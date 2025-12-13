So realisieren Sie die Automatisierung der LinkedIn-Kontaktaufnahme mit KI für eine bessere Interaktion

Eine Studie zum Stand der LinkedIn-Kontaktaufnahme ergab, dass Vertriebsteams LinkedIn für die B2B-Kundenakquise immer noch übersehen. Über 90 % ihres Aufwands für Outbound-Aktivitäten finden nach wie vor per E-Mail statt, während LinkedIn nur eine untergeordnete Rolle spielt.

Die durchschnittliche Antwortrate auf Kaltakquise-E-Mails liegt bei 5,1 %. LinkedIn-Direktnachrichten erzielen über 10,3 % und damit doppelt so viel Engagement.

Ihre Entscheidungsträger sind bereits auf LinkedIn aktiv. Warum also nicht LinkedIn als Ihren primären Outbound-Kanal nutzen?

Dazu müssen Sie sich mit der Automatisierung von LinkedIn vertraut machen – dem Versenden von Kontaktanfragen, dem Planen von Follow-ups und der Nachverfolgung von Interaktionen.

Im Folgenden zeigen wir Ihnen, wie Sie die Kontaktaufnahme über LinkedIn mit KI automatisieren können.

⭐ Empfohlene Vorlage Wechseln Sie ständig zwischen Tools und Tabellenkalkulationen hin und her, nur um Ihre LinkedIn-Kundenakquise in großem Maßstab zu organisieren? Das muss nicht sein. Die Aktionsplan-Vorlage für die Kundenakquise von ClickUp zentralisiert Ihren Kampagnen-Workflow an einem Ort. Farbcodierte Statusangaben, Abteilungs-Tags und Kennzeichnungen für Priorität machen Ihre Pipeline übersichtlich. Perfekt, wenn Sie personalisierte Nachrichten über Hunderte von LinkedIn-Konten hinweg verwalten. Kostenlose Vorlage herunterladen Verwalten Sie Ihre automatisierte LinkedIn-Outreach-Kampagne, vom ersten Kontakt bis zur Nachverfolgung und benutzerdefinierten Anpassungen, mit der Aktionsplan-Vorlage für Outreach von ClickUp.

Warum die Kontaktaufnahme über LinkedIn immer noch funktioniert

Hier erfahren Sie, warum LinkedIn weiterhin die B2B-Lead-Generierung dominiert:

Präzises Targeting: Sie können Personen ansprechen, die Ihrem idealen Kundenprofil entsprechen, indem Sie Filter für Titel, Größe des Unternehmens, Branche und geografische Lage verwenden, anstatt wie bei anderen Plattformen demografische Daten zu schätzen.

Umfeld mit hoher Kaufabsicht: Menschen melden sich speziell aus beruflichen und geschäftlichen Gründen bei LinkedIn an, sodass sie für relevante Geschäftsmöglichkeiten empfänglicher sind als beim Scrollen durch Instagram oder Facebook zu Unterhaltungszwecken.

Höhere Antwortraten: Die Die durchschnittliche Annahmequote für LinkedIn-Einladungen liegt bei 37 %, was Ihnen die Möglichkeit eröffnet, Verbindungen aufzubauen und mit Ihren potenziellen Kunden in Kontakt zu treten.

Umfangreiche Verhaltensdaten: Ansichten von Profilen, Interaktionen mit Beiträgen, Jobwechsel und Unternehmensaktualisierungen liefern Echtzeit-Signale über das Interesse potenzieller Kunden und den richtigen Zeitpunkt.

Strengere Limitierungen der Automatisierung: LinkedIn legt tägliche Limitierungen für Verbindungen fest, um Spam-Kontaktaufnahmen zu verhindern, und zwingt Sie dazu, sich auf Qualität statt Quantität zu konzentrieren.

🤯 Wussten Sie schon? LinkedIn hat über 1,2 Milliarden Mitglieder in 200 Ländern und Regionen weltweit. via LinkedIn

Was Sie vor der Automatisierung Ihrer LinkedIn-Kontaktaufnahme benötigen

Die Automatisierung von LinkedIn funktioniert am besten, wenn Sie über die richtige Grundlage verfügen. Bevor Sie also mit der Automatisierung Ihres Outreach-Aufwands beginnen, sollten Sie einige Grundlagen beachten.

Verstehen Sie die Regeln von LinkedIn

Es ist nicht so, dass Sie mit jedem ICP auf einmal eine Verbindung herstellen können. Hier sind die LinkedIn-Regeln, die Sie kennen müssen, um Konto-Beschränkungen zu vermeiden und Ihre Kontaktaufnahme konsistent aufrechtzuerhalten.

Maßnahme Kostenloses LinkedIn Premium LinkedIn Sales Navigator Wöchentliche Anfragen zur Verbindung Bis zu 100 (80 empfohlen) Bis zu 100 Bis zu 100 Wöchentliche Verbindungen (hoher SSI) N/A Bis zu 200 Bis zu 200 Limit der Anzahl der Anfragen für Verbindungen 200 Zeichen 300 Zeichen 300 Zeichen Nachrichten zu Anträgen für Verbindungen (Notizen) 5–10 pro Monat Unbegrenzt (innerhalb der wöchentlichen Limits) Unbegrenzt (innerhalb der wöchentlichen Limits) Wöchentliches Limit für das Versenden von Direktnachrichten ~100 Nachrichten ~150 Nachrichten ~150 Nachrichten Länge der Nachricht 8.000 Zeichen 8.000 Zeichen 8.000 Zeichen Anhang-Größe 20 MB 20 MB 20 MB

Wenn Sie diese Limite ignorieren, laufen Sie Gefahr, vorübergehend oder dauerhaft blockiert zu werden.

👀 Wussten Sie schon? Am 6. März 2025 verschwanden zwei große Sales-Engagement-Plattformen – Apollo.io und Seamless.ai – aus den Suchergebnissen auf LinkedIn, als Teil der Maßnahmen gegen Data Scraping über Chrome-Erweiterungen.

Optimieren Sie Ihr LinkedIn-Profil

Es ist wichtig, dass Sie auf LinkedIn eine persönliche Marke aufbauen, die Ihre Fähigkeiten hervorhebt und Ihre einzigartige Geschichte erzählt.

Hier ist eine kurze Checkliste zur Optimierung Ihres persönlichen Profils und Ihres Unternehmensprofils:

Persönliches Profil Unternehmensseite ✅ Professionelles Porträtfoto ✅ Wertorientierte Überschrift ✅ Abschnitt „Berufserfahrung“ (mit messbaren Ergebnissen) ✅ Empfehlungen ✅ Beiträge, mit denen sich Ihre potenziellen Kunden beschäftigen können ✅ Hochwertiges Logo✅ Klare Unternehmensslogans/Wertversprechen✅ Aktuelle Unternehmensnachrichten und Beiträge✅ Produkt- und Service-Highlights✅ Kontaktinformationen und Website-Link

👀 Wussten Sie schon? Die Interaktion auf LinkedIn stieg im Jahr 2024 um 30 % gegenüber dem Vorjahr und damit stärker als auf jeder anderen Social-Media-Plattform.

Definieren Sie Ihr ideales Kundenprofil (ICP)

Sie können nicht einfach an jeden eine Anfrage senden. Erstens gibt es ein Limit für die Anzahl der wöchentlichen Einladungen, und zweitens bringt es Ihnen keinen Vorteil, eine Verbindung zu irrelevanten Personen herzustellen.

Bevor Sie Ihre LinkedIn-Kontaktaufnahme skalieren, müssen Sie die Personen kennen, mit denen Sie in Verbindung treten möchten – Ihr ideales Kundenprofil (ICP).

Hier sind einige Fragen, die Sie stellen können, um ein sehr genaues Verständnis Ihres ICP zu erhalten:

In welchen Unternehmen arbeiten Ihre idealen potenziellen Kunden?

Welche Titel haben Ihre besten Kunden?

Welche Probleme versuchen sie aktiv zu lösen?

Ist Ihre Lösung auf Start-ups oder Unternehmen ausgerichtet?

Welche Tools verwenden sie bereits, die Ihren Service ergänzen?

Wo befinden sich diese Unternehmen/Personen geografisch?

Je genauer Sie Ihre Benutzer Persona definieren, desto besser können Sie potenzielle Kunden finden, die für Ihr Angebot besonders relevant sind.

👀 Wussten Sie schon? LinkedIn Intro wurde im Oktober 2013 als iOS-Feature eingeführt, das LinkedIn-Profil-Info in E-Mail-Kopfzeilen einfügte. Nur wenige Monate später, im Februar 2014, wurde sie aufgrund wachsender Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und des Datenschutzes hinsichtlich des Zugriffs auf E-Mail-Daten eingestellt. via TechCrunch

So realisieren Sie die Automatisierung der LinkedIn-Kontaktaufnahme mithilfe von KI

Die Skalierung der LinkedIn-Kontaktaufnahme ist schwierig.

Wenn Sie zu schnell vorgehen, riskieren Sie Kontosperrungen. Wenn Sie zu langsam vorgehen, versiegt Ihre Pipeline. Mit KI können Sie die Lead-Generierung auf LinkedIn in großem Maßstab personalisieren. Das sind die Möglichkeiten:

Hyperrelevante Nachrichten, die mithilfe von KI für das Copywriting in Sekundenschnelle erstellt werden

Automatisierte Follow-ups, die sich immer noch menschlich anfühlen

Jeder potenzielle Kunde wird an einem Ort zur Nachverfolgung verwendet

Sehen wir uns Schritt für Schritt an, wie Sie Ihre LinkedIn-Kontaktaufnahme mithilfe von KI automatisieren können.

1. Legen Sie Kampagnenziele fest

Was möchten Sie mit der LinkedIn-Automatisierung erreichen?

Das kann zum Beispiel die Vereinbarung von Terminen für Erstgespräche sein, um direkte Unterhaltungen mit potenziellen Kunden anzuregen. Oder eine Aktion für die Bewerbung einer Ressource mit Inhalt, um Menschen zum Herunterladen eines Leitfadens zu bewegen. Oder die Erhöhung der Netzwerkdichte und der Verbindungen innerhalb einer Nischen-ICP oder Branche.

Was auch immer Ihr Ziel ist, definieren Sie es.

Legen Sie als Nächstes messbare Einzelziele fest. Denn ohne Zahlen gibt es für Ihre Automatisierung nichts zu optimieren.

Wie hilft ClickUp dabei?

Verwenden Sie die Outreach-Aktionsplan-Vorlage von ClickUp, um Ihre Outreach-Kampagne mit klaren Zielen und messbaren Ergebnissen zu strukturieren.

Kostenlose Vorlage herunterladen Optimieren Sie den Aufwand für Ihre LinkedIn-Outreach-Aktivitäten mit der Outreach-Aktionsplan-Vorlage von ClickUp.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Legen Sie Ziele für die täglich zu erledigenden Aufgaben fest.

Fügen Sie jeder Aufgabe Prioritäts-Tags hinzu, weisen Sie einen Mitarbeiter zu und geben Sie den Status des Fortschritts an.

Fügen Sie Start- und Fälligkeitsdaten für die Kampagnen hinzu, um den Überblick zu behalten.

Fügen Sie die Komplexität der Aufgabe und Kommentare für alle Beteiligten hinzu.

2. Aufbau einer Datenbank mit potenziellen Kunden

Sie benötigen eine klar definierte Liste potenzieller Kunden. Warum ist das so?

KI kann Nachrichten effektiver personalisieren, bewerten und sequenzieren, wenn Ihre zugrunde liegenden Daten gut organisiert sind.

Beginnen Sie mit Ihren ICP-Filtern und identifizieren Sie, wen Sie tatsächlich erreichen möchten: Titel, Branchen, Größen der Unternehmen und Regionen. Verwenden Sie LinkedIn Sales Navigator, um Ihre Liste anhand von Signalen für eine hohe Kaufabsicht weiter einzugrenzen, z. B.:

Personen, die kürzlich etwas gepostet haben

Rollenwechsel in den letzten 90 Tagen

Unternehmen mit Personal- oder Finanzwachstum

Teams, die Mitarbeiter für Rollen einstellen, die Ihr Produkt löst

Ergänzen Sie Ihre Liste mit grundlegenden Kontextinformationen. Dazu gehören die Überschrift, aktuelle Beiträge, Unternehmensinformationen und Hinweise auf Probleme, um Nachrichten sinnvoll zu personalisieren.

Wie hilft ClickUp dabei?

Verwenden Sie ClickUp Docs, um eine zentrale Quelle für Ihre Outreach-Assets zu erstellen: ICP-Definitionen, Nachrichtenvorlagen, Regeln der Automatisierung, Logik zur Segmentierung potenzieller Kunden.

Erstellen Sie Outreach-Vorlagen, SOPs und Kampagnen-Checklisten in ClickUp Docs.

Sie können Lesezeichen, Tabellen, Bilder, Links und sogar Dashboards einbetten, um Ihre Dokumentation genau nach Ihren Wünschen zu formatieren.

Alle Mitglieder Ihres Teams können zusammenarbeiten. Taggen Sie andere mit Kommentaren, heben Sie Feedback hervor und wandeln Sie Text sogar direkt in Aufgaben um, damit Ihre Ideen zu nachvollziehbaren Maßnahmen werden.

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie LinkedIn Sales Navigator, um auf Basis Ihrer gespeicherten Suchanfragen Empfehlungen für Leads zu erhalten. Ihre Vertriebsteams können mithilfe erweiterter Filterfunktionen, die über die grundlegenden Suchfunktionen der kostenlosen Version hinausgehen, qualifizierte potenzielle Kunden finden und mit ihnen eine Verbindung herstellen.

3. Erstellen Sie personalisierte Nachrichten

Generische Kaltakquise-E-Mails erzielen eine Antwortrate von 2,8%.

Mit ein wenig Personalisierung steigt die Antwortrate auf 6,5 %. In derselben Studie gaben 73 % der Entscheidungsträger an, dass sie eher auf unaufgeforderte Nachrichten reagieren, wenn diese persönlich wirken.

Kurz gesagt: Personalisierte Nachrichten erhalten mehr Antworten. Befolgen Sie diese einfachen Schritte, um Ihre Chancen auf eine Antwort auf LinkedIn zu erhöhen:

Beziehen Sie sich auf etwas Konkretes: einen aktuellen Beitrag, eine Rolle oder Neuigkeiten aus dem Unternehmen.

Beschränken Sie Ihre Nachricht auf 2–3 Sätze mit einem klaren Zweck.

Bieten Sie etwas Nützliches an (eine Erkenntnis, eine Ressource, eine Perspektive), bevor Sie um Zeit bitten.

Die manuelle Personalisierung all dieser Nachrichten gleicht einem Wettlauf gegen die Zeit.

Verwenden Sie KI-Tools, um diesen Schritt zu automatisieren.

Wie hilft ClickUp dabei?

ClickUp Brain nimmt Ihnen die mühsame Arbeit der Personalisierung ab.

Diese KI versteht Ihr gesamtes Outreach-System, da sie in ClickUp integriert ist. Dieses KI-Tool verfügt über Kontextinformationen aus Ihren Listen, Aufgaben, Dokumenten, CRM-Feldern und Notizen.

Das bedeutet, dass es Outreach-Nachrichten, Zusammenfassungen und Folgeaufgaben auf der Grundlage Ihres tatsächlichen Workflows generieren kann, nicht auf der Grundlage allgemeiner Vermutungen.

Der KI-Assistent fasst LinkedIn-Beiträge zusammen, extrahiert rollenspezifische Probleme und filtert Schlüssel-Details heraus, die Sie in Ihrer Nachricht verwenden können.

Verwenden Sie dann BrainGPT, um Ihre Outreach-Nachricht in verschiedenen Tonfällen umzuschreiben, kurze Versionen mit 2–3 Sätzen zu erstellen oder mehrere Blickwinkel zu generieren (mit Wertorientierung, mit Problemorientierung, mit Einblicksorientierung). Testen Sie diese Varianten, um herauszufinden, was bei den einzelnen ICPs Anklang findet.

Entwerfen Sie Inbound-Vertriebs-E-Mails, die häufige Einwände ansprechen und soziale Beweise liefern, indem Sie ClickUp Brain verwenden.

Vergessen Sie nicht, die KI-generierten Inhalte zu humanisieren und der Nachricht mit einem Hauch Ihrer Persönlichkeit eine persönliche Note zu verleihen.

Ideen können Ihnen zu den ungewöhnlichsten Zeiten kommen – direkt nach dem Lesen eines Beitrags eines potenziellen Kunden, mitten in einem Telefonat oder während Sie Ihre Pipeline überprüfen.

Das Abtippen aller Texte verlangsamt Sie. Die Lösung: ClickUp's Talk-to-Text. Mit Talk-to-Text können Sie:

Taggen Sie Teamkollegen, Aufgaben oder Dokumente automatisch, während Sie diktieren, indem Sie kontextbezogene @Erwähnungen und Links verwenden.

Erstellen Sie ein persönliches Vokabular, das Produktnamen, Akronyme und die am häufigsten verwendeten Wörter für diktierte Texte automatisch ergänzt, damit diese wie von Ihnen gesprochen klingen.

Wandeln Sie Sprachmemos in strukturierten Text um und weisen Sie sie als Aufgaben zu.

Greifen Sie auf ChatGPT, Claud, Gemini und andere KI-Modelle zu, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen – und reduzieren Sie so die KI-Ausbreitung

Halten Sie Ihr LinkedIn-CRM mit sofortiger Spracheingabe organisiert

BrainGPT kann auch eine Websuche aus demselben Fenster erledigen, ohne dass Sie Ihren Workspace verlassen müssen.

📮 ClickUp Insight: 24 % der Arbeitnehmer geben an, dass repetitive Aufgaben sie daran hindern, sinnvollere Arbeit zu leisten, und weitere 24 % haben das Gefühl, dass ihre Fähigkeiten nicht ausreichend genutzt werden. Das bedeutet, dass fast die Hälfte der Belegschaft sich kreativ blockiert und unterbewertet fühlt. 💔 ClickUp hilft Ihnen dabei, sich wieder auf wichtige Aufgaben zu konzentrieren, indem es einfach einzurichtende KI-Agenten bereitstellt, die wiederholende Aufgaben auf Basis von Triggern automatisieren. Wenn beispielsweise eine Aufgabe als fertiggestellt markiert wird, kann der KI-Agent von ClickUp automatisch den nächsten Schritt zuweisen, Erinnerungen versenden oder den Status des Projekts aktualisieren, sodass Sie sich nicht mehr um manuelle Nachverfolgungen kümmern müssen. 💫 Echte Ergebnisse: STANLEY Security hat mit den anpassbaren Tools für die Berichterstellung von ClickUp den Zeitaufwand für die Erstellung von Berichten um 50 % oder mehr reduziert – so können sich die Teams weniger auf die Formatierung und mehr auf die Prognosen konzentrieren.

4. Wählen Sie Ihre Technologieplattform

Die Automatisierung von LinkedIn ist keine Aufgabe für ein einziges tool. Verschiedene tools übernehmen bestimmte Teile Ihres Outreach-Prozesses. Zum Beispiel:

Tools Zweck Tools zur Lead-Suche LinkedIn Sales Navigator übernimmt die Suche nach potenziellen Kunden auf LinkedIn für Sie. Verwenden Sie es, um LinkedIn-Profile basierend auf Ihren ICP-Kriterien zu finden, wie z. B. Berufsbezeichnungen, Unternehmensgröße, Branche und Standortfilter. Tools zum Scraping von Daten Einige der besten LinkedIn-Automatisierungstools, wie Phantombuster und Lusha , durchsuchen LinkedIn-Profile und extrahieren nützliche Informationen wie E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Unternehmensdetails und aktuelle Aktivitäten. Outreach tools Mit Expandi und Dripify können Sie personalisierte Nachrichten versenden und automatisierte Follow-up-Sequenzen erstellen, die als Auslöser basierend auf den Antworten potenzieller Kunden dienen. Tools zur Leistungsanalyse Verwenden Sie LinkedIn-Engagement-Tools wie Shield Analytics und Taplio für die Nachverfolgung Ihrer Kampagnen-Metriken wie Akzeptanzraten von Verbindungsanfragen, Öffnungsraten von Nachrichten und Konversionsdaten, um zu zeigen, was funktioniert. Tools zur Nachverfolgung der Aktivitätsdaten Lead Delta und WeConnect überwachen das Interesse potenzieller Kunden an Ihrem Profil, Ihren Inhalten und Ihren Nachrichten, damit Sie Ihre Follow-ups priorisieren können.

Wenn Sie gerade erst mit der Kontaktaufnahme über LinkedIn beginnen, benötigen Sie nicht gleich eine ganze Reihe von Technologien. Stattdessen benötigen Sie einen zentralen Workspace, um Ihren Prozess auszuführen.

Wie hilft ClickUp dabei?

ClickUp, der konvergierte KI-Arbeitsbereich, führt alle Ihre Outreach-Daten zusammen. Dazu gehören Kontaktdaten, ICP-Kriterien-Dokumente, Nachrichtenvorlagen, Interessentendaten und Metriken.

Importieren Sie angereicherte Daten aus LinkedIn-Automatisierungstools in ClickUp. BrainGPT kann diese Daten für jeden potenziellen Kunden zusammenfassen, Schwachstellen hervorheben und Gesprächspunkte für Outreach-Nachrichten extrahieren.

Es aktualisiert automatisch Ihr Outreach-Playbook. Während Sie Ihre Abläufe verfeinern oder herausfinden, was funktioniert, wird KI zu Ihrem Dokumentationsassistenten, der Ihre SOPs und Outreach-Vorlagen neu schreibt.

Hier sehen Sie den Unterschied zwischen herkömmlichen LinkedIn-Automatisierungstools und einem konvergenten Workspace:

Traditioneller Stack Converged KI Workspace (ClickUp Brain) Linkedin-Kontaktaufnahme verteilt auf 6–10 Tools (Sales Nav, Tabellenkalkulationen, Vorlagen für Nachrichten, Tracker) Alle Outreach-Recherchen, ICP-Notizen, Nachrichtenvorlagen und Aufgaben sind in einem sicheren ClickUp-Hub zentralisiert. Kontextverlust zwischen Apps – Sie recherchieren in einem tool, schreiben Nachrichten in einem anderen und führen die Nachverfolgung des Fortschritts in einer Tabelle durch. KI-Assistenten und KI-Agenten agieren unter Berücksichtigung des gesamten Kontexts aus Ihren Dokumenten, CRM-Feldern, Aufgaben und Sequenzen. Zeitverschwendung durch den Wechsel zwischen Tools, das Aktualisieren von Tabellen und die manuelle Synchronisierung von Informationen Die Dashboards werden in Echtzeit automatisch mit dem Status Ihrer Kontaktaufnahmen, Follow-ups und der Performance Ihrer Nachrichten aktualisiert. Punktuelle KI-Lösung ohne Speicherung früherer Nachrichten oder ICP-Regeln KI ist in alle Aufgaben, Dokumente und Unterhaltungen integriert – und begleitet Ihr ICP, Ihre Vorlagen und Ihre Personalisierungsregeln überallhin.

👀 Wussten Sie schon? LinkedIn ist in den folgenden Ländern verboten oder stark eingeschränkt. Russland: Status: Nach wie vor gesperrt Im November 2016 entschied ein Moskauer Gericht, dass LinkedIn wegen Verstoßes gegen das russische Gesetz zur Datenlokalisierung gesperrt werden muss.Nach wie vor gesperrt

Status: Noch blockiert Status: Noch gesperrt China: LinkedIn hat seinen Status: LinkedIn betreibt seine vollständigen sozialen Dienste und Jobbörsen in China nicht mehr. LinkedIn hat seinen Hauptdienst in China eingestellt und ist zu einem eingeschränkten Modell übergegangen.LinkedIn betreibt seine vollständigen sozialen Dienste und Jobbörsen in China nicht mehr.

Status: LinkedIn bietet seine sozialen Dienste und Jobbörsen in China nicht mehr in vollem Umfang an. Status: LinkedIn bietet seine sozialen Dienste und Jobbörsen in China nicht mehr in vollem Umfang an.

5. Workflows für die Automatisierung einrichten

Die Kundenansprache auf LinkedIn beschränkt sich nicht nur auf das Versenden von Anträgen für Verbindungen. Sie müssen die Antworten verfolgen und konsequent nachfassen, um Ihre potenziellen Kunden schließlich zu zahlenden Kunden zu machen.

Wenn Sie die Kontaktaufnahme mit Hunderten von potenziellen Kunden verwalten, ist es unmöglich, all dies manuell zu erledigen. Sie benötigen KI-gesteuerte Workflows mit Automatisierung, die auch dann weiterlaufen, wenn Sie nicht jede Antwort überwachen.

Achten Sie jedoch bei der Automatisierung darauf, die folgenden Limite zu konfigurieren:

Tägliche Anfragen für Verbindungen festlegen

Senden Sie in regelmäßigen Abständen Anfragen für Verbindungen

Senden Sie Nachrichten während der Arbeitszeiten Ihrer potenziellen Kunden, um die Antwortraten zu maximieren und menschlicher zu wirken.

Wie hilft ClickUp dabei?

Mit ClickUp Automatisierungen können Sie triggerbasierte Workflows ohne Programmieraufwand erstellen, die aktiviert werden, wenn potenzielle Kunden verschiedene Phasen durchlaufen. Diese Workflows steuern Ihr Outreach-System im Hintergrund.

Schalten Sie die gewünschte Automatisierung ein oder passen Sie die Regeln mithilfe von KI an Ihre Workflows an.

Definieren Sie in Automatisierungen „If This, Then That“-Regeln, die Ihnen Zeit sparen und versäumte Schritte vermeiden.

Sie könnten beispielsweise eine Automatisierung einrichten, die einen „Connected”-Tag hinzufügt, sobald ein potenzieller Kunde den Status „Verbindung akzeptiert” erhält, sodass Ihr CRM immer auf dem neuesten Stand ist.

Automatisierungen können auch mit anstehenden Fälligkeitsdaten, Änderungen bei den Mitarbeitern oder sogar Ereignissen der Zeiterfassung verknüpft werden, um sicherzustellen, dass Aufgaben konsistent mit einer Beschreibung gekennzeichnet bleiben.

⭐ Bonus: ClickUp Agents gehen bei der Automatisierung noch einen Schritt weiter. Im Gegensatz zu einfachen Auslösern können Agents fortlaufende, mehrstufige Aufgaben für Sie ausführen. Als Beispiel können Sie einen Agenten erstellen, der: Überprüfen Sie jeden Morgen Ihre LinkedIn-Kontaktaufnahme-Liste.

Identifiziert potenzielle Kunden, die seit 3 Tagen nicht mehr kontaktiert wurden.

Fasst die letzte Nachricht oder Notiz zusammen

Erstellt eine Aufgabe mit dem Namen „Follow-up 2 an [Interessent] senden”.

Weist es Ihnen mit einem Fälligkeitsdatum zu

6. Starten, überwachen und skalieren Sie Ihre Outreach-Kampagne

Starten Sie Ihre Outreach-Kampagne zunächst in kleinem Rahmen und testen Sie ihre Wirksamkeit, bevor Sie sie auf Ihre gesamte Liste potenzieller Kunden ausweiten.

Beobachten Sie während Ihrer Testwoche die folgenden Schlüssel-Metriken:

Akzeptanzrate: Sollte bei gut ausgewählten potenziellen Kunden über 30 % liegen; alles darunter deutet auf eine schlechte Zielgruppenauswahl oder schwache Botschaften hin.

Ansichtsaufrufe : Wenn die Aufrufraten nach dem Erhalt von Anfragen hoch sind, die Akzeptanzrate jedoch niedrig ist, deutet dies auf einen Optimierungsbedarf des Profils hin.

Antwortraten: Verfolgen Sie, wie viele akzeptierte Verbindungen auf Ihre erste Folge-Nachricht antworten; streben Sie eine Antwortrate von 15–20 % an.

Sobald Ihre Testkampagne konsistente Ergebnisse zeigt, können Sie schrittweise skalieren.

Erstellen Sie mehrere Varianten erfolgreicher Kampagnen. Testen Sie verschiedene Branchen, Größen von Unternehmen oder Titel, während Sie Ihre bewährten Vorlagen für Nachrichten und Zeitabläufe beibehalten.

Wie hilft ClickUp dabei?

Verwenden Sie die Dashboards von ClickUp, um zu sehen, woran Sie bereits arbeiten, und wandeln Sie diese Informationen in Diagramme und Grafiken um.

Dashboards ziehen automatisch Daten aus den Aufgaben und Feldern, in denen Sie arbeiten, um eine einheitliche Übersicht in Ihrem Workspace zu erstellen.

Sie können sogar detaillierte interne und externe Dashboards für alle Ihre Konten erstellen. Ein Master-Dashboard für die Führungsetage und individuelle Dashboards für alle SDRs.

Wählen Sie aus den Dashboard-Karten aus, um das Dashboard benutzerdefiniert an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Exportieren Sie sie als PDF und senden Sie sie an die jeweiligen Stakeholder.

Erhalten Sie sofortige KI-Zusammenfassungen und Updates mit ClickUp-Dashboards.

⚒️ Quick Hack: KI-Karten liefern Ihnen in Echtzeit automatisch aktualisierte Einblicke direkt in Ihrem ClickUp-Dashboard. Im Falle der LinkedIn-Kontaktaufnahme bedeutet dies: Fügen Sie eine KI-Zusammenfassungskarte hinzu, um einen Live-Überblick über Ihre Outreach-Pipeline zu erhalten (verbunden, wartet auf Antwort, Follow-up fällig).

Fügen Sie eine KI-StandUp-Karte ein, um tägliche Highlights wie potenzielle Kunden, die sich engagiert haben, ins Stocken geratene Leads oder überfällige Nachfassaktionen anzuzeigen.

Verwenden Sie eine KI-Zielkarte, um Ihre wöchentlichen Ziele im Blick zu behalten: Anzahl der Kontaktanfragen, Antworten oder vereinbarten Meetings. KI-Karten ziehen Kontext aus Ihren Aufgaben, Statusmeldungen, benutzerdefinierten Feldern und Notizen und liefern Ihnen eine KI-gestützte Zusammenfassung der Daten.

👀 Wussten Sie schon? Laut Statista glauben über 84 % der B2B-Vermarkter, dass LinkedIn im Vergleich zu anderen Plattformen wie Facebook und Twitter den größten Wert für ihr Unternehmen bietet.

Bewährte Aufforderungen für die Kontaktaufnahme über LinkedIn

Wie vermeiden Sie allgemeine Anrufe für Verbindungen, die man schon von weitem erkennen kann?

Verwenden Sie durchdachte Aufforderungen, damit jede Nachricht relevant ist und Ihnen beim Aufwand zur Kundenakquise hilft.

Hier sind einige hilfreiche Tipps.

🤖 Aufforderungen zur Anfrage zur Verbindung

Anweisung: Verfassen Sie eine 200 Zeichen lange Notiz zur Verbindung, in der Sie meinen Grund für die Verbindung mit einem bestimmten Detail aus dem letzten Beitrag, der Unternehmensinitiative oder der Branchenentwicklung des potenziellen Kunden verknüpfen. Formulieren Sie die Notiz so, dass sie wie eine Beobachtung unter Gleichgesinnten wirkt und nicht wie ein Verkaufsgespräch.

Anweisung: Erstellen Sie eine kurze Notiz zur Verbindung, in der Sie auf ein ungewöhnliches Detail aus dem Profil des potenziellen Kunden eingehen (z. B. ehrenamtliche Tätigkeit, Nebenprojekt, Nischenzertifizierung), um echte Aufmerksamkeit für Details zu zeigen. Vermeiden Sie es, etwas anzupreisen.

Wenn Sie noch keine Erfahrung mit KI im Vertrieb haben, zeigt Ihnen dieses Video die Tools, Anweisungen und Vorlagen, die Sie noch heute für Ihre Kundenansprache nutzen können.

🤖 Eingabeaufforderungen für Erstkontakt-Nachrichten

Anweisung: Verfassen Sie eine 2–3-zeilige Nachricht, die eine Musterunterbrechung (unerwartetes Kompliment, Erkenntnis oder Beobachtung) aus den Aktivitäten des potenziellen Kunden oder den Unternehmensnachrichten enthält – etwas, das ihn zum Nachdenken anregt.

Anweisung: Erstellen Sie eine Einführungsnachricht, die die Unterhaltung auf die aktuellen Prioritäten des potenziellen Kunden ausrichtet, basierend auf seiner Rolle und seinen jüngsten Aktivitäten. Formulieren Sie die Nachricht so, dass sie wie aufmerksame Neugierde klingt, nicht wie eine Kontaktaufnahme.

Anweisung: Formulieren Sie diese Nachricht um, sodass sie prägnant ist, eine hohe Signalwirkung hat und sich auf eine bestimmte Metrik, einen Trend oder eine Veränderung bezieht, die für die Rolle des potenziellen Kunden relevant ist.

🤖 Aufforderungen nach der Interaktion

Anweisung: Entwerfen Sie eine Direktnachricht, die an die letzte Unterhaltung des Empfängers anknüpft – fügen Sie einen konträren oder alternativen Standpunkt hinzu, um einen tieferen Austausch anzuregen, ohne konfrontativ zu sein.

Anweisung: Erstellen Sie eine Antwort auf diesen LinkedIn-Beitrag, in der Sie eine Nuance hervorheben, die der potenzielle Kunde nicht erwähnt hat, aber zu schätzen wissen würde. Formulieren Sie die Antwort in einer Unterhaltung und intelligent.

🤖 Aufforderungen zur Nachverfolgung

Anweisung: Verfassen Sie eine Antwort, die einen neuen Wert bietet, anstatt die erste Nachricht zu wiederholen. Nehmen Sie einen relevanten Aspekt aus der Branche des potenziellen Kunden auf und schaffen Sie eine sinnvolle Verbindung zwischen Ihrem vorherigen Argument und dem Aspekt.

Anweisung: Erstellen Sie eine Folgeaktion, die von einer positiven Absicht ausgeht (die Person ist beschäftigt), eine kleine Erkenntnis vermittelt und eine Frage ohne Druck stellt, die die Person gerne beantworten würde.

🤖 Insight-gesteuerte Eingabeaufforderungen

Anweisung: Entwerfen Sie eine Nachricht, die einen bestimmten Trend oder ein bestimmtes Signal freigibt, das für die Rolle des Empfängers relevant ist, und fügen Sie eine Zeile mit einer Begründung hinzu. Die Nachricht sollte so formuliert sein, dass der Empfänger sie mit einem Lesezeichen versehen und nicht ignorieren möchte.

Anweisung: Erstellen Sie eine auf Erkenntnissen basierende Direktnachricht, die einen Mikrotrend aus den letzten 30 Tagen in der Branche aufgreift und als durchdachte Beobachtung präsentiert. Kein Verkauf.

🤖 Aufforderungen zur Eröffnung einer Unterhaltung

Anweisung: Verfassen Sie eine Direktnachricht, in der Sie eine durchdachte, nischenbezogene Frage stellen, die sich auf den Hintergrund, die Phase des Unternehmens oder den jüngsten Erfolg des potenziellen Kunden bezieht – etwas, worauf er antworten möchte, weil es echte Neugierde zeigt.

Anweisung: Schreiben Sie einen kurzen Einstieg, der eine Verbindung zwischen einem Element aus der bisherigen Erfahrung des Kunden und etwas herstellt, das heute in seiner Branche relevant ist.

Best Practices für KI-gestützte LinkedIn-Kontaktaufnahmen

/AI erleichtert die Kontaktaufnahme über LinkedIn, aber die Herausforderungen sind größer denn je.

Jeder hat Zugriff auf die gleichen tools. Das bedeutet, dass Ihre Kontaktaufnahme nur dann Beachtung findet, wenn Sie hochgradig personalisierte Nachrichten versenden.

1. Gestalten Sie jede LinkedIn-Nachricht auf der Grundlage echter Erkenntnisse.

/AI funktioniert am besten, wenn sie sich auf etwas Konkretes stützen kann. Versorgen Sie sie mit Kontextinformationen zu Ihrer Zielgruppe, darunter deren aktuelle Beiträge, Veränderungen in den Rollen, Einstellungstrends oder andere Details, die Sie in Ihrem LinkedIn-CRM gesammelt haben.

Bitten Sie das Tool, eine LinkedIn-Nachricht zu generieren, die diese Signale widerspiegelt. Mit diesen Datenpunkten werden Sie überrascht sein, wie menschlich die LinkedIn-Nachricht klingt.

2. Schützen Sie Ihr LinkedIn-Konto, indem Sie die Limite von LinkedIn beachten

/AI-Plattformen und Plattformen der Automatisierung können Ihre LinkedIn-Outbound-Aktivitäten mühelos gestalten, aber der Algorithmus von LinkedIn bestraft jede Aktivität, die unnatürlich wirkt.

Halten Sie sich an die wöchentlichen Einladungslimits, vermeiden Sie plötzliche Nachrichtenanstiege und verteilen Sie Ihre Aktivitäten über den Tag, um normales Benutzerverhalten nachzuahmen.

Wenn Sie mehrere LinkedIn-Konten in Ihrem Team verwalten (für SDRs, Gründer oder Mitglieder mit Kundenkontakt), stellen Sie sicher, dass jedes Konto seine eigenen Limite einhält. Jedes Konto muss seinen eigenen Sende-Rhythmus, seinen eigenen Aufwärm-Zeitraum und sein eigenes tägliches Aktivitätsmuster beibehalten.

3. Nutzen Sie Ihr LinkedIn-Prospecting-Tool, um die Genauigkeit zu verbessern

LinkedIn Sales Navigator oder jedes andere LinkedIn-tool zur Kundenakquise sollte Ihnen dabei helfen, bessere potenzielle Kunden zu erreichen, nicht mehr potenzielle Kunden.

KI kann Leads bewerten, Kontext extrahieren und positive Signale aufzeigen, wenn Ihre Targeting-Eingaben präzise sind. Selbst eine hervorragende Personalisierung kann eine schlechte Liste nicht retten.

/AI kann Einleitungen entwerfen, Profile zusammenfassen, Ihre Nachrichten umschreiben und Mikro-Erkenntnisse gewinnen.

Achten Sie darauf, dass Ihre Kontaktaufnahmen nicht zu Spam werden. Verwenden Sie LinkedIn-Automatisierungstools für die Nachverfolgung, Sequenzierung und Anreicherung, aber behalten Sie die Logik und den Ton Ihrer Nachrichten menschlich.

5. Passen Sie jede Kontaktaufnahme an die Phase, Rolle und Dringlichkeit Ihrer Zielgruppe an.

Führungskräfte der obersten Ebene reagieren auf Strategien, mittlere Führungskräfte reagieren auf Praktikabilität, operative Mitarbeiter reagieren auf Einzelheiten. Bitten Sie die KI, Ton, Wert und Blickwinkel an Ihren Gesprächspartner anzupassen.

LinkedIn-Outbound funktioniert am besten, wenn Ihre Nachricht auf die aktuellen Herausforderungen des potenziellen Kunden zugeschnitten ist.

6. Nutzen Sie KI, um verschiedene Blickwinkel zu erkunden

Wenn Sie die Kundenakquise auf LinkedIn automatisieren, bitten Sie die KI, Ihnen mehrere Versionen der Nachricht zu erstellen. Diese können auf Erkenntnissen, Problemen oder gegenteiligen Ansichten basieren.

Identifizieren Sie die stärkste Idee und verfassen Sie eine hyperpersonalisierte Nachricht, die in einem überfüllten Posteingang eher auffällt.

Grundsatz Was ist zu erledigen? Warum das wichtig ist Stellen Sie jede Nachricht auf eine echte Erkenntnis auf Nutzen Sie KI in einem bestimmten Kontext: aktuelle Beiträge, Rollenwechsel, CRM-Notizen oder positive Signale, um maßgeschneiderte Nachrichten zu generieren. Mehr Kontext = menschlicher, relevanter und hochwertigerer Kontakt. Beachten Sie die Limite von LinkedIn, um die Sicherheit Ihres Kontos zu gewährleisten. Halten Sie sich an die natürlichen Aktivitätsmuster von LinkedIn, staffeln Sie Ihre Aktionen und geben Sie jedem Konto seine eigene Aufwärmphase und seinen eigenen Rhythmus. Verhindert Markierungen und Einschränkungen und schützt die Zustellbarkeit. Nutzen Sie Prospecting-Tools für Genauigkeit, nicht für Quantität Verwenden Sie Sales Navigator oder Ihr Prospecting-Tool, um die Zielgruppe zu verfeinern. Lassen Sie KI Leads bewerten und Signale extrahieren. Eine gute Personalisierung kann eine schlechte Liste nicht retten. Betrachten Sie Automatisierungstools als Hilfsmittel, nicht als Ersatz Nutzen Sie Automatisierung für Follow-ups, Sequenzierung und Anreicherung; behalten Sie dabei die Logik und den Ton Ihrer Nachrichten bei. Vermeidet Spam und bewahrt Authentizität. Passen Sie Ihre Kontaktaufnahme an die Rolle, die Phase und die Dringlichkeit an Bitten Sie die KI, den Ton und den Ansatz anzupassen: Strategie für die Führungsetage, Praktikabilität für Manager, Einzelheiten für Mitarbeiter. Relevanz erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Antwort. Nutzen Sie KI, um verschiedene Blickwinkel zu erkunden Generieren Sie Variationen (einsichtsorientiert, problemorientiert, konträr) und wählen Sie die stärkste Idee aus. Hilft Ihrer Nachricht, in überfüllten Posteingängen aufzufallen.

Optimieren Sie Ihre LinkedIn-Kontaktaufnahme mit ClickUp

Die besten LinkedIn-Nachrichten sind diejenigen, die so wirken, als kämen sie von Ihnen selbst.

LinkedIn-Automatisierungstools helfen Ihnen beim Versenden.

ClickUp hilft Ihnen bei der Verwaltung des gesamten Systems – Ihrer Sequenzen, Notizen, Personalisierungs-Hooks, KI-Überarbeitungen und Follow-ups.

Was hält Sie davon ab, Ihre LinkedIn-Kontaktaufnahme zu automatisieren? Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und legen Sie los.