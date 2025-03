Wie man kurzfristige Ziele einstellt und erreicht (+Beispiele)

Serena Williams sagte einmal ,

Mein Traum war es, der beste Tennisspieler der Welt zu sein.

Serena Williams, Tennisspielerin

Sie begann bereits im Alter von drei Jahren, darauf hinzuarbeiten. Als sie dieses Ziel erreichte, war sie bereits über 20 Jahre alt.

Das Erreichen eines langfristigen Ziels, wie die Nummer 1 der Welt zu werden, ein Geschäft zu gründen oder eine bestimmte Fähigkeit zu beherrschen, ist keine einfache, lineare Reise. Er setzt sich aus Hunderten von kurzfristigen Zielen zusammen, die sich im Laufe der Zeit summieren.

Um Ihre langfristigen Ziele nicht aus den Augen zu verlieren, brauchen Sie kurz- und mittelfristige Ziele, die sich aufaddieren. Ganz gleich, ob Sie einen großen Traum haben oder einfach nur Ihr bestmögliches Leben führen wollen, hier sind einige kurzfristige Ziele, die Ihnen den Weg weisen werden.

Was sind kurzfristige Ziele?

Definition von kurzfristigen Zielen

Kurzfristige Ziele sind Ziele, die Sie innerhalb eines kürzeren Zeitraums erreichen wollen, in der Regel innerhalb eines Tages, einer Woche, eines Monats oder der nahen Zukunft. Sie sind:

Einfach : In der Regel sind kurzfristige Ziele klein und können schnell abgeschlossen werden

: In der Regel sind kurzfristige Ziele klein und können schnell abgeschlossen werden Einschließlich : Oft tragen kurzfristige Ziele zur Erreichung langfristiger Ziele bei

: Oft tragen kurzfristige Ziele zur Erreichung langfristiger Ziele bei Fokussiert : Unmittelbare Prioritäten oder kleinere Meilensteine auf dem Weg zu Ihren langfristigen Zielen

: Unmittelbare Prioritäten oder kleinere Meilensteine auf dem Weg zu Ihren langfristigen Zielen Limitiert: Sie sind geschlossen und haben einen minimalen Umfang

Unterschied zwischen kurzfristigen und langfristigen Zielen

Lassen Sie uns ein einfaches Beispiel nehmen. Wenn Ihr langfristiges Ziel darin besteht, ein Coaching Business zu gründen, ist Ihr mittelfristige Ziele wären:

Zertifiziert zu werden

Eine persönliche Marke/Website einrichten

Ein Netzwerk auf LinkedIn aufbauen

Rahmenwerke und Vorlagen erstellen

Ihre kurzfristigen Ziele wären dann folgende:

Täglich 2 Stunden für die Zertifizierungsprüfung lernen

20 einstündige Sitzungen als Coach zu absolvieren

Zweimal pro Woche auf LinkedIn posten

Wie Sie sehen, helfen kurzfristige Ziele dabei, Ihre langfristigen Ziele in erreichbare, überschaubare, mundgerechte Komponenten zu zerlegen. Der Hauptunterschied besteht also zwischen kurzfristigen vs. langfristigen Zielen ist der Zeitrahmen und der Umfang. Aber das ist noch nicht alles.

Parameter Kurzfristige Ziele Langfristige Ziele Zeitleiste Typischerweise Tag, Woche oder Monat Gewöhnlich 1-5 Jahre Fokus Unmittelbare Aufgaben Komplexe und anspruchsvolle Vorhaben Aufwand Minimal und sofort Maximal und beständig Ergebnisse Klein und inkrementell Groß und transformativ Umfang In der Regel eine Einzelperson oder kleine Teams In der Regel größere Teams

Unterschiede zwischen kurzfristigen und langfristigen Zielen

Bedeutung der Einstellung kurzfristiger Ziele

Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie bereits eine Menge zu erledigen haben, ohne sich um eine weitere Reihe von Zielen kümmern zu müssen, verstehen wir das. Zwischen Arbeit, Hobbys, Beziehungen, sozialem Leben, Training, geistiger Gesundheit und gesellschaftlichem Engagement gibt es für jeden Einzelnen bereits eine Menge zu erledigen.

Kurzfristige Ziele sind keine weitere Druckquelle, sondern können eine gute Möglichkeit sein, Ihre Lebensziele zu organisieren und Prioritäten zu setzen. Und so geht's.

Überschaubarkeit

Kurzfristige Ziele helfen Ihnen, Ihre langfristigen Lebenspläne zu verwalten. Benötigen Sie einen Rentenfonds? Investieren Sie jeden Monat kleine Beträge. Sie träumen davon, Stand-Up-Comedian zu werden? Treten Sie jede Woche bei einem Open Mic auf. Sie wollen abnehmen? Gehen Sie jeden Tag eine Meile zu Fuß.

Kurzfristige Ziele machen Ihre weit entfernten langfristigen Ambitionen überschaubar und kontrollierbar. Sie verhindern Überforderung, Entscheidungsschwäche und andere psychologische Hindernisse.

Dynamik aufbauen

Kurzfristige Ziele helfen Ihnen, die Früchte Ihres Aufwands zu ernten. Wenn Sie Ihre kurzfristigen Ziele konsequent erreichen, gewinnen Sie Selbstvertrauen und Motivation, mehr zu erledigen. Das schafft Dynamik.

Wenn Sie sich für dieses Jahr das Ziel gesetzt haben, Ihren ersten Roman zu schreiben, wäre Ihr kurzfristiges Ziel, jeden Tag zwei Seiten oder ein Kapitel zu schreiben. Wenn Sie sich dies zur Gewohnheit machen, können Sie mehr schreiben und vielleicht sogar Ihr Ziel früher abschließen.

Konzentriert bleiben

Kurzfristige Ziele verhindern, dass Sie sich bei der Ausführung der Aufgabe ablenken lassen. Indem Sie ein größeres Ziel in kleinere Abschnitte unterteilen, können Sie die Aufgaben im Auge behalten, ohne sich (vorerst) um das große Ganze zu kümmern.

Nehmen wir an, Sie sind ein Entwickler, der ein Produkt entwickelt. Indem Sie es in kleine Features aufteilen, können Sie sich kurzfristige Ziele setzen und sich auf den Code konzentrieren, anstatt sich durch Benutzer-Feedback oder Designer-Anfragen ablenken zu lassen.

Nachverfolgung des Fortschritts

Kurzfristige Ziele sind die Meilensteine auf Ihrem Weg zu langfristigen Zielen. Sie helfen dabei, Fortschritte zu bewerten, Erfolge zu feiern, Probleme zu erkennen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen.

Ich hoffe, das hat Sie davon überzeugt, sich auch kurzfristige Ziele zu setzen. Hier finden Sie eine Reihe von inspirierenden Beispielen für Sie.

Beispiele für kurzfristige Ziele

Sie können sich kurzfristige Ziele für so ziemlich alles setzen, was Sie in irgendeiner Dimension Ihres Lebens erreichen wollen. In diesem Abschnitt werden die Ziele, die Sie sich setzen können, in verschiedene Kategorien eingeteilt, um die Lektüre zu erleichtern.

Kurzfristige Ziele für die Karriere

Ganz gleich, ob Sie Freiberufler, Berufseinsteiger oder Führungskraft sind, kurzfristige Ziele können Ihnen die Schritte zu der Position verdeutlichen, die Sie anstreben. Versuchen Sie Folgendes, um sich zu orientieren.

1. Entwickeln Sie eine neue Fähigkeit

In der Welt der Technologie und KI muss sich jeder ständig weiterbilden. Setzen Sie sich ein kurzfristiges Ziel, um neue berufliche Fähigkeiten zu erlernen, den Umgang mit einem neuen Tool zu üben oder Ihre vorhandenen Fähigkeiten zu aktualisieren.

Ziel: Lernen Sie in vier Wochen, eine Anwendung für maschinelles Lernen mit Python zu coden.

2. Erstellen einer persönlichen Website

Ein Großteil des beruflichen Aufstiegs erfolgt heute über Netzwerke. Wenn Sie auf der Karriereleiter aufsteigen, müssen Sie für potenzielle Arbeitgeber, Headhunter oder Mitarbeiter auffindbar sein. Eine persönliche Website ist ein guter Ausgangspunkt.

Ziel: Erstellen Sie innerhalb von zwei Wochen eine einfache persönliche Website auf Notion oder Squarespace mit einem grundlegenden Profil und Kontaktinformationen.

3. Berufliches Netzwerk ausbauen

Der nächste Schritt beim Personal Branding besteht darin, ein breites und engagiertes berufliches Netzwerk zu haben. Sie können dies sowohl als kurz- als auch als mittelfristiges Ziel betrachten, je nachdem, wie tief Sie einsteigen wollen. Einige kurzfristige Ziele, die Sie sich setzen können, sind jedoch:

Aktualisieren Sie Ihr LinkedIn-Profil bis zum Ende der Woche mit den neuesten Informationen

Zweimal pro Woche auf LinkedIn posten

Nehmen Sie jeden Monat an zwei Offline-Networking-Ereignissen teil

4. Holen Sie regelmäßig Feedback ein

Berufliches Wachstum erfordert regelmäßiges und konstruktives Feedback von denen, mit denen wir zusammenarbeiten. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, Feedback einzuholen, indem Sie sich dafür kurzfristige Ziele einstellen.

Ziel: Planen Sie monatliche 1-on-1 Meetings mit dem Manager der Berichterstellung und dem Skip-Level-Manager, um Feedback einzuholen.

5. Produktiv sein

Mehr als 50 % der Mitarbeiter gaben an, dass sie fühlen sich bei der Arbeit nicht produktiv , stellt McKinsey fest. Das liegt vor allem daran, dass die moderne Arbeit von Ablenkungen geprägt ist. Zu viele Meetings, Slack-Nachrichten, E-Mails und andere Tools nehmen den Mitarbeitern die Zeit, das zu erledigen, was sie eigentlich tun sollten.

Um diese Herausforderung zu bewältigen, sollten Sie sich kurzfristige Einstellungen vornehmen ziele für die Produktivität wie zum Beispiel:

Beschränken Sie Meetings auf weniger als 90 Minuten pro Tag

Verbringen Sie mindestens vier Stunden am Tag damit, Ihre Hauptarbeit zu erledigen, z. B. Coding, Schreiben usw.

Einstellen und Abschließen von Routinen für den Tagesbeginn und das Tagesende

6. Holen Sie sich ein Mentorat

Irgendwann in Ihrer Karriere werden Sie wahrscheinlich nicht mehr weiterkommen. Ein guter Mentor kann die Hindernisse aus dem Weg räumen und Ihnen den Weg ebnen.

Ziel: Finden Sie einen Mentor, besprechen Sie Ihre Ziele und lassen Sie sich unterstützen. Vereinbaren Sie zweimonatliche Meetings mit ihm/ihr.

7. Besser in der Öffentlichkeit sprechen

Wenn wir von öffentlichem Reden sprechen, denken die meisten Menschen an große Versammlungen oder an eine Rede. Das muss aber nicht sein. Gutes öffentliches Reden ist nützlich, um Ihr Team zu motivieren oder eine Familienkrise zu bewältigen.

Ziel:

Erlernen Sie Präsentationsfähigkeiten durch einen Online-Kurs oder einen Kommunikationscoach

Ehrenamtliche Tätigkeit und Vorträge bei drei Ereignissen des Unternehmens

Melden Sie sich für Konferenzen an und präsentieren Sie vor kleinen Gruppen

Kurzfristige Ziele für die persönliche Entwicklung

Yi Tay, der ehemalige CEO von Reka KI, veröffentlichte kürzlich einen Blogbeitrag veröffentlicht, in dem er erklärt, warum er zu Google zurückkehrt. Darin sagt er etwas, das die meisten von uns erleben, aber nicht artikulieren.

Um mit so vielen Dingen gleichzeitig zu jonglieren, hat meine körperliche und geistige Gesundheit einen hohen Tribut gefordert, und mein Körper hat sich aufgrund der Intensität und des ungesunden Lebensstils mit 15 Kilogramm Fett aufgeschwemmt.

Yi Tay, Forschungswissenschaftler, Google Deep Mind

Unser Privat- und Berufsleben ist so eng miteinander verwoben, dass das eine das andere beeinflusst. Daher ist die Einstellung persönliche Ziele trägt dazu bei, ein gesundes Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben aufrechtzuerhalten.

8. Gesunde Gewohnheiten aufbauen

Viele Dinge in Ihrem persönlichen Leben lassen sich in diese Kategorie für kurzfristige Ziele einordnen. Wählen Sie also aus, was für Sie richtig ist.

Ziele:

Fünfmal pro Woche 30 Minuten lang Krafttraining zu erledigen

Reduzieren Sie die Kohlenhydrate in Ihren Mahlzeiten und ersetzen Sie sie durch Eiweiß

Trinken Sie jeden Tag acht Gläser Wasser

Gehen Sie jeden Tag 20 Minuten im nahe gelegenen Park spazieren

Erhalten Sie sieben Stunden Schlaf

9. Schaffen Sie Routinen

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Was wir regelmäßig zu erledigen haben, formt unser Denken und unsere Persönlichkeit. Unabhängig davon, ob man sie aktiv pflegt oder nicht, bildet man bestimmte Formulare für Gewohnheiten und behält sie bei, bis sich etwas ändert.

Deshalb sollten Sie sich für Ihre Gewohnheiten auch kurzfristige Ziele setzen und sie bewusst pflegen.

Machen Sie Ihr Bett, sobald Sie aufgewacht sind

Schreiben Sie jeden Tag 20 Minuten lang ein Tagebuch

Erledigen Sie das Gebet, die Meditation, die Lektüre oder die Achtsamkeitspraxis

Lassen Sie den Tag ausklingen, indem Sie mindestens 60 Minuten vor dem Schlafengehen die Bildschirme ausschalten

10. Pflegen Sie Ihr soziales Leben

Es mag ungewöhnlich sein, sich Ziele für Ihr Sozialleben zu setzen. Das soll doch spontan passieren, oder? Aber haben Sie sich schon einmal so gefühlt, als hätten Sie sich tagelang nicht mit einem Freund unterhalten? Vermeiden Sie dies, indem Sie sich kurzfristige Ziele für Ihr Sozialleben setzen.

Sich jeden Freitag nach der Arbeit mit Freunden treffen

Jeden Monat ein Spiel spielen oder einen Film mit einem Freund ansehen

Schicken Sie einem Freund jedes Wochenende einen Text oder rufen Sie ihn an

Jeden Monat die Großfamilie besuchen

11. Soziale Medien minimieren

Es ist oft einfacher, durch Instagram zu scrollen und einen Beitrag zu "liken", als den Hörer in die Hand zu nehmen und jemanden anzurufen. Soziale Netzwerke reichen jedoch nicht aus, um sinnvolle Verbindungen zu schaffen.

Setzen Sie sich kurzfristige Ziele, um Ihre Social-Media-Nutzung zu minimieren, die sich dann langfristig zu gesunden digitalen Gewohnheiten entwickeln können.

Beschränken Sie die Nutzung von Instagram auf 20 Minuten pro Tag

Nutzen Sie soziale Medien nicht vor zwei Stunden nach dem Aufwachen

Machen Sie einen digitalen Entzug für 30 Tage

12. Entrümpeln Sie Ihr Leben

Auch wenn Sie noch so gut organisiert sind, sammelt sich unbemerkt Unordnung an. Daher ist es hilfreich, sich Ziele zu setzen, um Ihr Leben regelmäßig zu entrümpeln. Dazu könnte gehören:

Wegwerfen von Dingen (Kleidung, Schreibwaren usw.), die Sie seit drei Monaten nicht mehr benutzt haben

Alle Dinge wieder in ihre Boxen packen

Entrümpeln des Desktops, der Downloads und anderer gängiger Ordner auf Ihrem Computer

Sortieren und Archivieren von Dokumenten, Rechnungen usw.

Abbestellen von unnötigen E-Mails

13. Lesen Sie weiter

A jüngste Umfrage ergab, dass 23 % der amerikanischen Erwachsenen haben seit einem Jahr kein Buch mehr gelesen! Diejenigen, die etwas zu erledigen haben, sind lesen weniger . Wenn Sie also beim Lesen zurückgefallen sind, machen Sie sich keine Sorgen. Fangen Sie wieder an.

Ziel: Lesen Sie jeden Tag vor dem Schlafengehen fünf Seiten (egal, ob es sich dabei um ein gedrucktes Buch, ein E-Book oder ein Hörbuch handelt. Lesen ist Lesen.)

14. Kochen üben

Ein wichtiger Bestandteil einer gesunden Lebensweise ist es, zu Hause zu kochen und als Familie zu essen. Es hilft auch, genau zu wissen, was man seinem Körper zuführt und wie man sich am Ende fühlt. Warum also nicht kurzfristige Ziele rund ums Kochen einstellen?

Ziel: An fünf Tagen in der Woche mindestens eine Mahlzeit pro Tag zu Hause kochen. (Je nachdem, wie schnell Sie diesen Rhythmus finden, können Sie das Ziel erhöhen).

15. Ehrenamtlich

Wenn das Leben zu schnell verläuft, ist eine ehrenamtliche Tätigkeit eine gute Möglichkeit, das Tempo zu drosseln und Aktivitäten zu entdecken, die Ihnen mehr Sinn und Zweck geben.

Ziel: Jeden Sonntag zwei Stunden ehrenamtliche Arbeit im benachbarten Katzenheim leisten.

16. Einen Marathon laufen

Nun, technisch gesehen ist das Laufen eines Marathons ein langfristiges Ziel. Aber um dorthin zu gelangen, kann man sich eine Reihe von kurzfristigen Zielen setzen:

Täglich 30 Minuten joggen

Jede Woche/vierzehntägig fünf Minuten mehr joggen

Die richtige Ausrüstung finden, um den Marathonlauf zu unterstützen

17. Verlassen Sie Ihre Komfortzone

Gibt es etwas, das Sie schon lange zu erledigen gedenken, aber nie den Mut dazu gefunden haben? Jetzt ist ein guter Zeitpunkt dafür.

Setzen Sie sich Ziele, z. B. schwerere Gewichte zu heben, eine Meile länger als gewöhnlich zu laufen oder endlich den Bungee-Sprung zu wagen.

Finanzielle kurzfristige Ziele

Der beste Weg, mehr Geld zu haben, ist, das, was man hat, gut zu verwalten. Kurzfristige finanzielle Ziele können dabei helfen, Backup aufzubauen, den Wohlstand zu steigern und Ihr Geld richtig zu verwalten.

18. Legen Sie einen Fonds für schlechte Zeiten an

Der erste Schritt bei der Finanzplanung ist ein guter Notfallfonds. Dieser hilft Ihnen nicht nur in Notfällen, sondern gibt Ihnen auch das Vertrauen, mit dem restlichen Geld riskantere Investitionen zu tätigen.

Ziel: Legen Sie jeden Monat 200 Dollar in den Notfallfonds ein, bis Sie 3000 Dollar erreicht haben.

19. Erstellen Sie ein monatliches Budget

Mit einem übersichtlichen und nützlichen Budget wissen Sie, wohin Ihr Geld fließt, minimieren verschwenderische Ausgaben und geben es dort aus, wo es wichtig ist.

Ziel: Erstellen Sie am ersten Tag eines jeden Monats ein umfassendes Monatsbudget. Überwachen Sie Abweichungen vom Budget und passen Sie den Plan für den nächsten Monat entsprechend an.

20. Verwalten Sie Ihre persönlichen Finanzen

Heutzutage ist es leicht, Geld auszugeben. One-Click-Shopping, "Tap and Pay", "Buy Now Pay Later" usw. machen Impulskäufe einfacher und attraktiver. Die einzige Möglichkeit, bewusst auszugeben, besteht darin, seine persönlichen Finanzen gut zu verwalten.

Ziele:

Buchhaltungssoftware recherchieren

Melden Sie sich für ein tool an, das Ihre persönlichen Finanzen so verwaltet, wie Sie es möchten

Stellen Sie Regeln für Ihre Ausgaben auf, z. B. das Limit für Online-Einkäufe auf unter 100 Dollar

Richten Sie Berichte und Benachrichtigungen ein, um sicherzustellen, dass Sie nicht gegen Ihre eigenen Regeln verstoßen

21. Mit dem Investieren beginnen

Es ist nie zu früh oder zu spät, mit Investitionen zu beginnen. Innerhalb der kurzfristigen finanziellen Ziele sind Investitionspläne vielleicht die wichtigsten, da der Wert der richtigen Investitionen exponentiell ansteigen kann.

Ziele:

10 % des monatlichen Einkommens für Investitionen zurücklegen

Diversifizieren Sie Ihr Portfolio, indem Sie 40% in Schuldverschreibungen, 30% in Aktien usw. investieren.

Erhöhen Sie den investierten Betrag jedes Jahr um 10%

Legen Sie zusätzliche Investitionen für kurzfristige Pläne wie Reisen oder den Kauf eines neuen Autos an

22. Bezahlen Sie Ihre Schulden im Voraus

Kredite wie Hypotheken oder Studienkredite bieten die Möglichkeit der vorzeitigen Rückzahlung. Nutzen Sie diese Möglichkeit und zahlen Sie Ihre Schulden so schnell wie möglich ab.

Ziel: Bezahlen Sie jeden Monat zusätzlich 150 Dollar für Ihre Kreditkartenschulden.

23. Verschwenderische Ausgaben eliminieren

Haben Sie ein Zeitschriftenabonnement, das Sie nie benutzen? Zahlen Sie weiterhin Versicherungsbeiträge für ein Gerät, das Sie nicht mehr besitzen? Die Beseitigung solcher verschwenderischen Ausgaben ist ein Ziel für die finanzielle Entrümpelung.

Ziel: Identifizieren Sie jedes Quartal verschwenderische Ausgaben und streichen Sie sie. Legen Sie das eingesparte Geld auf ein separates Konto zur späteren Verwendung.

24. Verbesserung des Guthabens

Ein gutes Guthaben kann langfristig finanzielle Vorteile in Form von niedrigeren Zinsen, leichterem Zugang zu Krediten usw. bieten. Jeder Einzelne muss sich kurzfristige Ziele setzen, um sein Guthaben zu verbessern:

Pünktliche Zahlungen für alle Rechnungen

Halten Sie sich an das Limit für Ihr Guthaben auf jeder Karte

Überprüfen Sie Ihr Guthaben alle sechs Monate und stellen Sie sicher, dass Sie ungenaue Transaktionen oder Belastungen anfechten

Kurzfristige Ziele für Studenten

Die oben genannten Ziele sind zwar allgemein gültig, decken aber bestimmte Phasen des Lebens, wie das Studium, nicht ab. Hier sind einige kurzfristige Ziele für Studenten.

25. Alle Aufgaben vorzeitig abschließen

Wenn Sie der Typ sind, der am Tag, an dem die Aufgabe fällig ist, bis in die Nacht hinein arbeitet, ist dieses Ziel hilfreich.

Ziel: Die wöchentliche Aufgabe zwei Tage vor dem Fälligkeitsdatum abschließen und einreichen.

26. Notenverbesserung

Um Ihre akademischen Leistungen langfristig zu verbessern, müssen Sie Ihre Noten kurzfristig verbessern. Um dies zu erledigen, versuchen Sie Folgendes:

Lernen Sie alle Lektionen an dem Tag, an dem sie unterrichtet wurden (und verschieben Sie sie nicht auf den Tag vor der Prüfung)

Machen Sie Probetests, um Ihre Lernergebnisse zu überprüfen

Schließen Sie alle Aufgaben pünktlich ab

Schlafen Sie vor dem Tag der Prüfung ausreichend

27. Erzielen Sie Allround-Exzellenz

Bei der Bildung geht es nicht nur um die Noten, sondern auch um die Erfahrung der Schulzeit. Vernachlässigen Sie also nicht die außerschulischen Aktivitäten.

Setzen Sie sich das Ziel, jedes Wochenende eine Stunde lang an einem Verein oder einer sportlichen Aktivität teilzunehmen.

28. Ehrenamtlich

Ein weiterer Aspekt der Allround-Entwicklung ist die Erfahrung mit ehrenamtlicher Arbeit. Setzen Sie sich das Ziel, an den Wochenenden einer örtlichen Wohltätigkeitsorganisation zu helfen.

Das muss nicht unbedingt vor Ort sein. Freiwilligenarbeit kann auch aus der Ferne oder von zu Hause aus geleistet werden, z. B. durch das Unterrichten einer Fertigkeit in einem Online-Kurs, die Unterstützung bei der Aktualisierung einer Website oder die Beantwortung von E-Mails mit Karrieretipps.

29. Sich auf eine Karriere vorbereiten

Das College ist auch die Zeit, in der Sie sich auf den Einstieg in die Berufswelt vorbereiten können. Beginnen Sie also mit kurzfristigen Zielen, wie zum Beispiel:

Erstellen eines Lebenslaufs, in dem Sie Ihren beruflichen Werdegang skizzieren

Erstellen Sie ein Portfolio mit persönlichen Projekten, um Ihre Fähigkeiten zu demonstrieren

Treten Sie professionellen Networking-Gruppen bei, um Verbindungen zu knüpfen

Sammeln Sie Führungserfahrung, indem Sie Projekte oder Ereignisse an der Hochschule leiten

Sammeln Sie Erfahrungen in Praktika

30. Verhaltenskompetenzen aufbauen

In der Hochschulausbildung werden oft nicht direkt die am Arbeitsplatz erforderlichen Verhaltensfähigkeiten vermittelt, wie z. B. Kommunikation, Problemlösung, Zusammenarbeit, Belastbarkeit, Konfliktlösung, Feedback geben/nehmen usw.

Ziel: Wenden Sie sich an einen Mentor, um zu verstehen, welche Verhaltensfähigkeiten erforderlich sind, um bei der Arbeit erfolgreich zu sein. Erstellen Sie einen Schritt-für-Schritt-Ansatz, um diese zu entwickeln.

Bonus: Sehen Sie sich andere SMARTe Ziele für Studenten die Ihnen helfen, motiviert zu bleiben.

Kurzfristige Ziele für junge Berufstätige

Allein in den USA werden im Jahr 2024 Millionen neuer Arbeitsplätze geschaffen, die jungen Berufstätigen die Möglichkeit geben, ihre Karriere zu starten. Diese kurzfristigen Ziele helfen Ihnen, sich in Ihren neuen Rollen zurechtzufinden und beruflich weiterzukommen.

31. Planen Sie Ihren Arbeitstag

Schaffen Sie eine Routine, um sicherzustellen, dass Sie Ihren Arbeitstag effektiv planen. Zu einem typischen Arbeitstag eines Wissensarbeiters gehört es, neben dem Abschließen der eigenen Aufgaben E-Mails zu checken, auf Sofortnachrichten zu antworten, an Meetings teilzunehmen und mit Kollegen zusammenzuarbeiten.

Ziel: Planen Sie den Tag so, dass die wichtigen Aufgaben in Übereinstimmung mit Ihrem ziele des Teams . Sie können sogar Techniken wie das Blockieren von Kalendern oder Pomodoro verwenden, um Dinge zu erledigen.

32. Verbesserung der professionellen Kommunikation

Ein Großteil der heutigen Arbeit besteht darin, miteinander zu kommunizieren, sei es über E-Mails, Präsentationen, Meetings, Memos oder Brainstorming-Sitzungen. Versuchen Sie also, Ihre Kommunikation mit Zielen wie den folgenden zu verbessern:

Schreiben Sie kürzere, klarere E-Mails

Verfassen umfassender Schriftsätze/Anforderungsdokumente für Kollegen

Üben Sie sich im Verfassen von Protokollen für Meetings, um Elemente besser verwalten zu können

33. Entwickeln Sie Entscheidungsfähigkeiten

Berufseinsteiger, vor allem in Neugründungen und kleinen Geschäften, müssen eine Reihe von wichtigen Entscheidungen treffen.

Um diese richtig zu treffen, sollten Sie sich kurzfristige Ziele setzen, um einen Rahmen für die Entscheidungsfindung zu schaffen. Verstehen Sie Risikobewertung, Best Practices, unbekannte Unbekannte usw.

Halten Sie Ressourcen wie ClickUp's Entscheidungsfindungsrahmen-Dokument handlich.

34. Erstellen Sie einen persönlichen Entwicklungsplan

Formen Sie Ihre Karriere so, wie Sie es sich wünschen, mit einem umfassenden und doch flexiblen Plan. Erstellen Sie persönliche Ziele für Ihre Entwicklung:

Identifizieren Sie fünf Schlüsselbereiche für Ihr Wachstum

Eine Liste mit umsetzbaren Schritten zu erstellen, um in jedem Bereich Fortschritte zu erzielen

Fortschritte mit dem Vorgesetzten zu besprechen und Feedback zu erhalten

Zu verstehen, was für eine Beförderung notwendig ist, und diese Fähigkeiten zu erwerben

Für eine Beförderung eintreten

35. Work-Life-Balance schaffen

Setzen Sie sich kurz- und mittelfristige Ziele, um die Work-Life-Balance zu gewährleisten. Setzen Sie sich Ziele wie:

Gestalten Sie Ihren Arbeitstag so, dass er am besten zu Ihrer Lebenssituation passt

Nach 18 Uhr keine E-Mails mehr checken oder im Büro chatten

Halten Sie die Wochenenden ganz für Ihre persönliche Ernährung frei

Nehmen Sie den Ihnen zustehenden 3-wöchigen Urlaub

36. Lernen Sie, nein zu sagen

Berufseinsteiger sagen besonders ungern Nein, weil sie befürchten, etwas zu verpassen oder sogar getadelt zu werden. Aber "Nein" zu sagen, ist ein wichtiger Bestandteil der Produktivität.

Lernen Sie, alle Aufgaben oder Anfragen abzulehnen, die nicht zu Ihren Prioritäten oder Verantwortlichkeiten gehören.

37. Verhandeln Sie über eine Leistung oder eine Gehaltserhöhung

Eine gute berufliche Entwicklung erfordert auch Verhandlungsgeschick. Die Fähigkeit, Ihren Fall selbstbewusst zu präsentieren und Ihre Vergütung oder Vorteile auszuhandeln, ist ein wichtiger Schlüssel.

Ziel: Setzen Sie sich vor der nächsten Beurteilung für eine Gehaltserhöhung ein. Lernen Sie, die von Ihnen gewünschte Gehaltserhöhung auszuhandeln.

Bonus: Sehen Sie sich andere berufliche Ziele für die Arbeit .

Kurzfristige Ziele für Manager

Management ist keine angeborene Fähigkeit. Sie wird langsam und mühsam erlernt. Um eine bessere Führungskraft zu werden, muss man Zeit und Energie investieren, um zu lernen, wie man eine solche wird.

38. Lernen, eine Führungskraft zu sein

Beginnen Sie mit der Lektüre management-Bücher um zu verstehen, was Führung bedeutet und was von Ihnen erwartet wird. Integrieren Sie die Lektionen und Rahmenbedingungen aus diesen Büchern in Ihre täglichen Aufgaben. Evaluieren und optimieren Sie diese nach und nach.

Ziel: Lesen Sie 10 Managementbücher in einem Quartal.

39. Feedback einholen

Feedback wird in der Regel von oben nach unten gegeben, was bedeutet, dass Manager ihren Mitgliedern im Team oft Feedback geben. Um ein besserer Manager zu sein, müssen Sie von Ihrem Team hören.

Ziel: Führen Sie monatliche Retrospektiven durch, um Feedback zu Ihrer Leistung als Führungskraft einzuholen.

40. Introspektive

Manager haben oft das Gefühl, dass sie nur Babysitter sind. Ein Hauptgrund dafür könnte die Art und Weise sein, wie sie ihre Teams führen. Um die Führungskraft, die Sie jetzt sind, zu ändern und die Führungskraft zu werden, die Sie sein möchten, setzen Sie sich kurzfristige Ziele für Verhaltensänderungen.

Ziel: Führen Sie jeden Monat Einzelgespräche mit sich selbst, um Schwachstellen in Ihrer eigenen Leistung zu ermitteln.

Kurzfristige Ziele für Unternehmer

In den USA, 5.5 Millionen neue Business-Anwendungen wurden letztes Jahr eingereicht. Nimmt man noch Freiberufler, Solopreneure und Nebenerwerbsgründer hinzu, ergibt sich eine boomende Welt des Unternehmertums. Erfolg auf diesem Feld erfordert durchdachte kurzfristige Ziele.

41. Validieren Sie Ihre Geschäftsidee

Als Unternehmer müssen Sie wissen, dass Ihre Idee stichhaltig und potenziell rentabel ist, bevor Sie Zeit in ihre Entwicklung investieren können. Erledigen Sie das zuerst. Setzen Sie sich Ziele, um Ihre Geschäftsidee durch Sekundärforschung, Umfragen, Interviews usw. zu validieren.

Ziel: Bestätigen Sie innerhalb von sechs Monaten, dass Ihr Produkt auf den Markt passt.

42. Identifizierung des Einzelziels

Sobald Sie Ihre Idee validiert haben, sollten Sie sich überlegen, für wen Ihr Produkt den größten Wert hat, d. h. wer Ihr idealer Avatar-Kunde ist.

Ziel: Definieren Sie Ihr ideales Kundenprofil innerhalb eines Monats

43. Erstellen Sie eine Produkt-Roadmap

In der Theorie funktioniert Ihre Idee. Jetzt ist es an der Zeit, sie in die Praxis umzusetzen. Stellen Sie kurzfristige Ziele ein, die zu Ihrem langfristigen Plan, ein erfolgreiches Produkt zu schaffen, beitragen werden.

Einführung eines MVP bis Ende des Monats

Identifizieren und priorisieren Sie Features, die in jedem Sprint hinzugefügt werden sollen

Erstellen Sie einen Plan für den schrittweisen Aufbau des Produkts

Legen Sie Fristen fest

44. Einen Plan für die Markteinführung erstellen

Ziele:

Verfassen einer einminütigen Präsentation, die den Wert Ihres Geschäfts vermittelt, innerhalb einer Woche

Skizzieren Sie eine Strategie zur Förderung Ihres Geschäfts über Online-Kanäle bis zum Ende des Quartals

Erstellen Sie bis zum Ende des Quartals eine Website mit Landing Pages für die Kundengewinnung

Einrichtung von Profilen auf LinkedIn, Instagram und X in einer Woche

45. Richten Sie ein CRM ein

Jedes Geschäft - egal ob B2B oder B2C - benötigt ein robustes System zur Nachverfolgung aller Kundeninteraktionen an einem Ort. Richten Sie das zuerst ein.

Ziel: Recherchieren Sie CRM-Tools und abonnieren Sie eines innerhalb einer Woche.

46. Finanzierung sichern

Als Unternehmer können Sie sich nicht damit begnügen, das Geschäft voranzutreiben; Sie müssen auch für den nötigen Treibstoff sorgen.

Ziel: Zwei Investoren pro Monat ansprechen, um eine Anschubfinanzierung zu erhalten

47. Kundenstamm vergrößern

Ziel: Erhöhen Sie Ihren Kundenstamm in drei Monaten um 20 %, um Investoren Ihr Wachstumspotenzial zu demonstrieren.

48. Einnahmen generieren

Die beste Bestätigung für Ihre Geschäftsidee ist ein zahlender Kunde.

Ziel: Registrieren Sie den ersten Kunden, der 100.000 Dollar Umsatz generiert

49. Stellen Sie Ihren ersten Mitarbeiter ein

Ganz gleich, ob Sie einen Assistenten für die Verwaltung Ihres Kalenders, einen Kundensupport-Mitarbeiter zur Bearbeitung von Abfragen oder einen Praktikanten für Ihr Social-Media-Marketing einstellen möchten, Sie können die erste Einstellung getrost vornehmen.

Ziel: Stellen Sie innerhalb von zwei Wochen einen Praktikanten für soziale Medien ein.

50. In sich selbst investieren

Unternehmertum ist hart. Es ist voll von großen Höhen und tiefen Tiefen. Es bedeutet, komplexe Entscheidungen zu treffen und die Konsequenzen allein zu tragen. Um ein guter Unternehmer zu sein, müssen Sie in sich selbst investieren.

Ziel: Holen Sie sich einen Führungscoach, der Sie auf Ihrem Weg zum Unternehmertum unterstützt.

Wenn Sie Ziele wie "Wasser trinken" oder "einen Coach engagieren" betrachten und sich fragen, ob sie wirklich effektiv sind, haben Sie Recht. Um ein effektives Ziel einzustellen, braucht es ein bisschen mehr als das.

Wie man effektive kurzfristige Ziele einstellt

Bei der Einstellung von Zielen geht es darum, dass Sie erreichen können, was Sie wollen. Dazu braucht es spezifische und umsetzbare strategien zur Einstellung von Zielen und Projektmanagement tools wie ClickUp . Schauen wir uns an, wie Sie sie zusammen einsetzen können, um Ihre Ziele zu erreichen.

1. Beginnen Sie mit den großen Zielen

Betrachten Sie Ihre langfristigen Ziele, Träume und Ambitionen und leiten Sie daraus Ihre kurzfristigen Ziele ab. Wenn Ihr langfristiges Ziel zum Beispiel darin besteht, Gewicht zu verlieren, können Ihre kurzfristigen Ziele das Training, die Essgewohnheiten und andere Maßnahmen für die geistige Gesundheit betreffen, die Sie täglich zu erledigen haben.

2. Zerlegen Sie Ihre Ziele in überschaubare Abschnitte

Zerlegen Sie ein jährliches Ziel in kleinere, kurzfristige Teile wöchentliche Ziele können Ihnen helfen, gute Fortschritte zu machen.

Instanz "100 Wörter pro Tag schreiben" kann Sie zu dem größeren Ziel "ein Buch im Jahr 2025 veröffentlichen" führen, wenn Sie dranbleiben können.

3. Verwenden Sie den Rahmen für SMART-Ziele

Wenn Sie sich im Laufe der Jahre Ziele, Wünsche und Vorsätze gesetzt haben, fragen Sie sich wahrscheinlich wie man ein Ziel formuliert gut. Versuchen Sie die SMARTe Ziele rahmen.

SMART steht für Spezifisch, Messbar, Erreichbar, Realistisch und Zeitgebunden. Wenn Sie sich Ziele setzen, die alle diese Boxen abdecken, können Sie sie schneller erreichen. Anstatt sich das Ziel zu setzen, "mehr zu schreiben", sollten Sie sich das Ziel setzen, "einen Monat lang jeden Tag 400 Wörter zu schreiben", was SMART ist.

Im Zweifelsfall sollten Sie vorlagen für die Einstellung von Zielen . Versuchen Sie die ClickUp SMART Goals Vorlage um Ihren Zielsetzungsprozess zu leiten Dieser strukturierte Ansatz hilft Ihnen, Zeit bei der Planung zu sparen und mehr zu erledigen.

ClickUp SMART Goals Vorlage

Wenn Sie noch mehr brauchen, hier sind einige beispiele für Ziele für 1, 5, 10 Jahre . Damit sollten Sie eine solide Grundlage geschaffen haben. Hier sind einige weitere Tipps, die Sie beachten sollten.

Tipps zur Nachverfolgung kurzfristiger Ziele

Die richtige Einstellung Ihrer Ziele ist der erste, wenn auch wichtige, Schritt. Um sicherzustellen, dass Sie Ihre Ziele erreichen, müssen Sie Möglichkeiten zur Nachverfolgung Ihrer Fortschritte schaffen. Hier sind einige Tipps, um genau das zu erledigen.

Setzen Sie Prioritäten bei Ihren Zielen

Nicht alle Ziele sind gleich wichtig. Setzen Sie für jeden Zeitraum, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat oder jedes Quartal Prioritäten für die Ziele, die Ihnen am wichtigsten sind. Es ist hilfreich, die Anzahl der Ziele auf drei zu limitieren, um die Gefahr der Überforderung zu vermeiden.

Bleiben Sie flexibel

Manchmal werden Sie mit Umständen konfrontiert, die eine Anpassung Ihrer Ziele erfordern. Seien Sie darauf vorbereitet. Das bedeutet nicht, dass Sie gescheitert sind. Vielmehr hilft Ihnen diese Art von Flexibilität, beweglich und belastbar zu werden und der Zeit voraus zu sein.

Verfolgen und überprüfen Sie regelmäßig den Fortschritt

Sie können Ihre Ziele nicht einfach einstellen und vergessen. Sie müssen den Fortschritt regelmäßig nachverfolgen, um verantwortlich zu bleiben. Regelmäßige Überprüfungen ermöglichen es Ihnen zu beurteilen, was funktioniert, Herausforderungen zu erkennen und Ihren Ansatz zu verfeinern.

Holen Sie sich einen Partner, der Verantwortung übernimmt

Zwingen Sie sich nicht dazu, alles allein zu erledigen. Holen Sie sich einen Freund, Kollegen oder Vorgesetzten, der Sie zur Rechenschaft zieht. Wenn Sie sich Ziele in Bezug auf das Lesen einstellen, könnten Sie einem Buchclub beitreten. Wenn Sie abnehmen wollen, könnten Sie mit einem Trainer zusammenarbeiten.

Es ist schon schwer genug, seine Ziele zu erreichen, ohne sich mit der Nachverfolgung und Berichterstellung zu überfordern. Automatisieren Sie das mit Tools wie ClickUp.

Machen Sie Ihre Ziele sichtbar

Aus den Augen, aus dem Sinn. Verwenden Sie also ein tool wie ClickUp Ziele um sie sichtbar und zugänglich zu machen. Visualisieren Sie an Ihrem Arbeitsplatz die Ziele des gesamten Teams an einem Ort und verfolgen Sie genau, wer was zu erledigen hat.

messen Sie Ihren Erfolg mit ClickUp Goals

Prioritäten verwalten

Priorisieren Sie Aufgaben und Ziele in ClickUp als "Dringend", "Normal" oder "Niedrig". Das hilft, den Fokus und die Klarheit zu bewahren und sorgt für sinnvolle Fortschritte ohne unnötige Ablenkungen.

Erstellen Sie einen Aktionsplan

Skizzieren Sie, wie Sie Ihre Ziele erreichen wollen. Wenn Sie Material, Tools, Zubehör usw. kaufen müssen, fügen Sie dies Ihrem Plan bei. Geben Sie den Plan auch für Ihren Partner frei.

Versuchen Sie die ClickUp SMART Goal Action Plan Vorlage um Ihre Reise an einem Ort zu dokumentieren und zu verwalten.

Nachverfolgung des Fortschritts

Wählen Sie aus einem der Dutzend wunderbaren apps zur Nachverfolgung von Zielen heute verfügbar. Verwenden Sie ClickUp Dashboards um benutzerdefinierte Berichterstellungen für die KPIs einzustellen, die Ihnen wichtig sind. Entwerfen Sie nicht einfach nur einen Bericht. Machen Sie ihn umsetzbar mit rechtzeitigen Erinnerungen, wenn Sie vom Weg abgekommen sind.

verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Ziele mit dem ClickUp Dashboard

Erfinden Sie das Rad nicht neu. Geben Sie Ihre persönlichen, täglichen Ziele in ClickUp's Vorlage für tägliche Ziele hilft Ihnen, den Überblick zu behalten. Erstellen Sie benutzerdefinierte Status und verfolgen Sie, was wichtig ist.

Sie können auch verwenden meilenstein-Vorlagen um Ihre kurzfristigen Ziele in Gruppen zusammenzufassen.

Brainstorm mit KI

Sie wissen nicht, wie Sie Ihre Ziele erstellen sollen? Kein Problem. Fragen Sie ClickUp Gehirn für Ideen. Versuchen Sie zu fragen: "Generieren Sie fünf kurzfristige Ziele" oder "Welche kurzfristigen Ziele kann ich mir auf der Grundlage meiner langfristigen Ziele setzen." Arbeiten Sie mit ClickUp Brain weiter, entwickeln Sie einen Aktionsplan und setzen Sie Ihre Ziele um.

kurzfristige Ziele setzen mit ClickUp Brain

Trotz Ihres großen Aufwands ist es nicht einfach, Ihre Ziele einzustellen und zu erreichen. Im Folgenden finden Sie einige Herausforderungen, denen Sie sich wahrscheinlich stellen werden, und wie Sie sie überwinden können.

Gängige Herausforderungen bei der Einstellung kurzfristiger Ziele

Sie überfrachten sich mit zu vielen Zielen

Wenn Sie sich Ziele setzen, vor allem zu Beginn des Jahres, könnten Sie versucht sein, Ihr Leben zu "verändern", indem Sie sich zu viele Ziele setzen. Das wird Sie überfordern und Ihre Ressourcen überstrapazieren, was zu Burnout führen kann.

Um dies zu vermeiden, sollten Sie einer überschaubaren Zahl von Zielen Priorität einräumen und für jedes Ziel ausreichend Zeit und Energie aufwenden.

Mangelnde Verantwortlichkeit

Ein Ziel, das Sie nicht in die Tat umsetzen, ist nur ein Wunsch. Damit Sie für die Umsetzung Ihrer Ziele verantwortlich sind, sollten Sie einen Ziel-Tracker einrichten oder sich mit einem Partner zusammentun, der für Sie verantwortlich ist.

Aufschieberitis

Prokrastination ist ein universelles Problem. Vom Zurückstellen des Weckers bis zum Schwänzen des Fitnessstudios nach einem langen Arbeitstag ist Prokrastination allgegenwärtig. Oft ist sie nicht auf Faulheit zurückzuführen, sondern darauf, dass man sich überfordert fühlt.

Vermeiden Sie Prokrastination durch:

Einstellung kleiner, erreichbarer Ziele

Systeme schaffen, die Sie dazu anspornen, die gesetzten Ziele abzuschließen

Nachverfolgung des Fortschritts auf eine sichtbare Weise

Feiern Sie die kleinen Erfolge

Effektive kurzfristige Ziele setzen mit ClickUp

Wir alle haben Träume und Ambitionen. Ob es darum geht, auf der Weltbühne zu glänzen, sein eigener Chef zu werden oder das hartnäckige Fett zu verlieren - jeder strebt nach etwas. Woran die Menschen scheitern, ist die Schaffung konsistenter Gewohnheiten, um die großen, fetten Ziele zu erreichen.

Kurzfristige persönliche Ziele sind genau das. Sie bieten einen Fahrplan für langfristige Ziele. Zeichnen Sie diese Karte mit einem umfassenden und robusten Tool wie ClickUp. Generieren Sie Ideen, wandeln Sie sie in Aufgaben um, überwachen Sie Workflows, integrieren Sie sie in mehrere Plattformen, behalten Sie den Überblick in Echtzeit, haken Sie Ihre Ziele ab! Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos!