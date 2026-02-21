So verwenden Sie Salesforce Einstein Copilot für die CRM-Automatisierung

Wenn Ihr CRM aktiv und präsent ist, warum hat man dann manchmal das Gefühl, dass Ihr Team seinen Lebensunterhalt mit der Dateneingabe verdient?

Das ist das Problem, das die CRM-Automatisierung lösen soll. Vertriebsmitarbeiter sollten verkaufen, der Support sollte Fälle abschließen und der Betrieb sollte das System verbessern. Nicht Notizen in Felder kopieren, immer wieder dieselben Folge-E-Mails schreiben oder Aktualisierungen in Datensätzen nachverfolgen.

Genau das möchte Salesforce Einstein Copilot lösen.

In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen, wie Sie Salesforce Einstein Copilot für die CRM-Automatisierung einsetzen können, einschließlich Anwendungsfällen und Setup.

Was ist Salesforce Einstein Copilot?

Salesforce Einstein Copilot (jetzt Agentforce) ist der dialogorientierte KI-Assistent von Salesforce für CRM-Arbeiten. Er wurde entwickelt, um Fragen zu beantworten, Inhalte zu generieren und Maßnahmen innerhalb von Salesforce-Apps mithilfe von Sprachbefehlen in natürlicher Sprache durchzuführen. Er richtet sich an Vertriebs-, Service- und Marketing-Teams, die es leid sind, ihre Zeit mit manuellen CRM-Aktualisierungen zu verbringen.

🌼 Wussten Sie schon: Rund 64 % der Unternehmen, die in KI für CRM investieren, geben an, dass sie innerhalb des ersten Jahres einen messbaren ROI erzielen. Das bedeutet, dass sich diese tools oft schnell auszahlen, wenn sie mit realen Workflows wie Lead-Bewertung, Prognosen und Nachverfolgung verknüpft sind.

So funktioniert Einstein Copilot für die CRM-Automatisierung

Im Wesentlichen funktioniert Einstein Copilot in drei Schritten:

Sie geben eine Eingabe ein: Sie stellen eine Frage oder geben einen Befehl in Sie stellen eine Frage oder geben einen Befehl in einfacher Sprache , genau wie Sie es einem Kollegen gegenüber tun würden. Beispiel: „Entwerfen Sie eine E-Mail an Jane Doe bezüglich ihrer Vertragsverlängerung“. Copilot interpretiert Ihre Absicht: Die KI analysiert Ihre Anfrage, um zu verstehen, was Sie erreichen möchten. Anschließend identifiziert sie die spezifischen „Aktionen“, die sie ausführen muss, um die Aufgabe zu erledigen. Copilot verarbeitet die Anfrage und führt sie aus: Es ruft relevante Kontextinformationen aus Ihren Salesforce-Daten und Metadaten (und, bei einer Verbindung, aus Data Cloud oder anderen Quellen) ab und führt dann die angeforderten Aktionen aus.

Im Grunde genommen sind die beiden Hauptkonzepte, die dafür sorgen, dass es funktioniert, „Grounding“ und „Actions“. Das bedeutet:

Grundlage: Einstein Copilot basiert auf den spezifischen Daten Ihres Unternehmens – Ihren Konten, Kontakten und Opportunities in der Salesforce Data Cloud. Dadurch wird sichergestellt, dass die Antworten relevant und für Ihr Geschäft zutreffend sind.

Aktionen: Dies sind vorgefertigte Funktionen, die Copilot nutzen kann, wie z. B. „Konto zusammenfassen” oder „Opportunity aktualisieren”. Es kann sogar mehrere Aktionen miteinander verknüpfen, um komplexere Anfragen zu bearbeiten, wobei die Sicherheit der Daten und Benutzerberechtigungen durch die Salesforce-Vertrauensschicht gewährleistet bleiben.

Wichtige Features von Einstein Copilot für die CRM-Automatisierung

Nachdem Sie nun wissen, wie es funktioniert, schauen wir uns an, welche manuellen Arbeiten Ihnen konkret abgenommen werden können.

Aktionsbibliothek und mehrstufige Ausführung: Einstein Copilot kann vordefinierte Aktionen wie das Zusammenfassen eines Datensatzes, das Aktualisieren von Feldern und das Erstellen von Follow-ups auslösen und mehrere Aktionen miteinander verknüpfen, um eine Anfrage abzuschließen.

Flow-gestützte Automatisierungen: Für die CRM-Automatisierung können Sie Salesforce Flow-Automatisierungen mithilfe von Agentenaktionen in die Copilot-Umgebung integrieren. Das bedeutet, dass Copilot dieselbe Prozesslogik ausführen kann, die Sie bereits für die Weiterleitung, Genehmigungen, Datenaktualisierungen und die Erstellung von Follow-ups verwenden, jedoch durch natürliche Sprache initiiert, um Für die CRM-Automatisierung können Sie Salesforce Flow-Automatisierungen mithilfe von Agentenaktionen in die Copilot-Umgebung integrieren. Das bedeutet, dass Copilot dieselbe Prozesslogik ausführen kann, die Sie bereits für die Weiterleitung, Genehmigungen, Datenaktualisierungen und die Erstellung von Follow-ups verwenden, jedoch durch natürliche Sprache initiiert, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren

Benutzerdefinierte Themen, die Ihren Workflows entsprechen: Administratoren können den Assistenten an bestimmte Geschäftsprozesse anpassen, indem sie benutzerdefinierte Themen mit den richtigen Anweisungen und den zu diesem Thema gehörenden Aktionen definieren.

Vertrauen Sie den Maßnahmen zur Sicherheit für die Automatisierung: Die Einstein Trust Layer ist als Schicht der Sicherheit rund um generative KI positioniert und umfasst unter anderem keine Datenspeicherung bei externen Anbietern von Modellen, Datenschutzmechanismen wie Maskierung sowie die Protokollierung oder Überwachung von Interaktionen.

📮ClickUp Insight: 30 % der Arbeitnehmer glauben, dass sie durch Automatisierung 1–2 Stunden pro Woche einsparen könnten, während 19 % schätzen, dass sie dadurch 3–5 Stunden für konzentrierte Arbeit gewinnen könnten. Selbst diese kleinen Zeiteinsparungen summieren sich: Nur zwei Stunden pro Woche entsprechen über 100 Stunden pro Jahr – Zeit, die Sie für Kreativität, strategisches Denken oder persönliche Weiterentwicklung nutzen können. 💯 Mit den KI-Agenten und ClickUp Brain von ClickUp können Sie Workflows automatisieren, Projektaktualisierungen generieren und Ihre Besprechungsnotizen in umsetzbare nächste Schritte umwandeln – alles auf derselben Plattform. Sie benötigen keine zusätzlichen Tools oder Integrationen – ClickUp bietet Ihnen alles, was Sie zur Automatisierung und Optimierung Ihres Arbeitsalltags benötigen, an einem Ort. 💫 Echte Ergebnisse: RevPartners hat seine SaaS-Kosten um 50 % gesenkt, indem es drei tools in ClickUp konsolidiert hat – und so eine einheitliche Plattform mit mehr Features, engerer Zusammenarbeit und einer einzigen Informationsquelle erhalten hat, die einfacher zu verwalten und zu skalieren ist.

So richten Sie Einstein Copilot in Salesforce ein

Der Einstieg in ein neues tool kann überwältigend sein. Lassen Sie sich daher von uns durch das Setup für Einstein Copilot führen.

Stellen Sie jedoch zunächst sicher, dass Sie über alles verfügen, was Sie benötigen.

🎯 Checkliste der Voraussetzungen: Salesforce Enterprise, unbegrenzt oder Developer Edition

Systemadministrator-Berechtigungen oder delegierter Zugriff auf das Setup

Data Cloud für verbesserte Datengrundlage aktiviert

Einstein Trust Layer konfiguriert

Sobald Sie die Voraussetzungen überprüft haben, können Sie mit dem Setup beginnen.

Schritt 1: Suchen Sie in Ihrer Salesforce-Organisation die Seite „Setup“.

Schritt 2: Suchen Sie über die Schnellsuch-Box nach „Einstein Copilot” und öffnen Sie die Setup-Seite.

Schritt 3: Schalten Sie nun das Feature für Ihr Unternehmen um. Dies ist der Hauptschalter, der den Assistenten aktiviert.

Schritt 4: Entscheiden Sie, wer Copilot verwenden darf. Sie können Berechtigungen bestimmten Benutzerprofilen zuweisen oder einen speziellen Berechtigungssatz erstellen, um Zugriff zu gewähren.

Schritt 5: Im Eingabeaufforderungs-Generator können Sie nun anpassen, wie Copilot reagiert. Sie können sogar benutzerdefinierte Eingabeaufforderungen erstellen, die die Terminologie Ihres Unternehmens verwenden und auf Ihre spezifischen Geschäftsprozesse abgestimmt sind.

Schritt 6: Bevor Sie Copilot in Ihrem gesamten Unternehmen einsetzen, testen Sie es immer in einer Sandbox-Umgebung. So können Sie eventuelle Probleme beheben und Ihre Eingabeaufforderungen verfeinern, ohne dass dies Auswirkungen auf Live-Daten hat.

Schritt 7: Nach erfolgreichem Testen implementieren Sie Copilot in Ihrer Produktionsumgebung. Sammeln Sie Feedback von Ihren Benutzern und fügen Sie weiterhin benutzerdefinierte Aktionen hinzu und verfeinern Sie die Eingabeaufforderungen, um den Assistenten im Laufe der Zeit noch hilfreicher zu machen.

Einstein Copilot-Anwendungsfälle für die CRM-Automatisierung

Einstein Copilot bietet den größten Wert, wenn Sie es in den täglichen Workflows Ihres Teams einsetzen.

Die Features sind zwar an sich schon beeindruckend, ihr Wert liegt jedoch darin, wie sie die spezifischen, sich wiederholenden Probleme lösen, die jede Abteilung ausbremsen. Verschiedene Teams können sie auf folgende Weise nutzen. 👇

Vertriebsteams

Hier kann die KI dazu beitragen, den Zeitaufwand der Vertriebsmitarbeiter für die CRM-Pflege und Dateneingabe zu reduzieren, indem sie Konten und Opportunities zusammenfasst, Anrufergebnisse erfasst und nächste Schritte in Aktualisierungen umwandelt. Außerdem beschleunigt sie die Erstellung von Follow-up-E-Mails, die den Kontext des Geschäfts und die Kundenhistorie widerspiegeln, sodass die Kundenansprache relevant bleibt.

Finanzteams

Einstein Copilot kann Details zu potenziellen Clients aus früheren Interaktionen zusammenfassen, fehlende Compliance-Felder identifizieren und einen konformen Follow-up-Pfad vorschlagen. Es kann Entwürfe für Kontaktaufnahmen erstellen, die sich auf die vom Client angegebenen Ziele, Risikopräferenzen und Produktberechtigung beziehen. Für Berater und den Vertriebsinnendienst empfiehlt es außerdem die relevanteste nächste Maßnahme (Termin für ein Eignungsgespräch vereinbaren, Dokumente anfordern oder an einen lizenzierten Spezialisten weiterleiten) basierend auf dem CRM-Kontext.

Einzelhandels- und E-Commerce-Teams

Die KI nutzt Signale wie Warenkorbverhalten, Service-Chats und Bestellhistorie, um die Käufer zu identifizieren, die am ehesten zu einer Conversion bereit sind. Mit diesen Informationen können Sie in der Nachverfolgung auf die angesehenen Produkte, die Verfügbarkeit und Lieferbeschränkungen eingehen. Auf der Serviceseite werden die Bestellzeitleisten und Rückgabegründe zusammengefasst, bevor der Kundendienstmitarbeiter antwortet. So lassen sich richtlinienkonforme Lösungen mit weniger Nachrichten leichter umsetzen.

Reise- und Gastgewerbe-Teams

Copilot organisiert Beschwerden, indem es Buchungsdetails extrahiert und die Art des Problems klassifiziert. Mit einer prägnanten Fallzusammenfassung wird die Eskalation für die Rezeption und die Support-Teams einfacher. Die Empfehlungen zur Wiederherstellung können dann mit den im Gastprofil gespeicherten Treue-Stufen-Regeln abgeglichen werden. Upselling-Maßnahmen bleiben relevant, da Add-On-Vorschläge auf der Grundlage der Reisehistorie und des Reisezwecks gemacht werden.

Einschränkungen bei der Verwendung von Einstein Copilot für die CRM-Automatisierung

Kein Tool ist perfekt, und es ist wichtig, die Grenzen von Einstein Copilot zu kennen, um realistische Erwartungen zu setzen. Wenn Sie sich dieser Einschränkungen bewusst sind, können Sie eine effektivere Implementierung planen und Frustrationen vermeiden.

Abhängigkeit von der Datenqualität: Einstein Copilot ist nur so gut wie die Daten in Ihrer Salesforce-Organisation. Wenn Ihre Einstein Copilot ist nur so gut wie die Daten in Ihrer Salesforce-Organisation. Wenn Ihre Datenqualität schlecht ist – mit unvollständigen, veralteten oder ungenauen Datensätzen – werden die Antworten der KI zu

Bindung an das Salesforce-Ökosystem: Das Tool ist ausschließlich für die Verwendung innerhalb des Salesforce-Ökosystems konzipiert. Das ist ideal für Aufgaben innerhalb des CRM, schafft jedoch eine Lücke, wenn die Arbeit auf andere Plattformen wie Tools für Projektmanagement oder Kommunikations-Apps übergreift.

Benutzerdefinierte Aktionen erfordern eine Konfiguration: Die vorgefertigten Aktionen sind nützlich, aber um die individuellen Workflows Ihres Unternehmens zu automatisieren, muss ein Administrator Zeit in die Erstellung und Konfiguration benutzerdefinierter Aktionen investieren.

Lizenzierungshinweise: Einstein Copilot ist in der Regel ein Add-On, was bedeutet, dass zusätzlich zu Ihren Standard-Salesforce-Lizenzen wahrscheinlich weitere Investitionen erforderlich sind.

Alternativen zu Einstein Copilot zur Automatisierung Ihrer CRM-Workflows

Eine CRM-native KI ist innerhalb von Salesforce zwar hilfreich, aber Ihr Workflow endet selten dort. Wenn ein Geschäft geschlossen ist, gehen die nächsten Schritte in die Onboarding-, Implementierungs-, Finanz- und Supportarbeit in anderen tools über.

Und genau hier beginnt sich die Arbeit anzusammeln. Teams wechseln zwischen verschiedenen Apps, nur um die neuesten Kundendaten, Notizen zu Übergaben und Eigentümer für die nächsten Maßnahmen zu finden.

Entdecken Sie ClickUp, einen konvergenten KI-Workspace, der dieses Problem löst, indem er Aufgaben, Dokumente, Unterhaltungen, Berichterstellung und KI zusammenführt, sodass CRM-Aktivitäten die Auslöser für die Arbeit an anderen Stellen sind und ihre Nachverfolgung durchführen.

Für den Anfang können Sie die ClickUp CRM-Software verwenden, um ein vielseitiges System für die Verwaltung von Kontakten, Konten und Geschäften innerhalb desselben Arbeitsbereichs aufzubauen, in dem Ihre Ausführung bereits stattfindet. Es wurde entwickelt, damit Sie Kundendaten speichern, diese direkt mit Aufgaben und Dokumenten verknüpfen und Follow-ups und Geschäftsaktualisierungen automatisieren können – mit KI an der Spitze.

Verwalten Sie Kontakte, Konten und Geschäfte in Ihrem Ausführungsarbeitsbereich mit der ClickUp CRM-Software

Lassen Sie uns nun genauer betrachten, was dieses CRM-Setup umfasst:

Verwandeln Sie CRM-Erfolge in klare Übergaben mit ClickUp Brain.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um einen Erfolg in eine übernahmebereite Übergabe innerhalb Ihres Workspaces umzuwandeln.

Brain arbeitet mit dem bereits in ClickUp erfassten Kontext, einschließlich Aufgaben und Dokumenten, und kann lange Threads zusammenfassen, Aktualisierungen entwerfen und dabei helfen, die nächsten Schritte zu formen, ohne dass dabei Details verloren gehen.

Verwandeln Sie Erfolge in einsatzbereite Übergaben, indem Sie mit ClickUp Brain den Kontext zusammenfassen und die nächsten Schritte entwerfen.

Öffnen Sie beispielsweise die Übergabeaufgabe und geben Sie @My Brain ein, um eine private Zusammenfassung des Kundenkontexts, der Umfangsnotizen, Risiken und offenen Fragen zu erstellen, und fügen Sie diese dann in den Thread für das Team ein.

ClickUp Brain unterstützt auch die Erstellung von Unteraufgaben direkt in ClickUp und hilft so, eine Übergabe in eigene, nachverfolgbare Arbeiten aufzuteilen, sobald der Deal bestätigt ist.

🚀 Der Vorteil von ClickUp: Verwenden Sie ClickUp Brain MAX als Ihren KI-Desktop-Begleiter! Öffnen Sie Brain MAX und führen Sie eine einzige Abfrage durch, die Daten aus ClickUp, Ihren verbundenen Apps und dem Internet abruft. Verwenden Sie anschließend Talk-to-Text, um die nächsten Schritte während des Sprechens zu erfassen. ​​ Wenn Sie die Chrome-Erweiterung verwenden, heften Sie sie an und halten Sie Brain MAX im Seitenbereich verfügbar, während Sie einen CRM-Datensatz oder einen Hilfeartikel lesen. So können Sie ganz einfach zusammenfassen, was Sie gerade sehen, und Aktionspunkte erfassen, ohne die Seite zu verlassen.

Führen Sie mit ClickUp Super Agents und ClickUp Automatisierungen Folgeaktionen im Autopilot-Modus durch.

ClickUp Super Agents verwalten den mehrstufigen Prozess, der in dem Moment beginnt, in dem eine CRM-Aktivität stattfindet. Sie sind Ihre KI-Teamkollegen (genau wie ein ungewöhnlicher menschlicher Mitarbeiter), die routinemäßige Nachfassaktionen, eingehende Anfragen und Aufgabenverteilungen übernehmen – alles kontextbezogen.

Und das Beste daran ist, dass Sie diese Agenten ganz nach Ihren Bedürfnissen mit Anweisungen, Auslösern, Tools und Wissen konfigurieren können, um sicherzustellen, dass sie mit Ihren Prozessen übereinstimmen.

Bewältigen Sie komplexe Workflows mit ClickUp Super Agents

Kombinieren Sie dies mit ClickUp Automatisierungen, um Ihre Prozesse noch nahtloser zu gestalten. Automatisierungen können Status aktualisieren, Fälligkeitsdaten festlegen und Aufgaben im Laufe der Arbeit durch die richtigen Phasen leiten.

Aktualisieren Sie Status, legen Sie Fälligkeitsdaten fest und leiten Sie Aufgaben mit ClickUp-Automatisierungen durch verschiedene Phasen weiter.

Als Beispiel kann eine Onboarding-Aufgabe den Status „Bereit zum Start“ erreichen, und eine Automatisierung kann einen Super-Agenten starten.

Der Mitarbeiter kann den aktuellen Kundenkontext aus Dokumenten und dem Aufgabenverlauf zusammenstellen, den Kickoff-Brief entwerfen, die erforderlichen Unteraufgaben für die Umsetzung und Finanzierung erstellen und die richtigen Eigentümer zur Überprüfung taggen. So erhalten Sie einen konsistenten Workflow, der sich auf jeden neuen Kunden skalieren lässt, selbst wenn das Team ausgelastet ist.

⚡Vorlagenarchiv: Verwenden Sie die ClickUp Advanced CRM-Vorlage, wenn Sie komplexe Prozesse für sich erledigen lassen möchten! Damit erhalten Sie eine vollständige CRM-Struktur aus der Box, einschließlich 22 benutzerdefinierten ClickUp-Status und CRM-fähigen benutzerdefinierten ClickUp-Feldern wie Branche und Titel. Die Vorlage bleibt im täglichen Gebrauch schlank und unterstützt dennoch eine tiefere Segmentierung und Follow-up-Workflows, wenn Sie mehr Details benötigen.

Erhalten Sie KI-gestützte Berichte direkt in den ClickUp-Dashboards.

Verwenden Sie KI-Karten, um KI-gestützte Berichte direkt in Ihre ClickUp-Dashboards einzufügen. Diese Karten bieten Ihnen einen speziellen Ort, an dem Sie eine KI-Eingabeaufforderung für die Arbeitsdaten in Ihrem Workspace ausführen und die Ausgabe dann neben Ihren vorhandenen Metriken sichtbar halten können.

Mit den KI-gestützten Karten und Dashboards von ClickUp sind die benötigten Informationen immer verfügbar.

Die flexibelste Option ist die AI Brain-Karte, mit der Sie eine benutzerdefinierte Eingabeaufforderung ausführen können. Sie können Eingabeaufforderungen rund um CRM-Vorgänge formulieren, z. B. „Fassen Sie die neuen Geschäfte dieser Woche zusammen und erstellen Sie eine Liste der nächsten Schritte nach Eigentümern“ oder „Rufen Sie Kontoübergaben ohne Fälligkeitsdatum ab und markieren Sie die risikobehafteten“.

⭐Bonus: Wie Sie Silodenken vermeiden und Teamarbeit fördern können

Erstellen Sie mit ClickUp eine CRM-Automatisierung, die Ihr Team tatsächlich nutzt.

KI-Assistenten wie Einstein Copilot können Ihnen einen Großteil Ihrer CRM-Aufgaben abnehmen. Aber die Teams, die den größten Wert daraus ziehen, machen eines besonders gut: Sie behandeln die Automatisierung wie einen Workflow.

Das bedeutet saubere Daten, klare Regeln und einheitliche Eingabeaufforderungen im gesamten Team. Denn das Ziel ist nicht „mehr KI”. Das Ziel ist weniger Klicks und mehr Zeit für die Kunden.

Wenn Sie Automatisierung für Ihr CRM und darüber hinaus wünschen, entscheiden Sie sich für ClickUp. Erfassen Sie Prozesse und Playbooks in Dokumenten, führen Sie die Nachverfolgung der Ausführung in Aufgaben durch und nutzen Sie KI, um den Fortschritt im Auge zu behalten. Und fügen Sie dann noch Automatisierungen und Integrationen hinzu!

Starten Sie kostenlos mit ClickUp und verwandeln Sie die CRM-Automatisierung in ein System, das Ihr Team tatsächlich nutzen kann. ✅

Häufig gestellte Fragen

Einstein Copilot wurde speziell für Salesforce CRM-Daten und -Workflows entwickelt, während Microsoft Copilot in Microsoft 365-Apps wie Outlook und Teams eingesetzt werden kann. Die richtige Wahl hängt davon ab, wo sich die wichtigsten Daten und täglichen Arbeitsaufgaben Ihres Teams befinden.

Einstein Copilot läuft auf der Salesforce-Plattform, aber Sie können Salesforce über native Integrationen mit Projektmanagement-Tools wie ClickUp verbinden. So können Sie CRM-Daten mit Ihren Projekt-Workflows synchronisieren und Ihren Teams Sichtbarkeit auf beiden Seiten – bei den Kundendaten und der geleisteten Arbeit – verschaffen.

Die Kosten für Einstein Copilot variieren je nach Salesforce-Edition und werden in der Regel als Add-On-Lizenz angeboten. Für eine möglichst genaue Preisangabe sollten Sie sich direkt an Salesforce wenden, um ein Angebot zu erhalten, das auf der spezifischen Konfiguration und Anzahl der Benutzer Ihres Unternehmens basiert.

Zu den wichtigsten Einschränkungen zählen die Abhängigkeit von hochwertigen Daten innerhalb Ihrer Salesforce-Organisation und die Tatsache, dass es nur innerhalb des Salesforce-Ökosystems funktioniert. Darüber hinaus erfordert die Automatisierung einzigartiger Geschäftsprozesse die Konfiguration benutzerdefinierter Aktionen durch den Administrator.