Notion vs. Jira: ¿Qué herramienta de gestión de proyectos es mejor?

Si eres gestor de proyectos, tienes una tarea que parece imposible: estar siempre en todas partes. Físicamente, es imposible. Pero virtualmente es otra historia, y la buena software de gestión de proyectos puede hacerlo realidad. El truco está en saber qué software se adapta mejor a su empresa y a su estilo de gestión.

Dado que hay tantas tareas y tareas pendientes bajo su comando, necesita herramientas de productividad que ofrecen importantes funciones. Pero como puede tener muchos compañeros y empleados diferentes realizando estas tareas, también necesita un software intuitivo que todos puedan utilizar. Hay tantas opciones que incluso nuestra lista de las 10 mejores de software gratuito/a de gestión de proyectos opciones engrosaron las 25 primeras.

Sin embargo, algunos mamotretos se alzan a la cima incluso entre esa élite. Dos de los programas de software de gestión de proyectos más populares son Notion y Jira. En esta exhaustiva guía comparativa Notion vs. Jira, ponemos a prueba las dos herramientas para ver cuál sale ganando. A continuación, las ponemos frente a frente con un tercero gestión de proyectos retador que ofrece una dura batalla, junto con todas las herramientas que necesita para gestionar más proyectos.

¿Qué es Notion?

A través de *Notion*Notion es una base de datos de formulario libre que puede utilizar para diversas actividades, como tomar notas, gestionar tareas periódicas y la gestión de proyectos. Los campos de información que se introducen en una base de datos se enlazan bidireccionalmente con otros campos, páginas y bases de datos.

Puede ver la información en forma de tablas, tableros, listas y calendarios, y cada enlace abre una página anidada más detallada. Notion también ha empezado a desplegar herramientas de inteligencia artificial (IA) que pueden ayudar a tomar notas y crear ideas.

Su interfaz, aparentemente sencilla, permite a los usuarios crear prácticamente cualquier ecosistema de notas, tareas pendientes y contenidos. Los gestores de proyectos pueden crear calendarios, desarrollar flujos de trabajo para tareas repetitivas, asignar tareas a compañeros de equipo y revisar la productividad a lo largo del tiempo.

Funciones de Notion

Notion es una plataforma de gestión de proyectos repleta de funciones que va mucho más allá de ser una simple app para tomar notas. Repasemos tres de sus funciones clave.

Gestión de tareas

A través de Notion

Cree nuevas tareas o transforme elementos de línea en tareas programadas con unos pocos clics. Los usuarios pueden añadir casillas de selección a listas con viñetas, transformando las ideas en acciones pendientes, y los gestores pueden crear tableros Kanban para grandes proyectos. Esta base de datos centralizada garantiza que las tareas se completen con eficacia y mantiene un historial de quién realizó cambios y cuándo.

Colaboración en la plataforma

Las bases de datos Notion permiten a todos los usuarios realizar cambios en tareas y proyectos en progreso. Esto incluye mover tareas de "en progreso" a "terminadas" en los Tableros, añadir comentarios a las páginas para la colaboración en documentos y subir notas de vídeo. Estas funciones son especialmente valiosas para los equipos remotos e híbridos, ya que permiten que la comunicación se produzca cuando y donde ocurre el trabajo.

Funciones de búsqueda que convierten los proyectos anteriores en una base de conocimientos

Desarrolle un recurso de conocimiento para los múltiples usuarios de su organización dentro de Notion. Las tareas pasadas pueden convertirse en ejemplos de flujos de trabajo. También puede buscar expertos heredados/a en conceptos especializados y crear repositorios de notas. La versátil función de búsqueda de Notion permite incluso buscar términos en distintos campos, incluidos títulos de proyectos y comentarios antiguos.

Precios de Notion

Free: gratuito/a

Plus: 8 $/usuario/mes (facturación anual)

Business: 15 $/usuario/mes (facturación anual)

Enterprise: contactar para precios

Notion IA: 8 $/usuario/mes adicionales para planes de pago

¿Qué es Jira?

A través de *Jira*Jira es un software de gestión de proyectos todo en uno para equipos ágiles. Ofrece herramientas para campañas de marketing, metas trimestrales de desarrollo, lanzamientos de productos y todo lo demás.

Jira funciona como una fuente centralizada para organizar y supervisar proyectos y asignar tareas. Puede ver proyectos individuales y colaborativos a través de calendarios, listas, tableros y otras vistas, y el software puede albergar guías, recursos de habilitación de ventas y recursos basados en páginas.

Incluso puede automatizar aspectos críticos de la gestión de proyectos, como encontrar eficiencia de los procesos . Asigne tareas automáticamente a medida que alcanzan distintas fases, reciba alertas sobre el estancamiento del progreso y reciba informes sobre el rendimiento de su equipo, todo en un mismo lugar.

Como parte del ecosistema de Atlassian, Jira se integra bien con otras herramientas de Atlassian que tu organización ya tenga en su pila tecnológica.

Funciones de Jira

Jira es para arquitectos de proyectos, gestores de proyectos y todos los miembros del equipo ágil, y ofrece un intervalo de herramientas para mantener a todos alineados y productivos.

Plantillas personalizables para agilizar el inicio de los proyectos

A través de Jira

¿Dando vueltas a las ruedas al inicio de diferentes proyectos? Jira ofrece una biblioteca de plantillas y configuraciones de flujo de trabajo editables que puede duplicar, modificar y ampliar para adaptarlas al estilo de trabajo de su equipo. Esto significa que cada proyecto comienza con una estructura, y todo el mundo puede empezar más rápido.

Sólidas funciones de (elaboración de) informes

Genere informes automáticamente para que pueda medir el progreso y encontrar áreas de mejora. Dado que los usuarios utilizan Jira para asignar tareas, actualizar estados de tareas y colaborar con sus compañeros de trabajo, es un entorno rico en datos que ofrece a los gestores de proyectos información general y detallada. Con estos informes, puede supervisar fácilmente las cargas de trabajo, encontrar obstáculos y asegurarse de que todo va por buen camino para cruzar la línea de meta.

Paneles personalizados para cada usuario

Las grandes herramientas de gestión de proyectos no sólo se adaptan a los gestores de proyectos, sino que cuentan con herramientas de colaboración para gestionar tareas, plantillas y recursos que todo el mundo necesita para trabajar de forma eficiente.

Los miembros de su equipo pueden personalizar fácilmente sus paneles para mantener sus vistas preferidas listas de un vistazo. Las funciones del panel de control del software Jira incluyen listas de tareas pendientes, calendarios y vistas de estilo Kanban o diagrama de Gantt para decidir qué tareas priorizar.

Precios de Jira

Free: $0/usuario/mes

Estándar: 8,15 $/usuario/mes

Premium: 16 $/usuario/mes

Enterprise: contacte para precios

Notion vs. Jira: Comparación de funciones

Notion y Jira son potentes herramientas de gestión de proyectos. Pero, ¿cuál se lleva la palma?

Lo cierto es que ambas herramientas pueden funcionar en función del enfoque y las necesidades de tu equipo. Notion se presenta como una maravilla de formulario gratuito/a para todo el mundo, incluidos estudiantes, autónomos, agencias y organizaciones sin ánimo de lucro. Jira se basa en los conceptos básicos de Agile y el desarrollo de software, pero se expande para funcionar en prácticamente cualquier trabajo. Para declarar un ganador, echemos un vistazo a sus diferentes funciones para ver si una supera a la otra.

Personalización

Los proyectos vienen en todas las figuras y tamaños. A veces necesitas una caja de arena completamente abierta para crear flujos de trabajo. Otras veces, se necesita una estructura más rígida para poner el pie en el acelerador. Cuando se trata de personalización, Notion y Jira tienen enfoques similares pero diferentes.

Notion

A través de Notion

Notion es todo flexibilidad en los procesos de empresa. Todo empieza cuando se crea un entorno de trabajo y se añaden páginas y bases de datos. Pero esos sencillos bloques de construcción pueden convertirse en tableros Kanban, pasando tarjetas de la fase de ideación a la de completado.

Puedes crear contactos y gráficos orgánicos para los flujos de trabajo de comunicación, crear hojas de ruta que atraigan a los miembros del equipo y crear automáticamente una lista de recursos imprescindibles. Hay miles de plantillas a las que puedes hacer cualquier número de cambios, aunque también puedes empezar a crearlas desde cero.

Incluso los campos de datos pueden ser increíblemente fluidos, ya que puedes cambiar cualquier campo, desde notas hasta enlaces bidireccionales, listas con viñetas o tareas pendientes. Este grado de personalización puede ser abrumador o exactamente lo que necesitas.

Jira

Jira también es rico en funciones, pero se centra en la metodología ágil más que en la pura creación. Las plantillas, vistas y paneles se orientan en torno al uso de los fundamentos de Agile para crear proyectos de desarrollo de software. Aunque ofrece capacidades de proyecto muy alejadas de esa historia de origen, como proyectos de marketing en redes sociales, sigue teniendo el mismo sabor.

Esto es útil para gestores de proyectos en organizaciones con un flujo de proyectos más estricto. Dispone de muchas opciones de personalización, por lo que los usuarios pueden modificar plantillas e informes estándar. Jira ofrece mucho en términos de gestión de flujos de trabajo personalizados, pero Notion proporciona más en términos de personalización en general.

Cuando se trata de personalización, Notion se lleva la palma.

Capacidades de seguimiento de problemas

Una de las principales responsabilidades de las empresas de desarrollo de software y tecnología es el seguimiento de problemas. Necesita las funciones adecuadas para estos procesos, especialmente si el cumplimiento del acuerdo de nivel de servicio y la reputación de la marca están en juego.

Notion

Notion ha creado miles de plantillas oficiales para distintos tipos de empresas *objetivos del proyecto*y la comunidad ha creado y compartido aún más. Estas herramientas le permiten crear o modificar cualquier proceso para adaptarlo a sus requisitos de seguimiento de problemas y a su flujo de trabajo ideal.

Sin embargo, la plataforma no proporciona un enfoque guiado para el seguimiento de problemas; simplemente no es el caso de uso principal para Notion. Los gestores de proyectos con experiencia en el seguimiento de problemas y la resolución de errores saben lo que su organización necesita y pueden asegurarse de que forma parte del ecosistema. Pero los nuevos gestores de proyectos pueden tener dificultades para incluir todas las partes que necesitan, lo que lleva a revisiones del proceso para llenar esas lagunas.

Jira

A través de Jira

Aquí es donde Jira brilla. El software se centra en la gestión de proyectos y seguimiento de problemas, por lo que incluye todas las herramientas y vistas múltiples para hacer precisamente eso, sin el ruido y la sensación orgánica de éxito o fracaso de recrear los mismos procesos en Notion. Ofrece un marco centrado en el equipo en el que todos pueden hacer un seguimiento de sus tareas pendientes, su impacto en proyectos más amplios y las metas generales del equipo.

Las herramientas integradas de personalización del flujo de trabajo de Jira también hacen gran parte del trabajo pesado, permitiendo optimización del flujo de trabajo hasta los detalles más técnicos. Los gestores de proyectos pueden modificar las plantillas y los valores predeterminados existentes para correlacionarlos con roles o proyectos concretos y extraer información específica.

Si desea una herramienta de seguimiento de problemas que pueda fortalecer sus empresas ahora y en el futuro, la presencia consolidada de Jira en los espacios lleva las de ganar.

Facilidad de uso

Cuando eres un gestor de proyectos, no se trata sólo de tu propia destreza técnica. Puede que te sientas cómodo sumergiéndote en los detalles de una compleja solución de gestión de proyectos, pero si tu equipo no puede hacer su trabajo de forma eficaz, es una mala opción. Veamos cómo Notion vs Jira se comparan en términos de facilidad de uso.

Notion

Notion cuenta con un diseño fácil de usar, por lo que los individuos, equipos y organizaciones profesionales pueden utilizarlo nada más sacarlo de la caja. El gran número de funciones y posibilidades puede resultar abrumador para los nuevos usuarios a la hora de crear bases de datos y seguimiento de proyectos herramientas, sino que pueden prosperar nuevos usuarios dentro de espacios reconstruidos. Los usuarios también pueden transformar fácilmente las bases de datos en nuevas vistas y estructuras a medida que aprenden más.

Notion es accesible y fácil de manejar, con muchos recursos oficiales y creados por la comunidad para guiar a los nuevos usuarios.

Jira

Jira es una plataforma técnica robusta. Ofrece una matriz de potentes herramientas, pero los usuarios deben saber cómo utilizarlas para sacarles el máximo partido. Esto significa una curva de aprendizaje potencialmente empinada, especialmente para los usuarios no técnicos no familiarizados con el software de gestión de proyectos.

Esto tiene sentido porque Jira es relativamente especializado, pero puede frustrar o abrumar a los usuarios y obstaculizar el progreso.

Notion vs. Jira en Reddit

Notion y Jira tienen sus puntos fuertes, y ambos son programas populares que comparten muchas herramientas y funciones. Pero cuando se trata de la gestión de proyectos, los usuarios de Reddit no ven muchas coincidencias.

Cuando los usuarios de la comunidad r/jira compartieron sus opiniones sobre si Notion podría ser un buen reemplazo para Jira, un usuario señaló: "Notion parece más una herramienta del tipo Confluence que Jira. Si están considerando cambiar de Jira, entonces en realidad no están usando Jira en absoluto"

Otros estuvieron de acuerdo, y un usuario dijo: "Usamos Notion desde la perspectiva de wiki, pero no me imagino haciendo sprints o tickets con ella"

Redditors en r/projectmanagement coinciden, señalando que Notion y Jira manejan diferentes aspectos de la gestión de proyectos, terminando el debate Notion vs. Jira con, "Notion es un wiki, Jira es el seguimiento de proyectos."

Tu organización podría prosperar utilizando ambas plataformas. Reservar Jira para el desarrollo de software o el seguimiento de problemas y utilizar Notion para la base de conocimientos y la gestión de proyectos en general ofrece lo mejor de ambos mundos.

Conozca ClickUp-La mejor alternativa a Notion vs. Jira

Organice y gestione todos sus proyectos a través de las herramientas de colaboración de ClickUp, sus múltiples opciones de vista y sus funciones de gestión de proyectos

El problema de utilizar dos plataformas de software especializadas diferentes para gestionar varios proyectos es que los programas no se comunican entre sí tan bien como si utilizara un único entorno de gestión de proyectos totalmente integrado. Los distintos usuarios pasarán la mayor parte del tiempo en espacios diferentes, y la comunicación y la colaboración pueden empezar a fracturarse.

Ahí es donde entra ClickUp. Se trata de un único espacio dedicado a la gestión de proyectos, notas y todo lo necesario para tener el trabajo terminado.

Si tuviera que clasificar ClickUp en el mercado de la productividad del trabajo, probablemente la llamaría app de gestión de proyectos. Pero en realidad es un entorno de trabajo todo en uno con funciones de gestión de proyectos.

Puede organizar proyectos complejos, asignar tareas a diferentes usuarios y medir el progreso durante y después de los sprints. Los gestores de proyectos tienen todo lo que necesitan, y con nuestras más de 15 vistas, incluidos gráficos de Gantt, calendarios, paneles personalizables y plantillas listas para trabajar, todos los miembros de tu equipo disponen de las herramientas esenciales.

ClickUp rival función #1: Tablero Kanban de ClickUp

Mantenga pestañas en cada parte de su proyecto en la vista Tablero Kanban ClickUp

Si le gusta la gestión de proyectos en la vista Tablero Kanban, le encantará ClickUp. La vista Tablero Kanban de ClickUp le permite gestionar sus proyectos de una forma sencilla Tablero Kanban de ClickUp es una de las muchas vistas que puede utilizar para supervisar la rapidez con la que las tareas están a punto de completarse.

Implemente su metodología Kanban y adopte los conceptos de Agile en el mismo entorno de trabajo que los miembros del equipo que puedan tener preferencias organizativas diferentes: cada uno puede utilizar sus propias vistas y herramientas preferidas estilos de trabajo independientemente sin dejar de colaborar.

Los Tableros de proyecto pueden empezar con plantillas que actualizas y cambias sobre la marcha, o puedes empezar desde cero. Te da la libertad de Notion a la vez que te ofrece la complejidad de Jira.

ClickUp rival feature #2: ClickUp Docs

Utilice ClickUp Docs para gestionar documentos importantes y fomentar la colaboración en equipo

Cree documentos y wikis con *Documentos ClickUp*clickUp Docs, nuestra solución en plataforma para crear páginas, recursos de conocimiento y guías prácticas que se conectan a tareas y flujos de trabajo. Puede crear documentación sólida y adjuntarla automáticamente a cada tarea adyacente. A continuación, utilice nuestras plantillas para las comunicaciones de cara al cliente, la producción de contenidos y los entregables del proyecto.

Función rival de ClickUp #3: ClickUp AI

Utilice ClickUp AI para escribir más rápido, resumir y pulir textos, generar respuestas de correo electrónico, etc La IA está aquí*y está lista para hacer más eficientes sus procesos organizativos. ClickUp AI ofrece cientos de nichos Herramientas de IA* para que los equipos agilicen el trabajo y eliminen las tareas repetitivas y tediosas.

Los gestores de proyectos pueden crear automáticamente cronogramas con fechas límite, transformar ideas en resúmenes de proyecto bien formateados y hacer un seguimiento de sus presupuestos. También hay herramientas para mercados, equipos de producto, contables y todos los demás. ¿Hemos mencionado que ClickUp es el software adecuado para todos?

Vea cómo puede ser la gestión de proyectos en ClickUp

Si suspira cada vez que abre su herramienta actual de gestión de proyectos, es hora de cambiar de plataforma.

En ClickUp, siempre estamos creando nuevas herramientas, plantillas y funciones para equipos ágiles con todo el dinamismo y la potencia real que necesita para progresar en sus tareas. Aún mejor, puede registrarse para obtener una cuenta Free Forever y comenzar inmediatamente a explorar o construir sus procesos. Cree su cuenta hoy mismo para comprobar lo agradable que puede ser la gestión de proyectos.