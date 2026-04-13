Die wichtigsten Anwendungsfälle für OpenClaw-KI-Agenten im Jahr 2026

Laut McKinsey nutzen mittlerweile 78 % der Unternehmen KI in mindestens einer Funktion des Geschäfts, und diese Zahl steigt rapide an. Doch die meisten KI-Tools reden immer noch nur. OpenClaw handelt tatsächlich.

Die Nutzer haben damit Tausende von Rabatten beim Autokauf ausgehandelt, rechtliche Gegendarstellungen eingereicht und ganze Workflows automatisiert – alles über einen Text.

Wenn Sie sich fragen, was mit diesem Tool tatsächlich möglich ist, finden Sie hier die wichtigsten Anwendungsfälle für OpenClaw-KI-Agenten, die Sie kennen sollten. Wir schauen uns auch an, wie ClickUp AI eine praktischere Alternative für Teams bietet. 🤩

Was ist OpenClaw?

OpenClaw ist ein Open-Source-Framework, mit dem Teams autonome KI-Agenten erstellen, bereitstellen und ausführen können, die in der Lage sind, mehrstufige Aufgaben über verschiedene Apps und Datenquellen hinweg abzuschließen. Es wurde für Entwickler, Ops-Teams und zunehmend auch für nicht-technische Teams entwickelt, die Agenten benötigen, die über einfache Antworten auf einzelne Eingaben hinausgehen.

Die meisten KI-Tools arbeiten nach wie vor in einer Anfrage-Antwort-Schleife. Sie fragen, sie antworten, und Sie fügen die Ausgabe an eine andere Stelle ein. OpenClaw-Agenten durchbrechen dieses Muster, indem sie Aktionen wie Surfen, Schreiben, Ablegen und Versenden von Nachrichten miteinander verknüpfen, ohne darauf zu warten, dass ein Mensch jeden Schritt überwacht.

Die Agenten erhalten Zugriff auf echte Tools wie Browser, APIs und Dateisysteme, sodass sie handeln können, anstatt nur zu beraten. Da es sich um Open Source handelt, können Teams ihre Agenten überprüfen, anpassen und selbst hosten, ohne an einen Anbieter gebunden zu sein.

Drei Konzepte, die Sie kennen sollten, bevor Sie weiterlesen. 👀

Agent vs. tool: Ein Agent entscheidet selbst über seinen nächsten Schritt; ein tool wartet auf Ihren

Open Source: Der Code ist öffentlich, überprüfbar und anpassbar

Fähigkeiten: Modulare Funktionen (Webbrowsing, Codeausführung und API-Aufrufe), die ein Agent spontan kombinieren kann

Sehen Sie sich diese Übersicht an, wie KI-Tools Ihnen helfen können, smarter zu arbeiten:

So funktionieren OpenClaw-KI-Agenten tatsächlich

Jeder OpenClaw-Agent läuft in einem sich wiederholenden Zyklus, der als „Agent Loop“ bezeichnet wird. Es ist dieses mentale Modell, das die Anwendungsfälle von OpenClaw-KI-Agenten erst wirklich sinnvoll macht.

Ziel erhalten: Ein Mensch oder ein anderes System erteilt dem Agenten eine Aufgabe in einfacher Sprache Plan: Der Agent unterteilt das Ziel in einzelne Schritte und wählt die erforderlichen Fähigkeiten aus Ausführen: Es führt jeden Schritt aus, z. B. das Öffnen eines Browsers, den Aufruf einer API oder das Schreiben einer Datei, und beobachtet das Ergebnis Anpassung: Wenn etwas fehlschlägt oder das Ergebnis falsch aussieht, erstellt es einen neuen Plan und versucht es erneut Lieferung: Das fertige Ergebnis landet genau dort, wo Sie es haben anweisen

Dieser Kreislauf ist es, was OpenClaw von einmalig einsetzbaren KI-Tools unterscheidet. Der Agent hört nicht nach einer Antwort auf. Er macht so lange weiter, bis die Arbeit abgeschlossen ist oder er an eine von Ihnen festgelegte Grenze stößt.

Sie können Agenten manuell, nach Zeitplan oder über Webhooks (automatisierte Signale, die bei Eintreten eines bestimmten Ereignisses zwischen Apps gesendet werden) als Auslöser verwenden. Diese Flexibilität macht diese Agenten für Produktions-Workflows besonders praktisch.

🔍 Wussten Sie schon? KI-Agenten werden zu Forschungspartnern. In einer Studie stimmte ein KI-Agent in 85 % der Fälle mit den Antworten menschlicher Umfrageteilnehmer überein, was das Potenzial für die Sozialwissenschaften und die Automatisierung der Forschung verdeutlicht.

Bei der Vielzahl an Tools zur Erstellung von KI-Agenten auf dem Markt (sowohl Open-Source- als auch proprietäre) ist es hilfreich zu wissen, wo OpenClaw seine Stärken hat. 👇

Autonomie statt Unterstützung: Die meisten KI-Tools warten auf eine Eingabeaufforderung. OpenClaw-Agenten nehmen ein Ziel entgegen und erarbeiten die Schritte selbst, einschließlich der Fehlerbehebung.

Modulares Kompetenzsystem: Sie integrieren nur die Funktionen, die Sie benötigen (Browser, E-Mail, Jira und Slack), und lassen den Rest weg, sodass die Agenten fokussiert bleiben und ihre Arbeit nachvollziehbar ist

Open-Source-Transparenz: Sie können jede Zeile der Logik nachlesen. Für Teams mit strengen Datenrichtlinien ist diese Sichtbarkeit unverzichtbar.

Multitool-Orchestrierung: Ein einzelner Agent kann in einem Durchlauf zwischen Apps wechseln, Daten aus einer Tabelle abrufen, eine Zusammenfassung in einem Dokument erstellen und diese in einem Kanal veröffentlichen – ganz ohne separate Integrationsplattform.

OpenClaw funktioniert am besten, wenn Sie einen klaren Workflow für die Automatisierung haben und über gewisse technische Kenntnisse verfügen oder wenn Sie es mit einer Plattform kombinieren, die die Orchestrierungsebene für Sie übernimmt.

Bevor wir uns mit konkreten OpenClaw-Implementierungen befassen, sehen Sie sich diese Übersicht darüber an, wie KI-Anwendungsfälle moderne Workflows verändern:

Die 5 besten Anwendungsfälle für OpenClaw-KI-Agenten für Teams

Der wahre Test für jedes Agenten-Framework ist, ob es Ihrem Team bei der wöchentlichen Arbeit Zeit spart. Im Folgenden finden Sie fünf Anwendungsfälle für OpenClaw-KI-Agenten, die derzeit die gängigsten Muster darstellen. 🛠️

1. Remote-Codeausführung und -Überprüfung

Ingenieure verschwenden Stunden damit, zwischen ihrem Telefon, ihrem Schreibtisch und ihren Tools hin und her zu wechseln. OpenClaw löst dieses Problem, indem es Ihnen ermöglicht, echte Shell- und Browser-Aktionen aus jeder Messaging-App heraus als Auslöser zu nutzen, die Ihr Team bereits nutzt.

Dies ist ein Beispiel-Workflow:

Ein Entwickler schreibt seinem OpenClaw-Agenten auf Slack: „Überprüfe den offenen PR im Auth-Bereich und markiere alles, wofür noch Tests fehlen.“

Der Agent nutzt Browser-Automatisierung, um GitHub zu öffnen, liest den Diff und gleicht ihn mit den in AGENTS.md gespeicherten Konventionen des Teams ab.

Es sendet eine strukturierte Zusammenfassung zurück an Slack: was der PR macht, was fehlt, was ein menschliches Auge erfordert

Der Ingenieur überprüft die Notizen und genehmigt sie oder fordert Änderungen an, ohne auch nur eine einzige Registerkarte zu öffnen

💡 Profi-Tipp: Schränken Sie ein, wer KI-Agenten erstellen und bearbeiten darf. Andernfalls haben Sie am Ende fünf sich überschneidende Bots, die leicht unterschiedliche (und verwirrende) Aufgaben ausführen.

2. Triage im Kundensupport

Support-Teams versinken oft in der Weiterleitung von Aufgaben, noch bevor der eigentliche Support überhaupt beginnt. Das Multi-Channel-Gateway von OpenClaw sammelt Tickets von jeder Plattform an einem Ort und übernimmt die Klassifizierung automatisch.

Das könnte etwa so aussehen:

Eingehende Tickets aus E-Mail, WhatsApp und Web-Chat fließen alle in ein einziges OpenClaw-Gateway

Der Agent liest jede Nachricht, stuft Dringlichkeit und Thema mithilfe seiner ReAct-Schlussfolgerungsschleife ein und überprüft den in lokalen Markdown-Dateien gespeicherten Verlauf der Unterhaltung

Tickets mit hoher Priorität werden dem Bereitschaftsmitarbeiter sofort über Telegram gemeldet

Routinemäßige Abfragen erhalten eine vorformulierte Antwort, die in die Warteschlange gestellt wird, oder landen im Posteingang des richtigen Spezialisten, wobei der vollständige Kontext als Anhang beigefügt ist

📮 ClickUp Insight: 44 % der Teams beheben Probleme sofort, ohne einen formellen Triage-Prozess. Schnell auf eine Fehlerbehebung zu reagieren, fühlt sich produktiv an, aber die Dringlichkeit kann leicht die Fähigkeit des Teams beeinträchtigen, eine effektive Lösung zu liefern. Was Sie brauchen, ist ein System, das eingehende Probleme durch einen strukturierten Erfassungsprozess leitet. ClickUp Formulars kann den notwendigen Kontext im Vorfeld erfassen, während ein Super Agent die Übermittlungen sortieren, den Schweregrad bewerten und die Anfrage an den richtigen Eigentümer oder in die richtige Warteschlange leiten kann, bevor die Arbeit beginnt.

3. Überwachung der Wettbewerbsinformationen

Die meisten Teams erledigen höchstens einmal im Monat Wettbewerbsanalysen. Der Heartbeat-Scheduler von OpenClaw führt in festgelegten Intervallen Überprüfungen durch, ohne dass jemand dazu aufgefordert werden muss, sodass nichts übersehen wird.

Beispiel für den Workflow:

Sie definieren in AGENTS.md Wettbewerber und Signale, die es zu beobachten gilt: Preisänderungen, neue Stellenanzeigen, Veränderungen bei G2-Bewertungen, Erwähnungen in der Presse

Alle paar Stunden weckt der Heartbeat den Agenten, der mithilfe von Browser-Automatisierung diese Seiten aufruft und mit den zuletzt aufgezeichneten Daten vergleicht

Wenn sich etwas ändert, erstellt es eine Zusammenfassung in einfacher Sprache und fügt sie in den Thread des Teams ein

Der Überblick behandelt, was sich wann geändert hat, und gibt einen kurzen Einblick, was dies für Ihre Position bedeuten könnte.

🧠 Wissenswertes: KI-Agenten verlagern ihren Schwerpunkt vom „Denken“ zum „Handeln“. Untersuchungen zeigen, dass der Anteil an Agent-Tools, die konkrete Aktionen ausführen können (wie die Bearbeitung von Dateien oder das Versenden von E-Mails), in etwas mehr als einem Jahr von 27 % auf 65 % gestiegen ist.

4. Personalisierte Vertriebsansprache

Eine gute Kundenansprache erfordert 20 bis 30 Minuten Recherche pro potenzieller Kundin oder potenziellen Kunden. OpenClaw übernimmt diese Recherche automatisch und nutzt dazu das Surfen im Internet sowie den Sitzungsspeicher, um Kontext zu erstellen, bevor Ihre Vertriebsmitarbeiterin oder Ihr Vertriebsmitarbeiter auch nur einen einzigen Entwurf in die Hand nimmt.

So sieht der Workflow aus:

Ein Vertriebsmitarbeiter sendet dem Agenten über Telegram eine Liste mit Zielkonten: „Recherchiere diese 10 Unternehmen und entwirf erste E-Mails.“

Der Agent durchsucht LinkedIn, aktuelle Nachrichten und die Stellenboards von Unternehmen für jeden potenziellen Kunden und speichert die Ergebnisse im Speicher der Sitzung

Es entwirft eine personalisierte E-Mail für jeden potenziellen Kunden und bezieht sich dabei auf einen bestimmten Auslöser wie eine Finanzierungsrunde, eine Neueinstellung oder eine Produktumstellung

Der Vertriebsmitarbeiter bereitet alle 10 Entwürfe zur Überprüfung, Überarbeitung und zum Versand vor

🔍 Wussten Sie schon? Der Stanford HAI AI Index 2025 zeigt, dass 78 % der Unternehmen mittlerweile KI einsetzen, doch fortschrittliche Systeme wie Agenten befinden sich noch in der Entwicklungsphase und sind noch nicht flächendeckend im Einsatz.

5. Meeting-Notizen und Verteilung von Aktionspunkten

OpenClaw verbessert die Übergabe nach Meetings, indem es Aktionspunkte direkt nach Ende des Anrufs automatisch transkribiert, zusammenfasst und verteilt. Ein Beispiel-Workflow sieht wie folgt aus:

Der Agent baut über die Transkriptions-API eine Verbindung zu Ihrem Zoom- oder Teams-Meeting auf und hört in Echtzeit zu

Sobald das Gespräch beendet ist, analysiert es das Protokoll und extrahiert getroffene Entscheidungen, offene Fragen und benannte Elemente mit Eigentümern

Es sendet eine strukturierte Zusammenfassung an den Slack-Kanal und schickt jeder Person ihre spezifischen Aufgaben direkt per E-Mail

Alles, was noch offen ist, wird einer Follow-up-Agenda-Datei im Workspace hinzugefügt und steht bereit, um beim nächsten StandUp-Meeting aufgegriffen zu werden.

💡 Profi-Tipp: Nehmen Sie sich 30 Minuten pro Woche Zeit für Aufräumarbeiten. Eine schnelle Routine, die Sie anwenden können: Fehler scannen

Unklare Anweisungen korrigieren

Auslöser straffen

Entfernen Sie alles Unnötige Allein dadurch sind Sie den meisten Teams bereits einen Schritt voraus.

So verwalten Sie KI-Agenten-Workflows in ClickUp

Ihre Aufgaben, Projekte, Unterhaltungen und KI-Agenten befinden sich alle in ClickUp. Wenn sich also Ihre Arbeit ändert, passen sich Ihre Agenten entsprechend an.

Das ist wichtiger, als es klingt. Agenten benötigen einen klaren Kontext, einen eindeutigen Aufgabenbereich und konkrete Anweisungen, um sinnvolle Arbeit zu erledigen. ClickUp bietet Ihnen all das ohne zusätzliches Setup und Kontextwechsel. So erstellen und verwalten Sie Agent-Workflows darin. 🔁

1. Beginnen Sie mit dem Überblick: Welchen Agenten setzen Sie ein?

Bevor Sie irgendetwas konfigurieren, müssen Sie wissen, welche ClickUp-Agenten für die jeweilige Aufgabe geeignet sind. Es gibt zwei Arten: Super-Agenten und Autopilot-Agenten.

Kurzer Überblick, falls Sie ClickUp AI noch nicht kennen ClickUp Brain ist die Intelligenzebene, die die gesamte Plattform durchzieht. Sie verbindet Ihre Aufgaben, Dokumente, Chat-Nachrichten und Teamdaten, sodass jeder von Ihnen erstellte Agent bereits über einen integrierten Workspace-Kontext verfügt.

Super-Agenten

Führen Sie jeden beliebigen Workflow mit ClickUp Super Agents aus Konfigurieren Sie Ihren ClickUp-Super-Agenten mit benutzerdefinierten Anweisungen entsprechend Ihrem Anwendungsfall

Es handelt sich um adaptive, mehrstufige KI-Teammitglieder. Sie können sie manuell auslösen, indem Sie ihnen eine Direktnachricht senden, sie in einem Aufgabenkommentar oder Chat-Kanal @erwähnen oder ihnen direkt eine Aufgabe zuweisen. Sie können sie auch mit ClickUp-Automatisierungen verknüpfen, damit sie selbstständig ausgelöst werden.

Da sie über ein umfangreicheres Gedächtnis verfügen, das unter anderem aktuelle Interaktionen, gespeicherte Einstellungen und selbst gespeicherte Informationen umfasst, bewältigen ClickUp-Super-Agenten End-to-End-Workflows problemlos.

Ein Super-Agent, der Ihrer Content-Pipeline zugewiesen ist, könnte beispielsweise eine Aufgabe annehmen, relevante Dokumente als Kontext heranziehen, einen Entwurf erstellen, eine Lücke kennzeichnen und eine Zusammenfassung veröffentlichen – und das alles, ohne dass zwischen den einzelnen Schritten ein Mensch eingreifen muss.

Sehen Sie sich diese Anleitung an, um einen Super-Agenten einzurichten:

Autopilot-Agenten

Legen Sie Bedingungen für Ihren ClickUp-Autopilot-Agenten fest

Diese laufen auf der Grundlage definierter Auslöser und Bedingungen an einem bestimmten Speicherort: einer Liste, einem Ordner, einem Space oder einem Chat-Kanal. Sie sind die richtige Wahl für eine konsistente „Wenn X, dann Y“-Ausführung.

Nehmen wir zum Beispiel an, Ihr Support-Team erhält eine Flut von sich wiederholenden Abfragen in einem Chat-Kanal. Ein ClickUp-Autopilot-Agent, der auf diesen Kanal ausgerichtet ist und über die richtigen Bedingungen sowie ein verknüpftes Wissensdokument verfügt, bearbeitet diese Abfragen jedes Mal, ohne dass jemand ihn dazu auffordern muss.

Eine einfache Faustregel: Beginnen Sie mit Autopilot-Agenten für klar definierte, wiederholbare Aufgaben. Wechseln Sie zu Super-Agenten, wenn die Arbeit logisches Denken, mehrere Schritte oder eine dauerhafte Präsenz erfordert, mit der Ihr Team interagieren kann.

2. Workflow-Gestaltung: Wählen Sie die Aufgabe und dann den Auslöser

Erstellen Sie mühelos einen ClickUp-Super-Agenten für Ihre individuellen Anwendungsfälle

Bevor Sie irgendwelche Einstellungen vornehmen, legen Sie fest, welches Ergebnis der Agent erzielen soll. Lassen Sie dann Alles davon leiten. So könnte das aussehen:

Definieren Sie die Aufgabe: „Alle überfälligen Aufgaben zusammenfassen und jeden Mondaymorgen einen Bericht veröffentlichen“ ist eine Aufgabe; „bei Aufgaben helfen“ ist keine

Entscheiden Sie, wo es läuft: Chat-Kanal-Agenten reagieren auf Nachrichten; standortbasierte Agenten reagieren auf Aufgaben-Ereignisse

Wählen Sie den Auslöser: Beginnen Sie manuell (DMs, @Erwähnungen, Zuweisung von Aufgaben) und wechseln Sie dann zu geplanten oder Auslösern basierend auf Automatisierungen, sobald die Logik feststeht

Eine G2-Bewertung fügt hinzu:

Ich schätze ClickUps ständige Innovation sehr und wie stark das Unternehmen auf KI setzt. Der AI Super Agent ist leistungsstark und ermöglicht es, Routineaufgaben sehr schnell zu konfigurieren. Auch die Vorlagen finde ich während des Setups hilfreich, auch wenn die ordnungsgemäße Einrichtung viel Zeit und Aufwand erfordert.

Ich schätze ClickUps ständige Innovation sehr und wie stark das Unternehmen auf KI setzt. Der AI Super Agent ist leistungsstark und ermöglicht es, Routineaufgaben sehr schnell zu konfigurieren. Auch die Vorlagen finde ich während des Setups hilfreich, auch wenn die ordnungsgemäße Einrichtung viel Zeit und Aufwand erfordert.

💡 Profi-Tipp: Starten Sie Ihren Super-Agenten in einer einzelnen Liste oder einem Kanal mit Beispielaufgaben. Diese kontrollierte Umgebung hilft Ihnen, Probleme frühzeitig zu erkennen, ohne echte Workflows zu stören.

3. Bedingungen: Bringen Sie dem Agenten bei, wann er handeln und wann er sich zurückhalten soll

Legen Sie Bedingungen für Ihren ClickUp-Autopilot-Agenten fest, um sicherzustellen, dass er nur bei Bedarf als Auslöser verwendet wird

Ohne Bedingungen reagieren Agenten auf Alles, einschließlich „Wer kommt mit zum Mittagessen?“ Bedingungen beheben das:

Bedingungen für Schlüsselwörter: Es müssen bestimmte Begriffe wie „blockiert“ oder „Status“ vorliegen, bevor der Agent reagiert

Vorschrift für Präfixe: Weisen Sie Ihr Team an, am Anfang jeder Nachricht, die der Agent bearbeiten soll, „/help“ oder „Agent:“ zu verwenden.

Absichtsbasierte Bedingungen: „Nur auf direkte Fragen antworten“ hält den Agenten aus allgemeinen Kanalgesprächen heraus

Bei aufgabenbasierten Agenten stapeln Sie Bedingungen für die Automatisierung auf den Auslöser. „Auslösen, wenn eine Aufgabe erstellt wird“ plus „nur wenn die Priorität Hoch ist“ eliminiert die meisten Fehlalarme.

Verwenden Sie Bedingungen für die Automatisierung in ClickUp, um Agenten-Auslöser zu benutzerdefinieren

4. Anleitung: Schreiben Sie agentische Ergebnisse

Durchführen der Bearbeitung der Fähigkeiten und Anweisungen für Ihren Super-Agenten in ClickUp

Vage Anweisungen führen zu vagen Ergebnissen. Jeder Anweisungssatz benötigt drei Dinge:

Ausgabeformat: Geben Sie genau an, was Sie wünschen, zum Beispiel „eine dreispaltige Tabelle ausgeben: Name der Aufgabe, Eigentümer, Fälligkeitsdatum“

Ausweichlösung bei fehlenden Infos: „Wenn das Feld „Priorität“ leer ist, führen Sie es als „Unbekannt“ in einer Liste auf und kennzeichnen Sie es in Ihrer Ausgabe.“

Definition von „erledigt“: „Den Bericht unter #updates posten und die Aufgabe als fertiggestellt schließen“

ClickUp Brain kann diese Anweisungen für Sie entwerfen. Beschreiben Sie Ihre Anforderungen in einfacher Sprache, und es erstellt einen strukturierten Anweisungssatz, den Sie verfeinern können.

Bitten Sie ClickUp Brain um Hilfe bei der Erstellung und Benutzerdefinierung von ClickUp-Super-Agenten

💡 Profi-Tipp: Bevor du irgendetwas für die Automatisierung bereitstellst, nutze als Auslöser einfache Aktionen wie Direktnachrichten oder @Erwähnungen. So stellst du sicher, dass die Logik und die Antworten genau wie erwartet funktionieren.

5. Wissen und Zugriff: Legen Sie fest, wo der Agent suchen darf

Passen Sie die Quellen für Ihre ClickUp-Autopilot-Agenten an

Grenzen Sie dies genau ein. Zu viel Zugriff führt zu unzuverlässigen Antworten. Zu wenig Zugriff und der Agent versagt bei der Aufgabe:

Quellen im Workspace: Dokumente, Aufgaben, Chat-Nachrichten und bestimmte Spaces oder Listen; ein Status-Berichterstatter benötigt nur die aktiven Projektlisten, nicht den gesamten Workspace

Externe Quellen: Leiten Sie Agenten zu externen Ressourcen wie einem Hilfecenter weiter, wenn der Anwendungsfall dies erfordert

💡 Profi-Tipp: Sorgen Sie dafür, dass es glaubwürdig wirkt (sonst wird es niemand nutzen). Wenn Ihr Agent „Test-Bot v2“ heißt, werden die Leute ihn ignorieren. Geben Sie ihm einen eindeutigen Namen, einen ansprechenden Avatar und eine Beschreibung, die die Frage beantwortet: „Warum sollte ich dem vertrauen?“

Mit ClickUp den Weg zur Umsetzung ebnen

OpenClaw zeigt, was möglich ist, wenn KI mehrstufige Aufgaben ohne ständige Eingaben planen, ausführen und abschließen kann. Von der Support-Triage bis zur Wettbewerbsbeobachtung bewältigen diese Agenten reale Workflows, mit denen Teams täglich zu tun haben.

Dennoch erfordert der Aufbau und die Verwaltung dieser Workflows eine gewisse Struktur. Agenten benötigen klare Anweisungen, definierte Auslöser und Zugriff auf die richtigen Daten. Ohne diese Grundlage werden selbst leistungsstarke Agenten unübersichtlich, unvorhersehbar oder schwer skalierbar.

ClickUp bringt alles zusammen. Es bietet Ihnen einen Workspace, in dem Aufgaben, Dokumente, Unterhaltungen und KI-Agenten miteinander verbunden sind.

Super-Agenten übernehmen komplexe, mehrstufige Aufgaben, während Autopilot-Agenten strukturierte Workflows automatisch ausführen. Sie definieren das Ergebnis, legen die Bedingungen fest und überlassen dem System die Ausführung, ohne ständige Überwachung.

OpenClaw zeigt, was KI-Agenten leisten können. ClickUp macht diese Leistungsfähigkeit in Ihrer täglichen Arbeit nutzbar.

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Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Können OpenClaw-Agenten automatisch ein Jira-Ticket aus einer E-Mail erstellen?

Ja, einer der häufigsten Anwendungsfälle für OpenClaw ist das Parsen eingehender E-Mails und das Erstellen strukturierter Tickets in Jira (oder einem beliebigen Ticket-Tool), wobei Felder wie Priorität, Kategorie und Beschreibung bereits ausgefüllt sind.

Wie unterscheidet sich OpenClaw von KI-Schreibsoftware?

KI-Schreibtools generieren Text anhand einer Eingabeaufforderung, während OpenClaw-Agenten den gesamten Workflow rund um diesen Text abwickeln. Dazu gehören Recherche, Entwurf, Weiterleitung zur Genehmigung und Veröffentlichung, sodass das Ergebnis ohne manuelle Schritte sein Ziel erreicht.

Benötigen Sie Programmierkenntnisse, um OpenClaw zu nutzen?

Ein gewisses Maß an technischem Know-how ist für die Erstellung benutzerdefinierter Agenten hilfreich, doch vorgefertigte Agentenvorlagen und No-Code-Orchestrierungsplattformen machen OpenClaw auch für Nicht-Entwickler zunehmend zugänglich.