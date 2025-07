10 kostenlose Vorlagen für Lieferaufträge für 2025

Die Lieferdetails können über die Kundenzufriedenheit entscheiden. 62 % der Käufer geben an, dass die Liefergeschwindigkeit ihren Kauf beeinflusst, und 85 % kaufen nicht wieder , wenn sie mit der Lieferung unzufrieden sind. 📦

Jonglieren Sie mit Adressen, Anweisungen und Bestellformularen? Da kann leicht etwas unter den Tisch fallen. Ein falscher Eintrag, wie ein verpasster Liefertermin oder falsche Kontaktdaten, kann zu Verzögerungen führen.

Diese kostenlosen Vorlagen für Lieferaufträge helfen Ihnen, organisiert zu bleiben, die Auftragsabwicklung zu beschleunigen und alles von der Produktsuche bis zur endgültigen Lieferung zu optimieren.

Was sind Vorlagen für Lieferreihenfolgen?

Lieferauftragsvorlagen sind gebrauchsfertige Formulare, mit denen Unternehmen ausgehende Sendungen effizient verwalten und nachverfolgen können.

Sie standardisieren die Erstellung von Lieferauftragsformularen und Lieferscheinen und gewährleisten so Genauigkeit und Konsistenz bei jeder Transaktion. Durch die Verwendung einer Vorlage für Lieferscheine können Teams Versandprozesse beschleunigen, Fehler minimieren und die Logistik insgesamt verbessern.

Sie unterstützen auch eine intelligentere Bestandsplanung, indem sie Aufzeichnungen übersichtlich und durchsuchbar halten und so die Kontrolle der Lagerbestände und Liefer-Workflows vereinfachen.

Was macht eine gute Vorlage für Lieferaufträge aus?

Eine gut gestaltete Vorlage für Lieferaufträge sorgt für eine reibungslose und fehlerfreie Auftragsabwicklung. Hier sind die Schlüssel-Features, die großartige Vorlagen von einfachen unterscheiden:

Kernlieferdetails: Erstellen Sie Erstellen Sie Vorlagen für die Nachverfolgung von Bestellungen mit übersichtlichen Abschnitten für Lieferdetails wie bevorzugte Zeitfenster, Bearbeitungsanforderungen, Felder für Lieferadressen, Kontaktnummern und Notizen zu besonderen Zugangsbedingungen

Organisierte Bestandsliste : Fügen Sie strukturierte Tabellen hinzu, in denen Mengen, bestellte Elemente, Abmessungen, Gewichte und Verpackungsspezifikationen erfasst werden, damit Spediteure die Ladungen richtig planen können und Überraschungen beim Versand vermieden werden

Zuverlässige Referenzsysteme: Mit eindeutigen Bestellnummern und Codes zur Nachverfolgung. Wenn Sie Mit eindeutigen Bestellnummern und Codes zur Nachverfolgung. Wenn Sie eine E-Commerce-Software verwenden, stellen Sie sicher, dass Ihre Vorlagen mit der Datenstruktur Ihrer Plattform übereinstimmen

Klare Lieferanweisungen: Legen Sie einen Abschnitt für Liefernotizen zu Parkmöglichkeiten, Codes für Tore oder Präferenzen des Empfängers fest. So können Fahrer Lieferungen auf Anhieb richtig abschließen

Professionelles Format: Verwenden Sie übersichtliche Layouts mit logischen Feldgruppierungen, die sich sowohl für digitale Dokumente als als auch für gedruckte Kopien gut eignen

Felder für Compliance: Enthalten Felder für erforderliche Zertifizierungen und Signaturen, insbesondere für regulierte Waren und Liefernachweise

Automatisierungsfreundliches Design: Erstellen Sie Vorlagen, die mit Formular-Tools und Lieferungssoftware kompatibel sind, um den manuellen Aufwand zu reduzieren und die Reihenfolge der Bestellungen zu beschleunigen

📮ClickUp Insight: 37 % der Mitarbeiter senden Notizen oder Meeting-Protokolle, um Aktionselemente nachzuverfolgen, aber 36 % verlassen sich immer noch auf andere, fragmentierte Methoden. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung von Entscheidungen können wichtige Erkenntnisse in Chats, E-Mails oder Tabellen untergehen. Mit ClickUp können Sie Unterhaltungen sofort in umsetzbare Aufgaben in all Ihren Aufgaben, Chats und Dokumenten umwandeln, sodass nichts übersehen wird.

📖 Lesen Sie auch: So erstellen Sie ein Bestandsverwaltungssystem

10 kostenlose Vorlagen für Lieferaufträge

Mit ClickUp, der App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, bringen Sie Ordnung ins Chaos und verwalten alle Lieferaufträge an einem Ort!

Die Plattform kombiniert Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat, alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Kaylee Hatch, Brand Manager bei Home Care Plus, einem Benutzer von ClickUp, sagt:

Dies ermöglicht mehr Transparenz zwischen den Abteilungen und schafft eine einheitliche Arbeitsweise. ClickUp kann auf nahezu alle Anforderungen im Projektmanagement zugeschnitten werden. Es ist technisch ausgereift genug, um große, abteilungsübergreifende Projekte über mehrere Jahre hinweg zu verwalten, und dennoch so anpassbar, dass es als einfache tägliche Checkliste verwendet werden kann. Über die reine Aufgabenverwaltung hinaus kann es wirklich die zentrale Anlaufstelle für die gesamte Prozess-/Projektdokumentation sein. Es ist ein unverzichtbares Tool, um alle auf dem gleichen Stand zu halten.

Hier sind die 10 kostenlosen Vorlagen für Lieferaufträge, mit denen Sie Ihre Lieferprozesse optimieren können:

1. Vorlage für ClickUp-Lieferaufträge

Kostenlose Vorlage Organisieren Sie die Nachverfolgung von Lieferungen, Lieferantendaten und Bestandsaktualisierungen mit der ClickUp-Vorlage für Lieferaufträge

Die praktische und übersichtliche Vorlage für Lieferaufträge von ClickUp hilft Logistikteams dabei, den Überblick über Sendungen zu behalten, indem alle Auftragsdetails in einem zentralen hub organisiert werden.

Diese Vorlage zentralisiert die Nachverfolgung von Bestellungen, Bestandsaktualisierungen und Lieferzeitleisten in einem optimierten Workflow. Sie reduziert die Bearbeitungszeit und gewährleistet die Lieferung beim ersten Versuch dank integrierter Signaturerfassung.

So verwenden Sie sie:

Verfolgen Sie Bestellungen von Anfang bis Ende mit benutzerdefinierten Status (Zum Bestand hinzugefügt → Unterwegs → Lieferungen erhalten)

Sortieren Sie Aufträge mithilfe spezieller Ansichten nach Abteilung, um sie an die Kapazität und Workload Ihres Teams anzupassen

Fügen Sie mit benutzerdefinierten Feldern Lieferanteninformationen, Kontaktdaten, Rechnungsadressen und mehr hinzu

Überwachen Sie Vorlaufzeiten automatisch, um Lieferungen termingerecht auszuführen und die Kundenzufriedenheit zu steigern

🚚 Ideal für: Beschaffungsbeauftragte, die Lieferantenaufträge mit hohem Volumen verwalten, Lagerleiter, die Echtzeit-Transportaktualisierungen benötigen, und externe Logistikdienstleister, die Cross-Dock-Sendungen abwickeln

🧠 Wissenswertes: Die allererste Online-Bestellung für Lebensmittel wurde bereits 1994 aufgegeben – eine Pizza von Pizza Hut, bestellt über eine Website namens PizzaNet. Ja, das erste Verlangen im Internet galt einer Pizza! 🍕

Möchten Sie Ihre eigenen Aufnahmeprozesse mit Formularen erstellen? Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie Sie dies mit ClickUp erledigen können!

2. Vorlage für ClickUp-Produktbestellformular

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie den gesamten Lebenszyklus Ihrer Bestellungen über ein einziges Dashboard mit der Vorlage für Produktbestellformulare von ClickUp

Sind Sie es leid, Tabellenkalkulationen und verstreute Kontaktinformationen zu suchen, nur um Produktbestellungen zu verwalten?

Die Formularvorlage für Produktbestellungen von ClickUp vereint Ihren gesamten Bestellprozess in einem zentralen hub, von der ersten Bestellung bis zur Ausführung.

Diese Vorlage eignet sich ideal für die Verwaltung von Kundenaufträgen und deren Nachverfolgung von der Anfrage bis zur Erfüllung. Die Vorlage für Lieferaufträge eignet sich besser für die interne Lieferkoordination oder die Nachverfolgung auf Lieferantenseite. Ganz gleich, ob Sie Online-Bestellungen ausführen oder den Lagerbestand eines physischen Geschäfts verwalten, mit dieser Vorlage bleiben Ihre Auftragsdaten konsistent und übersichtlich.

Diese Vorlage für ein Bestellformular bietet Ihnen folgende Vorteile:

Verfolgen Sie Reihenfolgen anhand benutzerdefinierter Status wie „Neue Bestellung“, „Verpackung“, „Unterwegs“, „Erfüllt“ und „Geliefert“

Mit 14 benutzerdefinierten Feldern für Produktdetails, Nachverfolgungsnummern, Preise und spezielle Anweisungen bleiben alle Informationen zu Bestellungen übersichtlich organisiert

Zeigen Sie Ihre Reihenfolge in fünf verschiedenen Arten an, einschließlich Reihenfolge Status Board, Produkt-Reihenfolge Formular, Reihenfolge Probleme Liste, Neue Reihenfolge Liste und Getting Started Guide

Richten Sie automatische Statusaktualisierungen und Benachrichtigungen ein, um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten

Verbinden Sie sich über integrierte Integrationen mit Ihrer E-Mail, Ihrem CRM und Ihren Zahlungssystemen

🚚 Ideal für: Kleine und mittlere Unternehmen, E-Commerce-Teams und Produktmanager, die ein flexibles System zur Nachverfolgung und Erfüllung von Bestellungen benötigen und dabei während des gesamten Prozesses eine klare Sichtbarkeit gewährleisten möchten.

3. ClickUp-Vorlage für Bestellungen und Lagerbestände

Kostenlose Vorlage Behalten Sie mit der Vorlage für Bestellungen und Bestände von ClickUp den Überblick über Bestellungen und Lagerbestände

Die Vorlage für Bestellungen und Bestände von ClickUp zentralisiert die Beschaffung, indem sie die Nachverfolgung von Bestellungen und die ERP-Bestandsverwaltungssoftware in einem hub kombiniert.

Damit können Unternehmen, darunter auch Spediteure, Lagerbestände überwachen und Beziehungen zu Lieferanten effizient verwalten. Außerdem können Sie den Status von Bestellungen effizient überwachen, ohne etwas zu übersehen.

Im Gegensatz zu internen Lieferanforderungen ist diese Vorlage für Transaktionen auf Lieferantenseite konzipiert. Sie hilft Ihnen, Bestellungen auszustellen, die Erfüllung durch Lieferanten nachzuverfolgen und die Beschaffung an den Lagerbedarf anzupassen.

Mit folgenden Features sparen Sie Zeit:

Benutzerdefinierte Status zur Nachverfolgung von Bestellungen von der Zahlung bis zur Lieferung

Bestandswarnungen, die Sie benachrichtigen, wenn es Zeit für eine Nachbestellung ist

Felder für Lieferantenangaben, Kosten und Vorlaufzeiten

Mehrere Ansichten, darunter Gantt-Diagramme und Kanban-Boards, für eine bessere Sichtbarkeit der Prozesse

🚚 Ideal für: Supply-Chain-Manager, Einzelhandelsunternehmen und E-Commerce-Unternehmen, die ihre Beschaffungsprozesse automatisieren und optimale Lagerbestände aufrechterhalten müssen.

👀 Wussten Sie schon? Eines der weltweit größten Kurierunternehmen, United Parcel Service (UPS), wurde 1907 von zwei Teenagern in Seattle gegründet. Anfangs lieferten sie Pakete mit Fahrrädern und zu Fuß aus.

4. Vorlage für Bestellungen von ClickUp-Firmenartikeln

Kostenlose Vorlage Mit der Vorlage „ClickUp Company Swag Orders“ als zentralem hub für die Verwaltung von Markenartikeln behalten Sie den Überblick

Mit steigendem Warenaufkommen wächst auch das Chaos. Ohne einen strukturierten Workflow können selbst einfache Anfragen zu fehlenden Elementen und falschen Lieferungen führen.

Die Vorlage „Swag-Bestellungen“ von ClickUp organisiert alle Bestellungen Ihrer Markenartikel an einem Ort. Von der Nachverfolgung des Status Ihrer Bestellungen bis hin zur Überwachung der Bestände – mit dieser Vorlage behalten Sie den Überblick über alle Details Ihrer Sendungen.

Sie können diese Vorlage verwenden, um:

Behalten Sie den Status jeder Bestellung im Blick, von „Neu“ bis „Versandt“

Verfolgen Sie Lagerbestände, um zu verhindern, dass beliebte Elemente ausverkauft sind

Überwachen Sie die Qualitätsstandards für jede Auftragscharge

Füllen Sie Bestellungen aus verschiedenen Abteilungen effizient aus

🚚 Ideal für: Marketingteams und Personalabteilungen, die Bestellungen von Unternehmensartikeln bearbeiten und den Bestand an Werbegeschenken übersichtlich verwalten müssen.

5. Vorlage für die Bestandsverwaltung von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie Lagerbestände, verwalten Sie Bestellungen und überwachen Sie Produktdaten mit der Vorlage für die Bestandsverwaltung von ClickUp

Mit der ClickUp-Vorlage für die Bestandsverwaltung behalten Sie den Überblick über Ihre Produktliste und Ihren Lagerbedarf in einem zentralen hub.

Sie können schnell ein Formular für Lieferaufträge einrichten und den Versandstatus nachverfolgen, während Sie gleichzeitig eine klare Sichtbarkeit Ihrer Lagerbestände behalten.

Diese Vorlage dient der laufenden Bestandsüberwachung und -prognose, nicht der direkten Bearbeitung von Bestellungen. Sie lässt sich gut mit der Vorlage für Bestellungen und Bestände kombinieren, um die Lücke zwischen der Sichtbarkeit des Bestands und der Bestellung beim Lieferanten zu schließen.

Die wichtigsten Features:

Erstellen Sie Aufgaben mit benutzerdefinierten Status wie „Auf Lager“, „Nicht auf Lager“ und „Nicht mehr verwendet“, um sofort über die Verfügbarkeit von Elementen informiert zu sein

Fügen Sie über benutzerdefinierte Felder wichtige Details hinzu, darunter „Nächstes Bestelldatum“, „Aktueller Lagerbestand“ und „Bestellmenge“

Wechseln Sie zwischen Tabellen-, Zeitleisten- und Listenansichten, um Ihre Bestandsdaten aus verschiedenen Blickwinkeln zu analysieren

Richten Sie ClickUp-Automatisierungen ein, um Benachrichtigungen zu erhalten, wenn der Lagerbestand niedrig ist

🚚 Ideal für: Kleine und mittlere Unternehmen benötigen ein unkompliziertes System zur Bestandsverwaltung, Nachverfolgung von Bestellungen und Aufrechterhaltung optimaler Lagerbestände.

💡 Profi-Tipp: Sie möchten weniger verpasste Lieferungen und frustrierte Anrufe? Fügen Sie immer klare Anweisungen für das Lieferprotokoll hinzu. Denken Sie an Codes für Tore, Parktipps, schwierige Eingänge – alles, was Fahrer benötigen, um ihre Arbeit auf Anhieb richtig zu erledigen. 📦🚚

6. ClickUp Formular zur Änderung von Bestellungen Vorlage für Renovierungen

Kostenlose Vorlage Behalten Sie mit der ClickUp-Vorlage „Änderungsauftrag für Renovierungen“ den Überblick über Änderungen an Renovierungsprojekten

Hatten Sie schon einmal ein Renovierungsprojekt, bei dem sich die Pläne plötzlich geändert haben? Das passiert öfter, als man zugeben möchte. Die ClickUp-Vorlage „Formular für Änderungsaufträge für Renovierungen“ hilft Teams im Bauwesen, bei Aktualisierungen den Überblick zu behalten.

Mit dieser Vorlage können Sie schnell Kostenunterschiede, neuen Materialbedarf und Terminänderungen festhalten, sodass alle auf dem Laufenden sind und nichts übersehen wird.

Schlüssel-Features, die die Nachverfolgung von Projekten vereinfachen:

Benutzerdefinierte Felder für Notizen zu Änderungsgründen, Auswirkungen auf das Budget und unterstützende Dokumente für jede Anfrage

Status-Nachverfolgung, um zu sehen, ob Änderungen neu sind, geprüft, genehmigt oder abgelehnt wurden

Felder zur Angabe des Speicherorts des Projekts und der Teamzuweisungen

Integrierte Tools für die Zusammenarbeit für Teamdiskussionen und das Freigeben von Dateien

🚚 Ideal für: Bauunternehmen, Bauunternehmer und Renovierungsteams, die Projektänderungen effizient verwalten und gleichzeitig Clients und Stakeholder auf dem Laufenden halten müssen.

🚀 Automatisieren Sie die Nachverfolgung von Lieferungen und Antworten mit ClickUp Brain Die Verwaltung von Lieferaufträgen bedeutet oft, nach den richtigen Kontaktinformationen zu suchen, den Lagerbestand doppelt zu überprüfen oder Nachrichten zu durchsuchen, um das letzte bekannte Lieferdatum zu finden. Mit ClickUp Brain können Sie dieses Hin und Her überspringen. Stellen Sie Fragen in natürlicher Sprache wie „Wie ist der Status der Kundenbestellung von letzten Donnerstag?“ oder „Welcher Lieferant beliefert unser Geschäft in Chennai?“ – und erhalten Sie sofort Antworten. ClickUp Brain verbindet Ihre Aufgaben, Dokumente, Formulare und Kommentare in einem intelligenten Workspace, der für Sie denkt. ✅

7. Vorlage für Bestellformulare von ClickUp

Kostenlose Vorlage Organisieren und verfolgen Sie Lieferaufträge effizient mit der Vorlage „Lieferauftrag“ von ClickUp

Die Verwaltung von Lieferaufträgen kann chaotisch sein – die Nachverfolgung von Elementen, Mengen, Kosten und Lieferanten in verstreuten Tabellenkalkulationen führt oft zu versäumten Lieferungen und Bestandslücken.

Während die Vorlage für Bestellungen sich auf Transaktionen mit Lieferanten und Lagerbestände konzentriert, eignet sich diese Formularvorlage für Lieferaufträge von ClickUp ideal für die Bearbeitung interner Lieferanforderungen und abteilungsspezifischer Bestellungen.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Verfolgen Sie Bestellungen mit benutzerdefinierten Feldern für Elementdetails, Mengen, Kosten und Lieferanteninformationen

Überwachen Sie den Fortschritt von Bestellungen mithilfe von Statusoptionen wie „Zum Bestand hinzugefügt“, „Zur Genehmigung“, „Unterwegs“ und „Lieferung erhalten“

Zeigen Sie Aufträge aus verschiedenen Blickwinkeln mit Layouts wie „Liste neuer Aufträge“ und „Aufträge nach Abteilung“ an

🚚 Ideal für: Beschaffungsteams und Supply-Chain-Manager benötigen ein zentrales System, um Lieferaufträge zu bearbeiten, Bestände zu verfolgen und Beziehungen zu Lieferanten zu pflegen.

🧠 Wissenswertes: Seit den 1890er Jahren liefern die Dabbawalas in Mumbai mit bemerkenswerter Genauigkeit hausgemachte Mahlzeiten an Büroangestellte, wobei sie statt Technologie ein farbcodiertes System verwenden. Ihr Betrieb ist so effizient, dass Business Schools weltweit ihn untersucht haben.

8. ClickUp-Vorlage für Bestellformulare für Kekse

Kostenlose Vorlage Mit der ClickUp-Vorlage für Cookie-Bestellformulare behalten Sie den Überblick über Ihre Cookie-Bestellungen und sorgen für zufriedene Kunden

Für vielbeschäftigte Bäckereien ist die Verwaltung von Keksbestellungen nicht immer ein Kinderspiel. Das Jonglieren mit Mengen, Lieferungen und der Richtigkeit von Adressen kann schnell stressig werden.

Die Formularvorlage für ClickUp-Keksbestellungen sorgt mit einem intuitiven Formular für Bäcker für Ordnung im Bestellchaos. Mit diesem Online-Formular können Sie Bestellungen an einem zentralen Speicherort erfassen und nachverfolgen.

Die Vorlage enthält intelligente Features für einen reibungslosen Ablauf Ihres Backgeschäfts, darunter:

Verfolgen Sie den Fortschritt von Bestellungen mit Status wie „Backen“, „Zur Auslieferung“ und „Ausgeliefert“

Erfassen Sie wichtige Informationen mithilfe benutzerdefinierter Felder für Menge, Preis, E-Mail-Adresse und Anschrift des Kunden

Wechseln Sie zwischen verschiedenen Ansichten: „Order Processing Board“ (Auftragsbearbeitung) zur Nachverfolgung des Fortschritts, „Cookie Order Form“ (Cookie-Bestellformular) zur Dateneingabe und „Order Database“ (Auftragsdaten

Überwachen Sie Fristen und den Status von Reihenfolgen mit Zeiterfassung und Benachrichtigungen per E-Mail

🚚 Ideal für: Hobbybäcker und Bäckereibesitzer, die Bestellungen verwalten möchten, ohne mehrere Tabellen oder Papierformulare jonglieren zu müssen.

9. Vorlage für die Auftragsabwicklung von ClickUp

Kostenlose Vorlage Organisieren Sie Ihren gesamten Workflow für die Auftragsabwicklung mit benutzerdefinierten Status, Feldern und Automatisierungen mithilfe der ClickUp-Vorlage für die Auftragsabwicklung

Es ist Hochsaison und die Bestellungen strömen herein. Anstatt in Hektik zu verfallen, nutzen Sie die ClickUp-Vorlage für die Auftragsabwicklung, um den Überblick über Lagerbestände, Versand und Kundendaten zu behalten – alles in einem übersichtlichen hub. So laufen Ihre Abläufe reibungslos und Sie haben mehr Zeit für den Aufbau Ihrer Marke.

Diese Vorlage zeichnet sich durch ihre praktische, gebrauchsfertige Struktur aus, die Ihnen hilft:

Verfolgen Sie Bestellungen in acht Statusphasen von „Offen“ bis „Geliefert“ und erhalten Sie so klare Sichtbarkeit über den Status jeder Bestellung

Erfassen Sie wichtige Details zu Bestellungen mithilfe benutzerdefinierter Felder für Kosten, Mengen und Versanddienstleister

Schalten Sie zwischen der Board-Ansicht für die visuelle Reihenfolgeverwaltung und der Listenansicht für Massenaktualisierungen um

Überwachen Sie Produktnachfragemuster, um intelligentere Entscheidungen zur Bestandsverwaltung zu treffen

🚚 Ideal für: E-Commerce-Teams, Logistikkoordinatoren und Betriebsleiter, die hohe Auftragsvolumina unter Einhaltung von Qualität und Geschwindigkeit bearbeiten müssen.

📖 Lesen Sie auch: Projektmanagement für Websites: Ein Leitfaden für Agenturen mit Vorlagen

10. ClickUp-Vorlage für Verkaufsverfolgung

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie Geschäfte, überwachen Sie Metriken und steigern Sie Ihre Vertriebsleistung mit der ClickUp-Vorlage für den Vertriebs-Tracker

Obwohl es sich hierbei nicht um ein Lieferformular handelt, spielt es eine wichtige Rolle in diesem Prozess. Schließlich müssen Sie den Verkauf abschließen, bevor Sie eine Bestellung versenden können. Diese Vorlage hilft Ihnen dabei, die Vertriebspipeline zu verwalten, die direkt zur Auftragsabwicklung führt.

Mit der ClickUp-Vorlage für den Vertriebs-Tracker können Sie ganz einfach die Leistung verfolgen, Trends erkennen und jeden Erfolg in eine gut ausgeführte Lieferung umwandeln. Egal, ob Sie ein kleines Team sind oder schnell wachsen, mit dieser Vorlage können Sie die Umsatzdynamik verfolgen, Prioritäten festlegen und sich auf das konzentrieren, was wirklich zählt.

Das erhalten Sie:

Benutzerdefinierte Status zur Überwachung der Phasen eines Geschäfts mit Drag-and-Drop-Pipeline-Management

über 10 benutzerdefinierte Felder zum Erfassen von Metriken wie Anzahl der Kaltakquise-Anrufe und Gesamtzahl der verkauften Produkte

Mehr als fünf Ansichten, darunter Wochenansicht und Tagesabschlussberichte, für vielseitige Analysen

Integrierte Zeiterfassung zur Messung des ROI pro Vertriebsaktivität

🚚 Ideal für: Vertriebsleiter und Eigentümer kleiner und mittlerer Unternehmen, die ihre Vertriebsprozesse standardisieren und gleichzeitig Flexibilität für geschäftsspezifische Anpassungen bewahren möchten.

Optimieren Sie Ihre Lieferaufträge mit ClickUp

Die Verwaltung von Lieferaufträgen ist jetzt noch einfacher. Mit ClickUp können Sie Aufträge ganz einfach nachverfolgen, Zeitleisten für den Versand einhalten und von Anfang bis Ende organisiert bleiben.

Mit kostenlosen Vorlagen, flexiblen Ansichten und anpassbaren Dashboards bietet Ihnen ClickUp alles, was Sie für die professionelle Verwaltung von Lieferaufträgen benötigen. Müssen Sie die Workloads Ihres Teams ausgleichen oder intelligentere Routen planen? Mit der Zeiterfassung von ClickUp bleiben Sie im Zeitplan.

Dank über 1.000 Integrationen können Sie außerdem Ihre bevorzugten Apps synchronisieren und Lieferungen an einem Ort verwalten.

Sind Sie bereit, Ihr Liefermanagement auf die nächste Stufe zu heben? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!