Von 6 Tools auf 1: Wie Path8 Productions Zeit gespart und App-Kosten gesenkt hat

Das Wachstum eines kleinen Geschäfts verläuft selten reibungslos und linear. Meistens geschieht es eher zufällig.

Sie nehmen ein Projekt an, dann noch eines, und plötzlich sind Sie nicht mehr nur ein Freiberufler.

Für Pat Henderson, Gründer der in Boston ansässigen path8 Productions, war der Übergang zu einer vollwertigen Video-Produktionsagentur mit einer versteckten Belastung verbunden: Tool-Wildwuchs.

Um mit der Nachfrage Schritt zu halten, sah sich Path8 gezwungen, einen riesigen, unzusammenhängenden Tech-Stack zu jonglieren. Sie nutzten Smartsheet für das Projektmanagement, Toggl für die Zeiterfassung, Dropbox Paper für Dokumente und Slack für die Kommunikation. Die Tools häuften sich, doch die Effizienz sank.

So hat Path8 einen Schritt getan, seinen Tech-Stack in ClickUp konsolidiert und seine Woche zurückgewonnen.

Das Problem mit einem „Frankenstein“-Tech-Stack

Wenn ein Team schnell vorankommt, wird Software oft gekauft, um jeweils ein akutes Problem zu lösen. Das Ergebnis? Ein Gewirr aus Apps, die nicht miteinander kommunizieren.

Der größte Reibungspunkt für Path8 war die Diskrepanz zwischen dem Ort, an dem die Arbeit geplant wurde, und dem Ort, an dem die Unterhaltungen tatsächlich stattfanden.

Als wir wuchsen, habe ich einfach immer mehr Tools hinzugefügt. Unsere Projektplanung lief in Smartsheet, aber niemand im Team hat sich Smartsheet wirklich angesehen. Die Leute fragen einfach über Slack: „Hey, wie weit sind wir damit?“ Und dann muss man die Dinge an zwei Stellen aktualisieren.

Als wir wuchsen, habe ich einfach immer mehr Tools hinzugefügt. Unsere Projektplanung lief über Smartsheet, aber niemand im Team hat sich Smartsheet wirklich angesehen. Die Leute fragen einfach über Slack: „Hey, wie weit sind wir damit?“ Und dann muss man die Dinge an zwei Stellen aktualisieren.

Als wir wuchsen, habe ich einfach immer mehr Tools hinzugefügt. Unsere Projektplanung lief über Smartsheet, aber niemand im Team hat sich Smartsheet wirklich angesehen. Die Leute fragen einfach über Slack: „Hey, wie weit sind wir damit?“ Und dann muss man die Dinge an zwei Stellen aktualisieren.

Da diese separaten Listen und Tracker nicht miteinander kommunizieren konnten, musste das Team isolierte Informationssilos verwalten, was es nahezu unmöglich machte, die Synchronisierung des Workflows ohne ständige manuelle Aktualisierungen zu erreichen.

Diese doppelte Dateneingabe erreichte ihren Höhepunkt während eines riesigen Projekts mit 30 Videos, das die Legacy-Tools von Path8 an ihre Grenzen brachte. Der Umfang der Arbeit war einfach zu groß und zu komplex, um ihn in Smartsheet effektiv zu verwalten.

Die Slack-Hürde: Überwindung der App-Treue

Tool-Umstellungen scheitern meist daran, dass Teams sich weigern, ihre bevorzugten Kommunikations-Apps aufzugeben.

Als Pat erkannte, dass das Team eine zentrale Informationsquelle brauchte, war ClickUp die naheliegende Wahl. Die einzige große Hürde, die der Einführung im Weg stand? Die Verbundenheit des Teams mit Slack.

Das Wichtigste für mich war Slack. Slack war einfach super. Unser Team liebt Slack. Und ich dachte mir: Wir können ClickUp für das Projektmanagement nutzen, aber wir werden weiterhin Slack verwenden, weil es einfach jeder liebt. Als ich dann ClickUp ausprobierte und den Chat sah, dachte ich: Okay, das ist im Grunde genommen Slack. Das kriegen wir hin.

Das Wichtigste für mich war Slack. Slack war einfach super. Unser Team liebt Slack. Und ich dachte mir: Wir können ClickUp für das Projektmanagement nutzen, aber wir werden weiterhin Slack verwenden, weil es einfach jeder liebt. Als ich dann ClickUp ausprobierte und den Chat sah, dachte ich: Okay, das ist im Grunde genommen Slack. Das kriegen wir hin.

Der eigentliche Durchbruch? Sie mussten weder ihre Geschichte noch ihre Teamkultur opfern, um den Wechsel zu vollziehen.

Das Team konnte sein gesamtes Slack-Inhalt importieren: Importe, Kanäle und die Unterhaltungen bis hin zu den kleinen Emoji-Reaktionen. 💪🏽

Das Team konnte sein gesamtes Slack-Inhalt importieren: Importe, Kanäle und die Unterhaltungen bis hin zu den kleinen Emoji-Reaktionen. 💪🏽

Effizienter arbeiten: Verwaltung von über 50 Projekten

Die Konsolidierung ihrer tools hat nicht nur Geld bei den Gebühren für Abonnements gespart.

Das hat die Leistungsfähigkeit dieses schlanken Teams grundlegend verändert. Anstatt in einer App nach einem Briefing zu suchen, in einer anderen die Protokollierte Zeit zu finden und in einer dritten nach Updates zu fragen, hat Path8 Alles zentralisiert. Hören Sie es direkt vom Team. 👇🏼

„KI-native“ werden: Ohne Lernkurve

Die Tech-Welt ist besessen von KI, aber für einen Kleinunternehmer, der sich auf Videoproduktion konzentriert, ist es unrealistisch, komplexe KI-Befehle zu beherrschen.

Pats Herangehensweise an KI war durch und durch pragmatisch.

Ich gebe zu, dass ich noch ganz am Anfang stehe. Bevor ich ClickUp hatte, hatte ich keine KI-App auf meinem Handy.

Ich gebe zu, dass ich noch ganz am Anfang stehe. Bevor ich ClickUp hatte, besaß ich keine KI-App auf meinem Handy.

Anstatt externe KI-Tools zu nutzen, setzte Pat die interne KI von ClickUp ein, um ein ganz konkretes betriebliches Problem zu lösen: die Beantwortung sich wiederholender Fragen des Teams.

Er entwickelte einen KI-Agenten, der als interne Wissensdatenbank des Unternehmens fungieren sollte. Anschließend richtete er einen eigenen Direktnachrichtenkanal ein, über den das Team mit dem Bot interagieren konnte, und gab ihm liebevoll den Namen „Mr. Systems“.

Wenn ein Mitglied des Teams nun eine Frage zu einem Prozess oder Workflow hat, schickt es einfach eine Direktnachricht an Mr. Systems. Der Bot ruft die richtige Antwort sofort direkt aus der Unternehmensdokumentation ab, wodurch Pat vollständig aus dem Prozess herausgenommen wird und die täglichen „Unterbrechungsbelastungen“ in seinem Zeitplan entfallen.

So wiederholen Sie den Erfolg von Path8: 5 schnelle ClickUp-Beispiele

Sie brauchen kein Budget auf Enterprise-Niveau, um Ihren Tech-Stack zu konsolidieren und einen hocheffizienten Workspace zu schaffen.

Mit der ClickUp Small Business Suite können Sie das genaue Vorgehen von Path8 nachahmen, um Ihre eigene zentrale Command-Center-Anlage zu schaffen.

So gestalten Sie einen wertorientierten, optimierten Workflow für Ihr eigenes Team:

1. Unterstützen Sie Ihr Team mit KI-Agenten

Beginnen Sie mit den Standardarbeitsanweisungen (SOPs) und Wikis Ihres Unternehmens. Mit Agents in ClickUp können Sie diese in interaktive, selbstbedienbare Wissensdatenbanken verwandeln.

Verwenden Sie den Agent Builder, um Ihre Anforderungen in einfacher Sprache zu beschreiben und einen benutzerdefinierten Agenten zu erstellen, der direkt in Ihrem Workspace integriert ist. Oder aktivieren Sie die Ambient-Answers-Agenten in Ihrem Workspace.

Wenn ein Mitglied des Teams eine Frage zu einem Prozess hat, kann es dem Mitarbeiter einfach eine Direktnachricht senden, um eine präzise, sofortige Antwort zu erhalten, die direkt aus Ihren eigenen internen Dokumenten stammt. Dies ermöglicht es Ihrem Team, Informationen selbstständig zu finden, und schont die wertvolle Zeit der Führungskräfte.

2. Steigern Sie die Produktivität mit kontextbezogener KI

Über einzelne Agenten hinaus liegt die wahre Stärke der Small Business Suite darin, dass ClickUp Brain direkt dort eingebettet ist, wo Ihre Arbeit tatsächlich stattfindet.

Anstatt manuell durch lange Threads zu scrollen, um auf den neuesten Stand zu kommen, können Sie sofort KI-Updates innerhalb einzelner Aufgaben generieren, um genau zu sehen, was sich während Ihrer Abwesenheit geändert hat.

Sie können diese Erkenntnisse sogar zusammenfassen, um direkt in Ihren Projektmanagement-Dashboards und Listenansichten übersichtliche Zusammenfassungen zu erstellen, die der Führungsebene in Sekundenschnelle ein klares Bild vom Zustand des gesamten Portfolios vermitteln. Sollten Sie einmal den Überblick über eine bestimmte Datei oder Unterhaltung verlieren, hilft Ihnen die KI-gestützte Enterprise-Suche dabei , durch natürliche Fragen genau das zu finden, was Sie benötigen – über alle Ihre Aufgaben, Dokumente und Chats hinweg.

Schließlich können Sie Ihre Unterhaltungen mit KI Notetaker in unmittelbare Aktionspunkte umwandeln. Das Tool fasst Ihre Meetings zusammen und extrahiert automatisch die wichtigsten Erkenntnisse in umsetzungsfertige Aufgaben.

Jede einzelne Unterhaltung, jedes Element und jede Aufgabe sind mit der KI in ClickUp durchsuchbar

3. Schließen Sie den Chat direkt an Ihre Arbeit an

Es ist keine Aufgabe der Unmöglichkeit, Ihr Team perfekt aufeinander abzustimmen! Sie müssen lediglich die Unterhaltungen dorthin verlagern, wo die eigentlichen Arbeitsergebnisse entstehen.

Durch die Integration Ihrer täglichen Kommunikation in den ClickUp-Chat wird jede Nachricht, jedes kurze Update und jede Bildschirmaufnahme mit der entsprechenden Aufgabe verknüpft.

Dadurch kann jeder, der neu in ein Projekt einsteigt, sofort den Verlauf nachlesen und den Kontext verstehen, wodurch die mühsame Suche in verschiedenen Messaging-Apps nach fehlenden Informationen entfällt.

4. Entwerfen Sie eine selbststeuernde Pipeline für Projekte

Möchten Sie einen visuellen, automatisierten Workflow erstellen, der sich problemlos auf Dutzende gleichzeitiger Projekte skalieren lässt?

Beginnen Sie damit, Ihre genauen Arbeitsphasen mithilfe von benutzerdefinierten Status (wie „Skripting“, „In Bearbeitung“ oder „Kundenprüfung“) abzubilden. Nutzen Sie anschließend eine übersichtliche Board-Ansicht in ClickUp Aufgaben, damit die Führungskräfte den Status jedes Projekts sofort auf einen Blick erfassen können.

Fügen Sie schließlich Automatisierungen hinzu, damit bei einem Statuswechsel einer Aufgabe automatisch das zuständige Team-Mitglied zugewiesen und benachrichtigt wird, was einen reibungslosen Übergang gewährleistet.

Hier ist ein Beispiel-Workflow für den Vertrieb in der Praxis. 🧰

5. Vereinheitlichen Sie Ihre Abläufe mit nativer Zeiterfassung

Behalten Sie mit der Zeiterfassung von ClickUp den Überblick darüber, wie Sie Ihre Zeit nutzen

Dank der in die ClickUp-Plattform integrierten Zeiterfassung können Ihre Mitarbeiter und Freiberufler ihre Arbeitsstunden direkt in den Aufgaben erfassen, an denen sie gerade arbeiten.

Diese nahtlose Integration liefert hochpräzise Daten für die Planung der Kapazität, vereinfacht die Rechnungsstellung an Clients und stellt sicher, dass jede Minute harter Arbeit in einer einzigen zentralen Plattform erfasst wird.

Fazit: Schluss mit dem ständigen Wechseln zwischen verschiedenen Software-Lösungen

Für ein schlankes Team, das weit über seine Gewichtsklasse hinaus punkten will, ist es keine Option, Stunden damit zu verschwenden, als Software-Vermittler zu fungieren.

path8 Productions hat bewiesen, dass die Skalierung Ihres Geschäfts nicht einfach nur bedeuten muss, immer mehr Apps anzuhäufen.

Indem sie ihren „Frankenstein“-Tech-Stack abschafften und 6 unzusammenhängende tools zu einem einzigen zusammenfassten, schufen sie einen optimierten, KI-gestützten hub, der die Schwerarbeit übernimmt.

Jetzt ist die Automatisierung der Routineaufgaben erfolgt, das Team ist perfekt aufeinander abgestimmt und Pat kann sich endlich wieder dem widmen, was er am besten kann: fantastische Videos erstellen!