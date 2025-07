Die besten Workvivo-Alternativen für Mitarbeiterengagement im Jahr 2025

Sie haben sich für Workvivo entschieden, weil Sie dachten, es wäre Ihre All-in-One-Plattform für Mitarbeitererfahrung. Aber jetzt fühlt es sich eher wie ein digitales Schwarzes Brett an als wie ein echter Engagement-Hub.

Kommt Ihnen das bekannt vor? Das ist nicht Ihre Schuld.

Viele Teams wachsen über ihre Kommunikationsplattformen hinaus und sehnen sich nach etwas Einfacherem, Intelligentem und Angenehmerem.

Vielleicht benötigen Sie ein Tool, das intuitiver, sozialer oder einfacher zu bedienen ist, wenn Sie mit Ihren Remote-Mitarbeitern zusammenarbeiten. Wenn Workvivo Ihnen zu unübersichtlich ist, verdienen Sie etwas Besseres.

Die gute Nachricht? Es gibt leistungsstarke Workvivo-Alternativen, die Ihnen alles auf einer einzigen Plattform mühelos ermöglichen. Und ja, wir haben die ganze Recherchearbeit für Sie erledigt, damit Sie das nicht tun müssen.

Warum sollten Sie sich für Workvivo-Alternativen entscheiden?

Workvivo hat vielen Unternehmen dabei geholfen, einen digitalen Space aufzubauen, um das Mitarbeiterengagement zu steigern. Aber was vor einem Jahr noch funktioniert hat, kann sich heute vielleicht klobig, eingeschränkt oder losgelöst von der Arbeits- und Kommunikationsweise Ihrer Mitarbeiter anfühlen.

👀 Wussten Sie schon? Der weltweite Anteil engagierter Mitarbeiter ist auf 21 % gesunken, wobei Manager den größten Rückgang verzeichnen.

Sie sollten sich für eine Workvivo-Alternative entscheiden, wenn Sie Folgendes wünschen:

Erweiterte Features für Mitarbeiterengagement: Einige Plattformen bieten bessere Features für das Mitarbeiterengagement und robuste Analysefunktionen, mit denen Sie Ihre Belegschaft besser verstehen und motivieren können

Reibungslosere Integration: Alternativen bieten möglicherweise eine reibungslosere Integration in Ihre bestehende Alternativen bieten möglicherweise eine reibungslosere Integration in Ihre bestehende interne Kommunikationssoftware , Tools von Drittanbietern und externe Apps

Benutzerfreundliche Oberfläche: Eine intuitivere und benutzerfreundlichere Oberfläche kann die Akzeptanz steigern und die tägliche Nutzung für alle Mitarbeiter, einschließlich Remote-Mitarbeitern, vereinfachen

Flexible Anpassung: Andere Plattformen bieten umfangreichere Anpassungsoptionen, mit denen Sie die Kommunikation an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen können

Besserer mobiler Support: Alternativen bieten einen hervorragenden Support für mobile Geräte, sodass Mitarbeiter an vorderster Front und Remote-Mitarbeiter leichter in Verbindung bleiben können

💡 Profi-Tipp: Bevor Sie die Tools wechseln, besprechen Sie mit Ihrem Team und erstellen Sie eine Karte der Probleme, die Sie lösen möchten. So können Sie Störfaktoren herausfiltern und die Schlüssel-Features auswählen, die zu Ihren HR-Strategien und den Präferenzen Ihrer Mitarbeiter passen.

Workvivo-Alternativen auf einen Blick

Sie haben nicht genug Zeit, um jedes Tool einzeln durchzugehen? Hier finden Sie einen schnellen Überblick über alle Workvivo-Alternativen und ihre Anwendungsfälle:

Name des Tools Anwendungsfall Am besten geeignet für Preise ClickUp All-in-One-Plattform für Arbeitsmanagement und Teamzusammenarbeit Teams, die einen flexiblen, vernetzten Workspace für die Verwaltung von Arbeit, Kommunikation und Engagement suchen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 7 $/Benutzer/Monat Microsoft Teams Videobasierte Teamzusammenarbeit innerhalb des Microsoft-Ökosystems Teams, die bereits Microsoft 365 verwenden und nach integrierten Videokonferenzen, Messaging und Dateifreigabe suchen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 4 $/Monat pro Benutzer Workplace von Meta Von sozialen Medien inspirierte Mitarbeiterbindung Digitale Teams, die eine informelle, social-mediaähnliche Kommunikationsplattform für alle Mitarbeiter suchen Kostenpflichtige Pläne ab 4 $/Monat pro Benutzer Slack Schnelle Teamarbeit und Zusammenarbeit über Instant Messaging Profis, die Wert auf Echtzeitkommunikation legen, mit Fokus auf Kanäle, Instant Messaging und intelligente Integrationen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 8,75 $/Monat pro Benutzer Microsoft Viva Engage Mitarbeiter-Communities innerhalb des Microsoft 365-Ökosystems Unternehmen mit Microsoft 365, die sich auf den Aufbau von Communities und die Mitarbeiterbindung konzentrieren Kostenpflichtige Pläne ab 2 $/Monat pro Benutzer Connecteam Verwaltung von Teams ohne festen Arbeitsplatz mit einem mobilorientierten Ansatz Frontline- und Remote-Teams, die eine einfache Plattform für Kommunikation und Aufgabenmanagement suchen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 35 $/Monat Jostle Kulturorientierte Mitarbeiterkommunikation und -anerkennung Unternehmen, die mit einer benutzerfreundlichen Plattform die Verbindung zwischen ihren Mitarbeitern, deren Anerkennung und die interne Kultur verbessern möchten Benutzerdefinierte Preise Staffbase Omnichannel-Mitarbeiterkommunikation Unternehmen mit verteilten, globalen Teams, die eine zentrale Plattform für die kanalübergreifende Kommunikation suchen Benutzerdefinierte Preise Sociabble Multichannel-Kommunikation und Verteilung von Inhalten Große oder nicht am Schreibtisch arbeitende Belegschaften, die Inhalte über verschiedene Kontaktpunkte verteilen möchten Benutzerdefinierte Preise LumApps KI-gestützte personalisierte Kommunikation Unternehmen, die ein flexibles, zentralisiertes Intranet mit KI-gesteuerten Inhalten und Kommunikation wünschen Benutzerdefinierte Preise Blink Mitarbeiterengagement mit Fokus auf die Mitarbeiter an vorderster Front Mitarbeiter an vorderster Front, die keinen Schreibtisch haben und Offline-Zugriff sowie Tools für die Echtzeitkommunikation benötigen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 4,50 $/Monat pro Benutzer Simpplr KI-gesteuerte einheitliche Mitarbeitererfahrung Unternehmen, die eine Engagement-Plattform suchen, die Kommunikation und Wissensfreigabe mit Personalisierung zentralisiert Benutzerdefinierte Preise Firstup Automatisierte, KI-gestützte Mitarbeiterkommunikation Unternehmen, die die Kommunikation ihrer Mitarbeiter in großem Umfang automatisieren und personalisieren möchten, um datengestützte Entscheidungen zu treffen Benutzerdefinierte Preise

🧠 Fun Fact! Eine detailliertere Kommunikation am Arbeitsplatz sorgt dafür, dass sich Mitarbeiter fast fünfmal produktiver fühlen!

Die besten Workvivo-Alternativen

Nicht jede Software für Mitarbeiterengagement ist gleich, und das ist auch gut so. Je nach Größe, Stil und Setup Ihres Teams kann das richtige Tool sehr unterschiedlich aussehen.

Finden wir die beste Lösung für Sie.

1. ClickUp (All-in-One-Plattform für Arbeitsmanagement und Teamzusammenarbeit)

Erleben Sie die Leistungsfähigkeit des KI-gestützten, integrierten Chats. Beantworten Sie wiederkehrende Fragen, automatisieren Sie tägliche und wöchentliche Berichte, sortieren und weisen Sie Nachrichten zu und vieles mehr mit ClickUp Autopilot Agents

Wenn Sie es leid sind, nach Produktivitäts-Hacks zu suchen, die nie funktionieren, ist ClickUp das Upgrade, das Ihr Team verdient.

ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, definiert Projektmanagement neu, indem es die Kommunikation, Zusammenarbeit und das Engagement der Mitarbeiter mühelos und, wir wagen es zu sagen, sogar Spaß macht!

Beginnen wir mit ClickUp Chat, der Schaltzentrale für Unterhaltungen in Echtzeit. Ganz gleich, ob Sie mit einem Projektteam Brainstorming betreiben, Updates mit Ihrer Abteilung teilen oder unternehmensweite Ankündigungen veröffentlichen – mit Chat bleibt alles an einem Ort organisiert.

Erstellen Sie Chat-Kanäle für jedes Thema, jedes Team oder jede Initiative und halten Sie alle auf dem Laufenden, ohne E-Mails zu durchsuchen oder zwischen Tools umzuschalten. Bonus! Sie können Aufgaben direkt aus den Chats heraus zuweisen. Ihre To-Do-Liste muss nicht länger werden!

Vereinfachen Sie die Kommunikation, steigern Sie das Engagement und verwalten Sie die gesamte Arbeit Ihres Teams in einem vernetzten Workspace mit ClickUp

Jetzt, wo Sie intelligent chatten, können Sie diese Unterhaltungen mit ClickUp-Aufgaben in die Tat umsetzen. Weisen Sie Aufgaben zu, legen Sie Prioritäten fest, hängen Sie Dokumente an und verfolgen Sie den Fortschritt – alles in einem eleganten, anpassbaren Workspace.

Mit über 15 Ansichten, darunter Listen, Kanban-Boards, Kalender und Zeitleisten, passt sich ClickUp Ihrem Workflow an und nicht umgekehrt.

Sind Sie es leid, immer wieder die klassische Ausrede „Ups, ich habe Ihre Nachricht übersehen“ zu hören? Mit @Erwähnungen in Aufgaben, Dokumenten und sogar Whiteboards können Sie ganz einfach Feedback geben, Fragen stellen oder Teamkollegen direkt an der Stelle taggen, an der die Arbeit stattfindet.

Verbessern Sie Ihre Schreibfähigkeiten, fassen Sie Unterhaltungen zusammen, erhalten Sie Echtzeit-Informationen zum Workspace und transkribieren Sie Ihre Meetings mit ClickUp Brain

Brauchen Sie einen zusätzlichen Kopf im Team? Lernen Sie ClickUp Brain kennen, Ihren KI-gestützten Teamkollegen.

Es fasst Dokumente und Unterhaltungen zusammen, entwirft Antworten, ruft Richtlinien ab und beantwortet sogar workspace-spezifische Fragen.

Es transkribiert sogar Ihre Sprach- und Video-Meetings, damit Sie nichts verpassen. Es ist perfekt für Onboarding, Remote-Teams oder alle, die Wert auf ihre Zeit legen (also eigentlich alle). Mit ClickUp Brain benötigen Sie keine 10 verschiedenen Apps, um Ihre Ziele in Sachen Zusammenarbeit zu erreichen.

Wenn es um Dokumentation geht, ist ClickUp Knowledge Management Ihr stets aktueller interner hub.

Speichern Sie HR-Richtlinien, SOPs, Onboarding-Anleitungen und mehr in einem durchsuchbaren, kollaborativen Space. Es funktioniert wie ein lebendiges, soziales Intranet – entwickelt, um mit Ihrem Team und Ihrer Wissensbasis zu wachsen.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Brain direkt in ClickUp Docs, um sofort benutzerdefinierte Dokumente zu erstellen und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten, um Feedback in Echtzeit zu sammeln.

Finden, speichern, freigeben und aktualisieren Sie Unternehmenswissen gemeinsam mit ClickUp Knowledge Management

Und wenn Sie fundiertes Feedback von Ihren Mitarbeitern benötigen? Mit ClickUp-Formularen ist das ganz einfach. Führen Sie Pulse-Umfragen durch, sammeln Sie anonymes Feedback, loben Sie großartige Arbeit oder überprüfen Sie einfach die Stimmung mit kurzen Umfragen.

Sie können sogar Nachfassaktionen automatisieren, Manager benachrichtigen und Antworten in Aufgaben umwandeln. Das bedeutet, dass Sie nicht nur zuhören, sondern auch handeln, wenn es darauf ankommt.

Erfassen Sie Mitarbeiterfeedback, führen Sie Pulse-Umfragen durch, sammeln Sie Ideen und verfolgen Sie die Stimmung im Team mit ClickUp-Formularen

Wenn Sie also über einseitige Kommunikation hinausgehen und wirklich zusammenarbeiten möchten, sind Sie hier genau richtig.

Die besten Features von ClickUp

Eliminieren Sie mit ClickUp-Automatisierungen repetitive Aufgaben wie Erinnerungen, Status-Updates und die Erstellung von Unteraufgaben

Verfolgen Sie mit ClickUp Project Time Tracking die für jede Aufgabe aufgewendete Zeit und sorgen Sie für eine einheitliche Arbeitsweise Ihrer Mitarbeiter im Büro und im Homeoffice

Visualisieren Sie Fortschritte und Engagement mithilfe benutzerdefinierter ClickUp-Dashboards mit Echtzeit-Einblicken

Finden Sie alles und überall mit der ClickUp Connected Search in Ihrem gesamten Workspace

Integrieren Sie über 1000 Tools von Drittanbietern wie Slack, Zoom, Google Kalender und mehr

Limits von ClickUp

Einige Benutzer müssen möglicherweise eine leichte Lernkurve in Kauf nehmen

Die mobile App hat im Vergleich zur Desktop-App möglicherweise eingeschränkte Ansichten

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Krijn E., Lead Creative bei Flying Kiwi, sagt:

…wir haben viele verschiedene Tools für Projektmanagement und interne Kommunikation ausprobiert – aber ClickUp ist das einzige, das alle Kriterien erfüllt. Es ist intelligent, innovativ und unglaublich gut organisiert. Ob es um die Verwaltung von Aufgaben, die Nachverfolgung von Fortschritten oder die Synchronisierung des Teams geht, ClickUp erledigt alles nahtlos…

…wir haben viele verschiedene Tools für Projektmanagement und interne Kommunikation ausprobiert – aber ClickUp ist das einzige, das alle Kriterien erfüllt. Es ist intelligent, innovativ und unglaublich gut organisiert. Ob es um die Verwaltung von Aufgaben, die Nachverfolgung von Fortschritten oder die Synchronisierung des Teams geht, ClickUp erledigt alles nahtlos…

2. Microsoft Teams (am besten für videobasierte Teamzusammenarbeit geeignet)

über Microsoft Teams

Wenn Ihr Team bereits im Microsoft-Ökosystem arbeitet, ist Microsoft Teams eine naheliegende Option. Es verbindet Kommunikation, Zusammenarbeit und Engagement miteinander.

Von HD-Videoanrufen über Echtzeit-Messaging bis hin zum Freigeben von Dokumenten bietet Teams einen zentralen Workspace mit effektiven Tools für die Remote-Zusammenarbeit. Darüber hinaus erleichtern Microsoft 365 und Tools zur Mitarbeiterbindung wie Viva Engage die Zusammenarbeit.

Die besten Features von Microsoft Teams

Organisieren Sie Unterhaltungen nach Kanälen für Teams, Abteilungen oder Projekte

Hosting von Videoanrufen, Freigabe von Bildschirmen und Aufzeichnung von Meetings für eine einfache Remote-Zusammenarbeit

Arbeiten Sie gemeinsam an Word-, Excel- oder PowerPoint-Dateien, ohne die App zu verlassen

Nutzen Sie Teams Phone für intelligente, einheitliche Telefonie und Sprachkommunikation

Limits von Microsoft Teams

Mit einer steilen Lernkurve

Die Benutzeroberfläche kann manchmal fehlerhaft sein

Preise für Microsoft Teams

Free Forever

Microsoft 365 Personal: 9,99 $/Monat

Microsoft 365 Family: 12,99 $/Monat

Microsoft Teams Essentials: 4 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Business Basic: 6 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Business Premium: 22 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (über 15.900 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 10.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Microsoft Teams?

In einer Bewertung auf Capterra heißt es:

Wenn Sie Microsoft Teams zum ersten Mal verwenden, gibt es eine gewisse Lernkurve. Die Benutzeroberfläche ist etwas gewöhnungsbedürftig, da viele Features in einer Plattform zusammengefasst sind.

Wenn Sie Microsoft Teams zum ersten Mal verwenden, gibt es eine gewisse Lernkurve. Die Benutzeroberfläche ist etwas gewöhnungsbedürftig, da viele Features in einer Plattform zusammengefasst sind.

3. Slack (Am besten geeignet für schnelle Teamarbeit und Zusammenarbeit)

über Slack

Slack eignet sich für Teams, die auf Instant Messaging, Zusammenarbeit in Echtzeit und intelligente Integrationen angewiesen sind. Es bringt Menschen, Projekte und Workflows in einem zentralen Space zusammen, der auf Effizienz und Agilität ausgelegt ist.

Es bietet organisierte Kommunikationskanäle, einfache Zusammenarbeit über Slack Connect und Integrationen mit über 2.600 Apps. So kann Ihr Team schnell arbeiten und bleibt auf dem gleichen Stand, ohne dass E-Mails den Überblick erschweren.

Die besten Features von Slack

Organisieren Sie Unterhaltungen mit Kanälen für Teams, Projekte oder Themen

Nutzen Sie Huddles, Clips oder Instant Messaging für die Zusammenarbeit in Echtzeit

Durchsuchen Sie alle Nachrichten und Dateien mit der KI-gestützten Suche von Slack

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben mit Workflow Builder und Slack KI

Limits von Slack

Für größere Unternehmen kann dies jedoch teuer werden

Die kostenlose Version begrenzt den Nachrichten- und Dateiverlauf auf 90 Tage

Preise für Slack

Free

Pro: 8,75 $/Monat pro Benutzer

Business+: 15 $/Monat pro Benutzer

Enterprise Grid: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Slack

G2: 4,5/5 (über 34.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 23.800 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Slack?

Eine Reddit-Rezension lautet:

Ich nutze Slack für Clients und finde es sehr effektiv. Die lockere Atmosphäre ist hilfreich und die Projekt-Features sorgen für Ordnung. Es eignet sich hervorragend für die Verwaltung von Aufgaben unterwegs.

Ich nutze Slack für meine Clients und finde es sehr effektiv. Die lockere Atmosphäre ist hilfreich und die Projekt-Features sorgen für Ordnung. Es eignet sich hervorragend für die Verwaltung von Aufgaben unterwegs.

📮 ClickUp Insight: Der durchschnittliche Berufstätige verbringt täglich mehr als 30 Minuten mit der Suche nach arbeitsbezogenen Informationen – das sind über 120 Stunden pro Jahr, die durch das Durchsuchen von E-Mails, Slack-Threads und verstreuten Dateien verloren gehen. Ein intelligenter KI-Assistent, der in Ihren Workspace integriert ist, kann das ändern. Entdecken Sie ClickUp Brain. Es liefert sofortige Einblicke und Antworten, indem es in Sekundenschnelle die richtigen Dokumente, Unterhaltungen und Aufgabendetails anzeigt, sodass Sie mit der Suche aufhören und mit der Arbeit beginnen können. 💫 Echte Ergebnisse: Teams wie QubicaAMF haben mit ClickUp mehr als 5 Stunden pro Woche eingespart – das sind über 250 Stunden pro Jahr und Mitarbeiter –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse eliminiert haben. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal erreichen könnte!

4. Microsoft Viva Engage (Am besten geeignet für Microsoft 365-basierte Mitarbeiter-Communities)

über Microsoft Viva Engage

Ursprünglich unter dem Namen Yammer bekannt, ist Microsoft Viva Engage Microsofts Antwort auf ein modernes soziales Netzwerk für Unternehmen, das Mitarbeiter unabhängig von ihrem Arbeitsort zusammenbringt.

Es hilft Ihnen, eine Community aufzubauen, Führungskräfte mit Mitarbeitern zu verbinden und eine zentralisierte Kommunikation zu fördern. Es lässt sich direkt in Microsoft 365-Tools wie Microsoft Teams, SharePoint und Outlook integrieren, sodass Sie das Engagement ganz einfach in den täglichen Workflow Ihres Teams einbinden können.

Die besten Features von Microsoft Viva Engage

Bilden Sie interessengeleitete Communities für informelle Interaktionen und Wissensaustausch

Verbinden Sie Mitarbeiter und Führungskräfte über die Leadership Corner und Live-Ereignisse

Geben Sie Fachwissen und Updates mithilfe von Storylines, Kampagnen und Antworten in Viva frei

Verwenden Sie Microsoft Copilot für KI-generierte Inhalte und Gesprächsstarter

Limits von Microsoft Viva Engage

Begrenzte erweiterte Anpassungsoptionen

Für Premium-Features wie Copilot und Analytics ist eine zusätzliche Lizenz erforderlich

Preise für Microsoft Viva Engage

Microsoft Viva Employee Communications and Communities: 2 $/Monat pro Benutzer

Microsoft Viva Workplace Analytics und Mitarbeiterfeedback: 6 $/Monat pro Benutzer

Microsoft Viva Suite: 12 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Viva Engage

G2: Bewertungen nicht verfügbar

Capterra: 4,2/5 (über 800 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Microsoft Viva Engage?

In einer Bewertung auf Capterra heißt es:

Ich habe ein Unternehmensabonnement für Microsoft 365, und Viva lässt sich gut in viele seiner Komponenten integrieren, sodass ich ursprünglich für einen Zweck erledigte Arbeiten problemlos für zukünftige Anforderungen nutzen kann.

Ich habe ein Unternehmensabonnement für Microsoft 365, und Viva lässt sich gut in viele seiner Komponenten integrieren, sodass ich ursprünglich für einen bestimmten Zweck erledigte Arbeiten problemlos für zukünftige Anforderungen nutzen kann.

5. Connecteam (Am besten für die Verwaltung von Teams ohne festen Arbeitsplatz geeignet)

über Connecteam

Connecteam ist eine mobile Plattform für Unternehmen mit Mitarbeitern im Außendienst, ohne festen Arbeitsplatz oder im Homeoffice, die ein einfaches Tool für Kommunikation, Aufgabenmanagement und Engagement benötigen.

Es eignet sich besonders für Unternehmen, die E-Mails, Tabellenkalkulationen und mehrere Apps durch eine einheitliche Plattform ersetzen möchten. Ob Sie Updates freigeben, Zeiten erfassen oder Feedback sammeln möchten – Connecteam hilft Ihnen dabei, Ihr Teammanagement zu synchronisieren.

Die besten Features von Connecteam

Erstellen Sie Mitarbeiterpläne, Unternehmensaktualisierungen, Ankündigungen und Ereignisse – alles in einem Kommunikations-Hub

Nutzen Sie sicheren Chat für persönliche, Gruppen- oder unternehmensweite Instant Messaging

Digitalisieren Sie Ihre täglichen Abläufe mit Checklisten, Formularen und Tools zur Berichterstellung in Echtzeit

Nutzen Sie GPS-Nachverfolgung und vereinfachen Sie die Gehaltsabrechnung mit integrierten Tools

Einschränkungen von Connecteam

Eingeschränkte Features im Free-Plan

Mit anfänglicher Lernkurve

Preise für Connecteam

Der Small Business-Plan: Kostenlos für bis zu 10 Benutzer

Basic: 35 $/Monat

Erweitert: 59 $/Monat

Experte: 119 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Connecteam

G2: 4,6/5 (über 2.300 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.300 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Connecteam?

In einer Bewertung auf Capterra heißt es:

Insgesamt habe ich sehr gute Erfahrungen mit Connecteam gemacht. Es hat Struktur und Klarheit in unseren täglichen Abläufe gebracht und die Kommunikation im Team reibungsloser denn je gemacht. Von der Zeiterfassung über Aufgaben bis hin zu Updates – jetzt ist alles an einem Ort. Das hat uns wirklich geholfen, organisiert und in Verbindung zu bleiben, insbesondere während arbeitsreicher Schichten.

Insgesamt habe ich sehr gute Erfahrungen mit Connecteam gemacht. Es hat Struktur und Klarheit in unseren täglichen Abläufe gebracht und die Kommunikation im Team reibungsloser denn je gemacht. Von der Zeiterfassung über Aufgaben bis hin zu Updates – alles ist jetzt an einem Ort. Das hat uns wirklich geholfen, organisiert und in Verbindung zu bleiben, insbesondere während stressiger Schichten.

6. Jostle (Am besten geeignet für kulturorientierte Mitarbeiterkommunikation)

via Jostle

Wenn Sie auf der Suche nach einer einfacheren, visuell ansprechenden Plattform sind, die Remote-, In-Office- und Frontline-Teams in einem digitalen Space zusammenbringt, könnte Jostle das Richtige für Sie sein. Der Fokus liegt auf der Vereinfachung der internen Kommunikation und der Mitarbeiteranerkennung.

So fühlen sich alle informiert, verbunden und wertgeschätzt, egal wo sie arbeiten. Mit einer Social-Media-ähnlichen Benutzeroberfläche und ohne Setup-Gebühren hilft Jostle Teams, sich schnell und ohne technischen Aufwand aufeinander abzustimmen.

Die besten Features von Jostle

Teilen Sie Neuigkeiten, Updates und Ereignisse mit gezielten Ankündigungen, damit alle auf dem Laufenden bleiben

Nutzen Sie JostleTV, um wichtige Updates in Pausenräume und Fertigungshallen zu streamen

Anerkennen Sie Leistungen und feiern Sie Meilensteine mit Nachrichten zur Mitarbeiterwertschätzung und Ereignissen

Organisieren Sie Ressourcen und Richtlinien in einer durchsuchbaren Bibliothek für einfachen Zugriff

Schränken Sie sich nicht ein

Die Suchfunktion ist möglicherweise inkonsistent

Begrenzte erweiterte Anpassungsoptionen

Jostle-Preise

Kostenlose Version verfügbar

Benutzerdefinierte Preise für zusätzliche Features

Bewertungen und Rezensionen zu Jostle

G2: 4,5/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 70 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Jostle?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Das einzig Negative, das mir einfällt, ist eher eine persönliche Marotte – die Uneinheitlichkeit der Suchergebnisse. In einigen Instanzen muss man auf „ “ klicken, in anderen muss man auf das Lupensymbol klicken, und wieder andere Male erscheinen die Schnellsuche-Ergebnisse bereits während der Eingabe.

Das einzig Negative, das mir einfällt, ist eher eine persönliche Marotte – die Uneinheitlichkeit der Suchergebnisse. In einigen Instanzen muss man auf „ ” klicken, in anderen Fällen muss man auf das Lupensymbol klicken, und wieder andere Male erscheinen die Suchergebnisse bereits während der Eingabe.

7. Staffbase (Am besten für Omnichannel-Mitarbeiterkommunikation geeignet)

via Staffbase

Staffbase eignet sich für globale Teams, die eine konsistente, wirkungsvolle Kommunikation über mehrere Kanäle hinweg benötigen. Es zentralisiert alles von Intranet-Updates und mobilen Benachrichtigungen bis hin zu E-Mail-Kampagnen und digitaler Beschilderung in einer Kommunikationsplattform.

Der Mobile-First-Ansatz und die Integration von Microsoft 365 machen es besonders nützlich, um Mitarbeiter an vorderster Front und Remote-Mitarbeiter in Verbindung zu halten und auf dem Laufenden zu halten.

Die besten Features von Staffbase

Versenden Sie Mitteilungen über die mobile App, per E-Mail, SMS, Intranet und Digital Signage – alles auf einer Plattform

Passen Sie die Kommunikation für globale Teams mit mehrsprachigem Support und lokalen Editoren an

Planen, führen Sie Kampagnen durch und messen Sie deren Erfolg mithilfe redaktioneller Kalender

Analysieren Sie die Auswirkungen von Engagement und Kommunikation mit umfassenden Mitarbeiteranalysen und Heatmaps

Einschränkungen von Staffbase

Für kleinere Teams möglicherweise zu teuer

Es fehlen einige erweiterte Features, die bei Mitbewerbern verfügbar sind

Preise für Staffbase

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Staffbase

G2: 4,6/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 70 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Staffbase?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Eine der größten Stärken ist die benutzerfreundliche Oberfläche. Selbst Teammitglieder, die nicht sehr technisch versiert sind, können die Nutzung ohne viel Schulung schnell erlernen. Das Design der Plattform ist intuitiv, sodass E-Mails einfach erstellt und versendet werden können.

Eine der größten Stärken ist die benutzerfreundliche Oberfläche. Selbst Teammitglieder, die nicht sehr technisch versiert sind, können die Nutzung ohne große Schulungen schnell erlernen. Das Design der Plattform ist intuitiv, sodass E-Mails einfach erstellt und versendet werden können.

8. Sociabble (Am besten geeignet für Multichannel-Kommunikation und Verteilung von Inhalten)

über Sociabble

Sociabble hilft Ihnen, die interne Kommunikation zu vereinfachen, indem es die Erstellung von Inhalten zentralisiert und über alle Mitarbeiterkontaktpunkte hinweg verbreitet.

Im Gegensatz zu Plattformen, die sich stark auf die Einbindung über ein Intranet konzentrieren, kombiniert Sociabble soziale Netzwerke mit der Einbindung der Mitarbeiter. Dadurch eignet es sich für große, verteilte oder nicht am Schreibtisch arbeitende Belegschaften.

Die besten Features von Sociabble

Veröffentlichen Sie Inhalte einmal und verteilen Sie sie über das Internet, mobile Geräte, Newsletter, Teams, SharePoint und soziale Medien wie LinkedIn

Automatisieren Sie Workflows und die Bereitstellung von Inhalten mit Zapier, APIs und Power Automate

Segmentieren Sie Zielgruppen und personalisieren Sie Nachrichten über Regionen, Abteilungen oder Rollen hinweg

Einschränkungen von Sociabble

Mit einer Lernkurve

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsoptionen

Preise von Sociabble

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Sociabble

G2: 4,7/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Sociabble?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Was mir an Sociabble am besten gefällt, ist die nahtlose Integration in Social-Media-Plattformen, wodurch es unglaublich einfach ist, Inhalte mit nur einem Klick freizugeben. Die benutzerfreundliche Oberfläche und die effizienten Management-Tools optimieren den Prozess der Kuratierung und Verteilung von Inhalten, sparen Zeit und steigern das Engagement. Es ist ein Game-Changer für alle, die ihre Social-Media-Strategie verbessern möchten.

Was mir an Sociabble am besten gefällt, ist die nahtlose Integration in Social-Media-Plattformen, wodurch es unglaublich einfach ist, Inhalte mit nur einem Klick freizugeben. Die benutzerfreundliche Oberfläche und die effizienten Management-Tools optimieren den Prozess der Kuratierung und Verteilung von Inhalten, sparen Zeit und steigern das Engagement. Es ist ein Game-Changer für alle, die ihre Social-Media-Strategie verbessern möchten.

9. LumApps (Am besten geeignet für KI-gestützte personalisierte Kommunikation)

über LumApps

LumApps ist eine weitere flexible Plattform, die entwickelt wurde, um die interne Kommunikation zu vereinfachen und die Erfahrungen der Mitarbeiter im gesamten Unternehmen zu vereinheitlichen. Als zentraler Hub ermöglicht es Ihnen, über eine einzige, benutzerfreundliche Oberfläche auf Unternehmensnachrichten zuzugreifen, Aufgaben abzuschließen und sich mit Kollegen zu verbinden.

Die besten Features von LumApps

Zentralisieren Sie Kommunikation, Ressourcen und Business-Apps in einem Mitarbeiter-Hub

Liefern Sie personalisierte, KI-gesteuerte Inhalte und Ankündigungen an bestimmte Zielgruppen

Ermöglichen Sie Wissensaustausch, Zusammenarbeit und Microlearning mit sozialen und unternehmensinternen Intranet-Features

Integrieren Sie Tools wie Google Workspace und Microsoft 365 für einen vernetzten Workflow

Einschränkungen von LumApps

Die Benutzeroberfläche kann manchmal langsam sein

Anfänger müssen möglicherweise eine anfängliche Lernkurve in Kauf nehmen

Preise für LumApps

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu LumApps

G2: 4,3/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: 4,1/5 (über 35 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über LumApps?

In einer G2-Bewertung heißt es:

LumApps ist sehr einfach zu bedienen. Nach einer kurzen Schulung können Sie ganz einfach Ihre Inhalte integrieren. Es ermöglicht die Kombination aller Arten von Inhalten auf allen Ebenen des Unternehmens. Die Bedingungsfunktionen und die von IA generierten Widgets sind wahrscheinlich einige der besten Features, die Sie nutzen können.

LumApps ist sehr einfach zu bedienen. Nach einer kurzen Schulung können Sie ganz einfach Ihre Inhalte integrieren. Es ermöglicht die Kombination aller Arten von Inhalten auf allen Ebenen des Unternehmens. Die Bedingungsfunktionen und IA-generierten Widgets sind wahrscheinlich einige der besten Features, die Sie nutzen können.

10. Blink (am besten für die Einbindung von Mitarbeitern mit Kundenkontakt geeignet)

via Blink

Verbringen Sie Ihre Tage mit der Verwaltung von Schichten und Mitarbeiterplänen? Blink könnte Ihnen das erleichtern. Es handelt sich um eine mobile Mitarbeitererfahrungsplattform, die für Unternehmen mit Teams an vorderster Front und ohne festen Arbeitsplatz entwickelt wurde.

Blink wurde für eine reibungslose Funktion auch in Umgebungen mit geringer Konnektivität entwickelt und vereint Kommunikation, Anerkennung, Umfragen und wichtige Tools in einer einzigen intuitiven App. So bleiben verteilte Mitarbeiter informiert und leistungsfähig.

Die besten Features von Blink

Bieten Sie bidirektionale Echtzeitkommunikation über Newsfeeds, Stories und sicheren Chat

Profitieren Sie von Offline-Zugriff und „Nicht stören”-Einstellungen

Führen Sie Umfragen durch und nutzen Sie Tools für Mitarbeiter-Pulse-Umfragen direkt in der App, um Feedback zu sammeln und die Antwortraten zu steigern

Zentralisieren Sie den Zugriff auf Zeitpläne, Gehaltsabrechnungen, Richtlinien und wichtige Tools im Hub

Blink-Limits

Möglicherweise nicht die beste Wahl für Teams im Büro

Im Vergleich zu Mitbewerbern eingeschränkte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten

Blink-Preise

Business: 4,50 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Blink

G2: 4,7/5 (über 250 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Blink?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Blink hat die interne Kommunikation verändert, insbesondere für Mitarbeiter an vorderster Front, die Schwierigkeiten hatten, schnell auf wichtige Informationen zuzugreifen und sich mit dem Rest des Unternehmens verbunden zu fühlen. Die Kommunikation in einem Unternehmen mit mehreren Standorten ist eine Herausforderung, aber Blink hat es ermöglicht, diese auf benutzerfreundliche, unterhaltsame und ansprechende Weise zu bewältigen. Ich würde es jedem empfehlen, der die Kommunikation in seinem Unternehmen verbessern möchte...

Blink hat die interne Kommunikation verändert, insbesondere für Mitarbeiter an vorderster Front, die Schwierigkeiten hatten, schnell auf wichtige Informationen zuzugreifen und sich mit dem Rest des Unternehmens verbunden zu fühlen. Die Kommunikation in einem Unternehmen mit mehreren Standorten ist eine Herausforderung, aber Blink hat es ermöglicht, diese auf benutzerfreundliche, unterhaltsame und ansprechende Weise zu bewältigen. Ich würde es jedem empfehlen, der die Kommunikation in seinem Unternehmen verbessern möchte...

11. Simpplr (Am besten geeignet für KI-gesteuerte, einheitliche Mitarbeitererfahrung)

via Simpplr

Simpplr ist eine moderne Plattform für Mitarbeitererfahrung, die Kommunikation, Wissensaustausch und Engagement in einem intelligenten, vereinfachten hub zentralisiert. Sie ist besonders attraktiv für Unternehmen, die Personalisierung, Compliance und Produktivität gegenüber sozialer Interaktion bevorzugen.

Es lässt sich leicht in bestehende Leistungsmanagement-Frameworks integrieren, indem es eine Plattform für Kommunikation, Zielabgleich und Feedback-Freigabe bietet.

Die besten Features von Simpplr

Zentralisieren Sie Kommunikation, Ressourcen und Zusammenarbeit in einem einheitlichen digitalen hub

Nutzen Sie den KI-Assistenten für sofortige Antworten, automatisierten Support und Automatisierung von Workflows

Führen Sie Stimmungsanalysen und Mitarbeiterbefragungen mit integrierten Umfragen und Dashboards durch

Erstellen und versenden Sie visuell ansprechende Newsletter mit umsetzbaren Metriken zur Mitarbeiterbindung

Einschränkungen von Simpplr

Begrenzte Funktionen für das Wissensmanagement

Mit einer Lernkurve für Anfänger

Preise für Simpplr

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Simpplr

G2: 4,7/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Simpplr?

In einer Bewertung auf Capterra heißt es:

Insgesamt eine großartige Erfahrung – sehr hilfsbereites Implementierungsteam und ein großartiges Endprodukt. Wie erwartet war der Implementierungsprozess etwas knifflig (vor allem, da wir zuvor noch kein Intranet verwendet hatten), aber alle Ressourcen in Bezug auf Engagement und die hinzuzufügenden Inhalte usw. waren sehr hilfreich.

Insgesamt eine großartige Erfahrung – sehr hilfsbereites Implementierungsteam und ein tolles Endprodukt. Wie erwartet war der Implementierungsprozess etwas knifflig (vor allem, da wir zuvor noch kein Intranet genutzt hatten), aber alle Ressourcen zum Thema Engagement und zu den hinzuzufügenden Inhalten usw. waren sehr hilfreich.

12. Firstup (Am besten für automatisierte Mitarbeiterkommunikation geeignet)

via Firstup

Firstup ist eine KI-gesteuerte Mitarbeiterportal-Software, die entwickelt wurde, um die Kommunikation mit Mitarbeitern in großem Umfang zu automatisieren, zu personalisieren und zu optimieren. Anstelle von statischen Portalen oder manuellen Prozessen nutzt Firstup KI, um personalisierte Kommunikationswege über Mobilgeräte, E-Mail und das Intranet zu orchestrieren.

Die Stärke des Systems liegt in der Automatisierung, intelligenter Ausrichtung auf Einzelziele und datengestützter Entscheidungsfindung, was es zu einer leistungsstarken Wahl für Unternehmen mit einer großen, verteilten oder an vorderster Front tätigen Belegschaft macht.

Die besten Features auf einen Blick

Orchestrieren Sie adaptive Mitarbeiterreisen mithilfe von KI und Echtzeit-Verhaltensdaten

Entwerfen Sie komplexe Kommunikations-Flows ganz einfach mit einem visuellen Builder ohne Code

Nutzen Sie die generative KI von Creator Studio, um Kampagnen effizient zu erstellen und zu verwalten

Verbinden Sie sich mit HRIS- und Unternehmenssystemen für präzises Targeting einzelner Zielgruppen und Automatisierung

Einschränkungen von Firstup

Weniger erweiterte Features im Vergleich zu anderen Optionen

Eingeschränkte Features für das Wissensmanagement

Preise für Firstup

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Firstup

G2: 4,5/5 (über 190 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Firstup?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Als Teil eines kleinen Teams ist es entscheidend, unseren Mitarbeitern zeitnah, präzise und ansprechend zu kommunizieren. Firstup macht es so einfach, auf effiziente Weise aussagekräftige Inhalte zu erstellen. Ich schätze auch die Möglichkeiten der wechselseitigen Kommunikation! Wir können unsere Mitarbeiter an der Front hören, Feedback erhalten und eine einladende und integrative Kultur für alle schaffen!

Als Teil eines kleinen Teams ist es entscheidend, unseren Mitarbeitern zeitnah, präzise und ansprechend zu kommunizieren. Firstup macht es so einfach, auf effiziente Weise aussagekräftige Inhalte zu erstellen. Ich finde auch die Funktionen für die bidirektionale Kommunikation toll! Wir können von unseren Mitarbeitern an der Front hören, Feedback erhalten und eine einladende und integrative Kultur für alle schaffen!

Mit ClickUp geben Sie Ihren Worten Gewicht

Seien wir ehrlich: Ohne solide Kommunikation ist Ihr Arbeitsplatz nur eine Ansammlung von Menschen, die auf Bildschirme in denselben Kanälen starren. Sie ist der Klebstoff, der alles (und alle) zusammenhält. Von der Steigerung des Engagements bis zur Abstimmung von Zielen – alles beginnt mit der richtigen Kommunikation.

Während viele Tools nur Teile der Arbeit erledigen, erfüllt ClickUp alle Anforderungen. Mit integriertem Chat, Dokumenten, Automatisierung, einem KI-Assistenten, Wissensmanagement und Projektmanagement in einer leistungsstarken Plattform vereint es Produktivität und Persönlichkeit.

Möchten Sie echte Zusammenarbeit erleben? Melden Sie sich noch heute für ein kostenloses ClickUp-Konto an!