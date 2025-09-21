Kostenlose Vorlagen für Geschäftsbedingungen für Websites, Apps und Dienste

Das Überspringen Ihrer Bedingungen mag keine große Sache sein – bis Sie in einen Rechtsstreit verwickelt sind und keinen rechtlichen Schutz genießen.

Von Zahlungsverzögerungen bis hin zum Missbrauch von Inhalten setzen Sie sich rechtlichen und finanziellen Risiken aus, die mit einer einfachen Vereinbarung hätten vermieden werden können. Ganz gleich, ob Sie eine SaaS-Plattform aufbauen, eine E-Commerce-Website betreiben oder eine mobile App auf den Markt bringen – die Einstellung klarer, rechtsverbindlicher Bedingungen von Anfang an schützt beide Seiten.

Das Verfassen eines vollständigen Rechtsdokuments gehört jedoch nicht gerade zu den bevorzugten Aufgaben eines Gründers.

Hier kommen unsere kostenlosen Vorlagen für Geschäftsbedingungen ins Spiel – einfach zu verwenden, vollständig anpassbar und konform mit den geltenden Gesetzen. Sie kümmern sich um Ihr Geschäft. Überlassen Sie diesen Vorlagen die langweiligen rechtlichen Angelegenheiten. Lassen Sie uns also loslegen.

🧠 Wissenswertes: In den USA liest nur jeder fünfte Verbraucher den Datenschutz eines Unternehmens oder einer Dienstleistung sorgfältig durch, bevor er ihn akzeptiert.

was sind Vorlagen für Geschäftsbedingungen?*

*eine Vorlage für Geschäftsbedingungen ist ein vorformuliertes Rechtsdokument, das die Regeln festlegt, die Benutzer beim Zugriff auf eine Website, eine App oder einen digitalen Dienst befolgen müssen. Sie hilft dabei, das erwartete Nutzerverhalten zu definieren, die Haftung des Unternehmens zu begrenzen und die Rechte und Pflichten beider Parteien zu erläutern

Wenn Sie Software zum Herunterladen oder Apps anbieten, kann dies eine Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) beinhalten.

Diese Vorlagen enthalten in der Regel Abschnitte zu geistigem Eigentum, zu Zahlung, nutzergenerierten Inhalten, zum Verfahren zur Erstellung eines Kontos, zu Kündigungsklauseln und geltendem Recht

Durch die Verwendung einer Vorlage stellen Sie sicher, dass Sie keine gesetzlich vorgeschriebenen Klauseln übersehen, und sparen gleichzeitig Zeit und Geld für die Beauftragung eines Rechtsbeistands.

Die Vorlagen von ClickUp sind so konzipiert, dass sie dem Datenschutz und anderen relevanten Vorschriften entsprechen, je nach Ihrer Branche oder der Region, in der Sie tätig sind. Sie können diese Vorlagen auch für die Bearbeitung an Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung verwenden, ohne gegen geltende Vorschriften zu verstoßen.

📚 Lesen Sie auch: Projektkonformität: So legen Sie Richtlinien für Ihr Projekt fest

💡 Profi-Tipp: Fügen Sie eine Klausel für verbleibende Bestimmungen ein, damit der Rest Ihrer Vereinbarung auch dann noch gültig bleibt, wenn ein Teil davon ungültig wird.

Über 20 Vorlagen für Geschäftsbedingungen

Wenn Sie Zeit sparen und gleichzeitig die gesetzlichen Vorschriften einhalten möchten, kann eine gebrauchsfertige Vorlage für benutzerdefinierte Bedingungen eine entscheidende Rolle spielen.

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl von ClickUp, der Alles-App für die Arbeit, und anderen Plattformen, die Ihnen dabei helfen, Bedingungen zu erstellen, die jeder Prüfung standhalten.

1. ClickUp-Vertragsbedingungen-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Schaffen Sie eine solide rechtliche Grundlage mit der anpassbaren ClickUp-Vertragsbedingungen-Vorlage

Die ClickUp-Vertragsbedingungen-Vorlage bietet eine Vorlage für Bearbeitung, die wichtige Abschnitte wie Leistungsumfang, Einschränkungen, geltende Gesetze, Haftungsausschlüsse und Benutzerrechte enthält.

Diese Vorlage wurde speziell für produkt- oder dienstleistungsorientierte Geschäfte entwickelt und unterstützt die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, ohne dass umfangreiche juristische Fachkenntnisse erforderlich sind. Außerdem hilft sie Ihnen, den maximalen Umfang zu verstehen, der durch den Rechtsvertrag zulässig ist.

Die in ClickUp Docs integrierte Funktion lässt sich mit Projekt-Nachverfolgungs-Features kombinieren, sodass Sie Aktualisierungen zuweisen, mit Ihrem Team zusammenarbeiten und sogar die Veröffentlichung auf Ihren Plattformen automatisieren können.

⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Decken Sie alle wesentlichen Abschnitte für öffentlich zugängliche Dienstleistungsverträge ab

Fügen Sie Bearbeitung-Rechtssprache hinzu, die für verschiedene Branchen geeignet ist

Unterstützen Sie die Transparenz gegenüber Ihren Kunden und die Durchsetzung der Plattformrichtlinien

Greifen Sie auf integrierte Vorlagen für Vorankündigungen und Kündigungsklauseln zu

🔑 Ideal für: SaaS-Teams, Agenturen oder Einzelgründer, die ihre erste Seite mit Bedingungen erstellen.

Hier ist, was Siobhan Wheelan, Prinzipal & Vetted ClickUp Consultant bei SDW Consultant, über die Verwendung von ClickUp zu sagen hatte:

ClickUp hat die Arbeitsweise unseres Teams verändert, indem es eine einzige Informationsquelle bereitstellt, die unser Team aufeinander abstimmt und sicherstellt, dass wir uns auf unsere Ziele konzentrieren. Die Verwendung von Vorlagen, Automatisierungen und die richtige Einrichtung unserer Workflows haben die Effizienz und Kommunikation grundlegend verändert.

2. ClickUp-Vorlage für eine allgemeine Dienstleistungsvereinbarung

Kostenlose Vorlage erhalten Legen Sie Servicebedingungen und Klauseln zur Zahlung mit der ClickUp-Vorlage für allgemeine Servicevereinbarungen fest

Die allgemeine Servicevereinbarung-Vorlage von ClickUp hilft Ihnen dabei, einen rechtsverbindlichen Vertrag zu erstellen, der Dienstleistungen, Lieferfristen und Bedingungen der Zahlung festlegt. Sie ist direkt mit Aufgaben, Zielen und Erinnerungen in Verbindung, sodass alles seine Sichtbarkeit und Nachvollziehbarkeit behält.

Diese Vorlage für einen Dienstleistungsvertrag eignet sich perfekt für die Erstellung von Bedingungen, die sich an Ihr Geschäft anpassen lassen, unabhängig davon, ob es sich um projektbezogene Arbeit oder um wiederkehrende Arbeit handelt.

⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verwenden Sie Tabellen, um Dienstleistungen, Zeitleisten und Verantwortlichkeiten darzustellen

Weisen Sie Abschnitten mithilfe von benutzerdefinierten Feldern und Aufgaben Eigentümerschaft zu

Behandeln Sie Zeitleiste, Vergütung, Leistungen und Vertraulichkeit

Fügen Sie editierbare Klauseln für die Streitbeilegung oder Kündigung hinzu

Bietet eine Struktur für die Beschreibung von Rollen und Verantwortlichkeiten, die detaillierte Darstellung von Vertraulichkeitsklauseln und die Definition des Streitbeilegungsprozesses

Dient als wiederverwendbare Rahmenvereinbarung, die Sie für jeden neuen Client duplizieren und anpassen können

🔑 Ideal für: Freiberufler, Berater und Agenturen, die mehrphasige Dienstleistungsverträge abwickeln.

3. ClickUp-Vorlage für eine Vereinbarung

Kostenlose Vorlage herunterladen Legen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Vereinbarungsbriefe klare Projektvorstellungen fest

Die ClickUp-Vorlage für eine Vereinbarung bietet ein übersichtliches, editierbares Dokument, in dem der Arbeitsumfang, die Rollen, die Gebühren und die Bedingungen einer Vereinbarung zwischen zwei Parteien dargelegt werden. Sie eignet sich perfekt für kurzfristige Geschäfte oder Partnerschaften, die dennoch rechtliche Klarheit und Sicherheit erfordern.

Die Vorlage ist kurz gehalten, enthält aber dennoch alle wesentlichen Punkte: Leistungsumfang, Dauer, Zahlung und gegenseitige Erwartungen. Sie enthält auch praktische Notizen, die den Benutzern helfen, klare Bedingungen zu formulieren, von Zahlungsbedingungen über Verantwortlichkeiten bis hin zu Kündigungsklauseln.

⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Legen Sie Ihre Erwartungen Zeile für Zeile mit einer integrierten Struktur fest

Halten Sie alle Phasen mithilfe von Statusaktualisierungen in Synchronisierung

Halten Sie mündliche Vereinbarungen in einem klaren, leicht zugänglichen Dokument fest

Legen Sie gegenseitige Verantwortlichkeiten in kurzfristigen oder informellen Projekten fest

Sammeln Sie digitale Signaturen ganz einfach über Integrationen und führen Sie die Nachverfolgung von Vertragsänderungen und des Genehmigungsverlaufs durch

🔑 Ideal für: Kreative Fachleute, Berater, kleine Partnerschaften, Freiberufler oder Teams, die an Projekten mit festem Umfang mit externen Kunden arbeiten

🎥 Sehen Sie sich an: Wie man ClickUp als Anwalt nutzt:

💡Profi-Tipp: Erinnern Sie die Benutzer daran, dass sie allein für die Aktivitäten unter ihren Konten verantwortlich sind, insbesondere wenn es um Datenzugriff oder Abrechnungen geht. Führen Sie verbotene Aktivitäten wie Scraping, Spamming oder Reverse Engineering ausdrücklich auf, um rechtliche Grauzonen zu vermeiden.

4. ClickUp-Vorlage für Freelancer-Verträge

Kostenlose Vorlage herunterladen Schützen Sie Ihre freiberuflichen Projekte mit klaren Bedingungen und Bedingungen für Zahlung mithilfe der ClickUp-Vorlage für Freiberuflerverträge

Freiberufler jonglieren oft mit mehreren Kunden, weshalb es entscheidend ist, wasserdichte Verträge zu haben. Die ClickUp-Vorlage für Freiberuflerverträge hilft Selbstständigen, ihre Arbeit mit rechtlich einwandfreien, leicht zu bearbeiten Vereinbarungen abzusichern.

Es ist auf Schnelligkeit ausgelegt – in ClickUp Dokumente geladen und mit der Aufgabe-Nachverfolgung verbunden, sodass Sie beim Verwalten von Lieferungen, Fristen oder Zahlung nicht zwischen verschiedenen tools wechseln müssen.

Diese Vorlage unterteilt den Vertrag in bearbeitbare Abschnitte für Umfang, Gebühren, Zeitpläne, Kündigungsklauseln und Vertraulichkeitsbestimmungen. Sie können Clients zur Genehmigung hinzuziehen, Aufgaben für Vertragsaktualisierungen zuweisen und Erinnerungen automatisieren, um eine rechtzeitige Unterzeichnung sicherzustellen.

⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Fügen Sie Zeitleiste für Überarbeitungen und Genehmigungen hinzu, um Scope Creep zu vermeiden

Legen Sie klare Richtlinien zur Eigentümerschaft, Bearbeitung und Fristen fest

Einfach für jedes Projekt in Ihrem Freelancer-CRM duplizieren

Strukturieren Sie den Arbeitsumfang und die zu erbringenden Leistungen mit Aufgabe-Blöcken

🔑 Ideal für: Designer, Entwickler, Autoren und freiberufliche Remote-Mitarbeiter, die ihre Einarbeitung optimieren und gleichzeitig ihre Rechte schützen möchten.

📮 ClickUp Insight: 16 % der Manager haben Schwierigkeiten, Updates aus mehreren tools in einer einheitlichen Ansicht zu integrieren. Wenn Updates verstreut sind, verbringen Sie am Ende mehr Zeit damit, Informationen zusammenzufügen, und weniger Zeit mit der Leitung. Das Ergebnis? Unnötiger Verwaltungsaufwand, verpasste Erkenntnisse und mangelnde Abstimmung. Mit dem ClickUp-Workspace können Manager Aufgaben, Dokumente und Aktualisierungen zentralisieren, wodurch sich der Arbeitsaufwand reduziert und die wichtigsten Erkenntnisse genau dann sichtbar werden, wenn sie benötigt werden. 💫 Echte Ergebnisse: Bringen Sie 200 Fachleute in einem ClickUp-Workspace zusammen und nutzen Sie anpassbare Vorlagen und Zeiterfassung, um den Aufwand zu reduzieren und die Lieferzeiten an mehreren Standorten zu verbessern.

5. Vorlage für einen ClickUp-Beratungsvertrag

Kostenlose Vorlage herunterladen Legen Sie Bedingungen, Gebühren und Umfang klar fest – mit der ClickUp-Vorlage für Beratungsverträge

Die Vorlage für den ClickUp-Beratungsvertrag deckt alle Details ab – von der Festlegung der Verantwortlichkeiten und Leistungen bis hin zur Definition der Zahlung, Vertraulichkeitsklauseln und Kündigungsbestimmungen.

Da die Vorlage ClickUp-nativ ist, bietet sie einen einheitlichen Workflow: Angebotsprüfungen, Vertragsgenehmigungen, Meilenstein-Nachverfolgung und Kundenkorrespondenz finden an einem Ort statt. Dies ist besonders nützlich, wenn der Berater unabhängig arbeitet, aber Unterlagen auf Unternehmensebene benötigt.

⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Dokumentieren Sie komplexe Beratungsbedingungen klar und mit rechtlicher Absicherung

Integrieren Sie ganz einfach Rechte an geistigem Eigentum und Haftungsbeschränkungen

Zentralisieren Sie die Genehmigungen von Beratern und Clients in einem sicheren Arbeitsbereich

Verwenden Sie Aufgaben, um Dienstleistungen, Zeitleisten und Ergebnisse aufzuschlüsseln

🔑 Ideal für: Berater, Agenturen und professionelle Dienstleistungsunternehmen, die mehrere Clients und Auftraggeber verwalten.

📚 Lesen Sie auch: Vertragsarten und wie man sie effizient verwaltet

6. ClickUp-Vorlage für Kauf- und Verkaufsverträge

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen Sie Verkaufsbedingungen, Details zur Zahlung und Lieferungen an einem Ort mit der ClickUp-Vorlage für Kauf- und Verkaufsverträge

Wenn Finanztransaktionen Waren oder Dienstleistungen betreffen, ist ein formeller Kauf- und Verkaufsvertrag unerlässlich. Die ClickUp-Vorlage für Kauf- und Verkaufsverträge wurde für schnelllebige Geschäfte entwickelt, die Verträge ohne langwierige rechtliche Verhandlungen schnell abschließen müssen.

Diese Vorlage eignet sich perfekt für wiederkehrende Bestellungen, Beschaffungsworkflows oder Lieferanten-Kunden-Verträge und unterstützt die Integration mit Finanz- und ERP-tools.

Das Besondere an diesem Tool ist, dass es den gesamten Workflow abdeckt – von der Festlegung der Vertragsbedingungen bis zur Überwachung der Meilensteine nach der Unterzeichnung – und das alles auf einer zentralen Plattform.

⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Formalisieren Sie Preisbedingungen, Versandbedingungen und Rückgabebedingungen

Erstellen Sie Zeitleisten und synchronisieren Sie Liefer-Meilensteine mit der Synchronisierung Ihrer operativen Pipeline

Verwenden Sie Aufgabe Ansichten, um Vertragsphasen und Genehmigungen von Käufern und Verkäufern zu verfolgen

Stellen Sie Prüfpfade mit eingebetteten Signaturen und Version Historie bereit

Protokollieren Sie Zahlung, Produktdetails und Client in wiederverwendbaren Formaten

🔑 Ideal für: Vertriebsteams, E-Commerce-Anbieter und Anbieter, die große Transaktionsvolumina oder wiederkehrende Transaktionen verwalten.

💡Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Brain, um sofort einen Vertragsentwurf mit Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu erstellen – geben Sie einfach Ihre Geschäftsdaten ein und Sie erhalten innerhalb von Sekunden ein Dokument für Bearbeitung.

7. ClickUp-Vorlage für einen Vertrag mit Auftragnehmern

Kostenlose Vorlage herunterladen Halten Sie sich bei der Beauftragung externer Hilfskräfte mit der ClickUp-Vorlage für Werkverträge an die Vertragsbedingungen

Die ClickUp-Vorlage für Werkverträge wurde für Teams entwickelt, die häufig mit Freiberuflern oder unabhängigen Auftragnehmern zusammenarbeiten. Das Besondere an dieser Vorlage ist, dass sie jeden Vertragsabschnitt mit den tatsächlichen Ausführungsschritten in Ihrem ClickUp-Workflow verknüpft.

Verwenden Sie diese Vorlage, um den Arbeitsumfang, Fristen und Erwartungen klar zu definieren, ohne zwischen Verträgen und Projekt-tools hin- und herwechseln zu müssen. Sie können Rollen zuweisen, Fortschritts-Tracker erstellen und Projektdateien direkt mit Ihrer Vereinbarung verknüpft, wodurch die Einarbeitung reibungsloser verläuft und die Wahrscheinlichkeit von Streitigkeiten verringert wird.

⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Bewahren Sie rechtliche Vereinbarungen und Projektlieferungen im selben Arbeitsbereich auf

Verfolgen Sie die Vertragsphasen vom Entwurf bis zur Unterzeichnung mithilfe benutzerdefinierter Status

Weisen Sie Auftragnehmern mithilfe von Aufgaben Fristen und zu erbringende Leistungen zu

Speichern Sie Aufzeichnungen, Mitteilungen und Protokolle der Zahlung in einem übersichtlichen Dashboard

🔑 Ideal für: Geschäfte, die freiberufliche oder vertraglich gebundene Fachkräfte in mehreren Abteilungen beschäftigen.

📚 Lesen Sie auch: Wie Sie Auftragnehmer effektiv verwalten

8. ClickUp-Muster für Arbeitsvertrags-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Decken Sie Rollen, Verantwortlichkeiten und rechtliche Schutzmaßnahmen mit der ClickUp-Vorlage für Arbeitsverträge ab

Die ClickUp-Vorlage für Arbeitsverträge wurde für schnelllebige Einstellungsumgebungen entwickelt, in denen Genauigkeit und Compliance eine wichtige Rolle spielen. Von der Beschreibung der Rollen bis hin zu detaillierten Angaben zu Gehalt, Sozialleistungen und Verhaltensweisen – diese Vorlage sorgt für eine übersichtliche Struktur. Sie ermöglicht eine mühelose Synchronisierung mit Dashboards und Workflows, sodass Sie neben der Vertragsgestaltung auch den Einstellungsprozess verwalten können.

Strenge Maßnahmen zur Sicherheit stellen sicher, dass nur autorisierte Benutzer Zugriff auf sensible Dokumente haben.

Darüber hinaus können Sie für Inhalte, die dem Urheberrecht unterliegen, ganz einfach Zugriffsberechtigungen verwalten, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Personen mit schriftlicher Genehmigung Zugriff erhalten, und so Ihr geistiges Eigentum innerhalb von ClickUp schützen.

⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Legen Sie die Beschäftigungsbedingungen und Verhaltensregeln in einem Dokument fest

Arbeiten Sie mit Personalverantwortlichen zusammen, indem Sie die integrierten Kommentare zu Aufgaben nutzen

Verwenden Sie Dashboards zur Nachverfolgung des Überprüfungsstatus mehrerer Vereinbarungen

Bewahren Sie unterzeichnete Vereinbarungen zusammen mit Checklisten für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter auf

🔑 Ideal für: Personalabteilungen, Personalvermittler und Gründer von Start-ups, die ihre Teams mit rechtlicher Klarheit vergrößern möchten.

9. ClickUp-Nachtrag zu einer Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Aktualisieren Sie Verträge sauber, ohne die gesamte Vereinbarung neu zu schreiben, mit der ClickUp-Vorlage für Vertragszusätze

Wenn ursprüngliche Vereinbarungen Änderungen an Klauseln erfordern, hilft Ihnen die ClickUp-Vorlage für Vertragszusätze weiter. Anstatt ein komplett neues Dokument zu erstellen, können Sie diese Vorlage verwenden, um rechtliche Aktualisierungen schnell zu protokollieren, zu freigeben und zu verfolgen, wobei Ihre ursprüngliche Vereinbarung unverändert bleibt.

Von der Einfügung neuer Klauseln bis zur Überarbeitung veralteter Bestimmungen – mit dieser Vorlage können Sie Änderungen vollkommen transparent dokumentieren. Außerdem können Sie Überprüfungsaufgaben zuweisen, die Nachverfolgung der Version verfolgen und Stakeholder benachrichtigen – alles aus einem einzigen Arbeitsbereich heraus.

⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Behalten Sie die ursprünglichen Vertragsbedingungen bei und kennzeichnen Sie neue Änderungen

Verfolgen Sie den Status von Änderungen mit klaren Aufgaben-Workflows

Koordinieren Sie rechtliche Genehmigungen innerhalb von Projekt-Workflows

Verweisen Sie auf Originalvereinbarungen mit verknüpften Dokument-Feldern

🔑 Ideal für: Interne Rechtsabteilungen, Vertragsverwalter und Projektmanager, die Verträge überarbeiten müssen, ohne von vorne beginnen zu müssen.

🔎 Wussten Sie schon? Die Grundlagen des modernen Vertragsrechts sind gar nicht so modern! Seine reiche Geschichte reicht bis in die Antike zurück, wobei die Rechtsgrundsätze und Philosophien des antiken Griechenlands und Roms einen bedeutenden Einfluss hatten.

💡 Bonus: Mit KI können Sie Ihre Bedingungen und Bedingungen mühelos erstellen und verwalten: Probieren Sie ClickUp Brain MAX aus – die KI-Super-App, die Ihren Arbeitsablauf wirklich versteht, weil sie Ihre Arbeit kennt. Beenden Sie die Überlastung mit Tools, nutzen Sie Ihre Stimme, um rechtliche Dokumente zu entwerfen und zu überarbeiten, weisen Sie vertragsbezogene Aufgaben zu und optimieren Sie Ihr gesamtes Management von Bedingungen – alles an einem Ort. Durchsuchen Sie ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint und alle Ihre verbundenen Apps sowie das Internet sofort nach Beispiel-Verträgen, rechtlichen Vorlagen und Compliance-Dokumenten

Fügen Sie mit Ihrer Stimme Klauseln hinzu, suchen Sie im Internet nach den zu verwendenden juristischen Formulierungen und beauftragen Sie Kollegen mit der Verfassung und Überprüfung von Arbeit – ganz ohne Hände, egal wo Sie sich gerade befinden, mit Talk to Text

Erhalten Sie sofortige Einblicke in Ausgabentrends, prognostizieren Sie zukünftige Ausgaben und erstellen Sie mit nur einem Befehl Budgetaufstellungen oder -zusammenfassungen

Erhalten Sie Zugang zu Premium-KI-Modellen wie ChatGPT, Gemini, Claude und anderen, die Ihnen beim Verfassen und Überprüfen von AGB helfen Wechseln Sie innerhalb von ClickUp mit Brain MAX zwischen den besten KI-Modellen

10. ClickUp-Vorlage für Geschäftsvereinbarungen

Kostenlose Vorlage herunterladen Halten Sie Verhandlungsbedingungen fest und führen Sie Nachverfolgung der Geschäfte durch, ohne Details zu verlieren – mit der ClickUp-Vorlage für Geschäftsnotizen

Die ClickUp-Vorlage für Vertragsnotizen ist übersichtlich, fokussiert und eignet sich perfekt für Vertragsverhandlungen, Lieferantenpartnerschaften oder interne Genehmigungen mit hohem Risiko. Im Gegensatz zu vollständigen Verträgen bietet diese Vorlage einen zentralen Ort, um Preise, Leistungen, Zeitpläne und wichtige Verantwortlichkeiten abzustimmen.

Die Vorlage unterstützt schnelle Genehmigungen und interne Abstimmungen und bietet spezielle Felder für Mitarbeiter, Geheimhaltungsvereinbarungen und Vergütungsaufstellungen. Sie lässt sich auch in ClickUp Aufgaben integrieren, sodass Sie die Nachverfolgung, das Festlegen von Fälligkeitsdaten und die Verwaltung der Kommunikation mit allen Beteiligten übernehmen können, um Teams ohne langwierige rechtliche Verzögerungen auf dem Laufenden zu halten.

⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Heben Sie Stakeholder, Termine, Vergütung und Vertragsbedingungen hervor

Führen Sie die Nachverfolgung jeder Änderung oder Genehmigung mit Aufgabe-Workflows durch

Richten Sie Erinnerungen für Signaturen, Überprüfungen und Nachfassaktionen ein

Organisieren Sie Memos nach Vertrags-Phase mithilfe von Status-Tags

🔑 Ideal für: Produktionsteams, Investoren, Vertriebsleiter und Agenturleiter, die mehrere Verhandlungen gleichzeitig führen.

11. ClickUp-Vorlage für die Vertragsprüfung

Kostenlose Vorlage herunterladen Überprüfen Sie rechtliche Vereinbarungen mit der ClickUp-Vorlage zur Vertragsüberprüfung, ohne eine Klausel zu übersehen

Die ClickUp-Vorlage zur Vertragsüberprüfung wurde entwickelt, um Rechtsabteilungen, Managern und Kunden dabei zu helfen, Vertragsfeedback vor der Unterzeichnung zu verfolgen, zu kommentieren und zu klären. Anstatt Probleme in verstreuten Dokumenten manuell zu markieren, erhalten Sie eine klare Ansicht darüber, was noch aussteht, was bereits genehmigt wurde und wer allein für den nächsten Schritt verantwortlich ist.

Diese Vorlage enthält Genehmigungschecklisten, Überarbeitungsnotizen, Abschnitte zur Risikokennzeichnung und Aufgaben für Prüfer – allesamt verknüpfungspflichtig zur ursprünglichen Vereinbarung. Nutzen Sie außerdem spezielle Abschnitte, um gesetzliche Anforderungen zu speichern, Klauseln zu markieren und die Nachverfolgung des Vertragsstatus über Client-, interne und Ausführungsphasen hinweg zu gewährleisten.

⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verwenden Sie fünf vorgefertigte Ansichten, um Vertragsworkflows zu verwalten

Zentralisieren Sie Vertragskommentare und -genehmigungen aller Beteiligten

Heben Sie Risikoklauseln, Unstimmigkeiten und Compliance-Hinweise hervor

Bewegen Sie Verträge vom Entwurf zur Ausführung in einem strukturierten Raum

🔑 Ideal für: Rechtsabteilungen, Vertragsmanager oder Start-ups, die B2B-Partnerschaften ausbauen möchten.

12. ClickUp-Mietvertragsvorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Schützen Sie Ihr Eigentum mit klaren Bedingungen mithilfe der ClickUp-Mietvertrags-Vorlage

Die ClickUp-Vorlage für Mietverträge bietet ein vorstrukturiertes Format, das Mietbedingungen, Kautionen, Zahlung, Pflichten des Mieters und Richtlinien zur Nutzung der Immobilie umfasst. Dies erleichtert Vermietern die Festlegung von Bedingungen, Pflichten und Mietbedingungen.

Im Gegensatz zu allgemeinen Mietvertragsvorlagen im PDF-Format lässt sich diese Vorlage mit Terminplanungs-Tools, wiederkehrenden Erinnerungen und Dokumentenverfolgung integrieren und bietet Immobilienverwaltern eine digitale Lösung für die Verwaltung von Mietverträgen. Als Ergebnis wird der Aufwand vereinfacht und gleichzeitig die Interessen sowohl des Vermieters als auch des Mieters geschützt.

⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Legen Sie Zeitleisten für die Mietzahlung, Kautionen und Vertragsverlängerungen fest

Verknüpfen Sie Mieterunterlagen und Vertragsdetails mit einem Projekt-Hub

Bewahren Sie unterzeichnete Verträge für einen schnellen Zugriff und zur Einhaltung der Vorschriften auf

Automatisieren Sie Benachrichtigungen bei Ablauf von Mietverträgen oder Regelverstößen

🔑 Ideal für Vermieter, Immobilienmakler und Immobilienverwalter von Coworking Spaces, die sich mit kurz- oder langfristigen Wohnraummietverträgen befassen.

13. Vorlage für eine ClickUp-Partnerschaftsvereinbarung

Kostenlose Vorlage herunterladen Formulieren Sie Kooperationsbedingungen klar und deutlich mit der ClickUp-Partnerschaftsvereinbarungsvorlage

Sie starten ein neues Unternehmen mit einem Partner? Die ClickUp-Vorlage für Partnerschaftsvereinbarungen hilft Ihnen dabei, die Grundlage für Joint Ventures, Unternehmensallianzen oder gemeinsame Investitionen zu schaffen. Sie deckt alles ab, von finanziellen Beiträgen über die Rollen der Partner bis hin zur Konfliktlösung.

Es wurde für Klarheit und Verantwortlichkeit zwischen Partnern entwickelt und verfügt über integrierte tools für die Dateifreigabe, Benachrichtigungen und die Nachverfolgung von Fristen.

⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Legen Sie die Rollen der Partner, die Kapitalaufteilung und die Entscheidungsrechte klar fest

Behandeln Sie Ausstiegsstrategien, Auflösungsbedingungen und Streitbeilegungsverfahren

Freigeben Sie Bearbeitung und Genehmigungen mit Sicherheit mit den Beteiligten

Speichern Sie alle Partnervereinbarungen und Aktualisierungen in einem Arbeitsbereich

🔑 Ideal für: Geschäftspartner, Mitbegründer oder Agenturen, die Kooperationsprojekte eingehen.

14. Vorlage für Unternehmensrichtlinien von ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Zentralisieren Sie interne Regeln mit der ClickUp-Vorlage für Unternehmensrichtlinien

Jedes Unternehmen benötigt einen dokumentierten Code of Operations und Verhalten. Die ClickUp-Vorlage für Unternehmensrichtlinien bietet Personalabteilungen und Führungskräften einen speziellen Space zum Entwerfen, Speichern und Verwalten interner Richtlinien. Es handelt sich um ein einfaches Dokument-Setup, mit dem alle Details – von Verhaltensstandards am Arbeitsplatz bis hin zu Urlaubsrichtlinien – an einem Ort gespeichert werden können.

Mit dieser in ClickUp geladenen Vorlage für Unternehmensrichtlinien können Sie verschiedene Richtlinienabschnitte zuweisen, Überprüfungen planen und sogar die Bestätigung durch die Mitarbeiter nachverfolgen.

⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Organisieren Sie die Erwartungen am Arbeitsplatz in einem klaren, professionellen Format

Führen Sie Updates für bestimmte Abteilungen oder Teams ganz einfach ein

Fügen Sie Hyperlinks zu externen Rechtsdokumenten oder Intranet-Wikis ein

Schaffen Sie eine einzige Quelle für Compliance und Verhalten

Die Abschnitte sind für die benutzerdefinierte Anpassung und Version vorab beschrieben, sodass sie bei Änderungen der Unternehmenskultur oder der Gesetzgebung einfach aktualisiert werden können

🔑 Ideal für: Personalverantwortliche, Betriebsleiter oder Gründer, die interne Unternehmensrichtlinien und -strukturen aufbauen

15. ClickUp-Mitarbeiterhandbücher, Richtlinien und Verfahrensvorlagen (Vorlage)

Kostenlose Vorlage herunterladen Standardisieren Sie Ihre Abläufe mit der Vorlage für das Mitarbeiterhandbuch

Die ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterhandbücher, Richtlinien und Verfahren fasst alle internen Dokumente – Anwesenheitsrichtlinien, PTO-Regeln, IT-Nutzungsrichtlinien, Sicherheitsprotokolle und Eskalationsverfahren – in einem einzigen Live-Referenzdokument zusammen.

Er ist in Abschnitte mit Schnellnavigation und Aufgabe-Feature gegliedert und dient als durchsuchbarer Wissenshub während der Einarbeitung, Schulung und Audits.

⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Fassen Sie alle Richtlinien, Verfahren und Handbücher in einem Arbeitsbereich zusammen

Weisen Sie bestimmten Teammitgliedern Bearbeitungs- oder Compliance-Aufgaben zu

Arbeiten Sie mithilfe der integrierten Dokumente und Kommentare gemeinsam an Aktualisierungen

Legen Sie Überprüfungszyklen mit Erinnerungen und automatischen Benachrichtigungen fest

🔑 Ideal für: Personalmanager, Teamleiter und Gründer, die interne Prozesse formalisieren möchten.

📚 Lesen Sie auch: Wie man einen Verhaltenskode für Mitarbeiter verfasst + Beispiel

16. Vorlage für Website-AGB von Template. Net

Die Vorlage für Website-AGB von Template. Net bietet einen grundlegenden rechtlichen Rahmen für Online-Geschäfts, Blogger und digitale Plattformen. Sie umfasst wesentliche Elemente wie Eigentümerschaft an Inhalten, Haftungsbeschränkungen, verbotene Aktivitäten und Gerichtsstandsklauseln und verleiht Ihrer Website damit rechtliche Glaubwürdigkeit und Klarheit für die Benutzer.

Die Vorlage ist für Bearbeitung geeignet und kann schnell an Ihr Geschäftsmodell angepasst werden. Sie enthält klare Abschnitte, Benutzerpflichten und eingebettete Beispiele, um die Einhaltung von Vorschriften ohne kostspielige Rechtsberatung zu beschleunigen.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Holen Sie sich die rechtsverbindliche Zustimmung der Benutzer mit einem integrierten Bestätigungsabschnitt ein

Füllen Sie die Felder für Benutzer, E-Mail und Datum vorab aus, um Administrator-Zeit zu sparen

Passen Sie benutzerdefinierte Klauseln wie Haftung, Rechte an geistigem Eigentum und Nutzungsregeln an, ohne sie von Grund auf neu zu formatieren

Veröffentlichen oder binden Sie Inhalte sofort ein, ohne das Layout neu zu gestalten

🔑 Ideal für: Website-Eigentümer, SaaS-Produkte und Agenturen, die die Zustimmung von Benutzern einholen.

17. Vorlage für E-Commerce-Bedingungen von Template. Net

Die Vorlage für E-Commerce-Bedingungen von Template. Net wurde speziell für Online-Shops und Marktplätze entwickelt und enthält wichtige Klauseln zu Transaktionen, Versand, Steuern, Rückerstattungen und Benutzerpflichten.

Unabhängig davon, ob Sie physische Waren, Abonnements oder digitale Produkte verkaufen, hilft Ihnen diese Vorlage dabei, die Rechte und Pflichten von Käufern und Verkäufern klar zu definieren. Bearbeitbare Felder und empfohlene Klauseln unterstützen die schnelle Bereitstellung auf verschiedenen Plattformen und benutzerdefinierten Storefronts.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Legen Sie Rückgabefristen, Versandhinweise und Preisbedingungen klar und deutlich fest, um die Benutzer zu informieren

Fügen Sie Klauseln hinzu oder entfernen Sie sie, ohne die Formatierung zu ändern

Verwenden Sie die integrierten Felder, um die schriftliche Zustimmung Ihrer benutzerdefinierten Kunden einzuholen

Betten Sie dieses Formular in eine Checkout-Seite ein oder senden Sie ein Formular nach dem Kauf, um die gesetzlichen Bestimmungen zu erfüllen

🔑 Ideal für: Online-Händler, Dropshipper und Eigentümer von E-Commerce-Plattformen.

18. Vorlage für Abonnementbedingungen von Template. Net

Die Vorlage für Abonnementbedingungen von Template. Net deckt laufende Serviceverträge ab, insbesondere für SaaS-tools, Abo-Boxen oder Mitgliedschaften. Sie enthält Angaben zu Abrechnungszyklen, Verlängerungsklauseln, Stornierungsbedingungen, Benutzerrechten und Supportverpflichtungen.

Mit dieser gebrauchsfertigen Ressource können Sie festlegen, wie Benutzer mit wiederkehrenden Diensten interagieren und was passiert, wenn sie kündigen, upgraden oder gegen die Bedingungen verstoßen. Sie lässt sich außerdem gut in Onboarding-Flows, Zahlungsportale oder Anmeldung integrieren.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Holen Sie im Voraus die Zustimmung für wiederkehrende Gebühren und automatische Verlängerungen ein

Legen Sie Rückerstattungs- und Stornierungsbedingungen klar fest, um Streitigkeiten zu vermeiden

Erstellen Sie benutzerdefinierte Servicedetails und Preisstufen, ohne das Layout zu verändern

Nutzen Sie die integrierten Felder, um die Vereinbarung mit Name, Datum und Signatur zu dokumentieren

🔑 Ideal für: SaaS-Plattformen, digitale Mitgliedschaften, Abonnement-Box-Dienste

19. Vorlage für die Allgemeinen Bedingungen für mobile Apps von Template. Net

Wie der Name schon sagt, bietet die Vorlage für die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für mobile Apps von Template. Net Entwicklern und Start-ups eine schnelle Möglichkeit, die Anforderungen von App-Stores zu erfüllen. Sie umfasst geistige Eigentumsrechte, In-App-Käufe, Benutzerverhalten, Datenzugriff und Links zu Dritten.

Unabhängig davon, ob Sie Ihre App auf iOS, Android oder beiden Plattformen veröffentlichen, sorgt diese Vorlage dafür, dass Ihre Bedingungen benutzerfreundlich und App-konform sind. Außerdem finden Sie Abschnitte für Schlichtungsklauseln, Lizenzvereinbarungen und Bedingungen, um die Haftung zu limitieren – allesamt für die Lesbarkeit auf Mobilgeräten formatiert.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Legen Sie Nutzungsbeschränkungen fest und verhindern Sie, dass Anmeldedaten unbefugt freigegeben werden

Holen Sie sich die Zustimmung der Benutzer zu Ihrem Datenschutz, Ihren Geschäftsbedingungen und Haftungsausschlüssen ein

Betten Sie die rechtliche Einwilligung in den Anmeldeprozess Ihrer App ein

Erstellen Sie benutzerdefinierte Bedingungen schnell und ohne externe Rechtsberatung

🔑 Ideal für: App-Entwickler, Compliance-Teams, Produktmanager, die mit nutzerorientierten Plattformen arbeiten

20. Vorlage für Geschäftsbedingungen von Iubenda

via iubenda

Die Vorlage für Allgemeine Geschäftsbedingungen von iubenda ist ein anpassbares Rechtsdokument, das für die internationale Compliance entwickelt wurde. Es eignet sich ideal für Websites und Plattformen, die mit grenzüberschreitenden Benutzern, Datenerfassung oder regulierten Branchen zu tun haben.

Das Tool generiert automatisch Klauseln auf der Grundlage Ihrer Auswahl (Art des Unternehmens, Zahlungsmodell und Datennutzung) und lässt sich in die Datenschutz-Tools und Cookie-Richtlinien von iubenda integrieren. Es ist besonders nützlich für Teams, die rechtliche Genauigkeit wünschen, ohne einen eigenen Rechtsbeistand zu beauftragen.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Definieren Sie die persönliche und gewerbliche Nutzung und verbieten Sie von vornherein das Freigeben von Zugangsdaten

Legen Sie Ihre Regeln zur Datenerfassung und zum Datenschutz fest, ohne ein Rechtsteam zu beauftragen

Holen Sie sich die Zustimmung des Benutzers über integrierte Felder für Signatur und Datum

Integrieren Sie diese direkt in Ihren App-Registrierungsprozess oder Ihr Benutzerportal

🔑 Ideal für: Globale SaaS-Unternehmen, Fintech-Plattformen und datengesteuerte Apps.

21. Vorlage für Geschäftsbedingungen von Termsfeed

via Termsfeed

Die Beispiel-Vorlage für Geschäftsbedingungen von TermsFeed bietet einen umfassenden rechtlichen Rahmen, der Benutzerrechte, Pflichten, Haftungsbeschränkungen, Regeln für Inhalt und geltendes Recht abdeckt. Sie wurde entwickelt, um einen Bereich von Anwendungsfällen zu unterstützen, von SaaS-Plattformen und E-Commerce-Shops bis hin zu mobilen Apps.

Die Vorlage ist in mehreren Formaten (HTML, PDF, DOCX und Google Docs) verfügbar und wird von einem interaktiven Generator für Geschäftsbedingungen unterstützt, der eine einfache Benutzerdefinierung ermöglicht. Mit diesem Generator können Sie anhand Ihrer Dienstleistungsart, Monetarisierungsstrategie und Gerichtsbarkeit die entsprechenden Klauseln auswählen.

⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Erhalten Sie sofort einsetzbare Klauseln für Benutzer, geistiges Eigentum, Streitigkeiten und Kündigungen

Setzen Sie Regeln schnell durch mit Clickwrap-fähigen Formulierungen

Schützen Sie Ihr Geschäft mit integrierten Haftungsausschlüssen und Bestimmungen zum anwendbaren Recht

Passen Sie die benutzerdefinierte Vorlage an die jeweilige Plattform (App, Web, SaaS) an, ohne bei Null anfangen zu müssen

🔑 Ideal für: Gründer, Produktteams und Website-Eigentümer, die schnell durchsetzbare rechtliche Bestimmungen benötigen

was macht eine gute Vorlage für Geschäftsbedingungen aus?*

Nachdem Sie nun die besten kostenlosen Vorlagen kennengelernt haben, müssen Sie wissen, wie Sie die für Sie passende Vorlage auswählen. Eine solide Vorlage für Allgemeine Geschäftsbedingungen ist ein Rechtsdokument, das Ihr Produkt, Ihre Benutzer und Ihren Ruf schützen soll. Die richtige Vorlage enthält unverhandelbare rechtliche Elemente, die die Bedingungen rechtsverbindlich machen.

Hier sind einige Dinge, die Sie beachten sollten:

Klausel zum geistigen Eigentum: Wählen Sie eine Vorlage für Geschäftsbedingungen, die Ihr ausschließliches Eigentum und Ihre Rechte an geistigem Eigentum vor Missbrauch schützt

zahlung: *Suchen Sie nach einer Vorlage, in der die Abrechnungszyklen, Rückerstattungsbedingungen und der Prozess für die Berechnung von Gebühren klar dargelegt sind. Geben Sie an, wer die Rechtskosten übernimmt, wenn eine Klage eingereicht wird

Regeln zum Benutzerverhalten: Entscheiden Sie sich für Vorlagen für Bedingungen, die Erwartungen an das Benutzerverhalten festlegen und gegebenenfalls auf Community-Richtlinien verweisen

Haftungsklausel: Suchen Sie nach einer Vorlage, die Ihre Haftung für zufällige oder Folgeschäden, einschließlich Personenschäden, begrenzt, und stellen Sie klar, dass die Benutzer auf eigenes Risiko handeln

kontaktdatenklausel: *Entscheiden Sie sich für eine Vorlage für Geschäftsbedingungen, die den Benutzern eine offizielle E-Mail-Adresse oder einen Link zum Support-Formular zur Verfügung stellt, über die sie Fragen oder Unklarheiten im Zusammenhang mit der Vereinbarung klären können

Nutzungsbedingungen für nutzergenerierte Inhalte : Wählen Sie eine Vorlage aus, die die Eigentümerschaft und Verantwortlichkeiten für von Benutzern hinzugefügte Inhalte definiert

Abschnitt zum anwendbaren Recht: Verwenden Sie eine Vorlage, die bestätigt, dass die Bedingungen der Vereinbarung unter der geltenden Gerichtsbarkeit durchsetzbar sind

Kündigungsklausel: Wählen Sie Vorlagen, die regeln, wann der Zugang widerrufen werden kann, insbesondere bei Verstößen oder der Aufnahme in eine Liste von gesperrten Parteien, sowie Optionen für Schiedsverfahren oder Mediation

Rechte Dritter: Entscheiden Sie sich für eine Vorlage für Geschäftsbedingungen, die Websites Dritter bei der Einbettung von Plugins, Zahlungsgateways oder sozialen Integrationen eindeutig identifiziert, um mögliche Haftungsüberschneidungen zu vermeiden

*einhaltung des Datenschutzes: Verwenden Sie vorrangig Vorlagen, in denen die Gesetze zum Umgang mit und zum Schutz von Benutzerdaten erläutert werden

Verweis auf den Digital Millennium Copyright Act: Wählen Sie Auswahl an Vorlagen für Bedingungen, die Maßnahmen im Zusammenhang mit Urheberrechtsverletzungen enthalten

Entdecken Sie die Welt der rechtlichen Klarheit mit ClickUp

Warten Sie nicht, bis es zu Streitigkeiten kommt, um Ihre Unterlagen in die richtige Reihenfolge zu bringen. Ob Sie einen neuen Mitarbeiter einstellen, einen Partnervertrag entwerfen oder App-Bedingungen veröffentlichen – Vorlagen sparen Zeit und verringern Risiken.

Mit den vorgefertigten rechtlichen Vorlagen von ClickUp können Sie die Format überspringen und direkt mit der Ausführung beginnen. Sie können alles innerhalb eines Arbeitsbereichs benutzerdefiniert, nachverfolgen und gemeinsam bearbeiten – ohne zwischen tools umschalten oder Bearbeitungen nachverfolgen zu müssen.

Erstellen, verwalten und freigeben Sie Verträge, Richtlinien und Vereinbarungen mit nur wenigen Klicks.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an, um loszulegen!