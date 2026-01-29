So erstellen Sie einen Social-Media-Kalender mit Gemini

Wenn Ihr Team schon einmal versucht hat, einen Social-Media-Kalender mit einem eigenständigen KI-Tool zu erstellen, sind Sie wahrscheinlich auf eines oder mehrere dieser Probleme gestoßen.

Wenn Ihr Team schon einmal versucht hat, einen Social-Media-Kalender mit einem eigenständigen KI-Tool zu erstellen, sind Sie wahrscheinlich auf eines oder mehrere dieser Probleme gestoßen.

Inhalte mussten in ein anderes tool verschoben werden, nur um einen Veröffentlichungsplan zu erstellen.

Es gab keine Möglichkeit, die Veröffentlichung direkt innerhalb des KI-Tools zu automatisieren.

Visuelle Assets befanden sich an einem ganz anderen Ort

Die Nachverfolgung der Status-Updates erfolgte meist manuell über ein anderes tool.

Was als „kostenloses“ KI-Setup begann, führte schnell zu verstreuten Registerkarten, fehlenden Dateien und Verwirrung hinsichtlich der Versionen, was das gesamte Team ausbremste.

In dieser Anleitung wird erklärt, wie Sie mit Gemini in Google Tabellen einen funktionalen Social-Media-Kalender erstellen können – ohne sich mit einigen dieser Probleme herumschlagen zu müssen.

Und was noch wichtiger ist: Sie werden sehen, was sich ändert, wenn Sie von der KI-gestützten Planung zu einem kostenlosen All-in-One-Projekt-Workspace wie ClickUp wechseln, in dem Ideen, Ressourcen, Zeitpläne und die Umsetzung tatsächlich zusammenkommen.

Legen wir los!

Was ist ein Social-Media-Kalender?

Ein Social-Media-Kalender ist ein Planungsdokument, mit dem Sie Ihre bevorstehenden Social-Media-Beiträge organisieren und Ihren Workflow von reaktiv zu strategisch umgestalten können. Er bietet eine zentrale Quelle für Ihren gesamten Inhalt-Plan.

Ein gut strukturierter Social-Media-Kalender enthält in der Regel einige der folgenden Kernkomponenten:

Veröffentlichungsplan: Daten und Uhrzeiten für jeden einzelnen Inhalt

Plattformzuweisungen: Welche Netzwerke jeder Beitrag als Einzelziel ansprechen soll, z. B. Instagram, LinkedIn oder TikTok.

Inhaltskategorien: Themen, Kampagnen oder Inhaltssäulen, die Ihre Botschaften leiten.

Entwürfe für Texte und Bilder: Bildunterschriften, Hashtags und Mediendateien bereit zur Überprüfung

Nachverfolgung des Status: Die aktuelle Phase jedes Beitrags, z. B. Entwurf, Zur Genehmigung, Geplant oder Veröffentlicht.

Warum sollten Sie Gemini für Ihren Social-Media-Kalender verwenden?

Das Erstellen eines Social-Media-Inhaltskalenders von Grund auf ist unglaublich zeitaufwändig, und wenn wir ehrlich sind, haben viele Teams nicht das Budget für Premium-KI-Plattformen.

Aber wissen Sie was? Gemini ist kostenlos und direkt in Google Workspace integriert.

Für kleine Teams, die bereits Google Workspace nutzen, bietet Gemini einen leicht zugänglichen Einstieg in die KI-gestützte Inhaltsplanung und Zusammenarbeit.

Das hilft bei der ersten Ideenfindung und beim Entwerfen, und da die Chat-Oberfläche in Google Tabellen aktiviert werden kann, ist das mühsame manuelle Kopieren und Einfügen von KI-Ergebnissen im Vergleich zu eigenständigen KI-Tools etwas einfacher zu handhaben.

Google Tabellen verfügen außerdem über native Funktionen für die Zusammenarbeit, wie z. B. mehrere Editoren, Kommentare und Versionsverlauf, mit denen Ihr Team gleichzeitig am Kalender arbeiten kann.

Es ist jedoch auch wichtig, realistische Erwartungen hinsichtlich der Limite bei der vollständigen Verwaltung des Kalenders zu haben. Es ist ein wirklich guter Anfang, aber viele Teams wachsen schnell über eine tabellenbasierte Lösung hinaus. Wir werden diese Limite in einem späteren Abschnitt dieses Blogs diskutieren.

So erstellen Sie einen Social-Media-Kalender mit Gemini: Schritt für Schritt

Es ist sehr leicht, sich von vagen Anweisungen oder übermäßig technischen Anleitungen überwältigen zu lassen. Wenn Sie also einen klaren, einfachen Prozess für die Erstellung Ihres Kalenders wünschen, ist diese Methode ein guter Ausgangspunkt.

Schritt 1: Richten Sie Ihre Google Tabellen-Struktur ein

Erstellen Sie zunächst eine neue Google-Tabelle. Der erste Schritt besteht darin, das Grundgerüst für Ihren Kalender zu erstellen, indem Sie Spalten für alle wichtigen Informationen hinzufügen, die Sie für jeden Beitrag zur Nachverfolgung benötigen.

Erstellen Sie Spalten für die folgenden Angaben: Datum, Plattform, Inhaltstyp, Thema, Bildunterschrift, Hashtags, visuelle Notizen, Status und einen Link zum endgültigen Beitrag. Diese Struktur stellt sicher, dass Sie alles erfassen, was Sie zum Planen, Verfassen und zur Nachverfolgung Ihrer Inhalte von Anfang bis Ende benötigen.

Ein Beispiel für eine Struktur, die Sie in Google Tabellen erstellen können

Um den Überblick zu behalten, können Sie für jeden Monat eine separate Registerkarte erstellen oder Filter verwenden, um Ihre Inhalte nach Plattform oder Status zu sortieren. Durch die farbliche Kennzeichnung der Zeilen nach Plattform lässt sich der Kalender auch leichter überblicken.

Beachten Sie jedoch, dass dieses gesamte Setup manuell erfolgt und für jeden neuen Zeitraum neu erstellt werden muss.

Schritt 2: Gemini KI in Google Tabellen aktivieren

Als Nächstes müssen Sie Gemini in Ihren Google Tabellen aktivieren. Sie können in der Regel über das Menü Hilfe darauf zugreifen, indem Sie nach Gemini-Features suchen oder das Gemini-Symbol in der Seitenleiste suchen.

über Google Tabellen

Beachten Sie, dass die Verfügbarkeit von Gemini von Ihrem spezifischen Google Workspace-Plan und den Einstellungen der Administratoren Ihrer Organisation abhängt. Einige Benutzer müssen möglicherweise bei ihrer IT-Abteilung Zugriff beantragen, bevor die Features angezeigt werden.

Außerdem wurde Gemini in Sheets im Gegensatz zur eigenständigen Gemini-Chat-Oberfläche entwickelt, um Sie bei Aufgaben mit Tabellenkalkulationen zu unterstützen.

Schritt 3: Generieren Sie Ideen für Inhalte mit Gemini-Eingabeaufforderungen

Öffnen Sie nach der Einrichtung Ihrer Tabelle das Gemini-Fenster und beginnen Sie mit dem Brainstorming. Verwenden Sie spezifische Eingabeaufforderungen, um relevante Ideen zu erhalten. Sie könnten beispielsweise fragen: „Generieren Sie 10 Ideen für Instagram-Beiträge für eine nachhaltige Modemarke mit Schwerpunkt auf unserer Sommerkollektion. “

via Computer World

Sobald Gemini Vorschläge liefert, kopieren Sie diese und fügen Sie sie in die entsprechenden Zellen Ihres Kalenders ein. Anschließend können Sie Ihre Eingaben wiederholen, um die Ideen weiter zu verfeinern.

Eine wichtige Einschränkung ist, dass Gemini sich nicht an Ihre früheren Inhalte erinnert und daher möglicherweise Themen vorschlägt, die Sie bereits behandelt haben.

Schritt 4: Erstellen Sie Ihren Veröffentlichungsplan

Jetzt ist es an der Zeit, Ihren Inhalten Daten und Uhrzeiten zuzuweisen. Ihr Veröffentlichungsplan sollte sich danach richten, wann Ihre Zielgruppe auf den einzelnen Plattformen am aktivsten ist. Wenn Sie sich nicht sicher sind, sehen Sie in Ihren Social-Media-Analysen nach, um Einblicke in die Zeiten mit der höchsten Interaktion zu erhalten.

Verteilen Sie Ihre Inhalte gleichmäßig über die Woche und den Monat, um eine konsistente Präsenz zu gewährleisten, ohne Ihre Follower zu überfordern.

Aber Moment mal, jetzt stecken Sie fest, oder? Dieser Schritt verdeutlicht einen wichtigen Knackpunkt: Die Planung in einer Tabelle erfolgt vollständig manuell. Ohne ein separates tool gibt es keine Möglichkeit für Automatisierung der Veröffentlichung oder Einrichtung von Erinnerungen.

Verwenden Sie Gemini, um überzeugende, plattformspezifische Texte zu verfassen. Sie könnten beispielsweise folgende Eingabe machen: „Verfassen Sie eine professionelle, aber umgangssprachliche LinkedIn-Bildunterschrift mit maximal 150 Wörtern über die Zukunft der Remote-Arbeit. “

Für die Hashtag-Recherche versuchen Sie beispielsweise Folgendes: „Schlagen Sie 10 relevante Tags für einen Beitrag über die Organisation des Zuhauses auf Instagram vor, wobei Sie beliebte und Nischen-Tags mischen sollten. “

Schritt 6: Überprüfen und verfeinern Sie Ihren Kalender

Bevor Sie etwas endgültig festlegen, ist eine Überprüfung durch einen Menschen unerlässlich, da KI Halluzinationen haben kann. Das können Sie wie folgt tun:

Überprüfen Sie die Vielfalt der Inhalte, um sicherzustellen, dass Sie ein ausgewogenes Verhältnis zwischen informativen Beiträgen, Thought Leadership, Produkt-Highlights usw. haben und dass Sie verschiedene Pain Points und verschiedene Phasen der Buyer Journey abdecken.

Stellen Sie sicher, dass alle KI-Ergebnisse mit Ihren Markenrichtlinien übereinstimmen.

Stellen Sie sicher, dass jeder Beitrag mit Ihren übergeordneten Marketingzielen übereinstimmt.

Stellen Sie sicher, dass alle Informationen, die vom Tool bereitgestellt werden, korrekt und aktuell sind.

Schritt 6: Zusammenarbeiten und wiederholen

An dieser Stelle können Sie die Google Tabellen mit Ihren Team-Mitgliedern freigeben und die Kommentarfunktion nutzen, um Feedback zu sammeln.

Auch in diesem Schritt werden Sie die Limite von Google Tabellen spüren.

Die Verwaltung von Genehmigungsworkflows ist umständlich, und ohne eine klare Möglichkeit zur Nachverfolgung des Status eines Beitrags oder zur Erteilung automatischer Benachrichtigungen, wenn eine Überprüfung fertiggestellt ist, wird die Zusammenarbeit als langsam empfunden.

💡 Profi-Tipp: Anstatt eine Social-Media-Kalenderstruktur in Google Tabellen von Grund auf neu zu erstellen, können Sie die moderne Social-Media-Kalendervorlage von ClickUp verwenden. Das Tool ist sofort einsatzbereit und umfasst Status, Zeitleisten, Aufgabenverantwortliche, Speicherplatz für Assets usw., sodass Sie die Struktur nicht manuell neu erstellen oder die Einschränkungen von Tabellenkalkulationen umgehen müssen. Auf diese Weise erhalten Sie schnell einen nutzbaren Kalender und können Ihre Planung dennoch strukturiert und flexibel gestalten. Kostenlose Vorlage herunterladen Verwalten Sie Ihren Social-Media-Kalender und veröffentlichen Sie Beiträge über verschiedene Kanäle hinweg in der ClickUp-Kalender-Ansicht und der Social-Media-Kalendervorlage.

Die 10 besten Gemini-Vorschläge für die Planung eines Social-Media-Kalenders

Wenn Sie KI bereits für andere tägliche Aufgaben nutzen, wissen Sie, dass es häufig vorkommt, dass man damit nur allgemeine und wenig hilfreiche Ergebnisse erhält. Das ändert sich auch nicht, wenn Sie KI für Social-Media-Kalender einsetzen.

Wie können Sie also wirklich hilfreiche, hochwertige Ergebnisse erzielen? Ganz einfach: Verwenden Sie sehr spezifische und sorgfältig ausgewählte Eingabeaufforderungen. Die Ergebnisse von Gemini sind nur so gut wie die Eingabeaufforderungen, die Sie eingeben. Stellen Sie sich das wie ein Auto vor: Sie sind der Fahrer am Steuer. In welche Richtung Sie auch lenken, es folgt Ihnen.

Die folgenden Hinweise sind ein guter Ausgangspunkt. Sie können sie nach Ihren Bedürfnissen anpassen und wiederholen:

1. Anregungen für die Ideenfindung des Inhalts

Generieren Sie 15 Ideen für Social-Media-Beiträge für ein (B2B-Software-)Unternehmen, das sich an Projektmanager richtet, zum Thema „Verbesserung der Teamproduktivität“.

Erstellen Sie 10 Konzepte für informative Beiträge zum Thema (Finanzwissen) für Millennials, die sich für eine TikTok-Videoserie eignen würden.

Schlagen Sie fünf Ideen für Inhalte hinter den Kulissen vor, die ein (Familienrestaurant) menschlicher machen.

Erstellen Sie eine Liste mit acht Vorschlägen für nutzergenerierte Inhalte für eine (Marke für Tierbedarf) zur Förderung des Engagements des Publikums und der Übermittlung von Fotos.

2. Vorschläge für das Verfassen von Bildunterschriften

Schreiben Sie drei verschiedene Bildunterschriften für einen Instagram-Beitrag über unsere (neue Produkteinführung). Fügen Sie einen spannenden Aufhänger, einen wichtigen Vorteil und einen klaren Aufruf zum Handeln hinzu.

Entwerfen Sie einen Twitter-/X-Thread mit fünf Tweets, in denen Sie einem Laienpublikum das Konzept der Lieferkettenlogistik erklären.

Erstellen Sie eine LinkedIn-Bildunterschrift, die unsere (Marketingagentur) als Vordenker zum Thema (KI in der Werbung) positioniert, und zitieren Sie dabei einen aktuellen Trend.

3. Hinweise zur Hashtag-Recherche

Schlagen Sie 20 Tags für einen Beitrag über (veganes Backen) auf Instagram vor, indem Sie beliebte Tags mit über 1 Million Beiträgen mit Nischen-Tags mit weniger als 50.000 Beiträgen kombinieren.

Erstellen Sie drei verschiedene Hashtag-Sets für einen Beitrag über nachhaltiges Reisen: eines für eine breite Reichweite, eines für den Aufbau einer Community und eines für einen bestimmten Ort wie (Bali).

Welche Hashtags sind diesen Monat für Inhalte im Zusammenhang mit der (Gaming-Branche) aktuell im Trend?

Profi-Tipp💡: Verwenden Sie eine kontextbezogene KI wie ClickUp Brain, um bei der Ideenfindung Vorschläge zu generieren. Warum? Sie ist direkt in Ihrem Workspace eingebettet, sodass sie Ihre Aufgaben, Dokumente, Kommentare und Zeitleisten versteht und ihre Antworten auf den aktuellen Arbeitsprozessen Ihres Teams basieren und nicht nur auf Ihren isolierten Fragen.

Einschränkungen bei der Verwendung von Gemini und Google Tabellen für Social-Media-Kalender

Sie haben also Zeit in die Erstellung Ihres Tabellenkalenders investiert, und er funktioniert ... für eine Weile. Wenn Ihr Team wächst und Ihre Strategie zum Inhalt komplexer wird, stellen Sie fest, dass eine KI-gestützte Tabelle nicht mehr ausreicht. Warum?

Wahrscheinlich kennen Sie noch kein Wort, um Ihren Grund zu beschreiben, aber wir geben Ihnen die Antwort. Es heißt „Work Sprawl“ – die Fragmentierung von Arbeitsaktivitäten über mehrere unverbundene tools, die nicht miteinander kommunizieren.

Ihre Planung befindet sich in Sheets, Ihre visuellen Assets in Google Drive, Ihre Teamdiskussionen in E-Mails oder Sheets-Kommentaren und Ihre eigentliche Planung und Veröffentlichung erfolgt in einem weiteren tool.

Da Unternehmen mittlerweile durchschnittlich 101 verschiedene Anwendungen einsetzen, zwingt dieses unzusammenhängende System zu ständigen Kontextwechseln und macht es Ihrem Team unmöglich, eine chaotische Social-Media-Inhalt-Strategie aufrechtzuerhalten. Das ist die größte Einschränkung bei der Verwendung von Gemini und Google Tabellen für Social-Media-Kalender. Hier sind einige der Gründe dafür:

Keine direkte Veröffentlichung: Sie müssen weiterhin alles manuell in ein separates Planungstool kopieren, um Ihre Inhalte tatsächlich zu veröffentlichen.

Getrennte Assets: Bilddateien werden in einem separaten Ordner gespeichert, was zu Problemen bei der Version und Unklarheiten darüber führt, welches Bild zu welchem Beitrag gehört.

Manuelle Nachverfolgung: Statusaktualisierungen hängen davon ab, dass jemand daran denkt, ein Dropdown-Menü zu ändern, ohne dass automatische Benachrichtigungen den Workflow aufrechterhalten.

Keine Leistungsintegration: Sie können keine Sie können keine Daten zur Leistung der Beiträge mit Ihrem Kalender verbinden, um zu sehen, was funktioniert und was nicht.

Eingeschränkter KI-Kontext: Gemini merkt sich weder Ihre Gemini merkt sich weder Ihre Markenrichtlinien noch frühere Unterhaltungen, sodass Sie Ihre Anforderungen bei jeder einzelnen Eingabe erneut erklären müssen.

Reibungsverluste bei der Zusammenarbeit: Kommentare zu Zellen fehlen der Kontext, und es gibt keine strukturierten Workflows zur Genehmigung von Inhalten, um sicherzustellen, dass Inhalte rechtzeitig geprüft und genehmigt werden.

ClickUp als bessere Alternative zu Gemini

Der konvergierte ClickUp-Workspace erleichtert die Erstellung eines Social-Media-Kalenders, indem er Ideenfindung, Erstellung und Ausführung mit Ihrem gesamten Workflow auf einer Plattform vereint.

Anstelle von:📌 Gemini → Google-Tabelle → Google Drive → E-Mail → Veröffentlichungstool

Sie erhalten:📌 Einen Space, in dem KI, Tabellen, Kalender, Chats, Dokumente, Terminplanung, Bilder, Aufgaben und Workflows zusammenkommen.

So ist Ihr Social-Media-Kalender direkt mit der eigentlichen Arbeit verbunden. Dies ist die natürliche Weiterentwicklung für Teams, denen Tabellenkalkulationen nicht mehr ausreichen. ✨

ClickUp Brain MAX hilft Ihnen dabei, Ihre Social-Media-Planung auf Kurs zu halten.

Erstellen und Verwalten von Social-Media-Kalendern mit ClickUp

Beenden Sie das endlose Kopieren und Einfügen zwischen Ihrem KI-Tool und Ihrem Kalender. Mit ClickUp Brain, der kontextbezogenen KI, die direkt in Ihren Arbeitsbereich integriert ist, können Sie Ihren Social-Media-Kalender genau dort konzipieren und erstellen, wo Sie Inhalte planen und erstellen.

ClickUp Brain und ClickUp Brain MAX (der Desktop-KI-Assistent) helfen Ihnen nicht nur dabei, Ideen für Inhalte zu entwickeln und umzusetzen, sondern dank der Zusammenführung aller Ihrer Arbeitskontexte auch dabei, organisiert zu bleiben, ohne 10 Registerkarten offen haben zu müssen.

Es greift auf Ihre bestehenden Aufgaben und Projekte als Kontext zurück und generiert dann Ideen, die direkt für Ihre Marke und aktuelle Initiativen relevant sind – alles innerhalb von ClickUp Dokumenten, ohne dass Sie Ihre Marke oder Ziele bei jeder Eingabe erneut erklären müssen.

Das ist noch nicht alles: Der in Docs erstellte Kalender wird mit der Kalenderansicht von ClickUp verknüpft, sodass Sie Ihren gesamten Inhalt-Plan auf einen Blick sehen können, wobei jeder Beitrag als Aufgabe dargestellt wird.

Verschaffen Sie sich mit der Kalender-Ansicht von ClickUp einen Überblick über Ihren gesamten Social-Media-Zeitplan.

Dabei handelt es sich nicht nur um statische Einträge. Jede Aufgabe kann alle erforderlichen Details enthalten:

Von den Mitarbeitern, um klar zuzuweisen, wer für das Verfassen, Gestalten und Veröffentlichen der einzelnen Beiträge zuständig ist, über die Fälligkeitsdaten, um Fristen für jede Phase der Erstellung des Inhalts festzulegen, bis hin zu den Anhängen, um visuelle Elemente direkt an den entsprechenden Beitrag anzuhängen und so Probleme bei der Versionskontrolle zu vermeiden.

Weisen Sie mit ClickUp Aufgaben reibungslos Aufgaben und Fälligkeitsdaten zu.

Möchten Sie eine Änderung vornehmen? Verwenden Sie einfach das Drag-and-Drop-Feature von ClickUp, um eine Aufgabe auf ein neues Datum zu verschieben. Sie können sogar die Kalendersynchronisierung von ClickUp nutzen, um die Sichtbarkeit in Ihrem persönlichen Google Kalender zu gewährleisten und gleichzeitig ClickUp als einzige Informationsquelle für Ihr Team beizubehalten.

Und um alles miteinander zu verknüpfen, ist für ClickUp eine Automatisierung als Auslöser für nächste Aktionen basierend auf bestimmten Aktionen vorgesehen.

Die Automatisierung kann Ihnen beispielsweise dabei helfen, Ihren Grafikdesigner zu benachrichtigen, sobald ein Autor einen Entwurf fertiggestellt hat, Echtzeit-Updates zu erhalten, wenn sich der Status einer Aufgabe ändert, oder sofort zu erfahren, wenn ein Beitrag zur Überprüfung bereit ist – so bleibt Ihre Content-Pipeline nahtlos in Bewegung, ohne dass manuelle Nachverfolgungen erforderlich sind.

Sie müssen sich nicht mehr um Tabellen kümmern, sondern können Ihren Social-Media-Kalender mit ClickUp Automatisierungen selbstständig laufen lassen.

Mit ClickUp Ihren Kalender für sich arbeiten lassen

Mit Tabellenkalkulationen und eigenständigen KI-Tools können Sie zwar loslegen, aber sie werden Ihren Inhalt-Workflow niemals vollständig abdecken. Mit Gemini in Google Tabellen können Sie Ideen entwickeln, Entwürfe erstellen und organisieren – aber die Umsetzung erfolgt weiterhin an anderer Stelle.

ClickUp verändert die Spielregeln. Durch die Zusammenführung von KI-gestützter Ideenfindung, Inhaltsplanung und -erstellung, Anhängen, Terminplanung, Zusammenarbeit und Ausführung in einem einzigen Workspace.

So wird Ihr Social-Media-Kalender nicht nur zu einem Plan, sondern zu einer umsetzbaren Arbeit.

Hören Sie auf, Inhalte zwischen unverbundenen Tools hin und her zu verschieben, und lassen Sie stattdessen Ihren Kalender für sich arbeiten.

Sind Sie bereit, sich von Tabellenkalkulationen zu verabschieden und Ihren gesamten Social-Media-Workflow an einem Ort zu bündeln? Starten Sie kostenlos mit ClickUp ✨und erleben Sie, wie ein konvergierter Workspace die Planung von Social-Media-Inhalten Ihres Teams verändern kann. 🙌

Häufig gestellte Fragen

Gemini kann Ihnen dabei helfen, Texte für Ihre Beiträge zu generieren, aber es kann keine Ereignisse direkt in Google Kalender erstellen oder verwalten. Das müssen Sie manuell erledigen oder ein tool mit direkter Integration verwenden.

Ein Google Tabellen-Kalender ist ein kostenloser Ausgangspunkt für die grundlegende Planung, aber ihm fehlen die Features für die Veröffentlichung, die Verwaltung von Assets und die integrierte Analyse, die spezielle Social-Media-Tools bieten.

Die besten Eingabeaufforderungen sind sehr spezifisch. Geben Sie Ihre Branche, Ihre Zielgruppe, wichtige Themen und die gewünschte Anzahl von Beiträgen an, z. B.: „Generieren Sie 30 Ideen für Social-Media-Beiträge für eine B2C-Hautpflegemarke, die sich an Frauen im Alter von 25 bis 40 Jahren richtet, sortiert nach Woche und Inhalt. “

Gemini kann keine Beiträge automatisch planen oder veröffentlichen, Ihre visuellen Assets speichern, die Nachverfolgung der Leistung von Beiträgen durchführen, Ihre Markenrichtlinien zwischen den Sitzungen speichern oder strukturierte Workflows zur Genehmigung verwalten.