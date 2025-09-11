10 Recruiting-Automatisierungsprogramme zur Optimierung der Personalbeschaffung im Jahr 2025

Bei der Personalbeschaffung geht es heute nicht mehr nur darum, Stellenanzeigen zu schalten und abzuwarten – der Prozess ist agiler geworden und konzentriert sich auf die Verbesserung der Kandidatenerfahrung. Sie müssen schnell handeln, organisiert bleiben und qualifizierte Kandidaten finden, bevor es die Konkurrenz tut.
Die richtige Plattform für Automatisierung des Rekrutierungsprozesses kann Ihren Einstellungsprozess grundlegend verändern und Ihnen dabei helfen, Top-Talente zu finden, Bewerber zu verwalten und Ihre Einstellungsabläufe zu optimieren.
Aus diesem Grund haben wir diese Liste der besten Software zur Automatisierung des Rekrutierungsprozesses zusammengestellt, mit der Sie die Einstellungszeit verkürzen und Ihren Aufwand zur Talentakquise optimieren können.
Sind Sie bereit, Ihren Einstellungsprozess zu vereinfachen? Dann legen wir los.
Die besten Tools zur Automatisierung des Rekrutierungsprozesses auf einen Blick
|Tools
|Am besten geeignet für
|Wichtigste Features
|Preise*
|ClickUp
|End-to-End-Nachverfolgung des Einstellungsprozesses und Zusammenarbeit für Teams jeder Größe
|Benutzerdefinierte Rekrutierungsworkflows, Automatisierung von Aufgaben und KI-gestützte Stellenbeschreibungen
|Free-Plan verfügbar; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen möglich
|Workable
|KI-gestützte Kandidatensuche und -rekrutierung für kleine bis mittelgroße Teams
|Veröffentlichen Sie Stellenanzeigen auf über 200 Boards, nutzen Sie KI-gestützte Lebenslaufauswahl und planen Sie Vorstellungsgespräche selbst
|Ab 169 $/Monat (bis zu 20 Benutzer)
|Greenhouse
|Strukturierte Einstellungsverfahren und skalierbare Workflows für mittelständische bis große Teams
|Benutzerdefinierte Workflows, Bewerber-Scorecards, DE&I-Nachverfolgung
|Benutzerdefinierte Preisgestaltung
|Zoho Recruit
|Anpassbare Rekrutierungs-Automatisierung für Agenturen und HR-Teams
|KI-basierte Kandidatenauswahl, Lebenslauf-Parsing, Client- und Kandidatenportale
|Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 30 $/Monat
|Recruit CRM
|Automatisierung-getriebene kleine bis mittelgroße Personalvermittlungsagenturen
|Automatisierung, Kanban-Pipelines, GPT-Stellenbeschreibungen
|Ab 36 $/Monat
|Manatal
|KI-gestützte Kandidatensuche und -bereicherung für kleine bis mittelständische Unternehmen
|KI-Bewerterstellung, Anreicherung aus über 20 Plattformen
|Ab 19 $/Monat
|Paradox
|Konversationsbasierte KI-Rekrutierung und Automatisierung für mittelständische bis große Teams
|Konversations-KI für Einstellungschritte, mehrsprachiger Support
|Benutzerdefinierte Preisgestaltung
|Fetcher
|KI-gestützte Kandidatensuche und -ansprache für kleine bis mittelgroße Teams
|KI-basiertes Sourcing, auf Diversität ausgerichtete Pipelines und automatisierte E-Mail-Kontaktaufnahme
|Ab 499 $/Monat
|SmartRecruiters
|Skalierbare Automatisierung der Personalbeschaffung für Unternehmen
|KI-gestützte Terminplanung für Vorstellungsgespräche, CRM-Integrationen, flexible Workflows
|Benutzerdefinierte Preisgestaltung
|SeekOut
|KI-gestützte Kandidatensuche und Personalplanung für mittelständische bis große Unternehmen
|KI-Sourcing, Personalanalyse, interner Talentmarktplatz
|Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Worauf sollten Sie bei einer Software zur Automatisierung des Einstellungsprozesses achten?
Bei der Auswahl einer Software zur Automatisierung des Rekrutierungsprozesses sollten Sie sich nicht nur von auffälligen Dashboards leiten lassen. Konzentrieren Sie sich auf Features, die faire Einstellungsverfahren aktiv fördern, manuelle Aufgaben optimieren und Ihnen helfen, qualifizierte Kandidaten schneller zu finden. Hier sind die Must-haves für Ihre Rekrutierungstechnologie:
- workflow-Automatisierung*: Weisen Sie Aufgaben zu, planen Sie Vorstellungsgespräche und automatisieren Sie die Kommunikation mit nur wenigen Klicks
- Kandidatenabgleich: Verwenden Sie KI-gestützte Tools, um Kandidaten anhand vordefinierter Kriterien mit Stellenbeschreibungen abzugleichen
- Terminvereinbarung für Vorstellungsgespräche: Koordinieren Sie Vorstellungsgespräche automatisch, ohne ständig hin und her kommunizieren zu müssen
- Tools für das Recruitment-Marketing: Bewerben Sie Stellenanzeigen und gewinnen Sie Top-Talente mit Einzelziel-Kampagnen
- Automatisierte Berichterstellung: Erstellen Sie Berichte zu Einstellungsdauer, Effektivität der Quellen und Kandidatenbindung
- Tools zur Kandidatenbindung: Halten Sie Bewerber während des gesamten Rekrutierungsprozesses auf dem Laufenden und wecken Sie ihr Interesse
- Integration mit CRM und ATS: Führen Sie eine Synchronisierung der Bewerberdaten ganz einfach durch, ohne mühsame manuelle Einträge
🔍 Wussten Sie schon? 92 % der Unternehmen geben an, dass sie Vorteile durch den Einsatz von KI bei der Personalbeschaffung sehen.
Die beste Software zur Automatisierung des Rekrutierungsprozesses
Wie wir Software bei ClickUp bewerten
Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsgestützten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert basieren.
Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber , wie wir bei ClickUp Software bewerten.
Es ist an der Zeit, Ihr Toolkit mit fortschrittlicher Rekrutierungs-Automatisierung aufzurüsten, die die Suche und Auswahl von Kandidaten beschleunigt und den Verwaltungsaufwand reduziert. Werfen wir einen Blick auf die besten Tools zur Automatisierung der Personalbeschaffung:
*clickUp (Am besten geeignet für die End-to-End-Nachverfolgung des Einstellungsprozesses und die Zusammenarbeit)
ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, ist Ihre ultimative All-in-One-Plattform für das Einstellungsmanagement, die benutzerdefinierte Workflows, Bewerberverfolgung, Aufgabenautomatisierung und vieles mehr kombiniert.
Mit ClickUp für HR-Teams können Sie sich wiederholende Aufgaben automatisieren, das Bewerbermanagement optimieren und detaillierte Notizen zu Bewerbern zur späteren Verwendung in einer App speichern.
Beginnen Sie damit, einen speziellen „Recruitment“-Space für Ihr Team einzurichten. Dieser dient als zentrale Informationsquelle für Pipelines, Stellenbeschreibungen, Bewerberbewertungen und alles andere.
Fügen Sie die ClickUp-Vorlage „Bewerber einstellen” hinzu, mit der ein Ordner erstellt und Listen für jede Abteilung oder offene Rolle erstellt werden. Anschließend können Sie für jeden Bewerber ClickUp-Aufgaben erstellen, die als dynamische, nachverfolgbare Datensätze während des gesamten Einstellungsprozesses dienen.
Diese Vorlage bietet eine strukturierte Ansicht der Kandidaten mit benutzerdefinierten Aufgaben-Status wie „Eingereicht“, „Telefoninterview“, „Angebot“ und „Eingestellt“. Außerdem enthält sie vorgefertigte Felder zum Erfassen von Lebensläufen, Notizen der Personalvermittler und Interviewergebnissen. Sie können sogar Lebensläufe oder Portfolio-Links direkt an Kandidatenaufgaben als Anhang anhängen, um einen nahtlosen Vergleich zwischen den Bewerbern zu ermöglichen.
Kombinieren Sie sie mit der ClickUp-Vorlage für den Einstellungsaktionsplan, die Einstellungs-Teams dabei hilft, klare Zeitleiste festzulegen und Verantwortlichkeiten für den gesamten Einstellungszyklus zuzuweisen. Sie enthält Listen für die Suche, Vorauswahl, Vorstellungsgespräche und Einarbeitung sowie ClickUp-Automatisierung, um sicherzustellen, dass kein Schritt übersehen wird.
Leiten Sie Kandidaten automatisch durch die einzelnen Phasen, weisen Sie ihnen die nächsten Aufgaben zu, versenden Sie Erinnerungen oder lösen Sie Folgeaktionen als Auslöser aus, damit Ihre Einstellungsabläufe konsistent und effizient bleiben. Nutzen Sie die integrierten Zeitleisten, um den Fortschritt auf einen Blick zu überwachen und Engpässe zu erkennen, bevor sie die Einstellung verzögern.
Innerhalb der Plattform dient ClickUp Docs als zentraler Hub für Notizen zu Bewerbern, Feedback zu Vorstellungsgesprächen und freigegebene Bewertungen, während ClickUp Brain, die weltweit umfassendste Arbeit-KI, Ihnen dabei hilft, sofort Stellenbeschreibungen zu entwerfen, Bewerbungen zusammenzufassen und Fragen für Vorstellungsgespräche zu generieren – und so Personalvermittlern viel Zeit zu sparen.
Suchen Sie nach weiteren Möglichkeiten, KI in der Personalbeschaffung einzusetzen? Hier sind unsere besten Tipps:
💡 Profi-Tipp: Automatisieren Sie die Aktualisierung Ihrer Kandidaten-Pipeline mit ClickUp Autopilot Agents. Wenn ein neuer Bewerber hinzukommt, kann ein Agent ihn automatisch nach Rolle taggen, eine Aufgabe mit seinem Lebenslauf als Anhang erstellen und ihn zur richtigen Liste oder zum richtigen Board hinzufügen. Es kann sogar Lebensläufe mit KI bewerten, sodass Personalvermittler sofort die am besten geeigneten Kandidaten ganz oben sehen.
Die besten Features von ClickUp
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Einstellungsworkflows, um Kandidaten durch alle Phasen des Einstellungsprozesses zu führen
- Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen für die Nachverfolgung, um auf einfache Weise strukturierte Pipelines aufzubauen
- Implementieren Sie eine No-Code-Aufgabe-Automatisierung, um Vorstellungsgespräche zu planen und Nachfassaktionen automatisch zu erledigen
- Verwenden Sie Dokumente, um gemeinsame Notizen und Kandidatenprofile zu erstellen, die Sie in Echtzeit aktualisieren und mit Version zurücksetzen können
ClickUp-Limitations
- Die Features können für kleine Teams überwältigend sein
- Benutzerdefinierte Anpassungsoptionen erfordern möglicherweise eine gewisse Einarbeitungszeit
Preise für ClickUp
*clickUp-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,7/5 (über 10.200 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 4.400 Bewertungen)
*was sagen echte Benutzer über ClickUp?
Hier ist, was ein G2-Benutzer zu sagen hat:
ClickUp löst Probleme aus den Bereichen Marketing, Vertrieb, Finanzen, Personalbeschaffung, Inhalt ... fast allen Abteilungen. Unsere Vertriebsskripte befinden sich in ClickUp. Ein neues Kunden-Onboarding wird automatisch aus der ClickUp-Automatisierung abgerufen. Benutzer, die Google-Formulare erstellen, erhalten automatisch eine Aufgabe. Unsere Mitarbeiter erhalten eine Benachrichtigung, wenn die Aufgabe zu lange dauert. Es gibt so viele Dinge. ClickUp ist alles, überall und gleichzeitig. Und jetzt mit ClickUp AI ... Wow, wir fassen die Mitschriften unserer Meetings (und vieles mehr) zusammen.
ClickUp löst Probleme aus den Bereichen Marketing, Vertrieb, Finanzen, Personalbeschaffung, Inhalt ... fast allen Abteilungen. Unsere Vertriebsskripte befinden sich in ClickUp. Ein neues Kunden-Onboarding wird automatisch aus der ClickUp-Automatisierung abgerufen. Benutzer, die Google-Formulare erstellen, erhalten automatisch eine Aufgabe. Unsere Mitarbeiter erhalten eine Benachrichtigung, wenn die Aufgabe zu lange dauert. Es gibt so viele Dinge. ClickUp ist alles, überall und gleichzeitig. Und jetzt mit ClickUp AI ... Wow, wir fassen die Mitschriften unserer Meetings (und vieles mehr) zusammen.
📮 ClickUp Insight: 45 % der Arbeitnehmer haben über den Einsatz von Automatisierung nachgedacht, aber noch keinen Schritt in diese Richtung unternommen.
Faktoren wie begrenzte Zeit, Unsicherheit hinsichtlich der besten tools und eine überwältigende Auswahl können Menschen davon abhalten, den ersten Schritt in Richtung Automatisierung zu machen. ⚒️
Mit seinen einfach zu erstellenden KI-Agenten und Befehlen in natürlicher Sprache macht ClickUp den Einstieg in die Automatisierung leicht. Von der automatischen Zuweisung von Aufgaben bis hin zu KI-generierten Projektzusammenfassungen können Sie leistungsstarke Automatisierungen freischalten und sogar in wenigen Minuten benutzerdefinierte KI-Agenten erstellen – ganz ohne Lernkurve.
💫 Echte Ergebnisse: QubicaAMF reduzierte den Zeitaufwand für die Berichterstellung um 40 % durch die Verwendung der dynamischen Dashboards und automatisierten Diagramme von ClickUp und verwandelte stundenlange manuelle Arbeit in Echtzeit-Einblicke.
2. Workable (am besten geeignet für die KI-gestützte Suche und Rekrutierung von Kandidaten)
Workable wurde für Recruiting-Teams entwickelt, die schnell handeln möchten, ohne dabei Top-Talente zu verpassen. Es hebt sich auf dem Markt für Recruiting-Automatisierung dadurch ab, dass es leistungsstarkes Sourcing, KI-gestütztes Kandidaten-Matching und optimierte Bewerber-Nachverfolgung in einem System vereint.
Veröffentlichen Sie Ihre Stellenangebote mit einem einzigen Klick auf über 200 Jobbörsen und greifen Sie auf eine Datenbank mit über 400 Millionen Profilen zu, um schnell passive Kandidaten zu finden. Automatisierung der Lebenslaufprüfung, selbst geplante Vorstellungsgespräche und KI-generierte Stellenbeschreibungen reduzieren repetitive Aufgaben drastisch. So können Sie sich auf die Auswahl der besten Kandidaten konzentrieren, anstatt in Administrator-Arbeit zu versinken.
Die besten Features von Workable
- Nutzen Sie KI-gestützte Lebenslaufanalyse und Scorecard-Text-Verfeinerung, um Bewertungen zu standardisieren und die Beurteilung von Bewerbern zu verbessern
- Richten Sie automatische E-Mail-Benachrichtigungen ein, um Kandidaten und Mitglieder des Einstellungsteams während des gesamten Rekrutierungsprozesses auf dem Laufenden zu halten
- Bieten Sie selbst geplante Vorstellungsgespräche mit Kalender-Synchronisierung für eine schnellere Koordination an
Einschränkungen von Workable
- Einige KI-Features sind nur in höheren Preisklassen verfügbar
- Die benutzerdefinierte Anpassung der Berichterstellung kann im Vergleich zu eigenständigen BI-tools limitiert erscheinen
Workable-Preise
- Standard: 299 $/Monat für bis zu 20 Benutzer
- Premier: 599 $/Monat für bis zu 20 Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Workable
- G2: 4,5/5 (über 650 Bewertungen)
- Capterra: 4,4/5 (über 600 Bewertungen)
was sagen echte Benutzer über Workable?*
In einer Bewertung auf Capterra heißt es:
Die Benutzeroberfläche ist großartig, das KI-Hilfecenter unterstützt sehr und Vorstellungsgespräche mit Bewerbern können durch die Verbindung mit unserer offiziellen E-Mail geplant werden... Manchmal ist das Portal langsam, wenn viele Daten vorhanden sind, aber es dauert mehr als 10 Sekunden, um die nächste Seite zu puffern und neu zu laden
Die Benutzeroberfläche ist großartig, das KI-Hilfecenter unterstützt sehr und Vorstellungsgespräche mit Bewerbern können durch die Verbindung mit unserer offiziellen E-Mail geplant werden... Manchmal ist das Portal langsam, wenn viele Daten vorhanden sind, aber es dauert mehr als 10 Sekunden, um die nächste Seite zu puffern und neu zu laden
🔍 Wussten Sie schon? 90 % der Personalvermittler geben an, dass KI den Einstellungsprozess beschleunigt hat, während fast 80 % berichten, dass sie dadurch Geld gespart haben. Automatisierungstools sind nicht nur ein Trend – sie werden zum neuen Standard für die Personalbeschaffung, um schneller als je zuvor Kandidaten zu finden, zu prüfen und einzustellen.
3. Greenhouse (Am besten geeignet für strukturierte Einstellungsverfahren und skalierbare Workflows)
Greenhouse zeichnet sich im Bereich der Rekrutierungssoftware durch seinen strukturierten Ansatz bei der Personalbeschaffung aus. Es hilft Ihnen, präzise und fair zu skalieren. Anstatt Einstellungsentscheidungen dem Bauchgefühl zu überlassen, sorgt Greenhouse für Konsistenz in jeder Phase, von der Suche bis zur Einarbeitung.
Verwenden Sie sie, um benutzerdefinierte Workflows einzurichten, Scorecards zur Vereinheitlichung der Bewertungen Ihres Teams zu nutzen und die Terminierung von Vorstellungsgesprächen zu automatisieren. Mit tiefgreifenden Integrationen, leistungsstarken DE&I-tools und detaillierten Berichten geht sie über ein einfaches Bewerbungs-Nachverfolgung hinaus, um Einstellungsentscheidungen zu verbessern und den langfristigen Erfolg von Talenten zu fördern.
die besten Features von Greenhouse*
- Erstellen Sie strukturierte Einstellungsprozesse mit benutzerdefinierten Workflows und Interview-Kits
- Verwenden Sie Bewerber-Scorecards, um Feedback abzustimmen und konsistente und fundierte Entscheidungen zu treffen
- Stellen Sie eine Verbindung zu über 500 vorgefertigten Integrationen wie LinkedIn, Indeed und ZipRecruiter her, um Daten zu synchronisieren und Workflow zu optimieren
Einschränkungen von Greenhouse
- Benutzer berichten, dass die Navigation in der Berichterstellung schwierig sein kann
- Die über die Plattform versendeten E-Mails landen manchmal im Spam-Ordner der Kandidaten
Preise von Greenhouse
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Greenhouse
- G2: 4,4/5 (über 3.300 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 730 Bewertungen)
*was sagen echte Benutzer über Greenhouse?
Hier ist, was ein G2-Benutzer über Greenhouse sagt:
Wir schätzen besonders die vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten und die benutzerfreundliche Oberfläche, die leicht zu erlernen und in die Arbeit integriert werden kann. Mir gefällt, dass das Produkt ganz einfach an die Bedürfnisse Ihres Rekrutierungsteams angepasst werden kann und gleichzeitig gute Gewohnheiten und eine ordentliche Dokumentation fördert.
Wir schätzen besonders die vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten und die benutzerfreundliche Oberfläche, die leicht zu erlernen und in die Arbeit integriert werden kann. Mir gefällt, dass das Produkt ganz einfach an die Bedürfnisse Ihres Rekrutierungsteams angepasst werden kann und gleichzeitig gute Gewohnheiten und eine ordentliche Dokumentation fördert.
4. Zoho Recruit (am besten geeignet für anpassbare Rekrutierungs-Automatisierung für Personalagenturen und HR-Teams)
Zoho Recruit kombiniert ATS und CRM in einem tool für mehr Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Flexibilität. Mit einem Klick können Sie Stellenanzeigen auf über 75 Jobbörsen veröffentlichen, Ihren gesamten Talentpool durch benutzerdefinierte Phasen verwalten und den Einstellungsprozess von der Kandidatensuche bis zur Einarbeitung automatisieren.
Während die KI-gestützte Kandidatenauswahl und die Analyse von Lebensläufen die Vorauswahl vereinfachen, bieten Features wie Client- und Kandidatenportale beiden Seiten vollständige Sichtbarkeit während des gesamten Einstellungsprozesses. Dank umfangreicher benutzerdefinierter Optionen, Unterstützung für Zeitarbeitskräfte und Funktionen für die Fernrekrutierung passt sich Zoho Recruit Ihren Einstellungsworkflows an, anstatt Sie in ein starres System zu zwingen.
Die besten Features von Zoho Recruit
- Verbessern Sie die Interaktion mit Bewerbern mithilfe von Zia, dem KI-Assistenten von Zoho Recruit, um Bewerber mit offenen Stellen abzugleichen und Übereinstimmungswerte zu generieren
- Verwalten Sie Clients und Kandidaten ganz einfach über spezielle Portale
- Vereinfachen Sie die Terminplanung für Vorstellungsgespräche mit Kalender-Buchungen, bei denen die Kandidaten Zeitfenster auswählen können, wodurch Konflikte und der manuelle Planungsaufwand reduziert werden
Limit von Zoho Recruit
- Die Funktionen der mobilen App können im Vergleich zur Web-Version etwas einfach wirken
- Für erweiterte benutzerdefinierte Anpassungen ist möglicherweise technischer Support erforderlich, um sie zu unterstützen
Preise für Zoho Recruit
- Für immer kostenlos
- Standard: 30 $/Benutzer
- Professional: 60 $/Benutzer
- Unternehmen: 90 $/Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Recruit
- G2: 4,4/5 (über 1.790 Bewertungen)
- Capterra: 4,4/5 (über 1.070 Bewertungen)
*was sagen echte Benutzer über Zoho Recruit?
Ein Capterra-Benutzer berichtet, dass das tool etwas teuer sein kann, aber dennoch ein:
Eine großartige All-in-One-Plattform für Stellenanzeigen und Lebenslaufverwaltung. Wir haben kein großes HR-Team, und Zoho Recruit ermöglicht es unserem kleinen HR-Team, das zu erledigen, was es am besten kann – und das mit hoher Effizienz!!! Es gibt keine einzige Feature, die wir von einer Einstellungsplattform erwarten und die in Zoho Recruit fehlt!
Eine großartige All-in-One-Plattform für Stellenanzeigen und Lebenslaufverwaltung. Wir haben kein großes HR-Team, und Zoho Recruit ermöglicht es unserem kleinen HR-Team, das zu erledigen, was es am besten kann – und das mit hoher Effizienz!!! Es gibt keine einzige Feature, die wir von einer Einstellungsplattform erwarten und die in Zoho Recruit fehlt!
5. Recruit CRM (am besten geeignet für automatisierungorientierte Personalvermittlungsagenturen)
Recruit CRM kombiniert ATS- und CRM-Funktion in einer einzigen Rekrutierungs-Automatisierung, die speziell für Personalvermittlungs- und Headhunting-Unternehmen entwickelt wurde. Mithilfe eines bimetrischen Bewertungssystems eliminiert dieses Rekrutierungs-CRM mühsame manuelle Aufgaben durch leistungsstarke Workflow-Automatisierung, KI-Lebenslauf-Parsing und fortschrittliches Kandidaten-Matching.
Sie können Kandidaten direkt über LinkedIn suchen, Pipelines visuell mit einem Kanban-Board verwalten und Kandidaten sogar mit einem Klick ihre Profile aktualisieren lassen. Darüber hinaus hilft Ihnen die GPT-Integration für Stellenbeschreibungen und E-Mail-Vorlagen, schneller voranzukommen und mehr Zeit damit zu verbringen, Top-Talente zu gewinnen, anstatt mit Tabellenkalkulationen zu jonglieren.
Die besten Features von Recruit CRM
- Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen oder passen Sie benutzerdefinierte Workflows an spezifische Rekrutierungsanforderungen an
- Erhalten Sie proaktive Benachrichtigungen zu stagnierenden Bewerbern oder zum Fortschritt des Bewerbungsprozesses, um rechtzeitig eingreifen und die Dynamik aufrechterhalten zu können
- Implementieren Sie die Stapelverarbeitung, um große Datenmengen zu verwalten und die Leistung zu optimieren
Einschränkungen von Recruit CRM
- Massen-Texting und erweiterte Berichterstellung sind hinter höheren Preisstufen gesperrt
- Einige Benutzer stellen gelegentliche Probleme mit der Synchronisierung der LinkedIn-Integrationen
Preise für Recruit CRM
- Pro: 100 $/Monat pro Benutzer
- Geschäft: Ab 125 $/Monat pro Benutzer
- *unternehmen: Ab 165 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)
Bewertungen und Rezensionen zu Recruit CRM
- G2: 4,8/5 (über 80 Bewertungen)
- Capterra: 4,9/5 (über 430 Bewertungen)
*was sagen echte Benutzer über Recruit CRM?
Hier ist, was ein G2-Benutzer zu sagen hat:
Recruit CRM & ATS ist super einfach zu bedienen und verfügt über alle tools, die Sie zur Optimierung Ihrer Personalbeschaffung benötigen – Automatisierung, Integrationen und anpassbare Workflows.
Recruit CRM & ATS ist super einfach zu bedienen und verfügt über alle Tools, die Sie zur Optimierung Ihrer Personalbeschaffung benötigen – Automatisierung, Integrationen und anpassbare Workflows.
💡 Profi-Tipp: Passen Sie Automatisierung Workflows immer an Ihren Einstellungsprozess an. Denken Sie daran, dass Standard-Einstellungen selten optimal sind. Optimieren Sie Fragen zur Kandidatenauswahl, E-Mail-Zeitpunkte und Auslöser, um bessere Ergebnisse zu erzielen.
6. Manatal (am besten geeignet für die KI-gestützte Suche und Anreicherung von Kandidaten)
Manatal, eine KI-gestützte tool zur Automatisierung der Personalbeschaffung, optimiert Ihren Einstellungsprozess, damit Sie intelligenter suchen, schneller auswählen und Kandidaten besser vermitteln können. Das tool geht über die reine Analyse von Lebensläufen hinaus, indem es Kandidatenprofile mit Daten aus über 20 sozialen Medienplattformen anreichert und Personalvermittlern so ohne zusätzliche Arbeit eine 360°-Ansicht verschafft.
Sie können Stellenanzeigen auf über 2.500 Jobbörsen veröffentlichen, die Bewertung von Bewerbern automatisieren und innerhalb weniger Minuten markenspezifische Karriereseiten erstellen. Die intuitiven Pipelines, anpassbaren Kanban-Boards und KI-gestützten Empfehlungen von Manatal machen die Verwaltung von Massenbewerbungen skalierbar und persönlich – ohne umständliches Setup oder verwirrende Benutzeroberfläche.
Die besten Features von Manatal
- Erstellen Sie mithilfe der Drag-and-Drop-Oberfläche maßgeschneiderte Workflows für verschiedene Einstellungsprozesse
- Führen Sie die Nachverfolgung wichtiger Leistungsindikatoren durch, um Engpässe zu identifizieren und Ihre Rekrutierungsstrategien zu optimieren
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Karriereseiten ohne Code, um Ihr Employer Branding zu stärken
Einschränkungen von Manatal
- Begrenzte Automatisierung der Kommunikation mit Bewerbern zwischen den einzelnen Phasen des Einstellungsprozesses
- Einige erweiterte CRM-Features erfordern manuelle Setup
Preise von Manatal
- Professional: 19 $/Monat pro Benutzer
- Unternehmen: 39 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise Plus: 59 $/Monat pro Benutzer
- Benutzerdefinierter Plan: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen von Manatal
- G2: 4,8/5 (über 140 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 130 Bewertungen)
was sagen echte Benutzer über Manatal?*
Hier ist, was ein G2-Benutzer zu sagen hat:
Manatal bietet einige großartige Features, wie beispielsweise eine Chrome-Erweiterung, mit der Teams Profile identifizieren können, die bereits zum ATS hinzugefügt wurden. Außerdem gibt es eine Karriereseite, die personalisiert werden kann.
Manatal bietet einige großartige Features, wie beispielsweise eine Chrome-Erweiterung, mit der Teams Profile identifizieren können, die bereits zum ATS hinzugefügt wurden. Außerdem gibt es eine Karriereseite, die personalisiert werden kann.
➡️ Weiterlesen: kostenlose Vorlagen für Personalpläne für Personalvermittler
7. Paradox (Am besten geeignet für dialogorientierte KI-Rekrutierung und Automatisierung)
Paradox stellt die traditionelle Personalbeschaffung auf den Kopf, indem es mithilfe von dialogorientierter KI Ihre Rekrutierungskampagnen von Anfang bis Ende durch Automatisierung ermöglicht. Anstatt Sie mit unübersichtlichen Dashboards allein zu lassen, übernimmt der KI-Assistent Olivia die Stellensuche, Vorauswahl, Terminierung von Vorstellungsgesprächen, Vorbereitung der Kandidaten und Einarbeitung – alles über einfache Unterhaltungen per chatten oder Text.
Es verwandelt umständliche ATS-Workflows in schnelle, nahtlose Interaktionen, die das Interesse der Kandidaten aufrechterhalten und den manuellen Aufgaben für Personalverantwortliche reduzieren. Ganz gleich, ob Sie mit der Suche nach Kandidaten, dem Veranstaltungsmanagement oder der Erstellung von Angeboten zu kämpfen haben – Paradox hilft Personalvermittlern, Zeit zu sparen und sich auf den Aufbau von Beziehungen zu konzentrieren, anstatt mit der Software zu kämpfen.
Die besten Features von Paradox
- Nehmen Sie sofort Verbindung zu potenziellen Kandidaten auf und kommunizieren Sie mit ihnen in über 100 Sprachen
- Erstellen Sie Angebotsschreiben und Onboarding-Dokumente mithilfe von Dialogabläufen
- Organisieren Sie Einstellungsveranstaltungen virtuell oder persönlich mit KI-gestützter Koordination
Paradox-Limitationen
- Die kostenlose Testversion bietet begrenzte ATS-Features für Personalvermittler, die ein robustes Pipeline-Management benötigen
Paradox-Preismodell
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen von Paradox
- G2: 4,7/5 (über 30 Bewertungen)
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
*was sagen echte Benutzer über Paradox?
Ein G2-Rezensent gibt freizügig preis:
Was mir an Paradox am besten gefällt, ist, dass es wirklich Zeit spart. Ich muss nicht mehr manuell Bewerber kontaktieren oder sie filtern, um diejenigen zu finden, die unseren Anforderungen entsprechen... Es könnte etwas benutzerfreundlicher sein. Ich muss jedoch sagen, dass es einfacher wird, sobald man sich damit auskennt.
Was mir an Paradox am besten gefällt, ist, dass es wirklich Zeit spart. Ich muss nicht mehr manuell Bewerber kontaktieren oder sie filtern, um diejenigen zu finden, die unseren Anforderungen entsprechen... Es könnte etwas benutzerfreundlicher sein. Ich muss jedoch sagen, dass es einfacher wird, sobald man sich damit auskennt.
✨ Bonus-Tipp: Sie fragen sich, in welcher Phase Ihrer Rekrutierungspipeline die meisten Bewerber abspringen? Oder welche Quellen die besten Kandidaten liefern? Nutzen Sie Analysen der Automatisierung, um Trends aufzudecken, und lassen Sie sich von den Daten zu optimalen Entscheidungen leiten.
8. Fetcher (am besten geeignet für die KI-gestützte Suche und Ansprache von Kandidaten)
Fetcher verbindet in seiner Software zur Automatisierung des Einstellungsprozesses menschliche Kompetenz mit KI. Anstatt Stunden mit der Durchsicht zahlreicher Jobbörsen oder Datenbanken zu verbringen, erhalten Sie von KI kuratierte Kandidatenlisten, die genau auf Ihre spezifischen Einstellungsanforderungen zugeschnitten sind.
Fetcher personalisiert außerdem die Kontaktaufnahme mit automatisierten E-Mail-Kampagnen, die echtes Engagement fördern und Ihnen helfen, schneller starke Talent-Pipelines aufzubauen. Mit Diversitätskriterien, flexibler Automatisierung, Sourcing-Modi und intelligenten Analysen verschaffen Sie sich einen Vorteil, der mit Ihrem ehrgeizigen Rekrutierungsziel wächst.
Die besten Features von Fetcher
- Nutzen Sie das Analyse-Dashboard von Fetcher, um die Effektivität der Personalbeschaffung, das Engagement der Kandidaten und die Leistung Ihres Teams zu überwachen
- Treffen Sie optimierte Einstellungsentscheidungen anhand von Echtzeit-Daten zu Sourcing und Engagement
- Einfache Integration in Ihre ATS-, CRM- und E-Mail-Systeme
Einschränkungen von Fetcher
- Am besten geeignet für Outbound-Sourcing, keine vollständige Nachverfolgung
- Die Preise können für kleine Teams, die viele Mitarbeiter einstellen müssen, hoch sein
Preise für Fetcher
- Wachstum: 499 $/Monat
- Amplify: 849 $/Monat
Bewertungen und Rezensionen von Fetcher
- G2: 4,6/5 (über 20 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 30 Bewertungen)
*was sagen echte Benutzer über Paradox?
Hier ist, was ein G2-Benutzer zu sagen hat:
Fetcher.ai hat unsere Agentur grundlegend verändert. Früher haben wir Stunden damit verbracht, Kandidaten manuell zu suchen, aber mit Fetcher haben wir jede Position mühelos besetzt. Die KI wird mit der Zeit immer intelligenter und schickt uns hochwertige Kandidaten, die tatsächlich zu uns passen, sodass wir nicht mehr endlose Lebensläufe durchsehen müssen.
Fetcher.ai hat unsere Agentur grundlegend verändert. Früher haben wir Stunden damit verbracht, Kandidaten manuell zu suchen, aber mit Fetcher haben wir jede Position mühelos besetzt. Die KI wird mit der Zeit immer intelligenter und schickt uns hochwertige Kandidaten, die tatsächlich zu uns passen, sodass wir nicht mehr endlose Lebensläufe durchsehen müssen.
➡️ Weiterlesen: Die besten KI-Rekrutierungstools für Hiring Teams
9. SmartRecruiters (Am besten geeignet für skalierbare Automatisierung des Einstellungsprozesses in Unternehmen)
SmartRecruiters wurde entwickelt, um die Automatisierung der Personalbeschaffung in großem Maßstab voranzutreiben, und kombiniert ein intelligentes ATS mit KI-Tools, die schnellere Einstellungsentscheidungen ermöglichen. Der KI-Assistent Winston automatisiert die Terminierung von Vorstellungsgesprächen, Angebote und die Einarbeitung und bietet flexible Workflows für Start-ups und globale Unternehmen.
SmartRecruiters lässt sich auch mit Zoom, LinkedIn, DocuSign und anderen Plattformen integrieren, die Sie bereits nutzen. Dies sorgt für eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen den Teams und stärkt die Bindung der Kandidaten während des gesamten Einstellungsprozesses.
Die besten Features von SmartRecruiters
- Erstellen Sie konfigurierbare Workflows, die auf die spezifischen Einstellungsanforderungen Ihres Teams zugeschnitten sind
- Erhalten Sie Vorschläge und Einblicke, um schneller und strategischer zu handeln
- Zentralisieren Sie die Kandidatensuche, das CRM, die Bewertungen und das Recruitment-Marketing
Einschränkungen von SmartRecruiters
- Erweiterte Berichterstellung-Features erfordern manchmal zusätzliches Setup
- Der Zugang zum Kundensupport kann schwierig und zeitaufwändig sein
Preise von SmartRecruiters
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu SmartRecruiters
- G2: 4,3/5 (über 490 Bewertungen)
- Capterra: 4,2/5 (über 140 Bewertungen)
was sagen echte Benutzer über SmartRecruiters?*
Ein Capterra-Benutzer sagt:
Die Plattform ist intuitiv und erleichtert es Personalverantwortlichen, Personalvermittlern und sogar Bewerbern, auf derselben Seite zu sein. Außerdem bietet die Flexibilität, benutzerdefinierte Workflows für unsere komplexen Geschäftsprozesse anzupassen, einen großen Vorteil.
Die Plattform ist intuitiv und erleichtert es Personalverantwortlichen, Personalvermittlern und sogar Bewerbern, auf derselben Seite zu sein. Außerdem bietet die Flexibilität, benutzerdefinierte Workflows für unsere komplexen Geschäftsprozesse anzupassen, einen großen Vorteil.
10. SeekOut (Am besten geeignet für KI-gestützte Kandidatensuche und Personalplanung)
SeekOut bietet leistungsstarke Funktionen für die Automatisierung des Einstellungsprozesses und kombiniert umfassende Tools für die Talentsuche und das Talentmanagement in einer einheitlichen Plattform. Die Software wurde für schwierige Herausforderungen bei der Personalbeschaffung entwickelt – egal, ob Sie nach geprüften Talenten suchen, Nischenrollen im technischen Bereich besetzen oder vielfältige Pipelines aufbauen möchten.
Mit KI-gestützter Suche, personalisierten Nachrichten und Personalanalysen für über 750 Millionen öffentliche Profile finden Sie schneller die richtigen Talente. Darüber hinaus ermöglicht der Talent-Marktplatz interne Mobilität und hilft Unternehmen nicht nur bei der Einstellung, sondern auch beim Wachstum und der Bindung ihrer Mitarbeiter.
Die besten Features von SeekOut
- Bauen Sie mit benutzerdefinierten Suchkriterien vielfältige Kandidaten-Pipelines auf
- Erstellen Sie die Verbindung zwischen externen Bewerberdaten und internen HR-Systemen für eine bessere Personalplanung
- Fördern Sie die Entwicklung Ihrer Mitarbeiter und die interne Mobilität mit einem integrierten Talentmarktplatz
Einschränkungen von SeekOut
- Einige Features, wie z. B. die Personalplanung, erfordern ein umfassenderes Setup und Integration
- Einige Benutzer berichten von falschen Daten, die nicht mit den LinkedIn-Profilen der Kandidaten übereinstimmen
Preise von SeekOut
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen von SeekOut
- G2: 4,5/5 (über 750 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (über 180 Bewertungen)
*was sagen echte Benutzer über SeekOut?
Hier ist, was ein G2-Benutzer zu sagen hat:
Wir nutzen Seekout seit über anderthalb Jahren. Dieses Tool hat unsere Suche verbessert. Wir werden in der Regel in Nischenrollen betraut, die sehr komplexe Fähigkeiten erfordern, und Seekout ist immer unsere erste Wahl, wenn wir mit der Suche beginnen. Es ist wirklich einfach zu bedienen, verfügt über diese erstaunlichen Experten- und Gesundheitsoptionen und hilft uns dabei, die Vielfalt zu verbessern, was eines unserer großen Ziele ist.
Wir nutzen Seekout seit über anderthalb Jahren. Dieses Tool hat unsere Suche verbessert. Wir werden in der Regel in Nischenrollen betraut, die sehr komplexe Fähigkeiten erfordern, und Seekout ist immer unsere erste Wahl, wenn wir mit der Suche beginnen. Es ist wirklich einfach zu bedienen, verfügt über diese erstaunlichen Experten- und Gesundheitsoptionen und hilft uns dabei, die Vielfalt zu verbessern, was eines unserer großen Ziele ist.
✨ Besondere Erwähnungen
Wenn Sie nach weiteren Optionen zur Optimierung Ihrer Einstellungsprozesse suchen, finden Sie hier einige weitere Rekrutierungsplattformen, die erwähnt werden sollten:
- JazzHR: Ein budgetfreundliches ATS für kleine Geschäfte mit anpassbaren Workflows, Terminplanung für Vorstellungsgespräche und candidate sourcing tools
- Breezy HR: Eine intuitive Plattform mit Drag-and-Drop-Pipeline-Management, automatisierter Nachrichtenübermittlung und Selbstplanung für Bewerber
- Loxo: Ein modernes CRM-System für die Personalbeschaffung mit KI-gestütztem Sourcing, One-Click-Outreach und integrierten ATS-Features, das speziell für Personalberatungsunternehmen entwickelt wurde
- Recruitee: Eine kollaborative Einstellungsplattform mit Schwerpunkt auf teamorientierter Personalbeschaffung, automatisierter Terminplanung und markenspezifischen Karriereseiten
Optimieren Sie Ihre Einstellungsprozesse mit ClickUp
Die Personalbeschaffung erfordert heute Schnelligkeit, Organisation und einen starken Fokus auf die Kandidatenerfahrung – und die richtige Automatisierung kann Personalverantwortlichen einen entscheidenden Vorteil verschaffen. Ob Sie Talente suchen, Bewerbungen verwalten oder Vorstellungsgespräche koordinieren: Moderne tools zur Automatisierung der Personalbeschaffung eliminieren Routineaufgaben, sodass Sie besser, schneller und intelligenter einstellen können.
Der konvergierte KI-Arbeitsbereich von ClickUp vereint alles: benutzerdefinierte Einstellungsworkflows, KI-generierte Stellenbeschreibungen, automatisierte Terminplanung für Vorstellungsgespräche und zentralisierte Teamzusammenarbeit. Kein Plattformwechsel und keine verpassten Nachfassaktionen mehr – nur ein optimierter Einstellungsprozess von Anfang bis Ende.
Sind Sie bereit, Ihre Personalbeschaffung zu transformieren?