Die besten Alternativen zu 1min.AI für 2025

1min. AI hat es einfach gemacht, Text mit KI in Videos umzuwandeln. Aber wenn Sie hier sind, suchen Sie wahrscheinlich nach etwas Besserem – vielleicht nach einem Tool mit mehr Anpassungsmöglichkeiten, besseren Voiceovers oder schnellerer Rendering. Die gute Nachricht? Es gibt viele leistungsstarke 1min. AI-Alternativen, die genau das können – und noch mehr.

In dieser Liste stellen wir Ihnen die besten Tools für unterschiedliche Anforderungen vor, egal ob Sie Erklärvideos, Produktdemos oder Inhalte für soziale Medien erstellen möchten.

👀 Wussten Sie schon? Über 15 Milliarden Bilder wurden mit KI-Modellen wie Stable Diffusion, Adobe Firefly, Midjourney und DALL·E 2 erstellt. Diese Nummer übertrifft die Gesamtzahl der Bilder in der Bibliothek von Shutterstock und macht etwa ein Drittel aller Bilder aus, die jemals auf Instagram hochgeladen wurden.

Die besten 1Min AI-Alternativen auf einen Blick

Tool Schlüssel-Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp KI-Schreibassistent, Aufgaben, Dokumente, Whiteboards, Projektmanagement, Zusammenarbeit in Echtzeit Teams, die eine All-in-One-Plattform für Produktivität und Erstellung von Inhalten suchen Free Forever; kostenpflichtige Pläne ab 7 $/Benutzer/Monat; ClickUp AI Add-On für 7 $/Benutzer/Monat ChatGPT Chat in natürlicher Sprache, Textgenerierung, Zusammenfassung, Brainstorming, Hilfe beim Codieren und Datenanalyse (in der Pro-Version). Autoren, Studenten, Vermarkter, Programmierer und Unternehmen, die eine umfassende KI-Lösung zum Schreiben und Chatten benötigen Free Forever; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat Gemini Das KI-Modell von Google mit Zugriff auf Docs, Tabellen, Gmail, Suchintegration, Text-/Bildgenerierung und Code-Hilfe Google Workspace-Benutzer, Forscher und Fachleute, die KI-Unterstützung für Google-Produkte benötigen Für immer kostenlos; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 19,99 $ pro Monat DALL- E KI-Bildgenerator zum Erstellen von Visualisierungen, zum Inpainting und zur Bildvergrößerung anhand von Textvorgaben. Integriert in ChatGPT Pro Designer, Ersteller von Inhalten, Vermarkter und Social-Media-Manager, die schnelle visuelle Inhalte benötigen Benutzerdefinierte Preise Tiefgreifende KI Kostenlose KI-Tools für die Textgenerierung, Bilderstellung, Beantwortung von Fragen und Sprachsynthese Preisbewusste Benutzer, Studenten und Hobbyanwender, die nach grundlegenden KI-Funktionen suchen Kostenlos für immer; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 4,99 $/Monat Leonardo AI Hochwertige Bilderzeugung, Zeichen-Design, Stilbibliothek, Bild-zu-Bild-Transformation, 3D-Texturerzeugung Spieleentwickler, Künstler, Illustratoren und Produktdesigner, die kreative KI-Visualisierungen suchen Free Forever; kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Monat Pictory Wandelt Text oder Skripte in Videos um, KI-Videos zusammenfassen, Text in Video, automatische Untertitelung und Voiceover-Generierung Marketer, YouTuber, Kursersteller und Unternehmen, die Videoinhalte aus Artikeln oder Skripten erstellen 14-tägige kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 25 $/Monat Runway ML Text-zu-Video (Gen-2), Video-zu-Video-Transformation, KI-Green-Screen, Inpainting, Bildgenerierung und Tools für die Zusammenarbeit Filmemacher, Ersteller von Inhalten, VFX-Editoren und Marketing-Teams, die KI-gestützte Videoerstellung benötigen Kostenlos für immer; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 15 $/Monat Lovable Chat-basierte App-Erstellung, autonomer KI-Codierungsagent, UI-Editor, Bereitstellung mit einem Klick und multimodale KI-Integration Nicht-technische Gründer, Produktdesigner und Teams, die Full-Stack-Apps mit KI entwickeln Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 25 $/Monat Descript Textbasierte Bearbeitung von Video/Audio, Overdub (Stimmklonen), Studio Sound, automatische Transkription, Entfernung von Füllwörtern Podcaster, Video-Editoren, Marketer und Teams, die gemeinsam an Medieninhalten arbeiten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 24 $/Monat Grammarly Grammatik- und Rechtschreibprüfung, Vorschläge für Klarheit und Tonfall, Plagiatsprüfung, generative KI (GrammarlyGO), plattformübergreifender Support Studierende, Fachleute, Autoren und Teams, die eine ausgefeilte, klare Kommunikation gewährleisten möchten Free Forever; kostenpflichtige Pläne ab 30 $/Monat

Die besten Alternativen zu 1Min. AI

Schauen wir uns die Features und Funktionen der einzelnen Tools genauer an.

1. ClickUp (Am besten geeignet für zentralisiertes KI-gestütztes Projektmanagement und die Erstellung von Inhalten)

Mit ClickUp Brain 10-mal schneller Blogbeiträge schreiben

ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, wurde für Teams und Einzelpersonen entwickelt, die Aufgaben verwalten, Inhalte erstellen und zusammenarbeiten möchten – alles auf einer einzigen Plattform, die mit KI betrieben wird. Mit ClickUp Brain hat es sich zu einem Produktivitäts-Hub entwickelt, der verschiedene KI-Modelle nutzt, um Marketingfachleuten, Erstellern von Inhalten, Entwicklern und Unternehmen dabei zu helfen, ihre tägliche Arbeit zu optimieren.

ClickUp Brain hilft Ihnen beim Entwerfen von Inhalten für Blogs, Social-Media-Beiträge, Marketing-E-Mails und mehr. Damit können Sie lange Texte vereinfachen, den Satzfluss verbessern, Gliederungen erstellen und sogar vorhandene Inhalte wiederverwenden.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain sofort Skripte für Instagram-Karussells

Außerdem erhalten Sie Zugriff auf Features wie den Whiteboard Image Generator, der Ihre schriftlichen Ideen in KI-generierte Visualisierungen auf einem virtuellen Whiteboard umwandelt.

Verwandeln Sie Ihre Whiteboard-Notizen mit ClickUp Brain sofort in umsetzbare Aufgaben

Geben Sie einfach Ihre Gedanken und Ihren Plan ein, und das Tool generiert automatisch eine strukturierte Visualisierung. Es hilft Ihnen dabei, abstrakte Ideen in Diagramme umzuwandeln, die Sie in Echtzeit ziehen, ablegen und bearbeiten können.

Und mit ClickUp Clips, einem integrierten Tool zur Videoaufzeichnung, können Sie Ihren Bildschirm oder Ihre Webcam aufnehmen und sofort mit Ihrem Team teilen, um eine Verbindung in Echtzeit herzustellen.

Geben Sie Updates schneller frei, indem Sie Ihren Bildschirm mit ClickUp Clips aufzeichnen

Die KI-Features von Clips transkribieren automatisch, was Sie sagen. Sie können Ihr Video in durchsuchbare Notizen, Aufgabenbeschreibungen oder sogar Dokumentationen umwandeln. Das ist perfekt für asynchrone Updates, Tutorials, kurze Walkthroughs oder Feedback-Sitzungen.

Verwandeln Sie Bildschirmaufzeichnungen in durchsuchbare Transkripte

Im Bereich der Zusammenarbeit sorgt ClickUp Docs für Magie. Sie können schöne, strukturierte Dokumente erstellen, die direkt in Ihrem Workspace gespeichert werden und sich perfekt für Briefings, SOPs, Kampagnenpläne oder interne Wikis eignen.

Bearbeiten Sie Dokumente gemeinsam in Echtzeit mit ClickUp Docs Collaboration

Mehrere Teammitglieder können ein Dokument in Echtzeit bearbeiten, Kommentare hinterlassen, Aufgaben einbetten und sogar KI-gestützte Zusammenfassungen einfügen. Dokumente sind vollständig gemeinsam nutzbar, versionskontrolliert und können mit einem Klick in umsetzbare Aufgaben umgewandelt werden.

ClickUp verfügt außerdem über einen ClickUp AI Notetaker, der sich in Ihre Zoom-, Teams- oder In-App-Meetings einklinkt, um automatisch Notizen zu machen. Er transkribiert alles, fasst wichtige Aktionspunkte zusammen und hängt sie direkt an Ihre Aufgaben oder Dokumente an.

Erfassen Sie Meeting-Zusammenfassungen automatisch mit ClickUp AI Notetaker

Mit den Automatisierungs- Features von ClickUp können Sie wiederkehrende Workflows wie das Aktualisieren von Aufgabenstatus, das Zuweisen von Personen, das Versenden von Erinnerungen oder sogar das Erstellen von Inhaltszusammenfassungen automatisieren, sodass Sie sich auf wichtige Aufgaben konzentrieren können.

Automatisieren Sie sich wiederholende Arbeiten mit benutzerdefinierten Workflows in ClickUp

Die besten Features von ClickUp

Ideen visuell organisieren für eine bessere Planung: Mit Mit ClickUp Mindmaps Gedanken, Projekte und Workflows aufzeichnen, um Konzepte zu verbinden und Brainstorming in umsetzbare Pläne zu verwandeln

Halten Sie Unterhaltungen mit Ihrer Arbeit verbunden: Arbeiten Sie mit Ihrem Team über Arbeiten Sie mit Ihrem Team über ClickUp Chat zusammen, einem integrierten Messaging-Tool, das Diskussionen, Updates und Feedback an einem Ort zusammenfasst

Anpassen und verwalten Sie Aufgaben nach Ihren Wünschen: Behalten Sie den Überblick über Ihre Ergebnisse mit Behalten Sie den Überblick über Ihre Ergebnisse mit ClickUp Aufgaben , die flexible Ansichten (Liste, Board, Kalender), Prioritäten, Abhängigkeiten und Fälligkeitsdaten bieten, die auf Ihren Workflow zugeschnitten sind

Einschränkungen von ClickUp

Die Tiefe der Features kann für neue Benutzer eine gewisse Einarbeitungszeit erfordern

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Das sagt ein G2-Rezensent über ClickUp:

Ich benutze ClickUp seit seinen Anfängen und es ist bemerkenswert, seine Entwicklung zu einem umfassenden Produktivitätswerkzeug mitzuerleben. Die kontinuierliche Einführung neuer Features und Updates zeigt das Engagement des Teams, die Benutzererfahrung zu verbessern. Eine der herausragenden Neuerungen ist das KI-Tool ClickUp Brain. Es hat die Art und Weise, wie ich Aufgaben und Projekte verwalte, verändert, indem es Routineprozesse automatisiert und intelligente Vorschläge liefert, was Zeit und Aufwand spart.

2. ChatGPT (Am besten geeignet für dialogorientierte KI und die Generierung von Inhalten auf Abruf)

via ChatGPT

ChatGPT ist ein beliebter und kostenloser KI-Assistent, der heute verfügbar ist und von Einzelpersonen und Teams für alles vertraut wird, vom Verfassen von Blogbeiträgen und E-Mails bis hin zum Debuggen von Code oder der Beantwortung komplexer Fragen. Angetrieben vom GPT-4-Modell von OpenAI (im Plus-Plan) zeichnet es sich durch sein Verständnis des Kontexts, seine Anpassung an unterschiedliche Tonfälle und seine natürlichen Antworten auf Folgefragen aus.

Es unterstützt auch Bildeingaben, sprachbasierte Unterhaltungen auf Mobilgeräten und die Integration mit externen Tools wie Browsern und Datenbanken. Sie können es zum Brainstorming von Ideen, zur Generierung kreativer Inhalte, zur Lösung technischer Probleme oder sogar zur Automatisierung einfacher Workflows verwenden.

Die besten Features von ChatGPT

Erstellen und geben Sie benutzerdefinierte GPTs über den GPT Store frei, die auf bestimmte Aufgaben oder Branchen zugeschnitten sind

Verbinden Sie sich über Plugins mit Tools von Drittanbietern, um Live-Daten abzurufen, auf Apps zuzugreifen oder Aktionen automatisch auszuführen

Befolgen Sie die Anweisungen der Benutzer genau und verbessern Sie sich im Laufe der Zeit durch Feinabstimmung und kontextbezogenes Gedächtnis

Einschränkungen von ChatGPT

Es kann bei Nischen- oder komplexen Themen zwar überzeugend klingende, aber falsche Antworten („Halluzinationen“) liefern, daher müssen Benutzer kritische Ergebnisse auf ihre Richtigkeit überprüfen

Preise für ChatGPT

Free Forever

Plus : 20 $/Monat

Pro : 200 $/Monat

Team : 25 $ pro Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung) oder 30 $ pro Benutzer/Monat (monatliche Abrechnung)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu ChatGPT

G2: 4,7/5 (über 700 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 150 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ChatGPT?

Das sagt ein G2-Rezensent über ChatGPT:

Die Kapazität von ChatGPT, eine Vielzahl von Abfragen klar und einfallsreich zu beantworten, ist äußerst attraktiv. Es eignet sich für alles, vom zwanglosen Chatten bis hin zum Lernen und Brainstorming, da es sich an eine Vielzahl von Themen und Tonlagen anpassen kann. Seine Schnelligkeit und Fähigkeit, komplizierte Konzepte in einfacher Sprache darzustellen, machen es auch zu einem fantastischen Begleiter, um neue Informationen zu recherchieren oder Fragen effektiv zu beantworten.

📚 Lesen Sie auch: Beispiele und Anwendungsfälle für die Automatisierung von Workflows

3. Gemini (Am besten geeignet für multimodale KI mit tiefer Integration in das Google-Ökosystem)

via Gemini

Gemini, entwickelt von Google DeepMind, ist ein KI-Modell der nächsten Generation, das Text, Bilder, Videos und Audio gleichzeitig verstehen und generieren kann. Gemini wurde in einem breiten Bereich von Themen trainiert und hat bei akademischen und professionellen Benchmarks übermenschliche Leistungen gezeigt. Es kann fortgeschrittene mathematische und physikalische Probleme lösen, komplexe juristische oder medizinische Texte interpretieren und fundierte Begründungen liefern, die denen von Menschen in nichts nachstehen.

Gemini fügt sich nahtlos in das Google-Ökosystem ein. Sie können es in Gmail, Docs und Chrome verwenden oder über Vertex AI von Google Cloud für erweiterte Anwendungen darauf zugreifen. Der integrierte Assistent hilft Ihnen bei der Verwaltung von Kalenderereignissen, dem Verfassen professioneller E-Mails und sogar beim Erstellen personalisierter Antworten in Google Chat.

Die besten Features von Gemini

Unterstützt visuelle Echtzeit-Anleitungen mithilfe der Kamera Ihres Smartphones mit Gemini Live

Bietet einen Deep-Research-Modus zur Analyse langer Dokumente und zur Extraktion aussagekräftiger Erkenntnisse

Enthält Imagen 4 und Veo 3 zur Erstellung hochwertiger Bilder und kurzer Videos mit Audio

Einschränkungen von Gemini

Die Bildgenerierung von Gemini AI wurde kritisiert, weil sie voreingenommene und historisch ungenaue Darstellungen produziert, die nicht mit den tatsächlichen Gegebenheiten übereinstimmen

Preise für Gemini

Free Forever

Gemini Advanced (Google One AI Premium): 19,99 $/Monat (erster Monat kostenlos)

Gemini Advanced für Studenten: Kostenlos bis zum Abschluss 2026 (beinhaltet Gemini Advanced, NotebookLM Plus, Whisk und 2 TB Speicher)

Bewertungen und Rezensionen zu Gemini

G2: 4,4/5 (über 170 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Gemini?

Das sagt ein G2-Rezensent über Gemini:

Es ist sehr benutzerfreundlich. Wenn ich eine E-Mail für meine Clients verfasse, ist es sehr hilfreich, um die Professionalität meiner Nachrichten zu wahren. Als Sicherheitsexperte ist Gemini sehr hilfreich, wenn ich Zweifel habe, ob es sich um beabsichtigte oder unbeabsichtigte Schwachstellen handelt, da es eine korrekte Erklärung liefert, ob es sich um ein Problem handelt oder nicht. Es ist schnell und zuverlässig in der heutigen Welt.

4. DALL-E (Am besten geeignet für die kreative Bildgenerierung und Design-Prototyping)

DALL·E von OpenAI ist ein fortschrittliches Tool zur Bilderzeugung, das natürliche Sprachbefehle in atemberaubende, hochauflösende Visualisierungen umwandelt. Es erzeugt hochdetaillierte Ergebnisse mit schärferen Gesichtszügen, verbesserter Textwiedergabe und einer Vielzahl von Stilen. Nahtlos in ChatGPT integriert, können Sie eine Bildidee beschreiben, ChatGPT den perfekten Befehl erstellen lassen und die Visualisierung sofort generieren.

Es unterstützt auch das Inpainting, mit dem Sie bestimmte Teile eines Bildes bearbeiten können, indem Sie beschreiben, was ersetzt werden soll. Sie können Variationen bestehender Bilder generieren und dabei die Kernelemente beibehalten. Sie können Bilder auch mit dem DALL·E-Editor bearbeiten, der feine Anpassungen wie das Löschen und Ersetzen bestimmter Bereiche direkt in der Benutzeroberfläche ermöglicht. Dank kontinuierlicher Modellverbesserungen zeigt DALL·E eine deutlich bessere Kohärenz und Detailgenauigkeit, selbst wenn dieselben Eingabeaufforderungen wie in früheren Versionen verwendet werden.

Die besten Features von DALL-E

Die von DALL·E erstellten Bilder können Sie frei verwenden, Sie können sie ohne zusätzliche Berechtigungen nachdrucken, verkaufen oder vermarkten

Flexibilität in Stil und Genre, von realistischen Fotos über Ölgemälde und Cartoons bis hin zu 3D-Renderings – alles basierend auf Ihren Vorgaben

Sicherheitsfilter zum Blocken schädlicher, unangemessener oder nicht autorisierter Inhalte, einschließlich öffentlicher Personen mit Namen

Einschränkungen von DALL-E

Die Bilderzeugung ist auf ein festes Seitenverhältnis von 1:1 beschränkt, und Benutzer haben häufig Probleme mit unerwünschtem Text, der in Bildern erscheint

Preise für DALL-E

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu DALL-E

G2: 3,9/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über DALL-E?

Das sagt ein G2-Rezensent über DALL-E:

Das Beste an DALL-E-2 ist seine Fähigkeit zur Verarbeitung natürlicher Sprache zur Generierung von Bildern. Dieses Tool ist in der Lage, menschliche Sprache zu verarbeiten und in Befehle zur Bilderzeugung umzuwandeln. Ich mag auch die Benutzeroberfläche, den Bildeditor und natürlich die Ergebnisse.

5. Deep AI (Am besten geeignet für ein kostenloses, vielseitiges KI-Toolkit für Text, Bilder und mehr)

via Deep AI

Deep AI ist eine kostenlose, webbasierte Plattform, die eine Vielzahl von KI-Tools bietet, von der Bild- und Videogenerierung über die Erstellung von Texten bis hin zur Sprachsynthese und sogar 3D-Modellierung. Alles ist über ein einziges Dashboard zugänglich und funktioniert mit minimalem Aufwand.

Es enthält auch eine robuste KI-Fotoeditor-Suite mit Tools wie Hintergrundentferner, Bildkolorierer für Schwarz-Weiß-Fotos, Superauflösung und Bildvergrößerung zum Übermalen über die Bildgrenzen hinaus. Ersteller von Inhalten können Schreibtools wie den Essay Writer und Humanizer ausprobieren, mit denen sich Inhalte generieren oder umschreiben lassen, damit sie natürlicher klingen.

Die besten Features von Deep AI

Sie können mit den integrierten KI-Chatbots und Zeichen interagieren, die sich hervorragend für einfache Rollenspiele, Nachhilfe oder zwanglose Fragen und Antworten eignen, ohne dass Sie ein OpenAI-Konto benötigen.

Mit Voice Chat und Text-to-Speech können Sie Audioantworten und gesprochene Voiceovers mit KI-generierten Stimmen erstellen

3D Model Generator und AI Radio bieten kreative Tools für die Erstellung einfacher 3D-Assets und interaktives textbasiertes Storytelling

Einschränkungen von Deep AI

DeepAI bietet voreingestellte Konfigurationen mit minimaler Flexibilität, wodurch Benutzer daran gehindert werden, die Ergebnisse an spezifische Bedürfnisse oder Vorlieben anzupassen

Preise für Deep AI

Free Forever

Pro: 4,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Deep AI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Deep AI?

Das sagt ein Reddit-Rezensent über Deep AI:

Der Bildgenerator erzeugt hochwertige 4K-Fotos. Er bietet über 150 Stiloptionen und Hintergründe. Ich habe professionelle Porträtaufnahmen und Grafiken mit guten Ergebnissen erstellt.

📚 Lesen Sie auch: Die beste Software für die Umwandlung von Sprache in Text

6. Leonardo AI (Am besten geeignet für KI-generierte Kunst, Gaming-Assets und Konzeptdesign)

via Leonardo AI

Leonardo AI ist eine kreativitätsorientierte Plattform, die entwickelt wurde, um hochwertige Visualisierungen für die Spieleentwicklung, Konzeptkunst, UI-Assets und Produktdesign zu erstellen. Sie bietet eine Reihe spezialisierter Modelle wie Leonardo Creative und Anime XL, mit denen Benutzer Stile aus den Bereichen Fantasy, Science-Fiction und Anime aufeinander abstimmen können.

Das proprietäre Phoenix-Modell zeichnet sich durch hohe Genauigkeit bei der Eingabe und der Textwiedergabe in Bildern aus und eignet sich ideal für Beschilderungen, Mockups und UI-Elemente. Mit Flow State können Ersteller kontinuierliche Variationen aus einer einzigen Eingabe streamen, was die Ideenfindung und kreative Iteration beschleunigt. Es verfügt außerdem über einen Transparent PNG Generator für exportfertige Assets wie Zeichen und Objekte und unterstützt grundlegende Videoanimationen durch seinen KI-Videogenerator, der Bildmorphing und Konzeptanimationen ohne komplexe Software ermöglicht.

Die besten Features von Leonardo AI

Leonardo hat „Elements“ eingeführt: wiederverwendbare visuelle Komponenten (wie Zeichen, Objekte, Stile), die über Generationen hinweg für ein konsistentes Asset-Design gepflegt werden können

Benutzer können Referenzbilder hochladen und ControlNet verwenden, um die Bilderzeugung mit verfeinerten Layouts, Posen oder Skizzen zu steuern

Omni Editing ermöglicht detailliertes Inpainting und Outpainting, indem beliebige Bereiche ausgewählt und visuelle Änderungen durch natürliche Sprachbefehle beschrieben werden

Einschränkungen von Leonardo AI

Einige Benutzer haben gelegentliche Macken festgestellt, selbst mit Phoenix können komplexe Szenen mit mehreren Zeichen noch kleinere Fehler produzieren oder künstlerische Nachbesserungen erfordern

Preise für Leonardo AI

Free Forever

Apprentice: 10 $/Monat

Artisan: 24 $/Monat

Maestro: 48 $/Monat

Enterprise: Preise auf Anfrage

Bewertungen und Rezensionen zu Leonardo AI

G2: 4,5/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Leonardo AI?

Das sagt ein G2-Rezensent über Leonardo AI:

Leonardo. Ai generiert schnell hochwertige digitale Assets, Bilder und 3D-Modelle, die Ihren Workflow beschleunigen können. Die Anpassungsoptionen sind flexibel, sodass Sie die KI-generierten Ergebnisse genau auf Ihre Vision abstimmen können. Perfekt für Spieleentwickler, Künstler und Designer, die einzigartige Inhalte ohne Qualitätseinbußen erstellen möchten. Und einfach zu bedienen für diejenigen, die noch keine Erfahrung mit KI-Tools haben.

🧠 Fun Fact: Im Jahr 2022 gewann ein mit Midjourney erstelltes KI-Bild den ersten Platz beim Digital Art Competition der Colorado State Fair und löste damit Debatten über die Rolle von KI in kreativen Feldern aus.

7. Pictory (Am besten geeignet, um Skripte und lange Videos in kurze, teilbare Videos umzuwandeln)

via Pictory

Pictory ist ein Tool zur Wiederverwendung von Inhalten, das für Ersteller und Vermarkter entwickelt wurde, die lange Inhalte ohne aufwendige Bearbeitung in kurze, markenspezifische Videos umwandeln möchten. Die Tools übernehmen alles von der Extraktion der Inhalte bis zum visuellen Abgleich und sind damit eine der benutzerfreundlichsten Plattformen für die Wiederverwendung von Inhalten in großem Umfang.

Mit dem Feature „Script-to-Video“ können Sie ein Skript oder einen Artikel einfügen und sofort ein vollständiges Video mit Stock-Footage, Musik und KI-Kommentar erstellen. Sie können auch Blog-Beiträge in kurze Videos umwandeln, indem Sie die wichtigsten Punkte extrahieren und sie mit Bildern aus der riesigen Medienbibliothek von Pictory mit über 3 Millionen Stock-Videoclips und 15.000 Musiktiteln kombinieren. Alles wird in der Cloud verarbeitet, sodass keine Software heruntergeladen werden muss.

Die besten Features von Pictory

Bearbeiten Sie Videos, indem Sie mit einem Klick Text wie geschnittene Sätze und Füllwörter wie „ähm“ und „äh“ bearbeiten

KI-Transkription fügt sofort Untertitel hinzu, insbesondere für Social-Media-Inhalte, bei denen der Ton oft ausgeschaltet ist

Passen Sie Videos mit Ihrem Logo, Ihren Farben, Schriftarten und Layouts an, um ein einheitliches, professionelles Erscheinungsbild zu erzielen

Einschränkungen von Pictory

Pictory generiert keine KI-Moderatoren oder lippensynchronisierte Avatare, die Ihr Skript vorlesen

Preise für Pictory

14 Tage kostenlose Testversion

Starter: 25 $/Monat

Professional: 49 $/Monat

Team: 119 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Pictory

G2: 4,7/5 (über 70 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 150 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Pictory?

Das sagt ein G2-Rezensent über Pictory:

Ich verwende Pictory zur Erstellung kurzer Videos und bin begeistert. Es ist wirklich gut, da ich Videos nicht mehr manuell erstellen muss. Ich kann jetzt Sprache, Bilder und Videos verwenden, um einen Kurzfilm zu erstellen. Das hat mir bei der Erstellung kurzer Tutorials für meine Arbeit sehr geholfen. Es spart viel Zeit und steigert die Produktivität.

📚 Lesen Sie auch: Die besten KI-Transkriptionstools

8. Runway ML (Am besten geeignet für KI-gestützte Videobearbeitung und die Erstellung generativer Inhalte)

via Runway ML

Runway ML ist eine KI-Videoplattform für Ersteller, die filmische Inhalte ohne traditionelle Filmaufnahmen produzieren möchten. Mit nur einer Textvorlage kann das Gen-2-Modell realistische, kurze Videoclips erstellen, die sich ideal für Storyboards, Musikvideos oder abstrakte Sequenzen eignen. Für Ersteller, die mit echtem Filmmaterial arbeiten, ermöglicht Gen-1 die Stilisierung von Videos Frame für Frame anhand einer Vorlage oder eines Referenzbildes.

Es bietet auch ein leistungsstarkes KI-Green-Screen-Tool, das Hintergründe automatisch aus Videos entfernt, ohne dass ein physischer Green Screen erforderlich ist. Mit dem Video-Inpainting-Tool können Sie unerwünschte Objekte wie Boom-Mikrofone oder Logos löschen und den Space von der KI natürlich ausfüllen lassen. Auf der Bildseite helfen die integrierten Stable Diffusion-Modelle von Runway dabei, neue Visuals aus Text zu generieren, unscharfe Fotos zu verbessern oder sogar Elemente wie Personen oder Hintergründe zu „löschen und ersetzen”.

Die besten Features von Runway ML

Neue Modelle wie Gen-3 und Gen-4 (in Bearbeitung) bieten Tools wie Frame Interpolation und KI-Farbkorrektur

Cloud-basiertes Bearbeitungsfenster mit Freigabe von Projekten, Kommentarfunktion und Versionskontrolle

Unterstützt MP4-, GIF- und PNG-Exporte und lässt sich über ein Plugin in Adobe Premiere Pro integrieren

Einschränkungen von Runway ML

Benutzer meldeten Probleme bei der Bearbeitung von Videos, wie z. B. inkonsistente Bewegungsrichtungen in generierten Videos (z. B. Motive, die rückwärts statt vorwärts laufen)

Preise für Runway ML

Free Forever

Standard: 15 $/Benutzer/Monat

Pro: 35 $/Benutzer/Monat

Unlimited: 95 $/Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Runway ML

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Runway ML?

Das sagt ein G2-Rezensent über Runway ML:

RunwayML ist eines der besten KI-Tools auf dem Markt und sehr einfach zu bedienen. Besonders gut gefällt mir das Tool zur Umwandlung von Bildern/Texten in Videos, das wie ein Zauberstab funktioniert. Es lässt sich sehr einfach in meinen Workflow zur Videobearbeitung integrieren. Ich verwende es häufig, um filmische Videoaufnahmen zu erstellen, die ich später in meine Zeitleiste einfügen kann, um spannende Videos in voller Länge zu erstellen, die meine Zuschauer lieben.

👀 Wussten Sie schon? Wenn KI eine Bildunterschrift für ein Foto generiert, arbeiten eigentlich zwei Modelle zusammen – eines sieht das Bild, das andere schreibt die Worte. Vision + Sprache = Magie!

9. Lovable (Am besten geeignet für die KI-gesteuerte App-Entwicklung ohne Programmierung)

via Lovable

Lovable ermöglicht es Benutzern, über eine dialogorientierte KI-Schnittstelle Full-Stack-Anwendungen und Websites zu erstellen. Durch die einfache Beschreibung der gewünschten Funktionalität, z. B. „Erstelle eine To-Do-Listen-App mit Benutzeranmeldung“, generiert der KI-Agent den erforderlichen Code, entwirft die Benutzeroberfläche und konfiguriert die Datenbank automatisch.

Unter der Haube orchestriert Lovable mehrere KI-Modelle, um verschiedene Aspekte der App-Erstellung zu bewältigen, darunter Backend-Logik, UI-Design und die Generierung von Inhalten. Sein autonomer KI-Agent kann iterativ planen, argumentieren und debuggen. Außerdem bietet Lovable einen visuellen Editor für die Anpassung der Benutzeroberfläche, unterstützt die Integration mit Diensten wie Replicate und OpenAI für erweiterte Funktionen und erleichtert die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern des Teams in Echtzeit.

Die besten Features

Mit der integrierten Rollenverwaltung können Sie Benutzerrollen und Berechtigungen für sichere Anwendungen mit mehreren Benutzern definieren

Die Prompt-Bibliothek mit Rollback- und Fork-Optionen erleichtert die Verwaltung komplexer KI-gesteuerter App-Logik

Bereitstellung mit einem Klick mit benutzerdefinierter Domain, SSL, Datenbank-Setup und integrierter Rollback-Funktion für eine sichere Veröffentlichung

Liebenwerte Einschränkungen

Benutzer müssen den von KI generierten Code manuell anpassen, um bestimmte Anforderungen zu erfüllen

Attraktive Preise

Free

Pro: 25 $/Monat

Teams: 30 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Sympathische Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,6/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Lovable?

Das sagt ein G2-Rezensent über Lovable:

Ich finde es toll, wie Lovable. dev Nicht-Programmierern wie mir die Möglichkeit gibt, echte, funktionsfähige Apps zu erstellen, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Die benutzerfreundliche Oberfläche ist super intuitiv, und dank der integrierten Integrationen mit KI, Supabase und benutzerdefinierten Domain-Optionen ist es ganz einfach, in nur wenigen Tagen etwas Leistungsstarkes zu erstellen – wie meine Chatbot-SaaS-Idee.

10. Descript (Am besten geeignet für KI-gestützte Podcast- und Video-Bearbeitung über Text)

via Descript

Descript ist eine KI-gestützte Plattform, die von Erstellern von Inhalten zur Produktion von Video- und Audioinhalten verwendet wird. Anstelle der herkömmlichen Bearbeitung über eine Zeitleiste bietet sie einen skriptbasierten Ansatz: Sie tippen, ordnen neu an und verfeinern, als würden Sie ein Dokument bearbeiten. Ganz gleich, ob Sie Ihren KI-Co-Editor anleiten oder selbst Hand anlegen – Descript verbindet intuitive Steuerelemente mit leistungsstarken Funktionen.

Die besten Features von Descript

Visueller Editor mit Zeitleiste und Arbeitsfläche zum Hinzufügen von Bildunterschriften, Titeln, Fortschrittsbalken und Bildschirmelementen

Die Cloud-basierte Natur erleichtert die Zusammenarbeit in Echtzeit, sodass mehrere Benutzer gleichzeitig an demselben Projekt arbeiten können

Transkription in Studioqualität mit hoher Genauigkeit und automatischer Sprechererkennung

Einschränkungen von Descript

Benutzer haben notiert, dass Descript bei der Arbeit mit sehr langen Aufnahmen oder vielen Tracks langsam werden kann

Preise für Descript

Free

Hobbyisten: 24 $ pro Person und Monat

Ersteller: 35 $ pro Person und Monat

Business: 65 $ pro Person und Monat

Enterprise: Benutzerdefiniert

Bewertungen und Rezensionen zu Descript

G2: 4,6/5 (über 700 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 150 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Descript?

Das sagt ein G2-Rezensent über Descript:

Descript erleichtert es Erstellern von Inhalten, Medien zu organisieren und zu erstellen, ohne sich übermäßig in neue Fähigkeiten einarbeiten zu müssen. Durch die Vereinfachung der Erstellung und Bearbeitung von Inhalten können viele Ersteller und Unternehmer schnell loslegen und das Tool regelmäßig nutzen. Ich schätze es sehr, dass ich meine Clips und Aufnahmen vereinheitlichen, ähnlich wie ein Dokument bearbeiten und ganz einfach Effekte hinzufügen kann.

📚 Lesen Sie auch: Kostenlose Bildschirmaufzeichnungs-Tools ohne Wasserzeichen

11. Grammarly (Am besten für KI-gestütztes Schreiben und Grammatikverbesserung)

via Grammarly

Grammarly ist ein KI-Schreibassistent, der Benutzern hilft, klare und fehlerfreie Inhalte auf verschiedenen Plattformen zu erstellen. Zu den Kernfunktionen gehören Grammatik-, Rechtschreib- und Zeichensetzungsprüfungen in Echtzeit. Über grundlegende Korrekturen hinaus bietet es auch Vorschläge zu Stil und Klarheit, um die Gesamtqualität Ihres Textes zu verbessern.

Für Benutzer, die erweiterte Funktionen suchen, enthält Grammarly Premium eine Plagiatsprüfung, die Ihren Text mit Milliarden von Webseiten und wissenschaftlichen Arbeiten vergleicht und so Originalität gewährleistet. Das kürzlich eingeführte GrammarlyGO nutzt generative KI, um bei der Erstellung von Inhalten zu helfen, indem es Umformulierungsvorschläge und Hilfe beim Verfassen von Entwürfen auf Basis von Benutzerangaben bietet.

Die besten Features von Grammarly

Das Feature zur Tonfallerkennung liefert Einblicke in die mögliche Wahrnehmung Ihrer Botschaft, sodass Sie diese an die Zielgruppe anpassen können

Benutzer können Fachbegriffe oder Namen hinzufügen, um zu verhindern, dass diese als Fehler markiert werden

Grammarly funktioniert auf verschiedenen Plattformen, darunter Webbrowser, Microsoft Office und mobile Geräte, und bietet konsistente Unterstützung beim Schreiben

Einschränkungen von Grammarly

Die Vorschläge von Grammarly sind zwar oft hilfreich, aber nicht unfehlbar. Gelegentlich kann es vorkommen, dass eine Änderung vorgeschlagen wird, die den Sinn verändert oder stilistisch fragwürdig ist

Preise für Grammarly

Free Forever

Pro: 30 $/Mitglied/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Grammarly

G2 : 4,7/5 (über 11.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 7000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Grammarly?

Das sagt ein G2-Rezensent über Grammarly:

Grammarly hilft mir definitiv dabei, häufige Fehler zu vermeiden, die durch zu schnelles Tippen oder zu schnelles Arbeiten entstehen können. Ich finde es toll, dass sich das KI-Feature schnell an meinen Schreibstil anpasst und hilfreiche Vorschläge zur Verbesserung der Qualität meiner aktuellen Arbeit macht.

Warum sollten Sie sich für Alternativen zu 1min. AI entscheiden?

1min. AI ist eine All-in-One-KI-App, die mehrere KI-Modelle für Aufgaben wie das Verfassen von Inhalten, die Bildbearbeitung, die Erstellung von Videos und die Datenverarbeitung kombiniert.

Aber so sehr die Benutzer auch die Bequemlichkeit schätzen, gibt es dennoch einige Schwachstellen, die Sie dazu veranlassen könnten, nach Alternativen zu 1min. AI zu suchen 👇

Das Guthabensystem wirkt irreführend : Aufgaben wie die Erstellung hochwertiger Videos oder die Verwendung bestimmter GPT-Modelle verbrauchen schnell eine große Anzahl von Guthaben, wodurch das Versprechen einer „unbegrenzten Nutzungsdauer” irreführend wirkt

Eingeschränkte Anpassung der Ausgabe : Benutzer haben in ihren Notizen vermerkt, dass 1min. AI zwar ordentliche Ergebnisse liefert, es jedoch aufgrund fehlender Feinabstimmungsoptionen schwierig ist, Inhalte an einen bestimmten Ton oder technische Anforderungen anzupassen

Tools für Dateien und Videos sind umständlich: Dem Tool zur Dateiintegration fehlen grundlegende UX-Funktionen wie Drag-and-Drop. Sie müssen Dateien manuell hochladen, über Eingabeaufforderungen referenzieren, und wenn das System abstürzt (was laut Benutzern vorkommt), kann Ihre Arbeit verloren gehen

UI wirkt zu vereinfacht : Einige Benutzer empfanden das Layout der Plattform als zu „verspielt“ oder „kindlich“, was zwar anfängerfreundlich ist, aber nicht die Eleganz und Seriosität vermittelt, die man von einem Tool für den geschäftlichen Einsatz erwartet

Gelegentliche Unstimmigkeiten in den Ergebnissen : Einige Antworten müssen manuell bearbeitet oder wiederholt werden, um den Erwartungen zu entsprechen, insbesondere in technischen oder kreativen Anwendungsfällen

Nicht entwicklerfreundlich : Obwohl es sich um eine All-in-One-KI-App handelt, fehlen Features, die Codierung, Automatisierung oder technisch anspruchsvolle Workflows unterstützen

Leistungsprobleme bei großen Dateien : Die Transkription von Audiodateien oder die Verarbeitung langer Audiodateien kann zu längeren Verarbeitungszeiten und gelegentlichen Systemverzögerungen führen, was sich auf die Produktivität von Benutzern auswirkt, die mit umfangreichen Aufnahmen arbeiten

Übersetzungsprobleme in anderen Sprachen: Das Übersetzungstool funktioniert nicht in allen Sprachen gleich gut. In der portugiesischen und anderen nicht-englischen Benutzeroberflächen gibt es noch verwirrende Begriffe und unvollständige Übersetzungen

💡 Fun Fact: Der durchschnittliche Zuschauer entscheidet innerhalb der ersten 3 Sekunden, ob er ein Video weiter anschaut. Mit dem richtigen KI-Video-Tool können Sie diese Sekunden optimal nutzen.

