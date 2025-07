Die 10 besten Vorlagen für Jira-User Stories für agile Teams im Jahr 2025

Jira ist das Tool der Wahl für viele agile Teams – aber seien wir ehrlich: Es läuft nicht immer so reibungslos, wie es sollte. Das Erstellen und Verwalten von Benutzergeschichten kann einige zusätzliche Klicks (und vielleicht ein paar zusätzliche Registerkarten) erfordern, insbesondere wenn Sie versuchen, die Konsistenz im gesamten Team zu gewährleisten.

Hier kommen Vorlagen ins Spiel. Eine solide Vorlage für User Stories kann Zeit sparen, Missverständnisse reduzieren und Ihrem Team helfen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: die Entwicklung von Features, die tatsächlich die Probleme der Benutzer lösen.

In diesem Beitrag stellen wir Ihnen einige der nützlichsten Vorlagen für Jira-User Stories vor (und vielleicht auch ein paar intelligentere Möglichkeiten, User Story-Vorlagen mit ClickUp zu erstellen).

Was macht eine gute Vorlage für Jira-Benutzergeschichten aus?

Eine solide Vorlage für eine User Story in Jira beginnt mit einem klaren Format und einer klaren Struktur für die Darstellung Ihrer User Story (z. B. Als [Benutzer] möchte ich [Ziel], damit [Wert]). Und sie endet mit der Beseitigung von Hindernissen für eine effiziente Bereitstellung.

Neben einem einheitlichen Format gibt es fünf weitere Schlüsselmerkmale, die eine Jira-Vorlage für User Stories für agile Softwareentwicklungsteams geeignet machen:

Klare Struktur mit einheitlichem Format: Eine gute Vorlage verwendet ein Standardformat (z. B. Als [Benutzer] möchte ich [Ziel], damit [Wert]), um Klarheit zu gewährleisten und sicherzustellen, dass jede Story leicht zu lesen und zu verstehen ist

Integrierte Akzeptanzkriterien: Eine Checkliste oder ein Abschnitt für Akzeptanzkriterien stellt sicher, dass jede Story testbar ist und mit der Definition of Done (DoD) übereinstimmt

Platz für Kontext und Abhängigkeiten: Leistungsstarke Vorlagen enthalten Felder oder Eingabeaufforderungen für den geschäftlichen Kontext, verknüpfte Aufgaben oder Blocker, damit Teams Prioritäten besser setzen und genauer schätzen können

Unterstützt Zusammenarbeit und Verfeinerung: Die besten Vorlagen enthalten Fragen oder Felder, die während der Backlog-Aufbereitung zu Diskussionen anregen, z. B. Auswirkungen auf Benutzer, Randfälle und Design-Notizen

Anpassbar für verschiedene Teams und Workflows: Jedes Team arbeitet anders. Gute Jira-Vorlagen sind flexibel genug, um sich an verschiedene Rollen (z. B. Entwickler, QA, UX) oder Projektarten (z. B. Features vs. Tech Debt) anzupassen

Die Verwendung einheitlicher Story-Vorlagen verbessert die Übersichtlichkeit, spart Zeit und hilft Agile-Teams dabei, Jira-User Stories effizient zu verwalten.

👀 Fun Fact: Das Akronym „INVEST“ dient als Leitfaden für positive Benutzergeschichten: Independent (unabhängig), Negotiable (verhandelbar), Valuable (wertvoll), Estimable (schätzbar), Small (klein) und Testable (testbar). Der Agile-Experte Bill Wake hat dieses Akronym geprägt, um Teams beim Verfassen effektiver Geschichten zu unterstützen.

die 10 besten Vorlagen für Jira-Benutzergeschichten

Hier finden Sie die besten Vorlagen für Jira-User Stories, mit denen Sie klare, umsetzbare Stories schreiben können, die auf die Sprint-Ziele Ihres Teams abgestimmt sind.

Jede Vorlage folgt einem benutzerorientierten Format und kann direkt in Ihren Jira-Erstellungsbildschirm kopiert oder über Jira-Story-Vorlagen und Problemvorlagen wiederverwendet werden, wenn Sie Automatisierung oder Tools von Drittanbietern eingerichtet haben.

1. Scrum-Vorlage von Jira

Sie kennen das wahrscheinlich: Aufgaben ändern sich mitten im Sprint, niemand weiß, welche Priorität sie haben, und die Entwickler jagen vagen Anforderungen in Slack-Threads und Tabellen hinterher. Die Arbeit fühlt sich reaktiv statt geplant an, und am Ende repariert das Team das, was dringend ist, nicht das, was wichtig ist.

Die Scrum-Vorlage von Jira bietet Teams eine einfache, wiederholbare Methode zum Erstellen agiler User Stories, die aus der Perspektive des Endbenutzers beginnen und mit klar definierten Akzeptanzkriterien enden.

Jede Story ist mit einem Sprint verknüpft, mit Story-Punkten bewertet und für alle sichtbar, vom Product Owner bis zum Entwicklungsteam. Anstatt zu raten, was als Nächstes ansteht, können sich Teams auf das konzentrieren, was bereits vereinbart wurde – und so Sprint für Sprint Wert schaffen, mit integrierten Zeitfenstern für Überprüfungen, Anpassungen und Verbesserungen.

✨ Ideal für: Agile Teams, die nicht mehr nur reagieren, sondern mit einem klaren, strukturierten Sprint-Workflow liefern möchten

2. Vorlage für Kampagnenmanagement von Jira

Der schwierigste Aspekt des Kampagnenmanagements ist der Übergang von der Planung zur Ausführung. Aufgaben werden zugewiesen und dann neu verteilt. Fristen verschwimmen. Genehmigungen liegen im Posteingang, während das Team ohne sie weiterarbeitet.

Die Vorlage für das Kampagnenmanagement von Jira wurde entwickelt, weil agile Teams Zeit damit verlieren, Vorlagen zu erstellen und die Kampagne und die damit verbundene Koordination zu verwalten.

Jede Aufgabe wird zu einem nachverfolgbaren Element mit klaren Eigentümern und Akzeptanzkriterien, und jeder Fortschritt ist für das Team sichtbar. Mit dieser Vorlage ersetzen Sie Missverständnisse durch Verantwortlichkeit, ohne jedes Mal ein neues System von Grund auf aufbauen zu müssen.

✨ Ideal für: Marketingteams, die hervorragende Ideen erst spät umgesetzt haben, weil sich die Ausführung immer wieder verzögert hat

3. Vorlage für Prozesssteuerung von Jira

Zwischen „Das haben wir schon hundert Mal gemacht“ und „Warum haben wir das diesmal vermasselt?“ kann einiges schiefgehen. Wenn Prozesse nur in den Köpfen der Mitarbeiter existieren oder informell weitergegeben werden, werden Schritte übersprungen, der Kontext geht verloren und Fehler wiederholen sich.

Die Prozesssteuerungsvorlage von Jira behebt dieses Problem, indem sie wiederholbare Workflows mit Jira-Automatisierungen in strukturierte, nachverfolgbare Systeme umwandelt.

Jeder Schritt wird zu einem Jira-Problem mit einem festgelegten Eigentümer, klaren Akzeptanzkriterien und Automatisierung, die den Prozess vorantreibt. Sie müssen nicht mehr bei Null anfangen, sich auf Ihr Gedächtnis verlassen oder dieselbe Person zweimal ansprechen. Konsistenz ist integriert.

✨ Ideal für: Teams, die wiederkehrende Prozesse ausführen müssen, ohne sie jedes Mal neu erklären zu müssen

4. DevOps-Vorlage von Jira

Nachdem ein Fehler behoben, ein Patch bereitgestellt und die Bereitstellung angenommen wurde, meldet ein Kunde Tage später dasselbe Problem. Es stellt sich heraus, dass die Bereitstellung fehlgeschlagen ist und niemand dies gemeldet hat. Die Entwickler dachten, die Operationsabteilung hätte sich darum gekümmert. Die Operationsabteilung hat das User Story-Ticket nie erhalten.

Hier macht die DevOps-Vorlage von Jira den Unterschied. Sie verbindet Ihre Entwicklungs- und IT-Workflows in einer einzigen, sichtbaren Pipeline und optimiert so die Erstellung und Lösung von Problemen. Sie können Benutzer-Stories erstellen, Änderungen nachverfolgen, Commits verknüpfen und Automatisierungsregeln festlegen, damit nichts verloren geht.

✨ Ideal für: Software- und IT-Teams, die eine bessere Übergabe zwischen Code und Bereitstellung benötigen

📮 ClickUp Insight: ClickUp hat herausgefunden, dass 27 % der Befragten mit Meetings zu kämpfen haben, denen es an Nachverfolgung mangelt, was zu verlorenen Aktionselementen, ungelösten Aufgaben und verminderter Produktivität führt. Dieses Problem wird durch die Art und Weise, wie Teams ihre Arbeit nachverfolgen, noch verschlimmert. Laut unserer Umfrage zur Teamkommunikation verfolgen fast 40 % der Fachleute Aktionselemente manuell – ein zeitaufwändiger und fehleranfälliger Ansatz –, während 38 % inkonsistente Methoden verwenden, die das Risiko von Missverständnissen und Terminüberschreitungen erhöhen. ClickUp löst dieses Chaos, indem es Meeting-Entscheidungen sofort in zugewiesene Aufgaben innerhalb derselben Plattform umwandelt, in der die Arbeit erledigt wird.

5. Vorlage für Projektmanagement von Jira

Die Hälfte des Aufwands bei der Verwaltung eines Projekts besteht darin, es sichtbar zu halten. Wenn Aufgabenaktualisierungen in fünf verschiedenen Tools gespeichert sind und Zeitleisten unübersichtlich sind, haben Teams Schwierigkeiten, auf dem gleichen Stand zu bleiben. Manager verbringen mehr Zeit mit der Nachverfolgung der Arbeit als mit deren Vorantreiben.

Die Projektmanagement-Vorlage von Jira hilft dabei, dies zu verhindern. Sie bietet einen zentralen Ort, an dem Sie Aufgaben planen, Verantwortlichkeiten zuweisen und den Fortschritt des gesamten Projekts überwachen können.

So funktioniert es: Jede Aufgabe wird zu einem Jira-Problem mit Fristen, Eigentümerschaft und integrierten Status-Updates, sodass Teams ohne zusätzliche Meetings oder Nachfassaktionen den Überblick behalten.

✨ Ideal für: Teams, die eine zuverlässige Nachverfolgung ihrer Projekte wünschen, ohne sich auf ständige manuelle Check-ins verlassen zu müssen

📮 ClickUp Insight: Laut unserer Umfrage verlassen sich fast 88 % der Führungskräfte immer noch auf manuelle Check-ins, Dashboards oder Meetings, um Updates zu erhalten. Die Kosten? Zeitverlust, Kontextwechsel und oft veraltete Informationen. Je mehr Energie Sie für die Suche nach Updates aufwenden, desto weniger bleibt Ihnen für die Umsetzung. Die Autopilot-Agenten von ClickUp, die in Listen und Chats verfügbar sind, zeigen Statusänderungen und kritische Diskussions-Threads sofort an. So müssen Sie Ihr Team nie wieder um „schnelle Updates“ bitten. 👀 💫 Echte Ergebnisse: Pigment verbesserte die Effizienz der Teamkommunikation mit ClickUp um 20 % – Teams sind besser verbunden und aufeinander abgestimmt.

📖 Lesen Sie auch: Jira-Integrationen für erweiterte Funktionen und Produktivität

6. Vorlage für IT-Servicemanagement von Jira

IT-Teams verwalten Anfragen häufig über gemeinsame Posteingänge oder Chat-Threads, wodurch es schwierig ist, die Eigentümerschaft und die Antwortzeiten nachzuverfolgen. Das Ergebnis sind verzögerte Tickets und eskalierende Probleme, bevor jemand Maßnahmen ergreift.

Die IT-Service-Management-Vorlage von Jira löst dieses Problem, indem sie Anfragen, Incidents und Warnmeldungen in einem System organisiert. Diese agile Vorlage hilft Teams dabei, Anfragen entgegenzunehmen, automatisch zuzuweisen und dank integrierter Warnmeldungen und Bereitschaftsplänen schneller zu reagieren.

Dank Automatisierung, Multi-Channel-Support und integrierter Berichterstellung können Teams eingehende Serviceanfragen und kritische Incidents verwalten, ohne Zeit mit der Koordination per E-Mail zu verschwenden.

✨ Ideal für: IT-Teams, die schnelle, organisierte und skalierbare Möglichkeiten zur Bearbeitung von Serviceanfragen und zur Reaktion auf Incidents benötigen

💡 Profi-Tipp: Die Verwaltung agiler Epics kann schwierig sein. Teilen Sie Epics in kleinere User Stories auf, sobald sie zum Backlog hinzugefügt werden – warten Sie nicht bis zur Sprint-Planung. So kann Ihr Team die Arbeit früher einschätzen, Abhängigkeiten schneller erkennen und Überraschungen in letzter Minute vermeiden. Verwenden Sie Beschreibungen oder benutzerdefinierte Felder, um die Stories in einem Sprint-Management-Tool wie ClickUp zu gruppieren und nachzuverfolgen.

7. Vorlage für die Nachverfolgung von Aufgaben zur Verwaltung von Projekten von Jira

Ein Kollege bestätigt die Fertigstellung einer Aufgabe, doch sie fehlt weiterhin im Deck. Jemand anderes hat sie als „blockiert“ markiert, aber das Team nicht darüber informiert. In der Zwischenzeit rücken die Fristen näher und niemand hat einen Überblick über die noch ausstehenden Aufgaben.

Jira hat die Vorlage für die Nachverfolgung von Aufgaben speziell für Situationen wie diese entwickelt.

Die Vorlage bietet Teams eine einheitliche Plattform für die Zuweisung, Aktualisierung und Nachverfolgung von Aufgaben. Sie können Jira-Probleme mit Details, Fristen und Akzeptanzkriterien erstellen, sodass keine Unklarheiten über den Status oder die Eigentümerschaft einer Aufgabe bestehen.

✨ Ideal für: Teams, die Schwierigkeiten haben, bei einem Projekt mit mehreren Aufgaben auf dem gleichen Stand zu bleiben.

👀 Fun Fact: User Stories entstanden Ende der 1990er Jahre als Teil von Agile und Extreme Programming (XP), um detaillierte Spezifikationen durch einfache, benutzerorientierte Anforderungen zu ersetzen. Dieser Ansatz betonte Zusammenarbeit und Anpassungsfähigkeit und half Teams, schnell Wert zu schaffen, indem sie sich auf die Bedürfnisse der Benutzer und deren Gründe konzentrierten.

8. Vorlage für die Fehlerverfolgung von Jira

Angenommen, Sie finden während des Testens einen Fehler, machen sich im Chat eine Notiz dazu und machen weiter. Ein paar Tage später ist der Fehler immer noch nicht behoben und beeinträchtigt nun etwas anderes. Niemand hat ihn protokolliert, niemand hat ihn weiterverfolgt und niemand weiß, wer dafür zuständig ist.

Die Vorlage für die Fehlerverfolgung von Jira hilft, diese Lücken zu vermeiden. Sie bietet Ihrem Team einen strukturierten Ansatz zum Erfassen, Priorisieren und Beheben von Fehlern durch spezielle Workflows.

So bleiben Fehler sichtbar, nachvollziehbar und in Bewegung, bevor sie sich anhäufen.

✨ Ideal für: Softwareteams, die Fehler nachverfolgen und beheben müssen, ohne Zeit durch unklare Übergaben zu verlieren

9. Kanban-Board-Vorlage von Jira

Die meisten Teams wissen gar nicht, wie viel Zeit sie damit verbringen, herauszufinden, was eigentlich los ist. Die Aufgabe eines Mitarbeiters ist überfällig, aber niemand bemerkt es. Eine kurze Aktualisierung wird zu einer 30-minütigen Synchronisierung. Die Arbeit wird erledigt, aber es mangelt an Sichtbarkeit.

Die Kanban-Board-Vorlage von Jira hilft Teams, diese Verwirrung zu vermeiden. Sie bietet Ihnen ein visuelles System zur Verwaltung von Aufgaben in verschiedenen Phasen, z. B. „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ und „Erledigt“. Jedes Element ist ein Jira-Problem mit klarem Status und klarer Eigentümerschaft, sodass keine Unklarheiten darüber bestehen, wer was tut oder wo es hakt.

✨ Ideal für: Teams, die ohne Mikromanagement Sichtbarkeit für ihre täglichen Aufgaben benötigen

10. Vorlage für das Kundenservice-Management von Jira

In den meisten Support-Teams kommen Anfragen schneller herein, als sie sortiert werden können. E-Mails, Chat-Nachrichten und Help-Tickets stapeln sich an verschiedenen Orten. So kommt es schnell zu Verzögerungen, die zu versäumten Nachfassaktionen führen.

Die Vorlage für das Kundenservice-Management von Jira ist Ihr Schlüssel, um solche Situationen zu vermeiden.

Die Vorlage hilft Teams dabei, Markenportale einzurichten, klare Anfragetypen zu definieren und eingehende Probleme an die richtigen Personen weiterzuleiten. Anstatt sich abzumühen, um den Rückstand aufzuholen, können Support-Teams organisiert bleiben und Antworten liefern, die persönlich wirken.

✨ Ideal für: Kundenservice-Teams, die eine skalierbare Möglichkeit benötigen, externen Support zu verwalten, ohne den Überblick über einzelne Anfragen zu verlieren

Limits von Jira

Jira ist leistungsstark für die Nachverfolgung von Problemen und die Unterstützung agiler Workflows, aber es gibt Lücken, die viele Teams entdecken, sobald sie die Nutzung skalieren. Hier ist, was Sie wissen müssen, bevor Sie eine gute User Story in Jira schreiben:

Jira bietet keine integrierte Ressourcenverwaltung, was bedeutet, dass Sie ohne Tools von Drittanbietern keine Workloads über Personen oder Teams hinweg anzeigen oder ausgleichen können

Es gibt keine native Portfolioverwaltung, um mehrere Projekte an den Zielen des Unternehmens auszurichten, Abhängigkeiten zu überwachen oder den Zustand des Portfolios nachzuverfolgen

Features zur Budgetverfolgung fehlen – Teams können in Jira ohne Plugins keine Kosten zuweisen, Ausgaben überwachen oder Zeit und Geld verwalten

Die Kapazitäten und die Workload sind begrenzt, sodass Sie nicht ohne Weiteres erkennen können, wer überlastet oder nicht ausgelastet ist , was zu Verzögerungen oder Burnout führen kann

Die Entscheidungsfindung wird durch begrenzte Prognosetools eingeschränkt, aber Jira simuliert keine zukünftigen Workloads und bewertet nicht die Auswirkungen von Änderungen auf Projekte

📖 Lesen Sie auch: Die besten Jira-Alternativen und Konkurrenten für agile Teams

Alternative Jira-Vorlagen

ClickUp löst viele der Herausforderungen, die Jira offen lässt. Für den Anfang bietet ClickUp Teams ein einziges System zur Verwaltung von Mitarbeitern, Zeitleisten und Ergebnissen, ohne dass mehrere Integrationen erforderlich sind.

Als die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, bringt ClickUp Ihre Projekte, Dokumentationen und Unterhaltungen zusammen – beschleunigt durch KI der nächsten Generation. Sie haben die Wahl aus über 1000 Vorlagen, egal ob Sie eine Produkt-Roadmap verwalten, Sprints planen, Budgets nachverfolgen oder funktionsübergreifende Ziele abstimmen. Mit integrierten Features wie der Workload-Ansicht für die Kapazitätsplanung, Benutzerdefinierten Feldern für die Budget- und Zeiterfassung, Zielen für die Abstimmung auf Portfolio-Ebene und ClickUp Brain für sofortige Einblicke und Berichterstellung müssen Sie nicht mehrere Tools miteinander verbinden, um einen vollständigen Überblick über Ihre Projekte zu erhalten.

Hier sind die besten ClickUp-Vorlagen für agile Teams, mit denen sie smarter planen, schneller arbeiten und alles von übergeordneten Zielen bis hin zu täglichen Aufgaben nachverfolgen können.

1. ClickUp-Vorlage für Benutzergeschichten

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen Sie den Fortschritt von Benutzer-Stories mit der ClickUp-Vorlage für Benutzer-Stories

Ein Feature wird zum Sprint hinzugefügt, aber niemand weiß genau, warum es wichtig ist oder wie der Erfolg gemessen werden soll. Die Entwickler arbeiten trotzdem daran, und das Ergebnis entspricht nicht den tatsächlichen Anforderungen des Benutzers.

Die ClickUp-Vorlage für Benutzergeschichten hilft Ihnen, genau dieses Szenario zu vermeiden. Sie bietet Beschreibungen von Benutzergeschichten, eine definierte Struktur mit der Perspektive des Endbenutzers, dem gewünschten Ergebnis und vor allem Akzeptanzkriterien für kleinere Benutzergeschichten.

Anhand dieser Kriterien weiß das Entwicklungsteam genau, was geschehen muss, damit die Story als abgeschlossen gilt, wodurch Nacharbeit und Hin- und Her-Kommunikation während des Testens reduziert werden.

✨ Ideal für: Agile Teams, die weniger Lieferungsfehler und klarere Definitionen von „erledigt“ wünschen

2. ClickUp-Vorlage für grundlegende Benutzeraufgaben

Kostenlose Vorlage Verwandeln Sie verstreute Notizen in umsetzbare, sichtbare Arbeit mit der ClickUp-Vorlage für grundlegende Benutzergeschichten

User Stories landen oft in Tabellen, auf Whiteboards, in Slack-Threads oder in verstreuten Dokumenten, weil verschiedene Teams sie in den Tools schreiben und speichern, die sie täglich verwenden. Ein Beispiel: Ein Designer notiert sich während eines Workshops eine User Story. Ein PM protokolliert eine andere in einer Präsentation. Das ist zwar nicht falsch, aber nun befindet sich die eigentliche User Story an vier verschiedenen Orten, und niemand weiß, welche Version aktuell ist.

Dadurch müssen Teams Zeit für die Synchronisierung von Dingen aufwenden, die bereits abgestimmt sein sollten.

Die ClickUp-Vorlage für grundlegende Benutzeraufgaben löst dieses Problem, indem sie allen einen Ort bietet, an dem sie Benutzergeschichten auf einheitliche und organisierte Weise schreiben, speichern und bearbeiten können.

Jede Story wird im gleichen Format geschrieben, am gleichen Ort gespeichert und mit Aufgaben, Unteraufgaben und Sprint-Boards verknüpft. Sie können Benutzeranforderungen mit Tags versehen, Story-Punkte zuweisen und Akzeptanzkriterien hinzufügen.

✨ Ideal für: Teams, die ein einheitliches Format für die Verwaltung und das Schreiben von Benutzergeschichten wünschen

Seit der Umstellung auf ClickUp sagt Savitree Cheaisang, Assistant Vice President bei Bubblely: „Mein Unternehmen ist viel besser organisiert und in der Lage, die Zeitleiste für jedes Projekt zu kontrollieren und alle darin stattfindenden Aktivitäten nachzuverfolgen. Ich liebe die Berechnungsfunktion, mit der man einen schnellen Überblick über die Zahlen erhält, anstatt sie in Excel zu exportieren und manuell zu berechnen. “ „Mein Unternehmen ist viel besser organisiert und in der Lage, die Zeitleiste für jedes Projekt zu kontrollieren und alle darin stattfindenden Aktivitäten nachzuverfolgen. Ich liebe die Berechnungsfunktion, mit der man einen schnellen Überblick über die Zahlen erhält, anstatt sie in Excel zu exportieren und manuell zu berechnen.“

3. ClickUp-Vorlage für Story Mapping

Kostenlose Vorlage herunterladen Mit der Story Mapping-Vorlage von ClickUp können alle Mitglieder Ihres Teams ein gemeinsames Verständnis davon entwickeln, was für den Benutzer wann am wichtigsten ist

Teams entwickeln Features oft in der richtigen Reihenfolge – aus technischer Sicht, aber nicht aus Sicht des Benutzers.

Das Ergebnis: ein Produkt, das auf dem Papier funktioniert, sich aber in der Praxis unvollständig anfühlt. Dies geschieht in der Regel, wenn Benutzergeschichten isoliert geplant werden, ohne die gesamte Benutzerreise zu berücksichtigen.

Die ClickUp Story Mapping-Vorlage hilft Teams dabei, indem sie User Stories basierend darauf anordnet, wie Benutzer tatsächlich mit dem Produkt interagieren. Sie können Aufgaben nach Schritten gruppieren, sie in Sprints organisieren und nach dem Wert priorisieren, den sie zuerst liefern. So wird aus der Planung eine visuelle Karte und nicht nur eine Liste.

Apropos visuelle Karten: Hier ist ein großartiges Video für Einsteiger, in dem gezeigt wird, wie Sie in wenigen einfachen Schritten eine Prozesskarte in ClickUp erstellen können:

✨ Ideal für: Agile Teams, die Benutzerreisen auf einer Karte darstellen und die Entwicklung anhand des tatsächlichen Benutzerverhaltens planen müssen

📖 Lesen Sie auch: Was sind agile Werte?

4. ClickUp-Vorlage für agiles Scrum-Management

Kostenlose Vorlage Möchten Sie, dass die Eigentümerschaft, der Status und der Fortschritt von Aufgaben für alle Beteiligten sichtbar sind? Sehen Sie sich die ClickUp-Vorlage für agiles Scrum-Management an

Scrum-Teams verbringen oft zu viel Zeit mit der Verwaltung des Prozesses selbst. Wir diskutieren die Notwendigkeit, Updates zu verfolgen, Boards mitten im Sprint anzupassen oder zusätzliche Meetings abzuhalten, um zu verstehen, was den Fortschritt blockiert.

Die ClickUp-Vorlage für agiles Scrum-Management bietet Teams ein übersichtliches System zur Planung von Sprints, zur Verwaltung von Benutzergeschichten und zur Nachverfolgung der Geschwindigkeit in Echtzeit, damit sie schnell vorankommen.

Die Vorlage enthält Sprint-Dashboards, Backlog-Ansichten und Burndown-Diagramme, sodass Sie sich auf die Schaffung von Wert konzentrieren können, anstatt den Workflow zu optimieren.

✨ Ideal für: Scrum-Teams, die Sprints effizient verwalten möchten, ohne sich in manuellen Aktualisierungen zu verlieren

📖 Lesen Sie auch: Der ultimative Leitfaden zu den 5 Schlüsseln von Scrum

5. Vorlage für agiles Projektmanagement von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die Vorlage für agiles Projektmanagement von ClickUp, um verschiedene Abteilungen in Ihrem Unternehmen agiler zu machen, ohne den gesamten Prozess überarbeiten zu müssen

Agile ist nicht auf Software-Teams beschränkt, doch Nicht-Entwicklungsteams stoßen bei der Umsetzung oft auf Schwierigkeiten.

Der Grund dafür: Anfragen kommen per E-Mail, die Arbeit wird in Dokumenten und Boards nachverfolgt, und Zeremonien wie Retrospektiven werden zu Kontrollkästchen statt zu echten Verbesserungsschleifen.

Die ClickUp-Vorlage für agiles Projektmanagement hilft Teams dabei, agiles Projektmanagement auch außerhalb der Entwicklung strukturiert anzuwenden. Formulare wandeln Anfragen automatisch in Backlog-Elemente um. Boards und Sprints helfen Teams dabei, Pläne auf der Grundlage des Fortschritts auszuführen und anzupassen. Außerdem bleiben Retrospektiven, Reviews und Planungssitzungen mit der tatsächlichen Arbeit verknüpft.

✨ Ideal für: Nicht-Entwickler-Teams, die agile Tools verwenden, um Prioritäten zu verwalten, die Arbeit nachzuverfolgen und sich kontinuierlich zu verbessern

6. ClickUp-Vorlage für agile Sprint-Planung

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für die agile Sprint-Planung, um sicherzustellen, dass jeder vor Beginn des Sprints weiß, was er zu tun hat und warum es wichtig ist

Es ist der Tag vor Beginn eines Sprints. Alle sind noch dabei, ihre Aufgaben fertigzustellen, übersehen einige Abhängigkeiten und sind sich über die tatsächliche Kapazität des Teams unsicher. Standups werden zu Planungsmeetings, und der Sprint fühlt sich schon vor seinem Beginn gehetzt an.

Sind Sie schon gestresst?

Die ClickUp-Vorlage für die agile Sprint-Planung wurde entwickelt, um genau das zu beheben. Sie hilft Teams dabei, Sprint-Ziele zu planen, Benutzergeschichten aufzuschlüsseln und die Eigentümerschaft von Aufgaben zu definieren. Und wissen Sie was? All das ist erledigt, bevor der Sprint beginnt.

Mit Zeitleistenansichten und Abhängigkeitszuordnungen lassen sich Risiken frühzeitig erkennen und die Workload des Teams realistisch ausbalancieren.

✨ Ideal für: Agile Teams, die Last-Minute-Planungen reduzieren und Sprints mit Klarheit und Kontrolle durchführen möchten

7. ClickUp-Vorlage für agiles Marketing

Kostenlose Vorlage Verwandeln Sie agiles Marketing mit der Vorlage für agiles Marketing von ClickUp in ein System, auf das sich Ihr Team verlassen kann

Meistens machen Marketing-Teams alles richtig: präzise Briefings, starke Ideen und schnelle Umsetzung. Aber selbst leistungsstarke Teams können durch Missverständnisse ins Straucheln geraten. Ein Beispiel: Eine Kampagne kann sich verzögern, weil der Designer nicht wusste, dass das Briefing geändert wurde. Es ist frustrierend, wenn so viel Aufwand in die falsche Richtung geht.

Die ClickUp-Vorlage für agiles Marketing wurde speziell für diese Art von Umgebung entwickelt.

Sie können Kampagnen in Aufgaben aufteilen, Sprints planen, Eigentümerschaft zuweisen und Änderungen in Echtzeit nachverfolgen. Die Lösung ist anpassungsfähig, sodass Sie bei Planänderungen keine Zeit mit Neuanfängen verlieren.

✨ Ideal für: Marketingteams, die eine flexible, organisierte Methode benötigen, um Kampagnen schnell zu planen und durchzuführen

📖 Lesen Sie auch: Wie man Story Points in Agile berechnet

8. ClickUp-Vorlage für agile Stories

Kostenlose Vorlage Stellen Sie mit der ClickUp Agile Story-Vorlage sicher, dass jeder Sprint das Produkt zielgerichtet voranbringt

Über die Hälfte der IT-Fachleute nutzt Agile konsequent für die Verwaltung jedes Software-Features, während viele andere Agile mit anderen Ansätzen kombinieren.

Doch trotz der weit verbreiteten Nutzung haben Teams oft Schwierigkeiten, ihre Backlogs zu organisieren und auf die Produktziele abzustimmen.

Die ClickUp Agile Story-Vorlage löst dieses Problem, indem sie die Erstellung, Reihenfolge und Ausführung von Benutzergeschichten standardisiert.

Anschließend werden die Stories nach Priorität geordnet, mit Sprint-Zielen verknüpft und mit übergeordneten Produktzielen verbunden. Teams können den Fortschritt mithilfe von Burndown-Diagrammen verfolgen, den Status von Stories in Echtzeit aktualisieren und sowohl die täglichen Aufgaben als auch die langfristige Planung synchronisieren.

✨ Ideal für: Produkt- und Entwicklungsteams, die ein strukturiertes, übersichtliches Backlog wünschen, das zu echten Fortschritten führt

👀 Fun Fact: Das tägliche Standup-Meeting dauerte ursprünglich genau 15 Minuten – gerade genug Zeit, um Updates schnell und effizient zu halten.

9. ClickUp-Vorlage für agile Roadmaps

Kostenlose Vorlage Stellen Sie sicher, dass das Team mit der ClickUp Agile Roadmap-Vorlage gemeinsam vorankommt

Teams übersehen oft das große Ganze, wenn sie sich zu sehr auf einzelne Aufgaben konzentrieren. Ohne einen klaren Plan können Sprints aus dem Zeitplan geraten, Abhängigkeiten übersehen werden und die Kommunikation zusammenbrechen.

Die ClickUp-Vorlage für agile Roadmaps hilft Teams dabei, auf Kurs zu bleiben, indem sie eine visuelle Zeitleiste mit Zielen, Sprints und Abhängigkeiten an einem Ort bereitstellt. So lassen sich der Aufwand leicht abschätzen, Fortschritte nachverfolgen und Pläne an veränderte Prioritäten anpassen.

Diese Vorlage gibt Teams die Klarheit und Struktur, die sie benötigen, um Termine einzuhalten und Überraschungen zu vermeiden.

✨ Ideal für: Agile Teams, die eine klare Übersicht über die Zeitleiste und Abhängigkeiten ihres Projekts benötigen

10. ClickUp Agile Sprints – Vorlage für Ereignisse

Kostenlose Vorlage Mit der Vorlage „Agile Sprints Events“ von ClickUp bleiben Sprint-Zeremonien auf Kurs und Ergebnisse messbar

Viele Teams denken, dass agile Sprint-Ereignisse wie Planung, Standups und Reviews nur zeitraubende Meetings sind, die den Fortschritt verlangsamen. In Wahrheit ermöglichen diese Zeremonien Teams jedoch, Blockaden frühzeitig zu erkennen, wenn sie gut organisiert sind.

Die Vorlage „ClickUp Agile Sprints Events“ strukturiert alle Sprint-Ereignisse an einem Ort und erleichtert so die Planung, Nachverfolgung und effiziente Zusammenarbeit. Sie hilft Teams, Zeitverschwendung zu vermeiden und jedes Sprint-Ereignis für die Erzielung von Ergebnissen zu nutzen.

✨ Ideal für: Agile Teams, die mehrere Projekte verwalten und Sprint-Zeremonien optimieren sowie die Zusammenarbeit verbessern möchten

📖 Lesen Sie auch: So implementieren Sie Sprint-Planung in Excel

Meistern Sie Vorlagen für Benutzergeschichten mit ClickUp

Nacharbeit ist ein Effizienzhemmer. Vorlagen für User Stories erfassen Unterhaltungen, mit denen Teams bessere Stories schneller schreiben, sich auf gemeinsame Ziele ausrichten und mit weniger Verwirrung echten Wert liefern können. All dies führt zu weniger Nacharbeit.

Jira ist zwar ein leistungsstarkes Tool, das häufig für die Verwaltung agiler Workflows eingesetzt wird, doch die fehlende integrierte Automatisierung verlangsamt die Arbeit.

Hier kommt ClickUp als klarer Marktführer ins Spiel. Mit seinen Automatisierungs-Features spart ClickUp schätzungsweise eine Stunde pro Tag und Mitarbeiter und steigert die Arbeitseffizienz um 12 %.

Registrieren Sie sich jetzt für ClickUp und ermöglichen Sie Ihrem Team smarteres Arbeiten!