Kostenlose Vorlagen für die Bestandsverwaltung und Reduzierung von Abfall

Der Samstagabend ist vorbei. Die Bar ist ein Chaos. Die Liste stimmt nicht, Flaschen fehlen und niemand weiß mehr, wer was geöffnet hat. Das ist die Realität für die meisten Barmanager, die ihre Bestände ohne ein zuverlässiges System verwalten. Überbestellungen schmälern Ihre Gewinnspanne. Unterbestellungen ruinieren den Service. Und von den Ausschankkosten, die nie mit den Verkaufszahlen übereinstimmen, ganz zu schweigen.

Vorlagen werden dies ändern. Sie sorgen für Struktur. Die kostenlosen Vorlagen für die Bestandsaufnahme in Bars in diesem Blog helfen Ihnen dabei, den Bestand zu erfassen, Lücken schnell zu erkennen und Nachbestellungen aufzugeben, bevor Probleme eskalieren. Ganz gleich, ob Sie eine Bar alleine betreiben oder ein großes Team leiten – mit diesen Tools wird Ihre Bestandsaufnahme schneller, übersichtlicher und wesentlich einfacher.

Was sind Vorlagen für die Bestandsaufnahme von Leisten?

Vorlagen für die Bestandsverwaltung in Bars sind vorgefertigte Tabellen oder Dokumente, mit denen Bars ihren Bestand nachverfolgen, den Verbrauch überwachen und Verschwendung reduzieren können. Anstatt ein System von Grund auf neu aufzubauen, bieten Ihnen diese Vorlagen eine fertige Struktur, mit der Sie Flaschenbestände protokollieren, Lieferungen erfassen und die Kosten für den Barbestand berechnen können – alles an einem Ort.

Sie sind praktisch für vielbeschäftigte Barmanager, die den Überblick behalten müssen, ohne stundenlang manuell den Bestand zu aktualisieren.

Mit den meisten Vorlagen für die Bestandsverwaltung in der Gastronomie können Sie:

Bestände und Zutatenmengen nachverfolgen

Berechnen Sie Ausschusskosten und Verbrauchsraten

Überwachen Sie Nachbestellpunkte und Par-Werte

Lieferungen protokollieren und Bestände in Echtzeit aktualisieren

Vereinfachen Sie Audits und reduzieren Sie Verschwendung

Betreiben Sie eine einzelne Bar oder jonglieren Sie mehrere Speicherorte? Mit den richtigen Vorlagen für die Bestandsaufnahme ist es einfacher, schnell zu handeln, organisiert zu bleiben und Ihre Margen im Blick zu behalten.

15 kostenlose Vorlagen für die Bestandsaufnahme in der Gastronomie

Keine zwei Bars führen ihre Bestände auf die gleiche Weise. Einige benötigen eine einfache Tabelle, andere ein detaillierteres System. Wir haben die nützlichsten Vorlagen für die Bestandsverwaltung in Bars zusammengestellt, damit Sie das Setup überspringen und sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

1. ClickUp-Vorlage für die Bestandsverwaltung

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie Lieferantenbestellungen mit der ClickUp-Vorlage für die Bestandsverwaltung

Die ClickUp-Vorlage für die Bestandsverwaltung bietet Bar-Managern eine praktische Möglichkeit, Bestände zu verfolgen, Bestellungen bei Lieferanten zu verwalten und Fehler bei der Bestandsaufnahme zu reduzieren. Sie wurde entwickelt, um Ihre Lieferkette über mehrere Speicherorte hinweg zu organisieren und Ihnen dabei zu helfen, Überbestellungen, versäumte Nachbestellungen und versteckte Verluste zu minimieren.

Außerdem bleibt alles zentralisiert, sodass Sie während des Service nicht in Hektik geraten.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Alle Elemente des Inventars nach Typ oder Kategorie anzeigen und organisieren

Verfolgen Sie Lieferantendaten, einschließlich Elemente und Kontaktinformationen

Erfassen Sie Bestellungen und verwalten Sie Nachbestellungen mithilfe integrierter Ansichten

Schneller Zugriff auf die Setup-Anleitung über die Ansicht „Hier starten“

Überwachen Sie den Status von Aufgaben wie „Offen“ oder „Abgeschlossen“, um ausstehende Aktionen zu kennzeichnen

Halten Sie alle Beteiligten mit Echtzeit-Updates und Fortschritten bei den Aufgaben auf dem Laufenden

🍸 Ideal für: Barmanager, die ein Inventarsystem erstellen möchten, das schnell einzurichten, einfach zu pflegen und leicht zu skalieren ist.

2. Vorlage für die Bestandsverwaltung von ClickUp

Kostenlose Vorlage Überwachen Sie Lagerbestände mit der ClickUp-Vorlage für die Bestandsverwaltung

Die Verwaltung von Dutzenden von Artikelnummern, Aktualisierungen der Reihenfolge und schwankenden Kosten wird schnell unübersichtlich. Die Vorlage für die Bestandsverwaltung von ClickUp bietet Ihnen eine strukturierte Möglichkeit, Bewegungen, Wert und Verfügbarkeit zu verfolgen, sodass Sie nicht mehr mühsam suchen müssen, was auf Lager ist oder nachbestellt werden muss.

Es sorgt für Klarheit in hektischen Workflows und hilft Teams, wichtige Entscheidungen zum Bestand frühzeitig zu treffen.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Verfolgen Sie die Menge und Kosten von Elementen mithilfe einer Tabellenansicht

Überwachen Sie Trends bei der Bestandsbewegung mit der Zeitleisten-Ansicht

Aktuelle Informationen zur Reihenfolge und zum Wert des Bestands in verschiedenen Ansichten in Echtzeit anzeigen

Organisieren Sie Ihren Bestand mit Statusbeschreibungen wie „Auf Lager“ und „Nicht auf Lager“

Weisen Sie wiederkehrende Aufgaben für Überprüfungen oder Nachbestellungen zu

Fortschritte aktualisieren und Ihr Team automatisch benachrichtigen

Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie Sie mit verschiedenen Ansichten experimentieren können, um die für Sie optimale Lösung zu finden👇

🍸 Ideal für: Teams im Gastgewerbe, die zuverlässige Bestandsplanungssysteme benötigen, um große Lagerbestände zu verwalten, Kosten zu kontrollieren und schnell Anpassungen vorzunehmen.

📮 ClickUp Insight: 74 % der Mitarbeiter verwenden zwei oder mehr Tools, um die benötigten Informationen zu finden – und springen dabei zwischen E-Mails, Chats, Notizen, Projektmanagement-Tools und Dokumentationen hin und her. Dieser ständige Kontextwechsel kostet Zeit und verringert die Produktivität. Als die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, vereint ClickUp all Ihre Arbeit – E-Mails, Chats, Dokumente, Aufgaben und Notizen – in einem einzigen, durchsuchbaren Workspace, sodass alles genau dort ist, wo Sie es brauchen.

3. Vorlage für ClickUp-Bestandsberichte

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie übersichtliche Berichte mit der ClickUp-Vorlage für Bestandsberichte

Wenn Sie eine Bar betreiben, müssen Sie genau im Auge behalten, was sich verkauft und was nicht. Mit der Vorlage für Bestandsberichte von ClickUp können Sie die Bestandsentwicklung detailliert nachverfolgen, um Trends zu analysieren, Ihr Team über Aktualisierungen zu informieren und fundiertere Entscheidungen über Nachbestellungen zu treffen.

Ideal zum Erfassen und Vergleichen von Bestandsdaten anhand von Leisten über einen bestimmten Zeitraum hinweg.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Erstellen Sie strukturierte Berichte für jeden Zyklus der Bestandsaufnahme

Organisieren Sie Berichtsaufgaben nach Kategorie oder Status

Benachrichtigungen einrichten, um Fortschritte und Aktualisierungen zu verfolgen

Zentralisieren Sie Bestandsdaten aus verschiedenen Quellen für eine einfache Analyse

Exportieren Sie übersichtliche, professionelle Berichte für Ihre Stakeholder

Halten Sie regelmäßige Review-Meetings ab, um alle auf dem gleichen Stand zu halten

🍸 Ideal für: Bar-Eigentümer, die sich auf die Optimierung der Bestände und die regelmäßige Berichterstellung konzentrieren, um Verschwendung zu reduzieren, Prognosen zu verbessern und Teamentscheidungen aufeinander abzustimmen.

4. ClickUp-Vorlage für die Bestandsverwaltung in Restaurants

Kostenlose Vorlage Organisieren Sie Ihren Küchenbestand mit der ClickUp-Vorlage für die Restaurantinventur

In einem gut besuchten Restaurant müssen Sie mehr als nur die Speisekarte im Auge behalten. Die ClickUp-Vorlage für die Bestandsverwaltung in Restaurants bietet Ihnen eine praktische Möglichkeit, den Vorrat an Zutaten zu verwalten, Abfall zu reduzieren und die Wiederauffüllung zu optimieren, ohne den Service zu verlangsamen.

Die Lösung wurde für Küchen mit hohem Umsatz entwickelt, die schnell reagieren müssen. Jede Ansicht unterstützt Geschwindigkeit, Struktur und Genauigkeit.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Verfolgen Sie den wöchentlichen Verbrauch von Zutaten in der Ansicht „Wöchentlicher Verbrauch“

Mit den Dashboards „Element-Speicher“ und „Nicht vorrätig“ behalten Sie den Überblick

Überwachen Sie niedrige Lagerbestände und Nachschubbedarf mit der Ansicht „Nachbestellung“

Organisieren Sie wichtige Details wie Haltbarkeit, Kosten und Menge an einem Ort

Erstellen Sie strukturierte Berichte mithilfe der Tabellenansicht oder unterstützter Inventar-Apps

Weisen Sie benutzerdefinierte Status wie „Neues Element“ oder „Nachbestellen“ zu, um die Synchronisierung im Team sicherzustellen

🍸 Ideal für: Restaurantmanager, die große Mengen an Bestellungen, verderbliche Waren und schwankende Nachfrage in der Küche koordinieren müssen.

5. ClickUp Vorlage für Bestellungen und Bestände

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie Lieferantenbestellungen mit der Vorlage „Bestellung und Bestandsliste“ von ClickUp

Sie verwalten die Beschaffung und behalten gleichzeitig den Überblick über schwankende Lagerbestände? Da kann es schnell aus dem Ruder laufen, bevor Sie sich fragen können: „Wo ist denn der ganze Tequila geblieben?“

Die Vorlage für Bestellungen und Bestände von ClickUp integriert beide Systeme und bietet Ihnen einen zentralen Ort, an dem Sie Reihenfolge, Bestände und Fortschritte von Lieferanten von Anfang bis Ende nachverfolgen können. Sie reduziert den Hin- und Her-Verkehr und sorgt dafür, dass der Einkauf auf den tatsächlichen Bestandsbedarf abgestimmt bleibt.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Erstellen Sie individuelle Aufgaben für jede Reihenfolge und weisen Sie die Eigentümerschaft dem Team zu

Verwenden Sie benutzerdefinierte Status, um den Fortschritt von der Anfrage bis zur Lieferung nachzuverfolgen

Arbeiten Sie mit den Beteiligten zusammen, um Details zur Reihenfolge zu bestätigen und Verzögerungen zu melden

Legen Sie automatische Erinnerungen und Benachrichtigungen für wichtige Nachverfolgungen fest

Verfolgen Sie Einkaufsdaten, den Status Ihrer Bestände und Kosten nebeneinander

Organisieren Sie Lieferantenkontakte mithilfe von Vorlagen für Lieferantenlisten

🍸 Ideal für: Geschäftsinhaber, die häufig Bestellungen verwalten und eine strengere Kontrolle über Lieferungen, Lieferungen und die Verantwortlichkeiten ihres Teams wünschen.

👀 Wussten Sie schon? Das Konzept der Verwaltung von Alkoholvorräten reicht bis ins Jahr 2000 v. Chr. zurück, als mesopotamische Tavernen Reisende bewirteten und oft mit religiösen Ritualen verbunden waren. Auch die alten Griechen und Römer hatten „Zöllner“, die den Wein der Gemeinde verwalteten und sorgfältig über die Vorräte Buch führten – eine frühe Form der Bestandsverwaltung.

6. Vorlage für die Bestandsaufnahme von Büromaterial von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie den Status Ihrer Lieferungen sofort mit der ClickUp-Vorlage für die Büroartikelbestände

Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit der Suche nach Druckerpapier oder der Frage, wer die letzte Packung Haftnotizen bestellt hat. Die Vorlage für die Bestandsverwaltung von Büromaterial von ClickUp macht die Nachverfolgung von Beständen einfacher und transparenter, insbesondere in schnelllebigen Umgebungen wie Bars.

Es ersetzt verstreute Tabellenkalkulationen durch ein organisiertes System zur Nachverfolgung von Lieferungen. Teams können wichtige Artikel nachbestellen und den Verbrauch überprüfen, ohne etwas hinterfragen zu müssen.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Verwenden Sie die Prioritätenliste, um dringende Lieferungen schnell nachzuverfolgen und nachzubestellen

Organisieren Sie Anfragen mit der Ansicht „Aufträge nach Abteilung“, um die Teamkoordination zu vereinfachen

Verschaffen Sie sich mit der Bestandsansicht einen Überblick über die aktuellen Lagerbestände

Führen Sie neue Teammitglieder mithilfe der Ansicht „Erste Schritte“ durch die Einführung, um sie schneller einzuarbeiten

Halten Sie alle auf dem Laufenden, indem Sie den Status aktualisieren, wenn Aufgaben von „Offen“ zu „Abgeschlossen“ wechseln

Treffen Sie intelligentere Kaufentscheidungen, indem Sie die Reihenfolge anhand übersichtlicher Aufgabenansichten überprüfen

🍸 Ideal für: Bar-Backoffice-Manager, die ihre Arbeit mit den täglichen Anforderungen in Einklang bringen müssen und ein zuverlässiges System suchen, um Engpässe und übermäßige Ausgaben zu vermeiden.

7. ClickUp Einfache Vorlage für das Bestandsregister für kleine Unternehmen

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie den Status Ihrer Bestände mit der einfachen Vorlage für das Bestandsregister von ClickUp Business

Diese einfache Vorlage für ein Geschäftsinventar von ClickUp eignet sich perfekt für kleine Teams in Bars oder neue Unternehmen und bietet eine unkomplizierte Möglichkeit, Bestände, Reihenfolgen und Kosten zu verfolgen, ohne sich in Komplexität zu verlieren.

Die Vorlage wurde entwickelt, um Ihnen einen schnellen Überblick darüber zu verschaffen, was sich bewegt, was stillsteht und was nachbestellt werden muss. Das Layout ist übersichtlich und effizient, sodass Sie sich mehr auf Entscheidungen und weniger auf administrative Aufgaben konzentrieren können.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Verwenden Sie die Listenansicht, um alle Lagerbestände an einem Ort zu überwachen

Finden Sie Elemente mit niedrigem Lagerbestand schnell mit der Ansicht „Kritischer Lagerbestand“

Fügen Sie neue Produkte sofort über das Formular „Bestandselement” hinzu

Richten Sie Workflows schnell über die Schnellstartanleitung ein und verwalten Sie sie

Organisieren Sie Elemente in drei Status – Aktiv, Inaktiv, Neues Produkt – für klare Sichtbarkeit

Verfolgen Sie Aktualisierungen und Änderungen an Elementen, um sicherzustellen, dass Sie immer mit korrekten Daten arbeiten

🍸 Ideal für: Bar-Eigentümer, die ein einfaches Inventarsystem benötigen, um den Überblick zu behalten, insbesondere wenn sie mehrere Tools verwenden.

8. ClickUp-Vorlage für Bestellformulare für Lieferanten

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie den Status Ihrer Bestände mit der einfachen Vorlage für das Bestandsregister von ClickUp Business

Die Formularvorlage für Lieferaufträge von ClickUp bietet Unternehmen eine übersichtliche, zentralisierte Möglichkeit, Lieferaufträge von Anfang bis Ende anzufordern, nachzuverfolgen und zu verwalten. Sie vereinfacht die Koordination mit Lieferanten, sorgt für termingerechte Lieferungen und hilft Teams, Spekulationen im Beschaffungsprozess zu vermeiden.

Sie verbringen weniger Zeit mit der Suche nach Aktualisierungen und haben mehr Zeit, den Betrieb am Laufen zu halten.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Verfolgen Sie alle eingehenden Lieferanforderungen mit der Listenansicht „Neue Bestellungen“

Geben Sie Details wie Lieferart, Vorlaufzeit und Informationen zum Anforderer in die Ansicht „Formular für Lieferaufträge“ ein

Sortieren und verwalten Sie Bestellungen nach Abteilungen mithilfe der Ansicht „Bestellungen nach Abteilung“

Bleiben Sie mit der Ansicht „Lieferauftragsverfolgung“ über den Fortschritt der Lieferung auf dem Laufenden

Rufen Sie eine Einführungsanleitung auf, um Workflows einzurichten und anzupassen

Aktualisieren Sie Status wie „Zur Genehmigung“, „Unterwegs“ oder „Abgeschlossen“, um Änderungen in Echtzeit widerzuspiegeln

🍸 Ideal für: Einkäufer oder Manager, die mehrere Beschaffungs-Workflows überwachen und das Ressourcenmanagement teamübergreifend verbessern möchten.

9. Vorlage für Leistenbestände in Excel und Google Tabellen von Coefficient

über Coefficient

Die Excel- und Google Tabellen-Vorlage für die Bestandsverwaltung von Leisten von Coefficient wurde für die Bestandsverwaltung in der Praxis entwickelt.

Die kostenlose Vorlage bietet separate Abschnitte für Spirituosen, Mixgetränke und Bar-Tools, in denen Sie Menge, Speicherort, Kosten pro Einheit und Nachbestellpunkte in einer übersichtlichen Ansicht nachverfolgen können. Ob Sie eine gut besuchte Lounge oder eine kleine Kneipe betreiben, die Vorlage vereinfacht Ihre wöchentlichen Bestandskontrollen und hilft Ihnen bei der einfachen Verwaltung Ihres Excel-Bestands.

🍸Ideal für: Barmanager, die ein flexibles, tabellenbasiertes System zur Nachverfolgung von Alkohol, Mixgetränken und Gläsern ohne komplexe Software suchen.

10. Tabellenkalkulation-Vorlage für Leistenbestände von Superjoin

über Superjoin

Die für den praktischen, täglichen Gebrauch konzipierte Vorlage für die Bestandsaufnahme von Leisten von Superjoin deckt jeden Bereich des Bestands Ihrer Bar ab – von Spirituosen über Mixgetränke bis hin zu Garnituren. Mit der Tabellenvorlage können Sie Mengen, Lieferanteninformationen und Kaufdaten erfassen und gleichzeitig Ihre Bestandsliste genau und einfach auf dem neuesten Stand halten.

Mit einem übersichtlichen Layout und Platz für benutzerdefinierte Einträge ist es eine gute Wahl für Teams, die eine einfache Kontrolle ohne das Erlernen neuer Software wünschen.

🍸Ideal für: Barpersonal und Teams im Gastgewerbe, die nach einer unkomplizierten Möglichkeit suchen, Lagerbestände nachzuverfolgen und effizient nachzubestellen.

👀 Wussten Sie schon? 1862 veröffentlichte Jerry Thomas „How to Mix Drinks“, den weltweit ersten Barkeeper-Ratgeber. Neben Rezepten enthielt das Buch auch Tipps zur effizienten Lagerung und Verwaltung einer Bar, was zeigt, dass die Bestandsverwaltung bereits im 19. Jahrhundert ein wichtiger Bestandteil des Barkeeper-Handwerks war

11. Vorlage für eine Inventarliste für Spirituosen von Jotform

über Jotform

Die Vorlage für die Bestandsliste für Spirituosen von Jotform bietet eine flexible Möglichkeit zur Nachverfolgung von Markennamen, Alkoholgehalt, Preisen und Mengen – ideal für digitale Bars oder Spirituosengeschäfte. Sie unterstützt die reibungslose Kategorisierung und Sortierung, sodass Sie den Vorrat anhand von Leistung, Alter oder Nachbestellhäufigkeit verwalten können.

Die Vorlage ist vollständig editierbar, sodass Sie Beschreibungen, Registerkarten und Spalten ganz einfach an die Anforderungen Ihrer Bar anpassen können.

🍸Ideal für: Bars, Spirituosengeschäfte und Restaurants, die die Nachverfolgung ihrer Bestände digitalisieren und ihre Entscheidungsfindung durch detaillierte Berichterstellung verbessern möchten.

12. Vorlage für die Bestandsaufnahme von Leisten von Template. Net

Wenn Sie nach einer einfachen Möglichkeit suchen, Ihren Barbestand zu verfolgen, ist die Vorlage für die Barbestandsaufnahme von Template. Net eine gute Wahl. Mit übersichtlichen Abschnitten für Spirituosen, Bier, Wein und Mixgetränke hilft Ihnen diese minimalistische Vorlage für die Barbestandsaufnahme, Mengen schnell zu erfassen, ohne dass unnötige Felder oder Formeln für Unordnung sorgen.

Sie können sie auch ausdrucken, für Ihre Mitarbeiter freigeben oder für schnelle manuelle Bestandsprüfungen während Stoßzeiten verwenden.

🍸Ideal für: Bar-Eigentümer oder Veranstaltungskoordinatoren, die kompakte Bestände verwalten und ein schnelles und übersichtliches Format für die tägliche oder wöchentliche Nachverfolgung benötigen.

13. Vorlage für das Layout des Barbestands von Template. Net

Die Vorlage „Layout für die Bestandsaufnahme der Bar“ von Template. Net wurde mit Blick auf Einfachheit entwickelt und bietet eine strukturierte Möglichkeit, alkoholische und alkoholfreie Elemente zu gruppieren und aufzulisten. Mit klaren Elementkategorien wie Spirituosen, Weine, Biere, Säfte und Sirupe können Sie alles auf einem Blatt protokollieren, ohne es zu komplizieren.

Das minimale Setup der Spalten ist ideal für schnelle tägliche Aktualisierungen oder grundlegende Bestandsprüfungen für verschiedene Arten von Leisten.

🍸Ideal für: Kleinere Bars, Veranstalter von Events oder Hotel-Lounges, die eine schnelle und unkomplizierte Möglichkeit zur Nachverfolgung verschiedener Inventarkategorien benötigen.

14. Vorlage für eine Bar-Bestandsliste von Backbar

über Backbar

Die Vorlage für die Barbestandsliste von Backbar hilft Barmanagern dabei, Kosten pro Unze, Preis pro Portion und Par-Werte auf einen Blick zu berechnen.

Das übersichtliche Layout eignet sich ideal für die Verwaltung von Spirituosen, Bier und Wein mit genauen Stückpreisen und benutzerdefinierten Servierberechnungen. Es ist in Excel integriert und wurde entwickelt, um Entscheidungen zur Reihenfolge zu vereinfachen und gleichzeitig die Sichtbarkeit des Bestands zu verbessern.

🍸Ideal für: Bar- und Restaurantmanager, die einen Echtzeit-Überblick über den Wert ihres Bestands und die Servierkosten wünschen, um ihre Abläufe zu optimieren.

🧠 Wissenswertes: Haben Sie sich jemals gefragt, warum es „Jigger” heißt? Das verdanken wir der Royal British Navy. Der Begriff stammt vom „Jiggermast” – dem kleinsten Mast auf einem Schiff – und war Slang für die tägliche Rumration eines Matrosen (die natürlich in einem Metallbecher serviert wurde). Im New York des 19. Jahrhunderts wurden Jigger mit Whiskey an irische Kanalarbeiter verteilt.

15. Tabellenkalkulationsvorlage für die Bestandsverwaltung per Datei-Drop

über File Drop

Die Tabellenkalkulationsvorlage für die Bestandsverwaltung per Leiste von File Drop bietet ein visuelles und farbcodiertes System für die Echtzeit-Nachverfolgung des Bestands. In jeder Zeile werden Elementnamen, Marken, SKUs, Lagerbestände, Stückkosten und der Status der Nachbestellung aufgeführt.

Die bedingte Formatierung hebt Elemente hervor, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern, sodass Sie Überbestellungen oder Fehlbestellungen vermeiden können.

🍸Ideal für: Barmanager und Teams im Gastgewerbe, die eine automatisiert aussehende Google Tabelle benötigen, um Nachschubbedarf zu kennzeichnen und wöchentliche Bestellungen zu optimieren.

Was macht eine gute Vorlage für die Bestandsaufnahme von Leisten aus?

Wenn Ihre aktuelle Bestandsliste für die Bar eher einer Schnitzeljagd als einem System gleicht, fehlen wahrscheinlich wichtige Details. Eine gute Vorlage für die Bestandsaufnahme in der Bar verfolgt nicht nur, was auf Lager ist, sondern hilft Ihnen auch zu verstehen, was sich bewegt, fehlt und Sie Geld kostet.

Suchen Sie nach Vorlagen, die Folgendes unterstützen:

Einfach zu bearbeitende Felder, damit Sie die Flaschengröße, Produktnamen oder Serviereinheiten anpassen können

Vordefinierte Kategorien für Bier, Wein, Spirituosen, Garnituren und alkoholfreie Getränke

Automatische Kostenberechnungen wie Prozentsätze der Ausschusskosten und Nachverfolgung von Abweichungen

Flexible Formate – egal, ob Sie Excel, Google Tabellen oder ClickUp Docs bevorzugen

Visuelle Zusammenfassungen zur Nachverfolgung der Nutzung und Erkennung von Trends in Ihren Bestandsmetriken

Letztendlich gibt Ihnen eine gute Vorlage die Kontrolle. Sie hilft Ihnen, Schwund frühzeitig zu erkennen, die Reihenfolge intelligenter zu gestalten und immer einen Schritt voraus zu sein, egal ob Sie einen einzelnen Verkaufsstand oder mehrere Speicherorte verwalten.

Mit ClickUp intelligentere Bestandsbewegungen durchführen

Die meisten Fehler bei der Bestandsaufnahme entstehen nicht durch Unachtsamkeit, sondern durch unübersichtliche Tools und Schätzungen. Eine gute Vorlage schafft Abhilfe. Sie sorgt für Struktur, reduziert Nacharbeit und behält die Reihenfolge, Flaschen und Lieferanten im Blick.

ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, geht noch einen Schritt weiter. Die integrierten Vorlagen sind flexibel genug für tägliche Zählungen, Nachverfolgung von Lieferanten und Nachbestellungsbenachrichtigungen – alles in einem Workspace. Sie erhalten vollständige Sichtbarkeit darüber, was zur Neige geht, was unterwegs ist und was genehmigt werden muss.

Melden Sie sich jetzt bei ClickUp an, um die Kontrolle über Ihre Barbestände zu übernehmen, bevor diese Sie kontrollieren.