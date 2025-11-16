Die 10 besten CRM-Softwareprogramme für Salons für die Terminverwaltung und Client-Betreuung

Die Erbringung von Salon-Dienstleistungen ist eine Kunst. Aber Termine jonglieren, sich die Vorlieben der Clients merken und die Arbeitspläne der Mitarbeiter koordinieren? Das ist schon ein Vollzeitjob für sich.

Sie benötigen eine zuverlässige CRM-Software, die Buchungen durch Automatisierung vereinfacht, Erinnerungen versendet, die Service- und Kaufhistorie Ihrer Clients speichert und dafür sorgt, dass alles so reibungslos läuft wie eine frische Föhnfrisur.

In diesem Artikel haben wir die besten CRM-Softwareoptionen für Salons zusammengestellt, damit Sie den Überblick über Buchungen und Client-Beziehungen behalten. Außerdem erhalten Sie Tipps, wie Sie das richtige CRM für Ihren Salon auswählen, damit Sie sich von Doppelbuchungen und vergessenen Nachfassaktionen verabschieden können – und sich über zufriedene Clients und mehr Ruhe freuen können.

🔎 Wussten Sie schon? Der Guinness-Weltrekord für den größten Friseursalon nach Platz-Kapazität wird von Romeu Felipe F. da Silva Cabelereiros (Brasilien) mit 227 Plätzen gehalten. Stellen Sie sich den Trubel an einem geschäftigen Tag vor!

Die besten CRM-Softwareprogramme für Salons auf einen Blick

tool Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise* ClickUp All-in-One-Lösung für Salonbetrieb und Teamzusammenarbeit Client-Profile, Terminplanung, Automatisierung, Dashboard, Zeiterfassung, vollständig kontextbezogene KI Free Forever-Plan; Anpassungen für Unternehmen verfügbar Fresha Online-Buchungen von neuen Clients erhalten Salon-Marktplatz, Marketing-Einblicke, Nachverfolgung des Kundenverhaltens Kostenlos; Benutzerdefinierte Anpassungen möglich Invoay Fortschrittliche Bestandsverwaltung CRM-Kampagnen, WhatsApp-Automatisierung, biometrische Nachverfolgung Bezahlte Pläne beginnen bei 69 $. Zenoti Online-Buchung rund um die Uhr Automatische Wartelisten, zwei Apps, integriertes POS-System Benutzerdefinierte Preisgestaltung Phorest Verwaltung mehrerer Salon-Bereiche Synchronisierung mehrerer Standorte, POS, Treueprogramm Benutzerdefinierte Preisgestaltung Salon 360 Kostenmanagement für Salons Nachverfolgung, CRM-Einblicke, Mitarbeiterleistung Benutzerdefinierte Preisgestaltung Zoho Bookings Autonomie für Salonmitarbeiter Personalplanung, Buchungsbeschränkungen, wiederkehrende Dienstleistungen Bezahlte Pläne beginnen bei 6 $. Rosy Angehende Salon-Eigentümer Check-in am Straßenrand, RosyPay, POS, Bild-Uploads Bezahlte Pläne beginnen bei 39 $. Vagaro Führen Sie eine detaillierte Kundendatenbank Clientprofile, Formular, Lagerbestände, Marktplatz Benutzerdefinierte Preisgestaltung Pipedrive Benutzerdefinierte Pipeline für Ihren Salon Vertriebspipeline, Automatisierung, Dashboard Benutzerdefinierte Pipeline für Ihren Salon

Worauf sollten Sie bei einer CRM-Software für Salons achten?

Etwa 80 % der Geschäfte nutzen CRM-Software für die Verkaufsberichterstellung und Prozessautomatisierung, und auch Salons ziehen nach.

Hier sind die wesentlichen CRM-Komponenten, über die Ihr ausgewähltes Salon-Managementsystem verfügen muss.

Terminbuchung : Bietet Online-Buchung, automatische Erinnerungen und Kalender-Synchronisierung. Ein unkompliziertes System sorgt für volle Stühle und zufriedene Clients.

Speicher der Client-Geschichte : Nachverfolgt vergangene Dienstleistungen, Kaufhistorie, Präferenzen und besondere Notizen. Selbst das Erinnern an eine bevorzugte Haarfarbe oder Massageart kann das Engagement und die Loyalität fördern.

Zahlungssysteme : Integriert mit POS, unterstützt mehrere Zahlungsoptionen und bietet Automatisierung bei der Rechnungsstellung. Reibungslose Transaktionen bedeuten weniger Wartezeiten und mehr Effizienz.

Personalmanagement : Weist Termine zu, führt die Nachverfolgung von Arbeitszeiten durch und verhindert Überbuchungen und Burnout. Achten Sie auf integrierte Leistungsüberwachung, um Ihr Team auf Kurs zu halten.

Marketing-Automatisierung: Versendet gezielte E-Mails, SMS-Aktionen und Angebote für Treueprogramme. Hilft Ihnen, eine Verbindung zu Clients zu halten und Wiederholungsbesuche zu fördern.

Bestandsverwaltung: Überwacht Lagerbestände und sendet Erinnerungen für Nachbestellungen. Nie wieder sind wichtige Produkte mitten im Service ausverkauft.

Analysen und Berichterstellung : Erstellt Berichte zu Umsatz, Buchungen und den leistungsstärksten Dienstleistungen. Hilft bei datengestützten Entscheidungen und ebnet den Weg für bessere : Erstellt Berichte zu Umsatz, Buchungen und den leistungsstärksten Dienstleistungen. Hilft bei datengestützten Entscheidungen und ebnet den Weg für bessere Kundenmanagementstrategien

Mobile Zugänglichkeit : Bietet Cloud-Zugriff über eine mobile App. Verwalten Sie Ihren Salon jederzeit und überall.

Integrationen: Synchronisierung mit Ihrer Website, sozialen Medien, Marketing-tools und Buchhaltungssoftware. Schafft ein nahtloses System, um alles von Buchungen bis hin zu Finanzen zu verwalten.

🧠 Wissenswertes: Martha Matilda Harper, eine kanadische Unternehmerin, eröffnete 1891 in Rochester, New York, den ersten modernen Schönheitssalon überhaupt. Sie war auch eine Pionierin der Idee, ihre Salons zu franchisieren!

Die 10 besten CRM-Softwareprogramme für Salons

Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, finden Sie hier eine Liste der 10 besten CRM-Softwareprogramme für Salons. Wir stellen Ihnen deren Features, Limite und Preise sowie Bewertungen und Rezensionen vor, damit Sie das für Ihren Salon am besten geeignete Programm finden können.

ClickUp (Am besten geeignet für All-in-One-Salonbetrieb und Teamzusammenarbeit)

Passen Sie die Workflows Ihres Salons mit ClickUp CRM an

Um einen Salon zu führen, braucht es mehr als nur Kreativität – es erfordert Koordination, Beständigkeit und Verbindung. Hier kommt ClickUp ins Spiel. Als weltweit erster konvergierter KI-Arbeitsbereich ermöglicht Ihnen ClickUp den Aufbau eines Salon-CRM, das genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, egal ob Sie Termine verwalten, Verkäufe nachverfolgen oder die Kundenbetreuung personalisieren möchten.

Mit ClickUp CRM, das auf KI basiert, können Sie detaillierte Berichte erstellen, mit Ihren Kunden kommunizieren und eine Verbindung zu anderen tools herstellen, die Sie bereits verwenden. Mit ClickUp können Sie Ihr CRM mithilfe von Spaces, Ordnern und Listen organisieren. Sie können Listen für Leads, Kontakte, Clients und Geschäfte (Servicepakete oder Mitgliedschaften) erstellen. Jeder Kunde oder Lead wird als Aufgabe dargestellt, sodass Sie jede Interaktion und jede Gelegenheit leicht nachverfolgen können.

Erstellen Sie mit ClickUp Docs detaillierte Client-Profile und Servicehistorien. Halten Sie alle Client-Daten griffbereit. Speichern Sie Kontakt-Info, Terminhistorie, Präferenzen und Feedback in einer übersichtlichen Ansicht. Personalisieren Sie jede Interaktion und verfolgen Sie die Details, die zu einer dauerhaften Kundenbindung führen.

Verwalten Sie Termine direkt mit ClickUp Aufgaben und Zeitleisten. Planen, verschieben und verfolgen Sie Termine ganz einfach – und automatisieren Sie Erinnerungen, um Nichterscheinen zu reduzieren und die Kundenbindung zu stärken.

Mit ClickUp Aufgaben werden Terminvereinbarungen zur kurzen Arbeit.

Verfolgen Sie mit ClickUp Benutzerdefinierte Felder individuelle Details wie bevorzugte Stylisten, Haarfarben-Formeln, Allergien oder Treuestatus. Sie können Clients auch nach Art der Dienstleistung, Besuchsfrequenz oder Gesamtausgaben gruppieren, um Angebote und Kommunikation individuell anzupassen.

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben wie das Versenden von Terminerinnerungen, das Markieren von Kunden, die nicht mehr kommen, oder das Zusammenfassen der wöchentlichen Verkaufsaktivitäten. KI-Agenten können so konfiguriert werden, dass sie nach Zeitplänen oder Auslösern arbeiten, was Zeit spart und manuelle Arbeit reduziert.

ClickUp Kalender bietet Ihnen eine übersichtliche Darstellung Ihrer Buchungen und hilft Ihnen, freie Termine im Handumdrehen zu planen.

Kopieren Sie Ihren ClickUp-Kalender, um Termine visuell in der Ansicht anzuzeigen und zu planen.

Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie Sie mit dem KI-gestützten Kalender von ClickUp Ihre Arbeit automatisch planen können👇🏼

Eliminieren Sie sich wiederholende Aufgaben. Richten Sie ClickUp-Automatisierungen ein, um Terminbestätigungen, Geburtstagsgrüße oder Follow-up-Nachrichten automatisch zu versenden. Verwandeln Sie Clients von neuen Interessenten zu treuen Stammkunden, ohne einen Finger zu rühren.

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Gesundheit Ihres Geschäfts auf einen Blick. Überwachen Sie Termine, Client-Bindung, die leistungsstärksten Stylisten und Umsatztrends mit ClickUp Dashboards. Treffen Sie mühelos intelligentere, datengestützte Entscheidungen.

Sie haben keine Zeit, jeden Termin manuell zu erfassen? Wir haben die Lösung für Sie. Sobald eine Online-Buchung eingeht, teilen Sie ClickUp Brain einfach die Art der Dienstleistung, den Namen des Clients und den Termin mit – und schon erstellt es in Sekundenschnelle eine übersichtliche Aufgabe für Sie.

Finden Sie ganz einfach kostenlose Termine in Ihrem Kalender, indem Sie ClickUp Brain bitten, Ihren Zeitplan für Sie zu erstellen.

Personalisierte Dienstleistungen steigern den Umsatz um 10 % bis 15 %. Wenn Sie sich die Zeit nehmen, Ihre Angebote an die Vorlieben Ihrer Clients anzupassen, werden diese das mit Sicherheit bemerken.

Um das zu erledigen, benötigen Sie jedoch eine gut organisierte Kundendatenbank – und die lässt sich mit den Vertriebs- und CRM-Vorlagen von ClickUp ganz einfach einrichten.

Mit der ClickUp CRM-Vorlage können Sie ein Beispiel dafür geben, wie Ihre gesamte Pipeline, Client-Informationen, Fälligkeitsdaten und alles dazwischen visualisiert werden.

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen Sie Ihre wertvollen Client-Daten mit der ClickUp CRM-Vorlage.

Verwenden Sie sie für folgende Zwecke:

Organisieren Sie benutzerdefinierte Daten an einem Ort, damit Sie Informationen leichter finden können.

Optimieren Sie die Kundenkommunikation und unterstützen Sie den Kundensupport

Wenden Sie Automatisierung wiederholender Aufgaben an und gewinnen Sie Zeit für komplexere Tätigkeiten.

Gewinnen Sie aus Kundendaten umsetzbare Erkenntnisse, um Erlebnisse zu personalisieren.

Die Verwaltung von Terminen, die direkt aufeinander folgen, kann schwierig sein, aber auch hier hilft Ihnen ClickUp. Richten Sie Erinnerungen für Buchungen ein oder lassen Sie ClickUp Brain dies für Sie übernehmen. Und wenn Sie nicht an Ihrem Laptop sitzen? Kein Problem! Sie können Erinnerungen direkt von Ihrem Mobiltelefon aus einrichten und Bearbeitung vornehmen.

Die beste Salon-Management-Software sollte sich nahtlos in Ihre Technologie integrieren lassen und Ihnen einen vollständigen Überblick über Ihre Betriebsabläufe verschaffen. ClickUp Integrations synchronisiert sich mit über 300 Plattformen, darunter beliebte CRM-Systeme.

Die besten Features von ClickUp

Richten Sie automatische Terminerinnerungen ein, aktualisieren Sie den Status von Aufgaben oder weisen Sie Teammitgliedern anhand von über 50 Aktionsauslösern bestimmte Servicetypen zu.

Verfolgen Sie die Zeit, die jede Dienstleistung in Anspruch nimmt, mit ClickUp Project Time Tracking

Sammeln Sie Client-Daten mit den ClickUp-Formular-Vorlagen, die direkt in Ihre Salonverwaltungssoftware eingespeist werden.

Erstellen und verfolgen Sie Aufgaben für den Produktbestand, richten Sie Erinnerungen für Nachbestellungen ein und behalten Sie den Überblick über die Lagerbestände – alles innerhalb von ClickUp.

Limit von ClickUp

Leichte Lernkurve für Anfänger, die die Plattform zum ersten Mal nutzen

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein G2-Rezensent sagt:

Ich finde es toll, wie ClickUp meine täglichen Aufgaben organisiert und plant. Wenn Sie wöchentlich oder zweiwöchentlich wiederkehrende Besprechungen oder Aufgaben haben, können Sie diese in ClickUp eingeben und erhalten so einen hervorragenden Überblick über Ihre Zeitleiste. Noch besser wird es, wenn Sie Kollegen an Bord haben und die Verantwortung für bestimmte Aufgaben koordinieren und delegieren können. Für mich ist es ein gutes Gefühl, die erledigten Aufgaben jeden Tag abhaken zu können, und ich habe so einen Überblick über meine tägliche Leistung.

Ich finde es toll, wie ClickUp meine täglichen Aufgaben organisiert und plant. Wenn Sie wiederkehrende Besprechungen oder Aufgaben auf wöchentlicher oder zweiwöchentlicher Basis haben, können Sie diese in ClickUp eingeben und erhalten so einen hervorragenden Überblick über Ihre Zeitleiste. Noch besser wird es, wenn Sie Kollegen an Bord haben und die Verantwortung für bestimmte Aufgaben koordinieren und delegieren können. Für mich ist es ein gutes Gefühl, die Aufgaben jeden Tag abhaken zu können, da ich so einen guten Überblick über meinen Fortschritt und meine tägliche Leistung habe.

2. Fresha (am besten geeignet für Online-Buchungen von neuen Clients)

via Fresha

Fresha zeichnet sich als Salon-Management-Software aus, die sich durch hervorragendes Client-Management und -Akquise auszeichnet. Zusätzlich zu den zentralen CRM-Features wie Terminplanung und Nachverfolgung der Kundenhistorie bietet sie einen integrierten Marktplatz, auf dem potenzielle Kunden Ihre Dienstleistungen entdecken und direkt Termine buchen können.

Diese doppelte Funktion optimiert die Client Journey und hilft Ihrem Salon, neue Kunden zu gewinnen und bestehende Kunden effektiv zu verwalten. Die nahtlose Integration von Marketing-tools und Buchungstools in Fresha spart Zeit und fördert sowohl die Kundenbindung als auch das Wachstum.

Die besten Features von Fresha

Gewinnen Sie neue Clients im Markt für Schönheits- und Wellnessdienstleistungen.

Identifizieren Sie Ihre leistungsstärksten Marketingkampagnen und -kanäle

Führen Sie eine Nachverfolgung des Kundenverhaltens, der Präferenzen und der Buchungsmuster mit CRM-Berichterstellung durch.

Limit-Einschränkungen von Fresha

Einigen Benutzern werden Buchungen über den Marktplatz in Rechnung gestellt, auch wenn der Termin später storniert wird.

Erfordert die Integration eines POS-Systems eines Drittanbieters für Transaktionen.

Preise von Fresha

Free

Optionale kostenpflichtige Features

Fresha-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,6/5 Sterne (über 1.430 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Fresha?

Ein G2-Benutzer sagt:

Ich finde es toll, wie einfach es ist, Termine zu buchen und meine Zeit für mich und meine Clients zu organisieren. Die Anmeldung ging sehr schnell und alles funktionierte reibungslos, als ich mein Geschäft eröffnet habe.

Ich finde es toll, wie einfach es ist, Termine zu buchen und meine Zeit für mich und meine Clients zu organisieren. Die Anmeldung ging sehr schnell und alles funktionierte reibungslos, als ich mein Geschäft eröffnet habe.

👀 Wussten Sie schon? Geschäft verzeichnet bei der Nutzung von Online-Buchungssystemen einen durchschnittlichen Umsatzanstieg von 27 %.

3. Invoay (am besten geeignet für fortgeschrittene Bestandsverwaltung)

via Invoay

Wenn Sie regelmäßig mit Ihren Kunden kommunizieren, auch wenn diese keine Sitzung haben, bauen Sie starke Beziehungen auf und steigern die Loyalität. Die Salon-Management-Software von Invoay ist dafür ideal. Mit dieser Plattform können Sie Rechnungsbelege automatisieren, regelmäßig über Ihre besten Angebote freigeben und vieles mehr.

Das System bietet außerdem eine erweiterte Bestandsverwaltung, damit Sie immer mit den wichtigsten Produkten versorgt sind.

Die besten Features von Invoay

Verwalten Sie die Leistung, Arbeitszeiten und Anwesenheit Ihrer Mitarbeiter mit integrierter biometrischer Nachverfolgung.

Ermöglichen Sie die Automatisierung von CRM-Kampagnen , Kundenbindung und Erinnerungen auf WhatsApp.

Erstellen Sie Paket- und Mitgliedschaftspläne, einschließlich benutzerdefinierter Aktionen und Geschenkgutscheine, ganz nach den Vorlieben Ihrer Client.

Limit-Einschränkungen von Invoay

Es fehlen benutzerdefinierte Anpassungsoptionen für einzigartige CRM-Workflows für Salons.

Einige Benutzer haben in Bezug auf häufige Verbindungsabbrüche, falsche Berechnungen und Terminplanungsprobleme Berichte erstellt, was auf mögliche Stabilitätsprobleme hindeutet.

Preise von Invoay

Start: 69 $/Monat

Grow: 99 $/Monat

Erweitern: 149 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Invoay

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

Was sagen echte Benutzer über Invoay?

Eine TrustPilot-Bewertung lautet:

Die Software bietet fast alle Features, die ein Salon benötigt, von der Rechnungsstellung über SMS-Marketing (Feedback, Weiterempfehlungen, Prämienpunkte) bis hin zur Berichterstellung (verlorene Kunden, Stammkunden, Neukunden) und vielem mehr.

Die Software bietet fast alle Features, die ein Salon benötigt, von der Rechnungsstellung über SMS-Marketing (Feedback, Weiterempfehlungen, Prämienpunkte) bis hin zur Berichterstellung (verlorene Kunden, Stammkunden, Neukunden) und vielem mehr.

📮ClickUp Insight: 18 % der Befragten unserer Umfrage möchten KI nutzen, um ihr Leben mithilfe von Kalendern, Aufgaben und Erinnerungen zu organisieren. Weitere 15 % möchten, dass KI Routineaufgaben und Verwaltungsarbeit übernimmt. Zu erledigen muss eine KI in der Lage sein, die Prioritäten für jede Aufgabe in einem Workflow zu verstehen, die notwendigen Schritte zur Erstellung oder Anpassung von Aufgaben auszuführen und automatisierte Workflows einzurichten. Die meisten Tools haben einen oder zwei dieser Schritte bereits umgesetzt. ClickUp hat jedoch Nutzern dabei geholfen, bis zu 5+ Apps mithilfe unserer Plattform zu konsolidieren! Erleben Sie KI-gestützte Terminplanung, bei der Aufgaben und Meetings ganz einfach anhand ihrer Priorität in freien Zeitfenstern in Ihrem Kalender zugewiesen werden können. Sie können auch benutzerdefinierte Automatisierungseinstellungen über ClickUp Brain einrichten, um Routineaufgaben zu erledigen. Verabschieden Sie sich von stressiger Arbeit!

4. Zenoti (am besten geeignet für Online-Buchungen rund um die Uhr)

via Ze n oti

59 % der Menschen geben an, dass sie es frustrierend finden, in der Warteschleife zu hängen, um einen Termin zu vereinbaren, und fast jeder Fünfte empfindet es als unbequem, auf die Geschäftszeiten zu warten, um einen Termin zu vereinbaren.

Zenoti löst dieses Problem durch eine rund um die Uhr verfügbare Online-Buchungsfunktion. Es umfasst auch ein Wartelisten-Management-Feature, sodass bei Stornierungen die Plätze schnell neu vergeben werden können, wodurch Zeit- und Umsatzverluste reduziert werden.

Die besten Features von Zenoti

Doppelte Apps für Franchise- und Kundenbuchungen

Die automatische Warteliste füllt Lücken durch kurzfristige Stornierungen

Integriertes POS-System für reibungslose, zentralisierte Zahlungen

Limit von Zenoti

Die Software ist recht komplex und für Anfänger überwältigend.

Einige Benutzer haben häufige Abstürze und Fehler festgestellt, insbesondere bei der mobilen App.

Preise von Zenoti

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Zenoti-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 Sterne (über 190 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 1.200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zenoti?

Ein Capterra-Rezensent schreibt:

Zenoti ist ein großartiges System für Terminbuchungen und Kundenmanagement. Es ist praktisch, dass Kundenkommunikation, Online-Buchungen, Termine, Zahlungen, Marketing und Feedback an einem Ort zusammengefasst sind.

Zenoti ist ein großartiges System für Terminbuchungen und Kundenmanagement. Es ist praktisch, Kundenkommunikation, Online-Buchungen, Termine, Zahlungen, Marketing und Feedback an einem Ort zu haben.

5. Phorest (am besten geeignet für die Verwaltung mehrerer Salon-Bereiche)

via Phorest

Phorest zeichnet sich durch seine Multi-Standort-Steuerung und Echtzeit-Bestandsverfolgung aus und ist damit ideal für Salonbesitzer, die mehrere Bereiche verwalten. Sein sicheres POS-System zentralisiert die Umsatzdaten, sodass Sie die Einnahmen aller Standorte überwachen können, ohne zwischen Plattformen wechseln zu müssen.

Sie können auch die Arbeitspläne Ihrer Mitarbeiter und den Produktbestand pro Standort verwalten, wodurch Sie Verschwendung reduzieren und Einkäufe effektiver planen können. Außerdem werden Kundenprofile und Treuepunkte automatisch synchronisiert, sodass in jedem Bereich ein einheitliches Kundenerlebnis gewährleistet ist.

Die besten Features von Phorest

Kommunizieren Sie direkt mit dem Kunden über die WhatsApp-API.

Bieten Sie direkte Online-Buchungen über die Google-Suche und Google Karten an.

Verwalten Sie Termine und Abrechnungen aller Ihrer Salon-Bereiche an einem Ort.

Limit-Einschränkungen von Phorest

Höhere Preisstufen sind möglicherweise nicht für kleinere Salons oder Einzelunternehmer geeignet.

Gelegentliche Verzögerungen in der mobilen App während der Stoßzeiten gemeldet

Die Reaktionszeiten des Supports können je nach Standort und Abonnement variieren.

Preise von Phorest

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Phorest

G2: 4,4/5 (über 35 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 380 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Phorest?

Eine G2-Bewertung lautet:

Ich finde es toll, dass es einfacher ist als mein iPhone-Kalender. Ich kann alle meine Termine für den Tag und die meiner Kollegen sehen. Ich kann ganz einfach ein Add-On hinzufügen, um den Service benutzerdefiniert zu gestalten, und Zeit hinzufügen, wenn ich möchte. Extrem einfach zu bedienen und genial!

Ich finde es toll, dass es einfacher ist als mein iPhone-Kalender. Ich kann alle meine Termine für den Tag und alle meine Kollegen sehen. Ich kann ganz einfach ein Add-On hinzufügen, um den Service benutzerdefiniert zu gestalten, und Zeit hinzufügen, wenn ich möchte. Extrem einfach zu bedienen und genial!

6. Salon 360 (Am besten geeignet für die Verwaltung von Salonausgaben)

via Salon 360

Wenn Sie die Finanzen Ihres Salons besser kontrollieren möchten, kann Salon 360 eine hilfreiche Option sein. Neben Standard-Features wie Online-Buchung und Automatisierung bietet es Tools zur Nachverfolgung von Verkaufskonversionen und zur Überwachung der Produktivität der Mitarbeiter.

Die Software umfasst auch die Nachverfolgung von Ausgaben und Provisionen, sodass Sie den Überblick auf der Registerkarte Ihrer Einnahmen und Ausgaben behalten können. Diese Sichtbarkeit erleichtert die Verwaltung Ihrer Geschäftskosten, ohne dass Sie sich überfordert fühlen.

Die besten Features von Salon 360

Erstellen Sie einen Online-Katalog Ihrer Dienstleistungen

Führen Sie die Nachverfolgung abrechnungsfähiger Stunden und Leistungen, um Mitarbeiterprämien und Provisionen fair zu verwalten.

Überwachen Sie Ausgaben und Bereichsleistungen und führen Sie Nachverfolgung der Konversionen mit Echtzeit-Berichterstellung durch, um Ihre CRM-Strategie anzupassen.

Limitations von Salon 360

Kleine Salons könnten mit umfangreichen Features überfordert sein.

Preise für Salon 360

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Salon 360

G2: Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

🧠 Wissenswertes: Im Mittelalter haben Friseure mehr als nur Haare geschnitten. Sie haben auch Operationen, Zahnarbeit und sogar Aderlass durchgeführt! Deshalb hat die klassische Friseurstange rote und weiße Streifen, die Blut und Bandagen symbolisieren.

7. Zoho Bookings (am besten geeignet, um Salonmitarbeitern mehr Autonomie zu geben)

via Zoho Bookings

Zoho Bookings ist ein CRM-tool, das auch als Salon-Managementsystem fungiert. Damit können Sie die Anzahl der Termine begrenzen und kurzfristige Stornierungen oder Terminverschiebungen einschränken.

Sie können die genauen Preise für Ihre Dienstleistungen in einer Liste angeben, damit Ihre Kunden vor der Buchung vollständige Kostentransparenz haben. Um Nichterscheinen zu reduzieren, können Sie über die Plattform Zahlungen im Voraus einziehen, sodass Ihre Zeit und Ihre Einnahmen auch dann geschützt sind, wenn ein Termin abgesagt wird.

Die besten Features von Zoho Bookings

Legen Sie Fristen fest und entscheiden Sie, wie viele Online-Buchungen Sie pro Tag wünschen.

Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern, ihre eigenen Zeitpläne als Einstellung festzulegen und anstehende Termine zu verwalten.

Planen Sie wiederkehrende Dienstleistungen und führen Sie eine Nachverfolgung des Bestands für Behandlungen mit mehreren Sitzungen durch.

Limit von Zoho Bookings

Das CRM-Salon-tool lässt keine benutzerdefinierte Anpassung zu.

Die Umstellung auf Sommerzeit kann problematisch sein

Preise für Zoho Bookings

Basis: 6 $/Monat pro Benutzer

Premium: 9 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Bookings

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,5/5 Sterne (über 40 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zoho Bookings?

Ein G2-Rezensent schreibt:

Außerordentlich einfach einzustellen für mehrere Benutzer, die zu unterschiedlichen Zeiten oder sogar in unterschiedlichen Zeitzonen ihre Arbeit verrichten. Einfach anzupassen und zu individualisieren für unerwartete oder geplante Terminänderungen.

Außerordentlich einfach in der Einstellung für mehrere Benutzer, die zu unterschiedlichen Zeiten oder sogar in unterschiedlichen Zeitzonen ihre Arbeit verrichten. Einfach anzupassen und zu individualisieren für unerwartete oder geplante Terminänderungen.

8. Rosy Salon Software (am besten geeignet für angehende Salon-Eigentümer)

via Rosy Salon Software

Die Gründung eines neuen Spa- oder Friseursalons kann überwältigend sein, aber Rosy Salon Software unterstützt Sie dabei. Mit Curbside Check-in und dem proprietären RosyPay ist Rosy Salon Software ideal für Salon-Eigentümer, die gerade erst anfangen.

Die Software ist erschwinglich und benutzerfreundlich. Sie umfasst wichtige tools wie Bestandsverwaltung, Client-Kommunikation und ein integriertes Point-of-Sale-System (POS).

Die besten Features von Rosy Salon

Lassen Sie Clients einchecken, wenn sie in der Nähe sind, um den Stylisten sofort zu benachrichtigen.

Vereinfachen Sie die Abwicklung der Kreditkarte mit Vorautorisierungen und Kartentransaktionen.

Laden Sie Client-Bilder hoch und führen Sie Bearbeitung durch, um sie schnell zur Hand zu haben.

Limitations von Rosy Salon

Die Empfehlungsberichte sind nicht ausgefeilt genug.

Die Plattform beschränkt die Terminplanung auf 15-Minuten-Schritte, was möglicherweise nicht für alle Arten von Dienstleistungen geeignet ist.

Preise von Rosy Salon

Ab 39 $/Monat

Benutzerdefinierte Anpassungen möglich

Bewertungen und Rezensionen zu Rosy Salon

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,6/5 Sterne (über 140 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Rosy Salon?

Eine G2-Bewertung sagt:

Ich mag die Einfachheit und Flexibilität des Systems und kann es sowohl für Mitarbeiter als auch für unabhängige Auftragnehmer nutzen. Bewertung gesammelt und gehostet von G2.com.

Ich mag die Einfachheit und Flexibilität des Systems und kann es sowohl für Mitarbeiter als auch für unabhängige Auftragnehmer nutzen. Bewertung gesammelt und gehostet von G2.com.

9. Vagaro (am besten geeignet für die Pflege einer detaillierten Kundendatenbank)

via Vagaro

Vagaro ist in erster Linie ein Marktplatz für die Wellness- und Schönheitsbranche, der auch eine umfassende CRM-Software für Salons anbietet. Ein herausragendes Feature sind die sehr detaillierten Client-Profile, mit denen Sie die Präferenzen, Dienstleistungen und die Historie nachverfolgen können.

Mit diesem Maß an Personalisierung können Sie die Benutzerdefinierte Bindung stärken, benutzerdefinierte Erlebnisse bieten und die Benutzerdefinierte Bindung erhöhen.

Die besten Features von Vagaro

Führen Sie detaillierte Client-Daten mit Fotos, Serviceverlauf, Präferenzen und früheren Käufen.

Entwerfen und versenden Sie benutzerdefinierte Formulare, Umfragen und Verzichtserklärungen, die in den Client-Profilen gespeichert werden und somit leicht zugänglich sind.

Richten Sie eine auf Kundenwünschen basierende Bestandsverwaltung ein und verkaufen Sie exklusive Produkte auf dem Marktplatz.

Limitations von Vagaro

Im Vergleich zu anderen Salon-Managementsystemen eingeschränkte Berichterstellung-Features

Die Preisstruktur kann für kleinere Salons oder Unternehmen teuer sein.

Preise von Vagaro

Ein Speicherort:

Ab 24 $/Monat

Mehrere Speicherorte:

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Vagaro

G2: 4,6/5 (über 260 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 3.400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Vagaro?

Ein G2-Rezensent sagt:

Ich finde es toll, wie Vagaro Funktion und Flow miteinander verbindet – es vereint Terminplanung, SOAP-Notizen und Client-Daten an einem Ort, ohne dabei umständlich zu wirken.

Ich finde es toll, wie Vagaro Funktion und Flow miteinander verbindet – es vereint Terminplanung, SOAP-Notizen und Client-Daten an einem Ort, ohne dabei umständlich zu wirken.

10. Pipedrive (am besten geeignet für die benutzerdefinierte Anpassung der Pipeline für Ihren Salon)

via Pipedrive

Pipedrive, traditionell ein CRM, fungiert gleichzeitig als leistungsstarke Salonverwaltungssoftware. Damit können Sie ganz einfach Sitzungen planen und Ihre Vertriebspipeline benutzerdefiniert an Ihre Bedürfnisse anpassen. Dank der fortschrittlichen Bestandsverwaltung können Sie Produkte und Lagerbestände effizient nachverfolgen.

Die Software ermöglicht auch die Automatisierung der Kommunikation mit Ihren Clients, wodurch Sie Zeit sparen und gleichzeitig sicherstellen, dass Ihre Clients stets auf dem Laufenden bleiben.

Die besten Features von Pipedrive

Entwerfen Sie Vertriebspipelines, die die spezifische Customer Journey Ihrer Clients widerspiegeln.

Automatisieren Sie die Kundenkommunikation mit E-Mails und SMS

Führen Sie die Nachverfolgung der Metriken Ihres Salons, der Kundenbindungsraten und der Umsatztrends in der Beauty-Branche mit visuellen Dashboards und detaillierten Berichten durch.

Limit von Pipedrive

Für die E-Mail-Integration müssen Sie ein Upgrade auf den Advanced-Plan durchführen.

Es fehlen branchenspezifische Features wie eine speziell auf Beauty-Produkte zugeschnittene Bestandsverwaltung.

Aufgrund der fortschrittlichen CRM-Funktionen und der steilen Lernkurve kann dies für kleine Salon-Eigentümer überwältigend sein.

Keine direkte POS-Integration (Point-of-Sale) für eine reibungslose Abwicklung der Transaktion im Salon

Preise für Pipedrive

Lite: 19 $/Monat pro Benutzer

Wachstum: 34 $/Monat pro Benutzer

Premium: 64 $ / Monat pro Benutzer

Ultimate: 89 $/Monat pro Benutzer

Pipedrive-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,3/5 (über 2.400 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 3.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Pipedrive?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Mir gefällt, wie benutzerfreundlich Pipedrive ist, selbst für Menschen, die keine Technik-Experten sind. Die visuelle Vertriebspipeline hilft mir, auf einen Blick zu sehen, wo jeder Deal steht, und dank der anpassbaren Phasen kann ich sie an verschiedene Workflows anpassen.

Mir gefällt, wie benutzerfreundlich Pipedrive ist, selbst für Menschen, die keine Technik-Experten sind. Dank der visuellen Vertriebspipeline kann ich auf einen Blick sehen, wo jeder Deal steht, und dank der anpassbaren Phasen kann ich sie an verschiedene Workflows anpassen.

Verleihen Sie Ihrem Salon mit ClickUp einen neuen Look

Um einen Salon zu betreiben, braucht man mehr als nur ein einfaches CRM. Es sollte ein System sein, das alles von der Terminverwaltung bis zur Nachverfolgung abdeckt. Viele CRM-Tools bieten zwar großartige Features, aber oft muss man bei bestimmten Aspekten Kompromisse eingehen.

Möchten Sie die CRM-Implementierung vereinfachen? ClickUp ist die perfekte Wahl, um alle Ihre Abläufe zusammenzuführen. Aufgabenverwaltung? Check. Automatisierte Workflows? Kein Problem. Benutzerdefinierte Dashboards? Aber sicher!

Ob Sie Termine, Marketingkampagnen oder Mitarbeiterpläne nachverfolgen – ClickUp passt sich Ihren Prozessen in einem Maße an, wie es keine andere Salon-Management-Software kann.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an und übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Salonbetrieb!