Die 10 besten Okta-Konkurrenten und Alternativen für das Identitätsmanagement im Jahr 2025

Okta ist dank seiner soliden Single-Sign-On-, Multi-Faktor-Authentifizierung und Tools für den Benutzerlebenszyklus ein großer Name in der Welt des Identitätsmanagements.

Es ist eine der führenden Plattformen für die Verwaltung des sicheren Zugriffs und den Schutz sensibler Daten.

Trotz seiner Stärken kann Okta bei zunehmender Skalierung teuer werden. Der Setup-Prozess ist komplex, und die Anpassungsmöglichkeiten und Integrationen sind etwas eingeschränkt. Wenn dies für Sie Ausschlusskriterien sind, gibt es Alternativen.

Es gibt mehrere leistungsstarke Okta-Alternativen, die mehr Flexibilität, kostengünstige Preise und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Features bieten.

In diesem Blog stellen wir Ihnen die besten Okta-Alternativen vor – von funktionsreichen Lösungen für Unternehmen bis hin zu agilen Open-Source-Optionen –, damit Sie das richtige Tool für die Identitäts- und Zugriffsverwaltung für Ihr Unternehmen finden.

Was sollten Sie bei Okta-Alternativen beachten?

Sich einfach für eine beliebige Okta-Alternative zu entscheiden, ist nicht die beste Wahl.

Rund 90 % der Unternehmen geben an, dass ihre Unternehmenszugangsdaten in einem Stealer-Protokoll auftauchten, bevor es überhaupt zu einer Sicherheitsverletzung kam. Das ist ein Alarmsignal.

Um solche Probleme zu vermeiden und Ihre allgemeine Sicherheit zu erhöhen, benötigen Sie eine Zugriffsverwaltungslösung, die alle wichtigen Kriterien erfüllt, wie zum Beispiel:

Einfache Nutzung und Bereitstellung: Einfaches Setup und Verwaltung ohne Expertenteam, mit einer übersichtlichen Benutzeroberfläche und einem intuitiven Administrator-Dashboard, das den täglichen Betrieb verbessert

skalierbarkeit: *Unterstützt das Wachstum Ihres Unternehmens, egal ob Sie 50 oder 5.000 Benutzer haben, und hält gleichzeitig die Kosten überschaubar

Sicherheit und Compliance: Bereitstellung robuster Multi-Faktor-Authentifizierung, rollenbasierter Benutzerzugriffskontrolle, Bereitstellungrobuster Multi-Faktor-Authentifizierung, rollenbasierter Benutzerzugriffskontrolle, Audit-Protokollen , Datenverschlüsselung, erweiterter Bedrohungserkennung, Kennzeichnung von Stealer-Logs und Compliance mit SOC 2, HIPAA und DSGVO

SSO- und Verbundunterstützung: Ermöglicht nahtloses Single Sign-On und Identitätsverbund durch Standards wie SAML und OIDC bei zentraler Authentifizierung

Integrationen: Reibungslose Verbindung mit Ihrer Technologieumgebung – HR-Systemen, Cloud-Plattformen und Tools zur Produktivität – mithilfe vorgefertigter Konnektoren und APIs, um manuelle Arbeit zu minimieren

Benutzerdefinierte Anpassung und Flexibilität: Ermöglicht die Feinabstimmung von Benutzer-Flows, Anmeldebildschirmen und Zugriffsrichtlinien, um diese besser an Ihre Geschäftslogik anzupassen

Entwicklerfreundlichkeit: Bereitstellung von APIs, SDKs und klarer Dokumentation zur Unterstützung der Erstellung benutzerdefinierter Bereitstellung von APIs, SDKs und klarer Dokumentation zur Unterstützung der Erstellung benutzerdefinierter Workflow-Managementsysteme und der Einbettung von Identitätsfunktionen in Ihre Apps

Transparente Preise: Klare, flexible Preismodelle – vorzugsweise nutzungsbasiert oder gestaffelt – sowie optionale Add-Ons, sodass Sie nur für das bezahlen, was Sie benötigen

👀 Wussten Sie schon? Malware-Angriffe sind um 58 % gestiegen. Wenn Sie noch nicht in Identitäts- und Zugriffsmanagement-Software (IAM) investiert haben, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür.

die 10 besten Okta-Alternativen auf einen Blick

Hier finden Sie eine Übersicht der besten Octa-Alternativen, basierend auf ihrer Struktur, ihren Schlüsselfeatures und ihren Preisen.

Tools Am besten geeignet für Schlüssel-Features Preise Ping Identity SaaS-Unternehmen Schutz der Kundenidentität, KI-gestützte Erkennung von Bedrohungen, Autorisierung von Mitarbeitern und Zugriffskontrolle Preise ab 3 $/Monat pro Benutzer SailPoint Mittlere bis große Unternehmen Automatisierte Zugriffsbereitstellung, RBAC-Tools und Gerätemanagement Benutzerdefinierte Preise OneLogin Mittelständische Unternehmen KI-gestütztes Identitätslebenszyklusmanagement, SmartFactor-Authentifizierung und umfassende Integrationen mit HR-Systemen Bezahlte Pläne beginnen bei 6 $/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Auth0 Startups und unabhängige Entwickler Benutzerdefinierte Anmelde-Flows und Authentifizierungslogik sowie Unterstützung für mehrere Frameworks und Sprachen Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Microsoft Azure AD Unternehmen, die das Microsoft-Ökosystem nutzen Bedingte Zugriffsrichtlinien, passwortlose Authentifizierung mit FIDO2, biometrische Authentifizierung und Bedrohungserkennung Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 0,00325 $/MAUs JumpCloud Mittlere Unternehmen und Unternehmen Sicherheit nach dem Zero-Trust-Prinzip, zeitlich begrenzte Berechtigungen und zentralisierte Durchsetzung von Richtlinien Bezahlte Pläne beginnen bei 11 $/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Keycloak Unternehmen Selbsthosting, LDAP- und Active Directory-Integration sowie benutzerdefinierte Login-Flows Benutzerdefinierte Preise CyberArk Mittlere Unternehmen und große Unternehmen Schutz privilegierter Konten, KI-Agenten für die Kennzeichnung, Passwort-Tresor und Rotation Benutzerdefinierte Preise ManageEngine Hybride IT-Teams Überwachung der Anmeldeaktivitäten und Erstellung von Nutzungsberichten Bezahlte Pläne beginnen bei 104 $/Monat Cisco Duo Unternehmen Phishing-resistente Multi-Faktor-Authentifizierung, adaptive Zugriffsrichtlinien und Überprüfung des Gerätezustands Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 3 $/Monat

Die 10 besten Okta-Alternativen

Jetzt wissen Sie, worauf Sie bei der Auswahl einer Zugriffsmanagement-Lösung achten müssen.

Sehen wir uns einige Okta-Konkurrenten an, die Ihren Anforderungen entsprechen. Wir vergleichen ihre Features, Einschränkungen, Preise und alles dazwischen, damit Sie die richtige Plattform finden.

1. Ping Identity (Am besten geeignet für die Sicherung der Kundenidentität für SaaS-Plattformen)

über Ping Identity

Etwa 94 % der Unternehmen geben an, dass ihre Kunden nicht bei ihnen kaufen würden, wenn sie personenbezogene Daten nicht angemessen schützen würden. Okta bietet zwar einen soliden Identitätsschutz, Ping Identity geht jedoch mit seiner Kundenidentitäts- und Zugriffsverwaltung noch einen Schritt weiter. Es bietet eine detaillierte Zugriffskontrolle, risikobewusste Authentifizierung und adaptive MFA, sodass Sie Kundendaten an jedem Kontaktpunkt schützen können, ohne die Benutzererfahrung zu beeinträchtigen.

Im Gegensatz zu Okta bietet Ping Ihnen mehr Flexibilität bei der Bereitstellung Ihres Identitätsstacks. Ob vor Ort, in der Cloud oder in hybriden Umgebungen – Ping ist ideal für SaaS-Unternehmen mit komplexen Infrastrukturanforderungen.

Ping unterstützt auch Single Sign-On, passwortlose Authentifizierung, Identitätsverbund (SAML, OIDC) und Identitätsmanagement für Mitarbeiter. Die API-first-Architektur macht es hochgradig anpassbar und mit anderen Unternehmensanwendungen kompatibel.

Die besten Features von Ping Identity

Einfache Integration mit APIs, Legacy-Systemen und modernen Apps

Erkennen Sie Bedrohungen in Echtzeit mit KI-gestützten Analysen

Vereinfachen Sie Identitäts-Workflows mit einer offenen API

Setzen Sie Richtlinien in Echtzeit über alle Identitäts-Touchpoints hinweg für Kunden und Mitarbeiter durch

Unterstützen Sie dezentrale Identitäten, um Benutzern mehr Kontrolle über ihre Daten zu geben und nahtloses Single Sign-On über Apps und Plattformen hinweg zu ermöglichen

Limits von Ping Identity

Die Features von Ping Authorize und Ping Directory können recht komplex erscheinen

Die Echtzeit-Zugriffssynchronisierung ist oft langsamer als bei anderen Okta-Konkurrenten

Preise für Ping Identity

Kunde:

Unverzichtbar: Ab 35.000 $/Jahr

Plus: Ab 50.000 $/Jahr

Mitarbeiterzahl:

Unverzichtbar: 3 $/Monat pro Benutzer

Plus: 6 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Ping Identity

G2: 4,4/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Ping Identity?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Eine der hilfreichsten Funktionen, die ich bei Ping Identity gefunden habe, ist, dass es dem Benutzer mehrere Lösungen für SaaS (Security as a Service) bietet. Ping Identity-Produkte wie Ping Federate, Ping Access, Ping Directory und Ping ID sind Produkte, an denen ich gearbeitet habe und die ich für Administratoren als sehr benutzerfreundlich empfunden habe.

Eines der hilfreichsten Features, das ich bei Ping Identity gefunden habe, ist, dass es dem Benutzer mehrere Lösungen für SaaS (Security as a Service) bietet. Ping Identity-Produkte wie Ping Federate, Ping Access, Ping Directory und Ping ID sind Produkte, an denen ich gearbeitet habe und die ich für Administratoren als sehr benutzerfreundlich empfunden habe.

2. SailPoint (Am besten geeignet für die Automatisierung von Zugriffsberechtigungen und Benutzerbereitstellung)

via SailPoint

Während Okta sich durch Zugriffsmanagement und Benutzerauthentifizierung auszeichnet, geht SailPoint mit der Automatisierung der regelmäßigen Zugriffszertifizierung noch einen Schritt weiter. So wird sichergestellt, dass Benutzer jederzeit über die entsprechenden Zugriffsebenen verfügen, und Sie können Compliance-Anforderungen erfüllen.

SailPoint automatisiert auch die Onboarding- und Offboarding-Prozesse für Benutzer, um zeitnahe und genaue Zugriffsänderungen zu gewährleisten, wenn Benutzer Ihrem Unternehmen beitreten, innerhalb des Unternehmens wechseln oder es verlassen. Außerdem erhalten Sie erweiterte Funktionen zur Rollenmodellierung und -verwaltung für eine präzise Kontrolle über Benutzerberechtigungen, sodass nur autorisierte Benutzer Zugriff haben.

Die besten Features von SailPoint

Verwalten Sie Benutzeridentitäten in der Cloud und in lokalen Systemen

Automatisieren Sie die Bereitstellung und Entziehung von Zugriffsrechten

Optimieren Sie die effiziente Zugriffsverwaltung für alle Benutzer und setzen Sie eine strenge Identitätsverwaltung mit richtlinienbasierten Kontrollen durch

Führen Sie regelmäßige Zugriffsüberprüfungen durch, um die Compliance sicherzustellen und Zugriffsrisiken in Echtzeit zu erkennen und darauf zu reagieren

Modellieren und weisen Sie Rollen mit fortschrittlichen RBAC-Tools zu

Unterstützen Sie die Geräteverwaltung, indem Sie Identitäten mit Endpunkten verknüpfen, und sorgen Sie für Compliance mit erweiterten Funktionen für Berichterstellung und Kontrollen für IT-Compliance-Audits

Einschränkungen von SailPoint

Benutzer berichten von langsameren Reaktionen des technischen Teams, was zu Hindernissen führen kann

Bewertungen weisen auf einige Cache-Probleme mit diesem Tool hin

Preise von SailPoint

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu SailPoint

G2: 4,4/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über SailPoint?

Ein Capterra-Rezensent sagt:

Mir gefallen die proaktiven Features wie Richtlinienverstöße und mehrere Genehmigungsebenen bei Anfragen. Reaktive Kontrollen wie Zertifizierungen sind insofern hilfreich, als dass sie die Benutzer einbinden. Nicht gut skalierbar für große Umgebungen oder wenn die Daten nicht zu 100 % sauber sind. Wir haben beispielsweise viele nicht miteinander verknüpfte Konten, was bei Zertifizierungen nicht gut funktioniert.

Mir gefallen die proaktiven Features wie Richtlinienverstöße und mehrere Genehmigungsebenen bei Anfragen. Reaktive Kontrollen wie Zertifizierungen sind insofern hilfreich, als dass sie die Benutzer einbinden. Nicht gut skalierbar für große Umgebungen oder wenn die Daten nicht zu 100 % sauber sind. Wir haben beispielsweise viele nicht miteinander verknüpfte Konten, was bei Zertifizierungen nicht gut funktioniert.

🧠 Interessante Tatsache: Etwa 52 % aller identifizierten Schwachstellen stehen im Zusammenhang mit ersten Zugangspunkten. Aus diesem Grund ist eine lückenlose Kontrolle über die Erstellung, Verwaltung und Deaktivierung von Benutzeridentitäten von entscheidender Bedeutung.

3. OneLogin (Am besten für die Verwaltung des Identitätslebenszyklus geeignet)

über OneLogin

OneLogin ist eine solide Alternative zu Okta, insbesondere wenn Sie eine stärkere Verwaltung des Benutzerlebenszyklus mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche wünschen. Es bietet dynamische Benutzerbereitstellung, automatisierte Entziehung von Berechtigungen und Echtzeit-Synchronisierung von Verzeichnissen sowohl in der Cloud als auch in lokalen Systemen.

Das Tool integriert seine Tools für die Sicherheit während des gesamten Lebenszyklus nahtlos in HR-Systeme und sorgt so für einen reibungslosen und sicheren Onboarding- und Offboarding-Prozess.

Außerdem verbessert es die Zugriffsverwaltung mit SmartFactor Authentication, die über die standardmäßige MFA hinausgeht, indem sie die Vertrauenswürdigkeit von Geräten, den Speicherort und das Benutzerverhalten bewertet. Die integrierte Vigilance KI überwacht die Anmeldeaktivitäten in Echtzeit, um Identitätsbedrohungen zu erkennen und darauf zu reagieren, während die adaptive Durchsetzung von Richtlinien die Sicherheit erhöht, ohne Ihr Team zu verlangsamen.

Die besten Features von OneLogin

Optimieren Sie den Zugriff mit Single Sign-On für alle Apps und Geräte

Sichere Verwaltung privilegierter Zugriffe mit rollenbasierten Zugriffskontrollen und Audit-Protokollen

Vereinfachen Sie die Bereitstellung und Entziehung von Benutzerrechten mit automatisierten Workflows

Reduzieren Sie die IT-Workload durch Minimierung manueller Zugriffsanfragen und Genehmigungen

Verbessern Sie die Compliance-Bereitschaft mit integrierter Berichterstellung und Zugriffsüberprüfungen

Einschränkungen von OneLogin

Für einige erweiterte Verwaltungsfunktionen benötigen Sie möglicherweise Erweiterungen

Die MFA-Features können manchmal fehlerhaft sein

Preise für OneLogin

Erweitert: 6 $/Monat pro Benutzer

Professional: 12 $/Monat pro Benutzer

Experte: 21 $/Monat pro Benutzer

B2B-Identität: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu OneLogin

G2: 4,4/5 (über 280 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 90 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über OneLogin?

Eine G2-Bewertung lautet:

Die Benutzeroberfläche ist einfach zu bedienen und verfügt über alle Features, die Ihrem Unternehmen helfen, Ihre SSO-Ziele zu erreichen. Darüber hinaus bietet es einige sehr nützliche Features wie SSO für Desktops und Smarthooks, die einen Mehrwert bieten und die Endbenutzererfahrung verbessern.

Die Benutzeroberfläche ist einfach zu bedienen und verfügt über alle Features, die Ihrem Unternehmen helfen, Ihre SSO-Ziele zu erreichen. Darüber hinaus bietet es einige sehr praktische Features wie SSO für Desktops und Smarthooks, die einen Mehrwert bieten und die Endbenutzererfahrung verbessern können.

4. Auth0 (Am besten geeignet für anpassbare Authentifizierung für Entwickler)

über Auth0

Angreifer führen jede Minute 11,5 Angriffe durch, und mit Zugriff auf Quellcode, Infrastruktur und kritische Systeme sind Entwickler besonders wertvolle Einzelziele. Die von Ihnen gewählte Zugriffsverwaltungsplattform muss über entwicklerorientierte Features verfügen, und Okta könnte in dieser Hinsicht zu kurz greifen.

Auth0 – jetzt Teil von Okta, aber weiterhin unabhängig tätig – bietet einen stärker entwicklerorientierten Ansatz als sein übergeordnetes Unternehmen. Dank leistungsstarker APIs und flexibler SDKs können Ihre Entwicklerteams Identitäten nahtlos in ihre Apps integrieren, ohne Kompromisse bei Benutzererfahrung und Sicherheit eingehen zu müssen. Während Okta eher auf Unternehmen ausgerichtet und starr ist, bietet Auth0 Entwicklern die Tools und die Freiheit, sichere Authentifizierungs-Flows für ihre spezifischen Anwendungsfälle zu erstellen.

Diese Software bietet auch andere robuste Sicherheitsfunktionen wie Anomalieerkennung, Bot-Schutz und Brute-Force-Angriffsprävention. Mit diesen Tools können Sie Bedrohungen proaktiv blocken, bevor sie eskalieren.

Die besten Features von Auth0

Erstellen Sie benutzerdefinierte Login-Flows mit leistungsstarken APIs und SDKs und sichern Sie Apps mit passwortlosen, biometrischen und sozialen Login-Optionen

Passen Sie die Authentifizierungslogik mithilfe von Regeln und Aktionen an

Erkennen und blockieren Sie Bedrohungen mit integrierter Anomalieerkennung, Bot-Schutz und anderen integrierten Vorsichtsmaßnahmen für die Datensicherheit

Verwalten Sie mandantenfähige Anwendungen mit isolierten Benutzerspeichern

Kategorisieren Sie Benutzer mit erweiterter Benutzersegmentierung und Metadaten-Tagging

Schnelle Identitätsintegration mit Support für mehrere Sprachen und Frameworks

Skalieren Sie die Authentifizierung über globale Apps hinweg mit hoher Verfügbarkeit

Einschränkungen von Auth0

Die kostenlosen und niedrigeren Pläne haben strenge API-Limits

Die Synchronisierung mit Integrationen von Drittanbietern kann schwierig sein

Preise für Auth0

B2B Bis zu 25.000 MAUs: Free Forever Essential: 150 $/Monat Professional: 800 $/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bis zu 25.000 MAUs: Free Forever

Unverzichtbar: 150 $/Monat

Professional: 800 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

B2C Bis zu 25.000 MAUs: Free Forever Essential: 35 $/Monat Professional: 240 $/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bis zu 25.000 MAUs: Free Forever

Unverzichtbar: 35 $/Monat

Professional: 240 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bis zu 25.000 MAUs: Free Forever

Unverzichtbar: 150 $/Monat

Professional: 800 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bis zu 25.000 MAUs: Free Forever

Unverzichtbar: 35 $/Monat

Professional: 240 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Auth0

G2: 4,3/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 120 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Auth0?

Ein Capterra-Rezensent schreibt:

Sicher, also wirklich sicher. Ich musste keine Features wie API-Limits, Multi-Faktor-Authentifizierung und Ähnliches manuell codieren. Alles war sofort einsatzbereit. Der Preis. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber wenn ich den Preis von Auth0 für ein Start-up vergleiche, hätte ich eine günstigere Option zum Testen empfohlen. Mit Auth0 ist alles in Ordnung, außer dem Preis.

Sicher, also wirklich sicher. Ich musste keine Features wie API-Limits, Multi-Faktor-Authentifizierung und Ähnliches manuell codieren. Alles war sofort einsatzbereit. Der Preis. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber wenn ich den Preis von Auth0 für ein Start-up vergleiche, hätte ich eine günstigere Option zum Testen empfohlen. Mit Auth0 ist alles in Ordnung, außer dem Preis.

👀 Wussten Sie schon? Maschinenidentitäten übertreffen menschliche Identitäten mittlerweile im Verhältnis 80 zu 1.

5. Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) (Am besten geeignet für Unternehmen, die das Microsoft-Ökosystem nutzen)

Microsoft Azure Active Directory (derzeit Microsoft Entra ID) ist eine führende Plattform für Identitätssicherheit, die im Vergleich zu Okta eine bessere Integration in Unternehmensökosysteme bietet. Diese Software basiert auf der robusten Cloud-Infrastruktur von Microsoft und ermöglicht nahtloses Single Sign-On (SSO), Multi-Faktor-Authentifizierung und bedingten Zugriff, die nativ in Microsoft 365-, Azure- und Windows-Umgebungen integriert sind.

Im Gegensatz zu Okta ist Microsoft Azure Active Directory Teil eines umfassenderen Sicherheits- und Produktivitätspakets. Es bietet außerdem detaillierte Richtlinien für bedingten Zugriff und adaptive, risikobasierte Authentifizierung. Diese Okta-Alternative eignet sich besonders, wenn Sie bereits das Microsoft-Ökosystem nutzen.

Die besten Features von Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)

Implementieren Sie bedingte Zugriffsrichtlinien basierend auf Echtzeit-Risiken von Benutzern und Geräten und automatisieren Sie die Benutzerbereitstellung, Zugriffsüberprüfungen und Workflows für den Lebenszyklus

Nutzen Sie passwortlose Authentifizierung mit FIDO2, Biometrie und Microsoft Authenticator

Überwachen und reagieren Sie auf Identitätsbedrohungen mit Microsoft Defender und Sentinel

Integrieren Sie Microsoft 365 nahtlos, um Microsoft Teams-Hacks wie sicheren Gastzugriff und app-spezifische Berechtigungen freizuschalten

Vereinfachen Sie die Compliance mit integrierten Tools für Berichterstellung und Governance

Limits von Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)

Der Zugriff auf alle Features ist limitiert, wenn Microsoft-Tools nicht Ihr primäres Ökosystem sind

Kleine Unternehmen können sich durch zu viele Features überfordert fühlen

Preise für Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)

Die ersten 50.000 MAUs: Kostenlos

Premium 1 (mehr als 50.000 MAUs): 0,00325 $/MAUs

Premium 2 (mehr als 50.000 MAUs): 0,01625 $/MAUs

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)

G2: 4,4/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 40 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Es ist sehr nützlich für die Benutzerverwaltung und Domänenkontrolle in unserem Unternehmen. Darüber hinaus lässt es sich sehr einfach in verschiedene Systeme integrieren. Beispielsweise kann es durch das Schreiben einer beliebigen Richtlinie in O365 integriert werden.

Es ist sehr nützlich für die Benutzerverwaltung und Domänenkontrolle in unserem Unternehmen. Darüber hinaus lässt es sich sehr einfach in verschiedene Systeme integrieren. Beispielsweise kann es durch das Schreiben einer beliebigen Richtlinie in O365 integriert werden.

6. JumpCloud (Am besten geeignet für die Implementierung eines Zero-Trust-Sicherheitsmodells)

via JumpCloud

Der Missbrauch privilegierter Anmeldedaten ist Auslöser für 74 % aller Datenverletzungen. JumpCloud hilft Ihnen, dieses Risiko mit einem Zero-Trust-Sicherheitsmodell zu reduzieren. Es überprüft kontinuierlich die Identität der Benutzer, den Zustand der Geräte und den Zugriffskontext, bevor Berechtigungen erteilt werden, und reduziert so die Angriffsfläche bei jedem Schritt.

Im Vergleich zu Okta, dessen Identitätsmanagement eher isoliert ist, vereint JumpCloud Benutzerverwaltung, Gerätesicherheit und Zugriffskontrollen in einer einzigen, Cloud-nativen Plattform. Ihr IT-Team erhält vollständige Sichtbarkeit und Kontrolle ohne zusätzliche Komplexität.

JumpCloud vereinfacht auch den sicheren Zugriff für Lieferanten durch detaillierte, zeitgebundene Berechtigungen und die zentrale Durchsetzung von Richtlinien. Darüber hinaus macht die plattformübergreifende Endpunktverwaltung (Windows, macOS, Linux) JumpCloud zu einem der besten Okta-Konkurrenten für hybride Umgebungen.

Die besten Features von JumpCloud

Verwalten Sie Benutzer, Geräte und Zugriffsrechte über eine einzige Cloud-basierte Konsole

Aktivieren Sie plattformübergreifenden Support für Windows-, macOS- und Linux-Systeme

Bieten Sie sichere Remote-Autorisierung mit granularen rollenbasierten Berechtigungen und Benutzerzugriffsrechten

Optimieren Sie den Zugriff von Anbietern mit zeitlich begrenzten Anmeldedaten und Audit-Trails

Integrieren Sie SSO und MFA in Cloud- und lokale Apps

Automatisieren Sie die Bereitstellung und Entziehung von Benutzerrechten für alle Dienste

Wenden Sie einheitliche Richtlinien für Patches, Verschlüsselung und Compliance auf allen Geräten an

Limits von JumpCloud

Das anfängliche Setup kann komplex sein, wenn Sie nicht viel Erfahrung mit Zugriffsverwaltungssoftware haben

Die vorkonfigurierten Einstellungen für Single Sign-On sind nicht immer korrekt und müssen angepasst werden

Preise für JumpCloud

Geräteverwaltung: 11 $/Monat pro Benutzer

SSO: 13 $/Monat pro Benutzer

Core Directory: 15 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Für MSPs: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu JumpCloud

G2: 4,5/5 (über 3.200 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über JumpCloud?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Ich verwende Jumpcloud als zentralisierte IAM-Lösung für die Verwaltung des Zugriffs auf Anwendungen und die Geräteverwaltung und habe intensiv an der Integration von Anwendungen gearbeitet, um die SSO-Funktionalität zu ermöglichen, damit Benutzer reibungslos und zuverlässig auf Features zugreifen können.

Ich verwende Jumpcloud als zentralisierte IAM-Lösung für die Verwaltung des Zugriffs auf Anwendungen und die Geräteverwaltung und habe intensiv an der Integration von Anwendungen gearbeitet, um die SSO-Funktionalität zu ermöglichen, damit Benutzer reibungslos und zuverlässig auf Features zugreifen können.

7. Keycloak (Am besten geeignet für die selbstständige Bereitstellung Ihrer Identitäts- und Zugriffsverwaltungslösung)

über Keycloak

Einer der größten Nachteile von Okta ist seine Rigidität, die eine benutzerdefinierte Anpassung erschwert. Keycloak hingegen ist eine Open-Source-Plattform für die Zugriffsverwaltung, die umfassende Flexibilität und vollständiges Self-Hosting ohne Herstellerbindung und Lizenzgebühren bietet. Sie eignet sich besonders für Unternehmen, die Kontrolle, Kosteneffizienz und Sicherheit in einer vollständig selbstverwalteten Umgebung wünschen.

Diese Zugriffsverwaltungsplattform lässt sich nahtlos in LDAP und Active Directory integrieren, unterstützt benutzerdefinierte Identitätsanbieter und passt Anmelde-Flows und Benutzeroberflächen an Ihre Anforderungen an.

Die besten Features von Keycloak

Implementieren Sie Standardprotokolle wie OAuth2, OpenID Connect und SAML

Multi-Faktor-Authentifizierung für mehr Sicherheit

Benutzerdefinierte Login-Flows, Designs und Benutzeroberflächen

Verwalten Sie Benutzer, Rollen und Berechtigungen über eine zentrale Administrator-Konsole

Unterstützen Sie die Anmeldung über soziale Netzwerke mit Anbietern wie Google, Facebook und Twitter

Bereitstellung vor Ort oder in jeder Cloud-Umgebung für vollständige Kontrolle

Automatisieren Sie die Benutzerbereitstellung mit Identitätsbrokering und -verbund

Erweitern Sie die Funktionalität mit benutzerdefinierten Plugins und REST-APIs

Einschränkungen von Keycloak

Die Lernkurve für Setup und Anpassung ist steil

Möglicherweise benötigen Sie internes Fachwissen für die Verwaltung und Wartung

Preise für Keycloak

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Keycloak

G2: Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Keycloak?

Ein Reddit-Rezensent sagt:

Das anfängliche Setup ist etwas nervig, aber nicht besonders kompliziert. Nach der ersten Installation/Konfiguration musste ich nie wieder Wartungsarbeiten durchführen. Ich nutze es seit drei Jahren. Ich würde sagen, dass der Start (wenn ein Neustart erforderlich ist) ziemlich langsam ist, obwohl ich mich noch nicht mit HA-Setups beschäftigt habe.

Das anfängliche Setup ist etwas nervig, aber nicht besonders kompliziert. Nach der ersten Installation/Konfiguration musste ich nie wieder Wartungsarbeiten durchführen. Ich nutze es seit drei Jahren. Ich muss sagen, dass der Start (wenn ein Neustart erforderlich ist) ziemlich langsam ist, obwohl ich mich noch nicht mit HA-Setups beschäftigt habe.

📖 Lesen Sie auch: Beispiele und Anwendungsfälle für Workflows

via CyberArk

Rund 68 % der Unternehmen geben an, dass eine schlechte Synchronisierung zwischen Identitätsmanagement-Software, Sicherheitstools und Sicherheitssystemen ihre Fähigkeit zur Erkennung von Angriffen schwächt. CyberArk schließt diese kritische Lücke und bietet eine stärkere Okta-Alternative, indem es privilegiertes Zugriffsmanagement mit fortschrittlicher Identitätssicherheit kombiniert.

Es lässt sich nahtlos in eine Vielzahl von IT- und Sicherheitstools integrieren und bietet Ihnen mehr Sichtbarkeit und Kontrolle über Ihre gesamte Umgebung. Darüber hinaus unterstützt die skalierbare Architektur Hybrid- und Cloud-Bereitstellungen und eignet sich somit ideal für sich wandelnde Unternehmensanforderungen.

Die besten Features von CyberArk

Schützen Sie privilegierte Konten mit erweiterten Zugriffskontrollen

Überwachen und protokollieren Sie privilegierte Sitzungen in Echtzeit

Automatisieren Sie die Erkennung und Reaktion auf Bedrohungen durch den Missbrauch von Anmeldedaten

Sicherer Fernzugriff für Anbieter und Dritte mit granularen Berechtigungen

Verwenden Sie sichere KI-Agenten, um unbefugte Zugriffe in Echtzeit zu melden und zu bearbeiten

Richten Sie Passwort-Tresore und -Rotation für sensible Konten ein

Einschränkungen von CyberArk

Das Passwortrotationssystem ist oft fehlerhaft

Es ist schwierig, bestimmte Verfahren in der Produktdokumentation zu finden

Preise von CyberArk

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu CyberArk

G2: 4,4/5 (über 190 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über CyberArk?

Ein Capterra-Rezensent schreibt:

Es ist wirklich gut, alle Konten und Passwörter auf sichere Weise zentralisiert zu haben. Die Seite ist sehr intuitiv und benutzerfreundlich. Es kommt nicht so oft vor, aber hin und wieder funktioniert die Passwortsynchronisierung für einige Konten nicht und wir müssen uns an das Cyberark-Administrator-Team wenden, um dies zu überprüfen.

Es ist wirklich gut, alle Konten und Passwörter auf sichere Weise zentralisiert zu haben. Die Seite ist sehr intuitiv und benutzerfreundlich. Es kommt nicht so oft vor, aber hin und wieder funktioniert die Passwortsynchronisierung für einige Konten nicht und wir müssen uns an das Administrator-Team von Cyberark wenden, um das Problem zu beheben.

🧠 Fun Fact: Das weltweit häufigste Passwort ist immer noch „123456”. Trotz ständiger Warnungen vor seiner Unsicherheit wird es weltweit von über 23 Millionen Konten verwendet.

9. ManageEngine (Am besten für hybride IT-Teams geeignet)

über ManageEngine

ManageEngine integriert die Geräteverwaltung mit der Identitätszugriffskontrolle und bietet so eine nahtlose Kontrolle über Benutzer und Endpunkte.

Neben Identitäts- und Zugriffsmanagement erhalten Sie Single Sign-On, Multi-Faktor-Authentifizierung und detaillierte Audit-Trails. Es unterstützt hybride Umgebungen mit lokalen und Cloud-Integrationen und bietet eine robuste rollenbasierte Zugriffskontrolle.

Sie können sogar benutzerdefinierte Anwendungen mit wenig Code für die Sicherheitsverwaltung erstellen und diese vor Ort bereitstellen.

Die besten Features von ManageEngine

Unterstützen Sie hybride IT-Umgebungen mit flexiblen Bereitstellungsoptionen

Nahtlose Integration mit Active Directory, Azure AD und LDAP

Überwachen Sie die Anmeldeaktivitäten und erstellen Sie detaillierte Auditberichte

Rollenbasierte Zugriffskontrolle zur Durchsetzung des Prinzip der geringsten Berechtigungen

Limits von ManageEngine

Bestimmte erweiterte Konfigurationsaufgaben, wie die Integration benutzerdefinierter Plugins, erfordern mehr Dokumentation und direkten Support

Diese Identitätsmanagement-Software ist teurer als andere Okta-Konkurrenten

Preise für ManageEngine

Professional: Ab 104 $/Monat für die Cloud

Enterprise: Ab 124 $/Monat für die Cloud

UEM : Ab 139 $/Monat für die Cloud

Sicherheit: Ab 205 $/Monat für die Cloud

(Für lokale Installationen sind nur Jahres- und unbefristete Lizenzen verfügbar)

Bewertungen und Rezensionen zu ManageEngine

G2: 4,4/5 (über 2.600 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 220 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ManageEngine?

Eine G2-Bewertung lautet:

Die Möglichkeit zur Automatisierung von Konfigurations-Backups gewährleistet Compliance und ermöglicht die Nachverfolgung von Änderungen in Echtzeit über alle Netzwerkgeräte hinweg. Außerdem verfügt die Lösung über eine benutzerfreundliche Oberfläche.

Die Möglichkeit zur Automatisierung von Konfigurations-Backups gewährleistet Compliance und bietet eine Echtzeit-Nachverfolgung von Änderungen auf allen Netzwerkgeräten. Außerdem verfügt die Lösung über eine benutzerfreundliche Oberfläche.

10. Cisco Duo (am besten geeignet zur Verhinderung von Phishing-Angriffen)

über Cisco Duo

Phishing-Angriffe mit Anmeldedaten haben um 703 % zugenommen, und der alleinige Einsatz von Okta reicht möglicherweise nicht aus, um Ihr Unternehmen zu schützen. Sie benötigen eine Identitätsmanagement-Lösung, die Phishing-Prävention mit Identitätsmanagement priorisiert. Cisco Duo bietet genau das.

Duo ist äußerst benutzerfreundlich und bietet eine phishing-resistente Multi-Faktor-Authentifizierung. Mit Support für FIDO2 und WebAuthn hilft Duo dabei, den Zugriff zu blockieren, selbst wenn Anmeldedaten gestohlen wurden. Unterstützt durch das robuste Sicherheitsökosystem von Cisco bietet es außerdem adaptive Zugriffsrichtlinien, Gerätezustandsprüfungen und nahtlose Integrationen mit Cloud- und lokalen Apps.

Die besten Features von Cisco Duo

Adaptive Zugriffsrichtlinien basierend auf Benutzer- und Geräterisiken durchsetzen

Überprüfen Sie den Zustand des Geräts, bevor Sie den Zugriff auf Anwendungen gewähren

Sicheres SSO für Cloud- und lokale Apps ermöglichen

Einfache Integration mit VPNs, RDP, Cloud-Plattformen und Legacy-Systemen

Einschränkungen von Cisco Duo

Die Plattform stützt sich für vollständige Verzeichnisdienste auf Identitätsanbieter von Drittanbietern

Die grundlegende Berichterstellung reicht für komplexe Compliance-Anforderungen möglicherweise nicht aus

Preise für Cisco Duo

Free Forever

Essentials: 3 $/Monat pro Benutzer

Vorteil: 6 $/Monat pro Benutzer

Premier: 9 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Cisco Duo

G2: 4,5/5 (über 390 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 530 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Cisco Duo?

Eine Bewertung auf TrustRadius lautet:

Die Endbenutzeranwendung ist sehr einfach zu bedienen. Wir hatten noch nie Beschwerden von Mitgliedern unseres nicht-technischen Teams, dass sie Probleme mit Cisco Duo hätten. Die administrative Kontrolle ist insgesamt gut, aber ich würde mehr Kontrollmöglichkeiten vorschlagen, wie z. B. die Möglichkeit, benutzerdefinierte Zeitlimits für MFA-Benachrichtigungen und deren Genehmigungszeit festzulegen, was in Szenarien hilfreich wäre, in denen Benutzer mehr oder weniger Zeit für die Antwort benötigen.

Die Endbenutzeranwendung ist sehr einfach zu bedienen. Wir hatten nie Beschwerden von Mitgliedern des nicht-technischen Teams, dass sie Probleme mit der Verwendung von Cisco Duo hätten. Die administrative Kontrolle ist insgesamt gut, aber ich würde mehr Kontrollmöglichkeiten vorschlagen, wie z. B. die Möglichkeit, benutzerdefinierte Zeitlimits für MFA-Benachrichtigungen und deren Genehmigungszeit festzulegen, was in Szenarien hilfreich wäre, in denen Benutzer mehr oder weniger Zeit für die Antwort benötigen.

📖 Lesen Sie auch: Beispiele für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter

Alle oben genannten Okta-Konkurrenten bieten erstaunliche Features für das Identitätsmanagement. Allerdings fehlt ihnen ein ganzheitlicher Rahmen für das Projektmanagement im Bereich Cybersicherheit.

Anstatt mehrere Tools für die Identitätsmanagement-Aufgaben zu jonglieren, wählen Sie ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat.

Mit automatisierten Workflows, integrierter KI, Zugriffskontrolle und anpassbaren Dashboards hilft die Plattform Unternehmen dabei, Audits, Incident Response, Zugriffsüberprüfungen und Compliance-Aufgaben an einem Ort zu verwalten.

Es lässt sich nahtlos in beliebte Tools wie Slack, GitHub und Google Workspace integrieren und ist damit das perfekte Command-Center für sichere, funktionsübergreifende Teamarbeit.

ClickUp Brain bringt die Leistungsfähigkeit der KI in Ihren Workspace und erleichtert Ihnen die schnelle und übersichtliche Verwaltung identitätsbezogener Aufgaben. Es kann Sicherheitsprotokolle sofort zusammenfassen, Checklisten für die Einarbeitung erstellen, Antworten auf Zugriffsanfragen entwerfen und wichtige Erkenntnisse aus umfangreichen Audit-Protokollen oder Richtliniendokumenten hervorheben.

Fassen Sie Zugriffskontrollen zusammen und erhalten Sie Vorschläge zu Sicherheitsprotokollen mit ClickUp Brain

Sie können sogar vorschlagen lassen, welche Sicherheits- und Zugriffsprotokolle für die von Ihnen bearbeiteten Projekte geeignet sind. Wenn ein neuer Mitarbeiter Zugriff auf sensible Apps benötigt, kann ClickUp Brain automatisch eine Checkliste entsprechend seiner Rolle erstellen, fehlende Genehmigungen markieren und sogar Berechtigungen mit geringsten Rechten vorschlagen. Sie können damit auch potenzielle Bedrohungen in Ihrem Workflow identifizieren und Einblicke in die sichere Speicherung von Client-Informationen erhalten.

Verfolgen Sie Sicherheitsaufgaben und deren Fortschritt mit ClickUp Aufgaben

Darüber hinaus können Sie mit ClickUp Tasks automatisch eine To-Do-Liste für die von ClickUp Brain vorgeschlagenen Protokolle erstellen. Fügen Sie Mitarbeiter und Prioritäts-Tags hinzu, legen Sie Fälligkeitsdaten fest und verfolgen Sie den Fortschritt ganz einfach. Sie können sogar Checklisten und Unteraufgaben hinzufügen, um sicherzustellen, dass jedes kleine Detail des Identitätsmanagementprozesses berücksichtigt wird.

Sind Sie es leid, immer wieder dieselben Überprüfungsaufgaben zu erledigen? ClickUp-Automatisierungen können Ihnen diese Arbeit mit über 50 Auslösern abnehmen. Sie können KI-Agenten zur Verwaltung des Workflows einsetzen oder dies manuell erledigen.

Da ClickUp Brain sensible interne Daten verarbeitet, ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Plattform selbst die höchsten Sicherheitsstandards erfüllt, und auch in dieser Hinsicht überzeugt ClickUp.

Mit SOC 2 Typ II-Konformität, GDPR-Bereitschaft, Verschlüsselung auf Unternehmensniveau und Zugriffskontrolle ist ClickUp Security absolut sicher. So können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Identitätsmanagement-Workflows und KI-gestützten Erkenntnisse sicher und vollständig geschützt sind.

Arbeiten Sie mit ClickUp-Dokumenten gemeinsam an Plänen für die Identitätsverwaltung

Aber das ist noch nicht alles. Mit ClickUp Docs können Sie Ihre Cybersicherheitsdokumentation zentralisieren, um gemeinsam an einem Plan für die Identitätsverwaltung zu arbeiten. Ihr Team kann Inhalte verfassen, Banner hinzufügen, Benutzer mit Tags versehen, Strategien bearbeiten und Kommentare in Echtzeit hinterlassen.

Haben Sie Abfragen oder Ideen für den Identitätsmanagement-Plan Ihres Unternehmens? Nutzen Sie den ClickUp-Chat, um diese mit den richtigen Stakeholdern direkt an Ihrem Arbeitsplatz zu besprechen. Dieses Feature verfügt über integrierte KI-Agenten, die alle benötigten Informationen direkt im offenen Chat anzeigen, sodass Sie nicht zwischen Fenstern hin- und herspringen müssen.

Mit den KI-Agenten von ClickUp erhalten Sie schneller Antworten

Sie wissen nicht, wo Sie mit Identitätsmanagement oder der Erkennung von IT-Bedrohungen beginnen sollen? ClickUp bietet Ihnen kostenlose, sofort einsatzbereite Vorlagen. Mit der ClickUp-Vorlage für Sicherheitsberichte können Sie beispielsweise Aufgaben im Bereich Identitätsmanagement und Datensicherheit bewerten und auf einfache Weise umfassende Berichte erstellen.

Kostenlose Vorlage Visualisieren und verwalten Sie alle Ihre IT-Sicherheitsprotokolle mit der ClickUp-Vorlage für IT-Sicherheit

Die IT-Sicherheitsvorlage von ClickUp ist ebenfalls sehr nützlich. Damit können Sie Ihre Sicherheitsinitiativen an einem Ort planen, visualisieren und priorisieren. Sie können die Systemleistung, Nutzung und Compliance nachverfolgen und die Zugriffskontrolle und Sicherheitsebenen nach Bedarf anpassen. Außerdem erleichtert sie die teamübergreifende Koordination, sodass alle Mitarbeiter die Sicherheitsprotokolle einhalten.

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Shikha Chaturvedi, Business Analyst, Cedcoss Technologies Private Limited, sagt:

Es funktioniert gut mit agilen Methoden und eignet sich auch perfekt für die Client-Verwaltung. Für die effiziente Verwaltung täglicher Aufgaben und TO_DO. Es können verschiedene Spaces für unterschiedliche Szenarien wie Probleme/Verbesserungen, Entwicklung usw. erstellt werden. Das Dashboard ist so attraktiv und zeitsparend, dass es viel Zeit und effiziente Analysen spart.

Es funktioniert gut mit agilen Methoden und eignet sich auch perfekt für das Client-Management. Für die effiziente Verwaltung täglicher Aufgaben und TO_DO. Es können verschiedene Spaces für unterschiedliche Szenarien wie Probleme/Verbesserungen, Entwicklung usw. erstellt werden. Das Dashboard ist so attraktiv und zeitsparend, dass es viel Zeit und effiziente Analysen spart.

📖 Lesen Sie auch: So erstellen Sie eine Checkliste für die SaaS-Implementierung

Sichern Sie jeden Workflow und arbeiten Sie intelligenter mit ClickUp

Okta ist zwar nach wie vor ein wichtiger Akteur im Bereich Identitätsmanagement, doch viele Alternativen bieten spezielle Stärken, wie phishing-resistente Authentifizierung mit Cisco Duo, Zero-Trust-Architektur über JumpCloud und flexibles Self-Hosting über Keycloak.

Aber die Sicherung der Identität ist nur die halbe Miete. Sie müssen auch Ihre damit verbundenen kollaborativen Workflows schützen. Mit der integrierten KI, der Sicherheit auf Unternehmensniveau und den fortschrittlichen Projektmanagement-Tools von ClickUp können Ihre IT- und Sicherheitsteams alles von Zugriffsprüfungen bis hin zu Compliance-Aufgaben sicher und effizient erledigen.

Möchten Sie Ihre Identitätsmanagement-Strategie verbessern? Melden Sie sich bei ClickUp an und übernehmen Sie die Kontrolle über alle Aufgaben im Bereich Sicherheit.