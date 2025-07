die 11 besten KI-Agenten für das Marketing zur Automatisierung und Optimierung von Kampagnen

Was wäre, wenn Sie Ihre Marketingergebnisse um das Zehnfache verbessern könnten, ohne zehnmal so hart zu arbeiten?

KI-Agenten für das Marketing machen diesen Traum nun Wirklichkeit.

Ob Sie Inhalte erstellen, die Zielgruppenansprache verbessern oder Ihr Budget optimieren möchten – KI-Agenten erledigen das schneller, intelligenter und mit besseren Ergebnissen.

Aber hier ist die eigentliche Frage: Wie wählen Sie den richtigen KI-Agenten für Ihr Unternehmen aus?

Sollten Sie in einen KI-Texter investieren, um die Produktion von Inhalten zu steigern, oder in einen Kampagnenoptimierungsagenten, um den ROI Ihrer Anzeigen zu maximieren? Kann ein KI-Agent alles erledigen, oder benötigen Sie eine Kombination aus KI-Marketing-Tools, um Ihren Marketingaufwand zu skalieren?

Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, haben wir eine Liste der 11 besten KI-Agenten für das Marketing zusammengestellt. Legen wir los!

Führen Sie autonome Werbekampagnen durch, die in Echtzeit kanalübergreifend optimiert werden

Verwandeln Sie Website-Besuche in Unterhaltungen mit ständig verfügbarem KI-Chat und Lead-Routing

Schnelle Erstellung großer Mengen an Marketinginhalten, von Blogs über E-Mails bis hin zu Anzeigen

Am besten geeignet für

Hier sind die 11 besten KI-Agenten für das Marketing:

1. ClickUp (Am besten geeignet für KI-gestütztes Projektmanagement im Marketing)

ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, verändert mit seinen fortschrittlichen KI-Funktionen die Marketingabläufe. ClickUp für Marketing-Teams ist wie ein KI-gestützter Teamkollege, der die Routinearbeiten übernimmt, Ihnen sofort Antworten liefert und Ihr Team bei der Synchronisierung unterstützt.

Das Herzstück ist ClickUp Brain, eine leistungsstarke KI, die überall in ClickUp verfügbar ist. Ganz gleich, ob Sie einen Kampagnenentwurf erstellen, Inhalte überprüfen oder einfach nur herausfinden möchten, wer für was zuständig ist – mit ClickUp Brain arbeiten Sie schneller und intelligenter.

ClickUp Brain ist eine Suite von dialogorientierten, kontextbezogenen und rollenbasierten KI-Features, die Ihre Mitarbeiter, Ihre Arbeit und Ihr Wissen miteinander verbindet und so jeden Teil Ihres Marketing-Workflows effizienter macht.

Sehen Sie, wie ClickUp Brain mit nur einer Eingabeaufforderung sofort für Effizienz sorgt👇

ClickUp Autopilot Agents automatisieren Ihr Marketing und übernehmen Aufgaben wie das Posten von Kampagnen-Updates, das Zusammenfassen von Standups oder das Beantworten von Teamfragen im ClickUp Chat. Sie können auch benutzerdefinierte Agenten erstellen, um die Kampagnenleistung zu überwachen, Leads zuzuweisen oder Inhalte zu markieren, die einer Markenüberprüfung bedürfen.

Sehen Sie sich dieses kurze Video an, um weitere Informationen zu den Autopilot-Agenten bei ClickUp zu erhalten👇

Mit den KI-gestützten ClickUp-Dokumenten können Sie Blogbeiträge, Kampagnenbeschreibungen und Werbetexte entwerfen und verfeinern. Taggen Sie Prüfer, weisen Sie Kommentare zu und verfolgen Sie Überarbeitungen – alles an einem Ort. Sie können auch Schlüsselpunkte in Aufgaben umwandeln oder aus Meeting-Notizen Aktionselemente generieren.

ClickUp Dashboards erwecken Ihre Kampagnendaten zum Leben. Verwenden Sie KI-Karten, um Standup-Zusammenfassungen zu erstellen, KPIs zu visualisieren und die Berichterstellung zu automatisieren – und sparen Sie so Stunden an manueller Arbeit.

Mit ClickUp Chat bleiben Ihre Unterhaltungen mit Ihrer Arbeit verknüpft. Fassen Sie lange Threads zusammen, beantworten Sie Fragen oder verwandeln Sie Nachrichten in Sekundenschnelle in Aufgaben – damit nichts beim Scrollen verloren geht.

ClickUp lässt sich auch mit Ihrem bestehenden MarTech-Stack verbinden, darunter HubSpot, Figma und Slack, sodass Sie plattformübergreifende Aktionen auslösen und manuelle Übergaben vermeiden können.

Entwerfen, bearbeiten und arbeiten Sie gemeinsam an Inhalten mit KI-optimierten Dokumenten

Erhalten Sie mit ClickUp Brain Marketing-Einblicke in Echtzeit

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein Reddit-Benutzer sagt:

Ich benutze es ständig, um meine Arbeit zu beginnen. Müssen Sie einen Blog schreiben? Beginnen Sie mit Brain. Müssen Sie eine Kompetenz-Matrix erstellen, um Ihr Wissen zu verbessern? Beginnen Sie mit Brain. Müssen Sie eine E-Mail-Vorlage für die Kontaktaufnahme mit Clients erstellen? Beginnen Sie mit Brain!Es ist wirklich gut geeignet, um Projekte in Gang zu bringen oder einfach nur einen ersten Entwurf für Inhalte zu erstellen.

2. HubSpot AI (Am besten geeignet für KI-gesteuertes Kundenbeziehungsmanagement)

HubSpot AI wurde entwickelt, um Unternehmen zu unterstützen, und baut durch intelligentere Automatisierung bessere Beziehungen zu Kunden auf. Zu den KI-Funktionen gehören vorausschauende Lead-Bewertung, automatisierte E-Mail-Follow-ups und personalisierte Inhaltsempfehlungen, sodass Marketing-Teams mit weniger manuellem Aufwand höhere Konversionsraten erzielen können.

📮ClickUp Insight: 88 % der Befragten unserer Umfrage nutzen KI für ihre persönlichen Aufgaben, doch über 50 % scheuen sich, sie bei der Arbeit einzusetzen. Die drei größten Hindernisse? Mangelnde nahtlose Integration, Wissenslücken oder Bedenken hinsichtlich der Sicherheit. Aber was wäre, wenn KI in Ihren Workspace integriert und bereits sicher wäre? ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent von ClickUp, macht dies möglich. Er versteht Anweisungen in einfacher Sprache und löst alle drei Bedenken hinsichtlich der Einführung von KI, während er Ihren Chat, Ihre Aufgaben, Dokumente und Ihr Wissen im gesamten Workspace miteinander verbindet. Finden Sie Antworten und Erkenntnisse mit einem einzigen Klick!