Die 11 besten KI-Sprachassistenten für 2025

Ich spreche öfter mit meinem KI-Sprachassistenten, als ich gedacht hätte. Schnelle Erinnerungen, das Verfassen einer Nachricht während ich eine Aufgabe mache, das Abrufen von Details, ohne eine weitere Registerkarte öffnen zu müssen – all das ist Teil meines Arbeitsalltags geworden.

Er ist nicht perfekt, aber er spart mir so viel Zeit und Energie, dass ich ihn lieber behalten möchte, als wieder ohne ihn in der Arbeit zu sein. Nachdem ich mehrere ausprobiert habe, habe ich diejenigen ausgewählt, die in einer professionellen Einstellung hilfreich sind.

In diesem Blogbeitrag gebe ich Ihnen 11 KI-Sprachassistenten frei, die Teams, Agenturen und Unternehmen, die auf klare Kommunikation und schnellere Arbeitsabläufe angewiesen sind, die Arbeit erleichtern können. 🔊

Die besten KI-Sprachassistenten auf einen Blick

Hier finden Sie einen kurzen Vergleich der besten KI-Sprachassistenten. 🧑‍💻

Tool Am besten geeignet für Beste Features Preise* ClickUp KI-gestützte Aufgabe-Verwaltung und Produktivität für Einzelpersonen, Teams und Unternehmen ClickUp Talk to Text in Brain MAX, Autopilot Agents, SyncUp-Anrufe, KI-Notizbuch, Chat-to-Task, kontextbezogene Fragen und Antworten Für immer kostenlos; Anpassung für Unternehmen verfügbar Otter. ai Meeting-Protokolle und intelligente Notizen für Freiberufler, KMUs und hybride Teams Echtzeit-Transkription, Sprechererkennung, Stichwortsuche, automatische Zusammenfassungen, Kalender-Synchronisierung Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 16,99 $/Monat pro Benutzer Siri Sprachgesteuerte Produktivität für Apple-Benutzer, darunter Einzelpersonen und Familien Freisprech-Messaging, standortbasierte Erinnerungen, persönliche Assistenz-Features und Geräteintegration Free Google Assistant Smart Home und Such-Automatisierung für Privatpersonen und Android-Benutzer Sprachprofile, Echtzeitübersetzung, Duplex-Anrufe, Kalender und Steuerung smarter Geräte Free Alexa for Business Professionelle Sprachassistenz für Büros von Unternehmen und große Teams Raumbuchung, benutzerdefinierte Funktionen, Salesforce/ServiceNow-Integration, Aufgabe-Erinnerungen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Retell KI KI-gestützte Telefonbearbeitung und Terminplanung für KMUs und kundenorientierte Teams Live-Stimmungsanpassung, CRM-Integration, Terminplanung, Anrufanalyse Benutzerdefinierte Preisgestaltung Bixby Voice Sprachsteuerung und Produktivität für Benutzer von Samsung-Geräten Interaktion auf dem Bildschirm, intelligente Routinen, Steuerung von Heimgeräten, vorausschauende Vorschläge Free PolyAI Menschliche Kundensupport-Automatisierung für Contact Center in Unternehmen Maßgeschneiderte Sprach-KI-Entwicklung, Konto-Authentifizierung, CRM-Integration, Anrufweiterleitung Benutzerdefinierte Preisgestaltung Spitch Sprachgesteuerte KI-Automatisierung für mehrsprachige Kontaktzentren in regulierten Branchen Sprachanalyse, das Unterstützen regionaler Dialekte, Echtzeit-Agentenunterstützung, Omnichannel-Integration Benutzerdefinierte Preisgestaltung Fireflies. ai Meeting Intelligence und Coaching-Erkenntnisse für Vertriebs-, Marketing- und Kundenteams Stimmungsanalyse, CRM-Updates, Gesprächs-/Hörmetriken, Keyword-Benachrichtigungen, Meeting-Scorecards Kostenlos; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 18 $/Monat pro Benutzer Lindy KI Personalisierte Sprach-Workflow-Automatisierung für Solopreneure, Teams und Agenturen E-Mail-zu-Kalender-Auslöser, Sprachmemos für Aktionspunkte, Lernpräferenzen und adaptive KI Kostenlos (400 Guthaben); kostenpflichtige Pläne ab 49,99 $/Monat

Was ist ein KI-Sprachassistent?

Ein KI-Sprachassistent erleichtert die Arbeit, indem er Sprachbefehle in Aktionen umsetzt. Er verwaltet Erinnerungen, macht Notizen, ruft bei Bedarf Details ab und versendet Nachrichten, während andere Aufgaben ausgeführt werden.

Da der Assistent KI-gestützt ist, versteht er den Kontext und passt sich meinen Arbeitsgewohnheiten an, wodurch er weitaus zuverlässiger ist als ein einfaches Sprachtool.

🧠 Wissenswertes: Als Apple 2011 Siri auf den Markt brachte, basierte es ursprünglich auf einer von der DARPA finanzierten militärischen KI-Forschung. Die Technologie war ursprünglich für die Lösung komplexer Probleme gedacht, nicht zur Einstellung von Weckern oder zum Erzählen schlechter Witze.

Worauf sollten Sie bei KI-Sprachassistenten achten?

Die Features, die mir bei einem KI-Sprachassistenten am wichtigsten sind, sind:

Genauigkeit: Ich möchte, dass er meine Worte beim ersten Mal versteht, auch wenn ich schnell spreche oder mich in einer lauten Umgebung befinde

Integrationen: Er muss in den Tools eine Verbindung herstellen können, die ich bereits nutze, wie Kalender, Projekt-Boards oder CRM-Systeme

datensicherheit: *Jeder KI-Sprachassistent, den ich verwende, muss ohne Frage Client- und Geschäftsdaten schützen

Benutzerfreundlichkeit: Wenn er sich umständlich anfühlt oder mich ausbremst, werde ich ihn nicht mehr verwenden

Praktische Features: Dinge wie Besprechungszusammenfassungen, mehrsprachige Unterstützung und Automatisierung, die mir in realen Situationen Zeit sparen

Personalisierung: Mit der Zeit möchte ich, dass er sich an meine Arbeit anpasst, damit die Befehle intelligenter und natürlicher wirken

Geräteübergreifende Nutzung: Der Zugriff über Smartphone, Laptop oder Smart Speaker sorgt dafür, dass alles konsistent bleibt, egal wo ich mich gerade befinde

Die besten KI-Sprachassistenten

Werfen wir nun einen Blick auf unsere Auswahl der besten KI-Sprachassistenten. 👇

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber , wie wir Software bei ClickUp bewerten.

1. ClickUp (Am besten geeignet für Teams, die KI-Sprachintegration in ihre Workflows integrieren möchten)

Halten Sie Ideen fest, geben Sie Anweisungen weiter und erledigen Sie Aufgaben viermal schneller mit Talk to Text in ClickUp Brain MAX

Meine Tage vergehen wie im Flug, und ich brauche einen KI-Sprachassistenten, der mit mir Schritt halten kann. ClickUp bietet mir drei Tools, die sich nahtlos in meinen Arbeitsablauf einfügen. ClickUp bietet einen konvergierten KI-Arbeitsbereich, in dem alle meine Notizen, Dokumente, Chats und Aufgaben auf einer Plattform zusammengefasst sind. 🔁

Ideen besprechen statt sie zu tippen

Ich denke schneller, als ich tippen kann, und durch das Sprechen mit ClickUp Talk to Text spare ich viel Zeit. Im Durchschnitt kann ich mit Brain MAX viermal mehr Inhalte erfassen und so jeden Tag fast eine Stunde kostenlos sparen.

So geht's:

Öffnen Sie die Brain MAX Desktop-App

Halten Sie die Fn-Taste (oder Ihre benutzerdefinierte Verknüpfung) gedrückt, um die Sprachaufzeichnung zu starten (oder klicken Sie auf das Mikrofonsymbol)

Diktieren Sie, was Sie hinzufügen möchten , als Kommentar, Aufgabe oder in einem beliebigen anderen Textfeld in ClickUp. Beispiel: Sie können sagen: „Erstellen Sie eine Aufgabe, um den aktuellen Bericht bis Freitag zu überprüfen“ oder „Fügen Sie einen Kommentar hinzu: Bitte aktualisieren Sie den Einführungsabschnitt“

Wenn Sie die Aufnahme beenden (die Taste loslassen oder auf „Stopp“ klicken), wird Ihre Sprache mithilfe der KI von ClickUp sofort in Text umgewandelt und in die Suchleiste von Brain MAX oder an eine andere Stelle auf Ihrem Computer eingefügt, von der aus Sie die Aufnahme gemacht haben

Zeigen Sie die Transkription an, spielen Sie die Aufzeichnung ab oder exportieren Sie die Audiodateien an einen beliebigen Ort in Ihrem ClickUp-Workspace (Aufgabe, Beschreibungen, Kommentare, Dokumente, chatten usw.)

Verwandeln Sie Ideen schneller in Text, indem Sie mit ClickUp Talk to Text diktieren

Hier ein Beispiel, wie ich ihn täglich nutze: Als ich einen Entwurf für eine E-Mail zur Produkteinführung verfasste, sprach ich den Rohentwurf laut aus. Innerhalb von 10 Minuten hatte ich eine ganze Seite Text in ClickUp Dokumenten. Normalerweise hätte ich dafür fast 40 Minuten gebraucht. Der Entwurf war zwar noch nicht perfekt, aber dank der konkreten Vorlage war die Bearbeitung viel einfacher. erfahren Sie in diesem Video weitere Informationen über die Verwendung von „Talk to Text“:*

In Team-Meetings sage ich oft Dinge wie: „Erstelle eine Aufgabe für den abschließenden QA-Test am Mittwoch“, und der KI-Sprachrekorder fügt sie direkt in die QA-Liste ein.

💡 Bonus: Neben der Sprach-zu-Text-Funktion bietet Brain MAX auch: Sofortige Suche in ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint und all Ihren verbundenen Apps sowie im Internet, um Dateien, Dokumente und Anhänge nur mit Ihrer Stimme zu finden

Nutzen Sie Premium-KI-Tools wie ChatGPT, Claude und Gemini mit einem kontextbezogenen, unternehmensgerechten Sprachassistenten, der Ihren Workflow versteht.

Erstellen Sie Dokumente, weisen Sie Aufgaben zu und verwalten Sie Projekte freihändig, um die Produktivität und Zusammenarbeit zu steigern Probieren Sie ClickUp Brain MAX aus – die KI-Super-App, die Sie wirklich versteht, weil sie Ihre Arbeit kennt. Verzichten Sie auf eine Vielzahl von KI-Tools und nutzen Sie Ihre Stimme, um Aufgaben zu erledigen, Dokumente zu erstellen, Teammitgliedern Aufgaben zuzuweisen und vieles mehr.

KI-Notizen während Meetings

clickUp AI Notetaker * erfasst, fasst zusammen und organisiert Spracheingaben direkt in Ihrem ClickUp-Workspace – ideal, um Unterhaltungen in umsetzbare Aufgaben umzuwandeln.

Fassen Sie Meetings mühelos mit ClickUp AI Notetaker zusammen

Er ist ideal für alle, die unterwegs Meetings abhalten und einen KI-Sprachassistenten suchen, der tief in das Projektmanagement integriert ist.

Halten Sie Ihr Team mit ClickUp Autopilot Agents automatisch auf dem Laufenden

Am meisten überrascht hat mich, wie viel Zeit ClickUp Autopilot Agents bei routinemäßigen Updates eingespart hat. Früher habe ich einen Großteil meines Tages damit verbracht, Zusammenfassungen zu schreiben oder immer wieder dieselben Fragen zu beantworten. Jetzt übernehmen die Agents diese Aufgaben in unseren Projektkanälen im ClickUp Chatten.

Einige, auf die ich mich ständig verlasse:

Weekly Report Agent veröffentlicht jeden Freitag eine übersichtliche Projektzusammenfassung für die Führungskräfte, sodass ich keine separaten E-Mails mehr erstellen muss

Daily Report Agent teilt jeden Morgen einen Überblick, der dem Team hilft, sich abzustimmen, ohne dass ich Status- oder Kontoaktualisierungen wiederholen muss

Team StandUp Agent sammelt die Updates aller Mitarbeiter und veröffentlicht sie in einer Notiz, wodurch sich unsere tägliche Standup-Besprechung von 15 auf 5 Minuten verkürzt

Auto-Answers Agent antwortet im Channel, wenn jemand Fragen stellt wie „Wer ist für die Qualitätssicherung zuständig?“ oder „Wann ist die Landing Page fertig?“

Außerdem habe ich einen benutzerdefinierten Autopilot-Agenten für Client-Anrufe entwickelt.

Sobald ich Meeting-Notizen in einem Dokument speichere, werden für jede Folgemaßnahme Aufgaben erstellt, der richtige Eigentümer zugewiesen und Fristen festgelegt. Früher habe ich 20 Minuten damit verbracht, die Notizen manuell durchzugehen. Jetzt sind die Aufgaben bereits erledigt, bevor die E-Mail mit der Zusammenfassung des Gesprächs verschickt wird.

Die besten Features von ClickUp

Finden Sie schnell Antworten: Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp Brain MAX , um Kontext aus Aufgaben, Dokumenten und verbundenen Apps abzurufen, sodass Sie Fragen wie „Was ist noch auf der Landing Page übrig?“ stellen und die Antwort erhalten können

verpassen Sie keine Meeting-Details mehr: *Aktivieren Sie den KI-Notizblock von ClickUp , um an Zoom-, Google Meet- oder Teams-Meetings teilzunehmen, die Anrufe aufzuzeichnen und Transkripte, Zusammenfassungen und Aktionspunkte direkt in ein Dokument zu übertragen

Verwandeln Sie Unterhaltungen in durchsuchbare Transkripte: Verlassen Sie sich auf Transkriptionen, um jede Unterhaltung leicht wiederaufrufen zu können, sodass Sie überprüfen können, wer was gesagt hat, oder die nächsten Schritte herausfiltern können, ohne die gesamte Aufzeichnung erneut abspielen zu müssen

stellen Sie aufgabe-spezifische Fragen:* Nutzen Sie die kontextbezogenen Fragen und Antworten in ClickUp, um Termine, Eigentümer oder Hindernisse direkt in Ihrem ClickUp-Workspace zu überprüfen, ohne nach Updates suchen zu müssen

freigeben Sie kurze Clips: *Nehmen Sie mit ClickUp Clips kurze Sprach- oder Video-Clips auf, die sich hervorragend für asynchrone Updates oder kurze Walkthroughs eignen, ohne den Workflow-Kontext zu unterbrechen

führen Sie Ihre Unterhaltungen parallel zu Ihrer Arbeit: *Besprechen Sie Projekte direkt dort, wo Aufgaben und Dokumente in ClickUp Chatten gespeichert sind, und wandeln Sie Nachrichten anschließend in Aufgaben um

An Live-Anrufen teilnehmen: Starten Sie Starten Sie eine Synchronisierung innerhalb des ClickUp-Chats für persönliche Anrufe, das Freigeben von Bildschirmen und die Verknüpfung von Aufgaben und lassen Sie die KI nach Ende des Meetings eine Zusammenfassung und Aktionspunkte veröffentlichen

Limit von ClickUp

Teams müssen oft Zeit in die Setup und Benutzerdefinierte investieren, bevor Workflows reibungslos funktionieren

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.385 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Diese G2-Bewertung sagt wirklich alles:

Der neue Brain MAX hat meine Produktivität erheblich gesteigert. Die Möglichkeit, mehrere KI-Modelle, darunter auch fortschrittliche Schlussfolgerungsmodelle, zu einem erschwinglichen Preis zu nutzen, macht es einfach, alles auf einer Plattform zu zentralisieren. Features wie Sprach-zu-Text-Umwandlung, Aufgabe-Automatisierung und die Integration mit anderen Apps machen den Workflow viel reibungsloser und intelligenter.

Der neue Brain MAX hat meine Produktivität erheblich gesteigert. Die Möglichkeit, mehrere KI-Modelle, darunter auch fortschrittliche Schlussfolgerungsmodelle, zu einem erschwinglichen Preis zu nutzen, macht es einfach, alles auf einer Plattform zu zentralisieren. Features wie Sprach-zu-Text-Umwandlung, Aufgabe-Automatisierung und die Integration mit anderen Apps machen den Workflow viel reibungsloser und intelligenter.

📖 Lesen Sie auch: So nutzen Sie ClickUp AI für mehr Produktivität und Effizienz

2. Otter. ai (Am besten geeignet für die Transkription von Meetings und das Erstellen von Notizen)

Ich habe Otter.ai zum ersten Mal während eines chaotischen Client-Gesprächs ausprobiert, bei dem alle durcheinander redeten. Der KI-Sprachassistent zeichnete alles auf und erstellte gleichzeitig Live-Untertitel, die hilfreich waren, wenn jemand mitten im Satz die Verbindung verlor.

Was meine Aufmerksamkeit erregte, war, dass es automatisch verschiedene Sprecher markierte und Zeitstempel erstellte, sodass ich später nachvollziehen konnte, wer was gesagt hatte. Die Plattform lernt Ihre Meeting-Muster und zeigt wiederkehrende Themen in verschiedenen Anrufen an – etwas, das wir normalerweise nicht von einem Transkriptionstool erwarten würden.

Die besten Features von Otter.ai

Zeichnen Sie mehrere Unterhaltungen gleichzeitig auf verschiedenen Video-Plattformen wie Zoom, Microsoft Teams und Google Meet auf

Durchsuchen Sie monatelang archivierte Meeting-Aufzeichnungen anhand bestimmter Schlüsselwörter oder Phrasen, um bestimmte Momente zu finden

Erstellen Sie automatisierte Meeting-Zusammenfassungen, die wichtige Entscheidungen, Fristen und Folgeaufgaben aus den Diskussionen extrahieren

Freigeben Sie Live-Transkriptionslinks mit Ihren Team-Mitgliedern, damit die Teilnehmer auch bei Problemen mit der Audioqualität folgen können

Einschränkungen von Otter.ai

Die Transkriptionsgenauigkeit nimmt bei starken Akzenten oder Hintergrundgeräuschen ab

Die Sprechererkennung schlägt fehl, wenn mehrere Personen gleichzeitig sprechen

Der Free-Plan des KI-Notiztools beschränkt Sie auf 300 Minuten Transkription pro Monat

Verzögerungen bei der Echtzeitverarbeitung während schneller Unterhaltungen

Preise für Otter.ai

Free

Pro: 16,99 $/Monat pro Benutzer

geschäft: *30 $/Monat pro Benutzer

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Otter. ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,3/5 (über 290 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 95 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Otter.ai?

Das hat ein Reddit-Benutzer freigegeben:

Ich liebe es. Mein täglicher Begleiter für Meetings. Die Transkripte müssen nach der Aufnahme ein wenig überarbeitet werden, um Fachjargon, unverständliche Äußerungen und einige Fehlaussprachen zu korrigieren, aber sobald ich das getan habe, ist Otter Bot großartig. Ich bitte ihn, Dinge für mich zusammenzufassen, E-Mail-Entwürfe für Follow-ups zu erstellen und sogar Gespräche auf Ursachen und andere Dinge hin zu analysieren.

Ich liebe es. Mein täglicher Begleiter für Meetings. Die Transkripte müssen nach der Aufnahme ein wenig überarbeitet werden, um Fachjargon, unverständliche Äußerungen und einige Fehlaussprachen zu korrigieren, aber sobald ich das getan habe, ist Otter Bot großartig. Ich bitte ihn, Dinge für mich zusammenzufassen, E-Mail-Entwürfe für Follow-ups zu erstellen und sogar Gespräche auf Ursachen und andere Dinge hin zu analysieren.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen und Konkurrenten zu Otter.ai

3. Siri (am besten geeignet für die Sprachsteuerung im Apple-Ökosystem)

über Apple

Wenn Sie es einfach halten möchten, können Sie Siri als Ihren persönlichen KI-Assistenten verwenden . Er ist in jedem Apple-Gerät, das Sie besitzen, integriert, und ich habe festgestellt, dass er schneller reagiert als cloudbasierte Assistenten, da er einfache Anfragen direkt auf Ihrem iPhone oder iPad verarbeitet.

Ich habe Shortcuts eingerichtet, sodass durch den Befehl „Auf dem Weg nach Hause“ meine Playlist für die Autofahrt als Auslöser dient, meine voraussichtliche Ankunftszeit an meine Familie sendet und die Beleuchtung im Haus über HomeKit einschaltet. Der Assistent merkt sich Ihre Gewohnheiten und schlägt Automatisierungen vor, auch wenn er manchmal etwas aufdringlich mit Benachrichtigungen für Verknüpfungen sein kann, die Sie nur einmal verwendet haben.

Die besten Features von Siri

Richten Sie standortbasierte Erinnerungen ein, die automatisch als Auslöser funktionieren, wenn Sie an bestimmten Orten ankommen oder diese verlassen

Versenden Sie freihändig Nachrichten und tätigen Sie Telefonate während des Trainings, beim Autofahren oder beim Kochen, wenn Ihre Hände mit anderen Aufgaben beschäftigt sind

Greifen Sie über Sprachabfragen auf persönliche Informationen aus Kalender, Fotos, Kontakten und Notizen zu

Limitations von Siri

Limit-Funktion bei Verwendung von Android-Geräten oder Nicht-Apple-Diensten

Schwierigkeiten mit komplexen, mehr-Schritt-Anfragen, die kontextbezogenes Denken erfordern

Im Vergleich zu Google Assistant kann er nicht mit vielen Anwendungen von Drittanbietern interagieren

Die Spracherkennung variiert erheblich je nach regionalem Akzent

Preise für Siri

Kostenlos mit Apple-Geräten

Siri-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Siri?

Ein Reddit-Benutzer gibt freigeben:

Ich benutze ihn, um Nachrichten zu versenden, wenn ich mein Telefon nicht in die Hand nehmen kann. Das funktioniert fast immer. Jemand, den ich kenne und der in seiner Mobilität eingeschränkt ist, nutzt ihn, um Anrufe zu tätigen, Nachrichten zu versenden und Screenshots zu machen, ohne das Telefon halten zu müssen.

Ich benutze ihn, um Nachrichten zu versenden, wenn ich mein Telefon nicht in die Hand nehmen kann. Das funktioniert fast immer. Jemand, den ich kenne und der in seiner Mobilität eingeschränkt ist, nutzt ihn, um Anrufe zu tätigen, Nachrichten zu versenden und Screenshots zu machen, ohne das Telefon halten zu müssen.

🔍 Wussten Sie schon? Sprachassistenten werden in den USA immer mehr zum Alltag und werden dieses Jahr voraussichtlich von 153,5 Millionen Menschen genutzt. Das sind 8,1 % mehr als 2022 (142 Millionen) – ein ziemlicher Sprung in kurzer Zeit.

4. Google Assistant (am besten geeignet für die Suche und die Verwaltung intelligenter Geräte)

über Google Assistant

Google Assistant ist ein KI-Sprachassistent, der die Suchdatenbank des Unternehmens nutzt, um komplexe Fragen zu beantworten und Geräte mit Verbindung zu verwalten. Wenn ich in derselben Unterhaltung Folgefragen stelle, erinnert sich das System an das zuvor Besprochene, ohne dass ich den Kontext wiederholen muss.

Sie können Tausende von Smart-Home-Geräten verschiedener Marken über eine einzige Sprachschnittstelle steuern, wobei Setup bei mehreren Geräte-Ökosystemen jedoch kompliziert werden kann.

Die besten Features von Google Assistant

Tätigen Sie mithilfe der Duplex-Technologie echte Anrufe bei Restaurants und Geschäften, um Reservierungen vorzunehmen

Übersetzen Sie Echtzeit-Unterhaltungen zwischen Ihnen und Sprechern Dutzender verschiedener Sprachen

Verwalten Sie separate Familienkalender, Einkaufslisten und persönliche Präferenzen mithilfe individueller Spracherkennungsprofile

Einschränkungen von Google Assistant

Dies wirft Datenschutzbedenken hinsichtlich der Erfassung und des Speicherorts von Sprachdaten auf

Bietet im Vergleich zu Siris lokaler Verarbeitung nur begrenzte Offline-Funktionen

Manchmal hat er Schwierigkeiten mit Eigennamen und fachspezifischem Vokabular

Preise für Google Assistant

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Google Assistant

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen reale Benutzer über Google Assistant?

Eine Bewertung im Google Play Store lautet:

Ich verlasse mich auf „meine Freundin“ oder Assistentin, die mich täglich an Medikamente, Termine und wichtige Aufgaben als Erinnerung erinnert. Sie kennt sich mit meinem Telefon bestens aus und trägt wesentlich dazu bei, dass mein Leben reibungslos verläuft. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich ohne sie zurechtkommen würde. Ich finde Gemini faszinierend und nutze es auch, bin aber noch nicht sicher genug, um es als Ersatz für „meine Freundin“ zu vertrauen

Ich verlasse mich auf „meine Freundin“ oder Assistentin, die mich täglich an Medikamente, Termine und wichtige Aufgaben als Erinnerung erinnert. Sie kennt sich mit meinem Telefon bestens aus und trägt wesentlich dazu bei, dass mein Leben reibungslos verläuft. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich ohne sie zurechtkommen würde. Ich finde Gemini faszinierend und nutze es auch, bin aber noch nicht sicher genug, um es als Ersatz für „meine Freundin“ zu vertrauen

Ich verlasse mich auf „meine Freundin“ oder Assistentin, die mich täglich an Medikamente, Termine und wichtige Aufgaben als Erinnerung erinnert. Sie kennt sich mit meinem Telefon bestens aus und trägt wesentlich dazu bei, dass mein Leben reibungslos verläuft. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich ohne sie zurechtkommen würde. Ich finde Gemini faszinierend und nutze es auch, bin aber noch nicht sicher genug, um es als Ersatz für „meine Freundin“ zu vertrauen

5. Alexa for Business (am besten geeignet für die Sprachautomatisierung am Arbeitsplatz)

über Amazon

Alexa for Business funktioniert anders als die Verbraucherversion. Es wurde für Büroumgebungen entwickelt, in denen mehrere Mitarbeiter professionelle Sprachunterstützung benötigen. Sie können den Assistenten mit Unternehmenssoftware wie Salesforce oder ServiceNow in Verbindung bringen, sodass Vertriebsmitarbeiter während eines Gesprächs per Sprachbefehl Kundendaten abrufen können.

Die Sprach-zu-Text-Software kümmert sich auch um Konflikte bei der Buchung von Konferenzräumen und kann sich automatisch in Meetings einwählen, erfordert jedoch im Vergleich zu Alexa-Geräten für Verbraucher einen erheblichen Setup.

Die besten Features von Alexa for Business

Entwickeln Sie benutzerdefinierte Sprachfunktionen, die auf spezifische Branchen-Workflows und Compliance-Anforderungen zugeschnitten sind, wie z. B. die HIPAA-konforme Abfrage von Patienteninformationen

Steuern Sie Präsentationsgeräte, Raumbeleuchtung und Klimaanlagen während Meetings per Sprachbefehl.

Verwalten Sie Team-Kalender, Projekt-Termine und Aufgaben per Sprachbefehl und behalten Sie dabei den Überblick über alle Vorgänge.

Einschränkungen von Alexa for Business

Das Tool erfordert ein umfangreiches Setup der IT-Infrastruktur und eine kontinuierliche technische Verwaltung.

Im Vergleich zu herkömmlichen Alexa-Geräten bietet er weniger Verbraucher-Entertainment-Features.

Die Genauigkeit der Spracherkennung nimmt in lauten Großraumbüros ab.

Die Kosten für das Abonnement steigen schnell für Unternehmen mit vielen Benutzern.

Preise für Alexa for Business

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Alexa for Business

G2: 4,2/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 85 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Alexa for Business?

Aus einer G2-Bewertung:

Ich finde es toll, dass Alexa mir hilft, während meines Arbeitstages produktiver zu sein. Sie hilft mir bei der Verwaltung meiner Termine und sorgt dafür, dass ich meine Aufgaben erledige. Es ist ein großartiges Tool, um Erinnerungen und Timer einzustellen, um die Nachverfolgung von Terminen usw.

Ich finde es toll, dass Alexa mir hilft, während meines Arbeitstages produktiver zu sein. Sie hilft mir bei der Verwaltung meiner Termine und sorgt dafür, dass ich meine Aufgaben erledige. Es ist ein großartiges tool, um Erinnerungen und Timer einzustellen, Nachverfolgung von Terminen usw.

📮ClickUp Insight: Wussten Sie, dass 45 % der Menschen alle paar Minuten ihr Smartphone checken – oft, um schnell etwas nachzuschlagen oder sich eine kleine Auszeit zu gönnen? Aber dieses ständige Checken Ihres Smartphones, beispielsweise um während des Schreibens eines Berichts Ihre E-Mails zu überprüfen, lenkt Sie tatsächlich ab und beeinträchtigt Ihre Konzentration. 🖤 Hier kommt ClickUp Brain MAX ins Spiel. Als Ihr KI-gestützter Desktop-Begleiter ermöglicht Ihnen Brain MAX das Chatten, Planen, Erstellen von Aufgaben und Suchen in Drittanbieter-Apps, ohne dass Sie Ihren Arbeitsbereich verlassen oder nach Ihrem Smartphone greifen müssen. Brauchen Sie einen kreativen Impuls? Verwenden Sie Ihre Stimme, um ein Haiku zu schreiben, einen Inhalt mit mehreren KI-Modellen zu generieren oder Administrator-Aufgaben zu erledigen – und gönnen Sie Ihren Augen (und Ihrer Konzentration) eine dringend benötigte Pause.

6. Retell KI (am besten geeignet für die Automatisierung von Telefongesprächen)

via Retell KI

Retell AI ist ein persönlicher KI-Assistent, der Kundenanrufe mit menschenähnlichen Fähigkeiten in Unterhaltung bearbeitet. Unternehmen nutzen ihn, um Terminplanungen und Lead-Qualifizierungsgespräche zu verwalten, für die normal zusätzliches Personal eingestellt werden müsste.

Die Plattform passt ihren Tonfall und ihre Antworten anhand der Reaktionen der Kunden während der Unterhaltungen an und leitet komplexe Probleme bei Bedarf an menschliche Mitarbeiter weiter. Ich habe festgestellt, dass sie bei strukturierten Unterhaltungen wie Terminvereinbarungen besser funktioniert als bei offenen Kundenbeschwerden oder technischem Support.

Die besten Features von Retell KI

Führen Sie mehrteilige Unterhaltungen, die sich anhand einer Echtzeitanalyse der Antworten und Stimmungshinweise des Anrufers an den Stil der Unterhaltung und den emotionalen Ton anpassen.

Integrieren Sie ihn in bestehende CRM-Plattformen wie HubSpot und Salesforce, um während Live-Telefonaten auf den Verlauf, frühere Kundeninteraktionen und Informationen zum Konto zuzugreifen.

Profitieren Sie von umfassenden Analysen der Unterhaltung, einschließlich Anrufdauer, Kundenzufriedenheits-Metriken und Konversionsraten.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Sprachpersönlichkeiten, das Sprechtempo und die Kommunikationsstile für verschiedene Geschäfts-Szenarien.

Skalieren Sie Ihren benutzerdefinierten Kundenservice, um Spitzenzeiten bei Anrufaufkommen, Anfragen außerhalb der Geschäftszeiten und saisonale Nachfragespitzen zu bewältigen.

Einschränkungen von Retell KI

Konzentriert sich ausschließlich auf Telefoninteraktionen und nicht auf den Multi-Channel-Kundensupport.

Erfordert umfangreiche Trainingsdaten, um in spezialisierten Branchen effektiv zu arbeiten.

Die Integration Setup erfordert oft technisches Fachwissen für eine optimale Konfiguration.

Preise für Retell KI

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Retell KI

G2: 4,8/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Retell KI?

Eine G2-Bewertung gibt freigegeben:

Was mir am besten gefällt, ist die Möglichkeit, natürliche Sprachassistenten zu erstellen, die den Kontext verstehen und wie ein echter Mensch reagieren. Die Integration mit API und externen Systemen ist einfach und leistungsstark, und das Bedienfeld ist intuitiv, sodass wir Änderungen und Verbesserungen innerhalb weniger Minuten umsetzen können. Darüber hinaus ist der technische Support schnell, zugänglich und effektiv, was einen großen Unterschied macht.

Was mir am besten gefällt, ist die Möglichkeit, natürliche Sprachassistenten zu erstellen, die den Kontext verstehen und wie ein echter Mensch reagieren. Die Integration mit API und externen Systemen ist einfach und leistungsstark, und das Bedienfeld ist intuitiv, sodass wir Änderungen und Verbesserungen innerhalb weniger Minuten umsetzen können. Darüber hinaus ist der technische Support schnell, zugänglich und effektiv, was einen großen Unterschied macht.

💡 Profi-Tipp: Wenn der Assistent einen Befehl falsch interpretiert, korrigieren Sie ihn (z. B. „Nein, ich meinte Paris, Frankreich, nicht Paris, Texas“) und beobachten Sie, ob er aus dem Feedback in zukünftigen Interaktionen lernt. Adaptives Lernen verbessert die langfristige Genauigkeit.

7. Bixby Voice (am besten geeignet für die Navigation auf Samsung-Geräten)

via Samsung

Bixby Voice konzentriert sich eher auf die Gerätesteuerung als auf allgemeine Wissensfragen. Dieser KI-Sprachassistent navigiert durch komplexe App-Einstellungen und führt mehrstufige Funktionen aus, für die normal mehrere Bildschirmberührungen erforderlich wären.

Er sieht, was auf Ihrem Bildschirm angezeigt wird, und kann mit sichtbarem Text, Bildern oder Schaltflächen interagieren – nützlich, wenn Sie ein Geschäft über ein Foto anrufen oder Erinnerungen aus Artikeln festlegen möchten, die Sie gerade lesen. Ich finde, dass die Sprach-zu-Text-Funktion auf Android gut für Samsung-Benutzer funktioniert, die eine detaillierte Steuerung über Sprachbefehle wünschen.

Die besten Features von Bixby Voice

Interagieren Sie direkt mit Bildschirminhalten wie Text-Auswahlen, Bildern, Schaltflächen und Formularfeldern über Sprachbefehle

Erstellen Sie hochgradig benutzerdefinierte Sprachbefehle, die mehrere Gerätefunktionen, App-Aktionen und Änderungen an den Einstellungen in einem einzigen ausführbaren Befehl kombinieren

Steuern Sie Samsung Smart-Geräte, Fernseher und Hausautomationssysteme über integrierte Sprachbefehle

Lernen Sie individuelle Nutzungsmuster kennen und schlagen Sie proaktiv relevante Automatisierung-Verknüpfungen vor, basierend auf Tageszeit, Standort und häufig ausgeführten Aktionssequenzen

Limit von Bixby Voice

Eingeschränkte Funktion bei Verwendung von Nicht-Samsung-Geräten oder Anwendungen von Drittanbietern

Bietet im Vergleich zu Google Assistant oder Alexa weniger Antworten zu Allgemeinwissen

Die Spracherkennung muss für Nicht-Muttersprachler verbessert werden

Es gibt nur minimale Integrationsmöglichkeiten mit gängigen Drittanbieterdiensten

Preise für Bixby Voice

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Bixby Voice

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Bixby Voice?

Hören Sie es von einem G2-Rezensenten:

Sprachsuche: Dies ist eine großartige Feature, da sie den Benutzern die Möglichkeit bietet, ohne Tippen zu suchen, sondern während der Nutzung der App zu sprechen. Das macht die Nutzung der App einfacher, da Sprechen für die meisten Menschen schneller ist als Tippen.

Sprachsuche: Dies ist eine großartige Feature, da sie den Benutzern die Möglichkeit bietet, ohne Tippen zu suchen, sondern während der Nutzung der App zu sprechen. Das macht die Nutzung der App einfacher, da Sprechen für die meisten Menschen schneller ist als Tippen.

🔍 Wussten Sie schon? Etwa 65 % der Menschen im Alter von 25 bis 49 Jahren sprechen mindestens einmal am Tag mit ihren sprachgesteuerten Geräten und sind damit die aktivste Gruppe der Sprachsuchenden. Dicht dahinter folgen die 18- bis 24-Jährigen und dann die Benutzer über 50.

8. PolyAI (Am besten geeignet für die Automatisierung des Kundenservice in Unternehmen)

via PolyAI

PolyAI ist auf Unterhaltungen spezialisiert, an denen andere Sprachbots scheitern. Als ich hörte, wie der KI-Sprachassistent einen Kunden-Authentifizierungsprozess abwickelte, konnte ich ehrlich gesagt nicht erkennen, dass es sich nicht um einen Menschen handelte, bis der Mitarbeiter dies anschließend erwähnte.

Die Plattform versteht den Kontext, wenn Benutzer Dinge sagen wie „Ich habe gestern wegen desselben Problems angerufen“. Was mich überrascht hat, war die Erkenntnis, dass sie Ihnen keine Software verkaufen, die Sie selbst konfigurieren müssen. Stattdessen entwickelt das Team von PolyAI den Sprachassistenten für Sie, was eher dem Beauftragen einer Beratungsfirma als dem Kauf eines Produkts ähnelt.

Die besten Features von PolyAI

Setzen Sie KI-Agenten in Unterhaltung ein, die komplexe, mehrstufige Kundenservice-Interaktionen wie Konto-Authentifizierung und Zahlungsstreitigkeiten bearbeiten

Integrieren Sie ihn in bestehende CRM-, Abrechnungs- und Betriebssysteme, um während Live-Kundengesprächen auf Informationen zum Konto in Echtzeit zuzugreifen und Datensätze zu aktualisieren

Skalieren Sie Ihren Kundenservice während Spitzenzeiten oder außerhalb der Geschäftszeiten, ohne Kompromisse bei der Unterhaltung-Qualität oder den Kundenzufriedenheit-Metriken einzugehen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Sprachpersönlichkeiten und benutzerdefinierte Flow speziell für Ihre Branche, Ihre Markenstimme und Ihre Kundendienstprotokolle

Einschränkungen von PolyAI

Hohe Vorabkosten für die Implementierung und laufende Gebühren für Managed Services

Begrenzte Selbstbedienungsoptionen für benutzerdefinierte Anpassungen, da die meisten Konfigurationen die Zusammenarbeit mit dem professionellen Serviceteam von PolyAI erfordern

Die Leistung von Sprachassistenten ist stark von der Qualität der anfänglichen Trainingsdaten und der laufenden Überwachung der Unterhaltungen durch technische Teams abhängig

Preise für PolyAI

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

PolyAI-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über PolyAI?

Eine G2-Bewertung gibt freigegeben:

Ein großartiges Team von Fachleuten, die mit Ihrem Geschäft zusammenarbeiten, um eine maßgeschneiderte Lösung zu entwickeln, die das Benutzererlebnis verbessert. Das Team von PolyAI nutzt außerdem Daten und Analysen, um Möglichkeiten für kontinuierliche Verbesserungen (sowohl in Bezug auf die Benutzererfahrung als auch in kommerzieller Hinsicht) zu identifizieren und Ihr Geschäft dabei zu unterstützen, sich zu verbessern und zu wachsen.

Ein großartiges Team von Fachleuten, die mit Ihrem Geschäft zusammenarbeiten, um eine maßgeschneiderte Lösung zu entwickeln, die das Benutzererlebnis verbessert. Das Team von PolyAI nutzt außerdem Daten und Analysen, um Möglichkeiten für kontinuierliche Verbesserungen (sowohl in Bezug auf die Benutzererfahrung als auch in kommerzieller Hinsicht) zu identifizieren und Ihr Geschäft dabei zu unterstützen, sich zu verbessern und zu wachsen.

via Spitch

Ich habe Spitch entdeckt, als ich in der Arbeit mit einem Finanzdienstleistungsunternehmen war, das eine Sprach-KI benötigte, die Anrufe in mehreren Sprachen und Dialekten bearbeiten kann. Dieser KI-Sprachassistent konzentriert sich auf die gleichzeitige Automatisierung von Kontaktzentren über Sprach- und Textkanäle.

Die Automatisierung von Sprach- und Textinteraktionen reduziert die Bearbeitungszeit und verbessert das Kundenerlebnis über alle Kanäle hinweg. Der Spitch-Assistent bewältigt komplexe Compliance-Anforderungen für regulierte Branchen und unterstützt regionale Dialekte, mit denen andere Sprachplattformen Schwierigkeiten haben.

Ohne angemessene technische Unterstützung kann die Lernkurve für Contact-Center-Manager jedoch steil sein.

Die besten Features von Spitch

Analysieren Sie 100 % der Benutzerdefinierten Unterhaltungen mithilfe fortschrittlicher Sprachanalysen, um Stimmungstrends, Verstöße und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren.

Unterstützt mehrere Sprachen und regionale Dialekte, einschließlich spezieller Varianten, die andere Sprach-KI-Plattformen nicht genau verarbeiten oder verstehen können.

Bieten Sie Ihren Mitarbeitern während Live-Kundengesprächen Echtzeit-Unterstützung mit personalisierten Antworten, Informationen zu Richtlinien und Empfehlungen für die nächstbeste Maßnahme.

Limit von Spitch

Die Integration in Legacy Contact-Center-Systeme erfordert möglicherweise benutzerdefinierte Entwicklung und fortlaufende technische Wartung.

Benutzer berichten gelegentlich von Genauigkeitsproblemen.

Die monatlichen Kosten eines Abonnements können bei hohem Bedarf an Inhalt-Produktion teuer werden.

Preise von Spitch

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Spitch

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Spitch?

In einer Rezension von Gartner heißt es:

Die SPITCH-Lösung konnte in kürzester Zeit in unsere Systemlandschaft integriert und an unsere Anforderungen angepasst werden. Die Ergebnisse und die Qualität der künstlichen Intelligenz waren beeindruckend. Der ROI wurde vom ersten Tag der Produktion an erzielt.

Die SPITCH-Lösung konnte in kürzester Zeit in unsere Systemlandschaft integriert und an unsere Anforderungen angepasst werden. Die Ergebnisse und die Qualität der künstlichen Intelligenz waren beeindruckend. Der ROI wurde vom ersten Tag der Produktion an erzielt.

🧠 Wissenswertes: Im Jahr 2018 schockierte Google Duplex das Publikum, als es einen Friseurtermin komplett per Telefon buchte. Die KI sprach mit „Ähm“ und Pausen so natürlich, dass die Rezeptionistin keine Ahnung hatte, dass es sich nicht um eine echte Person handelte.

10. Fireflies. ai (Am besten geeignet für Meeting-Intelligenz und Einblicke)

Ich begann Fireflies.ai zu nutzen, als mein Vertriebsteam verstehen musste, warum einige potenzielle Kunden nach den ersten Anrufen nicht mehr reagierten. Dieses KI-Tool für den Kundenservice half mir zu erkennen, dass ich die Client-Gespräche dominierte und nicht genügend Fragen stellte, um mehr über die Kunden zu erfahren.

Sie erhalten Unterhaltung-Scorecards, die Stimmungsänderungen während der Anrufe aufschlüsseln und Momente hervorheben, in denen das Interesse des potenziellen Kunden nachgelassen hat.

Ich kann nun überprüfen, wie verschiedene Teammitglieder mit Einwänden umgehen, und erfolgreichen Unterhaltungsansätzen mit neuen Vertriebsmitarbeitern freigeben.

Die besten Features von Fireflies.ai

Erstellen Sie Unterhaltungsbibliotheken, in denen Anrufe nach Branche, Größe oder Ergebnisart kategorisiert werden, damit Sie Erfolgsmuster analysieren können.

Überwachen Sie, wie Wettbewerbe erwähnt werden, in allen aufgezeichneten Anrufen und erstellen Sie Berichte, aus denen hervorgeht, wie potenzielle Kunden Ihr Produkt mit Alternativen vergleichen.

Lösen Sie automatische CRM-Aktualisierungen aus, wenn bestimmte Schlüsselwörter wie „Budget genehmigt“ oder „Entscheidungsträger“ in Kundengesprächen erwähnt werden.

Messen Sie das Verhältnis zwischen Sprechen und Zuhören für einzelne Teammitglieder und geben Sie Coaching-Empfehlungen auf der Grundlage von Analysen und Engagement-Metriken.

Einschränkungen von Fireflies.ai

Die Transkriptionsgenauigkeit leidet unter schlechter Audioqualität oder übermäßigen Hintergrundgeräuschen.

Bei der Aufzeichnung und Speicherung vertraulicher Gespräche im Geschäft ist Datenschutz zu berücksichtigen.

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für Zusammenfassungsformate und Einblicke-Kategorisierung

Manchmal Schwierigkeiten mit Fachbegriffen und branchenspezifischem Jargon

Preise für Fireflies.ai

Free

Pro: 18 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 29 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 39 $/Monat pro Benutzer

Fireflies. KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 (über 700 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Fireflies.ai?

Eine Bewertung von Capterra lautet:

Ich finde die Software einfach zu bedienen und leicht zugänglich. Die Protokolle sind genauso gut wie die eines Menschen, mit dem zusätzlichen Bonus von Audio-/Video-Aufzeichnungen, Transkriptionen und einigen netten Extras.

Ich finde die Software einfach zu bedienen und leicht zugänglich. Die Protokolle sind genauso gut wie die eines Menschen, mit dem zusätzlichen Bonus von Audio-/Video-Aufzeichnungen, Transkriptionen und einigen netten Extras.

📖 Lesen Sie auch: kostenlose Vorlagen für Aufgabenlisten in Excel und ClickUp

11. Lindy KI (Am besten geeignet für personalisierte Workflow-Automatisierung)

via Lindy KI

Dieser KI-Sprachassistent lernt, wie Sie arbeiten, und erstellt Automatisierung, die auf Ihre Sprachbefehle reagiert. Das Tool hat mich überrascht, indem es mir Verbesserungen für meine Arbeit vorgeschlagen hat, an die ich selbst nicht gedacht hatte, wie beispielsweise die automatische Erstellung von Aufgaben, wenn Clients während eines Telefonats bestimmte Ergebnisse erwähnen.

Sie können ihm Ihre Kommunikationspräferenzen beibringen; er weiß jetzt, dass ich bei Meeting-Notizen Aufzählungen gegenüber dem Format Absatz bevorzuge. Ich schätze es sehr, dass er sich meinem Sprachstil anpasst und sich den Kontext aus früheren Unterhaltungen merkt.

Der Lernprozess erfordert Geduld, aber am Ende haben Sie einen Assistenten, der Ihre Bedürfnisse vorhersieht und komplexe, mehrschrittige Prozesse durch einfache Sprachbefehle ausführt.

Die besten Features von Lindy KI

Halten Sie E-Mail-Systeme mit Kalender-Anwendungen in Verbindung, um automatisch Folgetermine zu planen, wenn bestimmte Schlüsselwörter wie „nächste Schritte“ oder „Angebotsprüfung“ auftauchen

Nehmen Sie Sprachmemos während der Fahrt zur Arbeit oder beim Spazierengehen auf, transkribieren Sie sie und wandeln Sie sie in strukturierte Aktionspunkte, Projekt-Updates oder Berichte um

Passen Sie Antwortstile und Automatisierung kontinuierlich an, basierend auf individuellem Benutzer-Feedback, Korrekturmuster und sich entwickelnden Workflow-Präferenzen

Einschränkungen von Lindy KI

Erfordert einen erheblichen Zeitaufwand, um die KI auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zu trainieren

Bietet im Vergleich zu etablierten Workflow-Automatisierungspattformen wie Zapier weniger vorgefertigte Integrationen

Kann Schwierigkeiten haben, Aufgaben auszuführen, die kreatives Urteilsvermögen oder komplexe Entscheidungen erfordern

Die Komplexität des Setups kann Benutzer ohne technische Automatisierung überfordern

Preise für Lindy KI

Free (400 Guthaben/Monat)

Pro: 49,99 $/Monat für 5.000 Guthaben

geschäft: *199,99 $/Monat (ab 20.000 Guthaben/Monat)

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Lindy KI

G2: 4,9/5 (über 105 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Lindy KI?

Laut einer Reddit-Bewertung:

Ich kann mir gut vorstellen, Lindy AI zu nutzen, wenn ich mit dem Aufbau der Marketing-Agenten für mein neues Unternehmen beginne. Es hat viel zu bieten, wenn man über die vereinfachte Einrichtung hinwegsehen kann. Für die Erledigung alltäglicher Aufgaben per E-Mail/Kalender/Google Docs wird es meiner Meinung nach gut funktionieren, und viele meiner Marketingaufgaben werden dies erfordern.

Ich kann mir gut vorstellen, Lindy AI zu nutzen, wenn ich mit dem Aufbau der Marketing-Agenten für mein neues Unternehmen beginne. Es hat viel zu bieten, wenn man über die vereinfachte Einrichtung hinwegsehen kann. Für die Erledigung alltäglicher Aufgaben per E-Mail/Kalender/Google Docs wird es meiner Meinung nach gut funktionieren, und viele meiner Marketingaufgaben werden dies erfordern.

💡 Profi-Tipp: Stellen Sie ausgefallene oder ungewöhnliche Fragen (z. B. „Erzähl mir einen Vaterwitz“ oder „Was ist dein bevorzugter Science-Fiction-Film?“), um zu sehen, wie die Persönlichkeit des Assistenten zu Ihrem Sinn für Humor oder Ihrem Interaktionsstil passt. Ein unterhaltsamer oder sympathischer Assistent kann den täglichen Gebrauch angenehmer machen.

Wie funktioniert die Arbeit von KI-Sprachassistenten?

Wenn ich mit meinem KI-Sprachassistenten spreche, fühlt es sich sofort an, aber ich weiß, dass hinter den Kulissen viele kleine Schritte stattfinden. Hier ist, was hinter den Kulissen passiert:

Der erste Schritt besteht darin, meine Stimme durch Spracherkennung in Text umzuwandeln. Sobald dies erledigt ist, versucht das System, die Bedeutung meiner Worte zu verstehen

Wenn ich sage „Vereinbare morgen Nachmittag einen Anruf mit Aria“, dann: Erkennt es die Wörter Versteht es, dass ich ein Meeting möchte Überprüft es, was „morgen Nachmittag“ bedeutet Identifiziert es, welche Aria ich meine

Erkennt die Wörter

Erkennt, dass ich ein Meeting möchte

Überprüft, was „morgen Nachmittag” bedeutet

Identifiziert, von welchem Aria ich spreche

Als Nächstes kommt der Teil, der mir im täglichen Gebrauch auffällt: Der Assistent entscheidet, welche Maßnahmen zu ergreifen sind. Diese Entscheidungsmaschine stellt eine Verbindung zwischen meiner Anfrage und meinem Kalender, meiner E-Mail oder meinem Aufgabenmanager her

Wenn etwas unklar ist, werde ich eine kurze Folgefrage stellen, bevor es weitergeht

Sobald das erledigt ist, stellt der Assistent eine Antwort in einfacher Sprache zusammen und liest sie mir vor. Für mich fühlt es sich wie eine kurze Unterhaltung an, aber dahinter steckt eine Mischung aus Spracherkennung, Sprachverständnis und Antwortgenerierung, die innerhalb von Sekunden abläuft

Das Beste daran ist, dass er mit der Nutzung immer besser wird. Mit der Zeit hat meiner gelernt, dass „Nachmittagsgespräch mit Aria” in der Regel ein Client-Update bedeutet, sodass er auch eine Notiz zur Tagesordnung vorschlägt. Dieses kleine Detail gibt mir das Gefühl, dass er sich an mich anpasst und nicht umgekehrt

Erkennt die Wörter

Erkennt, dass ich ein Meeting möchte

Überprüft, was „morgen Nachmittag” bedeutet

Identifiziert, von welcher Aria ich spreche

🔍 Wussten Sie schon? Als Microsoft Cortana auf den Markt brachte, benannte man es nach einer KI-Figur aus der Videospielreihe Halo. Die Fans waren begeistert, aber viele Führungskräfte befürchteten, dass der Name für Geschäftsbenutzer „zu nerdig” klingen könnte.

Vorteile von KI-Sprachassistenten

Ich nutze meinen KI-Sprachassistenten vor allem dann, wenn ich mich nicht ablenken lassen möchte. Einige Vorteile stechen besonders hervor:

Die Möglichkeit, Erinnerungen und Notizen festzuhalten, bevor ich sie vergesse

Einfacher Zugriff auf Kalender, E-Mails und Aufgaben ohne ständiges Wechseln zwischen Apps

Zusammenfassungen und Protokolle der Meetings, die mir später das mühsame Suchen nach Details ersparen

Bearbeitung sich wiederholender Benutzerdefinierte Abfragen, die sonst einen Großteil meines Tages in Anspruch nehmen würden

Nahtlose Nutzung auf meinem Laptop, Smartphone und Lautsprecher, sodass ich den Kontext nicht verliere

All dies veranlasst mich zu der Frage: Respektiert dieser Assistent meinen Workflow oder verursacht er Reibung? Wenn er Reibung verursacht, steige ich schnell aus.

Herausforderungen und Überlegungen zur Verwendung von KI-Sprachassistenten

Meine Erfahrungen mit Sprachassistenten haben mir gezeigt, wo ihre Schwächen liegen.

1. Genauigkeit und Kontextverständnis ❌

Selbst die besten KI-Sprachassistenten haben manchmal Schwierigkeiten mit Akzenten, Fachbegriffen oder der Unterscheidung zwischen ähnlich klingenden Wörtern. Wenn der Assistent ein Datum oder einen Kundennamen falsch versteht, verliere ich Zeit damit, Fehler zu korrigieren. Auch die Erkennung von Akzenten ist nach wie vor uneinheitlich, was in vielfältigen Teams frustrierend ist.

2. Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Datensicherheit 🚩

Sprachdaten sind sensibel – Benutzer müssen wissen, wie ihre Aufzeichnungen gespeichert, verarbeitet und geschützt werden. Das Wissen, dass meine Befehle gespeichert oder überprüft werden könnten, wirft Fragen darüber auf, wie sicher meine Informationen verwaltet werden.

Nicht alle KI-Assistenten lassen sich nahtlos mit Kalendern, Aufgabenmanagern oder Kollaborationsplattformen synchronisieren, was ihre Nützlichkeit einschränken kann. Wenn der Assistent also nicht gut mit meinen Projekt-Tools oder meinem CRM zusammenarbeitet, muss ich die Arbeit letztendlich selbst erledigen.

4. Übermäßige Abhängigkeit von Automatisierung 🚩

KI kann zwar Abläufe beschleunigen, aber sie ist eine Erinnerung daran, dass sie kein Ersatz für menschliches Urteilsvermögen ist – insbesondere bei komplexen oder nuancierten Unterhaltungen. Letztendlich kann sie administrative Aufgaben übernehmen, aber sie kann weder Urteilsvermögen noch Empathie oder die Nuancen einer Client-Unterhaltung ersetzen.

💡 Profi-Tipp: Überprüfen und führen Sie die von KI generierten Transkriptionen oder Zusammenfassungen immer einer Bearbeitung unter, bevor Sie sie freigeben oder darauf reagieren. Selbst die intelligentesten Sprachassistenten können den Kontext falsch interpretieren oder wichtige Details übersehen – Ihre Überprüfung gewährleistet Genauigkeit und verhindert Missverständnisse.

Zukünftige Trends bei KI-Sprachassistenten

Da KI-Sprachassistenten immer stärker in unsere Arbeit und Kommunikation integriert werden, prägen mehrere neue Trends ihre Zukunft – sie werden intelligenter, persönlicher und unverzichtbarer denn je:

1. Die allgemeine Akzeptanz nimmt zu 🏆

KI-Sprachassistenten sind längst keine Nischenprodukte mehr, sondern entwickeln sich schnell zu unverzichtbaren Begleitern am Arbeitsplatz. Prognosen zufolge wird ihre Zahl bis 2026 auf 157,1 Millionen steigen. Dabei geht es nicht nur um Komfort – diese Tools übernehmen zunehmend echte kognitive Aufgaben und helfen Benutzern dabei, Meetings zusammenzufassen, Aufgaben zu verwalten und Mitteilungen zu verfassen, ohne dass manuelle Eingaben erforderlich sind.

2. Hyper-Personalisierung durch KI-Lernen 🎯

Die spannendste Veränderung? Personalisierung. Aktuelle Forschungen zu personalisierten großen Sprachmodellen ( LLMs) zeigen, dass KI-Assistenten sich an Ihren Tonfall, Ihren Kommunikationsstil und Ihre Verhaltensmuster anpassen können.

Das bedeutet, dass Ihr Assistent, anstatt allgemeine E-Mail-Entwürfe oder Aufgabenübersichten zu erhalten, lernen könnte, wie Sie Follow-ups formulieren oder Aufgaben priorisieren, und dies in seinen Ergebnissen widerspiegeln könnte. Dieses Maß an maßgeschneiderter Interaktion verwandelt die Erfahrung von einer Transaktion in eine kollaborative

3. Der Aufstieg multimodaler Schnittstellen 🚀

Wir beobachten auch einen Sprung in der Interaktion der Benutzer mit KI-Sprachassistenten. Die Zukunft ist nicht nur sprachgesteuert, sondern multimodal . Das bedeutet, dass Sprache, Bild und Berührung in einer nahtlosen Schnittstelle kombiniert werden.

Stellen Sie sich vor, Sie bitten Ihren KI-Assistenten um ein Projekt-Update und er antwortet Ihnen nicht nur mit gesprochenen Worten, sondern zeigt Ihnen auch ein Live-Diagramm oder Dashboard an, das den Fortschritt, die Risiken und die nächsten Schritte hervorhebt. Diese Art der gemischten Interaktion kommt der Zusammenarbeit mit menschlichen Teamkollegen viel näher – und ermöglicht eine weitaus reichhaltigere und schnellere Entscheidungsfindung.

4. Sprachassistenten, die proaktiv helfen 🔥

Die nächste Generation von Sprachassistenten wartet nicht nur auf Befehle, sondern antizipiert Ihre Bedürfnisse. Stellen Sie sich vor, Ihr Assistent erinnert Sie anhand wiederkehrender Verhaltensmuster an Aufgaben, schlägt Ihnen auf der Grundlage früherer Themen Meeting-Tage vor oder erstellt nach einer langen Sprachnotiz automatisch Zusammenfassungen.

Diese proaktive Unterstützung, die auf vorausschauenden KI-Modellen basiert, ist ein großer Fortschritt gegenüber reaktiven tools und wird die Produktivität in den kommenden Jahren neu definieren.

ClickUp Talk to Text hat ein offenes Ohr für Ihre Ideen

Ich habe unzählige Methoden ausprobiert, um den Überblick über alles zu behalten, und ehrlich gesagt funktionieren die meisten davon nicht.

Ein KI-Sprachassistent machte für mich nur Sinn, weil er direkt mit ClickUp verbunden ist. Alles landet dort, wo ich bereits meine Arbeit erledige, sodass ich keine Haftnotizen herumliegen habe oder zufällige Sprachmemos, die ich nie wieder öffnen werde.

Es gab viele Tage, an denen ich zwischen Telefonaten hin und her gehetzt bin, etwas laut gesagt habe und es später in ClickUp vorfand, als hätte ich daran gedacht, es aufzuschreiben.

Es fühlt sich weniger wie ein weiteres tool zum Verwalten an, sondern eher wie jemand, der mich still auf Registerkarte behält, damit ich nicht den Verstand verliere.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an! ✅

Häufig gestellte Fragen

1. Was ist der Unterschied zwischen einem Sprachassistenten und einem KI-Chatbot?

Ein Sprachassistent nimmt Sprachbefehle entgegen und antwortet per Sprache, während ein KI-Chatbot in der Regel über Text arbeitet. Beide nutzen KI, aber Sprachassistenten konzentrieren sich auf freihändige, gesprochene Interaktionen.

2. Welcher KI-Sprachassistent eignet sich am besten für mehrsprachige Benutzer?

Viele Assistenten behaupten, mehrere Sprachen zu beherrschen, aber die beste Option für die Arbeit ist die, die sich in ClickUp integrieren lässt. Egal, welche Sprache ich verwende, ClickUp ist der Ort, an dem Aufgaben, Projekte und Notizen landen, sodass bei der Übersetzung nichts verloren geht.

3. Funktionieren KI-Sprachassistenten auch offline?

KI-Sprachassistenten erledigen offline Arbeit für einfache Aufgaben wie das Einstellen von Alarmen oder das Öffnen von Apps, benötigen jedoch eine Internetverbindung für komplexere Aufgaben wie die Suche im Internet oder das Abrufen von Echtzeit-Updates.

4. Wie sicher sind die von KI-Sprachassistenten verarbeiteten Daten?

Die von KI-Sprachassistenten verarbeiteten Daten sind in der Regel verschlüsselt, aber die meisten Assistenten senden Ihre Sprachdaten zur Verarbeitung an die Cloud. Daher hängt die Sicherheit von den Richtlinien des Anbieters und Ihren Datenschutz-Einstellungen ab.