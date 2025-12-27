Die 15 besten kostenlosen Umfrage-Tools, die Sie 2026 nutzen sollten

Sie können eine perfekte Umfrage durchführen und trotzdem nichts lernen.

Teams sammeln ständig Feedback, aber allzu oft bleiben die Ergebnisse in einer Tabelle oder einem Dashboard liegen, ohne dass Folgemaßnahmen ergriffen werden.

Die heutigen kostenlosen Umfrage-Tools beheben dieses Problem. Sie bieten Logiksprünge, Branding und Echtzeit-Analysen ohne die Paywalls, die sie früher blockierten.

Dieser Leitfaden stellt die 15 besten kostenlosen Umfrage-Tools vor, mit denen Sie Antworten schnell in umsetzbare Entscheidungen umwandeln können.

Hier finden Sie einen kurzen Überblick über die besten Umfrage-tools, bevor wir uns näher mit den Details befassen.

Tool Am besten geeignet für Beste Features Preise* ClickUp Produktteams, Personalabteilung, Marketing und funktionsübergreifende Teams, die mehrere Aufnahmeformulare verwalten Teamgröße: Solo → Enterprise Sammeln Sie Antworten, lösen Sie Workflows aus, nutzen Sie KI-Erkenntnisse, benutzerdefiniertes Branding, eingebettete Formulare und einen einheitlichen Workspace. Free Forever, benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Google Forms Schnelle, schnörkellose interne Umfragen, Quizfragen im Unterricht und Planung von Ereignissen Teamgröße: Einzelpersonen → Kleine Teams Formulare einbetten, Fragen mischen, Zugriff einschränken, Antwortlimits, Verknüpfungen Free SurveyPlanet Pädagogen, gemeinnützige Organisationen und Start-ups, die häufige Feedback-Zyklen durchführen Teamgröße: Klein → Mittelgroß Unbegrenzte Fragen/Antworten, Vorlagen, mehrsprachig, anonyme Antworten, doppelte Vorschau Kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat Tally Ersteller, Start-ups und Selbstständige, die minimalistische, elegante Formulare wünschen Teamgröße: Solo → Kleine Teams Block-Editor, keine Wasserzeichen, unbegrenzte Antworten, benutzerdefinierte Domains, ausgeblendete Felder, Stripe, Passwortschutz Kostenpflichtige Pläne ab 29 $/Monat Jotform Teams aus den Bereichen Gesundheitswesen, Bildung und Unternehmen, die eine strukturierte, pixelgenaue Datenerfassung benötigen Teamgröße: KMU → Unternehmen Über 10.000 Vorlagen, bedingte Logik, Zahlungen, HIPAA, elektronische Signaturen, Offline-Modus, über 100 Integrationen Kostenpflichtige Pläne ab 39 $/Monat SurveyMonkey HR-, Marketing- und Produktteams, die formelle Forschungs- oder Compliance-orientierte Umfragen durchführen Teamgröße: Alle Größen Stimmungsanalyse, QR-/SMS-Freigabe, Benchmarks, Bewertungslogik, mehrsprachig, nach Rollen zugreifbar Kostenpflichtige Pläne ab 18 $/Monat Typeform Marketer, Designer und Ersteller, die ausgefeilte, interaktive und markengerechte Umfragen benötigen Teamgröße: Solo → Mittelgroß Ein-Frage-Benutzeroberfläche, Logiksprünge, Antworten abrufen, teilweise speichern, Einbettungen, VideoAsk Kostenpflichtige Pläne ab 29 $/Monat Zoho Survey Teams, die bereits im Zoho-Ökosystem arbeiten Teamgröße: KMU → Unternehmen Native Zoho-Integrationen, DSGVO-konform, mehrsprachig, Offline-Modus, Bewertung, Auslöser für E-Mails, Kreuztabellenberichte Kostenpflichtige Pläne ab 6 $/Monat Cognito Forms Ops-Teams, Buchhalter und Außendienstmitarbeiter, die dynamische, berechnungsintensive Formulare benötigen Teamgröße: KMU → mittelständische Unternehmen Vorausgefüllte Daten, wiederholte Abschnitte, verschlüsselter Speicher, sichere Portale, PDFs, erweiterte Berechnungen Kostenpflichtige Pläne ab 19 $/Monat forms. App Kleine Unternehmen + Freiberufler, die mobilfreundliche Formulare benötigen Teamgröße: Solo → KMU Mobile-First-Design, Bestellformulare, Genehmigungen, Push-Benachrichtigungen, Rechner, responsive Vorlagen Kostenpflichtige Pläne ab 25 $/Monat Qualtrics Unternehmen und Forschungsteams, die fortgeschrittene CX/EX/Marktstudien durchführen Teamgröße: Enterprise Komplexe Logik, Verzweigungen, eingebettete Daten, Multi-Channel-Sharing, KI-Analysen, Dashboards, SAP/Salesforce-Integrationen Benutzerdefinierte Preisgestaltung LimeSurvey Teams aus dem akademischen und öffentlichen Sektor mit technischen Fähigkeiten und knappen Budgets Größe des Teams: KMU → Enterprise Open Source, selbst gehostet, mehrsprachig, Logik-Skripting, Offline-Modus, SPSS/R-Export, Panel-Verwaltung Kostenpflichtige Pläne ab 9 $/Monat Sogolytics HR-, Gesundheits-, Finanz- und Regierungsteams, die strenge Anforderungen an Sicherheit und Compliance erfüllen müssen Teamgröße: Mittelständisch → Enterprise Sicherheit des Unternehmens, 360°-Feedback, Benchmarking, Workflows, Dashboards, Verschlüsselung, Prüfpfade Kostenpflichtige Pläne ab 25 $/Monat SoSci Survey Forscher in den Bereichen Psychologie, Pädagogik und Sozialwissenschaften Teamgröße: Wissenschaft Skriptlogik, Zufallsgenerator, Quoten, kontrollierter Zugriff, EU-Konformität, akademische Integrationen Kostenpflichtige Pläne ab 57 $/Monat Formbricks SaaS-Teams + Entwickler, denen Datenschutz wichtig ist, die Feedback in der App sammeln Größe des Teams: Startup → Unternehmen In-App-Mikroumfragen, selbst gehostet, DSGVO-/CCPA-konform, Nachverfolgung von Sitzungen, SDK, KI-Analyse, unbegrenzte Anzahl von Plätzen Kostenpflichtige Pläne ab 49 $/Monat

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsgestützten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir Software bei ClickUp bewerten.

Kostenlos muss nicht gleich mit Limit verbunden sein – insbesondere, wenn Sie Feedback sammeln, das Entscheidungen beeinflusst. Hier erfahren Sie, worauf Sie bei der Auswahl einer soliden, kostenlosen Umfrage-Software achten sollten:

Hohe oder unbegrenzte Fragenlimits : Vermeiden Sie tools, die die Anzahl der Fragen begrenzen.

Anpassbares Design und Branding : Passen Sie Farben, Logos und Schriftarten ohne Wasserzeichen an.

Logische Bereiche und Sprungmuster : Stellen Sie intelligentere Fragen auf der Grundlage früherer Antworten.

Exportoptionen und Analysen : Greifen Sie auf Rohdaten und Dashboards zu, um die Ergebnisse zu interpretieren.

Mobilfreundliches Layout : Stellen Sie sicher, dass Umfragen und Formulare auf jedem Gerät gut aussehen.

Keine aufdringlichen Werbeanzeigen oder Logos : Sorgen Sie für ein übersichtliches und ablenkungsfreies Erlebnis, das kostenlos ist.

Tool-Integrationen : Einfache Synchronisierung mit Google Tabellen, Slack, CRMs und mehr

Großzügige Datenlimits : Einige Tools beschränken die Antworten oder den Speicher in Free-Plänen.

Benutzerfreundliche Oberfläche: Ein übersichtlicher Builder spart Zeit und reduziert Reibungsverluste.

Das richtige tool erleichtert das Erstellen, Freigeben und Auswerten von Umfragen, ohne dass Sie zu früh auf Paywalls stoßen.

Jetzt, da Sie wissen, worauf Sie achten müssen, lassen Sie uns einen Blick auf die tools werfen, die diese Anforderungen erfüllen:

1. ClickUp (am besten geeignet für in Workflows integrierte Formulare)

Setzen Sie Antworten mit ClickUp Formularen, die eine direkte Verbindung zu Ihren Workflows haben, in Maßnahmen um.

ClickUp ist die Allround-App für die Arbeit, die Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat kombiniert – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Das integrierte ClickUp-Formular-Feature sammelt nicht nur Umfrageantworten, sondern leitet auch Maßnahmen ein.

Sie können Formulare für alles erstellen, von der Erfassung von Leads und Fehlerberichten bis hin zu internen Anfragen und Umfragen. Jede Antwort kann automatisch zu einer Aufgabe werden, der richtigen Person zugewiesen werden, anhand der Antworten Prioritäten erhalten und als Auslöser für Folgeaktionen dienen – ohne manuelles Sortieren.

Verwenden Sie ClickUp AI, um sofortige Erkenntnisse aus Formulardaten zu gewinnen.

Die Formularergebnisse werden direkt in die ClickUp-Dashboards übertragen. Diese Dashboards enthalten KI-Insight-Karten, Vorhersagen zu Trends, Warnmeldungen zu Anomalien und Diagramme, die automatisch von ClickUp Brain generiert werden.

Die Formularergebnisse werden direkt in die ClickUp-Dashboards übertragen. Diese Dashboards enthalten KI-Insight-Karten, Vorhersagen zu Trends, Warnmeldungen zu Anomalien und Diagramme, die automatisch von ClickUp Brain generiert werden.

ClickUp Automatisierungen verwandeln Formularantworten in einen Workflow. Sobald jemand eine Antwort einreicht, kann die Aufgabe mit einem Tag versehen, an die richtige Phase weitergeleitet und der richtigen Person angezeigt werden, sodass Ihr Team weniger Zeit mit Sortieren und mehr Zeit mit Antworten verbringen kann.

Beispielsweise können „dringende“ Übermittlungen einem bestimmten Eigentümer zugewiesen und automatisch in eine Phase mit hoher Priorität verschoben werden, während „Feedback“ zur Überprüfung in eine Liste mit Backlog-Einträgen aufgenommen wird.

Beispielsweise können „dringende“ Übermittlungen einem bestimmten Eigentümer zugewiesen und automatisch in eine Phase mit hoher Priorität verschoben werden, während „Feedback“ zur Überprüfung in eine Liste mit Backlog-Einträgen aufgenommen wird.

Anstatt Auslöser und Bedingungen manuell zu konfigurieren, können Sie die Automatisierung in einfachem Englisch beschreiben – „Wenn eine Umfrageantwort als dringend markiert ist, weisen Sie sie CX zu und fügen Sie ein Fälligkeitsdatum hinzu“ – und ClickUp Brain erstellt den gesamten Workflow für Sie.

Wählen Sie aus über 200 vorgefertigten ClickUp-Automatisierungsvorlagen, um schnell loszulegen.

Formulare lassen sich ganz einfach mit Ihrem eigenen Branding anpassen und unterstützen Datei-Uploads wie Screenshots oder Videos. Sie können auch öffentliche oder anonyme Übermittlungen akzeptieren – ideal für Kundenfeedback oder Pulse-Befragungen – und über Zapier oder Make mit Tools wie CRMs, E-Mail-Plattformen oder Datenbanken integrieren.

⭐ Der Game Changer Die fortschrittlichen KI-Funktionen von ClickUp – ClickUp Brain, ClickUp BrainGPT und Super Agents – machen es zu einer hervorragenden Wahl für das Umfrage-Management. Die meisten Umfrage-Tools beschränken sich auf das „Sammeln von Feedback“. Der eigentliche Gewinn besteht darin, Antworten in Entscheidungen und Folgemaßnahmen umzusetzen, ohne etwas exportieren oder Personen hinterherlaufen zu müssen. Verwandeln Sie Rohdaten schnell in einen lesbaren Bericht: Verwenden Sie ClickUp Brain , um ein Dokument zusammenzufassen und wichtige Erkenntnisse in Sekundenschnelle zu extrahieren, sodass Ihre Ergebnisse klar und sofort teilbar sind.

Erhalten Sie Analyse und Weiterleitung in einem Flow: ClickUp AI Agents können Feedback konsolidieren, Stimmungsanalysen durchführen und Analyseberichte erstellen und die Ergebnisse dann an die richtigen Eigentümer weiterleiten.

Verwandeln Sie „Erkenntnisse” automatisch in „Arbeit”: Dieselben Mitarbeiter können aus den Umfrageergebnissen Folgeaufgaben erstellen und diese weiterverfolgen, sodass nach der Erstellung des Berichts nichts ins Stocken gerät.

Halten Sie alle auf dem Laufenden, ohne manuelle Zusammenfassungen: Ein automatischer Zusammenfassungs-KI-Agent kann laufende Eingaben in prägnante Zusammenfassungen umwandeln, sodass alle Beteiligten mit deutlich weniger Aufwand für die Berichterstellung auf dem Laufenden bleiben. Einkann laufende Eingaben in prägnante Zusammenfassungen umwandeln, sodass alle Beteiligten mit deutlich weniger Aufwand für die Berichterstellung auf dem Laufenden bleiben. Hier ein Blick auf ClickUp BrainGPT @work👇 ClickUp BrainGPT identifiziert wiederkehrende Probleme, erkennt positives Feedback und schlägt umsetzbare nächste Schritte vor. KI macht noch mehr: Sie können in Sekundenschnelle Formulare, Antworten, Aufgaben, Dokumente, Chats, Dashboards und Anhänge durchsuchen. ClickUp Enterprise Search ruft automatisch den Kontext aus Ihrem gesamten ClickUp-Workspace ab, sodass Sie immer den Überblick darüber behalten, wie Ihr Team auf Umfragedaten reagiert.

All dies führt zu echten Ergebnissen. Teams, die ClickUp verwenden, sparen täglich bis zu einer Stunde pro Mitarbeiter, was zu einer Effizienzsteigerung von 12 % führt.

Unternehmen wie Stanley Securities haben ihre Zeit für die Berichterstellung um über 50 % reduziert, dank formulargebundener Workflows, die Daten zugänglich und verwertbar machen.

Die besten Features von ClickUp

Zeigen Sie Eigentümer von Formularen, Anzahl der Übermittlungen und verbundene Workflows aus dem zentralen Formular-Hub an.

Beginnen Sie mit vorgefertigten Vorlagen für Feedback, IT-Anfragen und Neukunden – oder erstellen Sie Ihre eigenen Vorlagen mit vollständiger Kontrolle über Layout, Logik und Workflow-Auslöser.

Freigeben Sie Formulare über einen Link oder binden Sie sie in Websites, Wikis oder Portale ein – ideal für Hilfecenter, Landingpages oder kundenorientierte Anwendungsfälle.

Verwenden Sie Dropdown-Menüs, Datei-Uploads, Datumsangaben, Bewertungen und mehr, um Formulare für Fehlerberichte, Feedback, RSVPs und mehr zu erstellen.

Ordnen Sie Umfrageantworten Feldern wie Region oder Umsatzauswirkung zu, um das Filtern, die Berichterstellung und die Dashboard-Segmentierung zu vereinfachen.

Der neue Forms Hub bietet Ihnen Kontrolle auf Unternehmensebene über den Zugriff auf Formulare, Berechtigungen, Analysen und die Sichtbarkeit von Übermittlungen. Sie können die Nachverfolgung des Antwortvolumens durchführen, steuern, wer Formulardaten anzeigen oder bearbeiten darf, und Formulare mit strengerer Governance in externe oder interne Portale einbetten.

Limitierungen von ClickUp

Die Lernkurve kann für neue Benutzer etwas hoch sein.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Eine G2-Bewertung lautet:

ClickUp auf dem Desktop ist unglaublich benutzerfreundlich und intuitiv, mit neuen integrierten KI-Steuerelementen, die Ihnen helfen, wenn Sie einmal nicht weiterkommen. Die Möglichkeit, Formulare zu erstellen, Aufgaben, Kalenderelemente und Meetings zu verwalten, macht ClickUp zu einem absoluten Muss für jedes wachsende Kleinunternehmen. Darüber hinaus macht die neue Chat-Funktion externe Chat-Apps wie Slack oder Teams überflüssig und unnötig für diejenigen, die die Anzahl der von ihnen verwendeten Apps reduzieren möchten.

Clickup auf dem Desktop ist unglaublich benutzerfreundlich und intuitiv, mit neuen integrierten KI-Steuerelementen, die Ihnen helfen, wenn Sie einmal nicht weiterkommen. Die Möglichkeit, Formulare zu erstellen, Aufgaben, Kalender-Elemente und Meetings zu verwalten, macht ClickUp zu einem absoluten Muss für jedes wachsende Kleinunternehmen. Darüber hinaus macht die neue Chat-Funktion externe Chat-Apps wie Slack oder Teams überflüssig und unnötig für diejenigen, die die Anzahl der von ihnen verwendeten Apps reduzieren möchten.

2. Google Forms (am besten geeignet für schnelle, schnörkellose Umfragen)

über Google Forms

Wenn Sie bereits in das Google-Ökosystem eingebunden sind, ist Google Forms ideal für Benutzer, die Umfragen mit minimalem Setup erstellen möchten. Es handelt sich um Googles eigenen, völlig kostenlosen Umfrage-Generator.

Die einfache, codefreie Benutzeroberfläche und die native Integration mit Google Workspace-Tools machen das Tool perfekt für internes Feedback, benutzerdefinierte Kundenzufriedenheitsumfragen, Quizfragen im Unterricht oder die Planung von Ereignissen. Sie können sofort mit vorgefertigten Vorlagen beginnen oder von Grund auf neu mit grundlegenden Fragetypen wie Multiple-Choice, Dropdown-Menüs und Kurzantworten arbeiten.

Die besten Features von Google Forms

Erstellen Sie ein Formular in Google Forms und binden Sie es direkt in Websites oder Intranets ein, um die Teilnahme zu vereinfachen.

Beschränken Sie den Zugriff auf Formulare für interne Umfragen auf bestimmte Benutzer oder Domänen.

Legen Sie Antwortlimits fest und schließen Sie Formulare automatisch, sobald ein Limit erreicht ist.

Verwenden Sie Tastatur-Verknüpfungen und Schnellduplikations-Tools, um die Erstellung von Formularen zu beschleunigen.

Einschränkungen von Google Forms

Google Forms bietet kostenlose grundlegende bedingte Logik , verfügt jedoch nicht über die in kostenpflichtigen tools enthaltenen erweiterten Funktionen wie Sprunglogik, Bewertung und Echtzeit-Analyse-Dashboards.

Berichterstellung-Tools sind begrenzt

Preise für Google Forms

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Google Forms

G2 : 4,6/5 (Google Workspace, über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 11.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Google Forms?

Ein Capterra-Rezensent sagt:

Google Forms ist eine nützliche und effiziente Lösung für grundlegende bis mittlere Anforderungen. Es ist vielleicht nicht das fortschrittlichste tool, aber für die meisten alltäglichen HR-Funktionen völlig ausreichend.

Google Forms ist eine nützliche und effiziente Lösung für grundlegende bis mittlere Anforderungen. Es ist vielleicht nicht das fortschrittlichste tool, aber für die meisten alltäglichen HR-Funktionen völlig ausreichend.

📮 ClickUp Insight: Kontextwechsel beeinträchtigen still und leise die Produktivität Ihres Teams. Unsere Untersuchungen zeigen, dass 42 % der Unterbrechungen bei der Arbeit durch den Wechsel zwischen verschiedenen Plattformen, die Verwaltung von E-Mails und das Hin- und Herspringen zwischen Meetings verursacht werden. Was wäre, wenn Sie diese kostspieligen Unterbrechungen eliminieren könnten? ClickUp vereint Ihre Workflows (und Chats) auf einer einzigen, optimierten Plattform. Starten und verwalten Sie Ihre Aufgaben über Chats, Dokumente, Whiteboards und mehr – während KI-gestützte Features den Kontext verbunden, durchsuchbar und verwaltbar halten!

3. SurveyPlanet (Am besten geeignet für unbegrenzte kostenlose Umfragen)

via SurveyPlanet

Möchten Sie mehrere Umfragen durchführen, ohne sich Gedanken über eine Begrenzung der Fragen oder Antworten machen zu müssen? SurveyPlanet kann Ihnen dabei helfen. Der großzügige Free-Plan umfasst unbegrenzte Umfragen, Fragen und Befragte. Damit eignet sich das Tool ideal für Pädagogen, gemeinnützige Organisationen und Start-ups, die häufig Feedback-Kampagnen durchführen.

Die besten Features von SurveyPlanet

Verwenden Sie vorgefertigte Umfragevorlagen für Themen wie Personalwesen, Bildung oder Marktforschung.

Verwenden Sie Fragenverzweigungen und Sprunglogik (Pro-Plan), um die Befragten anhand ihrer Antworten zu führen.

Erstellen Sie eine anonyme Umfrage in mehreren Sprachen mit klaren Datenschutzkontrollen.

Zeigen Sie eine Vorschau der Umfragen sowohl als Teilnehmer als auch als Administrator an, um den Flow und das Format zu überprüfen.

Einschränkungen von SurveyPlanet

Der Free-Plan bietet keine benutzerdefinierten Anpassungen für das Branding und keine logischen Verzweigungen.

Keine integrierten Analyse-Dashboards – Daten müssen manuell überprüft oder exportiert werden.

Preise von SurveyPlanet

Free

Pro : 20 $/Monat

Enterprise: 350 $/jährlich

Bewertungen und Rezensionen zu SurveyPlanet

G2 : 4,1/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 40 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über SurveyPlanet?

Ein G2-Rezensent sagt :

Ich finde es toll, dass SurveyPlanet nicht nur eine Option bietet, mit der Sie sehen können, welcher Teilnehmer welches Feedback gegeben hat, was Ihnen hilft, Lücken zu schließen, sondern auch Daten in Grafiken und Visualisierungen anzeigt, um die Ergebnisse leicht verständlich zu machen.

Ich finde es toll, dass SurveyPlanet nicht nur eine Option bietet, mit der Sie sehen können, welcher Teilnehmer welches Feedback gegeben hat, was Ihnen hilft, Lücken zu schließen, sondern auch Daten in Grafiken und Visualisierungen anzeigt, um die Ergebnisse leicht verständlich zu machen.

💡 Profi-Tipp: Anstatt Dutzende von durch Umfragen generierten Aufgaben zu sichten, fragen Sie einfach: „Worauf sollte ich mich zuerst konzentrieren?“ ClickUp Brain analysiert Dringlichkeit, Abhängigkeiten und Auswirkungen, um sofort die wichtigsten Arbeiten anzuzeigen.

4. Tally (am besten geeignet für einfache Formulare im Notion-Stil)

via Tally

Tally macht das Erstellen von Formularen dank seines blockbasierten Editors erfreulich einfach. Sie tippen und strukturieren Ihr Formular einfach wie ein Dokument – ohne umständliches Drag-and-Drop und ohne überladene Benutzeroberfläche.

Obwohl es kostenlos ist, verzichtet es auf Wasserzeichen und bietet Ihnen Zugriff auf unbegrenzte Übermittlungen, benutzerdefinierte Domains, Benachrichtigungen über Antworten und sogar Tastatur-Verknüpfungen, um die Arbeit zu beschleunigen.

Die besten Features zusammenstellen

Erstellen Sie Formulare im Handumdrehen mit dem Editor von Tally, der Ihre Eingaben automatisch in strukturierte Fragen umwandelt.

Fügen Sie versteckte Felder und benutzerdefinierte Variablen hinzu, um Antworten zu personalisieren oder die Nachverfolgung von Empfehlungsquellen durchzuführen.

Zahlungen über Stripe direkt in Ihrem Formular im Plan Pro einziehen

Erhalten Sie sofort E-Mail- und Slack-Benachrichtigungen, wenn eine neue Antwort eingereicht wird.

Generieren Sie mithilfe von KI Starterfragen basierend auf Ihrem Umfrageziel.

Tally-Limitierungen

Unterstützt keine komplexe Umfragelogik, die über grundlegende bedingte Felder hinausgeht.

Keine integrierten Analysefunktionen; erfordert die Integration mit Tools wie Google Tabellen oder Airtable.

Preise von Tally

Free

Pro : 29 $/Monat

Geschäft: 89 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zählen

G2 : 4,7/5 (über 25 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Tally?

Ein G2-Rezensent sagt:

Die Dokumentation ist umfassend und das Formular kann in mehreren Sprachen veröffentlicht werden, was es zu einer hervorragenden Option für eine Vielzahl von Geschäften macht.

Die Dokumentation ist umfassend und das Formular kann in mehreren Sprachen veröffentlicht werden, was es zu einer hervorragenden Option für eine Vielzahl von Geschäften macht.

🧠 Wissenswertes: Der Net Promoter Score (NPS), der 2003 von Fred Reichheld entwickelt wurde, revolutionierte das Kundenfeedback durch eine einfache Frage: „Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie uns einem Freund weiterempfehlen?“ Heute ist er eine der am häufigsten verwendeten Metriken in der Kundenerfahrungsforschung.

5. Jotform (am besten geeignet für hochgradig anpassbare professionelle Formulare)

via Jotform

Für Teams, die pixelgenaues Design und umfassende Funktionen benötigen, bietet Jotform einen der leistungsstärksten Formular-Generatoren auf dem Markt. Er unterstützt über 10.000 Vorlagen, erweiterte bedingte Logik, Integrationen für Zahlungen und HIPAA-Konformität.

Der Drag-and-Drop-Builder ermöglicht die vollständige Kontrolle über Layout, Branding und Formularverhalten. Sie können alles erstellen, von komplexen Aufnahmeformularen bis hin zu Registrierungs-Workflows mit Genehmigungen, Datei-Uploads und Echtzeitberechnungen.

Die besten Features von Jotform

Automatisieren Sie Genehmigungs-Workflows, um Übermittlungen anhand benutzerdefinierter Logik zu prüfen, anzunehmen oder abzulehnen.

Integrieren Sie mehr als 100 Apps, darunter CRMs, Projekt-Tools und Cloud-Speicherplattformen.

Richten Sie bedingte E-Mails und Autoresponder basierend auf den Daten der Bewertungsskalen der Umfrage ein.

Sammeln Sie elektronische Signaturen mit rechtsverbindlichen Feldern.

Aktivieren Sie den Kiosk-Modus oder die Offline-Datenerfassung für die Verwendung vor Ort ohne Internetverbindung.

KI-Erkenntnisse und Zusammenfassungskarten, die wichtige Ergebnisse ohne manuelle Analyse hervorheben.

Limitierungen von Jotform

Einige Benutzer berichten, dass Formulare mit komplexer Logik langsam geladen werden können.

Die Preissprünge zwischen den einzelnen Stufen können für kleine Teams sehr hoch sein.

Preise von Jotform

Starter: Kostenlos

Bronze : 39 $/Monat

Silber : 49 $/Monat

Gold : 129 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Jotform

G2 : 4,7/5 (über 3.600 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Jotform?

Ein Capterra-Rezensent sagt:

Ich finde JotForm wirklich toll, damit lassen sich ganz einfach Formulare erstellen. Wir nutzen es, um Feedback zu Ereignissen und Produkten zu erhalten. Obwohl es nur 100 monatliche Übermittlungen zulässt, ist die kostenlose Version dennoch sehr nützlich.

Ich finde JotForm wirklich toll, damit lassen sich ganz einfach Formulare erstellen. Wir nutzen es, um Feedback zu Ereignissen und Produkten zu erhalten. Obwohl es nur 100 monatliche Übermittlungen zulässt, ist die kostenlose Version dennoch sehr nützlich.

👀 Wussten Sie schon? Die meisten Menschen haben nichts dagegen, Umfragen auszufüllen, wenn sie glauben, dass das Unternehmen tatsächlich auf ihr Feedback reagiert.

6. SurveyMonkey (am besten geeignet für Feedback und Analysen auf Unternehmensebene)

via SurveyMonkey

SurveyMonkey bietet erweiterte Verzweigungen, mehrsprachige Unterstützung und detaillierte Analysen für Teams, die komplexe Umfrageanalysen durchführen. Es wird häufig von Personal-, Marketing- und Produktteams verwendet, um Trends und Stimmungen im Laufe der Zeit zu verfolgen.

Es unterstützt auch Benchmark-Vergleiche, sodass Unternehmen ihre Ergebnisse anhand von Branchenstandards messen können.

Die besten Features von SurveyMonkey

Analysieren Sie Texte mithilfe von Stimmungsanalysen und Keyword-Extraktion.

Verteilen Sie Umfragen über mehrere Kanäle, darunter SMS, Website-Einbettungen und QR-Codes.

Benutzerdefinierte Antwortpfade mit fortschrittlichen Logik- und Bewertungsmodellen.

Ermöglichen Sie mehrsprachige Umfragen mit automatischer Übersetzungsverwaltung.

Limitierungen von SurveyMonkey

Erweiterte KI-Analysen (Stimmungsanalyse, Clustering) sind in kostenpflichtigen Tarifen verfügbar.

Die Optionen für benutzerdefiniertes Branding sind bei den günstigeren Plänen eingeschränkt.

Preise von SurveyMonkey

Free

Team Advantage : 32 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Team Premier : 92 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu SurveyMonkey

G2 : 4,4/5 (über 23.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 10.300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über SurveyMonkey?

Ein G2-Rezensent sagt:

Mit SurveyMonkey können unsere nicht-technisch versierten Teamkollegen innerhalb weniger Minuten ausgefeilte, mobilfreundliche Umfragen erstellen. Dank der umfangreichen Bibliothek mit Fragenvorlagen und Verzweigungslogik müssen wir selten von Grund auf neu beginnen, und das Echtzeit-Analyse-Dashboard ermöglicht das nahezu sofortige Freigeben von Erkenntnissen an die Beteiligten....

Mit SurveyMonkey können unsere nicht-technisch versierten Teamkollegen innerhalb weniger Minuten ausgefeilte, mobilfreundliche Umfragen erstellen. Dank der umfangreichen Bibliothek mit Fragenvorlagen und Verzweigungslogik müssen wir selten von Grund auf neu beginnen, und das Echtzeit-Analyse-Dashboard ermöglicht das Freigeben von Erkenntnissen an die Beteiligten nahezu sofort....

7. Typeform (am besten geeignet für interaktive und designorientierte Formulare)

via Typeform

Für Marken, die Wert auf Benutzererfahrung und Design legen, bietet Typeform eine übersichtliche Oberfläche, auf der jeweils nur eine Frage gestellt wird, sodass das Ausfüllen eher wie eine Unterhaltung als wie eine typische Umfrage wirkt.

Starke Logikfunktionen und Integrationen mit Tools wie HubSpot, Slack und Notion ergänzen die ansprechende Optik. Damit eignet es sich besonders gut für Lead-Generierung, Feedback-Erfassung, Quizze und Onboarding-Flows – vor allem, wenn die Beteiligung an Umfragen zur Benutzererfahrung und die Abschlussquoten im Vordergrund stehen.

Die besten Features von Typeform

Entwerfen Sie mit Logiksprüngen und Berechnungen, um den Umfrage-Flow in Echtzeit zu personalisieren.

Betten Sie Formulare in Seiten ein, ohne dabei die Reaktionsfähigkeit und Design-Treue zu beeinträchtigen.

Sammeln Sie Teilantworten automatisch und reduzieren Sie so die Auswirkungen von Abbruchraten.

Verwenden Sie Rückrufantworten, um in späteren Fragen auf frühere Antworten zu verweisen.

Integrieren Sie VideoAsk für interaktive Datenerfassung von Angesicht zu Angesicht.

Limitierungen von Typeform

Begrenzte Anzahl von Antworten bei kostenlosen und Basis-Plänen

Erweiterte Branding-Features sind nur in höheren Plänen verfügbar.

Preise für Typeform

Free

Basic : 29 $/Monat

Plus : 59 $/Monat

Geschäft : 99 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Typeform

G2 : 4,5/5 (über 870 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 920 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Typeform?

Ein G2-Rezensent sagt:

Die Benutzeroberfläche ist elegant, benutzerfreundlich und für die Befragten ansprechend. Bedingte Logik und Integrationen sorgen für nahtlose Workflows.

Die Benutzeroberfläche ist elegant, benutzerfreundlich und für die Befragten ansprechend. Bedingte Logik und Integrationen sorgen für nahtlose Workflows.

🧠 Wissenswertes: Umfrage-tools waren nicht immer digital. Der erste große Durchbruch bei der Datenerfassung gelang 1890, als Herman Hollerith Lochkarten zur Verarbeitung der Daten der US-Volkszählung einsetzte und damit den manuellen Zählungsprozess um Jahre verkürzte. Die heutigen KI-gestützten Umfrageplattformen erledigen dasselbe in einem ganz anderen Umfang: Sie wandeln Rohdaten innerhalb von Sekunden statt Monaten in Erkenntnisse um.

8. Zoho Survey (am besten geeignet für Teams, die bereits das Zoho-Ökosystem nutzen)

via Zoho Survey

Zoho Survey fügt sich nahtlos in die Zoho-Suite ein und bietet eine zuverlässige Option für Teams, die bereits Zoho CRM, Zoho Campaigns oder Zoho Analytics verwenden.

Es richtet sich an Unternehmen, die ein Umfrage-Tool der Mittelklasse mit angemessenen benutzerdefinierten Möglichkeiten, Logik und Berichterstellung suchen – alles unterstützt durch native Integrationen in ihre bestehende Infrastruktur.

Die besten Features von Zoho Survey

Als Auslöser für E-Mail-Kampagnen verwenden Sie Zoho Campaigns basierend auf den Umfrageergebnissen.

Richten Sie in Zoho Analytics Kreuztabellen -Umfrageberichte und Trendanalysen ein.

Verwenden Sie Bewertungen und benutzerdefinierte Variablen, um die Befragten automatisch zu segmentieren.

Freigeben Sie Umfragen auf Facebook, Twitter oder als Pop-ups, um eine größere Reichweite zu erzielen.

Sammeln Sie Offline-Antworten in mobilen Apps, auch ohne Internetverbindung.

Limitierungen von Zoho Survey

Die Benutzeroberfläche wirkt im Vergleich zu neueren tools möglicherweise veraltet.

Einige Benutzer berichten von Leistungsrückständen bei großen Datensätzen mit vielen Befragten.

Preise für Zoho Survey

Free

Basic : 9 $/Monat

Plus : 35 $/Monat

Pro: 49 $/Monat

Enterprise: 109 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Survey

G2 : 4,4/5 (über 900 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 440 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zoho Survey?

Ein Capterra-Rezensent sagt:

Tolles Umfrage-Tool, sehr umfassend und unkompliziert. Würde es allen Zoho One-Benutzern empfehlen.

Tolles Umfrage-Tool, sehr umfassend und unkompliziert. Würde es allen Zoho One-Benutzern empfehlen.

9. Cognito Formulars (am besten geeignet für erweiterte Datenerfassung und Berechnungen)

via CognitoForms

Cognito Forms eignet sich gut für Anwendungsfälle, die über einfaches Feedback hinausgehen, wie Kostenvoranschläge, Anmeldungen für Ereignisse oder interne Berichterstellung. Es kombiniert Formularlogik, Berechnungen und bedingte Formatierung, um komplexere Workflows zu unterstützen.

Es ist besonders nützlich für Betriebsteams, Buchhalter und Außendienstmitarbeiter und ermöglicht Ihnen die Erstellung dynamischer, datengesteuerter Formulare ohne Code.

Die besten Features von Cognito Forms

Füllen Sie Daten aus früheren Übermittlungen vorab aus, um die Benutzererfahrung zu verbessern.

Verwenden Sie wiederholte Abschnitte, um mehrere Einträge innerhalb einer einzigen Übermittlung zu erfassen.

Speichern Sie Einträge mit Verschlüsselung und greifen Sie über sichere Portale darauf zu.

Benutzerdefinierte Einstellungen für PDFs für druckbare Ausdrucke wie Quittungen oder Zertifikate.

Einschränkungen von Cognito Forms

Die Lernkurve für erweiterte Features ist überdurchschnittlich hoch.

Im Vergleich zu tools wie Typeform sind die visuellen Gestaltungsmöglichkeiten begrenzt.

Preise für Cognito Formulars

Free

Pro : 19 $/Monat

Team : 39 $/Monat

Enterprise: 129 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Cognito Formularen

G2 : 4,5/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 130 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Cognito Forms?

Ein Capterra-Rezensent sagt:

Tolles und leistungsstarkes Formular, lässt sich mit Zapier integrieren und ich kann Besucher mit Google Analytics verfolgen. Reibungslose Erfahrung.

Tolles und leistungsstarkes Formular, lässt sich mit Zapier integrieren und ich kann Besucher mit Google Analytics verfolgen. Reibungslose Erfahrung.

10. forms. App (Am besten geeignet für mobilfreundliche Formulare mit Automatisierung)

Die App „forms.“ wurde mit Blick auf Einfachheit und Mobilität entwickelt und ist ideal für Benutzer, die Formulare schnell erstellen, freigeben und verwalten müssen, insbesondere von einem mobilen Gerät aus.

Diese Softwareplattform für die Formularautomatisierung erleichtert auch das Freigeben von Formularen über soziale Medien, Websites oder WhatsApp und ermöglicht sogar grundlegende Flows ohne technisches Setup.

Die besten Features der App „forms.“

Nehmen Sie Bestellungen oder Buchungen über Produktfelder entgegen.

Automatisieren Sie Genehmigungsflows mit anpassbaren Statusänderungen für Übermittlungen.

Verfolgen und verwalten Sie Antworten über Push-Benachrichtigungen, um in Echtzeit auf dem Laufenden zu bleiben.

Nutzen Sie Rechnerfelder für die Preisgestaltung oder Bewertungslogik innerhalb des Formulars.

Exportieren Sie Formulardaten in detaillierte Berichte oder visuelle Dashboards, um schnelle Einblicke zu erhalten.

Nutzen Sie KI-Unterstützung für die Gestaltung von Fragen.

Formulare. App-Limitierungen

Die Unterstützung benutzerdefinierter Domains ist nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar.

Die Gestaltungsflexibilität ist eingeschränkter als bei hochwertigeren Formular-Tools.

Formulare. App-Preise

Free

Basic : 25 $/Monat

Pro : 35 $/Monat

Premium: 99 $/Monat

Formulare. App-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,5/5 (über 450 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 240 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über forms. app?

Ein G2-Rezensent sagt:

Mit Forms. App haben wir noch keinen Bedarf für einen persönlichen Kundenservice gehabt. Die Leute können unsere Umfragen ganz einfach abschließen, ohne uns zu kontaktieren, und ich glaube, dass das für sie eine bessere Erfahrung ist.

Mit Forms. App haben wir noch keinen Bedarf für einen persönlichen Kundenservice gehabt. Die Leute können unsere Umfragen ganz einfach abschließen, ohne uns zu kontaktieren, und ich glaube, dass das für sie eine bessere Erfahrung ist.

11. Qualtrics (Am besten geeignet für Forschung im Unternehmen und Kundenerfahrung)

via Qualtrics

Qualtrics ist bekannt für seine Tiefe und Präzision und wurde für große Unternehmen entwickelt, die anspruchsvolle Marktforschungs- oder Erfahrungsmanagementprogramme durchführen. Es unterstützt fortschrittliche Methoden wie Conjoint-Analyse, Net Promoter Score (NPS) und die Nachverfolgung des Mitarbeiterlebenszyklus – alles unter Einhaltung strenger Compliance- und Sicherheitsstandards.

Die besten Features von Qualtrics

Erstellen Sie Umfragen mit fortschrittlicher Logik, Verzweigungen und eingebetteten Daten-Workflows.

Führen Sie eine Multi-Channel-Verteilung durch, einschließlich E-Mail, SMS, App-Intercepts und mehr.

Visualisieren Sie Feedback-Trends mit erweiterten Dashboards und rollenbasierten Berechtigungen.

Nutzen Sie KI-gestützte Analysen, um Stimmungen, Absichten und Schlüsselthemen zu extrahieren.

Automatisieren Sie Auslöser und Workflows auf Basis von Echtzeit-Feedback.

Erhalten Sie KI-gestützte vorausschauende Erkenntnisse und Automatisierung der Textanalysen.

Einschränkungen von Qualtrics

Die Lernkurve für neue Benutzer ist steil.

Premium-Features sind nur in höheren Enterprise-Plänen verfügbar.

Preise von Qualtrics

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Qualtrics

G2 : 4,4/5 (über 4.200 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Qualtrics?

Ein G2-Rezensent sagt:

Es bietet leistungsstarke Features zum Erstellen benutzerdefinierter Umfragen und zur detaillierten Datenanalyse. Die Logik-Tools und Berichts-Dashboards helfen uns, Muster zu erkennen und die Strategie teamübergreifend zu verbessern.

Es bietet leistungsstarke Features zum Erstellen benutzerdefinierter Umfragen und zur detaillierten Datenanalyse. Die Logik-Tools und Berichts-Dashboards helfen uns, Muster zu erkennen und die Strategie teamübergreifend zu verbessern.

👀 Wussten Sie schon? 84 % der Führungskräfte im Kundenservice und im Kundensupport halten Kundendaten und -analysen für „sehr oder extrem wichtig“, um ihre Ziele zu erreichen. Genau deshalb ist es wichtiger denn je, durch Umfragen die richtigen Erkenntnisse zu gewinnen.

12. LimeSurvey (Am besten geeignet für akademische und gemeinnützige Forscher)

via LimeSurvey

LimeSurvey ist ein Open-Source-Umfrage-Tool, das in akademischen und öffentlichen Kreisen einen sehr guten Ruf genießt. Es bietet Teams mit technischem Know-how und begrenztem Budget maximale Flexibilität und Kontrolle. Dank benutzerdefiniertem Hosting, mehrsprachigem Support und Logik-Skripting ist es eine solide Option für forschungsintensive Projekte.

Die besten Features von LimeSurvey

Unterstützen Sie die Offline-Datenerfassung durch Integrationen von Drittanbietern.

Exportieren Sie Daten zur weiterführenden Analyse in SPSS, R und Excel.

Verwalten Sie Teilnehmer-Mitgliederpanels und anonymisieren Sie Antworten mit Sicherheit.

Einschränkungen von LimeSurvey

Die Benutzeroberfläche wirkt veraltet und ist nicht intuitiv.

Erfordert im Vergleich zu kommerziellen tools mehr technisches Setup.

Preise für LimeSurvey

Basic : 39 $/Monat

Expert : 36 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Geschäft : 105 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu LimeSurvey

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,4/5 (über 50 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über LimeSurvey?

Ein Capterra-Rezensent sagt:

Nützliches tool für Umfragen. Aber für diejenigen, die keine Programmierkenntnisse haben, ist es nicht einfach. Ich habe viel Zeit in Foren verbracht, um Lösungen zu finden. Glücklicherweise unterstützen die Experten in den Foren mich sehr.

Nützliches tool für Umfragen. Aber für diejenigen, die keine Programmierkenntnisse haben, ist es nicht einfach. Ich habe viel Zeit in Foren verbracht, um Lösungen zu finden. Glücklicherweise unterstützen die Experten in den Foren mich sehr.

13. Sogolytics (Am besten geeignet für compliance-orientierte Branchen und HR-Teams)

via Capterra

Sogolytics ist auf sichere Umfrage-Tools für Unternehmen spezialisiert, deren Features sich für vertrauliche Umfragen zum Mitarbeiterengagement, Patientenfeedback und die Nachverfolgung der Kundenstimmung eignen.

Es unterstützt außerdem automatische Anonymität, starke Verschlüsselung und Prüfpfade, was es zu einer ersten Wahl für regulierte Branchen macht, die neben der Erfassung von Feedback auch Wert auf Datenintegrität legen.

Die besten Features von Sogolytics

Führen Sie 360°-Feedback-Programme mit integrierten Vorlagen und Analysen durch.

Ermöglichen Sie Automatisierung der Benchmarks anhand von Branchen- oder Verlaufsdaten.

Erstellen Sie PDF-Berichte und Dashboards, die für Führungskräfte oder Board-Sitzungen geeignet sind.

Limitierungen von Sogolytics

Weniger benutzerdefinierte Optionen zur Designanpassung für das Branding

Die Preise können für kleinere Unternehmen hoch sein.

Preise von Sogolytics

Kostenlos Pro

Plus: 99 $/Monat

Pro : 199 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Sogolytics

G2 : 4,6/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 730 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Sogolytics?

Ein G2-Rezensent sagt:

Die Flexibilität bei der Analyse von Umfragedaten und der Berichterstellung in verschiedenen Ansichten ist großartig. Der Support war ausgezeichnet.

Die Flexibilität bei der Analyse von Umfragedaten und der Berichterstellung in verschiedenen Ansichten ist großartig. Der Support hat uns ausgezeichnet unterstützt.

14. SoSci Survey (Am besten geeignet für akademische und psychologische Forschung)

via SoSci Survey

SoSci Survey wurde für datenintensive Forschung in den Bereichen Psychologie, Pädagogik und Sozialwissenschaften entwickelt. Es ist zwar optisch nicht so ausgefeilt, bietet jedoch unübertroffene Flexibilität in Bezug auf Skripting, Zufällige Randomisierung und Befragtenkontrolle.

Obwohl es hauptsächlich in deutschsprachigen Regionen verwendet wird, unterstützt das tool Englisch und internationale Datenkonformität.

Die besten Features von SoSci Survey

Komplexe logische Bedingungen und zufällige Auswahl von Fragen skripten

Kontrollieren Sie Antwortquoten, Zeitplanung und den Zugriff der Befragten.

Speichern Sie Daten mit Sicherheit und in Übereinstimmung mit den EU-Vorschriften.

Verwenden Sie Verknüpfungen für eine schnellere Navigation und zum Testen.

Integration mit akademischen Datensätzen oder externen Panels

Limitations of SoSci Survey

Die Benutzeroberfläche ist technisch und bietet keine benutzerdefinierten visuellen Anpassungsoptionen.

Begrenzte Support-Ressourcen für englischsprachige Benutzer

Preise für SoSci Survey

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu SoSci Survey

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

15. Formbricks (Am besten geeignet für Open-Source-Feedbackerfassung mit Fokus auf Datenschutz)

via FormBricks

Formbricks ist ideal für SaaS-Teams und datenschutzbewusste Entwickler und ermöglicht die Erfassung von Feedback innerhalb der App, ohne dass Benutzerdaten an Server von Drittanbietern gesendet werden. Als Open-Source-Tool bietet es außerdem vollständige Kontrolle über das Hosting und gewährleistet als Standard die Einhaltung der DSGVO und des CCPA.

Die besten Features von Formbricks

Erfassen Sie In-App-Mikroumfragen zu wichtigen Zeitpunkten wie der Aufnahme von Clients , der Nutzung von Features oder der Kündigung.

Verwenden Sie sitzungsbasierte Nachverfolgung, um zu analysieren, wie sich die Stimmung während der Reise des Benutzers verändert.

Implementieren Sie das Tool mit entwicklerfreundlichen Widget-Integrationen, die nur minimalen Frontend-Aufwand erfordern.

Limitierungen von Formbricks

Erfordert Kenntnisse im Entwickler-Setup und im Hosting.

Im Vergleich zu kommerziellen Tools nur begrenzte benutzerdefinierte visuelle Anpassungsmöglichkeiten

Preise für Formbricks

Free

Startup : 49 $/Monat

Scale & Enterprise : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Enterprise (Selbsthosting): Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Formbricks

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Formbricks?

Ein G2-Rezensent sagt:

Was mir an Formbricks besonders gut gefällt, ist die einfache Integration. Egal, ob Sie eine No-Code-Option oder ein SDK wie React verwenden, das Setup ist schnell und reibungslos. Außerdem ist die Plattform vollständig auf Datenschutz ausgerichtet, entspricht vollständig der DSGVO und dem CCPA, und wenn Sie möchten, können Sie sie selbst hosten, was einfach großartig ist.

Was mir an Formbricks besonders gut gefällt, ist das einfache Setup. Egal, ob Sie eine No-Code-Option oder ein SDK wie React verwenden, das Setup ist schnell und reibungslos. Außerdem ist die Plattform vollständig auf Datenschutz ausgerichtet, entspricht vollständig der DSGVO und dem CCPA, und wenn Sie möchten, können Sie sie selbst hosten, was einfach großartig ist.

Umfragen? ClickUp hebt sie auf ein neues Niveau

Von akademischen Plattformen bis hin zu datenschutzorientierten Mikroumfragen – die Ihnen zur Verfügung stehenden Umfrage-Tools sind vielfältig und entwickeln sich ständig weiter. Wenn Sie jedoch nach einer Lösung suchen, die nicht nur Daten sammelt, sondern auch den nächsten Schritt geht und diese in umsetzbare Aufgaben umwandelt, ist ClickUp die beste Wahl.

Die Plattform beschränkt sich nicht nur auf die Erstellung von Formularen. ClickUp verbindet Formularantworten direkt mit dem Workflow Ihres Teams, sodass Sie Aufgaben zuweisen, Prioritäten festlegen, den Status verfolgen und reagieren können – alles ohne den Wechsel zwischen verschiedenen Tools. Dies ist besonders leistungsstark für Teams, die ClickUp bereits für das Projektmanagement nutzen, da es eine wirklich integrierte Erfahrung von der Umfrage bis zur Ausführung bietet.

Sind Sie bereit, Umfragedaten in Maßnahmen umzusetzen? Melden Sie sich bei ClickUp an und beginnen Sie noch heute mit der Erstellung intelligenterer Workflows.

Häufig gestellte Fragen

Das beste kostenlose Umfrage-Tool hängt von Ihren Anforderungen ab. Wenn Sie ein schnelles Setup wünschen, ist Google Forms eine einfache Option. Wenn Sie Umfragen benötigen, die mit Workflows verbunden sind (z. B. Umwandlung von Antworten in Aufgaben und Weiterleitung von Follow-ups), ist ein Tool wie ClickUp mit integrierter Automatisierung und Dashboards besser geeignet.

Ja – viele kostenlose Umfrage-Tools enthalten mittlerweile wichtige Funktionen wie Vorlagen, grundlegende Logik, Freigabelinks und Exporte. Die häufigsten Einschränkungen sind Antwortlimits, Branding-Kontrollen, erweiterte Logik und die Tiefe der Berichterstellung.

Einige bieten dies an, aber viele reservieren erweiterte Verzweigungs-/Sprunglogik für kostenpflichtige Pläne. Wenn Ihre Umfrage komplexe Logik erfordert (unterschiedliche Pfade basierend auf den Antworten), überprüfen Sie die Logik-Limite des Free-Plans, bevor Sie sich entscheiden.