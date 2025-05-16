Las 11 mejores herramientas de IA para crear mapas mentales que estimulan la creatividad y la organización

Las ideas suelen comenzar como pensamientos dispersos: notas garabateadas, listas fragmentadas o chispas mentales que se desvanecen demasiado rápido. Sin estructura, incluso las mejores ideas pueden perderse en el caos.

Ahí es donde entran en juego las herramientas de IA para mapas mentales.

Estas herramientas van más allá de la simple organización; ayudan a visualizar conexiones, generar nuevas ideas y refinar conceptos complejos. Desde la lluvia de ideas y la planificación de proyectos hasta los flujos de trabajo creativos, la IA puede convertir pensamientos desorganizados en conocimientos estructurados y aplicables.

En esta entrada del blog, hemos recopilado 11 de las mejores herramientas de IA para crear mapas mentales que te ayudarán a conectar los puntos y que pueden dejarte sin palabras. ¡Vamos a ello! ⚒️

Antes de profundizar en cada herramienta, aquí tienes un breve resumen de las 11 mejores herramientas de mapas mentales.

Herramienta Ideal para Funciones principales Precios ClickUp Lo mejor para crear mapas mentales con gestión de proyectos Tamaño del equipo: particulares, empresas medianas, empresas de alto crecimiento, grandes corporaciones ClickUp Mapas mentales y ClickUp Pizarras convierten las ideas en bruto en tareas y acciones, gracias a la inteligencia artificial. Free Forever; personalizaciones disponibles para corporaciones. Miro Ideal para la lluvia de ideas colaborativa y la planificación visual Tamaño del equipo: ideal para equipos de cualquier tamaño que necesiten colaborar en tiempo real Haz lluvias de ideas, crea recorridos de productos y planifica flujos de trabajo en tiempo real. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 10 $/usuario/mes. Lucidchart Ideal para crear diagramas técnicos y complejos. Tamaño del equipo: ideal para equipos pequeños y grandes que gestionan flujos de trabajo técnicos. Diagrama arquitecturas de sistemas, procesos y estructuras organizativas. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 9 $ al mes para particulares. SmartDraw Ideal para diagramas detallados y precisión similar a la del CAD. Tamaño del equipo: ideal para equipos técnicos que necesitan diagramas de estilo CAD. Crea diagramas complejos, planes de estilo CAD y diseños técnicos. Desde 5 $ al mes por usuario (facturado anualmente). MindMeister Ideal para mapas mentales sencillos y creativos y colaboración en tiempo real Tamaño del equipo: ideal para equipos creativos que colaboran en tiempo real Visualiza y genera ideas con diseños personalizables y aportaciones del equipo. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 4,50 $ al mes para uso personal (facturación semestral). Xmind Ideal para mapas mentales estructurados y creativos con diversos diseños Tamaño del equipo: ideal para equipos que necesitan diversas opciones de diagramas Utiliza diferentes diagramas para la planificación académica, de empresa o personal. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 15 $ al mes para la versión Premium. Coggle Ideal para mapas mentales de formato libre con fácil colaboración Tamaño del equipo: ideal para equipos que necesitan flexibilidad en la estructura Crea mapas flexibles con elementos visuales que se pueden arrastrar y soltar, y realiza el uso compartido en tiempo real. Plan Free disponible; los planes de pago comienzan en 5 $ al mes para Awesome. Ayoa Ideal para combinar mapas mentales con la gestión de tareas Tamaño del equipo: ideal para equipos que buscan integrar los mapas mentales con la ejecución de proyectos Visualiza tus pensamientos y realiza el seguimiento de su ejecución con las funciones integradas de Zoom y accesibilidad. Plan Free disponible; los planes de pago comienzan en 17 $ al mes para Ultimate. EdrawMind Lo mejor para la creación de mapas mentales con IA y la generación automática de contenido Tamaño del equipo: ideal para equipos que trabajan con la lluvia de ideas impulsada por IA Genera contenido, traduce notas y perfecciona ideas con IA. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 7,90 $ al mes para particulares. GitMind Ideal para pensadores visuales que necesitan organizar sus ideas con ayuda de la IA. Tamaño del equipo: ideal para creadores de contenido y gestores de proyectos. Organiza ideas visualmente, traduce contenido y genera documentos utilizando IA. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 19 $ al mes para uso personal. Mindomo La mejor para crear mapas mentales flexibles con acceso sin conexión Tamaño del equipo: ideal para usuarios que necesitan capacidades de colaboración sin conexión y en tiempo real Cambia entre mapas mentales, esquemas y diagramas de Gantt en todos tus dispositivos. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 5,50 $ al mes por suscripción (escritorio, nube, móvil).

Es importante seleccionar un software de mapas mentales con IA que se adapte a tus necesidades y mejore tu creatividad y productividad.

Estos son algunos factores clave a tener en cuenta:

Asistencia de IA: busca funciones en las que la IA cree mapas mentales jerárquicos a partir de texto, ideas o imágenes, lo que te ayudará a empezar rápidamente.

Conversión de contenido: busca herramientas que puedan convertir documentos, artículos o imágenes en mapas mentales para facilitar su procesamiento.

Opciones de colaboración: elige una herramienta que tenga compatibilidad con la colaboración en tiempo real, lo que facilita el trabajo en equipo y lo hace más eficiente.

Funciones de personalización: asegúrate de que la herramienta permita modificar fácilmente el estilo, los esquemas de color y los diseños para que tus mapas mentales sean visualmente atractivos.

Integración de la gestión de tareas: selecciona herramientas que combinen los mapas mentales con funciones de seguimiento de tareas o gestión de proyectos para que las ideas sean viables.

Compatibilidad lingüística: si realizas el trabajo en diferentes regiones, elige herramientas que tengan compatibilidad con la traducción para que la colaboración sea fluida.

📮ClickUp Insight: El 11 % de nuestros encuestados utiliza la IA principalmente para la lluvia de ideas y la ideación. Pero, ¿qué ocurre después con estas brillantes ideas? Aquí es donde necesitas una pizarra impulsada por IA, como ClickUp Whiteboards, que te ayuda a convertir instantáneamente las ideas de la sesión de lluvia de ideas en tareas. Y si no puedes explicar bien un concepto, simplemente pide al generador de imágenes de IA que cree una imagen basada en tu indicación. ¡Es la aplicación definitiva para el trabajo que te permite idear, visualizar y ejecutar más rápido!

🔍 ¿Sabías que...? Tony Buzan, el «padre de los mapas mentales», popularizó los mapas mentales en la década de 1970, acuñando el término en la BBC para mejorar la memoria, la creatividad y la toma de notas. Inspirado por grandes pensadores, combinó sus técnicas con la investigación psicológica y posteriormente recopiló sus conocimientos en The Mind Map Book (1995).

Ahora que ya hemos visto qué es lo que hace que una herramienta de mapas mentales con IA sea excelente, veamos las mejores opciones para dar vida a tus ideas. 🎯

1. ClickUp (la mejor para crear mapas mentales con gestión de proyectos)

ClickUp, la aplicación para todo lo relacionado con el trabajo, es una de las mejores herramientas de software de mapas mentales disponibles en la actualidad. Está diseñada para reunir todas tus tareas, proyectos e ideas en una sola plataforma.

Mapas mentales de ClickUp: convierte las ideas en planes viables

Ya sea que estés organizando un proyecto, generando ideas de contenido o correlacionando estrategias comerciales, ClickUp se integra perfectamente en tu flujo de trabajo.

Convierte las ideas de las mapas mentales de ClickUp en tareas dentro del mismo entorno de trabajo.

ClickUp Mapas mentales convierten notas dispersas en planes estructurados y viables que encajan de forma natural en tu entorno de trabajo. Puedes desglosar ideas complejas, visualizar relaciones conceptuales y optimizar sesiones de lluvia de ideas, todo en un único espacio interactivo.

¿Libre o estructurado? Tú decides.

En el modo en blanco, puedes hacer una lluvia de ideas libremente, mientras que el modo tareas te ayuda a organizar y conectar tareas de forma visual, aportando claridad incluso a los flujos de trabajo más complejos dentro de la estructura de tu proyecto. Además, la función Re-Layout de ClickUp organiza automáticamente tu mapa mental, manteniendo intacta la jerarquía y mejorando la legibilidad.

Pizarras ClickUp: visualiza y colabora libremente

Los mapas mentales son solo el principio. Las pizarras blancas de ClickUp llevan la colaboración un paso más allá, ya que te permiten esbozar ideas, vincular tareas y desarrollar flujos de trabajo de forma interactiva. Este lienzo intuitivo y flexible se integra con el amplio conjunto de funciones de ClickUp, conectándose directamente con tareas, documentos y conversaciones.

Crea procesos añadiendo figuras y conectores en ClickUp Pizarras.

Además, las capacidades de IA de ClickUp te permiten generar imágenes personalizadas para ver tus ideas plasmadas en impresionantes visualizaciones.

Genera imágenes con IA mediante sencillas indicaciones en ClickUp Pizarras.

Disfruta de total libertad creativa con la plantilla de pizarra en blanco para mapas mentales de ClickUp. Empieza desde cero para trazar diferentes ideas, hacer una lluvia de conceptos y organizar visualmente tus pensamientos sin ninguna estructura predefinida.

ClickUp Brain: deja que la IA impulse tu flujo creativo

Perfecciona tu investigación con ClickUp Brain para planificar contenidos de forma más rápida e inteligente.

Y con ClickUp Brain, las sugerencias basadas en IA ayudan a refinar ideas, automatizar tareas repetitivas y generar planes estructurados a partir de sesiones de lluvia de ideas. Este asistente de IA integrado te ayuda a encontrar respuestas rápidamente, crear informes y generar contenido, lo que agiliza todo el proceso y reduce el tiempo necesario.

Por ejemplo, puedes empezar con un mapa mental estructurado para esbozar una entrada de blog, utilizar pizarras blancas para perfeccionar visualmente los puntos clave y, a continuación, dejar que ClickUp Brain amplíe los esquemas y cree tareas de redacción, edición y publicación.

✨ Bonificación: Los usuarios de ClickUp Brain pueden elegir entre múltiples modelos externos de IA, incluidos GPT-4o y Claude, para generar ideas, idear conceptos y mucho más.

Las mejores funciones de ClickUp

Convierte las ideas en tareas viables: vincula tus mapas mentales directamente a tareas y documentos, convirtiendo los conceptos en pasos ejecutables sin interrupciones.

Genera actualizaciones de progreso en tiempo real: aprovecha la IA para crear resúmenes de tareas e informes de estado, manteniendo tu mapa mental alineado con los últimos avances del proyecto.

Centraliza la información: adjunta documentos relevantes y lleva a cabo debates en la Pizarra, creando un flujo de trabajo fluido para todos los miembros del equipo.

Automatiza tu flujo de trabajo: configura configura ClickUp Automatizaciones para simplificar la gestión de tareas y reducir el trabajo manual.

Personaliza tu entorno de trabajo: personaliza tus mapas mentales con colores, realiza ediciones en conexiones y ajusta diseños para mejorar la claridad y la facilidad de uso.

Ponte manos a la obra: sáltate la configuración y sumérgete directamente en la planificación con la sáltate la configuración y sumérgete directamente en la planificación con la plantilla de mapa mental simple de ClickUp para empezar con buen pie, ahorrar tiempo y crear pasos prácticos de inmediato.

Limitaciones de ClickUp

Aunque ClickUp ofrece una gran cantidad de funciones, los nuevos usuarios pueden necesitar algo de tiempo para familiarizarse con su interfaz.

Para casos de uso muy sencillos, el sólido conjunto de funciones de ClickUp puede parecer más avanzado de lo necesario.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Briettny Curtner, directora de gestión de proyectos de la Universidad de Utah Valley, comparte cómo su equipo utiliza la pizarra de ClickUp:

Por último, ¿la función de pizarra blanca? Me encanta. Esta herramienta se utilizaba a menudo durante las reuniones de equipo para intercambiar ideas o desarrollar más a fondo determinadas iniciativas.

Por último, ¿la función de pizarra blanca? Me encanta. Esta herramienta se utilizaba a menudo durante las reuniones del equipo para intercambiar ideas o desarrollar más a fondo determinadas iniciativas.

2. Miro (la mejor para la lluvia de ideas colaborativa y la planificación visual)

vía Miro

Miro es una herramienta versátil de mapas mentales que ayuda a los equipos a generar ideas, procesos y flujos de trabajo en tiempo real. Sus funciones basadas en IA y sus plantillas de mapas mentales ayudan a organizar sesiones de brainstorming, trazar el recorrido de los productos y trabajar en los procesos de diseño.

Para los profesionales que gestionan proyectos de diseño, Miro se puede utilizar para correlacionar diagramas funcionales y recorridos de usuario, convirtiendo rápidamente los conceptos creativos en representaciones visuales. Además, ofrece sólidas funciones de seguridad para proteger las ideas y la propiedad intelectual de tu equipo.

Las mejores funciones de Miro

Deja que la IA amplíe tus ideas, sugiriendo posibles conexiones o descubriendo perspectivas que quizá hayas pasado por alto.

Accede a más de 300 plantillas de flujo de trabajo personalizables, desde hojas de ruta de productos hasta mapas de procesos.

Convierte tus mapas mentales en presentaciones interactivas o vídeos para involucrar a tu equipo durante las reuniones o talleres.

Sincroniza tus tableros con Google, Microsoft, Adobe y otras herramientas para importar datos o contenido y obtener una panorámica coherente del proyecto.

Limitaciones de Miro

Las funciones avanzadas tienen una curva de aprendizaje pronunciada, especialmente en el caso de procesos o conectores complejos.

Difícil de organizar y encontrar tableros o trabajos anteriores.

Precios de Miro

Free

Starter: 10 $ al mes por usuario

Empresa: 20 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Miro

G2: 4,7/5 (más de 7400 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 1600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Miro?

Según un usuario de G2, Miro podría mejorar el control de acceso al tablero:

Es necesario que el propietario del tablero tenga más control. He visto demasiadas instancias en las que los usuarios borran algo accidentalmente y tenemos que dedicar mucho tiempo a pedirles que deshagan la eliminación. Debería haber alguna función del propietario del tablero para revertir los cambios.

Es necesario que el propietario del tablero tenga más control. He visto demasiadas instancias en las que los usuarios borran algo accidentalmente y tenemos que dedicar mucho tiempo a pedirles que deshagan la eliminación. Debería haber alguna función del propietario del tablero para revertir los cambios.

3. Lucidchart (la mejor para crear diagramas técnicos y complejos)

vía Lucidchart

Lucidchart es una herramienta interactiva de diagramación diseñada para ayudarte a crear diagramas visualmente atractivos y basados en datos. Describe el diagrama que necesitas y deja que la IA de Lucidchart lo genere automáticamente a partir de tu información. Edítalo y mejóralo según sea necesario.

La herramienta reúne datos e imágenes en un entorno colaborativo y fluido cuando se trabaja en arquitecturas de sistemas complejos o procesos empresariales. La integración de datos en tiempo real garantiza que tus diagramas estén siempre actualizados, lo que facilita la creación de mapas mentales para estructuras organizativas y sistemas técnicos.

Las mejores funciones de Lucidchart

Trabaja junto con tu equipo, sin importar dónde se encuentren, con la función de coautoría, el chat en el editor y los cursores colaborativos.

Utiliza el formato condicional para cambiar la forma en que se muestran los elementos en función de las condiciones de los datos.

Gestiona múltiples capas dentro de un único diagrama para mantener todo organizado y evitar el desorden.

Crea fácilmente diagramas de lenguaje unificado de modelado (UML) para visualizar sistemas, procesos o estructuras de software.

Limitaciones de Lucidchart

No se puede introducir la longitud de la pared en pies y pulgadas y rellenar automáticamente ese tamaño, lo que requiere un ajuste manual.

Solo los creadores de documentos pueden ocultar o mostrar contenido, lo que establece un límite en el control de los demás.

Precios de Lucidchart

Free

Individual: 9 $ al mes por usuario

Equipo: 10 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Lucidchart

G2: 4,5/5 (más de 6000 reseñas)

Capterra: 4,5/5 (más de 2100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Lucidchart?

Un crítico de Capterra destaca la curva de aprendizaje de Lucidchart:

Los usuarios tardan un poco en familiarizarse con la interfaz, ya que la mayoría proviene de herramientas como Power Point y no está acostumbrada a mover el lienzo junto con los objetos. Una vez superado esto, la herramienta es muy fácil de usar. »

Los usuarios tardan un poco en familiarizarse con la interfaz, ya que la mayoría proviene de herramientas como Power Point y no está acostumbrada a mover el lienzo junto con los objetos. Una vez superado esto, la herramienta es muy fácil de usar. »

4. SmartDraw (la mejor para diagramas detallados y precisión similar a la de CAD)

vía SmartDraw

SmartDraw es una herramienta de mapas mentales y diagramas diseñada para manejar varios tipos, desde simples diagramas de flujo hasta complejos planos arquitectónicos.

Su integración única de diseño asistido por ordenador (CAD) lo distingue de muchas otras herramientas de mapas mentales, lo que lo convierte en una excelente opción para equipos que necesitan capacidades de diseño de alto nivel junto con visualizaciones sencillas del flujo de trabajo.

Las mejores funciones de SmartDraw

Utiliza la IA para ajustar automáticamente el diseño mientras haces una lluvia de ideas, lo que garantiza que tus diagramas se mantengan organizados sin necesidad de ajustes manuales.

Combina múltiples gráficos, como diagramas de flujo, organigramas, hojas de ruta y mucho más, en una sola pizarra.

Accede a más de 4500 plantillas de lluvia de ideas y más de 29 000 símbolos integrados, lo que te permitirá crear diagramas que se adapten rápidamente a tus necesidades específicas.

Importa datos desde plataformas como AWS, Azure, Jira o archivos CSV para generar automáticamente gráficos de organigramas, diagramas de flujo o árboles de decisión.

Limitaciones de SmartDraw

La función de ajuste de líneas puede ser poco fiable, ya que a menudo se ajusta a objetos no deseados y dificulta los ajustes.

El límite en el almacenamiento de documentos en la plataforma obliga a los usuarios a depender de su almacenamiento en la nube.

Precios de SmartDraw

Individual: 9,95 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Equipo: 8,25 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Sitio: 5 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de SmartDraw

G2: 4,6/5 (más de 280 opiniones)

Capterra: 4,1/5 (más de 110 opiniones)

🔍 ¿Sabías que...? El concepto de organizar ideas de forma visual se remonta a siglos atrás. Leonardo da Vinci y otros eruditos utilizaban un pensamiento diagramático similar a los mapas mentales.

5. MindMeister (la mejor para crear mapas mentales sencillos y creativos y colaborar en tiempo real)

vía MindMeister

MindMeister es una herramienta fiable para crear mapas mentales que convierte las ideas en mapas estructurados y visualmente atractivos. Te permite personalizar cada tema con opciones de color, figura y estilo de línea para que tu mapa sea visualmente distintivo y se ajuste a tus preferencias.

Además, al igual que las alternativas a MindMeister, es ideal para organizar ideas, hacer lluvias de ideas en solitario y colaborar con un equipo.

Las mejores funciones de MindMeister

Cambia entre diferentes diseños, como mapas mentales, organigramas o listas, dentro del mismo lienzo.

Edita mapas mentales desde cualquier lugar con la aplicación móvil de MindMeister para iOS y Android.

Formatea el texto utilizando una sintaxis de marcado simple, lo que permite ediciones rápidas y fáciles.

Limitaciones de MindMeister

Los mapas mentales más grandes se vuelven lentos y pueden bloquearse.

Al volver a abrir los mapas, todos los temas suelen expandirse, lo que hace que el mapa parezca desordenado y requiera una limpieza manual.

Precios de MindMeister

Free

Personal: 4,50 $ al mes por usuario (facturado semestralmente)

Pro: 6,50 $ al mes por usuario (facturado semestralmente)

Valoraciones y reseñas de MindMeister

G2: 4,2/5 (más de 30 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 290 opiniones)

🧠 Dato curioso: En 2007, MindMeister se lanzó como la primera herramienta de mapas mentales basada en la web. Desde entonces, ha ayudado a más de 37 millones de usuarios en todo el mundo a generar miles de millones de ideas.

6. Xmind (la mejor para crear mapas mentales estructurados y creativos con diversos diseños)

vía Xmind

Xmind estructura las ideas y visualiza los conceptos para una gestión visual eficiente de los proyectos. Ofrece una variedad de estructuras de mapas, lo que resulta útil para organizar la investigación, esbozar un proyecto y trazar estrategias empresariales.

La plataforma también cuenta con herramientas estructuradas para desglosar la información en componentes claros y conectados, lo que facilita el manejo de proyectos educativos y de investigación complejos. Además, sus funciones de IA facilitan la planificación de planes de estudio, la investigación y las campañas empresariales.

Las mejores funciones de Xmind

Elige entre gráficos lógicos, mapas de refuerzo, diagramas de espina de pescado, cronogramas y más diseños para organizar tus ideas de diferentes maneras.

Convierte automáticamente las sesiones de lluvia de ideas en listas de tareas viables, lo que proporciona un punto de partida claro para los proyectos.

Utiliza comandos LaTeX para incluir ecuaciones matemáticas y químicas directamente en los mapas mentales.

Realiza evaluaciones posteriores al proyecto y documenta las lecciones aprendidas con resúmenes asistidos por IA.

Limitaciones de Xmind

El nuevo modelo SaaS resulta torpe en comparación con las versiones anteriores.

El exceso de opciones complica el proceso de creación de presentaciones profesionales con mapas mentales.

Precios de Xmind

Free

Pro : 10 $ al mes

Premium: 15 $ al mes por usuario.

Empresa: 18 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Xmind

G2: 4,3/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 110 opiniones)

7. Coggle (la mejor para mapas mentales de formato libre con fácil colaboración)

vía Coggle

Coggle es una herramienta flexible de mapas mentales que organiza visualmente ideas, procesos y decisiones. Ofrece un lienzo de formato libre en el que los conceptos pueden ramificarse dinámicamente, lo que la hace útil para técnicas de lluvia de ideas, diagramas de flujo y planificación.

Si te dedicas a la visualización de procesos, la capacidad de Coggle para crear bucles, unir ramas y estructurar ideas sin plantillas estrictas lo hace muy útil. Utiliza el formato automático para formatear y organizar las ramas para mantener el diagrama estructurado y fácil de leer.

Las mejores funciones de Coggle

Comparte diagramas a través de un enlace privado, lo que permite a otras personas verlos o realizar la edición sin necesidad de crear una cuenta.

Arrastra y suelta imágenes directamente en los diagramas con subidas ilimitadas de imágenes, lo que facilita la ilustración de ideas.

Coloca notas o imágenes independientes en cualquier lugar del lienzo para proporcionar contexto adicional sin alterar la estructura principal.

Añade varios temas centrales en un solo diagrama, lo que permite que coexistan diferentes conceptos en un único entorno de trabajo.

Limitaciones de Coggle

Carece de funciones que sí tienen otras alternativas Coggle , como temas, imágenes, modo de presentación y herramientas para la lluvia de ideas.

Difícil de usar para presentaciones, especialmente con mapas mentales grandes; difícil de contraer o centrarse en las ramas.

Precios de Coggle

Free

Impresionante: 5 $ al mes por usuario.

Organización: 8 $ al mes por usuario.

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Coggle

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: 4,5/5 (más de 40 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Coggle?

Un usuario de Capterra señala un problema con la colocación automática de Coggle:

A veces es difícil colocar las ramas exactamente donde quiero, ya que la función de colocación automática toma el control.

A veces es difícil colocar las ramas exactamente donde quiero, ya que la función de colocación automática toma el control.

8. Ayoa (la mejor para combinar mapas mentales con la gestión de tareas)

vía Ayoa

Ayoa es una innovadora herramienta de mapas mentales y gestión de tareas que integra a la perfección la creatividad con la organización. Diseñada tanto para la lluvia de ideas como para la ejecución de proyectos, las funciones neuroinclusivas de Ayoa garantizan la accesibilidad para todos.

Te permite personalizar las fuentes, los colores de fondo y los diseños para adaptarse a diversos estilos cognitivos, incluidos los de personas con dislexia y TDAH.

Las mejores funciones de Ayoa

Personaliza los mapas mentales con fuentes, colores y diseños que se adapten a diversas necesidades cognitivas.

Convierte los mapas mentales en esquemas o documentos para redactar informes o presentaciones con facilidad.

Organiza reuniones y sesiones de brainstorming directamente en Ayoa con la integración de Zoom incorporada.

Limitaciones de Ayoa

La barra lateral de tareas es demasiado pequeña, lo que obliga a desplazarse excesivamente para ver las actualizaciones.

No hay enlaces en el asunto; las URL deben copiarse y pegarse.

Precios de Ayoa

Free

Ayoa Ultimate: 17 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Ayoa

G2: 4,4/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 200 opiniones)

💡 Consejo profesional: en lo que respecta a los mapas mentales y los mapas conceptuales, los mapas mentales son perfectos para generar ideas a partir de una idea central que se ramifica en pensamientos relacionados. Por el contrario, los mapas conceptuales ayudan a organizar y mostrar las relaciones entre múltiples ideas de una manera más estructurada.

9. EdrawMind (la mejor para mapas mentales basados en IA y generación automática de contenido)

vía EdrawMind

EdrawMind es una solución integral que integra funciones de IA para agilizar la lluvia de ideas, mejorar la creación de contenidos y visualizar los pensamientos con mayor claridad. Ideal tanto para uso individual como en equipo, los ejemplos de mapas mentales de EdrawMind transforman las ideas caóticas en planes estructurados y viables.

Sus funciones basadas en IA son ideales para la lluvia de ideas, la redacción de informes y la creación rápida de planes viables.

Las mejores funciones de EdrawMind

Aprovecha el análisis DAFO de IA para examinar las situaciones de las empresas de forma exhaustiva.

Rompe las barreras lingüísticas traduciendo el texto de tus mapas mentales.

Mejora tus mapas mentales con anotaciones generadas por IA basadas en un amplio conocimiento.

Perfecciona y pulir automáticamente el texto de tus mapas mentales con la redacción impulsada por IA.

Limitaciones de EdrawMind

El almacenamiento personal en la nube no se sincroniza bien entre varios dispositivos, lo que provoca la pérdida del trabajo guardado.

La compatibilidad entre plataformas es inconsistente, ya que los archivos editados en la versión web generan advertencias sobre formatos de archivo más recientes cuando se abren en Linux.

Precios de EdrawMind

Free

Individual: 7,9 $ al mes por usuario.

Equipo: 9,9 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de EdrawMind

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: 4,6/5 (más de 50 opiniones)

🔍 ¿Sabías que...? Los profesores utilizan los mapas mentales para ayudar a los alumnos con TDAH o dislexia a organizar sus ideas de forma eficaz.

10. GitMind (ideal para pensadores visuales que necesitan organizar sus ideas con ayuda de la IA)

vía GitMind

GitMind simplifica el proceso de generación y organización de ideas. Sus herramientas basadas en IA convierten tus pensamientos en estructuras organizadas y atractivas de forma rápida y eficiente. Tanto si eres un estudiante que resume libros de texto, un gestor de proyectos que planifica tareas o un creador de contenidos que busca nuevas ideas, te ayuda a trabajar de forma más inteligente.

Con un enfoque en la estética y la funcionalidad, GitMind te ayuda a visualizar conceptos a través de mapas mentales, diagramas de flujo, organigramas, diagramas UML y carriles.

Las mejores funciones de GitMind

Convierte los libros de texto y el material del curso en mapas mentales para mejorar la retención de la memoria y la comprensión.

Traduce más de 30 idiomas directamente en el mapa mental, lo que lo hace accesible para equipos globales o para uso personal en diferentes idiomas.

Obtenga contenido generado por inteligencia artificial (AIGC), como artículos, informes, correos electrónicos, guiones y mucho más, directamente desde los mapas mentales.

Sube imágenes para que la IA de GitMind las reconozca y las convierta en mapas mentales editables.

Limitaciones de GitMind

La biblioteca de plantillas solo tiene unas pocas opciones, que no son adecuadas para objetivos específicos de diagramas de flujo.

Problemas ocasionales de rendimiento, incluido el retraso durante la colaboración, que pueden interrumpir el flujo de trabajo.

Precios de GitMind

Free

Personal: 19,00 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de GitMind

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

🧠 Dato curioso: La película Una mente maravillosa representa visualmente los caóticos pero estructurados procesos mentales del matemático John Nash, que se asemejan a un mapa mental.

11. Mindomo (la mejor para crear mapas mentales flexibles con acceso sin conexión)

vía Mindomo

Mindomo está diseñado para capturar, organizar y visualizar ideas en diferentes formatos. Ofrece una combinación de mapas mentales, mapas conceptuales, esquemas y diagramas de Gantt, lo que lo convierte en una opción flexible para la lluvia de ideas, la planificación y la gestión de proyectos. Con funcionalidad en línea y fuera de línea, puedes trabajar sin problemas en diferentes dispositivos mientras colaboras en tiempo real.

Para los usuarios que gestionan proyectos que requieren mucha investigación, la capacidad de Mindomo para combinar mapas mentales lo hace útil para las discusiones en equipo y la ejecución estructurada.

Las mejores funciones de Mindomo

Cambia entre mapas mentales, mapas conceptuales, esquemas y gráficos de Gantt para estructurar la información de diferentes maneras.

Accede a los mapas en la app, la aplicación para el móvil y las plataformas en la nube con una funcionalidad coherente en todos los dispositivos.

Convierte diagramas en presentaciones de diapositivas utilizando el modo Presentación sin necesidad de software externo.

Trabaja con diagramas de otras herramientas como XMind, MindManager y Freemind para importar/exportar archivos en PDF, DOCX, PowerPoint y más.

Limitaciones de Mindomo

Carece de opciones de filtrado entre varios mapas (por ejemplo, ver todas las tareas que vencen hoy en diferentes mapas de proyectos).

Estilos predefinidos limitados y desorganizados para los colores de los nodos; no hay opción para guardar estilos personalizados para reutilizarlos.

Precios de Mindomo

Escritorio: Gratis

Suscripción: 5,5 $ al mes por usuario (escritorio, nube, móvil)

Escritorio Premium: 69 $ por usuario (licencia de por vida)

Valoraciones y reseñas de Mindomo

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: 4,6/5 (más de 30 opiniones)

🔍 ¿Sabías que...? Los mapas mentales se utilizan en terapia para ayudar a los pacientes a visualizar sus emociones y patrones de pensamiento.

Da forma a tus ideas con ClickUp.

Con tantas herramientas de mapas mentales basadas en IA disponibles, la mejor opción es aquella que se adapte a tu forma de pensar y trabajar. Algunas herramientas se centran en la lluvia de ideas visual, mientras que otras dan prioridad a la automatización o a los conocimientos predictivos. Pero si necesitas una solución única que combine creatividad, organización e inteligencia artificial, ClickUp destaca por encima del resto.

Los mapas mentales de ClickUp ayudan a estructurar las ideas sin esfuerzo, las pizarras blancas hacen que la lluvia de ideas sea más colaborativa y Brain va aún más allá, sugiriendo ideas infinitas, resumiendo pensamientos y optimizando los flujos de trabajo con IA.

En lugar de tener que lidiar con múltiples herramientas, ClickUp te ofrece todo en un solo lugar, para que puedas pensar, planear y ejecutar sin perder el ritmo.

¡Regístrate hoy mismo en ClickUp! 🚀