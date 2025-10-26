Die besten Mistral KI-Alternativen für fortschrittliche Sprachmodelle

Mistral /AI hat sich zu einem der meistdiskutierten Tech-Startups Frankreichs entwickelt und wird oft als Europas Antwort auf OpenAI angesehen. Während Mistral /AI sein Motto „Frontier KI für alle“ hervorragend erfüllt, sagen viele Nutzer, dass die Antworten nicht immer korrekt oder sachlich sind.

Das schmälert jedoch nicht den Umfang, in dem KI-Technologie Menschen in verschiedenen Branchen bereits bei ihrer Arbeit geholfen hat. Eine aktuelle McKinsey-Studie zeigt, dass Mitarbeiter weitaus offener für den Einsatz von KI sind, als ihre Führungskräfte vielleicht denken.

Deshalb ist es wichtig, Zugang zu einem intelligenten, mehrsprachigen KI-Assistenten zu haben, der verschiedene Arbeitsweisen versteht.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige der besten Alternativen zu Mistral /AI vor, die Ihnen beim Schreiben, bei der Analyse von Informationen und bei der Erleichterung alltäglicher Aufgaben helfen können.

🤔 Wussten Sie schon? Laut einer Studie von Accenture können mehr als 40 % aller Arbeit in den USA mit GenAI erweitert, automatisiert oder neu gestaltet werden. Die größten Auswirkungen werden in den Bereichen Recht, Banken, Versicherungen und Kapitalmärkte erwartet, gefolgt von Einzelhandel, Reisen, Gesundheit und Energie.

Die besten Mistral KI-Alternativen auf einen Blick

Hier finden Sie einen kurzen Vergleich der besten hochmodernen Mistral AI-Alternativen, der Ihnen dabei hilft, anhand einiger Schlüssel-Features, Verarbeitungsgeschwindigkeiten, multimodaler Fähigkeiten, Preise und Benutzer-Bewertungen die richtige Wahl zu treffen.

tool Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise* Bewertungen ClickUp Integration von KI in Projektmanagement, Dokumente und Arbeitsabläufe ClickUp Brain zum Schreiben und Zusammenfassen, für Automatisierungen, KI-gestützte Sprach-zu-Text-Funktionen und KI-Agenten Free-Pläne; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 OpenAI GPT-4 Genaue und vielseitige KI-Antworten Bewältigt komplexe Schlussfolgerungen und Problemlösungen, erweiterte Datenanalyse, GPT‑4o für Echtzeitverarbeitung, mehrsprachige Funktionen und anpassbare GPTs. Kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat pro Benutzer G2: 4,7/5 Capterra: 4,5/5 Claude KI Natürliche, menschenähnliche Unterhaltungen Kontextbezogene Argumentation, mehrsprachige Unterstützung, erweiterte Datenanalyse, mehrere Modelle (Haiku, Sonnet, Opus), Features für die Zusammenarbeit Kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat pro Benutzer G2: 4,4/5 Capterra: 4,6/5 Google DeepMind Gemini Multimodale KI und tiefgreifendes Denken Verständnis von Text, Bild, Audio und Video, Deep Think-Modus, mehrsprachige Unterstützung, Integration mit Google Workspace, benutzerdefinierte Assistenten (Gems) Free G2: 4,4/5 Llama (Meta KI) Skalierbare, offene KI-Entwicklung Multimodale Funktionen, Optionen zur benutzerdefinierten Modellanpassung, große Kontextfenster und kostengünstige Skalierung Free G2: 4,3/5 Cohere Privat KI-Lösungen für Unternehmen Mehrsprachige generative Modelle, semantische Suche und Ranking, Sicherheit bei Bereitstellungen, KI-Arbeitsbereich für Unternehmen Benutzerdefinierte Preisgestaltung G2: 4,5/5 Capterra: 4,5/5 Hugging Face Open-Source-Projekte für KI-Zusammenarbeit und NLP Über 1 Million Open-Source-Modelle, vortrainierte Transformer für NLP und Vision, kollaborative Spaces, ML-Bibliotheksintegration, Tools für Unternehmen Kostenpflichtige Pläne ab 9 $/Monat pro Benutzer Microsoft Azure KI Skalierbare, unternehmensgerechte KI-Lösungen Zugriff auf OpenAI GPT-Modelle, Azure AI Foundry, integrierte Compliance- und Sicherheit, erweiterte Such- und Abruffunktionen sowie Überwachungstools Benutzerdefinierte Preisgestaltung G2: 4,4/5 Capterra: 4,6/5 Perplexity KI Echtzeit-Recherche und multimodale KI-Suche Live-Websuche mit Zitaten, GPT-4, Claude, Grok, PDF- und CSV-Uploads, kollaborative Spaces Free-Plan; kostenpflichtige Tarife ab 20 $/Monat pro Benutzer G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5 AI21 Labs Jurassic-2 Erstellung von langen, sachlichen Inhalten Generiert kohärente, mehrsprachige, sachliche Inhalt, Zero-Shot-Befehlsausführung, API für Zusammenfassungen und Grammatikkorrekturen, Latenz Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Warum Sie sich für Mistral KI-Alternativen entscheiden sollten

Tools wie Mistral AI können zwar gut schreiben oder argumentieren, aber sie existieren außerhalb Ihrer Projekte und Dokumente. Das bedeutet endloses Kopieren, Wechseln zwischen Registerkarten und wiederholtes Erklären desselben Kontexts.

Das Ergebnis? Fragmentierte Daten, langsamere Projekte und Teams, die das Gefühl haben, immer einen Schritt hinterherzuhinken.

Aufgrund seiner geringeren Größe mangelt es Mistral 7B gelegentlich an Tiefe bei komplexen Überlegungen oder nuancierten Unterhaltungen, insbesondere im Vergleich zu größeren Modellen.

Diese ehrliche Meinung eines Mistral AI-Benutzers spiegelt eine Herausforderung wider, mit der viele andere ebenfalls konfrontiert sind. Leider ist das noch nicht alles.

Die KI-Plattform steht auch vor diesen häufigen Problemen:

Schwierigkeiten mit komplexen Argumentationen und nuancierten Unterhaltungen, insbesondere bei der Lösung anspruchsvoller Probleme oder mehrschrittiger Logik

Neigt dazu, wortreiche oder allgemeine Antworten zu produzieren, denen die Kreativität anderer Sprachmodelle fehlt

Geringere Genauigkeit bei Code-Aufgaben und technischen Antworten, sodass detailliertere Eingaben erforderlich sind, um brauchbare Ergebnisse zu erhalten

Eingeschränkte mehrsprachige Leistung, wobei Benutzer schwächere Ergebnisse in Sprachen wie Ukrainisch in der Notiz vermerken

Diese Lücken erklären, warum viele Teams derzeit nach Alternativen zu Mistral /AI suchen, die ihren KI-Workflow mehr Tiefe, Präzision und stärkere mehrsprachige Funktionen verleihen.

Die besten Mistral-KI-Alternativen

Das Ziel besteht nicht nur darin, sich von Mistral zu lösen. Es geht darum, KI für die Produktivität so einzusetzen, dass sie besser zu Ihrer täglichen Arbeit passt. Vielleicht benötigen Sie klarere Antworten, eine stärkere Unterstützung, oder einfach nur einen Assistenten, der bei der Bearbeitung Ihrer Projekte intuitiver vorgeht.

Im Folgenden haben wir einige der besten Mistral /AI-Alternativen zusammengestellt, auf die Menschen wie Sie zurückgreifen.

1. ClickUp (am besten geeignet für die direkte Integration von KI in Projektmanagement, Dokumente und Arbeitsabläufe)

Verwandeln Sie verstreutes Wissen in Sekundenschnelle in umsetzbare Erkenntnisse mit ClickUp Brain

Die meisten KI-Tools versprechen, die Arbeit zu erleichtern, aber die Wahrheit ist: Oft sind sie nur eine weitere isolierte App in einem bereits überfüllten Stack. Möglicherweise verwenden Sie ein Tool zum Generieren von Text, ein anderes zum Zusammenfassen von Besprechungsnotizen und eine separate Plattform zum Verwalten von Aufgaben. Dieses Geflecht aus verstreuten Kontexten und isolierten Tools führt zu einer Zersplitterung der Arbeit und beeinträchtigt die Produktivität und das Potenzial Ihres Teams erheblich.

ClickUp bietet einen anderen Ansatz.

Anstatt KI in ein weiteres eigenständiges tool zu integrieren, ist ClickUp Brain direkt in Ihre bestehenden Systeme eingebunden, in denen Ihre Arbeit stattfindet. Ihre Aufgaben, Dokumente, Chats und Berichterstellung bleiben in Verbindung – und die KI kennt bereits den Kontext jedes Projekts.

Schauen wir uns an, wie das funktioniert.

ermöglichen Sie KI, dort zu arbeiten, wo Sie arbeiten, mit ClickUp Brain*

Testen Sie ClickUp Brain kostenlos Möchten Sie Projekt-Threads sofort zusammenfassen? Nutzen Sie ClickUp Brain

ClickUp Brain ist direkt in ClickUp integriert, sodass Sie nicht zwischen verschiedenen tools hin- und herspringen müssen, um Ideen zu entwerfen oder die nächsten Schritte zu planen.

Mit ClickUp Brain können Sie eine Aufgabe öffnen und sofort die Kommentare einer ganzen Woche in einer übersichtlichen Zusammenfassung zusammenfassen. Sie können Projektbeschreibungen entwerfen, lange Nachrichten bereinigen oder sogar Inhalt umschreiben, um ihn an einen anderen Ton anzupassen. Die Feature „Connected AI” von ClickUp Brain ist so, als hätte man jemanden, der Ihre Projekte bereits kennt und Ihnen den nächsten Schritt ins Ohr flüstert.

💯 Probieren Sie Folgendes aus: Wenn Sie ein neues Projekt starten, geben Sie eine kurze Eingabe in ClickUp Brain ein, z. B. „Fassen Sie die Schlüsselrisiken auf der Grundlage früherer Produkteinführungen zusammen“. Das Programm zieht Erkenntnisse aus Ihren vorhandenen Dokumenten und Aufgaben, um Ihnen einen Vorsprung zu verschaffen.

Dann gibt es noch ClickUp Brain MAX, das noch einen Schritt weiter geht:

Integrierte Unternehmenssuche: Verbindet sich mit Tools wie Google Workspace, GitHub und Figma, sodass Sie Dateien, Aufgaben und Unterhaltungen mithilfe der semantischen Suche suchen und abrufen können

Talk to Text: Unterstützt KI-gestützte Unterstützt KI-gestützte Sprach-zu-Text-Funktionen , mit denen Sie Aufgaben erstellen, Kalender aktualisieren, Arbeiten zuweisen und Dokumente mit Sprachbefehlen in 40 Sprachen entwerfen können – und so Routineprozesse beschleunigen

Einheitliche KI-Plattform: Bietet Ihnen Premium-KI-Modelle wie Gemini, ChatGPT, DeepSeek und Claude an einem Ort. Das bedeutet, dass Sie auf eine Vielzahl von KI-Tools für Codierung, Schreiben, Automatisierung und Analyse zugreifen können, ohne dass es zu Bietet Ihnen Premium-KI-Modelle wie Gemini, ChatGPT, DeepSeek und Claude an einem Ort. Das bedeutet, dass Sie auf eine Vielzahl von KI-Tools für Codierung, Schreiben, Automatisierung und Analyse zugreifen können, ohne dass es zu einer KI-Zersplitterung kommt

Wechseln Sie innerhalb von ClickUp Brain zwischen LLMs, um Ihr KI-Erlebnis zu personalisieren

Kontextbezogene KI-Antworten: Brain Max nutzt den umfassenden Arbeitsgraphen von ClickUp und liefert KI-Ergebnisse, die auf dem Kontext Ihrer Aufgaben, Dokumente, Meetings und verbundenen Apps basieren

📌 Beispiel: Ein Kreativdirektor leitet eine Brainstorming-Sitzung für eine neue Werbekampagne. Mit Brain Max wird jede Idee erfasst, nach Themen sortiert und in Aufgaben für Texter, Designer und Medienplaner umgewandelt, noch bevor das Team den Raum verlassen hat. Teams, die Brain Max verwenden, berichten, dass sie jede Woche 1,1 Arbeitstage einsparen, Aufgaben viermal schneller abschließen als bei manueller Eingabe und ihre Softwarekosten um bis zu 88 % senken können.

🎥 Sehen Sie sich an, wie Sie mit ClickUp Brain Ihre Produktivität maximieren und Erkenntnisse aus tools in Ihren Workflows gewinnen können:

Ihre Ideen nehmen in ClickUp-Dokumenten Form an

Arbeiten Sie gemeinsam an Angeboten mit Echtzeit-Kommentaren und -Bearbeitung mithilfe von ClickUp Dokumenten

ClickUp Dokument fühlt sich an wie ein freigegebenes Notizbuch, in dem nie der Platz ausgeht.

Sie können klein anfangen, indem Sie ein paar Ideen für ein Projekt notieren, und zusehen, wie daraus eine vollständige Strategie mit Tabellen, Bildern und Links zu Aufgaben entsteht. Das Besondere daran ist, dass alles in Verbindung bleibt. Eine Notiz in einem Dokument kann sofort zu einer Aufgabe werden, und Sie können Teamkollegen taggen, damit diese genau dort Feedback geben können, wo Sie es benötigen.

📌 Beispiel: Ein Data Science Lead entwirft in Dokumenten einen Plan zur Feinabstimmung eines Sprachmodells. Mit einem Klick werden die Schritte zum Modelltraining zu Aufgaben, die Ingenieuren und ML-Ops-Spezialisten zugewiesen werden, jeweils mit Fristen und kontextreichen Kommentaren, was eine nahtlose Zusammenarbeit ohne zusätzliche Sprint-Planungsmeetings ermöglicht.

*halten Sie Ihre Arbeit übersichtlich und machbar mit ClickUp Aufgaben

Führen Sie die Nachverfolgung von Abhängigkeiten der Aufgaben durch, um Projektverzögerungen zu vermeiden – mit ClickUp Aufgaben

ClickUp-Aufgaben sind wie kleine Wegweiser, die Ihnen genau sagen, was als Nächstes zu tun ist. Jede Aufgabe kann Diskussionen, Anhänge und Fortschrittsberichte enthalten, sodass Sie sich nie fragen müssen, wie der Stand der Dinge ist.

Sie können Aufgaben an Ihren Stil anpassen, egal ob Sie farbcodierte Prioritäten, wiederkehrende Erinnerungen oder die Aufteilung großer Ziele in Unteraufgaben bevorzugen. Alles ist für Ihr Team mit Sichtbarkeit, sodass nichts übersehen wird.

💡 Profi-Tipp: Bitten Sie ClickUp Brain, lange Aufgabe-Threads zusammenzufassen. Das spart Zeit und hilft neuen Team-Mitgliedern, bereits getroffene Entscheidungen nachzuvollziehen.

überlassen Sie die Routinearbeiten ClickUp Automatisierungen*

Lösen Sie mit ClickUp Automatisierungen automatisch KI-generierte Statusaktualisierungen mit einem Auslöser aus

ClickUp Automatisierungen ist eine sanfte Hand, die im Hintergrund alles am Laufen hält. Sie stellen sie einmal ein und beobachten dann, wie routinemäßige Aktualisierungen, Zuweisungen und Status-Änderungen erfolgen, ohne dass Sie einen Finger rühren müssen.

Mit dem KI-Builder können Sie einfach beschreiben, was Sie automatisieren möchten, und ClickUp richtet es für Sie ein. Von der automatischen Zuweisung neuer Aufgaben bis zur Aktualisierung des Projekt-Status sorgen Automatisierungen dafür, dass Sie sich auf bedeutende Arbeit konzentrieren können.

📌 Beispiel: Eine Agentur oder ein Team kann ClickUp Automatisierungen verwenden, um neue Kundenanfragen sofort dem richtigen Konto zuzuweisen. Fristen und Erinnerungen für die Nachverfolgung werden automatisch erstellt, sodass jeder Client ohne manuelles Sortieren rechtzeitig beachtet wird.

Die besten Features von ClickUp

Verfassen, fassen Sie Dokumente oder Aufgaben zusammen und übernehmen Sie die Bearbeitung mit KI, die den Projektkontext versteht

Erleichtern Sie die Erstellung von Aufgaben und Berichterstellung mit Ihrem persönlichen KI-Assistenten Brain Max, um Projekte schneller zu aktualisieren

Erhalten Sie sofortige Antworten und führen Sie eine umfassende Suche in Ihrem gesamten Workspace durch

Zeigen Sie relevante SOPs, eingefügte Erkenntnisse oder Client-Daten an, um die Einarbeitung zu vereinfachen

Unterstützen Sie mehrsprachige Teams mit Echtzeit-Übersetzungen und Zusammenfassungen

Limit von ClickUp

Für erweiterte KI-Features wie Brain Max sind möglicherweise kostenpflichtige Pläne erforderlich

Die Konfiguration komplexer Automatisierung-Setups kann einige Zeit in Anspruch nehmen

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was Benutzer über ClickUp sagen

In dieser G2-Bewertung wurde Notiz genommen:

*Die kontinuierliche Einführung neuer Funktionen und Updates zeigt das Engagement des Teams für die Verbesserung der Benutzererfahrung. Eine der herausragenden Neuerungen ist das KI-Tool ClickUp Brain. Es hat die Art und Weise, wie ich Aufgaben und Projekte verwalte, verändert, indem es Routineprozesse automatisiert und intelligente Vorschläge liefert, wodurch ich viel Zeit und Aufwand spare

Hier finden Sie eine kurze visuelle Anleitung, wie Sie mit ClickUp Brain verstreute tools und Projekt-Resourcen für einen reibungsloseren Workflow miteinander in Verbindung bringen können:

2. OpenAI GPT-4 (am besten geeignet für präzise und vielseitige KI-Antworten)

via ChatGPT

Wenn es um große Sprachmodelle geht, hat GPT-4 einen Standard gesetzt, den viele andere tools noch zu erreichen versuchen. Der Grund für seinen Erfolg: Es fühlt sich an, als würde man eine tiefgründige Unterhaltung mit jemandem führen, der den Kontext wirklich versteht.

Für Entwickler, Datenwissenschaftler und Geschäftsleute, die nach einer Alternative zu Mistral AI suchen, bietet GPT-4 tiefgreifendere Schlussfolgerungen, eine breitere Wissensbasis und unterstützt mehrsprachig besser globale Projekte.

Die besten Features von OpenAI GPT-4

Bewältigen Sie komplexe Aufgaben mit mehr Tiefe und Nuancen als kleinere Modelle

Unterstützen Sie fortschrittliche Datenanalyse, Codierung und Problemlösung

Bieten Sie eine schnellere Verarbeitung durch Modelle wie GPT‑4o für Echtzeit-Arbeit

Bieten Sie internationale Teams umfassend mehrsprachig zu unterstützen

Ermöglichen Sie die Anpassung mit Projekten, benutzerdefinierten GPTs und verschiedenen LLM-Agenten

Einschränkungen von OpenAI GPT-4

Höhere Kosten im Vergleich zu einigen Alternativen

Gelegentliche Ungenauigkeiten bei sehr speziellen oder Nischenabfragen

Preise für OpenAI GPT-4

Free

Plus : 20 $/Monat pro Benutzer

Pro: 200 $/Monat pro Benutzer

OpenAI GPT-4 Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5 (über 840 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 220 Bewertungen)

Was Benutzer über OpenAI GPT-4 sagen

Diese G2-Bewertung hob hervor:

Die Möglichkeit, dieselbe Arbeit, für die eine Person Tage benötigen würde, in wenigen Minuten abzuschließen. Es kann Chats speichern, was es zu einem effizienten tool macht, wenn wir bestimmte Informationen mehrmals ändern möchten.

📮 ClickUp Insight: Ein Drittel der Befragten gab an, dass die Weiterentwicklung ihrer Fähigkeiten der Hauptgrund für die Nutzung von KI sei. Stellen Sie sich Folgendes vor: Ein nicht-technischer Teamkollege möchte Code-Schnipsel für eine Webseite erstellen. Je mehr Kontext die KI über ihre Arbeit hat, desto intelligenter und nützlicher wird ihre Hilfe. Hier zeichnet sich die KI von ClickUp aus. Als Alles-App für die Arbeit versteht sie bereits Ihre Projekte und kann Sie durch jeden Schritt führen – oder sogar Code-Schnipsel für Sie generieren.

3. Claude (am besten geeignet für natürliche, menschenähnliche Unterhaltung)

via Claude

„Ist noch jemand anderes es leid, mit einem Chatbot statt mit einem echten Menschen zu sprechen oder ihm zuzuhören, wenn man versucht, ein Support-Problem oder ein anderes Problem zu lösen?” Dieser Reddit-Kommentar fasst zusammen, wie viele Menschen sich fühlen, wenn KI-Tools roboterhaft oder distanziert klingen.

Aber nicht Claude. Das von Anthropic entwickelte Programm konzentriert sich darauf, Unterhaltungen natürlich wirken zu lassen, fast so, als würden Sie mit jemandem sprechen, der wirklich versteht, was Sie fragen.

Für alle, die nach einer Alternative zu Mistral AI suchen, zeichnet sich Claude durch seine Fähigkeit aus, durchdachte Überlegungen anzustellen, Daten zu analysieren und mehrsprachige Unterhaltungen zu führen. Die meisten Bewertungen zu Claude deuten darauf hin, dass dies ohne Verlust der menschlichen Note geschieht.

Die besten Features von Claude

Bieten Sie natürliche, menschenähnliche Antworten, die sich eher wie ein Gespräch als wie ein Skript anfühlen

Unterstützen Sie Datenanalysen, Codierungsaufgaben und tiefgreifendere Recherchen mit fortschrittlichen Schlussfolgerungen

Bieten Sie mehrere KI-Modelle (Haiku, Sonnet, Opus) an, um sich an unterschiedliche Komplexitäten von Aufgaben anzupassen

Ermöglichen Sie die Zusammenarbeit mit teamorientierten Features und Dokumentenmanagement

Erstellen Sie eine Verbindung zu vorhandenen tools für eine reibungslosere Integration in Ihre Workflows

Claude-Limitations

Fehlende integrierte tools zur Bild- oder Video-Generierung

Möglicherweise sind mehr Nachrichtenaustausche erforderlich, um längere Aufgaben vollständig abzuschließen

Preise für Claude

Free

Pro: 20 $/Monat pro Benutzer

Team: 25 $/Monat pro Benutzer

Maximal: 100 $/Monat pro Benutzer

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Claude

G2 : 4,4/5 (über 55 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 20 Bewertungen)

Was Benutzer über Claude sagen

Diese Capterra-Bewertung hat Folgendes erfasst:

Claude gibt mir das Gefühl, mit einer echten Person zu sprechen, die sehr intelligent ist. Es ist realistisch und beantwortet meine Abfragen ehrlich. Ich erhalte meist präzise Antworten.

👀 Wissenswertes: Laut einer Studie kann das Hinzufügen des einfachen Satzes „Lass uns Schritt für Schritt denken” zu den Anweisungen eines LLM die Genauigkeit seiner Ausgabe in einem Bereich von Aufgaben, von Mathematik bis hin zu strategischem Denken, um mehr als das Dreifache steigern .

4. Google DeepMind Gemini (am besten geeignet für multimodale KI und tiefgreifendes Denken)

via Gemini

Gemini ist wie ein stiller Helfer, der so gut wie alles bewältigen kann, was Sie ihm vorlegen. Es ist nicht auf Text beschränkt – Sie können Bilder, Audio- und sogar Video einfügen, und es findet dennoch einen Weg, diese zu verstehen und durchdacht darauf zu reagieren.

Kürzlich hat es sogar fünf von sechs Problemen bei der Internationalen Mathematik-Olympiade gelöst und damit gezeigt, wie gut es komplexe Herausforderungen durchdenken kann. Das Besondere an Gemini ist, wie es mit Ihnen zusammenarbeitet. Ganz gleich, ob Sie Forschungsarbeiten durchsehen, zwischen Sprachen übersetzen oder Erkenntnisse aus großen Informationsmengen gewinnen – es wirkt ruhig, beständig und zuverlässig.

Und wenn Sie bereits Gmail, Docs oder andere Google-tools verwenden, lässt sich Gemini ganz einfach und ohne zusätzlichen Aufwand integrieren.

Die besten Features von Google DeepMind Gemini

Verarbeiten und generieren Sie Inhalt in verschiedenen Formaten, darunter Text, Bilder, Audio und Video

Bewältigen Sie komplexe Denkprozesse und mehrstufige Problemlösungen mit dem Deep Think-Modus

Bieten Sie starken mehrsprachigen Support für globale Teams und Projekte

Nahtlose Integration mit Google Workspace tools wie Gmail, Docs, Sheets und Meet

Bieten Sie benutzerdefinierte KI-Assistenten (Gems) für KI-Agenten-Workflows und spezialisierte Datenanalysen an

Einschränkungen von Google DeepMind Gemini

Gibt gelegentlich ungenaue Zitate oder veraltete Echtzeitdaten aus

Die multimodale Bilderzeugung wird für komplexe Eingabeaufforderungen noch weiter verbessert

Preise für Google DeepMind Gemini

Free

google AI Pro: *19,99 $/Monat pro Benutzer

google AI Ultra: *249,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Google DeepMind Gemini

G2 : 4,4/5 (über 250 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Google DeepMind Gemini sagen

In dieser G2-Bewertung wurde Notiz genommen:

Gemini ist zu einem zentralen Bestandteil unseres Workflows geworden. Im Laufe der Zeit haben sich die Antworten deutlich verbessert, insbesondere mit dem neueren 2.5 Flash-Modell. Mir gefällt auch, wie gut es mit Vertex AI für die Dateiindizierung zusammenarbeitet; die Integration ist reibungslos, das Modell folgt den Anweisungen gut und liefert genaue Ergebnisse

5. Llama (Meta AI) (Am besten geeignet für skalierbare, offene KI-Entwicklung)

via Meta

„Wir hören ständig auf das Feedback der Entwickler-Community und unserer Partner, um unsere Modelle und Features noch besser zu machen, und freuen uns darauf, mit der Community zusammenzuarbeiten, um sie weiter zu verbessern und ihren Wert zu erschließen“, sagt Meta-Sprecher Ryan Daniels.

Genau dieser Geist der Offenheit macht Llama so attraktiv. Llama 4 wurde für Entwickler und Unternehmen entwickelt, die mehr Kontrolle wünschen, und bietet multimodale Funktionen, die sowohl Text als auch Bilder verstehen und dabei schnell und kosteneffizient bleiben.

Es ist auf Skalierbarkeit ausgelegt, sodass Sie KI-Anwendungen ohne hohen Infrastrukturbedarf einfacher testen, ausprobieren und einsetzen können. Die Community rund um Llama wächst schnell, und das Ökosystem von Meta unterstützt alles von Chatbots über Dokumentenanalyse bis hin zu fortschrittlichen Tools für agentenbasiertes Denken.

Die besten Features von Llama

Bieten Sie native multimodale Modelle mit Text- und Bildintelligenz an

Bieten Sie branchenführende Kontextfenster für die Analyse langer Dokumente

Ermöglichen Sie kostengünstige Skalierung mit effizienter Inferenz und Bereitstellung

Integrieren Sie die Lösung in Plattformen wie AWS, um die Entwicklung und das Testen zu vereinfachen

Unterstützen Sie eine große Open-Source-Community für Zusammenarbeit und Innovation

Limitations von Llama

Einige fortgeschrittene Modelle (wie Behemoth) befinden sich noch in der Vorschauphase

Für die vollständige benutzerdefinierte Anpassung und Bereitstellung sind möglicherweise mehr technische Fachkenntnisse erforderlich

Preise für Llama

Free

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Llama

G2 : 4,3/5 (über 145 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Llama sagen

In dieser G2-Bewertung wurde Notiz genommen:

Meta Llama 3 ist fantastisch darin, natürliche Sprache zu verstehen und darauf zu reagieren, sodass sich Unterhaltungen flüssig und natürlich anfühlen. Es ist wesentlich genauer als frühere Versionen von Llama und liefert relevante Antworten, was die Produktivität und Benutzererfahrung steigert. Außerdem lässt es sich in Entwicklungsanwendungen integrieren.

👀 Wissenswertes: Der Begriff „künstliche Intelligenz” wurde 1956 während eines Sommer-Workshops am Dartmouth College geprägt, bei dem Forscher die Idee von Maschinen untersuchten, die „denken” können

6. Cohere (am besten geeignet für Privat KI-Lösungen für Unternehmen)

via Cohere

„Ich finde Cohere viel besser als die GPT-Assistent-API ... es ist schneller, liefert konsistente Ergebnisse und die Zitate sind genau“, gab ein Reddit-Benutzer frei, als er über den Einsatz von KI in der Praxis diskutierte. Diese Meinung spiegelt wider, warum sich viele Teams für Cohere entscheiden.

Cohere wurde für Geschäfte entwickelt, die eine sichere, anpassbare KI benötigen, und vereint mehrsprachige generative Modelle, leistungsstarke Abruf-Tools und einen KI-Arbeitsbereich, der auf komplexe Anwendungsfälle in Unternehmen zugeschnitten ist.

Von der Dokumentenanalyse bis hin zu KI-gestützten Assistenten zeichnet sich Cohere durch seine Fähigkeit aus, Modelle auf der Grundlage proprietärer Daten zu optimieren und dabei strengen Datenschutz einzuhalten.

Die besten Features von Cohere

Erstellen Sie mehrsprachige Text mit leistungsstarken Befehl-Modellen

Bieten Sie präzise multimodale Suche und semantisches Ranking mit Embed und Rerank

Optimieren Sie Modelle anhand proprietärer Daten des Unternehmens mit Retrieval-Augmented Generation

Bieten Sie Sicherheit, private Bereitstellungen über VPC-, Cloud- oder lokale Umgebungen an

Ermöglichen Sie die Zusammenarbeit in Unternehmen mit North, einem maßgeschneiderten KI-Arbeitsbereich für moderne Teams

Limit-Einschränkungen von Cohere

Erfordert technisches Fachwissen für erweiterte benutzerdefinierte Anpassungen

Begrenzte öffentliche Informationen zu standardisierten Preisen

Preise von Cohere

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Cohere

G2 : 4,5/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 20 Bewertungen)

👀 Wissenswertes: IBMs Watson, der 2011 die Quizshow Jeopardy! gewann, wurde später im Gesundheitswesen eingesetzt, um Ärzte bei der Krebsdiagnose und der Empfehlung von Behandlungsmethoden zu unterstützen.

7. Hugging Face (am besten geeignet für Open-Source-KI-Kooperationen und NLP-Projekte)

via Hugging Face

Hugging Face fühlt sich ein bisschen wie ein freundliches Community-Café für KI-Entwickler mit einer intuitiven Benutzeroberfläche an. Hier geben Menschen offen Modelle, Ideen und tools frei und helfen sich gegenseitig beim Lernen und Entwickeln. Sie müssen kein Technikgenie sein, um sich hier zurechtzufinden.

Ganz gleich, ob Sie einem Computer das Verstehen von Sprache beibringen, einen Sprachassistenten entwickeln oder einfach nur die Möglichkeiten der KI zu erledigen erkunden möchten – Hugging Face bietet Ihnen einen einladenden Space, um damit zu beginnen.

Die besten Features von Hugging Face

Bieten Sie Zugriff auf über 1 Million Open-Source-Modelle, Datensätze und KI-Anwendungen für schnelles Prototyping

Bieten Sie vortrainierte Transformer-Modelle für NLP-, Sprach-, Bildverarbeitungs- und multimodale Aufgaben an

Ermöglichen Sie die gemeinsame Entwicklung mit Spaces für die Bereitstellung und das Freigeben von KI-Demos

Unterstützen Sie die nahtlose Integration mit ML-Bibliotheken wie PyTorch und TensorFlow für das Training und die Feinabstimmung von Modellen

Stellen Sie Tools der Enterprise-Klasse für eine sichere KI-Entwicklung mit Features wie SSO, Audit-Protokollen und granularen Zugriffskontrollen bereit

Limitations von Hugging Face

Erfordert hohe Rechenressourcen für die Ausführung großer Modelle

Begrenzte Visualisierungstools für Modellarchitektur und Ergebnisse

Preise von Hugging Face

Pro: 9 $/Monat pro Benutzer

Team: 20 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 50 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Hugging Face

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Hugging Face sagen

Diese Bewertung von Gartner Peer Insights wurde freigegeben:

Die Plattform bietet eine umfangreiche Bibliothek mit vortrainierten Modellen und NLP, wodurch sich der Zeit- und Aufwand für die Entwicklung reduziert. Besonders gut funktioniert die hervorragende Integration mit Bibliotheken wie PyTorch und TensorFlow.

👀 Wussten Sie schon: Die Filme Her (2013) und Ex Machina (2014) wurden für ihre Drehbücher, die sich mit den Beziehungen zwischen Mensch und /AI befassen, mit Oscars ausgezeichnet. Beide Filme sind wirklich innovativ und ihrer Zeit voraus.

8. Microsoft Azure KI (am besten geeignet für skalierbare, unternehmensgerechte KI-Lösungen)

via Microsoft

wie bei jedem anderen Dienst auf Azure gilt auch hier: Wenn Sie wissen, was Sie zu erledigen haben und warum Sie einen Dienst nutzen, werden Sie das gewünschte Ergebnis erzielen. Dieser Reddit-Kommentar fasst Microsoft Azure KI perfekt zusammen. Es handelt sich nicht um einen Plug-and-Play-Zauberstab, sondern um eine leistungsstarke, zuverlässige Plattform, die Teams belohnt, die ihr Ziel verstehen.

Azure AI wurde für Geschäftsunternehmen entwickelt, die intelligente Anwendungen in großem Maßstab entwickeln und gleichzeitig die Sicherheit und Compliance ihrer Daten gewährleisten möchten. Von der Entwicklung von HR-Chatbots bis hin zur Wissensgewinnung und groß angelegten Kundensupport – Unternehmen wie Vodafone und McDonald's nutzen Azure AI, um personalisiertere und effizientere Erfahrungen zu schaffen.

Die besten Features von Microsoft Azure KI

Setzen Sie eine große Auswahl an Modellen ein, darunter die neueste GPT-Serie von OpenAI, mit einheitlichen APIs

Erstellen Sie benutzerdefinierte KI-Anwendungen mit Azure AI Foundry und Agent-Toolchains

Schützen Sie Daten und gewährleisten Sie die Einhaltung von Vorschriften mit integrierter Sicherheit und Schutzmaßnahmen

Nutzen Sie erweiterte Such- und Abruffunktionen mit Azure KI Search

Überwachen und optimieren Sie die Anwendungsleistung in großem Maßstab

Limit von Microsoft Azure KI

Erfahrene Ingenieure für komplexe Setups gesucht

Features und Verfügbarkeit können je nach Region variieren

Die Feinabstimmung von Modellen kann mit der Zeit kostspielig werden

Preise für Microsoft Azure KI

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Azure KI

G2 : 4,4/5 (über 2.090 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 1.920 Bewertungen)

Was Benutzer über Microsoft Azure KI sagen

In dieser G2-Bewertung wurde Notiz genommen:

Microsoft Azure zeichnet sich durch seine umfassende Suite von Cloud-Diensten aus, die einen Bereich von Geschäftsanforderungen unterstützen, vom einfachen App-Hosting bis hin zu fortschrittlichen KI- und Machine-Learning-Lösungen. Seine globale Reichweite mit einem umfangreichen Netzwerk von Rechenzentren gewährleistet hohe Verfügbarkeit, geringe Latenz und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in allen Regionen.

9. Perplexity /AI (am besten geeignet für Echtzeit-Recherchen und multimodale KI-Suche)

via Perplexity

Über ein Drittel der Amerikaner nutzt mittlerweile KI-tools für Recherchen im Rahmen von Arbeit- oder Schulprojekten. Dieser wachsende Trend zeigt, wie KI zu einem zuverlässigen Begleiter geworden ist, um Informationen zu finden und komplexe Themen zu verstehen. Unter den vielen verfügbaren Optionen sticht Perplexity AI als eines der zuverlässigsten Tools für Echtzeitrecherchen hervor.

Im Gegensatz zu statischen Chatbots durchsucht Perplexity, während du chattest, aktiv das Internet und ruft aktuelle, zitierte Informationen ab, um seine Antworten zu unterstützen.

Ganz gleich, ob Sie Daten analysieren, Forschungsarbeiten verfassen oder Präsentationen vorbereiten – Sie erhalten Zugriff auf mehrere KI-Modelle wie GPT-4 Omni, Claude 3, Grok und DeepSeek R1 – alles an einem Ort.

Sie können sogar PDFs, CSVs oder Bilder hochladen, um innerhalb von Sekunden Zusammenfassungen und Einblicke zu erhalten. Für Teams erleichtern die kollaborativen Spaces das Freigeben von Erkenntnissen und sorgen dafür, dass alle bei forschungsintensiven Projekten auf dem gleichen Stand bleiben.

Die besten Features von Perplexity /AI

Durchsuchen Sie das Internet in Echtzeit mit Quellenangaben für jede Antwort

Wechseln Sie zwischen mehreren KI-Modellen, darunter GPT-4, Claude, Grok und DeepSeek

Laden Sie PDFs, CSVs, Bilder und Text hoch, um sie schnell zusammenzufassen und zu analysieren

Arbeiten Sie mit Ihren Teamkollegen in Spaces zusammen und stellen Sie benutzerdefinierte Anweisungen für konsistente Antworten ein

Stellen Sie eine Verbindung über Integrationen wie Albato und Boost Space zu über 800 Produktivität-Tools her

Einschränkungen von Perplexity KI

Team-Zusammenarbeit fehlt das Freigeben von Chats und erweiterte Berichterstellung

Öffentliche Bild-URLs bleiben zugänglich, was Bedenken hinsichtlich der Sicherheit aufwirft

Die Preise für Unternehmen sind höher als bei ähnlichen Alternativen

Preise für Perplexity KI

Free

Pro : 20 $/Monat pro Benutzer

Enterprise Pro: 40 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Perplexity KI

G2 : 4,7/5 (über 45 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 20 Bewertungen)

Was Benutzer über Perplexity KI sagen

Diese Capterra-Bewertung wurde freigegeben:

Ich nutze es täglich und habe eine Vielzahl von Sammlungen für viele verschiedene Kontexte erstellt, die mir bei der täglichen Organisation meiner sehr vielseitigen Arbeit helfen. Es funktioniert wunderbar, und ich gehe davon aus, dass die weitere Entwicklung der zugehörigen LLMs es noch profitabler machen wird.

10. AI21 Labs Jurassic-2 (Am besten geeignet für die Erstellung langer, sachlicher Inhalte)

Manchmal braucht man einfach ein KI-Tool, das sich stabil und zuverlässig anfühlt, insbesondere wenn man lange Berichte oder detaillierte Dokumente erstellt, bei denen es wirklich auf Genauigkeit ankommt.

Hier kommt Jurassic-2 von AI21 Labs ins Spiel. Es wurde entwickelt, um Menschen und Teams dabei zu helfen, klare, ausgefeilte Inhalte zu verfassen, die tatsächlich so klingen, als wären sie von jemandem geschrieben worden, der sich mit dem Thema gut auskennt.

Jurassic-2 kann große, komplexe Texte bearbeiten, ohne die Nachverfolgung der Fakten zu verlieren. Es versteht außerdem mehrere Sprachen und kann Ihren Anweisungen folgen, ohne dass Sie ihm zuvor zahlreiche Beispiele geben müssen. Geschäfte nutzen es häufig, wenn sie professionelle Berichte, technische Anleitungen oder auch nur gut strukturierte Artikel verfassen möchten, ohne stundenlang die Bearbeitung vorzunehmen.

Die besten Features von AI21 Labs Jurassic-2

Erstellen Sie lange, sachliche und kohärente Inhalt, die auf Geschäfts- und technische Anwendungsfälle zugeschnitten sind

Nutzen Sie Zero-Shot-Anweisungsbefolgung für eine natürlichere Prompt-Verarbeitung

Nutzen Sie mehrsprachige Funktionen für die Erstellung globaler Inhalte

Nutzen Sie Aufgabe-spezifische APIs wie Wordtune für Zusammenfassungen, Paraphrasierungen und Grammatikkorrekturen

Erzielen Sie im Vergleich zu größeren Konkurrenzmodellen eine geringere Latenz und Kostenoptimierung

Limit von AI21 Labs Jurassic-2

Limitiert auf die Text-Generierung ohne integrierte Bild- oder multimodale Funktionen

Die Feinabstimmungsoptionen erfordern zusätzliches Fachwissen und Ressourcen

AI21 Labs Jurassic-2-Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

AI21 Labs Jurassic-2 Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Wenn Sie noch nach weiteren Optionen suchen, die über die von uns vorgestellten hinausgehen, finden Sie hier einige andere KI-Tools, die aufgrund ihrer Fähigkeit, spezielle Aufgaben zu bewältigen, zunehmend an Beliebtheit gewinnen:

Writer (Palmyra Models): Bietet fein abgestimmte Modelle, Datenschutz auf Unternehmen-Niveau und Stilrichtlinien für eine konsistente Kommunikation

Dust: Entwickelt für die Erstellung benutzerdefinierter KI-Assistenten, die sich an die Workflows Ihres Teams anpassen

Jasper AI: Erstellt Werbetexte, Blog-Inhalte und Markenbotschaften mit Kollaborationsfunktionen für Agenturen und Content-Teams

Probieren Sie ClickUp für kontextbezogene KI aus

Wir haben einige beeindruckende KI-Tools untersucht, die jeweils Möglichkeiten bieten, schneller zu schreiben, zu planen und zu denken.

Aber die Realität sieht so aus: Die meisten dieser tools, einschließlich Mistral AI, fühlen sich immer noch wie separate Apps an, die Sie in Ihren Workflow integrieren müssen. Das bedeutet ständiges Umschalten zwischen verschiedenen Kontexten und erneutes Eingeben derselben Details.

ClickUp ist anders. Anstatt nur ein weiterer KI-Chatbot oder Dokumentengenerator zu sein, platziert es KI direkt dort, wo Ihre Arbeit bereits stattfindet – in Ihren Projekten, Aufgaben und Dokumenten.

Mit ClickUp Brain und ClickUp Brain Max generieren Sie nicht nur Text, sondern automatisieren ganze Arbeitsabläufe, setzen Ideen in umsetzbare Pläne um und erhalten Antworten im vollständigen Kontext, ohne Ihren Arbeitsbereich verlassen zu müssen.

Wenn Sie bereit sind, über isoliert arbeitende KI-Tools hinauszugehen und stattdessen Intelligenz in den Mittelpunkt Ihrer Projekte zu stellen, melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!