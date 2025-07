So verwenden Sie Perplexity AI auf WhatsApp

Die KI-gestützte Suchmaschine Perplexity AI kann jetzt direkt in WhatsApp verwendet werden.

Damit können Sie die gesamten Funktionen der KI-gestützten Antworten, Echtzeit-Websuchen und zitatenbasierten Einblicke von Perplexity direkt in Ihre WhatsApp-Chats integrieren.

Sie möchten unterwegs Ideen sammeln? Erledigt. Wichtige Details mitten in einer Unterhaltung überprüfen? Ganz einfach! Sie können sogar Ihre Pendelzeit effizient nutzen, indem Sie Perplexity AI bitten, Ihnen bei Aufgaben zu helfen, Fragen zu beantworten oder Inhalte zusammenzufassen – alles innerhalb von WhatsApp.

Kurz gesagt: Die Integration von Perplexity AI in WhatsApp eröffnet Ihnen eine Welt voller Möglichkeiten!

In diesem Blog zeigen wir Ihnen, wie Sie Perplexity direkt in WhatsApp verwenden können und welche Einschränkungen es gibt. Außerdem stellen wir Ihnen eine Alternative vor (lesen Sie: ClickUp ), mit der Sie die gewonnenen Erkenntnisse in die Tat umsetzen können.

Was ist Perplexity AI und warum sollte man es mit WhatsApp verwenden?

Perplexity AI ist eine KI-gestützte Such- und Antwortmaschine, die natürliche Sprachverarbeitung (NLP) nutzt, um direkte, dialogorientierte Antworten auf Ihre Fragen zu liefern. Anstatt wie eine herkömmliche Suchmaschine nur Links aufzulisten, liefert sie präzise, prägnante Antworten mit zuverlässigen Quellenangaben direkt im Text.

🔍 Wussten Sie schon? Perplexity AI wurde im August 2022 von einem Team aus KI-Veteranen gegründet: Aravind Srinivas, Denis Yarats, Johnny Ho und Andy Konwinski, die ihre Wurzeln bei OpenAI, Meta AI, Google Brain und Databricks haben. Ihr Ziel? Die Suche mit KI neu zu denken, die dialogorientiert, schnell und durch echte Quellen gestützt ist.

Warum also Perplexity in WhatsApp integrieren oder mit WhatsApp verwenden?

Ganz einfach: Um KI-Assistenten einen Schritt näher an den Alltag zu bringen. Mühelos und kontextbezogen, genau dort, wo Sie gerade sind.

Die KI-Antworten von Perplexity auf WhatsApp sind schnell, aber kurz und prägnant.

Vor dieser Integration haben Sie, wenn Ihnen jemand im WhatsApp-Chat eine Frage gestellt hat, diese bei Google gesucht. Sie haben Chrome geöffnet, eine neue Registerkarte geöffnet, die Abfrage eingegeben, fünf Links durchgesehen, sich von Werbung ablenken lassen und vielleicht vergessen, wonach Sie gesucht haben.

Damit können Sie Fragen stellen, Fakten überprüfen oder Zusammenfassungen im Chat erhalten (ohne die App zu verlassen). 🌟

Zu den wichtigsten Funktionen von Perplexity AI gehören: Echtzeit-Websuche: Ruft aktuelle Informationen aus Nachrichten, akademischen Quellen, Foren und Videos ab

Fokus-Suche: Ermöglicht Ihnen, bestimmte Quellen wie Reddit, YouTube, Wolfram Alpha, akademische Zeitschriften oder das gesamte Internet zu durchsuchen und als Einzelziel auszuwählen

Pro-Suche: Führt automatisch umfassende Recherchen aus mehreren Quellen für komplexe Fragen oder Themen durch

Zitate mit Nummern: Jede Behauptung wird mit klar nummerierten Referenzen untermauert, sodass eine schnelle Überprüfung der Quelle möglich ist

Multimodale Funktionen: Unterstützt das Hochladen von Dateien (PDFs, Bilder, Tabellen) und interpretiert Inhalte, um Antworten zu liefern

Spaces: Personalisierte Umgebungen zum Organisieren von Suchvorgängen, Dateien, Threads und Recherche-Workflows

Können Sie Perplexity AI direkt in WhatsApp verwenden?

Ja, Perplexity AI funktioniert jetzt direkt in WhatsApp. Sie benötigen lediglich eine Internetverbindung und die neueste Version von WhatsApp. Derzeit können Sie all dies auf einem kostenlosen WhatsApp Perplexity AI-Konto erledigen.

Das ist richtig. Sie müssen keine zusätzlichen Apps herunterladen, kein Konto erstellen oder zum Web wechseln, um Antworten zu erhalten.

Es ist so einfach wie mit Perplexity wie mit einem Freund in WhatsApp zu chatten, und es ruft die benötigten Informationen ab.

Mit Perplexity AI auf WhatsApp können Sie:

Stellen Sie Fragen direkt im Chat und erhalten Sie sofort prägnante, faktengeprüfte erste Antworten

Erhalten Sie Antworten zu allgemeinen Themen

Erhalten Sie Zusammenfassungen von Artikeln oder Dokumenten, die in Chats geteilt wurden

Erstellen Sie kreative Inhalte wie Bilder basierend auf Ihren Vorgaben

Überprüfen Sie Nachrichten oder Informationen, die Sie erhalten, auf ihre Richtigkeit

👀 Wussten Sie schon? Perplexity basiert auf fortschrittlichen Modellen wie GPT-4. 1, Claude, Gemini, Grok und seinem eigenen Sonar-System. Wenn Sie neugierig sind, wie Sie selbst einen KI-Agenten erstellen können, ist das Verständnis der Technologie hinter Plattformen wie Perplexity ein guter Ausgangspunkt.

So verwenden Sie Perplexity AI mit WhatsApp (Schritt für Schritt)

Die Einrichtung von Perplexity AI auf WhatsApp dauert weniger als eine Minute. Wenn Sie sich jemals gefragt haben, wie Sie Perplexity AI nutzen können, um Antworten auf WhatsApp zu erhalten, zeigt Ihnen diese Schritt-für-Schritt-Anleitung genau, wie es geht.

Schritt 1: Speichern Sie die Nummer

Fügen Sie die Telefonnummer +1 (833) 436-3285 zu Ihren Kontakten hinzu. Geben Sie ihr einen Namen, den Sie sich merken können, z. B. „Perplexity AI“, damit Sie sie später leicht wiederfinden. Oder klicken Sie einfach auf diesen Link zum offiziellen Perplexity-Konto, um schnell mit Perplexity AI zu chatten.

Schritt 2: Öffnen Sie WhatsApp und starten Sie einen Chat

Öffnen Sie WhatsApp und suchen Sie den gerade gespeicherten Kontakt. Tippen Sie darauf, um ein neues Unterhaltungsfenster zu öffnen, genau wie bei jedem anderen Kontakt. Wenn Sie den Link verwenden, klicken Sie auf „Weiter zum Chat“ und es wird automatisch ein Chat-Fenster in WhatsApp geöffnet.

Schritt 3: Stellen Sie Ihre Frage

Nachdem Sie nun einen Chat geöffnet haben, hier ein kurzer Tipp zur Verwendung eines Chatbots wie Perplexity AI: Geben Sie Ihre Frage oder Anfrage ganz natürlich ein, als würden Sie mit einer realen Person chatten. Zum Beispiel: „Erklären Sie, wie sich Zinssätze auf die Inflation auswirken“.

Perplexity AI versteht Ihre Absicht und beginnt mit der Suche nach den besten Informationen, um Ihnen eine klare, leicht verständliche Antwort zu geben. Sie können Folgefragen stellen und weitere Informationen erhalten.

Beachten Sie jedoch, dass Ihnen keine Quellenlinks angezeigt werden. Sie müssen die Antworten manuell überprüfen.

✨ Demnächst verfügbar: Laut einem Beitrag des CEO auf LinkedIn wird Perplexity AI auf WhatsApp noch intelligenter. Bald können Sie per Sprache chatten, Memes und Videos erstellen, präzisere Faktenchecks erhalten und sich sogar bei Aufgaben wie ein echter Assistent helfen lassen. Es könnte sogar Ihren Gruppenchats beitreten.

Zusätzliche Funktionen

Verwenden Sie Sprachnotizen für die freihändige Interaktion

Anstatt zu tippen, können Sie eine Sprachnotiz mit Ihrer Frage senden oder sogar die Sprachnachricht einer anderen Person weiterleiten. Perplexity antwortet mit einer Antwort und einer Sprachnotiz. Sie können auf eine Sprachnotiz auch mit einem Befehl wie „Transkribiere dies” antworten, woraufhin die entsprechende Aktion ausgeführt wird.

Bilder anhand einer Beschreibung erstellen

Im Gegensatz zu ChatGPT, das nur Links zu Bildern freigibt, kann Perplexity Bilder direkt in WhatsApp generieren. Sie beschreiben einfach eine Szene oder einen Stil, und schon wird das Bild erstellt.

Ein WhatsApp-Hack, den Sie wahrscheinlich noch nicht kannten. 🙂

Stellen Sie Fragen zu den angehängten Bildern

Sie können auch ein Bild hochladen und Perplexity Fragen dazu stellen.

Alternativ gibt Ihnen Perplexity sogar Tipps zur Bearbeitung Ihres Bildes.

Derzeit werden jedoch keine Dokumentdateien wie PDFs oder Word-Dokumente unterstützt.

🚀 Sie wissen noch nicht, was Sie Perplexity fragen sollen? Hier finden Sie einige clevere Möglichkeiten, wie dieses KI-Tool Ihnen direkt in WhatsApp das Leben erleichtern kann.

Anwendungsfälle So verwenden Sie Perplexity AI auf WhatsApp „Ich verstehe dieses Thema im Unterricht nicht ...“ Erklärt Konzepte wie Ihr Lernpartner „Ich plane eine Reise, was brauche ich?“ Teilen Sie Visa-Infos, Sehenswürdigkeiten und Reisetipps sofort „Welches Smartphone passt besser zu meinem Budget?“ Bietet Produktvergleiche und Bewertungen, damit Sie sich schneller entscheiden können „Was kann ich mit den vorhandenen Zutaten kochen?“ Schlägt Rezepte vor, basierend auf dem Inhalt Ihres Kühlschranks „Ich habe die Nachrichten verpasst, was ist los?“ Versendet schnelle, leicht verständliche Zusammenfassungen der neuesten Nachrichten „Ich möchte bessere Gewohnheiten entwickeln.“ Tipps, Routinen und motivierenden Support für die persönliche Weiterentwicklung freigeben „Warum funktioniert mein Code nicht?“ Behebt Fehler und erklärt Fehler im Code

Beispiele für Eingabeaufforderungen für Perplexity AI bei der Verwendung von WhatsApp

Von detaillierten Informationen über die Erstellung von Bildern bis hin zu intelligenten Zusammenfassungen und speziellen Aufgaben – hier erfahren Sie, wie Sie KI effektiv Fragen stellen, um bessere Ergebnisse zu erzielen:

Für technisch versierte Benutzer

Diese Eingabeaufforderungen helfen Ihnen beim Codieren, beim Vergleich von Tools und bei der technischen Strategie.

„Erklären Sie in einfachen Worten, wie WebAssembly die Frontend-Leistung verbessert.“

„Was sind die Vor- und Nachteile der Verwendung einer serverlosen Architektur für eine Echtzeit-App?“

„Finden Sie aktuelle Benchmarks, die GPT-4o mit Claude 3 Opus vergleichen. “

Für mobile Profis

Optimiert für schnelle Entscheidungen, Planung und Just-in-Time-Lernen auf WhatsApp.

„Verfassen Sie eine höfliche E-Mail-Nachfassaktion nach einer Verkaufspräsentation, auf die keine Antwort eingegangen ist. “

„Gib mir drei kurze Stichpunkte, um ein Produkt in einer VC-WhatsApp-Gruppe zu präsentieren. “

„Fasse diesen LinkedIn-Beitrag für mich zusammen. [Beitrag einfügen]”

📮ClickUp Insight: 62 % unserer Befragten verlassen sich auf KI-Tools für Unterhaltungen wie ChatGPT und Claude. Die vertraute Chatbot-Oberfläche und die vielseitigen Funktionen – zum Generieren von Inhalten, Analysieren von Daten und mehr – könnten der Grund dafür sein, dass sie in verschiedenen Rollen und Branchen so beliebt sind. Wenn ein Benutzer jedoch jedes Mal zu einer anderen Registerkarte wechseln muss, um der KI eine Frage zu stellen, summieren sich die damit verbundenen Umschaltkosten und Kosten für den Kontextwechsel mit der Zeit. Nicht mit ClickUp Brain. Es befindet sich direkt in Ihrem Workspace, weiß, woran Sie arbeiten, versteht Nur-Text-Eingaben und gibt Ihnen Antworten, die für Ihre Aufgaben hochrelevant sind! Erleben Sie mit ClickUp eine doppelte Steigerung Ihrer Produktivität!

Für KI-Enthusiasten

Perfekt für alle, die KI-Tools ausprobieren, Forschungsergebnisse lesen und auf dem Laufenden bleiben möchten.

„Fassen Sie die neueste Forschungsarbeit von OpenAI zu GPT-4o in weniger als 100 Wörtern zusammen.“

„Nennen Sie mir ein reales Anwendungsbeispiel für die Feinabstimmung von LLMs in Kundenservice-Chats. “

„Was sind die besten Chrome-Erweiterungen für die produktive Nutzung von GPT-4?“

Für Schüler und Studenten

Der Fokus liegt auf schnellerem Lernen, besserem Schreiben und der Reduzierung des akademischen Aufwands.

„Erkläre mir die Photosynthese so, als wäre ich in der 6. Klasse.“

„Erstellen Sie ein Quiz mit 5 Multiple-Choice-Fragen zur Französischen Revolution mit Antworten.“

„Fasse Kapitel 5 von ‚To Kill a Mockingbird‘ in 100 Wörtern zusammen.“

💟 Bonus-Tipp: Nutzen Sie Perplexity AI auf WhatsApp optimal Halten Sie sich kurz: Wenn Sie wenig Zeit haben, fragen Sie nach „TL;DR” oder „Zusammenfassung in 3 Stichpunkten”, um schnell kurze Infos zu erhalten Als Kontaktverknüpfung einrichten: Speichern Sie den Perplexity AI-Chat als Favoriten oder heften Sie ihn in WhatsApp an, um jederzeit schnell darauf zugreifen zu können, ohne scrollen zu müssen Antworten organisieren: Verwenden Sie die mit Sternchen markierten Nachrichten oder benutzerdefinierten Beschreibungen von WhatsApp, um Antworten nach Kategorien wie „Reisen“, „Studium“ oder „Arbeit“ zu sortieren

Einschränkungen und Überlegungen zur Verwendung von Perplexity innerhalb von WhatsApp

Obwohl es für schnelle Aufgaben nützlich ist, gibt es einige Einschränkungen, die es zu beachten gilt.

Die Antworten sind kurz: Wenn Sie gelegentliche oder kurze Fragen stellen, funktioniert dies gut. Wenn Sie jedoch eine detaillierte Erklärung oder eine tiefergehende Analyse benötigen, könnten Ihnen die Antworten zu kurz erscheinen

Keine tiefgehende Recherche oder vollständige Zusammenfassungen: Perplexity auf WhatsApp enthält keine erweiterten Tools wie den Deep Research-Modus oder die Zusammenfassung aus mehreren Quellen. Wenn Sie tiefgehende Analysen oder gründliche Vergleiche wünschen, müssen Sie zur Haupt-App, zur Desktop-Version oder zu Perplexity auf WhatsApp enthält keine erweiterten Tools wie den Deep Research-Modus oder die Zusammenfassung aus mehreren Quellen. Wenn Sie tiefgehende Analysen oder gründliche Vergleiche wünschen, müssen Sie zur Haupt-App, zur Desktop-Version oder zu Alternativen zu Perplexity wechseln

Es kann keine von Ihnen hochgeladenen Dokumente lesen: Auch wenn WhatsApp das Senden von Dateien ermöglicht, kann Perplexity diese nicht öffnen oder verstehen. Sie können keine Fragen zu einem PDF- oder Word-Dokument stellen, wie Sie es in der Haupt-App von Perplexity tun können

Keine Verbindung oder Synchronisierung mit einem Konto: Sie können sich nicht bei Ihrem Perplexity AI WhatsApp-Konto anmelden. Ihre Chats werden nicht gespeichert, und Sie können auf einem anderen Gerät nicht dort weitermachen, wo Sie aufgehört haben

Keine Spaces oder erweiterte Chat-Features: WhatsApp unterstützt keine Tools wie Perplexity Spaces, den Forschungsmodus oder das Wechseln des Chat-Stils. Für diese Funktionen müssen Sie sich auf Ihrem Desktop bei Ihrem Perplexity-Konto anmelden

Verwenden Sie ClickUp, um KI-gestützte Workflows zu verwalten

Perplexity AI zeichnet sich durch schnelle, dialogorientierte Antworten auf WhatsApp aus. Aber das ist auch schon alles. Es fehlt die Fähigkeit, Informationen und Daten in sinnvolle Maßnahmen umzusetzen.

ClickUp, die App für alles rund um die Arbeit, schließt diese Lücke. ClickUp ist mehr als ein KI-Assistent: Mit Tools, die Ideen und Unterhaltungen in Produktivität und Ideen in Ergebnisse verwandeln, können Sie Ihren gesamten Workflow erstellen, organisieren und verwalten.

Perplexity AI WhatsApp eignet sich hervorragend, um öffentliche Informationen aus dem Internet abzurufen. Wenn es jedoch um Antworten geht, die in Ihren eigenen Projekten, Aufgaben, Dokumenten und Team-Updates verankert sind, stößt es an seine Grenzen.

Hier unterscheidet sich ClickUp Brain entscheidend vom WhatsApp-Bot.

Brain ist vollständig in die ClickUp-Plattform integriert und bietet Ihnen in jedem Teil Ihres Workflows Unterstützung in Echtzeit, sodass Sie mithilfe der Daten aus Ihrem Workspace suchen, zusammenfassen, schreiben und automatisieren können.

Das können Sie mit ClickUp Brain konkret erledigen:

1. Vereinheitlichen Sie die Leistungsfähigkeit mehrerer LLMs in einer KI-Schnittstelle

Wählen Sie über ClickUp Brain aus LLMs entsprechend Ihren Anforderungen aus

Warum sich mit einem LLM zufrieden geben, wenn Sie vier oder sogar mehr haben können? Und das zum Preis von einem Tool! Mit ClickUp Brain können Sie je nach Bedarf zwischen LLMs wählen. Claude. Und führt sogar Live-Websuchen direkt aus dem Chat-Fenster heraus durch. Nie wieder 100 Registerkarten öffnen müssen, um eine bestimmte Information zu finden.

2. Stellen Sie arbeitsbezogene Fragen und erhalten Sie präzise Antworten

Für Updates zu Ihrer Arbeit durchsucht ClickUp Brain Ihren gesamten Workspace, einschließlich Dokumenten, Aufgaben, Kommentaren und Projekt-Zeitleisten, um Ihnen innerhalb von Sekunden direkte Antworten zu liefern.

ClickUp Brain liefert Ihnen hochspezifische und kontextbezogene Antworten zu Ihren Projekten

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie bestimmte KI-Eingabeaufforderungen häufig wiederverwenden, können Sie diese in ClickUp Brain speichern, um Ihren Workflow zu optimieren Geben Sie Ihre Eingabe in ein beliebiges KI-Feld ein (Aufgabe, Dokument oder Chat)

Klicken Sie auf das Zauberstab-Symbol neben dem Eingabefeld Wählen Sie „Eingabeaufforderung hinzufügen”

Geben Sie im modalen Fenster „Neue Eingabeaufforderung“ einen Titel für Ihre Eingabeaufforderung ein und fügen Sie den Inhalt der Eingabeaufforderung ein oder schreiben Sie ihn Später können Sie Ihre gespeicherten Eingabeaufforderungen ganz einfach über dasselbe Zauberstab-Symbol suchen und einfügen, wo immer ClickUp AI verfügbar ist.

Speichern Sie Eingabeaufforderungen in ClickUp Brain

3. Bilder direkt in Ihrem Workspace erstellen

Mit ClickUp Brain können Sie ganz einfach Bilder mit bestimmten Stilen und Formaten erstellen

Warum sollten Sie sich wieder mit Midjourney oder DALLE herumschlagen, wenn Ihre Arbeits-KI alles erledigen kann? Geben Sie genau an, was Sie benötigen, und ClickUp Brain generiert das Bild für Sie!

4. Fassen Sie alles in Sekundenschnelle zusammen

Mit ClickUp Brain können Sie Aufgaben, Dokumente, Kommentare oder Meeting-Notizen sofort zu umsetzbaren Zusammenfassungen verdichten.

Klicken Sie oben im Inhalt auf „Zusammenfassen“, um eine fokussierte Übersicht mit den wichtigsten Entscheidungen und zu ergreifenden Maßnahmen zu erhalten. Anschließend können Sie auf „Kopieren“ klicken und die Übersicht speichern oder freigeben, wo immer Sie sie benötigen.

Verwandeln Sie stundenlanges Lesen in Sekundenschnelle in Erkenntnisse Verwenden Sie ClickUp Brain zum Zusammenfassen

Mit ClickUp Clips können Sie Ihre Sprach- und Video-Notizen aufzeichnen und diese dann von ClickUp Brain sofort transkribieren und zu übersichtlichen, umsetzbaren Updates zusammenfassen lassen.

Das bedeutet, dass Sie präzise Textversionen Ihrer Aufzeichnungen, leicht zu überfliegende Zusammenfassungen und organisierte Informationen erhalten, die Sie freigeben oder zuweisen können.

Beginnen Sie mit ClickUp Brain, Ihre Sprachnotizen in detaillierte, mit Zeitstempeln versehene Updates umzuwandeln

Müssen Sie schnell ein Update für einen Client verfassen, eine Meeting-Agenda schreiben oder ein langes Dokument bearbeiten? ClickUp Brain kann Ihnen dabei helfen.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain eine Vielzahl von Inhalten für Ihre Anwendungsfälle

7. Verwandeln Sie schriftliche Pläne sofort in Aufgaben und Unteraufgaben

Geben Sie in einem ClickUp-Dokument Ihre Schritte wie folgt ein:

– Entwurf für den Text der Startseite

– Überprüfung durch das Designteam

– Bis Freitag abschließen

Markieren Sie die Liste, geben Sie /ai ein und wählen Sie „In Aufgaben umwandeln”. ClickUp Brain erstellt eine übergeordnete Aufgabe mit jeder Aufzählung als Unteraufgabe, einschließlich intelligenter Vorschläge für Titel, Beschreibungen und Mitarbeiter, die auf dem Kontext Ihres Workspace basieren. Wählen Sie dann einfach aus, wo Sie sie hinzufügen möchten, und schon können Sie loslegen.

Sie können direkt in Ihren Hauptaufgaben detaillierte Unteraufgaben erstellen und Ihre Pläne automatisch in umsetzbare Schritte unterteilen. Dies gewährleistet eine umfassende Aufschlüsselung Ihrer Projekte und sorgt für eine klare Organisation in jeder Phase Ihres Workflows.

Generieren Sie Vorschläge für Unteraufgaben und halten Sie alle mit ClickUp Brain auf dem Laufenden

ClickUp Brain beflügelt Ihre Kreativität und Planung, während ClickUp Automations Ihre Routineaufgaben automatisiert und so für mehr Effizienz sorgt.

Sie können aus über 100 vorgefertigten Vorlagen für die Automatisierung wählen, die gängige Workflows beschleunigen. Dazu gehören das Zuweisen von Aufgaben bei Statusänderungen, das automatische Festlegen von Fälligkeitsdaten, das Senden von Benachrichtigungen an bestimmte Teammitglieder und das Aktualisieren benutzerdefinierter Felder basierend auf Auslösern ohne manuelle Eingabe.

Wenn Brain beispielsweise eine Aufgabe mit dem Tag „Dringend“ erstellt, kann eine Automatisierungsvorlage diese sofort dem Projektleiter zuweisen und das Fälligkeitsdatum auf 24 Stunden später festlegen. Oder nachdem Brain eine Sprint-Überprüfung zusammengefasst hat, kann eine Automatisierung den Sprint-Status auf „Fertiggestellt“ ändern und eine Benachrichtigung über den ClickUp-Chat an das gesamte Team senden.

Wenn es darum geht, Unterhaltungen am Laufen und die Arbeit voranzubringen, ist ClickUp Chat führend.

ClickUp Chat ist ein vollständig integriertes, sicheres Messaging-Tool, mit dem Ihr Team in Verbindung bleibt und produktiv arbeiten kann, ohne jemals die ClickUp-Plattform verlassen zu müssen. Im Gegensatz zu eigenständigen Apps für den privaten und geschäftlichen Gebrauch ist es eng mit Ihren Aufgaben, Projekten und Workflows verbunden.

Senden Sie Nachrichten und unterhalten Sie sich mit Ihrem Team in Echtzeit über den ClickUp-Chat

Mit ClickUp Chat können Sie:

Starten Sie Einzelunterhaltungen mit einem Teamkollegen oder Client oder richten Sie abteilungsübergreifende Gruppenchats ein

Teilen Sie einen Link zu einer ClickUp-Aufgabe mitten in einer Unterhaltung, fügen Sie Dokumente ein oder verweisen Sie auf frühere Kommentare, ohne den Chat zu verlassen

Markieren Sie Terminfristen für Aufgaben, Links zu Meetings oder Ziele für Projekte, indem Sie Nachrichten anheften

Von schnellen Updates und Problemlösungen bis hin zu intensiver Zusammenarbeit und strategischer Planung – Sie können alles besprechen, ohne zwischen Kommunikations-Apps und Tools zur Aufgabenverwaltung wechseln zu müssen.

⚡ Vorlagenarchiv: Sehen Sie sich die umfassenden Vorlagen für Kommunikationspläne von ClickUp an, um Ihre Nachrichtenübermittlung zu optimieren, Aktualisierungen nachzuverfolgen und die Zusammenarbeit mühelos zu verbessern

Von schnellen Chats zu echten Fortschritten: Mit ClickUp auf die nächste Stufe

Mit Perplexity AI auf WhatsApp finden Sie schnell und einfach Antworten, insbesondere für Faktenchecks, Brainstorming oder einfach nur, um Klarheit zu gewinnen, ohne einen Browser öffnen zu müssen.

Wenn Ihre Anforderungen jedoch über einfache Fragen und Antworten hinausgehen, wie z. B. die Verwaltung von Projekten, die Zusammenarbeit mit Teams oder die Umsetzung von Ideen in die Praxis, reichen WhatsApp und Perplexity allein nicht aus.

Sie benötigen ein Tool wie ClickUp, das Chats, Aufgaben, KI-gestützte Workflows und Projektmanagement in einem Workspace organisiert. Das ist der Unterschied zwischen „nur über Arbeit reden“ und „Arbeit tatsächlich erledigen“.

Wenn Sie also bereit sind, von schnellen Antworten zu reibungsloser, umsetzbarer Teamarbeit überzugehen, ist ClickUp der nächste kluge Schritt.

Probieren Sie es noch heute kostenlos aus und steigern Sie Ihre Produktivität.