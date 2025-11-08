Die 11 besten SurveySparrow-Alternativen für intelligentere Rückmeldungen und mehr Engagement

Vielleicht investieren Sie bereits Ihr ganzes Herzblut in Ihr Geschäft, aber woher wissen Sie, ob Ihre Benutzer die bekommen, was sie brauchen?

Es ist ganz einfach: Sie bitten um Feedback. Das ist eine der einfachsten Möglichkeiten, Ihre Produkte zu optimieren, Ihre Dienstleistungen zu verbessern und Ihren Benutzern ein besseres Erlebnis zu bieten.

SurveySparrow ist für viele Geschäfte, Vermarkter und Forscher ein zuverlässiges tool zur Erfassung und Analyse wichtiger Kundendaten. Wenn Sie jedoch nach einer Lösung mit mehr Benutzerdefinierbarkeit, günstigeren Preisen oder erweiterten Analysefunktionen suchen, stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Auswahl.

Wir haben 11 der besten SurveySparrow-Alternativen zusammengestellt, von denen jede etwas Einzigartiges zu bieten hat, von KI-gestützten Erkenntnissen und elegantem Design bis hin zur nahtlosen Integration in Ihre aktuellen tools.

👀 Wussten Sie schon? Unternehmen, die Kundenfeedback aktiv umsetzen, haben eine 2,5-mal höhere Wahrscheinlichkeit, ihre Kunden zu binden.

Limit von SurveySparrow

SurveySparrow ist bekannt für seine dialogorientierten Umfragen und Automatisierungen, hat jedoch einige Nachteile, die Sie dazu veranlassen könnten, Alternativen in Betracht zu ziehen:

Preisliche Bedenken: Einige Benutzer empfinden es als teuer, da wichtige Features nur in höheren Plänen verfügbar sind.

Begrenzte Benutzerdefiniertheit: Bietet grundlegende Branding-Anpassungen, aber keine umfassende Designkontrolle und erweiterte Logik.

Grundlegende Analysen: Funktioniert, aber ohne die Tiefe und KI-gestützten Erkenntnisse anderer tools.

Feature-Limitierungen in niedrigeren Plänen: Wichtige Features wie Automatisierung und erweiterte Berichterstellung sind auf Premium-Tarife beschränkt.

Einschränkungen bei der Integration: Unterstützt gängige tools, aber einige Verbindungen sind eingeschränkt oder erfordern Workarounds.

Probleme beim Antwortmanagement: Das Filtern und Segmentieren von Antworten in großem Umfang kann bei umfangreichen Umfragen frustrierend sein.

SurveySparrow-Alternativen auf einen Blick

Tool Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise* ClickUp Anpassbare Erstellung von Formularen, Datenerfassung, KI-gestützte Feedback-Analyse und -Verwaltung • ClickUp-Formulare mit bedingter Logik • Umwandlung von Formularantworten in Aufgaben • Automatisierung für Workflows nach dem Feedback • Dashboards für Live-Metriken • KI-Analyse über ClickUp Brain Free Forever-Plan; Anpassungen für Unternehmen verfügbar Typeform Interaktive und ansprechende Umfragen • UX mit jeweils einer Frage • Logiksprünge • Stripe-Integration für Zahlung Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 29 $/Monat. Qualtrics Umfragen und Erfahrungsmanagement im Unternehmen • Erweiterte Bereiche und Einzelzielansprache • Integriertes Befragtenpanel • HIPAA-, DSGVO- und ISO-konform Benutzerdefinierte Preisgestaltung Google Formular Einfache und kostenlose Umfragen • Automatische Visualisierung über Sheets • Logische Verzweigungen • Vorausgefüllte Antworten • Datei-Uploads • Benachrichtigungen bei Antworten Free SurveyMonkey Marktforschung und Kundenfeedback • KI-gestützte Fragenvorschläge • A/B-Tests • Mehrsprachige Unterstützung • Gewichtete Bewertung Bezahlte Pläne beginnen bei 10 $/Monat. Jotform Formularerstellung mit Zahlung- und Automatisierung-Features • Drag-and-Drop-Builder • PDF-Erstellung aus Antworten • Bedingung • Kiosk-Modus • HIPAA-Konformität Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 39 $/Monat. Zoho Survey Teams, die die Zoho-Suite und Multi-Channel-Feedback nutzen • Integration von CRM- und Marketing-tools • Offline- und mehrsprachige Umfragen • Echtzeit-Analysen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 6 $. QuestionPro Akademische Forschung und Umfragen zu Unternehmen • Heatmaps und Conjoint-Analyse • Offline-Umfrage-tools • Panel-Management-System Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 83 $. Tally Unbegrenzte kostenlose Umfragen mit minimalistischer Benutzeroberfläche • unbegrenzte Antworten im Free-Plan • Stripe-Integration • Zapier, Airtable, Notion unterstützen Bezahlte Pläne beginnen bei 29 $. Formstack Sichere und HIPAA-konforme Datenerfassung • Workflow-Automatisierung • Elektronische Signaturen • Offline-Datensynchronisierung • Vorausfüllen von CRM-Daten Bezahlte Pläne beginnen bei 99 $. Alchemer Erweiterte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für Umfragen und Feedback-Management • Echtzeit-Dashboards • Rollenbasierter Zugriff • Längsschnittliche Nachverfolgung • CRM-/API-Integrationen Bezahlte Pläne beginnen bei 55 $.

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerneutralen Verfahren, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber , wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Die besten SurveySparrow-Alternativen

Suchen Sie nach Alternativen zu SurveySparrow? Diese Top-Auswahl bietet Ihnen alles, was Sie brauchen:

ClickUp (Am besten geeignet für die Erstellung anpassbarer Formulare, Datenerfassung, KI-gestützte Feedback-Analyse und -Verwaltung)

Sammeln Sie mit ClickUp Formularen ganz einfach strukturierte Daten und wandeln Sie Antworten in umsetzbare Aufgaben um.

ClickUp, der weltweit erste konvergierte KI-Arbeitsbereich, erleichtert das Erstellen benutzerdefinierter Formulare, das Sammeln von Daten und die Nutzung von Benutzerfeedback, während die integrierte KI dabei hilft, dieses Feedback in Aktionspunkte und Erkenntnisse umzuwandeln, die Sie nachverfolgen können!

Bitten Sie zunächst ClickUp Brain, Ihnen bei der Erstellung von Umfragefragen zu helfen, die auf wichtigen Trends, aktuellen Produkteinführungen oder Social-Media-Diskussionen über Ihr Produkt basieren. Erstellen Sie dann mit ClickUp Forms benutzerdefinierte Formulare für Ihre Marke.

Sie können jede Formularübermittlung in Aufgaben umwandeln, Felder aktualisieren und automatisierte Workflows als Auslöser verwenden, sodass nichts übersehen wird. Sie können vorhandene Aufgabenfelder und ClickUp-Benutzerdefinierte Felder von überall in Ihrem Workspace einbinden und so für strukturierte und konsistente Daten sorgen.

Und mit intelligenteren Formularen, die durch bedingte Logik unterstützt werden, kontrollieren Sie das Erlebnis und zeigen nur die Felder an, die aufgrund früherer Antworten relevant sind. Wenn jemand beispielsweise eine Anfrage als „dringend“ markiert, kann automatisch ein Feld für das Fälligkeitsdatum angezeigt werden, sodass wichtige Details im Voraus erfasst werden.

Wenn Sie eine vorgefertigte Struktur benötigen, bietet die ClickUp-Formular-Vorlage eine vorgefertigte Formularstruktur für gängige Arbeitsabläufe, darunter Kundenfeedback, Projektanfragen und IT-Kundendienst-Support-Tickets. Sie können die Feedback-Formular-Vorlage an Ihre Bedürfnisse anpassen, wodurch die Erstellung von Formularen beschleunigt wird und gleichzeitig ein strukturierter Datenfluss gewährleistet bleibt.

Kostenlose Vorlage erhalten Vereinfachen Sie den Eintrag mit der ClickUp-Formular-Vorlage für mehr Effizienz und Genauigkeit.

Das Sammeln von Antworten ist jedoch nur der Anfang beim Aufbau starker Kundenbeziehungen. ClickUp Automatisierung macht die manuelle Nachbearbeitungsarbeit, die normalerweise folgt, überflüssig.

Eliminieren Sie die manuelle Umsetzung von Feedback mit ClickUp Automatisierung, indem Sie Auslöser verwenden, Aufgaben zuweisen und Workflows am Laufen halten.

Sie können Regeln festlegen, um Übermittlungen den richtigen Teammitgliedern zuzuweisen, Stakeholder zu benachrichtigen oder sogar als Auslöser für E-Mail-Antworten zu dienen.

Während Ihre Daten eingehen, verschaffen Ihnen die ClickUp-Dashboards einen klaren Überblick über die aktuellen Vorgänge. Anstatt einzelne Antworten zu sortieren, erhalten Sie eine visuelle Echtzeit-Übersicht über Trends, Engpässe und die Workload Ihres Teams.

Führen Sie die Nachverfolgung Ihres Feedbacks in ClickUp-Dashboards mithilfe von benutzerdefinierten Berichten, Live-Updates und wichtigen Metriken an einem Ort durch.

Möchten Sie sehen, wie viele Anfragen mit hoher Priorität noch ausstehen? Oder die Kundenzufriedenheit im Laufe der Zeit verfolgen? Mit benutzerdefinierten Widgets können Sie die wichtigsten Daten filtern und anzeigen, sodass Ihr Team auf dem gleichen Stand bleibt und proaktiv arbeiten kann.

ClickUp ist ein KI-Formular, mit dem Sie wiederkehrende Probleme in Feedback-Formularen identifizieren und so Ungleichgewichte in der Workload aufgrund eingehender Anfragen erkennen können.

Wir schließen den Kreis mit ClickUp Brain, das Ihnen ebenfalls die Flexibilität bietet, mit mehreren LLMs, darunter Gemini, ChatGPT und Claude, direkt aus Ihrem ClickUp-Workspace heraus zu arbeiten. Verwenden Sie ClickUp AI, um das Feedback zu analysieren, Muster zusammenzufassen und auf der Grundlage dieser Analyse nächste Schritte vorzuschlagen.

Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung mit der LLM-Integration von ClickUp Brain, indem Sie auf Ihren Workflow zugeschnittene KI-Erkenntnisse erhalten.

Egal, ob Sie detaillierten Inhalt, erweiterte Datenanalyse oder kontextbezogene Empfehlungen suchen, Sie können ganz einfach zwischen den Modellen wechseln. So erhalten Sie die beste KI-gestützte Unterstützung für Ihre spezifischen Anforderungen, und das alles innerhalb von ClickUp.

Die besten Features von ClickUp

Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder für jede Umfragefrage, von Dropdown-Menüs bis hin zu Textfeldern.

Wandeln Sie Formular-Übermittlungen in Aufgaben um, um sie einfach nachverfolgen und weiterverfolgen zu können.

Versehen Sie Antworten mit Tags und kategorisieren Sie sie, um sie schnell filtern und analysieren zu können.

Visualisieren Sie Trends und Erkenntnisse mithilfe anpassbarer Dashboards.

Filtern und sortieren Sie Antworten anhand beliebiger Felder, um Schlüssel-Rückmeldungen zu identifizieren.

Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen, indem Sie Kommentare, Mitarbeiter und Unteraufgaben hinzufügen.

Verfolgen Sie den Fortschritt der Umfrage und die Abschlussquoten über verschiedene Ansichten und Status hinweg.

Leiten Sie Benutzer nach der Übermittlung zu einem beliebigen Link weiter, um eine reibungslosere Erfahrung zu gewährleisten.

Limit von ClickUp

Aufgrund seines umfangreichen Funktionsumfangs ist eine gewisse Einarbeitungszeit erforderlich.

Erweiterte Formular-Features wie bedingte Logik erfordern einen höherwertigen Plan.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein G2-Rezensent sagt:

Ich liebe die Automatisierungen und Integrationen in ClickUp. Es bietet so viele Möglichkeiten, Aufgaben automatisch zu planen, zu verfolgen und zu kommunizieren. Ich habe es auch für Integrationen mit unseren Franchisenehmern verwendet, indem ich Formulare und Umfragen genutzt habe, was einfach großartig war.

Ich liebe die Automatisierungen und Integrationen in ClickUp. Es bietet so viele Möglichkeiten, Aufgaben automatisch zu planen, zu verfolgen und zu kommunizieren. Ich habe es auch für Integrationen mit unseren Franchisenehmern verwendet, indem ich Formulare und Umfragen genutzt habe, was einfach großartig war.

👀 Wussten Sie schon? Unternehmen, die ClickUp Automatisierung nutzen, sparen schätzungsweise 1 Stunde pro Tag und Mitarbeiter, was zu einer Steigerung der Arbeitseffizienz um 12 % führt. Das entspricht einer zusätzlichen Arbeitswoche pro Jahr – ohne Überstunden!

2. Typeform (am besten geeignet für interaktive und ansprechende Umfragen)

via Typeform

Wenn es darum geht, Umfragen zu erstellen, die sich eher wie ein natürlicher Dialog als wie ein starrer Fragebogen anfühlen, sticht Typeform hervor.

Durch die Anzeige jeweils einer Frage entsteht ein interaktiveres Erlebnis, das das Interesse der Befragten aufrechterhält. Die elegante, moderne Benutzeroberfläche ist in hohem Maße anpassbar, sodass Sie Schriftarten, Farben und Branding an Ihre Bedürfnisse anpassen können.

Aber es geht nicht nur um Ästhetik – Logiksprünge personalisieren das Umfrageerlebnis und leiten die Befragten je nach ihren Antworten auf unterschiedliche Pfade.

Einfache Integrationen mit HubSpot, Slack, Google Tabellen und Zapier machen die Automatisierung mühelos. Dank einfacher Einbettungsoptionen können Sie Umfragen auch in E-Mails, auf Websites und in Pop-ups platzieren.

Die besten Features von Typeform

Verfolgen Sie den Fortschritt der Befragten in Echtzeit, um Abbruchpunkte zu identifizieren und den Ablauf zu optimieren.

Aktivieren Sie Video- und GIF-Antworten, um reichhaltigeres, ansprechenderes Feedback zu erhalten.

Sammeln Sie Zahlungen innerhalb von Umfragen mithilfe der Stripe-Integration für Spenden oder Buchungen.

Betten Sie Formulare mit einer interaktiven Chatbot-ähnlichen Erfahrung in Websites ein, um eine höhere Interaktion zu erzielen.

Verwenden Sie versteckte Felder, um Kampagnenquellen zur Nachverfolgung zu verwenden und Antworten automatisch zu segmentieren.

Limit von Typeform

Limitierte Designflexibilität für komplexere Umfragestrukturen

Der Free-Plan hat strenge Antwortbeschränkungen.

Preise für Typeform

Free

Basic : 29 $/Monat

Plus : 59 $/Monat

Geschäft : 99 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Typeform

G2 : 4,5/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 900 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Typeform?

Eine Bewertung von TrustRadius lautet:

Wir haben es verwendet, um zusätzliche Informationen von Personen zu sammeln, die an unseren Kursen interessiert waren. Dabei konnten wir vermeiden, dass ihnen alle Fragen auf einem Bildschirm angezeigt wurden, sondern haben ihnen stattdessen jeweils nur eine Frage gestellt.

Wir haben es verwendet, um zusätzliche Informationen von Personen zu sammeln, die an unseren Kursen interessiert waren. Dabei konnten wir vermeiden, dass ihnen alle Fragen auf einem Bildschirm angezeigt wurden, sondern haben ihnen stattdessen jeweils nur eine Frage gestellt.

💡 Profi-Tipp: Testen Sie die Struktur Ihrer Umfrage mit A/B-Tests. Die meisten Leute testen nur Betreffzeilen oder E-Mail-Texte, aber die Struktur Ihrer Umfrage (Reihenfolge der Fragen, Länge, Tonfall) kann die Qualität der Antworten drastisch verändern. Probieren Sie verschiedene Versionen aus und vergleichen Sie die Abschlussquoten und die Tiefe der Antworten.

3. Qualtrics (Am besten geeignet für Umfragen und Erfahrungsmanagement auf Unternehmensebene)

via Qualtrics

Qualtrics ist mehr als nur ein Umfrage-Tool, es ist eine umfassende Plattform für das Erfahrungsmanagement. Es eignet sich ideal für Unternehmen, die groß angelegte Untersuchungen zu Kunden, Mitarbeitern und dem Markt durchführen.

Mit den fortschrittlichen Verzweigungs- und Logik-Features von Qualtrics können Sie maßgeschneiderte Umfragen für Softwareteams erstellen, die sich dynamisch an die Antworten der Befragten anpassen.

Die Verteilung ist ebenso flexibel und umfasst E-Mail, SMS, mobile Apps und eingebettete Formulare auf Websites.

Im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern bietet Qualtrics auch ein integriertes Befragtenpanel, das Geschäfts zugang zu gezielten demografischen Daten für ihre Forschung ermöglicht.

Für diejenigen, die mit sensiblen Daten umgehen, gewährleistet die Konformität mit HIPAA, DSGVO und ISO 27001 höchste Sicherheit, was es zu einer guten Wahl für Branchen wie Gesundheitswesen, Finanzwesen und Hochschulbildung macht.

Die besten Features von Qualtrics

Verwenden Sie Heatmaps für die Nachverfolgung, wo Benutzer klicken und interagieren, für UX-Forschung.

Nutzen Sie die Conjoint-Analyse, um zu verstehen, welche Features und Preisklassen am wichtigsten sind.

Betten Sie Umfragen in mobile Apps ein, um Echtzeit-Feedback ohne zusätzlichen Code zu sammeln.

Lösen Sie Auslöser für Folgeumfragen basierend auf Kundeninteraktionen in Support- oder Vertriebssystemen aus.

Erfassen Sie Verhaltensdaten mit tools zur Sitzung, um die Reise der Befragten abzuschließen.

Limit von Qualtrics

Steile Lernkurve aufgrund des umfangreichen Features

Umfangreiche benutzerdefinierte Optionen können für einfache Umfrageanforderungen überwältigend sein.

Preise von Qualtrics

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Qualtrics

G2 : 4,3/5 (über 730 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Qualtrics?

Ein G2-Rezensent schreibt:

Der größte Vorteil von Qualtrics Strategy & Research ist seine Flexibilität. Es ist leistungsstark genug für komplexe, logikintensive Umfragen und dennoch so intuitiv, dass Teams ohne Code damit arbeiten können.

Der größte Vorteil von Qualtrics Strategy & Research ist seine Flexibilität. Es ist leistungsstark genug für komplexe, logikintensive Umfragen und dennoch so intuitiv, dass Teams ohne Code damit arbeiten können.

👀 Wussten Sie schon? Im Jahr 1886 füllte Marcel Proust ein „Geständnisalbum” mit persönlichen Fragen aus, was zur Erstellung des heute berühmten Proust-Fragebogens führte. Er ahnte nicht, dass dieser Fragebogen Generationen später als Inspiration für moderne Persönlichkeitstests dienen würde!

4. Google Formular (am besten geeignet für einfache und kostenlose Umfragen)

über Google Formular

Als eines der benutzerfreundlichsten und kostengünstigsten Umfrage-tools ermöglicht Ihnen Google Forms, Umfragen in wenigen Minuten zu erstellen und zu verteilen, ohne sich Gedanken über Antwortbeschränkungen machen zu müssen.

Es fehlen zwar fortgeschrittene Designelemente und detaillierte Analysen, aber es bietet grundlegende Logikverzweigungen, automatische Datenvisualisierung und direkte Integration mit Google Tabellen für eine einfache Nachverfolgung der Antworten.

Da es in das Google-Ökosystem integriert ist, ist die Erstellung von Google Forms-Umfragen für Teams, die bereits Gmail, Drive und Docs verwenden, sehr hilfreich.

Die besten Features von Google Formularen

Füllen Sie Antworten mithilfe von E-Mails oder früheren Antworten vorab aus, um das Abschließen der Umfrage zu beschleunigen.

Generieren Sie QR-Code-Codes, damit persönliche Befragte sofort auf Umfragen zugreifen können.

Richten Sie eine Antwortvalidierung ein, um genaue und abgeschlossene Antworten sicherzustellen.

Aktivieren Sie Datei-Uploads innerhalb von Umfragen für die Übermittlung von Dokumenten oder Aufgaben.

Verwenden Sie Add-Ons wie Form Publisher, um Antworten automatisch in Google Docs oder PDFs umzuwandeln.

Richten Sie E-Mail-Benachrichtigungen für neue Antworten ein, um Teams in Echtzeit auf dem Laufenden zu halten.

Einschränkungen von Google Formularen

Im Vergleich zu Premium-Umfrage-tools eingeschränkte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten

Keine integrierten Integrationen außerhalb des Google-Ökosystems

Preise für Google Formular

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Google Formularen

G2 : 4,6/5 (über 42.800 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 11.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Google Formular?

Ein Capterra-Rezensent sagt:

Google Formular bietet eine großartige Benutzererfahrung, da es vorgefertigte Vorlagen bereitstellt, mit denen Sie schnell loslegen können. Außerdem verfügt es über eine einfache und intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche.

Google Formular bietet eine großartige Benutzererfahrung, da es vorgefertigte Vorlagen bereitstellt, mit denen Sie schnell loslegen können. Außerdem verfügt es über eine einfache und intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche.

🧠 Wissenswertes: Mit Google Formularen können Sie Quizze automatisch benoten und Fragen mischen, um Betrug zu verhindern, was es für Lehrer und Ausbilder überraschend nützlich macht.

5. SurveyMonkey (Am besten geeignet für Marktforschung und Kundenfeedback)

via SurveyMonkey

Für diejenigen, die ein Gleichgewicht zwischen Zugänglichkeit und ausgefeilteren Datenanalysen suchen, schreitet SurveyMonkey als vielseitige Option voran.

Es kombiniert Benutzerfreundlichkeit mit KI-gestützten Fragenvorschlägen, Sprunglogik, Antwortgewichtung und automatisierter Berichterstellung. Damit ist es eine hervorragende Wahl für Geschäfte, die detailliertes Feedback benötigen, ohne sich mit einer komplexen, forschungsintensiven Plattform auseinandersetzen zu müssen.

SurveyMonkey bietet auch verschiedene Verteilung an, darunter E-Mail, SMS, soziale Medien und die Einbettung in Websites.

Es bietet sogar Benchmarking-Features, mit denen Geschäfte ihre Umfrageergebnisse mit Branchenstandards vergleichen können.

Die besten Features von SurveyMonkey

Führen Sie A/B-Tests innerhalb von Umfragen durch, um Frageformate zu vergleichen und die Beteiligung zu verbessern.

Planen Sie wiederkehrende Umfragen mit automatischen Erinnerungen und SurveyMonkey-Vorlagen , um weiterhin Kundenfeedback zu sammeln.

Wenden Sie Umfragelogik an, um Fragen basierend auf vorherigen Antworten ein- oder auszublenden.

Erstellen Sie mehrsprachige Umfragen mit automatischen Übersetzungen für eine globale Reichweite.

Weisen Sie den Antworten gewichtete Punktzahlen zu, um erweiterte Datenanalysen und Berichterstellung zu erstellen.

Limit von SurveyMonkey

Der Free-Plan hat im Vergleich zu anderen SurveyMonkey-Alternativen eine begrenzte Anzahl an Antworten und verfügt nicht über erweiterte Features.

Höherwertige Pläne können für kleine Unternehmen teuer sein.

Preise von SurveyMonkey

Team Advantage : 18 $/Benutzer/Monat

Team Premier : 44 $/Benutzer/Monat

Plan – Premier Annual: 57 $/Monat

Plan – Advantage Annual: 23 $/Monat

Standard-Monatsgebühr: 10 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu SurveyMonkey

G2 : 4,4/5 (über 24.940 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 10.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über SurveyMonkey?

Eine Bewertung von TrustRadius lautet:

SurveyMonkey eignet sich auch perfekt, wenn Sie als Anbieter von Grafiken zu den erhaltenen Daten wünschen, da Sie sich so die manuelle Erstellung dieser Grafiken sparen. Ich kann mir keinen Fall vorstellen, in dem die Verwendung von SurveyMonkey nicht sinnvoll wäre.

SurveyMonkey eignet sich auch perfekt, wenn Sie als Anbieter von Grafiken zu den erhaltenen Daten wünschen, da Sie sich so die manuelle Erstellung dieser Grafiken sparen. Ich kann mir keinen Fall vorstellen, in dem die Verwendung von SurveyMonkey nicht sinnvoll wäre.

🧠 Fun Fact: Brand Right Marketing hat seinen Workflow mit ClickUp Automatisierungen und Task-Vorlagen umgestellt, wodurch die Projekt-Setup-Zeit um 50 % reduziert und Kampagnen planmäßig durchgeführt werden konnten.

6. Jotform (am besten geeignet für die Erstellung von Formularen mit Zahlung- und Automatisierung-Features)

via Jotform

Im Gegensatz zu herkömmlichen Umfrageplattformen zeichnet sich Jotform durch seinen Drag-and-Drop-Formular-Generator aus. Außerdem verfügt es über ein Feature erweiterte bedingte Logik, mit der Benutzer dynamische und personalisierte Erlebnisse erstellen können.

Eines seiner Alleinstellungsmerkmale ist die Möglichkeit, Zahlungen dank der Integration mit PayPal, Stripe und Square direkt innerhalb der Umfragen einzuziehen.

Darüber hinaus kann es automatisch benutzerdefinierte PDF-Dateien aus den Antworten erstellen, was es zu einem leistungsstarken Tool für Unternehmen macht, die Verträge, Anträge oder Umfrageberichte bearbeiten.

Für Branchen, die eine Datenerfassung mit Sicherheit erfordern, bietet Jotform auch HIPAA-konforme Optionen, was es zu einer ausgezeichneten Wahl für Unternehmen im Gesundheitswesen, im Finanzwesen und in der Rechtsbranche macht.

Die besten Features von Jotform

Verwenden Sie den Kiosk-Modus, um Daten vor Ort zu erfassen, indem Sie ein Tablet in eine dedizierte Formularstation verwandeln.

Wenden Sie bedingte E-Mail-Logik an, um den Befragten auf der Grundlage ihrer Antworten benutzerdefinierte Folge-E-Mails zu senden.

Implementieren Sie Formular-Workflows, um Übermittlungen an verschiedene Teammitglieder weiterzuleiten.

Richten Sie Genehmigungsworkflows ein, um Formular-Übermittlungen vor der Verarbeitung zu überprüfen und zu validieren.

Integrieren Sie Dropbox oder Google Drive, um eingereichte Dateien automatisch zu speichern.

Aktivieren Sie intelligente Berechnungen in Formularen für Preisvoranschläge oder punktbasierte Bewertungen.

Jotform-Limitations

Der Free-Plan bietet im Vergleich zu anderen Jotform-Alternativen nur begrenzte Möglichkeiten für die Übermittlung und den Speicher von Daten.

Die Benutzeroberfläche kann aufgrund der Vielzahl an Features etwas unübersichtlich wirken.

Preise von Jotform

Starter: Kostenlos

Bronze : 39 $/Monat

Silber : 49 $/Monat

Gold : 129 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Jotform

G2 : 4,7/5 (über 3.500 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Jotform?

Eine G2-Bewertung lautet:

Was mir an Jotform am besten gefällt, ist seine intuitive Bedienbarkeit. Die Möglichkeit, Bedingungen für die Formulare zu erstellen, ist sehr hilfreich. Auch die Widgets sind sehr nützlich. Ich habe kürzlich den Workflow-Prozess integriert und dadurch viel Zeit gespart.

Was mir an Jotform am besten gefällt, ist seine intuitive Bedienbarkeit. Die Möglichkeit, Bedingungen für die Formulare zu erstellen, ist sehr hilfreich. Auch die Widgets sind sehr nützlich. Ich habe kürzlich den Workflow-Prozess integriert und dadurch viel Zeit gespart.

7. Zoho Survey (Am besten geeignet für die kostengünstige Erstellung von Umfragen mit CRM-Integration)

via Zoho Survey

Zoho Survey wurde für die effiziente Arbeit mit Zoho CRM, Zoho Analytics und Zoho Mail entwickelt und ist eine ausgezeichnete Wahl, wenn Ihr Unternehmen bereits die Zoho-Suite verwendet.

Offline-Umfrageerfassung, die Mehrsprachen unterstützt, und White-Label-Branding machen es besonders nützlich für Geschäfte, die globale Umfragen oder Mitarbeiter-Feedback-Kampagnen durchführen.

Fortschrittliche tools zur Filterung und Segmentierung von Antworten helfen Unternehmen bei der Analyse von Trends, während automatisierte Berichte schnelle Einblicke liefern.

Die besten Features von Zoho Survey

Erstellen Sie unbegrenzt viele Umfragen mit anpassbaren Designs und Branding-Optionen.

Analysieren Sie Antworten in Echtzeit mit detaillierten Berichten und Stimmungsanalysen.

Ermöglichen Sie die Automatisierung der Verteilung von Umfragen und Nachfassaktionen mit Zoho CRM und Marketing-tools.

Sammeln Sie Feedback-Antworten per E-Mail, über soziale Medien und über Einbettungen in Websites.

Limit von Zoho Survey

Der Free-Plan hat eine begrenzte Anzahl an Antworten und bietet keine erweiterten Analysen.

Einige Integrationen erfordern Konnektoren von Drittanbietern wie Zapier.

Preise für Zoho Survey

Free Forever

Basic: 6 $/Monat pro Benutzer

Plus: 10 $/Monat pro Benutzer

Pro: 29 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 68 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Survey

G2 : 4,4/5 (über 900 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 430 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zoho Survey?

Ein Capterra-Rezensent schreibt:

Tolles Umfrage-Tool, sehr umfassend und unkompliziert. Würde es allen Zoho One-Benutzern empfehlen.

Tolles Umfrage-Tool, sehr umfassend und unkompliziert. Würde es allen Zoho One-Benutzern empfehlen. *

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie anonyme Mitarbeiterbefragungen, um ehrliches Feedback zu fördern und eine Kultur der Offenheit und kontinuierlichen Verbesserung zu schaffen.

8. QuestionPro (Am besten geeignet für akademische Forschung und Umfragen von Unternehmen)

via QuestionPro

Für diejenigen, die detaillierte Marktforschung oder Produkttests durchführen, bietet QuestionPro eine analytische Tiefe, die vielen anderen Umfrage-tools fehlt.

Es umfasst erweiterte Fragetypen wie Heatmaps, Conjoint-Analysen und Stimmungsanalysen und liefert damit Erkenntnisse, die über einfache Multiple-Choice-Daten hinausgehen. Dank seiner Offline-Fähigkeiten eignet es sich ideal für Feldforschung, während sein integriertes Zielgruppenpanel Unternehmen Zugang zu bestimmten demografischen Gruppen für die Verteilung von Umfragen verschafft.

Wenn datengestützte Entscheidungen für Sie Priorität haben, bietet diese Plattform auch die für strategischere Geschäftsentscheidungen erforderlichen Erkenntnisse in Forschungsqualität.

Die besten Features von QuestionPro

Erstellen Sie Umfragen mit logischen Bereich, Piping und Bewertung.

Analysieren Sie Antworten mit KI-gestützten Analysen und prädiktiven Erkenntnissen.

Verteilen Sie Umfragen über mehrere Kanäle, darunter E-Mail und soziale Medien.

Führen Sie akademische und Marktforschung mit einem Panel-Management-System durch.

Limit von QuestionPro

Der Free-Plan bietet eingeschränkten Zugriff auf Premium-Features.

Die Benutzeroberfläche kann für Anfänger komplex sein.

Preise von QuestionPro

Essentials : Kostenlos

Advanced : 99 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Team Edition : 83 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Research Suite: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu QuestionPro

G2 : 4,5/5 (über 1.000 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 480 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über QuestionPro?

Ein G2-Rezensent sagt:

Die einfache Erstellung, Auswertung und Integration von Umfragen macht dieses tool zu einer großartigen Wahl!

Die einfache Erstellung, Auswertung und Integration von Umfragen macht dieses tool zu einer großartigen Wahl!

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie verstehen möchten, wie Benutzer tatsächlich Entscheidungen treffen, z. B. welcher Produkt-Feature ihnen am meisten Wert verleiht, ist die Conjoint-Analyse herkömmlichen Bewertungsskalen überlegen. Anstatt zu fragen, was wichtig ist, präsentieren Sie Kompromisse (z. B. Preis vs. Geschwindigkeit vs. Features) und zwingen die Befragten, eine Wahl zu treffen. So werden die wahren Präferenzen sichtbar und Sie können Angebote entwickeln, die die Menschen eher kaufen oder annehmen. Profi-Tipp: Verwenden Sie diese Methode, wenn Sie Roadmaps erstellen, Preise festlegen oder gestaffelte Pakete zusammenstellen.

9. Tally (Am besten geeignet für unbegrenzt kostenlose Umfragen mit einer minimalistischen Benutzeroberfläche)

via Tally

Tally bietet eine erfrischend einfache und völlig kostenlose Alternative für Startups, Freiberufler und kleine Teams.

Im Gegensatz zu vielen Freemium-Umfrage-tools, die für die Erfassung von Feedback entwickelt wurden, gibt es bei Tally keine Antwort-Limits und wichtige Features sind nicht hinter Bezahlschranken versteckt. Dank der intuitiven, blockbasierten Benutzeroberfläche fühlt sich das Erstellen von Formularen wie das Verfassen eines Dokuments an, sodass auch technisch weniger versierte Benutzer damit zurechtkommen.

Trotz seiner Einfachheit bietet es integrierte Logik, Berechnungen und Stripe-Zahlung, wodurch es vielseitiger ist, als es auf den ersten Blick erscheint.

Die besten Features zusammenfassen

Passen Sie Formulare mit Branding, Logiksprüngen und bedingten Feldern an.

Automatisieren Sie Antworten mit Integrationen wie Notion, Airtable und Zapier.

Verwenden Sie Webhooks, um Formular-Daten an andere Apps zu senden und Workflows zu automatisieren.

Zähl-Limitierungen

Der Free-Plan beinhaltet das Tally-Branding, sofern kein Upgrade vorgenommen wird.

Weniger Integrationen im Vergleich zu unternehmensorientierten tools

Preise von Tally

Pro : 29 $/Monat

Geschäft: 89 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zusammenfassen

G2 : 4,7/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Tally?

Eine G2-Bewertung lautet:

Es handelt sich um einen einfachen, benutzerfreundlichen, aber sehr leistungsstarken Formular-Generator. Ich habe meine Lead-Generierungsformulare, wenn Besucher auf meine Website kommen, meine Anmeldeformulare, wenn Besucher ein Angebot für meine Dienstleistungen wünschen, meine Formulare zum Sammeln von Anmeldungen für ein Webinar, und alle Formulare, die ich in meinem Unternehmen verwende, wurden mit Tally erstellt. Das funktioniert für mich seit über 9 Monaten. Ich beabsichtige, ihre Dienste auch weiterhin zu nutzen, während wir wachsen. 🙂

Es handelt sich um einen einfachen, benutzerfreundlichen, aber sehr leistungsstarken Formular-Generator. Ich habe meine Lead-Generierungsformulare, wenn Besucher auf meine Website kommen, meine Anmeldeformulare, wenn Besucher ein Angebot für meine Dienstleistungen wünschen, meine Formulare zum Sammeln von Anmeldungen für ein Webinar, und alle Formulare, die ich in meinem Unternehmen verwende, wurden mit Tally erstellt. Das funktioniert für mich seit über 9 Monaten. Ich beabsichtige, ihre Dienste auch weiterhin zu nutzen, während wir wachsen. 🙂

👀 Wussten Sie schon? Der Net Promoter Score (NPS), eine mittlerweile allgegenwärtige Metrik im Geschäft, wurde 2003 eingeführt, um Kundenfeedback zu sammeln, und verdankt seine Beliebtheit der einfachen Umsetzung von Online-Fragebögen.

10. Formstack (am besten geeignet für Sicherheit und HIPAA-konforme Datenerfassung)

via Formstack

Für Unternehmen, die ein Umfrage-Tool mit integrierter Workflow-Automatisierung benötigen, ist Formstack eine gute Wahl. Über einfache interaktive Umfragen hinaus ermöglicht es Teams, Genehmigungen zu automatisieren, Antworten weiterzuleiten und bestimmte Aktionen als Auslöser basierend auf Benutzereingaben zu initiieren.

Mit bedingter Logik, erweiterten Sicherheit-Features und HIPAA-Konformität wird es häufig in Branchen eingesetzt, die sowohl benutzerdefinierte Anpassungen als auch strengen Datenschutz erfordern, wie beispielsweise im Gesundheitswesen und im Rechtsdienstleistungsbereich.

Die besten Features von Formstack

Füllen Sie Formulare mit CRM-Daten vorab aus, um manuelle Eingaben zu reduzieren und die Genauigkeit zu verbessern.

Aktivieren Sie elektronische Signaturen in Umfragen, um diese in rechtsverbindliche Vereinbarungen umzuwandeln.

Richten Sie mehrstufige Genehmigungs-Workflows ein, um Antworten an verschiedene Abteilungen weiterzuleiten.

Sichern Sie Ihre Daten mit SOC 2-Konformität und Verschlüsselung für Branchen, die mit sensiblen Informationen umgehen.

Sammeln Sie Formular-Daten offline und führen Sie eine Synchronisierung automatisch durch, sobald die Verbindung wiederhergestellt ist.

Verwenden Sie dynamische Vorausfüllungen, um Formular basierend auf Benutzerdaten zu personalisieren.

Limitations von Formstack

Steilere Lernkurve für komplexe Workflow-Automatisierung

Eingeschränkte Features im Free-Plan

Preise für Formstack

Formulare : 99 $/Monat

Suite : 299 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Formstack-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,3/5 (über 450 Bewertungen)

Capterra: 4,0/5 (über 110 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Formstack?

Ein Capterra-Rezensent sagt:

Es bietet einen hervorragenden Wert für das Geld und ist relativ einfach zu bedienen. Wir nutzen es seit mehreren Jahren und können uns nicht mehr vorstellen, darauf zu verzichten – es ist für einen effizienten Arbeitsablauf in einem kleinen Unternehmen unverzichtbar und wesentlich kostengünstiger als die Beauftragung eines Administrators für die gleichen Aufgaben.

Es bietet einen hervorragenden Wert für das Geld und ist relativ einfach zu bedienen. Wir nutzen es seit mehreren Jahren und können uns nicht mehr vorstellen, darauf zu verzichten – es ist für einen effizienten Arbeitsablauf in einem kleinen Unternehmen unverzichtbar und wesentlich kostengünstiger als die Beauftragung eines Administrators für die gleichen Aufgaben.

📮 ClickUp Insight: 13 % unserer Umfrageteilnehmer möchten KI nutzen, um schwierige Entscheidungen zu treffen und komplexe Probleme zu lösen. Allerdings geben nur 28 % an, KI regelmäßig bei der Arbeit einzusetzen. Ein möglicher Grund: Sicherheitsbedenken! Benutzer möchten möglicherweise keine sensiblen Daten für Entscheidungsfindungen mit einer externen KI freigeben. ClickUp löst dieses Problem, indem es KI-gestützte Problemlösungen direkt in Ihren sicheren Arbeitsbereich bringt. Von SOC 2 bis zu ISO-Standards erfüllt ClickUp die höchsten Datensicherheitsstandards und hilft Ihnen, generative KI-Technologie sicher in Ihrem gesamten Arbeitsbereich einzusetzen.

11. Alchemer (Am besten geeignet für erweiterte benutzerdefinierte Umfragen und Feedback-Management)

via G2

Für Unternehmen, die maximale benutzerdefinierte Anpassungen, detaillierte Analysen und Sicherheit auf Unternehmensebene benötigen, ist Alchemer (ehemals SurveyGizmo) die richtige Wahl.

Mit Alchemer können Sie vollständig benutzerdefinierte Dashboards erstellen, in denen Echtzeit-Erkenntnisse gefiltert, visualisiert und zwischen Teams freigegeben werden können. Es erfüllt strenge Sicherheitsstandards, darunter GDPR-, HIPAA- und SOC 2-Konformität, und ist damit eine gute Wahl für Unternehmen, die mit vertraulichen oder regulierten Daten umgehen.

Die API- und Webhook-Unterstützung der Plattform unterstützt eine einfache Integration mit CRMs, Automatisierungstools und Analyseplattformen, sodass die Umfragedaten nicht isoliert sind.

Die besten Features von Alchemer

Als Auslöser für automatisierte Aktionen dienen Umfrageantworten dazu, CRM-Datensätze zu aktualisieren oder Aufgaben zuzuweisen.

Nutzen Sie den Umfrage-Bereich, um auf der Grundlage der Antworten hyper-personalisierte Erlebnisse zu schaffen.

Betten Sie interaktive Dashboards in Berichte ein, um Umfrageergebnisse dynamisch zu visualisieren und zu freizugeben.

Implementieren Sie rollenbasierte Zugriffskontrollen, um die Erstellung von Umfragen und die Sichtbarkeit von Daten teamübergreifend zu verwalten.

Automatisieren Sie E-Mail-Benachrichtigungen basierend auf Umfrageantworten für sofortige Nachfassaktionen.

Führen Sie Längsschnittstudien durch, indem Sie die Befragten über einen längeren Zeitraum hinweg einer Nachverfolgung unterziehen, um tiefere Einblicke zu gewinnen.

Limit von Alchemer

Höhere Preise im Vergleich zu einfacheren Umfrage-tools

Einige erweiterte Features erfordern zusätzliche Add-ONs.

Preise von Alchemer

Collaborator : 55 $/Monat pro Benutzer

Professional : 165 $/Monat pro Benutzer

Vollzugriff : 275 $/Monat pro Benutzer

Business-Plattform: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Alchemer-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,4/5 (über 900 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Alchemer?

Eine Bewertung von Capterra lautet:

Die Möglichkeit der Integration mit anderen Tools und Plattformen war für mich ein großer Pluspunkt. Ich kann mein Alchemer-Konto mit anderen Apps verbinden, die ich bei der Arbeit nutze, was meine Effizienz und Produktivität erheblich verbessert hat.

Die Möglichkeit der Integration mit anderen tools und Plattformen war für mich ein großes Plus. Ich kann mein Alchemer-Konto mit anderen Apps verbinden, die ich bei der Arbeit nutze, was meine Effizienz und Produktivität erheblich verbessert hat.

Die beste Alternative zu SurveySparrow? ClickUp kann alles zu erledigen

Das Sammeln von Antworten ist nur ein Teil der Gleichung. Der wahre Wert entsteht, wenn Sie das Feedback in Erkenntnisse umwandeln, die Sie tatsächlich nutzen können. Während tools wie Typeform, Qualtrics und Google Formular jeweils ihre Stärken als Alternativen zu SurveySparrow haben, sticht ClickUp als ultimative All-in-One-Lösung hervor.

Von der Recherche vor der Umfrage über die Formulierung der richtigen Fragen bis hin zur Verteilung und schließlich zur Analyse und Umsetzung – ClickUp erledigt alles. Das Beste daran ist, dass Sie benutzerdefinierte Clickup-Agenten erstellen können, um diesen gesamten Workflow zu koordinieren.

Mit anpassbaren Formularen, Automatisierung und umfassenden Integrationen macht ClickUp die Erfassung von Kundenfeedback zum Kinderspiel – und das alles innerhalb Ihrer bestehenden Workflows. Ganz gleich, ob Sie Kundenmeinungen sammeln, Mitarbeiterbefragungen durchführen oder Stakeholder-Feedback verwalten – ClickUp sorgt dafür, dass jede Antwort zu echten Ergebnissen führt.

Wenn Sie ernsthaft daran interessiert sind, das Engagement zu steigern und datengestützte Entscheidungen zu treffen, ist ClickUp die intelligentere Wahl. Melden Sie sich noch heute kostenlos an und verändern Sie die Art und Weise, wie Sie Feedback sammeln und nutzen!