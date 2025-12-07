Compound Software: Die Zukunft einheitlicher Workspaces

Ein durchschnittliches Unternehmen nutzt 106 verschiedene Softwareanwendungen. Ja, Sie haben richtig gelesen – 106!

Wenn Sie jemals das Gefühl hatten, in Registerkarten zu versinken, alle fünf Minuten zwischen Apps zu wechseln oder endlos nach einer Datei zu suchen, von der Sie wissen, dass sie irgendwo existiert, dann sind Sie nicht allein.

Es gibt jedoch eine bessere Arbeitsweise, die die Arbeitsweise produktiver Teams revolutioniert. Dieser Artikel erklärt, was komplexe Software ist, warum sie gerade jetzt so wichtig ist und wie der Converged KI-Workspace von ClickUp diesen Ansatz in die Praxis umsetzt.

Was ist zusammengesetzte Software?

Compound-Software ist ein einheitliches System, in dem alle Teile der Arbeit – Aufgaben, Dokumente, Chats und Daten – zusammengeführt und durch Synchronisierung aktualisiert werden. Es ersetzt das Chaos unzusammenhängender Apps durch eine einheitliche Plattform.

Stellen Sie sich das so vor, als würden Sie verstreute Notizbücher und Haftnotizen gegen einen einzigen intelligenten Ordner austauschen, in dem alle Abschnitte miteinander kommunizieren. So funktioniert ClickUp: Die Verbindung zum Kontext bleibt erhalten, Aktualisierungen erfolgen automatisch und die Arbeit fließt mühelos.

In kombinierter Software:

Ihre Daten haben eine Verbindung (kein Kopieren und Einfügen mehr!).

Ihre Workflows haben einen reibungslosen Flow von Anfang bis Ende.

Ihre Benutzererfahrung bleibt konsistent.

Alles kommuniziert automatisch miteinander.

Arbeitsausbreitung in Geschäftsabläufen

Schauen wir uns das genauer an.

Denken Sie an Ihren typischen Arbeitstag. Sie beginnen mit Ihren E-Mails, wechseln zur Chat-App, um schnell zu antworten, öffnen Google Docs, um etwas zu schreiben, wechseln zu Ihrem Projektmanagement-Tool, um eine Aufgabe zu aktualisieren, und springen dann zu einer weiteren App, um Analysen zu überprüfen. Kommt Ihnen das bekannt vor?

Dieses ständige Wechseln zwischen Apps hat einen Namen: Work Sprawl . Das ist der Fall, wenn Ihre Arbeit auf Dutzende verschiedener tools verteilt ist, die nicht miteinander kommunizieren.

Das ist daran so frustrierend:

Sie verbringen Zeit damit, Informationen zwischen Apps zu kopieren und einzufügen.

Wichtige Daten bleiben in isolierten „Silos” stecken (stellen Sie sich Informationen vor, die in separaten Behältern gefangen sind, die sich nicht vermischen lassen).

Jedes Mal, wenn Sie zwischen Apps wechseln, verlieren Sie Ihre Konzentration.

Die Suche nach dem, was Sie brauchen, dauert ewig, weil es in einer Ihrer 106 Apps versteckt sein könnte.

Hier verbirgt sich ein weiteres Problem namens Context Sprawl . Dies tritt auf, wenn Sie Stunden damit verschwenden, nach Dateien zu suchen, zwischen Plattformen zu wechseln und dieselben Aktualisierungen an mehreren Stellen zu wiederholen. Untersuchungen zeigen, dass Mitarbeiter an jedem Arbeitstag 33 Mal zwischen Apps wechseln. Das ist so, als würde man versuchen, Hausaufgaben zu machen, während jemand alle 15 Minuten den Fernsehsender wechselt!

Die Lösung? Compound Software!

📮ClickUp Insight: Kontextwechsel beeinträchtigen still und leise die Produktivität Ihrer Teams. Unsere Untersuchungen zeigen, dass 42 % der Unterbrechungen bei der Arbeit durch den Wechsel zwischen verschiedenen Plattformen, der Verwaltung von E-Mails und dem Hin- und Herspringen zwischen Meetings verursacht werden. Was wäre, wenn Sie diese kostspieligen Unterbrechungen eliminieren könnten? ClickUp vereint Ihre Workflows (und Chats) auf einer einzigen, optimierten Plattform. Starten und verwalten Sie Ihre Aufgaben über Chats, Dokumente, Whiteboards und mehr – während KI-gestützte Features den Kontext verbunden, durchsuchbar und verwaltbar halten!

Warum geschieht dies gerade jetzt?

Drei wichtige Faktoren treiben diesen Wandel voran:

1. Datengravitation

Stellen Sie sich einen Schneeball vor, der einen Hang hinunterrollt – je größer er wird, desto schwieriger wird es, ihn zu bewegen. Das ist die Datengravitation. Je mehr Informationen Ihr Unternehmen erstellt, desto teurer und komplizierter wird es, diese Daten zwischen verschiedenen Systemen zu verschieben. Es ist viel sinnvoller, Ihre tools dorthin zu bringen, wo Ihre Daten gespeichert sind, und nicht umgekehrt.

💬 Wissenswertes: Der Technologieexperte Dave McCrory prägte bereits 2010 den Begriff „Datengravitation”. Er erklärte, dass es umso schwieriger wird, Daten aus einem System zu entfernen, je mehr Daten darin gesammelt werden. Heute erklärt dies perfekt, warum die Verwendung verstreuter Tools so mühsam ist – jede zusätzliche App zieht Ihre Informationen in eine andere Richtung. Einheitliche Plattformen wie ClickUp arbeiten mit der Datengravitation, nicht gegen sie. Alles befindet sich an einem Ort, sodass Ihre Arbeit mit zunehmendem Wachstum tatsächlich einfacher wird.

2. KI-Beschleunigung

Moderne KI ist wie ein wirklich intelligenter Assistent, kann Ihnen jedoch nur helfen, wenn sie den gesamten Kontext kennt. Wenn Ihre KI nur winzige Fragmente Ihrer Arbeit sieht (weil Ihre Daten über verschiedene Apps verstreut sind), kann sie Ihnen keine wirklich hilfreichen Vorschläge machen. Wenn die KI jedoch Zugriff auf Ihren gesamten Workspace hat – alle Ihre Aufgaben, Dokumente und Unterhaltungen –, wird sie unglaublich leistungsstark.

3. Ermüdung der Benutzer

Erinnern Sie sich noch daran, wie Sie gelernt haben, jede Ihrer 106 Apps zu bedienen? Jede hat andere Schaltflächen, Menüs und Funktionsweisen. Das ist anstrengend! Mit einer kombinierten Software lernen Sie eine einzige Benutzeroberfläche kennen und können diese überall verwenden. Kein Jonglieren mit Passwörtern mehr und kein Verirren in ungewohnten Layouts.

Die Rebundling-Welle

Vielleicht haben Sie diesen Trend bereits bemerkt. Microsoft Teams hat andere Collaboration-Tools übernommen. Salesforce hat sich weit über seine ursprüngliche Funktion für das Kundenmanagement hinaus entwickelt. Große Unternehmen konsolidieren (vereinen) ihre Tools, um integriertere Erfahrungen zu schaffen.

Aber hier ist der Unterschied zwischen zusammengesetzter Software: Es geht nicht nur darum, tools wie Puzzleteile zusammenzufügen, die nicht ganz zusammenpassen. Es geht darum, die Art und Weise, wie Software von Grund auf entwickelt wird, neu zu überdenken, um einen zusammengesetzten Wert zu schaffen – wobei eins plus eins drei ergibt und nicht nur zwei.

💡 Profi-Tipp: Bevor Sie einen Workflow automatisieren, gehen Sie ihn einmal manuell durch und dokumentieren Sie jeden Schritt. So können Sie unnötige Komplexität am schnellsten erkennen und verhindern, dass Sie einen fehlerhaften Prozess durch Automatisierung automatisieren.

Die Kraft hinter Compound Software: Converged KI-Workspaces

Wenn alle Ihre Informationen frei zwischen Projektmanagement, Dokumenten, Chat und Analysen fließen, erhalten Sie ein nahtloses Arbeitserlebnis. Das nennen wir einen Converged AI Workspace – eine einzige, sichere Plattform, auf der Projekte, Dokumente, Unterhaltungen und Daten zusammen mit KI als intelligente Ebene zusammenleben.

ClickUp wurde von Grund auf mit einem einheitlichen Datenmodell entwickelt. Herkömmliche Software-Suites verbinden häufig erworbene oder separate Tools mithilfe von lose verbundenen Verbindungen, was bedeutet, dass Daten und Workflows nicht so nahtlos über das System fließen wie auf einer nativ vereinheitlichten Plattform wie ClickUp.

Beseitigung von KI-Wildwuchs

Genauso wie Work Sprawl Ihre Aufgaben auf zu viele Apps verteilt, kommt es zu AI Sprawl , wenn Sie unzählige verschiedene KI-Tools ohne Strategie oder Übersicht verwenden. Jede KI kennt nur ihren kleinen Teil Ihrer Arbeit.

Mit einem Converged AI Workspace erhalten Sie einen intelligenten Assistenten, der alles über Ihre Projekte, Ihr Team und Ihre Workflows weiß. Dies schafft einen Multiplikator für die Produktivität, mit dem isolierte Tools einfach nicht mithalten können.

Möglich wird dies durch ClickUp Brain , das auf den Kontext all Ihrer Arbeiten zugreifen und diesen verstehen kann – von Aufgaben über Dokumente bis hin zu Unterhaltungen – und Ihnen so hilfreiche Einblicke und Automatisierungen bietet, die Sie sonst nirgendwo finden.

Auswirkungen der KI-Konvergenz (Quelle: ClickUp-Umfrage)

Fünf bahnbrechende Vorteile von Compound Software

Die wahre Magie entsteht, wenn jeder Teil mit Verbindung zum System alle anderen Teile leistungsfähiger macht. ✨

So sieht das in der Praxis aus:

Einheitliches Datenmodell beseitigt Informationssilos

Was das bedeutet: Eine einzige Quelle der Wahrheit, überall.

Warum das wichtig ist: Sie müssen nicht mehr nach der neuesten Version einer Datei suchen oder herausfinden, welche Tabelle die richtigen Zahlen enthält.

Reales Beispiel: Wenn Sie den Status einer Aufgabe in ClickUp aktualisieren, wird diese Änderung sofort in Ihren übergeordneten ClickUp-Dashboards, Berichten und sogar in den von ClickUp Brain generierten KI-Zusammenfassungen angezeigt. Keine manuelle Synchronisierung. Keine doppelte Dateneingabe. Nur automatische Updates überall.

Stellen Sie sich das so vor: Sie aktualisieren einmalig Ihre Adresse bei der Post und alle Zeitschriften-Abonnements, Online-Konten und Kontaktlisten Ihrer Freunde werden automatisch aktualisiert. Das ist ein einheitliches Datenmodell.

Erhalten Sie mit ClickUp Dashboards sofortige KI-Zusammenfassungen und Updates.

Da Echtzeitdaten in Ihre einheitlichen Dashboards fließen, ist die Nachverfolgung der richtigen Metriken entscheidend, um die tatsächliche Teamleistung zu verstehen. Dieses Video führt Sie durch wichtige KPIs der Softwareentwicklung und zeigt Ihnen, wie Sie Dashboard-Features nutzen können, um zu messen, was für die Produktivität Ihres Teams und den Erfolg des Projekts wirklich wichtig ist.

2. Gemeinsame Benutzererfahrung reduziert Lernkurven

Was das bedeutet: Einmal lernen, überall anwenden.

Warum das wichtig ist: Integrieren Sie Ihr Team in wenigen Stunden statt in Wochen.

Reales Beispiel: In ClickUp funktionieren dieselben Tastatur-Verknüpfungen, Slash-Befehle und Navigationsmuster überall, egal ob Sie eine Aufgabe erstellen, ein Dokument schreiben oder eine Workflow-Automatisierung aufbauen. Die Plattform fühlt sich intuitiv an, weil alles auf die gleiche Weise funktioniert.

Stellen Sie sich das so vor: Es ist, als würden Sie verschiedene Autos desselben Herstellers fahren – Gaspedal, Bremse und Lenkrad befinden sich immer an derselben Stelle, sodass Sie nicht jedes Mal Alles neu lernen müssen.

3. Die Plattformfunktionen erweitern alle Features

Was das bedeutet: Kernfunktionen wie Berechtigungen, Suche und KI verbessern Alles, was Sie tun.

Warum das wichtig ist: Verbesserungen an der Grundlage kommen allen darauf aufbauenden Features zugute.

Reales Beispiel: Die detaillierten Berechtigungen von ClickUp gelten für alles, von einer einzelnen Aufgabe bis hin zum gesamten Workspace.

ClickUp-Berechtigungsinterface mit detaillierten Einstellungen für die Zugriffskontrolle

Und da ClickUp Brain in den Kern der Plattform integriert ist, kann es Aufgaben zusammenfassen, Dokumente erstellen und Fragen beantworten, indem es den Kontext Ihres gesamten Workspaces nutzt – nicht nur einen isolierten Ausschnitt davon.

ClickUp Brain beantwortet Fragen, indem es Daten aus einem verbundenen Google Tabellen-Sheet zusammenfasst und sofortige Einblicke aus Support-Berichten liefert.

Stellen Sie sich das so vor: Wenn Sie den WLAN-Router Ihres Hauses aufrüsten, erhalten alle Geräte in Ihrem Haus schnelleres Internet, nicht nur ein Raum.

4. Die Automatisierung von Workflows wird wirklich durchgängig

Was das bedeutet: Automatisieren Sie ganze Prozesse von Anfang bis Ende, nicht nur kleine Teile davon.

Warum das wichtig ist: Sparen Sie Zeit, indem Sie Verbindungen zwischen Aktionen über Ihren gesamten Workflow hinweg herstellen.

Reales Beispiel: Stellen Sie sich vor, eine Client-E-Mail wird zum Auslöser für ein neues Projekt in ClickUp. Mit ClickUp Automatisierungen erstellt diese eine E-Mail alle erforderlichen Aufgaben, weist sie den richtigen Teammitgliedern zu, aktualisiert die Projekt-Dashboards in Echtzeit und sendet Statusberichte über den ClickUp-Chat – und das alles, ohne dass Sie einen Finger rühren oder die Plattform verlassen müssen.

Verschieben Sie dringende Infrastruktur-Aufgaben automatisch in die Liste der Incidents und weisen Sie sie der technischen Leitung zu.

Schritt-für-Schritt-Beispiel: Der Client erhält innerhalb von Sekunden eine Bestätigung. Client sendet Anfrage-E-Mail ClickUp erstellt automatisch Projekte. Aufgaben werden je nach Projekttyp zugewiesen. Das Team wird im Chat benachrichtigt. Dashboard-Updates mit neuen Metriken für Projekte

💡 Profi-Tipp: Wenn ein Workflow mehr als drei manuelle Übergaben erfordert, ist er ein guter Kandidat für die Automatisierung. Achten Sie auf Genehmigungsketten, Formularübermittlungen und wiederholte Statusänderungen.

5. Die Gesamtbetriebskosten sinken drastisch

Was das bedeutet: Sparen Sie Geld und vermeiden Sie Kopfzerbrechen.

Warum das wichtig ist: Sie senken nicht nur Ihre Kosten für Abonnements, sondern befreien Ihr Team auch von der Verwaltung komplexer Prozesse.

Die tatsächlichen Einsparungen:

Direkte Kosten: Ersetzen Sie Ersetzen Sie 5–10 separate Abonnements durch eine einzige Plattform.

Integrationskosten: Keine Kosten mehr für die Verbindung von Apps, die miteinander kommunizieren sollten.

IT-Zeit: Ihr Technikteam muss nicht mehr Dutzende von Lieferantenbeziehungen verwalten.

Schulungskosten: Schulen Sie Ihre Mitarbeiter nur einmal, nicht für jedes neue tool.

Verlust der Produktivität: Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit dem Wechseln zwischen Apps und der Suche nach Informationen.

Beispielaufschlüsselung: Ein Team von 25 Mitarbeitern könnte für separate tools wie die folgenden bezahlen:

Projektmanagement: 500 $/Monat

Dokumente: 300 $/Monat

Chatten: 400 $/Monat

Automatisierung: 350 $/Monat

KI-Assistent: 600 $/Monat

Gesamt: 2.150 $/Monat = 25.800 $/Jahr

Mit ClickUp erhält dasselbe Team all diese Features auf einer einzigen Plattform zu einem Bruchteil der Kosten – und spart gleichzeitig die versteckten Kosten für Integration, Wartung und Kontextwechsel.

Arbeitsmanagement vor und nach der Nutzung von ClickUp – weniger Kontextwechsel und Zeitersparnis durch die Konsolidierung von tools

Der Synergieeffekt

Und jetzt kommt das Spannende: Diese Vorteile verstärken sich gegenseitig. Wenn Sie Kontextwechsel vermeiden, machen Sie weniger Fehler. Wenn Sie weniger Fehler machen, schließen Sie Projekte schneller ab. Wenn Projekte schneller fertiggestellt sind, können Sie mehr Arbeit übernehmen. Wenn Sie Daten vereinheitlichen, wird die KI intelligenter. Wenn die KI intelligenter wird, werden Automatisierungen besser. Und so weiter und so fort.

Dies führt zu einem exponentiellen Wachstum der Produktivität und nicht nur zu linearen Verbesserungen.

Wie ClickUp Brain Compound Software antreibt

KI ist der ultimative Beschleuniger für komplexe Software. ✨

ClickUp Brain ist ein KI-gestütztes Feature, das Ihre Aufgaben, Dokumente, Mitarbeiter und das gesamte Wissen Ihres Unternehmens an einem Ort verbindet. Im Gegensatz zu zusätzlichen KI-Features, die nur in einem bestimmten Bereich funktionieren, ist ClickUp Brain in die Struktur Ihres Workspaces integriert. Es ist überall verfügbar, wo Sie arbeiten, und versteht alles über Ihre Arbeit.

Vier Möglichkeiten, wie ClickUp Brain komplexe Software zum Leben erweckt:

1. Einheitlicher Kontext ermöglicht intelligente Automatisierung

ClickUp Brain antwortet in einem Chat-Thread, identifiziert den Projektleiter und verweist auf unterstützende Dokumente und Nachrichten.

Ihre KI benötigt alle Informationen, um intelligente Entscheidungen treffen zu können. Da ClickUp Brain Zugriff auf Ihren gesamten Workspace hat, können seine KI-Agenten komplexe Aufgaben mit einem tiefen Verständnis Ihres Geschäfts ausführen.

Beispiel: Sie können Brain bitten, aus Ihren Notizen zu einem Meeting einen detaillierten Plan für das Projekt zu erstellen. Dabei wird nicht einfach eine allgemeine Vorlage erstellt, sondern:

Überprüfen Sie die Struktur Ihres Teams, um zu wissen, wer welche Aufgaben übernehmen sollte.

Betrachtet ähnliche Projekte aus der Vergangenheit, um aus Erfahrungen zu lernen.

Berücksichtigt aktuelle Workloads, um realistische Zeitleisten zu erstellen.

Schlägt nächste Schritte vor, basierend auf dem, was normalerweise als Nächstes passiert.

Warum das wichtig ist: Sie erhalten eine intelligente Automatisierung, die Ihr Geschäft tatsächlich versteht und nicht nur allgemeine Vorschläge macht.

2. Die Orchestrierungsebene koordiniert mehrere Funktionen.

ClickUp Brain wandelt Chat-Anfragen automatisch in umsetzbare Aufgaben mit klaren Einzeiler-Beschreibungen und Fälligkeitsdaten um.

Ein echtes integriertes System kann Aktionen zwischen seinen verschiedenen Funktionen nahtlos koordinieren. Das ist das „Wie” hinter der Magie.

Reales Beispiel: Bitten Sie ClickUp Brain, „unsere vierteljährliche Überprüfung vorzubereiten”, und beobachten Sie, was passiert:

Ruft Daten zum Fortschritt aus Ihren Aufgaben ab

Erstellt visuelle Diagramme in Dashboards

Entwirft eine zusammenfassende Präsentation in Docs

Alles aus einer einzigen Anfrage in natürlicher Sprache.

Warum das wichtig ist: Sie erhalten einen persönlichen Assistenten, der nicht nur Ihre Fragen beantwortet, sondern auch mehrstufige Projekte durch die Koordination mit allen Abteilungen Ihres Unternehmens abschließt.

3. Feedback-Schleifen verbessern sich mit der Zeit:

Der KI-Assistent fasst Besprechungsentscheidungen und Prioritäten direkt im Kalender zusammen, sodass wichtige Ergebnisse aus vergangenen Meetings leicht nachverfolgt werden können.

Ein einheitliches System wird umso intelligenter, je häufiger Sie es verwenden. ClickUp Brain lernt aus jeder Interaktion in Ihrem ClickUp-Workspace. Es merkt sich, welche ClickUp-Vorlagen Sie am häufigsten verwenden, wie Sie Ihre Projekte strukturieren und welche Fragen Sie stellen.

Im Laufe der Zeit nutzt er diese Feedbackschleifen, um zunehmend personalisierte und relevante Unterstützung zu bieten und seine Vorschläge und Automatisierungen an die einzigartige Arbeitsweise Ihres Teams anzupassen.

Beispiel: Nach einigen Wochen könnte ClickUp Brain feststellen, dass Sie nach Meetings mit Clients immer die gleiche Art von Aufgabe erstellen. Es wird Ihnen diese Aufgaben automatisch vorschlagen und sich an die individuelle Arbeitsweise Ihres Teams anpassen.

💡 Profi-Tipp: Planen Sie eine monatliche „Workspace-Bereinigung” als Sitzung, um alte Arbeiten zu archivieren, veraltete Aufgaben zu entfernen und Regeln der Automatisierung zu aktualisieren. Ein aufgeräumter Arbeitsbereich = schnellere Entscheidungen.

4. Tool-Nutzung ohne Tool-Wechsel

Die Allround-App für die Arbeit

Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit spezialisierter Tools, ohne mühsam zwischen ihnen wechseln zu müssen. Ein Converged AI Workspace bringt Funktionen direkt dorthin, wo Sie bereits arbeiten.

Zum Beispiel:

Anstatt auf ein separates KI-Schreibtool zurückzugreifen, können Sie Inhalte direkt in Ihren ClickUp Docs erstellen.

Anstatt einen separaten Dienst für die Transkription zu verwenden, erfasst und fasst ClickUp Brain Notizen von Meetings direkt in Ihren Aufgaben zusammen.

Benötigen Sie ein Diagramm? Erstellen Sie es in ClickUp Dashboards, ohne eine Tabellenkalkulationssoftware zu öffnen.

Möchten Sie ein Brainstorming durchführen? Verwenden Sie ClickUp Whiteboards, ohne eine andere App zu starten.

Der Umstieg auf komplexe Software

Der Umstieg auf eine integrierte Softwareplattform erfordert Engagement, aber der Gewinn ist enorm. Teams, die einheitliche Workspaces nutzen, sparen jede Woche mehrere Stunden, indem sie Kontextwechsel vermeiden, die laut Untersuchungen zu einem Verlust der Produktivität von 40 % führen.

So fangen Sie an:

⚠️ Was Sie beachten sollten: Nicht alle „vereinheitlichten” Plattformen sind wirklich komplex. Einige sind nur eine Ansammlung verschiedener tools, die das Unternehmen im Laufe der Zeit erworben hat und die durch oberflächliche Integrationen zusammengehalten werden, die immer noch manuelle Arbeit erfordern, um sie miteinander zu verbinden. Suchen Sie nach einer Plattform wie ClickUp, die von Grund auf mit einer einheitlichen Architektur entwickelt wurde, bei der:

Erweitern Sie von dort aus , sobald der Wert deutlich wird.

Wählen Sie einen Workflow (z. B. Client-Onboarding oder Erstellung von Inhalt)

Wechseln Sie komplett zu ClickUp (nicht nur teilweise).

Lassen Sie Ihr Team die Vorteile erleben (es wird den Unterschied sofort bemerken).

⚠️ Was Sie beachten sollten: Nicht alle „vereinheitlichten” Plattformen sind wirklich komplex. Einige sind nur eine Ansammlung verschiedener tools, die das Unternehmen im Laufe der Zeit erworben hat und die durch oberflächliche Integrationen zusammengehalten werden, die immer noch manuelle Arbeit erfordern, um sie miteinander zu verbinden.

Suchen Sie nach einer Plattform wie ClickUp, die von Grund auf mit einer einheitlichen Architektur entwickelt wurde, bei der:

Daten fließen nahtlos überall hin

Die KI versteht Ihren gesamten Arbeitskontext.

Die Features wurden so konzipiert, dass sie zusammenarbeiten und nicht nachträglich hinzugefügt wurden.

Die Zukunft: Wohin sich zusammengesetzte Software entwickelt

Was kommt als Nächstes:

Vorausschauende Bedürfnisse: Ihr Workspace schlägt Ihnen die nächsten Schritte vor, bevor Sie danach fragen.

Prozessoptimierung: KI verbessert Ihre Workflows kontinuierlich auf der Grundlage dessen, was am besten funktioniert.

Autonome Abwicklung: Komplexe, mehrstufige Workflows werden vollständig selbstständig abgeschlossen.

Vorausschauende Erkenntnisse: Ihr System meldet Probleme, bevor sie zu Problemen werden.

Beispiel für die Zukunft: Stellen Sie sich vor, Sie fragen ClickUp Brain am Montagmorgen:

„Worauf sollte ich mich diese Woche konzentrieren?“ Und es antwortet mit einem priorisierten Plan, der auf folgenden Faktoren basiert:

Anstehende Termine für alle Projekte

Teamkapazität und aktuelle Workload

Verlaufsdaten darüber, welche Aufgaben tendenziell zu Engpässen führen

Kommunikationsmuster von Clients, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern könnten

Strategische Ziele, für die nicht genügend Ressourcen zur Verfügung stehen

Das ist keine Science-Fiction – das ist die Zukunft der Software.

Ihr Wettbewerbsvorteil

Teams, die heute wirklich komplexe Software einsetzen, schaffen die Voraussetzungen für exponentielle Gewinne in der Zukunft. Während Ihre Mitbewerber mit einer Vielzahl von Tools und fragmentierten Daten zu kämpfen haben, bauen Sie auf einer Grundlage auf, auf der sich jede Verbesserung auf Ihr gesamtes Unternehmen auswirkt.

Die Produktivität, die Erkenntnisse und die Innovationskraft werden dadurch immer weiter steigen, da:

KI-Fähigkeiten werden immer weiterentwickelt

Ihre vereinheitlichten Daten werden wertvoller.

Automatisierung bewältigt komplexere Workflows

Ihr Team konzentriert sich auf hochwertige kreative Arbeit.

Sind Sie bereit, Compound Software zu erleben?

Compound-Software ist nicht nur ein weiteres Tech-Schlagwort – sie bedeutet eine grundlegende Veränderung in der Art und Weise, wie Arbeit erledigt wird. Die Zeiten, in denen man Dutzende von unverbundenen Tools jonglieren musste, den Kontext zwischen den Apps verlor und zusehen musste, wie die Produktivität sank, gehen endlich zu Ende.

Die Entscheidung ist klar:

Option A: Verwalten Sie weiterhin 106 verschiedene Apps, kopieren Sie Daten zwischen Plattformen und verlieren Sie 40 % Ihrer Produktivität durch Kontextwechsel.

Option B: Nutzen Sie einen einheitlichen Workspace, in dem alles zusammenarbeitet, die KI Ihren gesamten Kontext versteht und die Produktivität Ihres Teams mit der Zeit steigt.

Starten Sie kostenlos mit ClickUp und sehen Sie selbst, wie ein Converged AI Workspace die Produktivität Ihres Teams steigert. Ihr zukünftiges Ich (und Ihr Team) werden es Ihnen danken.

Schnellübersicht: Erklärung wichtiger Begriffe

Kombinierte Software: Eine einheitliche Plattform, auf der alle Tools miteinander verbunden sind und sich gegenseitig ergänzen, wodurch ein exponentieller Wert entsteht.

Work Sprawl: Wenn Arbeitsaktivitäten auf mehrere unverbundene tools verteilt sind, die nicht miteinander kommunizieren.

Kontext-Ausbreitung: Die Zeit, die durch die Suche nach Informationen, das Wechseln zwischen Apps und wiederholte Aktualisierungen auf mehreren Plattformen verschwendet wird.

Converged AI Workspace: Eine einzige Plattform, auf der Projekte, Dokumente, Unterhaltungen und Analysen zusammen mit KI als intelligente Ebene zusammenleben.

KI-Wildwuchs: Die ungeplante Verbreitung von KI-Tools und -Plattformen ohne Aufsicht oder Strategie.

ClickUp Brain: Das KI-gestützte Feature von ClickUp, das Aufgaben, Dokumente, Personen und Unternehmenswissen im gesamten Workspace miteinander verbindet.

Datengravitation: Das Phänomen, dass es umso schwieriger wird, Daten aus einem System zu entfernen, je mehr Daten Sie darin sammeln – wodurch einheitliche Plattformen mit zunehmendem Wachstum immer effizienter werden.