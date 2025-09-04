10 herramientas de IA para el marketing de afiliación en 2026 (gratis y de pago)

Como especialistas en marketing de afiliación, promocionas el servicio o producto de otra persona a cambio de una comisión. Es un acuerdo fantástico que te permite centrarte exclusivamente en la estrategia de marketing, en lugar de en la innovación de productos o el soporte al cliente.

Y si juegas bien tus cartas, obtendrás generosas recompensas por referidos al conectar a compradores interesados con tu programa de afiliados. 💰

La desventaja es que necesitas crear mucho contenido para hacer bien el marketing de afiliación, y eso lleva mucho tiempo. Desde campañas de correo electrónico y redes sociales hasta páginas de destino, necesitas aprovechar todas las ventajas posibles para impulsar la interacción, las conversiones y las comisiones.

¿Por qué no pruebas una herramienta de IA para el marketing de afiliación? Estas herramientas utilizan tecnología de IA para generar contenido, analizar datos, segmentar audiencias y gestionar otras tareas que requieren mucho tiempo con solo un clic del ratón. 🖱️

Pero no todas las herramientas basadas en IA merecen tu tiempo. En esta guía, exploraremos varias funciones clave de las herramientas de IA de primer nivel para el marketing de afiliación, te ayudaremos a identificar una opción sólida y te mostraremos 10 ejemplos que te ayudarán a llevar tus campañas de marketing de afiliación al siguiente nivel.

¿Qué es una herramienta de IA para el marketing de afiliación?

Una herramienta de marketing basada en IA integra algoritmos de aprendizaje automático con el procesamiento del lenguaje natural (PLN) para automatizar tareas minuciosas con solo unos clics. En lugar de utilizar la automatización basada en desencadenantes, esta herramienta aprende sobre la marcha, encargándose de tareas más complejas para tu equipo a medida que le proporcionas datos. 💡

Empieza a usar ClickUp Brain Usa ClickUp AI para escribir más rápido y pulir tus textos, respuestas de correo electrónico y mucho más

La automatización avanzada de los flujos de trabajo es solo una de las muchas formas en las que vemos que la IA está transformando el marketing de afiliación. Más allá de optimizar tus esfuerzos de marketing, los profesionales del marketing de afiliación utilizan ahora herramientas de IA específicamente para:

Análisis de referencias: Las herramientas de IA analizan los datos para determinar qué fuentes de referencia tienen más probabilidades de generar conversiones, de modo que puedas centrarte únicamente en los clientes potenciales más prometedores.

Campañas publicitarias : ¿Necesitas conversiones en Facebook Ads? Las herramientas de IA para el marketing de afiliación optimizan tus anuncios en tiempo real para tener en cuenta las preferencias de tu público objetivo.

Páginas de destino : La IA analiza el comportamiento de los usuarios y sugiere modificaciones en las páginas de destino para aumentar las conversiones

Descripciones de productos de comercio electrónico: La IA es perfecta para redactar descripciones de productos atractivas y sin errores ortográficos.

Tu empresa de afiliados no tiene tiempo que perder. Aprovecha las herramientas de IA para el marketing de afiliados con el fin de optimizar tus flujos de trabajo, personalizar (y acelerar) la creación de contenido y ampliar tus campañas sin esfuerzo. 🏋️

Es posible que necesites una variedad de herramientas de IA diferentes para ejecutar tu estrategia de marketing de afiliación con éxito, pero, aun así, te recomendamos que busques herramientas de IA con estas funciones:

Optimización para motores de búsqueda (SEO): Los motores de búsqueda son el pan de cada día de un afiliado. Busca herramientas que se encarguen de la investigación de palabras clave, la creación de contenido y la optimización para una estrategia inteligente de enlaces internos.

Plataforma fácil de usar: cuanto más fácil sea de usar, más rápido obtendrás valor de tu herramienta de marketing de afiliación basada en IA

Plantillas : Es cierto que la IA te ahorra mucho trabajo, pero las plantillas te ahorrarán aún más tiempo. Busca herramientas que incluyan un montón de plantillas para que la creación de contenido sea tan fácil como hacer clic.

Herramienta de redacción con IA: El contenido es el rey en el marketing de afiliación. Busca una herramienta con funciones de generación de contenido para publicaciones en redes sociales, guiones de vídeo, marketing por correo electrónico y mucho más. También es útil contar con un verificador de plagio.

Una combinación de herramientas de IA de pago y gratuitas para el marketing de afiliación potenciará tus esfuerzos en este ámbito. Si ha llegado el momento de impulsar las conversiones y aumentar las ventas de comercio electrónico, estas son las 10 mejores herramientas de IA para ello.

Utiliza ClickUp para personalizar tu vista y visualizar y planificar materiales de marketing, como contenido y medios, en toda tu organización

¿Tu conjunto de herramientas de marketing parece demasiado complejo? Pedirle a tu equipo que cambie constantemente entre un montón de plataformas diferentes es una receta para perder tiempo y obtener malos resultados, especialmente en una empresa de marketing de afiliación tan dinámica.

Te presentamos ClickUp, la aplicación todo en uno para el trabajo que también es la herramienta de gestión de proyectos favorita de todos. Reúne pizarras, documentos, tareas, calendarios, metas y herramientas de IA en un solo lugar.

Los equipos de marketing confían en ClickUp para colaborar en pizarras, realizar la revisión de contenidos en documentos y visualizar su progreso en paneles personalizados. ClickUp incluso te ofrece la IA laboral más potente y contextual del mundo para el marketing de afiliación.

Las funciones de IA de ClickUp facilitan a los equipos de marketing la creación rápida de documentos importantes, como un caso práctico.

Utiliza ClickUp Brain, la potente IA nativa y contextual de ClickUp, en cualquier parte de la plataforma para generar:

Ideas para campañas

Resúmenes de contenido

Blogs

Casos prácticos

Correos electrónicos y mucho más

ClickUp AI permite a los equipos de ventas sentirse más seguros en sus comunicaciones al realizar la revisión, acortar o redactar el texto de los correos electrónicos

Incluso puedes pedirle a la IA que resuma el contenido o que revise tus campañas de correo electrónico en busca de errores ortográficos. Esta IA está adaptada a las necesidades de los profesionales del marketing, por lo que obtienes ayuda muy específica para optimizar tu carga de trabajo.

¿El truco más infravalorado?

ClickUp Brain no se limita a un solo modelo de IA: puedes alternar entre GPT, Claude, Gemini y otros, dependiendo de tu caso de uso. Esa flexibilidad es oro para los especialistas en marketing de afiliación:

Pulido de contenidos (GPT) : Úsalo para redactar borradores de blogs de campaña extensos, casos prácticos de socios o secuencias detalladas de correos electrónicos con un tono profesional y persuasivo.

Ideación rápida (Claude) : ideal para generar ideas sobre enfoques publicitarios, titulares de afiliados o variaciones de líneas de asunto en cuestión de segundos

Análisis conciso (Gemini): pídele que procese los datos de rendimiento de los paneles de ClickUp o de las aplicaciones conectadas (como Google Analytics) y los convierta en puntos clave claros y fáciles de leer para tu próxima reunión estratégica

Esta «caja de herramientas multimodelo» te permite elegir el cerebro de IA adecuado para la tarea que tengas entre manos —narración creativa, experimentación rápida o resumen de datos— sin salir de ClickUp

💡 Consejo profesional: Con ClickUp Brain MAX, tu superapp de IA contextual, no solo obtienes un texto genérico generado por IA, sino un asistente que entiende todo tu entorno de trabajo. Para los profesionales del marketing de afiliación que gestionan docenas de campañas, esto significa que puedes pedirle a Brain cosas como «Resumir las tendencias de rendimiento de las campañas del último trimestre» o «Redacta un caso práctico utilizando los resultados de nuestro panel del tercer trimestre y los comentarios de los clientes en Docs». Gracias a su capacidad de reconocer el contexto, Brain MAX extrae la información adecuada de tus tareas, documentos y paneles —en ClickUp y aplicaciones conectadas— para generar contenido preciso, pulido y listo para publicar, lo que te ahorra horas de trabajo manual. ClickUp también cuenta con un directorio de agentes de IA para marketing, con agentes diseñados para tareas específicas como la optimización SEO, la programación de redes sociales, la secuenciación de correos electrónicos y la reutilización de contenidos. En lugar de configurar las indicaciones desde cero, puedes activar un agente especializado y ponerlo a trabajar en tu próxima campaña.

Equipos de entre 1 y más de 500 personas que buscan unificar sus documentos, tareas, pizarras, IA y metas en una sola herramienta

Equipos multifuncionales, startups remotas, oficinas de gestión de proyectos (PMO) de corporaciones, agencias y equipos de producto

Las mejores funciones de ClickUp

ClickUp Brain (IA): genera tareas automáticamente, propone ideas de contenido, redacta documentos y resume reuniones

Más de 15 vistas flexibles: Lista, Tablero, Gantt, Cronograma, Calendario y Mapas mentales

Documentos, pizarras y chat: espacios colaborativos para el contenido y la comunicación

Plantillas: sistemas preconfigurados para CRM, sprints, operaciones de contenido, OKR y mucho más

Automatizaciones personalizadas y lógica condicional

Un cerebro de IA centralizado y rico en contexto que conoce tus campañas, tu contenido y tus herramientas, todo en un solo lugar, para que no tengas que lidiar con la dispersión de la IA

Sustituye múltiples herramientas por un único espacio de trabajo. Altamente personalizable con un excelente plan gratuito. Gestión integral del marketing y de la gestión de proyectos en un solo lugar.

Curva de aprendizaje pronunciada para los nuevos usuarios. La aplicación móvil es menos potente que la aplicación de escritorio.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 8900 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3800 opiniones)

Sí, ClickUp es la solución más versátil para los equipos de afiliados que desean centralizar el contenido de marketing, el seguimiento de tareas y la automatización con IA en un único entorno de trabajo.

2. Anyword

Las herramientas de redacción con IA, como ChatGPT, te generarán texto, pero es probable que ese texto no se adapte a tus metas de marketing de afiliación ni a las directrices de tu marca. Anyword soluciona este problema. Solo tienes que introducir tus directrices, canales y metas, y la plataforma utiliza análisis predictivos para comprobar si tu texto da en el blanco. 🎯

Anyword cuenta con un modelo de IA personalizado de puntuación que adapta sus resultados en función de cómo lo entrenes. Además, te muestra los textos con mejor rendimiento, por lo que solo tienes que elegir tus favoritos entre los ganadores.

Profesionales del marketing y equipos centrados en las conversiones a partir de los textos publicitarios

Profesionales del marketing de afiliación, redactores publicitarios y equipos de PPC

Las mejores funciones de Anyword

Puntuación de rendimiento predictivo para cada variante

Control de la voz de marca y generación de contenido basada en perfiles

Optimización de anuncios y correo electrónico en todas las plataformas

Extensión Performance Boost para usar en ChatGPT, Canva, Notion, etc.

Ideas para blogs sobre IA y sugerencias de SEO

Optimizado para crear anuncios y correos electrónicos de alto rendimiento. Motor de puntuación personalizado y herramientas para el tono de marca. Se integra con toda la pila de MarTech.

No es ideal para textos largos o técnicos. Carece de gestión de proyectos o flujos de trabajo.

Precios de Anyword

Free: 0 $ al mes

Starter: 49 $ al mes

Basado en datos: 99 $ al mes

Plan Empresa: 499 $ al mes

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Anyword

G2: 4,8/5 (más de 1100 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 380 opiniones)

Sí, Anyword es perfecta para los profesionales del marketing de afiliación que buscan crear y optimizar textos que generen conversiones. Funciona muy bien como complemento de tu herramienta principal de gestión de proyectos.

3. Frase

Frase es una herramienta de investigación y redacción de contenidos especialmente útil para afiliados que publican entradas de blog centradas en el SEO. Mientras que Wrike ofrece poco en cuanto a estrategia de contenidos o compatibilidad con la redacción, Frase te ayuda a crear esquemas, optimizar la estructura y verificar la veracidad del contenido comparándolo con los resultados de búsqueda en tiempo real.

Es ideal para creadores que dependen del tráfico orgánico y quieren superar a la competencia en cuanto a la calidad del contenido.

Creadores independientes, blogueros afiliados y equipos de SEO

Profesionales del marketing de afiliación que redactan contenidos extensos y guías

Las mejores funciones de Frase

Genera resúmenes de contenido y esquemas basados en los resultados de búsqueda (SERP)

Modelo temático para orientar las mejoras de SEO en las páginas

Integración con Google Search Console para la optimización

IA Writer para introducciones, preguntas frecuentes, títulos y resúmenes

Comparación con la competencia para identificar los temas que faltan

Excelente para la creación rápida de contenido optimizado para SEO

Ayuda a mejorar las entradas de blog con bajo rendimiento

Interfaz sencilla para usuarios sin conocimientos técnicos

El guardado automático no es fiable sin copias de seguridad manuales

El editor de contenido puede resultar limitado para páginas de gran tamaño

Precios de Frase

Básico (Individual): 45 $ al mes

Equipo (Profesional): 115 $ al mes

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Frase

G2: 4,9/5 (más de 290 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 330 opiniones)

Sí, Frase es una opción ideal para los afiliados centrados en el contenido que desean crear de forma constante publicaciones que se posicionen bien en los buscadores con menos trabajo manual de investigación SEO.

4. Surfer SEO: puntuación y optimización SEO en tiempo real

Surfer SEO es una plataforma imprescindible para los profesionales del marketing de afiliación que desarrollan estrategias de contenido centradas en el posicionamiento en buscadores. A diferencia de Wrike, que carece de funciones de puntuación u optimización de contenido, Surfer te muestra exactamente lo que tu contenido necesita para posicionarse.

Utiliza Surfer para crear esquemas, evaluar borradores, mejorar publicaciones existentes y detectar deficiencias de SEO, todo ello desde un panel intuitivo que se integra con herramientas de IA y plataformas CMS.

Agencias y profesionales del marketing que amplían su contenido SEO

Propietarios de sitios de afiliados, equipos de contenido SEO y agencias

Las mejores funciones de Surfer SEO

Puntuación de contenido basada en datos de PLN y SERP

Extensión de Chrome Keyword Surfer

Sugerencias de enlaces internos enlazados

Integración de IA con Jasper y Documentos de Google

Generador de esquemas integrado con comparativas de la competencia

Optimización y puntuación en tiempo real. Ideal para actualizaciones y mejoras de contenido. Estructura clara y orientación sobre optimización.

Requiere combinarse con un redactor (IA o humano). Los precios aumentan rápidamente según los niveles de uso.

Precios de Surfer SEO

Essential: 99 $/mes; Scale: 219 $/mes; Enterprise: precio personalizado

Valoraciones y reseñas de Surfer SEO

G2: 4,8/5 Capterra: 4,7/5

Sí, Surfer es ideal si tu tráfico de afiliados depende del SEO. No es una herramienta de redacción, pero mejora significativamente tus posibilidades de posicionamiento.

5. Sprout Social

Las redes sociales son una de las mejores herramientas de IA gratuitas para el marketing de afiliación. Son tu billete de ida hacia las comisiones, siempre y cuando crees contenido atractivo.

Sprout Social es una plataforma inteligente de gestión de redes sociales que ofrece análisis de marketing, comercio social, seguimiento de enlaces y mucho más. La IA de Sprout utiliza 10 años de datos históricos para crear y optimizar contenidos.

Ideal para

Equipos de tamaño mediano a grande con campañas muy centradas en las redes sociales

Profesionales del marketing de afiliación que utilizan Twitter, Instagram, TikTok o LinkedIn

Las mejores funciones de Sprout Social

Asistencia en redacción con IA y análisis de opiniones

Bandeja de entrada unificada en todas las plataformas

Programación de publicaciones, análisis y seguimiento del rendimiento

Alertas de picos de tráfico para temas de tendencia

CRM social y seguimiento de influencers

Elaboración de informes detallados y métricas de rendimiento de las publicaciones

Compatibilidad con todas las principales redes

Información sobre datos históricos de hasta 10 años

Caro para usuarios individuales

Algunos informes requieren módulos adicionales

Precios de Sprout Social

Plan Estándar: 249 $/usuario/mes

Profesional: 399 $/usuario/mes

Avanzado: 499 $/usuario/mes

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Sprout Social

G2: 4,4/5 (más de 2600 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 560 opiniones)

Sí, especialmente para programas de afiliados que se basan en la distribución de contenido a través de plataformas sociales. Es ideal para equipos con presupuesto y una estrategia específica.

6. LiveChat

El marketing de afiliación no es tarea fácil, sobre todo si promocionas productos de alto precio. LiveChat te ofrece un chatbot para forjar relaciones con los clientes, generar confianza y (con suerte) impulsar las conversiones. 🏆

Es una plataforma de atención al cliente que combina el correo electrónico, los SMS, tu sitio web y los mensajes de redes sociales en un solo lugar. Si tu público objetivo suele tener preguntas sobre los productos que promocionas, utiliza el asistente de IA de LiveChat para adaptar tu tono y evitar errores ortográficos en todos los chats con los clientes.

Profesionales del marketing de afiliación que gestionan páginas de destino o sitios web de recomendación de productos

Afiliados de comercio electrónico, críticos de SaaS y profesionales del marketing centrados en la conversión

Las mejores funciones de LiveChat

IA Assist: amplía, reescribe y revisa la ortografía de los chats

Resúmenes de chat generados automáticamente después de cada sesión

Bandeja de entrada omnicanal (correo electrónico, redes sociales, sitio web)

Se integra con CRM y plataformas de pago

Soporte para agentes en directo con sugerencias de recursos

Aumenta la confianza y las conversiones

Fáciles de integrar y personalizar de forma personalizada

Compatibilidad con representantes humanos y soporte de IA

Limitado si solo confías en el marketing asíncrono

Incidencias notificadas y retrasos ocasionales en el soporte al cliente

Precios de LiveChat

Paquete Starter: 24 $ por agente al mes

Equipo: 49 $ por agente al mes

Business: 69 $/agente/mes

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de LiveChat

G2: 4,5/5 (más de 740 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 1600 opiniones)

Sí, especialmente para los afiliados en nichos que se benefician de la interacción humana. No es una herramienta de marketing generalista, pero potencia la interacción en las páginas de productos de alto valor.

7. AdCreative

La publicidad es cara, pero es la mejor forma de generar clientes potenciales de afiliados rápidamente. AdCreative no solo crea textos para campañas publicitarias, sino que incluso genera imágenes publicitarias gracias al poder de la IA. Si tu diseñador gráfico no tiene tiempo para personalizar los gráficos, esta herramienta de marketing basada en IA es una gran incorporación a tu conjunto de herramientas de MarTech. ✨

Profesionales del marketing de afiliación que gestionan anuncios de pago a gran escala

Profesionales del marketing de resultados y equipos pequeños que necesitan creatividades publicitarias rápidas

Las mejores funciones de AdCreative

Imágenes publicitarias y publicaciones en redes sociales generadas por IA

Evaluación en tiempo real de las creatividades publicitarias

Integraciones con Meta Ads, Google Ads, Canva y Zapier

Biblioteca de plantillas de alta conversión

Análisis comparativo de anuncios de la competencia

Optimiza la producción creativa. Amplia variedad de formatos listos para exportar. Información útil sobre la competencia.

Los elementos visuales pueden parecer plantillas si no los personalizas. No es una plataforma de marketing completa: se centra exclusivamente en los anuncios.

Precios de AdCreative

Starter: 39 $ al mes

Profesional: 249 $ al mes

Ultimate: 599 $ al mes

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de AdCreative

G2: 4,3/5 (más de 510 opiniones)

Capterra: 4,1/5 (más de 120 opiniones)

Sí, para afiliados que necesitan ampliar el tráfico de pago sin contratar a un diseñador. Úsalo junto con un gestor de campañas como ClickUp para un mejor seguimiento.

8. GetResponse

¿Necesitas obtener más respuestas a tus correos electrónicos? GetResponse te ayuda a alcanzar los objetivos de tu proyecto de marketing y mucho más. Comenzó como una plataforma de marketing por correo electrónico, pero hoy en día crea sitios web, páginas de destino, campañas de SMS, anuncios de pago e incluso embudos de conversión.

Utiliza el generador de correos electrónicos con IA para crear mensajes y asuntos optimizados con solo unos clics. La plataforma incluye incluso recomendaciones de productos basadas en IA, lo cual es ideal para el comercio electrónico.

Creadores independientes y pequeñas empresas que utilizan el marketing por correo electrónico

Profesionales del marketing de afiliación que venden a través de correo electrónico, seminarios web y páginas de destino

Las mejores funciones de GetResponse

Generador de correo electrónico con IA para líneas de asunto y texto del cuerpo del correo electrónico

Generador de automatización de embudos con función de arrastrar y soltar

Creador de páginas de destino y sitios web sin código

Chatear en directo y integración de SMS

Recomendaciones de productos para el comercio electrónico

Suite de marketing completa en una sola herramienta. Excelentes tasas de entrega de correo electrónico. Ideal para crear embudos centrados en el marketing de afiliación.

La precisión de los datos puede ser inconsistente. Algunos usuarios desean integraciones más profundas con terceros.

Precios de GetResponse

Free

Starter: desde 19 $ al mes

Marketer: desde 59 $ al mes

Creador: desde 69 $ al mes

Enterprise (MAX): Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de GetResponse

G2: 4,2/5 (más de 620 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 470 opiniones)

Sí, sobre todo si el correo electrónico desempeña un rol importante en tu estrategia de afiliados. No es ideal para la colaboración en equipo, pero para los creadores independientes es una de las herramientas más completas.

9. Jasper

Jasper AI es una herramienta de IA muy popular para el marketing de afiliación porque se adapta a muchísimos casos de uso. Úsala para crear textos de marketing digital, guiones de presentaciones y mucho más, con el tono que mejor se adapte a la identidad de tu marca.

Las herramientas de marketing con IA de Jasper son donde este software realmente destaca. Tiene la capacidad de generar diversos recursos para campañas de marketing de afiliación, especialmente en el proceso de creación de contenido. Solo tienes que enviar un briefing y el software se encarga del resto. ✍️

Equipos de marketing que producen contenido a gran escala

Creadores de contenido de afiliados, redactores publicitarios y especialistas en marketing de crecimiento

Las mejores funciones de Jasper

Biblioteca de voz de marca para mantener la coherencia en el tono

Jasper Chat para la redacción conversacional

Se integra con Surfer SEO, Webflow, Zapier y mucho más

Biblioteca de plantillas para docenas de tipos de contenido

Colaboración en tiempo real y sistema de comentarios

Contenido extenso fácil de ampliar

Ideal para equipos con flujos de trabajo de aprobación

Se adapta bien a las necesidades de redacción específicas de cada marca

Repetición ocasional en los resultados

La detección del tono de voz sigue evolucionando

Precios de Jasper

Pro: 69 $/usuario/mes

Empresa: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Jasper

G2: 4,7/5 (más de 1200 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 1800 opiniones)

Sí, para los equipos de afiliados que crean mucho contenido escrito, Jasper es una herramienta que ahorra tiempo y se integra perfectamente con las herramientas de SEO y de campañas.

10. Gumloop: automatizaciones inteligentes adaptadas a los flujos de trabajo de marketing

La automatización de Wrike es potente, pero no está basada en IA. Gumloop adopta un enfoque moderno al crear automatizaciones similares a las de Zapier utilizando IA para conectar herramientas y desencadenar flujos de trabajo en todo tu entorno. Es un cambio revolucionario para los profesionales del marketing de afiliación que desean ahorrar tiempo y crear sistemas.

Úsalas para la automatización del seguimiento de clientes potenciales, el envío de correos electrónicos, las actualizaciones de enlaces y la programación de campañas, todo ello con menos trabajo manual.

Ideal para

Facilita el trabajo a los usuarios avanzados y a los profesionales del marketing con flujos de trabajo repetibles

Para quién es ideal

Profesionales del marketing de afiliación que realizan la automatización de la gestión de enlaces, la publicación o el análisis

Las mejores funciones de Gumloop

Generador de flujos de trabajo basado en IA

Compatibilidad con cientos de integraciones de aplicaciones

Plantillas para flujos de trabajo de afiliados y comercio electrónico

Funciona bien con ClickUp, Shopify, Webflow y Airtable

Desencadenantes automáticos basados en la actividad de la campaña, la hora o los eventos de los usuarios

Ventajas

Automatizaciones personalizadas sin necesidad de programar. Acelera la publicación y el seguimiento. Flexible para múltiples casos de uso.

Contras

Sigue siendo una plataforma relativamente nueva con pocos tutoriales. Algunas integraciones se encuentran en fase beta.

Precios de Gumloop

FreeStarter: 97 $/mes Pro: 297 $/mes Enterprise: Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de Gumloop

Incluida en múltiples listas de herramientas de automatización con IA para 2025. Excelentes primeras reseñas en comunidades en crecimiento.

¿Recomiendo esta herramienta?

Sí, si gestionas varias herramientas y quieres reducir las tareas rutinarias, Gumloop es un motor de automatización con visión de futuro que se adapta a las plataformas de afiliados modernas.

Menciones especiales

N.º 1: Systeme.io – Creador de embudos todo en uno para equipos reducidos

Systeme.io es una herramienta asequible diseñada para creadores, emprendedores independientes y pequeños equipos de afiliados. Combina páginas de destino, marketing por correo electrónico, embudos de ventas, alojamiento de cursos e incluso un gestor de programas de afiliados gratis, todo en un único panel. No es tan potente como ClickUp para flujos de trabajo de proyectos o como GetResponse para el correo electrónico, pero si estás empezando o quieres simplificar tu conjunto de herramientas, Systeme.io es un buen punto de partida.

Por qué destaca:

El plan Free incluye embudos de conversión, correos electrónicos y un sitio web de un solo curso

Seguimiento y pagos del programa de afiliados integrados

Creador de embudos y páginas con función de arrastrar y soltar

No se necesita alojamiento externo ni plugins

Ideal para: personas que se inician en el marketing de afiliación, formadores online o quienes buscan un ingreso extra y desean una plataforma sin código y de bajo coste.

N.º 2: Notion IA – Redacción de contenidos y gestión del conocimiento de forma sencilla

Notion AI añade potentes capacidades de redacción a una herramienta de documentación y planificación que ya de por sí es flexible. Aunque carece de la automatización de ClickUp o de la profundidad de Jasper en el control del tono, es excelente para generar ideas rápidamente, crear esquemas de contenido o guardar investigaciones. Incluso puedes crear tablas de seguimiento de afiliados personalizadas y utilizar la IA para resumir notas, generar ideas para guiones o reformular contenido.

Por qué destaca:

Redacción con IA integrada en un entorno de trabajo potente y minimalista

Ideal para redactar contenido para blogs de afiliados o tomar notas

Plantillas para POE, resúmenes de productos y planificación de lanzamientos

Fácil de usar para la colaboración, con permisos y funciones para el uso compartido sencillo

Ideal para: creadores, emprendedores independientes y profesionales del marketing que necesitan IA y documentación en un mismo lugar.

N.º 3: Pictory – Herramienta de vídeo con IA para convertir entradas de blog en contenido de vídeo

Pictory convierte el contenido escrito en vídeos cortos utilizando IA. Es una sólida alternativa a Lumen5 para los afiliados que quieran añadir vídeos a sus páginas de destino, TikTok, YouTube Shorts o Instagram sin necesidad de grabar. Solo tienes que pegar la URL de tu blog o el texto, y Pictory crea un guion de vídeo editable, la duración de las escenas y material visual de archivo.

Por qué destaca:

Convierte entradas de blog o contenido extenso en vídeos

Resumir automáticamente el contenido y realizar la selección de elementos visuales

Incluye locución y subtítulos generados por IA

Ideal para convertir las mejores entradas de blog en vídeos que generen tráfico

Ideal para: Blogueros afiliados e influencers que desean reutilizar contenido en formato de vídeo, pero carecen de habilidades de edición o de tiempo de estudio.

Consigue un asistente de redacción con IA que lo hace todo

El marketing de afiliación no tiene por qué suponer horas de esfuerzo manual. Con una herramienta de IA como ClickUp, nunca ha sido tan fácil poner a tu equipo de marketing en sintonía, ahorrar tiempo y aumentar las tasas de conversión en todas tus campañas publicitarias. 🙌

Aprovecha el poder de las automatizaciones, la IA, las plantillas y mucho más de ClickUp en tu próximo programa de afiliados: crea tu entorno de trabajo de ClickUp ahora de forma gratuita.