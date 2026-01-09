Die besten Comet Browser-Alternativen, die Sie 2026 ausprobieren sollten

Moderne Browser sind nicht mehr nur passive Fenster zum Internet. Sie sind Produktivitäts-Hubs, KI-Copiloten, Forschungsassistenten und Datenschutz-Tools in einem.

Der Comet Browser hat versucht, diese Erfahrung neu zu definieren, aber für viele Benutzer fühlt sich seine KI-Ebene immer noch eher experimentell als unverzichtbar an.

Aus diesem Grund werden in diesem Leitfaden die besten Alternativen zum Comet Browser vorgestellt, die intelligentere KI-Funktionen und eine bessere Leistung bieten.

Warum Sie sich für Alternativen zum Comet Browser entscheiden sollten

Die Benutzer lieben zwar das Konzept eines KI-first-Browsing-Erlebnisses in Comet, finden es in der Praxis jedoch oft weniger revolutionär.

Hier sind einige der Limite des Tools:

Mangelnde Integration : Bietet nur ein Limit an native Verbindungen zu Plattformen für Projektmanagement, Dokumentation und Kollaboration, was für Benutzer, die auf eng verzahnte Workflows angewiesen sind, zu Reibungsverlusten führt.

Eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten : Keine detaillierte Steuerung von Erweiterungen, Layouts, Verknüpfungen oder Automatisierungen

Uneinheitliche Leistung: Verursacht Stabilitäts- und Leistungsprobleme für Benutzer, die von mehreren Registerkarten, Erweiterungen oder KI-gestützten Workflows abhängig sind.

Kein integriertes System für die Produktivität: Es fehlen Features für die Aufgabenverwaltung, Nachverfolgung von Zielen, KI-Agenten, Kontextsynchronisierung zwischen Geräten usw.

Comet Browser-Alternativen auf einen Blick

Die besten Alternativen zum Comet Browser

Werfen wir einen detaillierten Blick auf die besten Alternativen zum Comet Browser 🔍

1. Arc Browser (am besten geeignet für organisiertes, modernes Surfen)

über Arc Browser

Wenn Sie zu den Menschen gehören, die gerade etwa 47 Registerkarten geöffnet haben, könnte Arc Browser eine gute Wahl sein. Ein großartiges Feature, das es bietet: Spaces. Dabei handelt es sich um dedizierte Workspaces, die Ihre Browsing-Kontexte sauber voneinander trennen. Weisen Sie einen für die Arbeit, einen für persönliche Projekte und einen für ein Nebenprojekt, das Sie aufbauen möchten, zu. Jeder Space hat seine eigenen Registerkarten, Lesezeichen und sogar Themen.

Darüber hinaus verzichtet Arc vollständig auf horizontale Registerkarten und setzt stattdessen auf eine vertikale Seitenleiste, in der Sie sehen können, was sich in den einzelnen Registerkarten befindet.

Die Befehlsleiste verbessert die Navigation und Steuerung mit einer Spotlight-ähnlichen Suche für Ihr gesamtes Browsing-Erlebnis. Mit einer einzigen Tastatur-Verknüpfung können Sie sofort zu jeder geöffneten Registerkarte, jeder angehefteten Seite, jedem Lesezeichen oder jeder Browseraktion springen.

Die besten Features des Arc Browsers

Öffnen Sie einen Mini-Browser für schnelle Suchvorgänge, ohne Ihren aktuellen Workflow zu unterbrechen – mit Little Arc .

Personalisieren Sie Websites mit Boosts , mit denen Sie das Erscheinungsbild und Verhalten von Seiten visuell und funktional ändern können.

Brainstormen Sie visuell mit Easels, einer Art Whiteboard-Space für Notizen, Screenshots und Designelemente.

Einschränkungen des Arc-Browsers

Es handelt sich in erster Linie um eine Desktop-orientierte Anwendung, wobei die Mac-Version in Bezug auf Features und Stabilität deutlich besser ist als die Windows-Versionen.

Preise für den Arc Browser

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Arc Browser

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? „Privates Surfen ” wurde erstmals 2005 von Apples Safari eingeführt. Erst Jahre später folgten Chrome und Firefox diesem Beispiel.

2. Google Chrome (am besten geeignet für Geschwindigkeit und Unterstützung für Erweiterungen)

über Google Chrome

Google Chrome bietet ein riesiges Ökosystem an Browser-Erweiterungen, dessen Grundlage Chromium bildet, wodurch plattformübergreifende Kompatibilität und regelmäßige Updates zur Sicherheit gewährleistet sind. Manchmal ist genau diese Zuverlässigkeit das, was Sie brauchen.

Die Erweiterung der Plattform deckt Alles ab: Blockieren von Ablenkungen, Kommentieren von PDFs und sogar Automatisierung von wiederholenden Aufgaben. Der Web Store bietet Tausende von Lösungen, die sich in der Praxis bewährt haben (kein Wunder, dass Benutzer sagen: „Einfach googeln, oder?“).

Die geräteübergreifende Synchronisierung funktioniert ebenfalls nahtlos. Ihre Registerkarten, Lesezeichen, Passwörter und der Verlauf begleiten Sie überallhin. Und wenn Sie Entwickler sind, bietet Chrome DevTools erweiterte Tools für Debugging, Leistungsanalyse, Netzwerküberprüfung und Responsive-Design-Tests.

Die besten Features von Google Chrome

Übertragen Sie Registerkarten oder Ihren gesamten Desktop direkt auf Chromecast oder Smart-TVs für eine mühelose Zusammenarbeit.

Profitieren Sie von integriertem Schutz vor Phishing und Malware, Sandboxing, automatischen Updates und Warnmeldungen bei Passwortverletzungen.

Nutzen Sie integrierte Google-Dienste wie Google Translate für sofortige Übersetzungen von Seiten und Google Safe Browsing , das Sie in Echtzeit vor gefährlichen Websites warnt und Ihnen eine Achtung signalisiert.

Einschränkungen von Google Chrome

Der Passwort-Manager kann nicht zwischen Passwörtern und OTPs unterscheiden, was Online-Zahlungen ineffizient macht.

Preise für Google Chrome

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Google Chrome

G2: 4,7/5 (über 1.600 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 2.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Google Chrome?

Laut einem Capterra-Rezensenten:

Es gibt viele Browser-Apps, aber ich mag Chrome wegen seiner Einfachheit und seiner übersichtlichen Benutzeroberfläche am liebsten. Mir gefallen Features wie das Browsen mit Registerkarten, Lesezeichen, die leistungsstarke Suchleiste und die hervorragende Suchfunktion von Chrome, mit der man benötigte Informationen leicht finden kann...

Es gibt viele Browser-Apps, aber ich mag Chrome wegen seiner Einfachheit und seiner übersichtlichen Benutzeroberfläche am liebsten. Mir gefallen Features wie das Browsen mit Registerkarten, Lesezeichen, die leistungsstarke Suchleiste und die hervorragende Suchfunktion von Chrome, mit der man benötigte Informationen leicht finden kann...

🧠 Wissenswertes: Google Chrome wurde 2008 mit einem Comicbuch eingeführt! Google veröffentlichte einen 38-seitigen illustrierten Comic, in dem die Funktionsweise von Chrome erklärt wurde. So sah es aus: via Google Books

3. Microsoft Edge (am besten geeignet für KI-gestützte Produktivität)

über Microsoft Edge

Microsoft Edge Copilot verbindet die Geschwindigkeit und Kompatibilität des Chromium-basierten Edge mit integrierter generativer KI, die auf Produktivität ausgerichtet ist. Die Seitenleiste bietet Echtzeit-Unterstützung beim Zusammenfassen von Seiten, Generieren von Inhalten, Beantworten von Fragen und Automatisierung webbasierter Aufgaben. Es lässt sich nahtlos in die Microsoft 365-Suite für Geschäftsproduktivität integrieren.

Die Integration in Unternehmen unterscheidet ihn von Comet. Edge Copilot lässt sich in bestehende Workflows einbinden. Wenn Ihr Unternehmen mit Microsoft-Tools arbeitet, wird dieser KI-Browser Teil Ihres Ökosystems.

Sie können E-Mails in Outlook entwerfen, Berichte anhand Ihrer Unternehmensdaten erstellen, Erkenntnisse aus SharePoint-Dokumenten gewinnen und Ihre Arbeit mit intelligenten Verknüpfungen optimieren. All dies erhalten Sie unter Einhaltung der Richtlinien für Sicherheit und Compliance für Unternehmen.

Die besten Features von Microsoft Edge

AI Copilot entwerfen, zusammenfassen und analysieren, der über eine spezielle Seitenleiste in Edge zugänglich ist. Nutzen Sie KI für mehr Produktivität , indem Sie Inhalte mit dem integriertenentwerfen, zusammenfassen und analysieren, der über eine spezielle Seitenleiste in Edge zugänglich ist.

Aktivieren Sie Immersive Reader für ablenkungsfreies Lesen, indem Sie Seiten in übersichtliche Formate vereinfachen.

Organisieren Sie Recherchen, Bilder und Notizen, führen Sie eine geräteübergreifende Synchronisierung durch und exportieren Sie sie mit dem Feature „Collections“ in Word oder Excel.

Einschränkungen von Microsoft Edge

Manchmal kommt es bei bestimmten Aufgaben (Skripten) zu Abstürzen.

Preise für Microsoft Edge

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Edge

G2: 4,3/5 (über 320 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 540 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Microsoft Edge?

Aus einer G2-Rezension:

Am hilfreichsten finde ich, wie schnell es als Suchmaschine funktioniert. Die meisten Geräte, die ich verwende, verwenden als Standard einen anderen Browser, sodass ich die Auswahl von Edge bewusst vornehmen muss, aber insgesamt habe ich nur positive Erfahrungen damit gemacht.

Am hilfreichsten finde ich, wie schnell es als Suchmaschine funktioniert. Die meisten Geräte, die ich verwende, verwenden als Standard einen anderen Browser, sodass ich bei der Auswahl von Edge bewusst handeln muss, aber insgesamt habe ich nur positive Erfahrungen damit gemacht.

Sind Sie Opfer von Überlastung bei der Arbeit? Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie Sie Ihre gesamte Arbeit an einem Ort zusammenführen und jede Woche mehrere Stunden Zeit sparen können ⏰.

4. Sigma OS (Am besten geeignet für Multitasking und die Organisation des Workflows)

über Sigma OS

Sigma OS optimiert Ihr Browsing-Erlebnis durch Multitasking und Workflow-Optimierung. Es organisiert Workspaces wie ein Projekt-Board, sodass Sie Registerkarten als Aufgaben gruppieren, zwischen „Sitzungen“ wechseln und sogar einstellen können, dass Registerkarten nach Abschluss automatisch geschlossen werden.

Anstatt sich beim Surfen auf KI zu verlassen, erhalten Sie spezielle Tools, mit denen Sie organisiert und konzentriert bleiben können. Dank Fluid Switching können Sie mithilfe einer tastaturorientierten Benutzeroberfläche nahtlos zwischen Aufgaben und Projekten wechseln. Durch den persistenten Kontext verhalten sich Registerkarten eher wie Aufgaben als wie temporäre Seiten.

Darüber hinaus machen produktivitätsorientierte Verknüpfungen, intelligente Gruppen von Registerkarten und leistungsstarkes Split-Screen-Browsing ihn zu einer guten Wahl für vielbeschäftigte Berufstätige.

Die besten Features von Sigma OS

Verwenden Sie Look it up , um umfassende Übersichtsseiten aus mehreren Webquellen zusammenzustellen.

Erhalten Sie mit Command-Hover eine Vorschau von Links, um schnell Einblicke zu erhalten, ohne neue Registerkarten öffnen zu müssen.

Passen Sie die Darstellung mit dem Magic Theme benutzerdefiniert an, das die Farben Ihres Browsers an die aktuelle Website anpasst, um ästhetische Screenshots zu erstellen.

Limitierungen von Sigma OS

Das Tool unterstützt nicht die umfangreichen Erweiterungen, die in Chrome oder Edge verfügbar sind.

Preise für Sigma OS

Free

Personal Pro: 20 $/Monat

Personal Max: 30 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Sigma OS

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📮 ClickUp Insight: 30 % der Arbeitnehmer glauben, dass sie durch Automatisierung 1–2 Stunden pro Woche einsparen könnten, während 19 % schätzen, dass sie dadurch 3–5 Stunden für konzentrierte Arbeit gewinnen könnten. Selbst diese kleinen Zeitersparnisse summieren sich: Nur zwei Stunden pro Woche entsprechen über 100 Stunden pro Jahr – Zeit, die Sie für Kreativität, strategisches Denken oder persönliche Weiterentwicklung nutzen können. 💯 Mit den KI-Agenten und ClickUp Brain von ClickUp können Sie Workflows automatisieren, Projekt-Updates generieren und Ihre Meeting-Notizen in umsetzbare nächste Schritte umwandeln – alles auf derselben Plattform. Sie benötigen keine zusätzlichen Tools oder Integrationen – ClickUp bietet Ihnen alles, was Sie zur Automatisierung und Optimierung Ihres Arbeitsalltags benötigen, an einem Ort. 💫 Echte Ergebnisse: RevPartners hat seine SaaS-Kosten um 50 % gesenkt, indem es drei tools in ClickUp konsolidiert hat – und so eine einheitliche Plattform mit mehr Features, engerer Zusammenarbeit und einer einzigen Informationsquelle erhalten hat, die einfacher zu verwalten und zu skalieren ist.

5. Brave Browser (am besten geeignet für starken Datenschutz und Werbeblocker)

über Brave Browser

Ihre Daten sind überall. Jede Website führt eine Nachverfolgung durch und erstellt sogar ein Profil Ihrer Surfgewohnheiten. Brave blockiert standardmäßig Werbung, Tracker und Cookies von Drittanbietern.

Ohne Skripte für die Nachverfolgung und Werbenetzwerke, die im Hintergrund geladen werden, werden Seiten schnell angezeigt. Das tool verwendet außerdem erweiterte Maßnahmen zum Datenschutz wie Fingerabdruck-Randomisierung und HTTPS Everywhere.

Darüber hinaus verfügt er über Leo, einen verbundenen KI-Assistenten, der Abfragen nach Möglichkeit lokal verarbeitet. Auf diese Weise erhalten Sie KI-Erkenntnisse, ohne Ihren Browserverlauf an einen anderen Ort zu übertragen.

Die besten Features des Brave Browsers

Schützen Sie Ihren Datenschutz mit Brave Shields , die standardmäßig Werbung, Tracker und Fingerprinting blockieren.

Surfen Sie anonym in Privat-Fenstern mit integriertem Tor-Zugang.

Führen Sie Privat-Videoanrufe über Brave Talk, das direkt im Browser integriert ist.

Limitierungen des Brave Browsers

Die aggressive Blockierung führt gelegentlich dazu, dass Websites, die Ihre Nachverfolgung durchführen möchten, nicht mehr funktionieren.

Preise für den Brave Browser

Free

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zum Brave Browser

G2: 4,6/5 (über 500 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 340 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über den Brave Browser?

Hier ist, was ein G2-Benutzer zu sagen hatte:

Am besten gefällt mir das „Keine Werbung”-Feature von Brave, das für ein übersichtliches Surferlebnis sorgt. Die Benutzeroberfläche ist sehr gut, übersichtlich und benutzerfreundlich, was die Navigation sehr einfach macht. Außerdem trägt sie zu einem schnellen Surfen bei.

Am besten gefällt mir das „Keine Werbung”-Feature von Brave, das für ein übersichtliches Surferlebnis sorgt. Die Benutzeroberfläche ist sehr gut, übersichtlich und benutzerfreundlich, was die Navigation sehr einfach macht. Außerdem trägt sie zu einem schnellen Surfen bei.

6. DuckDuckGo (am besten geeignet für strenge Datenschutz-Standards als Standard)

über DuckDuckGo

Browser wie Comet benötigen einen erheblichen Datenzugriff, um gut zu funktionieren. Der DuckDuckGo-Browser entspricht diesem Paradigma nicht.

Er legt Wert auf Datenschutz und setzt standardmäßig Tracker-Blockierung, verschlüsselte Suche und anonymes Surfen durch. Im Gegensatz zu anderen Browsern speichert er niemals den Suchverlauf oder Benutzerdaten und integriert HTTPS Everywhere, um Sicherheit bei den Verbindungen zu gewährleisten.

Der Werbeblocker des Browsers entfernt störende Elemente automatisch, und das Dashboard für Datenschutz hilft Ihnen, die Nachverfolgung von Websites in Echtzeit zu überwachen. Websites werden mit einer einfachen Bewertung für Datenschutz (A–F) versehen, sodass Sie schnell erkennen können, inwieweit eine Website den Datenschutz der Benutzer respektiert, und entscheiden können, ob Sie dort weiter surfen möchten.

Die besten Features von DuckDuckGo

Löschen Sie Browsing-Daten sofort mit einem Klick auf die Fire-Schaltfläche , die Cookies, Verlauf und Tracker löscht.

Aktivieren Sie Global Privacy Control (GPC) , einen Datenschutzstandard, der Websites automatisch signalisiert, Ihre Daten nicht für die Nachverfolgung zu verwenden oder weiterzugeben.

Verwenden Sie Bangs Verknüpfungen , um mit einem schnellen Befehl zu suchen oder direkt zu Tausenden von bestimmten Websites zu navigieren.

Limitierungen von DuckDuckGo

Veraltete Benutzeroberfläche und Mangel an fortschrittlichen tools im Vergleich zu anderen Browsern, wodurch Suchergebnisse weniger relevant sind.

Preise für DuckDuckGo

Free

Vier-in-Eins-Abonnementdienst: 9,99 $/Monat pro Benutzer

DuckDuckGo-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über DuckDuckGo?

Ein Capterra-Rezensent sagte:

Sie konzentriert sich vollständig auf den Datenschutz der Benutzer. 100 %. Ich finde es wirklich toll, dass es eine Option gibt, eine Verbindung zu verschiedenen Domains auf der ganzen Welt aufzubauen, und dass es diese Flammen-Schaltfläche gibt, die Info löscht (und ich meine wirklich löscht), sodass man jedoch hin und her springen kann.

Sie konzentriert sich vollständig auf den Datenschutz der Benutzer. Zu 100 %. Ich finde es wirklich toll, dass es eine Option gibt, eine Verbindung zu verschiedenen Domains auf der ganzen Welt aufzubauen, und dass es diese Flammen-Schaltfläche gibt, die Info löscht (und ich meine wirklich löscht), sodass man jedoch hin und her springen kann.

Design- und erfahrungsorientiert

7. Dia Browser (am besten für minimalistische, ablenkungsfreie Nutzung geeignet)

über Dia Browser

Der Dia Browser wurde für Benutzer entwickelt, die sich eine einfache Benutzeroberfläche wünschen, ohne auf erweiterte Features für die Produktivität verzichten zu müssen. Sie erhalten vertikale Registerkarten, Workspace-Verwaltung und Tastatur-Verknüpfungen, jedoch in einem minimalistischen Design.

Mit dem Skills-System des Tools können Sie mithilfe von KI Artikel automatisch zusammenfassen, E-Mails in Ihrem Stil verfassen, Lernhilfen erstellen oder spezielle Aufgaben ausführen. Sie können sich selbst unterrichten oder während des Surfens Erklärungen und Übungsaufgaben zu jedem Thema anfordern. Außerdem können Sie die Persönlichkeit und den Tonfall des KI-Chatbots an Ihren Stil benutzerdefiniert anpassen.

Unterhaltungen, Verlaufsdaten und andere persönliche Daten werden verschlüsselt und lokal gespeichert. Nur die für eine Antwort erforderlichen Mindestinformationen werden an vertrauenswürdige Partner gesendet.

Die besten Features von Dia Browser

Interagieren Sie sofort mit KI-Unterhaltungen, die neben den Registerkarten eingebettet sind, um schnelle Antworten zu erhalten.

Beschleunigen Sie die Erstellung von Inhalten mit den Textvorschlägen „Write for me” des KI-Browsers , die direkt während der Eingabe verfügbar sind.

Erstellen Sie mit integrierten KI-Verknüpfungen schnell Zitate, Lernkarten, Lebensläufe und Budgets.

Einschränkungen des Dia-Browsers

Sie ist nur auf macOS mit Apple Silicon (M1 und höher) verfügbar, wodurch der Zugriff für Windows- und Linux-Benutzer limitiert ist.

Preise für Dia Browser-Browser

Free

Pro: 20 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Dia Browser

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? Das Präfix „www“, das wir heute noch in URLs sehen, ist eigentlich optional. Es handelte sich lediglich um eine Namenskonvention, nicht um eine technische Anforderung.

8. Opera Neon (am besten geeignet für eine kreative, experimentelle Benutzeroberfläche)

über Opera Neon

Als Nächstes auf unserer Liste steht Opera Neon. Dabei handelt es sich um einen KI-gestützten digitalen Assistenten, der gleichzeitig als Browser fungiert. Die Plattform verfügt über eine kreative und experimentelle Benutzeroberfläche, die auf Browser-Automatisierungstools basiert. Sie umfasst Chat, Do und Make (mehrere KI-Assistenten), mit denen Benutzer direkt im Browser Unterhaltungen führen, Webaufgaben automatisieren und gemeinsam nutzbare Apps erstellen können.

Auch die Benutzeroberfläche ist anders. Registerkarten werden als Blasen angezeigt, Layouts sind visuell beeindruckend und alles wirkt dynamisch. Dank seiner cloudbasierten Intelligenz kann das Tool sogar Aufgaben bearbeiten, während der Benutzer offline ist.

Die besten Features von Opera Neon

Kommunizieren Sie direkt im Browser mit integrierten Nachrichtenfunktionen.

Multitasking durch das Ansehen von Videos in Pop-out-Playern, während Sie weiter surfen

Erfassen und speichern Sie schnell Screenshots von Webseiten zum Nachschlagen oder Freigeben.

Limit von Opera Neon

Inkonsistente oder fehlende Standard-Verknüpfungen

Preise für Opera Neon

Standard: 19,90 $

Bewertungen und Rezensionen zu Opera Neon

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? Der Begriff „Browserkrieg” wurde in den 1990er Jahren während der Rivalität zwischen Netscape Navigator und Internet Explorer geprägt. Damals war Netscape mit einem Marktanteil von über 80 % der dominierende Browser. Als Microsoft jedoch den Internet Explorer kostenlos mit jedem Windows-PC mitlieferte, verschärfte sich der Wettbewerb.

9. Zen Browser (Am besten geeignet für sauberes, optimiertes tägliches Surfen)

über Zen Browser

Zen Browser wurde für Benutzer entwickelt, die Wert auf ein klares Design und nahtloses Surfen im Alltag legen. Die Benutzeroberfläche ist minimalistisch, sodass Sie sich dank flüssiger Übergänge und übersichtlicher Symbolleisten auf die wesentlichen Aufgaben konzentrieren können. Sie profitieren von einem Lesemodus, schnellen Lesezeichen und subtilen Integrationen zur Steigerung der Produktivität.

Passen Sie Ihren Browser umfassend an, indem Sie Hintergrundfarben, Designs, Farbverläufe, Elementgrößen und Layout-Platzierungen verwenden. Darüber hinaus können Sie über die Plattform benutzerdefinierte CSS-Dateien über User Chrome Files importieren, um die Funktionalität Ihres Browsers über die Standard-Einstellungen hinaus zu erweitern.

Zen Mods sind leichtgewichtige, von Benutzern erstellte Erweiterungen, die sowohl das Design als auch die Funktionalität erweitern. So erhalten Sie regelmäßig aktualisierte, von Benutzern erstellte Add-On-Pakete, die sowohl das Design als auch die Benutzerfreundlichkeit verbessern. Ein weiteres herausragendes Feature ist Zen Glance, mit dem Sie Links schnell in Overlay-Fenstern für Multitasking und Recherchen in der Vorschau anzeigen können.

Die besten Features von Zen Browser

Verwenden Sie den Kompaktmodus , um die Seitenleiste der Registerkarten auszublenden, wenn Sie sie nicht benötigen.

Optimieren Sie die Leistung mit geringerem Speicherverbrauch und besserer thermischer Effizienz im Vergleich zu Mitbewerbern.

Bearbeiten Sie PDF-Dateien mit einem integrierten Editor mit Anmerkungs-Tools, Bild-Einfügungs-Funktion und einer intuitiven Benutzeroberfläche.

Limitierungen des Zen-Browsers

Es gibt keine mobile Version von Zen Browser, was die Kontinuität für Benutzer einschränkt, die auf die Synchronisierung zwischen verschiedenen Geräten angewiesen sind.

Preise für Zen Browser-Browser

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Zen Browser

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Wissenswertes: Das Browsen mit Registerkarten, ein Feature, mit dem Sie mehrere Seiten in einem Fenster geöffnet lassen können, geht auf das Jahr 1994 zurück, als ein wenig bekannter Browser namens InternetWorks (von BookLink Technologies) diese Idee erstmals über eine Multiple Document Interface (MDI) einführte.

10. Vivaldi (am besten geeignet für benutzerdefinierte Anpassungen und Steuerungsmöglichkeiten)

via Vivaldi

Während Comet ein KI-Assistent ist, der Aufgaben für Sie erledigt, bietet Ihnen Vivaldi eine Reihe von tools, mit denen Sie genau das erstellen können, was Sie benötigen. Es ist ein solides Tool für Benutzer, die eine umfassende benutzerdefinierte Anpassung und detaillierte Kontrolle über jeden Aspekt des Browsens wünschen.

Sie können fast alles anpassen, einschließlich der Neuanordnung von Registerkarten-Layouts (horizontal oder vertikal), dem Stapeln von Registerkarten für gruppierte Workflows und der Aufteilung des Bildschirms mit Registerkarten-Kacheln. Passen Sie Farbschemata und Verknüpfungen an und konfigurieren Sie sogar Bewegungsgesten.

Darüber hinaus umfasst das Tool ein integriertes Notizfeld, ein Screenshot-Tool, einen Kalender und einen E-Mail-Client. Während Comet einen KI-first-Ansatz für Produktivität verfolgt, bietet Ihnen Vivaldi die Bausteine, um Ihre Browsing-Umgebung manuell zu erstellen.

Die besten Features von Vivaldi

Sorgen Sie für Datenschutz, indem Sie Tracker blockieren, die Synchronisierung der Daten kontrollieren und sich aus der Analyse ausklinken.

Optimieren Sie die Leistung, indem Sie nicht verwendete Registerkarten in den Ruhezustand versetzen, um den Speicher- und CPU-Verbrauch zu reduzieren.

Speichern Sie ganze Browserfenster zur späteren Überprüfung oder Wiederherstellung mit dem Snapshot-Feature.

Limitierungen von Vivaldi

Benutzer beschweren sich, dass der Browser beim Surfen im Inkognito-Modus einfriert.

Preise für Vivaldi

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Vivaldi

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,8/5 (über 40 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Vivaldi?

Von einem Capterra-Benutzer:

Meiner Meinung nach ist das beste Feature dieses Browsers die Verwaltung der Registerkarten, die Sie beliebig verschieben können.

Meiner Meinung nach ist das beste Feature dieses Browsers die Verwaltung der Registerkarten, da man die Registerkarten beliebig verschieben kann.

KI-gestützter Browser

11. Arc Search (am besten geeignet für schnelle, KI-gestützte Antworten)

über Arc Search

Arc Search ist ein mobiler Browser von Arc Browser. Er konzentriert sich auf eine Sache: Ihnen dabei zu helfen, Informationen schnell zu finden und zu verstehen. Das Feature „Browse for Me” fasst Wissen aus dem gesamten Web zusammen und liefert prägnante Antworten in einer übersichtlichen Seitenleiste.

Die Plattform integriert außerdem fortschrittliche KI-Modelle, die Abfragen dialogorientiert bearbeiten, Ergebnisse nach Relevanz filtern und Quicklinks für eine vertiefte Recherche anbieten.

Der wesentliche Unterschied zu Comet besteht darin, dass Arc Search ein Recherchetool und kein Task-Executor ist. Das macht es besonders wertvoll für Forscher, Studenten und alle, die sich intensiv mit Online-Recherchen beschäftigen.

Die besten Features von Arc Search

Fassen Sie Webseiten mit Pinch to Summarize zusammen, das lange Artikel zu prägnanten, KI-generierten Übersichten komprimiert.

Führen Sie natürliche Sprachunterhaltungen mit Call Arc , das Ihnen gesprochene Interaktionen mit /AI ermöglicht, die einem Telefonat nachempfunden sind.

Archivieren Sie alte Registerkarten automatisch, um Ihren Browser übersichtlich zu halten.

Limit of Arc Search

Bei zu vielen Registerkarten oder ressourcenintensiven Web-Apps können Probleme mit der Leistung auftreten.

Preise für Arc Search

Free

Arc Search Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Häufig gestellte Fragen

Ja, Perplexity Comet ist für die meisten Benutzer kostenlos, wobei alle wichtigen Features auf Mac und Windows kostenlos verfügbar sind. Ein Premium-Abonnement namens Perplexity Max schaltet zusätzliche Features und erweiterte Integrationen frei.

Zu den besten datenschutzorientierten Browsern gehören: Brave, Safari, Vivaldi, Mozilla Firefox und Tor Browser.

Die Leo-KI von Brave, die Workflow-Automatisierung von Arc Marx und die KI von Microsoft Edge Copilot bieten ein gutes Gleichgewicht zwischen Produktivität und Datenschutz.

Durch die Integration können browsergenerierte Zusammenfassungen, ausgeschnittene Recherchen und Web-Automatisierungen direkt in ClickUp-Aufgaben oder Kalenderereignisse übernommen werden. Dies optimiert die Workflows im digitalen Projektmanagement, sodass Sie Automatisierungen auslösen, Dokumentationen erstellen und Besprechungsnotizen zwischen Browsern synchronisieren können.

Ja, Microsoft Edge und Sigma OS können viele Features von Comet nachbilden. Wenn Sie jedoch auf der Suche nach einem KI-gestützten End-to-End-Workflow-Management sind, ist ClickUp die beste Wahl.

Legen Sie Wert auf Datenschutzkontrollen und Transparenz. Die Möglichkeit zur Datenverarbeitung nach Opt-in, die Kontrolle über den KI-Speicher und klare Richtlinien sind entscheidend. Produktivitätsfunktionen wie die Suche aus mehreren Quellen, integrierte Zusammenfassungen und die nahtlose Integration mit Aufgabenmanagement-Plattformen wie ClickUp sind ebenfalls ein Muss.