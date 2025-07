10 intelligente KI-Tools für effiziente Ausschreibungen im Jahr 2025

Die meisten Teams betrachten Ausschreibungen (RFPs) wie Zahnarzttermine – unvermeidbar, schmerzhaft und etwas, mit dem man sich lieber nicht am Montagmorgen beschäftigen möchte.

Aber was wäre, wenn KI Ihnen die Betäubungsspritze und ein Power-Tool geben könnte?

Derzeit nutzen nur 34 % der Teams KI in ihrem RFP-Prozess, was bedeutet, dass die Mehrheit immer noch mühsam repetitive Aufgaben erledigt und aufwendig konforme Angebote zusammenstellt.

Von der Bearbeitung von Sicherheitsfragebögen bis hin zur Abstimmung der Angebotsteams – mit den richtigen KI-Tools wird diese mühsame Prozedur zu einer weitaus weniger schmerzhaften Angelegenheit und dazu noch wesentlich effektiver.

Wir haben 10 intelligente KI-Tools für effiziente Ausschreibungen zusammengestellt, mit denen Sie mühsame Arbeit überspringen und direkt zu den erfolgreichen Angeboten gelangen.

Bevor Sie sich für ein weiteres Tool committen, das Ihnen eine „Transformation” Ihres RFP-Prozesses verspricht, finden Sie hier eine kurze Checkliste mit Features, die wirklich wichtig sind – denken Sie dabei an erweiterte Funktionen, die über die grundlegende Automatisierung hinausgehen. Achten Sie auf:

KI-gestützte Generierung von Inhalten und Kontextverständnis : Wählen Sie Tools, die Antworten anhand von Unternehmensdaten generieren und dabei branchenspezifische Begriffe und RFP-Anforderungen erkennen

Erstellung von Antworten auf Basis von Vorlagen : Verwenden Sie Tools, die Vorlagen für Ausschreibungen, Informationsanfragen und Projektangebote bieten, um in verschiedenen Phasen des Vertriebszyklus Zeit zu sparen

Maschinelles Lernen zur Optimierung von Antworten : Priorisieren Sie Plattformen, die aus früheren Ausschreibungen und dem Feedback von Prüfern lernen, um zukünftige Antworten kontinuierlich zu verbessern

Automatisierte Compliance- und Risikoanalyse : Wählen Sie eine Software, die rechtliche, regulatorische und Sicherheitsrisiken durch Abgleich der Inhalte mit genehmigten Standards kennzeichnet

KI-gestützte Strukturierung und Formatierung von Inhalten : Entscheiden Sie sich für Tools, die Inhalte anhand von RFP-Richtlinien organisieren und automatisch formatieren

Prozessweite Integrationsfunktionen : Suchen Sie nach Lösungen, die Angebote, Vorschläge und Vertragsprüfungen miteinander verbinden, um einen optimierten End-to-End-RFP-Prozess zu unterstützen

Zusammenarbeit und Workflow-Automatisierung : Wählen Sie Tools, die die Zuweisung von Aufgaben verwalten, den Fortschritt nachverfolgen und die Bearbeitung in Echtzeit mit rollenbasiertem Zugriff unterstützen

Name des Tools Beste Features Ideal für Preise ClickUp KI-gestützte RFP-Erstellung, Vorlagen, Automatisierungen, Zusammenarbeit in Echtzeit, Dashboards, Integrationen Teams, die ein umfassendes RFP-Management, Automatisierung und Zusammenarbeit benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 7 $/Benutzer/Monat AutoRFP. ai Schnelle KI-generierte Antworten, mehrsprachiger Support, Nachverfolgung in Echtzeit Teams, die schnelle, automatisierte Antworten auf RFPs/RFIs/SQs wünschen Free-Plan nicht verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 1.000 $/Monat Loopio AI Zentrale Inhaltsbibliothek, SME-Tagging, Integrationen (Salesforce, Slack, MS Word) Teams mit Schwerpunkt auf Inhaltsverwaltung und Zusammenarbeit Benutzerdefinierte Preise Reaktionsschnell KI-Inhaltsempfehlungen, LookUp-Suche, CRM/Word-Integration, Automatisierung Teams, die eine leistungsstarke Suche nach Inhalten und Automatisierung benötigen Benutzerdefinierte Preise DeepRFP KI-Angebotserstellung, virtuelle SMEs, Compliance-/Risikoanalyse, Vertraulichkeit Teams, die KI-gestütztes Verfassen von Angeboten und Compliance-Prüfungen wünschen Free-Plan nicht verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 75 $/Benutzer/Monat Arphie Anpassbare KI-Antworten, Quellenlinks/Vertrauenswürdigkeit, Nachverfolgung von Fristen Teams, die maßgeschneiderte Antworten und Transparenz benötigen Benutzerdefinierte Preise Inventive Wissens-Hub, Zitate auf Satzebene, KI-Agenten für die Recherche, Verwaltung von Inhalten Teams, die große Inhaltsbibliotheken und Ad-hoc-Antworten verwalten Benutzerdefinierte Preise Conveyor Automatisch generierte Antworten, Slack/E-Mail/Web-Self-Service, Salesforce-Integration Teams, die schnelle, präzise Antworten ohne manuelle Pflege der Wissensdatenbank benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 9.600 $/Jahr QorusDocs KI-Angebotsentwürfe, Vorlage-Hub, erweiterte Suche, CRM/SharePoint-Integration Angebots-, Vertriebs- und Marketingteams, die markenspezifische, kollaborative Angebote benötigen Benutzerdefinierte Preise Neudesic KI-gestützte Automatisierung von RFP-Antworten Intelligente Inhaltsbibliothek, KI-bewertete Ausschreibungen, Azure OpenAI-Integration Unternehmen, die hochwertige Ausschreibungen priorisieren und automatisieren Benutzerdefinierte Preise

Nachdem Sie nun wissen, worauf Sie bei einer Angebotsmanagement-Software achten sollten, sehen Sie sich die besten Tools an, mit denen Sie Ihren Antwortprozess verbessern können.

Diese Auswahl wurde entwickelt, um die Effizienz zu steigern und mehr Unternehmen dabei zu helfen, überzeugendere Angebote zu erstellen. Unabhängig von der Größe Ihres Unternehmens ist hier für jeden etwas dabei.

1. ClickUp (Am besten geeignet für die Optimierung von Ausschreibungen mit KI und Automatisierung)

Jetzt ausprobieren Nutzen Sie die KI-gestützte Erstellung von Ausschreibungen über ClickUp Docs

Das Verwalten von RFPs kann sich wie ein endloser Zyklus aus Entwürfen, Überprüfungen und Terminjagd anfühlen. Aber was wäre, wenn Sie einen KI-gestützten Assistenten hätten, der Ihnen die Arbeit abnimmt? Hier kommt ClickUp , die App für alles rund um die Arbeit, ins Spiel.

Mit integrierter Automatisierung, KI-gestütztem Schreiben und anpassbaren Vorlagen hilft Ihnen ClickUp, im Handumdrehen professionelle Antworten auf Ausschreibungen zu erstellen. Sie müssen nicht mehr nach alten Angeboten suchen oder Fristen manuell nachverfolgen – alles bleibt an einem Ort organisiert.

Es hilft Teams dabei, jede Phase des Prozesses nachzuverfolgen und das RFP-Management in ein größeres Arbeitsökosystem zu integrieren. Ganz gleich, ob Sie alleine arbeiten oder teamübergreifend zusammenarbeiten, ClickUp sorgt dafür, dass jede Antwort korrekt, markengerecht und pünktlich geliefert wird.

Recherchieren und sammeln Sie Ideen für eine neue RFP-Antwort mit ClickUp Brain

Sie erstellen eine Ausschreibung von Grund auf neu? ClickUp Brain – der integrierte KI-Assistent – generiert in Sekundenschnelle gut strukturierte Antworten auf Ausschreibungen. Sie haben bereits einen Entwurf? Er verfeinert die Sprache, korrigiert Fehler und sorgt dafür, dass nichts übersehen wird. Sie benötigen Erkenntnisse aus komplexen Daten? ClickUp Brain extrahiert Schlüsselpunkte, leitet Aktionselemente ab und organisiert alles für eine intelligentere Entscheidungsfindung.

Es übersetzt sogar Dokumente in mehr als 10 Sprachen – das Kopieren und Einfügen in Google Translate oder ChatGPT hat damit ein Ende!

Mit der KI von ClickUp am Arbeitsplatz bleibt jedes Angebot präzise, fehlerfrei und bereit zur Übermittlung.

Nahtlose Zusammenarbeit an Ausschreibungen mit ClickUp-Dokumenten

Ein Angebot zu schreiben ist eine Sache – gemeinsam daran zu arbeiten, ohne den Überblick zu verlieren, eine andere. ClickUp Docs erleichtert die Teamarbeit durch Bearbeitung, Kommentare und Aufgabenverteilung in Echtzeit, alles innerhalb des Dokuments.

Sie können Dokumente auch mit Projekt-Workflows verbinden, um Genehmigungen nachzuverfolgen, Angebote mit Lieferantenverhandlungen zu verknüpfen und alles an einem Ort zu speichern. Mit diesem Feature wird ClickUp zu einem KI-Tool für die Entscheidungsfindung, mit dem Teams Inhalte analysieren, Inkonsistenzen erkennen und Dokumente vor der Übermittlung optimieren können.

Mit ClickUp Chat können Sie in Echtzeit zusammenarbeiten, sich unterhalten und Nachrichten in Aufgaben umwandeln

Möchten Sie die Unterhaltung fortsetzen? Mit ClickUp Chat bleiben alle RFP-Diskussionen an einem Ort – kein langwieriges Durchsuchen von Slack oder endlosen E-Mail-Threads mehr. Sie können sogar Entwürfe anhängen, Antworten von Anbietern freigeben und sofort Feedback erhalten, ohne zwischen Registerkarten wechseln zu müssen.

Und wenn Sie mehrere Geschäfte verwalten, hält ClickUp for Sales Teams alles in Verbindung, vom Entwurf von RFP-Antworten über die Nachverfolgung von Verträgen bis hin zur Analyse von Lieferantenangeboten. Mit CRM-Integrationen, Deal-Pipelines und Automatisierung können Vertriebsteams den gesamten Prozess optimieren und sicherstellen, dass keine Leads, Dokumente oder Fristen übersehen werden.

Möchten Sie noch schneller einen RFP entwerfen? Überspringen Sie den Entwurfsprozess mit der umfangreichen Bibliothek von ClickUp mit über 1.000 Vorlagen.

Kostenlose Vorlage Überwachen Sie den Prozess der Beantwortung einer Ausschreibung mit der Vorlage „ClickUp RFP Process“ (ClickUp-Ausschreibungsprozess)

Mit der ClickUp-Vorlage für den RFP-Prozess können Sie sicherstellen, dass Ihr Team organisiert und auf alle eingehenden RFPs vorbereitet ist.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Verfolgen Sie wichtige Termine und Fristen

Konsolidieren Sie alle relevanten Informationen an einem Ort

Verbessern Sie die interne Kommunikation zwischen Teams

Es verfügt außerdem über integrierte visuelle Tools wie ein Kanban-Board, ein Gantt-Diagramm und eine Kalenderansicht, die die Nachverfolgung und Berichterstellung mühelos machen.

Mit der ClickUp-Vorlage für Ausschreibungen im Bereich Webentwicklung können Sie Ihrem Team dabei helfen, Projektspezifikationen für präzise Angebote zu erstellen, interne Prozesse aufzuzeigen, wichtige Stakeholder und Entscheidungsträger frühzeitig zu identifizieren und Angebote von Anbietern sowie Begleitmaterialien an einem zentralen Speicherort zu organisieren.

Die besten Features von ClickUp

ClickUp AI: Verwenden Sie KI, um RFP-Dokumente schnell zu entwerfen, zu bearbeiten und zu formatieren, Aktionselemente zu generieren und Inhalte zusammenzufassen. KI kann Ihnen auch dabei helfen, Anforderungen zu brainstormen und Ihre RFPs effizient zu strukturieren

Vorlagen: Speichern Sie RFP-Vorlagen (Aufgaben, Dokumente oder Ansichten) und verwenden Sie sie für zukünftige Projekte wieder, um Konsistenz zu gewährleisten und Zeit zu sparen. Vorlagen können automatisch über Formulare oder Automatisierungen angewendet werden

Formulare: Erstellen Sie Aufnahmeformulare, um Anforderungen oder Lieferanteninformationen zu erfassen, wodurch automatisch Aufgaben für jede Übermittlung erstellt werden. Formulare können bedingte Logik verwenden, um mehrere Anwendungsfälle zu unterstützen

Automatisierung: Automatisieren Sie sich wiederholende Schritte in Ihrem RFP-Prozess, wie Benachrichtigungen, Aufgabenverteilungen oder Statusänderungen, um Workflows zu optimieren

Dokumente und Zusammenarbeit: Erstellen Sie RFP-Dokumente direkt in ClickUp Docs, bearbeiten Sie sie gemeinsam in Echtzeit, fügen Sie Kommentare hinzu und verfolgen Sie den Versionsverlauf

Aufgaben und Unteraufgaben: Unterteilen Sie den RFP-Prozess in umsetzbare Aufgaben und Unteraufgaben, weisen Sie Verantwortlichkeiten zu, legen Sie Fristen fest und verfolgen Sie den Fortschritt

Integrationen: Verbinden Sie ClickUp mit Tools wie Slack, Teams, Google Drive und mehr, um die Kommunikation und Dokumentenverwaltung zu zentralisieren

Dashboards und Berichterstellung: Erstellen Sie Dashboards, um den Fortschritt von RFPs, Fristen und die Workload Ihres Teams zu überwachen

Limits von ClickUp

Steile Lernkurve aufgrund einer Vielzahl von Features

Der mobilen App fehlen möglicherweise einige Features der Desktop-Version

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.400 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Abraham J., Director of Drayage Administration, sagt in einer G2-Bewertung:

ClickUp löst Probleme beim Aufgaben- und Workflow-Management, indem es eine zentrale Quelle für das Angebots-/Vertragsmanagement, die Berichterstellung und andere verschiedene Workflows bereitstellt. Außerdem beginnen wir, es zusammen mit Microsoft 365 für die Dokumentation zu verwenden.

ClickUp löst Probleme beim Aufgaben- und Workflow-Management, indem es eine zentrale Quelle für das Angebots-/Vertragsmanagement, die Berichterstellung und andere verschiedene Workflows bereitstellt. Außerdem beginnen wir, es zusammen mit Microsoft 365 für die Dokumentation zu verwenden.

2. AutoRFP. ai (Am besten für schnelle KI-generierte Antworten)

Legacy-RFP-Software verlangsamt Teams durch mühsames Entwerfen, Genehmigen und Aktualisieren. AutoRFP. ai bietet ein Gegenmittel und beschleunigt die Antworten mit KI-gesteuerten, präzisen Antworten auf RFPs, RFIs und SQs. Laden Sie einfach Ihre Inhalte hoch und lassen Sie die KI in wenigen Minuten Antworten entwerfen.

Wenn Sie Antworten überarbeiten möchten, erledigt KI Actions dies mit einem Klick in verschiedenen Stilen. Das Tool unterstützt auch die automatische Übersetzung und passt Antworten an verschiedene Regionen an.

AutoRFP. ai – die besten Features

Schnelle KI-gestützte Antworten generieren

Verfolgen Sie Aktualisierungen von Antworten in Echtzeit

Übersetzen Sie Angebote in über 30 Sprachen

AutoRFP. ai Einschränkungen

Einige UI-Elemente wirken etwas klobig

Das Importieren komplexer Ausschreibungen kann verwirrend sein

Antworten können sich über verschiedene Fragen hinweg wiederholen

Preise für AutoRFP.ai

Skalierung: 1.000 $/Monat

Accelerate: 1.450 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

AutoRFP. ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,9/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über AutoRFP.ai?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Diese Software ist gut durchdacht und für den Benutzer intuitiv zu bedienen. Es grenzt an ein Wunder, wenn man ein Dokument verarbeitet und die Felder so schnell ausgefüllt werden. Man muss sich nicht mehr merken, in welchem früheren Angebot die benötigte Antwort zu finden ist, und dann danach suchen.

Diese Software ist gut durchdacht und für den Benutzer intuitiv zu bedienen. Es grenzt an ein Wunder, wenn man ein Dokument verarbeitet und die Felder so schnell ausgefüllt werden. Man muss sich nicht mehr merken, in welchem früheren Angebot die benötigte Antwort zu finden ist, und dann danach suchen.

3. Loopio AI (Am besten für die Verwaltung von Inhalten und die Zusammenarbeit geeignet)

über Loopio AI

Wenn Sie Ihren RFP-Prozess vereinfachen und schnell reagieren möchten, ist Loopio möglicherweise die richtige Lösung für Sie. Von RFPs bis hin zu Fragebögen zur Sicherheit – Loopio bietet Ihnen Zugriff auf eine sichere Inhaltsbibliothek, sodass Sie schneller und genauer antworten können.

Mit generativer KI können Sie Antworten in wenigen Minuten entwerfen und mithilfe des integrierten Go/No-Go-Prozesses effizient Chancen qualifizieren. Außerdem können Sie ganz einfach Angebote verwalten, Überprüfungen planen und Fachexperten mit Tags versehen, um die besten Erkenntnisse zu erhalten.

Außerdem können Sie Ihren Erfolg verfolgen, indem Sie die Auswirkungen Ihrer Antworten auf den Umsatz messen und Ihre Strategien auf der Grundlage von Echtzeit-Erkenntnissen anpassen.

Die besten Features von Loopio AI

Zentralisiertes System für die einfache Übermittlung einzelner Angebote

Verknüpfen Sie Inhaltsblöcke mit Fachexperten, um Aktualisierungen und benutzerdefinierte Anpassungen zu ermöglichen

Integrieren Sie Tools wie Salesforce, Slack und MS Word für eine schnellere Erstellung von Dokumenten

Limits von Loopio AI

Aufgrund der grundlegenden Features für die Benutzerverwaltung möglicherweise nicht für komplexe Teams geeignet

Einige Benutzer haben wiederkehrende Probleme, z. B. das Nichtspeichern von Änderungen an Inhaltsblöcken

Preise für Loopio AI

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Loopio AI

G2: 4,7/5 (über 630 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (74+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Loopio AI?

Eine G2-Bewertung lautet:

Loopio hat den Zeitaufwand für die Beantwortung von Ausschreibungen erheblich reduziert. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv und die Inhaltsbibliothek erleichtert das Speichern und Wiederverwenden von genehmigten Antworten. Am besten gefällt mir das Feature für die Zusammenarbeit – damit sind alle auf dem gleichen Stand, ohne lange E-Mail-Threads. Das hat die Arbeit unseres Angebots-Teams grundlegend verändert.

Loopio hat den Zeitaufwand für die Beantwortung von Ausschreibungen erheblich reduziert. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv und die Inhaltsbibliothek erleichtert das Speichern und Wiederverwenden von genehmigten Antworten. Am besten gefällt mir das Feature für die Zusammenarbeit – damit sind alle auf dem gleichen Stand, ohne lange E-Mail-Threads. Das hat die Arbeit unseres Angebots-Teams grundlegend verändert.

👀 Wussten Sie schon? Der weltweite Markt für Angebotsmanagement-Software hat einen Wert von über 2 Milliarden US-Dollar und wird in den kommenden Jahren voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von mehr als 12 % stetig wachsen.

4. Responsive (am besten für die Suche nach Inhalten und Automatisierung geeignet)

via Responsive

Früher bekannt als RFPIO, entwirft Responsive Ihre Antworten und verwaltet kollaborative Workflows, damit Sie erfolgreiche Antworten auf Ausschreibungen liefern können.

Diese KI-gestützte Software zur Automatisierung von Angeboten hilft Ihnen auch dabei, Ihre Angebote, Ausschreibungen und Fragebögen zu automatisieren. Mit dem Tool können Sie außerdem schnell mit präzisen, aufschlussreichen Informationen reagieren.

Sie können Dokumente wie Risikobewertungen, Compliance-Nachweise und Datenblätter sicher freigeben. Diese können über öffentliche Trust Center oder private Profile gesendet werden. Darüber hinaus können die Tools zur Dokumentenanalyse Anfragen mit umfangreichen Anforderungen scannen, sodass Ihr Team schneller und effizienter reagieren kann.

Die besten Features von Responsive

Verwenden Sie das LookUp-Feature, um frühere Inhalte zu finden und schnell eine umfangreiche Inhaltsbibliothek aufzubauen

Lassen Sie sich von KI die am besten geeigneten Inhalte für jede Ausschreibung auf der Grundlage Ihrer Datenbank empfehlen

Importieren und exportieren Sie Angebote ganz einfach zwischen Ihrem CRM, Microsoft Word und anderen Tools

Einschränkungen bei der Reaktionsfähigkeit

Die Navigation zwischen Projekten und der zentralen Bibliothek könnte intuitiver sein

Reaktionsschnelle Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preise

Reaktionsschnelle Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 1.110 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 150 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Responsive?

Eine Bewertung von Capterra lautet:

Responsive hat mir geholfen, meine Arbeitseffizienz erheblich zu steigern. Mit der Plattform kann ich ganz einfach Q/A-Paare hinzufügen und entfernen sowie die aktuellen Paare in unserer Datenbank nutzen. Die Möglichkeit, mithilfe der Tags oder der Sammlungs-Feature nach bestimmten Dingen zu filtern, hilft mir, Dinge viel schneller zu finden und irrelevante Elemente zu entfernen, sodass die Antworten immer genau das enthalten, wonach ich suche.

Responsive hat mir geholfen, meine Arbeitseffizienz erheblich zu steigern. Mit der Plattform kann ich ganz einfach Q/A-Paare hinzufügen und entfernen sowie die aktuellen Paare in unserer Datenbank nutzen. Die Möglichkeit, mithilfe der Tags oder der Sammlungs-Feature nach bestimmten Dingen zu filtern, hilft mir, Dinge viel schneller zu finden und irrelevante Elemente zu entfernen, sodass die Antworten immer genau das beinhalten, wonach ich suche.

📮 ClickUp Insight: 62 % unserer Befragten verlassen sich auf dialogorientierte KI-Tools wie ChatGPT und Claude. Die vertraute Chatbot-Oberfläche und die vielseitigen Funktionen – zum Generieren von Inhalten, Analysieren von Daten und mehr – könnten der Grund dafür sein, dass sie in verschiedenen Rollen und Branchen so beliebt sind. Wenn ein Benutzer jedoch jedes Mal zu einer anderen Registerkarte wechseln muss, um der KI eine Frage zu stellen, summieren sich die damit verbundenen Umschaltkosten und Kosten für den Kontextwechsel mit der Zeit. Nicht mit ClickUp Brain. Es befindet sich direkt in Ihrem Workspace, weiß, woran Sie arbeiten, versteht Nur-Text-Eingaben und gibt Ihnen Antworten, die für Ihre Aufgaben hochrelevant sind! Erleben Sie mit ClickUp eine doppelte Steigerung Ihrer Produktivität!

5. DeepRFP (Am besten geeignet für KI-Angebotserstellung und Automatisierung von Ausschreibungen)

via DeepRFP

DeepRFP bietet eine KI-gestützte Lösung, mit der Sie in Sekundenschnelle Angebotsentwürfe erstellen und Antworten auf Ausschreibungen automatisieren können. Sie können virtuelle SMEs und KI-Agenten als Angebotsprofis und Assistenten für die Angebotserstellung einsetzen. Erhalten Sie unternehmensspezifische Antworten und erstellen Sie Entwürfe, die Ihren Anforderungen entsprechen.

Der KI-RFP-Analyzer schlüsselt RFPs auf und liefert Warnsignale, Risikoanalysen und Compliance-Matrizen, damit Sie Angebote schnell bewerten können. Darüber hinaus bietet die Schulungsbibliothek Tutorials, mit denen Sie Ihren Angebotsprozess optimieren können.

Die besten Features von DeepRFP

Verbessern Sie Entwürfe sofort mit integrierter Unterstützung für Bearbeitung und Überprüfung

Erstellen Sie Antworten, die den individuellen Kontext Ihres Unternehmens widerspiegeln

Schützen Sie Ihre Daten durch strenge Vertraulichkeit und null KI-Modelltraining für Ihre Inhalte

Einschränkungen von DeepRFP

Für die Nutzung aller erweiterten Features der Software sind möglicherweise Schulungen erforderlich

Preise für DeepRFP

Pro: 75 $/Monat pro Benutzer

Elite: 125 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu DeepRFP

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📖 Lesen Sie auch: Wie Sie KI für das Betriebsmanagement einsetzen können: Ein praktischer Leitfaden mit Anwendungsfällen und Tools

6. Arphie (Am besten geeignet für anpassbare RFP-Antworten)

via Arphie

Arphie wurde entwickelt, um Antworten zu beschleunigen und die Gewinnraten zu steigern. Es handelt sich um eine KI-gestützte RFP- und Angebotssoftware, die Teams bei der einfachen Bearbeitung komplexer Fragebögen unterstützt. Das Besondere daran ist die Transparenz: Jede KI-generierte Antwort enthält Quellenlinks und Vertrauensstufen, sodass Sie genau wissen, woher der Inhalt stammt.

Beim Hochladen von Ausschreibungen oder Fragebögen erkennt das Tool automatisch Abschnitte aus Excel- oder Word-Dateien und organisiert sie, was Zeit spart. Sie können den Ton, den Stil und den Wortschatz der Antworten ganz einfach an den Stil Ihres Unternehmens anpassen.

Damit alles nach Plan verläuft, verfolgt Arphie Fristen innerhalb der Plattform und versendet Benachrichtigungen in Echtzeit per E-Mail, Slack oder In-App-Meldungen.

Die besten Features von Arphie

Erstellen Sie schnell erste Entwürfe für Antworten auf Ausschreibungen und Fragebögen

Passen Sie KI-Antworten an, indem Sie spezifische Anweisungen zu Ton und Stil geben

Verfolgen Sie Fortschritte und Fristen auf Frage-, Abschnitts- oder Fragebogenebene

Einschränkungen von Arphie

Manchmal müssen die KI-generierten Antworten bearbeitet werden, um die gewünschte Qualität zu erreichen

Preise für Arphie

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Arphie

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Arphie?

In einer G2-Rezension heißt es:

Arphie lässt sich nahtlos in Workflows verschiedener Teams integrieren, darunter Produktentwicklung, Technik, Recht und Sicherheit. Anstatt verschiedene Teams um Informationen zu bitten, verbinden wir uns einfach mit den entsprechenden Dateien und Ordnern, um regelmäßig darauf zuzugreifen und sie zu aktualisieren. Von dort aus nutzt Arphie KI, um die erforderlichen Daten für die automatische Beantwortung von Ausschreibungen und Fragebögen abzurufen. Dadurch müssen wir nicht mehr Kollegen im gesamten Unternehmen ausfindig machen, was uns viel Zeit spart.

Arphie lässt sich nahtlos in Workflows verschiedener Teams integrieren, darunter Produktentwicklung, Technik, Recht und Sicherheit. Anstatt verschiedene Teams um Informationen zu bitten, verbinden wir uns einfach mit den entsprechenden Dateien und Ordnern, um regelmäßig darauf zuzugreifen und sie zu aktualisieren. Von dort aus nutzt Arphie KI, um die erforderlichen Daten für die automatische Beantwortung von Ausschreibungen und Fragebögen abzurufen. Dadurch müssen wir nicht mehr Kollegen im gesamten Unternehmen ausfindig machen, was uns viel Zeit spart.

💡 Profi-Tipp: Eine veraltete Antwort auf eine fünf Jahre alte Ausschreibung bringt Ihnen keine Pluspunkte ein. Überprüfen und aktualisieren Sie regelmäßig Ihre zentrale Inhaltsbibliothek, damit Ihre Tools zur Automatisierung von Angeboten die besten Antworten finden können. Verwenden Sie KI-Tagging- und Klassifizierungs-Features, um Inhalte nach Relevanz, Genauigkeit und Compliance-Standards zu sortieren und zu bewerten.

7. Inventive (Am besten für KI-gesteuertes Content-Management geeignet)

via Inventive

Inventive AI verspricht, Antwort-Workflows um über 70 % zu beschleunigen, indem es mithilfe proprietärer Technologie erste Entwürfe erstellt, die präzise Antworten aus Ihren bestehenden Wissensquellen ziehen.

Als zentraler hub für alle Ihre Inhalte können Sie hier frühere RFPs und relevante Dokumente hochladen und sogar Daten aus Tools wie Google Drive, SharePoint oder Ihrer eigenen Website synchronisieren. Sie können auch Q&A-Paare aus Tabellenkalkulationen oder früheren Plattformen einbinden, um Ihre Antwortdatenbank zu erweitern.

Der KI-Inhaltsmanager sorgt für Klarheit, indem er widersprüchliche Informationen in Ihren Quellen markiert, sodass Ihre Antworten aktuell, relevant und auf den Punkt gebracht bleiben.

Die besten Features von Inventive

Verwenden Sie den Knowledge Agent für Ad-hoc-Antworten in E-Mails und außerhalb von Ausschreibungen

Fügen Sie Zitate auf Satzebene für klare Verweise ein

Fügen Sie Dateien und Quellen ganz einfach im Knowledge Hub hinzu oder entfernen Sie sie

Nutzen Sie KI-Agenten für Aufgaben wie Wettbewerbsforschung und Inhaltsmanagement

Kreative Einschränkungen

Es fehlt eine detailliertere Berichterstellung für Fragen, Antworten und CRM-Integration

Es müssen mehr Integrationen für den Knowledge Hub verfügbar sein

Innovative Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Inventive

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Inventive?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Wir sind von der Plattform von Inventive AI begeistert. Unser Solutions Engineering Team hat bemerkenswerte Verbesserungen in Bezug auf Geschwindigkeit und Genauigkeit bei der Beantwortung von RFPs und RFIs erzielt. Die Benutzeroberfläche und die leistungsstarken KI-Features haben unseren Workflow optimiert und die Antwortzeit um 70 % reduziert.

Wir sind von der Plattform von Inventive AI begeistert. Unser Solutions Engineering Team hat bemerkenswerte Verbesserungen in Bezug auf Geschwindigkeit und Genauigkeit bei der Beantwortung von RFPs und RFIs erzielt. Die Benutzeroberfläche und die leistungsstarken KI-Features haben unseren Workflow optimiert und die Antwortzeit um 70 % reduziert.

📖 Lesen Sie auch: Anwendungsfälle und Anwendungen von KI für Teams in Unternehmen

8. Conveyor (Am besten geeignet für automatisch generierte, präzise Antworten)

via Conveyor

Conveyor beschleunigt Ihren RFP-Antwortprozess und macht die Verwaltung umfangreicher Wissensdatenbanken überflüssig. Die KI zieht Antworten aus externen Quellen, Unternehmens-Wikis, Dokumenten und Frage-Antwort-Paaren, um präzise, maßgeschneiderte Antworten zu liefern.

Sie können Dateien in ihrem Originalformat, einschließlich Excel, PDF und Word, per Drag & Drop hochladen.

Es wurde für vielbeschäftigte Angebotsteams entwickelt, die Geschwindigkeit ohne Einbußen bei der Genauigkeit benötigen. Durch die Optimierung der Erstellung, Freigabe und Verbindung von Antworten mit Vertriebstools hilft Conveyor dabei, sich wiederholende Aufgaben zu reduzieren und alle Beteiligten während des gesamten Angebotsprozesses auf dem gleichen Stand zu halten.

Die besten Features von Conveyor

Generieren Sie automatisch präzise Antworten auf Ausschreibungen mit einer Genauigkeit von 95 %

Ermöglichen Sie Teams, Antworten über Slack, E-Mail oder das Web selbst zu finden

Nutzen Sie die Salesforce-Integration, um RFP-Antworten mit dem Umsatz zu verknüpfen

Einschränkungen von Conveyor

Die aktuelle Integration kennzeichnet veraltete Informationen, verfügt jedoch nicht über eine automatische Überprüfung auf Updates

Einige Benutzer sagen, dass die Plattform eine bessere Überwachung hinsichtlich kopierter Antworten oder der auf Karten verbrachten Zeit benötigt

Conveyor-Preise

Free

Professional: 9.600 $/Jahr

Bewertungen und Rezensionen zu Conveyor

G2: 4,6/5 (über 90 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Conveyor?

Eine G2-Bewertung lautet:

Ehrlich gesagt ist die Chrome-Erweiterung mein Favorit – ich muss nicht mehr zwischen Registerkarten hin- und herspringen, um Fragebögen zu beantworten. Die Salesforce- und Zendesk-Integrationen rufen Kundendaten automatisch ab, sodass ich keine Daten doppelt eingeben muss. Der benutzerdefinierte Genehmigungs-Workflow ist in wenigen Minuten einsatzbereit, und Sue (die KI) gibt mehr als 85 % der Antworten beim ersten Versuch richtig. Außerdem ist das Trust Center kinderleicht zu bedienen und zu konfigurieren und hilft unseren Kunden wirklich weiter.

Ehrlich gesagt ist die Chrome-Erweiterung mein Favorit – ich muss nicht mehr zwischen Registerkarten hin- und herspringen, um Fragebögen zu beantworten. Die Salesforce- und Zendesk-Integrationen ziehen Kundendaten automatisch ein, sodass ich keine Daten doppelt eingeben muss. Der benutzerdefinierte Genehmigungs-Workflow ist in wenigen Minuten einsatzbereit, und Sue (die KI) gibt mehr als 85 % der Antworten beim ersten Versuch richtig. Außerdem ist das Trust Center kinderleicht zu bedienen und zu konfigurieren und hilft unseren Kunden wirklich weiter.

9. QorusDocs (Am besten für das Angebotsmanagement geeignet)

via QorusDocs

Als cloudbasierte KI-Software für das Angebotsmanagement automatisiert QorusDocs die Erstellung von Angeboten, Präsentationen und Antworten auf Ausschreibungen mit Ihrem Branding. Damit können Teams aus den Bereichen Geschäftsentwicklung, Vertrieb, Marketing und Angebotserstellung nahtlos zusammenarbeiten, die abrechenbaren Stunden optimieren und gleichzeitig Ihre Chancen auf den Gewinn von Clients erhöhen.

Die Software bietet QPilot, ein sicheres und privates KI-Tool, mit dem Sie sich mehr auf die Beziehungen zu Ihren Clients konzentrieren und Ihre strategischen Präsentationen perfektionieren können, wodurch Sie Zeit bei sich wiederholenden Aufgaben sparen.

Die besten Features von QorusDocs

Erstellen Sie schnell benutzerdefinierte Angebote mit einer umfangreichen Vorlage-Hub, die an jedes Projekt angepasst werden kann

Verwenden Sie KI, um auf Basis Ihrer Ausschreibung erste Entwürfe zu erstellen, die Sie leicht verfeinern können

Durchsuchen Sie vorhandene Inhalte aus der Bibliothek mit einer leistungsstarken erweiterten Suchfunktion

Einschränkungen von QorusDocs

Bei einigen Benutzern kommt es zu Verzögerungen beim Laden von Angeboten oder Inhaltsblöcken

Das Dashboard unterstützt nur die Nachverfolgung von bis zu 10 Verfolgungen, was die Sichtbarkeit über Projekte hinweg einschränkt

Preise für QorusDocs

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu QorusDocs

G2: 4,4/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 80 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über QorusDocs?

Eine G2-Bewertung sagt :

Die Möglichkeit, QorusDocs an unser CRM-System anzupassen, ist sehr hilfreich. Ich schätze auch die Zeit, die wir bei der Einrichtung einer Opportunity sparen. QorusDOcs erstellt in Sekundenschnelle Vorlagen und Ordner in SharePoint. Der Kundensupport ist sehr gut. Die Mitarbeiter sind kompetent, antworten schnell und sind sehr hilfsbereit.

Die Möglichkeit, QorusDocs an unser CRM-System anzupassen, ist sehr hilfreich. Ich schätze auch die Zeit, die wir bei der Einrichtung einer Opportunity sparen. QorusDOcs erstellt in Sekundenschnelle Vorlagen und Ordner in SharePoint. Der Kundensupport ist sehr gut. Die Mitarbeiter sind kompetent, antworten schnell und sind sehr hilfsbereit.

💡 Profi-Tipp: Die KI-gestützte Generierung von Inhalten kann repetitive Aufgaben und RFP-Fragen in großem Umfang bewältigen – aber sie kann keine Gedanken lesen. Angebotsprofis und Fachexperten sollten daher weiterhin die Inhalte überprüfen, verfeinern und ihnen den letzten Schliff geben, der sie menschlich macht. Diese Kombination aus Automatisierung und Überwachung führt zu konformen Angeboten mit echter Persönlichkeit.

10. Neudesic's KI-gestützte Automatisierung von RFP-Antworten (am besten geeignet für die intelligente Priorisierung von RFPs)

Das Herzstück der KI-gesteuerten RFP-Software von Neudesic ist eine intelligente Inhaltsbibliothek, die die relevantesten und bewährtesten Antworten Ihres Unternehmens hervorhebt. Das System empfiehlt detaillierte Projektpläne, Kostenschätzungen und Wertversprechen unter Verwendung von Daten und Automatisierung für schnellere und genauere Antworten.

Diese Software für Ausschreibungen und Ausschreibungsantworten bietet leistungsstarke Tools wie Azure OpenAI für schnelle Textzusammenfassungen, Microsoft Semantic Kernel für intelligente Interaktionen und React für eine nahtlose Benutzererfahrung.

Mit integrierter Dokumentenintelligenz scannt es eingehende Ausschreibungen, ordnet sie nach Potenzial und schlägt vor, welche Ihre Zeit wert sind. Ihr Team muss nicht mehr Unmengen von Angeboten durchforsten, sondern kann sich auf die besten Chancen konzentrieren, die Gewinnquote steigern und Ihre Ressourcen optimal nutzen.

Die besten Features der KI-gestützten Automatisierung von RFP-Antworten von Neudesic

Erstellen Sie mit KI-gestützten Tools für die Dokumentenanalyse und Projektplanung professionelle Antworten in großem Umfang

Finden Sie leistungsstarke Inhalte mithilfe einer dynamischen, durchsuchbaren Wissensbibliothek

Konzentrieren Sie den Aufwand Ihres Teams mit KI-bewerteten Ausschreibungen und automatisierter Bewertung von Verkaufschancen

Limits der KI-gestützten Automatisierung von RFP-Antworten von Neudesic

Die Aktualisierung der Software dauert laut einigen Benutzern länger

Preise für die KI-gestützte Automatisierung von RFP-Antworten von Neudesic

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Neudesics KI-gestützter Automatisierung von RFP-Antworten

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📖 Lesen Sie auch: KI-Podcasts für weitere Informationen über künstliche Intelligenz

Beschleunigen und optimieren Sie Ihren RFP-Prozess mit ClickUp

Um RFPs zu gewinnen, braucht es mehr als schnelle Finger und ein schön formatiertes Dokument – es geht darum, sie besser und schneller zu erledigen. ClickUp hilft Ihrem Vertriebsteam, Chaos zu vermeiden und sich zu organisieren, mit Workflows, die tatsächlich fließen. Verfolgen Sie Genehmigungen, verwalten Sie Aufgaben und verwandeln Sie Entwürfe in erledigte Aufgaben, ohne fünf Versionen derselben Datei suchen zu müssen.

Dank KI-gestütztem Entwurf, intelligenter Automatisierung und Zusammenarbeit in Echtzeit bleiben Angebote stets professionell und Sie vermeiden Panik. Sie können erfolgreiche Antworten sogar in Verträge umwandeln, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen.

Neugierig geworden? Entdecken Sie Vorlagen für Ausschreibungen, probieren Sie die KI-Tools zum Verfassen von Texten aus und erleben Sie, wie reibungslos das Angebotsmanagement mit ClickUp wirklich sein kann. Jetzt anmelden!