Kostenlose Asana CRM-Vorlagen zur Optimierung des Kundenbeziehungsmanagements

Was wäre, wenn Sie keine Kunden mehr aufgrund schlechter Nachverfolgung verlieren würden?

Für die meisten Unternehmen ist nicht das Produkt das Problem, sondern ein chaotischer Prozess. Wichtige Unterhaltungen gehen in fragmentierten Tabellen und überquellenden Posteingängen verloren, und wertvolle Beziehungen verblassen.

🧠 Fun Fact: 70 % der Vertriebsmitarbeiter glauben, dass CRM-Tools dabei helfen, mehr Geschäfte abzuschließen.

Hier macht ein CRM-Ansatz in Kombination mit einem flexiblen Tool wie Asana einen echten Unterschied. Asana ist zwar in erster Linie für das Projektmanagement bekannt, aber mit den CRM-Vorlagen können Teams strukturierte Workflows erstellen, mit denen sie Kundeninteraktionen effektiv verwalten können.

In diesem Blog stellen wir Ihnen einige beliebte Asana-Vorlagen für das Management von Kundenbeziehungen vor. Und wenn Sie eine leistungsstärkere Komplettlösung suchen, haben wir auch die richtige für Sie.

Was sind Asana CRM-Vorlagen?

Asana CRM-Vorlagen sind vorgefertigte Projekt-Layouts, die Teams dabei helfen, Kundenbeziehungen direkt in Asana zu verwalten. Diese CRM-Vorlagen organisieren Aufgaben, Phasen und Verantwortlichkeiten in der gesamten Vertriebspipeline und erleichtern so die Nachverfolgung von Leads, Unterhaltungen und Follow-ups, ohne dass Sie zwischen Tools wechseln müssen.

Eine Vorlage könnte beispielsweise Spalten wie „Eingehende Leads“, „Kontaktiert“, „Angebot gesendet“ und „Geschlossen“ enthalten, denen jeweils automatisch Eigentümer und Fälligkeitsdaten zugewiesen werden.

Im Gegensatz zu allgemeinen To-Do-Listen konzentrieren sich CRM-Vorlagen in Asana darauf, eine strukturierte Kommunikation mit Clients aufrechtzuerhalten und den Hin- und Her-Verkehr zwischen Teams zu reduzieren. Sie eignen sich besonders gut für Unternehmen, die mehrere Konten verwalten oder lange Zyklen haben.

Was macht eine gute Asana CRM-Vorlage aus?

Die beste Asana CRM-Vorlage ist übersichtlich, flexibel und darauf ausgelegt, manuelle Arbeit zu reduzieren. Sie sollte Ihrem Team helfen, schneller voranzukommen, ohne wichtige Kundendaten oder Nachfassaktionen zu übersehen. Hier sind einige Features, die sowohl die Sichtbarkeit als auch die Zusammenarbeit zwischen Teams unterstützen:

Zentralisierte Kundendaten : Suchen Sie nach Vorlagen, mit denen Sie alle Kundeninformationen an einem Ort speichern können, ohne E-Mails durchsuchen zu müssen

Workflow zur Nachverfolgung von Leads: Nutzen Sie Asana CRM-Vorlagen, mit denen Sie jeden Lead vom ersten Kontakt bis zur Konvertierung anhand von Spalten mit Statusangaben nachverfolgen können

Automatisierung von Aufgaben und Erinnerungen: Verwenden Sie eine Asana CRM-Vorlage, die Aufgaben automatisch basierend auf der Phase oder Aktivität in der Pipeline zuweist, und lassen Sie sich benachrichtigen, wenn es Zeit für einen Check-in ist, damit nichts übersehen wird

Kontakt-Zeitleiste: Holen Sie sich Vorlagen, mit denen Sie eine vollständige Historie aller Interaktionen für den Kontext in jeder Unterhaltung anzeigen können

Benutzerdefinierte Felder für CRM: Wählen Sie Asana CRM-Vorlagen mit benutzerdefinierten Feldern wie Geschäftsgröße, Lead-Quelle oder Priorität, um schneller zu filtern und zu sortieren

Tools für die Zusammenarbeit: Wählen Sie eine Vorlage, mit der Sie Teammitglieder taggen, Kommentare zu Aktualisierungen hinterlassen und den Vertrieb oder das Marketing sofort einbeziehen können

Integrierte Fälligkeitsdaten: Wählen Sie Vorlagen, die durch das Hinzufügen von Fristen zu jeder Aufgabe für mehr Verantwortlichkeit sorgen

Ansicht „Berichterstellung“: Entscheiden Sie sich für eine Asana CRM-Vorlage, die den Fortschritt in der Pipeline mithilfe von Kanban-, Kalender- oder Listenmodi überwacht

Wiederverwendbares Format: Entscheiden Sie sich für eine Vorlage, mit der Sie dieselbe Struktur mit einem einzigen Klick auf neue Clients oder Deals anwenden können

6 kostenlose Asana CRM-Vorlagen

Die richtige Struktur ist entscheidend für die Verwaltung von Kundenbeziehungen und die gleichzeitige Verfolgung von Geschäften. Diese CRM-Vorlagen in Asana helfen Ihnen, Leads zu organisieren, Aufgaben zuzuweisen und die funktionsübergreifende Zusammenarbeit ohne die übliche Unordnung zu verbessern.

1. Vorlage für den Support vor dem Verkauf in Asana

über Asana

Die Vorlage für den Pre-Sales-Deal-Support von Asana konzentriert sich auf die frühen Phasen des Geschäftsabschlusses, in denen die Koordination oft ins Stocken gerät. Sie wurde entwickelt, um schnelllebige Vertriebszyklen zu unterstützen, indem sie Marketing-, Produkt- und Vertriebsteams aufeinander abstimmt.

Sie erhalten nicht nur eine Liste, sondern ein vernetztes System, in dem jede Phase des Geschäftsverlaufs nachverfolgt wird, mit benutzerdefinierten Feldern und Integrationen mit Tools wie Salesforce und Zoom.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Weisen Sie mithilfe von Aufgaben und Fälligkeitsdaten klare Verantwortlichkeiten zu

Auslöser für die Erstellung von Projekten durch CRM- und Salesforce-Integrationen

Beziehen Sie alle Beteiligten in jede Phase des Geschäfts ein

🔑 Ideal für: Vertriebsteams, die mit mehreren Abteilungen zusammenarbeiten und weniger Übergaben sowie eine bessere Sichtbarkeit in der gesamten Vertriebspipeline wünschen

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie Tools zur E-Mail-Nachverfolgung, um zu überwachen, ob und wann potenzielle Kunden Ihre E-Mails öffnen – so können Sie Follow-ups präzise zeitlich planen, anstatt zu raten.

2. Vorlage für die Asana-Vertriebspipeline

Die Asana-Vorlage für die Vertriebspipeline ist ideal für Vertriebsteams, die ein optimiertes, schlankes System benötigen, um Kundeninformationen, Leads und Nachfassaktionen an einem zentralen Ort zu verfolgen. Ihre größte Stärke liegt in ihrer Flexibilität.

Im Gegensatz zu herkömmlichen CRM-Vorlagen lässt sich diese Vorlage nahtlos in Ihren Aufgaben-Flow integrieren, anstatt separat davon zu existieren. Sie können Details wie den Status eines Leads, die Größe einer Opportunity usw. mithilfe von benutzerdefinierten Feldern hinzufügen und Opportunities nach Deal-Größe, Eigentümer oder Phase filtern.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Automatisieren Sie Prozesse, indem Sie Ihre Vertriebspipeline mit Asana-Regeln verknüpfen, um Felder automatisch zu aktualisieren, Aufgaben zuzuweisen usw.

Analysieren Sie neue Leads, gefährdete Opportunities und vieles mehr mit den Modi „Liste“, „Board“, „Kalender“ oder „Zeitleiste“

Speichern Sie Notizen und Folgeaufgaben unter jedem Konto

🔑 Ideal für: Vertriebsmitarbeiter, die visuelle Pipelines und integrierte Workflows wünschen, ohne zwischen mehreren Plattformen umschalten zu müssen.

3. Vorlage für die Nachverfolgung von Asana-Konten

Die Vorlage für die Nachverfolgung von Konten in Asana wurde für Teams entwickelt, die für den Erfolg ihrer Kunden sorgen und eine unkomplizierte Möglichkeit zur Verwaltung der Beziehungen nach dem Verkauf benötigen. Sie geht über die reine Nachverfolgung der Pipeline hinaus, indem sie sich auf bestehende Kunden, die Erfassung von Kontaktpunkten, offene Probleme und Zeitleisten für Verlängerungen konzentriert.

Sortieren Sie Konten nach Priorität, Phase oder Status und filtern Sie alles in mehreren Ansichten. Darüber hinaus können Sie dank der Integration mit Salesforce, HubSpot und Zendesk wichtige Aktualisierungen nahtlos synchronisieren und so Zeit sparen.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Speichern Sie Client-Notizen und Folgeaufgaben an einem Ort

Visualisieren Sie Zeitleisten und anstehende Verlängerungen

Arbeiten Sie in Echtzeit über Vertrieb, Support und Betrieb hinweg zusammen

🔑 Ideal für: Kundenerfolgsmanager, die sich auf Kundenbindung, Upselling und die Pflege der Kundenbeziehung durch kontinuierliche Interaktion konzentrieren.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie eine Liste mit „No Contacts” für Leads, die nach mehreren Kontaktaufnahmen nicht reagiert haben. So bleibt Ihre Pipeline übersichtlich und Ihr Vertriebsteam weiß genau, worauf es sich konzentrieren muss, ohne sich mit überladenen Berichten herumschlagen zu müssen.

4. Vorlage für die Übergabe nach dem Verkauf in Asana

Wie der Name schon sagt, konzentriert sich die Asana-Vorlage für die Übergabe nach dem Verkauf auf die Vorgänge nach Abschluss des Geschäfts und stellt sicher, dass kein Teil der Onboarding-Erfahrung des Kunden übersehen wird.

Sie verbindet Salesforce, Zendesk und HubSpot direkt mit Aufgaben-Workflows, sodass Teams sofort handeln können, wenn ein Geschäft als „geschlossen-gewonnen” markiert wird

Alles, von der Zuweisung von Aufgaben bis hin zu Threads, wird an einem Ort verwaltet, sodass sowohl interne Teams als auch Clients vom ersten Tag an den Überblick behalten.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Auslöser für Onboarding-Aufgaben sofort durch CRM-Updates

Weisen Sie jedem Schritt in der Übergabe Eigentümer und Fälligkeitsdaten zu

Verteilen Sie Verantwortlichkeiten auf verschiedene Teams und halten Sie alle mit integrierten Nachrichtenfunktionen auf dem Laufenden

🔑 Ideal für: Kundenorientierte Teams, die den After-Sales-Onboarding-Prozess, die Implementierung und das Setup von Services über verschiedene Tools und Abteilungen hinweg verwalten.

5. Vorlage für die Kundenimplementierung von Asana

Einen neuen Kunden zu gewinnen ist ein großer Erfolg! Eine holprige oder langsame Übergabe vom Vertriebsteam an den Kundenerfolg kann jedoch schnell einen guten ersten Eindruck zunichte machen.

Die Asana-Vorlage für die Kundenimplementierung stellt sicher, dass Ihre neuen Clients sofort die Aufmerksamkeit erhalten, die sie verdienen, ohne dass Ihr Team den Aufwand verdoppeln muss.

Diese Vorlage sorgt für einen nahtlosen Übergang, automatisiert Workflows und definiert Rollen klar, sodass Ihr Team und Ihre Kunden vom ersten Tag an perfekt aufeinander abgestimmt sind.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Behalten Sie mit Dashboards für die Berichterstellung und benutzerdefinierten Feldern den Überblick über den Implementierungsprozess Ihrer Kunden

Legen Sie klare Eigentümerschaft fest und setzen Sie spezifische Fälligkeitsdaten für jede Phase der Implementierung

Sorgen Sie für Prozesskonsistenz, indem Sie benutzerdefinierte Workflows für die Übergabe speichern und wiederverwenden

🔑 Ideal für: Vertriebs-, Kundenerfolgs- und Serviceteams, die sich für eine nahtlose, effiziente Nachverkaufsbetreuung und Implementierung über verschiedene Tools und Abteilungen hinweg einsetzen.

6. Vorlage für Anrufprotokolle von Asana

Haben Sie schon einmal versucht, hastig auf einem losen Zettel notierte Anrufe zu entziffern oder, schlimmer noch, diese ganz zu verlieren? Die Asana-Vorlage für Anrufprotokolle ist die Lösung für Sie.

Dieses wiederverwendbare Framework sorgt für Konsistenz bei der gesamten Anrufprotokollierung und reduziert den Vorbereitungsaufwand für jede Interaktion erheblich.

Das Beste daran? Durch die Erstellung eines bearbeitbaren digitalen Anrufprotokolls in einem Projektmanagement-Tool wie Asana wird das Risiko von verlegten oder falsch interpretierten Notizen eliminiert und Sie erhalten sofortigen Kontext zum Zweck eines Anrufs, zu den nächsten Schritten und zu spezifischen Details.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Stärken Sie die Beziehungen zu Ihren Clients, indem Sie vergangene Anrufprotokolle überprüfen, um häufige Client-Anforderungen besser zu verstehen und zukünftige Anforderungen zu antizipieren

Identifizieren Sie sofortige Aktionselemente direkt aus Anrufen

Fügen Sie relevante Dokumente (wie Google Docs oder Google Tabellen) direkt an Notizen zu Anrufen an

🔑 Ideal für: Vertriebsteams, Kundensupport, Kundenbetreuer und alle, die einen strukturierten, digitalen Ansatz benötigen, um Kundeninteraktionen zu protokollieren, nachzuverfolgen und zu analysieren, um CRM-Praktiken und Einblicke in die Teamleistung zu verbessern.

Einschränkungen der Asana CRM-Vorlagen

Asana CRM-Vorlagen helfen zwar bei der Organisation von Workflows und verbessern die Sichtbarkeit, sind jedoch kein vollständiger Ersatz für umfassende CRM-Systeme. Es gibt einige echte Lücken, die Sie beachten sollten, insbesondere wenn Ihr Team große Volumen oder eine komplexe Nachverfolgung von Verkäufen bewältigt.

Keine native Lead-Bewertung : Asana verfügt über keine integrierte Lead-Bewertung, sodass Metriken wie Engagement-Level und Deal-Potenzial manuell über benutzerdefinierte Felder nachverfolgt werden müssen. Dieser Ansatz ist deutlich weniger effizient als die automatisierten Bewertungs-Tools, die in spezialisierten : Asana verfügt über keine integrierte Lead-Bewertung, sodass Metriken wie Engagement-Level und Deal-Potenzial manuell über benutzerdefinierte Felder nachverfolgt werden müssen. Dieser Ansatz ist deutlich weniger effizient als die automatisierten Bewertungs-Tools, die in spezialisierten CRM-Lösungen zu finden sind

Eingeschränkte Kontaktverwaltung : Asana ist nicht für die Speicherung großer Mengen von Kontaktdaten ausgelegt. Sie können Client-Namen und grundlegende Infos nachverfolgen, aber es gibt keine strukturierte Kontaktdatenbank mit Verlauf, Präferenzen oder Multi-Channel-Kommunikationsprotokollen

Keine integrierte E-Mail-Integration : Asana bietet keine native Synchronisierung von E-Mails zum Senden oder Empfangen von Nachrichten innerhalb der Plattform. Ohne Plugins müssen Sie zwischen Asana und Tools wie Microsoft Outlook oder Gmail hin- und herwechseln, um die Kommunikation zu verwalten

Die Berichterstellung ist nicht CRM-spezifisch: Die Dashboards für die Berichterstellung in Asana sind für allgemeine Zwecke konzipiert. Sie bieten keine vertriebsorientierten Analysen wie Conversion-Trichter, Prognoseberichte oder Nachverfolgung der Geschäftsgeschwindigkeit ohne umfangreiche benutzerdefinierte Anpassungen

15 kostenlose Alternativen zu Asana CRM-Vorlagen

Natürlich bieten Plattformen wie Asana eine solide Grundlage, aber für diejenigen, die eine noch breitere Palette an Tools für Produktivität und tiefer integrierte CRM-Features suchen, sind Alternativen wie ClickUp, die alles App für die Arbeit, eine bessere Option.

Die CRM-Lösung von ClickUp vereint Ihren gesamten Vertriebsbetrieb in einem anpassbaren Workspace mit Pipeline-Nachverfolgung, Kommunikation, Automatisierung, Dashboards und Dokumentation.

Dank des integrierten ClickUp Brain, vorgefertigter KI-Agenten und über 50 Dashboard-Widgets können Sie Deals nachverfolgen, Leistungen analysieren und Teams koordinieren, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen.

Erfahren Sie, wie Sie benutzerdefinierte Vorlagen in ClickUp erstellen können:

1. Einfache CRM-Vorlage von ClickUp

Kostenlose Vorlage Organisieren Sie Kontakte und verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Verkäufe mit der einfachen CRM-Vorlage von ClickUp

Das Verwalten von Beziehungen muss nicht kompliziert sein. Die ClickUp Simple CRM-Vorlage konzentriert sich auf das Wesentliche: Kontaktdaten, Status-Nachverfolgung und Aktivitätsverlauf.

Diese optimierte Lösung ist ideal für Freiberufler und kleine Teams und sorgt für Übersichtlichkeit und Übersichtlichkeit, ohne Benutzer mit unnötigen Features zu überfordern.

Leads können über einen Kanban-Workflow aktualisiert, nach Status (Neu, Kontaktiert, Nachverfolgung, Geschlossen) gefiltert und mithilfe von Checklisten und Tags nachverfolgt werden. Trotz ihrer Einfachheit unterstützt die Vorlage die Visualisierung von Fortschritten, Fälligkeitsdaten und Integrationen.

⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Erfassen Sie alle wichtigen Kontaktinformationen in einer einzigen Ansicht

Verfolgen Sie Leads mit einer einfachen Drag-and-Drop-Oberfläche

Verwalten Sie Kontaktnotizen und Zeitleisten für kontextbezogene Sichtbarkeit

Erinnerungen festlegen und Nachfassaktionen automatisieren

🔑 Ideal für: Teams, die ein einsteigerfreundliches CRM innerhalb einer Aufgabenverwaltungsumgebung ohne aufwendiges Setup suchen.

Das sagt Katrina Julia, Erstellerin und CEO von FIT Life Creation, über die Verwendung von ClickUp:

ClickUp ist das BESTE Projektmanagement-, Dashboard-, CRM- und Skalierungssystem, das ich je gesehen habe! Es hat mir geholfen, Hunderte bis Tausende von Stunden zu sparen, Prioritäten zu setzen und mich auf die Geschäftsentwicklung zu konzentrieren, die täglich 500.000 bis Millionen Dollar einbringt. Wir stellen jetzt auf die Nachverfolgung von Konversionen und Ergebnissen um! Ich LIEBE ClickUp!

2. ClickUp Advanced CRM-Vorlage

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie Kundenbeziehungen über den gesamten Zyklus hinweg mit der ClickUp CRM-Vorlage

Die ClickUp Advanced CRM-Vorlage bietet eine umfassende Lösung für jede Phase der Kundenbindung, von der Akquise bis zur Verlängerung. Mit 22 benutzerdefinierten Status, Prioritätsbeschreibungen, E-Mail-Integration und clientspezifischen Aufgabenordnern erhalten Sie einen detaillierten Überblick über Ihre Vertriebsprozesse.

Mit Lead-Bewertung, Kontaktprotokollen und automatisierungsfähigen Workflows speichert diese Vorlage nicht nur Daten, sondern wandelt sie in tägliche Maßnahmen um.

Vertriebsteams können Leads segmentieren, Follow-ups zuweisen, den Verlauf von Meetings nachverfolgen und Zeitleisten für Geschäfte erstellen – alles aus einem zentralen Workspace heraus.

⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Speichern und verwalten Sie detaillierte Kundendaten mithilfe benutzerdefinierter Felder wie „Branche“ und „Titel“

Verfolgen Sie Deals nach Status in den Ansichten „Vertriebsprozess“, „Liste“ und „Zuweisungen“

Automatisieren Sie Erinnerungen, E-Mails und nächste Aktionen mithilfe integrierter Workflows

Weisen Sie Aufgaben zu und überwachen Sie die Eigentümerschaft während des gesamten Verkaufsprozesses

🔑 Ideal für: Vertriebs- und Marketingteams, die ein strukturiertes und dennoch flexibles CRM suchen, das sich in ihr bestehendes Aufgabenmanagementsystem integrieren lässt.

📚 Lesen Sie auch: So erstellen Sie Ihr eigenes CRM in ClickUp

3. ClickUp-Vorlage für die Vertriebspipeline

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie Leads und prognostizieren Sie Abschlüsse mit der ClickUp-Vorlage für die Vertriebspipeline

Die ClickUp-Vorlage für die Vertriebspipeline wurde entwickelt, um Teams dabei zu helfen, jede Phase ihres Vertriebszyklus übersichtlich und kontrolliert zu verwalten.

Mit 30 Status, Drag-and-Drop-Funktionalität und strukturierten Ansichten wie Sales SOP und Team-Ansicht vereinfacht es die Nachverfolgung der Pipeline, während sich Ihr Team auf die Weiterführung von Geschäften konzentrieren kann.

Die Vorlage verwendet eine Kombination aus Listenansichten, Kanban-Boards und Dashboards, um die Lead-Generierung, Qualifizierung, Angebote und Konversionen zu verfolgen. Außerdem verfügt sie über E-Mail-Protokollierung und Auslöser für die Automatisierung, um in jeder Phase des Trichters die Dynamik aufrechtzuerhalten.

⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verfolgen Sie Geschäfte von Anfang bis Ende mit farbcodierten Status

Legen Sie automatische Aufgaben für Nachfassaktionen und die Übermittlung von Angeboten fest

Berechnen Sie potenzielle Einnahmen und Abschlussquoten mit Dashboards

Optimieren Sie die Konversions-Zeitleisten mithilfe integrierter Pipeline-Analysen

🔑 Ideal für: Vertriebsteams, die ein anpassungsfähiges, gut sichtbares Pipeline-System mit integrierten Tools für Aufgabenverwaltung und Lead-Nachverfolgung suchen.

📮 ClickUp Insight: Laut unserer Umfrage verlassen sich fast 88 % der Führungskräfte immer noch auf manuelle Check-ins, Dashboards oder Meetings, um Updates zu erhalten. Die Kosten? Zeitverlust, Kontextwechsel und oft veraltete Informationen. Je mehr Energie Sie für die Suche nach Updates aufwenden, desto weniger bleibt Ihnen für die Umsetzung. Die Autopilot-Agenten von ClickUp, die in Listen und Chats verfügbar sind, zeigen Statusänderungen und wichtige Diskussions-Threads sofort an. So müssen Sie Ihr Team nie wieder um „kurze Updates” bitten. 👀 💫 Echte Ergebnisse: Pigment verbesserte die Effizienz der Teamkommunikation mit ClickUp um 20 % – Teams sind besser verbunden und aufeinander abgestimmt.

4. ClickUp-Vorlage für das Vertriebs-Pipeline-Management

Kostenlose Vorlage Koordinieren Sie Kundenbetreuer und Vertriebsmitarbeiter mit der ClickUp-Vorlage für das Vertriebs-Pipeline-Management

Die ClickUp-Vorlage für das Vertriebs-Pipeline-Management geht mit integrierter Prozesslogik und phasenspezifischen KPIs noch einen Schritt weiter.

Sie sind so strukturiert, dass Kundenbetreuer (AEs) und Vertriebsmitarbeiter (BDRs) in allen Phasen eines Geschäfts zusammenarbeiten können, ohne dass die Sichtbarkeit verloren geht.

Mit 25 Status, 18 benutzerdefinierten Feldern, darunter Unternehmensumsatz und Mitarbeiterzahl, sowie Unterstützung für Automatisierung bietet es ein leistungsstarkes System zur Nachverfolgung von potenziellen Kunden vom ersten Kontakt bis zum Abschluss.

Sie umfasst benutzerdefinierte Ansichten für einzelne Mitarbeiter, Berichte zur Deal-Alterung und Indikatoren für Engpässe. Benachrichtigungen und Automatisierungen sorgen dafür, dass Teams auf dem gleichen Stand bleiben und potenzielle Kunden bei jedem Schritt eingebunden werden.

⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Weisen Sie AEs und BDRs Opportunities mit vollständigem Deal-Kontext zu

Sorgen Sie mit integrierter Automatisierung und gemeinsamen Ansichten für einen reibungslosen Ablauf im Team

Verfolgen Sie die Leistung Ihrer Mitarbeiter mit individuellen Workload-Metriken in der Team-Ansicht

Erstellen Sie Eskalationsprotokolle und Abschlussbenachrichtigungen

🔑 Ideal für: Mittlere bis große Vertriebsteams, die ein strukturiertes Pipeline-Management mit klaren Rollen und gemeinsamer Sichtbarkeit für alle Teammitglieder benötigen.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Lead-Bewertungsmodell, das auf tatsächlichen Abschlussdaten basiert und nicht nur auf ausgefüllten Formularen. Verhaltensweisen wie der Besuch von Preisseiten oder die Teilnahme an Demos können stärker gewichtet werden als allgemeine Aktionen wie das Öffnen von E-Mails.

5. ClickUp-Vorlage für Vertriebs-CRM

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie Leads und Kundeninteraktionen mit der ClickUp-Vorlage für Vertriebs-CRM

Die ClickUp Sales CRM-Vorlage hilft Vertriebsteams dabei, organisiert zu bleiben, die Leistung zu verfolgen und jede Unterhaltung mit Kunden zu verwalten. Sie unterstützt Ihren gesamten Verkaufstrichter vom ersten Kontakt bis zur Konvertierung mit integrierten Analysen und Automatisierungen, um Zeit zu sparen.

Die Vorlage enthält Tools für die Nachverfolgung von Konten, Kundennotizen, Aufgabenverteilungen und Zeitleisten für Geschäfte – alles in einem interaktiven Dashboard

Darüber hinaus erhalten Sie direkt in ClickUp die Möglichkeit zur Anpassung der Pipeline, zur Planung von Kontaktaufnahmen und zur Nachverfolgung per E-Mail. Damit ist ClickUp ein echter All-in-One-Workspace für moderne Vertriebsabläufe.

⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verwalten Sie Unterhaltungen und Geschäfte in benutzerdefinierten Pipeline-Phasen

Überwachen Sie die Aktivitäten Ihres Teams mit Board-, Listen- und Zusammenfassungsansichten

Integration mit Slack, E-Mail und anderen Sales-Tools

Greifen Sie an einem Ort auf die Historie Ihrer Geschäfte und die Kommunikation mit Ihren Clients zu

🔑 Ideal für: Vertriebsteams, die ein skalierbares, benutzerfreundliches CRM benötigen, um Leads zu verwalten, Interaktionen nachzuverfolgen und die Entscheidungsfindung mithilfe datengestützter Erkenntnisse zu verbessern.

6. ClickUp Client Hub-Vorlage

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie die Arbeit und Beziehungen Ihrer Clients mit der ClickUp-Vorlage „Client Hub“

Die ClickUp Client Hub Vorlage kombiniert leichtgewichtiges Projektmanagement mit CRM-Funktionalität und bietet Teams mit Kundenkontakt eine zentrale Plattform zur Nachverfolgung von Kommunikation, Ergebnissen und laufenden Aufgaben.

Sie dient als zentraler hub für alle Kundendaten, einschließlich Meeting-Notizen, Kontoverlauf, Rechnungsaktualisierungen und Schlüsselkontakten.

Die intuitive Struktur unterstützt schnelles Auffinden, einfache Dokumentation und nahtlose interne Zusammenarbeit. Diese Hub-Vorlage ist praktisch für Agenturen, Rechtsabteilungen oder Beratungsunternehmen, die hochwertige Beziehungen pflegen und Transparenz an jedem Kontaktpunkt benötigen.

⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Organisieren Sie Client-Projekte und die Kommunikation in einem einheitlichen Workspace

Automatisieren Sie routinemäßige Aktualisierungen, Aufgabenübergaben und Erinnerungen

Verfolgen Sie Ergebnisse mit detaillierten Status-Updates über den gesamten Client-Lebenszyklus hinweg

Sorgen Sie für Sichtbarkeit bei internen und externen Mitarbeitern

🔑 Ideal für: Agenturen, Berater oder Kundenbetreuer, die einen zentralen Workspace für die Verwaltung von Projektabläufen und Workflows für die Kundenbeziehungen benötigen.

7. ClickUp-Vorlage für Konten-Hub

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie Clients und Einblicke in Beziehungen mit der ClickUp-Vorlage „Account Hub“ (Konto-Hub)

Die ClickUp-Vorlage „Account Hub“ bietet eine umfassende Übersicht über strategische Kundenkonten und unterstützt die Planung von Konten, das Erkennen von Verkaufschancen und Workflows für Vertragsverlängerungen.

Benutzer können über anpassbare Dashboards Kundenbetreuer zuweisen, vergangene Interaktionen protokollieren und Upselling-Pfade erstellen.

Mit sieben Status, benutzerdefinierten Feldern wie Gesamtvertragswert (TCV) und Kundenstimmung sowie integrierten Automatisierungen hilft die Vorlage Teams dabei, Kontodaten zu zentralisieren, Kontaktpunkte zu überwachen und wichtige Nachfassaktionen im Blick zu behalten.

Ganz gleich, ob Sie Beziehungen auf Unternehmensebene oder Start-up-Clients nachverfolgen – mit dieser Vorlage bleiben Ihre Daten organisiert und Ihre Leistung messbar.

⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verwalten Sie Statusaktualisierungen von Konten mithilfe einfacher visueller Phasen

Organisieren Sie wichtige Meilensteine, Meetings und Verlängerungsfristen

Richten Sie Ihre Kontostrategie an Ihren Marketing- und Produktzielen aus

Automatisieren Sie häufige Aktualisierungen und Erinnerungen mit drei intelligenten Workflows

🔑 Ideal für: Account Manager oder Serviceteams, die ein unkompliziertes System benötigen, um Client-Informationen nachzuverfolgen, die Sichtbarkeit zu gewährleisten und die täglichen Kundenbeziehungen zu verwalten.

💡 Profi-Tipp: Fügen Sie ein Dashboard als Ansicht hinzu, um Ziele zu verfolgen, Trends zu erkennen und Ihr Team auf dem Laufenden zu halten – alles in einem anpassbaren Space.

8. ClickUp-Vorlage für die Kunden-Onboarding

Kostenlose Vorlage Führen Sie neue Clients mit der ClickUp-Vorlage für die Kunden-Onboarding

Die ClickUp-Vorlage für die Kunden-Onboarding hilft Teams dabei, reibungslose, wiederholbare Onboarding-Erlebnisse für Kunden zu schaffen, ohne dass es zu chaotischen, verstreuten Schritten kommt.

Damit können Teams Schulungspläne, Checklisten für die Begrüßung, Plattform-Walkthroughs und die Nachverfolgung von Fortschritten entwickeln

Jede Aufgabe ist mit klaren Ergebnissen verknüpft, während die Integration mit E-Mail- und Support-Tools eine reibungslose Kommunikation ermöglicht. Onboarding-Manager können außerdem die pro Kunde aufgewendete Zeit, Erfolgskennzahlen und Feedback für zukünftige Verbesserungen überwachen.

⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Erstellen Sie mit maßgeschneiderten Onboarding-Zeitleisten eine Karte für jeden Schritt des Prozesses

Sammeln Sie Kundendaten über Aufnahmeformulare und benutzerdefinierte Felder

Organisieren Sie Kunden in verschiedenen Servicepaketen mit der Ansicht „Nach Servicepaket“

Überwachen Sie die Zufriedenheit und das Engagement Ihrer Clients in Echtzeit mithilfe von Feedback-Fragebögen

Verfolgen Sie den Fortschritt der Onboarding-Prozesse in sechs detaillierten Phasen mit unterschiedlichen Status

🔑 Ideal für: Customer Success Manager, Onboarding-Teams und SaaS-Startups, die eine personalisierte Onboarding-Erfahrung bieten und das Engagement an jedem Touchpoint messen möchten.

9. Vorlage für die Kontoverwaltung von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie Schlüsselkonten und Verlängerungen mit der ClickUp-Vorlage für die Kontoverwaltung

Die ClickUp-Vorlage für die Kontoverwaltung hilft Unternehmen dabei, organisiert zu bleiben und gleichzeitig hochwertige Clients mit einer vollständigen Lebenszyklus-Ansicht strategischer Konten zu verwalten.

Mit integrierten Ansichten wie „Prioritätskonten“, „Risikokonten“ und „Erfolgsleitfaden für Clients“ können Sie mit dieser Vorlage Kundendaten zentralisieren und verhindern, dass Ihnen Ihre wichtigsten Konten verloren gehen.

Jedes Konto-Profil enthält Meeting-Protokolle, Verträge, offene Aufgaben und zugehörige Dokumente. Diese zentrale Quelle der Wahrheit hilft Ihnen, Beziehungen zu stärken und langfristigen Wert zu schaffen. Integrierte Dashboards zeigen Umsatzbeiträge, Verlängerungsrisiken und Zufriedenheitsfaktoren auf.

⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verfolgen Sie Verlängerungsdaten, Kontaktinformationen und Interaktionen mit benutzerdefinierten Feldern wie „E-Mail-Interaktion“ und „Schließungsdatum“

Erkennen Sie Upselling-Möglichkeiten mithilfe benutzerdefinierter Bewertungsansichten

Koordinieren Sie sich mit Marketing und Produktentwicklung anhand von Feedback zu Konten

Greifen Sie auf wichtige Ansichten wie „Risikokonten” und „Konten mit hoher Priorität” zu, um schnelle Entscheidungen zu treffen

🔑 Ideal für: Customer Success Teams, AMs und den Vertrieb in Unternehmen, die die Zufriedenheit ihrer Clients überwachen, Abwanderungen verhindern und Kundendaten für das gesamte Team zugänglich halten müssen.

10. ClickUp Schritte zum Erstellen einer Vorlage für einen Verkaufstrichter

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie strukturierte Trichter mit der ClickUp-Vorlage „Schritte zum Erstellen eines Verkaufstrichters“

Die Planung eines effektiven Verkaufstrichters erfordert Klarheit und eine klare Ausrichtung. Die ClickUp-Vorlage „Schritte zum Erstellen eines Verkaufstrichters“ führt Teams durch jede Phase des Trichters – von der Bekanntheit bis zur Kundenbindung – und ordnet dabei die Schlüsselaktivitäten, Inhalte und Botschaften jeder Phase zu.

Jeder Abschnitt ist in nachverfolgbare Ziele und Conversion-Checkpoints unterteilt. Die Vorlage hilft sogar Vertriebs- und Marketingteams dabei, effektiver zusammenzuarbeiten, Missverständnisse zu reduzieren und die Lead-Qualität durch gezieltere und effektivere Nurturing-Strategien zu verbessern.

⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Visualisieren Sie den gesamten Verkaufstrichter mit Listen-, Gantt- und Board-Ansichten

Weisen Sie Aufgaben für Inhalte, Kontaktaufnahme und Nachverfolgung in jeder Phase zu

Verbinden Sie Aufgaben, Outreach-Pläne und Kampagneninhalte

Verbessern Sie die Zusammenarbeit mit integrierten Unteraufgaben, Prioritäten, Kommentaren und Automatisierung

🔑 Ideal für: Vertriebsleiter, Marketingfachleute und Gründer, die skalierbare Vertriebsstrategien entwickeln und Leads, Inhalte und die Conversion-Performance in einem einzigen System nachverfolgen möchten.

💡 Profi-Tipp: Behandeln Sie Ihr CRM als einzige Quelle der Wahrheit, indem Sie alle wichtigen Kommunikationen, Dokumente und Entscheidungen direkt mit den Kontaktdatensätzen verknüpfen. So bleibt Ihr gesamtes Team auf dem gleichen Stand und das Chaos durch verstreute Informationen in verschiedenen Tools wird vermieden.

11. ClickUp-Vorlage für Vertriebspläne

Kostenlose Vorlage Bleiben Sie mit der ClickUp-Vorlage für Vertriebspläne zielorientiert

Die ClickUp-Vorlage für Vertriebspläne hilft Teams dabei, klare Vertriebsziele zu definieren, Strategien aufeinander abzustimmen und die Leistung übersichtlich nachzuverfolgen. Sie fasst strategische Ziele, Vertriebsstrategien, Gebietsplanung und Quartalsziele in einem strukturierten Dokument zusammen.

Die Vorlage ist als gebrauchsfertige Liste aufgebaut und bietet strukturierte Ansichten wie Zeitleiste, Gantt und Vertriebsplan-Komponenten, sodass Ihr Team immer weiß, was als Nächstes ansteht und wie sich die einzelnen Aufgaben in die Gesamtziele einfügen.

Die Vorlage unterstützt auch die Nachverfolgung der Leistung und die funktionsübergreifende Abstimmung. Sie können Ansichten für verschiedene Produktlinien, Vertriebskanäle oder Teams erstellen.

⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Analysieren Sie Fortschritte und verfeinern Sie Ihre Strategie mithilfe von Dashboards, um Ziele mit Marketing und Betrieb zu koordinieren

Verfolgen Sie den Fortschritt jeder CRM-Strategie mit Gantt- und Kalender-Ansichten

Arbeiten Sie mit Unteraufgaben und Zuweisungen teamübergreifend zusammen

Verwenden Sie Projektzusammenfassungen, um die Leistung zu überwachen und bei Bedarf schnell umzuschwenken

🔑 Ideal für: Vertriebsleiter, Direktoren und Führungskräfte, die ein strukturiertes Wachstum planen, das Teams, Zeitleisten und Ergebnisse in einem einzigen kollaborativen CRM-Workspace aufeinander abstimmt.

12. ClickUp-Vorlage für Vertriebsberichte

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie Leistungen und Erkenntnisse mit der ClickUp-Vorlage für Vertriebsberichte

Die Analyse von Leistungstrends und deren effektive Kommunikation sind für den Erfolg im Vertrieb von entscheidender Bedeutung. Die ClickUp-Vorlage für Vertriebsberichte enthält vorgefertigte Layouts für die tägliche, wöchentliche oder monatliche Berichterstellung zur Vertriebsleistung.

Diagramme, Tabellen und dynamische Felder helfen Ihnen dabei, Fortschritte zu visualisieren und wichtige Leistungsindikatoren (KPIs) hervorzuheben.

Ob Sie nun Konversionsraten messen, die Leistung Ihrer Vertriebsmitarbeiter nachverfolgen oder Gewinn-/Verlusttrends analysieren – diese Vorlage verwandelt Rohdaten in aussagekräftige, für Führungskräfte aufbereitete Zusammenfassungen.

⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verfolgen Sie Regionen, Erfolge, Quartale und mehr mithilfe benutzerdefinierter Felder wie „Vertriebsquartal“ und „Vertriebsregion“

Greifen Sie auf mehrere Ansichten zu, um Berichte nach Jahr, Monat oder Produkt-/Dienstleistungstyp zu erstellen

Heben Sie KPIs wie Gewinnrate, Pipeline-Geschwindigkeit und Umsatz hervor

Verbessern Sie die funktionsübergreifende Zusammenarbeit mit strukturierten Dashboards und Zeitleisten

🔑 Ideal für: Vertriebsanalysten, Manager und Teams im operativen Bereich, die Berichte zur Leistung erstellen und konsistente, datengestützte Vertriebsberichte über verschiedene Zyklen und Teams hinweg erstellen möchten.

🔎 Wussten Sie schon? Mobile CRM-Plattformen erleben einen deutlichen Aufschwung: Unternehmen, die sie nutzen, verzeichnen ein Wachstum von 150 % bei der Erreichung ihrer Vertriebsziele.

13. ClickUp-Vorlage für den Vertriebs-Tracker

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie die Leistung und Pipeline-Aktivitäten mit der ClickUp-Vorlage für den Vertriebs-Tracker

Tägliche Vertriebsaktivitäten müssen konsequent überwacht werden, insbesondere in schnelllebigen Umgebungen. Die ClickUp-Vorlage für die Vertriebserfassung überwacht Vertriebsdaten aus jedem Blickwinkel: produktbezogen, teambezogen und im Zeitverlauf.

Ansichten wie Umsatzvolumen pro Monat und Status der Verkäufe pro Produkt erleichtern es Ihnen, den Überblick über Ihre Pipeline zu behalten und gleichzeitig Ihre Daten sauber, aktuell und übersichtlich zu halten.

Die Vorlage enthält Anrufprotokolle, Status-Tags, Notizen zu Geschäften und zeitgestempelte Aktionen für vollständige Rückverfolgbarkeit. Teams können Felder an CRM-Daten anpassen, Benachrichtigungen für Nachfassaktionen erstellen und tägliche Leistungsmetriken in Diagrammen oder Widgets visualisieren.

⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verfolgen Sie Stückkosten, Rücksendungen, Versand und Gewinnmargen mit benutzerdefinierten Feldern wie „Versandkosten“ und „Gewinnziel“

Identifizieren Sie Abbrüche und Prozessverzögerungen schnell

Protokollieren und überwachen Sie tägliche Vertriebsaktivitäten mit Zeitstempeln

Analysieren Sie Trends und die Reihenfolge von Kundenaufträgen, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen

🔑 Ideal für: Vertriebsinnendienstteams, SDR-Manager und Teams, die mehr Sichtbarkeit in ihren Workflows wünschen und gleichzeitig die Leistung einzelner Mitarbeiter und des gesamten Teams verwalten, Ergebnisse messen und den Vertriebsaufwand durch datengestützte Nachverfolgung optimieren möchten.

14. ClickUp-Vorlage für Verkaufsgespräche

Kostenlose Vorlage Optimieren Sie Ihre Kundenansprache mit der ClickUp-Vorlage für Verkaufsgespräche

Jeder Anruf hat einen Wert – wenn er richtig erfasst wird. Mit der ClickUp-Vorlage für Verkaufsgespräche können Vertriebsmitarbeiter die Ergebnisse von Unterhaltungen protokollieren, Notizen zu Anrufen hinzufügen und Folgeaktionen festlegen. Benutzerdefinierte Felder für Kontakte und Anrufdaten sorgen dafür, dass Ihr gesamter CRM-Prozess übersichtlich, nachvollziehbar und leicht umsetzbar bleibt, sodass kein Lead verloren geht.

Anrufe können nach Zweck (Einführung, Demo, Verhandlung) kategorisiert und mit Geschäften oder Kontakten verknüpft werden. Durch die Strukturierung dieser Daten profitieren Sie von besserem Coaching, weniger Wiederholungen und einem schnelleren Durchlaufen des Trichters

⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verschaffen Sie sich mit der Übersichtsansicht einen Überblick über Ihre Verkaufsgespräche und verfolgen Sie die Fortschritte

Verfolgen Sie Verkaufsgespräche anhand ihres Status mit strukturierten Pipelines und Anrufprotokollen

Speichern Sie Kontaktdaten, Notizen zu Anrufen und Termine für Nachfassaktionen an einem Ort

Weisen Sie Follow-ups zu und verwalten Sie Ergebnisse mit benutzerdefinierten Status

Organisieren Sie Ihre Kundenansprache mithilfe von Ansichten, die auf Sichtbarkeit und Dynamik ausgelegt sind

🔑 Ideal für: Vertriebsmitarbeiter, Outbound-Teams und Trainer, die Anrufdaten analysieren und ihren Aufwand für die Kundenakquise nachverfolgen, Follow-ups organisieren und die Ergebnisse jedes Kundengesprächs verbessern möchten.

💡 Profi-Tipp: Der Aufbau dauerhafter Kundenbeziehungen hängt von einem optimierten CRM-Zyklus ab. Befolgen Sie diese wichtigen Schritte, um potenzielle Kunden in treue Fürsprecher zu verwandeln: Leads identifizieren: Finden Sie potenzielle Kunden, die Ihrem Idealprofil entsprechen ✅

Leads qualifizieren: Bestimmen Sie, welche Leads wirklich bereit sind und mit hoher Wahrscheinlichkeit konvertieren werden ✅

Leads pflegen: Bauen Sie eine Beziehung auf und bieten Sie Wert, bis sie bereit sind zu kaufen ✅

Abschließen von Geschäften: Führen Sie potenzielle Kunden durch die letzten Phasen bis zur erfolgreichen Konversion ✅

Kundensupport bieten: Bieten Sie nach dem Kauf einen außergewöhnlichen Service, um Loyalität und Weiterempfehlungen zu fördern ✅

15. ClickUp-Vorlage für den Vertriebsprozess

Kostenlose Vorlage Strukturieren Sie Ihren Vertriebs-Workflow mit der ClickUp-Vorlage für Vertriebsprozesse

Die ClickUp-Vorlage für den Vertriebsprozess organisiert jede Phase des Vertriebszyklus in einem einzigen, aufgabenbasierten Layout, das Ihren Vertriebsprozess Schritt für Schritt abbildet – von der Lead-Qualifizierung bis zum Abschluss.

Sie organisiert Aktivitäten in benutzerdefinierten Status und Feldern mit visuellen Workflows, die die Nachverfolgung der Leistung und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Rollen erleichtern.

Jede Phase ist mit Aufgaben-Checklisten, Genehmigungspunkten und Ressourcenlinks ausgestattet, um ein effizientes Workflow-Management zu ermöglichen. Dies hilft dabei, neue Mitarbeiter schneller einzuarbeiten und erfahrene Mitarbeiter über strategische Veränderungen auf dem Laufenden zu halten.

Automatisierungen optimieren gängige Aufgaben wie Nachverfolgungen und Statusaktualisierungen.

⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Unterteilen Sie Vertriebsphasen in einzelne Aufgaben mit klarer Verantwortlichkeit der Mitarbeiter

Verwenden Sie Gantt-, Board- und Kalender-Ansichten , um Zeitleisten und Nachverfolgungen zu verfolgen

Speichern Sie Kontaktinformationen, E-Mails, Lead-Bewertungen und Anrufprotokolle in benutzerdefinierten Feldern

Identifizieren Sie Engpässe in der Pipeline und überprüfen Sie den Fortschritt Ihrer Aufgaben in einem Dashboard

🔑 Ideal für: Vertriebsleiter, Enablement-Spezialisten und Teams, die skalierbare Workflows aufbauen, um ihren Vertriebsprozess zu standardisieren und Klarheit in jede Phase des Geschäftsabschlusses zu bringen, von der Akquise bis zum Abschluss.

📚 Lesen Sie auch: Was ist ein CRM-Prozess? Wesentliche Schritte zur Erstellung Ihres eigenen Prozesses

Optimieren Sie Ihre Vertriebspipeline mit ClickUp

Wenn Sie mehrere Tools für CRM, Projektaktualisierungen, Berichterstellung und Client-Kommunikation verwalten, verschwenden Sie Zeit. Während Asana CRM-Vorlagen bietet, die einen guten Ausgangspunkt darstellen, liefert ClickUp eine einzige Plattform zur Verwaltung aller Aspekte Ihres Vertriebs.

Ganz gleich, ob Sie bei Null anfangen oder Ihr aktuelles Setup verbessern möchten – ClickUp macht es Ihnen leichter, Geschäfte abzuschließen, Kunden zu binden und Ihren Umsatz zu steigern.

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, weisen Sie Leads zu, verfolgen Sie die Phasen von Geschäften und überwachen Sie die Leistung über anpassbare Dashboards. So befinden sich jeder Workflow, jeder Kontakt und jeder Verkauf an einem Ort.

Starten Sie noch heute kostenlos und sehen Sie selbst, wie ClickUp Wunder bei der Verwaltung Ihres CRM bewirkt!