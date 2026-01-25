So wählen Sie einen Super-Agenten aus

Sie sind dabei, Teile Ihres Workflows mit einem KI-Agenten zu automatisieren, was bedeutet, dass Sie im Voraus einige bewusste Entscheidungen treffen müssen.

Wenn Sie alles richtig machen, spart Ihr Team jede Woche mehrere Stunden Zeit. Wenn Sie sich jedoch irren, werden Sie den Dienstagvormittag damit verbringen, zu erklären, warum der Agent 200 aktive Aufgaben archiviert hat.

Um zu lernen, wie man einen Super-Agenten auswählt, muss man die Fähigkeiten mit dem Aufgabenbereich abgleichen.

ClickUp gibt Ihnen die Möglichkeit, dies präzise einzustellen. Sie können Berechtigungen auf granularer Ebene konfigurieren, mit einem Limit an Umfang beginnen, während Sie den Workflow validieren, und den Zugriff erweitern, sobald sich der Agent bewährt hat.

Darüber hinaus sammelt der Super Agent mit zunehmender Arbeitsdauer Wissen und Erfahrung, genau wie ein Mensch. So können Sie die Automatisierung in einem Tempo einführen, das der Risikotoleranz und der operativen Komplexität Ihres Teams entspricht.

Dieser Leitfaden führt Sie detailliert durch die Schlüssel-Entscheidungen. Legen wir los! 📝​​​​​​​​​​​​​​​​

Was ist ein KI-Superagent?

So funktioniert ein KI-Superagent (generiert von ClickUp Brain)

Ein KI-Superagent ist ein fortschrittliches System künstlicher Intelligenz, das komplexe Aufgaben autonom bewältigt, Workflows automatisiert und mit Benutzern wie ein Mensch interagiert. Im Gegensatz zu einfachen KI-Assistenten sind Superagenten benutzerdefiniert, lernen aus Daten und führen mehrstufige Prozesse über verschiedene Tools und Plattformen hinweg aus.

Ein ClickUp-Superagent ist Ihr KI-gestützter Teamkollege, der sich an Ihren Workspace anpasst. Diese von ClickUp Brain unterstützten Agenten helfen Ihnen bei der Verwaltung wiederholter oder manueller Arbeiten, und Sie können über Direktnachrichten mit ihnen interagieren.

🎥 Erfahren Sie, wie sie wie menschliche Teamkollegen arbeiten und Ihnen Superkräfte verleihen. 👇🏼

KI-Super-Agenten vs. Autopilot-Agenten: Was benötigen Sie?

Wählen Sie aus verschiedenen ClickUp-Superagenten, die im KI-Hub verfügbar sind

ClickUp Autopilot Agents und Super Agents automatisieren beide die Arbeit, dienen jedoch unterschiedlichen Zwecken. Hier finden Sie eine Übersicht darüber, welches Produkt Sie je nach Ihren Workflows und Geschäftszielen benötigen.

Feature Super-Agenten Autopilot-Agenten Intelligenz Anpassungsfähig, lernt aus Feedback, mehrstufige Logik Regelbasiert, folgt festgelegten Auslösern Interaktion Menschlich, natürliche Sprache, anpassbar Keine Unterhaltung, läuft still im Hintergrund Komplexität des Workflows Bewältigt komplexe, dynamische Workflows Am besten geeignet für einfache, sich wiederholende Aufgaben Anwendungsfälle Recherchen, Zusammenfassungen, Kreativ-Briefings, Eskalation Statusaktualisierungen, Benachrichtigungen, Erinnerungen Benutzerdefinierte Anpassung Hochgradig anpassbar, kontextsensitiv Beschränkt auf vordefinierte Auslöser/Aktionen Flexibilität Kann argumentieren, sich anpassen und weiterentwickeln Feste Logik, kein Lernaufwand Am besten geeignet für Dynamische, sich weiterentwickelnde Arbeit Vorhersehbare, routinemäßige Automatisierung

🎥 Hier erfahren Sie, warum Super Agents die perfekten virtuellen Kollegen für eine neue Ära der Arbeit sind. 👇🏼

Was Sie tatsächlich auswählen, wenn Sie sich für einen Super-Agenten entscheiden

Wenn Sie einen Super-Agenten auswählen, treffen Sie vier miteinander verbundene Entscheidungen, die bestimmen, wie die Workflow-Automatisierung in Ihre Abläufe passt:

Agententyp: Benötigen Sie einen Agenten, der auf Auslöser reagiert, nach einem Zeitplan arbeitet oder bestimmte Workflow-Aktionen ausführt? Jeder Typ löst unterschiedliche operative Probleme. Umfang: Was der Agent tatsächlich tun kann: Felder aktualisieren, Aufgaben zwischen Status verschieben, Aufgaben an Personen zuweisen oder Daten aus anderen tools abrufen. Der Umfang bestimmt direkt die Nützlichkeit des Agenten und sein Potenzial, bei falscher Konfiguration Probleme zu verursachen. Berechtigungen: Wo der Agent tätig sein kann: Auf welche Bereiche, Ordner und Listen er zugreifen kann. Eng gefasste Berechtigungen bedeuten weniger Risiko, aber möglicherweise auch weniger Nutzen. Weit gefasste Berechtigungen bedeuten mehr Automatisierungspotenzial, erfordern jedoch mehr Aufsicht. Workflow-Integration: Wie lässt sich das in Ihre bestehenden Prozesse einbinden? Der Agent muss mit den aktuellen Workflows Ihres Teams zusammenarbeiten, ohne Verwirrung darüber zu stiften, wer oder was bestimmte Änderungen vorgenommen hat.

Die wichtigsten Entscheidungskriterien

Bevor Sie einen Super-Agenten einsetzen, müssen Sie Ihren Anwendungsfall anhand bestimmter Kriterien bewerten. Diese Faktoren bestimmen, wie gut die Automatisierung zu den tatsächlichen Arbeitsabläufen und der Risikotoleranz Ihres Teams passt. 📋

Häufigkeit der Wiederholungen für Aufgaben

Beginnen Sie damit, zu prüfen, wie oft die Arbeit anfällt:

Wenn Ihr Team dieselbe Aktion 50 Mal pro Woche oder sogar jeden Monat ausführt, spricht vieles für eine Automatisierung der Geschäftsprozesse , und Sie sollten dafür einen Super-Agenten einrichten.

Wenn etwas ein tiefgreifendes menschliches Urteilsvermögen erfordert, wie beispielsweise eine Entscheidung über die Leistungsbewertung eines Mitglieds des Teams, können Sie einen Agenten einsetzen, um die Daten zusammenzufassen, aber die endgültige Entscheidung sollte von einem Menschen getroffen werden.

KI-Agenten können administrative oder sich wiederholende Aufgaben problemlos übernehmen. Aufgaben, die ein tiefgreifendes menschliches Urteilsvermögen erfordern, sollten jedoch Menschen überlassen bleiben.

🔍 Wussten Sie schon? In Studien zur Entscheidungsfindung fanden Forscher heraus, dass Menschen, die weniger Vertrauen in menschliche Berater (z. B. Kollegen oder Experten) hatten, eher auf KI-Empfehlungen vertrauten, insbesondere wenn KI-Systeme als neutral oder unvoreingenommen angesehen wurden.

Fehlertoleranz

Bewerten Sie anschließend, was schiefgeht, wenn der Agent einen Fehler macht:

Das Hinzufügen von Tags oder das Aktualisieren von Statusmeldungen birgt nur ein minimales Risiko.

Das Löschen fertiggestellter Arbeiten oder die Neuzuweisung wichtiger Projekte während einer Fristverlängerung kann zu Problemen führen.

Ihre Bereitschaft, kleinere Fehler zu akzeptieren, sollte darüber entscheiden, wie viel Autonomie der Agent erhält und wie streng Sie seine Berechtigungen konfigurieren.

📮ClickUp Insight: 30 % der Arbeitnehmer glauben, dass sie durch Automatisierung 1–2 Stunden pro Woche einsparen könnten, während 19 % schätzen, dass sie dadurch 3–5 Stunden für konzentrierte Arbeit gewinnen könnten. Selbst diese kleinen Zeiteinsparungen summieren sich: Nur zwei Stunden pro Woche entsprechen über 100 Stunden pro Jahr – wertvolle Zeit, die Sie für Kreativität, strategisches Denken oder persönliche Weiterentwicklung nutzen können. 💯 Mit den KI-Agenten und ClickUp Brain von ClickUp können Sie Workflows automatisieren, Projektaktualisierungen generieren und Ihre Meeting-Notizen in umsetzbare nächste Schritte umwandeln – alles innerhalb derselben Plattform. Sie benötigen keine zusätzlichen Tools oder Integrationen – ClickUp bietet Ihnen alles, was Sie zur Automatisierung und Optimierung Ihres Arbeitsalltags benötigen, an einem Ort. 💫 Echte Ergebnisse: RevPartners hat seine SaaS-Kosten um 50 % gesenkt, indem es drei tools in ClickUp konsolidiert hat – und so eine einheitliche Plattform mit mehr Features, engerer Zusammenarbeit und einer einzigen Quelle für Informationen erhalten hat, die einfacher zu verwalten und zu skalieren ist.

Datenempfindlichkeit

Berücksichtigen Sie die Informationen, auf die der Agent zugreift und die er ändert.

Die interne Aufgabenverwaltung ist mit anderen Risiken verbunden als Prozesse, die Client-Daten, Finanzunterlagen oder vertrauliche Strategiedokumente betreffen. Sensible Informationen erfordern strengere Berechtigungen und Prüfpfade mit Nachverfolgung jeder Aktion.

Anforderungen an die Sichtbarkeit des Teams

Entscheiden Sie, wie transparent die Automatisierung sein muss:

Die Hintergrundverarbeitung eignet sich gut für routinemäßige Aktualisierungen des Status, die keinen Einfluss auf die unmittelbare Arbeit anderer haben.

Änderungen bei der Zuweisung oder Verschiebungen der Prioritäten müssen mit Benachrichtigungen mitgeteilt werden, damit Ihr Team versteht, warum sich seine Workload verändert hat.

Eine klare Sichtbarkeit verhindert Verwirrung und schafft Vertrauen in das System.

Komplexität der Rückgängigmachung

Legen Sie schließlich fest, wie Sie die Aktionen des Agenten rückgängig machen würden, wenn etwas schiefgeht.

Feldaktualisierungen lassen sich manuell in Sekundenschnelle beheben. Massenoperationen oder kaskadierende Änderungen über mehrere Listen hinweg können Stunden dauern, und möglicherweise verfügen Sie nicht über die Daten, um den vorherigen Zustand wiederherzustellen. Machen Sie sich vor der Automatisierung mit Ihrem Wiederherstellungspfad vertraut. ​​​​​​​​​​​​​​​​

🧠 Wissenswertes: Es gibt einen sozialen Roboter namens Nadine, der Menschen erkennen, Augenkontakt herstellen, sich an vergangene Unterhaltungen erinnern und sogar verschiedene Stimmungen zeigen kann, sodass er im Grunde wie ein langfristiger virtueller Teamkollege agiert.

Schritt für Schritt: So wählen Sie einen Super-Agenten aus

Die Auswahl eines Super-Agenten erfordert ein ähnliches Maß an Sorgfalt wie die Einstellung eines neuen Managers.

ClickUp ist der weltweit erste konvergierte KI-Workspace. Ihre Dokumentation befindet sich neben Aufgaben, Projekten und Workflows und nicht in separaten tools, die einen Kontextwechsel erfordern. Dadurch wird Work Sprawl vermieden, da Ihre Dokumente mit der tatsächlichen Arbeit verbunden bleiben.

Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Super-Agenten in ClickUp, um eine nahtlose Durchführung des Projekts zu gewährleisten

Bei KI-Agenten müssen Sie sicherstellen, dass die Logik mit Ihren Zielen übereinstimmt und dass der Agent über die richtigen Zugriffsrechte verfügt, um seine Aufgaben zu erledigen. Befolgen Sie diese Schritte, um einen Super-Agenten auszuwählen, der einen Wert schafft, ohne Ihrem Team zusätzliche Arbeit zu verursachen. 👇

Teilen Sie Ihrem Agent Builder mit, was Sie wollen und wo Sie es wollen. Wählen Sie ein Problem aus, das Reibungsverluste verursacht oder Raum für mehr Effizienz und Verbesserungen bietet. Das Ziel ist es, den Wert in einem begrenzten Bereich zu beweisen, bevor Sie den Anwendungsbereich Ihres KI-Agent-Tools erweitern.

Wenn Sie das Ergebnis definieren, verankern Sie es an etwas Messbarem. Berücksichtigen Sie diese gängigen Einzelziele:

Reduzieren Sie die Ticket-Reaktionszeit von 4 Stunden auf 30 Minuten.

Reduzieren Sie die Vorbereitungszeit für wöchentliche Status-Updates von 2 Stunden auf 15 Minuten.

Oberflächenblocker innerhalb von 24 Stunden nach Erwähnung in drei Teams

Wenn Sie klein anfangen, können Sie das Verhalten des Agenten testen, Anweisungen verfeinern und Vertrauen aufbauen, ohne den Gesamtbetrieb zu stören. Sobald das Ergebnis klar ist, ordnen Sie die Eingaben, Entscheidungen und Maßnahmen zu, die der Agent benötigt, um es zu liefern.

Vermeiden Sie vage Ziele wie „Verbesserung der betrieblichen Effizienz ”, da diese nicht klar genug sind, um einen Agenten richtig zu konfigurieren.

🚀 ClickUp-Vorteil: Erfassen Sie alle Anforderungen, Erwartungen und Erfolgskriterien der Stakeholder für einen Workflow mit der ClickUp-Vorlage zur Erfassung von Anforderungen. So stellen Sie sicher, dass sich alle über den Arbeitsumfang einig sind, bevor Sie die Automatisierung einrichten. Kostenlose Vorlage erhalten Reduzieren Sie Unklarheiten, die zu Fehlkonfigurationen oder unbeabsichtigten Ergebnissen führen, mit der ClickUp-Vorlage zur Erfassung von Anforderungen. Verwenden Sie diese Vorlage, um Folgendes zu dokumentieren: Wer erledigt heute was?

Welche Ein- und Ausgänge gibt es?

Sonderfälle, die eine besondere Behandlung erfordern

Erfolgsbedingungen und -maßnahmen. Da sich diese Vorlage in ClickUp Docs befindet, können Sie sie direkt mit Aufgaben, Workflows und Dashboards verknüpfen. Sie wird zu einer einzigen Informationsquelle, auf die Sie zurückgreifen können, wenn Sie die Anweisungen, Aufgabenbereiche und Auslöser für den Agenten festlegen.

Schritt 2: Entscheiden Sie, ob Sie einen Super-Agenten oder einen Autopilot-Agenten benötigen

Super-Agenten übernehmen komplexe Workflows, die Urteilsvermögen, Kontext und mehrstufige Überlegungen erfordern. Autopilot-Agenten eignen sich hervorragend für die Ausführung einfacher, deterministischer Aufgaben bei einem festgelegten Auslöser.

Fragen Sie sich: Muss der Agent bei diesem Workflow den Kontext bewerten, Maßnahmen priorisieren oder sich an Ausnahmen anpassen? Wenn ja, benötigen Sie einen Super-Agenten. Wenn die Logik statisch und das Ergebnis vorhersehbar ist, reicht Autopilot aus.

So erkennen Sie den Unterschied:

Aufgabenbereich des Super-Agenten: Personalisierte Support-Tickets nach Dringlichkeit und Historie triagieren, Projektzusammenfassungen aus verstreuten Updates erstellen, die richtigen Teammitglieder zuweisen und Übergaben zwischen Teams koordinieren, wenn sich Abhängigkeiten verschieben.

Autopilot-Bereich: Automatische Zuweisung von Aufgaben bei Statusänderungen, Versand von Erinnerungen 24 Stunden vor dem Fälligkeitsdatum, Verschieben fertiggestellter Elemente in eine Liste. Liste

Super-Agenten interpretieren, während Autopilot-Agenten ausführen. Treffen Sie Ihre Wahl basierend auf der Entscheidungslast, die der Workflow erfordert.

Ein echter Benutzer gibt seine Erfahrungen mit ClickUp frei:

Ich finde ClickUp unglaublich wertvoll, da es Funktionen auf einer einzigen Plattform zusammenfasst, wodurch alle Arbeiten und die effektive Kommunikation an einem Ort gebündelt werden und ich einen 100-prozentigen Überblick habe. Diese Integration vereinfacht für mich das Projektmanagement und erhöht die Effizienz und Übersichtlichkeit. Besonders gut gefällt mir das Brain-AI-Feature, da es als KI-Agent fungiert, der meine Befehle ausführt und Aufgaben effektiv für mich erledigt. Diese Automatisierung ist sehr hilfreich, da sie meinen Workflow optimiert und den manuellen Aufwand reduziert.

Ich finde ClickUp unglaublich wertvoll, da es Funktionen auf einer einzigen Plattform zusammenfasst, wodurch alle Arbeiten und die effektive Kommunikation an einem Ort gebündelt werden und ich einen 100-prozentigen Überblick habe. Diese Integration vereinfacht für mich das Projektmanagement und verbessert die Effizienz und Übersichtlichkeit. Besonders gut gefällt mir das Brain-AI-Feature, da es als KI-Agent fungiert, der meine Befehle ausführt und Aufgaben effektiv für mich erledigt. Diese Automatisierung ist sehr hilfreich, da sie meinen Workflow optimiert und den manuellen Aufwand reduziert.

Schritt 3: Definieren Sie den Aufgabenbereich des Agenten, die zulässigen Aktionen und die Stoppbedingungen.

Legen Sie Grenzen fest, was der Agent zu erledigen hat, wo er tätig ist und wann er pausieren oder eskalieren muss. Dies verhindert Scope Creep und stellt sicher, dass der Agent nützlich bleibt, ohne seine Grenzen zu überschreiten.

Der Umfang umfasst die Tools, auf die er zugreifen kann, die Daten, die er lesen kann, und die Entscheidungen, die er treffen kann. Stoppbedingungen legen fest, wann der Agent an einen Menschen übergeben werden sollte, z. B. bei fehlenden Informationen, widersprüchlichen Prioritäten oder Entscheidungen mit hohem Risiko.

Legen Sie diese drei Ebenen fest, bevor Sie irgendetwas konfigurieren:

Was der Agent sehen kann: Bestimmte Spaces, Ordner oder Listen, die er überwachen muss Was der Agent ändern kann: Aufgaben erstellen, Status aktualisieren, Teammitglieder taggen, Kommentare posten Was der Agent stoppt: Fehlende Pflichtfelder, überschrittene Budgetgrenzen, erkannte Eskalations-Schlüsselwörter

Klare Grenzen machen den Agenten berechenbar und sicher. Wenn Sie diesen Schritt überspringen, riskieren Sie unbeabsichtigte Aktionen, die das Vertrauen schnell untergraben.

So funktioniert das in ClickUp

Greifen Sie auf den KI-Hub zu, um ClickUp-Superagenten zu erstellen und zu verwalten

Sie können ClickUp-Superagenten über den zentralisierten AI Hub verwalten und erstellen. Dort können Sie auch die Ansicht aller Ihrer KI-Agenten öffnen, filtern und bearbeiten.

Wenn Sie einen Super-Agenten erstellen oder bei seiner Bearbeitung festlegen, legen Sie ausdrücklich Folgendes fest:

Anleitung: Definieren Sie die Rolle, die Ziele und die Schritte des Agenten für Erfolg in klarer, strukturierter natürlicher Sprache.

Auslöser: Legen Sie fest, wann und wie der Agent agiert. Zu den Auslösern gehören @Erwähnungen in Kommentaren oder Chats, Direktnachrichten, Aufgabenzuweisungen, geplante Zeiten oder Automatisierungen. Jeder Auslöser kann zusätzliche, auslöserspezifische Legen Sie fest, wann und wie der Agent agiert. Zu den Auslösern gehören @Erwähnungen in Kommentaren oder Chats, Direktnachrichten, Aufgabenzuweisungen, geplante Zeiten oder Automatisierungen. Jeder Auslöser kann zusätzliche, auslöserspezifische Super-Agent-Anweisungen enthalten.

Tools: Weisen Sie Tools zu, mit denen der Agent Aktionen ausführen kann (z. B. Aufgaben erstellen, Dokumente suchen, Nachrichten senden). Sie können jederzeit Tools hinzufügen oder entfernen, und der Zugriff auf Tools bestimmt, was sie tun können.

Wissen: Legen Sie fest, auf welche Datenquellen der Agent zugreifen kann. Dazu gehören öffentliche Workspace-Daten, ausgewählte Spaces/Listen/Dokumente, externe Apps über die vernetzte Suche und sogar Websuchen oder Artikel aus dem ClickUp-Hilfecenter.

Diese Einstellungen legen zusammen den Umfang des Agenten fest, was er ändern kann (Aktionen, die er ausführen kann) und welche Kontexte oder Ereignisse seine Auslöser sind.

Schritt 4: Legen Sie Berechtigungen und Zugriffsrechte bewusst fest

Gewähren Sie dem Agenten nur die minimalen Zugriffsrechte, die zum Abschließen seines Workflows erforderlich sind, um sensible Daten zu schützen und die Auswirkungen von Fehlern zu limitieren.

Die Berechtigungen sollten die Rolle des Agenten widerspiegeln. Angenommen, er sortiert Eingangsanfragen, dann benötigt er Lesezugriff auf den Eingangsbereich und Schreibzugriff auf eine Sortierliste.

Wenden Sie diese Grundsätze bei der Zuweisung von Zugriffsrechten an:

Beginnen Sie auf Ebene des Space oder Ordners, niemals auf Ebene des gesamten Workspace.

Überprüfen Sie die Berechtigungen alle 30 Tage, da sich die Aufgaben des Agenten weiterentwickeln.

Entziehen Sie den Zugriff auf alle Tools oder Datenquellen, die der Agent seit zwei Wochen nicht mehr genutzt hat.

Behandeln Sie den Agenten wie ein Mitglied des Teams: Geben Sie ihm, was er braucht, aber nicht mehr als das. Ein uneingeschränkter Zugriff birgt unnötige Risiken.

So funktioniert das in ClickUp

Geben Sie Ihrem ClickUp-Super-Agenten Zugriff auf bestimmte Kenntnisse und Erinnerungen

Mit Super Agent Memory können sich Agenten den Kontext vergangener Interaktionen, Benutzerpräferenzen und erlernte Informationen merken und nutzen, um ihre Leistung im Laufe der Zeit zu verbessern. Außerdem ist es in hohem Maße konfigurierbar:

Der Kurzzeitgedächtnis speichert episodische Details der letzten Unterhaltungen und Aktionen, sodass der Agent in relevanten Kontexten auf zuvor Geschehenes zurückgreifen kann.

Einstellungen erfassen benutzerpezifische Anforderungen oder Anweisungen, wie bevorzugte Sprachen oder Format-Stile, die der Agent in zukünftigen Antworten berücksichtigen wird.

Intelligence ermöglicht es dem Agenten, selbstständig zu entscheiden, welche Informationen für zukünftige Aufgaben nützlich sind, und verbessert so seine Fähigkeit, proaktiven und kontextbezogenen Support zu leisten.

Sie können jeden Speichertyp im Profil des Super-Agenten aktivieren oder deaktivieren und die gespeicherten Daten überprüfen oder bearbeiten, um sicherzustellen, dass sensible Informationen angemessen behandelt werden.

💡 Profi-Tipp: Der Super Agent Memory kann Informationen sowohl aus öffentlichen als auch aus privaten Speicherorten speichern. Sie müssen jedoch vorsichtig sein, was Sie dort einspeisen; speichern Sie sensible oder private Informationen nur, wenn dies notwendig und sicher ist. Sie können den Speicher des Agenten jederzeit überprüfen und bearbeiten, um vertrauliche Daten zu entfernen.

Schritt 5: Wählen Sie die Wissensquellen aus, auf die sich der Agent stützen soll.

Identifizieren Sie die Dokumente, Dashboards, Aufgaben und externen Ressourcen, auf die sich der Agent bei seinen Entscheidungen beziehen sollte.

Wissensquellen formen den Kontext des KI-Agenten und bestimmen die Qualität seiner Ergebnisse. Starke Quellen sind aktuell, genau und spezifisch für den Workflow. Schwache Quellen sind veraltet, vage oder haben keinen Bezug zum Aufgabenbereich des Agenten.

Überprüfen Sie Ihre Wissensdatenbank, bevor Sie eine Verbindung zu ihr herstellen:

Entfernen Sie redundante oder widersprüchliche Dokumente, die den Agenten verwirren könnten.

Überprüfen Sie die Zeitstempel in Prozessanleitungen und Entscheidungsprotokollen (veraltete Inhalte beeinträchtigen die Leistung).

Verknüpfen Sie den Agenten mit lebenden Dokumenten, die von den Teams regelmäßig aktualisiert werden.

Wenn der Agent beispielsweise Feature-Anfragen triagiert, verweisen Sie ihn auf Ihre Produkt-Roadmap, Ihr Priorisierungs-Framework und Ihr Kundeninteraktions-Dashboard. Stellen Sie sicher, dass der Agent immer einen klaren Weg zur Wahrheit hat.

So funktioniert die Arbeit in ClickUp

Überprüfen Sie noch einmal, worauf Ihr ClickUp-Superagent Zugriff hat

Super-Agenten werden wie ClickUp-Benutzer behandelt, sodass ihr Zugriff durch die Workspace-Berechtigungen geregelt wird. Standardmäßig haben sie Zugriff auf alle öffentlichen Daten, aber Sie können ihren Zugriff im Abschnitt „Wissen“ einschränken oder erweitern.

Sie können sie privat machen (nur für Sie sichtbar) oder sie mit bestimmten Personen oder Teams freigeben und detaillierte Berechtigungen festlegen (kann als Auslöser dienen, kann verwalten).

💡 Profi-Tipp: Befolgen Sie immer das Prinzip der geringsten Privilegien: Gewähren Sie KI-Agenten für den geschäftlichen Einsatz nur Zugriff auf die Daten und Tools, die sie für ihre Aufgaben benötigen. Wenn ein Super Agent Zugriff auf private oder externe Daten erhält, kann er diese Daten verwenden, um auf alle Personen mit Berechtigung zu reagieren, die ihn als Auslöser verwenden, auch wenn diese Benutzer keinen direkten Zugriff auf die Originaldaten haben.

Schritt 6: Wählen Sie das richtige Rollout-Modell: Sandbox > Pilotprojekt > Skalierung

Testen Sie den Agenten in einer kontrollierten Umgebung, bevor Sie ihn für das gesamte Team freigeben. So können Sie Probleme frühzeitig erkennen und das Verhalten optimieren, ohne den laufenden Workflow zu stören.

Beginnen Sie in einer Sandbox-Umgebung mit Dummy-Daten und einer kleinen Testgruppe. Überprüfen Sie, ob der Agent wie erwartet funktioniert. Fahren Sie dann mit einem Pilotprojekt mit echten Workflows und einer Untergruppe von Benutzern fort. Auf diese Weise können Sie Feedback sammeln, Anweisungen anpassen und Randfälle überwachen. Sobald sich der Agent als zuverlässig erwiesen hat, können Sie ihn auf das gesamte Team ausweiten.

So funktioniert das in ClickUp

Erwähne einen ClickUp-Super-Agenten in Chat-Kanälen, um schneller voranzukommen

Nachdem Sie Ihren Super-Agenten in einer kontrollierten Umgebung validiert haben, besteht der nächste Schritt darin, ihn in die Routinen Ihres Teams zu integrieren, damit seine Wirkung sichtbar, messbar und vertrauenswürdig ist.

Super Agents wurden entwickelt, um mit Menschen zusammenzuarbeiten, aus jeder Interaktion zu lernen und sich an die individuellen Anforderungen Ihres Workspaces anzupassen. Sie können im ClickUp-Chat ausgelöst, in Dokumenten referenziert und über ClickUp-Dashboards überwacht werden, sodass ihre Beiträge stets transparent und umsetzbar sind.

Richten Sie den Lead-Scoring-Qualifier-Super-Agenten in ClickUp für Ihre CRM-Leads ein

So nutzen Teams ClickUp Super Agents täglich:

Das Support-Team erwähnt den Super-Agenten „Ticket Triage“, um dringende Tickets sofort zuzuweisen und eine Zusammenfassung des heutigen Backlogs zu veröffentlichen.

Während eines Kickoff-Meetings erstellt der Super-Agent „Launch Planner“ eine Checkliste und fügt sie direkt zum gemeinsamen Launch-Plan-Dokument hinzu. Er erstellt einzelne Aufgaben und Unteraufgaben und weist sie den entsprechenden Teammitgliedern zu.

Das Vertriebsteam verwendet ein Dashboard-Widget, um zu sehen, wie viele Leads der Super-Agent „Lead Qualifier” diese Woche erzielt und zugewiesen hat.

Wenn Sie mehrere Workflows für die Automatisierung evaluieren, verwenden Sie eine Rubrik, um objektiv Prioritäten zu setzen. Dies verhindert Entscheidungsmüdigkeit und stellt sicher, dass Sie zuerst in den Agenten mit der größten Wirkung investieren.

Bewerten Sie jeden Kandidaten anhand dieser Kriterien:

Häufigkeit: Wie oft tritt dieser Workflow pro Woche auf?

Zeitersparnis: Wie viel Zeit spart der Agent pro Instanz?

Fehlerreduzierung: Schlägt der aktuelle Prozess regelmäßig fehl oder erfordert er Nacharbeit?

Teamabstimmung: Wird der Agent Reibungsverluste bei der Übergabe oder Wird der Agent Reibungsverluste bei der Übergabe oder Projekt-Gpässe reduzieren?

Weisen Sie jeder Dimension eine Punktzahl von 1 bis 5 zu und addieren Sie dann die Punktzahlen. Der Workflow mit der höchsten Punktzahl wird Ihr erster Agent.

Angenommen, Sie haben die Wahl zwischen einem Zusammenfasser von Meeting-Notizen und einem Triage-Agenten für die Aufnahme von Anfragen. Die Rubrik zeigt Ihnen, welche Option insgesamt mehr Zeit spart und die meisten Reibungsverluste reduziert.

🚀 ClickUp-Vorteil: Vergleichen Sie Ihre Optionen visuell und objektiv in einem 2×2-Raster mit der ClickUp-Matrix-Vorlage „Assumption Grid“. Kostenlose Vorlage erhalten Entwerfen Sie Ideen zur Workflow-Automatisierung unter Berücksichtigung von Gewissheit und Risiko mit der ClickUp-Entscheidungsmatrixvorlage „Assumption Grid“. Beginnen Sie damit, alle agentenbasierten KI-Workflows, wie potenzielle Super-Agenten, auf Haftnotizen im Ideenpool festzuhalten. Verschieben Sie dann jeden einzelnen in den entsprechenden Quadranten des Rasters, je nachdem, wie gut Sie den Prozess verstehen (Sicherheit) und wie riskant er Ihnen erscheint, wenn er durch Automatisierung durchgeführt wird (Risiko).

Best Practices für die Auswahl von KI-Superagenten, damit sie bleiben

Die von Ihnen ausgewählten KI-Agenten müssen zur Arbeitsweise Ihres Teams passen. Diese Best Practices helfen Ihnen bei der Auswahl und Bereitstellung von Super Agents, die auch lange nach der ersten Einführung noch genutzt werden. 📨

Beginnen Sie mit Aufgaben mit hoher Sichtbarkeit und geringem Risiko

Wählen Sie Ihre erste Automatisierung sorgfältig aus. Am besten wählen Sie etwas, das Ihr Team ständig tut und über das es sich regelmäßig beschwert, das aber kein Chaos verursacht, wenn es nicht funktioniert.

Die automatische Aufgaben-Kennzeichnung anhand von Schlüsselwörtern oder geplante Statusaktualisierungen für wiederkehrende Workflows passen beide zu diesem Profil. Ihr Team erkennt sofort den Wert, und Sie minimieren die Auswirkungen, wenn der Agent angepasst werden muss. Frühe Erfolge schaffen Impulse für eine breitere Akzeptanz.

🔍 Wussten Sie schon? In der sozialpsychologischen Forschung spricht man von einem Echoborg, wenn die Sprache eines Menschen in Echtzeit von einer KI gesteuert wird und Beobachter dies kaum bemerken. Dies zeigt, wie sehr die Präsentation und menschliche Signale unsere Interpretation der Ergebnisse eines Agenten beeinflussen.

Beziehen Sie Ihr Team in Entscheidungen zum Umfang mit ein

Diejenigen, die die Arbeit erledigen, wissen, wo Automatisierung hilfreich ist und wo sie stört.

Bevor Sie einen KI-Agenten konfigurieren oder erstellen, sprechen Sie mit den Mitgliedern des Teams, die täglich mit ihm interagieren werden. Fragen Sie, welche sich wiederholenden Aufgaben ihre Zeit in Anspruch nehmen und welche Prozesse menschliches Urteilsvermögen erfordern. Diese Unterhaltung bringt Randfälle ans Licht, die Sie möglicherweise übersehen würden, und gibt Ihrem Team die Eigentümerschaft über die Automatisierung.

Dokumentieren Sie, was der Agent zu erledigen hat und warum

Notieren Sie den Zweck, den Umfang und die Auslöser des Agenten in einfacher Sprache. Freigeben Sie diese Dokumentation Ihrem Team, damit es bei Fragen darauf zurückgreifen kann, und fügen Sie Beispiele dafür hinzu, was der Agent bearbeiten wird und was nicht.

Eine klare Prozessdokumentation verhindert Verwirrung, wenn jemand bemerkt, dass Aufgaben automatisch verschoben oder Felder von selbst aktualisiert werden. Außerdem vereinfacht sie die Einarbeitung neuer Mitglieder des Teams, die sich fragen, warum bestimmte Aufgaben automatisch aktualisiert werden.

Beobachten Sie die ersten zwei Wochen genau

Beobachten Sie, wie sich der Agent während des ersten Zeitraums der Einführung verhält. Achten Sie auf unerwartetes Verhalten, überprüfen Sie die von ihm durchgeführten Aktionen und notieren Sie sich etwaige Unklarheiten Ihrer Teams. So können Sie Probleme mit der Konfiguration erkennen oder Workflows entdecken, die angepasst werden müssen.

Durch frühzeitige Überwachung können Sie Probleme beheben, bevor sie zur Gewohnheit werden, und Ihrem Team zeigen, dass Sie die Automatisierung aktiv verwalten.

🔍 Wussten Sie schon? Untersuchungen zum Vertrauen in die Automatisierung haben ergeben, dass wir dieselben kognitiven Rahmenbedingungen, die wir für das Vertrauen in Menschen verwenden, auch auf das Vertrauen in Agenten übertragen, darunter Vorhersehbarkeit, wahrgenommene Kompetenz und bisherige Zuverlässigkeit.

Häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten

Die meisten Super-Agent-Implementierungen scheitern aus vorhersehbaren Gründen. Hier sind einige Fehler, die Teams zu Fall bringen, und wie Sie diese vermeiden können.

Fehler Warum das passiert So vermeiden Sie es Automatisierung unklarer Prozesse Sie versuchen, einen Workflow zu automatisieren, den das Team uneinheitlich handhabt oder der zu viele Ausnahmen aufweist. Dokumentieren und standardisieren Sie zunächst den Prozess. Wenn sich Menschen nicht darauf einigen können, wie er funktioniert, wird ein Agent ihn nicht auf magische Weise herausfinden. Zu weit gefasste Berechtigungen festlegen Sie gewähren dem Agenten Zugriff auf ganze Spaces oder alle Listen, um beim Setup Zeit zu sparen. Gewähren Sie nur Zugriff auf die spezifischen Ordner und Listen, die der Agent benötigt. Erweitern Sie die Berechtigungen später, nachdem Sie den Workflow validiert haben. Überspringen der Testphase Sie stellen direkt in der Produktion bereit, da die Konfiguration korrekt aussieht und Sie schnelle Ergebnisse erzielen möchten. Führen Sie den Agenten zunächst in einer Testumgebung oder für eine kleine Teilmenge von Aufgaben aus. Erkennen Sie Probleme, bevor sie sich auf die eigentliche Arbeit auswirken. Keine klare Eigentümerschaft Sie richten den Agenten ein, weisen jedoch niemanden damit beauftragen, ihn zu überwachen, Fragen zu beantworten oder Anpassungen vorzunehmen. Benennen Sie einen Eigentümer, der für Wartung, Fehlerbehebung und Feedback-Schleifen zuständig ist. Zu viel auf einmal automatisieren Sie setzen mehrere spezialisierte Agenten gleichzeitig in verschiedenen Workflows ein, um die Effizienzsteigerungen zu maximieren. Führen Sie jeweils nur einen Agenten auf einmal ein. Lassen Sie das Team sich erst daran gewöhnen, bevor Sie die nächste Automatisierung einführen. Ignorieren von Team-Feedback Sie gehen davon aus, dass Widerstand bedeutet, dass die Leute den Wert nicht verstehen, also lassen Sie den Agenten unverändert. Nehmen Sie Feedback ernst. Wiederkehrende Probleme deuten darauf hin, dass der Agent angepasst werden muss, nicht dass weitere Erklärungen erforderlich sind.

🔍 Wussten Sie schon? KI-Agenten, die mit einer sehr umgänglichen Persönlichkeit ausgestattet sind, werden in Turing-Tests statistisch gesehen eher mit Menschen verwechselt. Dies zeigt, wie wahrgenommene Persönlichkeitsmerkmale die Akzeptanz bei den Benutzern beeinflussen.

Sitzen Sie nicht einfach nur da, legen Sie los mit ClickUp-per Hand

Das Erlernen der Auswahl eines Super-Agenten muss kein beängstigender Sprung ins Ungewisse sein. Wenn Sie die richtigen Fähigkeiten mit einem klar definierten Aufgabenbereich kombinieren, verwandeln Sie die Automatisierung von einem riskanten Experiment in einen zuverlässigen Teamkollegen.

ClickUp sorgt für einen nahtlosen Übergang, indem es einen konvergenten Workspace bietet, in dem Ihre spezifischen Aufgaben, Dokumente und KI-Agenten zusammengeführt werden. Ganz gleich, ob Sie einen Super-Agenten benötigen, der komplexe Projektzusammenfassungen durchdenkt, oder einen Autopilot-Agenten, der Routine-Benachrichtigungen bearbeitet – Sie haben die Möglichkeit, genau zu steuern, wie viel Autonomie Sie gewähren möchten.

Geben Sie Ihrem Team den KI-Teamkollegen, auf den es schon so lange gewartet hat. Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Ein Super Agent ist ein intelligenter KI-Teamkollege, der komplexe, flexible Aufgaben bewältigen und in natürlicher Sprache interagieren kann. Ein Autopilot Agent hingegen folgt festgelegten Regeln und Auslösern, um einfache, sich wiederholende Aktionen zu automatisieren.

Ein Super-Agent sollte nur über die Berechtigungen verfügen, die er für seine Arbeit benötigt. Beginnen Sie mit eingeschränktem Zugriff und erweitern Sie diesen nach Bedarf.

Beginnen Sie mit einem Super-Agenten, der risikoarme, hilfreiche Aufgaben wie das Versenden von Erinnerungen, das Zusammenfassen von Updates oder das Beantworten häufig gestellter Fragen übernimmt.

Wenn der Workflow logisches Denken erfordert, sich an veränderte Informationen anpasst oder von der Interaktion in natürlicher Sprache profitiert, ist er gut für einen Super-Agenten geeignet.

Schränken Sie die Berechtigungen ein, überprüfen Sie die Anweisungen und verlangen Sie für sensible oder kritische Aktionen eine manuelle Genehmigung.

Klare Anweisungen, die richtigen tools und ein gutes Gedächtnis helfen einem Super-Agenten, bessere Entscheidungen zu treffen, effizienter zu arbeiten und genauere Ergebnisse zu liefern.