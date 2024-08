die 10 besten AI-Tools für Besprechungsnotizen im Jahr 2024

Es ist noch gar nicht so lange her, da erforderte die Durchführung einer Besprechung ein erhebliches Maß an Multitasking. Zwischen dem Verfolgen der Tagesordnung, dem Führen der Konversation und dem manuellen Anfertigen von Notizen fiel zwangsläufig etwas durch die Maschen. Mit dem Aufkommen von KI-Tools für Besprechungsnotizen sind diese Zeiten zum Glück vorbei. 🙌 Software für künstliche Intelligenz (KI) hat die Art und Weise, wie wir arbeiten, verändert. KI für Besprechungen macht es einfach, die Konversation zu erfassen und sie dann zu verarbeiten und zu organisieren. So haben Sie mehr Zeit, sich auf das Geschehen zu konzentrieren, denn Sie können die KI-Besprechungsnotizen in Ihrer eigenen Zeit durchsehen, um Entscheidungen zu treffen und Daten für Ihr Unternehmen zu gewinnen projektstatusbericht .

Also mit all den KI-Tools für Notizen welches ist das beste für Ihr Unternehmen? Wir geben Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Merkmale und Funktionen, auf die Sie achten sollten, und stellen Ihnen die besten KI-Tools für Besprechungsnotizen vor, die dieses Jahr verfügbar sind. ✨

Ein KI-Meeting-Assistent steigert die Produktivität, verbessert die Genauigkeit und unterstützt projekttransparenz . Es erleichtert Ihnen auch den Austausch von Besprechungsnotizen. KI-Tools sparen Ihnen auch Zeit, so dass Sie Ihre Ziele im Rahmen Ihrer Möglichkeiten leichter erreichen können projektvorgaben . 🛠️

Ein guter KI-Notizführer wird eine Kombination dieser Aufgaben für Sie erledigen können:

Integrieren mitvideokonferenz-Plattformen wie Teams oder Zoom

Zeichnen Sie die Besprechung auf und speichern Sie die Aufzeichnung

Bieten Sie eine Live-Transkription an, so dass alle Besprechungsteilnehmer den Verlauf problemlos verfolgen können

Erleichtern Sie die gemeinsame Erstellung von Notizen durch mehrere Teammitglieder

Nutzen Sie fortschrittliche KI-Funktionen, um die wichtigsten Punkte zusammenzufassen, damit Sie die wichtigsten Erkenntnisse leicht erkennen können

Hilfe bei der Erstellung von Besprechungsprotokollen aus den Besprechungsnotizen

Erkennen Sieaktionspunkte und automatisieren Sie diedelegation von Aufgaben aus Online-Konferenznotizen

Eine großartige Benutzererfahrung bieten, die Ihren Arbeitsablauf rationalisiert

Datensicherheit, so dass Ihre vertraulichen Unterhaltungen geschützt sind

Wir haben eine Liste der besten KI-Tools für Meetings zusammengestellt, von brillanten Apps für Notizen bis hin zu Transkriptions-Apps und mehr. Sehen wir uns an, was KI-Technologie tun kann, um Ihre Meetings auf allen Ebenen produktiver zu machen.

Zusammenfassen von Besprechungsnotizen in Sekundenschnelle mit ClickUp AI

ClickUp ist einer der besten AI-Tools für Startups und kleine Unternehmen auf dem Markt. Es handelt sich um eine All-in-One-Projektmanagement-Anwendung, mit der Sie jeden Aspekt Ihres Unternehmens verwalten können, indem Sie Arbeitsabläufe rationalisieren, die Produktivität steigern und die Zusammenarbeit fördern. Und da sie vollständig anpassbar ist, können Sie sie an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen.

Dieses KI-Tool für Besprechungsnotizen bietet eine Reihe von Funktionen, um verbesserung der Prozesseffizienz und steigern die Kreativität. Sparen Sie schon im Vorfeld Zeit, indem Sie eine der vorlagen für Besprechungspläne um klare Erwartungen zu formulieren und alle auf die gleiche Seite zu bringen. Schaffen Sie sofortiges Engagement mit Die ChatGPT-Prompts von ClickUp für Teambesprechungen um den Brainstorming-Prozess anzustoßen und Diskussionspunkte zu generieren.

Fassen Sie lange Kommentar-Threads mit einem Klick auf eine Schaltfläche zusammen - mit ClickUp AI

Erstellen Sie Besprechungsnotizen mit dem Stilvorlage für Besprechungsnotizen , oder verwenden Sie eine ClickUp-Doku um wichtige Momente und Eindrücke festzuhalten. Sie können auch kurze Notizen oder Checklisten auf dem ClickUp Notizblock . 📝

Sowohl der Notepad als auch die Docs kommen mit ClickUp Gehirn damit Sie Ihre Notizen schneller, präziser und kreativer verfassen können, ist ClickUp Brain bereits integriert. Mit dem KI-Assistenten von ClickUp Brain können Sie Ihre Arbeitsabläufe rationalisieren und die Produktivität von Meetings auf verschiedene Weise steigern:

Erstellen von Besprechungsprotokollen: Anstatt sich bei Besprechungen abzumühen, jedes Wort aufzuschreiben, können Sie sich vom KI-Writer unterstützen lassen. Er kann Ihnen dabei helfen, ein klares und strukturiertes Protokoll zu verfassen, das die Essenz der Diskussion festhält und sicherstellt, dass nichts Wichtiges vergessen wird

Anstatt sich bei Besprechungen abzumühen, jedes Wort aufzuschreiben, können Sie sich vom KI-Writer unterstützen lassen. Er kann Ihnen dabei helfen, ein klares und strukturiertes Protokoll zu verfassen, das die Essenz der Diskussion festhält und sicherstellt, dass nichts Wichtiges vergessen wird Zusammenfassung Ihrer Notizen: Nach einem langen Brainstorming oder einer Recherche können Sie seitenweise Notizen anfertigen. Mit dem AI Writer können Sie diese Informationen in Ihren Docs zu prägnanten Zusammenfassungen verdichten, so dass Sie die wichtigsten Punkte leichter überprüfen und weitergeben können

Da Ihre Dokumente mit Ihren Arbeitsabläufen verbunden sind, können Sie diese Aufgaben schnell und einfach in Aktionspunkte umwandeln und sie Ihren Teammitgliedern zuweisen.

ClickUp beste Eigenschaften

ClickUp speichert alle Ihre Besprechungsdokumente an einem Ort, damit sie leicht zugänglich und durchsuchbar sind

Sie können diese Dokumente in Echtzeit mit Ihrem Team bearbeiten, was die Zusammenarbeit erheblich verbessert

Für mehrsprachige Teams können Sie Ihre Besprechungsdokumente vom Englischen ins Spanische, Französische oder Japanische und in andere Sprachen übersetzen

Benutzerdefinierte Ansichten helfen Ihnen, alle Ihre Aufgaben, Arbeitsabläufe und Projekte so zu sehen, wie es für Sie am besten ist

Sie können auf ClickUp über einen Webbrowser, eine Desktop-App, eine iOS- oder Android-Mobil-App oder eineChrome-Erweiterung* ClickUp lässt sich in über 1.000 Arbeitsanwendungen integrieren, darunter Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Slack, Outlook, HubSpot und Salesforce, um Ihren Workflow zu optimieren

ClickUp Einschränkungen

Die mobile App bietet noch nicht alle Ansichten, die die Desktop-App bietet

Die Benutzeroberfläche ist zwar sehr intuitiv, aber aufgrund der vielen Funktionen kann es einige Zeit dauern, bis man sich mit allen vertraut gemacht hat 👀

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,500+ Bewertungen)

4.7/5 (8,500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Otter.ai

über Otter.ai Otter.ai ist ein Tool zur Transkription von Besprechungen, das Sprachkonversationen aus Videobesprechungen oder Audiodateien in Text umwandeln kann. Es kann Sprecher identifizieren, Text mit dem Namen des Sprechers beschriften und freigegebene Folien erfassen.

Die Live-Chat-Funktion ermöglicht es Ihrem Team, während der Besprechung zu chatten oder Fragen zu stellen, und jeder kann Kommentare zum Live-Transkript hinzufügen oder einen wichtigen Punkt hervorheben. Und für den Fall, dass Sie abgelenkt werden oder zu spät kommen, wird aus den KI-Notizen eine Live-Zusammenfassung in Echtzeit erstellt, so dass Sie jederzeit nachholen können, was Sie verpasst haben.

Otter.ai beste Eigenschaften

Otter.ai kann Schlüsselwörter und Phrasen erkennen, so dass Sie in einer langen Abschrift nach ihnen suchen können

Wenn Sie Otter.ai mit Ihrem Microsoft- oder Google-Kalender verbinden, zeichnet es automatisch Ihre Zoom-, Google Meet- oder Microsoft Teams-Meetings auf

Mit jedem weiteren Paket können Sie mehr Minuten pro Monat und pro Gespräch transkribieren und mehr Dateien hochladen

Otter.ai ist auf Web- und Mobilplattformen verfügbar, so dass Sie es auch unterwegs nutzen können 📱

Otter.ai Einschränkungen

Die KI kommt manchmal durcheinander, wenn es mehrere Sprecher gibt

Otter.ai dient nur der Transkription von Meetings und erlaubt es nicht, eigene Notizen in der App zu machen

Otter.ai Preise

Basic: Kostenlos

Kostenlos Pro : $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $20/Monat pro Benutzer

$20/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Otter.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.0/5 (100+ Bewertungen)

4.0/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (60+ Bewertungen)

3. Laxis

über Laxis Laxis wurde entwickelt, um Vertriebs-, Content-Marketing-, Produkt- und Marktforschungsteams zu unterstützen - sowie alle anderen, die mit Kunden oder Interessenten sprechen. Laxis nimmt während virtueller Meetings Notizen auf und zeichnet die Worte jedes Teilnehmers wortwörtlich auf, damit Sie sich auf das Gespräch konzentrieren können.

Anschließend erstellt dieses KI-Tool für Besprechungsnotizen automatisch Zusammenfassungen, um Erkenntnisse zu gewinnen und die Anforderungen des Kunden zu ermitteln. Es zeigt alle erforderlichen Maßnahmen oder nächsten Schritte auf und kann auch automatisch eine Follow-up-E-Mail senden, um den Kreis zu schließen. 📤

Laxis beste Eigenschaften

Es hilft Ihnen, die Themen in den Besprechungsnotizen zu sortieren und zu kategorisieren

Abschriften lassen sich schnell und einfach herunterladen und weitergeben

Sie können Laxis Fragen stellen, die auf früheren Unterhaltungen basieren

Laxis lässt sich mit Zoom, Microsoft Teams, Google Meet und Cisco Webex integrieren

Einschränkungen von Laxis

Während Sie mit dem kostenlosen Plan bis zu 300 Minuten pro Monat transkribieren können, ist der KI-Schreiber - der Folgeinhalte generiert - erst ab dem Premium-Plan verfügbar

Es gibt noch keine CRM-Integration, obwohl sie geplant ist

Laxis Preise

Basic: Kostenlos

Kostenlos Premium: $13.33/Monat

$13.33/Monat Business: $24.99/Monat

$24.99/Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Laxis Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.9/5 (20+ Bewertungen)

4.9/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (16 Bewertungen)

4. Doodle

über Doodle Bevor Sie Besprechungsnotizen erstellen können, müssen Sie zunächst die Kalender der Teilnehmer koordinieren, damit diese an der Besprechung teilnehmen können. Hier kommt Doodle ins Spiel. Sie können Einzelgespräche und Teambesprechungen schnell und einfach planen.

Legen Sie Ihre Verfügbarkeit fest und senden Sie dann einen Link an Ihre ausgewählten Teilnehmer. Diese können dann die für sie passende Zeit auswählen, die dann in Ihrem Kalender blockiert wird, so dass Sie nie wieder jemanden doppelt buchen müssen. Und wenn Sie mehrere Personen einladen, können Sie ganz einfach die beste Zeit für alle finden.

Zudem lässt sich Doodle mit Meeting-Plattformen wie Zoom, Microsoft Teams und Google Meet integrieren. 🗓️

Doodle beste Eigenschaften

Das System sendet Erinnerungen für geplante Meetings, so dass Sie sich nicht mit unentschuldigten Fehlzeiten herumschlagen müssen

Das anpassbare Branding ermöglicht es Ihnen, das System mit dem Branding Ihres Unternehmens in Einklang zu bringen

Sie können Doodle auch nutzen, um Daten über eine Umfrage oder einen Fragebogen zu sammeln

Doodle funktioniert auch auf mobilen Geräten, so dass Sie auch unterwegs Meetings planen können

Einschränkungen von Doodle

Einige Nutzer sind der Meinung, dass die Planung mehrerer Veranstaltungen für große Personengruppen zeitaufwändiger ist als nötig

Es kann schwierig sein, mit eingeladenen Personen in verschiedenen Zeitzonen zu arbeiten

Preise für Doodle

Kostenlos: $0

$0 Pro : $6,95/Monat pro Benutzer

$6,95/Monat pro Benutzer Team: $8.95/Monat pro Benutzer

$8.95/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Doodle Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.7/5 (13 Bewertungen)

3.7/5 (13 Bewertungen) Capterra: Noch keine Bewertungen

5. Glühwürmchen.ai

über Glühwürmchen.ai Fireflies.ai kann eine Echtzeit-Transkription während eines Audio- oder Videoanrufs oder eine Transkription von einer Besprechungsaufzeichnung durchführen. Anschließend kann es die wichtigsten Punkte, Entscheidungen und Aktionspunkte aus der Besprechung zusammenfassen. ✍️

Wenn Sie sich einen beliebigen Teil der Besprechung noch einmal anhören möchten, können Sie nach Schlüsselwörtern suchen und dann die Wiedergabe mit normaler oder bis zu doppelter Geschwindigkeit abspielen lassen. Mit den Tools für die Zusammenarbeit kann Ihr Team das Gespräch kommentieren, anheften oder darauf reagieren oder Ausschnitte herausziehen, um Soundbites zu erstellen.

Mit dem kostenlosen Tarif können Sie bis zu 800 Minuten und mit dem Pro-Tarif bis zu 8.000 Minuten speichern, während die Tarife Business und Enterprise unbegrenzten Speicherplatz bieten.

Fireflies.ai beste Eigenschaften

Fireflies.ai arbeitet in mehr als 40 Sprachen und beherrscht verschiedene Akzente und Dialekte

Es kann die Stimmen der verschiedenen Sprecher erkennen und beschriften

Es lässt sich in mehrere Meeting-Plattformen integrieren, darunter Microsoft Teams, Zoom, Skype und Google Meet

Sie können Besprechungsnotizen für andere Plattformen wie Asana, Slack oder Notion freigeben

Fireflies.ai Einschränkungen

Wenn die Audiospur nicht von guter Qualität ist, kann dies die Genauigkeit der Transkription beeinträchtigen

CRM-, Zapier- und Slack-Integrationen sind erst ab dem Pro-Tarif verfügbar

Preise von Fireflies.ai

Kostenlos: Kostenlos

Kostenlos Pro : $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Fireflies.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (70+ Bewertungen)

4.5/5 (70+ Bewertungen) Capterra: 4.0/5 (5 Bewertungen)

6. Noten von Dubber

über Anmerkungen von Dubber Notes by Dubber war früher unter dem Namen Notiv bekannt und behauptet, Ihnen dabei zu helfen, "intelligenter zu treffen, nicht härter" Das Programm wird mit Ihrem Outlook- oder Google-Kalender synchronisiert und nimmt automatisch an Ihren geplanten Gesprächen teil und zeichnet diese auf. Während der Besprechung wird ein Protokoll erstellt, und nach der Besprechung wird eine Zusammenfassung erstellt, die Sie teilen können.

Das KI-Tool extrahiert auch Aktionspunkte für die Nachbereitung und erstellt automatisch Aufgaben für jeden Teilnehmer. Integrationen mit Apps wie Asana und Slack helfen dabei, Ihren Arbeitsablauf zu straffen und machen es einfach, zugewiesene Aufgaben nachzuverfolgen. ✅

Notizen von Dubber beste Eigenschaften

Sie können auch eine aufgezeichnete Audio- oder Videodatei hochladen und transkribieren

Dieses KI-Tool für Besprechungsnotizen ist skalierbar und passt sich den üblichen Vertriebskanälen an

Es ist weltweit in mehr als 170 Mobilfunknetzen sowie bei Video-, Sprach- und Chat-Anbietern verfügbar

Sie können Aufzeichnungen, Transkripte oder Notizen über Ihr CRM oder ein anderes Tool für die Zusammenarbeit freigeben

Notes by Dubber Einschränkungen

Dieses KI-Tool unterstützt nur Englisch, ist also nicht geeignet, wenn Sie sich in einer anderen Sprache treffen möchten

Einige Benutzer finden die Benutzeroberfläche ein wenig verwirrend

Preise von Notes by Dubber

Kontakt für Preise

Notes by Dubber Bewertungen und Rezensionen

G2: 5/5 (1 Bewertung)

5/5 (1 Bewertung) Capterra: Noch keine Bewertungen

7. Timz.Blumen

über Timz.Blumen Timz.Flowers ist eine hybride Konferenzplattform für verteilte Teams, die Videoanrufe mit asynchroner Zusammenarbeit kombiniert.

Sie kann Live-Meetings aufzeichnen und dann eine Text- oder Videozusammenfassung und ein Meeting-Protokoll erstellen, das leicht mit allen geteilt werden kann, die nicht an dem Meeting teilnehmen konnten. Bei asynchronen Besprechungen können die Teilnehmer mit aufgezeichneten Videobotschaften beitragen. 🙋‍♀️

Nach jeder Besprechung sendet das System automatisch eine E-Mail-Zusammenfassung. Und wenn Sie auf einen bestimmten Abschnitt zurückgreifen möchten, hilft Ihnen der KI-Chatbot, ihn schnell zu finden.

Timz.Flowers beste Eigenschaften

Das blumenbasierte Flussdiagramm gibt Ihnen einen hilfreichen Überblick über alle Rückmeldungen und Fragen

Auch wenn eine Besprechung asynchron stattfindet, vermittelt das System das Gefühl eines Live-Gesprächs

Es bietet Transkripte mit Zeitstempeln, damit Sie immer wissen, wo Sie sich in der Besprechung befinden

Es gibt zwar eine kostenlose Option, aber mit den Pro- und Business-Paketen können Sie mehr Stunden aufzeichnen, und Ihre Daten werden länger gespeichert

Timz.Flowers Einschränkungen

Einige Nutzer sind der Meinung, dass die Ersteinrichtung etwas zeitaufwändig ist

Es werden noch nicht alle Browser unterstützt, so dass Sie möglicherweise einen Browser verwenden müssen, der nicht Ihre erste Wahl ist

Timz.Flowers Preise

Basic: Kostenlos

Kostenlos Pro : €6,99/Monat pro Team

€6,99/Monat pro Team Business: 13,99 €/Monat pro Team

Timz.Flowers Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (13 Bewertungen)

4.5/5 (13 Bewertungen) Capterra: Noch keine Bewertungen

8. Baugruppe AI

über Baugruppe AI Als KI-Tool für Besprechungsnotizen zeichnet Sembly AI Besprechungen auf und transkribiert sie. Anschließend erstellt es Zusammenfassungen und Protokolle, in denen die wichtigsten Erkenntnisse aus der Diskussion hervorgehoben werden. Und wenn Sie nicht an einer Besprechung teilnehmen können, können Sie Sembly stattdessen mitschicken und die Besprechungsnotizen später überprüfen. 🧑‍💻

Aufgaben werden automatisch identifiziert und beschrieben und dann einem Teammitglied zugewiesen. Integrationen mit Tools wie Slack und Trello ermöglichen es Ihnen, Aufgaben zusammen mit Notizen direkt an diese Arbeitsbereiche zu übertragen.

Die besten Funktionen von Sembly AI

Besprechungsnotizen werden im System gespeichert, und Sie können jederzeit zu ihnen zurückkehren, um nach Stichworten oder Teilnehmern zu suchen

Sembly AI funktioniert in mehr als 35 Sprachen

Es ist sowohl für Android- und iOS-Apps als auch im Web verfügbar

Sembly AI Einschränkungen

Gelegentlich gelingt es nicht, einem Meeting beizutreten oder es aufzuzeichnen

Die Stimmung des Meetings spiegelt nicht immer das gesamte Meeting wider, sondern konzentriert sich nur auf einen Teil des Meetings

Sembly AI Preise

Persönlich: Kostenlos

Kostenlos Professionell: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Team: $20/Monat pro Benutzer

$20/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Sembly AI Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (11 Bewertungen)

4.3/5 (11 Bewertungen) Capterra: Noch keine Bewertungen

9. Fathom

über Fathom Fathom ist ein KI-Tool für Besprechungsnotizen, das Besprechungen aufzeichnet, transkribiert und zusammenfasst. Sowohl die Aufzeichnung als auch die Transkription sind sofort verfügbar, wenn Sie Ihre Besprechung beenden. Anschließend können Sie die Zusammenfassungen und Aktionspunkte einfach kopieren und in Google Mail, Google Text & Tabellen oder ein Aufgabenmanagement-Tool einfügen.

Die Gesprächsnotizen werden automatisch mit Ihrem CRM synchronisiert, so dass Sie immer eine Aufzeichnung Ihrer Interaktionen mit allen Personen in Ihrer Datenbank haben. Sie können die Highlights Ihrer Besprechung auch in einer Wiedergabeliste zusammenstellen und diese mit anderen Interessenten teilen.

Fathom beste Eigenschaften

Es funktioniert mit Microsoft Teams, Zoom und Google Meetings

Wenn Sie einen Teil des Gesprächs markieren, fasst Fathom diesen für Sie zusammen

Das System unterstützt sieben Sprachen, darunter Englisch, Spanisch und Französisch

Die kostenpflichtige Team-Edition verfügt über zusätzliche Funktionen und ist für die Einführung in einem Unternehmen konzipiert 🏢

Einschränkungen von Fathom

Einige Nutzer sind der Meinung, dass die Benutzeroberfläche etwas zu dunkel ist und wünschen sich eine hellere Option zur Auswahl

Während es für geplante Meetings gut funktioniert, unterstützt es derzeit einige spontane Meetings nicht, insbesondere auf Microsoft Teams

Preise für Fathom

Frei

Team Edition: $19/Monat pro Benutzer

Fathom Bewertungen und Rezensionen

G2: 5/5 (1.300+ Bewertungen)

5/5 (1.300+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (8 Bewertungen)

10. Superstarke

über Superkräfte Superpowered transkribiert Ihre Besprechung, aber ohne sie aufzuzeichnen oder Bots zu verwenden - es arbeitet direkt mit dem Ton Ihres Geräts. Diese Transkriptionen werden sieben Tage lang gespeichert, damit Sie Zeit haben, sich Notizen zu machen, bevor sie gelöscht werden.

Dieses KI-Tool für Besprechungsnotizen fasst das Gespräch automatisch zusammen und identifiziert Aktionspunkte für Sie.

Außerdem behalten Sie damit den Überblick über Ihren Kalender. Erinnerungen an bevorstehende Besprechungen werden in der Menüleiste angezeigt, und Sie können sich von dort aus direkt zur Besprechung durchklicken. 🖱️

Die besten Funktionen von Superpowered

Funktioniert mit jeder Meeting-Plattform

Superpowered identifiziert und dokumentiert sogar Emotionen während des Meetings

Das Entwicklungsteam ist sehr offen und geht auf Feedback und Vorschläge ein

Einschränkungen von Superpowered

Die kostenlose Version lässt sich nur mit E-Mail und Slack integrieren. Wenn Sie es also z. B. mit Google Drive oder Salesforce nutzen möchten, müssen Sie einen kostenpflichtigen Plan wählen

Mobile und Linux werden noch nicht unterstützt

Preise für Superpowered

Kostenlos

Basic: $30/Monat

$30/Monat Pro : $90/Monat

$90/Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Superpowered Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

KI für Besprechungen kann bei jedem Aspekt Ihrer Interaktion mit Ihrem Team, Ihren Kunden oder Interessenten helfen. Die beste KI meeting-Tools können die Terminplanung vereinfachen, Besprechungsnotizen aufzeichnen und transkribieren oder Vorlagen mit KI bereitstellen schreibwerkzeuge um Ihnen zu helfen, Ihre eigenen Notizen zu machen.

KI-Tools können Ihnen auch dabei helfen, all diese Besprechungsnotizen zusammenzufassen, die wichtigsten Teile des Gesprächs hervorzuheben und Aufgaben und nächste Schritte zu identifizieren. Sie können sogar in Aufgabenverwaltungsprogramme integriert werden, was Ihnen mehr Zeit spart und Ihren Arbeitsablauf in jeder Hinsicht optimiert. 🪄

Apropos Rationalisierung Ihres Arbeitsablaufs: ClickUp ist genau darauf ausgerichtet - nicht nur, wenn Sie ein Meeting leiten, sondern auch, wenn Sie Ihr Unternehmen führen oder ein Team leiten. Mit Vorlagen und projektmanagement-Tools die jeden Aspekt Ihres Unternehmens abdecken, und Integrationen, die Ihnen Zeit und Mühe sparen, ist es ein One-Stop-Shop für alle Ihre geschäftlichen Anforderungen. 🤩 Kostenlos anmelden und nutzen Sie ClickUp, um Ihr Geschäft - und Ihr Leben - zu rationalisieren.