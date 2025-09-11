10 Recruiting-Automatisierungsprogramme zur Optimierung der Personalbeschaffung im Jahr 2025

Bei der Personalbeschaffung geht es heute nicht mehr nur darum, Stellenanzeigen zu schalten und abzuwarten – der Prozess ist agiler geworden und konzentriert sich auf die Verbesserung der Kandidatenerfahrung. Sie müssen schnell handeln, organisiert bleiben und qualifizierte Kandidaten finden, bevor es die Konkurrenz tut.

Die richtige Plattform für Automatisierung des Rekrutierungsprozesses kann Ihren Einstellungsprozess grundlegend verändern und Ihnen dabei helfen, Top-Talente zu finden, Bewerber zu verwalten und Ihre Einstellungsabläufe zu optimieren.

Aus diesem Grund haben wir diese Liste der besten Software zur Automatisierung des Rekrutierungsprozesses zusammengestellt, mit der Sie die Einstellungszeit verkürzen und Ihren Aufwand zur Talentakquise optimieren können.

Sind Sie bereit, Ihren Einstellungsprozess zu vereinfachen? Dann legen wir los.

Tools Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise* ClickUp End-to-End-Nachverfolgung des Einstellungsprozesses und Zusammenarbeit für Teams jeder Größe Benutzerdefinierte Rekrutierungsworkflows, Automatisierung von Aufgaben und KI-gestützte Stellenbeschreibungen Free-Plan verfügbar; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen möglich Workable KI-gestützte Kandidatensuche und -rekrutierung für kleine bis mittelgroße Teams Veröffentlichen Sie Stellenanzeigen auf über 200 Boards, nutzen Sie KI-gestützte Lebenslaufauswahl und planen Sie Vorstellungsgespräche selbst Ab 169 $/Monat (bis zu 20 Benutzer) Greenhouse Strukturierte Einstellungsverfahren und skalierbare Workflows für mittelständische bis große Teams Benutzerdefinierte Workflows, Bewerber-Scorecards, DE&I-Nachverfolgung Benutzerdefinierte Preisgestaltung Zoho Recruit Anpassbare Rekrutierungs-Automatisierung für Agenturen und HR-Teams KI-basierte Kandidatenauswahl, Lebenslauf-Parsing, Client- und Kandidatenportale Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 30 $/Monat Recruit CRM Automatisierung-getriebene kleine bis mittelgroße Personalvermittlungsagenturen Automatisierung, Kanban-Pipelines, GPT-Stellenbeschreibungen Ab 36 $/Monat Manatal KI-gestützte Kandidatensuche und -bereicherung für kleine bis mittelständische Unternehmen KI-Bewerterstellung, Anreicherung aus über 20 Plattformen Ab 19 $/Monat Paradox Konversationsbasierte KI-Rekrutierung und Automatisierung für mittelständische bis große Teams Konversations-KI für Einstellungschritte, mehrsprachiger Support Benutzerdefinierte Preisgestaltung Fetcher KI-gestützte Kandidatensuche und -ansprache für kleine bis mittelgroße Teams KI-basiertes Sourcing, auf Diversität ausgerichtete Pipelines und automatisierte E-Mail-Kontaktaufnahme Ab 499 $/Monat SmartRecruiters Skalierbare Automatisierung der Personalbeschaffung für Unternehmen KI-gestützte Terminplanung für Vorstellungsgespräche, CRM-Integrationen, flexible Workflows Benutzerdefinierte Preisgestaltung SeekOut KI-gestützte Kandidatensuche und Personalplanung für mittelständische bis große Unternehmen KI-Sourcing, Personalanalyse, interner Talentmarktplatz Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Worauf sollten Sie bei einer Software zur Automatisierung des Einstellungsprozesses achten?

Bei der Auswahl einer Software zur Automatisierung des Rekrutierungsprozesses sollten Sie sich nicht nur von auffälligen Dashboards leiten lassen. Konzentrieren Sie sich auf Features, die faire Einstellungsverfahren aktiv fördern, manuelle Aufgaben optimieren und Ihnen helfen, qualifizierte Kandidaten schneller zu finden. Hier sind die Must-haves für Ihre Rekrutierungstechnologie:

workflow-Automatisierung*: Weisen Sie Aufgaben zu, planen Sie Vorstellungsgespräche und automatisieren Sie die Kommunikation mit nur wenigen Klicks

Kandidatenabgleich : Verwenden Sie KI-gestützte Tools, um Kandidaten anhand vordefinierter Kriterien mit Stellenbeschreibungen abzugleichen

Terminvereinbarung für Vorstellungsgespräche : Koordinieren Sie Vorstellungsgespräche automatisch, ohne ständig hin und her kommunizieren zu müssen

Tools für das Recruitment-Marketing : Bewerben Sie Stellenanzeigen und gewinnen Sie Top-Talente mit Einzelziel-Kampagnen

Automatisierte Berichterstellung : Erstellen Sie Berichte zu Einstellungsdauer, Effektivität der Quellen und Kandidatenbindung

Tools zur Kandidatenbindung : Halten Sie Bewerber während des gesamten Rekrutierungsprozesses auf dem Laufenden und wecken Sie ihr Interesse

Integration mit CRM und ATS: Führen Sie eine Synchronisierung der Bewerberdaten ganz einfach durch, ohne mühsame manuelle Einträge

🔍 Wussten Sie schon? 92 % der Unternehmen geben an, dass sie Vorteile durch den Einsatz von KI bei der Personalbeschaffung sehen.

Die beste Software zur Automatisierung des Rekrutierungsprozesses

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsgestützten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber , wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Es ist an der Zeit, Ihr Toolkit mit fortschrittlicher Rekrutierungs-Automatisierung aufzurüsten, die die Suche und Auswahl von Kandidaten beschleunigt und den Verwaltungsaufwand reduziert. Werfen wir einen Blick auf die besten Tools zur Automatisierung der Personalbeschaffung:

*clickUp (Am besten geeignet für die End-to-End-Nachverfolgung des Einstellungsprozesses und die Zusammenarbeit)

Beginnen Sie mit der Automatisierung Ihres Personalmanagements mit ClickUp Ermöglichen Sie mit ClickUp für HR-Teams die Automatisierung aller HR-Workflows – von der Personalbeschaffung über die Einarbeitung bis hin zu Leistungsbeurteilungen

ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, ist Ihre ultimative All-in-One-Plattform für das Einstellungsmanagement, die benutzerdefinierte Workflows, Bewerberverfolgung, Aufgabenautomatisierung und vieles mehr kombiniert.

Mit ClickUp für HR-Teams können Sie sich wiederholende Aufgaben automatisieren, das Bewerbermanagement optimieren und detaillierte Notizen zu Bewerbern zur späteren Verwendung in einer App speichern.

Beginnen Sie damit, einen speziellen „Recruitment“-Space für Ihr Team einzurichten. Dieser dient als zentrale Informationsquelle für Pipelines, Stellenbeschreibungen, Bewerberbewertungen und alles andere.

Fügen Sie die ClickUp-Vorlage „Bewerber einstellen” hinzu, mit der ein Ordner erstellt und Listen für jede Abteilung oder offene Rolle erstellt werden. Anschließend können Sie für jeden Bewerber ClickUp-Aufgaben erstellen, die als dynamische, nachverfolgbare Datensätze während des gesamten Einstellungsprozesses dienen.

Verfolgen Sie Ihre Rekrutierungspipelines mit den benutzerdefinierten ClickUp-Aufgabe-Status

Diese Vorlage bietet eine strukturierte Ansicht der Kandidaten mit benutzerdefinierten Aufgaben-Status wie „Eingereicht“, „Telefoninterview“, „Angebot“ und „Eingestellt“. Außerdem enthält sie vorgefertigte Felder zum Erfassen von Lebensläufen, Notizen der Personalvermittler und Interviewergebnissen. Sie können sogar Lebensläufe oder Portfolio-Links direkt an Kandidatenaufgaben als Anhang anhängen, um einen nahtlosen Vergleich zwischen den Bewerbern zu ermöglichen.

Kombinieren Sie sie mit der ClickUp-Vorlage für den Einstellungsaktionsplan, die Einstellungs-Teams dabei hilft, klare Zeitleiste festzulegen und Verantwortlichkeiten für den gesamten Einstellungszyklus zuzuweisen. Sie enthält Listen für die Suche, Vorauswahl, Vorstellungsgespräche und Einarbeitung sowie ClickUp-Automatisierung, um sicherzustellen, dass kein Schritt übersehen wird.

Kostenlose Vorlage erhalten Mit der Vorlage für einen Einstellungsaktionsplan von ClickUp erhalten Sie eine gebrauchsfertige Struktur für die Organisation von Bewerberphasen, Checklisten für Vorstellungsgespräche, Bewertungsbögen und Erinnerungen

Leiten Sie Kandidaten automatisch durch die einzelnen Phasen, weisen Sie ihnen die nächsten Aufgaben zu, versenden Sie Erinnerungen oder lösen Sie Folgeaktionen als Auslöser aus, damit Ihre Einstellungsabläufe konsistent und effizient bleiben. Nutzen Sie die integrierten Zeitleisten, um den Fortschritt auf einen Blick zu überwachen und Engpässe zu erkennen, bevor sie die Einstellung verzögern.

Richten Sie benutzerdefinierte ClickUp-Automatisierungen ein, um Kandidaten durch die Pipeline zu führen, Ihrem Team Aufgaben zuzuweisen und Erinnerungen und Nachfassaktionen zu versenden

Innerhalb der Plattform dient ClickUp Docs als zentraler Hub für Notizen zu Bewerbern, Feedback zu Vorstellungsgesprächen und freigegebene Bewertungen, während ClickUp Brain, die weltweit umfassendste Arbeit-KI, Ihnen dabei hilft, sofort Stellenbeschreibungen zu entwerfen, Bewerbungen zusammenzufassen und Fragen für Vorstellungsgespräche zu generieren – und so Personalvermittlern viel Zeit zu sparen.

Erstellen Sie Stellenbeschreibungen, fassen Sie Lebensläufe zusammen, analysieren Sie Bewerberprofile und vieles mehr mit der kontextbezogenen KI von ClickUp Brain

Suchen Sie nach weiteren Möglichkeiten, KI in der Personalbeschaffung einzusetzen? Hier sind unsere besten Tipps:

💡 Profi-Tipp: Automatisieren Sie die Aktualisierung Ihrer Kandidaten-Pipeline mit ClickUp Autopilot Agents. Wenn ein neuer Bewerber hinzukommt, kann ein Agent ihn automatisch nach Rolle taggen, eine Aufgabe mit seinem Lebenslauf als Anhang erstellen und ihn zur richtigen Liste oder zum richtigen Board hinzufügen. Es kann sogar Lebensläufe mit KI bewerten, sodass Personalvermittler sofort die am besten geeigneten Kandidaten ganz oben sehen.

Die besten Features von ClickUp

Erstellen Sie benutzerdefinierte Einstellungsworkflows, um Kandidaten durch alle Phasen des Einstellungsprozesses zu führen

Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen für die Nachverfolgung , um auf einfache Weise strukturierte Pipelines aufzubauen

Implementieren Sie eine No-Code-Aufgabe-Automatisierung, um Vorstellungsgespräche zu planen und Nachfassaktionen automatisch zu erledigen

Verwenden Sie Dokumente, um gemeinsame Notizen und Kandidatenprofile zu erstellen, die Sie in Echtzeit aktualisieren und mit Version zurücksetzen können

ClickUp-Limitations

Die Features können für kleine Teams überwältigend sein

Benutzerdefinierte Anpassungsoptionen erfordern möglicherweise eine gewisse Einarbeitungszeit

Preise für ClickUp

*clickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.400 Bewertungen)

*was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Hier ist, was ein G2-Benutzer zu sagen hat:

ClickUp löst Probleme aus den Bereichen Marketing, Vertrieb, Finanzen, Personalbeschaffung, Inhalt ... fast allen Abteilungen. Unsere Vertriebsskripte befinden sich in ClickUp. Ein neues Kunden-Onboarding wird automatisch aus der ClickUp-Automatisierung abgerufen. Benutzer, die Google-Formulare erstellen, erhalten automatisch eine Aufgabe. Unsere Mitarbeiter erhalten eine Benachrichtigung, wenn die Aufgabe zu lange dauert. Es gibt so viele Dinge. ClickUp ist alles, überall und gleichzeitig. Und jetzt mit ClickUp AI ... Wow, wir fassen die Mitschriften unserer Meetings (und vieles mehr) zusammen.

ClickUp löst Probleme aus den Bereichen Marketing, Vertrieb, Finanzen, Personalbeschaffung, Inhalt ... fast allen Abteilungen. Unsere Vertriebsskripte befinden sich in ClickUp. Ein neues Kunden-Onboarding wird automatisch aus der ClickUp-Automatisierung abgerufen. Benutzer, die Google-Formulare erstellen, erhalten automatisch eine Aufgabe. Unsere Mitarbeiter erhalten eine Benachrichtigung, wenn die Aufgabe zu lange dauert. Es gibt so viele Dinge. ClickUp ist alles, überall und gleichzeitig. Und jetzt mit ClickUp AI ... Wow, wir fassen die Mitschriften unserer Meetings (und vieles mehr) zusammen.

📮 ClickUp Insight: 45 % der Arbeitnehmer haben über den Einsatz von Automatisierung nachgedacht, aber noch keinen Schritt in diese Richtung unternommen. Faktoren wie begrenzte Zeit, Unsicherheit hinsichtlich der besten tools und eine überwältigende Auswahl können Menschen davon abhalten, den ersten Schritt in Richtung Automatisierung zu machen. ⚒️ Mit seinen einfach zu erstellenden KI-Agenten und Befehlen in natürlicher Sprache macht ClickUp den Einstieg in die Automatisierung leicht. Von der automatischen Zuweisung von Aufgaben bis hin zu KI-generierten Projektzusammenfassungen können Sie leistungsstarke Automatisierungen freischalten und sogar in wenigen Minuten benutzerdefinierte KI-Agenten erstellen – ganz ohne Lernkurve. 💫 Echte Ergebnisse: QubicaAMF reduzierte den Zeitaufwand für die Berichterstellung um 40 % durch die Verwendung der dynamischen Dashboards und automatisierten Diagramme von ClickUp und verwandelte stundenlange manuelle Arbeit in Echtzeit-Einblicke.

via Workable

Workable wurde für Recruiting-Teams entwickelt, die schnell handeln möchten, ohne dabei Top-Talente zu verpassen. Es hebt sich auf dem Markt für Recruiting-Automatisierung dadurch ab, dass es leistungsstarkes Sourcing, KI-gestütztes Kandidaten-Matching und optimierte Bewerber-Nachverfolgung in einem System vereint.

Veröffentlichen Sie Ihre Stellenangebote mit einem einzigen Klick auf über 200 Jobbörsen und greifen Sie auf eine Datenbank mit über 400 Millionen Profilen zu, um schnell passive Kandidaten zu finden. Automatisierung der Lebenslaufprüfung, selbst geplante Vorstellungsgespräche und KI-generierte Stellenbeschreibungen reduzieren repetitive Aufgaben drastisch. So können Sie sich auf die Auswahl der besten Kandidaten konzentrieren, anstatt in Administrator-Arbeit zu versinken.

Die besten Features von Workable

Nutzen Sie KI-gestützte Lebenslaufanalyse und Scorecard-Text-Verfeinerung, um Bewertungen zu standardisieren und die Beurteilung von Bewerbern zu verbessern

Richten Sie automatische E-Mail-Benachrichtigungen ein, um Kandidaten und Mitglieder des Einstellungsteams während des gesamten Rekrutierungsprozesses auf dem Laufenden zu halten

Bieten Sie selbst geplante Vorstellungsgespräche mit Kalender-Synchronisierung für eine schnellere Koordination an

Einschränkungen von Workable

Einige KI-Features sind nur in höheren Preisklassen verfügbar

Die benutzerdefinierte Anpassung der Berichterstellung kann im Vergleich zu eigenständigen BI-tools limitiert erscheinen

Workable-Preise

Standard: 299 $/Monat für bis zu 20 Benutzer

Premier: 599 $/Monat für bis zu 20 Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Workable

G2: 4,5/5 (über 650 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 600 Bewertungen)

was sagen echte Benutzer über Workable?*

In einer Bewertung auf Capterra heißt es:

Die Benutzeroberfläche ist großartig, das KI-Hilfecenter unterstützt sehr und Vorstellungsgespräche mit Bewerbern können durch die Verbindung mit unserer offiziellen E-Mail geplant werden... Manchmal ist das Portal langsam, wenn viele Daten vorhanden sind, aber es dauert mehr als 10 Sekunden, um die nächste Seite zu puffern und neu zu laden

Die Benutzeroberfläche ist großartig, das KI-Hilfecenter unterstützt sehr und Vorstellungsgespräche mit Bewerbern können durch die Verbindung mit unserer offiziellen E-Mail geplant werden... Manchmal ist das Portal langsam, wenn viele Daten vorhanden sind, aber es dauert mehr als 10 Sekunden, um die nächste Seite zu puffern und neu zu laden

🔍 Wussten Sie schon? 90 % der Personalvermittler geben an, dass KI den Einstellungsprozess beschleunigt hat, während fast 80 % berichten, dass sie dadurch Geld gespart haben. Automatisierungstools sind nicht nur ein Trend – sie werden zum neuen Standard für die Personalbeschaffung, um schneller als je zuvor Kandidaten zu finden, zu prüfen und einzustellen.

3. Greenhouse (Am besten geeignet für strukturierte Einstellungsverfahren und skalierbare Workflows)

via Greenhouse

Greenhouse zeichnet sich im Bereich der Rekrutierungssoftware durch seinen strukturierten Ansatz bei der Personalbeschaffung aus. Es hilft Ihnen, präzise und fair zu skalieren. Anstatt Einstellungsentscheidungen dem Bauchgefühl zu überlassen, sorgt Greenhouse für Konsistenz in jeder Phase, von der Suche bis zur Einarbeitung.

Verwenden Sie sie, um benutzerdefinierte Workflows einzurichten, Scorecards zur Vereinheitlichung der Bewertungen Ihres Teams zu nutzen und die Terminierung von Vorstellungsgesprächen zu automatisieren. Mit tiefgreifenden Integrationen, leistungsstarken DE&I-tools und detaillierten Berichten geht sie über ein einfaches Bewerbungs-Nachverfolgung hinaus, um Einstellungsentscheidungen zu verbessern und den langfristigen Erfolg von Talenten zu fördern.

die besten Features von Greenhouse*

Erstellen Sie strukturierte Einstellungsprozesse mit benutzerdefinierten Workflows und Interview-Kits

Verwenden Sie Bewerber-Scorecards, um Feedback abzustimmen und konsistente und fundierte Entscheidungen zu treffen

Stellen Sie eine Verbindung zu über 500 vorgefertigten Integrationen wie LinkedIn, Indeed und ZipRecruiter her, um Daten zu synchronisieren und Workflow zu optimieren

Einschränkungen von Greenhouse

Benutzer berichten, dass die Navigation in der Berichterstellung schwierig sein kann

Die über die Plattform versendeten E-Mails landen manchmal im Spam-Ordner der Kandidaten

Preise von Greenhouse

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Greenhouse

G2: 4,4/5 (über 3.300 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 730 Bewertungen)

*was sagen echte Benutzer über Greenhouse?

Hier ist, was ein G2-Benutzer über Greenhouse sagt:

Wir schätzen besonders die vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten und die benutzerfreundliche Oberfläche, die leicht zu erlernen und in die Arbeit integriert werden kann. Mir gefällt, dass das Produkt ganz einfach an die Bedürfnisse Ihres Rekrutierungsteams angepasst werden kann und gleichzeitig gute Gewohnheiten und eine ordentliche Dokumentation fördert.

Wir schätzen besonders die vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten und die benutzerfreundliche Oberfläche, die leicht zu erlernen und in die Arbeit integriert werden kann. Mir gefällt, dass das Produkt ganz einfach an die Bedürfnisse Ihres Rekrutierungsteams angepasst werden kann und gleichzeitig gute Gewohnheiten und eine ordentliche Dokumentation fördert.

4. Zoho Recruit (am besten geeignet für anpassbare Rekrutierungs-Automatisierung für Personalagenturen und HR-Teams)

via Zoho Recruit

Zoho Recruit kombiniert ATS und CRM in einem tool für mehr Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Flexibilität. Mit einem Klick können Sie Stellenanzeigen auf über 75 Jobbörsen veröffentlichen, Ihren gesamten Talentpool durch benutzerdefinierte Phasen verwalten und den Einstellungsprozess von der Kandidatensuche bis zur Einarbeitung automatisieren.

Während die KI-gestützte Kandidatenauswahl und die Analyse von Lebensläufen die Vorauswahl vereinfachen, bieten Features wie Client- und Kandidatenportale beiden Seiten vollständige Sichtbarkeit während des gesamten Einstellungsprozesses. Dank umfangreicher benutzerdefinierter Optionen, Unterstützung für Zeitarbeitskräfte und Funktionen für die Fernrekrutierung passt sich Zoho Recruit Ihren Einstellungsworkflows an, anstatt Sie in ein starres System zu zwingen.

Die besten Features von Zoho Recruit

Verbessern Sie die Interaktion mit Bewerbern mithilfe von Zia, dem KI-Assistenten von Zoho Recruit, um Bewerber mit offenen Stellen abzugleichen und Übereinstimmungswerte zu generieren

Verwalten Sie Clients und Kandidaten ganz einfach über spezielle Portale

Vereinfachen Sie die Terminplanung für Vorstellungsgespräche mit Kalender-Buchungen, bei denen die Kandidaten Zeitfenster auswählen können, wodurch Konflikte und der manuelle Planungsaufwand reduziert werden

Limit von Zoho Recruit

Die Funktionen der mobilen App können im Vergleich zur Web-Version etwas einfach wirken

Für erweiterte benutzerdefinierte Anpassungen ist möglicherweise technischer Support erforderlich, um sie zu unterstützen

Preise für Zoho Recruit

Für immer kostenlos

Standard: 30 $/Benutzer

Professional: 60 $/Benutzer

Unternehmen: 90 $/Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Recruit

G2: 4,4/5 (über 1.790 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 1.070 Bewertungen)

*was sagen echte Benutzer über Zoho Recruit?

Ein Capterra-Benutzer berichtet, dass das tool etwas teuer sein kann, aber dennoch ein:

Eine großartige All-in-One-Plattform für Stellenanzeigen und Lebenslaufverwaltung. Wir haben kein großes HR-Team, und Zoho Recruit ermöglicht es unserem kleinen HR-Team, das zu erledigen, was es am besten kann – und das mit hoher Effizienz!!! Es gibt keine einzige Feature, die wir von einer Einstellungsplattform erwarten und die in Zoho Recruit fehlt!

Eine großartige All-in-One-Plattform für Stellenanzeigen und Lebenslaufverwaltung. Wir haben kein großes HR-Team, und Zoho Recruit ermöglicht es unserem kleinen HR-Team, das zu erledigen, was es am besten kann – und das mit hoher Effizienz!!! Es gibt keine einzige Feature, die wir von einer Einstellungsplattform erwarten und die in Zoho Recruit fehlt!

5. Recruit CRM (am besten geeignet für automatisierungorientierte Personalvermittlungsagenturen)

via Recruit CRM

Recruit CRM kombiniert ATS- und CRM-Funktion in einer einzigen Rekrutierungs-Automatisierung, die speziell für Personalvermittlungs- und Headhunting-Unternehmen entwickelt wurde. Mithilfe eines bimetrischen Bewertungssystems eliminiert dieses Rekrutierungs-CRM mühsame manuelle Aufgaben durch leistungsstarke Workflow-Automatisierung, KI-Lebenslauf-Parsing und fortschrittliches Kandidaten-Matching.

Sie können Kandidaten direkt über LinkedIn suchen, Pipelines visuell mit einem Kanban-Board verwalten und Kandidaten sogar mit einem Klick ihre Profile aktualisieren lassen. Darüber hinaus hilft Ihnen die GPT-Integration für Stellenbeschreibungen und E-Mail-Vorlagen, schneller voranzukommen und mehr Zeit damit zu verbringen, Top-Talente zu gewinnen, anstatt mit Tabellenkalkulationen zu jonglieren.

Die besten Features von Recruit CRM

Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen oder passen Sie benutzerdefinierte Workflows an spezifische Rekrutierungsanforderungen an

Erhalten Sie proaktive Benachrichtigungen zu stagnierenden Bewerbern oder zum Fortschritt des Bewerbungsprozesses, um rechtzeitig eingreifen und die Dynamik aufrechterhalten zu können

Implementieren Sie die Stapelverarbeitung, um große Datenmengen zu verwalten und die Leistung zu optimieren

Einschränkungen von Recruit CRM

Massen-Texting und erweiterte Berichterstellung sind hinter höheren Preisstufen gesperrt

Einige Benutzer stellen gelegentliche Probleme mit der Synchronisierung der LinkedIn-Integrationen

Preise für Recruit CRM

Pro: 100 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: Ab 125 $/Monat pro Benutzer

*unternehmen: Ab 165 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Recruit CRM

G2: 4,8/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 430 Bewertungen)

*was sagen echte Benutzer über Recruit CRM?

Hier ist, was ein G2-Benutzer zu sagen hat:

Recruit CRM & ATS ist super einfach zu bedienen und verfügt über alle tools, die Sie zur Optimierung Ihrer Personalbeschaffung benötigen – Automatisierung, Integrationen und anpassbare Workflows.

Recruit CRM & ATS ist super einfach zu bedienen und verfügt über alle Tools, die Sie zur Optimierung Ihrer Personalbeschaffung benötigen – Automatisierung, Integrationen und anpassbare Workflows.

💡 Profi-Tipp: Passen Sie Automatisierung Workflows immer an Ihren Einstellungsprozess an. Denken Sie daran, dass Standard-Einstellungen selten optimal sind. Optimieren Sie Fragen zur Kandidatenauswahl, E-Mail-Zeitpunkte und Auslöser, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

via Manatal

Manatal, eine KI-gestützte tool zur Automatisierung der Personalbeschaffung, optimiert Ihren Einstellungsprozess, damit Sie intelligenter suchen, schneller auswählen und Kandidaten besser vermitteln können. Das tool geht über die reine Analyse von Lebensläufen hinaus, indem es Kandidatenprofile mit Daten aus über 20 sozialen Medienplattformen anreichert und Personalvermittlern so ohne zusätzliche Arbeit eine 360°-Ansicht verschafft.

Sie können Stellenanzeigen auf über 2.500 Jobbörsen veröffentlichen, die Bewertung von Bewerbern automatisieren und innerhalb weniger Minuten markenspezifische Karriereseiten erstellen. Die intuitiven Pipelines, anpassbaren Kanban-Boards und KI-gestützten Empfehlungen von Manatal machen die Verwaltung von Massenbewerbungen skalierbar und persönlich – ohne umständliches Setup oder verwirrende Benutzeroberfläche.

Die besten Features von Manatal

Erstellen Sie mithilfe der Drag-and-Drop-Oberfläche maßgeschneiderte Workflows für verschiedene Einstellungsprozesse

Führen Sie die Nachverfolgung wichtiger Leistungsindikatoren durch, um Engpässe zu identifizieren und Ihre Rekrutierungsstrategien zu optimieren

Erstellen Sie benutzerdefinierte Karriereseiten ohne Code, um Ihr Employer Branding zu stärken

Einschränkungen von Manatal

Begrenzte Automatisierung der Kommunikation mit Bewerbern zwischen den einzelnen Phasen des Einstellungsprozesses

Einige erweiterte CRM-Features erfordern manuelle Setup

Preise von Manatal

Professional : 19 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 39 $/Monat pro Benutzer

Enterprise Plus : 59 $/Monat pro Benutzer

Benutzerdefinierter Plan: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von Manatal

G2: 4,8/5 (über 140 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 130 Bewertungen)

was sagen echte Benutzer über Manatal?*

Hier ist, was ein G2-Benutzer zu sagen hat:

Manatal bietet einige großartige Features, wie beispielsweise eine Chrome-Erweiterung, mit der Teams Profile identifizieren können, die bereits zum ATS hinzugefügt wurden. Außerdem gibt es eine Karriereseite, die personalisiert werden kann.

Manatal bietet einige großartige Features, wie beispielsweise eine Chrome-Erweiterung, mit der Teams Profile identifizieren können, die bereits zum ATS hinzugefügt wurden. Außerdem gibt es eine Karriereseite, die personalisiert werden kann.

7. Paradox (Am besten geeignet für dialogorientierte KI-Rekrutierung und Automatisierung)

via Paradox

Paradox stellt die traditionelle Personalbeschaffung auf den Kopf, indem es mithilfe von dialogorientierter KI Ihre Rekrutierungskampagnen von Anfang bis Ende durch Automatisierung ermöglicht. Anstatt Sie mit unübersichtlichen Dashboards allein zu lassen, übernimmt der KI-Assistent Olivia die Stellensuche, Vorauswahl, Terminierung von Vorstellungsgesprächen, Vorbereitung der Kandidaten und Einarbeitung – alles über einfache Unterhaltungen per chatten oder Text.

Es verwandelt umständliche ATS-Workflows in schnelle, nahtlose Interaktionen, die das Interesse der Kandidaten aufrechterhalten und den manuellen Aufgaben für Personalverantwortliche reduzieren. Ganz gleich, ob Sie mit der Suche nach Kandidaten, dem Veranstaltungsmanagement oder der Erstellung von Angeboten zu kämpfen haben – Paradox hilft Personalvermittlern, Zeit zu sparen und sich auf den Aufbau von Beziehungen zu konzentrieren, anstatt mit der Software zu kämpfen.

Die besten Features von Paradox

Nehmen Sie sofort Verbindung zu potenziellen Kandidaten auf und kommunizieren Sie mit ihnen in über 100 Sprachen

Erstellen Sie Angebotsschreiben und Onboarding-Dokumente mithilfe von Dialogabläufen

Organisieren Sie Einstellungsveranstaltungen virtuell oder persönlich mit KI-gestützter Koordination

Paradox-Limitationen

Die kostenlose Testversion bietet begrenzte ATS-Features für Personalvermittler, die ein robustes Pipeline-Management benötigen

Paradox-Preismodell

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von Paradox

G2: 4,7/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

*was sagen echte Benutzer über Paradox?

Ein G2-Rezensent gibt freizügig preis:

Was mir an Paradox am besten gefällt, ist, dass es wirklich Zeit spart. Ich muss nicht mehr manuell Bewerber kontaktieren oder sie filtern, um diejenigen zu finden, die unseren Anforderungen entsprechen... Es könnte etwas benutzerfreundlicher sein. Ich muss jedoch sagen, dass es einfacher wird, sobald man sich damit auskennt.

Was mir an Paradox am besten gefällt, ist, dass es wirklich Zeit spart. Ich muss nicht mehr manuell Bewerber kontaktieren oder sie filtern, um diejenigen zu finden, die unseren Anforderungen entsprechen... Es könnte etwas benutzerfreundlicher sein. Ich muss jedoch sagen, dass es einfacher wird, sobald man sich damit auskennt.

✨ Bonus-Tipp: Sie fragen sich, in welcher Phase Ihrer Rekrutierungspipeline die meisten Bewerber abspringen? Oder welche Quellen die besten Kandidaten liefern? Nutzen Sie Analysen der Automatisierung, um Trends aufzudecken, und lassen Sie sich von den Daten zu optimalen Entscheidungen leiten.

via Fetcher

Fetcher verbindet in seiner Software zur Automatisierung des Einstellungsprozesses menschliche Kompetenz mit KI. Anstatt Stunden mit der Durchsicht zahlreicher Jobbörsen oder Datenbanken zu verbringen, erhalten Sie von KI kuratierte Kandidatenlisten, die genau auf Ihre spezifischen Einstellungsanforderungen zugeschnitten sind.

Fetcher personalisiert außerdem die Kontaktaufnahme mit automatisierten E-Mail-Kampagnen, die echtes Engagement fördern und Ihnen helfen, schneller starke Talent-Pipelines aufzubauen. Mit Diversitätskriterien, flexibler Automatisierung, Sourcing-Modi und intelligenten Analysen verschaffen Sie sich einen Vorteil, der mit Ihrem ehrgeizigen Rekrutierungsziel wächst.

Die besten Features von Fetcher

Nutzen Sie das Analyse-Dashboard von Fetcher, um die Effektivität der Personalbeschaffung, das Engagement der Kandidaten und die Leistung Ihres Teams zu überwachen

Treffen Sie optimierte Einstellungsentscheidungen anhand von Echtzeit-Daten zu Sourcing und Engagement

Einfache Integration in Ihre ATS-, CRM- und E-Mail-Systeme

Einschränkungen von Fetcher

Am besten geeignet für Outbound-Sourcing, keine vollständige Nachverfolgung

Die Preise können für kleine Teams, die viele Mitarbeiter einstellen müssen, hoch sein

Preise für Fetcher

Wachstum: 499 $/Monat

Amplify: 849 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen von Fetcher

G2: 4,6/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 30 Bewertungen)

*was sagen echte Benutzer über Paradox?

Hier ist, was ein G2-Benutzer zu sagen hat:

Fetcher.ai hat unsere Agentur grundlegend verändert. Früher haben wir Stunden damit verbracht, Kandidaten manuell zu suchen, aber mit Fetcher haben wir jede Position mühelos besetzt. Die KI wird mit der Zeit immer intelligenter und schickt uns hochwertige Kandidaten, die tatsächlich zu uns passen, sodass wir nicht mehr endlose Lebensläufe durchsehen müssen.

Fetcher.ai hat unsere Agentur grundlegend verändert. Früher haben wir Stunden damit verbracht, Kandidaten manuell zu suchen, aber mit Fetcher haben wir jede Position mühelos besetzt. Die KI wird mit der Zeit immer intelligenter und schickt uns hochwertige Kandidaten, die tatsächlich zu uns passen, sodass wir nicht mehr endlose Lebensläufe durchsehen müssen.

9. SmartRecruiters (Am besten geeignet für skalierbare Automatisierung des Einstellungsprozesses in Unternehmen)

via SmartRecruiters

SmartRecruiters wurde entwickelt, um die Automatisierung der Personalbeschaffung in großem Maßstab voranzutreiben, und kombiniert ein intelligentes ATS mit KI-Tools, die schnellere Einstellungsentscheidungen ermöglichen. Der KI-Assistent Winston automatisiert die Terminierung von Vorstellungsgesprächen, Angebote und die Einarbeitung und bietet flexible Workflows für Start-ups und globale Unternehmen.

SmartRecruiters lässt sich auch mit Zoom, LinkedIn, DocuSign und anderen Plattformen integrieren, die Sie bereits nutzen. Dies sorgt für eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen den Teams und stärkt die Bindung der Kandidaten während des gesamten Einstellungsprozesses.

Die besten Features von SmartRecruiters

Erstellen Sie konfigurierbare Workflows, die auf die spezifischen Einstellungsanforderungen Ihres Teams zugeschnitten sind

Erhalten Sie Vorschläge und Einblicke, um schneller und strategischer zu handeln

Zentralisieren Sie die Kandidatensuche, das CRM, die Bewertungen und das Recruitment-Marketing

Einschränkungen von SmartRecruiters

Erweiterte Berichterstellung-Features erfordern manchmal zusätzliches Setup

Der Zugang zum Kundensupport kann schwierig und zeitaufwändig sein

Preise von SmartRecruiters

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu SmartRecruiters

G2: 4,3/5 (über 490 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 140 Bewertungen)

was sagen echte Benutzer über SmartRecruiters?*

Ein Capterra-Benutzer sagt:

Die Plattform ist intuitiv und erleichtert es Personalverantwortlichen, Personalvermittlern und sogar Bewerbern, auf derselben Seite zu sein. Außerdem bietet die Flexibilität, benutzerdefinierte Workflows für unsere komplexen Geschäftsprozesse anzupassen, einen großen Vorteil.

Die Plattform ist intuitiv und erleichtert es Personalverantwortlichen, Personalvermittlern und sogar Bewerbern, auf derselben Seite zu sein. Außerdem bietet die Flexibilität, benutzerdefinierte Workflows für unsere komplexen Geschäftsprozesse anzupassen, einen großen Vorteil.

via SeekOut

SeekOut bietet leistungsstarke Funktionen für die Automatisierung des Einstellungsprozesses und kombiniert umfassende Tools für die Talentsuche und das Talentmanagement in einer einheitlichen Plattform. Die Software wurde für schwierige Herausforderungen bei der Personalbeschaffung entwickelt – egal, ob Sie nach geprüften Talenten suchen, Nischenrollen im technischen Bereich besetzen oder vielfältige Pipelines aufbauen möchten.

Mit KI-gestützter Suche, personalisierten Nachrichten und Personalanalysen für über 750 Millionen öffentliche Profile finden Sie schneller die richtigen Talente. Darüber hinaus ermöglicht der Talent-Marktplatz interne Mobilität und hilft Unternehmen nicht nur bei der Einstellung, sondern auch beim Wachstum und der Bindung ihrer Mitarbeiter.

Die besten Features von SeekOut

Bauen Sie mit benutzerdefinierten Suchkriterien vielfältige Kandidaten-Pipelines auf

Erstellen Sie die Verbindung zwischen externen Bewerberdaten und internen HR-Systemen für eine bessere Personalplanung

Fördern Sie die Entwicklung Ihrer Mitarbeiter und die interne Mobilität mit einem integrierten Talentmarktplatz

Einschränkungen von SeekOut

Einige Features, wie z. B. die Personalplanung, erfordern ein umfassenderes Setup und Integration

Einige Benutzer berichten von falschen Daten, die nicht mit den LinkedIn-Profilen der Kandidaten übereinstimmen

Preise von SeekOut

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von SeekOut

G2 : 4,5/5 (über 750 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 180 Bewertungen)

*was sagen echte Benutzer über SeekOut?

Hier ist, was ein G2-Benutzer zu sagen hat:

Wir nutzen Seekout seit über anderthalb Jahren. Dieses Tool hat unsere Suche verbessert. Wir werden in der Regel in Nischenrollen betraut, die sehr komplexe Fähigkeiten erfordern, und Seekout ist immer unsere erste Wahl, wenn wir mit der Suche beginnen. Es ist wirklich einfach zu bedienen, verfügt über diese erstaunlichen Experten- und Gesundheitsoptionen und hilft uns dabei, die Vielfalt zu verbessern, was eines unserer großen Ziele ist.

Wir nutzen Seekout seit über anderthalb Jahren. Dieses Tool hat unsere Suche verbessert. Wir werden in der Regel in Nischenrollen betraut, die sehr komplexe Fähigkeiten erfordern, und Seekout ist immer unsere erste Wahl, wenn wir mit der Suche beginnen. Es ist wirklich einfach zu bedienen, verfügt über diese erstaunlichen Experten- und Gesundheitsoptionen und hilft uns dabei, die Vielfalt zu verbessern, was eines unserer großen Ziele ist.

✨ Besondere Erwähnungen Wenn Sie nach weiteren Optionen zur Optimierung Ihrer Einstellungsprozesse suchen, finden Sie hier einige weitere Rekrutierungsplattformen, die erwähnt werden sollten: JazzHR: Ein budgetfreundliches ATS für kleine Geschäfte mit anpassbaren Workflows, Terminplanung für Vorstellungsgespräche und candidate sourcing tools

Breezy HR: Eine intuitive Plattform mit Drag-and-Drop-Pipeline-Management, automatisierter Nachrichtenübermittlung und Selbstplanung für Bewerber

Loxo: Ein modernes CRM-System für die Personalbeschaffung mit KI-gestütztem Sourcing, One-Click-Outreach und integrierten ATS-Features, das speziell für Personalberatungsunternehmen entwickelt wurde

Recruitee: Eine kollaborative Einstellungsplattform mit Schwerpunkt auf teamorientierter Personalbeschaffung, automatisierter Terminplanung und markenspezifischen Karriereseiten

Optimieren Sie Ihre Einstellungsprozesse mit ClickUp

Die Personalbeschaffung erfordert heute Schnelligkeit, Organisation und einen starken Fokus auf die Kandidatenerfahrung – und die richtige Automatisierung kann Personalverantwortlichen einen entscheidenden Vorteil verschaffen. Ob Sie Talente suchen, Bewerbungen verwalten oder Vorstellungsgespräche koordinieren: Moderne tools zur Automatisierung der Personalbeschaffung eliminieren Routineaufgaben, sodass Sie besser, schneller und intelligenter einstellen können.

Der konvergierte KI-Arbeitsbereich von ClickUp vereint alles: benutzerdefinierte Einstellungsworkflows, KI-generierte Stellenbeschreibungen, automatisierte Terminplanung für Vorstellungsgespräche und zentralisierte Teamzusammenarbeit. Kein Plattformwechsel und keine verpassten Nachfassaktionen mehr – nur ein optimierter Einstellungsprozess von Anfang bis Ende.

Sind Sie bereit, Ihre Personalbeschaffung zu transformieren?

👉 Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!