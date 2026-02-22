Die 10 besten tools für politische Kampagnen für 2026

Um 23:47 Uhr schreibt jemand im Wahlkampf-Chat eine Nachricht: „Hat jemand die Liste der Wählerkontakte aktualisiert?“ Drei Minuten später kommt eine weitere Antwort: „Welches Dokument verwenden wir jetzt?“

Um Mitternacht arbeitet die Hälfte des Teams an unterschiedlichen Versionen, und der Wahltag rückt immer näher.

So sehen politische Kampagnen hinter den Kulissen tatsächlich aus: schnelle Entscheidungen, lange Nächte und ein ständiger Kampf, um Menschen, Daten und Botschaften aufeinander abzustimmen.

Politische Kampagnen-Tools sind angetreten, um diese Lücke zu füllen. Von der Verwaltung von Freiwilligen und Feldoperationen bis hin zur Nachverfolgung der Wähleransprache, Spendensammlung, Kommunikation und internen Koordination ist Software zum Rückgrat moderner Kampagnen geworden.

In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen 10 der besten tools für politische Kampagnen vor – diejenigen, auf die sich Teams verlassen können, wenn es intensiv wird und viel auf dem Spiel steht. 📈

Tools für politische Kampagnen helfen Kandidaten, Wahlkampfmanagern und Interessenverbänden dabei, die Wähleransprache zu koordinieren, Freiwillige zu verwalten, Spenden zu verfolgen und mit Unterstützern zu kommunizieren.

Eine Kampagne durchzuführen bedeutet oft, dass Sie Dutzende von beweglichen Teilen jonglieren müssen, wie z. B. Wahlkampfpläne, Spenderdatenbanken, die Koordination von Freiwilligen, die Logistik von Ereignissen und die Berichterstellung zur Einhaltung von Vorschriften. Dies führt zu einer Zersplitterung der Arbeit: Die Arbeitsaktivitäten werden auf mehrere, nicht miteinander verbundene tools verteilt, wodurch wichtige Informationen verloren gehen.

Diese Tools werden von Kandidaten auf allen Ebenen verwendet, von lokalen Boards bis hin zu Bundeswahlen, sowie von politischen Aktionskomitees, Interessenverbänden und Basisorganisatoren.

Moderne Software für das Management politischer Kampagnen wurde weiterentwickelt und umfasst nun die Integration von Wählerdateien, prädiktive Analysen, Peer-to-Peer-SMS und KI-gesteuerte Wähleransprache, um begrenzte Budgets und Freiwilligenstunden optimal zu nutzen.

📮 ClickUp Insight: 92 % der Wissensarbeiter laufen Gefahr, wichtige Entscheidungen zu verlieren, die über Chats, E-Mails und Tabellen verstreut sind. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung und Nachverfolgung von Entscheidungen gehen wichtige geschäftliche Erkenntnisse im digitalen Rauschen verloren. Mit den Funktionen für die Aufgabenverwaltung von ClickUp müssen Sie sich darüber keine Sorgen mehr machen. Erstellen Sie Aufgaben aus Chats, Aufgabenkommentaren, Dokumenten und E-Mails mit einem einzigen Klick!

Die Wahl des falschen Tools für Ihre Kampagne kann zu Zeit- und Geldverschwendung führen und Ihr Team zu starren Workflows zwingen, die nicht Ihren Anforderungen entsprechen. Diese Frustration wächst, wenn Deadlines näher rücken, Freiwillige widersprüchliche Signale erhalten und Sie Ihre Aktivitäten nicht skalieren können, wenn es darauf ankommt.

Hier sind die Schlüssel zur Bewertung:

Integration von Wählerdateien: Hat die Plattform eine Verbindung zu staatlichen Wählerdateien oder nationalen Datenbanken wie VoteBuilder oder L2? Der nahtlose Zugriff auf Wählerdaten macht manuelle Importe überflüssig und hält Ihre Zielgruppenansprache auf dem neuesten Stand.

Multi-Channel-Kommunikation: Nutzen Sie integrierte Peer-to-Peer-Text-Mitteilungen, E-Mail-Versand und Telefonbanking, um Wähler dort zu erreichen, wo sie sich gerade befinden.

Freiwilligenmanagement: Features wie Schichtplanung, Aufgabenverteilung und Echtzeit-Check-ins sorgen für einen reibungslosen Ablauf Ihrer Feldaktivitäten.

Compliance und Berichterstellung: Kampagnen müssen Spenden und Ausgaben für die FEC oder die Wahlbehörden der Bundesstaaten nachverfolgen; automatisierte Compliance-Tools reduzieren Fehler und Audit-Risiken.

Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit: Es sollte einen Anstieg an Freiwilligen und Wählerkontakten ohne Probleme bei der Leistung bewältigen können, und neue Mitglieder des Teams sollten schnell eine hohe Produktivität erreichen können.

KI- und Automatisierungsfunktionen: Moderne Kampagnen profitieren von Moderne Kampagnen profitieren von KI-gestütztem Wähler-Targeting , automatisierter Aufgabenverteilung und prädiktiven Analysen, die eine effektive Ressourcenzuweisung ermöglichen.

🧠 Wissenswertes: Front-Porch-Kampagnen waren einst eine wichtige Strategie: Kandidaten wie Warren G. Harding blieben während der US-Wahlen 1920 zu Hause und ließen ihre Unterstützer zu sich kommen, anstatt durch das Land zu reisen. Dieser Stil mit geringer Mobilität betonte die Interaktion mit den lokalen Wählern und die persönliche Note, lange bevor es digitale Kampagnen gab.

Hier sehen Sie, wie die 10 besten tools für politische Kampagnen im Vergleich abschneiden:

Tool Am besten geeignet für Die besten Features Preise* ClickUp * All-in-One-Lösung für Kampagnenplanung, -durchführung und KI-gestützte Automatisierung Whiteboards für die Kampagnenplanung, Super Agents für autonome Workflows, Dashboards für Echtzeit-Sichtbarkeit, ClickUp Brain für kontextbezogene KI, Dokumente, Automatisierungen, Formulare Free Forever; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen NationBuilder Community-Organisation mit integriertem CRM, Website und Fundraising Einheitliche Unterstützerprofile, Vorlagen für politische Websites, E-Mail- und Text-Versand, Segmentierung basierend auf Engagement Starter ab 41 $/Monat; Pro ab 179 $/Monat; benutzerdefinierte Enterprise-Version NGP VAN Demokratische und progressive Kampagnen, die Zugriff auf Wählerdateien benötigen VoteBuilder-Wählerdatei, MiniVAN-Wahlkampf-App, FEC-konforme Spendensammlung, Turf Cutting und Nachverfolgung der Kontakte Benutzerdefinierte Preisgestaltung Aristotle Campaign Manager Überparteiliche Kampagnen, die Wählerdaten und Compliance benötigen Nationale und staatliche Wählerdateien, Spender-CRM, Automatisierung der FEC-/staatlichen Berichterstellung Benutzerdefinierte Preisgestaltung i360 Kampagnen der Republikaner und Konservativen Nationale Wählerdatei, Vorhersagemodelle, Offline-Wahlkampf-App, digitale Werbezielgruppenansprache Benutzerdefinierte Preisgestaltung Catalist Fortschrittliche Organisationen mit Schwerpunkt auf Daten- und Analyseinfrastruktur Nationale Wählerdatei, Modelle zur Vorhersage der Wahlbeteiligung und Überzeugungskraft, Listenabgleich und -anreicherung Mitgliedschaftsbasiert Neu/Modus Kampagnen für Interessenvertretung und Bürgerbeteiligung E-Mail-/Anruf-/Tweet-Aktionen an Ihren Vertreter, Automatisierung der Vertreterzuordnung, Web-Einbettungen Free-Plan; kostenpflichtig ab 44 $/Monat RunningMate (Civitech) Kandidaten für untergeordnete Ämter und Erstkandidaten Einfache Wähleransprache, Freiwilligenmanagement und interaktive Karten Benutzerdefinierte Preisgestaltung Impactive Beziehungsorientierte Organisation durch Unterstützernetzwerke Importieren von Kontakten, Abgleich mit Wählern, spielerische Kontaktaufnahme, Ranglisten Ab 50 $/Monat; Benutzerdefinierte Lösungen für Unternehmen Daisychain KI-gestützte digitale Organisation und personalisierte Kontaktaufnahme Automatisierte SMS-/E-Mail-Kampagnen, einheitliche Zeitleisten für Unterstützer, zentralisierter Posteingang Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsgestützten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir Software bei ClickUp bewerten.

Sie benötigen ein tool, das sich an das einzigartige Chaos einer Kampagne anpasst und dieses nicht noch verstärkt.

Die besten tools für politische Kampagnen ermöglichen eine Verbindung Ihrer Wähleransprache, Spendensammlung, Freiwilligenkoordination und Compliance-Berichterstellung in einem einheitlichen System.

Hier sind die besten tools, die die betriebliche Effizienz verbessern. ✨

1. ClickUp (Am besten geeignet für All-in-One-Projektmanagement und KI-Automatisierung)

An erster Stelle unserer Liste steht ClickUp, der weltweit erste konvergierte KI-Workspace. Hier werden Planung, Ausführung, Sichtbarkeit und Intelligenz miteinander kombiniert, wodurch die Anzahl der Tools reduziert und Verwirrung vermieden wird.

Für schnelllebige Teams wie politische Kampagnen ist diese Konvergenz von entscheidender Bedeutung. Ganz gleich, ob Sie hundert Freiwillige koordinieren oder ein mehrstaatliches Feldprogramm verwalten, ClickUp passt sich Ihrem Workflow an, anstatt Ihnen eine starre Struktur aufzuzwingen.

Sehen wir uns an, wie Sie mit ClickUp eine Kampagne planen können:

Visuelle Kampagnenplanung mit ClickUp Whiteboards

Die Wahlkampfstrategie umfasst zu Beginn mehrere variable Komponenten: Karten der Wahlbezirke, Prioritäten der Probleme, Skizzen der Wählersegmente, Outreach-Sequenzen, Hierarchien der Botschaften ... Alles beginnt mit einem Brainstorming.

Beseitigen Sie mit ClickUp Whiteboards die Diskrepanz zwischen Strategiesitzungen und der täglichen Kampagnenarbeit.

ClickUp Whiteboards bietet Ihrem Team einen gemeinsamen visuellen Raum, um Ideen zu skizzieren, Themen zu gruppieren und Ihre gesamte Kampagne zu planen, bevor Sie sie in die Tat umsetzen.

Beispielsweise können Ihre Kommunikations- und Außendienstteams in einer Live-Planungssitzung auf einem Whiteboard eine Karte zur Wählersegmentierung erstellen, wichtige ClickUp-Aufgaben mit jedem Segment verknüpfen und Entwürfe für Mitteilungen als Anhänge anhängen. Anschließend wandeln sie die Segmente mit höchster Priorität sofort in strukturierte Listen um, die zu ausführbaren Aufgaben werden.

Erstellen Sie Ihre Kampagne mit ClickUp:

Holen Sie sich mit ClickUp Super Agents autonome KI-Teamkollegen.

In hektischen Wahlkampagnen fallen routinemäßig viele Arbeiten an, darunter Nachfassaktionen, tägliche Zusammenfassungen, Berichte über den Fortschritt, Check-ins mit Freiwilligen und wöchentliche Zusammenfassungen der Öffentlichkeitsarbeit.

Automatisieren Sie wiederholende Kampagnen-Workflows ohne menschliche Aufsicht mit ClickUp Super Agents

ClickUp Super Agents sind KI-Teamkollegen, die in Ihren Workspace integriert sind und über den Kontext Ihrer Kampagne verfügen, sodass sie mehrstufige Workflows autonom ausführen und dabei lernen können. Sie können manuell ausgelöst oder so eingestellt werden, dass sie rund um die Uhr arbeiten.

Sobald Sie den Rhythmus Ihrer Kampagne festgelegt haben, können Sie einen Super-Agenten konfigurieren, der wöchentliche Berichte aus Ihren Aktivitätsströmen erstellt. Dieser fasst zusammen, welche Aufgaben fertiggestellt wurden, was Freiwillige gemeldet haben, was überfällig ist, und hebt Veränderungen gegenüber der letzten Woche hervor. Das Ergebnis ist eine präsentationsfertige Zusammenfassung.

Erstellen Sie Ihren ersten Super-Agenten:

Visualisieren Sie den Fortschritt Ihrer Kampagne mit ClickUp-Dashboards.

Die Dashboards von ClickUp bieten Ihnen Echtzeit-Sichtbarkeit in alles, was wichtig ist: Engagement von Freiwilligen, Veranstaltungsbeteiligung, Fortschritt bei Aufgaben, Fristen und Kommunikationsergebnisse. Sie können Diagramme, Statistiken zu betrieblichen Metriken, Workload-Bilanzen, Tracker für überfällige Aufgaben und vieles mehr enthalten – ganz nach den Bedürfnissen Ihres Teams konfiguriert.

Fügen Sie benutzerdefinierte Karten hinzu, um mit ClickUp Dashboards die Nachverfolgung durchzuführen, was für Ihre Kampagne wichtig ist.

Sie können beispielsweise ein Dashboard „Field Ops” erstellen, das anzeigt, wie viele Anrufe bei Wählern fertiggestellt wurden, an wie vielen Türen geklopft wurde, welche Regionen hinter den Einzelzielen zurückliegen und welchen Freiwilligen noch keine Folgeaufgaben zugewiesen wurden. Wenn letzte Woche etwas aus dem Ruder gelaufen ist, sehen das alle sofort.

Verschaffen Sie sich mit ClickUp Brain einen Überblick über die Details Ihrer Kampagne.

ClickUp Brain ist Ihr integrierter kontextbezogener KI-Assistent, der alles über Ihren Workspace weiß: Aufgaben, Kommentare, Dokumente, Whiteboards und mehr. Er wurde entwickelt, um kontextbezogene Fragen zu beantworten, Zusammenfassungen zu erstellen und Maßnahmen zu ergreifen, die den tatsächlichen Arbeitszustand widerspiegeln, anstatt allgemeine KI-Ergebnisse zu liefern.

ClickUp Brain für politische Kampagnen

Hier sind einige Beispiele für Fragen, die Sie stellen können:

Fassen Sie unsere drei wichtigsten Kampagnenziele für das zweite Quartal auf der Grundlage des Strategiedokuments und der aktuellen Aufgaben zusammen.

Schreiben Sie diese Rede um, damit sie bei unentschlossenen Wählern in den Städten besser ankommt, ohne dabei unsere Kernposition zu verändern.

Erläutern Sie, wofür das Feldteam, das Digitalteam und das Presseteam diese Woche jeweils verantwortlich sind.

Erstellen Sie einen Entwurf für eine schnelle Reaktion auf diese aktuellen Nachrichten und unsere bestehenden Positionen.

Erstellen Sie ein tägliches StandUp-Update mit den heute fertiggestellten und blockierten Aufgaben.

Die besten Features von ClickUp

Automatisieren Sie wiederholende Aufgaben: Sparen Sie sich stundenlange manuelle Arbeit, indem Sie mit Sparen Sie sich stundenlange manuelle Arbeit, indem Sie mit ClickUp Automatisierungen benutzerdefinierte Auslöser erstellen, die Ihre Kampagne im Autopilot-Modus ausführen.

Daten sammeln: Sammeln Sie Bewerbungen von Freiwilligen, Anmeldungen zu Ereignissen und Feedback von Wählern über anpassbare Formulare, die mit Sammeln Sie Bewerbungen von Freiwilligen, Anmeldungen zu Ereignissen und Feedback von Wählern über anpassbare Formulare, die mit ClickUp Forms direkt in Ihr Aufgabensystem eingespeist werden.

Zentralisieren Sie Ihre Dokumentation: Halten Sie Ihr gesamtes Team auf dem Laufenden, indem Sie Kampagnenpläne, Gesprächspunkte und Schulungsmaterialien in Halten Sie Ihr gesamtes Team auf dem Laufenden, indem Sie Kampagnenpläne, Gesprächspunkte und Schulungsmaterialien in ClickUp Docs speichern.

Verbindung mit Tools von Drittanbietern: Integrieren Sie E-Mail-Plattformen, CRMs, Social-Media-Apps, SMS-Tools, Kalender und mehr, um Wähleransprache, soziales Engagement und Freiwilligensysteme in einen einheitlichen Workflow mit ClickUp-Integrationen zu bringen.

Zentralisieren Sie die Entscheidungsfindung: Vereinheitlichen Sie die Suche, Automatisierung und Erstellung von Inhalten über Apps und Ihren Arbeitskontext hinweg und vermeiden Sie gleichzeitig Vereinheitlichen Sie die Suche, Automatisierung und Erstellung von Inhalten über Apps und Ihren Arbeitskontext hinweg und vermeiden Sie gleichzeitig eine unkontrollierte Ausbreitung von KI mit ClickUp Brain MAX.

Vorteile

Der All-in-One-Workspace verhindert eine unübersichtliche Vielzahl von tools und Kontextwechseln.

KI-Funktionen beschleunigen die Entscheidungsfindung und die Erstellung von Inhalten

Die flexible Struktur passt sich jeder Größe der Kampagne an, von lokal bis landesweit.

Nachteile

Neue Benutzer benötigen möglicherweise etwas Zeit, um alle Features kennenzulernen.

Die mobile App ist noch nicht mit den Funktionen der Desktop-Version vergleichbar.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.900 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein G2-Rezensent lobt ClickUp:

Das Hilfreichste an ClickUp ist, dass es wirklich unsere gesamte Agentur steuert. Wir nutzen ClickUp den ganzen Tag lang für Aufgabenmanagement, Super Agents, interne Teamkommunikation, Inhaltskalender, Dokumentation, Kampagnennachverfolgung und vieles mehr. Es ist für uns nicht nur ein Tool für Projektmanagement, sondern unser Betriebssystem. Die Super Agents sind ein großer Vorteil. Da unser gesamter Workflow in ClickUp stattfindet, können die Agenten fast alles unterstützen, was wir brauchen. Sie helfen uns, schneller voranzukommen, klarer zu denken und effizienter zu arbeiten, ohne zwischen verschiedenen tools hin- und herwechseln zu müssen.

Das Hilfreichste an ClickUp ist, dass es wirklich unsere gesamte Agentur steuert. Wir nutzen ClickUp den ganzen Tag lang für Aufgabenmanagement, Super Agents, interne Teamkommunikation, Inhaltskalender, Dokumentation, Kampagnennachverfolgung und vieles mehr. Es ist für uns nicht nur ein Tool für Projektmanagement, sondern unser Betriebssystem. Die Super Agents sind ein großer Vorteil. Da unser gesamter Workflow in ClickUp stattfindet, können die Agenten fast alles unterstützen, was wir brauchen. Sie helfen uns, schneller voranzukommen, klarer zu denken und effizienter zu arbeiten, ohne zwischen verschiedenen tools hin- und herwechseln zu müssen.

2. NationBuilder (am besten geeignet für Gemeinschaftsorganisationen)

via NationBuilder

NationBuilder positioniert sich als Community-Organisationssystem, das CRM, Website-Builder, E-Mail-Marketing und Spendenabwicklung kombiniert. Es bietet einen integrierten Ansatz, bei dem Unterstützerdaten nahtlos zwischen Ihrer Website, E-Mail-Listen und Outreach-Maßnahmen fließen.

Die „Nation“-Datenbank der Plattform dient als hub für alle Informationen zu Unterstützern und übernimmt die Nachverfolgung jeder Interaktion, von Website-Besuchen über Spenden bis hin zur Teilnahme an Ereignissen. Dieser profilbasierte Ansatz hilft Kampagnen, das Engagement der Unterstützer im Laufe der Zeit zu verstehen und die Öffentlichkeitsarbeit entsprechend zu segmentieren.

NationBuilder enthält außerdem integrierte Website-Vorlagen, tools für das Management von E-Mail-Kampagnen und Textübertragungen, wodurch der Bedarf an benutzerdefinierter Entwicklung reduziert wird.

Die besten Features von NationBuilder

Erstellen Sie einheitliche Profile für Unterstützer, einschließlich Spenden, Ereignisse, Freiwillige und Engagement-Historie für gezielte Öffentlichkeitsarbeit.

Bietet politische Vorlagen, die direkt mit der Datenbank verknüpft sind, um automatische CRM-Updates von Anmeldungen und Spenden zu ermöglichen.

Versenden Sie gezielte Mitteilungen an Unterstützergruppen basierend auf deren Interaktionshistorie, Speicherort oder benutzerdefinierten Tags.

Vorteile

Starke Features für die Organisation von Communities

Politikspezifische Vorlagen

Enthält mehrere Funktionen, die Ihnen Integrationstücken ersparen.

Nachteile

Begrenzte native Integration von Wählerdateien

Die benutzerdefinierte Anpassung der Website kann sich eingeschränkt anfühlen.

Hohe Lernkurve für Teams, die mit der Plattform nicht vertraut sind

Preise von NationBuilder

Starter: Ab 41 $/Monat

Pro: Ab 179 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu NationBuilder

G2: 4,2/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra:

Was sagen echte Benutzer über NationBuilder?

Hier ist, was ein G2-Rezensent zu sagen hatte:

NationBuilder ist eine Komplettlösung für CRM, Websites und Transaktionen mit Kreditkarten. Normalerweise sind diese Dinge kompliziert und fragmentiert, aber mit NationBuilder sind Sie oft innerhalb von Stunden statt Tagen oder Wochen startklar... Manchmal sind Suchvorgänge und Batch-Updates etwas umständlich. Das Freigeben in sozialen Medien hinkt den aktuellen Trends hinterher. Podcasting und RSS wären hilfreich.

NationBuilder ist eine Komplettlösung für CRM, Websites und Transaktionen mit Kreditkarten. Normalerweise sind diese Dinge kompliziert und fragmentiert, aber mit NationBuilder sind Sie oft innerhalb von Stunden statt Tagen oder Wochen startklar... Manchmal sind Suchvorgänge und Batch-Updates etwas umständlich. Das Teilen in sozialen Medien hinkt den aktuellen Trends hinterher. Podcasting und RSS wären hilfreich.

🧠 Wissenswertes: Die US-Präsidentschaftswahlen 1952 markierten einen Wendepunkt in den Medien, als Fernsehnachrichtensender, insbesondere CBS, den UNIVAC I (Universal Automatic Computer) einsetzten, um den Ausgang des Wahlkampfs zwischen Dwight D. Eisenhower und Adlai Stevenson vorherzusagen.

3. NGP VAN (Am besten geeignet für demokratische und progressive Kampagnen)

via NGP VAN

NGP VAN ist der führende Anbieter für Wahlkampagnen der Demokraten und progressive Organisationen in den Vereinigten Staaten. Die Plattform kombiniert den Zugriff auf Wählerdateien über VoteBuilder, Fundraising-Tools über NGP und digitale Organisationsfunktionen und ist damit der Standard für Wahlkampagnen innerhalb des demokratischen Ökosystems.

Die Datei-Oberfläche bietet Zugriff auf Wählerdateien der Bundesstaaten, ergänzt um Verbraucherdaten, Modellierungsergebnisse und Kontaktverläufe aus früheren Kampagnen. Organisatoren vor Ort nutzen sie, um Wahlkreise aufzuteilen, Besuchslisten zu erstellen und Wählerkontakte zu dokumentieren. Die Stärke der Plattform liegt in den Netzwerkeffekten und den integrierten tools zur Verwaltung einer Compliance-Checkliste, mit der sich Strafen der FEC vermeiden lassen.

Die besten Features von NGP VAN

Greifen Sie auf Wählerdateien der Bundesstaaten mit prädiktiven Modellierungswerten und demografischen Daten zu, um den Wahlhelfern die Arbeit zu erleichtern und Telefonlisten zu erstellen.

Überlassen Sie NGP die Bearbeitung von Spenden mit integrierter FEC-konformer Berichterstellung und reduzieren Sie so den Verwaltungsaufwand für die Finanzierung Ihrer Kampagne.

Verwenden Sie die MiniVAN-App, mit der Wahlhelfer offline auf Listen zugreifen und Kontakte erfassen können, um die Synchronisierung der Daten durchzuführen, sobald wieder eine Verbindung besteht.

Vorteile

Unübertroffene Wählerdaten für progressive Kampagnen

Die Integration in das Ökosystem reduziert Datensilos.

Branchenstandard, der die Einarbeitungszeit für erfahrene Mitarbeiter verkürzt

Nachteile

Exklusiv für demokratische und progressive Organisationen

Die Benutzeroberfläche kann im Vergleich zu modernen SaaS-Plattformen veraltet wirken.

Der Zugang erfordert oft eine Parteizugehörigkeit oder Organisationszugehörigkeit.

Preise von NGP VAN

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

NGP VAN Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (über 70 Bewertungen)

Capterra:

Was sagen echte Benutzer über NGP VAN?

Aus einer G2-Bewertung:

Alle Wähler sind verfügbar und ihre Informationen sind in der Regel auf dem neuesten Stand. Grundlegende Funktionen wie Schnellsuche und einfache Listen und Wahlkreise funktionieren in der Regel gut... Bei der fortgeschrittenen Nutzung gibt es jedoch viele Hindernisse, die der Erreichung der Ziele im Wege stehen. Derzeit habe ich Schwierigkeiten sicherzustellen, dass die Wahlhelfer beim Ausdrucken der Listen für die Kontaktaufnahme mit den Wählern angemessene Notizen machen können, ob der Wähler noch nie kontaktiert wurde, ablehnend reagiert oder insbesondere ob er Drohungen ausspricht.

Alle Wähler sind verfügbar und ihre Informationen sind in der Regel auf dem neuesten Stand. Grundlegende Funktionen wie Schnellsuche und einfache Listen und Wahlkreise funktionieren in der Regel gut... Bei der fortgeschrittenen Nutzung gibt es jedoch viele Hindernisse, die der Erreichung der Ziele im Wege stehen. Derzeit habe ich Schwierigkeiten sicherzustellen, dass die Wahlhelfer beim Ausdrucken der Listen für die Kontaktaufnahme mit den Wählern angemessen Notizen machen können, ob der Wähler noch nie kontaktiert wurde, ablehnend reagiert oder insbesondere ob er Drohungen ausspricht.

4. Aristotle Campaign Manager (am besten geeignet für überparteiliche Kampagnen, die Wählerdaten benötigen)

via Aristoteles

Aristotle ist seit Jahrzehnten Anbieter von politischen Daten und Kampagnentechnologie und unterstützt Kampagnen aus dem gesamten politischen Spektrum. Es kombiniert den Zugriff auf Wählerdateien, Spenderverwaltung und Berichterstellung für Kampagnen, die robuste Daten ohne Einschränkungen durch das Ökosystem benötigen.

Die Funktionen der Plattform für Wählerdaten umfassen den Zugriff auf nationale und staatliche Wählerdateien mit demografischen Überlagerungen, Verbraucherdaten und Vorhersagemodellen. Kampagnen können zielgerichtete Universen für die Öffentlichkeitsarbeit aufbauen und die Kontakthistorie über mehrere Kommunikationskanäle hinweg verfolgen.

Aristotle unterstützt Wahlkampagnen unabhängig von der Parteizugehörigkeit und ist somit eine Option für republikanische, demokratische und unabhängige Kandidaten.

Die besten Features von Aristotle Campaign Manager

Greifen Sie auf nationale Wählerdateien mit demografischen Daten, Verbraucherinformationen und Modellierungsdaten zu, um zielgerichtete Wählergruppen aufzubauen.

Stellen Sie die Einhaltung der FEC- und staatlichen Meldepflichten sicher – mit Automatisierung der Beitragserfassung und Berichterstellung, wodurch sich der Verwaltungsaufwand für die Anforderungen an die Wahlkampffinanzierung reduziert.

Verfolgen Sie die Spendenhistorie, identifizieren Sie potenzielle Großspender und verwalten Sie Fundraising-Pipelines mit integrierter CRM-Funktion.

Vorteile

Die überparteiliche Plattform eignet sich für alle Kampagnen.

Umfassende Datenhistorie liefert historischen Kontext

Integrierte Compliance-Tools reduzieren das Audit-Risiko.

Nachteile

Die Benutzeroberfläche wirkt im Vergleich zu neueren Plattformen möglicherweise veraltet.

Die Preistransparenz ist begrenzt; erfordert eine Verkaufsberatung.

Eine kleinere Gruppe von Benutzern bedeutet weniger gemeinsam genutzte Ressourcen.

Preise für Aristotle Campaign Manager

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Aristotle Campaign Manager

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra:

Was sagen echte Benutzer über Aristotle Campaign Manager?

Hier ein Erfahrungsbericht aus erster Hand:

Einfache Benutzeroberfläche, die dennoch viele Funktionen unterstützt, z. B. verschiedene Aspekte der Finanzverwaltung… Die Anforderungen einiger Features sind zu umfangreich

Einfache Benutzeroberfläche, die dennoch viele Funktionen unterstützt, z. B. verschiedene Aspekte der Finanzverwaltung… Die Anforderungen einiger Features sind zu umfangreich

🔍 Wussten Sie schon? Im Rahmen der US-Präsidentschaftskampagne 2008 baute das Team von Barack Obama eine spezielle soziale Plattform namens My.BarackObama.com auf, die es Unterstützern ermöglichte, sich zu organisieren, Wähler anzurufen und sich auf eine Weise zu koordinieren, die zuvor nie möglich gewesen war.

5. I360 (Am besten geeignet für republikanische und konservative Kampagnen)

via i360

i360 dient als primäre Daten- und Technologieplattform für republikanische und konservative Wahlkampagnen und bietet Wählerdaten, Wahlkampf-Tools und digitale Werbemöglichkeiten. Die Plattform bietet Zugriff auf eine nationale Wählerdatei, die mit Verbraucherdaten und Vorhersagemodellen für konservative Zielgruppen angereichert ist.

Die Datenwissenschaftsfunktionen der Plattform umfassen Vorhersagemodelle für die Überzeugungskraft gegenüber Wählern, die Wahrscheinlichkeit der Wahlbeteiligung und Positionen zu bestimmten Problemen, wodurch Kampagnen ihre Ressourcen auf die Wähler konzentrieren können, die am ehesten darauf reagieren.

Die besten Features von i360

Greifen Sie auf nationale Wählerdateien mit prädiktiven Modellierungswerten zu, die für republikanische und konservative Zielgruppen optimiert sind.

Nutzen Sie die mobile App, die offline funktioniert und eine Synchronisierung ermöglicht, sobald die Verbindung wiederhergestellt ist, sodass Teams vor Ort auf Wählerlisten zugreifen und Wählerkontakte vor Ort erfassen können.

Verbinden Sie Daten zur Wähleransprache mit digitalen Werbekampagnen über Display, Video und Connected TV.

Vorteile

Umfassende Daten und Vorhersagemodelle für konservative Kampagnen

Integrierte Koordination von Feld- und digitalen Kampagnen

Echtzeit-Sichtbarkeit vor Ort durch Dashboards

Nachteile

Ausschließlich für republikanische und konservative Organisationen

Für den Zugriff ist eine Mitgliedschaft im Ökosystem erforderlich.

Preise und Konditionen sind nicht öffentlich zugänglich.

Preise für i360

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

i360 Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra:

Was sagen echte Benutzer über i360?

Direkt von einem Benutzer:

Mit der Automatisierung der Anruffunktion von i360 ist es ganz einfach, mehrere Personen hintereinander anzurufen. Auch die Festlegung einer Disposition für Hausbesuche im Rahmen von Wahlkampagnen ist ganz einfach... Manchmal kann die App jedoch etwas fehlerhaft sein und einfrieren, wenn man ein Skript für Voicemail-Nachrichten hinzufügt.

Mit der Automatisierung der Anruffunktion von i360 ist es ganz einfach, mehrere Personen hintereinander anzurufen. Auch die Festlegung einer Disposition für Hausbesuche im Rahmen von Wahlkampagnen ist ganz einfach... Manchmal kann die App jedoch etwas fehlerhaft sein und einfrieren, wenn man ein Skript für Voicemail-Nachrichten hinzufügt.

6. Catalist (Am besten geeignet für fortschrittliche Organisationen mit Schwerpunkt auf Daten)

via Catalist

Catalist fungiert als Anbieter von Dateninfrastruktur für fortschrittliche Organisationen und unterhält eine nationale Wählerdatei, die als Grundlage für Targeting und Analysen dient. Anstelle einer Kampagnenmanagement-Plattform bietet es die Datenschicht, auf der andere Tools aufbauen.

Die Datenbank kombiniert Wählerregistrierungsdaten mit Verbraucherdaten, demografischen Informationen und Kontakthistorie. Das Mitgliedschaftsmodell der Plattform bedeutet, dass die von einer Organisation gesammelten Daten die Datei für alle Mitglieder bereichern und so die Zielgenauigkeit im Laufe der Zeit verbessern.

Die besten Features von Catalist

Greifen Sie auf eine umfassende Wählerdatenbank zu, die um die Kontakthistorie der progressiven Bewegung erweitert wurde.

Nutzen Sie Vorhersagemodelle und Analyse-Features, die die Wahrscheinlichkeit der Wahlbeteiligung und das Überzeugungspotenzial bewerten und so dazu beitragen, dass Wahlkampfteams den Kontakt zu Wählern priorisieren können.

Gleichen Sie Ihre Unterstützerlisten mit der Wählerdatei ab, um Registrierungsdaten anzuhängen, Adressen zu aktualisieren und Duplikate zu identifizieren.

Vorteile

Netzwerkeffekte verbessern die Datenqualität im Laufe der Zeit.

Ausgefeilte Analysen für datengestützte Strategien

Grundlage für eine fortschrittliche Dateninfrastruktur

Nachteile

Das Mitgliedschaftsmodell erfordert organisatorisches Engagement.

Es fehlen erweiterte tools, sodass Integrationen erforderlich sind.

Exklusiv für fortschrittliche Organisationen

Preise für Catalist

Mitgliedschaftsbasiert

Bewertungen und Rezensionen von Catalist

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra:

Was sagen echte Benutzer über Catalist?

Eine Rezension formuliert es so:

Das Beste an Catalist.io ist, dass es Ihnen mehrere Einblicke über alle Plattformen hinweg auf einmal bietet... Wenn ich mir mein Dashboard ansehe, finde ich es manchmal überwältigend, mit so vielen Daten und Einblicken bombardiert zu werden.

Das Beste an Catalist.io ist, dass es Ihnen mehrere Einblicke über alle Plattformen hinweg auf einmal bietet... Wenn ich mir mein Dashboard ansehe, finde ich es manchmal überwältigend, mit so vielen Daten und Einblicken bombardiert zu werden.

🧠 Wissenswertes: Die berühmte Debatte zwischen Kennedy und Nixon im Jahr 1960 wird oft als erste große Fernsehdebatte angeführt, doch bereits 1956 gab es eine Fernsehdebatte, an der zwei prominente Frauen teilnahmen. Eleanor Roosevelt und Margaret Chase Smith debattierten im Namen ihrer Parteien und markierten damit einen frühen Einsatz des Fernsehens als Wahlkampfmedium.

7. New/Mode (Am besten geeignet für Kampagnen zur Interessenvertretung und zur Einbindung von Wählern)

New/Mode konzentriert sich eher auf Advocacy-Kampagnen und die Einbindung von Wählern als auf Wahlpolitik. Die Plattform ermöglicht es Organisationen, Multi-Channel-Advocacy-Aktionen zu erstellen, wie z. B. E-Mails an Gesetzgeber oder Telefonanrufe an Beamte, die Unterstützer mit minimalem Aufwand durchführen können.

Die Stärke der Plattform liegt darin, Interessenvertretung zugänglich zu machen. Unterstützer geben ihre Adresse ein, und New/Mode identifiziert automatisch ihre gewählten Vertreter und leitet Nachrichten entsprechend weiter. Für Interessenvertretungsorganisationen und gemeinnützige Organisationen bietet es speziell entwickelte tools, die allgemeine Kampagnenplattformen nicht bieten.

Neue/beste Features

Erstellen Sie Kampagnen, mit denen Unterstützer automatisch E-Mails an ihre gewählten Vertreter senden, diese anrufen oder ihnen Tweets schicken können.

Identifizieren Sie anhand der Adressen Ihrer Unterstützer die richtigen Vertreter und sprechen Sie automatisch bestimmte Ausschüsse oder Parteien an.

Fügen Sie Ihrer Website oder Ihren E-Mails Advocacy-Aktionen hinzu, um die Teilnahmequoten zu erhöhen.

Vorteile

Speziell für Interessenvertretung und Bürgerbeteiligung entwickelt

Reibungslose Erfahrungen für Unterstützer steigern die Beteiligung

Flexible Bereitstellung auf jeder Website oder per E-Mail

Nachteile

Eingeschränkte Features für Wahlkampagnen wie die Integration von Wählerdateien

Fokus auf Interessenvertretung, nicht auf umfassendem Kampagnenmanagement

Kleinere Plattform im Vergleich zu großen Anbietern politischer Technologie

Neue/Modus-Preise

Einzelperson: Free Forever

Grassroots: 44 $/Monat

Teams: 189 $/Monat

Movement Builder+: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Neue/Modische Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra:

Was sagen echte Benutzer über New/Mode?

Ein Rezensent schreibt:

Die Benutzeroberfläche ihrer V2-Impact-Plattform ist sehr benutzerfreundlich und durchdacht gestaltet. Die automatische Auswahl der Empfänger anhand von Postleitzahlen ist ein seltenes Feature in diesem Bereich.

Die Benutzeroberfläche ihrer V2-Impact-Plattform ist sehr benutzerfreundlich und durchdacht gestaltet. Die automatische Auswahl der Empfänger anhand von Postleitzahlen ist ein seltenes Feature in diesem Bereich.

via RunningMate

RunningMate richtet sich an Kandidaten, die auf den unteren Plätzen der Wahlliste stehen oder zum ersten Mal kandidieren und effektive Wahlkampftools benötigen, ohne die Komplexität oder Kosten von Enterprise-Plattformen in Kauf nehmen zu müssen. Die Plattform vereinfacht die Wähleransprache, die Wahlwerbung und die Koordination von Freiwilligen für Wahlkampagnen, denen es möglicherweise an erfahrenen politischen Mitarbeitern mangelt.

Civitech hat RunningMate entwickelt, um die Hürden für Kandidaten zu senken, die sich für lokale Ämter wie Schulboards oder Stadträte bewerben, wo die Ressourcen begrenzt sind.

Die besten Features von RunningMate von Civitech

Greifen Sie auf Wählerdaten zu und erstellen Sie mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche gezielte Listen.

Verwalten Sie die Anmeldungen von Freiwilligen und weisen Sie Wahlkampfschichten zu, ohne separate tools zu verwenden.

Visualisieren Sie Wählerdateien und nicht registrierte potenzielle Wähler auf interaktiven Karten, um Wahlbezirke mit hohem Potenzial zu priorisieren.

Vorteile

Zugänglich für Erstkandidaten und Kandidaten für untergeordnete Ämter

Geringere Komplexität und Lernkurve

Integrierte Grundfunktionen in einer Plattform

Nachteile

Im Vergleich zu Enterprise-Plattformen eingeschränkte erweiterte Features

Kleinere Benutzergemeinschaft und weniger gemeinsam genutzte Ressourcen

Für größere Kampagnen möglicherweise nicht gut skalierbar.

Preise für RunningMate von Civitech

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu RunningMate

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? Vor dem Zeitalter der modernen Medien waren Wahlkampagnen auf Bahnreisen angewiesen. Kandidaten wie William Jennings Bryan nutzten Whistle-Stop-Touren, bei denen Züge täglich in vielen Städten hielten, damit der Kandidat direkt zu den Menschen sprechen und Verbindungen zur Basis aufbauen konnte – etwas, das die Technologie heute digital nachzuahmen versucht.

9. Impactive (Am besten geeignet für die Organisation von Beziehungen über Unterstützernetzwerke)

via Impactive

Impactive konzentriert sich auf relationale Organisation: die Strategie, Wähler über ihre persönlichen Netzwerke zu mobilisieren, anstatt sie kalt zu kontaktieren. Die Plattform hilft Kampagnen dabei, die bestehenden Verbindungen der Unterstützer zu nutzen und jeden Freiwilligen zu einem potenziellen Organisator zu machen.

Das Kernkonzept besteht darin, dass Menschen eher zur Wahl gehen oder sich ehrenamtlich engagieren, wenn sie von jemandem gebeten werden, den sie kennen. Mit Impactive können Unterstützer ihre Kontakte importieren, Wähler in ihren Netzwerken identifizieren und personalisierte Nachrichten versenden, wobei die Teilnahme spielerisch gestaltet wird, um einen freundschaftlichen Wettbewerb zu fördern.

Die besten Features von Impactive

Ermöglichen Sie Unterstützern, ihre Kontakte zu importieren und Wähler in ihren persönlichen Netzwerken zu identifizieren, mit vorgeschlagenen Nachrichten für die Nachverfolgung der Reichweite.

Gestalten Sie ehrenamtliches Engagement spielerisch mit Ranglisten, Abzeichen und Teamwettbewerben, die zu einem nachhaltigen ehrenamtlichen Engagement motivieren.

Machen Sie es Ihren Unterstützern leicht, Kampagneninhalte und Aufrufe zum Handeln in ihren sozialen Netzwerken freizugeben.

Vorteile

Nutzen Sie authentische Beziehungen für eine größere Wirkung.

Skalieren Sie Ihre Reichweite durch Unterstützernetzwerke

Eine ansprechende Freiwilligenerfahrung hält Freiwillige motiviert

Nachteile

Erfordert die Zustimmung der Unterstützer, um persönliche Kontakte freizugeben.

Weniger effektiv für Kampagnen ohne starke Unterstützerbasis

Ergänzt statt ersetzt traditionelle Feldoperationen

Impactive-Preise

Standard: 50 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von Impactive

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

10. Daisychain (Am besten geeignet für KI-gestützte digitale Organisation und personalisierte Öffentlichkeitsarbeit)

via Daisychain

Daisychain optimiert die digitale Organisation für progressive Kampagnen durch KI-gestützte Automatisierung und einheitliche Unterstützerdaten. Die Plattform verbindet Tools wie ActBlue und Mobilize und ermöglicht personalisierte SMS-/E-Mail-Kampagnen, Aufgaben und Nachverfolgung.

Der Schwerpunkt liegt auf skalierbarer 1:1-Kommunikation durch Automatisierungen, Charms (personalisierte Bilder) und Pfade, die Unterstützer durch die einzelnen Schritte des Engagements führen, anstatt auf Peer-to-Peer-Netzwerk-Mapping.

Die besten Features von Daisychain

Automatisieren Sie personalisierte Texte/E-Mails mit KI-Unterhaltungen und dynamischen Inhalten für eine gezielte Ansprache.

Führen Sie Daten aus verschiedenen Datenquellen in Zeitleisten zusammen, um die Nachverfolgung der Entwicklung Ihrer Unterstützer umfassend durchzuführen.

Weisen Sie Aufgaben zu und überwachen Sie Antworten über einen zentralen Posteingang mit Filtern und Exportfunktionen.

Vorteile

Integriert fragmentierte tools in seinen Workflow

Skalieren Sie personalisierte Organisation ohne großen Personalaufwand.

Fortschrittliche Automatisierungen reduzieren den manuellen Aufwand.

Nachteile

Für die volle Funktion sind Datenimporte/Setup erforderlich.

Weniger Schwerpunkt auf echter Beziehungspflege zu Gleichaltrigen

Aufstrebende Plattform mit geringerer Marktpräsenz

Daisychain-Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Daisychain-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Wissenswertes: Das Wort „Kandidat” stammt eigentlich vom lateinischen Wort „candidus” ab, was „strahlend weiß” bedeutet und sich direkt auf die speziell gebleichten Togen (die „toga candida”) bezieht, die getragen wurden, um Ehrlichkeit und Korruptionsfreiheit zu symbolisieren.

Ein Muss in Ihrem Kampagnen-Stack: ClickUp

Politische Kampagnen scheitern, wenn die Strategie in einem Tool, die Felddaten in einem anderen, die Nachrichten im Posteingang einer Person und die Fristen im Kopf einer anderen Person gespeichert sind.

Hier wird ClickUp zum Rückgrat. Mit Whiteboards können Sie die Kampagne visuell darstellen und mit Super Agents wiederkehrende Aufgaben durch Automatisierung erledigen. Überwachen Sie den Fortschritt in Echtzeit über Dashboards, während Sie mit ClickUp Brain Ihre Botschaften und die interne Abstimmung optimieren.

Wenn Sie eine moderne Kampagne aufbauen und eine Software suchen, die sich genauso schnell anpasst wie die Politik, melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅

Kann ein allgemeines Tool für das Projektmanagement wie ClickUp für politische Kampagnen eingesetzt werden?

Ja. Kampagnen sind im Grunde genommen Herausforderungen im Projektmanagement mit besonderen Einschränkungen. ClickUp übernimmt die Koordination von Freiwilligen, die Veranstaltungsplanung und das Aufgabenmanagement, während seine KI-Funktionen dabei helfen, die in schnelllebigen Kampagnen häufig auftretende Informationsflut zu bewältigen.

Was ist der Unterschied zwischen einem Kampagnen-CRM und einer Kampagnenmanagement-Software?

Ein Kampagnen-CRM konzentriert sich auf die Beziehungen zu Unterstützern und Spendern durch die Nachverfolgung von Interaktionen und Spenden. Eine Kampagnenmanagement-Software hingegen deckt breitere operative Anforderungen wie die Zuweisung von Aufgaben, die Planung von Freiwilligen und die Koordination vor Ort ab.

Wie verändert KI das Management politischer Kampagnen?

KI unterstützt nun Modelle zur Wähleransprache, führt die routinemäßige Kommunikation automatisiert durch und hilft Kampagnen dabei, Muster im Verhalten von Unterstützern zu erkennen. Tools wie ClickUp Brain bringen KI-Unterstützung in den täglichen Kampagnenbetrieb, indem sie Outreach-Maßnahmen entwerfen, Aufgaben priorisieren und relevante Informationen ohne manuelle Suche bereitstellen.