10 kostenlose Vorlagen für Pro- und Kontra-Listen in Excel, Word, & ClickUp

Die Arbeit ist voll von Entscheidungen aller Art. Manche Entscheidungen sind leicht, aber andere? Nicht so sehr.

Ganz gleich, ob Sie im Marketing, in der Personalabteilung oder in der Finanzabteilung arbeiten, es ist nicht einfach, die beste Vorgehensweise für Ihre Abteilung, Ihr Team oder Ihr Unternehmen zu wählen. Potenzielle Gefahren scheinen hinter jeder Ecke zu lauern - wie können Sie also die richtige Entscheidung treffen?

Anstatt eine Münze zu werfen, sollten Sie eine fundierte Entscheidung mit einer einfachen Liste der Vor- und Nachteile treffen. Eine Pro- und Contra-Liste berücksichtigt die Gründe, die für oder gegen eine bestimmte Maßnahme sprechen. Ziel ist es, alle Faktoren unvoreingenommen zu betrachten, damit Sie die bestmögliche Entscheidung treffen können.

Sie müssen eine Liste mit Vor- und Nachteilen auch nicht von Grund auf neu erstellen. Vorlagen für Diagramme mit Vor- und Nachteilen beschleunigen diesen Prozess erheblich. Anstatt sich mit der Formatierung herumzuschlagen, sparen Sie Zeit und konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche Ihrer nächsten Schritte.

In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen, wie Sie mithilfe von Pro- und Contra-Vorlagen mehr Zeit zurückgewinnen können - plus 10 professionelle Vorlagen für praktisch jedes Szenario, um Ihr nächstes Brainstorming in Schwung zu bringen.

Was ist eine Vorlage für Vor- und Nachteile?

Eine Vorlage für eine Pro- und Contra-Liste ist ein strukturiertes Dokument, das Ihnen hilft, die Vorteile (Pro) und Nachteile (Contra) einer Situation, Entscheidung oder Wahl zu betrachten. Betrachten Sie sie als ein Tool zur Entscheidungsfindung, das Sie in die Lage versetzt, eine strategische, fundierte Entscheidung zu treffen.

Diese Tools zur Entscheidungsfindung bestehen in der Regel aus zwei Spalten oder Abschnitten, einer für die Vor- und einer für die Nachteile. Von dort aus füllen Sie jeden Abschnitt mit relevanten Informationen, die Ihnen helfen, eine Entscheidung zu treffen.

Anstatt sich Hals über Kopf in etwas Neues zu stürzen, wägen Sie die Folgen einer Entscheidung sorgfältig ab, bevor Sie etwas zu erledigen haben. Sie können nicht alle Eventualitäten vorhersehen, aber wenn Sie sich mit Ihrem Team zusammensetzen und alle Vor- und Nachteile einer Situation abwägen, können Sie entscheiden, was das Beste ist, und die beste Vorgehensweise wählen.

Was macht eine gute Vorlage für Vor- und Nachteile aus?

Wir werden Ihnen gleich einige erstklassige Vorlagen für Pro- und Kontra-Argumente freigeben. Hier sind die Kriterien, nach denen wir sie ausgewählt haben:

Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglichen: Wahrscheinlich arbeiten Sie nicht allein. Entscheiden Sie sich für eine Vorlage, die die Zusammenarbeit im Team ermöglicht. Wenn Sie in dieser Phase andere Beteiligte einbeziehen, ersparen Sie sich später viel Ärger. Entscheiden Sie sich daher für eine Vorlage, die eine Zusammenarbeit ermöglicht

Wahrscheinlich arbeiten Sie nicht allein. Entscheiden Sie sich für eine Vorlage, die die Zusammenarbeit im Team ermöglicht. Wenn Sie in dieser Phase andere Beteiligte einbeziehen, ersparen Sie sich später viel Ärger. Entscheiden Sie sich daher für eine Vorlage, die eine Zusammenarbeit ermöglicht Visuelle Elemente einbeziehen: Mit visuellen Elementen wird alles besser. Suchen Sie nach sehr visuellen Elementenmatrix-Vorlagen,sprint-Retrospektiven,konzeptkartenund Roadmaps, um Ihre Listen der Vor- und Nachteile aufzupeppen

Mit visuellen Elementen wird alles besser. Suchen Sie nach sehr visuellen Elementenmatrix-Vorlagen,sprint-Retrospektiven,konzeptkartenund Roadmaps, um Ihre Listen der Vor- und Nachteile aufzupeppen Abwägen von Vor- und Nachteilen: Vorlagen für Vor- und Nachteile sollten alle Seiten des Arguments gleichermaßen berücksichtigen. Wählen Sie eine Vorlage, die alle wichtigen Faktoren auf faire und ausgewogene Weise bewertet

Vorlagen für Vor- und Nachteile sollten alle Seiten des Arguments gleichermaßen berücksichtigen. Wählen Sie eine Vorlage, die alle wichtigen Faktoren auf faire und ausgewogene Weise bewertet Integrieren Sie sie in Ihren Workflow: Suchen Sie nach Vorlagen, die sich mit nur einem Klick in Strategien, Ziele, Projekte oder Aufgaben umwandeln lassen

10 Pro und Contra Vorlagen für das Jahr 2024

Sie wissen, woran Sie eine gute Vorlage erkennen, aber warum die Zeit mit der Suche verbringen? Schauen Sie sich diese 10 hochwertigen Vorlagen für Pro und Kontra an, um Ihre nächste Teambesprechung aufzupeppen.

1. Pro und Contra Liste Vorlage von ClickUp

Pro und Contra Liste Vorlage von ClickUp

Wir lieben die Pro und Kontra Liste Vorlage von ClickUp weil sie wie ein echtes Whiteboard mit Haftnotizen aussieht und funktioniert. Wenn Sie ein entferntes Team haben, ist diese Vorlage perfekt, um das persönliche Gespräch zu imitieren brainstorming-Prozess in einer virtuellen Umgebung.

Diese Vorlage wurde mit ClickUp's eigenem digitale Whiteboard-Software und ist von Natur aus sehr visuell. Es werden kontrastreiche Farben verwendet: Grün für die positiven Ergebnisse und Rot für die Liste der Nachteile - und ein violetter Hintergrund, um die Farben hervorzuheben. Die Vorlage ist zu 100 % anpassbar, Sie können also nach Herzenslust Haftnotizen per Drag-and-Drop anbringen.

Und da diese Vorlage mit ClickUp Whiteboards können Sie die fertige Pro- und Kontra-Liste in ClickUp Aufgaben um Ihre Ideen sofort umsetzbar zu machen. Cool, nicht wahr? Diese Vorlage herunterladen

2. College Pro und Kontra Liste Vorlage von ClickUp

Pro und Contra Liste Vorlage von ClickUp

Die Wahl des Studienortes ist keine leichte Entscheidung. Die College Pro und Kontra Liste Vorlage von ClickUp hilft Ihnen:

Organisieren Sie Ihre Gedanken

Unvoreingenommene Einschätzungen zu treffen

Recherchen über verschiedene Schulen durchzuführen

Der Rechercheprozess kann hektisch sein. Deshalb ist es hilfreich, eine Vorlage zu wählen, die auch Dinge abdeckt, an die Sie vielleicht nicht gedacht haben. Diese Vorlage berücksichtigt sogar finanzielle Faktoren wie Studiengebühren, Lebenshaltungskosten und Stipendien.

Um ehrlich zu sein, müssen Sie die Vorlage aber nicht nur für den Vergleich von Hochschulen verwenden. Sie können sie für jeden eingehenden Vergleich verwenden. Wenn Ihr Unternehmen beispielsweise eine Vielzahl von Anbietern bewertet, können Sie die Kategorien dieser Vorlage benutzerdefiniert an die Preise und Features der einzelnen Anbieter anpassen. Diese Vorlage herunterladen

3. SOAR Analyse Vorlage von ClickUp

SOAR-Analyse-Vorlage von ClickUp

Planen Sie ein großes Projekt? Suchen Sie nach Chancen und Risiken, noch bevor Sie das erste Team Meeting ansetzen. Mit der SOAR-Analyse-Vorlage von ClickUp mit der SOAR-Analyse betrachten Sie Ihr Projekt aus allen Blickwinkeln, finden Chancen und minimieren Verbindlichkeiten.

Diese entscheidungsvorlage ähnelt einer SWOT-Analyse, konzentriert sich aber mehr auf die internen Abläufe Ihres Unternehmens. SOAR bewertet:

Stärken: Das sind die Vorteile, die Sie haben

Das sind die Vorteile, die Sie haben Chancen: Erkennen Sie neue Möglichkeiten, sei es auf neuen Märkten oder in neuen Kundensegmenten

Erkennen Sie neue Möglichkeiten, sei es auf neuen Märkten oder in neuen Kundensegmenten Aspirationen: Setzen Sie sich Ziele für dieses Projekt

Setzen Sie sich Ziele für dieses Projekt Ergebnisse: Geben Sie an, was Sie zu erledigen haben, um Ihre Ziele zu verwirklichen

Indem Sie sich auf Ihre gewünschten Ziele konzentrieren und einen Plan erstellen, um diese zu erreichen, ist SOAR eine hervorragende Vorlage für die Bewertung der realistischen Vor- und Nachteile Ihres Projekts. Verwenden Sie diese Vorlage, um das Kundenverhalten zu erforschen, die Stärken und Schwächen eines Produkts zu analysieren oder die Nützlichkeit von ihrer aktuellen Prozesse .

Als zusätzlicher Bonus können Sie mit dieser Ressource auf einfache Weise Ideen für Mitglieder aus anderen Abteilungen freigeben, so dass Sie ein umfassenderes Bild der Vorgänge erhalten. Dieses visuelle Tool wurde erstellt mit Hilfe eines digitales Whiteboard sie können diese Vorlage also kostenlos in ClickUp in umsetzbare Aufgaben umwandeln, wenn Sie die Aufgabe erledigt haben. Diese Vorlage herunterladen

4. Pugh Matrix Vorlage von ClickUp

Pugh Matrix Vorlage von ClickUp

Die Pugh Matrix Vorlage von ClickUp hat etwas mehr Schnickschnack als die typische zweispaltige Vorlage für eine Pro- und Contra-Liste, aber sie ist immer noch anfängerfreundlich, also lassen Sie sich nicht abschrecken.

Eine Pugh-Matrix hat zwei Spalten: eine für die Optionen, die Sie vergleichen, und die andere für die Kriterien. Nehmen Sie eine Bewertung auf der Grundlage von Kosten, Qualität, Zeit oder anderen Faktoren vor, die für Sie wichtig sind. Verwenden Sie diese Vorlage für fundierte Entscheidungen zu treffen über ein Produkt oder einen Prozess in Ihrem Unternehmen.

Wir mögen diese Matrix, weil sie mehrere Faktoren auf gleiche und faire Weise bewertet. Sie ordnet jede Option nach denselben Kriterien ein, so dass Sie eine besser strukturierte Liste der Vor- und Nachteile erhalten. Wenn Sie eine organisierte, visuellen Vergleich der verschiedenen Optionen ist dieses visuelle Tool ein absolutes Muss. Diese Vorlage herunterladen

5. SWOT-Analyse Aufgabenvorlage von ClickUp

SWOT-Analyse Aufgabenvorlage von ClickUp

Bei einer SWOT-Analyse werden sowohl interne Faktoren, wie Ihre Stärken und Schwächen, als auch externe Faktoren, wie Chancen und Bedrohungen, untersucht. Wenn es an der Zeit ist ihr nächstes großes Projekt zu konzipieren eine SWOT-Analyse durchführen, um eine kugelsichere Strategie zu entwickeln. Die SWOT-Analyse Aufgabenvorlage von ClickUp beschleunigt den Prozess der SWOT-Analyse, indem sie Ihnen ein vorgefertigtes Diagramm für die Durchführung einer Analyse an die Hand gibt. Diese Vorlage enthält benutzerdefinierte Felder für Abschlussraten, Ziele, Zeitleisten und mehr.

Setzen Sie Ihren Detektivhut auf und suchen Sie nach Trends sowohl in Ihrem Unternehmen als auch auf dem Markt als Ganzes. Vielleicht müssen Sie die Daten erst einmal zu erledigen, aber mit dieser Vorlage für eine SWOT-Analyse gewinnen Sie mehr Zeit zurück, sodass Sie sich auf die Forschung und nicht auf das Formatieren konzentrieren können. Diese Vorlage herunterladen

6. Risiko-Nutzen-Analyse Vorlage von ClickUp

Vorlage für Risiko-Nutzen-Analyse von ClickUp

Im Business muss man manchmal etwas riskieren, um etwas zu erreichen. Aber das bedeutet nicht, dass Sie leichtsinnige Risiken eingehen sollten. Die Vorlage für die Risiko-Nutzen-Analyse von ClickUp führt Sie durch eine Risiko-Nutzen-Analyse, die Ihnen zeigt, ob Ihre großen, ehrgeizigen Ideen realistisch oder geradezu albern sind.

Wenn Sie zum Beispiel gerade dabei sind, einen Prozess zu planen, erledigen Sie eine Risiko-Nutzen-Analyse, um festzustellen, ob die Kosten für die Durchführung dieses neuen Prozesses geringer sind als der Ertrag, den Sie aus dem Prozess ziehen werden. Wenn die Kosten zu hoch sind oder wenn Sie mit anderen Risiken konfrontiert sind, wie z. B. Problemen mit der Einhaltung von Vorschriften, ist es an der Zeit, wieder an das Zeichenbrett zu gehen. Diese Vorlage herunterladen

7. Excel Pro und Kontra Liste Vorlage von Vertex42

Über Scheitelpunkt42 Sind Sie ein eher datenorientierter Mensch? Diese Liste der Vor- und Nachteile von Vertex42 ist eine quantifizierbare Liste der Vor- und Nachteile, in der die Punkte für jedes Kriterium aufgelistet sind.

Listen Sie Ihre Vor- und Nachteile auf, wie Sie es normalerweise tun würden, aber weisen Sie jedem Kriterium einen Wert auf einer Skala von 0 bis 10 zu, wobei 0 für überhaupt nicht wichtig und 10 für extrem wichtig steht.

Nicht alle Vorteile und Nachteile sind gleich wichtig, und wir finden es gut, dass diese Vorlage sinnvolle Unterschiede berücksichtigt. Füllen Sie die Vorlage aus und verwenden Sie die endgültige Punktzahl am oberen Rand des Diagramms, um eine objektive Entscheidungsfindung bei jeder schwierigen Entscheidung zu ermöglichen. Anhand der höheren Punktzahl können Sie entscheiden, ob Sie dem Projekt grünes Licht geben oder es noch einmal überdenken sollten. Diese Vorlage herunterladen

8. Excel Pro und Kontra Diagramm Vorlage von Spreadsheet.com

Über Spreadsheet.com Diese Excel-Vorlage für ein Diagramm der Vor- und Nachteile von Spreadsheet.com ist ein weiteres einfaches Tool, das jedem Vor- und Nachteil eine Punktzahl zuweist. Der Unterschied zur Vorlage von Vertex42 ist jedoch das Gewichtungssystem.

Wenn ein Kriterium wichtiger ist als andere, können Sie ihm ein höheres Gewicht zuweisen Wenn Sie zum Beispiel einen Faktor wie den Preis normalerweise mit 3 bewerten würden, ihn aber mit 2,25 gewichten, ergibt sich eine Punktzahl von 6,75.

Sobald Sie den einzelnen Variablen Werte zugewiesen haben, spuckt die Kalkulationstabelle eine Punktzahl für Pro und Contra aus, um Ihnen die endgültige Entscheidung zu erleichtern. Wenn die Pro-Spalte eine höhere Punktzahl aufweist als die Contra-Spalte, können Sie sicher sein, dass Ihre Idee (wahrscheinlich) erfolgreich sein wird. Diese Vorlage herunterladen

9. Microsoft Word Pro und Kontra Vorlage von Smile Templates

Über Lächel-Vorlagen Suchen Sie nach einer Word-freundlichen Vorlage für eine Pro- und Kontra-Liste? Verwenden Sie diese kostenlose Microsoft Word-Vorlage für Vor- und Nachteile.

Wir mögen diese Vorlage, weil sie mehr als nur eine einfache Pro- und Contra-Liste ist. Sie ist formatiert wie ein Business-Plan mit Abschnitten für:

Unternehmensleitbild

Marktanalyse

Marketing Plan

Produktmanagement

Betrieb

Risikobewertung

Finanzieller Plan

Aktionärsstruktur

Es ist ganz einfach, das Lorem Ipsum zu entfernen und Ihre eigenen Infos zum Unternehmen einzufügen.

P.S. Diese Vorlage ist kostenlos, erfordert aber eine Namensnennung, also geben Sie Smile Templates einen Hinweis, wenn Sie sie verwenden. Diese Vorlage herunterladen

10. Microsoft Word Abgewogene Pro und Kontra Liste Vorlage by Sample.net

Über Beispiel.net Diese Microsoft Word-Vorlage für eine Liste gewichteter Vor- und Nachteile ist eine vereinfachte Version einer Vorlage für eine gewichtete Pro- und Kontra-Liste. Sie enthält einen Bereich, in dem Sie Ihre Problemstellung oder Ihren Bedarf auflisten können, damit Sie bei der Diskussion der Vor- und Nachteile Ihrer großen Idee den Überblick behalten.

Da es sich nicht um eine Excel-Datei handelt, empfehlen wir, dieses Word-Dokument als druckbares Arbeitsblatt zu verwenden. Drucken Sie es aus und verwenden Sie es bei Ihrem nächsten persönlichen Brainstorming-Meeting. Listen Sie alle Vorteile auf, weisen Sie ihnen einen Wert (oder eine Gewichtung) zu und addieren Sie am Ende alles, um zu sehen, ob Sie sich entscheiden sollten, weiterzumachen. Diese Vorlage herunterladen

Beschleunigen Sie Ihre Entscheidungsfindung mit Vorlagen

Ganz gleich, ob Sie eine einfache Bewertung vornehmen oder die wichtigste Entscheidung Ihrer Karriere treffen müssen, eine Vorlage für die Vor- und Nachteile beschleunigt die Dinge. Manchmal müssen Sie persönliche Entscheidungen treffen, aber in den meisten Fällen helfen Ihnen diese leistungsstarken Tools, eine objektive Entscheidung zu treffen, die das Wachstum Ihres Geschäfts mit den richtigen Vorlagen für Brainstorming unterstützt.

Gefällt Ihnen, was Sie hier sehen? ClickUp hat Dutzende von Vorlagen für Vor- und Nachteile, aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Hier finden Sie nicht nur eine große Vorlagen-Bibliothek für jeden Business-Prozess, aber über 1.000 Integrationen mit anderen Tools, um Ihre gesamte Arbeit in die flexible Plattform von ClickUp zu integrieren.

Sehen Sie, was es mit dem ganzen Hype auf sich hat, wenn Sie sich für ClickUp anmelden noch heute!