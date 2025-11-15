Die 13 besten HIPAA-konformen CRM-Softwareprogramme für die sichere Verwaltung von Patientendaten

Im Gesundheitswesen sind Patientendaten wie ein Herzschlag – konstant, lebenswichtig und katastrophal, wenn sie ungeschützt bleiben.

Ob in einer vielbeschäftigten Klinik, einer Wellness-Praxis oder einem großen Gesundheitsnetzwerk – die Sicherstellung der Sicherheit von Patientendaten bei gleichzeitiger Organisation von Terminen, Behandlungsplänen und regelmäßigen Nachuntersuchungen ist von entscheidender Bedeutung.

Angesichts eines weltweiten Wachstums des Marktes für Customer Relationship Management (CRM) im Gesundheitswesen von 7,7 % CAGR bis 2030 ist die Wahl einer HIPAA-konformen CRM-Lösung für die Gesundheitsbranche unerlässlich geworden.

Die richtige CRM-Software hilft Gesundheitsdienstleistern, Patientendaten durch Zugriffskontrollen zu schützen, und gibt Teams die tools an die Hand, um Beziehungen und Abläufe hinter den Kulissen reibungslos zu verwalten.

Sind Sie bereit, Patienteninteraktionen zu schützen, alltägliche Prozesse zu vereinfachen und die Patientenzufriedenheit zu verbessern? Entdecken Sie unsere 13 besten HIPAA-konformen CRM-Produkte, um das richtige tool für Sie zu finden.

Die 13 besten HIPAA-konformen CRM-Softwareprogramme auf einen Blick

Hier finden Sie einen kurzen Vergleich der besten HIPAA-konformen CRM-Software, damit Sie die richtige Wahl treffen können:

tool Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise* ClickUp All-in-One-Projekt- und Client-Management Automatisieren Sie Onboarding und Erinnerungen, kontrollieren Sie den Zugriff, sichern Sie Formulare, passen Sie Ansichten an und nutzen Sie CRM-Vorlagen. Free-Pläne; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen Salesforce Health Cloud Große Gesundheitsnetzwerke, die eine einheitliche Patientenansicht benötigen Schaffen Sie eine Verbindung klinischer/nicht-klinischer Daten, ermöglichen Sie die Automatisierung der Terminplanung, Agentforce KI, EHR-Integrationen Kostenpflichtige Pläne ab 325 $ pro Monat und Benutzer LeadSquared Schnelle Patientenakquise und -bindung Automatisieren Sie Nachfassaktionen, Lead-Bewertung, Marketing-Automatisierung, Sicherheit und Integrationen. Kostenpflichtige Pläne ab 60 $/Monat pro Benutzer Keap Kleine Kliniken automatisieren Nachsorge und Zahlung Automatisieren Sie Zahlungen/Erinnerungen, sichern Sie die Abrechnung, Online-Zahlungen, Formulare und E-Mail-Integrationen. Kostenpflichtige Pläne ab 299 $/Monat pro Benutzer HIPAA CRM Budgetbewusste Praxen, die eine Datenverwaltung mit Sicherheit benötigen Speichern/Verwalten von Patientendaten, AWS-Sicherheit, Zugriffskontrollen, Audit-Protokolle Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 2 $/Monat pro Benutzer Zendesk Abteilungsübergreifende Zusammenarbeit und sichere Interaktion Einheitliche Datensätze, Omnichannel-Support, sichere Nachrichtenübermittlung, Wissensdatenbanken, KI-Erkenntnisse Kostenpflichtige Pläne ab 19 $ pro Benutzer Caspio Vollständig benutzerdefinierte Gesundheits-Apps ohne Code No-Code-Builder, Sicherheit in Integrationen, Zugriffskontrollen, Compliance-tools Kostenpflichtige Pläne ab 100 $/Monat pro Benutzer Pipedrive Intuitives Pipeline-Management für den Vertrieb KI-Workflows, Pflege, Echtzeit-Einblicke, Integrationen Kostenpflichtige Pläne ab 24 $/Monat pro Benutzer Insightly Integriertes CRM, Marketing und Projektmanagement Einheitliches CRM, Marketing-Automatisierung, Projekt-Nachverfolgung, Integrationen, mobile App Kostenpflichtige Pläne ab 29 $/Monat pro Benutzer NexHealth Eliminierung manueller Arbeit im Patientenbereich Online-Buchung, Patientenformulare, Versicherungsprüfungen, Zahlungen, EHR-Synchronisierung Benutzerdefinierte Preisgestaltung Creatio Unternehmen, die schnelle CRM-Benutzerdefinierte Anpassungen benötigen No-Code-Workflow-Automatisierung, KI-Anleitung, Dashboards, teamübergreifende Skalierung Kostenpflichtige Pläne ab 25 $/Monat pro Benutzer Zoho CRM Kostengünstige Zusammenarbeit mehrerer Teams Teamspaces, Zia AI, No-Code-Workflows, über 1.000 Integrationen Kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat pro Benutzer PatientPop Praxiswachstum und Online-Sichtbarkeit SEO, Bewertungen, Online-Terminvereinbarung, mobile Formulare, Automatisierung der Patientenaufnahme Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Worauf sollten Sie bei einer HIPAA-konformen CRM-Software achten?

Was unterscheidet ein HIPAA-konformes CRM-System von einem Standard-CRM-System?

Der entscheidende Unterschied liegt in ihrer Fähigkeit, sensible Patientendaten zu schützen und Anbieter bei der Einhaltung der HIPAA-Vorschriften zu unterstützen. 🏥

Achten Sie bei der Auswahl einer HIPAA-konformen CRM-Software darauf, dass sie Features wie Datenverschlüsselung umfasst und mehr als nur die Verwaltung von Patienteninteraktionen leistet – sie sollte die Datensicherheit, den Datenschutz der Patienten und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in jedem Schritt verbessern. Achten Sie auf Folgendes:

✅ Starke Datenverschlüsselung für Patienteninformationen, sowohl im Ruhezustand als auch während der Übertragung

✅ Detaillierte Zugriffskontrollen und Multi-Faktor-Authentifizierung, damit nur autorisiertes Personal mit Patientendaten umgeht und gleichzeitig die Verwaltungsaufgaben minimiert werden.

✅ Detaillierte Audit-Protokolle zur Nachverfolgung, wer wann auf Patientenakten zugreift

✅ Eine unterzeichnete Geschäftspartnervereinbarung (BAA), um die gemeinsamen Verantwortlichkeiten für geschützte Gesundheitsdaten zu klären.

✅ Sichere Tools für Backup, Wiederherstellung und Kommunikation, um Datenverstöße zu verhindern und Patientenbeziehungen zu schützen.

Die 13 besten HIPAA-konformen CRM-Softwareprogramme

Hier sind die 13 besten HIPAA-konformen CRM-Softwarelösungen, denen Anbieter vertrauen:

ClickUp (am besten geeignet für All-in-One-Projekt- und Kundenmanagement)

Mit den anpassbaren Ansichten und Projektmanagement-Workflows *von ClickUp haben Sie jeden Teil Ihrer Arbeitsabläufe im Gesundheitswesen klar im Blick.

Zwischen der Verwaltung von Patienteninformationen, ständigen Nachverfolgungen und der Sicherstellung, dass nur autorisiertes Personal die erforderlichen Informationen einsehen kann, besteht immer ein gewisses Risiko für Fehler.

Ein kleiner Fehler kann zu einer Datenpanne oder einem Verstoß gegen die HIPAA-Vorschriften führen. Niemand im Gesundheitswesen möchte sich mit solchen Problemen auseinandersetzen, insbesondere wenn es um den Umgang mit sensiblen Gesundheitsdaten geht.

Als weltweit erster konvergierter KI-Arbeitsbereich unterstützt ClickUp Fachkräfte im Gesundheitswesen und medizinische SaaS-Teams dabei, diese Herausforderungen effektiv zu bewältigen. Der integrierte KI-Assistent ClickUp Brain verbindet alle Ihre Workflows und macht Wissen sofort zugänglich.

Verwalten Sie Patientenbeziehungen, gewährleisten Sie die Sicherheit sensibler Patientendaten und führen Sie die Nachverfolgung jeder Interaktion in einem HIPAA-konformen CRM-System von ClickUp durch.

Schützen Sie Patientendaten mit der HIPAA-konformen CRM-Software von ClickUp

ClickUp bietet CRM-Teams ein leistungsstarkes, HIPAA-konformes CRM-System, das dafür ausgelegt ist, alle Details – von Krankengeschichten bis hin zu Versicherungsunterlagen – sicher zu verwahren und nur autorisierten Mitarbeitern zugänglich zu machen.

Dank detaillierter Zugriffskontrollen können Sie ganz einfach Berechtigungen einstellen, sodass nur die richtigen Mitglieder von Patientendaten eine Ansicht nehmen oder eine Bearbeitung vornehmen können. So gewährleisten Sie die Einhaltung von Vorschriften und können beruhigt sein.

Robuste Sicherheit bedeutet jedoch nicht nur, Dinge zu sperren. Mit den Audit-Protokollen von ClickUp können Sie die Nachverfolgung durchführen, wer auf Patientenakten zugegriffen oder diese aktualisiert hat, und so für Transparenz und Verantwortlichkeit bei jeder Aktion sorgen. Das bedeutet, dass Sie jederzeit für Compliance-Prüfungen bereit sind und Datenprobleme schnell lösen können.

Darüber hinaus bietet die CRM-Vorlage von ClickUp Gesundheitsdienstleistern eine vorgefertigte Möglichkeit, Patientendaten, Versicherungsdetails und Kontaktinformationen an einem sicheren Ort zu organisieren.

Kostenlose Vorlage herunterladen Organisieren Sie Patientenkontakte, Behandlungsphasen und Nachsorgeuntersuchungen in einer vorgefertigten CRM-Pipeline mit der CRM-Vorlage von ClickUp.

Anstatt manuell Erinnerungen einzustellen oder in Abhängigkeit von Haftnotizen zu stehen, können Kliniken die Terminplanung und Nachsorge direkt in der Pipeline durch Automatisierung durchführen und so Nichterscheinen und versäumte Check-ins reduzieren.

Sparen Sie Zeit mit ClickUp Automatisierungen

ClickUp Automatisierungen und ClickUp Agents sind ideal für Teams im Gesundheitswesen, die weniger Zeit mit Papierkram und mehr Zeit mit Patienten verbringen möchten.

Automatisieren Sie die Patientenaufnahme, Terminerinnerungen und Nachsorgeuntersuchungen, um Arbeitsaufwand zu reduzieren und Patientendaten zu schützen – mit ClickUp Automatisierung.

Stellen Sie sich Folgendes vor: Ein neuer Patient füllt ein Online-Aufnahmeformular aus, und ClickUp erstellt sofort eine Patientenakte, weist die Aufnahme der richtigen Krankenschwester zu und plant einen Begrüßungsanruf.

Terminerinnerungen? Werden automatisch per E-Mail oder SMS verschickt, wodurch weniger Termine versäumt werden. Einverständniserklärungen und Nachsorge-Notizen? Werden gesammelt, gespeichert und mit dem Patientenprofil verknüpft – kein Papierkram mehr. Die Mitarbeiter können eingreifen und Fragen beantworten oder Menschen dabei helfen, das zu finden, was sie brauchen, ohne dass eine manuelle Überwachung erforderlich ist.

Schulen Sie benutzerdefinierte Agenten in ClickUp, um asynchrone Arbeitsabläufe zu bewältigen.

Sie können sogar die Überprüfung von Versicherungen, Nachbestellungen von Rezepten und Umfragen nach dem Besuch automatisieren. Indem Sie ClickUp wiederkehrende Administrator-Aufgaben übernehmen lassen, kann sich Ihre Klinik auf das Wesentliche konzentrieren: eine hervorragende Patientenversorgung.

Überwachen Sie Workflows mit ClickUp-Dashboards und ClickUp-Formularen

Für Kliniken und Praxen, die mehrere Patienten und Anbieter verwalten, sorgen ClickUp-Dashboards, Zeitleiste-Ansichten und ClickUp-Formulare für Klarheit und Kontrolle in jedem Arbeitsablauf.

Verfolgen Sie die Kommunikation mit Patienten, Behandlungspläne und die Workload Ihrer Mitarbeiter in einer übersichtlichen Ansicht in den ClickUp-Dashboards.

Mit ClickUp Dashboards können Sie den Patientenfluss visualisieren, ausstehende Laborergebnisse nachverfolgen und die Workload Ihrer Mitarbeiter überwachen – alles an einem Ort. ClickUp Formular erleichtert es Ihnen, Patientenfeedback oder Informationen vor dem Besuch in Sicherheit an einem Ort zu sammeln.

Hier finden Sie eine kurze visuelle Anleitung, wie ClickUp KI einsetzt, um automatisierte Arbeitsabläufe für Unternehmen im Gesundheitswesen zu ermöglichen:

Die besten Features von ClickUp

Automatisieren Sie die Patientenaufnahme, Erinnerungen und Übergaben, um manuelle Routinearbeiten zu reduzieren.

Verfolgen Sie die Kommunikation mit Patienten, Behandlungszeitleisten und Aufgaben des Personals mit über 15 anpassbaren Ansichten.

Sammeln Sie Krankengeschichten und Patientenfeedback mit Sicherheit mithilfe von HIPAA-konformen Formularen.

Kontrollieren Sie mit detaillierten Zugriffskontrollen und Audit-Protokollen, wer auf Patientendaten zugreifen darf.

Organisieren Sie Kontakte, Behandlungspläne und Nachsorgetermine mit der CRM-Vorlage von ClickUp.

Limit von ClickUp

Kann für kleine Teams, die noch keine Erfahrung mit CRM-tools haben, überwältigend sein.

Einige Vorlagen speziell für das Gesundheitswesen erfordern möglicherweise benutzerdefinierte Anpassungen.

Das Setup der Automatisierung erfordert für nicht-technisches Personal eine gewisse Einarbeitungszeit.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was Benutzer über ClickUp sagen

*Unsere Erfahrung, die mit der Verwaltung von Scrum-Prozessen begann, hat uns dazu veranlasst, alle unsere Prozesse und Teams, einschließlich CRM, über ClickUp zu verwalten. Es hat unzählige Vorteile, wie z. B. Benutzerfreundlichkeit, einfache Implementierung, ein breiter Bereich an Vorlagen, einfache Integration für alle organisatorischen Prozesse, ein breiter Bereich an Funktionen, leichtes Verständnis, benutzerfreundliche Oberflächen, Schulungs- und Informationssupport sowie Kundensupport.

Unsere Erfahrung, die mit der Verwaltung von Scrum-Prozessen begann, hat uns dazu veranlasst, alle unsere Prozesse und Teams, einschließlich CRM, über ClickUp zu verwalten. Es hat unzählige Vorteile, wie z. B. Benutzerfreundlichkeit, einfache Implementierung, ein breiter Bereich an Vorlagen, einfache Integration für alle organisatorischen Prozesse, ein breiter Bereich an Funktionen, leichtes Verständnis, benutzerfreundliche Oberflächen, Schulungs- und Informationssupport sowie Kundensupport.

2. Salesforce Health Cloud (am besten geeignet für große Gesundheitsnetzwerke, die eine einheitliche Patientenansicht benötigen)

via Salesforce

Wenn Gesundheitsorganisationen wachsen, steigt auch die Komplexität der Verwaltung von Patientendaten, Versicherungsdetails und der Koordinierung der Versorgung. Fragmentierte Patientenakten und unzusammenhängende Teams erschweren es, eine konsistente Versorgung zu gewährleisten und den Datenschutz zu schützen.

Salesforce Health Cloud bietet Gesundheitsdienstleistern, Kostenträgern und Teams im öffentlichen Gesundheitswesen ein sicheres, HIPAA-konformes Kundenbeziehungsmanagementsystem, das Patienteninformationen, einschließlich elektronischer Gesundheitsakten, zusammenführt.

Außerdem erfolgt die Automatisierung von Prozessen, um die Behandlungsergebnisse zu verbessern und gleichzeitig strenge Standards in Sachen Datensicherheit zu erfüllen.

Die besten Features von Salesforce Health Cloud

Verbinden Sie klinische und nicht-klinische Daten in einer HIPAA-konformen CRM-Plattform.

Automatisierung der Patientenregistrierung, der Überprüfung von Versicherungsleistungen und der Terminplanung.

Verwenden Sie Agentforce KI, um Krankheitstrends zu überwachen und Gesundheitsüberwachung Workflows zu automatisieren.

Erstellen Sie flexible Pläne, die soziale Determinanten berücksichtigen und die Patientenbindung stärken.

Einfache Integration in EHR- und EMR-Systeme, um Patienteninformationen auf dem neuesten Stand zu halten und nur autorisiertem Personal zugänglich zu machen.

Salesforce Health Cloud-Limitations

Die Preise können für kleinere Anbieter oder Kliniken hoch sein.

Erfordert spezielle Schulungen und Support, um das Setup vollständig einzurichten und zu integrieren.

Die benutzerdefinierte Anpassung erweiterter Features kann technische Administratorressourcen erfordern.

Preise für Salesforce Health Cloud Cloud

Health Cloud Enterprise : 350 $/Monat pro Benutzer

Health Cloud Unlimited : 525 $/Monat pro Benutzer

Agentforce 1 for Service : 750 $/Monat pro Benutzer

Agentforce 1 für den Vertrieb: 750 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Salesforce Health Cloud

G2 : 3,8/5 (über 35 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Salesforce Health Cloud sagen

In dieser G2-Bewertung wurde Notiz genommen:

Eine umfassende Sammlung von tools und Features, die die Abläufe jeder Gesundheitsorganisation transformieren können. Bietet detaillierte Informationen über Patienten, wie z. B. Terminhistorie, aktuelle Beschwerden, behandelnde Fachärzte und Verschreibungen, alles an einem Ort.

Eine umfassende Sammlung von tools und Features, die die Abläufe jeder Gesundheitsorganisation transformieren können. Bietet detaillierte Informationen über Patienten, wie z. B. Terminhistorie, aktuelle Beschwerden, behandelnde Fachärzte und Verschreibungen, alles an einem Ort.

3. LeadSquared (am besten geeignet für die schnelle Gewinnung und Einbindung von Patienten)

via LeadSquared

Viele Kliniken verlieren neue Patienten, noch bevor diese überhaupt die Türschwelle überschritten haben.

Das liegt daran, dass es keine klare Methode gibt, um Leads zu bewerten oder zu priorisieren, was zu Zeitverschwendung für die Mitarbeiter und zu einem Vertrauensverlust führen kann.

LeadSquared löst dieses Problem, indem es Gesundheitsdienstleistern ein CRM-System für das Gesundheitswesen zur Verfügung stellt, das jede Patientenanfrage erfasst, sensible Patientendaten sicher aufbewahrt und Nachfassaktionen durch Automatisierung ermöglicht.

Die besten Features von LeadSquared

Automatisierung von Patienten-Nachsorge, Terminplanung und Erinnerungen, um manuelle Arbeit zu reduzieren.

Bewerten Sie Patientenanfragen, um Mitarbeitern dabei zu helfen, hochwertige Leads mit Wert zu priorisieren und die Patientenbindung zu verbessern.

Zentralisieren Sie Patientendaten in einem HIPAA-konformen CRM-System mit Zugriffskontrollen, die nur autorisiertem Personal zugänglich sind.

Nutzen Sie Marketing-Automatisierung, um Kampagnen durchzuführen, die neue Patienten anziehen und mit Sicherheit konvertieren.

Einfache Integration in bestehende tools im Gesundheitswesen, um die Kommunikation mit Patienten zu verwalten und Ergebnisse zu verfolgen.

Limitations von LeadSquared

Einige Benutzer berichten von Einschränkungen hinsichtlich der Zuverlässigkeit des Telefonsystems und der Flexibilität der Berichterstellung.

Für Teams, die noch keine Erfahrung mit CRM-Automatisierungen haben, sind möglicherweise zusätzliche Schulungen erforderlich.

Der Wechsel des Anbieters kann aufgrund von Herausforderungen bei der Datenmigration schwierig sein.

Preise für LeadSquared

Sales Pro : 60 $/Monat pro Benutzer

Sales Super: 100 $/Monat pro Benutzer

LeadSquared-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,5/5 (über 240 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über LeadSquared sagen

Diese G2-Bewertung freigegeben:

LeadSquared Sales + Mobile CRM zeichnet sich durch seine intuitive Benutzeroberfläche und nahtlose Integration aus und ermöglicht es Teams, unterwegs mühelos Leads zu verwalten, Aktivitäten zu verfolgen und die Produktivität zu steigern.

LeadSquared Sales + Mobile CRM zeichnet sich durch seine intuitive Benutzeroberfläche und nahtlose Integration aus und ermöglicht es Teams, unterwegs mühelos Leads zu verwalten, Aktivitäten zu verfolgen und die Produktivität zu steigern.

4. Keap (am besten geeignet für kleine Kliniken zur Automatisierung von Patienten-Nachsorge und Zahlung)

via Keap

Mehr als 40 % der Patienten befürchten, dass ihre Arztrechnungen Fehler enthalten, und wenn sich Abrechnungsfehler häufen, schwindet das Vertrauen schnell. Für kleine Kliniken und Wellness-Praxen können verstreute Rechnungen und Erinnerungen an verspätete Zahlung jede Woche Stunden kosten und sensible Patientendaten gefährden.

Keap vereint all diese Funktionen in einer einzigen CRM-Software für das Gesundheitswesen. Diese Software garantiert die Sicherheit der Zahlung von Patienten, bietet Automatisierung bei Terminerinnerungen und Rechnungsnachverfolgungen und schafft Zeit für das, was wirklich zählt: die Patientenversorgung.

Die besten Features von Keap

Erinnern Sie sich an Zahlung, Termine und Nachsorgetermine mithilfe der Automatisierung, ohne diese manuell nachverfolgen zu müssen.

Speichern Sie Patientendaten und Rechnungs-Info mit Sicherheit in einer HIPAA-konformen CRM-Plattform.

Erstellen Sie einfache Aufnahme-Formulare, die direkt mit den Kommunikations-Workflows für Patienten in Verbindung stehen.

Akzeptieren und verfolgen Sie Zahlungen online, reduzieren Sie Abrechnungsfehler und Papierkram.

Integration mit gängigen Terminplanungs- und E-Mail-tools für eine reibungslose Patientenbindung

Limitations von Keap

Hauptsächlich für kleine Praxen konzipiert, möglicherweise nicht gut skalierbar für größere Gesundheitssysteme.

Einige benutzerdefinierte Automatisierungen erfordern zusätzliches Setup für nicht-technische Teams.

Die Preise können für Kliniken mit knappem Budget und grundlegenden CRM-Anforderungen hoch erscheinen.

Preise für Keap

Pro: 299 $/Monat pro Monat

Keap-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,2/5 (über 1.560 Bewertungen)

Capterra: 4,1/5 (über 1.300 Bewertungen)

Was Benutzer über Keap sagen

Diese Capterra-Bewertung war ein Feature:

Meine Erfahrungen mit Keap sind überwiegend positiv. Es ist ein solides tool für Geschäfte, die ihre Prozesse der Automatisierung zuführen und ihre Kundeninteraktionen zentralisieren möchten.

Meine Erfahrungen mit Keap sind überwiegend positiv. Es ist ein solides tool für Geschäfte, die ihre Prozesse durch Automatisierung optimieren und ihre Kundeninteraktionen zentralisieren möchten.

🧠 Wussten Sie schon? Etwa 30 % der Patienten kommen zu spät zu ihren Terminen, und die durchschnittliche Nichterscheinenquote im Gesundheitswesen liegt immer noch bei etwa 15 % bis 20 %.

5. HIPAA CRM (am besten geeignet für budgetbewusste Praxen, die eine sichere Verwaltung von Patientendaten benötigen)

via HIPAA CRM

Viele kleinere Kliniken und Privatpraxen wünschen sich die Sicherheit eines HIPAA-konformen CRM-Systems, zögern jedoch aufgrund der komplexen Setup-Kosten, die mit der Übertragbarkeit von Versicherungen und der Rechenschaftspflicht verbunden sind.

Für Teams, die Patientendaten in Tabellenkalkulationen oder Papierakten speichern, ist das Risiko einer Datenpanne oder eines Verstoßes gegen die HIPAA-Vorschriften zu hoch, um es zu ignorieren.

HIPAA CRM von FreeCRM bietet eine praktische, kostenlose Option für die Verwaltung sensibler Patientendaten, die Terminplanung und die Interaktion mit Patienten in der Cloud – und erfüllt dabei die strengen Standards in Sachen Sicherheit des Health Insurance Portability and Accountability Act.

Die besten HIPAA CRM Features

Speichern und verwalten Sie Patientenkontaktdaten, Krankengeschichten und Abrechnungsdetails an einem Ort mit Sicherheit.

Betrieb in Amazon AWS-Rechenzentren mit integrierter Redundanz und starker Datenverschlüsselung.

Kontrollieren Sie den Zugriff, sodass nur autorisiertes Personal sensible Patientenakten einsehen kann.

Führen Sie die Nachverfolgung von Terminplanungen, Patienteninteraktionen und Nachsorgeuntersuchungen durch, um die Behandlungsergebnisse zu verbessern.

Verwenden Sie Audit-Protokolle und Compliance-tools, um die HIPAA-Vorschriften ohne zusätzlichen Aufwand zu erfüllen.

HIPAA-CRM-Limitations

Im Vergleich zu kostenpflichtigen CRM-Lösungen nur eingeschränkte erweiterte Automatisierung

Support- und Anpassungsoptionen sind möglicherweise einfacher als bei Systemen des Unternehmens.

Möglicherweise nicht gut skalierbar für größere Anbieter mit mehreren Standorten.

Preise für HIPAA-konformes CRM

Free

Pro : 2 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen & HIPAA: 50 $/Monat pro Benutzer

HIPAA-CRM-Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

6. Zendesk (am besten geeignet für abteilungsübergreifende Zusammenarbeit und sichere Patientenbindung)

via Zendesk

Wenn Patienten ihre Krankengeschichte mehreren Abteilungen wiederholen müssen, ist dies ein Zeichen für isolierte Systeme, die Zeit verschwenden und die Versorgung beeinträchtigen.

Zendesk möchte diese Lücken schließen, indem es als einheitliche CRM- und Servicelösung fungiert, die Mitarbeiter mit Kundenkontakt, Verwaltungsteams und medizinische Anbieter mit einer gemeinsamen Patientenansicht in Verbindung bringt.

Mit HIPAA-konformer Sicherheit und Omnichannel-tools unterstützt Zendesk Teams im Gesundheitswesen dabei, an jedem Kontaktpunkt sicheren, effizienten und personalisierten Support zu bieten.

Die besten Features von Zendesk

Bereitstellung einer einheitlichen Patientenakte, auf die alle Abteilungen und Kanäle zugreifen können

Implementieren Sie die Automatisierung der Ticketausstellung, Terminnachverfolgung und Erinnerungen, um Engpässe zu reduzieren.

Ermöglichen Sie eine Kommunikation mit Patienten in Sicherheit per E-Mail, chatten, Telefon und Social Messaging.

Erstellen Sie Self-Service-Bereiche wie Patientenportale und Wissensdatenbanken.

Greifen Sie auf anpassbare Dashboard und KI-gestützte Erkenntnisse zu, um Trends in der Gesundheitsversorgung zu erkennen.

Limit von Zendesk

Fortschrittliche KI-tools erfordern einen höherwertigen Plan und verursachen zusätzliche Kosten.

Für die vollständige benutzerdefinierte Anpassung der Workflows sind einige technische Konfigurationen erforderlich.

Kein dauerhaft kostenloser Plan; erweiterte Features können die Kosten schnell in die Höhe treiben.

Preise von Zendesk

Suite Team : 69 $/Monat pro Benutzer

Suite Professional : 149 $/Monat pro Benutzer

Suite Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Zendesk

G2 : 4,3/5 (über 6.200 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was Benutzer über Zendesk sagen

In dieser G2-Bewertung heißt es:

Die Integration mit unserem CRM und Apps von Drittanbietern ist nahtlos und ermöglicht eine zentralisierte Ansicht der Kundeninteraktionen. Die robusten Berichterstellung von Zendesk hilft uns außerdem dabei, Schlüssel-Metriken zu verfolgen und unsere Support-Abläufe kontinuierlich zu verbessern.

Die Integration mit unserem CRM und Apps von Drittanbietern ist nahtlos und ermöglicht eine zentralisierte Ansicht der Kundeninteraktionen. Die robuste Berichterstellung von Zendesk hilft uns außerdem dabei, Schlüssel-Metriken zu verfolgen und unsere Support-Abläufe kontinuierlich zu verbessern.

7. Caspio (am besten geeignet für die Erstellung vollständig benutzerdefinierter Gesundheitsmanagement-Apps ohne Code)

via Caspio

Viele Arztpraxen haben Schwierigkeiten, weil ihre bestehenden Software-Stacks unflexibel sind, mit Features überladen sind, die sie nicht nutzen, oder deren Skalierung extrem teuer ist.

Caspio vereinfacht diese Komplexität, indem es Krankenhäusern, Kliniken und Privat eine Low-Code-Plattform zur Verfügung stellt, mit der sie genau das entwickeln können, was sie benötigen, und so ihre betriebliche Effizienz steigern können.

Ganz gleich, ob Sie ein Patientenportal, einen Aufnahme-Workflow oder ein vollständig integriertes Krankenhausinformationssystem benötigen – mit dem Drag-and-Drop-Builder von Caspio können auch nicht-technische Teams schnell HIPAA-konforme Apps bereitstellen. Außerdem zahlen Sie nur für den Speicher, die Features und die Leistung, die Sie tatsächlich nutzen.

Die besten Features von Caspio

Erstellen Sie benutzerdefinierte Patientenportale, Dashboard, Formular und Tracking-Apps ohne Code.

Integration mit anderen tools für das Gesundheitswesen unter Sicherheit und Automatisierung routinemäßiger Arbeitsabläufe

Kontrollieren Sie den Zugriff der Benutzer, erstellen Sie detaillierte Berichte und erfüllen Sie die HIPAA-Anforderungen ohne zusätzlichen Aufwand.

Starten Sie Projekte innerhalb von Wochen statt Monaten – jederzeit skalierbar und anpassbar.

Limit-Einschränkungen von Caspio

Das Setup erfordert möglicherweise noch technische Planung für komplexe Integrationen.

Einige erweiterte Compliance-Features sind mit zusätzlichen monatlichen Gebühren verbunden.

Eine intensive Nutzung oder große Datenmengen können die Kosten des Plans erhöhen.

Preise von Caspio

Lite : 100 $/Monat pro Benutzer

Plus : 300 $/Monat pro Benutzer

Geschäft : 600 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Caspio-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,5/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 220 Bewertungen)

Was Benutzer über Caspio sagen

Diese G2-Bewertung erfasst:

Zwei entscheidende Faktoren für unsere Auswahl von Caspio waren (1) die Fähigkeit, HIPAA-konforme Sicherheit zu bieten, und (2) die Tatsache, dass man nicht pro Benutzer bezahlt. Wir betreiben Anwendungen mit vielen verschiedenen Benutzern, die mit denselben Datenquellen interagieren.

Zwei entscheidende Faktoren für unsere Auswahl von Caspio waren (1) die Fähigkeit, HIPAA-konforme Sicherheit zu bieten, und (2) die Tatsache, dass man nicht pro Benutzer bezahlt. Wir betreiben Anwendungen mit vielen verschiedenen Benutzern, die mit denselben Datenquellen interagieren.

8. Pipedrive (am besten geeignet für Vertriebs-Teams, die eine intuitive Pipeline-Verwaltung wünschen)

via Pipedrive

Wenn Patienten einen Anbieter oder ein anderes Geschäft im Gesundheitswesen anrufen, warten 60 % von ihnen nicht länger als eine Minute in der Warteschleife – und nur 32 % rufen erneut an, wenn sie nicht durchkommen.

Die gleiche Ungeduld herrscht auch im Vertrieb: Potenzielle Kunden erwarten schnelle, zeitnahe Nachfassaktionen und einen reibungslosen Ablauf.

Pipedrive hilft Vertriebsteams dabei, diese Erwartungen zu erfüllen, mit einer intuitiven Pipeline, KI-gestützten Erinnerungen und Automatisierungen, die Geschäfte auf Kurs halten, ohne die Vertriebsmitarbeiter mit Administrator-Aufgaben zu überhäufen.

Die besten Features von Pipedrive

Automatisierung der Lead-Pflege und Nachverfolgung mit KI-gesteuerten Workflows.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Vertriebspipelines, die Ihren individuellen Prozessen entsprechen.

Integrieren Sie mehr als 500 Apps und tools, um Ihre Technologieplattform zu vereinheitlichen.

Generieren Sie Echtzeit-Verkaufsinformationen, Prognosen und benutzerdefinierte Berichte.

Verwenden Sie Add-On für die Lead-Generierung, die Nachverfolgung von Webbesuchern und die Dokumentenverwaltung.

Limit von Pipedrive

Der Grad der Automatisierung ist im Vergleich zu CRM-Systemen für Unternehmen eher gering.

Einige erweiterte Integrationen basieren auf Konnektoren von Drittanbietern wie Zapier.

Die Datenmigration aus anderen CRM-Systemen erfordert möglicherweise zusätzlichen Setup-Aufwand.

Preise für Pipedrive

Lite : 19 $/Monat pro Benutzer

Wachstum : 34 $/Monat pro Benutzer

Premium : 64 $/Monat pro Benutzer

Ultimate: 89 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Pipedrive

G2 : 4,3/5 (über 2.500 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 3.000 Bewertungen)

Was Benutzer über Pipedrive sagen

In dieser G2-Bewertung wurde Notiz genommen:

Für jemanden ohne große Erfahrung mit der Einstellung von CRMs war dies ein sehr einfacher und schneller Prozess. Es gibt so viele Integrations- und Automatisierungen, die man einrichten kann, was bei unserem anderen CRM nur mit Limit möglich war.

Für jemanden ohne große Erfahrung mit der Einstellung von CRMs war dies ein sehr einfacher und schneller Prozess. Es gibt so viele Integrations- und Automatisierungen, die man einrichten kann, was bei unserem anderen CRM nur mit Limit möglich war.

9. Insightly (am besten geeignet für integriertes CRM + Marketing + Projektmanagement)

via Insightly

Die Verwaltung von Vertrieb, Marketing und Projekten an einem Ort kann überwältigend sein, insbesondere wenn die Tools nicht in Verbindung stehen oder ständig Workarounds erfordern.

Insightly geht dieses Problem direkt an mit einem modernen, flexiblen CRM, das Pipeline-Management, Marketing-Automatisierung, Support-Ticketing und umfassende Integrationen in einer einheitlichen Plattform vereint.

Das bedeutet, dass wachsende Teams benutzerdefinierte Workflows anpassen, Aufgaben automatisieren und Markteinführungsteams schneller aufeinander abstimmen können – ohne Ressourcen für unverbundene Systeme zu verschwenden.

Die besten Features von Insightly

Zentralisieren Sie Kontakte, Pipelines und Vertriebsaktivitäten in einem CRM.

Automatisieren Sie Workflows, E-Mail-Marketing und Lead-Pflege mit integrierten tools.

Verwalten Sie Projekte zusammen mit Vertriebspipelines mit benutzerdefinierten Objekten und Layouts.

Schließen Sie über 500 Apps über AppConnect für einen reibungslosen Datenfluss.

Verwenden Sie mobile Apps, um unterwegs Datensätze zu aktualisieren und Aufgaben zu verwalten.

Limit von Insightly

Die Lernkurve für die Einrichtung einer benutzerdefinierten Automatisierung kann steil sein.

Einige Integrationen erfordern möglicherweise zusätzliche Konfigurationen oder tools von Drittanbietern.

Bestimmte erweiterte Features sind auf höherwertige Pläne beschränkt.

Preise für Insightly

Plus : 29 $/Monat pro Benutzer

Professional : 49 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Insightly

G2 : 4,2/5 (über 920 Bewertungen)

Capterra: 4,0/5 (über 1.200 Bewertungen)

Was Benutzer über Insightly sagen

Diese G2-Bewertung freigegeben:

Insightly ist sehr reaktionsschnell. Die Suchfunktion ist fantastisch. Die Benutzeroberfläche ist einfach zu bedienen, und wenn es um Automatisierung geht, bietet Insightly leistungsstarke Automatisierung. Das CRM ist benutzerfreundlich genug, um es täglich zu verwenden.

Insightly ist sehr reaktionsschnell. Die Suchfunktion ist fantastisch. Die Benutzeroberfläche ist einfach zu bedienen, und wenn es um Automatisierung geht, bietet Insightly leistungsstarke Automatisierung. Das CRM ist benutzerfreundlich genug, um es täglich zu verwenden.

10. NexHealth (am besten geeignet, um manuelle Arbeit im Zusammenhang mit Patienten zu eliminieren)

via NexHealth

Ein fehlendes Formular oder ein nicht wahrgenommener Termin kann zu stundenlanger Verwaltungsarbeit für vielbeschäftigte Rezeptionen führen – und Patienten frustrieren, noch bevor sie den Schritt in die Praxis machen.

NexHealth löst dieses Problem, indem es die sich wiederholenden Aufgaben durch Automatisierung automatisiert, die Praxen ausbremsen – nahtlos integriert in Ihre bestehende Patientenverwaltungssoftware, um Patiententermine, Formulare, Zahlungen und Erinnerungen in Echtzeit direkt mit Ihrem Gesundheitsdatensystem zur Synchronisierung zu bringen.

Die besten Features von NexHealth

Implementieren Sie die Automatisierung der Online-Terminbuchung und der Terminplanung für Nachuntersuchungen.

Digitalisieren Sie das Patientenmanagement mit Aufnahme-Formularen, die eine sofortige Synchronisierung ermöglichen.

Versenden Sie automatisierte Erinnerungen und Marketingkampagnen.

Schnellere Zahlung und Reduzierung manueller Abrechnungsaufgaben

Überprüfen Sie die Versicherungsberechtigung automatisch vor dem Besuch.

Limitations von NexHealth

Die Benutzerdefinierbaren Anpassungsmöglichkeiten für individuelle Praxis Workflows können sich limit anfühlen.

Die erweiterten Optionen für Berichterstellung könnten für einige Kliniken noch ausführlicher sein.

Die Preise können für kleine Einzelpraxen höher sein.

Preise von NexHealth

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu NexHealth

G2 : 4,8/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 30 Bewertungen)

Was Benutzer über NexHealth sagen

Dieser G2-Benutzer machte Notiz von:

Was mir an NexHealth am besten gefällt, ist, wie es die gesamte Patientenerfahrung optimiert. Von der einfachen Terminplanung und automatisierten Erinnerungen bis hin zur nahtlosen EHR-Integration reduziert es die administrative Arbeit und verbessert die Kommunikation.

Was mir an NexHealth am besten gefällt, ist, wie es die gesamte Patientenerfahrung optimiert. Von der einfachen Terminplanung und automatisierten Erinnerungen bis hin zur nahtlosen EHR-Integration reduziert es die administrative Arbeit und verbessert die Kommunikation.

11. Creatio (Am besten geeignet für Unternehmen, die nicht monatelang auf CRM-Benutzerdefinierte Anpassungen warten können)

via Creatio

Für Geschäfte, in denen selbst geringfügige Änderungen an Workflow aufgrund von IT-Engpässen Monate dauern können, revolutioniert Creatio die Situation mit seiner KI-basierten, no-code CRM- und Prozessautomatisierung.

Anstatt sich mit fest programmierten Einschränkungen herumzuschlagen, können Teams im Gesundheitswesen schnell Vertriebs-, Marketing- und Serviceprozesse aufbauen, modifizieren und skalieren und gleichzeitig die betriebliche Effizienz ohne umfangreiche technische Hilfe verbessern.

Das Besondere an dieser Plattform ist die Kombination aus KI-gestützten Anleitungen – wie Hinweisen zur nächstbesten Maßnahme – und einem wirklich flexiblen No-Code-Designer, sodass sich operative Teams schnell anpassen und gleichzeitig aufeinander abgestimmt bleiben können.

Die besten Features von Creatio

Automatisierung komplexer Vertriebs-, Marketing- und Service-Workflows ohne Code.

Nutzen Sie KI, um Maßnahmen zu empfehlen, Umsätze zu prognostizieren und die manuelle Dateneingabe zu reduzieren.

Einfache Integration mit tools von Drittanbietern wie QuickBooks und Zoho.

Entwerfen Sie benutzerdefinierte Dashboards und Prozessvorlagen für verschiedene Teams.

Skalieren Sie Workflows abteilungsübergreifend und behalten Sie dabei die Ansicht Ihrer Benutzer.

Limitations von Creatio

Anfängliche Lernkurve für erweiterte benutzerdefinierte Anpassungen

Einige UI-Elemente wirken etwas veraltet.

Erweiterte Branding-Optionen kosten in den günstigeren Plänen extra.

Preise für Creatio

Wachstum : 25 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 55 $/Monat pro Benutzer

Unbegrenzt: 85 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Creatio

G2 : 4,6/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 120 Bewertungen)

Was Benutzer über Creatio sagen

Diese G2-Bewertung featured:

Creatio verfügt über viele wertvolle und interessante Features, darunter die Möglichkeit, Prozesse schnell und einfach ohne Programmieraufwand zu erstellen, was die Einführung von Technologien in allen Bereichen des Unternehmens beschleunigt.

Creatio verfügt über viele wertvolle und interessante Features, darunter die Möglichkeit, Prozesse schnell und einfach ohne Programmieraufwand zu erstellen, was die Einführung von Technologien in allen Bereichen des Unternehmens beschleunigt.

12. Zoho CRM (am besten geeignet für kostengünstige Zusammenarbeit mehrerer Teams)

via Zoho CRM

Knapp bemessene Budgets und verstreute Teams können die Zusammenarbeit unmöglich machen, insbesondere wenn jede Abteilung ihre eigenen tools haben möchte.

Zoho CRM löst dieses Problem, indem es wachsenden Unternehmen ein erschwingliches, konformes All-in-One-System bietet, in dem mehrere Teams – Vertrieb, Marketing, Support und Patientenkommunikation tools – in dedizierten Bereichen zusammenarbeiten können.

Dank einer Kombination aus kontextbezogener KI und einer intuitiven Benutzeroberfläche bleibt die Verbindung zwischen den Teams intakt, ohne zusätzliches Budget für unzusammenhängende Software oder teure benutzerdefinierte Bauten aufwenden zu müssen.

Die besten Features von Zoho CRM

Schaffen Sie eine Verbindung zwischen funktionsübergreifenden Teams mit zweckorientierten Teamspaces.

Erleichtern Sie die Automatisierung von Aufgaben und personalisieren Sie die Kundenansprache mit Zia, dem KI-Assistenten von Zoho.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Vertriebs-Workflows, Kadenz und Prognosen mit No-Code-tools.

Einfache Integration mit über 1.000 Apps über den Zoho Marketplace

Schnelle Migration von anderen CRMs oder Tabellenkalkulationen mit geführter Einarbeitung

Limit von Zoho CRM

Die erweiterte benutzerdefinierte Anpassung kann ohne technische Unterstützung schwierig sein.

Einige Benutzer erwähnen, dass die Leistung bei großen Datensätzen langsamer ist.

Die Feature-Vielfalt kann kleinere Teams zunächst überfordern.

Preise für Zoho CRM

Standard : 20 $/Monat pro Benutzer

Professional : 35 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen : 50 $/Monat pro Benutzer

Ultimate: 65 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho CRM

G2 : 4,1/5 (über 2.790 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 6.960 Bewertungen)

Was Benutzer über Zoho CRM sagen

Dieser G2-Benutzer machte Notiz von:

Zoho CRM bietet eine robuste, anpassbare Benutzeroberfläche, die sich nahtlos in unser digitales Marketing-Ökosystem integrieren lässt. Die Automatisierung, Lead-Bewertung und Multichannel-Kommunikation tools ermöglichen es uns, personalisierte Erlebnisse in großem Maßstab zu bieten.

Zoho CRM bietet eine robuste, anpassbare Benutzeroberfläche, die sich nahtlos in unser digitales Marketing-Ökosystem integrieren lässt. Die Automatisierung der Workflows, Lead-Bewertung und Multichannel-Kommunikation tools ermöglichen es uns, personalisierte Erlebnisse in großem Maßstab zu bieten.

13. PatientPop (am besten geeignet für Praxiswachstum und Online-Sichtbarkeit)

via PatientPop

Für viele unabhängige Arztpraxen können unregelmäßige Patientenzahlen und eine schwache Online-Präsenz das Wachstum unmöglich erscheinen lassen.

PatientPop, jetzt Teil von Tebra, löst dieses Problem mit einer All-in-One-Plattform, die die Online-Sichtbarkeit Ihres Geschäfts verbessert, neue Patienten anzieht und dafür sorgt, dass Ihr Kalender immer voll ist.

Die tools dieser Software helfen Praxen dabei, in Suchergebnissen ganz oben zu erscheinen, hervorragende Bewertungen zu sammeln und eine einfache Terminplanung von überall aus anzubieten – so können Patienten rund um die Uhr Termine buchen, während Ihre Rezeption stressfrei bleibt.

Die besten Features von PatientPop

Ermöglichen Sie die Automatisierung von Online-Buchungen und Termin-Erinnerungen, um Ihren Terminkalender mühelos zu füllen.

Verbessern Sie Ihr Suchranking und Ihre Reputation mit integrierter Suchmaschinenoptimierung und Bewertungsmanagement.

Modernisieren Sie das Patientenerlebnis mit universeller Terminplanung und mobilfreundlichen Formularen.

Entlasten Sie Ihre Mitarbeiter durch die Digitalisierung von Routineaufgaben wie Patientenaufnahme, Versicherungsprüfungen und Nachsorgeuntersuchungen.

Limitations von PatientPop

Die Optionen für die Berichterstellung können für fortgeschrittene Analyseanforderungen eingeschränkt sein.

Einige Benutzer notieren gelegentliche Aktualisierungsprobleme bei der Berichterstellung.

Bestimmte Automatisierung-Add-Ons können für Praxen mit hohem Patientenaufkommen zusätzliche Kosten verursachen.

Preise für PatientPop

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu PatientPop

G2 : 4,1/5 (über 230 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über PatientPop sagen

Diese G2-Bewertung wurde gekennzeichnet mit:

Der Zugriff auf die Patientenakten per Telefon oder Desktop ist hervorragend. Die Möglichkeit, schnell und einfach Standard-Notizen zu erstellen, ist eine großartige Funktion.

Der Zugriff auf die Patientenakten per Telefon oder Desktop ist hervorragend. Die Möglichkeit, schnell und einfach Standard-Notizen zu erstellen, ist eine großartige Funktion.

