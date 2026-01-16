Wie KI-generierte Werke entstehen und wie man sie beheben kann

Haben Sie schon einmal ein Dokument geöffnet, das technisch gesehen Absätze, Überschriften und „nächste Schritte“ enthält, Sie aber dennoch dazu zwingt, von Grund auf neu zu überlegen?

Das ist KI-generierter Workslop: Ergebnisse, die wie Arbeit aussehen, aber niemandem dabei helfen, Entscheidungen zu treffen, Aufgaben zu erledigen oder voranzubringen.

Forscher von BetterUp Labs und dem Social Media Lab der Stanford University fanden heraus, dass 40 % der Vollzeitbeschäftigten in den USA angaben, im letzten Monat Workslop erhalten zu haben, und dass die Bereinigung jeder einzelnen Instanz durchschnittlich etwa zwei Stunden dauerte. Diese versteckte Bereinigungszeit schlägt sich später in Nacharbeiten, Verzögerungen und versäumten Entscheidungen nieder.

Dieser Leitfaden erklärt, warum sich KI-Workslops verbreiten, wie man sie erkennt und wie man KI-Tools verantwortungsbewusst einsetzt, damit sie eine bestimmte Aufgabe sinnvoll voranbringen, anstatt mehr Arbeit zu verursachen.

Außerdem erfahren Sie, wie ClickUp Teams dabei hilft, den Kontext zu bewahren, KI-generierte Inhalte zu überprüfen und tatsächlich nützliche Arbeit zu liefern.

⭐️ Vorgestellte Vorlage Wenn Workslop mit einer vagen Eingabeaufforderung beginnt, ist die schnellste Lösung ein besserer Brief. Die ClickUp SEO Content Brief Vorlage bietet Autoren und Vermarktern einen strukturierten Ort, um Zielgruppe, Absicht, Einschränkungen, Quellen und „Definition of Done“ zu definieren, bevor die KI auch nur eine einzige Zeile generiert. Kostenlose Vorlage herunterladen Die SEO-Content-Brief-Vorlage von ClickUp wurde entwickelt, um Ihnen bei der Optimierung von Inhalten für die Sichtbarkeit in Suchmaschinen zu helfen.

Was ist KI-generierter Workslop?

KI-generierte Werke sind KI-generierte Arbeiten, die vollständig aussehen, aber nicht die Aufgabe erfüllen, die sie angeblich erfüllen sollen.

Das kann eine ordentlich formatierte E-Mail sein, die den Auftrag umformuliert, ein Strategiedokument voller „wichtiger Erkenntnisse” ohne Empfehlungen oder ein Blog-Entwurf, der die gleichen durchschnittlichen Ratschläge mit anderen Worten wiederholt.

Der rote Thread ist müheloses Denken, das als aufwendiges Ergebnis getarnt ist. Sie erhalten Tonfall und Struktur, aber keine Substanz. Oftmals:

Wiederholt bereits Gesagtes, anstatt neue Erkenntnisse hinzuzufügen.

Lässt wichtige Zusammenhänge außer Acht (Einschränkungen, frühere Entscheidungen, Zielgruppe, bereits Erprobtes)

Enthält selbstbewusste Behauptungen mit schwachen oder fehlenden Quellen (oder falschen Fakten).

Das Kernproblem ist nicht die generative KI selbst. Google vertritt konsequent die Ansicht, dass die Verwendung von KI zur Erstellung von Inhalten nicht automatisch ein Problem darstellt. Das Problem sind Inhalte, die in erster Linie dazu dienen, Rankings zu manipulieren oder Kanäle mit minderwertigen Seiten zu überfluten.

In Teams gilt das gleiche Muster. Der Einsatz von KI wird schädlich, wenn er Recherche und Verantwortlichkeit ersetzt.

Warum KI-generierte Arbeitsabläufe ein wachsendes Problem sind

Workslop verbreitet sich, weil es der einfachste Weg in Systemen ist, die „sichtbare Ergebnisse“ gegenüber „nützlichen Fortschritten“ belohnen. In dem Moment, in dem neue Tools das Schreiben beschleunigen, laufen Teams Gefahr, mehr Worte statt bessere Entscheidungen zu produzieren.

1) Überlastung mit Inhalten und Verlust der Produktivität

Selbst wenn ein Entwurf von geringer Qualität ist, muss ihn dennoch jemand lesen, interpretieren, überprüfen und umschreiben. Diese „Überprüfungssteuer” summiert sich in einem großen Unternehmen schnell.

Dies passt zu einem allgemeineren Muster. Untersuchungen zur modernen Arbeitswelt zeigen immer wieder, dass Wissensarbeiter einen Großteil ihres Tages mit Koordination und „Arbeit über Arbeit” verbringen und nicht mit der eigentlichen Kernarbeit.

Warum dies für KI wichtig ist: Wenn KI-generierte Inhalte das Volumen erhöhen, ohne die Klarheit zu verbessern, zahlt das Team doppelt: einmal für das Lesen und noch einmal für die Überarbeitung.

📮 ClickUp Insight: Der durchschnittliche Berufstätige verbringt täglich mehr als 30 Minuten mit der Suche nach arbeitsbezogenen Informationen – das sind über 120 Stunden pro Jahr, die durch das Durchsuchen von E-Mails, Slack-Threads und verstreuten Dateien verloren gehen. Ein intelligenter KI-Assistent, der in Ihren ClickUp-Workspace eingebettet ist, kann das ändern. Hier kommt ClickUp Brain ins Spiel. Es liefert sofortige Einblicke und Antworten, indem es in Sekundenschnelle die richtigen Dokumente, Unterhaltungen und Details zu Aufgaben anzeigt – so können Sie mit der Suche aufhören und mit der Arbeit beginnen. 💫 Echte Ergebnisse: Teams wie QubicaAMF haben durch den Einsatz von ClickUp mehr als 5 Stunden pro Woche eingespart – das sind über 250 Stunden pro Jahr und Person –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse eliminiert haben. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal erreichen könnte!

2) Erosion des Vertrauens zwischen Kollegen und Geschäften

Wenn KI-generierte Werke in Ihrem Posteingang landen, fühlt es sich an, als hätte jemand seinen Aufwand und seine Gedanken auf Sie abgeladen.

Das ist nicht nur ein Gefühlsproblem. Vertrauen beeinflusst:

Wie schnell wird die Arbeit genehmigt?

Ob Teams frühe Entwürfe freigeben (oder sie bis zur letzten Minute verstecken)

Ob „kurze Fragen” zu langen Meetings werden, weil niemand schriftlichen Updates vertraut

Kurz gesagt: Workslop verschwendet nicht nur Zeit. Es erhöht die Anzahl der Klärungsschleifen und verlangsamt Entscheidungen.

3) SEO-Müdigkeit und „Gleichförmigkeit“ im Internet

Marken veröffentlichen riesige Mengen an KI-generierten Inhalten, die bereits Vorhandenes wiederholen. Das merken die Leser. Wenn alles gleich klingt, verbinden die Leser die Inhalte nicht mehr mit Fachwissen.

Die Spam-Richtlinien von Google weisen ausdrücklich auf den Missbrauch von skalierten Inhalten hin, bei denen Inhalte in großem Umfang produziert werden, ohne einen Wert zu bieten. Selbst wenn eine Marke Strafen vermeidet, besteht das größere Risiko darin, dass die Leute abspringen, weil die Inhalte zu allgemein sind.

4) Verstecktes Risiko: selbstbewusste Fehler, die sich schnell verbreiten

Generative KI kann Fakten halluzinieren, falsche Quellen zitieren oder plausible Unsinnigkeiten zusammenfügen. Die Nielsen Norman Group hat darauf hingewiesen, dass KI-Ergebnisse selbst dann autoritär klingen können, wenn sie falsch sind, was die Notwendigkeit einer Überprüfung und Verifizierung durch Menschen erhöht.

Und wenn Marken Fehler veröffentlichen, ist die Bereinigung öffentlich und kostspielig. Ein viel diskutiertes Beispiel sind die von KI verfassten Finanzartikel von CNET, die nach dem Auftauchen von Problemen korrigiert werden mussten.

5) „Messbarer Ertrag” wird schwieriger nachzuweisen

Workslop vermittelt Teams das Gefühl, beschäftigt zu sein, während die Qualität der Ergebnisse sinkt. Das macht es für Führungskräfte schwieriger, den Aufwand mit den Ergebnissen in Verbindung zu bringen: Umsatz, Kundenbindung, Pipeline, Kundenvertrauen oder verkürzte Zykluszeiten.

Anzeichen dafür, dass Ihre Inhalte möglicherweise KI-generiert sind

Sie benötigen nicht immer Erkennungs-Tools. Die meisten Workslops verraten sich durch immer gleiche Muster.

🚩 Es spiegelt Ihnen die Aufgabenstellung wider.

Sie weisen eine bestimmte Aufgabe zu, z. B. „Empfehlen Sie drei Positionierungswinkel für unser neues Feature“. Die Ausgabe besteht aus drei Absätzen, in denen erklärt wird, wie wichtig die Positionierung ist, und dann werden Ihre Schlüsselwörter wiederholt. Keine Entscheidung. Keine Kompromisse. Kein Winkel, den Sie verwenden können.

Schnelltest: Könnte jemand darauf reagieren, ohne dass ein weiteres Meeting erforderlich ist? Wenn nicht, handelt es sich um Workslop.

🚩 Es klingt ausgefeilt, bleibt aber inhaltslos.

Workslop ist flüssig. Es verwendet ordentliche Übergänge und Unternehmenssprache. Aber es vermeidet Einzelheiten:

Keine konkreten Beispiele

Keine Nummern, die Sie überprüfen können

Keine klare Empfehlung

Keine „Wenn-Dann“-Logik

Sie sind zwar lesbar, bringen die Arbeit aber nicht voran.

🚩 Sie bricht zusammen, wenn jemand „Warum?“ fragt.

Der Text ist flüssig, der Ton formell, und doch kommen Sie ans Ende und können sich an keinen einzigen konkreten Punkt erinnern. Sie erhalten viele Aussagen wie „Wirkung steigern“ und „Leistung optimieren“, aber nur sehr wenige Beispiele, Kompromisse oder klare nächste Schritte. Es liest sich wie ein Trailer ohne Film.

Schnelltest: Können Sie die Empfehlung in einem Satz zusammenfassen? Wenn nicht, hat der Entwurf seine Aufgabe nicht erfüllt.

🚩 Es verwendet zu viele Füllstrukturen.

Häufige Anzeichen:

Übermäßige „Es ist wichtig, dass ...”-Aussagen

Endlose Listen mit „wichtigen Vorteilen”, die austauschbar sind

Eine Schlussfolgerung, die die Einleitung wiederholt, anstatt die nächsten Schritte aufzuzeigen.

🚩 Alle Absender klingen plötzlich wie ein und dieselbe Person.

Die Sprache wird im gesamten Team einheitlich: gleiche Rhythmen, gleiche Phrasen, gleicher „professioneller” Tonfall. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Mitarbeiter ihre Beiträge einfügen, ohne sie für das Publikum oder den Standpunkt zu bearbeiten.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie einen Entwurf in ClickUp Docs und bitten Sie ClickUp Brain dann, eine „Workslop-Prüfung” durchzuführen, bevor Sie ihn freigeben. Lassen Sie vage Behauptungen markieren, fehlenden Kontext identifizieren und eine Liste erstellen, welche Aussagen Quellen benötigen. Wenn die KI das Dokument nicht mit Ihren tatsächlichen Aufgaben, Kommentaren oder Entscheidungen in Verbindung bringen kann, ist das ein Warnsignal, dass der Entwurf Ihren Kollegen später nicht weiterhelfen wird. Identifizieren Sie KI-Workslop in jedem Text und verbessern Sie ihn mit ClickUp Brain

Die Auswirkungen von KI-generiertem Workslop auf Marken und Teams

KI-generierte Arbeitsergebnisse nerven nicht nur einige Kollegen. Sie verändern auch die Zusammenarbeit von Teams und die Wahrnehmung Ihrer Marke durch Kunden. Wenn KI-generierte Arbeitsergebnisse mit geringem Aufwand durchrutschen, passieren drei Dinge gleichzeitig.

1. Interne Auswirkungen: mehr Arbeit, weniger Schwung

Wenn Mitarbeiter Workslop erhalten, verlieren sie nicht nur Zeit mit dem Umschreiben. Sie verlieren auch an Schwung, weil das Team nicht sicher ist, wie es mit dem Gelesenen umgehen soll.

Dies wird angezeigt als:

Längere Zyklen der Überprüfung (da Alles geklärt werden muss)

Mehr Meetings (weil schriftlichen Updates kein Vertrauen geschenkt wird)

Weniger Eigentümerschaft (weil „die KI hat es geschrieben” zur Ausrede wird)

Mehr „stille Nacharbeit“ in den Nächten und an den Wochenenden

2. Externe Auswirkungen: geringeres Vertrauen und geringere Markendifferenzierung

Wenn KI-generierte Inhalte Kunden erreichen:

Das Fachwissen wirkt generisch

Fehler gewinnen an Sichtbarkeit

Leser verlieren das Vertrauen in die Stimme der Marke

Öffentliche Korrekturberichte (wie die KI-Finanzkorrekturen von CNET) sind extreme Beispiele, aber die alltägliche Version ist häufiger anzutreffen: Inhalte, die zwar Eindruck hinterlassen, aber kein Vertrauen schaffen.

3. Kulturelle Auswirkungen: Teams mit geringer Handlungsfähigkeit

KI-Workshops verbreiten sich am schnellsten in Kulturen, in denen Menschen eher darauf optimiert sind, beschäftigt zu wirken, als nützlich zu sein. Das langfristige Risiko ist ein Umfeld mit „geringer Handlungsfähigkeit”, in dem niemand die Verantwortung für das Denken übernehmen will.

Wenn Sie eine verantwortungsvolle Nutzung von KI wünschen, benötigen Sie Systeme, in denen jemand klar verantwortlich ist für:

Das Ziel der Arbeit

Die Fakten

Die abschließende Empfehlung

Und noch etwas: die nachgelagerten Konsequenzen. Wenn jemand anderes klären, überprüfen und umschreiben muss, fehlt die Eigentümerschaft.

So vermeiden Sie die Erstellung von KI-generiertem Workslop

Wenn Sie Ihre Produktivität steigern möchten, ohne unnötigen Aufwand zu betreiben, verwenden Sie einen wiederholbaren Workflow. Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die für Marketingfachleute, Gründer und professionelle Teams geeignet ist.

Schritt 1: Definieren Sie, was „erledigt“ bedeutet (in einem Satz)

Bevor Sie KI einsetzen, formulieren Sie ein Ziel, das auch ein Kollege als sinnvoll erachten würde.

Beispiele:

„Eine eine Seite lange Empfehlung mit einer klaren Entscheidung, zwei Risiken und einer Alternativoption“

„Ein Blog-Entwurf mit einem einzigartigen Blickwinkel, Quellenangaben und einem Entwurf für die Einleitung für diese Zielgruppe“

„Eine Kunden-E-Mail mit einer klaren Anfrage und einem CTA, der zur Phase im Trichter passt“

Wenn Sie „erledigt“ nicht definieren können, wird die KI raten, und Sie erhalten mehr Worte statt eines brauchbaren Ergebnisses.

Schritt 2: Geben Sie wichtige Kontextinformationen, nicht nur ein Thema

Workslop beginnt oft mit Aufforderungen wie „Schreibe über X“. Ersetzen Sie diese durch Kontext-Blöcke:

Für wen ist es gedacht (Rolle, Dienstalter, Probleme)?

Was sie bereits wissen

Was muss erfüllt sein, damit dies funktioniert (Einschränkungen)

Was Sie ausprobiert haben (im letzten Monat, im vergangenen Monat, im letzten Quartal)

Was gilt als falsch (Behauptungen, die Sie nicht aufstellen dürfen, Compliance-Limite)?

💡 Interessante Tatsache: Eine Umfrage von Salesforce Generative AI Snapshot unter mehr als 1.000 Marketingfachleuten ergab, dass 51 % bereits generative KI einsetzen und weitere 22 % planen, sie bald einzuführen. Gleichzeitig geben 39 % an, dass sie nicht wissen, wie sie sie sicher einsetzen können, und 66 % sagen, dass menschliche Aufsicht erforderlich ist, um sie in ihrer Rolle erfolgreich einzusetzen.

Schritt 3: Bringen Sie zuerst Ihre eigenen Recherchen ein

Nutzen Sie KI zum Strukturieren und Verfeinern, nicht zum Erfinden. Sammeln Sie die Rohmaterialien:

Primärquellen (offizielle Dokumente, Forschungsberichte, Produktseiten)

Interne Daten (Konversion, Gründe für Abwanderung, Notizen zu Gewinnen/Verlusten)

Reale Beispiele (Kundenangebote, Support-Tickets, Verkaufsgespräche)

Hochrangige Quellen sind wichtig, da KI Inhalte produzieren kann, die detailliert klingen, aber nicht zuverlässig sind.

Schritt 4: Erzwingen Sie Spezifität mit „Entscheidungsaufforderungen“

Anstatt „Verbessern Sie dies“ zu sagen, fragen Sie:

„Was ist die einzige Empfehlung und warum?“

„Was würde ein skeptischer Vizepräsident hinterfragen?“

„Was fehlt, das die Ausführung blockieren würde?“

„Welche Annahmen treffe ich ohne Beweise?“

Sie möchten, dass das Ergebnis die Aufgabe voranbringt und nicht nur das Thema zusammenfasst.

Schritt 5: Führen Sie eine „Downstream-Kosten”-Prüfung durch

Fragen Sie sich vor dem Freigeben:

Werden Kollegen eine Stunde damit verbringen, dies zu klären?

Werden sie noch mehr Zeit damit verbringen, Quellen zu überprüfen?

Werden sie es trotzdem von Grund auf neu schreiben?

Wenn ja, handelt es sich um Workslop. Beheben Sie das Problem, bevor es Ihre Hände verlässt.

Schritt 6: Fügen Sie eine menschliche Ansicht hinzu

Der endgültige Entwurf sollte so klingen, als hätte ihn eine Person mit Beruf geschrieben. Hinzufügen:

Ein reales Beispiel

Ein Kompromiss, den Sie in Betracht gezogen haben

Ein klarer nächster Schritt

Eine Haltung, die Sie bereit sind zu verteidigen

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie durch KI-Tools verursachte Arbeitsausbreitung einfach beheben? Verwenden Sie ClickUp Aufgaben. Fügen Sie Ihrer Vorlage für KI-unterstützte Entwürfe eine kurze Checkliste zum „Nachweis der Nützlichkeit” hinzu: Ziel, Zielgruppe, Quellen, Empfehlung, nächster Schritt. Wenn die Aufgabe zur Überprüfung weitergeleitet wird, erzwingt die Checkliste interne Kontrollen, bevor die Arbeit weitergeleitet wird.

KI-generierte Arbeitsabläufe vs. verantwortungsbewusste KI-unterstützte Inhalte

Via Nielsen Norman Group

In diesem Abschnitt geht es nicht darum, dass „KI-Inhalte schlecht sind und menschliche Inhalte immer gut sind”. Es geht um schlampige Nutzung im Gegensatz zu verantwortungsbewusster Nutzung. Dieselben Tools können Ihr Team entweder mit Werkschrott überschwemmen oder den Mitarbeitern helfen, ihre Arbeit schneller voranzubringen.

📌 Workslop: Output um des Outputs willen

Das sieht so aus:

Vage Eingabeaufforderung

Dünner Kontext

Paste-first-Mentalität

Minimale Bearbeitung

Keine Quellen

Keine Rechenschaftspflicht

Sie verursachen „mehr Arbeit“, weil jemand anderes die fehlenden Begründungen und wichtigen Zusammenhänge liefern muss.

📌 Verantwortungsvolle KI: Ergebnisse an erster Stelle, Leser an erster Stelle

Verantwortungsbewusste KI-gestützte Inhalte beginnen mit einem klaren Ziel und einer klaren Eigentümerschaft. Sie stehen im Einklang mit weit verbreiteten Governance-Prinzipien wie Transparenz, Rechenschaftspflicht und menschlicher Aufsicht. Diese Themen finden sich in allen wichtigen KI-Leitfäden, darunter auch im AI Risk Management Framework (AI RMF) des NIST (National Institute of Standards and Technology).

In der Praxis bedeutet das:

Sie definieren, wie Erfolg aussieht

Sie sind Anbieter von echten Inputs (Ihre eigenen Recherchen, reale Einschränkungen)

Sie verwenden KI-Tools, um das Entwerfen, Strukturieren und die Bearbeitung zu beschleunigen.

Der Mensch ist Herr über die Fakten, das Urteilsvermögen und die endgültige Entscheidung.

Signal Workslop Verantwortungsbewusste KI-unterstützte Inhalte Ziel „Etwas produzieren” „Helfen Sie jemandem bei der Entscheidung oder Ausführung“ Eingaben Thin Prompt Brief, Einschränkungen, Quellen Spezifität Generisch und austauschbar Konkret, umfänglich und überprüfbar Quellen Keine oder schwache Zitierfähig, überprüfbar und relevant Eigentümerschaft Niemand besitzt das Denken Der Mensch ist für Genauigkeit und Entscheidungen verantwortlich Ergebnis Weitere Erläuterungen Weniger Meetings und schnellerer Fortschritt

✅ Der einfachste Test

Wenn die KI-generierte Arbeit einer bestimmten Person dabei hilft, Aufgaben schneller abzuschließen, ohne zusätzliche Verwirrung zu stiften, dann handelt es sich um eine verantwortungsvolle Nutzung von KI.

Wenn es für andere mehr Klarheit, Faktenprüfung oder Umschreiben bedeutet, handelt es sich um Workslop.

Wie ClickUp Teams dabei hilft, hochwertige KI-unterstützte Inhalte zu erstellen

Vermeiden Sie KI-Workslop mit ClickUp – der All-in-One-Plattform für Produktivität

Moderne Teams haben nicht nur ein KI-Problem. Sie haben auch Probleme mit der Arbeitsausbreitung. Ideen leben in Chat-Threads, Briefings liegen in verstreuten Dokumenten und die „endgültige” Version von jemandem versteckt sich in einem E-Mail-Anhang. KI-Ausbreitung zeigt sich auf die gleiche Weise, wenn Teams zwischen mehreren KI-Tools hin- und herspringen und den Überblick über Eingaben, Entscheidungen und Bearbeitungen verlieren.

Wenn Menschen diesen verstreuten Kontext dann in generische KI-Tools kopieren, ist das Ergebnis ein KI-generierter Workslop, der sich von der tatsächlichen Arbeit Ihres Teams losgelöst anfühlt.

ClickUp vereint diese Arbeit in einem einzigen KI-Workspace, sodass Aufgaben, Dokumente, Kommentare und Ziele denselben Kontext teilen. Das reduziert fehlende Eingaben und sorgt dafür, dass die KI mit der tatsächlichen Arbeit verbunden bleibt, anstatt in einem separaten Fenster zu schweben.

Behalten Sie den Kontext Ihrer Arbeit mit ClickUp Docs im Blick.

Dokumentieren Sie alle Ihre Entwürfe und Rückmeldungen mit ClickUp Docs

ClickUp Docs erleichtert es, Entwürfe, Feedback und Entscheidungen an einem Ort zu sammeln, anstatt sie über verschiedene Tools zu verstreuen. Wenn das Dokument neben Aufgaben, Eigentümern, Fristen und Kommentaren gespeichert ist, ist es schwieriger für KI-generierte Inhalte, unkontrolliert herumzuschwirren.

Praktische Möglichkeiten, wie Teams dies nutzen können, um Workslop zu verhindern:

Speichern Sie die Kurzbeschreibung, Zielgruppen-Notizen und verknüpfte Quelllinks oben im Dokument.

Verwandeln Sie Überschriften in Aktionspunkte und verknüpfen Sie sie mit Aufgaben.

Behalten Sie die Kommentare der Prüfer im Dokument, damit der Kontext nicht beim Chatten verloren geht.

💡 Profi-Tipp (Docs-Workflow): Erstellen Sie in jedem Dokument einen Abschnitt „Quellenangaben“ (3 bis 7 Links plus interne Notizen). Wenn eine Behauptung Auswirkungen auf Geld, Kunden oder die Glaubwürdigkeit der Marke hat, muss sie auf eine Primärquelle verweisen, bevor das Dokument weiterbearbeitet wird.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um Entwürfe zu verbessern, anstatt sie zu vervielfachen.

Verwandeln Sie verstreutes Wissen mit ClickUp Brain in fokussierte Berichte und Zusammenfassungen.

ClickUp Brain wurde entwickelt, um Teams beim Schreiben und bei der Bearbeitung innerhalb des ClickUp-Workspaces zu unterstützen, wo der Projektkontext bereits vorhanden ist. Das ist ein großer Unterschied zu generischen KI-Chats, bei denen Sie eine Eingabe einfügen und hoffen, dass sie Ihre Realität erraten.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um:

Fassen Sie lange Threads zu Entscheidungen und nächsten Schritten zusammen (damit Sie keine Notizen für Meetings erfinden müssen).

Schreiben Sie Abschnitte in einem definierten Tonfall um (damit nicht jeder Entwurf identisch klingt).

Verwandeln Sie verstreute Notizen in eine brauchbare Gliederung, die mit der jeweiligen Aufgabe verknüpft ist.

ClickUp AI Notetaker verringert die Versuchung, Meeting-Notizen zu erfinden. Es erfasst Transkripte und Zusammenfassungen, die Sie in Entwürfen wiederverwenden können. ClickUp Super Agents können diesen realen Kontext nutzen, um Zusammenfassungen zu erstellen, nächste Schritte vorzuschlagen oder Follow-ups zu generieren, die spezifischer und weniger vorgefertigt sind.

📽️ Sehen Sie sich an, wie ClickUp Brain reale Aufgabenkontexte und Meeting-Notizen in klare, sofort freigebbare Stand-up-Updates umwandelt:

Führen Sie mit ClickUp BrainGPT einen „Workslop-Check” durch, bevor Sie auf „Senden” klicken.

*Diktieren Sie Aufgaben, Zusammenfassungen und Notizen und lassen Sie sie mit ClickUp BrainGPTs Talk to Text in Aktionspunkte umwandeln.

Wenn Teams KI schnell einsetzen, kann es leicht passieren, dass sie etwas liefern, das zwar fertig aussieht, aber später noch mehr Arbeit verursacht.

ClickUp BrainGPT hilft Ihnen, dies frühzeitig zu erkennen, solange sich der Entwurf noch neben der Aufgabe und ihrem Kontext befindet:

Erfassen Sie den Kontext schnell mit Talk to Text: Diktieren Sie das Ziel, den Leser, die Einschränkungen und die Definition der Erledigung und fügen Sie diese dann der Aufgabe oder dem Dokument als Anhang hinzu, bevor Sie etwas generieren. Diktieren Sie das Ziel, den Leser, die Einschränkungen und die Definition der Erledigung und fügen Sie diese dann der Aufgabe oder dem Dokument als Anhang hinzu, bevor Sie etwas generieren.

Signale für Workslop diagnostizieren: Fragen Sie sich: „Was ist vage oder wiederholt sich?“ „Welcher Kontext fehlt?“ „Welche Behauptungen benötigen Quellenangaben?“

Verankern Sie den Entwurf in realen Materialien: Entnehmen Sie relevante Ausschnitte aus Aufgaben, Kommentaren und Dokumenten, damit das Ergebnis die bereits getroffenen Entscheidungen Ihres Teams widerspiegelt.

Passen Sie das Modell an die Aufgabe an: Wechseln Sie bei Bedarf das Modell, behalten Sie jedoch die gleichen Eingaben und Einschränkungen bei, damit die Ergebnisse vergleichbar bleiben.

Erstellen Sie mit Vorlagen und Überprüfungsgates eine „No Workslop”-Pipeline.

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen Sie Ihre gesamten Inhalte und Ihren Redaktionsplan mit der Redaktionskalender-Vorlage von ClickUp.

Wenn Workslop entsteht, wenn Menschen Entwürfe auf der Grundlage vager Vorgaben erstellen, ist die schnellste Lösung, die Eingaben zu standardisieren, bevor jemand zu schreiben beginnt.

Diese Vorlagen helfen Ihnen dabei, indem sie frühzeitig den Kontext festlegen:

Beginnen Sie mit einem echten Briefing: Verwenden Sie die Verwenden Sie die ClickUp SEO Inhalt-Vorlage , um die Grundlagen zu erfassen, die generische Ergebnisse verhindern, wie Zielgruppe, Suchabsicht, Kernaussage, Schlüssel-Gesprächspunkte und verknüpfte Links, um Behauptungen in realen Recherchen zu verankern.

Entwurf in einem strukturierten Dokument-Format: Wechseln Sie zur Wechseln Sie zur ClickUp-Vorlage für das Verfassen von Inhalten , um den Text zu schreiben und zu verfolgen, ohne den Thread zu verlieren, sodass der Entwurf mit den tatsächlichen Anforderungen des Briefings übereinstimmt.

Planen Sie die Ergebnisse mit Verantwortlichkeiten und Zeitplänen: Verwenden Sie die Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Redaktionskalender , um Eigentümer zuzuweisen, Fälligkeitsdaten festzulegen und die Nachverfolgung des Status jedes einzelnen Beitrags durchzuführen (Briefing, Entwurf, Bearbeitung, geplant), damit die Arbeit nicht nur deshalb überstürzt „veröffentlicht” wird, weil sie ausgefeilt aussieht.

Wie dies den Lesern hilft, Workslop in der Praxis zu vermeiden:

Autoren müssen nicht mehr raten, was „gut“ ist, da die Erwartungen in der Aufgabenbeschreibung klar formuliert sind.

Editors verbringen weniger Zeit damit, nach fehlenden Kontextinformationen zu fragen, da der Entwurf auf einer ausgefüllten Struktur basiert und nicht auf einer leeren Seite.

Teams reduzieren Nacharbeiten, da der Kalender Entwürfe frühzeitig sichtbar macht, anstatt Probleme erst bei Ablauf der Frist aufzuzeigen.

💬 Was ClickUp-Benutzer sagen:

Ich nutze diese Plattform sehr gerne, da sie jedem Mitglied unserer Organisation Orientierung und Sichtbarkeit bietet. Sie ist ein effektives Tool für die Führung des Geschäfts.

Ich nutze diese Plattform sehr gerne, da sie jedem Mitglied unserer Organisation Orientierung und Sichtbarkeit bietet. Sie ist ein effektives Tool für die Führung des Geschäfts.

ClickUp vs. Workslop: Entscheiden Sie sich für eine Seite

Mit zunehmender KI-Kompetenz wird deutlich, dass KI nicht dazu da ist, Ihr Team zu ersetzen. Sie ist dazu da, schwache Systeme aufzudecken.

Wenn Ihre Arbeit über zwanzig Tools verteilt ist und jede Aktualisierung eine Schnitzeljagd erfordert, zerstört Workslop Ihre Produktivität. Sie erzielen zwar mehr Output, aber weniger nutzbarer Fortschritt.

ClickUp bietet Teams einen anderen Weg.

Wenn Aufgaben, Dokumente, Kommentare und KI an einem Ort zusammenlaufen, können Sie ClickUp Brain und ClickUp Brain MAX nutzen, um auf realen Kontexten statt auf vagen Eingabeaufforderungen aufzubauen. So wandelt sich KI von „Schreibe das Ganze neu” zu „Das ist zu 80 % fertig, hier fehlt noch etwas, und hier ist der nächste Schritt”.

Das Ergebnis sind nicht mehr Inhalte, sondern weniger Klärungsrunden, weniger Überarbeitungen und schnellere Entscheidungen.

Sind Sie bereit, Workslop zu reduzieren? Probieren Sie ClickUp Brain kostenlos aus.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

KI-generierte Werkschritte sind KI-generierte Inhalte, die zwar ausgefeilt wirken, aber eine bestimmte Aufgabe nicht sinnvoll voranbringen. Sie wiederholen oft die Aufgabenstellung, vermeiden Einzelheiten und lassen wichtige Zusammenhänge wie Einschränkungen, Quellen oder Empfehlungen außer Acht. In der Praxis erkennen Sie sie daran, dass ein Entwurf „professionell“ klingt, aber Ihre Kollegen dazu zwingt, nachzudenken, zu überprüfen und nachträglich umzuschreiben.

Denn sie verursachen unnötigen Aufwand, anstatt Zeit zu sparen. Die Mitarbeiter müssen sie immer noch lesen, interpretieren, auf ihre Richtigkeit überprüfen und oft auch umschreiben. Mit der Zeit untergräbt dies auch das Vertrauen zwischen Kollegen und schwächt die Glaubwürdigkeit der Marke, wenn oberflächliche oder ungenaue KI-generierte Inhalte an Kunden gelangen. In tools wie ClickUp können Sie dieses Problem vermeiden, indem Sie ClickUp Brain mit dem tatsächlichen Projektkontext koppeln, sodass KI-Entwürfe an konkrete Aufgaben und Ziele gebunden sind und nicht in einem Vakuum existieren.

Beginnen Sie mit einer klaren Definition von „erledigt“ und geben Sie der KI dann den entscheidenden Kontext: Zielgruppe, Einschränkungen, Beispiele und was als falsch gilt. Bringen Sie zunächst Ihre eigenen Recherchen ein und nutzen Sie KI zum Strukturieren, Vergleichen und Straffen, nicht zum Erfinden von Fakten. Führen Sie dann eine nachgelagerte Kostenprüfung durch: Wenn Ihre Kollegen eine Stunde damit verbringen, etwas zu klären oder zu überprüfen, müssen Sie noch einmal darüber gehen. Leitlinien zum verantwortungsvollen Umgang mit KI betonen immer wieder die Bedeutung menschlicher Aufsicht und Überprüfung, da KI-Ergebnisse selbst dann überzeugend klingen können, wenn sie falsch sind.

Ja. ClickUp wurde entwickelt, um KI nah an der Arbeit zu halten, damit die Ergebnisse im richtigen Kontext überprüft werden können. ClickUp Brain unterstützt das Entwerfen, Umschreiben und Zusammenfassen innerhalb Ihres Arbeitsbereichs, in dem bereits Aufgaben, Dokumente und Kommentare vorhanden sind. Sie können das Risiko von Workslop auch verringern, indem Sie Briefings und Überprüfungsprozesse mithilfe von Vorlagen wie der ClickUp SEO Content Brief Template oder der ClickUp Content Writing Template standardisieren.