Die 10 besten Knowmax-Alternativen für 2026

Wenn Ihr Team über eine „Wissensdatenbank” verfügt und dennoch jede Woche dieselben Fragen beim Chatten stellt, liegt das Problem beim Abruf der Informationen.

Wissensmanagement-Tools eignen sich gut zum Speichern von Informationen. Weniger davon sind jedoch in der Lage, genau im richtigen Moment die richtige Antwort an die richtige Person zu liefern.

Knowmax eignet sich gut für strukturiertes Support-Wissen und geführte Problemlösungen. Wenn Sie jedoch nach Alternativen zu Knowmax suchen, bedeutet dies in der Regel, dass Sie ein Wissensmanagement benötigen, das sich wie ein Betriebssystem anfühlt. Schnellere Suche, einfachere Pflege, bessere KI-Hilfe und engere Verbindung zu alltäglichen Workflows.

In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen die 10 besten Knowmax-Alternativen für das Wissensmanagement vor, zeigen Ihnen, wo die jeweiligen Stärken liegen, und erklären, wie Sie die richtige Wahl treffen, je nachdem, wie Ihr Team täglich Wissen findet, nutzt und pflegt.

Warum Sie sich für Knowmax-Alternativen entscheiden sollten

Wahrscheinlich suchen Sie nach einer Knowmax-Alternative, weil Ihre aktuelle Wissensdatenbank Ihnen wie eine Sackgasse erscheint. Informationen werden dort gespeichert, aber es gibt keine Verbindung zwischen ihnen und der Arbeit, die Ihr Team als Nächstes zu erledigen hat.

Und so schleicht sich die Tool-Flut ein. Die Mitarbeiter verschwenden Stunden damit, zwischen unverbundenen tools hin und her zu springen, zwischen Registerkarten zu wechseln und nach Dateien zu suchen.

Kosten der Arbeitsausbreitung

Diese Diskrepanz führt zu Problemen wie:

Bedarf an einheitlichen Workflows : Ihre Ihre Standardarbeitsanweisungen (SOPs) befinden sich in einem System, aber die Aufgaben zum Abschließen der Workflows in einem völlig anderen. Dadurch ist Ihr Team gezwungen, Anweisungen manuell in Handlungen umzusetzen, was Zeit kostet und die Wahrscheinlichkeit für Fehler erhöht.

Eingeschränkte KI-Fähigkeiten: Ihre aktuelle Suchleiste versteht nur exakte Schlüsselwörter. Sie kann keine natürlichen Fragen interpretieren oder Erkenntnisse aufzeigen, sodass Ihr Team die richtigen Suchbegriffe erraten oder ganz aufgeben muss.

Lücken in der Integration: Ihre Wissensdatenbank kommuniziert nicht mit Ihrem Ihre Wissensdatenbank kommuniziert nicht mit Ihrem Projektmanagement-Tool , CRM oder Helpdesk. Das bedeutet, dass Informationen nicht dort verfügbar sind, wo Ihr Team tatsächlich arbeitet, sodass es gezwungen ist, sie über verschiedene Apps hinweg zu suchen.

Bedenken hinsichtlich der Skalierbarkeit: Wenn Ihr Team wächst, benötigen Sie erweiterte Berechtigungen, bessere Analysen, um Lücken im Inhalt zu erkennen, und Unterstützung für mehrere Sprachen. Ein einfaches tool kann da nicht mithalten.

Knowmax-Alternativen auf einen Blick

Tool Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp Wissensmanagement; Dokumente + Wikis; Brain + Brain MAX; Enterprise-Suche; Automatisierungen KI-gestütztes Wissensmanagement in Verbindung mit der Ausführung von Aufgaben Free Forever; benutzerdefinierte Anpassung für Unternehmen verfügbar Document360 Öffentliche + private Wissensdatenbanken; Ask Eddy KI; Versionierung/Rollback; Analysen Selbstbedienungs-Wissensdatenbanken mit Analysen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Guru Verifizierte Karten; Browser-Erweiterung; KI-Antworten; Überprüfungs-Workflows Echtzeit-Wissensvermittlung innerhalb von Workflow-Tools Kostenpflichtige Pläne ab 25 $/Benutzer/Monat; benutzerdefinierte Preisgestaltung möglich Confluence Spaces; Seitenberechtigungen; Vorlagen; Atlassian Intelligence Team-Wikis im Atlassian-Ökosystem Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 5,42 $/Benutzer/Monat; benutzerdefinierte Preisgestaltung verfügbar Notion Wikis + Datenbanken; verifizierte Seiten; Notion KI Q&A; Berechtigungen Dokumente und Datenbanken für interne Wikis Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Platz/Monat; benutzerdefinierte Preisgestaltung möglich Helpjuice Benutzerdefiniertes Branding; KI-Suche; Analysen; mehrsprachige Wissensdatenbanken Anpassbare Wissensdatenbanken mit leistungsstarker Suchfunktion Kostenpflichtige Pläne ab 249 $/Monat; KI-Pläne ab 449 $/Monat; unbegrenzte KI ab 799 $/Monat Bloomfire Q&A-Wissensaustausch; Moderationstools; Analyse-Suite; Zugriffskontrollen KI-gestützter Wissensaustausch in Unternehmen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Freshdesk KB + Ticketing; KI-Vorschläge; mehrsprachige KB; Community-Foren Support-Teams für den Kundensupport, die ein integriertes Ticketingsystem benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 19 $/Agent/Monat; benutzerdefinierte Preisgestaltung möglich ServiceNow KM + ITSM-Workflows; KCS-Ausrichtung; Now Assist Enterprise IT service knowledge management Benutzerdefinierte Preisgestaltung Zendesk Hilfecenter; Inhaltsblöcke; Analysen; KI-Suche Omnichannel-Self-Service und Support Kostenpflichtige Pläne ab 25 $/Agent/Monat; KI in Suite-Plänen enthalten; Enterprise-Optionen verfügbar

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam arbeitet transparent, recherchiert gründlich und ist herstellerneutral, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Die besten Knowmax-Alternativen

Jede der unten aufgeführten Plattformen erfüllt unterschiedliche Anforderungen.

Einige konzentrieren sich ausschließlich auf die Erstellung einer Wissensdatenbank, während andere Ihre Dokumentation direkt mit den umfassenderen Workflows Ihres Teams verbinden.

Werfen wir einen Blick darauf:

1. ClickUp (Am besten geeignet für KI-gestütztes Wissensmanagement in Verbindung mit der Aufgabenausführung)

Knowmax eignet sich hervorragend als dedizierte Wissensplattform, aber in der täglichen Praxis existiert Wissen selten für sich allein. Dann befinden sich die Antworten in einem tool, die Arbeit in einem anderen tool, und Ihr Team verbringt die Zeit dazwischen mit dem Wechsel zwischen den verschiedenen Kontexten.

ClickUp, der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, sorgt für Konvergenz, indem er Ihre Dokumente mit dem gesamten Workflow verbindet.

Setzen Sie Wissen mit ClickUp Knowledge Management in die Tat um.

ClickUp Knowledge Management ist ein umfassendes System zum Erstellen und Organisieren von Wissen, das Ihr Team täglich nutzt. Sie können einen gemeinsamen hub für SOPs, Wikis, Onboarding-Dokumente, Projektbeschreibungen und Playbooks einrichten und diesen auch bei wachsender Bibliothek übersichtlich halten.

Erstellen Sie mit ClickUp Knowledge Management eine interne und externe Wissensdatenbank.

Teams standardisieren ihr Wissen in der Regel, indem sie wichtige Ressourcen als Wikis veröffentlichen und Vorlagen verwenden, um die Dokumentation zwischen den Funktionen konsistent zu halten.

ClickUp Docs speichert alle Ihre Arbeitsdokumente an einem Ort. Sie können SOPs, Onboarding-Anleitungen, Prozessdokumente und Projektbeschreibungen mit umfangreichen Formatierungsmöglichkeiten und Echtzeit-Zusammenarbeit erstellen, sodass das Dokument zu einer gemeinsamen Referenz für alle wird.

Dokumente sorgen außerdem für eine enge Zusammenarbeit beim Schreiben und bei der Umsetzung. Teams können Kommentare hinterlassen, Teamkollegen markieren und wichtige Zeilen in nachverfolgbare ClickUp-Aufgaben umwandeln, wenn aus einem Dokument ein Plan wird. Das ist nützlich für Launch-Checklisten, Eskalations-Playbooks und wöchentliche Betriebsnotizen, bei denen die nächsten Schritte nicht in einem separaten Tool gespeichert werden sollten.

Von dort aus wird der Docs Hub zum Anlaufpunkt für alle, die sofort eine Antwort benötigen. Er zentralisiert Dokumente und Wikis in einer Ansicht und erleichtert das Durchsuchen, Suchen und Verwalten von gemeinsam genutztem Wissen.

Zentralisieren Sie alle Wissensressourcen an einem Ort mit Docs Hub.

Und wenn es um Zugriffskontrolle geht, können Sie Dokumente für bestimmte Personen oder Teams freigeben und Berechtigungen festlegen, sodass die richtigen Personen sie bearbeiten können, während alle anderen sie nur ansehen können.

Bringen Sie mit ClickUp AI kontextbezogene Erkenntnisse in Ihren Workflow ein.

ClickUp Brain ist Ihr integrierter KI-Teamkollege für die schnelle Arbeit mit Wissen. Es kann Zusammenfassungen erstellen, Fragen anhand Ihrer Workspace-Inhalte beantworten und lange Updates in nächste Schritte umwandeln.

Es ist unglaublich praktisch für alltägliche Fragen, die niemals zu einem Hin und Her im Chat werden sollten. Fragen Sie: „Wie lautet unsere Richtlinie zum Elternurlaub?“ Und Brain kann die relevanten Unterlagen aus Ihrem Wissenshub abrufen, sie in einfacher Sprache zusammenfassen und Sie auf die Quelle verweisen, sodass Sie sich selbstständig und sicher informieren können.

Jede einzelne Unterhaltung, jedes Element und jede Aufgabe kann mit KI in ClickUp durchsucht werden.

Auf Kundenseite funktioniert es genauso gut. Wenn Sie Hilfeinhalte und Richtlinien in ClickUp veröffentlichen, können Kunden Brain mit Fragen in einfacher Sprache befragen und erhalten innerhalb von Sekunden eine Antwort, sodass sie sich selbst helfen können, ohne auf menschliche Antworten warten zu müssen.

Ambient Answers Agent: Sofortige Antworten in Ihrem gesamten Workspace

Lassen Sie Ihre Mitarbeiter die Fragen an Ihrer Stelle beantworten!

Der Ambient Answers Agent geht noch einen Schritt weiter, indem er proaktiv Antworten dort anzeigt, wo bereits Arbeit stattfindet.

Anstatt nach Informationen zu suchen oder Teamkollegen zu unterbrechen, scannt der Agent kontinuierlich das Wissen in Ihrem Workspace und liefert kontextbezogene Antworten direkt in Aufgaben, Dokumenten und Unterhaltungen.

Wenn jemand in einem Kommentar-Thread oder innerhalb einer Diskussion über eine Aufgabe eine Frage stellt, kann der Agent sofort die relevanten Informationen aus Ihrer Wissensdatenbank abrufen und mit der richtigen Dokumentation antworten.

Dadurch wird Wissen im Workflow präsent und bleibt nicht in einem separaten Wissenssystem eingeschlossen.

Die besten Features von ClickUp

Sorgen Sie mit ClickUp Automatisierungen dafür, dass Wissensworkflows automatisch ablaufen. Weisen Sie Eigentümer zu, wenden Sie Vorlagen an, leiten Sie Genehmigungen weiter und lösen Sie Erinnerungen als Auslöser aus, wenn Aufgaben verschoben werden, damit SOPs ohne manuelles Nachfassen funktionsfähig bleiben.

Der Seitenverlauf von ClickUp Docs zeigt, wer was wann geändert hat, und ermöglicht es Ihnen, frühere Versionen wiederherzustellen, wenn ein Wiki oder eine SOP falsch bearbeitet wurde.

Machen Sie die Wissensaufnahme mit ClickUp Dashboards sichtbar. Sammeln Sie Live-Signale der Arbeit, um zu erkennen, was sich bewegt, was feststeckt und wo Teams unterstützt werden müssen.

Verbinden Sie Ihre Informationsquellen mit ClickUp-Integrationen . Bringen Sie Tools wie Google Drive, Slack und GitHub in denselben Workspace, damit Wissen systemübergreifend auffindbar bleibt.

Mit ClickUp Super Agents laufen Wartung und Koordination wie von selbst. Überwachen Sie Aktivitäten, fassen Sie Änderungen zusammen und erstellen Sie Follow-ups mit KI-Kollegen, damit die Dokumentation nutzbar und aktuell bleibt.

Limitierungen von ClickUp

Neue Benutzer benötigen möglicherweise etwas Zeit, um sich mit allen Features von ClickUp vertraut zu machen.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5 (über 11.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein G2-Benutzer sagt:

Was ich an ClickUp am nützlichsten finde, ist seine Fähigkeit, Komplexität zu strukturieren. Ich nutze es ständig, um klare, skalierbare Systeme zu entwerfen, die verstreute E-Mails, informelle Prozesse und reaktive Arbeit ersetzen. Ich nutze es für die tägliche Nachverfolgung von Aufgaben und auch für den Aufbau organisierter, wiederholbarer Workflows mit definierter Verantwortlichkeit, Sichtbarkeit und Governance. Mit ClickUp kann ich strategisches Denken in operative Strukturen umsetzen. Der größte Vorteil für mich sind Hebelwirkung, Skalierbarkeit und Integrationen. Mit ClickUp kann ich Ideen, Prozesse und Best Practices in konkrete Systeme umsetzen, die repliziert, automatisiert und sogar produktisiert werden können.

Was ich an ClickUp am nützlichsten finde, ist seine Fähigkeit, Komplexität zu strukturieren. Ich nutze es ständig, um klare, skalierbare Systeme zu entwerfen, die verstreute E-Mails, informelle Prozesse und reaktive Arbeit ersetzen. Ich nutze es für die tägliche Nachverfolgung von Aufgaben und auch für den Aufbau organisierter, wiederholbarer Workflows mit definierter Verantwortlichkeit, Sichtbarkeit und Governance. Mit ClickUp kann ich strategisches Denken in operative Strukturen umsetzen. Der größte Vorteil für mich sind Hebelwirkung, Skalierbarkeit und Integrationen. Mit ClickUp kann ich Ideen, Prozesse und Best Practices in konkrete Systeme umsetzen, die repliziert, automatisiert und sogar produktisiert werden können.

🚀 Vorteil von ClickUp: Nutzen Sie ClickUp Brain MAX als Ihre „einzige Suchleiste für die Arbeit”. Es handelt sich um den KI-gestützten Desktop-Begleiter von ClickUp, der ClickUp, das Internet und Dateien aus verbundenen Apps wie Google Drive, SharePoint und GitHub durchsuchen kann. Durchsuchen Sie alle internen und externen Workflows mit ClickUp Brain MAX. Und wenn Sie Geschwindigkeit statt Tippen wünschen, können Sie mit Talk-to-Text Ihre Frage sprechen und erhalten die Antwort freihändig, was sich hervorragend für schnelle Recherchen, Nachbesprechungen von Meetings und spontane Klarstellungen eignet.

2. Document360 (Am besten geeignet für Self-Service-Wissensdatenbanken mit Analysefunktionen)

via Document360

Document360 ist eine KI-gestützte Wissensdatenbank-Plattform, mit der Sie öffentliche, private oder gemischte Dokumentationen für Kunden und interne Teams erstellen können. Sie wurde für Struktur (Kategorien, Beschreibungen, Hierarchie), solides Authoring (Markdown + Word-ähnlicher Editor) und Kontrollen entwickelt, um die Genauigkeit der Inhalte auch bei Skalierung zu gewährleisten.

Der Kategorie-Manager des Tools macht die Organisation großer Mengen an Inhalten intuitiv, während die Versionskontrolle sicherstellt, dass Sie Änderungen nachverfolgen und bei Bedarf rückgängig machen können. Die Plattform legt Wert auf die Qualität der Inhalte und bietet Features wie die Erkennung defekter Links und die SEO-Optimierung für öffentlich zugängliche Artikel.

Die besten Features von Document360

Ask Eddy KI liefert kontextbezogene Antworten aus dem Inhalt Ihrer Wissensdatenbank direkt in der Suchfunktion Ihrer Website.

Das Knowledge Base Portal unterstützt strukturiertes Authoring mit Kategoriemanagement, Beschreibungen, Workflows und Versionierung/Rollback für echte Governance.

Pro Analytics/Suchanalysen helfen Ihnen bei der Nachverfolgung, wonach Leser suchen und wo sie in eine Sackgasse geraten.

Limitierungen von Document360

Einige Benutzer berichten von etwas längeren Ladezeiten, wenn eine Wissensdatenbank auf Hunderte von Artikeln anwächst, insbesondere bei größeren Projekten.

Bei der Arbeit mit Hyperlinks oder beim Navigieren durch verknüpfte Inhalte kommt es zu Verzögerungen, die die Bearbeitung verlangsamen können.

Preise für Document360

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Document360

G2 : 4,7/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Document360?

Ein G2-Benutzer sagt:

Die benutzerfreundliche Oberfläche und der robuste Artikel-Editor sind hervorragend. Damit lassen sich Dokumentationen deutlich schneller erstellen, organisieren und aktualisieren als mit unserer bisherigen Methode. Besonders schätze ich die Versionskontrolle und die Rollback-Funktion, die uns Sicherheit bei der Verwaltung von Änderungen gibt. Die Möglichkeit, private Portale/Dokumentationsseiten für interne Teams zu erstellen und gleichzeitig eine separate, öffentlich zugängliche Website zu betreiben, ist ein großer Vorteil für die Zugriffskontrolle und die Gewährleistung der Sicherheit der Daten.

Die benutzerfreundliche Oberfläche und der robuste Artikel-Editor sind hervorragend. Damit lassen sich Dokumentationen deutlich schneller erstellen, organisieren und aktualisieren als mit unserer bisherigen Methode. Besonders schätze ich die Versionskontrolle und die Rollback-Funktion, die uns Sicherheit bei der Verwaltung von Änderungen gibt. Die Möglichkeit, private Portale/Dokumentationsseiten für interne Teams zu erstellen und gleichzeitig eine separate, öffentlich zugängliche Website zu betreiben, ist ein großer Vorteil für die Zugriffskontrolle und die Gewährleistung der Sicherheit der Daten.

👀 Wussten Sie schon? 75 % der Menschen sind sich einig, dass KI-Agenten den Arbeitsplatz stärker verändern werden als das Internet. Das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass wir derzeit einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise erleben, wie Arbeit erledigt wird.

via Guru

Guru wurde entwickelt, um Teams dabei zu helfen, Unternehmenswissen als Karten zu erfassen, es durch Überprüfung auf dem neuesten Stand zu halten und genau dort anzuzeigen, wo die Mitarbeiter arbeiten (z. B. in Slack, Teams, Ihrem Browser oder wichtigen Geschäfts-Apps).

Es verbindet außerdem das Abrufen mit der Pflege. Das bedeutet, dass Sie Experten damit beauftragen können, Inhalte regelmäßig zu überprüfen, um deren Aktualität sicherzustellen, und die KI-Ebene von Guru nutzen können, um Fragen mit verifiziertem, berechtigungsbewusstem Wissen zu beantworten.

Dank der Browser-Erweiterung und App-Integrationen von Guru wird Wissen kontextbezogen angezeigt. Wenn ein Support-Mitarbeiter ein Ticket zu einem bestimmten Feature öffnet, werden automatisch relevante Artikel angezeigt.

Die besten Features von Guru

Unterstützt KI-Chat/Recherche und Knowledge Agents sowie die Automatisierung der Wissensqualität, um Inhalte langfristig auf dem neuesten Stand zu halten.

Mit Karten können Teams Antworten in einem standardisierten Format speichern (ideal für Enablement, Support-Makros, SOP-Snippets).

Weisen Sie Fachleute bestimmten Karten zu und legen Sie Intervalle für die Überprüfung fest.

Limitierungen von Guru

Die Suche nach der „genauen” Antwort kann sich langsamer oder schwieriger anfühlen, wenn die Karten nicht einheitlich organisiert sind.

Die Suche kann ohne sorgfältige Tags zu viele Ergebnisse liefern.

Guru-Preise

Selbstbedienung: Ab 25 $/Platz/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Guru-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 600 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Guru?

Ein G2-Benutzer sagt:

In Guru AI enthält die Benutzeroberfläche eine gut organisierte Format-Struktur für Karten, die uns hilft, Informationen leicht zu verstehen. Und es liefert direkt Antworten in der Erweiterung, sodass ich nicht einmal meinen aktuellen Workflow ändern muss. Das spart mir viel Zeit und manuellen Aufwand. Außerdem gibt es KI-Features, die zusammenarbeiten und hervorragende Ergebnisse liefern.

In Guru AI enthält die Benutzeroberfläche eine gut organisierte Formatstruktur für Karten, die uns hilft, Informationen leicht zu verstehen. Und es liefert direkt Antworten in der Erweiterung, sodass ich nicht einmal meinen aktuellen Workflow ändern muss. Das spart mir viel Zeit und manuellen Aufwand. Außerdem gibt es KI-Features, die zusammenarbeiten und hervorragende Ergebnisse liefern.

📮 ClickUp Insight: Jedes Mal, wenn Sie bei der Arbeit unterbrochen werden, dauert es fast 23 Minuten, bis Sie wieder im Flow zurückfinden. Die ununterbrochenen Benachrichtigungen in Ihrem Arbeits-Chat? Sie beeinträchtigen Ihre Produktivität und schränken Ihr Potenzial ein. Unsere Umfrage zum Wissensmanagement ergab, dass fast die Hälfte der Mitarbeiter Kollegen unterbrechen muss, um Informationen zu erhalten, über die sie eigentlich bereits verfügen sollten. 😱 ClickUp durchbricht diesen frustrierenden Zyklus mit nahtlosen Wissens-Workflows. Mit der Enterprise-Suche von ClickUp kann jede Datei sofort in Ihrem gesamten Workspace durchsucht werden. Benötigen Sie schnelle Einblicke? Bitten Sie ClickUp Brain, jedes Dokument auf Anfrage zusammenzufassen. Zusammen eliminiert dieses leistungsstarke Duo unnötige Unterbrechungen und schafft die ununterbrochene Konzentrationszeit, die Sie benötigen, um Ihre beste Arbeit zu leisten!

4. Confluence (am besten geeignet für Team-Wikis, die in das Atlassian-Ökosystem integriert sind)

via Confluence

Confluence ist die Wissensdatenbank und der Collaboration-Hub von Atlassian für die Erstellung interner Wikis, SOP-Bibliotheken, Projekt-Dokumente und Entscheidungsprotokolle.

Teams organisieren Inhalte in Spaces, veröffentlichen Seiten und Blogs und kontrollieren den Zugriff mit Seiten- und Space-Berechtigungen. All dies macht es zu einer beliebten Wahl für prozesslastige Organisationen, die neben der Dokumentation auch Governance benötigen.

Besonders nützlich für Support- und Betriebsteams ist der „Doc-to-Action”-Kreislauf. Confluence umfasst KI-Features, die Seiten zusammenfassen, beim Erstellen und bei der Bearbeitung von Inhalten helfen und die Suche im Q&A-Stil unterstützen.

Die besten Features von Confluence

Organisieren Sie Wissen nach Team, Projekt oder Thema mit verschachtelten Hierarchien der Seiten.

Atlassian Intelligence in Confluence hilft dabei, Seiten/Blogs zusammenzufassen, Ideen zu generieren und zu organisieren und die Suche im Q&A-Stil zu unterstützen, um schneller selbstständige Antworten zu finden.

Mit Seitenbeschränkungen und Berechtigungen können Sie sensible Inhalte auf Raum-/Ebene sperren, während der Rest der Wissensdatenbank weiterhin allgemein nutzbar bleibt.

Limitierungen von Confluence

Spaces mit zu vielen Seiten können die Leistung des gesamten Space beeinträchtigen.

Tiefe Hierarchien und sich ändernde Einschränkungen bringen Leistungsaspekte mit sich.

Preise für Confluence

Free

Standard: 5,42 $/Benutzer/Monat

Premium: 10,44 $ pro Benutzer und Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Confluence

G2 : 4,1/5 (über 4.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 3.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Confluence?

Ein G2-Benutzer sagt:

Ich arbeite sehr gerne mit Confluence, da es sich nahtlos in Jira und Jira Service Manager integrieren lässt, die wir ebenfalls verwenden. Selbst bevor wir alles integriert hatten, war die Arbeit damit einfach und unkompliziert. Wir nutzen es als Wissensdatenbank und geben täglich Artikel daraus frei, die von den Menschen genutzt werden, die sich für Support an uns wenden. Der Kundensupport ist hervorragend, und da es sich um eine Cloud-Lösung handelt, war die Implementierung relativ unkompliziert.

Ich arbeite sehr gerne mit Confluence, da es sich nahtlos in Jira und Jira Service Manager integrieren lässt, die wir ebenfalls verwenden. Selbst bevor wir alles integriert hatten, war die Arbeit damit einfach und unkompliziert. Wir nutzen es als Wissensdatenbank und geben täglich Artikel daraus frei, die von den Menschen verwendet werden, die sich für Support an uns wenden. Der Kundensupport ist hervorragend, und da es sich um eine Cloud-Lösung handelt, war die Implementierung relativ unkompliziert.

👀 Wussten Sie schon? GenAI sorgt bereits für messbare Zeitersparnisse. Eine Analyse der St. Louis Fed ergab, dass GenAI-Benutzer durchschnittlich 5,4 % ihrer Arbeitszeit einsparen (≈ 2,2 Stunden/Woche bei einer 40-Stunden-Woche).

5. Notion (Am besten geeignet für vielseitige Dokumente und Datenbanken für interne Wikis)

via Notion

Notion bietet einen modularen Ansatz mit einer leeren Leinwand für Teams, die genau die Wissensdatenbank aufbauen möchten, die sie sich vorstellen – egal, ob es sich um ein einfaches Wiki oder einen komplexen operativen Hub handelt.

Es vereint Dokumente, Datenbanken und Nachverfolgung von Projekten in einem Workspace. Für das Wissensmanagement bedeutet dies, dass Sie ein Wiki erstellen können, das gleichzeitig als durchsuchbare Datenbank dient, komplett mit benutzerdefinierten Eigenschaften, Filtern und Ansichten.

Es fügt außerdem eine KI-Ebene hinzu. Mit Notion AI können Sie Fragen in einfacher Sprache stellen und erhalten Antworten aus Ihrem Workspace, verbundenen Apps und sogar aus dem Internet.

Die besten Features von Notion

Wikis und verifizierte Seiten helfen Ihnen dabei, Eigentümer zuzuweisen und Seiten als aktuell zu markieren, sodass Teams wissen, welchen Informationen sie vertrauen können.

Mit Datenbanken können Sie Wissen in strukturierte Systeme umwandeln (FAQs, Onboarding-Checklisten, Produkt-FAQs, Support-Makros).

Freigaben und Berechtigungen unterstützen den kontrollierten Zugriff auf Seiten und Datenbanken, einschließlich Zugriffsregeln auf Seitenebene in Datenbanken.

Einschränkungen von Notion

Bei sehr großen Datenbanken kann es zu Leistungseinbußen kommen.

Weniger strukturiert als speziell entwickelte Wissensdatenbank-tools

Preise für Notion

Free

Plus: 12 $/Platz/Monat

Geschäft: 24 $/Platz/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2 : 4,6/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Notion?

Ein Capterra-Benutzer sagt:

Insgesamt ist Notion eine äußerst nützliche App, die dabei hilft, alles zu organisieren und zu ordnen, egal wie komplex es auch sein mag. Es ist ein hervorragendes tool für Unternehmen und Studenten gleichermaßen, wenn Sie bereit sind, Zeit zu investieren, um sich mit seinen Features vertraut zu machen.

Insgesamt ist Notion eine äußerst nützliche App, die dabei hilft, alles zu organisieren und zu ordnen, egal wie komplex es auch sein mag. Es ist ein hervorragendes tool für Unternehmen und Studenten gleichermaßen, wenn Sie bereit sind, Zeit zu investieren, um sich mit seinen Features vertraut zu machen.

6. Helpjuice (Am besten geeignet für anpassbare Wissensdatenbanken mit leistungsstarker Suchfunktion)

via Helpjuice

Helpjuice ist eine Plattform für Teams, die Hilfeinhalte veröffentlichen möchten, die zum Erscheinungsbild ihres Produkts passen. Sie können Artikel in Kategorien strukturieren, den Zugriff steuern und das Design benutzerdefiniert anpassen (CSS, Layout, Branding), damit Ihre Wissensdatenbank mit Ihrer Website und der In-App-Erfahrung übereinstimmt.

Es bietet eine KI-gestützte Suche, mit der Benutzer sofort Antworten finden können. Darüber hinaus umfasst das tool eine Wissensdatenbank-Analyse, sodass Sie sehen können, was die Benutzer lesen, wonach sie suchen und wo die Suche fehlschlägt.

Die besten Features von Helpjuice

Die intelligente Suche versteht Tippfehler, Synonyme und Teilübereinstimmungen.

Mehrsprachige Unterstützung unterstützt Teams dabei, Wissen in verschiedenen Sprachen in einem System zu verwalten.

KI Article Request kann Ihnen dabei helfen, fehlende Themen zu erkennen und Entwürfe zu erstellen, damit Ihre Wissensdatenbank immer einen Schritt voraus ist, wenn es um häufig gestellte Fragen geht.

Limitierungen von Helpjuice

Der Editor wird während der Bearbeitung aktualisiert, was den Schreibflow unterbricht.

Einschränkungen hinsichtlich des Formats und der Notwendigkeit, Inhalte bei Aktualisierungen erneut zu übersetzen

Bewertungen und Rezensionen zu Helpjuice

G2 : 4,7/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 100 Bewertungen)

Preise für Helpjuice

Wissensdatenbank: 249 $/Monat

KI-Wissensdatenbank: 449 $/Monat

Unbegrenzte KI-Wissensdatenbank: 799 $/Monat

Was sagen echte Benutzer über Helpjuice?

Ein G2-Benutzer sagt:

Als einer der Hauptmitwirkenden an unserer Wissensdatenbank schätze ich besonders, wie intuitiv und benutzerfreundlich der Helpjuice-Editor ist. Er ist übersichtlich, leicht zu bedienen und macht das Erstellen und Organisieren von Inhalten zum Kinderspiel. Ein weiteres herausragendes Feature ist der Kundensupport, insbesondere die Live-Chat-Option. Wann immer ich Hilfe benötigt habe, war das Support-Team schnell und hilfsbereit, was bei der Verwaltung einer großen internen Wissensdatenbank einen großen Unterschied macht.

Als einer der Hauptmitwirkenden an unserer Wissensdatenbank schätze ich besonders, wie intuitiv und benutzerfreundlich der Helpjuice-Editor ist. Er ist übersichtlich, leicht zu bedienen und macht das Erstellen und Organisieren von Inhalten zum Kinderspiel. Ein weiteres herausragendes Feature ist der Kundensupport, insbesondere die Live-Chat-Option. Wann immer ich Hilfe benötigt habe, war das Support-Team schnell und hilfsbereit, was bei der Verwaltung einer großen internen Wissensdatenbank einen großen Unterschied macht.

7. Bloomfire (Am besten geeignet für den KI-gestützten Wissensaustausch in Unternehmen)

via Bloomfire

Bloomfire ist eine Wissensmanagement-Plattform für Unternehmen, die einen zentralen internen hub für Antworten, Dokumente und institutionelles Know-how benötigen.

Es setzt stark auf schnelle Auffindbarkeit durch KI-gestützte Suche und Indexierung des Inhalts sowie eine Wissensdatenbank im Q&A-Stil. Hier können Teams Fragen stellen, Antworten von Fachexperten sammeln und Lücken im Laufe der Zeit schließen.

Bloomfire bietet auch spezielle Microsoft Teams- und Slack-Integrationen, sodass Benutzer suchen, KI befragen und verifizierte Antworten freigeben können, ohne ihren Chat-Workflow verlassen zu müssen.

Die besten Features von Bloomfire

Die KI-gestützte Suche und Erkennung hilft Benutzern, relevante Seiten, Dateien und Beiträge schnell zu finden, auch wenn sie das genaue Schlüsselwort nicht kennen.

Die Moderations-Tools von Bloomfire unterstützen Workflows für die Bearbeitung, Freigabe, Archivierung und Verwaltung von Inhalten, damit Ihre Wissensdatenbank übersichtlich und konform bleibt.

Sicherheit des Unternehmens und strukturierte Zugriffskontrollen unterstützen Gruppen, rollenbasierte Berechtigungen, SSO und SCIM für größere Bereitstellungen.

Limitierungen von Bloomfire

Die Suche liefert nicht immer die relevantesten Ergebnisse, was das Vertrauen in Self-Service-Antworten beeinträchtigen kann.

Es gibt Limite bei der Berichterstellung, wenn Teams tiefere Einblicke in die Nutzung oder die Nachverfolgung der Leistung des Inhalts wünschen.

Preise für Bloomfire

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Bloomfire

G2 : 4,6/5 (über 500 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Bloomfire?

Ein G2-Benutzer sagt:

Unser Team nutzt Bloomfire, und es hat sich als sehr hilfreiches Tool und Ressource erwiesen. Mit Bloomfire ist die Recherche viel einfacher und effizienter. Es verfügt auch über ein KI-Assistenz-Feature, bei dem Sie einfach nach dem fragen können, was Sie brauchen, und es gibt Ihnen eine direkte, klare Antwort.

Unser Team nutzt Bloomfire, und es hat sich als sehr hilfreiches Tool und Ressource erwiesen. Mit Bloomfire ist die Recherche viel einfacher und effizienter. Es verfügt auch über ein KI-Assistenz-Feature, bei dem Sie einfach nach dem fragen können, was Sie brauchen, und es gibt Ihnen eine direkte, klare Antwort.

8. Freshdesk (Am besten geeignet für Support-Teams, die ein integriertes Ticketingsystem benötigen)

via Freshdesk

Freshdesk kombiniert eine kundenorientierte Wissensdatenbank mit einem vollständigen Helpdesk in einer Plattform, sodass Support-Mitarbeiter nicht zwischen verschiedenen tools wechseln müssen.

Es legt auch Wert auf Ablenkung. Mit anderen Worten: Freshdesk kann relevante Artikel automatisch vorschlagen, bevor ein Kunde ein Ticket einreicht. Anschließend wandelt es die Ticket-Antworten in Lösungsartikel um, sodass Ihre Wissensdatenbank aus echten Support-Unterhaltungen wächst.

Außerdem gibt es Community-Foren, in denen sich Benutzer gegenseitig helfen und Ideen freigeben können, sowie offizielle Dokumentationen.

Die besten Features von Freshdesk

Die Artikelversionierung bietet Ihnen einen vollständigen Verlauf der Änderungen an Lösungsartikeln für mehr Sichtbarkeit und Rollback-Möglichkeiten.

Freddy KI schlägt Kunden Artikel vor, hilft Agenten beim Verfassen von Antworten und übernimmt die Automatisierung von Routineaufgaben.

Erstellen Sie Wissensdatenbanken in mehreren Sprachen und leiten Sie Kunden automatisch zur richtigen Version weiter.

Limitierungen von Freshdesk

Rezensenten wünschen sich oft detailliertere Berichte zur Berichterstellung für Metriken und operative Sichtbarkeit, die über die Grundlagen hinausgehen.

Die Suche liefert nicht immer das richtige Ergebnis.

Preise für Freshdesk

Wachstum: 19 $/Agent/Monat

Pro : 55 $/Agent/Monat

Enterprise: 89 $/Agent/Monat

Freshdesk-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,4/5 (über 3.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 3.300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Freshdesk?

Ein G2-Benutzer sagt:

Freshdesk ist sehr benutzerfreundlich und wirkt auch an arbeitsreichen Tagen nicht überfordernd. Es hilft mir, organisiert zu bleiben, indem es alle Tickets an einem Ort sammelt und deutlich macht, was Priorität hat. Funktionen wie vorgefertigte Antworten und Automatisierung sparen viel Zeit, und interne Notizen erleichtern die Teamkoordination. Insgesamt hilft es mir, schneller zu arbeiten, den Überblick zu behalten und Kundenprobleme souveräner zu lösen.

Freshdesk ist sehr benutzerfreundlich und wirkt auch an arbeitsreichen Tagen nicht überfordernd. Es hilft mir, organisiert zu bleiben, indem es alle Tickets an einem Ort sammelt und deutlich macht, was Priorität hat. Funktionen wie vorgefertigte Antworten und Automatisierung sparen viel Zeit, und interne Notizen erleichtern die Teamkoordination. Insgesamt hilft es mir, schneller zu arbeiten, den Überblick zu behalten und Kundenprobleme souveräner zu lösen.

9. ServiceNow (am besten geeignet für IT-Servicemanagement in Unternehmen)

via ServiceNow

ServiceNow bietet Wissensmanagement, das mit Incident Management, Change Management und Servicekatalogen integriert ist. Dies wird durch ein Wissensmanagement-Modul für Unternehmen erreicht, das in die umfassendere ITSM-Plattform integriert ist.

Das Wissensmanagement-Modul von ServiceNow folgt der Knowledge-Centered Service (KCS)-Methodik, die die Erstellung von Wissen direkt mit der Lösung von Incidents verknüpft. Dadurch wird sichergestellt, dass die Wissensdatenbank im Rahmen des Supportprozesses ständig verbessert wird.

Die besten Features von ServiceNow

Die Plattform unterstützt die KCS-Methodik integriert. Das bedeutet, dass Wissen als Teil des Prozesses zur Lösung von Incidents erstellt und verbessert wird.

Jetzt kann Assist in Knowledge Management dabei helfen, Wissensartikel aus Fällen oder Incidents zu generieren.

Das KM-Modell unterstützt Kontrollen und Strukturen auf Unternehmensebene.

Limitierungen von ServiceNow

Kann unter langsamen Ladezeiten leiden (z. B. dauern Dashboards 10–15 Sekunden), was die tägliche Navigation schwerfällig machen kann.

Die KI-Suche/der virtuelle Agent kann bestimmte „Wissensblöcke” möglicherweise nicht lesen, was zu fehlenden Artikeln oder unvollständigen Antworten führen kann.

Preise für ServiceNow

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu ServiceNow

G2 : 4,4/5 (über 3.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ServiceNow?

Ein Capterra-Benutzer sagt:

ServiceNow ist eines der bekanntesten tools für alle Arten von Organisationen. Es bietet eine Plattform, auf der wir Dinge nach unseren Anforderungen erstellen können. Es ist in hohem Maße anpassbar. Es ist sehr benutzerfreundlich und benötigt keinen Code für die Entwicklung.

ServiceNow ist eines der bekanntesten tools für alle Arten von Organisationen. Es bietet eine Plattform, auf der wir Dinge nach unseren Anforderungen erstellen können. Es ist in hohem Maße anpassbar. Es ist sehr benutzerfreundlich und benötigt keinen Code für die Entwicklung.

10. Zendesk (Am besten geeignet für Omnichannel-Kundenerfahrung mit Self-Service)

via Zendesk

Zendesk eignet sich hervorragend für den Omnichannel-Kundenservice und unterstützt den Self-Service über alle Kanäle hinweg – E-Mail, Chat und soziale Medien – als Teil der umfassenden Zendesk Suite, um überall konsistente Antworten zu liefern.

Zendesk Guide ist die Wissensdatenbank-Komponente der Kundenservice-Plattform von Zendesk. Sie unterstützt Ihr Hilfecenter, versorgt den Answer Bot mit automatisierten Antworten und lässt sich in Community-Foren integrieren, um das Ticketvolumen durch Self-Service zu reduzieren.

Es bietet auch Tools wie Knowledge Builder, mit denen Sie die Erstellung einer Wissensdatenbank von Grund auf starten und beschleunigen können.

Die besten Features von Zendesk

Erstellen Sie ein Hilfecenter mit Artikeln, Kategorien und Suchfunktion, das zu Ihrer Marke passt.

Mit Inhaltsblöcken können Sie denselben Ausschnitt in mehreren Artikeln des Hilfecenters wiederverwenden.

Das Dashboard für Knowledge-Base-Aktivitäten hilft Ihnen dabei, Aufrufe und Feedback-Signale (wie Abstimmungen) zu messen.

Limitierungen von Zendesk

Berichterstellung und benutzerdefinierte Anpassung sind nicht so flexibel, insbesondere wenn die Workflows komplex werden.

Steile Lernkurve, wenn Sie eine tiefergehende Konfiguration wünschen

Preise von Zendesk

Support-Team: 25 US-Dollar pro Agent/Monat (monatliche Abrechnung)

Suite Team: 69 US-Dollar pro Agent/Monat (monatliche Abrechnung, KI inklusive)

Suite Professional: 149 US-Dollar pro Agent/Monat (monatliche Abrechnung, KI inklusive)

Suite Enterprise: 219 US-Dollar pro Agent/Monat

Zendesk-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,3/5 (über 7.000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zendesk?

Ein Capterra-Benutzer sagt:

Wir haben den Zendesk-Chatbot in unser Portal für Clients integriert, was kein Problem war. Jetzt können Benutzer des Portals uns jederzeit um Hilfe bitten, indem sie einfach auf das Chat-Symbol klicken.

Wir haben den Zendesk-Chatbot in unser Portal für Clients integriert, was kein Problem war. Jetzt können Benutzer des Portals uns jederzeit um Hilfe bitten, indem sie einfach auf das Chat-Symbol klicken.

Vereinheitlichen Sie Wissen und Workflows mit ClickUp

Es gibt zahlreiche Wissensmanagement-Tools, mit denen Informationen gespeichert werden können. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, ein tool auszuwählen, das Ihrem Team hilft, während der Arbeit die richtigen Antworten zu finden und zu nutzen, ohne dass dadurch eine weitere Tool-Flut entsteht.

ClickUp ist ein konvergierter KI-Workspace, der Wissen mit der Ausführung verbindet. Anstatt einen separaten Wissenshub und einen separaten Ort für die Arbeit zu unterhalten, kann Ihr Team Prozesse dokumentieren, nach Kontexten suchen, zusammenarbeiten und Aufgaben an einem Ort mit in den Workflow integrierter KI vorantreiben.

Denn Wissen ist dann am wertvollsten, wenn es genau in dem Moment verfügbar ist, in dem jemand darauf zurückgreifen muss.

Probieren Sie ClickUp aus und erleben Sie, wie vernetztes Wissensmanagement funktioniert. ✅

Häufig gestellte Fragen

Konzentrieren Sie sich auf KI-gestützte Suche, Workflows zur Inhaltsüberprüfung, tiefe Integrationen mit Ihren bestehenden Tools und Analysen, die die Wirksamkeit von Inhalten zeigen. Überlegen Sie vor allem, ob Sie Wissen benötigen, das mit der Ausführung von Aufgaben verbunden ist.

Ja, die meisten modernen Wissensmanagement-Plattformen bieten Integrationen mit Projektmanagement-Tools über native Konnektoren oder APIs. ClickUp ist jedoch anders aufgebaut, da es beide Funktionen in einer Plattform vereint und somit keine separate Integration erforderlich ist.

Eine interne Wissensdatenbank-Software versorgt Mitarbeiter mit SOPs und Richtlinien, in der Regel mit strengeren Berechtigungen. Eine kundenorientierte Wissensdatenbank konzentriert sich auf den Self-Service-Support für Ihre Kunden, wobei der Schwerpunkt auf öffentlichem Zugriff und SEO liegt.

Im Allgemeinen sind grundlegende KI-Features in Einstiegsplänen verfügbar, während erweiterte Funktionen wie die Suche in natürlicher Sprache und die Generierung von Inhalten in der Regel in höherwertigen Plänen enthalten sind.