClickHelp
ClickHelp es un portal todo en uno para crear, alojar y realizar el uso compartido de documentación técnica. Con presencia en más de 90 países, ClickHelp es la solución perfecta para las empresas multinacionales que necesitan gestionar sus traducciones.
Sus herramientas de creación de ayuda le permiten personalizar el portal a su gusto y colaborar con sus compañeros de trabajo en tiempo real.
Las mejores funciones de ClickHelp
- ClickHelp se integra con MadCap Flare, RoboHelp, MS Word, Confluence y mucho más.
- Tome rápidamente la vista de todos los estados de los temas, comentarios y tareas pendientes por tema.
- ClickHelp ofrece soporte para el uso de una única fuente para optimizar la reutilización de contenidos.
- Genere documentos públicos o protegidos con contraseña.
Limitaciones de ClickHelp
- Algunos usuarios informan de malas experiencias con el soporte al cliente.
- Otros dicen que la plataforma es un poco cara.
Precios de ClickHelp
- Starter: 175 $/mes para 2 usuarios (8 $/mes por usuario a partir del tercero)
- Crecimiento: 285 $/mes para 5 usuarios (10 $/mes por usuario a partir del quinto).
- Profesional: 580 $ al mes para 10 usuarios (12 $ al mes por usuario a partir del décimo).
Valoraciones y reseñas de ClickHelp
- G2: 4,8/5 (más de 60 reseñas)
- Capterra: 4,7/5 (19 opiniones)
Escribe mejor contenido con menos complicaciones.
Las herramientas de creación de ayuda robustas no son un lujo para los redactores técnicos, sino una necesidad imprescindible.
Desde funciones avanzadas de IA hasta plantillas que le ahorrarán tiempo, la herramienta HAT adecuada agiliza todo el proceso de documentación para que pueda redactar mejores guías en menos tiempo.
Si quieres simplificar tu flujo de trabajo y ofrecer una experiencia de usuario final excelente, elige ClickUp como tu herramienta de creación de ayuda. Combinamos gestión de proyectos, documentos, IA, plantillas y mucho más para dar un gran impulso a tu redacción técnica. ?
Pruébalas y descubre si te gustan: crea ahora tu entorno de trabajo gratuito de ClickUp.