Die 8 besten KI-Agenten für Designer zur Automatisierung kreativer Prozesse

Da sowohl Unternehmen als auch Verbraucher branchenübergreifend mehr visuellen Inhalt fordern, ist die Nachfrage nach talentierten Designern so groß wie nie zuvor.

Allerdings haben fast 40 % der Unternehmen in der Designbranche Schwierigkeiten, kontinuierlich visuell ansprechende Designs zu produzieren.

Angesichts der vielen Aufgaben, die ein Designer zu bewältigen hat, ist es sinnvoll, auf künstliche Intelligenz zurückzugreifen, um einige Dinge der Automatisierung zu unterziehen und neue Möglichkeiten zu schaffen.

Glücklicherweise haben Designer mit KI-Agenten erheblichen Fortschritt erzielt. Diese können nun einige der sich wiederholenden Aufgaben übernehmen und so Teams dabei helfen, schneller voranzukommen, ohne dabei den menschlichen Touch der Designer zu verlieren.

Die 8 besten KI-Agenten für Designer auf einen Blick

Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen schnellen Überblick über die Features und Preise einiger der besten KI-Agenten für Designer:

tool* Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise* ClickUp Kreative Aufgabe-Planung und Automatisierung KI-Agenten in Aufgaben/Dokument/chatten, ClickUp Brain, Whiteboards, Figma-Integration und Echtzeit-Updates Kostenlos; kostenpflichtige Pläne verfügbar Canva KI Schnelle, visuell orientierte KI-Bildgenerierung Magic Media, Text zu Bild, Text zu Grafik, Stilvoreinstellungen, Runway-Integration Kostenlos, kostenpflichtig ab: 15 $/Monat pro Benutzer Khroma Personalisierte KI-Farbpalette-Generierung Trainieren Sie mit Farbvorlieben, einem browserbasierten Palettengenerator und Barrierefreiheitsbewertungen Free Galileo KI Erstellen von UI-Layouts aus Text-Vorgaben Prompt-basiertes UI-Design, visuelles Branding, Gemini-basierte Vorlagen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Uizard Schnelle Wireframes und Mockups mit KI-Prompts Text-/Screenshot-Eingabe, automatische UI-Generierung, responsive Designs, Zusammenarbeit in Echtzeit Free, kostenpflichtig ab 19 $/Monat pro Benutzer Runway KI-gestütztes Video-Storytelling und Effekte Text-zu-Video, Motion Brushes, Voiceovers, KI-Effekte auf einer Plattform Free, kostenpflichtig ab 15 $/Monat pro Benutzer Adobe Firefly Kreativ-Teams im Adobe-Ökosystem Text-/Bild-Eingabeaufforderungen, Moodboarding, Übersetzung, Szene zu Bild Kostenlos, kostenpflichtig ab 9,99 $/Monat pro Benutzer Figma KI Echtzeit-Designzusammenarbeit mit integrierter KI Automatisches Layout, editierbare Benutzeroberflächen, Hintergrundentfernung, visuelle Suche nach Assets Free, kostenpflichtig ab 20 $/Monat pro Benutzer

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsgestützten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber , wie wir Software bei ClickUp bewerten.

Was sind KI-Agenten für Designer?

Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie arbeiten an einem neuen App-Bildschirm. Während Sie die Farbe anpassen, schlägt Ihnen ein KI-Assistent drei Alternativen vor, die auf aktuellen Markttrends basieren. Er verfeinert die Benutzer-Flows, weist auf Unstimmigkeiten in Ihrem Layout hin und fügt sogar Vektorgrafiken ein, die zu Ihrem Markenstil passen.

Das ist das Versprechen von KI-Agent-Tools für Designer. Diese spezialisierten Agenten – oft auf Basis von maschinellem Lernen – können Aufgaben ausführen, sich an Benutzereingaben anpassen und den gesamten Designprozess mit Kontextbewusstsein unterstützen, damit Designteams smarter arbeiten können.

Hier eine Zusammenfassung einiger Funktionen:

✅ Automatisiert repetitive Aufgaben wie das Ändern der Größe von Assets, das Taggen von Dateien oder das Umbenennen von Ebenen

✅ Generiert mehrere Designideen, untersucht Variationen und findet innovative Lösungen, an die Sie vielleicht noch nicht gedacht haben

✅ Ermöglicht Echtzeit-Zusammenarbeit und vereinfacht das Freigeben von Arbeit und das Sammeln von Feedback durch Designteams

✅ Analysiert Benutzerdaten und greift auf Datenbanken zu, um fundiertere Entscheidungen während des kreativen Prozesses zu ermöglichen

✅ Integriert sich in Design-tools wie Figma, um die betriebliche Effizienz auf breiter Front zu steigern

📖 Lesen Sie auch: Die besten kostenlosen Vorlagen für Prozess-Workflows in Excel und ClickUp

Worauf sollten Sie bei KI-Agenten für Designer achten?

Die richtigen KI-Agenten für Designer sollten über grundlegende Funktionen wie die Automatisierung von KI-Workflows hinausgehen und in der Lage sein, die Geschäftseffizienz zu verbessern, indem sie einige Schlüssel-Kriterien erfüllen:

benutzerfreundliche Oberfläche , die intuitiv zu bedienen ist, egal ob es sich um ein chatbasiertes Bieten Sie eine, die intuitiv zu bedienen ist, egal ob es sich um ein chatbasiertes KI-Tool für Anfänger , ein sprachgesteuertes Tool oder ein in Ihre aktuellen Design-Tools integriertes Tool handelt

Passen Sie sich an verschiedene Designumgebungen an, von UI/UX-Projekten über Vektorgrafiken bis hin zu Marketingmaterialien

Demonstrieren Sie echtes Denken und Entscheidungsfindung, indem Sie Benutzer-Eingaben analysieren, Daten aus Datenquellen abrufen und nächste Schritte empfehlen

Skalieren Sie entsprechend Ihren Anforderungen, egal ob Sie als Einzeldesigner oder als Teil eines großen Designteams arbeiten, das auf verschiedenen Plattformen tätig ist

Beachten Sie ethische Überlegungen. Suchen Sie nach Agenten, die den Datenschutz gewährleisten und inklusive Designoptionen bieten

👀 Fun Fact: In einer Demo von xAI und OpenAI planten autonome Agenten Kalender-Ereignisse, indem sie miteinander „kommunizierten“, ohne dass Menschen daran beteiligt waren. Willkommen zur Posteingang-freien Koordination.

Die besten KI-Agenten für Designer

Hier finden Sie eine Liste von KI-Agenten für Designer, die Ihre Aufmerksamkeit verdienen. Jeder von ihnen konzentriert sich auf die praktische Anwendbarkeit in der realen Welt und überzeugt gleichzeitig durch Leistung, Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit.

1. ClickUp (Am besten geeignet für die Planung und Automatisierung kreativer Aufgaben)

Bieten Sie Designteams die Struktur, die sie benötigen, ohne die menschliche Kreativität zu beeinträchtigen – mit den KI-Agenten von ClickUp

Designteams benötigen heute weniger verstreute tools und mehr vernetzte Systeme. ClickUp macht dies möglich, indem es interne Konsolidierung mit Integrationen kombiniert.

Das Besondere an ClickUp: Designer können ihre Arbeit über verschiedene Apps hinweg synchronisieren, ohne zwischen Registerkarten wechseln zu müssen. So können KI-Agenten auf alle Ihre Datenquellen zugreifen und Ihnen durch schnellere Workflows einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

draft-Inhalt erstellen, Diskussionen zusammenfassen, Bilder generieren und vieles mehr mit ClickUp Brain*

ClickUp Brain kann Ihnen beim Brainstorming und Erstellen von Inhalt helfen, Mock-ups generieren und den entscheidenden Arbeit-Kontext aufzeigen, den Sie benötigen

ClickUp Brain ist ein KI-Agent/Assistent, der speziell dafür entwickelt wurde, die Workflows von Designern zu optimieren, indem er kreative Arbeit innerhalb der ClickUp-Plattform automatisiert, generiert und organisiert.

Designer können die KI-Bildgenerierung von Brain nutzen, um anhand einfacher Text-Vorgaben und mithilfe mehrerer KI-Modelle wie Gemini und Claude sofort Konzeptzeichnungen, Mockups oder visuelle Referenzen zu erstellen. Dies ist besonders praktisch für die schnelle Erstellung von Prototypen, Moodboards oder Client-Präsentationen.

Diese KI-generierten Bilder können direkt an Aufgaben oder Dokumente angehängt werden, sodass visuelle Elemente einfach iteriert, freigegeben und in laufende Projekte integriert werden können, ohne dass ein Toolwechsel erforderlich ist.

ClickUp Brain geht über die Erstellung von Bildern hinaus, indem es routinemäßige Designvorgänge automatisiert und die Zusammenarbeit verbessert. Es kann komplexe Designvorgaben in umsetzbare Unteraufgaben aufschlüsseln, Kundenfeedback zusammenfassen und klare Projektaktualisierungen aus Ihrem Arbeitsbereich abrufen. Darüber hinaus können Designer Brain nutzen, um schriftliche Inhalte zu verfeinern, Mitteilungen für globale Teams zu übersetzen und Erinnerungen oder Statusänderungen basierend auf Workflow-Regeln als Auslöser zu verwenden.

Setzen Sie Agenten ein, um Ihre täglichen Aufgaben zu erledigen

Die KI-Agenten von ClickUp sind direkt in ClickUp Aufgaben, ClickUp Dokumenten und ClickUp Chatten integriert – also genau dort, wo Designer bereits den Großteil ihrer Zeit damit verbringen, mit ihren Teams zu kommunizieren und ihre Aufgaben abzuschließen.

Verwenden Sie ClickUp AI-Agenten, um Aufgaben zu automatisieren, Fragen zu beantworten und mehr zu erledigen

Diese Agenten arbeiten parallel zu ClickUp Automatisierungen und können Aufgaben wie Statusaktualisierungen, die Zuweisung von Eigentümern, die Zusammenfassung von Diskussionen und sogar die automatische Generierung von Unteraufgaben ausführen.

Es handelt sich um eine flexible Methode, um Aufgaben zu automatisieren und KI in Ihre täglichen Design-Workflows zu integrieren. Sie können in ClickUp auch zertifizierte KI-Agenten hinzufügen, die speziell dafür entwickelt wurden, Inhalte auf Markenkonformität oder Qualität zu überprüfen.

Brainstormen Sie live mit Ihrem Team mithilfe von ClickUp Whiteboards

Überbrücken Sie die Lücke zwischen kreativem Prozess und Umsetzung mit ClickUp Whiteboards

Mit ClickUp Whiteboards können Designteams Brainstorming betreiben, innovative Ideen skizzieren und Benutzerabläufe mit einem besonderen Vorteil planen: Jede Haftnotiz oder jedes Diagramm kann sofort in eine Aufgabe umgewandelt werden. So wird kreatives Denken in die Tat umgesetzt und die Dynamik über alle Projekte hinweg aufrechterhalten.

Leistungsstarke Integrationen und Suchfunktionen zur Verbindung von Daten

Durch die Kombination von Design-tools wie Figma oder Adobe XD mit ClickUp können Aufgaben und Design-Updates über ClickUp Enterprise Search + ClickUp Integrations in Echtzeit synchronisiert werden.

Kreativleiter können anhand von Dateiaktualisierungen Unteraufgaben zuweisen, während Marketingfachleute die Nachverfolgung der Verfügbarkeit von Assets innerhalb desselben Arbeitsbereichs vornehmen können. Dies ist eine echte Brücke zwischen kreativen Workflows und strukturiertem Design-Projektmanagement.

Mit ClickUp Enterprise Search haben Sie den gesamten Arbeitskontext an einem Ort

Schließlich bedeutet ClickUp für Designteams, dass Sie Ihre Arbeit während des Prozesses organisieren können. Es bietet eine kollaborative Plattform, die den gesamten Designprozess von der Ideenfindung bis zur endgültigen Freigabe optimiert, indem Aufgaben, Feedback und Assets an einem Ort zentralisiert werden. Designer können Features wie „Prüfung“ nutzen, um Kommentare direkt zu Bildern, Videos und PDFs hinzuzufügen, zuzuweisen und zu bearbeiten, wodurch es einfach ist, Feedback zu sammeln und kreative Arbeiten zu iterieren, ohne ClickUp verlassen zu müssen.

Die besten Features von ClickUp

Limit von ClickUp

Für Teams, die noch keine Erfahrung mit All-in-One-Systemen haben, kann die Lernkurve steil sein

Einige erweiterte KI-Features erfordern ein kostenpflichtiges Add-On

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was Benutzer über ClickUp sagen

Dieser G2-Benutzer gibt freizügig bekannt:

Ich nutze ClickUp täglich. Außerdem spare ich dank der Automatisierungen und KI-Tools viel Zeit bei sich wiederholenden Aufgaben. Das Einrichten von Projekt-Spaces, Aufgaben und Automatisierungen verlief überraschend reibungslos.

Ich nutze ClickUp täglich. Außerdem spare ich dank der Automatisierungen und KI-Tools viel Zeit bei sich wiederholenden Aufgaben. Das Einrichten von Projekt-Spaces, Aufgaben und Automatisierungen verlief überraschend reibungslos.

💟 Bonus: Brain MAX ist Ihr All-in-One-KI-Agent und Desktop-Begleiter, der speziell dafür entwickelt wurde, Design-Workflows zu optimieren. Durch die tiefe Integration in Ihre Designdateien, Projektmanagement-Tools, E-Mails und Kalender hat Brain MAX immer den vollständigen Kontext Ihrer kreativen Projekte im Blick. Verwenden Sie einfach Sprachbefehle, um Ideen zu sammeln, Bildkonzepte zu generieren, Feedback zu organisieren oder sich wiederholende Designaufgaben zu automatisieren – Brain MAX versteht Ihre Anweisungen sofort und führt sie aus. Sie können auf mehrere führende KI-Modelle (wie GPT, Claude und Gemini) zugreifen, die alles von kreativem Brainstorming und der Generierung von Inhalt bis hin zur Lösung technischer Probleme und der Erstellung von Bildern abdecken – und das alles von einer einzigen Plattform aus. Rufen Sie Assets sofort ab, verwalten Sie Projekt-Zeitpläne, weisen Sie Aufgaben zu und führen Sie Nachverfolgung der Überarbeitungen – wobei jede Aktion Ihre Berechtigungen und Datenschutz berücksichtigt.

📖 Lesen Sie auch: Wie man KI für Grafikdesign einsetzt

2. Canva KI (Am besten geeignet für die schnelle, visuell orientierte KI-Bilderzeugung)

via Canva KI

Wenn Sie damit beschäftigt sind, Assets aus Stockbibliotheken zu ziehen oder den richtigen Illustrationsstil für verschiedene Plattformen zu finden, sind Sie nicht allein.

Für Designer, die schnell benutzerdefinierte Grafiken benötigen, aber nicht stundenlang in Photoshop arbeiten möchten, bietet die KI von Canva eine schnelle Lösung. Sie können sie bitten, anhand von Vorgaben für Sie zu entwerfen, Bilder zu erstellen, Code zu schreiben oder sogar ein Video für Sie zu erstellen. Sie verfügt sogar über ein Sprach-zu-Text-Feature, mit dem Sie Ihre Vorgaben detailliert beschreiben können.

Mit tools wie Magic Media und Text to Image können Sie mit Canva Grafiken, Symbole oder ganze Szenen basierend auf Ihren genauen Vorgaben und Ihrem visuellen Stil erstellen. Keine Plugins, kein Wechseln zwischen Apps – geben Sie einfach ein, was Sie brauchen, und fügen Sie es direkt in Ihr Layout ein.

Die besten Features von Canva KI

Generieren Sie KI-Bilder sofort mit Magic Medias „Text to Image“ mit anpassbaren Stilen

Verwenden Sie „Text to Graphic“, um auf Ihre Marke zugeschnittene Symbole, Sticker und Illustrationen zu erstellen

Erstellen Sie kurze KI-gestützte Videos mit der Gen-2-Modellintegration von Runway

Experimentieren Sie mit Stilvoreinstellungen wie „Aquarell“, „Neon“ und „Retrowave“, um Ihre visuelle Ausrichtung anzupassen

Limit der Canva-KI

Keine Folgeaufforderungen; erfordert neue Eingaben für Änderungen

Die Bildausgabe ist auf eine quadratische Form festgelegt, sofern sie nicht manuell angepasst wird

Der Free-Plan beschränkt Sie auf 50 KI-Bilder und 5 Videos, die schnell aufgebraucht sind

Preise für Canva KI

Free

Pro : 15 $/Monat pro Benutzer

Teams : 10 $/Monat pro Benutzer

*unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Canva KI-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5 (über 4.500 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 50 Bewertungen)

Was Benutzer über Canva KI sagen

Dieser G2-Benutzer hebt hervor:

Die KI-Features wirken wie Zauberei. Das Hinzufügen von Musik, das Generieren von KI-basierten Inhalten, das Erstellen eigener Musik mit integrierten KI-Tools und vieles mehr machen dieses unverzichtbare Tool zu einer Wunderwaffe.

Die KI-Features wirken wie Zauberei. Das Hinzufügen von Musik, das Generieren von KI-basierten Inhalten, das Erstellen eigener Musik mit integrierten KI-Tools und vieles mehr machen dieses unverzichtbare Tool zu einer Wunderwaffe.

📖 Lesen Sie auch: Wie man einen KI-Agenten für eine bessere Automatisierung entwickelt

3. Khroma (Am besten geeignet für die Erstellung personalisierter KI-Farbpaletten)

via Khroma

Wenn Sie für eine Marke designen, überwältigen Sie die meisten Farbe-tools entweder mit einer zu großen Auswahl oder zwingen Ihnen den Geschmack anderer auf.

Khroma ändert dies, indem es seine KI anhand Ihrer Präferenzen trainiert, lernt, was Sie mögen (und was Sie nicht mögen), und Paletten generiert, die tatsächlich zu Ihrem visuellen Stil passen.

Anstatt aus zufälligen Farbmusterkollektionen zu schöpfen, lernt der KI-Agent von Khroma aus Tausenden von Designer-Paletten und kombiniert dieses Wissen mit Ihren Farbangaben, um eine interne Wissensdatenbank aufzubauen. Das ultimative Ziel: Ihnen dabei zu helfen, schnell voranzukommen, während Sie bestimmte Aufgaben erledigen und Ihre menschliche Kreativität im Vordergrund behalten.

Die besten Features von Khroma

Trainieren Sie einen personalisierten Algorithmus auf der Grundlage Ihrer ausgewählten Farben, um unerwünschte Farbtöne zu blockieren

Generieren Sie unendlich viele Farbpaletten, Farbverläufe und Typografie-Beispiele direkt in Ihrem Browser

Filtern und suchen Sie Paletten nach Farbton, Tönung, Wert, Hex-Code oder RGB-Werten

Speichern Sie bevorzugte Favoriten mit vollständigen Metadaten in Farbe, einschließlich Barrierefreiheitsbewertungen (WCAG)

Zeigen Sie Paletten in verschiedenen Designkontexten in Ansicht an, z. B. Text, Bildüberlagerungen und Mockups

Limit-Einschränkungen von Khroma

Kein Offline-Zugriff; nur browserbasiert

Begrenzte Möglichkeiten zur manuellen Anpassung generierter Paletten

Keine Integration mit Design-tools wie Figma oder Adobe

Preise für Khroma

Free

Khroma-Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡 Profi-Tipp: Haben Sie Schwierigkeiten, mehrere Design-Projekte zu verwalten, ohne dabei Ihre Kreativität zu beeinträchtigen? Kreatives Projektmanagement: Ein Leitfaden für Projektmanager zeigt Ihnen, wie Sie Ihren Workflow organisieren können, ohne die Innovationskraft Ihres Teams zu beeinträchtigen.

Wenn Sie es leid sind, sich wiederholende Aufgaben manuell zu erledigen, finden Sie hier eine kurze Anleitung, wie ClickUp KI zur Automatisierung von Arbeit einsetzt:

4. Galileo KI (am besten geeignet für die Erstellung von UI-Layouts aus Text-Vorgaben)

via Galileo KI

Mockups sollten nicht tagelang dauern. Angenommen, Sie entwerfen ein Dashboard für eine Krypto-App oder ein Buchungssystem für Musiker. Beide haben unterschiedliche Abläufe, Farben und Layoutanforderungen. Aber jedes Mal müssen Sie das UI-Gerüst von Grund auf neu aufbauen.

Galileo AI ändert das. Sie können eine einzige Eingabe machen – „eine Liste für einen Wanderausrüstungsladen mit blauem Thema, Filter Leiste und Produkt Karten“ – und erhalten sofort brauchbare Interface-Designs.

Seit seinem Beitritt zu Google hat Galileo (jetzt Stitch) die Modelle von Gemini integriert, um noch reichhaltigere KI-generierte Designs zu erstellen und Designteams dabei zu unterstützen, schnell konsistente, reaktionsschnelle Benutzeroberflächen für jede Branche und jede Plattform zu erstellen.

Die besten Features von Galileo /AI

Erstellen Sie benutzerfreundliche Oberflächen, indem Sie einfach beschreiben, was Sie möchten

Wenden Sie ein einheitliches visuelles Branding mit adaptiven Farbthemen für alle Komponenten an

Greifen Sie auf eine vielfältige Bibliothek für Vorlagen für Branchen wie Einzelhandel, SaaS oder Wellness zu

Erstellen Sie benutzerdefinierte UI-Elemente wie Suchleisten, Filter und Produktkarten

Vorschau und Iteration von Schnittstellen mit Echtzeit-Feedback und Anpassungen

Limit-Einschränkungen von Galileo /AI

Erfordert aufgrund seines umfangreichen Features Zeit, um sich damit vertraut zu machen

Radikale Designänderungen erfordern nicht die vollständige Flexibilität aller Vorlagen

Eine hohe Ressourcenauslastung kann die Leistung auf Geräten der unteren Preisklasse beeinträchtigen

Preise für Galileo KI

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Galileo KI-Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Galileo KI sagen

Eine Benutzer-Bewertung lautet :

Bis jetzt gefällt mir Galileo KI sehr gut. Die Geschwindigkeit, mit der es saubere Mockups generiert, ist unglaublich. Es ist nicht perfekt, aber es bietet einen großartigen Ausgangspunkt, der Stunden an Arbeit spart. Ich bin gespannt auf weitere Updates.

Bis jetzt gefällt mir Galileo KI sehr gut. Die Geschwindigkeit, mit der es saubere Mockups generiert, ist unglaublich. Es ist nicht perfekt, aber es bietet einen großartigen Ausgangspunkt, der Stunden an Arbeit spart. Ich bin gespannt auf weitere Updates.

📖 Lesen Sie auch: KI-Vorlagen, um Zeit zu sparen und die Produktivität zu steigern

📮ClickUp Insight: 11 % unserer Befragten nutzen KI hauptsächlich für Brainstorming und Ideenfindung. Aber was passiert anschließend mit diesen brillanten Ideen? Hier kommt ein KI-gestütztes Whiteboard wie ClickUp Whiteboards ins Spiel , mit dem Sie Ideen aus der Brainstorming-Sitzung sofort in Aufgaben umwandeln können. Und wenn Sie ein Konzept nicht ganz erklären können, bitten Sie einfach den KI-Bildgenerator in ClickUp Brain , anhand Ihrer Eingabe eine visuelle Darstellung zu erstellen. Es ist die Alles-App für die Arbeit, mit der Sie schneller Ideen entwickeln, visualisieren und umsetzen können!

5. Uizard (Am besten geeignet für schnelles Wireframing und Mockups mit KI-Prompts)

via Uizard

Haben Sie schon einmal erlebt, dass fünf Stakeholder bis zum Ende des Arbeitstages ein Mockup verlangt haben?

Genau dafür wurde Uizard entwickelt. Anstatt Boxen in Figma zu verschieben oder denselben Wireframe zum dritten Mal neu zu zeichnen, beschreiben Sie einfach, was Sie benötigen, in Nur-Text.

Anstatt jedes Element manuell zu erstellen, beschreiben Benutzer einfach ihre Anforderungen in einfachem, natürlichem Text – zum Beispiel: „Ein Web-Dashboard für eine E-Commerce-Website, das die meistverkauften Produkte, ein Umsatz-Diagramm und eine Tabelle mit den letzten Bestellungen anzeigt. “

Die proprietäre Engine von Uizard verarbeitet diese Eingabe und generiert sofort einen vollständigen, für Bearbeitung geeigneten UI-Prototyp. Das Ergebnis ist mehr als nur ein statisches Bild: Es umfasst logische Layouts, die etablierten Designmustern entsprechen, vorab angewendete einheitliche Designs (Farben und Schriftarten) sowie vollständig strukturierte, modulare Komponenten, die sofort geändert werden können.

Die besten Features von Uizard

Erstellen Sie bearbeitbare UI-Mockups aus Nur-Text, Screenshots oder handgezeichneten Skizzen

Erstellen Sie sofort responsive Design-Themes, die auf Ihre Marke zugeschnitten sind

Nutzen Sie KI, um Texte vorzuschlagen, Bildmaterial zu erstellen und die Aufmerksamkeit der Benutzer als Karte zu präsentieren

Wechseln Sie zwischen Wireframe- und Mockup-Ansichten, um die Design-Genauigkeit anzupassen

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Teams zusammen und geben Sie öffentliche Links sofort frei

Limit-Einschränkungen von Uizard

Autodesigner erfordert einen kostenpflichtigen Plan, wobei der KI-Zugang in der kostenlosen Version nur mit Limit verfügbar ist

Einige der generierten Layouts wirken zu simpel oder generisch

Es mangelt an einer umfassenden Kontrolle über das Designsystem und an tools für Barrierefreiheit

Preise für Uizard

Free

Pro : 19 $/Monat

*geschäft: 39 $/Monat

*unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Uizard

G2 : 4,5/5,0 (über 40 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5,0 (über 190 Bewertungen)

Was Benutzer über Uizard sagen

Dieser Capterra-Benutzer macht Notiz von:

Dank Uizard muss ich mir meine Idee nicht mehr nur vorstellen, sondern kann sie schnell skizzieren. Das beschleunigt den Prozess der Designentwicklung erheblich.

Dank Uizard muss ich mir meine Idee nicht mehr nur vorstellen, sondern kann sie schnell skizzieren. Das beschleunigt den Prozess der Designentwicklung erheblich.

💡 Profi-Tipp: Sie sind sich nicht sicher, wo KI in Ihrem Geschäft eingesetzt werden kann? In „KI-Anwendungsfälle und -Anwendungen für Unternehmensteams” wird genau erklärt, wie Teams KI einsetzen, um Kosten zu senken, Workflows zu beschleunigen und branchenspezifische Herausforderungen zu lösen – damit Sie das Gleiche tun können.

6. Runway (Am besten geeignet für KI-gestütztes Video-Storytelling und Spezialeffekte)

via Runway

Von Designern wird heute erwartet, dass sie alles zu erledigen haben, von der Konzeption von Visualisierungen über die Bearbeitung von Videos bis hin zur Bereinigung von Audioaufnahmen und manchmal sogar zum Erstellen von Skripten für Bewegungen.

Der Wechsel zwischen verschiedenen tools für jede Aufgabe unterbricht jedoch den Flow und kostet Zeit. Wenn Ihre Kreativität auf Hochtouren läuft, möchten Sie sicher nicht stundenlang zwischen verschiedenen Softwareprogrammen hin- und herspringen, nur um einen 10-Sekunden-Clip zu animieren oder einen Hintergrund zu entfernen.

Deshalb sticht Runway hervor. Diese Software zur Aufgabe-Automatisierung vereint KI-gestützte Video-Erstellung, Bearbeitung, Audiogenerierung und visuelle Effekte in einem einzigen, einheitlichen Raum. Sie können Ideen in Text skizzieren und sofort als dynamisches Video rendern lassen.

Müssen Sie einen Rahmen anpassen? Elemente austauschen? Eine Sprachausgabe hinzufügen? Runway erledigt all das an einem Ort.

Die besten Features von Runway

Erstellen Sie kinoreife Videos aus Text-Vorlagen, Bildern oder Video-Eingaben

Fügen Sie lippensynchrone Voiceovers und benutzerdefinierte Audiodateien mit Text-to-Speech hinzu

Verwandeln Sie Standbilder mit Motion Brushes in animierte Clips

Bearbeiten, ersetzen und kombinieren Sie Grafiken mit KI-gesteuerten tools

Erstellen Sie 3D-Texturen und Assets für Spiele oder Animationen

Limit bei Runway

Kein Offline-Zugriff; erfordert eine stabile Internetverbindung

Die Qualität der Bilderzeugung bleibt hinter den führenden Mitbewerbern zurück

Für umfangreiche oder hochauflösende Video-Projekte sind möglicherweise höhere Pläne erforderlich

Runway-Preise

Free

Standard : 15 $/Monat pro Benutzer

Pro : 35 $/Monat pro Benutzer

Unbegrenzt : 95 $/Monat pro Benutzer

*unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Runway

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Runway sagen

Dieser G2-Benutzer gibt freizügig bekannt:

RunwayML ist eines der besten KI-Tools auf dem Markt, es ist unkompliziert. Besonders gut gefällt mir das Bild-/Text-zu-Video-Tool, das wie ein Zauberstab funktioniert. Es lässt sich sehr einfach in meinen Video-Bearbeitungs-Workflow integrieren

RunwayML ist eines der besten KI-Tools auf dem Markt, es ist unkompliziert. Besonders gut gefällt mir das Bild-/Text-zu-Video-Tool, das wie ein Zauberstab funktioniert. Es lässt sich sehr einfach in meinen Video-Bearbeitungs-Workflow integrieren

👀 Wissenswertes: Forscher bei DeepMind haben KI-Agenten entwickelt, die Spiele wie StarCraft II spielen und dabei Spielfehler entdecken, die menschlichen Spielern nie aufgefallen sind.

7. Adobe Firefly (Am besten geeignet für Kreativteams im Adobe-Ökosystem)

via Adobe Firefly

Wenn Sie bereits mit tools wie Photoshop, Illustrator oder Express arbeiten, fügt sich Adobe Firefly nahtlos in Ihren Flow ein. Es hilft Ihnen dabei, Visualisierungen zu entwerfen, Kampagnen zu storyboarden oder Inhalt direkt in den Apps zu lokalisieren, die Sie täglich verwenden.

Möchten Sie einige Grafiken für eine Präsentation erstellen oder ein Video übersetzen, ohne dabei dessen Tonfall zu verändern? Firefly erledigt das mit einer übersichtlichen Benutzeroberfläche und zuverlässigen Ergebnissen.

Außerdem wurde es mit Blick auf die Produktion entwickelt – unter Verwendung von KI-Systemen, die mehrere Formate unterstützen und gleichzeitig die Bilddateien kommerziell sicher aufbewahren.

Die besten Features von Adobe Firefly

Erstellen Sie hochwertige Bilder, Vektorgrafiken und kurze Videos aus Text- oder Bildvorgaben

Passen Sie Stil oder Struktur anhand von Referenzbildern an und wählen Sie benutzerdefinierte Seitenverhältnisse aus

Verwenden Sie Firefly Boards für KI-gestützte Moodboards und Team-Ideenfindung

Übersetzen Sie Videos in über 20 Sprachen, ohne dabei den Tonfall und die Synchronisierung zu beeinträchtigen

Erstellen Sie Video-Effekte, räumliche Illustrationen und Verpackungsgrafiken mit „Scene to Image“ und „Text to Video“

Adobe Firefly-Limitations

Setze die Video-Generierung auf 5 Sekunden, selbst bei kostenpflichtigen Plänen

Keine negativen Eingabeaufforderungen oder nachträgliche Bearbeitung von Eingabeaufforderungen zur Verfeinerung der Ergebnisse

Die Text-Generierung in Bildern ist oft unzuverlässig oder verzerrt

Preise für Adobe Firefly

Free

Firefly Standard : 9,99 $/Monat pro Benutzer

Firefly Pro : 29,99 $/Monat pro Benutzer

Firefly Premium: 199,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Adobe Firefly

G2 : 4,57/5,0 (5+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Adobe Firefly sagen

Dieser G2-Benutzer fügt hinzu:

Adobe Firefly ist unglaublich intuitiv, insbesondere wenn Sie mit dem Adobe-Ökosystem vertraut sind. Ich finde es hilfreich, um schnell Ideen zu generieren und hochwertigen Social-Media-Inhalt zu erstellen, ohne über umfangreiche Designkenntnisse verfügen zu müssen.

Adobe Firefly ist unglaublich intuitiv, insbesondere wenn Sie mit dem Adobe-Ökosystem vertraut sind. Ich finde es hilfreich, um schnell Ideen zu generieren und hochwertigen Social-Media-Inhalt zu erstellen, ohne über umfangreiche Designkenntnisse verfügen zu müssen.

💡 Profi-Tipp: Sie erhalten vage oder irrelevante Antworten von der KI? Erfahren Sie in „Wie man der KI eine Frage stellt“ – Ihrem Leitfaden für schnellere, intelligentere und genauere Antworten von tools wie ChatGPT –, wie Sie die richtigen Fragen stellen.

8. Figma KI (Am besten geeignet für die Zusammenarbeit beim Design in Echtzeit mit integrierter KI)

via Figma

Deadlines warten nicht auf saubere Ebenennamen, fehlende Assets oder statische Mocks. Figma KI hilft Ihnen, sich wiederholende Schritte wie das Umbenennen von Ebenen oder das Entfernen von Bildhintergründen zu umgehen, sodass Sie sich auf die Lösung echter Produktprobleme und die Verbesserung der Benutzererfahrung konzentrieren können.

Designer können statische Benutzeroberflächen mit einem Klick in interaktive Prototypen verwandeln, realistische Platzhalterinhalte generieren oder mithilfe der visuellen Suche vorhandene Komponenten im gesamten Workspace finden.

Noch besser: Features wie Vorschläge für automatische Layouts und bearbeitbare KI-generierte Bildschirme verkürzen die Zeit von der Idee bis zur Umsetzung.

Die besten Features von Figma KI

Erstellen Sie bearbeitbare UI-Mockups aus Text-Vorlagen mithilfe integrierter Designsysteme

Verwandeln Sie statische Designs mit einem Klick in anklickbare Prototypen

Ebenen automatisch umbenennen und Platzhaltertext durch KI-generierten Inhalt ersetzen

Entfernen Sie sofort Bildhintergründe und übersetzen Sie Texte innerhalb der Designdatei

Verwenden Sie die visuelle Suche, um Assets anhand von hochgeladenen Bildern oder Screenshots zu finden

Limit von Figma KI

Einige Features (wie KI-generierte Benutzeroberflächen) befinden sich noch in der Beta-Phase und sind nicht überall verfügbar

Keine erweiterten Steuerelemente zur Verfeinerung der generierten Designs nach dem ersten Entwurf

Die Zuverlässigkeit der Features kann je nach Komplexität der Eingabeaufforderung oder Anwendungsfall variieren

Preise für Figma KI

Free

Professional : 20 $/Monat pro Benutzer

Organisation : 55 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 90 $/Monat pro Benutzer

Figma KI-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5,0 (über 1.200 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5,0 (über 810 Bewertungen)

Was Benutzer über Figma KI sagen

Dieser Capterra-Benutzer glänzt:

Die Idee hinter Figma ist großartig. Es wurde entwickelt, um Inhalt- und Design-Teams bei der gemeinsamen Entwicklung von Anwendungen zu unterstützen, anstatt dass beide während des Entwicklungsprozesses isoliert voneinander arbeiten.

Die Idee hinter Figma ist großartig. Es wurde entwickelt, um Inhalt- und Design-Teams bei der gemeinsamen Entwicklung von Anwendungen zu unterstützen, anstatt dass beide während des Entwicklungsprozesses isoliert voneinander arbeiten.

👀 Wissenswertes: Amazon testet derzeit personalisierte KI-Agenten, die als Shopping-Concierges fungieren, Artikel vorschlagen, Preise vergleichen und Käufe auf der Grundlage Ihres Verhaltens und Ihrer Absichten abschließen.

ClickUp hilft Ihnen, Kreativität mit Automatisierung zu verbinden

Die meisten Design-Teams mangeln nicht an Kreativität. Was ihnen fehlt, ist Zeit: Zeit, um zu iterieren, auf Feedback zu reagieren, Details zu verfeinern und dennoch die Fristen zu Meeting.

Hier zeigt KI ihre wahre Stärke, indem sie den Weg ebnet und es den Teams ermöglicht, sich auf die eigentliche Designarbeit zu konzentrieren. Die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben – wie das Benennen von Ebenen, das Zusammenfassen von Threads und die Nachverfolgung von Aktualisierungen – schafft mentalen Freiraum und beschleunigt die Lieferung.

ClickUp ist eine der wenigen Plattformen, die diese Balance richtig hinbekommen.

Es integriert KI-Tools in die bereits bestehende Arbeit Ihres Teams. Sie können Ideen auf einem Whiteboard skizzieren, sie in Aufgaben umwandeln, Entwickler einbeziehen und alles an einem Ort ausliefern.

Und es funktioniert auch. Nach der Umstellung auf ClickUp verzeichnete Trinetix einen Anstieg der Zufriedenheit im Design-Team um 20 %.

Wenn Ihr Team ähnliche Ergebnisse anstrebt und von Strukturen profitiert, ist ClickUp einen genaueren Blick wert. Melden Sie sich jetzt an!