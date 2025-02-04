Las 10 herramientas más útiles para redactar correos electrónicos y mantener una correspondencia atractiva

De media, los profesionales del marketing obtienen un retorno de la inversión (ROI) de 36 dólares por cada dólar que gastan en campañas de correo electrónico para sus clientes potenciales. No hay duda de que redactar contenidos sólidos es uno de los factores clave para el éxito del marketing por correo electrónico.

Por desgracia, redactar un correo electrónico convincente no es fácil, especialmente ahora que la meta de todas las empresas es captar la atención dispersa del lector y proporcionarle indicaciones para que actúe. Aunque redactar correos electrónicos internos puede parecer más fácil, hay que tener más cuidado al escribir correspondencia para clientes y otras partes interesadas externas.

Ahí es donde las herramientas para redactar correos electrónicos cambian las reglas del juego. Cuentan con las funciones adecuadas para ayudarte a redactar el contenido de tus correos electrónicos en una gran variedad de situaciones.

Las herramientas para redactar correos electrónicos de esta lista cuidadosamente seleccionada harán que tu proceso de redacción sea más fácil que nunca. Desde herramientas basadas en IA que producen contenido atractivo en segundos hasta software que mejora la gramática, el tono y la personalización, estas modernas ayudas pueden eliminar el bloqueo del escritor y crear correos electrónicos eficaces en muy poco tiempo. ✊

Las herramientas para redactar correos electrónicos son programas que utilizan el aprendizaje automático para evaluar el texto y producir un correo electrónico bien redactado. Utilizan modelos de lenguaje autorregresivos entrenados con una cantidad considerable de datos textuales.

Con estas herramientas, podrás crear correos electrónicos de excelente calidad rápidamente, sin dejar de darles un toque personalizado. Una vez que tengas tu texto, podrás pulirlo para que tu mensaje sea más atractivo o contextual.

Las ventajas de utilizar una herramienta de redacción de correos electrónicos con IA

Las herramientas para redactar correos electrónicos eliminan las complicaciones de la redacción y le ayudan a enviar correos electrónicos que llaman la atención, se leen y se aprecian. Ofrecen las siguientes ventajas:

Eficiencia : las herramientas de redacción con IA agilizan la redacción de correos electrónicos, lo que te permite dedicar tiempo a otras tareas importantes.

Precisión : gracias a algoritmos inteligentes, crean correos electrónicos personalizados sin errores gramaticales, ortográficos y de estilo habituales, lo que garantiza que tu contenido sea correcto y, al mismo tiempo, cautivador.

Coherencia : estas herramientas mantienen el mismo tono amable y/o profesional en todos tus correos electrónicos, adaptándose a tu estilo y marca.

Personalización: las herramientas para redactar correos electrónicos crean contenido personalizado para casos de uso concretos, como la prospección de clientes potenciales o la redacción de : las herramientas para redactar correos electrónicos crean contenido personalizado para casos de uso concretos, como la prospección de clientes potenciales o la redacción de memorandos internos, para que tus correos electrónicos no sean genéricos y se adapten al público al que van dirigidos.

Con estas 10 herramientas para redactar correos electrónicos, podrás crear mensajes convincentes y persuasivos para atraer a los clientes y optimizar tu comunicación interna por correo electrónico. Esta doble ventaja te ahorrará un tiempo valioso y garantizará una comunicación eficaz y educada. ❣️

Ajusta tus resultados para obtener un mejor contenido más rápido utilizando la función de repetición de preguntas en ClickUp AI.

Es posible que hayas oído hablar de ClickUp, una solución integral de marketing y gestión de proyectos. Pues bien, ClickUp AI es el asistente de redacción altamente capacitado de la plataforma. 🤖

ClickUp AI puede generar contenido de correo electrónico sin esfuerzo, desde borradores hasta mensajes completos, lo que le ahorrará un tiempo valioso. Se acabaron los errores gramaticales y ortográficos, ya que garantiza correos electrónicos profesionales y sin errores. ¡También puede revisar sus borradores existentes en términos de estilo y entrega!

ClickUp AI incluye indicaciones específicas para cada función que te permiten redactar correos electrónicos con un formato perfecto para diferentes casos de uso. Escribe correos electrónicos de promoción y de prospección, notas de reuniones, preguntas para encuestas a clientes, argumentos de venta y respuestas a clientes en cuestión de segundos.

La herramienta es igualmente útil para la comunicación interna. Crea resúmenes de proyectos, marcos de ideas y otros documentos de equipo con encabezados y tablas preestructurados. ClickUp AI establece automáticamente el tono adecuado en función de con quién te estés comunicando.

Además, su perfecta integración con clientes de correo electrónico y herramientas de flujo de trabajo lo convierten en una ayuda inestimable para simplificar la forma en que te comunicas en el trabajo. Cuando se trata de gestionar tus campañas de correo electrónico, la plantilla de marketing por correo electrónico de ClickUp te ayuda a planificar campañas y programar mensajes basados en desencadenantes del comportamiento de los usuarios.

Asegúrate de aprovechar la vista de calendario de ClickUp con una interfaz de arrastrar y soltar para mantener tu calendario de correo electrónico alineado con tus proyectos. Tiene compatibilidad con la priorización automática de tareas, la detección de conflictos y la recomendación de franjas horarias para nuevas asignaciones, lo que mejora la gestión del tiempo y garantiza una asignación eficaz de los recursos. ⏰

Las mejores funciones de ClickUp

Asistente de redacción con IA con indicaciones específicas para redactar correos electrónicos.

Compatibilidad con campañas de correo electrónico a cualquier escala.

Corrector gramatical integrado

Ajustes de tono en tiempo real

Gestión de documentos con ClickUp Docs

Sólida gestión de tareas con más de 15 vistas personalizables.

Más de 1000 plantillas

Elimine las tareas repetitivas con ClickUp Automatizaciones

Colaboración fluida a través de comentarios, menciones y actualizaciones en tiempo real.

Más de 1000 integraciones

Limitaciones de ClickUp

Tiene una curva de aprendizaje larga.

El plan Free permite un límite en el uso de las funciones premium.

Precios de ClickUp

Free Forever

Ilimitado : 7 $ al mes por usuario.

Empresa : 12 $ al mes por usuario

Enterprise : Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

ClickUp AI está disponible en todos los planes de pago por 5 $ al mes por miembro del entorno de trabajo.

*Todos los precios indicados en la lista se refieren al modelo de facturación anual.

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 8000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3000 opiniones)

2. Creador de plantillas de correo electrónico de HubSpot

HubSpot Email Template Builder permite a los usuarios crear plantillas de correo electrónico personalizadas sin necesidad de tener conocimientos de código ni de diseño. Con su editor de arrastrar y soltar, puedes añadir y organizar fácilmente elementos como texto, imágenes, botones e iconos de redes sociales.

El creador cuenta con un diseño adaptable, que optimiza las plantillas para diferentes dispositivos y tamaños de pantalla. Las funciones de personalización y contenido dinámico permiten una comunicación por correo electrónico personalizada y atractiva, y la integración con la plataforma CRM de HubSpot permite realizar el seguimiento del rendimiento del correo electrónico y la automatización de las acciones de seguimiento. También puede previsualizar los correos electrónicos en varios dispositivos antes de enviarlos. 📨

Las mejores funciones de HubSpot

Editor de arrastrar y soltar para una fácil personalización.

Personalización y capacidades de contenido dinámico.

Integración con HubSpot CRM para el seguimiento y la automatización.

Función de vista previa para comprobar el aspecto del correo electrónico antes de enviarlo.

Limitaciones de HubSpot

Las funciones adicionales solo están disponibles en las ediciones premium de HubSpot.

Opciones de plantillas limitadas

Precios de HubSpot

Varía en función del paquete de HubSpot que adquiera. El generador de plantillas de correo electrónico puede venir incluido gratis con la mayoría de los paquetes.

Valoraciones y reseñas de HubSpot

G2 : 4,4/5 (más de 1000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 5000 opiniones)

3. Flowrite

Flowrite convierte tus breves instrucciones o sugerencias en un mensaje de correo electrónico completo listo para enviar. La extensión de Chrome Flowrite funciona en diferentes navegadores web y te ayuda a crear correos electrónicos y mensajes sin esfuerzo. Así que, si utilizas Gmail, LinkedIn, Outlook o cualquier otro sitio de comunicación, la extensión te será de gran ayuda.

Incluye plantillas inteligentes para mensajes y correos electrónicos comunes, lo que le ayuda a automatizar los mensajes rutinarios. La herramienta utiliza algoritmos avanzados de procesamiento del lenguaje natural para generar sugerencias, corregir la gramática, mejorar la estructura de las frases y aumentar la legibilidad general. Flowrite se puede utilizar para correos electrónicos, entradas de blog, informes y mucho más. 💻

Aumente la productividad reduciendo el tiempo dedicado a la edición y corregimiento. La herramienta ofrece sugerencias en tiempo real mientras los usuarios escriben, lo que permite realizar mejoras inmediatas. Además, se adapta a los estilos de redacción individuales con el tiempo, proporcionando recomendaciones personalizadas.

Las mejores funciones de Flowrite

Asistencia de redacción basada en IA para mejorar la gramática, la estructura de las frases y la legibilidad.

Sugerencias y correcciones en tiempo real mientras escribes.

Recomendaciones personalizadas basadas en el estilo de redacción individual.

Compatibilidad con varios tipos de escritura, incluyendo correos electrónicos, entradas de blog e informes.

Limitaciones de Flowrite

Sin plan Free.

Límite de generaciones al mes para la mayoría de los planes.

Precios de Flowrite

Versión de prueba gratuita

Light : 4 € al mes

Premium : 12 € al mes

Ilimitado: 24 € al mes

*Todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual.

Valoraciones y reseñas de Flowrite

Aún no hay opiniones disponibles.

4. Hemingway Editor

Hemingway Editor ayuda a mejorar la claridad y la coherencia de los trabajos escritos. Analiza el texto y resalta las áreas que necesitan mejorar, como las frases complejas, el uso excesivo de adverbios, el uso de la voz pasiva y otros elementos que pueden afectar negativamente a la legibilidad.

Hemingway muestra una puntuación de legibilidad basada en el nivel de estudios necesario para comprender el contenido. Esto le ayuda a adaptar sus correos electrónicos para que funcionen con sus grupos de destinatarios.

Además de la edición, Hemingway también ofrece una herramienta de redacción basada en la web con capacidades de edición limitadas.

Las mejores funciones de Hemingway Editor

Análisis de legibilidad

Resaltado con códigos de colores de diferentes tipos de problemas.

Recuento de palabras y duración estimada de la lectura para una mejor planificación y ritmo del contenido.

Limitaciones del editor Hemingway

Las sugerencias de la herramienta basadas en pautas generales pueden no coincidir siempre con estilos de redacción específicos.

Funcionalidades limitadas

Precios de Hemingway Editor

Versión gratuita

Compra única: 20 $

Valoraciones y reseñas de Hemingway Editor

G2 : 4,4/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 10 opiniones)

5. AutoThink

AutoThink permite respuestas automáticas por correo electrónico, lo que te permite realizar la selección del sentimiento deseado y ajustar tu mensaje antes de enviarlo. Compatible con Gmail y Outlook, incluso facilita la automatización del marketing por correo electrónico. AutoThink aprovecha el poder de GPT–3, lo que garantiza una comunicación por correo electrónico concisa y eficaz. 📧

Además, se integra perfectamente con las plataformas de correo electrónico más populares sin coste alguno.

Esta herramienta se puede aplicar en diversos ámbitos, como el marketing, el desarrollo de productos, la creación de contenidos y muchos más. Al aprovechar las capacidades de AutoThink, puedes ahorrar tiempo y esfuerzo, al tiempo que accedes a una gran cantidad de ideas que, de otro modo, podrían haber pasado desapercibidas.

Las mejores funciones de AutoThink

Responder automáticamente a los correos electrónicos

Generación de temas, titulares y borradores de contenido.

Integración con Gmail y Outlook

Limitaciones de AutoThink

Aún no soy capaz de incorporar los matices contextuales de un problema o una situación.

Precios de AutoThink:

Prueba gratuita

Póngase en contacto con AutoThink para conocer el precio.

Valoraciones y reseñas de AutoThink

Aún no hay opiniones disponibles.

6. Jasper

Jasper. ai es un asistente de redacción con IA avanzada que destaca por su capacidad para redactar correos electrónicos convincentes y concisos. Correos electrónicos personalizados en frío es una de las más de 50 plantillas generadas por IA que ofrece actualmente Jasper. Con esta plantilla, puedes diseñar un correo electrónico que obtenga respuestas. Para desarrollar una plantilla personalizada para varios formatos de correo electrónico, también puedes utilizarlo como generador de plantillas de correo electrónico. 💌

Otra opción para crear el texto de un correo electrónico es utilizar la plantilla de comandos de Jasper. Abra la plantilla, escriba el contenido que desee en el correo electrónico y Jasper redactará un texto cautivador. La herramienta le ayudará a reducir a la mitad el tiempo que le lleva crear correos electrónicos, aumentar las tasas de apertura y de clics, y potenciar las tasas de conversión.

Lo que distingue a Jasper es su amplia base de conocimientos derivada del análisis de grandes cantidades de datos públicos disponibles en Internet. La herramienta puede adaptarse a casi cualquier nicho o sector en más de 30 idiomas. Gracias a los conocimientos adquiridos a partir de ejemplos y marcos del mundo real, Jasper ha adquirido más de 50 habilidades para ayudar a los usuarios en sus tareas de redacción.

Las mejores funciones de Jasper:

Ofrece ocho herramientas diseñadas específicamente para redactar correos electrónicos.

Los usuarios pueden aprovechar la extensión del navegador para generar copias directamente en aplicaciones de correo electrónico, procesadores de texto u otros sitios web de terceros.

La función de flujo de trabajo permite la creación de campañas de correo electrónico específicas incorporando elementos como puntos débiles, objetivo del público y descripción de la empresa.

Limitaciones de Jasper:

Algunos usuarios lo consideran caro.

No responde a todas las indicaciones.

Precios de Jasper

Versión de prueba gratuita

Creador : 39 $ al año por usuario.

Equipos: 99 $ al año por usuario.

*Todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual.

Valoraciones y reseñas de Jasper

G2 : 4,7/5 (más de 1000 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 1000 opiniones)

7. Copy. /IA

Copy. ai crea variantes de texto para diferentes formatos de correo electrónico y diversos mercados objetivo. Dado que el programa produce material de primera calidad y reduce el tiempo de redacción en un 80 %, puedes aumentar significativamente tus esfuerzos de marketing por correo electrónico. También puedes utilizar Copy. ai para aplicaciones estándar como Documentos de Google, Gmail y otras, ya que incluye un complemento para Chrome.

Plantillas accesibles disponibles para redactar secuencias de correos electrónicos específicos y líneas de asunto. Esta herramienta utiliza algoritmos de procesamiento del lenguaje natural para ofrecer sugerencias, mejoras e ideas creativas para diversos tipos de redacción. 📝

La interfaz fácil de usar de Copy.ai facilita la introducción de tus ideas y indicaciones. Bastan unas pocas palabras para que la herramienta genere indicaciones que puedes modificar, perfeccionar y personalizar.

Las mejores funciones de Copy.ai

Imita diferentes estilos, tonos y voces de redacción para adaptarse a las preferencias de la marca o la audiencia.

Genera contenido basado en las indicaciones del usuario o en requisitos específicos.

Provee asistencia para crear pies de foto y publicaciones atractivas para las redes sociales.

Limitaciones de Copy.ai

El uso intensivo puede requerir créditos adicionales.

Se necesitan indicaciones completas para guiar a la IA de manera eficaz.

Precios de Copy.ai / IA

plan Free

Pro: 36 $ al mes

*Todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual.

Valoraciones y reseñas de Copy. ai / IA

G2 : 4,7/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 50 opiniones)

8. Gorgias

Gorgias te evita tener que escribir los mismos correos electrónicos una y otra vez. Te permite crear plantillas para textos repetitivos y utilizar atajos para responder a los correos electrónicos en cuestión de segundos.

El producto está diseñado principalmente para dar soporte a los servicios de atención al cliente. Tanto si estás preparando un argumento de venta para un cliente, respondiendo a una consulta de un cliente o acusando recibo, esta herramienta para escribir correos electrónicos potenciará tu productividad. La extensión gratuita para Chrome funciona a la perfección con Gmail, Yahoo y Outlook, lo que aumenta la eficiencia de tu correo electrónico. 👍

Las mejores funciones de Gorgias

Crea respuestas automáticas a las consultas más habituales de los clientes.

Utilice macros y plantillas predefinidas para las respuestas más frecuentes.

Gestiona las consultas de los clientes desde diversos canales, incluyendo correo electrónico, chat en vivo, redes sociales y teléfono.

Limitaciones de Gorgias

La función Macros puede resultar difícil de usar y se necesitan materiales adicionales para empezar a utilizarla.

Cerrar tickets puede ser complicado

Precios de Gorgias

Prueba gratuita

Starter : 10 $ al mes

Básico : 50 $ al mes

Pro : 300 $ al mes

Avanzado: 750 $ al mes

*Todos los precios indicados en la lista se refieren al modelo de facturación anual.

Valoraciones y reseñas de Gorgias

G2 : 4,6/5 (más de 500 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 100 opiniones)

9. QuillBot

QuillBot es una avanzada herramienta de redacción basada en IA que ayuda a los usuarios a generar contenido de alta calidad. En lo que respecta a los correos electrónicos, QuillBot supone un gran cambio. Puede ofrecer sugerencias, reformular frases y mejorar el flujo general de tu escritura. Esta herramienta utiliza algoritmos de procesamiento del lenguaje natural para mejorar la eficacia de tu contenido. 🌞

Aunque QuillBot es una herramienta de redacción versátil, es importante tener en cuenta sus alternativas, ya que su rendimiento puede variar en función de la complejidad del texto, especialmente con el plan Free.

Las mejores funciones de QuillBot

Ofrece opciones alternativas de redacción y sugiere sinónimos para mejorar la estructura de las frases.

Identifica errores gramaticales y de puntuación, y ofrece sugerencias en tiempo real.

Proporciona una extensión de Chrome que funciona con tu navegador y con aplicaciones y sitios web externos.

Limitaciones de QuillBot

No tiene función de escritura con IA en comparación con otras aplicaciones para escribir correos electrónicos.

Funciones limitadas con el plan Free.

Precios de QuillBot

Free Forever

Premium: 9,95 $ al mes por usuario.

*Todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación mensual.

Valoraciones y reseñas de QuillBot

Capterra: 4,6/5 (más de 100 opiniones)

10. Rytr

Rytr puede ayudarte a crear contenido para correos electrónicos en más de 30 idiomas diferentes. Garantiza que todo el contenido creado sea original, gracias a una comprobación Copyscape integrada. La herramienta es ideal para la comunicación individualizada, ya que te permite elegir el tono y la intención de tu mensaje de correo electrónico.

Puede manejar todo tipo de contenido, incluyendo blogs, correos electrónicos, historias y mucho más. Solo tienes que decirle a Rytr lo que quieres y darle una pequeña pista sobre el estilo y la estructura. 🔎

El contenido se puede perfeccionar con el editor de texto avanzado integrado. Rytr no solo crea contenido, sino que también sirve como herramienta editorial para reformular, resumir o elaborar. Incluye un conjunto de herramientas complementarias que abarcan información sobre SEO y generación de palabras clave, lo que potencia aún más a los creadores de contenido y a los profesionales del marketing.

Las mejores funciones de Rytr:

Compatibilidad con varios formatos de redacción en más de 30 idiomas.

Genera resúmenes concisos o simplifica oraciones complejas.

Crea contenido basado en las indicaciones del usuario o en requisitos específicos.

Limitaciones de Rytr

Requiere comprobaciones adicionales para verificar que el contenido es original y está correctamente citado.

Requiere revisión y ajuste manuales.

Precios de Rytr

plan Free

Ahorro : 9 $ al mes por usuario.

Ilimitado: 29 $ al mes por usuario.

*Todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual.

Valoraciones y reseñas de Rytr

G2 : 4,7/5 (más de 760 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 15 opiniones)

Transforma tu redacción de correos electrónicos con tecnología de vanguardia.

La necesidad de contar con herramientas eficaces para redactar correos electrónicos nunca ha sido tan grande, especialmente si quieres que tu comunicación escrita sea concisa, clara y contundente.

Regístrese en ClickUp AI y otras herramientas para redactar correos electrónicos para optimizar sus tareas de correo electrónico y experimentar un nuevo nivel de productividad.