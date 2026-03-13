Wie KI die Kundenakquise verändert: Eine umfassende Analyse

Das Identifizieren und Recherchieren potenzieller Leads ist das A und O der Kundenakquise.

Aber muss Ihr Vertriebsteam das wirklich alles manuell erledigen?

Nein. Nicht, wenn KI im Spiel ist.

Was früher stundenlanges Durchforsten von LinkedIn-Profilen und Analysieren von Gesprächsprotokollen erforderte, geschieht nun automatisch – und das mit präziseren Erkenntnissen und besserem Timing.

Schauen wir uns also an, wie KI bei der Kundenakquise hilft (und wie Sie das Beste daraus machen können)!

Was ist KI-basierte Kundenakquise?

Die KI-basierte Kundenakquise nutzt Technologien der künstlichen Intelligenz wie maschinelles Lernen (ML), natürliche Sprachverarbeitung (NLP), Predictive Analytics und generative KI, um potenzielle Kunden zu identifizieren, zu priorisieren und zu kontaktieren.

Anstatt dass Vertriebsmitarbeiter Leads manuell recherchieren und nach der Wahrscheinlichkeit einer Konversion bewerten, analysieren KI-Tools Daten (z. B. CRM-Daten, Website-Besuche, Aktivitäten in sozialen Medien, Erkenntnisse aus Marketing-Automatisierungstools ), um automatisch die am besten geeigneten Interessenten zu ermitteln.

Das macht es möglich:

Maschinelle Lernmodelle: ML-Modelle analysieren sowohl Verlaufsdaten als auch Echtzeitdaten, um Muster zu erkennen, wie z. B. Unternehmensgrößen oder Rollen von Käufern, die häufig zum Abschluss von Geschäften führen. Im Laufe der Zeit lernt das System, wie ein hochwertiger Lead für Ihr Business aussieht, und findet automatisch ähnliche potenzielle Kunden.

Natürliche Sprachverarbeitung: NLP ermöglicht es Algorithmen, menschliche Sprache zu verstehen und zu interpretieren. Ein Beispiel dafür, wie Unternehmen NLP nutzen, ist die Analyse von Inhalten aus den LinkedIn-Profilen potenzieller Kunden. NLP extrahiert nützliche Informationen.

Predictive Analytics: Predictive Analytics kombiniert Daten aus verschiedenen Kontaktpunkten, um für jeden potenziellen Kunden einen dynamischen Lead-Score zu generieren. Dies hilft Vertriebsmitarbeitern, sofort zu entscheiden, wen sie zuerst kontaktieren sollten, und ihre Energie auf die Leads zu konzentrieren, bei denen die Wahrscheinlichkeit einer Konversion statistisch am höchsten ist.

Generative KI: Sie ermöglicht Personalisierung in großem Maßstab. Sobald die vielversprechendsten Leads identifiziert sind, kann GenAI erste Entwürfe für Kontaktnachrichten, E-Mails oder Gesprächsskripte erstellen, die genau auf die Eigenschaften jedes einzelnen potenziellen Kunden zugeschnitten sind.

Vorteile des Einsatzes von KI bei der Kundenakquise

KI-Technologien beschleunigen den Akquiseprozess – was großartig ist. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs.

Der Einsatz von KI-gestützten Tools bietet mehrere wesentliche Vorteile:

Steigert die Produktivität: KI automatisiert repetitive Aufgaben wie manuelle Recherchen, Dateneingabe, Profilüberprüfungen und die Erstellung von Listen. Dadurch haben Vertriebsmitarbeiter mehr Zeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – den Aufbau von Kundenbeziehungen und den Abschluss von Geschäften.

Generiert qualitativ hochwertigere Leads: Teams nutzen KI, um potenzielle Kunden anhand von Kaufabsichtssignalen und firmografischen Daten zu filtern, die Ihrem Ideal Customer Profile (ICP) entsprechen. So stellen Sie sicher, dass Sie nur mit Geschäften in Kontakt treten, die tatsächlich den Bedarf und das Budget für Ihr Produkt haben.

Intelligentere Lead-Priorisierung: KI-Modelle bewerten und ordnen qualifizierte Leads nach Priorität, indem sie Faktoren wie Unternehmenswachstumsraten, Einstellungsaktivitäten, Website-Traffic oder kürzlich erfolgte Finanzierungen analysieren. Leads, die stärkere Signale zeigen, werden weiter oben auf der Liste platziert, was Vertriebsmitarbeitern hilft zu entscheiden, wen sie zuerst kontaktieren sollten

Personalisierte Kundenansprache: Mit KI-Tools zur Kundenakquise können Sie die jüngsten Aktivitäten eines potenziellen Kunden (wie eine Aktion oder ein öffentliches Interview) analysieren, um maßgeschneiderte Nachrichten zu verfassen. Je relevanter die Ansprache, desto höher die Rücklaufquote

Geringere Akquisitionskosten: Durch die gezielte Ansprache von Leads mit hoher Wahrscheinlichkeit verschwenden Unternehmen weniger Geld für breit angelegte Marketingkampagnen und uninteressante Leads

Liefert Marktinformationen in Echtzeit: KI-Tools scannen ständig öffentliche Datenströme – Nachrichten, Finanzierungsmeldungen, Einstellungstrends und Aktivitäten in sozialen Medien –, um sich verändernde Markttrends zu erkennen. So können Vertriebsleiter zeitnah auf Chancen reagieren, noch bevor die Konkurrenz sie überhaupt bemerkt.

Verbessert die Datengenauigkeit: Ihr Aufwand für den Vertrieb ist nur so gut wie Ihre Daten. KI-Systeme aktualisieren Datensätze automatisch, ergänzen fehlende Info-Blöcke und überprüfen Kontaktdaten, sodass Ihre Vertriebsmitarbeiter nicht mit veralteten Informationen arbeiten müssen.

Prognostiziert zukünftige Umsatztrends: Vorhersagemodelle analysieren Verlaufsdaten, die Abschlussgeschwindigkeit und das Kaufverhalten, um zukünftige Umsatzergebnisse weitaus präziser zu schätzen als herkömmliche Prognosemethoden. Dies verschafft Führungskräften einen klareren Überblick über die Vertriebspipeline und die erwarteten Umsätze

Wenn Sie noch keine Erfahrung mit KI im Vertrieb haben, finden Sie hier einen kurzen Leitfaden, der Ihnen zeigt, wie sich KI in Ihren täglichen Workflow einfügen lässt. 👇

Schlüssel-Anwendungsfälle für KI bei der Kundenakquise

Schauen wir uns nun an, wie Vertriebsprofis KI nutzen, um manuelle Aufgaben zu automatisieren und Geschäfte schneller abzuschließen.

⭐ Bonus: Wir zeigen Ihnen, wie Sie ClickUp AI für jeden Anwendungsfall nutzen können.

1. Recherche von Listen für Leads + CRM-Pflege

Bei der traditionellen Lead-Generierung mussten Vertriebsmitarbeiter sich die Finger wund arbeiten. Sie mussten Datenbanken manuell durchforsten, um potenzielle Kunden zu identifizieren, relevante Informationen über sie sammeln und die Liste pflegen, um veraltete Informationen zu vermeiden.

Dank KI-Tools für die Kundenakquise läuft dieser gesamte Prozess nun automatisch ab:

Leads finden: Durchsuchen Sie LinkedIn, Jobbörsen, Newsfeeds und öffentliche Datenbanken, um potenzielle Kunden zu identifizieren, die Ihrem ICP (Branche, Größe, Rolle) entsprechen.

Erstellen Sie eine Liste: Sammeln Sie automatisch detaillierte Informationen zu potenziellen Kunden, darunter wichtige Entscheidungsträger, Größe des Unternehmens, verifizierte E-Mail-Adressen, direkte Telefonnummern, aktuelle Unternehmensnachrichten usw.

Sorgen Sie für ein sauberes CRM: Führen Sie Duplikate automatisch zusammen, kennzeichnen Sie zurückgewiesene oder ungültige E-Mails, aktualisieren Sie Titel bei Personalwechseln und entfernen Sie veraltete Leads

📌 Beispiel: Benötigen Sie eine Liste lokaler SaaS-Unternehmen, um ein Tool für Projektmanagement anzubieten? Bitten Sie Brain: „Finde B2B-SaaS-Unternehmen mit 10–50 Mitarbeitern in Toronto.“ Innerhalb weniger Minuten erhalten Sie die benötigten Informationen. Nutzen Sie ClickUp Brain als Ihren Co-Piloten im Vertrieb – von der Identifizierung und Hervorhebung vielversprechender Konten über das Coaching Ihres Teams bis hin zur Strategieentwicklung für die Kundenansprache

2. Verfassen und Personalisierung von E-Mails

Anstatt jede Nachricht von Grund auf neu zu verfassen, können Vertriebsmitarbeiter KI-Tools nutzen, um auf Basis von Kundendaten Entwürfe mit hoher Konversionsrate zu erstellen.

So geht’s:

Verfassen und Bearbeitung von E-Mails zur Kundenakquise: KI-Tools zum Verfassen von E-Mails erstellen erste Entwürfe auf der Grundlage der Rolle des potenziellen Kunden und Ihres konkreten Angebots. Sie müssen diese nur noch überprüfen und auf „Senden“ klicken.

Hyper-personalisieren Sie Ihre Botschaft: Lassen Sie KI jede E-Mail automatisch an die Branche, die Probleme, die Unternehmensdaten, den Standort, aktuelle Meldungen und vieles mehr des potenziellen Kunden anpassen.

Optimieren: Führen Sie A/B-Tests für Betreffzeilen durch, kennzeichnen Sie spammige Formulierungen und erhalten Sie Vorschläge für den besten Versandzeitpunkt basierend auf dem Verhalten der potenziellen Kunden

📌 Beispiel: Sie möchten einen VP Sales bei einem Fintech-Startup ansprechen? Richten Sie einen Agenten in ClickUp ein, damit dieser den ersten Entwurf für Sie vorbereitet!

3. Lead-Bewertung und Priorisierung

Manuelles Lead-Scoring ist oft zu starr und übersieht nuancierte Signale wie Kaufabsicht oder Interaktionshistorie. Außerdem sind statische Bewertungen schnell veraltet.

KI-gestütztes Lead-Scoring ist dynamischer:

Leads in großem Umfang bewerten: Analysieren Sie riesige Datenmengen im Handumdrehen und vergeben Sie Bewertungen auf der Grundlage von Unternehmensprofilen, Kundenverhalten und historischen Verkaufsdaten

Tägliche Neugewichtung der Prioritäten: Überwachen Sie die Aktivitäten kontinuierlich, um die Bewertungen in Echtzeit zu aktualisieren, und verschieben Sie die vielversprechendsten Leads automatisch an den Anfang Ihrer Liste.

📌 Beispiel: Sobald Ihre Lead-Liste fertig ist, bitten Sie den Lead-Qualifier Super Agent, jeden Lead auf einer Skala von 1 bis 10 zu bewerten.

4. Umgang mit Einwänden

KI hilft Vertriebsteams dabei, Widerstände zu überwinden, indem sie während der Kundeninteraktion sofortige Unterstützung und relevante Ressourcen bereitstellt:

Nutzen Sie KI-generierte Antworten: Erhalten Sie sofortige Vorschläge, wie Sie mit Einwänden umgehen können. Anstatt nach einer Fallstudie oder einer Preisliste zu suchen, ruft die KI das richtige Dokument aus Ihrer Wissensdatenbank ab, um eine Antwort zu verfassen.

Vertriebscoaching in Echtzeit: KI-gestützte Vertriebs-Tools führen bei Live-Anrufen eine Stimmungsanalyse durch und erkennen Tonfall oder Schlüsselwörter, die auf das Zögern eines potenziellen Kunden hindeuten, sodass der Vertriebsmitarbeiter sofort reagieren kann.

Nachbereitung nach dem Gespräch: Nach einem Gespräch können Vertriebsleiter mithilfe von KI die Gesprächsprotokolle durchsehen und hervorheben, wo Einwände gut behandelt wurden und wo der Vertriebsmitarbeiter noch mehr Schulung benötigt

📌 Beispiel: Nach dem Verkaufsgespräch laden Sie das Protokoll des Meetings in Brain hoch, damit das System die gesamte Unterhaltung analysieren, Schlüssel-Themen hervorheben, erkennen kann, wie sich die Stimmung des potenziellen Kunden im Laufe der Unterhaltung verändert hat (was den Auslöser für seine Begeisterung oder Zufriedenheit dargestellt hat), und prüfen kann, ob die Leistung des Vertriebsmitarbeiters den Erwartungen entsprach. Finden und markieren Sie wichtige Informationen zu Kontoschutzmaßnahmen in Sekundenschnelle mit ClickUp Brain

5. Vorbereitung auf das Gespräch

Zwar kann KI (noch) nicht für Sie an einem Telefonat teilnehmen, aber sie kann Ihnen den vollständigen Kontext liefern, den Sie benötigen, um gut vorbereitet in das Gespräch zu gehen. Sie müssen nicht mehr manuell alte Notizen durchforsten – die KI fasst Alles für Sie zusammen.

Darüber hinaus helfen Ihnen KI-gestützte Tools zur Kundenakquise auch dabei:

Zusammenfassung des Kontexts: Anstatt Vertriebsmitarbeiter zu bitten, mehrere Seiten mit Info durchzulesen, erstellen KI-Tools kurze Zusammenfassungen der potenziellen Kunden und ihrer Unternehmensdaten.

Heben Sie relevante Gesprächspunkte hervor: Dazu gehören potenzielle Probleme, Features des Produkts, die den potenziellen Kunden interessieren könnten, oder Fragen, die Sie stellen sollten, um die Bedürfnisse des potenziellen Kunden besser zu verstehen

Bisherige Interaktionen überprüfen: Wenn der potenzielle Kunde bereits Kontakt mit dem Unternehmen hatte, können KI-Tools frühere E-Mails, Meetings oder Support-Unterhaltungen zusammenfassen, damit Ihnen keine wichtigen Details entgehen.

📌 Beispiel: Vor einem Telefonat führen Ihre Vertriebsmitarbeiter eine 10-minütige Chat-Sitzung mit einem vorkonfigurierten Super-Agenten durch, um sich schnell über den Kontext zu informieren. Sie erhalten alle wichtigen Informationen zu einem bestimmten Lead – die aktuelle Größe des Unternehmens, wer den letzten Kontaktanruf bearbeitet hat, die Herausforderungen, denen der Kunde gegenübersteht, mögliche Auslöser, die es zu vermeiden gilt, usw. Hier sehen Sie den Workflow in Aktion. 👇🏼

6. Follow-up-Sequenzen

/AI automatisiert und optimiert Ihren Aufwand bei der Kundenakquise durch Nachverfolgung der Interaktionen der potenziellen Kunden mit Ihrer ersten Kontaktaufnahme. So sieht das in der Praxis aus:

Erstellen von Follow-up-Sequenzen: Erstellen Sie Multi-Touchpoint-Sequenzen, die E-Mails, LinkedIn-Nachrichten und Erinnerungen für Telefonanrufe umfassen

Erstellung personalisierter Nachrichten: Nutzen Sie KI, um Nachrichten für diese Abläufe automatisch zu erstellen und zu personalisieren. Wenn ein potenzieller Kunde beispielsweise während eines Telefonats um weitere Informationen bittet, kann die KI eine Folge-E-Mail verfassen, die das Gespräch zusammenfasst und relevante Ressourcen enthält.

Timing und Anpassung von Follow-ups: Setzen Sie die nächsten Schritte als Auslöser basierend auf der Kundeninteraktion ein (E-Mail-Öffnungen, Klicks, keine Antworten)

📌 Beispiel: Hier ist ein Beispiel-Workflow mit drei Super-Agenten, die Ihnen helfen, Kanäle für die Nachverfolgung zu vergleichen, den Zeitpunkt für die Sequenzen festzulegen, Ziele für jede Antwort zu definieren usw.

7. Berichterstellung und Prognosen

Bei der traditionellen Berichterstellung für den Vertrieb mussten Mitglieder der Teams CRM-Daten manuell in Tabellenkalkulationen übertragen oder die Vertriebsstrategie auf der Grundlage grober Schätzungen anpassen. Kein Wunder, dass die Erstellung eines einzigen Berichts Tage dauerte!

Durch die Integration von KI in Ihren Vertriebsprozess können Sie jedoch:

Vertriebspipelines analysieren: Indem Sie Verlaufsdaten zusammen mit aktuellen Aktivitäten untersuchen, können Sie Muster erkennen – beispielsweise, welche Branchen die meisten Verkaufschancen generieren oder wie schnell Leads den Trichter durchlaufen

Erstellen Sie sofort Berichte: Fassen Sie die Leistung der Vertriebsmitarbeiter, Konversionsraten und die Pipeline-Geschwindigkeit in gemeinsam nutzbaren Echtzeit-Dashboards zusammen

Verkaufsergebnisse prognostizieren: Analysieren Sie vergangene Geschäftsabschlüsse und aktuelle Interaktionssignale, um zukünftige Umsätze zu schätzen. Diese Modelle aktualisieren Prognosen automatisch im Zuge des Fortschritts der Geschäfte oder bei der Aufnahme neuer Opportunities in die Pipeline.

📌 Beispiel: Wenn Führungskräfte keine Zeit haben, Dashboards zu interpretieren, bitten sie Brain, schnell die aktuellen Verkaufstrends, den Status der Outreach-KPIs oder alle Risiken mit hoher Priorität zusammenzufassen, die sie sofort angehen müssen. Diese schnelle Echtzeit-Zusammenfassung der Erkenntnisse spart Zeit und ermöglicht es Führungskräften, sich stärker auf die Strategie zu konzentrieren. Sehen Sie Brain in Aktion. 👇🏼

👀 Wussten Sie schon? In den frühen 1900er Jahren revolutionierte John H. Patterson den Vertrieb, indem er ihn in ein starres, skriptbasiertes System umwandelte. Er schulte seine Verkäufer anhand vorformulierter Verkaufsskripte, wies ihnen Gebiete zu, veranstaltete themenbezogene Verkaufswettbewerbe und führte die Nachverfolgung der individuellen Verkaufsziele durch. Dies war einer der frühesten Versuche, jeden Schritt des Vertriebsprozesses wissenschaftlich zu steuern.

So setzen Sie KI bei der Kundenakquise ein

KI macht die Kundenakquise schneller und einfacher, aber wie fängt man eigentlich damit an? Dieser Leitfaden behandelt sechs Schlüssel-Schritte zur Implementierung von KI-gestützten Tools für die Kundenakquise.

⭐ Außerdem zeigen wir Ihnen, wie ClickUp, die Allround-App für die Arbeit, die Einführung von KI zum Kinderspiel macht.

Schritt 1: Ermitteln Sie, welche Workflows sich am besten für KI eignen

Beginnen Sie damit, den aktuellen End-to-End-Prozess Ihrer Akquise zu überprüfen. Suchen Sie nach Aufgaben, die zeitaufwändig oder repetitiv sind oder stark auf manueller Recherche beruhen.

Häufige Beispiele sind:

Manuelles Erstellen von Lead-Listen aus Tabellenkalkulationen

Auf LinkedIn nach Unternehmensdetails suchen

Bewertung von Interessenten anhand von Annahmen

🦄 Wie ClickUp dabei hilft

Nichts ist dafür besser geeignet als die visuelle Prozessabbildung.

Wenn Sie jeden Schritt Ihres Akquiseworkflows im Blick haben – von der Lead-Generierung bis hin zur Nachverfolgung –, ist es viel einfacher, Engpässe zu erkennen und zu entscheiden, was für die Automatisierung in Frage kommt.

ClickUp Whiteboards bieten eine unbegrenzte digitale Arbeitsfläche, auf der Sie Ihren Workflow zur Kundenakquise visuell aufbauen und verfeinern können.

Erstellen Sie eine Karte des bestehenden Akquiseprozesses, um mithilfe von ClickUp Whiteboards Möglichkeiten zur Automatisierung zu identifizieren

Fügen Sie Formen, Textfelder und Haftnotizen hinzu, um die einzelnen Schritte darzustellen, z. B. Lead-Generierung, Priorisierung, Kontaktaufnahme und Nachverfolgung. Verbinden Sie diese dann mit Pfeilen, um zu zeigen, wie eine Phase in die nächste übergeht.

Darüber hinaus sorgt die Zusammenarbeit in Echtzeit dafür, dass Vertriebsleiter, SDRs und operative Teams während der Sitzungen zum Planen gemeinsam Ideen einbringen, Schritte anpassen und den Prozess verfeinern können.

⭐ Bonus: Sobald Sie Ihre Strategie festgelegt haben, benötigen Sie einen strukturierten Ort, um eingehende Leads tatsächlich zu verwalten. Die Sales-Pipeline-Vorlage von ClickUp ist ein einsatzbereites Framework, das Ihnen hilft bei der Nachverfolgung von Leads in jeder Phase. Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen Sie Leads während Ihres gesamten Akquiseprozesses mit der Sales-Pipeline-Vorlage von ClickUp Die wichtigsten Highlights dieser Vorlage: Vorkonfiguriert mit 30 benutzerdefinierten Status wie „Abgewandert“, „Aufmerksamkeit erforderlich“, „Verlängerung anstehend“, „Nachfassen“ und „Qualifizierter Interessent“

Benutzerdefinierte Felder wie „Zuletzt kontaktiert“, um den Zeitpunkt der Interaktion zu überwachen

Flexible Ansichten (Liste, Box, Board usw.) zum einfachen Sortieren und Filtern von Leads Diese Vorlage sorgt für eine einheitliche Vorgehensweise in Ihren Teams, hilft Ihnen, ins Stocken geratene Geschäfte zu erkennen, und steigert die allgemeine Vertriebseffektivität.

Schritt 2: Durchführen der Synchronisierung Ihres CRM mit dem KI-Tool

Achten Sie bei der Auswahl eines KI-Vertriebstools auf native CRM-Integrationen. Dadurch können beide Systeme automatisch Daten austauschen.

Wenn Ihre Tools synchronisiert sind, werden die von der KI ermittelten Leads direkt in Ihr CRM übernommen. Ebenso werden Aktualisierungen im CRM – wie beispielsweise Kontaktaktivitäten oder der Fortschritt eines Geschäfts – im KI-Tool angezeigt.

Dadurch entfällt der manuelle Eintrag von Daten und es wird sichergestellt, dass Ihre Daten plattformübergreifend stets auf dem neuesten Stand sind.

🦄 Wie ClickUp dabei hilft

Um das Setup einfach und wirklich ohne Code-Aufwand zu halten, bietet ClickUp über 1.000 native Integrationen.

Sie können gängige CRMs wie Salesforce, HubSpot und Pipedrive schnell für die Synchronisierung bereitstellen, um wichtige Kundendaten abzurufen. Es sind keine technischen Kenntnisse erforderlich – umschalten Sie sie einfach, um loszulegen.

Sie können auch die API von ClickUp nutzen, um eine Verbindung zu älteren oder proprietären CRM-Systemen herzustellen.

Verbinden Sie ClickUp nahtlos mit Ihren bevorzugten Marketing-Tools, um die Synchronisierung von Kampagnendaten zu ermöglichen und Workflows zu automatisieren

Haben Sie es satt, mit externen CRMs zu jonglieren? ClickUp CRM verwandelt Ihren Workspace in einen vollwertigen Hub für Kundenbeziehungen. Verfolgen Sie Kontakte, Unternehmen, Opportunities und Aktivitäten an einem Ort – mit benutzerdefinierten Feldern für Attribute wie Lead-Scores, nächste Schritte und KI-generierte Erkenntnisse.

Erstellen und pflegen Sie Lead-Listen, führen Sie die Nachverfolgung der Vertriebsleistung durch, überwachen Sie Vertriebsprojekte und vieles mehr mit ClickUp CRM

Importieren oder migrieren Sie zunächst Daten aus Ihrem alten CRM per CSV-Upload oder direkter Integration – ClickUp übernimmt die mühsame Arbeit, Felder zuzuordnen und Duplikate zu vermeiden.

Die CRM-Funktion in ClickUp vereinfacht zudem die Zusammenarbeit. Vertriebsmitarbeiter, Manager und operative Teams können auf dieselben Informationen zugreifen, Datensätze aktualisieren und die Nachverfolgung von Akquisetätigkeiten durchführen, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen.

Da Brain Zugriff auf die Daten in Ihrem Workspace hat, hilft diese kontextbezogene KI dabei, Listen mit Interessenten zu analysieren, zu bewerten und zu priorisieren.

📌 Beispiel: Sie können Brain dazu auffordern: „Bewerten Sie diese 50 Leads aus meiner HubSpot-Liste auf einer Skala von 1 bis 10 anhand des Budgets und der jüngsten Aktivitäten.“

„Sortieren Sie diese Tabelle nach absteigender Priorität, gruppiert nach Branchensegmenten“ So können Sie sich auf die richtigen Leads konzentrieren und behalten gleichzeitig die volle Kontrolle über Ihre Bewertungskriterien.

📮ClickUp Insight: 47 % der Menschen nutzen Pivottabellen, Dashboards und Diagramme in Tabellenkalkulationen, um ihre Arbeit zu verstehen. Diese Tools sind zweifellos leistungsstark. Doch schon eine kleine Änderung – eine verschobene Spalte, ein umbenanntes Blatt, eine zusätzliche Zeile – kann Ihre Formeln, Bereiche oder Visualisierungen durcheinanderbringen. Um die Genauigkeit Ihrer Berichte zu gewährleisten, müssen Sie häufig Filter überprüfen, Verbindungen aktualisieren und Daten neu zuordnen, damit alles aufeinander abgestimmt bleibt. ClickUp ist eine hervorragende Alternative für Teams, die Echtzeit-Sichtbarkeit ohne Wartungsaufwand wünschen. Die No-Code-Dashboards nutzen vorgefertigte Karten für Diagramme, Berechnungen, Zeiterfassung und Einblicke in die Workload, die direkt aus Live-Aufgaben, Listen und Status abgerufen werden. Das bedeutet, dass sich alles synchron mit der Arbeit aktualisiert!

Schritt 3: Kundendaten bereinigen und pflegen

Saubere Kundendaten bilden das Rückgrat einer effektiven KI-basierten Kundenakquise. Ohne sie liefert selbst die intelligenteste KI nur wertlose Erkenntnisse.

Um eine gut gepflegte Liste zu erhalten, müssen Sie sich auf drei Hauptbereiche konzentrieren:

Überprüfung: Überprüfen Sie regelmäßig, ob E-Mail-Adressen aktiv und Telefonnummern korrekt sind, um Ihre Bounce-Rate niedrig zu halten.

Dublettenbereinigung: Stellen Sie sicher, dass derselbe Lead nicht mehrfach auf der Liste aufgeführt wird. So verhindern Sie, dass Ihr Team doppelte Nachrichten versendet und unprofessionell wirkt.

Anreicherung: Füllen Sie die Lücken in Ihren Datensätzen. Wenn Sie einen Namen, aber keinen Titel oder kein LinkedIn-Profil haben, müssen Sie diese Daten einlesen, um Ihrer KI genügend Kontext zu geben, damit sie eine personalisierte Nachricht verfassen kann.

🦄 Wie ClickUp dabei hilft

ClickUp Brain ist tief in jeden ClickUp-Workspace integriert – das bedeutet, dass es einen umfassenden Überblick über alle Ihre Leads und Aufgaben hat. Da es sich in Echtzeit mit Ihren Daten synchronisiert, kann es Ihnen automatisch dabei helfen, eine übersichtliche Liste mit Leads zu führen.

Fügen Sie ClickUp-Aufgaben mit Fälligkeitsdaten, Aufgabenbeschreibungen, Anhängen, Mitarbeitern und mehr zu Ihren Listen hinzu

So geht’s:

Duplikate und veraltete Leads erkennen: Geben Sie einfach einen Befehl wie diesen ein: „Überprüfe meine Lead-Liste auf Duplikate und Kontakte, die seit 60 Tagen nicht mehr kontaktiert wurden.“ Das System durchsucht Ihren gesamten Workspace und markiert diese Profile.

Leads bewerten und priorisieren: Bitten Sie Brain: „Bewerten Sie alle Leads in meiner Akquiseliste für das zweite Quartal auf einer Skala von 1 bis 5, basierend auf der Interaktion im letzten Monat“

Aktualisieren Sie Datensätze mit KI-Feldern: Nutzen Sie KI-Felder, um in Echtzeit Details abzurufen oder unterwegs Erkenntnisse zu gewinnen. Richten Sie beispielsweise ein Feld ein, das automatisch die jüngsten LinkedIn-Aktivitäten eines Leads zusammenfasst, damit Ihre Vertriebsmitarbeiter vor jedem Anruf einen schnellen Überblick haben.

Wandeln Sie anschließend Leads mit hoher Priorität sofort in ClickUp-Aufgaben um und weisen Sie diese den zuständigen Vertriebsmitarbeitern zu, um den Kontakt aufzunehmen.

Innerhalb einer einzelnen Aufgabe können Sie Folgendes einbinden:

Fälligkeitsdaten , um sicherzustellen, dass die Kontaktaufnahme rechtzeitig erfolgt

Beschreibungen der Aufgaben mit Hintergrundinformationen zum Lead oder Unternehmen

Mehrere Mitarbeiter , wenn mehr als ein Mitglied des Teams beteiligt ist

Kommentare und Threads zur Zusammenarbeit

Checklisten zur Nachverfolgung von Schritten wie Recherche, Kontaktaufnahme und Nachfassaktionen

Anhänge wie Unternehmensnotizen, Interessentenprofile oder Angebotsunterlagen

Zeiterfassung, um genau zu sehen, wie viel Zeit Ihre Vertriebsmitarbeiter mit Recherche im Vergleich zu aktiver Kundenansprache verbringen

Ein solches Maß an Organisation ist ein enormer Wettbewerbsvorteil. Ihr Team muss nicht mehr in verschiedenen Apps nach Info suchen, da alles, was es zum Abschluss des Geschäfts benötigt, direkt in der Aufgabe enthalten ist.

🧠 Wissenswertes: Der Begriff „Elevator Pitch“ geht auf den Erfinder Elisha Otis aus dem 19. Jahrhundert zurück, der 1854 auf der Crystal Palace Exposition in New York seine Sicherheitsbremse für Aufzüge vorführte, indem er mit einer Plattform in die Höhe fuhr – und dann das Seil durchtrennte. Seine Vorrichtung sicherte die Plattform zuverlässig, überzeugte damit sofort die skeptische Menge und löste einen Boom bei den Aufzugsverkäufen aus.

Schritt 4: Nutzen Sie KI, um Vertriebsteams zu schulen und zu unterstützen

Erstellen Sie ein strukturiertes Coaching-Programm, um Ihre Vertriebsmitarbeiter zu schulen und sie mit dem richtigen Kontext und Wissen auszustatten, bevor sie zu einem Verkaufsgespräch übergehen.

Zu erledigen ist, stellen Sie sicher, dass Sie:

Richten Sie klare Kommunikationskanäle für Feedback, die Beantwortung von Abfragen usw. ein.

Dokumentieren Sie Ihre Vertriebsleitfäden und machen Sie sie für alle zugänglich

Zentralisieren Sie wichtige Materialien (Produktdokumente, Preispläne, Wettbewerbsvergleiche)

Analysieren Sie vergangene Gesprächsprotokolle, um Leistungslücken aufzudecken

Üben Sie den Umgang mit Einwänden in Rollenspielen, damit Ihre Vertriebsmitarbeiter selbstbewusst reagieren können

🦄 Wie ClickUp dabei hilft

So wichtig Vertriebscoaching auch ist, so zeitaufwändig ist es auch. Es ist unmöglich, jeden einzelnen Vertriebsmitarbeiter zu beaufsichtigen, seine Leistung kontinuierlich zu überwachen und ihn genau dann anzuleiten, wenn er Hilfe benötigt.

ClickUp Brain fungiert als ständiger Coach für Vertriebsmitarbeiter und bietet sofortige Unterstützung vor oder während von Anrufen. Zu Beginn können Sie Brain beispielsweise auffordern: „Fasse den Kontext für Acme Corp zusammen – einschließlich früherer E-Mails, Notizen aus unserer letzten Demo und ihrer Pain Points“, um sich in Sekundenschnelle auf einen Anruf vorzubereiten.

Während eines Telefonats können Vertriebsmitarbeiter mit Brain chatten, um schnell die aktuellen Preise oder Tipps zum Umgang mit Einwänden abzurufen, anstatt den potenziellen Kunden in der Warteschleife zu lassen.

Chatten Sie mit ClickUp Brain, um alle Client- und Lead-Infos sofort zusammenzufassen

Die meisten Vertriebsmitarbeiter verbringen ihre Telefonate damit, Notizen zu machen, anstatt sich auf den potenziellen Kunden zu konzentrieren. Dies führt dazu, dass nonverbale Signale übersehen werden, unangenehme Pausen entstehen und keine echte Verbindung zustande kommt.

Der ClickUp AI Notetaker zeichnet Ihre Anrufe automatisch auf, transkribiert sie, identifiziert konkrete Aktionselemente und analysiert die Stimmung Ihrer potenziellen Kunden. Er liefert Ihnen eine schnelle Zusammenfassung darüber, ob ein Anruf gut verlaufen ist oder wo es hakt.

Transkribieren Sie Verkaufsgespräche automatisch, generieren Sie Aktionspunkte und erstellen Sie Notizen mit dem KI-Meeting-Notetaker

Für Schulungszwecke können Manager ClickUp Clips nutzen, um ihren Bildschirm und ihre Stimme aufzuzeichnen. Dies eignet sich perfekt, um Nachwuchskräften genau zu zeigen, wie man sich in einem komplexen Feature zurechtfindet, oder um eine kurze Masterclass zum Umgang mit einem bestimmten Einwand aufzunehmen.

⭐ Bonus: Ermöglichen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern, mit der ClickUp Enterprise Search den gesamten Workspace in Sekundenschnelle zu durchsuchen. Geben Sie einfach in die Suchleiste ein, was Sie benötigen, und Brain ruft die Datei aus ClickUp oder verbundenen Tools (wie Google Drive oder Slack) ab. Kein mühsames Suchen nach Dokumenten mehr und kein Belästigen von Kollegen wegen Dateien. Durchsuchen Sie alle Ihre verbundenen Apps, Tools und Workspace-Daten, um mit Enterprise Search kontextbezogene Antworten zu erhalten

Schritt 5: Erstellen und automatisieren Sie Kontaktsequenzen

Entscheiden Sie zunächst, wie viele Kontaktpunkte Ihre Sequenz umfassen soll und in welchen Abständen diese erfolgen sollen. Eine typische Akquisesequenz könnte etwa wie folgt aussehen:

Tag 1: Einführungs-E-Mail

Tag 3: Folge-E-Mail mit Verweis auf die erste Nachricht

Tag 6: LinkedIn-Verbindungsanfrage oder -Nachricht

Tag 9: Wertorientierte Folge-E-Mail mit Erkenntnissen oder Ressourcen

Tag 14: Abschließende Follow-up-E-Mail

Stellen Sie sicher, dass jeder Schritt in der Abfolge einen klaren Zweck hat. Die erste Nachricht stellt beispielsweise Ihr Produkt vor und nennt den Grund für die Kontaktaufnahme. Die zweite Nachricht bezieht sich hingegen auf eine relevante Herausforderung oder Erkenntnis in der Branche.

Nutzen Sie schließlich KI-Tools für die Kundenakquise, um Ideen zu sammeln, Inhalte zu erstellen und sich wiederholende Aufgaben für Kontaktsequenzen zu automatisieren.

🦄 Wie ClickUp dabei hilft

Bevor Sie Ihre Kundenansprache automatisieren können, benötigen Sie dafür hervorragende Inhalte.

ClickUp Docs bietet einen Raum für die Zusammenarbeit, in dem Sie solche Inhalte entwerfen können, und verfügt über eine integrierte KI, die Ihnen hilft, diese zu perfektionieren. Anstatt beispielsweise auf eine leere Seite zu starren, bitten Sie Brain in Docs: „Entwerfen Sie eine dreiteilige E-Mail-Sequenz für einen VP of Operations, der sich auf die Reduzierung von Lagerüberhängen konzentriert.“

Und das Beste daran?

Sie können einen beliebigen Absatz markieren und Brain bitten, „den Ton professioneller zu gestalten“ oder „diesen für Mobilgeräte zu kürzen“.

Er fungiert zudem als integrierter Editor, der Rechtschreib- und Grammatikfehler sofort korrigiert, sodass Ihr Team niemals einen peinlichen Tippfehler an einen Kunden mit hohem Wert sendet.

Optimieren Sie Ihre Inhalte kontinuierlich mit ClickUp Brain in Dokumenten

Um Ihre Abläufe am Laufen zu halten, nutzen Sie ClickUp Automatisierungen.

Es handelt sich um regelbasierte Workflows, die einem Auslöser-Bedingung-Aktion-Schema folgen. Das bedeutet: Wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt (der Auslöser) und es Ihre Kriterien erfüllt (die Bedingung), führt ClickUp automatisch eine Aufgabe aus (die Aktion).

Als Beispiel: Wenn sich beispielsweise der Status eines Leads in „Qualifiziert“ ändert, senden Sie eine Einführungs-E-Mail und erstellen Sie eine Folgeaufgabe für den Vertriebsmitarbeiter in drei Tagen.

Sie können diese ganz einfach mit dem Drag-and-Drop-Editor einrichten oder den KI-Automation Builder nutzen, um Ihre Wünsche in einfacher Sprache zu beschreiben. Das heißt: Geben Sie einfach ein, was die Automatisierung tun soll, und Brain erstellt und implementiert sie für Sie!

Erstellen Sie in ClickUp benutzerdefinierte Agenten-Auslöser und -Aktionen mithilfe einfacher Anleitungen ohne Code-Aufwand

Für komplexere, laufende Aufgaben setzen Sie ClickUp Super Agents ein.

Während Standard-Automatisierungen einfachen „Wenn-dann“-Regeln folgen, überwachen KI-Agenten die Aktivitäten im Hintergrund und verwalten ganze Workflows von Anfang bis Ende.

Aktivieren Sie Super Agents in ClickUp, um Aufgaben und Workflows vollständig zu automatisieren

In ClickUp können Sie zwei Arten von Agenten verwenden:

Vorkonfigurierte Agenten: Hierbei handelt es sich um einsatzbereite Agenten, die für gängige Vertriebsaufgaben entwickelt wurden, wie beispielsweise ein „Recherche-Agent“, der die LinkedIn-Profile Ihrer Leads kontinuierlich überwacht und Ihr CRM aktualisiert, sobald diese neue Inhalte veröffentlichen.

Benutzerdefinierte Agenten: Sie können Agenten erstellen, die genau auf Ihre geschäftlichen Anforderungen zugeschnitten sind. Beispielsweise könnten Sie einen „Nurture-Agenten“ erstellen, der Leads identifiziert, die in den letzten sechs Monaten keine Interaktion gezeigt haben, deren neue Unternehmensinitiativen recherchiert und eine speziell auf sie zugeschnittene „Re-Engagement“-Sequenz entwirft.

⭐ Bonus: ClickUp Brain MAX, unsere leistungsstarke KI-Desktop-App, übertrifft jedes andere KI-Tool zum Schreiben aus einem einzigen Grund: Sie enthält alle KI-Modelle! Wechseln Sie ganz einfach zwischen den führenden KI-Modellen wie ChatGPT (zum Verfassen von E-Mails und Antworten), Gemini (zum Verfassen technischer Dokumentationen), Claude (für Recherchen und Brainstorming) usw. Das Beste daran: Sie müssen nicht für jedes Modell separat bezahlen. Mit einem einzigen Abonnement haben Sie unbegrenzten Zugriff auf all diese KI-Tools und können sie optimal nutzen!

Schritt 6: Überwachen Sie die Ergebnisse und optimieren Sie den Prozess

Die Einrichtung Ihrer KI-Tools ist nur die halbe Miete. Damit das System auch wirklich funktioniert, müssen Sie die Ergebnisse ständig überwachen und Ihre Strategie entsprechend anpassen.

Dazu sollten Sie KI-basierte Datenanalyse-Tools einsetzen, um wichtige Metriken wie die folgenden zu verfolgen:

Abbruchraten bei der Qualifizierung

Konversionsraten aus der Kundenansprache

Anzahl der gebuchten Anrufe/Meetings

Verkaufsgeschwindigkeit (durchschnittliche Tage bis zum Abschluss)

Aktivierungsrate (Leads, die nach der Demo aktiv werden)

Kosten pro Verkaufschance

Tägliches Aufkommen an E-Mails und Anrufen zur Identifizierung von Mitarbeitern mit geringer Leistung oder Prozesslücken

🦄 So hilft ClickUp

ClickUp-Dashboards sind vollständig anpassbare Spaces, in denen Sie Daten aus Ihrem gesamten Workspace einbinden können, um genau zu sehen, wie Ihr Team abschneidet.

Visualisieren Sie Daten ganz nach Ihren Vorstellungen mit über 20 verschiedenen Dashboard-Widgets. Verwenden Sie beispielsweise ein Balkendiagramm, um das Lead-Volumen in verschiedenen Regionen zu vergleichen, oder ein Berechnungs-Widget für die Nachverfolgung des Werts der Geschäfte.

Überwachen Sie Metriken zum Partnerengagement, um mit ClickUp-Dashboards datengestützte Entscheidungen zu treffen

Sie können auch rollenbasierte Dashboards erstellen – eines für den Vertriebsleiter, um den Fortschritt des gesamten Teams zu verfolgen, und ein weiteres für einzelne Vertriebsmitarbeiter, um ihre eigenen Einzelziele zu verfolgen.

⭐ Bonus: Kombinieren Sie Ihre Dashboards mit KI-Karten, um Widget-Statistiken sofort zu analysieren und Vorschläge in Echtzeit zu erhalten. Diese Karten scannen automatisch Ihre Daten, um Trends zu erklären und umsetzbare Erkenntnisse zu liefern, sodass Sie keine Zeit damit verschwenden, sich die Augen an Diagrammen zu zerren. Beispielsweise könnte eine KI-Karte folgenden Hinweis geben: „Die Rücklaufquoten bei der Kundenansprache im Mittleren Westen sind diese Woche um 15 % gesunken; es wird empfohlen, die E-Mail-Vorlage mit der neuen Fallstudie zu aktualisieren.“ Fassen Sie Erfolge zusammen, identifizieren Sie Hindernisse oder erstellen Sie eine Liste der nächsten Schritte aus Ihren Dashboards, indem Sie KI-Karten in ClickUp-Dashboards verwenden

Intelligente Kundenansprache mit ClickUp

Der Erfolg Ihres Akquisenaufwands hängt von zahlreichen Faktoren ab – der Qualität der Leads, der zeitnahen Kontaktaufnahme, der Personalisierung, dem geschickten Umgang mit Einwänden, der Kompetenz der Vertriebsmitarbeiter und vielem mehr.

Durch den Einsatz von KI können Sie ein hochdynamisches, automatisiertes und intelligentes Programm zur Kundenansprache aufbauen, um all diese Variablen in großem Maßstab zu verwalten.

ClickUp, die Allround-App für die Arbeit, bietet einen zentralen, KI-gestützten Workspace für jeden Schritt – von der Abbildung von Vertriebsprozessen und der Analyse von Kundendaten bis hin zu vorausschauendem Lead-Scoring, der Schulung von Vertriebsteams, automatisierter Kundenansprache und Leistungsüberwachung in Echtzeit.

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Häufig gestellte Fragen (FAQs)

KI für die Kundenakquise einzusetzen bedeutet, maschinelles Lernen, Predictive Analytics, GenAI und NLP zu nutzen, um Leads automatisch zu finden und zu qualifizieren. Dabei werden riesige Datensätze gescannt, um Ihre idealen Kunden zu identifizieren und vorherzusagen, wer kaufbereit ist, wodurch ein hoher Aufwand aus Ihrer Vertriebsarbeit entfallen.

Durch die Analyse der Kaufabsichten und des Verhaltens der Käufer stellen KI-Vertriebslösungen sicher, dass Sie die richtigen Personen zum optimalen Zeitpunkt ansprechen. Dies steigert Ihre Effizienz bei der Kundenansprache, verbessert die Rücklaufquoten und füllt Ihre Pipeline mit hochwertigeren Verkaufschancen.

ClickUp ist ein leistungsstarkes KI-Tool für Produktivität und Projektmanagement mit nativer, kontextbezogener KI-Unterstützung. Vertriebsteams nutzen ClickUp für buchstäblich alle Aspekte der Kundenansprache – von der Suche nach Leads über deren Sortierung und Bewertung bis hin zur Pflege von CRM-Datensätzen, dem Verfassen von E-Mails, der Automatisierung von Kundenanspracheprogrammen, der Schulung von Vertriebsmitarbeitern und der Nachverfolgung der Leistung.

Ja. KI extrahiert spezifische Details aus LinkedIn-Profilen und Unternehmenswebsites, um benutzerdefinierte Ansprachen und relevante Nachrichten zu verfassen. So können Sie Tausende von E-Mails versenden, die den Eindruck erwecken, als seien sie persönlich recherchiert worden, was Ihre Chancen auf eine positive Antwort deutlich erhöht.

Beginnen Sie damit, Ihren aktuellen Prozess zu analysieren, um Engpässe zu identifizieren. Führen Sie eine Synchronisierung Ihres CRM mit einer KI-gestützten Plattform wie ClickUp durch, automatisieren Sie wiederholende Aufgaben wie die Erstellung von Lead-Listen, schulen Sie Ihre Teammitglieder und nutzen Sie KI-gestützte Erkenntnisse, um Ihre Outreach-Strategie kontinuierlich zu verfeinern.