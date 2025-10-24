Warum ClickUp kleine Geschäfte liebt und warum kleine Geschäfte ClickUp lieben

Bei ClickUp sind kleine Unternehmen nicht nur ein weiteres Kundensegment. Sie sind der Grund für unsere Existenz. Unser Gründer, Zeb Evans, startete ClickUp als kämpferischer Unternehmer, der persönlich die Probleme der Arbeit überlastung zu spüren bekam. Er jonglierte mit zu vielen tools, hatte viel zu viel zu tun und nicht genug Zeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: etwas Großartiges aufzubauen. Deshalb unterstützen wir kleine Unternehmen im Mittelpunkt dessen, was wir zu erledigen haben.

Wie Zeb es ausdrückt:

Kleine Unternehmen sind der Motor für neue Chancen. Wir haben ClickUp entwickelt, damit Unternehmer weniger Zeit mit Routineaufgaben verbringen und mehr Zeit für die Verwirklichung ihrer Träume haben. Wir sind davon überzeugt, dass wir kleinen und mittleren Unternehmen zum Erfolg verhelfen können.

Entwickelt für kleines Geschäft

Die Small Business Suite von ClickUp wurde für Macher, Träumer und Teams entwickelt, die Dinge verwirklichen. So helfen wir Ihnen, Chaos in Klarheit zu verwandeln:

ersetzen Sie über 20 Apps durch einen einzigen Arbeitsbereich: *Das ist das Ende der Arbeitszerstreuung. Kein Hin- und Herspringen mehr zwischen Projektmanagement, chatten, Dokumenten, Zeiterfassung und einem Dutzend anderer tools. ClickUp vereint alles in einem konvergenten KI-Arbeitsbereich und bietet Ihrem Team eine einzige Quelle der Wahrheit

*automatisieren mit KI: Überlassen Sie ClickUp AI und Agenten repetitive Aufgaben, Erinnerungen und Berichterstellung. Schaffen Sie sich Zeit, um sich auf Wachstum statt auf Routinearbeit zu konzentrieren

*echtzeit-Sichtbarkeit: Dank benutzerdefinierter Dashboards und Live-Berichterstellung wissen Sie immer, was in Ihrem Geschäft vor sich geht. Sie müssen nicht mehr E-Mails oder Tabellen durchforsten, um die wichtigen Informationen zu finden, die Sie benötigen

ClickUp liefert messbare Ergebnisse, von Zeitersparnis bis hin zur Steigerung der Produktivität in allen Abteilungen

Echte Ergebnisse von echten Geschäften

Pat Henderson, Gründer und Executive Producer bei path8 Productions, teilt:

Wir haben zu viel Zeit damit verbracht, verschiedene Systeme zu aktualisieren, die nicht miteinander kommunizieren konnten. Das hat uns ausgebremst und das Risiko erhöht, dass Dinge unter den Tisch fallen

Nach der Umstellung auf ClickUp ersetzte Pats Team sechs separate tools, reduzierte die Zeit für Meetings und Updates um 60 % und schaffte den Übergang nahtlos in weniger als acht Wochen.

Holen Sie sich das Playbook, mit dem Tausende von KMUs ihre Technologieplattformen konsolidieren, unzählige Stunden wertvoller Zeit zurückgewinnen und die Arbeit reduzieren. ⬇️

*/AI, die Ihr Geschäft versteht

Nutzen Sie ClickUp Brain, um wichtige Erkenntnisse und Maßnahmen direkt an Ihrem Arbeitsplatz sofort sichtbar zu machen

ClickUp Brain ist Ihr stets verfügbarer Business-Assistent. Es lernt Ihre Arbeitsabläufe, hält Ihre Daten verbunden und hilft Ihnen, die für Ihr Unternehmen spezifischen Prozesse zu automatisieren. Ob Sie Berichte erstellen, Meetings zusammenfassen oder Automatisierungen als Auslöser verwenden müssen – die KI von ClickUp unterstützt Sie dabei.

Und es ist unglaublich einfach zu bedienen. Wir wissen, dass die Führung eines Geschäfts ein Vollzeitjob ist, der keine Zeit lässt, sich zum KI-Experten zu entwickeln. ClickUp bietet sofort einsatzbereite KI-Funktionen und Agenten, die vom ersten Tag an einen Wert bieten, ohne dass Code erforderlich ist.

*unterstützung, die sich wie Familie anfühlt

Wir wissen, dass kleine Unternehmen mehr als nur Software brauchen – sie brauchen einen Partner. Deshalb bietet ClickUp Live-1:1-Schulungen, Premium-Support und Expertenberatung, um Ihnen bei der Einrichtung Ihres Arbeitsbereichs und der Optimierung Ihrer Abläufe zu helfen.

So stellen wir sicher, dass Sie jeden Cent, den Sie ausgeben, in höchstem Wert umwandeln und die über 20 Arbeit-Apps, die Ihnen in der ClickUp-Suite zur Verfügung stehen, voll ausschöpfen können.

🗣️ Kundenstimme: Hier ist, was ein Benutzer auf G2 zu sagen hatte: ClickUp verfügt über viele einzigartige Features und Add-Ons, die Sie in anderen PM-Optionen möglicherweise nicht finden, wie Zeiterfassung, integriertes Chatten und umfangreiche Ressourcenmanagement-Funktionen. Wenn Sie ein kleines Unternehmen oder ein Start-up sind, bietet ClickUp viele Vorlagen und einfache Möglichkeiten, um loszulegen, ohne Stunden in eine benutzerdefinierte Einrichtung investieren zu müssen. Sie erhalten das Gefühl einer maßgeschneiderten Komplettlösung in einem zugänglicheren Produkt. ClickUp verfügt über viele einzigartige Features und Add-Ons, die Sie in anderen PM-Optionen möglicherweise nicht finden, wie Zeiterfassung, integriertes Chatten und umfangreiche Ressourcenmanagement-Funktionen. Wenn Sie ein kleines Geschäft oder ein Start-up sind, bietet ClickUp viele Vorlagen und einfache Möglichkeiten, um loszulegen, ohne Stunden in eine benutzerdefinierte Einrichtung investieren zu müssen. Sie erhalten das Gefühl einer maßgeschneiderten Komplettlösung in einem zugänglicheren Produkt.

Warum KMUs umsteigen

Laut McKinsey arbeiten kleine Geschäfte in den USA mit nur 47 % der Produktivität größerer Unternehmen – eine Lücke, die nicht mit Talent zu tun hat, sondern mit dem Zugang zu skalierbaren tools und Systemen. ClickUp schafft gleiche Wettbewerbsbedingungen im Feld.

ClickUp schafft gleiche Wettbewerbsbedingungen im Feld.

Die alte Methode:

über 20 nicht miteinander verbundene Apps

Manuelle, sich wiederholende Prozesse

Unklare Übergaben und verlorener Kontext

Stagnierendes Wachstum

Der ClickUp-Weg:

Ein einheitlicher Arbeitsbereich

Automatisierte, KI-gestützte Workflows

Nahtlose Zusammenarbeit und Sichtbarkeit

Skalierbares, effizientes Wachstum

Schließen Sie sich mehr als 2 Millionen Teams an, die Arbeit neu definieren

ClickUp genießt das Vertrauen kleiner Unternehmen und globaler Marken gleichermaßen, darunter Siemens, Chick-fil-A, Wayfair und viele mehr. Mit über 25.000 begeisterten Bewertungen und einer Bewertung von 4,6 Sternen ist klar: ClickUp ist die Plattform für Geschäfte, die mit weniger Aufwand mehr erreichen wollen.

Sind Sie bereit, sich Ihre Zeit zurückzuholen?`

Holen Sie sich das kostenlose Small Business Playbook und erfahren Sie, wie ClickUp Ihnen dabei helfen kann, Ihre Technologieplattform zu konsolidieren, Ihre Workflows zu automatisieren und das volle Potenzial Ihres Geschäfts auszuschöpfen.

Kleine Unternehmen sind unsere Leidenschaft. Mit ClickUp erhalten Sie die Leistungsfähigkeit von über 20 Apps, die Intelligenz von KI und werden von einem Team unterstützt, das sich für Ihren Erfolg einsetzt. Probieren Sie ClickUp noch heute kostenlos aus und erleben Sie die Zukunft der Arbeit – speziell für Sie entwickelt.