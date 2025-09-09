Free Notion-Lebenslauf-Vorlagen, um Ihren Traumjob zu finden

Ein guter Lebenslauf sollte Ihre Geschichte erzählen: Was Sie aufgebaut, gelöst und geleitet haben.

Mit Notion-Lebenslauf-Vorlagen können Sie Ihre Geschichte in einem übersichtlichen, modernen Format darstellen, das weniger starr wirkt als herkömmliche Word-Dokumente.

Wenn die Jobsuche jedoch ernst wird, benötigen Sie ein System zur Nachverfolgung von Rollen, Bewerbungen und Ergebnissen. Hier kommt ClickUp ins Spiel und gibt Ihrer Karriere Struktur und Schwung.

Legen wir los! 📃

Was ist eine Notion-Lebenslauf-Vorlage?

Eine Notion-Lebenslauf-Vorlage ist ein anpassbarer digitaler Lebenslauf, der in Notion erstellt wird. Sie soll Benutzern dabei helfen, ihre beruflichen Informationen in einem optisch ansprechenden Format zu erstellen, zu organisieren und zu präsentieren, das leicht aktualisiert, als Link freigegeben oder für Bewerbungen exportiert werden kann.

Diese Vorlagen verfügen über vorgefertigte strukturierte Abschnitte wie Ausbildung, Berufserfahrung, Fähigkeiten und Kontaktdaten.

🧠 Wissenswertes: Leonardo da Vinci hat möglicherweise im 15. Jahrhundert den allerersten Lebenslauf erfunden, als er sich um eine Stelle beim Herzog von Mailand bewarb. Ja, genau, derselbe Mann, der die Mona Lisa gemalt hat, ist also für den Stress bei der Jobsuche verantwortlich. 😉

Notion- und ClickUp-Lebenslauf-Vorlagen auf einen Blick

Was macht eine gute Notion-Lebenslauf-Vorlage aus?

Eine herausragende Notion-Vorlage zeichnet sich durch Lesbarkeit, benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten und strategisches Format aus. So finden Sie die besten Vorlagen:

übersichtliches und gut lesbares Layout: *Verwendet einheitliche Überschriften, Leerzeichen und Abschnitte, damit Personalvermittler wichtige Informationen wie Bildungs- und Berufshintergrund schnell finden können

Flexible Struktur: Erstellen Sie benutzerdefinierte Abschnitte wie Fähigkeiten, Projekte oder Erfolge, um verschiedene Bewerbungen anzupassen, ohne sie von Grund auf neu formatieren zu müssen

Keyword-fähiger Inhalt: Fügt Platz hinzu, um rollenspezifische Keywords aus Stellenbeschreibungen einzufügen, um die Kompatibilität mit Bewerbermanagementsystemen (ATS) zu verbessern

Handlungsorientierte Erfolge: Konzentriert sich auf Stichpunkte, die messbare Auswirkungen hervorheben, anstatt allgemeine Aufgaben zu beschreiben

Übersichtliche Länge: Beschränkt übersichtliche Lebensläufe auf ein bis zwei Seiten, sodass Personalverantwortliche sie in Sekundenschnelle überfliegen können

🧠 Wissenswertes: Der Begriff „Anschreiben” tauchte im Zusammenhang mit Stellenangeboten erstmals 1956 in einer Anzeige der New York Times für eine Rolle als Industriechemiker für Farben auf.

13 kostenlose Beispiele für Notion-Lebenslauf-Vorlagen

Hier sind einige Notion-Lebenslauf-Vorlagen, mit denen Studenten, Kreative und Fachleute ihre Fähigkeiten und Erfahrungen schnell präsentieren können.

1. Notion-Lebenslauf-Vorlage

Sind Sie es leid, sich mit komplizierten Design-tools herumzuschlagen, nur um einen professionellen Lebenslauf zu erstellen? Diese einfache Lebenslauf-Vorlage bietet ein klassisches Design mit einem übersichtlichen Layout, um Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen effektiv zu präsentieren.

Dies ist eines dieser einfachen Frameworks, das Ihnen eine funktionelle und veröffentlichungsfertige Struktur bietet.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Führen Sie sofort eine Bearbeitung und Aktualisierung Ihres Lebenslaufs durch, ohne sich um das Format kümmern zu müssen

Veröffentlichen Sie ihn als teilbaren Weblink, den Sie in Bewerbungen einfügen können

Passen Sie Abschnitte wie Berufserfahrung, Ausbildung und Fähigkeiten ganz einfach an

Verbessern Sie Ihren Lebenslauf auch nach dem Versenden weiter

Verwenden Sie KI-Tools, um Beschreibungen und Zusammenfassungen zu verfeinern

📌 Ideal für: Arbeitssuchende und Studenten, die einen einfachen Lebenslauf ohne Designprobleme wünschen.

🔍 Wussten Sie schon? Nicht alle haben die ersten KI-Rekrutierungstools begrüßt. Amazon musste seinen experimentellen Einstellungsalgorithmus verwerfen, nachdem dieser gelernt hatte, männliche Bewerber zu bevorzugen, was deutlich macht, wie Verzerrungen in den Trainingsdaten in voreingenommenen Einstellungsentscheidungen niederschlagen können.

2. Notion-Vorlage für professionelle Lebensläufe

Wenn Sie Ihren ersten Job hinter sich haben und mehr als eine eine-Seite-Zusammenfassung benötigen, ist diese professionelle Lebenslauf-Vorlage in Notion genau das Richtige für Sie.

Sie bietet Ihnen die Struktur, um die Tiefe Ihrer Karriere zu präsentieren und dabei ein Gleichgewicht zwischen Klarheit und Detailgenauigkeit zu schaffen. So können Sie Ihre Leistungen für sich sprechen lassen, ohne Ihren Lebenslauf zu überfrachten.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Heben Sie Ihre Arbeit mit einem eigenen Abschnitt „Berufserfahrung“ hervor

Präsentieren Sie Nebenprojekte oder Portfolio-Arbeit im Bereich „Projekte“

Fügen Sie einen ausgefeilten Abschnitt „Fähigkeiten” hinzu, um Ihre Fachkenntnisse hervorzuheben

Organisieren Sie Ihre Bildungsdaten zusammen mit Ihren beruflichen Meilensteinen

📌 Ideal für: Erfahrene Fachkräfte, die sich beruflich verändern möchten und einen detaillierten Lebenslauf benötigen.

3. Lebenslauf-Vorlage von Notion von Minimal Startup

Manchmal ist weniger mehr. Mit dieser Lebenslauf-Vorlage können Sie einen professionellen Lebenslauf erstellen, der übersichtlich ist und sich auf das Wesentliche konzentriert, präsentiert in einem eleganten Layout.

Rezensenten loben die Anpassungsfähigkeit der Vorlage und nehmen Notiz, wie einfach sie benutzerdefiniert anzupassen und zu verstehen ist, selbst für Anfänger.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Gliedern Sie Ihren Lebenslauf in übersichtliche Abschnitte: Profil, Ausbildung, Berufserfahrung und Fähigkeiten

Verwenden Sie integrierte Platzhalter, damit Sie genau wissen, was Sie ausfüllen müssen, und sparen Sie Zeit bei Setup

Halten Sie das Layout kostenlos, damit Personalvermittler sich ganz auf Ihre Qualifikationen konzentrieren können

Veröffentlichen Sie sie als Seite, die gleichzeitig als einfache persönliche Markenseite für Ihre Bewerbungen dient

📌 Ideal für: Arbeitssuchende, die einen minimalistischen, funktionalen Lebenslauf wünschen, den sie schnell erstellen können.

💡 Profi-Tipp: Einige moderne Unternehmen (z. B. Google oder Tech-Firmen) verzichten komplett auf Anschreiben. Stattdessen ziehen sie es vor, echte Arbeit wie Schreibbeispiele, GitHub-Codes oder sogar Tweets zu sehen, um Bewerber zu beurteilen. Achten Sie darauf, diesen Aspekt nicht zu ignorieren, wenn Sie Bewerbungs-E-Mails versenden.

4. Notion-Lebenslauf-Vorlage für Hochschulabsolventen

Der Einstieg in den umkämpften Arbeitsmarkt kann schwierig sein, aber diese Notion-Lebenslauf-Vorlage für Studenten wurde entwickelt, um diesen Übergang zu erleichtern.

Mit einem modernen Layout hilft sie Ihnen, das hervorzuheben, was zu Beginn Ihrer Karriere am wichtigsten ist: Ihre Ausbildung, Ihre Fähigkeiten und die Projekte, die Ihr Potenzial unter Beweis stellen.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Präsentieren Sie Ihre akademischen Leistungen in einem eigenen Abschnitt zum Thema Ausbildung

Heben Sie Kursprojekte, Abschlussarbeiten oder Forschungsarbeit hervor, um Ihre praktischen Fähigkeiten zu demonstrieren

Fügen Sie Praktika, Teilzeit-Rollen oder Führungserfahrungen an der Universität auf strukturierte Weise hinzu

Verwenden Sie ein Layout, das Ihre Fähigkeiten in den Vordergrund stellt, um Ihre Stärken für Personalvermittler sichtbar zu machen

📌 Ideal für: Studierende, Absolventen und Berufseinsteiger, die mehr Wert auf Ausbildung, Fähigkeiten und praktische Projekte legen als auf langjährige Arbeit.

5. Notion-Lebenslauf-Vorlage mit Anschreiben und Portfolio

Wenn Sie mehr als nur einen Lebenslauf suchen, bietet Ihnen diese Notion-Lebenslauf-Vorlage mit integrierter Anschreibenfunktion ein rundum perfektes Paket. Sie kombiniert ein modernes Lebenslauf-Layout mit einem passenden Anschreiben und sogar einer Canva-Vorlage für zusätzliche benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Ergänzen Sie Ihren Lebenslauf mit einem integrierten Abschnitt für Ihr Anschreiben, in dem Sie erläutern, warum Sie auf der Suche nach einer neuen Stelle sind , und sorgen Sie so für eine stimmige Bewerbung

Fügen Sie Referenzen hinzu oder heben Sie Nebenbeschäftigungen hervor, um ein abgeschlossenes berufliches Bild zu vermitteln

Fügen Sie Ihr Portfolio oder Designbeispiele direkt in die Vorlage ein

📌 Ideal für: Fachleute, die eine Kombination aus Lebenslauf und Anschreiben wünschen, insbesondere Kreative, Designer und Bewerber, die neben ihrem Lebenslauf auch Nebenprojekte oder Portfolios präsentieren möchten.

6. Notion – Elegante Vorlage für professionelle Lebensläufe

Diese Notion-Lebenslauf-Vorlage wurde für erfahrene Fachkräfte entwickelt, die eine Rolle in einem Unternehmen anstreben oder ihre Karriere vorantreiben möchten. Mit ihren strukturierten Abschnitten betont sie Glaubwürdigkeit, Fachwissen und eine ausgefeilte Präsentation, wie sie von Personalvermittlern in formellen Branchen erwartet wird.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Präsentieren Sie oben eine Zusammenfassung Ihrer Karriere, um Ihren Wert sofort hervorzuheben

Präsentieren Sie Zertifizierungen, Auszeichnungen oder berufliche Weiterbildungen, um Ihre Kompetenz zu unterstreichen

Verwenden Sie ein klares, von Unternehmen inspiriertes Design, das den Fokus auf Ihre Qualifikationen legt

Erstellen Sie benutzerdefinierte Abschnitte, um sie für Bewerbungen auf Führungs- oder Senior-Ebene zu optimieren, ohne sie zu überladen

📌 Ideal für: Fachkräfte der mittleren bis oberen Ebene in Unternehmensfeldern, die einen Lebenslauf benötigen, der ihre Fachkompetenz widerspiegelt.

Sehen Sie sich dieses Video an, um zusätzliche Tipps zu erhalten, wie Sie Personalvermittler beeindrucken können:

7. Moderne, minimalistische Lebenslauf-Vorlage von Notion

Für alle, die davon überzeugt sind, dass sowohl Design als auch Inhalt einen Eindruck hinterlassen, bietet diese Notion-Vorlage eine ausgewogene Balance zwischen persönlichem Stil und Substanz.

Das graustufige Lebenslauf-Format sorgt für ein professionelles Erscheinungsbild. Sie können mühelos Abschnittstitel anpassen, Teile neu anordnen oder das Format ohne Design-Tools ändern.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Werten Sie Ihr Profil mit einem minimalistischen Graustufen-Layout auf, das modern und professionell wirkt

Integrieren Sie Ihre Kontaktdaten und Social-Media-Links direkt, damit Personalvermittler leichter mit Ihnen in Verbindung treten können

Erstellen Sie benutzerdefinierte Abschnitte, um Ihre Kenntnisse, Fähigkeiten, Ausbildung und Erfahrung hervorzuheben, ohne dass es visuell unübersichtlich wird

Sorgen Sie für Anpassungsfähigkeit für Berufseinsteiger und erfahrene Fachkräfte, die sich einen Designvorteil wünschen

📌 Ideal für: Fachkräfte und Absolventen, die einen stilvollen, designorientierten Lebenslauf wünschen, der ihre moderne berufliche Identität widerspiegelt.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie schnelle oder ausgefallene Erfolge freigeben, wie zum Beispiel das Lösen eines Rubik's Cube in 30 Sekunden oder das Sammeln von 1.000 Gummienten, können Sie eine stärkere Verbindung zu Ihren Gesprächspartnern aufbauen und einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

8. Notion-Lebenslauf-Vorlage für Studenten

Diese Notion-Vorlage für Studenten hilft Ihnen, schon früh in Ihrer Karriere einen guten Eindruck zu hinterlassen.

Mit einem professionellen und einfachen Layout können Sie Ihre Ausbildung, Projekte und außerschulischen Aktivitäten ganz einfach hervorheben. Da sich die Vorlage in Ihrem Notion-Arbeitsbereich befindet, ist die Version mühelos und Sie können Ihren Lebenslauf ganz einfach über einen Weblink freigeben oder bei Bedarf als PDF exportieren.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Exportieren Sie Ihren Lebenslauf als PDF, wenn Sie eine traditionelle Version für Bewerbungen benötigen

Nahtloser Zugriff und Bearbeitung sowohl auf Mobilgeräten als auch auf dem Desktop, sodass Sie auch unterwegs Aktualisierungen vornehmen können

Fügen Sie außerschulische Aktivitäten, ehrenamtliche Tätigkeiten oder Ihr Engagement auf dem Campus hinzu, um sich von anderen abzuheben

Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Vorlage und fügen Sie gegebenenfalls Abschnitte für Stipendien, Auszeichnungen oder Forschungsarbeiten hinzu

📌 Ideal für: Schüler und Studenten, die sich für Praktika, Stipendien, Campus-Rollen oder ihren ersten Job bewerben.

9. Notion-Lebenslauf mit LinkedIn-Format-Vorlage

via Notion

Wenn Ihnen die übersichtliche Struktur von LinkedIn-Profilen gefällt, bietet Ihnen diese Notion-Lebenslauf-Vorlage denselben Stil in einem anpassbaren Lebenslauf-Format.

Mit Abschnitten, die LinkedIn widerspiegeln, wie Karrierehöhepunkte, Fähigkeiten, Erfolge und mehr, ist dies eine professionelle Möglichkeit, sich sowohl online als auch offline zu präsentieren.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Spiegeln Sie das vertraute Layout des LinkedIn-Profils, um die Lesbarkeit für Personalvermittler zu verbessern

Heben Sie Meilensteine und Erfolge Ihrer Karriere in einer zeitleiste-ähnlichen Struktur hervor

Präsentieren Sie Projekte und Empfehlungen in einem Stil, der sofort wiedererkennbar ist

📌 Ideal für: Fachleute, die ihren Lebenslauf eng an ihre LinkedIn-Präsenz anpassen möchten.

10. Notion-Vorlage für Lebenslauf und Portfolio

Ein Lebenslauf allein reicht möglicherweise nicht aus. Mit dieser Notion-Lebenslauf-Vorlage mit Portfolio-Links können Sie Ihren beruflichen Werdegang mit konkreten Nachweisen Ihrer Arbeit kombinieren.

Von Kampagnen und Fallstudien bis hin zu Erfolgen und Nebenprojekten – in dieser einheitlichen Vorlage können Sie alles präsentieren.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Feature ein Portfolio-Bereich mit Beispielen, Kampagnen oder kreativen Projekten

Heben Sie Ihre Fachkenntnisse und Branchenerfahrung hervor, um ein vielseitiges Profil zu erstellen

Verwenden Sie eine Bewertung, um Ihre Leistungen und persönlichen Fähigkeiten visuell darzustellen

Organisieren Sie Extras wie Sprachen, Hobbys und Auszeichnungen, um mehr Persönlichkeit zu zeigen

📌 Ideal für: Fachleute, Freiberufler und Kreative, die einen Lebenslauf suchen, der gleichzeitig als Portfolio dient.

11. Notion-Vorlage für professionelle Lebensläufe und CVs

Das Überwinden von Bewerbermanagementsystemen kann eine der größten Hürden bei Ihrer Jobsuche sein. Diese Notion-Vorlage mit ATS-freundlichem Format wurde entwickelt, um sicherzustellen, dass Ihr Lebenslauf nicht in der digitalen Flut untergeht.

Mit ihrem modernen, professionellen Layout sorgt sie für eine gute Lesbarkeit für Personalvermittler und eine optimale maschinelle Auswertung, sodass Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen optimal zur Geltung kommen.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Behalten Sie ein professionelles Design bei, das für Unternehmens-, Kreativ- und Technikfelder gleichermaßen geeignet ist

Freigeben Sie Ihren Lebenslauf digital als Notion-Seite oder exportieren Sie bei Bedarf eine für Personalvermittler geeignete Version

Passen Sie sie für mehrere Bewerbungen an, indem Sie Versionen für verschiedene Stellenbeschreibungen duplizieren und anpassen

📌 Ideal für: Arbeitssuchende aus allen Branchen, von Webentwicklern und Designern bis hin zu Geschäftsmännern.

💡 Profi-Tipp: Unvergessliche Momente oder Beispiele wie die Fehlerbehebung eines Systems auf einem 14-stündigen Flug oder die Durchführung einer viralen Social-Media-Kampagne, die von zwei Millionen Menschen gesehen wurde, heben Sie von anderen ab.

12. Notion-Lebenslaufvorlage für Architekten

Ein reiner Textlebenslauf vermittelt oft nicht die Kreativität von Feldern wie der Architektur. Diese Notion-Vorlage spiegelt nicht nur Ihre Erfahrung wider, sondern konzentriert sich auch auf Ihre Designphilosophie und Ihr Portfolio.

Mit speziellen Bereichen für Projektpräsentationen und einer integrierten QR-Code-Option können Sie Ihre Arbeit in einem Format präsentieren, das genauso ausgefeilt ist wie Ihre Designs.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Fügen Sie einen QR-Code hinzu, der direkt mit Ihrem Portfolio, Ihrer Website oder Ihrem 3D-Modell-Viewer verknüpft ist

Präsentieren Sie Architektur-Projekte mit Bildern, Skizzen oder Fallstudien zusammen mit Beschreibungen

Heben Sie Ihre Spezialisierungen (Wohn-, Gewerbe-, Stadtplanung, Innenarchitektur) hervor, um passende Projektmöglichkeiten zu finden

Fügen Sie tools und Software-Kenntnisse wie AutoCAD, Revit, Rhino oder SketchUp hinzu, um Ihre technischen Fähigkeiten zu demonstrieren

📌 Ideal für: Architekturstudenten, Praktikanten und zugelassene Architekten, die einen Lebenslauf benötigen, der Professionalität mit visuellen Nachweisen zusammenführt.

13. Notion-Lebenslauf mit Anschreiben-Vorlage

Um eine Rolle im IT-Bereich zu bekommen, müssen Sie Ihre technischen Fachkenntnisse unter Beweis stellen. Diese Notion-Vorlage wurde speziell für IT-Personalvermittler entwickelt und hilft Ihnen, Ihre technischen Fähigkeiten, Zertifizierungen und praktischen Projekte in einem Format zu präsentieren, das sich von anderen abhebt.

Die Vorlage ist durch die strategische Integration von Schlüsselwörtern für ATS optimiert und sorgt dafür, dass Ihr Profil die Filter passiert und in die richtigen Hände gelangt.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Anschreiben, in dem Sie Ihre Projekte und Ihre Leidenschaft für Technologie hervorheben

Verwalten Sie Referenzen mit einem speziellen Tracker, einschließlich ihrer Fähigkeiten und Kontaktdaten

Optimieren Sie Ihre Inhalte mit ATS-freundlichen Schlüsselwörtern, um die Sichtbarkeit in der Suche von Personalvermittlern zu verbessern

Demonstrieren Sie Ihre Wirkung mit projektbezogenen Highlights und messbaren Erfolgen

📌 Ideal für: Softwareentwickler, Netzwerktechniker, Systemadministratoren, Cybersicherheitsspezialisten und sogar Quereinsteiger, die in das IT-Feld einsteigen möchten.

💡 Profi-Tipp: Hier ist ein Tipp für die Jobsuche: Behandeln Sie Informationsgespräche wie Mikroprojekte. Recherchieren Sie die Rolle der Person, bereiten Sie eine Mini-Fallstudie oder eine Idee zur Diskussion vor und schließen Sie mit einer konkreten Erkenntnis oder einem Vorschlag ab. So werden zwanglose Chatten zu unvergesslichen, wertorientierten Verbindungen, die Ihnen schnell neue Möglichkeiten eröffnen können.

Limit von Notion bei der Erstellung von Lebensläufen

Notion bietet zwar beeindruckende benutzerdefinierte Freigabemöglichkeiten, hat aber auch einige Schlüssel-Nachteile bei der Erstellung professioneller Lebensläufe:

Schlechter PDF-Export: Der integrierte PDF-Export bietet keine Randsteuerung und kann Schriftarten verändern, wodurch nicht durchsuchbare PDFs entstehen, die die Lesbarkeit durch ATS beeinträchtigen

Leistungsrückstände: Das Öffnen großer Seiten oder die Arbeit mit komplexen Inhalten kann die Plattform erheblich verlangsamen und sich auf die Bearbeitung von Lebensläufen auswirken

Kein zentraler Arbeitsbereich: Lebensläufe und Bewerbungsunterlagen liegen als isolierte Seiten vor, was es schwierig macht, Lebensläufe mit Aufgaben, Vorstellungsgesprächen oder der Nachverfolgung der Jobsuche zu verknüpfen

Eingeschränkte Zusammenarbeit: Das Freigeben eines Notion-Lebenslaufs für Feedback ist kompliziert, da es keine Version, Kommentare und strukturierte Workflows gibt

🔍 Wussten Sie schon? 99 % der Personalverantwortlichen nutzen bereits in irgendeiner Form KI zur Unterstützung bei der Personalbeschaffung. Allerdings interessiert es mehr als die Hälfte (54 %) der Personalverantwortlichen tatsächlich, ob Ihr Lebenslauf oder Ihr Anschreiben mit KI erstellt wurde. Das bedeutet, dass Transparenz und Authentizität wichtiger denn je sind.

Free Alternativen zu Notion-Vorlagen

Notion bietet zwar Lebenslauf-Vorlagen an, diese wirken jedoch oft wie statische Dokumente.

ClickUp ist die All-in-One-App für die Arbeit , die Projektmanagement, Dokumente und Teamkommunikation auf einer einzigen Plattform vereint – beschleunigt durch KI-Automatisierung und -Suche der nächsten Generation.

Es schließt die Lücken, die Notion hinterlässt, und macht perfekte Lebensläufe zu einem Teil eines größeren Workflows, in dem Bewerbungen, Nachfassaktionen und Feedback in derselben benutzerfreundlichen Oberfläche zusammengefasst sind.

Hier sind einige der besten ClickUp-Vorlagen, die Sie bei der Planung Ihrer Jobsuche verwenden können. 🎯

1. ClickUp Allgemeine Lebenslauf-Vorlage für Führungskräfte

Kostenlose Vorlage herunterladen Heben Sie Ihre beruflichen Meilensteine in einem übersichtlichen Layout mit der ClickUp-Lebenslauf-Vorlage für Führungskräfte hervor

Präsentieren Sie Ihre Führungsqualitäten mit der ClickUp-Lebenslauf-Vorlage für Führungskräfte, die speziell für Fachleute entwickelt wurde.

Die Vorlage wurde in ClickUp Dokument entworfen und bietet Ihnen die Flexibilität, messbare Erfolge, operative Fachkenntnisse und Führungsqualitäten hervorzuheben, ohne sich um umständliche Formate kümmern zu müssen.

Dank Echtzeit-Zusammenarbeit und Version können Sie Ihren Lebenslauf ganz einfach mit Feedback von Mentoren oder Kollegen an einem Ort optimieren.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Starten Sie stark mit einem eigenen Abschnitt für die Zusammenfassung, der Ihre Führungsqualitäten und Ihre Wirkung hervorhebt

Erstellen Sie mehrere Lebenslauf-Versionen für verschiedene Rollen und speichern Sie diese übersichtlich in der Docs Hub-Bibliothek

Verwenden Sie Rich-Text-Formate in Dokumenten, um Erfolge, Metriken und Schlüssel-Veränderungen hervorzuheben

📌 Ideal für: Führungskräfte, Direktoren und C-Level-Manager, die einen Karriereplan erstellen möchten, um strategische Erfolge in einem anpassungsfähigen Lebenslauf-Format zu präsentieren.

🚀 Vorteil von ClickUp: Mit ClickUp Docs wird Ihr Lebenslauf zu einem lebendigen Dokument und nicht zu einer statischen Datei. Speichern Sie Ihren Lebenslauf, Ihre Anschreiben und Ihre Job-Notizen in ClickUp-Dokumenten So geht's: version für verschiedene Rollen: *Erstellen Sie einen Master-Lebenslauf und duplizieren Sie ihn für SaaS-, Produkt- oder Ingenieursrollen, ohne ihn von Grund auf neu schreiben zu müssen

Bearbeitung und Zusammenarbeit in Echtzeit: Freigeben Sie Ihre Arbeit mit einem Mentor oder Kollegen, erhalten Sie sofort Feedback und optimieren Sie sie gemeinsam

Verknüpfte Aufgaben und Aktualisierungen: Verbinden Sie Ihr Lebenslauf-Dokument mit Ihrer Jobsuche-Liste in ClickUp, damit Aktualisierungen (wie neue Zertifizierungen) immer synchronisiert sind

2. Technische Lebenslauf-Vorlage von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Passen Sie technische Geschichten mühelos mit der technischen Lebenslauf-Vorlage von ClickUp an

Während andere technische Lebenslauf-Vorlagen lediglich Informationen präsentieren, verwandelt diese Vorlage Ihre Arbeit in eine klare Darstellung Ihrer Problemlösungsfähigkeiten und Innovationskraft.

Die technische Lebenslauf-Vorlage von ClickUp wurde speziell für IT-Führungskräfte entwickelt, von CTOs bis hin zu Systemarchitekten. Sie bietet Ihnen strukturierte Abschnitte, in denen Sie Ihre technischen Kenntnisse, Zertifizierungen und Projekte auf Unternehmen hervorheben können.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Präsentieren Sie Ihre technischen Kenntnisse und Zertifizierungen in speziellen, übersichtlichen Abschnitten

Verbinden Sie komplexe Initiativen wie Cloud-Migrationen, Überprüfungen der Sicherheit oder Modernisierungsprojekte direkt mit den Ergebnissen des Geschäfts

Nutzen Sie ClickUp Brain , um technische Aussagen zu präzisieren, Ergebnisse zu quantifizieren und Führungsqualitäten sofort hervorzuheben

📌 Ideal für: CTOs, CIOs, technische Leiter, IT-Manager und Systemarchitekten, die einen Lebenslauf benötigen.

🚀 Vorteil von ClickUp: ClickUp Brain fungiert wie Ihr persönlicher KI-Lebenslauf-Generator, der direkt in Ihren Arbeitsbereich integriert ist. Mit Features wie AI Writer for Work können Sie anhand Ihrer Erfahrungen aussagekräftige Hinweise und Stichpunkte für Ihren Lebenslauf entwerfen. Erhalten Sie kontextbezogene Antworten aus Ihrem Arbeitsbereich und erstellen Sie mit ClickUp Brain beeindruckende Lebensläufe Sie können die KI auch zur Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche nutzen und sie bitten, maßgeschneiderte Antworten auf technische Fragen zu generieren. Sie kann Ihnen auch Gesprächspunkte liefern und Ihnen zeigen, wie Sie über Ihre Stärken und Schwächen sprechen können.

3. ClickUp-Lebenslauf-Vorlage für Produktmanager

Kostenlose Vorlage herunterladen Präsentieren Sie Ihre berufliche Laufbahn mit der ClickUp-Lebenslauf-Vorlage für Produktmanager

Für jeden Projektmanager ist es eine Herausforderung, Strategie, Umsetzung und Kundenorientierung auf einer einzigen Seite unter einen Hut zu bringen. Die ClickUp-Lebenslaufvorlage für Produktmanager wurde entwickelt, um genau diesen Bereich zu präsentieren.

Sie können Ihre Fähigkeit präsentieren, Produktvisionen zu formen, wichtige Features einzuführen und funktionsübergreifende Teams hinter messbaren Zielen zu vereinen.

Die Vorlage wurde in ClickUp Docs entworfen und bietet Ihnen einen intuitiven Rahmen, um sowohl die Gesamtstrategie als auch die Details der Umsetzung hervorzuheben, die Sie von anderen abheben.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Erstellen Sie role-spezifische Lebensläufe für SaaS-, B2B-, B2C- oder Plattformprodukte

Dokumentieren Sie metrikgesteuerte Auswirkungen wie Akzeptanzraten, Einführungszeitpläne und Umsatzwachstum in strukturierten, wiederverwendbaren Abschnitten

Demonstrieren Sie funktionsübergreifende Führungsqualitäten, indem Sie in Ihrem Lebenslauf die Ergebnisse aus den Bereichen Technik, Design und Geschäft klar miteinander verknüpfen

Verwenden Sie KI-gestützte Bearbeitung, um Zusammenfassungen zu verfeinern oder Formulierungen zu optimieren

📌 Ideal für: Produktmanager, die Strategie und Umsetzung vorantreiben und einen Lebenslauf benötigen, der ihre Fähigkeiten unter Beweis stellt.

🚀 Vorteil von ClickUp: Eine weitere beeindruckende Funktion ist ClickUp Brain MAX. Sie können die KI für die Jobsuche nutzen, da sie den Kontext Ihres Arbeitsbereichs (Aufgaben, Dokumente, Projektverlauf und verbundene Apps) versteht. Nutzen Sie die Funktion „Talk to Text“, um über Ihr letztes Projekt zu sprechen: Brain MAX erfasst Ihre Worte, formatiert sie sofort zu übersichtlichen Aufzählungspunkten oder Zusammenfassungen und automatisiert das Schreiben mit der Sprach-zu-Text-Funktion. Halten Sie Ideen fest und erledigen Sie Aufgaben viermal schneller mit Talk to Text in ClickUp Brain MAX

📚 Lesen Sie auch: Ein Leitfaden zum Verfassen eines erfolgreichen Stellenangebots

4. ClickUp-Lebenslauf-Vorlage für Projektmanager

Kostenlose Vorlage herunterladen Heben Sie Ihre Führungsqualitäten mit der ClickUp-Lebenslauf-Vorlage für Projektmanager hervor

Die meisten Lebensläufe von Projektmanagern lesen sich wie Listen von Aufgaben, aber Ihr Lebenslauf sollte zeigen, wie Sie unter Druck Ergebnisse erzielen. Die ClickUp-Lebenslaufvorlage für Projektmanager wurde entwickelt, um den Umfang und die Reichweite Ihrer Führungsqualitäten zu verdeutlichen.

Sie können damit detailliert beschreiben, wie Sie funktionsübergreifende Teams koordinieren, wechselnde Prioritäten verwalten und komplexe Projekte termingerecht und innerhalb des Budgets umsetzen.

Von agilem Sprint-Management bis hin zu Rollouts im Unternehmen – diese Lebenslaufvorlage für Projektmanager stellt sicher, dass Ihre Fähigkeit, Strategie, Umsetzung und Abstimmung mit den Stakeholdern in Einklang zu bringen, zum Tragen kommt.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Verwenden Sie ein umgekehrt chronologisches Layout, um Ihre jüngsten Erfolge und Ihre berufliche Entwicklung hervorzuheben

Übersetzen Sie Projektmethodiken (Agile, Waterfall, Hybrid) in klare Geschäftsergebnisse

Fügen Sie ein Anschreiben für Projektmanager hinzu und beschreiben Sie Budget, Umfang und Risikomanagement in quantifizierbaren, für Personalvermittler verständlichen Begriffen

📌 Ideal für: Projektmanager, Programmleiter und Lieferfachleute, die für eine reibungslose Ausführung sorgen.

5. ClickUp-Lebenslauf-Vorlage für Ingenieure

Kostenlose Vorlage herunterladen Heben Sie Ihre technischen Fähigkeiten mit der ClickUp-Lebenslauf-Vorlage für Ingenieure hervor

Die meisten Lebensläufe von Ingenieuren sind entweder voller Fachjargon oder vereinfachen die Arbeit so stark, dass sie vage wird. Die ClickUp-Lebenslauf-Vorlage für Ingenieure übersetzt komplexe Projekte in Leistungen, die Personalvermittler schnell verstehen können, ohne dabei die technische Glaubwürdigkeit zu beeinträchtigen.

Dieser Lebenslauf für Ingenieure eignet sich am besten, wenn Sie Ihren Lebenslauf für DevOps-, Full-Stack- oder Data-Engineering-Rollen anpassen.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Präsentieren Sie Architekturentscheidungen, Verbesserungen der Skalierbarkeit und Zuverlässigkeitsgewinne in einer für das Geschäft geeigneten Sprache

Verwenden Sie ein minimalistisches, für Personalvermittler geeignetes Layout, das dennoch Ihre fundierten technischen Fachkenntnisse hervorhebt

Organisieren Sie mehrere Versionen in ClickUp für verschiedene Rollen im Engineering oder Unternehmen

Verknüpfen Sie direkt zu Portfolio-Projekten, GitHub-Repos oder Fallstudien, um Ihre Glaubwürdigkeit zu erhöhen

📌 Ideal für: Führungskräfte im Ingenieurwesen, Systemarchitekten und leitende Entwickler, die sowohl ihre technische Kompetenz als auch die von ihnen erzielten Geschäftsergebnisse hervorheben möchten.

6. ClickUp-Vorlage für die Jobsuche

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwalten Sie mehrere Bewerbungen mit der ClickUp-Vorlage für die Jobsuche

Die Jobsuche kann überwältigend sein: Sie müssen Lebensläufe anpassen, die E-Mails von Personalvermittlern nachverfolgen und Termine für Nachfassaktionen im Auge behalten. Die ClickUp-Vorlage für die Jobsuche nimmt Ihnen den Stress und organisiert jeden Schritt Ihrer Suche an einem Ort.

Mit dieser Vorlage erhalten Sie ein übersichtliches System, um Chancen zu erfassen, Bewerbungen zu verwalten und die Nachverfolgung von Interaktionen mit Personalvermittlern zu gewährleisten – alles innerhalb des flexiblen Arbeitsbereichs der Notion-Alternative.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Verfolgen Sie den Fortschritt auf einen Blick mit Phasen wie Gespeicherte Stellenanzeige , Beworben , Vorstellungsgespräch , Angebot , und Abgeschlossen

Verwenden Sie Tags, Kommentare und ClickUp-Automatisierungen , um sich an Folgemaßnahmen zu erinnern, Unterhaltungen zu verwalten und Dokumente direkt mit Bewerbungen zu verknüpfen

Wechseln Sie zwischen den Ansichten „Priorität Bewerbungen“ (dringende Rollen hervorheben), „Unternehmensliste“ (potenzielle Arbeitgeber nachverfolgen), „Bewerbungsphase“ (Stellenangebote durch Ihre Pipeline bewegen) und „Einführungsleitfaden“ (schnelles Setup)

📌 Ideal für: Studierende, Quereinsteiger und erfahrene Fachkräfte, die eine strukturierte, wiederholbare Methode zur Verwaltung von Bewerbungen suchen.

🚀 Vorteil von ClickUp: Die Automatisierungen in ClickUp übernehmen repetitive Aufgaben und Aktualisierungen, sodass Sie sich auf die Vorbereitung Ihrer Bewerbung konzentrieren können. Sie können benutzerdefinierte Automatisierungen basierend auf „Wenn-Dann“-Auslösern erstellen. Wenn Sie beispielsweise eine Aufgabe als „beworben” markieren, kann sich der Status automatisch in Ihrem Job-Tracker ändern.

7. ClickUp-Vorlage für die Jobsuche-Liste

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen Sie den Bewerbungsfortschritt für jede Rolle, auf die Sie sich bewerben, mit der ClickUp-Liste für die Stellensuche

Die Jobsuche kann überwältigend sein, besonders wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eigentlich zu erledigen haben. Die ClickUp-Liste für die Jobsuche bietet Ihnen eine strukturierte Möglichkeit, jede Gelegenheit zu protokollieren, Optionen zu vergleichen und Ihre Pipeline mit Zuversicht zu durchlaufen.

Im Gegensatz zu einem generischen Tracker ist es wie ein persönliches CRM für Ihre Jobsuche konzipiert. Sie können Rolle, Unternehmensbewertung, Gehaltsbereiche und den Fortschritt von Vorstellungsgesprächen nachverfolgen und gleichzeitig Ihre Unterlagen und Notizen zu jeder Gelegenheit verknüpfen.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Verwenden Sie übersichtliche Status-Spalten, um zu sehen, was noch aussteht, was nachverfolgt werden muss und was abgeschlossen ist

Halten Sie Ihre Gehaltsvorstellungen, Standortpräferenzen, Netzwerkkontakte oder Ihre Rolle (z. B. Manager vs. Vizepräsident) fest

Vergleichen Sie verschiedene Stellenangebote nebeneinander, erstellen Sie mehrere Nachverfolgungen (z. B. Führungsrollen vs. Beratungsrollen) und wägen Sie Vergünstigungen, Vorteile und Karrierechancen ab

📌 Ideal für: Fachleute, die eine übersichtliche, umsetzbare Methode zur Verwaltung ihrer Jobsuche suchen.

📮 ClickUp Insight: Nur 12 % der Befragten unserer Umfrage nutzen KI-Features, die in Produktivitätssuiten integriert sind. Diese geringe Akzeptanz deutet darauf hin, dass den aktuellen Implementierungen möglicherweise die nahtlose, kontextbezogene Integration fehlt, die Benutzer dazu bewegen würde, von ihren bevorzugten eigenständigen Konversationsplattformen umzusteigen. Kann die KI beispielsweise einen automatisierten Workflow auf der Grundlage eines Nur-Text-Prompts des Benutzers ausführen? ClickUp Brain kann das! Die KI ist tief in alle Aspekte von ClickUp integriert, darunter die Zusammenfassung von Chat-Threads, das Verfassen oder Überarbeiten von Texten, das Abrufen von Informationen aus dem Arbeitsbereich, das Erstellen von Bildern und vieles mehr! Schließen Sie sich den 40 % der ClickUp-Kunden an, die mehr als drei Apps durch unsere All-in-One-App für die Arbeit ersetzt haben!

8. ClickUp-Vorlage für Anschreiben

Kostenlose Vorlage herunterladen Wenden Sie sich mit detaillierten Einblicken in Ihr Profil an Unternehmen – mit der ClickUp-Vorlage für Anschreiben

Ein gut gestalteter Lebenslauf erzählt Ihre Geschichte, aber Ihr Anschreiben zeigt, warum diese für das Unternehmen von Bedeutung ist. Die ClickUp-Vorlage für Anschreiben bietet einen professionellen, leicht zu bearbeitenden Rahmen, mit dem Sie Ihre einzigartigen Fähigkeiten mit der Rolle in Verbindung bringen können.

Sie hilft Ihnen dabei, sich auf das zu konzentrieren, was Personalverantwortliche wirklich interessiert: warum Sie den Job wollen, wie sich Ihre Erfahrung positiv auswirkt und was Sie von anderen Bewerbern unterscheidet.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Bleiben Sie professionell mit voreingestellten Kopfzeilen, Abständen und Abschnitten

Speichern Sie Schlüssel-Wert-Aussagen (wie Führungsqualitäten oder erzielte Ergebnisse) und passen Sie diese an jedes Unternehmen an

Verwenden Sie ClickUp Brain, um personalisierte Einleitungen oder Schlussformulierungen für bestimmte Rollen und Branchen zu entwerfen

Freigeben Sie Ihren Entwurf direkt im Dokument mit einem Mentor, Karrierecoach oder Kollegen, um Echtzeit-Feedback zu erhalten

📌 Ideal für: Arbeitssuchende, die jede Bewerbung persönlich und überzeugend gestalten möchten, ohne Stunden mit der Formatierung zu verschwenden.

Julia Hatfield, Director of Annual Giving an der Ohio Wesleyan University, berichtet über ihre Erfahrungen mit ClickUp:

ClickUp hilft uns, Termine einzuhalten (oder bei Bedarf anzupassen) und den Überblick über Projekte zu behalten, an denen viele Akteure beteiligt sind. Ich finde es toll, dass man innerhalb der App die Nachverfolgung des Fortschritts bis zur Fertigstellung und die Möglichkeit, Kommentare und Anhänge zu einer Aufgabe zu hinzufügen, nutzen kann.

ClickUp hilft uns, Termine einzuhalten (oder bei Bedarf anzupassen) und den Überblick über Projekte zu behalten, an denen viele Akteure beteiligt sind. Ich finde es toll, dass man innerhalb der App die Nachverfolgung des Fortschritts bis zur Fertigstellung und das Hinzufügen von Kommentaren und Anhängen zu einer Aufgabe vornehmen kann.

„Lebenslauf“-Jobsuche mit ClickUp

Letztendlich erfüllen Notion-Lebenslauf-Vorlagen ihren Zweck: Sie helfen Ihnen dabei, einen übersichtlichen, professionell aussehenden Lebenslauf zu erstellen.

Aber damit hat es sich auch schon. Sie haben keine Möglichkeit, Bewerbungen zu verwalten, Feedback zu verfolgen oder sich auf Vorstellungsgespräche vorzubereiten.

ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, unterstützt Sie in dieser Hinsicht. Mit Docs können Sie in wenigen Minuten Lebensläufe und Anschreiben erstellen, in Echtzeit gemeinsam an der Bearbeitung arbeiten und alles an einem übersichtlichen Ort speichern.

Kombinieren Sie dies mit ClickUp Brain, und Sie erhalten KI-gestützte Hilfe, um Stichpunkte zu verfeinern und Lebensläufe für verschiedene Rollen anzupassen. Es kann sogar personalisierte Anschreiben erstellen.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅