Wie KI die Vermögensverwaltung heute neu gestaltet

Eine Studie von Mercer ergab, dass 91 % der Investmentmanager derzeit KI in ihrer Anlagestrategie oder bei der Recherche zu Anlageklassen einsetzen oder dies planen.

Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie KI das Vermögensmanagement verändert – von der Automatisierung von Compliance-Prüfungen bis hin zur Personalisierung der Kundenansprache – und wie Sie KI-fähige Workflows aufbauen können, die Ihr Team gerne anwenden wird.

Was sind die Vorteile von KI in der Vermögensverwaltung?

Der Morgen eines Vermögensberaters beginnt oft mit 45 Minuten CRM-Updates, bevor der erste Termin mit einem Client ansteht. Zwischen KYC-Dokumentation, der Berichterstellung für das Quartal und dem Abgleich von Daten über verschiedene Verwahrungsplattformen hinweg wird die strategische Arbeit auf den Abend verschoben – wenn sie überhaupt stattfindet.

So können Sie sich auf das konzentrieren, was Ihr Geschäft tatsächlich wachsen lässt – den Aufbau von Beziehungen und die Bereitstellung strategischer Beratung.

Dieser operative Aufwand bedeutet, dass Sie immer nur auf Client-Bedürfnisse reagieren, anstatt sie zu antizipieren. Gelegenheiten für zeitnahe Beratung werden verpasst, das Kundenerlebnis wirkt uneinheitlich und das Burnout-Risiko für Sie und Ihr Team ist extrem hoch.

/AI spart Zeit und liefert schneller Erkenntnisse. So sieht das in der Praxis aus:

Schnellere, datengestützte Entscheidungen: KI verarbeitet Marktsignale, Client-Verhalten und Risikoindikatoren gleichzeitig und liefert Erkenntnisse, für deren manuelle Zusammenstellung Ihre Analysten Stunden benötigen würden. KI verarbeitet Marktsignale, Client-Verhalten und Risikoindikatoren gleichzeitig und liefert Erkenntnisse, für deren manuelle Zusammenstellung Ihre Analysten Stunden benötigen würden.

Skalierbare Personalisierung: Algorithmen passen Anlageempfehlungen und die Kundenansprache an die Ziele, die Risikotoleranz und die Phase jedes einzelnen Clients an – ohne dass für jede einzelne Anpassung ein persönliches Meeting erforderlich ist. Algorithmen passen Anlageempfehlungen und die Kundenansprache an die Ziele, die Risikotoleranz und die Phase jedes einzelnen Clients an – ohne dass für jede einzelne Anpassung ein persönliches Meeting erforderlich ist.

Reduzierter operativer Aufwand: Die Automatisierung übernimmt repetitive Aufgaben wie Know-Your-Customer-Prüfungen (KYC), Rebalancing-Auslöser und die Berichterstellung, sodass Sie sich auf hochwertige Unterhaltungen konzentrieren können.

Proaktives Risikomanagement: Vorhersagemodelle weisen auf Schwachstellen im Portfolio und Compliance-Lücken hin, bevor diese zu Problemen werden, sodass Ihr Team sich nicht mehr reaktiv mit Krisenbewältigung befassen muss, sondern strategische Aufsichtsfunktionen übernehmen kann. Vorhersagemodelle weisen auf Schwachstellen im Portfolio und Compliance-Lücken hin, bevor diese zu Problemen werden, sodass Ihr Team sich nicht mehr reaktiv mit Krisenbewältigung befassen muss, sondern strategische Aufsichtsfunktionen übernehmen kann.

Konsistente Kundenerfahrung: KI-gesteuerte Workflows sorgen dafür, dass kein Client durch das Raster fällt, sodass Nachfassaktionen, Überprüfungen und Kontaktpunkte stets termingerecht erfolgen.

Diese Vorteile kommen jedoch nur zum Tragen, wenn Ihre KI-Tools mit den übrigen Teilen Ihrer Arbeitsumgebung kommunizieren können.

Selbst vielversprechende neue KI-Tools führen oft nur zu einem weiteren Login und einem weiteren Silo, wodurch die KI-Ausbreitung – die ungeplante Verbreitung von KI-Tools ohne Aufsicht oder Strategie – weiter zunimmt, ohne dass das Kernproblem gelöst wird.

Aus diesem Grund sollten Sie verstreute Einzellösungen durch einen konvergierten KI-Workspace ersetzen – eine einzige, sichere Plattform, auf der Projekte, Dokumente, Unterhaltungen und Analysen zusammen mit KI als intelligente Ebene zusammengeführt werden.

📮 ClickUp Insight: Der durchschnittliche Berufstätige verbringt täglich mehr als 30 Minuten mit der Suche nach arbeitsbezogenen Informationen – das sind über 120 Stunden pro Jahr, die für das Durchsuchen von E-Mails, Slack-Threads und verstreuten Dateien verloren gehen. Tatsächlich geben 62 % der Wissensarbeiter an, dass sie „zu viel Zeit mit der Suche nach Informationen” während ihres Arbeitstages verbringen. 💫 Echte Ergebnisse: Teams wie QubicaAMF steigerten die unternehmensweite Teamarbeit um 60 % durch den Einsatz des zentralisierten Hubs für Produktivität von ClickUp.

Anwendungsfälle für KI in der Vermögensverwaltung

KI ist kein einzelnes, monolithisches Tool, sondern eine Reihe leistungsstarker Funktionen, die über den gesamten Lebenszyklus der Clients eingesetzt werden können. Wenn man KI im Hinblick auf spezifische, praktische Anwendungen betrachtet, lässt sich die Technologie besser verstehen und ein klarer Weg zur Einführung aufzeigen.

Vom ersten Händedruck bis zur langfristigen Portfolioverwaltung – hier sind die wirkungsvollsten Einsatzmöglichkeiten von KI in der Vermögensverwaltung von heute.

Kundenbindung und -pflege

Unerwartete Kundenabgänge kündigen sich oft durch Warnsignale an, die in verstreuten E-Mails, Gesprächsnotizen und CRM-Einträgen verborgen sind. Es ist jedoch unmöglich, die Stimmung, Lebensereignisse und Kommunikationshistorie jedes Clients manuell zu verfolgen. Dies führt zu einer generischen Kundenansprache und verpassten Gelegenheiten, zeitnah persönliche Beratung zu leisten, die die Kundenbindung stärkt.

KI hilft Ihrem Team, Clients zu binden, indem sie das Abwanderungsrisiko vorhersagt. Sie analysiert Kommunikationsmuster und Transaktionshistorien, um vorherzusagen, welche Clients abwanderungsgefährdet sind, und fordert Sie auf, sich rechtzeitig mit ihnen in Verbindung zu setzen, bevor es zu spät ist.

Generative KI kann sogar personalisierte E-Mails und Meeting-Agenden auf der Grundlage der jüngsten Aktivitäten oder der angegebenen Ziele eines Clients entwerfen und Ihnen so Stunden an Vorbereitungszeit ersparen. Weitere Informationen finden Sie in diesem Video.

👀 Beispiel: Morgan Stanley hat in Zusammenarbeit mit OpenAI einen KI-Assistenten entwickelt, der Finanzberatern hilft, schnell Forschungsergebnisse und Informationen zu Clients abzurufen.

Dadurch können Berater sich schneller vorbereiten und präziser reagieren – was die Reaktionsfähigkeit verbessert, ohne die Workload zu erhöhen.

💡 Lassen Sie keine wichtigen Details mehr unter den Tisch fallen. Bauen Sie mit ClickUp ein proaktives Engagement-System auf: Kundenwissen zentralisieren: Bewahren Sie alle Ihre Notizen, Pläne und Dokumente zu einem einzelnen Client in einem speziellen ClickUp-Ordner oder -Projekt auf. Damit gehört die hektische Suche nach Informationen der Vergangenheit an und Sie schaffen eine Bewahren Sie alle Ihre Notizen, Pläne und Dokumente zu einem einzelnen Client in einem speziellen ClickUp-Ordner oder -Projekt auf. Damit gehört die hektische Suche nach Informationen der Vergangenheit an und Sie schaffen eine einzige Informationsquelle für Ihr gesamtes Team.

Automatisieren Sie Check-ins: Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp Automatisierungen , um eine wiederholende Aufgabe zu erstellen, mit der Sie einen Client kontaktieren, wenn Sie seit 60 Tagen keinen Kontakt mehr zu ihm hatten.

Sofortigen Kontext erhalten: Geben Sie vor einer Client-Unterhaltung einfach @brain in einen Aufgabenkommentar ein. ClickUp Brain fasst sofort alle bisherigen Interaktionen, Notizen aus Geben Sie vor einer Client-Unterhaltung einfach @brain in einen Aufgabenkommentar ein. ClickUp Brain fasst sofort alle bisherigen Interaktionen, Notizen aus ClickUp Docs und relevante Aufgaben zusammen, sodass Sie jede Unterhaltung bestens vorbereitet beginnen können.

Verfolgen Sie wichtige Metriken zu bestehenden Clients, Vertragsverlängerungen und Abwanderungen in ClickUp-Dashboards mit KI-Feldern.

Portfoliooptimierung und Vermögensallokation

Die Erstellung des perfekten Portfolios für jeden Client ist ein komplexes Puzzle. Sie müssen die Risikotoleranz, den Zeithorizont und die Steuersituation des Clients gegen Tausende potenzieller Vermögenskonstellationen abwägen. Dies manuell zu tun, ist unglaublich zeitaufwendig, und der Genehmigungsprozess für Änderungen – an dem Analysten, Compliance-Beauftragte und Sie selbst beteiligt sind – ist oft ein chaotisches Durcheinander aus E-Mail-Ketten und versäumten Nachfassaktionen.

Dieser Workflow ist langsam, ineffizient und birgt das Risiko menschlicher Fehler oder suboptimaler Allokationen. Ohne einen klaren Prüfpfad ist dies auch ein Compliance-Problem, das nur darauf wartet, zu passieren.

KI-Modelle, wie sie beispielsweise von Robo-Advisors entwickelt wurden, können innerhalb von Sekunden Tausende von Vermögenskonstellationen bewerten, um optimale Allokationen zu empfehlen. Sie prüfen die von der KI generierten Vorschläge, wenden Ihr menschliches Urteilsvermögen an und treffen die endgültige Entscheidung.

👀 Beispiel: Plattformen wie Betterment und Wealthfront nutzen algorithmisches Investieren, Automatisierung des Rebalancings und Steuerverlust-Harvesting, um Portfolios in großem Maßstab zu optimieren.

💡 Verwalten Sie diesen gesamten Prozess in ClickUp, um Genehmigungen und Überprüfungen zu optimieren. Wenn ein KI-Modell eine Portfolioänderung vorschlägt, kann eine mit ClickUp Automations erstellte Automatisierung sofort eine Aufgabe erstellen, eine Vorlage für den Genehmigungsprozess anwenden und diese dem ersten Prüfer zuweisen. Jeder Beteiligte wird benachrichtigt, wenn er an der Reihe ist, und alle Rückmeldungen und Genehmigungen werden in den Kommentaren und im Verlauf der Aufgabe erfasst. So entsteht ein lückenloser, mit Zeitstempel versehener Prüfpfad, der einen chaotischen, auf E-Mails basierenden Workflow in einen reibungslosen, konformen und effizienten Prozess verwandelt.

Automatisieren Sie die Zuweisung von Aufgaben, Benachrichtigungen und Workflows mit ClickUp Automatisierungen.

Risikomanagement und Betrugserkennung

Ihr Compliance-Team kämpft einen schweren Kampf. Es überprüft manuell endlose Transaktionsprotokolle und durchsucht die Kommunikation nach Warnsignalen, aber wenn es ein Problem entdeckt, ist der Schaden möglicherweise bereits entstanden.

Warnmeldungen aus verschiedenen Überwachungssystemen gehen in überfüllten Posteingängen unter, ohne dass es klare Eigentümerschaften oder Pläne gibt, was erhebliche regulatorische und finanzielle Risiken mit sich bringt.

Die KI-Betrugserkennung funktioniert, indem für jeden Client Verhaltensgrundlagen festgelegt werden – typische Größen von Transaktionen, Anmeldeorte, Kommunikationsmuster – und Abweichungen dann in Echtzeit gemeldet werden.

90 % der Finanzinstitute setzen bereits KI ein, um neue Betrugsmaschen in Echtzeit zu erkennen und zu untersuchen.

👀 Beispiel: Ein KI-System könnte die Compliance-Abteilung alarmieren, wenn ein Client, der normalerweise monatlich 5.000 Dollar überweist, plötzlich eine Überweisung in Höhe von 50.000 Dollar auf ein neues internationales Konto tätigt oder wenn Login-Versuche von einem ungewöhnlichen geografischen Standort aus erfolgen.

💡 Verbinden Sie Ihre KI-Überwachungstools mit ClickUp, um den Kreislauf zwischen Erkennung und Lösung zu schließen. Mit der Automatisierung von Workflows können Sie eine Regel festlegen, die eine von KI generierte Warnmeldung sofort in eine Aufgabe umwandelt, sie dem richtigen Compliance-Beauftragten zuweist, eine Priorität und ein Fälligkeitsdatum festlegt und alle relevanten Dokumente als Anhang anhängt. Anstatt verloren zu gehen, werden Warnmeldungen zu umsetzbaren Aufgaben, die von Anfang bis Ende verfolgt werden können.

Schaffen Sie Verantwortlichkeit, indem Sie in ClickUp Aufgaben die Eigentümer, Fälligkeitsdaten und Prioritäten einstellen.

Sehen Sie sich dieses Video an und erfahren Sie, wie Sie durch die Automatisierung von Aufgaben mit KI jede Woche mehrere Stunden Zeit sparen können!

Finanzplanung und personalisierte Beratung

Die Erstellung eines umfassenden Finanzplans erfordert das Abrufen von Daten aus einem CRM-System, die Durchführung von Prognosen in einem speziellen tool und das Verfassen eines Berichts in einem Textverarbeitungsprogramm. Dieser Prozess ist so zeitaufwändig, dass Sie diesen Service nur Ihren Top-Clients anbieten können, während andere Clients mit allgemeinen, einheitlichen Ratschlägen vorliebnehmen müssen.

Generative KI kann diesen Prozess erheblich beschleunigen. Sie kann Client-Daten abrufen, Prognosen zur Altersvorsorge erstellen und eine Beschreibung der Empfehlungen in einfacher, leicht verständlicher Sprache verfassen.

So können Sie mehr Clients hochwertige, personalisierte Pläne anbieten, wodurch Ihre Beratung wertvoller und umsetzbarer wird.

💡 Schaffen Sie mit ClickUp Docs einen einzigen kollaborativen Raum für diesen gesamten Workflow. Erstellen Sie den Finanzplan, binden Sie Live-Diagramme aus Ihren Analysetools ein und verwenden Sie ClickUp Brain, um die Historie des Clients direkt im Dokument zusammenzufassen. Wenn Sie Elemente für den Client skizzieren, können Sie den Text markieren und sofort in eine nachverfolgbare Aufgabe umwandeln, die ihm zugewiesen wird. So wird aus einem statischen Dokument ein lebendiger Plan, der direkt mit der Arbeit Ihres Teams verbunden ist.

Kombinieren Sie ClickUp-Dokumente mit ClickUp Brain, um Materialien schneller zu erstellen.

Ethische Überlegungen zum Einsatz von KI in der Vermögensverwaltung

Der Einsatz von KI birgt erhebliche ethische und regulatorische Risiken, denen sich Unternehmen stellen müssen. Unternehmen sind zu Recht besorgt über die Verwendung von „Black-Box“-Algorithmen, die Clients oder Aufsichtsbehörden nicht erklärt werden können. Diese Angst kann zu Untätigkeit führen, wodurch Sie hinter Ihre Konkurrenten zurückfallen oder, schlimmer noch, Tools ohne angemessene Sicherheitsvorkehrungen einsetzen.

Der Kern Ihrer treuhänderischen Pflicht besteht darin, im besten Interesse Ihrer Clients zu handeln, und diese Verantwortung erstreckt sich auch auf die von Ihnen verwendete Technologie. Hier sind die wichtigsten ethischen Überlegungen, die Sie berücksichtigen müssen:

Datenschutz: Finanzdaten von Clients sind äußerst sensibel. Sie müssen sicherstellen, dass alle KI-Anbieter, mit denen Sie zusammenarbeiten, die strengsten Standards der Sicherheit und Vertraulichkeit erfüllen. Finanzdaten von Clients sind äußerst sensibel. Sie müssen sicherstellen, dass alle KI-Anbieter, mit denen Sie zusammenarbeiten, die strengsten Standards der Sicherheit und Vertraulichkeit erfüllen.

Algorithmische Verzerrung: Wenn ein KI-Modell auf der Grundlage verzerrter Verlaufsdaten trainiert wird, kann es diese Verzerrungen perpetuieren – beispielsweise indem es Frauen oder bestimmten Minderheitengruppen übermäßig konservative Strategien empfiehlt. Wenn ein KI-Modell auf der Grundlage verzerrter Verlaufsdaten trainiert wird, kann es diese Verzerrungen perpetuieren – beispielsweise indem es Frauen oder bestimmten Minderheitengruppen übermäßig konservative Strategien empfiehlt.

Erklärbarkeit: „Der Algorithmus hat es so gesagt“ ist keine akzeptable Antwort. Aufsichtsbehörden und Clients erwarten, dass Sie erklären können, warum eine bestimmte Empfehlung ausgesprochen wurde.

Behördliche Kontrolle: Die SEC überwacht aktiv den Die SEC überwacht aktiv den Einsatz von Predictive Analytics . Sie müssen nachweisen können, dass KI-gestützte Empfehlungen im besten Interesse des Clients liegen und nicht nur dem Gewinn des Unternehmens dienen.

Der ethische Einsatz von KI erfordert radikale Transparenz und sorgfältige Dokumentation. Sie benötigen klare, unveränderliche Aufzeichnungen darüber, wie KI-generierte Erkenntnisse überprüft wurden, wer sie genehmigt hat und wie sie dem Client mitgeteilt wurden. Hier ist ein einheitlicher Workspace Ihre beste Verteidigung.

💡Dokumentieren Sie jede Entscheidung automatisch in ClickUp und führen Sie die Nachverfolgung jeder Änderung mit einem zeitgestempelten Protokoll unter Verwendung des ClickUp-Aufgabenverlaufs durch. Die ClickUp-Aufgabenkommmentare erfassen das „Warum” hinter jeder Entscheidung in einer Thread-Unterhaltung. Sie können unterstützende ClickUp-Dokumente auch direkt mit ClickUp-Aufgaben verknüpfen und so einen umfassenden und leicht überprüfbaren Pfad erstellen, der die Compliance unterstützt und das Vertrauen der Clients stärkt.

📮ClickUp Insight: 22 % unserer Befragten sind nach wie vor skeptisch, wenn es um den Einsatz von KI am Arbeitsplatz geht. Von diesen 22 % sorgt sich die Hälfte um den Datenschutz, während die andere Hälfte einfach nicht sicher ist, ob sie den Aussagen der KI vertrauen kann. ClickUp geht beide Probleme direkt an, indem es robuste Maßnahmen zur Sicherheit einsetzt und zu jeder Antwort detaillierte Links zu Aufgaben und Quellen generiert. Das bedeutet, dass selbst die vorsichtigsten Teams von der Steigerung der Produktivität profitieren können, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, ob ihre Informationen geschützt sind oder ob sie zuverlässige Ergebnisse erhalten.

Erste Schritte mit KI in der Vermögensverwaltung

Viele Unternehmen betrachten die Implementierung von KI als ein umfangreiches, kostspieliges Projekt und wissen nicht, wo sie anfangen sollen. Dies führt oft zu einer Analyseparalyse, während agilere Wettbewerber einen erheblichen Vorsprung gewinnen. Der Schlüssel liegt darin, klein anzufangen und Schwung aufzubauen.

Hier finden Sie einen praktischen, schrittweisen Leitfaden für den Einstieg in die KI, ohne dass Sie Ihren gesamten Betrieb über Nacht umstellen müssen. 🛠️

Überprüfen Sie Ihre aktuellen Workflows: Bevor Sie ein neues Tool anschaffen, sollten Sie Ihre bestehenden Prozesse genau analysieren. Wo liegen die größten Zeitfresser für Ihre Berater? Ist es Bevor Sie ein neues Tool anschaffen, sollten Sie Ihre bestehenden Prozesse genau analysieren. Wo liegen die größten Zeitfresser für Ihre Berater? Ist es die Kundenakquise , die Berichterstellung für Quartale oder die Compliance-Prüfungen? Diese sich wiederholenden, manuellen Aufgaben sind die niedrig hängenden Früchte für die Automatisierung. Konsolidieren Sie Ihre Tools: KI ist nur so intelligent wie die Daten, auf die sie zugreifen kann. Wenn sich Ihre Client-Notizen in einer App, Ihre Aufgaben in einer anderen und Ihre Dokumente in einer dritten befinden, wird Ihre KI niemals den vollständigen Kontext erfassen können. Der erste Schritt besteht darin, alles in einen einzigen, konvergierten Workspace wie ClickUp zu bringen und so eine einheitliche Grundlage für Ihre Daten, Aufgaben und Kommunikation zu schaffen. Beginnen Sie mit einem Pilotprojekt: Wählen Sie einen Bereich mit hoher Wirkung und geringem Risiko, um einen KI-gestützten Workflow zu testen. Ein guter Ausgangspunkt ist die Vorbereitung von Meetings mit Clients. Nutzen Sie KI, um Wählen Sie einen Bereich mit hoher Wirkung und geringem Risiko, um einen KI-gestützten Workflow zu testen. Ein guter Ausgangspunkt ist die Vorbereitung von Meetings mit Clients. Nutzen Sie KI, um vergangene Unterhaltungen zusammenzufassen und Gesprächspunkte zu generieren, und sehen Sie, wie viel Zeit Ihr Team dadurch spart. Schulen Sie Ihr Team: KI soll Ihre Berater unterstützen, nicht ersetzen. Investieren Sie in Schulungen, um Ihrem Team den Umgang mit KI beizubringen – wie man effektive Eingabeaufforderungen verfasst, potenzielle Fehler in KI-generierten Inhalten erkennt und wo man sein einzigartiges menschliches Urteilsvermögen einsetzen kann. Messen und iterieren: Was Sie nicht messen, können Sie auch nicht verbessern. Verfolgen Sie wichtige Metriken wie Zeitersparnis bei Verwaltungsaufgaben, Kundenzufriedenheitswerte und Compliance-Probleme. Erstellen Sie mit Was Sie nicht messen, können Sie auch nicht verbessern. Verfolgen Sie wichtige Metriken wie Zeitersparnis bei Verwaltungsaufgaben, Kundenzufriedenheitswerte und Compliance-Probleme. Erstellen Sie mit ClickUp Dashboards eine Echtzeitansicht Ihres Fortschritts und wandeln Sie Daten aus Ihrem gesamten ClickUp-Workspace in visuelle Diagramme und Grafiken um, die den ROI Ihrer KI-Initiativen deutlich zeigen.

Verbinden Sie alle Punkte auf diesem Weg mit ClickUp Brain, dem KI-Assistenten, der in Ihrer Arbeit integriert ist und bereitsteht, um die Kundenhistorie zusammenzufassen, Folgeaufgaben zu entwerfen oder Fragen zu Ihren Projekten zu beantworten, ohne dass Sie jemals zwischen Registerkarten wechseln müssen.

Vereinheitlichen Sie Ihre KI-Vermögensverwaltungs-Workflows mit ClickUp

KI im Vermögensmanagement ersetzt Berater nicht, sondern gibt ihnen die Freiheit, sich auf strategische, beziehungsorientierte Aufgaben zu konzentrieren. Erfolgreiche Unternehmen nutzen KI, um repetitive Aufgaben zu automatisieren und die Beratung in großem Maßstab zu personalisieren. ✨

Unzusammenhängende Tools und manuelle Prozesse schaffen jedoch ein Umfeld voller Reibungsverluste, in dem KI allein nicht ausreicht. Die echte Transformation findet statt, wenn KI in einem einheitlichen Workspace wie ClickUp eingesetzt wird, in dem Ihre Daten, Aufgaben und Kommunikation bereits zusammengeführt sind.

Dadurch wird die Kontextzerstreuung beseitigt, die die Produktivität beeinträchtigt, und Ihr Team kann schneller und intelligenter arbeiten.

Teams, die heute KI-fähige Workflows aufbauen, können zukünftige KI-Innovationen leichter übernehmen.

Sind Sie bereit, diese Grundlage zu schaffen? Starten Sie kostenlos mit ClickUp und bringen Sie Ihre Vermögensverwaltungs-Workflows in einen einzigen, konvergenten KI-Workspace.

Häufig gestellte Fragen

Herkömmliche KI dient dazu, Daten zu analysieren und auf der Grundlage von Regeln Vorhersagen zu treffen, beispielsweise indem sie ein Portfolio kennzeichnet, das von seiner Zielallokation abgewichen ist. Generative KI hingegen erstellt neue Inhalte, beispielsweise indem sie eine personalisierte E-Mail an einen Client entwirft oder Ihre Meeting-Notizen zusammenfasst.

Erstellen Sie spezielle Projekte für Ihre KI-Einführung, weisen Sie Aufgaben an Eigentümer zu, legen Sie Meilensteine fest und führen Sie die Nachverfolgung des Fortschritts visuell in ClickUp durch – so vermeiden Sie verstreute Tabellen und endlose E-Mails, die die Einführung in der Regel verlangsamen.

Das ist höchst unwahrscheinlich. KI ist hervorragend geeignet für die Datenverarbeitung und die Automatisierung von Routineaufgaben, aber Clients wünschen sich bei wichtigen finanziellen Entscheidungen nach wie vor menschliches Urteilsvermögen, Empathie und Verantwortungsbewusstsein. Die Rolle des Beraters wird sich vom Datenverarbeiter zum strategischen Partner entwickeln, der KI als leistungsstarken Assistenten nutzt.

Die häufigsten Hindernisse sind fragmentierte Daten in Legacy-Systemen, Unsicherheiten hinsichtlich der Vorschriften, mangelnde interne KI-Expertise und allgemeine Widerstände gegen Veränderungen. Diese Hürden lassen sich leichter überwinden, wenn Sie mit einem einheitlichen Workspace beginnen und jeweils ein fokussiertes Pilotprojekt in Angriff nehmen.