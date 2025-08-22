Free Immobilien-Portfolio-Vorlagen für Investoren und Makler

Die Verwaltung mehrerer Immobilien ohne klare Struktur kann sich wie eine mühsame Aufgabe anfühlen, insbesondere wenn Sie alles von Listen bis hin zu Client-Daten jonglieren müssen.

Vorlagen für Immobilien-Portfolio bringen Reihenfolge in das Chaos, indem sie eine strukturierte Möglichkeit bieten, Ihre Vermögenswerte zu organisieren, zu präsentieren und deren Nachverfolgung zu gewährleisten.

Ob Sie Investor, Makler oder Bauträger sind – mit einer Portfolio-Vorlage können Sie Ihr aktuelles Portfolio präsentieren oder ein neues professionell erstellen. Sie vermeiden Spekulationen, verbessern die Transparenz und sorgen dafür, dass alles leicht zugänglich ist.

Sehen wir uns Immobilien-Portfolio-Vorlagen an, wie Sie eine auswählen können und welche Sie in Betracht ziehen sollten.

*was sind Immobilien-Portfolio-Vorlagen?

Immobilien-Portfolio-Vorlagen sind vorgefertigte Dokumente, mit denen Immobilienprofis ihre Immobilienbestände nachverfolgen und präsentieren können. Diese Vorlagen bringen Struktur und Klarheit in Ihr Portfolio, sparen Ihnen Zeit und reduzieren Unübersichtlichkeit.

Dies sind die Standardelemente einer Immobilien-Vorlage:

Art und Name der Immobilie : In diesem Abschnitt werden die Art und der Name der Immobilie angegeben. Dies hilft Investoren und Käufern, die Listen leicht zu verstehen und sich zwischen ihnen zu entscheiden

adresse und Speicherort*: Fügen Sie die abgeschlossene Adresse und Details zum Speicherort hinzu. Dies hilft den Clients, die Erreichbarkeit, Attraktivität und den potenziellen Wert zu beurteilen

Kaufpreis und Datum: Hier werden Details zum Kaufpreis und zum Datum des Erwerbs der Immobilie angezeigt. So lassen sich Wertsteigerungen einfach analysieren und der ROI berechnen

Aktueller Marktwert: Basierend auf einer Marktanalyse, einschließlich des aktuellen Werts der Immobilie, um Investoren dabei zu helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen

*immobilienbilder und -beschreibungen: Fügen Sie hochwertige Immobilienbilder hinzu und geben Sie eine kurze Beschreibung. Geben Sie die Nummer der Zimmer, Badezimmer, die Fläche und besondere Ausstattungsmerkmale wie einen Swimmingpool, einen Garten oder ein Heimkino an

*alle von Ihnen als Anbieter im Bereich Immobilienverwaltung angebotenen Dienstleistungen: Beschreiben Sie alle Dienstleistungen, die Sie im Bereich Immobilienverwaltung anbieten. Dazu gehören die Suche nach Mietern, Instandhaltung, Renovierung und andere immobilienbezogene Dienstleistungen

*angaben zum Unternehmen oder Makler: Fügen Sie Angaben zu Ihrem Unternehmen, Ihrer Adresse, Ihren Kontaktdaten und Ihrer Lizenznummer hinzu. Abgeschlossene Unternehmensangaben erleichtern potenziellen Käufern die Verbindung mit Ihnen

*die besten Immobilien-Portfolio-Vorlagen auf einen Blick

Hier finden Sie eine Tabelle mit den besten Immobilien-Portfolio-Vorlagen:

was macht eine gute Vorlage für ein Immobilien-Portfolio aus?*

Eine gute Immobilien-Vorlage sorgt dafür, dass die Immobilien und Dienstleistungen in einer professionellen und übersichtlichen Liste präsentiert werden. Hier sind die wichtigsten Kriterien für die Auswahl der perfekten Vorlage:

übersichtlich und intuitiv*: Suchen Sie nach einer Vorlage, mit der Sie den Eintrag von Immobiliendaten dank übersichtlicher, intuitiver Layouts vereinfachen können. So erhalten Clients eine vollständige Übersicht in einem leicht verständlichen Format

übersichtlich*: Wählen Sie ein Format, das Details übersichtlich in Schlüssel-Überschriften wie Speicherort, Wert, Einnahmen und Ausgaben gruppiert. So bleibt alles an seinem Platz und ist leicht zu finden

Optisch ansprechend : Verwenden Sie Vorlagen mit Space für Immobilienfotos, Grafiken oder Symbole, um Ihr Portfolio professioneller und übersichtlicher zu gestalten

Automatisierte Berechnungen : Entscheiden Sie sich für Vorlagen mit integrierten Formeln für automatische Berechnungen, um Zeit zu sparen und manuelle Fehler zu reduzieren

Einfach zu aktualisieren : Wählen Sie ein Format, das flexibel und einfach zu überarbeiten ist, wenn Immobilien hinzugefügt, verkauft oder aktualisiert werden. So bleibt das Portfolio immer auf dem neuesten Stand

Anpassbar: Wählen Sie eine Vorlage, die Sie mit Ihrem Logo, Ihren Farben und Ihren Botschaften personalisieren können, um einen professionellen Eindruck zu hinterlassen und Ihre Glaubwürdigkeit zu steigern

*vorlagen für Immobilien-Portfolios

Eine Vorlage für ein Immobilien-Portfolio sollte eine klare Übersicht über die Immobilien-Listen geben und die von Ihnen angebotenen Dienstleistungen vermitteln.

Hier sind die besten Immobilien-Portfolio-Vorlagen, die Sie sich ansehen sollten, von ClickUp, der Alles-App für die Arbeit, und anderen Plattformen:

clickUp-Vorlage für das Portfolio-Management*

Free Vorlage erhalten Verwalten Sie Immobilien, erkennen Sie Trends und stimmen Sie Ziele mit der ClickUp-Vorlage für das Portfolio-Management ab

Die Verwaltung von Immobilien-Portfolios umfasst viele verschiedene Aufgaben. Dazu gehören die Organisation von Immobilieninvestitionen, die Analyse von Markttrends, die Visualisierung von Fortschritten und vieles mehr. Die ClickUp-Vorlage für das Portfoliomanagement vereinfacht diesen Prozess.

Klassifizieren Sie Ihre Immobilienprojekte in fertiggestellte, risikobehaftete und aktive Kategorien, um den Fortschritt transparent zu verfolgen. Für eine bessere Nachverfolgung sollten Sie Projekt-SOP-Dokumente zur schnellen Referenzierung pflegen.

Sie können auch Schlüssel-Metriken überwachen, um bestehende Immobilien-Projekte zu planen und anzupassen. Ein Bonus? Sie können eine Formel für den Umsatz einstellen, um präzise Berechnungen zu gewährleisten.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Gewinnen Sie Vertrauen, Sicherheit und ICE-Punkte für neue Projektanfragen und führen Sie die Nachverfolgung des Fortschritts durch

Verfolgen Sie Ihr Team, die geschätzten Kosten, Ausgaben, den Kontostand und den Fortschritt

Erstellen Sie für jedes Immobilien-Projekt Unteraufgaben und Checklisten für einen optimierten Prozess

Legen Sie Auslöser und automatisierte Antworten fest, um Genauigkeit zu gewährleisten

🔑 Ideal für: Immobilieninvestoren, die ihre Immobilienbestände organisieren, Nachverfolgung betreiben und präsentieren möchten.

2. ClickUp-Vorlage für Projektmanagement-Portfolios*

Vorlage kostenlos erhalten Verfolgen Sie Immobilieninvestitionen und überwachen Sie den Fortschritt mit der ClickUp-Projektmanagement-Portfolio-Vorlage

Ein Geschäft hat mehrere Immobilienprojekte, und die Überwachung und das Planen jedes einzelnen erfordert die Bewertung kleinster Details. Die ClickUp-Projektmanagement-Portfolio-Vorlage bietet einen strukturierten Ansatz zur Nachverfolgung dieser Details und gewährleistet eine effiziente Immobilienplanung.

Verwenden Sie es, um Projekte anhand ihres Status zu verfolgen und zu verwalten, einschließlich zu erledigen, in Bearbeitung und fertiggestellt. Fügen Sie jeder Aufgabe, die Sie bearbeiten müssen, Tags hinzu, um Projekte zu überwachen.

Möchten Sie mehr Kontrolle über Ihren Plan gewinnen? Nutzen Sie ClickUp Portfolios.

Es bietet einen strukturierten Space, um Projektziele zu definieren und zu verknüpfen, Strategien mit Liste festzulegen und Portfolios mit eingeschränktem Zugriff zu teilen. ClickUp Portfolios bietet Ihnen außerdem einen Space, in dem Sie Aufgaben priorisieren können, um Ihre Immobilienprojekte auf Nachverfolgung zu halten.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erstellen Sie einen Projekt-Kommunikationskanal und integrieren Sie ihn in Slack

Liste die voraussichtliche Dauer und das Datum der Erstellung der Projekte an

Fügen Sie das Budget für jedes Immobilien-Projekt zusammen mit den ausgegebenen Beträgen hinzu

Fügen Sie zu jedem Schritt Kommentare hinzu, um Ihr Team auf dem Laufenden zu halten

🔑 Ideal für: Immobilienverwaltungsunternehmen, die mehrere Immobilieninvestitionen verwalten möchten, um einen effizienten Plan und eine effiziente Nachverfolgung zu gewährleisten.

*3. ClickUp Immobilien-Projektmanagement

Free Vorlage erhalten Organisieren Sie Details zu Immobilienprojekten und verwalten Sie Ressourcen mit der ClickUp-Vorlage für das Immobilien-Projektmanagement

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, alle Projekte an einem Ort zu bündeln, organisiert die ClickUp-Vorlage für das Immobilienprojektmanagement alles für Sie.

Die Vorlage hilft Ihnen dabei, Ihre Immobilienprojekte zu kategorisieren und den Fortschritt anhand von benutzerdefinierten Schritten gemäß den Projekt-Zeitleisten zu überwachen. So können Sie Ressourcen und Budgets auf alle Aufgaben verteilen.

Erstellen Sie für jede Aufgabe eines Projekts eine Liste mit Unteraufgaben und markieren Sie Beziehungen und Abhängigkeiten, einschließlich Block, Aufgaben und Wartezeiten, um Risiken zu minimieren.

Wenn Sie die Dinge noch weiter vereinfachen möchten, ist ClickUp genau das Richtige für Sie.

Die ClickUp-Immobilienverwaltungssoftware hilft Ihnen dabei, Projekte effizient zu verwalten und zu überwachen, sodass Ihr Team stets über Meetings und Vertragsunterzeichnungen informiert und auf dem neuesten Stand ist. Das Beste daran ist, dass Sie auch Ihren Clients die Arbeit erleichtern können, indem Sie Ihre Listen als Karte darstellen, sodass sie leicht nachverfolgt werden können.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erstellen Sie eine Zeitleiste für jede Aufgabe des Projekts und Abhängigkeiten für eine einfache Nachverfolgung

Liste die Kosten und die Dauer für jede Aufgabe und Unteraufgabe des Projekts auf

Fügen Sie automatisierte Formeln für Abweichungstage und Kosten hinzu, um Genauigkeit zu gewährleisten

Legen Sie Erinnerungen für jede Aufgabe fest, darunter Dachinstallation, Besichtigung vor Ort, Vorbereitung und vieles mehr

🔑 Ideal für: Immobilienmakler und -vermittler, die ihren Clients die Suche nach Listen erleichtern und deren Nachverfolgung ermöglichen möchten.

4. ClickUp-Vorlage für Immobilienmakler*

Free Vorlage erhalten Optimieren Sie Schlüsselprozesse, visualisieren Sie Fortschritt und organisieren Sie Informationen mit der ClickUp-Vorlage für Immobilienmakler

Möchten Sie alle Details an einem kompakten Space haben? Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Immobilienmakler mit den tools, die Sie für einen strukturierten Workflow bei Immobilienprojekten benötigen.

Es hilft Ihnen dabei, eine Liste Ihrer früheren und aktuellen Clients einschließlich ihrer Kontaktdaten in einer übersichtlichen Tabelle zu führen. Listen Sie alle Details zu jeder Immobilie auf, einschließlich Adresse, Quadratmeterzahl, Datum der Veröffentlichung und aktuellem Status.

Außerdem können Sie Aufgaben für verschiedene Aktivitäten erstellen, darunter die Planung von Ansichten und die Nachverfolgung potenzieller Clients.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Kategorisieren Sie Immobilien nach Typ, im Bereich von Beverly Fortress bis Rancho Bernardo

Erwähne den Link zur Liste und den Wert für jede Immobilie

Erstellen Sie ein Dokument, in dem eine Liste aller Informationen zu Ihren Immobilien vorhanden ist

Passen Sie das Formular für Ansichtsanfragen an den Verkaufsprozess der Immobilie an

🔑 Ideal für: Neue Immobilienmakler, die Immobilienangaben und Client-Informationen an einem Ort organisieren möchten.

Hier erfahren Sie, was Lee Adkins, Mitbegründer und Chief Partnership Officer bei Amplified Solutions Consulting, über die Verwendung von ClickUp denkt.

Ich habe so ziemlich jede Checkliste und jedes Projektmanagement-Tool ausprobiert, das es gibt, und wir haben uns für ClickUp entschieden, da es am robustesten und flexibelsten ist und gleichzeitig für den Endbenutzer wirklich einfach zu bedienen ist.

Ich habe so ziemlich jede Checkliste und jedes Projektmanagement-Tool ausprobiert, das es gibt, und wir haben uns für ClickUp entschieden, da es am robustesten und flexibelsten ist und gleichzeitig für den Endbenutzer wirklich einfach zu bedienen ist.

5. PDF-Vorlage für Immobilien-Portfolios von Fortune Builders

via Fortune Builders

Mit der PDF-Vorlage für Immobilien-Portfolios von Fortune Builders ist es ganz einfach, alle Informationen zu Immobilien-Projekten zu organisieren.

Liste und verwalten Sie Immobilien unter Vertrag, In Bearbeitung, vollständig verkauft und Gesamtprojekte. Von Kaufpreis, Sanierungskosten, Fixkosten und Investitionen bis hin zu Verkaufspreis und durchschnittlichen Gewinnen – behalten Sie alle Finanzen an einem Ort im Blick!

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Fügen Sie die Kontaktdaten Ihres Unternehmens hinzu, damit Clients mit Ihnen in Verbindung treten können

Erwähne Ihren Arbeitsumfang, den Projekt-Zeitplan, die Investitions-Ergebnisse und ein Bild einer Karte

Fügen Sie eine kurze Beschreibung der Immobilie sowie die Adressdaten für jede Liste hinzu

🔑 Ideal für: Immobilienverwalter, Bauträger und Bauunternehmer, die durch die Einfügung ihrer bisherigen Erfahrungen Glaubwürdigkeit aufbauen möchten.

6. Immobilien-Portfolio-Vorlage von Template. Net

via Vorlage. Net

Clients wünschen sich umfassende und strukturierte Informationen zu Immobilien. Die Immobilien-Portfolio-Vorlage von Template.Net bietet ein übersichtliches Layout, in das Sie alle Immobilien-Listen und Unternehmensinformationen aufnehmen können.

Sorgen Sie mit Bildern und lebendigen Farben für eine ansprechende Optik. Fügen Sie eine separate Folie mit Ihren Kontaktdaten hinzu, damit Clients Sie leicht in Verbindung treten können. Sie können auch Leitfäden zum Kauf und Verkauf einer Startseite hinzufügen, um den Wert Ihres Portfolios zu steigern.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Liste Client-Referenzen auf, damit potenzielle Clients beim Kauf von Immobilien Vertrauen gewinnen

Erwähne alle von Ihnen als Anbieter angebotenen Immobilienverwaltungsdienste

Fügen Sie in den Abschnitten Details zu den letzten Verkäufen hinzu, z. B. Verkaufspreis und Objektdetails

🔑 Ideal für: Immobilieninvestoren, die alle Immobilien-Listen organisieren möchten, um potenzielle Clients anzusprechen.

7. Vorlage für das Portfolio eines Immobilienfotografen von Template. Net

via Vorlage. Net

Sind Sie Immobilienfotograf und möchten neue Clients gewinnen, haben aber Schwierigkeiten, deren Aufmerksamkeit zu wecken? Die Vorlage „Immobilienfotograf-Portfolio“ von Template.Net bietet Ihnen eine strukturierte Lösung.

Fügen Sie Ihr Portfolio und Ihre Fachkenntnisse hinzu, um Ihr persönliches Branding zu verbessern und sicherzustellen, dass Clients eine abschlossene Übersicht über Ihre Fähigkeiten erhalten. Passen Sie jedes Element der Folien an das Markenimage an.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Fügen Sie Ihre bisherige Arbeit zusammen mit Client-Daten und Bildern ein

Fügen Sie relevante 'erwähne' in beliebten Zeitschriften hinzu, um Glaubwürdigkeit aufzubauen

Erwähne Ihre E-Mail und Nummer, damit potenzielle Clients eine Verbindung zu Ihnen aufnehmen können

🔑 Ideal für: Immobilienfotografen und Marketing-Teams, die alle Immobilienfotos zusammenstellen möchten, um Clients zu gewinnen.

8. Vorlage für eine Broschüre zum Gewerbeimmobilien-Portfolio von Template. Net

über Vorlage. Net

Die Vorlage für eine Broschüre zum Gewerbeimmobilien-Portfolio von Template.Net wurde entwickelt, um die Dienstleistungen Ihres Immobilienunternehmens umfassend zu präsentieren.

Mit Bildern und Textfeldern sorgt die Vorlage für ein strukturiertes Erscheinungsbild, sodass potenzielle Clients eine umfassende Übersicht erhalten. Mit Diagrammen und Elementen können Sie ein einfaches Layout erstellen, das Ihre Dienstleistungen effektiv vermittelt.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Fügen Sie die von Ihnen angebotenen Speicherorte und Vermietungslösungen hinzu

Liste die erweiterten Features auf, die von allen Anbietern Ihrer Immobilien angeboten werden

Erwähne Kommentare als Referenz zusammen mit der Broschüre

🔑 Ideal für: Immobilienmakler, die ihre Immobilien-Projekte übersichtlich und ansprechend präsentieren möchten.

9. Vorlage für Innenarchitekten-Portfolio von Freepik

via Freepik

Möchten Sie die Aufmerksamkeit Ihrer Clients auf Innenarchitekturprojekte lenken? Mit der Vorlage „Interior Designer Portfolio“ von Freepik können Sie alle Projektdetails an einem Ort präsentieren, sodass Ihre Clients Ihre Fähigkeiten anhand ihrer Anforderungen beurteilen können.

Bearbeiten Sie die Bilder mit Hilfe von Vorlagen und passen Sie die Bildeffekte an, um ein professionelles Erscheinungsbild zu gewährleisten.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Fügen Sie Ihre Projekte und zugehörige Bilder hinzu, um Ihre Fähigkeiten zu präsentieren

Fügen Sie einen Abschnitt „Über mich“ hinzu, um Vollständigkeit zu gewährleisten

Erhalten Sie Variationen und Stilvorlagen, um Ihr Portfolio zu verbessern

Erstellen Sie Videos aus Bildern und überlagern Sie Bilder, um Professionalität zu wahren

🔑 Ideal für: Innenarchitekten, die potenzielle Clients über ihre bisherigen Projekte informieren und neue Clients gewinnen möchten.

schaffen Sie sich mit ClickUp eine starke persönliche Marke*

Eine gut gestaltete Vorlage für Immobilienportfolios ist ein unverzichtbares tool, um organisiert, professionell und investorenfreundlich zu bleiben. Ganz gleich, ob Sie nur wenige Wohnimmobilien oder einen vielfältigen Mix aus Gewerbeimmobilien verwalten – mit der richtigen Vorlage präsentieren Sie Ihr Portfolio effektiv.

Mit ClickUp können Sie Immobilien-Listen und Client-Daten ganz einfach an einem Space verwalten.

Dank leistungsstarken Features für die Zusammenarbeit und integrierten Analysen ermöglicht es eine nahtlose Teamarbeit und bietet gleichzeitig eine klare und einfache Nachverfolgung. Verlieren Sie keinen Client durch verstreute Immobilienangaben.

