die 15 besten Produktivitätsplaner für Zielstrebige im Jahr 2025

Bei Produktivität geht es nicht nur darum, mehr zu erledigen.

Letztendlich geht es darum, sinnvolle Fortschritte bei den Dingen zu erzielen, die Sie erreichen möchten.

Ob Sie tägliche Aufgaben nachverfolgen, dauerhafte Gewohnheiten entwickeln oder große Ziele auf einer Karte festhalten möchten – der richtige Planer kann den entscheidenden Unterschied ausmachen.

Ein gut strukturierter Produktivitätsplaner verschafft Ihnen einen klaren Überblick über Ihren Zeitplan, hilft Ihnen dabei, Prioritäten effektiv zu setzen, und sorgt dafür, dass Sie Ihre Ziele nicht aus den Augen verlieren.

Damit Sie immer auf dem Laufenden bleiben, haben wir 15 der besten Produktivitätsplaner zusammengestellt – von digitalen Kraftpaketen bis hin zu klassischen Papierplanern –, damit Sie den perfekten Planer für Ihren Workflow finden. Entdecken Sie sie jetzt!

Die besten Produktivitätsplaner: Vergleichsdiagramm

Planer Die besten Features Am besten geeignet für Preise Plum Paper Planner Anpassbare Layouts, Nachverfolgung von Mahlzeiten und Fitness, vorgedruckte Daten Benutzer, die einen vollständig anpassbaren Wochenplaner wünschen A5 ab 47,95 $ Clever Fox Planner Zielplanung, Nachverfolgung von Gewohnheiten, Vision Board, motivierende Seiten Zielorientierte Leistungsträger wie Unternehmer, Studenten und Fachleute Benutzerdefinierte Preise Full Focus Planner 90-Tage-Zielplanung, Integration von Wellness, Terminblöcke Profis, die eine strukturierte Tagesplanung und die Nachverfolgung ihrer Quartalsziele benötigen Benutzerdefinierte Preise ClickUp über 15 anpassbare Ansichten, KI-gestütztes ClickUp Brain, Vorlagen für die tägliche Planung und Gewohnheitsverfolgung, Zusammenarbeit in Echtzeit, Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und Automatisierungen Digitale Produktivitätsplanung für Einzelpersonen, Teams und Unternehmen Kostenlose und kostenpflichtige Pläne verfügbar Hobonichi Techo Planner Kompaktes Format mit einer Seite pro Tag, Tomoe River-Papier, motivierende Zitate Autoren, Kreative und Fachleute, die ein kompaktes Tagesjournal benötigen Benutzerdefinierte Preise Day Designer Tagesplaner Seiten für die tägliche Zeitplanung, Priorisierungshilfen und Bereiche für Dankbarkeit Vielbeschäftigte Berufstätige, die Arbeit, Privatleben und Nebenprojekte unter einen Hut bringen müssen Benutzerdefinierte Preise Passion Planner Passion Roadmap, vierteljährliche/jährliche Reflexionen und Nachverfolgung von Gewohnheiten Benutzer, die sich auf langfristige Ziele und persönliche Entwicklung konzentrieren Benutzerdefinierte Preise Moleskine Wochenplaner Wochenansicht mit Notizen, strapazierfähigen Einbänden und umweltfreundlichen Materialien Minimalisten, die einen zeitlosen Wochenplaner bevorzugen Benutzerdefinierte Preise Blue Sky Planner Spiralbindung, Referenzkalender, großzügige Notizbereiche Studenten, Berufstätige und preisbewusste Planer Benutzerdefinierte Preise Der Panda Planner Design basierend auf positiver Psychologie, Dankbarkeitsaufforderungen, Check-ins morgens und abends Personen, die mit einem wissenschaftlich fundierten Ansatz Gewohnheiten aufbauen möchten Benutzerdefinierte Preise Erin Condren LifePlanner Austauschbare Cover, farbenfrohe Layouts, Aufkleber und Habit Tracker Kreative Planer, die einen lebendigen, individuell anpassbaren Terminkalender wünschen Benutzerdefinierte Preise Class Tracker Ultimate Student Planner Nachverfolgung von Prüfungen/Projekten, strukturierte akademische Layouts und Personalisierung für die Schule Schüler der Mittelstufe, Oberstufe und Studenten Benutzerdefinierte Preise Leuchtturm1917 Punktraster-Notizbuch Seiten mit Punktraster, integrierter Index, nummerierte Seiten und Flexibilität für Bullet Journaling Bullet-Journal-Fans, die einen vollständig personalisierten Planer suchen Benutzerdefinierte Preise Muji Monatsplaner Minimalistische Monatsübersichten, schlankes Design und umweltbewusste Materialien Studenten und Berufstätige, die eine einfache Monatsplanung suchen Benutzerdefinierte Preise The Notebook Therapy Handgefertigte Einbände, Seiten für Achtsamkeitsübungen, gepunktete/gerasterte Layouts und umweltfreundliches Papier Achtsame Planer, die Wert auf Ästhetik und zweckorientierte Planung legen Benutzerdefinierte Preise

Worauf sollten Sie bei einem guten Produktivitätsplaner achten?

🔎 Wussten Sie schon? Der durchschnittliche Eigentümer eines kleinen Unternehmens verliert täglich 96 Minuten mit unproduktiven Aufgaben. Der Schlüssel zum Erfolg? Planungslähmung – zu viel Zeit damit verbringen, zu entscheiden, wie Aufgaben geplant werden sollen, anstatt sie zu erledigen. 🕒

Die Lösung? Ein Produktivitätsplaner, der sich an Ihren Workflow anpasst und Ihnen Entscheidungen abnimmt.

Die meisten Planer helfen Ihnen jedoch entweder dabei, alles im Blick zu behalten, oder werden selbst zu einer weiteren Aufgabe, die Sie erledigen müssen.

So wählen Sie die besten Planer für Produktivität aus:

Planer-Typ: Mit Papierplanern können Sie entschleunigen, nachdenken und sich bewusst engagieren. Digitale Planer automatisieren Workflows, ermöglichen eine nahtlose Synchronisierung zwischen verschiedenen Geräten und sorgen für Ordnung – ideal für Multitasker und verteilte Teams

Layout: Wählen Sie eine Struktur, die für Sie funktioniert. Tagesplaner eignen sich am besten für To-Do-Listen, Notizen zu Meetings und Wählen Sie eine Struktur, die für Sie funktioniert. Tagesplaner eignen sich am besten für To-Do-Listen, Notizen zu Meetings und das Blockieren von Zeit . Wochenplaner bieten eine breitere Ansicht, oft auf einer oder zwei Seiten, während Monatsplaner einen klaren Überblick für die Vorausplanung bieten

Zielverfolgung: Setzen Sie Ihre Pläne in die Tat um. Nutzen Sie Gewohnheits-Tracker, Meilenstein-Check-ins und Setzen Sie Ihre Pläne in die Tat um. Nutzen Sie Gewohnheits-Tracker, Meilenstein-Check-ins und SMART-Ziele für strukturierte Fortschritte. Denken Sie langfristig? Wählen Sie Planer mit vierteljährlicher Zielsetzung und jährlicher Vision-Karte, um motiviert zu bleiben

Nachhaltigkeit: Reduzieren Sie Abfall, indem Sie Recyclingpapier, nachfüllbare Seiten aus hochwertigen Materialien oder vollständig digitale Lösungen wählen. Diese durchdachte Wahl fördert eine konsequente Planungsroutine und eine bewusstere Lebensweise

Nahtlose Zusammenarbeit: Sorgen Sie für eine perfekte Abstimmung in Ihrem Team. Ein digitaler Planer mit Echtzeit-Synchronisierung, gemeinsamen Sorgen Sie für eine perfekte Abstimmung in Ihrem Team. Ein digitaler Planer mit Echtzeit-Synchronisierung, gemeinsamen Online-Kalendern , Aufgabenverteilung und Projektmanagement verbessert die Koordination, egal ob Ihr Team remote, hybrid oder im Büro arbeitet

Langlebigkeit: Planen Sie überall und jederzeit. Sind Sie viel unterwegs? Entscheiden Sie sich für einen kompakten, spiralgebundenen traditionellen Planer mit einem robusten Einband. Bevorzugen Sie Cloud-basierte Lösungen? Wählen Sie Planen Sie überall und jederzeit. Sind Sie viel unterwegs? Entscheiden Sie sich für einen kompakten, spiralgebundenen traditionellen Planer mit einem robusten Einband. Bevorzugen Sie Cloud-basierte Lösungen? Wählen Sie minimalistische digitale Planer , um unterwegs auf Ihre täglichen Aufgabenlisten und wöchentlichen To-dos zuzugreifen

💡 Profi-Tipp: Sie fragen sich, wie Sie Ihren Planer organisieren sollen? Hier sind einige Tipps, die Sie beachten sollten: 🗂️ Kategorisieren Sie Aufgaben nach Priorität, um fokussiert zu bleiben

📅 Verwenden Sie ein wöchentliches Layout für eine bessere Zeitverwaltung

✍️ Integrieren Sie einen Habit Tracker, um mehr Beständigkeit zu erreichen

🎯 Setzen Sie sich klare Ziele und unterteilen Sie diese in umsetzbare Schritte

🔄 Überprüfen und passen Sie Ihren Planer regelmäßig an, um maximale Effizienz zu erzielen

Die besten Produktivitätsplaner zum Entdecken

Der richtige Planer ist Ihr Wegweiser zu Fokus, Organisation und Erfolg beim Erreichen Ihrer Ziele. Ob Sie eine strukturierte Wochenübersicht, einen flexiblen Planer oder ein digitales Kraftpaket benötigen, diese Liste bietet für jeden Planungsstil etwas.

Hier sind die besten Produktivitätsplaner, die Sie sich ansehen sollten:

1. Plum Paper Planner (Bester anpassbarer Wochenplaner)

via Plum Paper Planner

Wenn Ihnen Einheitsplaner nicht zusagen, ist der Plum Paper Planner die ultimative anpassbare Option. Als einer der besten Produktivitätsplaner können Sie das Cover-Design auswählen, zusätzliche Notizbereiche hinzufügen und spezielle Planungsseiten einfügen.

Dieser Planer verfügt über mehrere Layout-Optionen, darunter horizontale, vertikale und stündliche Aufteilungen. Damit können Sie jede Seite optimal für Zielsetzungen, Zeitblöcke oder To-do-Listen nutzen. Das Papier ist außerdem für seine glatte Textur und Robustheit bekannt, sodass das Schreiben zum Vergnügen wird.

Die besten Features von Plum Paper Planner

Fügen Sie Abschnitte für die Essensplanung, Fitness-Nachverfolgung, Budgetblätter und vieles mehr hinzu

Drucken Sie Geburtstage, Jahrestage und wichtige Termine direkt in Ihren Planer vor

Erweitern Sie die Funktionen mit Habit Trackern, Wellness-Planern oder Vorlagen für das Business

Passen Sie die Dauer Ihres Planers mit einem benutzerdefinierten Startmonat und flexiblen Längenoptionen an

Einschränkungen von Plum Paper Planner

Aufgrund der individuellen Anpassung benötigen wir etwas Zeit für die Gestaltung und den Versand

Er ist teurer als handelsübliche Planer

Preise für Plum Paper Planner

A5 (5,8″ × 8,3″) Planer: Ab 47,95 $

(7″× 9″) Planer: Ab 51,95 $

(8,5″ × 11″) Planer: Ab 58,95 $

Bewertungen und Rezensionen zu Plum Paper Planner

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer über Plum Paper?

Hier ist eine Rezension von Reddit:

Ich habe den agendio-Planer und den Plum Paper-Planer (PPP) ausprobiert und bin definitiv vom PPP begeistert. Er ist sehr flexibel und die Zielplanung für jeden Monat ist genau das, was ich von einem Planer erwartet habe.

Ich habe den agendio-Planer und den Plum Paper-Planer (PPP) ausprobiert und bin definitiv vom PPP begeistert. Er ist sehr flexibel und die Zielplanung für jeden Monat ist genau das, was ich von einem Planer erwartet habe.

2. Clever Fox Planner (am besten für zielorientierte Menschen geeignet)

via Clever Fox Planner

Sie wollen große Träume verwirklichen und Erfolg haben? Der Clever Fox Planner ist ein zielorientiertes System, das Produktivität, Nachverfolgung von Gewohnheiten und Mindset-Coaching kombiniert, damit Sie motiviert bleiben und bessere Routinen entwickeln können.

Clever Fox wurde für Unternehmer, Studenten und Berufstätige entwickelt und ist einer der besten Produktivitätsplaner. Er hilft Ihnen dabei, Ziele zu erreichen, Fortschritte zu verfolgen und sich täglich zu konzentrieren. Mit einem integrierten Vision Board, Seiten für geführte Reflexionen und strukturierten Check-ins ebnet Clever Fox den Weg zu langfristigem Erfolg.

Die besten Features von Clever Fox Planner

Planen Sie Ihren Erfolg mit strukturierter Zielplanung und Nachverfolgung von Meilensteinen

Maximieren Sie Ihre Produktivität mit Prioritätenlisten, Gewohnheits-Trackern und Wochen-/Monatsübersichten

Mit Planer-Aufklebern, einem Gummiband, einer Stifthalterung und einer Tasche für zusätzlichen Speicher sind Sie überall bestens vorbereitet

Mit dickem, blutungsfreiem Papier und einem strapazierfähigen Hardcover bleibt Ihr Planer immer makellos

Einschränkungen des Clever Fox Planners

Die undatierten Seiten müssen mit Datumsangaben ausgefüllt werden, was für diejenigen, die vorab datierte Planer bevorzugen, möglicherweise nicht geeignet ist

Keine digitale Integration – ausschließlich ein Papierplaner

Preise für Clever Fox Planner

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Clever Fox Planner

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer über Clever Fox?

Hier ist eine Rezension von Reddit:

Clever Fox ist ehrlich gesagt meine bevorzugte Planer-Marke. Es scheint, als hätten sie einen Planer für alles, und ich liebe die Layouts! Sie haben einen der besten Stundenplaner, die ich je verwendet habe.

Clever Fox ist ehrlich gesagt meine bevorzugte Planer-Marke. Es scheint, als hätten sie einen Planer für alles, und ich liebe die Layouts! Sie haben einen der besten Stundenplaner, die ich je verwendet habe.

3. Full Focus Planner (Bester strukturierter Tagesplaner)

via Full Focus Planner

Der Full Focus Planner wurde vom Produktivitätsexperten Michael Hyatt entwickelt und basiert auf Produktivitätsprinzipien, die darauf abzielen, dass Sie Ihre wichtigsten Aufgaben zuerst erledigen. Die Tagesseiten enthalten Abschnitte für drei große Prioritäten des Tages sowie Zeitplan-Blöcke und Notizen.

Er hilft Ihnen dabei, Ziele in vierteljährliche, monatliche und wöchentliche Meilensteine zu unterteilen. Viele Fachleute, die anspruchsvolle Zeitpläne jonglieren, verlassen sich auf diesen Planer, um organisiert zu bleiben und Aufgaben mit übergeordneten geschäftlichen oder persönlichen Zielen in Einklang zu bringen.

Die besten Features von Full Focus Planner

Teilen Sie Ziele in überschaubare Teilziele auf – konzentrieren Sie sich auf eine 90-Tage-Planung, um maximale Wirkung zu erzielen

Bleiben Sie in allen Lebensbereichen ausgeglichen, indem Sie neun Schlüsselbereiche abdecken, von der Karriere bis zu Beziehungen

Beugen Sie Burnout vor, indem Sie Wellness, persönliche Entwicklung und berufliche Ziele integrieren

Hinterlassen Sie Eindruck – aus hochwertigen Materialien gefertigt und mit elegantem Design

Einschränkungen des Full Focus Planners

Konzentriert sich stark auf die Zielsetzung, was für diejenigen, die einen leichtgewichtigen Planer suchen, möglicherweise nicht geeignet ist

Er ist sperriger und daher weniger handlich

Preise für Full Focus Planner

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Full Focus Planner

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer über Full Focus Planner?

Hier ist eine Rezension von Reddit:

Ich LIEBE Listen. Ich finde es toll, dass es eine tägliche Aufschlüsselung der Aufgaben und des Tages selbst gibt und dass ich viel Platz habe, um diese Aufgaben aufzuschreiben und abzuhaken. Der Schlüssel unten ist sehr nützlich. Ich liebe die Seiten mit den Zielen. Das bringt mich wirklich dazu, darüber nachzudenken, was ich erreichen möchte, wie ich es erreichen kann/was mich motiviert, was ich tun könnte, um es zu feiern, und ich kann es mithilfe des Streaktrackers (einzelne Tage markieren) oder einer Anzeige, die ich mit dem Fortschritt beim Erreichen des Ziels fülle, nachverfolgen. Außerdem kann ich Ziele kategorisieren. Mir gefällt, dass der Planer keine vorab ausgefüllten Nummern hat. Das ist für mich zwar kein Ausschlusskriterium für alle Planer, aber ich mag es, ihn jederzeit beginnen zu können und ihn optimal zu nutzen.

Ich LIEBE Listen. Ich finde es toll, dass es eine tägliche Aufschlüsselung der Aufgaben und des Tages selbst gibt und dass ich viel Platz habe, um diese Aufgaben aufzuschreiben und abzuhaken. Der Schlüssel unten ist sehr nützlich. Ich liebe die Seiten mit den Zielen. Das bringt mich wirklich dazu, darüber nachzudenken, was ich erreichen möchte, wie ich es erreichen kann/was mich motiviert, was ich tun könnte, um es zu feiern, und ich kann es mithilfe des Streaktrackers (einzelne Tage abhaken) oder einer Anzeige, die ich mit dem Fortschritt beim Erreichen des Ziels fülle, nachverfolgen. Außerdem kann ich Ziele kategorisieren. Mir gefällt, dass der Planer keine vorab ausgefüllten Nummern hat. Das ist für mich zwar kein Ausschlusskriterium für alle Planer, aber ich finde es gut, dass ich ihn jederzeit beginnen und optimal nutzen kann.

ClickUp-Hack: Fakt? Ihr Gehirn schaltet ab. Und zwar oft. Wenn Sie sich bei der Arbeit nicht konzentrieren können und Ihre Produktivität steigern möchten, finden Sie hier einige wissenschaftlich fundierte Strategien: Machen Sie einen Ablenkungstest: Notieren Sie einen Tag lang alle Unterbrechungen, um Ihre größten Konzentrationskiller zu erkennen (und zu beseitigen)

Wenden Sie die 20-20-20-Regel an : Schauen Sie alle 20 Minuten 20 Sekunden lang 20 Fuß weit weg. Ihre Augen (und Ihr Gehirn) werden es Ihnen danken

Üben Sie Achtsamkeit: Nur 10 Minuten Meditation täglich verbessern die Konzentration und reduzieren Stress

Priorisieren Sie guten Schlaf: Guter Schlaf = bessere Konzentration und kognitive Funktionen

4. ClickUp (Bester digitaler Produktivitätsplaner)

Dankbarkeitstagebuch mit ClickUp-Dokumenten

Papierplaner eignen sich hervorragend für schnelle Skizzen und Notizen, aber sie stoßen an ihre Grenzen, wenn sich Pläne ändern oder wenn Sie in Echtzeit zusammenarbeiten müssen.

Hier kommt ClickUp ins Spiel – die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat. Sie konsolidiert Aufgaben, Dokumentationen, persönliche Besorgungen und sogar monatliche Sprint-Ziele, damit nichts unter den Tisch fällt.

Sie möchten einen klassischen Planer? Wechseln Sie zur ClickUp Kalender-Ansicht, um Aufgaben per Drag & Drop zu verschieben, zur besseren Übersicht mit Farben zu kennzeichnen und für einen einheitlichen Zeitplan mit Google Kalender zu synchronisieren. Sie benötigen einen anderen Blickwinkel? Verwenden Sie die Listenansicht, um Aufgaben nach Priorität, Fälligkeitsdatum oder benutzerdefinierten Feldern zu sortieren, zu gruppieren oder zu filtern.

Verwenden Sie den Notepad von ClickUp, um Ihre Gedanken zu notieren

Haben Sie eine brillante Idee oder eine kurze Erinnerung? ClickUp Notepad ist Ihr jederzeit zugänglicher digitaler Notizblock. Notieren Sie Ihre Gedanken überall in der App und wandeln Sie sie später in Aufgaben um – keine verstreuten Haftnotizen oder verlorenen Ideen mehr.

Aber der eigentliche Game-Changer ist ClickUp Brain. Dieser KI-gestützte hub verbindet Ihre Aufgaben, Notizen und Ideen zu einer zentralen Wissensdatenbank, in der alles organisiert, durchsuchbar und sofort umsetzbar ist.

Warum bei Null anfangen, wenn Sie die Produktivitätsvorlagen von ClickUp die Arbeit übernehmen lassen können? Ob Sie Projekte verwalten oder Ihren täglichen Workflow strukturieren möchten, diese Lösungen machen die Planung zum Kinderspiel:

ClickUp-Vorlage für Tagesplaner: In diesem übersichtlichen Space können Sie Ihren Tag mit Zeitblöcken, wiederkehrenden Erinnerungen und der Nachverfolgung von Gewohnheiten strukturieren. Er ist perfekt für alle, die einen klaren Zeitplan ohne Spekulationen wünschen

Vorlage für persönliche Produktivität: Legen Sie Ihre Ziele, Meilensteine und Aufgaben in einem ausgewogenen, langfristigen Format fest. Ideal, um Burnout zu vermeiden und sich gleichzeitig ganz auf die Ergebnisse zu konzentrieren

Sie können auch dynamische Vorlagen für Gewohnheits-Tracker verwenden, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Routinen konsequent einhalten und mühelos dauerhafte Produktivitätsgewohnheiten aufbauen. Außerdem helfen sie Ihnen bei der Nachverfolgung von Fortschritten, der Identifizierung von Mustern und der Optimierung Ihres täglichen Workflows.

💡 Profi-Tipp: Ein Planer ist nur so leistungsstark wie die Fortschritte, die er Ihnen hilft zu messen. ClickUp Goals nimmt Ihre großen Ambitionen und übersetzt sie in messbare Meilensteine in Echtzeit, die sich nahtlos mit Ihren täglichen Aufgaben synchronisieren: 🧩 Brechen Sie komplexe Pläne in überschaubare, kleine Einzelziele auf

🤝 Vereinigen Sie persönliche und berufliche Ziele in einem Dashboard

📊 Verfolgen Sie automatisch Ihre Fortschritte, während Sie Aufgaben abhaken und Meilensteine erreichen

Die besten Features von ClickUp

Arbeiten Sie mit ClickUp-Dokumenten zusammen – erstellen, bearbeiten und teilen Sie Dokumente, die direkt mit Aufgaben verknüpft sind, sodass alles an einem Ort bleibt

Taggen Sie Teammitglieder, legen Sie Berechtigungen fest und erstellen Sie Projekt-Dashboards für abteilungsübergreifende Synergien

Legen Sie Abhängigkeiten zwischen Aufgaben fest, damit alles in der richtigen Reihenfolge abläuft – ohne dass Schritte übersprungen werden

Bewahren Sie alle Projektdiskussionen an einem zentralen Ort auf – kein endloses Durchsuchen von E-Mails oder verlorenen Nachrichten mehr

Zeiten erfassen, Produktivität analysieren und Engpässe aufdecken, um Ihren Workflow zu optimieren

Eliminieren Sie repetitive Arbeiten mit automatisierten Check-ins, Berichten und Erinnerungen

Einschränkungen von ClickUp

Einige neue Benutzer könnten sich von den vielen Features überwältigt fühlen

Die Anpassung der erweiterten Automatisierung erfordert möglicherweise eine gewisse Einarbeitungszeit

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer über ClickUp?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Ich war mein ganzes Leben lang ein „Papierplaner“, aber ClickUp hat dank der Flexibilität bei Änderungen und der Möglichkeit, meine Notizen zu organisieren und mit einzelnen Aufgaben zu verknüpfen, die Spielregeln für mich in Sachen Aufgabenmanagement geändert. Es ist so viel einfacher, etwas zu suchen, als alles analog zu erledigen. Ich bin ein Einzelbenutzer, profitiere aber dennoch von vielen Features von ClickUp!

Ich war mein ganzes Leben lang ein „Papierplaner“, aber ClickUp hat dank der Flexibilität bei Änderungen und der Möglichkeit, meine Notizen zu organisieren und mit einzelnen Aufgaben zu verknüpfen, die Aufgabenverwaltung für mich revolutioniert. Es ist so viel einfacher, etwas zu suchen, als alles analog zu erledigen. Ich bin ein Einzelbenutzer, profitiere aber dennoch von vielen Features von ClickUp!

Sie sind nicht in der Stimmung, Ihre Gedanken zu notieren? Sprechen Sie sie einfach mit Brain MAX, Ihrem KI-Desktop-Begleiter, aus!👇🏼

5. Hobonichi Techo Planner (Am besten für kompakte, umfassende Notizen geeignet)

via Hobonichi Techo Planner

Wenn Sie gerne täglich Notizen machen, Tagebuch schreiben oder skizzieren, ist der Hobonichi Techo Planner ein Muss. Er wurde mit japanischer Präzision entworfen und vereint Funktionalität und Kreativität mit minimalistischen Layouts und einem Format von einer Seite pro Tag.

Das ultradünne Tomoe River-Papier eignet sich hervorragend für Füllfederhalter und dank seiner kompakten, reisefreundlichen Größe lässt es sich leicht transportieren. Die flache Bindung und der strapazierfähige Einband sorgen für Langlebigkeit und machen ihn zu einem Favoriten unter Fachleuten, Schriftstellern und Kreativen.

Die besten Features des Hobonichi Techo Planers

Halten Sie Ideen mit einem kompakten und dennoch großzügigen Design für Notizen, Skizzen und Pläne fest

Lassen Sie sich von täglichen motivierenden Zitaten inspirieren, von tiefgründiger Weisheit bis hin zu leichtem Humor

Bequemes Schreiben – dank der flach aufliegenden Bindung bleiben die Seiten problemlos offen

Personalisieren Sie Ihren Planer mit zusätzlichen Seiten für Bücherlisten, Ziele und Reflexionen

Einschränkungen des Hobonichi Techo Planers

Kleinere Raster können für Personen mit größerer Handschrift schwierig sein

Die Übersetzung einiger japanischer Seiten kann eingeschränkt sein

Preise für Hobonichi Techo Planner

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zum Hobonichi Techo Planner

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer über den Hobonichi Techo Planner?

Hier ist eine Rezension von Reddit:

Er ist beliebt, weil er so vielseitig ist. Er enthält viele kleine Details, wie die geheime Zeile, Stundenmarkierungen auf den Tageseiten, das kleine Gabel-Symbol für Essen und die Kontrollkästchen auf den Tageseiten. Außerdem gibt es Bonus-Seiten am Ende, wie „Meine 100“ oder „Interview mit mir selbst“, die Spaß machen, auszufüllen.

Er ist beliebt, weil er vielseitig ist. Er enthält viele kleine Details, wie die geheime Zeile, Stundenmarkierungen auf den Tageseiten, das kleine Gabel-Symbol für Essen und die Kontrollkästchen auf den Tageseiten. Außerdem gibt es Bonus-Seiten am Ende, wie „Meine 100“ oder „Interview mit mir selbst“, die Spaß machen, auszufüllen.

6. Day Designer Daily Planner (Am besten geeignet für strukturierte Zeitpläne mit Zeitblöcken)

via Day Designer Daily Planner

Sie müssen private Besorgungen, einen Nebenjob und einen Vollzeitjob unter einen Hut bringen? Ein tägliches Planungssystem hält alles im Blick, und genau das bietet der Day Designer.

Mit einem Layout für jeden Tag können Sie in diesem Planer Ihren Zeitplan auf einer Karte festhalten, Ihre drei wichtigsten Aufgaben priorisieren und Notizen oder Gedanken festhalten. Außerdem verleihen die eleganten Cover-Designs – Blumen, Streifen und Unifarben – Ihrem Workspace einen Hauch von Raffinesse.

Die besten Features des Day Designer Daily Planner

Visualisieren Sie Ihre Tage mit einem Tagesplanungssystem, das in zwei Größen und mit verschiedenen Datumsbereichen erhältlich ist

Vereinfachen Sie Ihre Entscheidungsfindung mit integrierten Hilfestellungen zur Priorisierung und Reflexion

Reduzieren Sie mentale Unordnung mit einem speziellen Bereich für Dankbarkeit, Notizen und Ziel-Einstellungen

Mit strapazierfähigen Einbänden, Spiralbindung und dickem, nicht durchschlagendem Papier bleiben Sie das ganze Jahr über organisiert

Einschränkungen des Day Designer Daily Planners

Durch die Seiten für jeden Tag des Jahres etwas umfangreicher

Höherer Preis im Vergleich zu einfachen Planern

Preise für den Day Designer Daily Planner

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Day Designer Daily Planner

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer über den Day Designer Daily Planner?

Hier ist eine Rezension von Amazon:

Ich habe diesen Planer auf Empfehlung eines Freundes gekauft. Ich war unentschlossen zwischen der Hardcover- und der Softcover-Ausführung. Ich bin so froh, dass ich mich für die Softcover-Ausführung entschieden habe. Sie ist robust und sehr gut verarbeitet. Dieser Planer hat meine Erwartungen übertroffen. Ich liebe das Layout für die Tagesplanung und die Registerkarten für die einzelnen Monate. Die Größe ist etwas sperrig, aber das ist es wert, wenn man sich keine Sorgen machen muss, dass der Einband des Planers innerhalb der ersten Monate zerreißt.

Ich habe diesen Planer auf Empfehlung eines Freundes gekauft. Ich war unentschlossen zwischen der Hardcover- und der Softcover-Ausführung. Ich bin so froh, dass ich mich für die Softcover-Ausführung entschieden habe. Sie ist robust und sehr gut verarbeitet. Dieser Planer hat meine Erwartungen übertroffen. Ich liebe das Layout für die Tagesplanung und die Registerkarten für die einzelnen Monate. Die Größe ist etwas sperrig, aber das ist es wert, wenn man sich keine Sorgen machen muss, dass der Einband des Planers schon nach wenigen Monaten kaputt ist.

📮 ClickUp Insight: 92 % der Wissensarbeiter verwenden personalisierte Zeitmanagementstrategien. Die meisten Workflow-Management-Tools bieten jedoch noch keine robusten integrierten Zeitmanagement- oder Priorisierungs-Features, was eine effektive Priorisierung erschwert. Die KI-gestützten Funktionen von ClickUp für Terminplanung und Zeiterfassung helfen Ihnen, diese Vermutungen in datengestützte Entscheidungen umzuwandeln. Es schlägt sogar optimale Fokusfenster für Aufgaben vor. Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Zeitmanagementsystem, das sich an Ihren Arbeitsstil anpasst!

7. Passion Planner (Bester visionärer Lebensplaner)

via Passion Planner

Passion Planner vereint Reflexion, Zielsetzung und Terminplanung in einem leistungsstarken Tool. Mit dem Feature „Passion Roadmap” können Sie langfristige Ziele in vierteljährliche, monatliche und wöchentliche Meilensteine unterteilen, sodass Sie immer wissen, was als Nächstes ansteht.

Er ist in Papier- und digitalem Format erhältlich und lässt sich somit an verschiedene Workflows anpassen. Die Marke fördert außerdem ein starkes Gemeinschaftsgefühl durch Ressourcen, Ereignisse und wirkungsorientierte Initiativen, die Ihnen helfen, inspiriert zu bleiben.

Die besten Features von Passion Planner

Wechseln Sie nahtlos zwischen Tages- und Wochenformaten in einem Planer

Nutzen Sie über 40 anpassbare Vorlagen für die Arbeit, Ihre persönliche Entwicklung oder kreative Projekte

Verfolgen Sie Gewohnheiten konsequent – überwachen Sie Routinen, Wellness und Selbstfürsorge mit integrierten Check-ins

Optimieren Sie Ihre langfristigen Ziele mit Hilfe von Seiten für vierteljährliche und jährliche Reflexionen

Einschränkungen des Passion Planners

Für diejenigen, die eine offene Planung bevorzugen, könnte dies zu strukturiert sein

Es erfordert Zeit, um sich einzurichten und sich an den Prozess der Zielsetzung anzupassen

Preise für Passion Planner

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Passion Planner

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer über Passion Planner?

Hier ist eine Bewertung von Trustpilot:

Ich benutze Passion Planner nun schon seit 4 Jahren. Ich habe andere Marken ausprobiert, aber ich komme immer wieder zurück! Am besten gefallen mir das Papiermaterial, das wöchentliche Layout und die leeren Seiten mit Punktraster am Ende.

Ich benutze Passion Planner nun schon seit 4 Jahren. Ich habe andere Marken ausprobiert, aber ich komme immer wieder zurück! Am besten gefallen mir das Papiermaterial, das wöchentliche Layout und die leeren Seiten mit Punktraster am Ende.

8. Moleskine Wochenplaner (Am besten für Langlebigkeit und zeitloses Design)

via Moleskine Wochenplaner

Moleskine ist ein Synonym für hochwertige Notizbücher, und die Wochenplaner setzen diese Tradition fort. Diese Planer sind bekannt für ihre ikonischen Einbände und elastischen Verschlüsse und eignen sich perfekt für Minimalisten, die eine zuverlässige Wochenübersicht wünschen.

Das Layout zeigt in der Regel die Woche auf der linken Seite und eine linierte Seite für Notizen, Skizzen oder Brainstorming-Sitzungen auf der rechten Seite. Dieser Ansatz bietet Ihnen genügend Platz zum Planen oder Notieren von Ideen – perfekt für die Projektplanung, Meeting-Zusammenfassungen oder freies Journaling.

Die besten Features des Moleskine Wochenplaners

Passen Sie Ihre Pläne, Ereignisse, Erinnerungen und Termine mit den enthaltenen Aufklebern an

Wählen Sie aus verschiedenen Größen und Einbänden, von klassischen Hardcovern bis hin zu flexiblen Softcovern

Treffen Sie eine nachhaltige Wahl mit FSC-zertifizierten, umweltfreundlichen Materialien

Verbinden Sie Papier und Digital mit den Moleskine Smart Tools und der preisgekrönten Flow App

Einschränkungen des Moleskine-Wochenplaners

Die Papierqualität ist möglicherweise nicht für alle Stiftarten geeignet, ohne dass es zu leichten Durchschlagen kommt

Eingeschränkte Features für die Zielsetzung oder Nachverfolgung von Gewohnheiten

Preise für Moleskine-Wochenplaner

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zum Moleskine Wochenplaner

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔎 Profi-Tipp: Sie fragen sich, wie Sie KI wie ein Profi für alltägliche Aufgaben nutzen können? Mit ClickUp Brain können Sie Ihren Workflow optimieren und Ihre Produktivität mühelos steigern! Erledigen Sie tägliche Aufgaben mit ClickUp Brain So hilft er Ihnen: ⚡Mit KI-generierten Zusammenfassungen und Berichten behalten Sie den Überblick über alle Termine

✍️ Verfeinern Sie Inhalte, entwerfen Sie E-Mails und generieren Sie Ideen mit KI-gestützter Unterstützung

📊 Mühelose Synchronisierung von Aufgaben, Terminen und Dokumenten

🎙️ Setzen Sie Ihre Gedanken mit sofortiger Transkription und KI-gestützten Notizen in die Tat um

9. Blue Sky Planner (Bester preisgünstiger Wochenplaner)

via Blue Sky Planner

Sie benötigen einen einfachen, stilvollen und preisgünstigen Planer? Der Blue Sky Planner ist beliebt bei Studenten, Berufstätigen und Menschen, die sich Ziele setzen und eine praktische Organisation ohne hohen Preis wünschen.

Er ist in großen Bastelläden und Online-Shops erhältlich und bietet eine Vielzahl von Formaten für die monatliche, wöchentliche und tägliche Planung, die sich an unterschiedliche Planungsstile anpassen lassen. Ob Sie eine strukturierte Agenda oder ein offenes Layout für kreative Planung benötigen, mit Blue Sky bleibt alles mühelos organisiert.

Die besten Features des Blue Sky Planners

Finden Sie das für Sie passende Modell in verschiedenen Formaten für unterschiedliche Planungsanforderungen

Blättern Sie mühelos durch die Seiten dank Spiralbindung und flachem Aufschlag

Verpassen Sie keine Fristen mehr dank integrierter Kalender und großzügiger Notizbereiche

Hochwertige Organisation zu einem günstigen Preis – ideal für preisbewusste Planer

Einschränkungen des Blue Sky Planners

Es fehlen erweiterte Tools zur Produktivität wie Zeitblöcke

Anpassbar, wenn auch nicht so hochwertig wie hochwertigere Planer

Preise für Blue Sky Planner

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Blue Sky Planner

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer über Blue Sky Planner?

Hier ist eine Rezension von Amazon:

Ich kaufe schon seit geraumer Zeit Bluesky-Planer – sie sind einfach die besten. Der Platz zum Schreiben reicht für wöchentliche und monatliche Termine genau aus. Mir gefallen das Design und die Langlebigkeit, die mich das ganze Jahr über begleitet. Insgesamt ein großartiges Produkt!

Ich kaufe schon seit geraumer Zeit Bluesky-Planer – sie sind einfach die besten. Der Platz zum Schreiben reicht genau für wöchentliche und monatliche Termine. Mir gefallen das Design und die Langlebigkeit, die mich das ganze Jahr über begleitet. Insgesamt ein großartiges Produkt!

💡 Profi-Tipp: Organisiert zu sein ist toll – aber immer einen Schritt voraus zu sein? Das ist die wahre Stärke. Verzichten Sie auf Papierchaos und wechseln Sie zu einem digitalen Planer, der gleichzeitig als Aufgabenverwaltungssoftware dient. Erfassen, organisieren und umsetzen Sie Ihre Ideen – alles an einem Ort – damit nichts untergeht.

10. Der Panda Planner (Bester wissenschaftlich fundierter Gewohnheitsplaner)

via The Panda Planner

Der Panda Planner wurde entwickelt, um Ihr Gehirn auf Erfolg umzutrainieren. Basierend auf positiver Psychologie und Neurowissenschaften geht er über das Zeitmanagement hinaus und hilft Ihnen, bessere Gewohnheiten zu entwickeln, motiviert zu bleiben und Ihr Glück zu steigern.

Er fördert einen ganzheitlichen Ansatz für Produktivität, indem er tägliche Dankbarkeit, Prioritätensetzung und Reflexion kombiniert. Ganz gleich, ob Sie einen Wochen- oder Tagesplaner bevorzugen, der Panda Planner sorgt dafür, dass jede Aufgabe zu einem größeren Ziel von Wohlbefinden und langfristigem Erfolg beiträgt.

Die besten Features des Panda Planners

Entwickeln Sie mit integrierten Dankbarkeits- und Affirmationsaufforderungen leistungsstarke Routinen

Bleiben Sie mit strukturierten Check-ins am Morgen und Abend auf Kurs

Teilen Sie Ihre Ziele effektiv in überschaubare Aufgaben auf, um Burnout zu vermeiden

Lassen Sie sich nicht ablenken, indem Sie sich auf eine übersichtliche Liste mit den Prioritäten des Tages konzentrieren

Einschränkungen des Panda Planners

Das Layout kann sich wiederholend anfühlen, wenn Sie ein flexibleres Format bevorzugen

Ein kleinerer täglicher Space eignet sich nicht für umfangreiche To-Do-Listen

Preise für den Panda Planner

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zum Panda Planner

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer über The Panda Planner?

Hier ist eine Rezension von Amazon:

Der Panda Planner ist perfekt, um tägliche Aufgaben im Blick zu behalten, Ziele festzulegen und Gewohnheiten zu verwalten. Das undatierte Format ermöglicht eine flexible Nutzung, während das Layout die Priorisierung von Arbeit, Privatem und persönlichem Leben erleichtert. Der Habit Tracker ist ein großartiges Feature, um Konsistenz zu wahren, insbesondere bei der Bewältigung von ADHS. Das Hardcover-Design sorgt für Langlebigkeit und die Größe ist ideal zum Mitnehmen.

Der Panda Planner ist perfekt, um tägliche Aufgaben im Blick zu behalten, Ziele festzulegen und Gewohnheiten zu verwalten. Das undatierte Format ermöglicht eine flexible Nutzung, während das Layout die Priorisierung von Arbeit, Privatleben und persönlichen Aktivitäten erleichtert. Der Habit Tracker ist ein großartiges Feature, um Konsistenz zu wahren, insbesondere bei der Bewältigung von ADHS. Das Hardcover-Design sorgt für Langlebigkeit und die Größe ist ideal zum Mitnehmen.

💡 Profi-Tipp: Herkömmliche Planer versprechen Struktur – aber für Schüler (oder jeden anderen) mit ADHS sind sie eher schädlich als nützlich. Starre Layouts und überladene Seiten sorgen oft für zusätzlichen Stress. Anstatt sich also ein System aufzuzwingen, das nicht zu Ihnen passt, lernen Sie lieber, wie Sie mit ADHS eine Routine entwickeln können – mit flexiblen Strategien, die mit Ihrem Gehirn arbeiten und nicht gegen es.

11. Erin Condren LifePlanner (Bester farbenfroher und anpassbarer Planer)

via Erin Condren LifePlanner

Wenn Sie Struktur, Kreativität und Personalisierung lieben, ist der Erin Condren LifePlanner ein echter Game-Changer. Dieser Planer ist bekannt für seine lebendigen Designs, hochwertigen Materialien und unzähligen benutzerdefinierten Optionen und verbindet Funktionalität mit persönlichem Stil.

Er bietet wöchentliche und monatliche Layouts, einen Habit Tracker, Sticker, farbenfrohe Cover und personalisierte Abschnitte. Dieser Planer ist perfekt für vielbeschäftigte Berufstätige und kreative Planer, die möchten, dass ihre Terminkalender genauso einzigartig sind wie ihre Zeitpläne.

Die besten Features des Erin Condren LifePlanners

Passen Sie Ihren Planer mit austauschbaren Covern, Aufklebern und farbcodierten Layouts an

Wählen Sie Ihr Format – horizontales, vertikales oder stündliches Layout für die Woche

Planen Sie smarter mit integrierten Seiten für Zieleinstellungen, Gewohnheits-Tracker und Notizen

Genießen Sie hochwertige Papierqualität für geschmeidiges Schreiben und minimales Durchschlagen

Einschränkungen für Erin Condren LifePlanner

Aufgrund hochwertiger Materialien und individueller Anpassungsmöglichkeiten teurer als Standardplaner

Für diejenigen, die einen minimalistischen Planer bevorzugen, könnte er etwas sperrig sein

Preise für Erin Condren LifePlanner

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Erin Condren LifePlanner

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer über Erin Condren LifePlanner?

Hier ist eine Rezension von Reddit:

Ich habe einen EC LifePlanner bei der Arbeit und einen zu Hause, um nicht so viel mit mir herumtragen zu müssen. Ich benutze einen Kalender/Planer aus Karton, um Dinge aufzuschreiben, wenn ich nicht zu Hause bin, und mache mir Notizen im entsprechenden EC Planner. Ich habe viele andere ausprobiert, bin aber wieder zu Erin Condren zurückgekehrt. Ich liebe ihre Planer.

Ich habe einen EC LifePlanner bei der Arbeit und einen zu Hause, um nicht so viel herumtragen zu müssen. Ich benutze einen Kalender/Planer aus Karton, um Dinge aufzuschreiben, wenn ich nicht zu Hause bin, und mache mir Notizen im entsprechenden EC Planner. Ich habe viele andere ausprobiert, bin aber wieder zu Erin Condren zurückgekehrt. Ich liebe ihre Planer.

12. Class Tracker Ultimate Student Planner (Bester akademischer Planer für angehende Wissenschaftler)

via Class Tracker

Jonglieren Sie zwischen Hausaufgaben, Prüfungen und außerschulischen Aktivitäten? Der Class Tracker Ultimate Student Planner wurde entwickelt, um das Studentenleben überschaubar und stressfrei zu gestalten. Strukturierte Layouts für Kursarbeiten, Termine und persönliche Verpflichtungen sorgen dafür, dass alles an einem Ort organisiert bleibt.

Jede Ausgabe ist auf unterschiedliche akademische Niveaus zugeschnitten. Von Mittelschülern, die ihre Fächer nachverfolgen müssen, bis hin zu Studenten, die flexible Stundenpläne verwalten müssen – dieser Planer hilft Ihnen, konzentriert und ausgeglichen zu bleiben und Termine einzuhalten.

Die besten Features von Class Tracker Ultimate Student Planner

Bringen Sie Studium, Aktivitäten und Selbstfürsorge mit Seiten für Prüfungen, Projekte, außerschulische Aktivitäten und die Nachverfolgung Ihrer Wellnessziele in Einklang

Planen Sie Ihre Ziele mit strukturierten Monats- oder Wochenseiten

Wählen Sie Ihr Format – College-Ausgabe sowohl in datierter als auch in undatierter Version erhältlich

Fügen Sie das Logo und die Farben Ihrer Schule hinzu, um die Planer-Cover zu personalisieren

Einschränkungen des Class Tracker Ultimate Student Planner

Für nicht-akademische Zwecke ist er nicht so individuell anpassbar

Die Auswahl an Designs ist begrenzt, was für diejenigen, die nach ästhetischeren Optionen suchen, möglicherweise nicht attraktiv ist

Preise für Class Tracker Ultimate Student Planner

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Class Tracker Ultimate Student Planner

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer über Class Tracker Ultimate Student Planner?

Hier ist eine Rezension von Amazon:

Dieser Planer ist perfekt für mich als Student im ersten Jahr. Er hilft mir, organisiert zu bleiben, und die Tatsache, dass ich ihn ganz nach meinen Wünschen personalisieren kann, motiviert mich zusätzlich, meine Aufgaben auch wirklich zu erledigen. Er ist zwar etwas teuer, aber für das, was er bietet, ist er sein Geld wert.

Dieser Planer ist perfekt für mich als Student im ersten Jahr. Er hilft mir, organisiert zu bleiben, und die Tatsache, dass ich ihn ganz nach meinen Wünschen personalisieren kann, motiviert mich zusätzlich, meine Aufgaben auch wirklich zu erledigen. Er ist zwar etwas teuer, aber für das, was er bietet, ist er sein Geld wert.

13. Leuchtturm1917 Punktraster-Notizbuch (Bester Planer im Bullet-Journal-Stil)

via Leuchtturm1917

Das Leuchtturm1917 Dotted Notebook ist zwar kein traditioneller Planer, aber eine leere Leinwand für Bullet-Journal-Fans. Auf den Seiten mit Punktraster können Sie einen ganz persönlichen Planer gestalten – von Tages- oder Wochenübersichten über Gewohnheitstracker und Stimmungsprotokolle bis hin zu To-do-Listen.

Eine robuste Bindung, ein Index und nummerierte Seiten sorgen für mühelose Organisation. Darüber hinaus gewährleistet das Design eine einfache Navigation, benutzerdefinierte Anpassungen und langfristige Verwendbarkeit. Ganz gleich, ob Sie Ziele planen oder Routinen nachverfolgen möchten – dieses Notizbuch bietet Ihnen absolute kreative Freiheit.

Die besten Features des Leuchtturm1917 Punktraster-Notizbuchs

Passen Sie Ihr Layout mit einem flexiblen Punktraster, liniertem oder blankem Format an

Effiziente Kategorisierung mit integrierter Inhaltsübersicht und nummerierten Seiten

Schnelle Referenz dank zwei Lesezeichen und einer praktischen Rückentasche

Verfolgen Sie Ziele und Gewohnheiten mit vorgefertigten Seiten zur Nachverfolgung und Vorlagen für Bullet Journals

Einschränkungen für das Leuchtturm1917 Dotted Notebook

Die Einrichtung Ihres Planersystems erfordert Zeit

Es gibt keinen vorgedruckten Kalender oder eine vordefinierte Struktur, sodass die Planung manuell im Setup vorgenommen werden muss

Preise für Leuchtturm1917 Dotted Notebook

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Leuchtturm1917 Dotted Notebook

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer über das Leuchtturm1917 Dotted Notebook?

Hier ist eine Bewertung von Reddit:

Ich liebe meine. Sie sind sehr gut verarbeitet. Es gibt zwar ein paar Geisterbilder, aber ich schreibe auch mit nassen Stiften. Ich finde, sie sind ihr Geld absolut wert!

Ich liebe meinen. Er ist sehr gut verarbeitet. Es gibt zwar ein paar Geisterbilder, aber ich schreibe auch mit nassen Stiften. Ich finde, er ist sein Geld absolut wert!

14. Muji Monatsplaner (Bester Planer für einfache Monatsübersichten)

via Muji Monatsplaner

Muji ist bekannt für sein minimalistisches Design und seinen umweltbewussten Ansatz, und seine Monatsplaner bilden da keine Ausnahme. Sie werden aus recyceltem oder verantwortungsvoll bezogenem Papier hergestellt, sorgen für Ordnung und bieten gleichzeitig genügend Platz für Termine, Notizen und wichtige Daten.

Mit seinem schlanken, leichten Design und der guten Papierqualität ist der Muji-Planer ideal für Berufstätige und Studenten, die ihre Monate auf einen Blick strukturiert und dennoch flexibel planen möchten.

Die besten Features des Muji Monatsplaners

Vereinfachen Sie Ihre Planung mit einem übersichtlichen, ablenkungsfreien Layout

Dank seines leichten, ultraportablen Designs passt er mühelos in jede Tasche und lässt sich bequem mitnehmen

Schreiben Sie mühelos auf hochwertigem Papier, das ein Durchschlagen der Tinte verhindert

Verschaffen Sie sich mit einer übersichtlichen Kalender-Übersicht einen klaren Überblick über Ihren Monat

Einschränkungen des Muji-Monatsplaners

Fehlende zusätzliche Features – keine Habit Tracker, Bereiche zum Festlegen von Zielen oder Add-Ons

Das minimalistische Design ist vielleicht nicht besonders inspirierend für diejenigen, die ein kreativeres Layout bevorzugen

Preise für den Muji Monatsplaner

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zum Muji Monatsplaner

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer über den Muji Monatsplaner?

Hier ist eine Rezension von Reddit:

Ich hatte früher einen Muji-Planer, einen Wochenplaner im Querformat, der mir sehr gut gefallen hat. Das Cover/die Außenseite fühlt sich sehr angenehm an, das Layout ist einfach und übersichtlich, das Papier ist ziemlich gut (weiß allerdings nicht, wie es sich beim Durchschreiben verhält). Wenn man sich japanische Planer ansieht, scheint niemand diese zu empfehlen. Warum? Ich meine, der Preis ist auch sehr gut.

Ich hatte früher einen Muji-Planer, einen Wochenplaner im Querformat, der mir sehr gut gefallen hat. Das Cover/die Außenseite fühlt sich sehr angenehm an, das Layout ist einfach und übersichtlich, das Papier ist ziemlich gut (ich weiß allerdings nicht, wie es sich beim Durchschreiben verhält). Wenn man sich japanische Planer ansieht, scheint niemand diesen zu empfehlen. Warum? Ich meine, der Preis ist auch sehr gut.

15. The Notebook Therapy (Ästhetischster und zweckmäßigster Planer)

via The Notebook Therapy

Wenn Sie der Meinung sind, dass Planung ebenso schön wie funktional sein sollte, ist The Notebook Therapy genau das Richtige für Sie. Diese Planer wurden für achtsame Produktivität entwickelt und verbinden Eleganz mit Zweckmäßigkeit, sodass sie eher wie ein Andenken als wie ein typischer Planer wirken.

Von koreanischen und japanisch inspirierten Designs bis hin zu speziellen Papierstrukturen – jedes Detail sorgt für eine handwerkliche Note. Darüber hinaus legt The Notebook Therapy Wert auf umweltbewusste Materialien und verwendet Recyclingpapier und Tinten auf Sojabasis für ein nachhaltiges Planungserlebnis.

Die besten Features von Notebook Therapy

Bewundern Sie elegante, von der Natur inspirierte Cover, die gleichzeitig als Dekoration dienen

Reflektieren Sie mit Seiten für Achtsamkeit, Dankbarkeit, Tagebucheinträge und Selbstentfaltung

Erstellen Sie flexible Layouts mit gepunkteten oder gerasterten Formaten

Genießen Sie eine glatte und hochwertige Papierqualität, die ein Durchschlagen der Tinte verhindert

Einschränkungen von Notebook Therapy

Bei internationalen Bestellungen können Einfuhrzölle anfallen

Zahlen Sie einen höheren Preis als für Standardplaner

Preise für Notebook Therapy

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Notebook Therapy

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer über The Notebook Therapy?

Hier ist eine Rezension von Reddit:

Ich habe einen mit samtigem Einband ausprobiert, der toll aussah und angenehm in der Hand lag und sich gut beschreiben ließ. Die Tasche auf der Rückseite und die beiden Lesezeichenbänder sind praktisch. Allerdings gefiel mir die Dicke der Seiten nicht, das Notizbuch ist sehr dick und schwer im Vergleich zu anderen Notizbüchern mit ähnlichem Seitenumfang. Ich trage mein Tagebuch gerne in meiner Tasche mit mir herum, daher war das enttäuschend – ich mache kein Art Journaling oder etwas anderes, wofür dickere Seiten von Vorteil wären.

Ich habe einen mit samtigem Einband ausprobiert, der toll aussah und angenehm in der Hand lag und sich gut beschreiben ließ. Die Tasche auf der Rückseite und die beiden Lesezeichenbänder sind praktisch. Allerdings gefiel mir die Dicke der Seiten nicht, das Notizbuch ist sehr dick und schwer im Vergleich zu anderen Notizbüchern mit ähnlichem Seitenumfang. Ich trage mein Tagebuch gerne in meiner Tasche mit mir herum, daher war das enttäuschend – ich mache kein Art Journaling oder etwas anderes, wofür dickere Seiten von Vorteil wären.

🧠 Wissenswertes: Ein schön gestalteter Produktivitätsplaner kann mehr als nur organisieren – er ist ein durchdachtes, stilvolles Geschenk, das das ganze Jahr über motiviert. Brauchen Sie weitere Ideen? Entdecken Sie diesen ultimativen Geschenkeführer für die Feiertage!

Besonders erwähnenswert

: Ein digitaler Produktivitätsplaner, der Timeboxing mit intensiver Konzentration verbindet. Synchronisieren Sie Aufgaben, Kalender und Prioritäten mühelos für eine bewusste Planung Sunsama: Ein digitaler Produktivitätsplaner, der Timeboxing mit intensiver Konzentration verbindet. Synchronisieren Sie Aufgaben, Kalender und Prioritäten mühelos für eine bewusste Planung : Produktivität trifft Gaming! Schließen Sie Aufgaben ab, verdienen Sie Belohnungen und verbessern Sie Ihre Gewohnheiten in einem RPG-inspirierten System Habitica: Produktivität trifft Gaming! Schließen Sie Aufgaben ab, verdienen Sie Belohnungen und verbessern Sie Ihre Gewohnheiten in einem RPG-inspirierten System : Eine elegante, KI-gestützte App für To-Do-Listen. Priorisieren Sie Aufgaben, automatisieren Sie die Planung und bleiben Sie mit intelligenten Erinnerungen konzentriert Todoist: Eine elegante, KI-gestützte App für To-Do-Listen. Priorisieren Sie Aufgaben, automatisieren Sie die Planung und bleiben Sie mit intelligenten Erinnerungen konzentriert

Steigern Sie Ihre Produktivität und verbessern Sie Ihre Planung mit ClickUp

Wahre Produktivität bedeutet nicht nur Planung, sondern auch die Schaffung eines Systems, das sich an Ihren Workflow anpasst und Sie voranbringt. Ganz gleich, ob Sie tägliche Aufgaben planen, langfristige Ziele festlegen oder mehrere Projekte gleichzeitig jonglieren – ein strukturierter Ansatz macht den Unterschied.

Hier kommt ClickUp ins Spiel! Als die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, vereint ClickUp Aufgabenmanagement, Nachverfolgung von Gewohnheiten und mühelose Zusammenarbeit in einer eleganten Plattform. Bringen Sie Ihre To-Do-Listen in Ordnung, planen Sie Projekte und stimmen Sie jedes Detail (und jeden Teamkollegen) ab – ganz ohne zusätzliche Tools.

Sind Sie bereit, gewöhnliche Planung hinter sich zu lassen und mühelos produktiver zu werden? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!